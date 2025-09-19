A 13 legjobb Agentic AI eszköz komplex munkafolyamatok automatizálásához 2025-ben

Mindannyian ugyanannyi, 24 órával rendelkezünk egy nap, de az, hogy hogyan töltjük el őket, meghatározza a termelékenységünket. Tanulmányok szerint a szakemberek 83,13%-a a hét egyharmadát értekezleteken tölti.

A végtelen telefonhívások, megbeszélések, e-mailek és dokumentációk miatt úgy érezheti, hogy több időt tölt „a munkával kapcsolatos munkával”. Itt jönnek képbe az Agentic AI eszközök.

A komplex munkafolyamatok automatizálására és hatalmas adatmennyiségek elemzésére képes intelligens ügynökök kihasználásával a szakemberek visszanyerhetik az elvesztegetett órákat, és magasabb értékű feladatokra koncentrálhatnak. Ezek az AI-eszközök máris átalakítják a nagyobb hatékonyságot kereső vállalkozások mindennapi munkavégzését.

Ebben a cikkben áttekintjük a legjobb agentikus AI eszközöket, amelyekkel könnyítheti a munkáját és zökkenőmentesebbé teheti a napját.

Itt található a legjobb Agentic AI szoftverek gyors összehasonlítása, amely segít kiválasztani a legmegfelelőbbet a legfontosabb funkciók, az árak és a felhasználói értékelések alapján.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp All-in-one munkamenedzsment AI projekttervezéssel minden méretű csapat számára ClickUp Brain AI, feladatok automatizálása, előre elkészített és egyedi AI-ügynökök, ütemezési sablonok, munkaterhelés és ütemterv nézetek, több mint 1000 integráció Ingyenes csomag; Testreszabás vállalatok számára LangChain ügynökök Egyedi AI-ügynökök fejlesztők és technikai csapatok számára Többügynökös koordináció, memóriatámogatás, eszköz- és API-láncolás, Python és JS könyvtárak, megfigyelhetőségi eszközök Ingyenes; fizetős csomagok 39 USD/hó/felhasználótól AutoGPT Nyílt forráskódú, folyamatos AI-ügynökök kis csapatok számára Esemény által kiváltott folyamatos ügynökök, nyílt forráskódú keretrendszer, Docker/saját hosztolás, munkafolyamat-könyvtár, monitorozás és elemzés Egyedi árazás AutoGen Több ügynökös együttműködés kutatáshoz és problémamegoldáshoz egyének és kis csapatok számára Tervező/végrehajtó/ellenőr ügynökök, aszinkron üzenetküldés, külső eszközök integrálása, hibakeresés és megfigyelhetőség, Python/. NET támogatás Egyedi árazás Microsoft Copilot Napi termelékenység a Microsoft 365-ben vállalatok számára Csapatértekezletek összefoglalói, tartalomkészítés Wordben és PowerPointban, Excel-elemzések, Copilot Studio egyedi ügynökök számára Ingyenes; fizetős csomagok 30 USD/hó/felhasználó áron CrewAI Többügynökös munkafolyamatok nagyvállalatok számára Kód nélküli stúdió, Python keretrendszer, ügynöki szerepkörök (kutató/elemző/támogatás), felhőalapú és helyi telepítés, ROI-követés Nyílt forráskód AgentGPT Autonóm, feladatvezérelt ügynökök kis csapatok számára Célok feladatokra bontása, automatizált kutatás és jelentéskészítés, integrált API-k, ötletgenerálás, kezdőbarát felhasználói felület Ingyenes; fizetős csomagok 40 USD/hó/felhasználótól Zapier AI Az AI beépítése a meglévő eszközökbe közepes és nagy méretű csapatok számára AI-építő több mint 8000 alkalmazással, csevegőrobotokkal/interfészekkel/táblázatokkal, Copilot a figyelmeztetésekhez, előre elkészített Zaps, fájl- és CRM-automatizálások Ingyenes; fizetős csomagok 29,99 USD/hó/felhasználó áron Adept AI Komplex munkafolyamat-automatizálás vállalkozások számára Természetes nyelvből cselekvésbe, multimodális modellek, Web VQA dokumentumok/PDF-ekhez, saját fejlesztésű végrehajtási réteg, tervezés és végrehajtás. Egyedi árazás UiPath Nagyméretű vállalati automatizálás Egységes koordináció AI-ügynökök, emberek és robotok számára, dokumentumértelmezés, alacsony kódszintű Agent Builder, több mint 40 vállalati integráció Ingyenes; fizetős csomagok 25 USD/hó/felhasználótól Orby Audit-kész, nagy kockázatú vállalati automatizálás Neuro-szimbolikus AI, Large Action Model (LAM), folyamatfelfedezés, dokumentumértés, vállalati szintű megfelelőség Egyedi árazás Beam Iparág-specifikus AI munkaerő nagy csapatok számára szabályozott iparágakban Előre elkészített ügynökök HR, pénzügy, egészségügy, kiskereskedelem és jog területén, AgentOS platform, moduláris kialakítás, folyamatos tanulási munkafolyamatok Egyedi árazás AskUI Kis- és közepes méretű csapatok számára készült, Vision AI-val megvalósított, eszközök közötti automatizálás Munkafolyamat-automatizálás Windows/Mac/Linux/iOS/Android rendszereken, Vision Agents az UI teszteléshez, dokumentumfeldolgozás, harmadik féltől származó integrációk Ingyenes; fizetős csomagok 57 USD/hó/felhasználótól

A legtöbb AI eszköz azzal jellemezhető, hogy parancsokra reagál. Ez az, ami megkülönbözteti az Agentic AI eszközöket.

Ezek mesterséges intelligencia rendszerek, amelyek a hagyományos AI-nál nagyobb függetlenséggel működnek. Ez azt jelenti, hogy minimális emberi beavatkozással képesek célokat kitűzni, lépéseket tervezni és végrehajtani.

Például, ahelyett, hogy egy menedzser órákat töltene a különböző csapatok közötti feladatok koordinálásával, egy agentikus AI rendszer valós időben oszthatná el a felelősségi köröket, küldhetne emlékeztetőket és frissíthetné az előrehaladást.

Az ügyfélszolgálatban megoldhatja a gyakori problémákat, miközben csak a valóban bonyolult eseteket jelzi, hogy azokba beavatkozzon egy ember.

A következtetés, a döntéshozatal és a külső eszközök használatának képességének kombinálásával ezek az eszközök a következőket teszik Önért:

Szabadítson fel órákat a rutin feladatok és a több lépésből álló folyamatok kezelésével.

Csökkentse az állandó felügyelet szükségességét, hogy a csapatok magasabb értékű munkára koncentrálhassanak.

Alkalmazkodjon az új helyzetekhez jobb döntéshozatallal és kontextusmegértéssel.

Tanuljon a múltbeli teljesítményekből, hogy idővel folyamatosan fejlődjön.

Az agens AI-eszközök már nem egyszerű segédpilóták, hanem olyan AI-ügynökök, amelyek terveznek, cselekszenek és alkalmazkodnak az Ön rendszeréhez. A jó választás azt jelenti, hogy olyan agens AI-platformokat kell találni, amelyek az Ön valódi munkájához illeszkednek, és nem csak egy funkciók listáját kínálják.

