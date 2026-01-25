Hogyan futtass YouTube-hirdetéseket: teljes lépésről lépésre útmutató

A YouTube nem csak egy videómegosztó oldal. Itt keresnek az emberek vásárlási lehetőségeket, hasonlítják össze a különböző opciókat, tanulnak új dolgokat, és töltik el az idejüket. Ez a keverék teszi a YouTube-ot az egyik olyan platformmá, ahol a figyelem és a vásárlási szándék rendszeresen átfedik egymást.

A Pew Research szerint a YouTube az amerikai tizenévesek és felnőttek körében a legszélesebb körben használt online platform.

A marketingesek számára a hatótávolság fontos, de a nagyobb előny a formátumban rejlik. A YouTube támogatja mind a rövid, mind a hosszú formátumú történetmesélést, így hasznosnak tűnő tartalommal vonzhatja a figyelmet, majd az élményhez illeszkedő hirdetésekkel konvertálhatja azt.

Ez az útmutató végigvezeti Önt az első YouTube-kampányának beállításán vagy a már futó kampányok fejlesztésén, azzal a céllal, hogy a megtekintéseket mérhető eredményekké alakítsa.

Mik azok a YouTube-hirdetések és miért fontosak?

A YouTube-hirdetések fizetett hirdetési felületek, amelyek segítségével a vállalkozások precíz célzással rendkívül sokszínű, szegmentált közönséget érhetnek el. A hirdetések a Google Ads rendszeren keresztül futnak, és négy fő típusba sorolhatók: videohirdetések, display hirdetések, audiohirdetések és prémium hirdetések.

Több mint 2,53 milliárd felhasználó (a világ 5,66 milliárd közösségi média felhasználójának közel fele) elérésével a YouTube az egyik legnagyobb és legdominánsabb videomegosztó platform.

Miért fontos ez?

Kreatív rugalmasság a különböző formátumokban : A vizuális és nem vizuális hirdetésektől az overlay hirdetésekig és a banner hirdetésekig – a YouTube számos módon lehetővé teszi a hirdetésekkel való kísérletezést.

Pontos célzás a Google adatelemzési rendszerének segítségével : Célzhatja hirdetéseit az emberek keresési és nézettségi adatai, demográfiai jellemzői, szándékjelzései, sőt, akár azok a videók vagy csatornák alapján is, ahol hirdetése megjelenjen.

Mérhető ROI valós idejű betekintéssel : A YouTube-hirdetők nyomon követhetik a teljesítményt, az elkötelezettséget, a közönség demográfiai adatait, a forgalom forrásait és a konverziókat, így optimalizálhatják kampányaikat a valódi elkötelezettség érdekében.

Magasabb hitelesség, mint a hagyományos reklámok : A válaszadók 59%-a szerint a YouTube-hirdetések relevánsabbak, mint a lineáris televíziós reklámok. Más videó- és közösségi platformokhoz képest a YouTube-videóhirdetések közel 16%-kal hitelesebbek és megbízhatóbbak

Minden korosztályban sokszínű közönség: Míg a legtöbb közösségi média platform a Z generációra vagy a millenniumi generációra koncentrál, a YouTube minden korosztályban aktív felhasználókat tart fenn.

A YouTube-hirdetések típusai

Vessünk egy pillantást a YouTube-hirdetésekben megengedett különböző hirdetéstípusokra:

TrueView in-stream hirdetések

A TrueView hirdetések, más néven kihagyható in-stream hirdetések, a YouTube egyik legnépszerűbb hirdetésformátuma. Más videók előtt, alatt vagy után jelennek meg. Mobil eszközökön teljes képernyős interstitialis hirdetések formájában is megjelenhetnek, mielőtt a néző továbbhaladhatna.

A nézők 5 másodperc után átugorhatják az in-stream hirdetéseket. De csak akkor kell fizetnie a hirdetésért, ha:

A néző megnézi a teljes videót (ha a hirdetésed rövidebb, mint 30 másodperc)

A néző legalább 30 másodpercig nézi a videót (30 másodpercnél hosszabb ideig).

A néző a hirdetéssel úgy lép kapcsolatba, hogy rákattint egy linkre, CTA-ra vagy kísérő bannerre.

A márkák számára azért jövedelmező ez a megoldás, mert csak akkor kell fizetniük, ha valaki aktívan reagál a tartalomra, vagy konverziót hajt végre.

Mi is az a konverzió?

A konverzió lehet bemutató kérés, regisztráció vagy űrlap kitöltése, attól függően, hogy mit követ nyomon a Google Ads és az Analytics szolgáltatásokban.