Íme egy egyszerű módszer, amellyel eldöntheti, mi segít automatizálni a komplex munkafolyamatokat és javítani a napi feladatok végrehajtását:

Az autonómia és az emberi felülvizsgálat megfelelő kombinációjával pontosan illeszkedik az Ön alkalmazási esetéhez .

Zökkenőmentes integráció a már meglévő vállalati rendszerekkel és a már használt külső eszközökkel.

Erős biztonság és irányítás szerepkörökkel, ellenőrzési nyomvonalakkal és szabályozási ellenőrzésekkel.

Megbízható koordináció több ügynök közötti együttműködéshez, memóriához és kontextushoz komplex munkafolyamatok során.

Bevált skálázhatóság és támogatás , így a munkafolyamatok terhelés alatt is gyorsak maradnak és könnyen nyomon követhetők.

💡Profi tipp: Kezdje kicsiben, egy nagy értékű munkafolyamattal a támogatás, az üzemeltetés vagy a marketing területén, majd bővítse, ha az eredmények egyértelműek. Kapcsolja össze a természetes nyelvű célokat olyan eszközökkel, mint a Slack, a Jira, a Salesforce vagy az adatraktár, és próbáljon ki olyan nyílt keretrendszereket, mint a Microsoft Semantic Kernel, hogy nehéz egyedi kódok nélkül is tisztán integrálhassa őket. Tartsa a korlátokat egyszerűnek és láthatónak, hogy az autonóm ügynökök továbbra is hasznosak és megbízhatóak maradjanak.

Miután áttekintettük, mi is az agentikus AI és hogyan válasszuk ki a megfelelő platformot, nézzük meg néhányat a legjobb agentikus AI eszközök közül, amelyek valódi változást hoznak a csapatok számára.

1. ClickUp (A legjobb azoknak a csapatoknak, akiknek AI-vezérelt projektmenedzsmentre van szükségük)

A ClickUp Brain segítségével néhány perc alatt alakítsa kampánytervét teljes projekttervvé, feladatokkal, határidőkkel és felelősökkel!

A legtöbb AI eszköz időmegtakarítást ígér, de sok közülük végül csak kiegészítőnek tűnik. Képesek megválaszolni egy kérdést vagy megfogalmazni egy jegyzetet, de ritkán értik meg a munkája összképét.

A ClickUp más megközelítést alkalmaz. AI-je nem csak egy újabb funkció, amelyet egy projektmenedzsment alkalmazásba építettek be. A ClickUp Brain megérti a munkaterület kontextusát, automatizálja a több lépésből álló munkafolyamatokat, és javaslatokat tesz, hogy csapata tovább haladjon előre.

Automatizált projektkoordináció a ClickUp Brain segítségével

Jelölje meg az akadályokat, javasoljon áthelyezéseket, és igazítsa az ütemtervet, hogy a munka folyamatosan haladjon a ClickUp Brain segítségével

Képzeljen el egy marketingcsapatot, amely új kampányt készül elindítani. Normális esetben a projektmenedzser fél napot töltene a feladatok létrehozásával, a határidők meghatározásával és az embereknek a teendőkkel kapcsolatos emlékeztetésével. A ClickUp Brain segítségével a briefet egyszer feltöltik, és az AI kidolgozza a tervet, kiosztja a felelősségeket, és a haladásnak megfelelően frissíti az előrehaladást.

Emellett megakadályozza, hogy a többfunkciós projektek szilárd struktúrákba rendeződjenek. A Brain figyelemmel kíséri a rendszerek közötti tevékenységeket, és biztosítja, hogy a valós idejű frissítések mindenhova eljussanak. Amikor egy Jira jegy lezárul, a kapcsolódó ClickUp feladat azonnal frissül, és a Slack értesítések eljutnak az érintettekhez anélkül, hogy bárkinek be kellene avatkoznia.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkcióját, hogy útközben is rögzíthesse ötleteit. A beszéd akár négyszer gyorsabb, mint a gépelés (220 szó percenként, szemben a 45-tel), ami hetente körülbelül 1,1 nap megtakarítást jelent. Mivel a ClickUp Brain MAX több prémium AI modellhez is csatlakozik, mint például a GPT-5, a Claude és a Gemini, ahelyett, hogy különböző alkalmazásokkal bajlódna, egyszerre több eszközt is lecserélhet, és akár 88%-kal csökkentheti a költségeket.

Teljes körű ügyfélszolgálat a ClickUp AI ügynökökkel

A ClickUp AI Agents segítségével véglegesen megoldhatja az ismétlődő ügyfélszolgálati jegyeket, így csapata a bonyolultabb esetekre koncentrálhat.

Míg a ClickUp Brain a projekttervezésben tűnik ki, a ClickUp AI Agents ugyanazt az intelligenciát hozza az ügyfélszolgálatba.

Ezek az ügynökök nem csak a jegyek kategorizálására vagy címkézésére szolgálnak, hanem a rutin eseteket is kezdettől végig megoldják. A jelszó-visszaállítás, az előfizetés frissítése vagy a rendelés állapotának ellenőrzése automatikusan történik, egészen az ügyfélnek való válaszadásig és a CRM-rekordok frissítéséig.

Az érzékenyebb vagy szokatlanabb ügyek esetében az AI tudja, mikor kell félreállnia. Az ilyen jegyek továbbításra kerülnek egy emberi ügynökhöz, de az összes kontextus pontosan összefoglalva. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell a jegyzetek átnézésével tölteni, és több idő jut a átgondolt támogatásra.

📌 Példa: Egy SaaS-vállalat a ClickUp Brain segítségével naponta több száz egyszerű jegyet dolgozott fel. Az AI-ügynökök automatikusan megerősítéseket küldtek, lezárták az ügyeket és naprakészen tartották a nyilvántartásokat. Ezáltal a humán csapatnak több ideje maradt azokra a problémákra koncentrálni, ahol az empátia és a kreativitás igazán fontos.

Az eredmény egy gyorsabb, zökkenőmentesebb élmény az ügyfelek számára, és egy támogató csapat, amely kevésbé érzi terhelőnek a ismétlődő feladatokat.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a munkaterhelés kiegyensúlyozása, az intelligens feladatkiosztás és a beépített proaktív emlékeztetők, a ClickUp AI Agents biztosítja, hogy a csapatok a magasabb értékű munkára koncentrálhassanak, míg a rendszer gondoskodik a többiről.

Választhatja a ClickUp előre elkészített Autopilot ügynökeit, vagy saját ügynököket hozhat létre konkrét felhasználási esetekhez.

Ha kíváncsi arra, hogy a ClickUp Brain hogyan automatizálja a feladatokat a késések elkerülése és a munkaterhelés csökkentése érdekében, itt talál egy rövid útmutatót:

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Brain segítségével alakítsa a projektismertetőket teljes projekttervekké.

Szinkronizálja automatikusan a feladatokat és frissítéseket a ClickUp, Jira és Slack alkalmazások között.

Oldja meg az ismétlődő ügyfélszolgálati jegyeket AI ügynökökkel

A munkaterhelés és a rendelkezésre állás alapján intelligensen ossza ki a feladatokat

Rögzítse a találkozók jegyzetét, átiratát és a teendőket a ClickUp AI Notetaker segítségével.

A ClickUp korlátai

Kicsi csapatok számára, amelyek alapvető igényekkel indulnak, ez túlnyomó lehet.

A fejlett AI funkciók, mint például a Brain MAX, csak fizetős csomagokban érhetők el.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

A G2 értékelésében a következőket jegyezték meg:

A feladat típusoktól az automatizálásig minden testreszabási lehetőség, valamint az olyan eszközök, mint a műszerfalak, űrlapok és most már a ClickUp Brain is, lehetővé teszik számomra, hogy bármilyen munkafolyamatra skálázható, hatékony rendszereket építsek. Ráadásul imádom, hogy a platform milyen gyorsan fejlődik.

A feladat típusoktól az automatizálásig minden testreszabási lehetőség, valamint az olyan eszközök, mint a műszerfalak, űrlapok és most már a ClickUp Brain is, lehetővé teszik számomra, hogy bármilyen munkafolyamatra skálázható, hatékony rendszereket építsek. Ráadásul imádom, hogy a platform milyen gyorsan fejlődik.

2. LangChain Agents (A legjobb fejlesztőknek, akik egyedi AI-ügynököket építenek)

via LangChain

A LangChain eszközöket kínál önálló AI-ügynökök létrehozásához, összehangolásához és bevezetéséhez, amelyek komplex, több lépésből álló munkafolyamatokat képesek kezelni. Lehetővé teszi, hogy saját AI-ügynökeit alakítsa ki a valódi munkához, összekapcsolja őket a már használt alkalmazásokkal, és több ügynököt irányítson komplex munkafolyamatok kezeléséhez, anélkül, hogy sok gondot okozna.

A LangChain segítségével kis lépésekkel kezdhet, majd növekedhet. Adjon hozzá memóriát, hogy ügynöke emlékezzen a kontextusra. Csatlakoztassa a keresést, az adatokat vagy az egyszerű műveleteket. Hagyja, hogy az ügynök néhány lépést megtervezzen, kipróbáljon, majd visszajelzést adjon.

Vizuális ügynök IDE-je, a LangGraph Studio, segít az ügynökök gyorsabb felépítésében.

A LangChain legjobb funkciói

Készítsen egyedi intelligens ügynököket, amelyek eszközöket hívnak meg és együttműködnek a több lépésből álló feladatok elvégzésében.

Adjon hozzá memóriát, hogy a beszélgetések és a feladatok előzményei hasznosak maradjanak.

Kombinálja a modellszolgáltatókat, adattárolókat és API-kat az igényeinek növekedésével.

Kövesse nyomon a lépéseket valós időben, hogy figyelemmel kísérhesse a feladatok végrehajtását, és szükség esetén beavatkozhasson.

A LangChain Expression Language (LCEL) segítségével komplex, több lépésből álló munkafolyamatokat szervezhet.

A LangChain korlátai

Alapvető kódolási ismeretek szükségesek az értékesítéshez.

A gyors kiadások több frissítést jelenthetnek a beállításokhoz.

Több, mint amire egyszerű, egyszeri automatizáláshoz szüksége van

LangChain árak

Fejlesztő : Kezdje ingyen, majd fizessen használat szerint

Plusz : 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

LangChain értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a LangChainről

Ez a G2-es értékelés kiemelte:

A LangChain-ben leginkább azt szeretem, hogy zökkenőmentesen segít összekapcsolni a nagy nyelvi modelleket (mint az OpenAI vagy a Cohere) a valós világ eszközeivel, adataival és API-jaival. Nem csak a modell ösztönzéséről van szó, hanem a lépések összekapcsolásáról.

A LangChain-ben leginkább azt szeretem, hogy zökkenőmentesen segít összekapcsolni a nagy nyelvi modelleket (mint az OpenAI vagy a Cohere) a valós világ eszközeivel, adataival és API-jaival. Nem csak a modell ösztönzéséről van szó, hanem a lépések összekapcsolásáról.

3. AutoGPT (A legjobb nyílt forráskódú, folyamatos AI-ügynökökhöz)

via AutoGPT

A közeljövőben a vevők és a gyártók közötti interakciók közel 70%-át autonóm eszközök fogják kezelni. Ez egy nagy változás, amely jól mutatja, hogy a vállalkozások milyen gyorsan támaszkodnak az AI-ügynökökre a mindennapi feladatok elvégzésében.

Az AutoGPT pontosan illeszkedik ebbe a jövőbe. Ellentétben sok olyan platformmal, amelyek bezárják Önt egy fekete dobozba, az AutoGPT nyílt forráskódú és rugalmasságra lett tervezve. Ön saját maga is üzemeltetheti, saját ügynököket hozhat létre, vagy kész ügynököket vehet igénybe.

A beállítás után ezek az ügynökök folyamatosan működhetnek, eseményekre reagálhatnak, és több lépésből álló munkafolyamatokat kezelhetnek az elejétől a végéig.

Az AutoGPT legjobb funkciói

Készítsen folyamatos AI-ügynököket , amelyek triggerre ébrednek és több lépésből álló feladatokat kezelnek.

Tervezze meg a munkafolyamat-automatizálást nehéz beállítások nélkül, alacsony kódszintű blokkok segítségével.

Gyorsítsa fel a gyakori felhasználási eseteket az Agent Builder és a kész ügynökök könyvtárával.

Kövesse nyomon a feladatok végrehajtását és javítsa a megbízhatóságot a beépített monitorozási és elemzési funkciókkal.

Használja ki a nyílt forráskódú rugalmasságot, hogy eszközöket, API-kat és egyedi logikát adjon hozzá komplex munkafolyamatokhoz.

Az AutoGPT korlátai

Az önálló tárhely és a Docker beállítása időigényes lehet a nem technikai csapatok számára.

Továbbra is fizetnie kell a modell API használatáért és a külső eszközökért.

A felhőalapú platform bevezetése korlátozott, ezért egyes funkciókhoz átmeneti megoldásokra lehet szükség.

AutoGPT árak

Egyedi árazás

AutoGPT értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📮 ClickUp Insight: Felmérésünkben a válaszadók csupán 10%-a mondta, hogy hangsegédeket (4%) vagy automatizált ügynököket (6%) használ AI-feladatokhoz, míg a sokkal nagyobb, 62%-os többség a ChatGPT és a Claude-hoz hasonló beszélgetős eszközöket részesíti előnyben. Az asszisztensek és ügynökök alacsonyabb elfogadottsága összefügghet azzal, hogy szűkebb körűen, konkrét munkafolyamatokra vagy kézmentes használati esetekre koncentrálnak. A ClickUp a két világ legjobbjait ötvözi. A ClickUp Brain egy beszélgetős AI asszisztens, amely számos felhasználási esetben segíthet. Másrészt a ClickUp Chat csatornákon belüli AI-alapú ügynökök kérdésekre válaszolhatnak, problémákat osztályozhatnak, vagy akár konkrét feladatokat is elvégezhetnek! “

4. AutoGen (A legjobb rugalmas, több ügynökkel végzett kísérletekhez és kutatásokhoz)

via AutoGen

Mára már tudjuk, hogy a legtöbb Agentic AI eszköz úgy viselkedik, mint egy egyéni asszisztens. Képesek válaszolni egy kérdésre vagy automatizálni egy lépést, de ritkán teljesítenek jól olyan helyzetekben, ahol a csapatmunka és az iteráció fontos.

A Microsoft Research által kifejlesztett AutoGen más megközelítést alkalmaz. Ez egy nyílt forráskódú keretrendszer, amelyet több ügynök közötti együttműködés céljára terveztek, ahol több intelligens ügynök oszthatja meg az információkat, oszthatja meg a szerepeket és oldhatja meg a problémákat közösen.

Ahelyett, hogy egyetlen modellre támaszkodna minden feladat elvégzéséhez, az AutoGen arra ösztönzi Önt, hogy beszélgetésekben gondolkodjon.

Például lehet egy Planner ügynök, aki lebontja a célokat, egy Doer ügynök, aki végrehajtja a lépéseket, és akár egy Reviewer ügynök is, aki ellenőrzi a minőséget.

Az AutoGen legjobb funkciói

Tegye lehetővé a több ügynök közötti együttműködést a problémamegoldás és a kutatás érdekében.

Támogassa az aszinkron üzenetküldést a skálázható, elosztott munkafolyamatokhoz.

Lehetővé teszi a külső eszközökkel, API-kkal és memóriával való integrációt az erősebb AI-képességek érdekében.

Biztosítson megfigyelhetőségi és hibakeresési eszközöket a feladatok végrehajtásának nyomon követéséhez.

Kínáljon többnyelvű támogatást Python és . NET segítségével vállalati alkalmazásokhoz.

Az AutoGen korlátai

Inkább prototípusok készítésére alkalmas, mint ipari szintű üzleti felhasználásra.

A dokumentáció és a tanulási források még mindig korlátozottak.

A teljes kihasználáshoz kódolási ismeretek szükségesek.

AutoGen árak

Egyedi árazás

AutoGen értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az AutoGenről?

Ez a Reddit-vélemény megosztotta:

Az AutoGen bizonyos munkafolyamatokhoz mindenképpen hasznos, különösen, ha mélyen benne van a Microsoft ökoszisztémában, vagy kutatási stílusú, több ügynökkel zajló beszélgetéseket épít fel a semmiből.

Az AutoGen bizonyos munkafolyamatokhoz mindenképpen hasznos, különösen, ha mélyen benne van a Microsoft ökoszisztémában, vagy kutatási stílusú, több ügynökkel zajló beszélgetéseket épít fel a semmiből.

🧠 Tudta-e: Az Egyesült Királyság nemzeti térképészeti ügynöksége, az Ordnance Survey, egy okos módszert talált a térképeinek naprakészen tartására. Ahelyett, hogy mindenhova felmérőket küldenének, számítógépes látás és agentikus AI segítségével szkennelik a légi és utcai képeket, hogy kiszúrják az új utakat vagy épületeket. Ez azt jelenti, hogy térképeiket sokkal gyorsabban, néha napokon belül frissíthetik, így amikor új kerékpárutat vagy lakóparkot keres, a részletek már ott vannak.

5. Microsoft Copilot (A legjobb a Microsoft 365-ön belüli mindennapi termelékenységhez)

via Microsoft

A legtöbb AI-asszisztens nem része a mindennapi eszközeinek, ami azt jelenti, hogy lapokat kell váltania. A Microsoft Copilot más, mert be van építve a több millió ember által már használt szoftverekbe – a Wordba, az Excelbe, az Outlookba, a Teamsbe és másokba.

Ahelyett, hogy tartalmakat másolna az alkalmazások között, megkérheti a Copilotot, hogy foglalja össze egy e-mail szálat, készítsen diákat egy dokumentumból, vagy elemezzen táblázatadatokat, mindezt anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét.

Például egy Teams-ben találkozóra készülő menedzser megkérheti a Copilotot, hogy válogassa ki az elmúlt 30 nap csevegési tevékenységének legfontosabb részeit, majd Wordben készítsen és finomítson egy jelentést.

A Microsoft Copilot legjobb funkciói

Dolgozzon közvetlenül a Microsoft 365 alkalmazásokban, mint a Word, Excel, PowerPoint és Outlook.

Összefoglalja a Microsoft Teams-ben tartott értekezleteket és csevegési szálakat

Készítsen pillanatok alatt vázlatokat, jelentéseket, prezentációkat és e-maileket!

Használja a Copilot Search funkciót a Microsoft 365-ön belüli és kívüli adatok kereséséhez és összekapcsolásához.

Hozzon létre egyedi üzleti ügynököket a Copilot Studio segítségével HR, pénzügy vagy IT területeken.

A Microsoft Copilot korlátai

Magasabb költségek, mint egyes önálló AI eszközök esetében

A teljesítmény hosszabb vagy bonyolultabb parancsok esetén lassulhat.

A Microsoft ökoszisztémáján belül működik a legjobban, ami korlátozza a rugalmasságot más eszközök esetében.

A Microsoft Copilot árai

Ingyenes

Microsoft Copilot Pro: 30 USD/hó felhasználónként

Microsoft Copilot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Microsoft Copilotról?

Ez a G2-áttekintés a következőket tartalmazza:

A Copilot órákat spórol nekem, és lehetővé teszi, hogy ügyfeleimnek többet nyújtsak, mint korábban, mivel segít a bonyolult feladatok és elemzések elvégzésében.

A Copilot órákat spórol nekem, és lehetővé teszi, hogy ügyfeleimnek többet nyújtsak, mint korábban, mivel segít a bonyolult feladatok és elemzések elvégzésében.

👀 Próbálja ki még: A legjobb Microsoft Copilot alternatívák, amelyek megkönnyítik az életét és a munkafolyamatokat

6. CrewAI (A legjobb a ténylegesen futtatható többügynökös munkafolyamatok létrehozásához)

via CrewAI

Az ügyfelek közel fele ma már úgy véli, hogy az AI-ügynökök empátiát tudnak tanúsítani az ügyeik kezelése során.

Ez a bizalomváltozás megváltoztatja azt, amit a vállalkozások az automatizálástól elvárnak. Már nem elég, ha az ügynök csak elvégzi a feladatot.

A CrewAI továbbfejleszti a folyamatot azzal, hogy segít ügynökökből álló csapatokat felállítani, amelyek együttműködnek, átadják a felelősségeket és szükség esetén folyamatosan tájékoztatják az embereket. Ahelyett, hogy egyetlen asszisztens dolgozna elszigetelten, egy összehangolt csapatot kap, amely tükrözi, ahogyan a valódi csapatok megoldják a problémákat.

A beépített koordinációs mechanizmusok kezelik a feladatok delegálását, az előrehaladás nyomon követését és a minőség-ellenőrzést.

A CrewAI legjobb funkciói

Készítsen gyorsan többügynökös munkafolyamatokat egy kód nélküli stúdió vagy Python keretrendszer segítségével.

Különböző szerepeket rendeljen az ügynökökhöz, például kutató, elemző vagy ügyfélszolgálati képviselő, és hagyja őket együttműködni.

Integrálja felhőalapú platformokkal, vagy telepítse helyileg a nagyobb ellenőrzés érdekében.

Kövesse nyomon a hatékonyságot, a ROI-t és a teljesítményt a beépített megfigyelhetőségi eszközökkel.

Skálázza az osztályok között az újrafelhasználható sablonokkal és kiterjesztésekkel.

A CrewAI korlátai

A haladó felhasználási esetekhez némi Python ismeret szükséges.

A dokumentáció és a példák más keretrendszerekhez képest korlátozottnak tűnhetnek.

Lehet, hogy egyszerű munkafolyamatokhoz szükségesnél bonyolultabb

CrewAI árak

Orchestration: Nyílt forráskódú

Alap: 99 USD/hó

Standard: 500 USD/hó

Pro: 1000 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

CrewAI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az emberek a CrewAI-ról

Ez a G2-áttekintés a következőket osztja meg:

Imádom, hogy milyen egyszerűen lehet egyedi szerepkörökkel és feladatokkal rendelkező speciális ügynököket definiálni, majd strukturált munkafolyamatban együttműködni velük. A különböző LLM-ek beépítésének, az eszközök ügynökönkénti testreszabásának és a dinamikus feladatok csapatstruktúrán keresztül történő definiálásának rugalmassága nagy teljesítményt és alkalmazkodóképességet biztosít. Kiválóan alkalmas több ügynökből álló rendszerek felépítésére anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeni.

Imádom, hogy milyen egyszerűen lehet egyedi szerepkörökkel és feladatokkal rendelkező speciális ügynököket definiálni, majd strukturált munkafolyamatban együttműködni velük. A különböző LLM-ek beépítésének, az eszközök ügynökönkénti testreszabásának és a dinamikus feladatok csapatstruktúrán keresztül történő definiálásának rugalmassága nagy teljesítményt és alkalmazkodóképességet biztosít. Kiválóan alkalmas több ügynökből álló rendszerek felépítésére anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeni.

7. AgentGPT (a legjobb autonóm, feladatvezérelt ügynökök létrehozásához)

via AgentGPT

A Reworkd AgentGPT segítségével egyetlen ötletet könnyedén AI-ügynökké alakíthat, amely azt végrehajtja.

Ahelyett, hogy minden utasítást manuálisan lebontanál, meghatározz egy célt, és a platform elvégzi a többit, kisebb lépésekre bontva és azokat egyenként végrehajtva.

Akár utazás tervezéséről, jelentés megírásáról vagy kampányhoz ötletek kidolgozásáról van szó, az AgentGPT megmutatja, hogyan könnyíthetik meg az autonóm ügynökök a mindennapi munkát.

Lehetővé teheti az ügynök számára az adatokhoz való hozzáférést vagy a Google kereső használatát, és kész sablonokat használhat a gyakori felhasználási esetekhez, hogy gyorsan elindulhasson.

Az AgentGPT legjobb funkciói

Bontsa le a komplex célokat kisebb, kezelhetőbb feladatokra

Automatizálja az ismétlődő kutatási és jelentési munkafolyamatokat

Ötleteket és tartalmakat generálhat egyszerű utasításokkal.

Integrálja API-kkal és harmadik féltől származó eszközökkel a szélesebb körű felhasználási lehetőségek érdekében.

Kezdők és haladók számára egyaránt felhasználóbarát felületet kínál.

Az AgentGPT korlátai

Az ingyenes verzió korlátozza az ügynökök és a feladatciklusok számát.

A testreszabáshoz technikai ismeretekre lehet szükség.

A teljesítmény néha lelassul, ha a használat intenzív.

AgentGPT árak

Egyedi árazás

AgentGPT értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az emberek az AgentGPT-ről

A G2 értékelésében a következőket jegyezték meg:

Az AgentGPT az egyik legjobb platform, ahol fontos és pontos eredményeket kaphat, amelyeket tovább lehet használni a vállalaton belül, hogy rendkívüli és szokatlan ötleteket mutasson be.

Az AgentGPT az egyik legjobb platform, ahol fontos és pontos eredményeket kaphat, amelyeket tovább lehet használni a vállalaton belül, hogy rendkívüli és szokatlan ötleteket mutasson be.

👀Érdekesség: A Deloitte, az EY, a PwC és a KPMG olyan AI-rendszereket kutatnak, amelyek nem csak segítenek, hanem cselekszenek is. A Deloitte Zora AI és az EY EY. ai agentikus platformjai önállóan kezelik az olyan feladatokat, mint a pénzügyek és a megfelelőség kezelése, azzal a céllal, hogy a tanácsadást az eladott órákról az értékteremtésre állítsák át.

via Zapier

A Zapier AI az a hely, ahol a mindennapi munka találkozik a praktikus AI-vel.

Ahelyett, hogy egy üres lapról indulna, leírja, mit szeretne, és a Zapier intelligens segítséget nyújt a már használt eszközökhöz. Több ezer alkalmazáshoz csatlakozik, figyel a fontos pillanatokra, és elvégzi a feladatot.

Ha az Ön világa űrlapok, naptárak, CRM-ek, táblázatok és csevegések alapján működik, akkor a Zapier AI pontosan illeszkedik hozzá. Üdvözölheti minden új potenciális ügyfelet, megtisztíthatja az adatokat, gazdagíthatja azokat, és elküldheti a megfelelő csatornába.

A legjobb az, hogy milyen könnyen megközelíthető. Egyszerű nyelven vázolhatja fel ötletét, és perceken belül megkapja a munkafolyamatot.

A Zapier koordinációs funkciói lehetővé teszik chatbotok és egyedi AI-ügynökök létrehozását is, amelyeket összekapcsolhat a vállalat tudásbázisával a napi feladatok elvégzéséhez.

A Zapier AI legjobb funkciói

Csatlakoztassa az AI-t több mint 8000 alkalmazáshoz a Zapier MCP segítségével, anélkül, hogy nagy erőfeszítéseket kellene tennie.

Építsen automatizálásokat az AI-építő segítségével egy parancs beírásával.

Hasznos tippeket kaphat a Copilot segítségével történő fejlesztés során.

Indítson el ügynököket magasabb szintű feladatokhoz, például összefoglalók és összefoglalók készítéséhez.

Készítsen csevegőrobotokat, űrlapokat, oldalakat és egyszerű alkalmazásokat a Chatbots, Interfaces és Tables segítségével.

A Zapier AI korlátai

A komplex elágazások gyakran kézi beállításokat igényelnek.

Az ügynökök egyre jobbak, de még mindig alapszintűnek tűnnek a valóban adaptív munkához.

A költségek megnőhetnek, ha chatbotokat, táblázatokat, interfészeket vagy ügynököket ad hozzá.

A legjobb, ha stabil internetkapcsolattal rendelkezik, és egy kicsit teszteli, mielőtt termelésbe állítaná.

Zapier AI árak

Ingyenes

Pro : 29,99 USD/hó felhasználónként

Csapat : 103,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

Chatbotok/interfészek/táblázatok kiegészítő: Ingyenes; fizetős csomagok 20 USD/hó (egyenként) áron

AI ügynökök: Ingyenes; fizetős csomagok 50 dollártól/hónap

Zapier AI értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (1392 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3023 értékelés)

Mit mondanak az emberek a Zapier AI-ről?

Ez a Capterra-áttekintés megosztotta:

Összességében nagyon pozitívak a tapasztalataim a Zapierrel. Lehetővé tette számomra az ismétlődő feladatok automatizálását, így több időm maradt stratégiai tevékenységekre. A „Zaps” megbízható, és a Zapier világos dokumentációt nyújt a hibák elhárításához vagy összetettebb munkafolyamatok létrehozásához.

Összességében nagyon pozitívak a tapasztalataim a Zapierrel. Lehetővé tette számomra az ismétlődő feladatok automatizálását, így több időm maradt stratégiai tevékenységekre. A „Zaps” megbízható, és a Zapier világos dokumentációt nyújt a hibák elhárításához vagy összetettebb munkafolyamatok létrehozásához.

9. Adept AI (A legjobb megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek komplex munkafolyamatokat automatizálnak különböző alkalmazások között)

via Adept AI

Mindig is úgy gondoltam, hogy az AI az emberiség által kifejlesztett legjelentősebb technológia... jelentősebb, mint a tűz, az elektromosság vagy bármi más, amit eddig létrehoztunk.

Mindig is úgy gondoltam, hogy az AI az emberiség által kifejlesztett legjelentősebb technológia... jelentősebb, mint a tűz, az elektromosság vagy bármi más, amit eddig létrehoztunk.

Ez a szemlélet egyszerre tükrözi az AI ígéretét és kihívásait. Míg manapság sok eszköz hatékonyan automatizálja az egyszerű feladatokat, nagyon kevés képes megbízhatóan kezelni a valós üzleti életben szükséges, összetett, alkalmazások közötti munkafolyamatokat.

Az Adept AI célja, hogy megszüntesse ezt a hiányosságot. A saját fejlesztésű képzési adatok, a multimodális modellek és az egyedülálló megvalósítási réteg kombinálásával képes egyszerű utasításokat konkrét cselekvésekre fordítani weboldalakon, PDF-fájlokban és vállalati szoftverekben.

Az Adept AI legjobb funkciói

Fordítsa le a természetes nyelvű utasításokat közvetlenül végpontok közötti munkafolyamatokká webalkalmazásokban és vállalati eszközökben.

Keresse meg és használja a képernyőn megjelenő elemeket, például gombokat, linkeket és mezőket, nagy pontossággal.

Válaszoljon komplex forrásokból származó kérdésekre, beleértve PDF-eket, diagramokat és táblázatokat, a Web VQA funkció segítségével.

Vezessen nagy léptékű munkafolyamatokat, amelyek rugalmasan alkalmazkodnak a rendszer változásaihoz és minimális karbantartást igényelnek.

Az Adept AI korlátai

Főként vállalati felhasználóknak készült, ezért alkalmi vagy kis léptékű használatra kevésbé alkalmas.

A dokumentáció és a tanulási források korlátozottnak tűnhetnek az új felhasználók számára, akik nem rendelkeznek műszaki háttérrel.

Az árak gyorsan emelkedhetnek az API-hívások iránti igény nagy üzleti felhasználók esetében.

Nagymértékben támaszkodik a minőségi képzési adatokra, amelyek elfogultak vagy hiányosak lehetnek.

Adept AI árak

Egyedi árazás

Adept AI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az Adept AI-ről

Ez a SoftwareReviews felhasználó megosztotta:

Az Adept AI különlegessége, hogy inkább egy valódi asszisztensnek tűnik, mint egy egyszerű eszköznek. Megérti a bonyolult utasításokat, és azokat különböző alkalmazásokban végrehajtja, nem csak válaszokat ad. Technikai és nem technikai felhasználók számára egyaránt jól működik, így rugalmasabb, mint sok más AI eszköz.

Az Adept AI különlegessége, hogy inkább egy valódi asszisztensnek tűnik, mint egy egyszerű eszköznek. Megérti a bonyolult utasításokat, és azokat különböző alkalmazásokban végrehajtja, nem csak válaszokat ad. Technikai és nem technikai felhasználók számára egyaránt jól működik, így rugalmasabb, mint sok más AI eszköz.

10. UiPath (A legjobb nagyvállalatok számára, amelyek intelligens automatizálást alkalmaznak)

via UiPath

Az UiPath, amelyet régóta a robotikus folyamatok automatizálásának egyik vezetőjeként ismernek, most már ügynöki AI-megoldásokat is kínál a vállalkozások számára.

A merev szabályokat követő hagyományos RPA-val ellentétben az UiPath az AI-ügynököket, robotokat és embereket egyetlen koordinációs rétegbe egyesíti. Egyedi ügynököket hozhat létre, és lehetővé teheti számukra, hogy a célok és a kontextus alapján valószínűségi döntéseket hozzanak.

Ez azt jelenti, hogy például egy egészségügyi vállalat kárigény-feldolgozója az UiPath segítségével olvashatja el a számlákat, AI segítségével osztályozhatja őket, a kivételeket továbbíthatja az embereknek, és lezárhatja a munkafolyamatot.

Az UiPath érett, biztonságos és rendkívül skálázható megoldást kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek költségcsökkentésre és folyamatok felgyorsítására törekednek.

A UiPath legjobb funkciói

Koordinálja az AI-ügynököket, robotokat és embereket egy egységes platformon

Készítsen egyedi ügynököket alacsony kódszintű eszközökkel, mint például az Agent Builder .

Figyelje és méretezze az ügynököket az UiPath Maestro segítségével a irányítás és a láthatóság érdekében.

Automatizálja a dokumentumokkal terhelt munkafolyamatokat az AI-alapú Document Understanding segítségével.

Zökkenőmentesen csatlakozzon az SAP, a Salesforce, a Microsoft 365 és több mint 40 vállalati alkalmazáshoz.

Az UiPath korlátai

A fejlett funkciók, például a több ügynökös koordináció megtanulása meredek tanulási görbét igényel.

A magas erőforrás-felhasználás nagy teljesítményű gépeket igényel.

Az árak és a licencelés bonyolultnak tűnhet kis léptékű felhasználási esetekben.

UiPath árak

Alap : 25 USD/hó felhasználónként

Standard : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

UiPath értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 7000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az UiPath-ról?

A G2 értékelése szerint:

Az új UiPath Platform for Agentic Automation jelentős előrelépést jelent a vállalati automatizálás terén. A legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy képes egyesíteni az AI-ügynököket, a robotokat és az emberi együttműködést egyetlen intelligens koordinációs rétegben.

Az új UiPath Platform for Agentic Automation jelentős előrelépést jelent a vállalati automatizálás terén. A legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy képes egyesíteni az AI-ügynököket, a robotokat és az emberi együttműködést egyetlen intelligens koordinációs rétegben.

11. Orby (A legjobb auditra kész, nagy kockázatú automatizálásokhoz, amelyeknek elsőre is helyesnek kell lenniük)

via Orby

Az Orby más utat jár be, mint a „prompt-and-pray” LLM ügynökök. A neuro-szimbolikus AI és a Large Action Model (LAM) segítségével lépésről lépésre megtervezi az alkalmazások és felhasználói felületek közötti műveleteket, majd nyomon követhető érveléssel mutatja be munkáját.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy több rendszeres folyamatot (pénzügyi zárás, költségellenőrzés, beszállítói menedzsment) automatizálhat átlátható, ellenőrizhető végrehajtással, ahelyett, hogy átláthatatlan heurisztikákat alkalmazna.

A rendszer iteratív visszacsatolási ciklusai idővel javítják a rendszer pontosságát és teljesítményét.

Az Uniphore általi felvásárlás után az Orby vállalati szintű megbízhatóságot, biztonságot és napokban – nem negyedévekben – mérhető megtérülési időt kínál.

Orby legjobb funkciói

A neuroszimbolikus AI segítségével lépésről lépésre magyarázza el a folyamatokat a teljes átláthatóság érdekében.

Automatizálja a komplex, több alkalmazást érintő folyamatokat a saját fejlesztésű Large Action Model (LAM) és ActIO segítségével.

Az Agentic Document Understanding segítségével azonnal kivonhatja és feldolgozhatja a dokumentumokból származó adatokat.

Használja ki az ActIO önjavító képességét a folyamatos optimalizáláshoz.

Fedezze fel a munkafolyamatokat csendben a háttérfolyamatok felfedezésével a kockázatmentes projektmenedzsment automatizálás érdekében.

Biztosítsa a vállalati biztonságot szerepkörökön alapuló hozzáféréssel, titkosítással és szigorú megfelelőségi ellenőrzésekkel.

Orby korlátai

Az UiPath vagy a Zapierhez képest kisebb, előre elkészített sablonokból álló ökoszisztémát kínál.

A „irányított autonómia” munkafolyamatok bevezetéséhez szervezeti változáskezelésre van szükség.

Az árak vállalatokra összpontosítanak, és nem alkalmasak önkiszolgálásra.

Orby árak

Egyedi árazás

Orby értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

12. Beam (A legjobb az iparág-specifikus AI munkaerő felépítéséhez)

via Beam

A Beam merész megközelítést alkalmaz, amikor az AI-ügynököket a projektmenedzsmentben nem csak segítőként, hanem vállalati szintű munkaerőként pozicionálja.

Sok általános automatizálásra összpontosító eszközzel ellentétben a Beam hatalmas előre elkészített ügynökök katalógusát kínálja, amelyek olyan iparágakra vannak szabva, mint a HR, a pénzügy, a kiskereskedelem, az egészségügy és a jog.

AgentOS platformja mindent összekapcsol, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy több ügynökös rendszereket megbízhatóan, pontosan, a szabályoknak megfelelően és gyorsan működtessenek.

A szervezetek választhatnak a felhőalapú telepítés vagy a helyszíni telepítés között, és adataikat házon belül tárolhatják.

A Beam legjobb funkciói

Telepítsen előre elkészített AI-ügynököket HR, pénzügyi, egészségügyi, jogi és kiskereskedelmi munkafolyamatokhoz.

Automatizálja a komplex, több rendszerből álló folyamatokat az AgentOS és a moduláris kialakítás segítségével.

Támogassa a folyamatos tanulást és alkalmazkodást az AI-ügynöki munkafolyamatok segítségével.

Engedélyezze a több ügynök közötti együttműködést a koherensebb vállalati automatizálás érdekében.

Az ügynököket igazítsa vállalatának szabványos működési eljárásaihoz

Beam korlátai

Szükség van testreszabásra a kész katalóguson túli niche munkafolyamatokhoz

Az árak átláthatósága korlátozott, a vállalati szintű funkciók csak bemutatók után érhetők el.

Kisebb csapatok számára, amelyek többügynökös rendszereket alkalmaznak, ez tanulási folyamatot jelenthet.

Beam árak

Egyedi árazás

Beam értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Beamről?

A Gartner áttekintése a következőket osztotta meg:

A Beam AI használata zökkenőmentes és hatékony élmény volt, egyszerű navigációval, megbízható teljesítménnyel és egyértelmű értéket jelentve a napi feladatokban.

A Beam AI használata zökkenőmentes és hatékony élmény volt, egyszerű navigációval, megbízható teljesítménnyel és egyértelmű értéket jelentve a napi feladatokban.

👀Érdekesség: A Walmart négy „szuperügynököt” vezet be, amelyek agentikus AI-vel működnek, hogy átalakítsák az emberek vásárlási és munkavégzési szokásait a vállalatnál. Az egyikük, a Sparky névre hallgató, már most is tud termékeket ajánlani edzéshez, vagy összefoglalni a véleményeket. Hamarosan még számítógépes látás segítségével is be tudja szkennelni a hűtőszekrény tartalmát, és azonnal recepteket tud ajánlani.

13. AskUI (A legjobb eszközök a különböző eszközök közötti automatizáláshoz látásalapú AI-vel)

via AskUI

A vállalatok közel 92 százaléka azt állítja, hogy az elkövetkező három évben növelni fogja AI-befektetéseit. De míg sok eszköz a webalapú munkafolyamatokra koncentrál, gyakran figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy a vállalkozások asztali számítógépek, mobilalkalmazások és régebbi rendszerek kombinációjával működnek.

Az AskUI ezt a hiányt Vision Agents segítségével pótolja, amely bármilyen eszközön látható és működik, így az automatizálás olyan természetesnek tűnik, mintha egy kollégától kérne segítséget. Kód vagy API ismerete nélkül is tervezhet és építhet automatizálásokat.

Ez különösen hasznos alkalmazások teszteléséhez, dokumentumok feldolgozásához és feladatok automatizálásához vegyes környezetekben.

Az AskUI legjobb funkciói

Automatizálja a munkafolyamatokat Windows, macOS, Linux, iOS és Android eszközökön.

Végezzen vizuális tesztelést a Vision Agents segítségével az UI megjelenése és renderelése érdekében.

Feldolgozza a dokumentumokat és vonja ki az adatokat AI-vezérelt felismerés segítségével.

Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Jira, a GitHub, a Jenkins és a SharePoint.

Támogassa mind a nyílt forráskódú Vision Agent könyvtárakat, mind a vállalati szintű modelleket.

Az AskUI korlátai

Az árak kevésbé átláthatóak, nagyobb csomagok esetén közvetlen értékesítési kapcsolatra van szükség.

A fejlett felhasználási esetek alapvető automatizáláson túlmutató technikai beállításokat igényelhetnek.

Tanulási görbe a vizuális automatizálási megközelítésekben még kezdő csapatok számára

AskUI árak

Nyílt forráskód: Ingyenes

Fejlesztő : 57,07 USD (49 EUR)/hó felhasználónként

Professzionális : 173,55 USD (149 EUR)/hónap felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Amikor a KPMG Australia bevezette a TaxBotot, egy olyan AI-ügynököt, amely képes egy nap alatt 25 oldalas adótanácsadási jelentéseket készíteni, az megmutatta az agentikus AI átalakító potenciálját.

A szakemberek ahelyett, hogy hetekig ismétlődő előkészületekkel foglalkoznának, magasabb értékű döntésekre és stratégiákra koncentrálhatnak, míg az AI elvégzi a nehéz munkát.

Bebizonyosodott, hogy az agentikus AI nem csupán elméleti fogalom. Jelenleg is megváltoztatja az iparágak működését. Nézzük meg néhány legkiemelkedőbb alkalmazását:

Pénzügyi munkafolyamatok automatizálása , például megfelelőségi ellenőrzések, auditálás, csalásfelismerés, sőt befektetési kutatások olyan mértékben, amelyet az ember nem tud utánozni.

Az ellátási láncok kezelése a kereslet előrejelzésével, a szállítások átirányításával zavarok esetén, valamint a készletek optimalizálásával a késések és a költségek csökkentése érdekében.

Éjjel-nappal elérhető ügyfélszolgálat AI-ügynökökkel, akik válaszolnak a kérdésekre, megoldják a problémákat, és szükség esetén továbbítják a bonyolult eseteket.

HR-funkciók támogatása önéletrajzok áttekintése, interjúk ütemezése, beilleszkedési feladatok és munkavállalói visszajelzések elemzése révén.

A digitális infrastruktúra védelme a sebezhetőségek azonosításával, az anomáliák valós idejű észlelésével és a kibertámadások szimulálásával a védelem megerősítése érdekében.

Áttöréseket tesz lehetővé az egészségügyben az orvosi képek értelmezésével, a betegek kórtörténetének elemzésével és személyre szabott kezelési tervek ajánlásával.

Autonóm rendszerek, például önvezető autók, raktári robotok és gyártási ügynökök, amelyek alkalmazkodnak a valós körülményekhez.

Az Agentic AI kihívásai és korlátai

Az agentikus AI minden ígéretének ellenére a valóság az, hogy még mindig vannak gyermekbetegségei. Ezek az eszközök még tanulják, hogyan illeszkedjenek az emberek és a szervezetek munkamódszereihez, és ez az út figyelemre méltó akadályokkal jár.

Hogy ne érjen meglepetés, íme, mire kell figyelnie:

A döntések olyanok lehetnek, mint egy fekete doboz, ami miatt a felhasználók nem tudják, hogyan jutottak el az eredményhez.

A több lépésből álló munkafolyamatok néha megakadnak, és egy apró hiba az egész folyamatot felboríthatja.

A régebbi vagy merev rendszerekkel való integráció lassíthatja a bevezetést és korlátozhatja a potenciált.

Az érzékeny adatok gondos kezelést igényelnek, és ha az AI-ügynököknek túl nagy hozzáférést biztosítunk, az bizalmi és adatvédelmi aggályokat vethet fel.

Az eredmények csak annyira jók, mint az azok alapjául szolgáló adatok, és az elavult vagy elfogult bemeneti adatok bizonytalan eredményekhez vezethetnek.

📖 Olvassa el még: Útmutató az AI munkafolyamat-automatizálás használatához a maximális termelékenység érdekében

Az Agentic AI jövőbeli trendjei és fejlesztései

Az Agentic AI nagy változásokat ígér az elkövetkező években. Nemcsak a vállalkozások működését fogja megváltoztatni, hanem azt is, ahogyan az emberek a mindennapi szolgáltatásokat igénybe veszik. Íme néhány irány, amely különösen közelinek tűnik a horizonton:

1. Intelligensebb ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálat természetesebb lesz, és kevésbé fog úgy tűnni, mintha egy forgatókönyv szerint beszélne. Az AI még mielőtt Ön megemlítené a problémákat, már megtalálja és megoldja azokat.

Egyes vállalatok már nagy sikerrel tesztelik ezt, és a Gartner előrejelzése szerint hamarosan az AI önállóan fogja megoldani a gyakori szolgáltatási problémák 80%-át, jelentősen csökkentve ezzel a működési költségeket.

2. Együttműködő ügynökökből álló csapatok

Ahelyett, hogy egy eszköz mindent elvégezne, több ügynök fog kommunikálni és megosztani a terhet. Az egyik figyelheti a szállítási útvonalakat, a másik módosíthatja a pénzügyi előrejelzéseket, a harmadik pedig valós időben frissítheti az ügyfélüzeneteket.

Gondoljon rá úgy, mint egy digitális csapatra, amely csendben koordinálja a háttérben a munkát, hogy az emberi csapat a fontosabb döntésekre koncentrálhasson.

📖 Olvassa el még: A legjobb ingyenes folyamatmunkafolyamat-sablonok Excelben és ClickUpban

3. Nagyobb szerepek érzékeny területeken

Az egészségügy és a pénzügyek területén, ahol a pontosság és a bizalom a legfontosabb, az AI óvatosabb, de továbbra is fontos szerepet fog játszani.

Ezek a rendszerek további támogatást nyújtanak, az orvosok számára a sürgős esetek gyorsabb jelzésétől kezdve a szokatlan pénzügyi tevékenységek észleléséig, mielőtt azok kárt okoznának.

Kattintson a ClickUp-ra, és nézze meg, ahogy ügynökei elvégzik a munkát!

Ebben az útmutatóban sok témát érintettünk, megvizsgáltuk, hogyan változtatják meg az agentikus AI eszközök az emberek munkamódszereit, problémamegoldási módszereit és egymás támogatását. Minden eszköz valami egyedi dolgot hoz a asztalra, de ami gyakran elvész, az az a nagyobb kép, hogy ezek a mozgó alkatrészek hogyan illeszkednek össze.

Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik. A ClickUp Brain és az AI Agents segítségével a feladatok még mielőtt felhalmozódnának, elvégzésre kerülnek, a projektek végtelen ellenőrzések nélkül is a terv szerint haladnak, és az ügyfélszolgálat gyorsabb és barátságosabb.

De ez még nem minden. A ClickUp egy összekapcsolt munkaterületen egyesíti a projektdokumentumokat, feladatokat, a csapat SOP-jait és a csevegéseket, így megoldja az AI terjedésének és a kontextus hiányának problémáját. Az AI hozzáférhet a munkájához és az összes összekapcsolt alkalmazásához, hogy hatékonyabban kezelje a feladatokat.

Ha kíváncsi arra, hol kezdje az Agentic AI használatát, a ClickUp egy biztonságos első lépés. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A hagyományos automatizálás általában egy sor rögzített szabályt követ. Az Agentic AI viszont képes pillanatnyi döntéseket hozni, alkalmazkodni a változásokhoz, és a feladatokat a kezdetektől a végéig végrehajtani anélkül, hogy folyamatos utasításokra lenne szüksége. Ez kevésbé hasonlít gombok nyomogatására, inkább egy átgondolt csapattárs munkájára.

Igen, feltétlenül. Nem kell óriásvállalatnak lennie ahhoz, hogy élvezze az előnyöket. Sok eszköz skálázható, így még a kis csapatok is használhatják őket az ismétlődő munkák csökkentésére és időt szabadíthatnak fel az igazán fontos dolgokra, például az ügyfelek kiszolgálására vagy az üzlet fejlesztésére.

Nincs olyan, hogy mindenki számára „legjobb” opció, mivel ez attól függ, hogy mire van szüksége. Egyes eszközök nagylelkű ingyenes verziókat kínálnak, amelyek olyan alapvető funkciókat fednek le, mint a feladatok automatizálása vagy az egyszerű ügyfélszolgálat. Ha még csak most kezd, akkor az ingyenes csomag kipróbálása remek módja annak, hogy megnézze, mi működik Önnek, mielőtt további befektetéseket tenne.

A legtöbb vezető platform nagyon komolyan veszi a biztonságot, és olyan védelmi eszközöket alkalmaz, mint a titkosítás, a hozzáférés-ellenőrzés és a részletes ellenőrzési napló. Ezzel együtt fontos olyan eszközöket választani, amelyek átláthatóan kezelik az adatokat, és megfelelnek az Ön iparágának megfelelőségi szabványainak.

A pénzügy, az egészségügy és az ügyfélszolgálat jelenleg a legnagyobb előnyöket élvezi. De az igazság az, hogy minden olyan terület, ahol ismétlődő folyamatok, nagy mennyiségű adat vagy ügyfélkapcsolatok vannak, profitálhat belőle. Az ellátási láncoktól a HR-ig, az agentikus AI mindenhol elkezdte megkönnyíteni a munkát.