Az in-stream hirdetésekkel való interakció általában magasabb, mert a néző önként döntött úgy, hogy megnézi a 5 másodperces jelzés után is.

🔔 Fontos tudnivalók: Az átugorható videohirdetéseknek legalább 12 másodperc hosszúnak kell lenniük.

Hosszuk nem haladhatja meg a 6 percet.

Ezek a hirdetések a YouTube nézői oldalakon, valamint a Google videópartnereinek webhelyein és alkalmazásaiban jelennek meg.

Bumper hirdetések

Ezek rövid, nem kihagyható hirdetések, amelyek mindössze 6 másodperc alatt közvetítenek egy üzenetet. Más videók előtt, alatt vagy után jelennek meg, és Ön megjelenítésenként fizet értük.

Mivel rövidek, célszerű egyetlen egyértelmű ötlettel vagy képpel nagy hatást elérni.

Ezek a leghatékonyabbak, ha TrueView vagy Google Preferred kampánnyal kombinálják őket.

🤔 Mikor érdemes bumper hirdetéseket használni? Ha egyetlen, fókuszált üzenettel szeretnéd megcélozni a nézőket

Hosszabb kampány kiegészítéseként, azaz termékbevezetés vagy rendezvénypromóciók megerősítésére.

Hogy márkád mindig az első helyen legyen, miközben gyakran megjelenik a fogyasztók figyelmének középpontjában

In-feed videók (korábban videó felfedező hirdetéseknek hívták őket)

Ezek több helyen is megjelennek, többek között:

A YouTube keresési eredményeinek tetején

Kapcsolódó YouTube-videók mellett

A YouTube mobil honlapjának tetején

Ezek a hirdetések a keresés után jelennek meg. Általában tartalmaznak egy miniatűr képet a videódból, egy címsort és egy felhívást, hogy kattints a videó megtekintéséhez.

Ezekért a hirdetésekért csak akkor fizet, ha valaki rákattint, hogy megnézze, vagy ha legalább 10 másodpercig megnézi az automatikus lejátszás során.

💡 Íme, amit tudnod kell az in-feed videohirdetésekről: Úgy vannak kialakítva, hogy megfeleljenek a felhasználók szándékainak, és csak akkor jelennek meg, amikor az emberek releváns videótémákat keresnek, így kevésbé zavaróak és jobban illeszkednek a kontextusba.

Hirdetései beolvadnak a platformba, és úgy néznek ki, mint a keresési eredmények és hírcsatornák organikus videóajánlásai.

Ezek között szerepelnek a kettős CTA-k is, amelyeknél az egyik gomb a céloldalra irányít, a másik pedig a videót lejátsza – mindkettő a végső URL-re irányíthatja a nézőket.

Nem kihagyható in-stream hirdetések

Ezek 15–20 másodperces videohirdetések, amelyek egy másik videó előtt, alatt vagy után jelennek meg. Mivel a nézők nem tudják átugrani ezeket a videókat, érdemes őket olyan CTA-val párosítani, amely cselekvésre ösztönzi a nézőket.

A nem kihagyható hirdetések esetében minden megjelenés után fizetnie kell (CPM). Fontolja meg ezek használatát időérzékeny ajánlatok vagy bejelentések közzétételéhez.

✏️ Megjegyzés: A nem kihagyható in-stream hirdetésekhez három különböző hirdetésformátumot használhatsz: Bumper hirdetések: legfeljebb 6 másodperces videók Normál, nem kihagyható: 7–15 másodperces videók 30 másodperces, nem kihagyható (CTV): 16–30 másodperces videók, amelyeket a Connected TV (CTV) csatornán mutatnak be.

Masthead hirdetések

Ezek prémium hirdetések, amelyek 24 órán át a YouTube kezdőlapjának tetején jelennek meg. Hang nélkül, automatikusan lejátszódnak, asztali számítógépen legfeljebb 30 másodpercig, mobil eszközökön és CTV-n pedig a videó teljes hosszában.

Ezek a hirdetések maximális láthatóságot biztosítanak, és csak előz etes foglalás alapján, a Google értékesítési képviselőjén keresztül érhetők el.

Ideálisak a hatalmas elérhetőség vagy ismertség növeléséhez, különösen új termékek, szolgáltatások vagy értékesítési események esetében.

A Masthead hirdetésekkel a következő elemeket testreszabhatja:

YouTube-videó URL : A videód YouTube-linkje, amelyet „Nyilvános” vagy „Nem listázott” beállításra kell állítani a megjelenítéshez.

Cím és leírás : A Masthead mellett vagy alatt megjelenő szöveg

CTA gomb : kattintásokat generál a végső URL-címre

Végső URL : CTA használata esetén kötelező – hivatkozhat más YouTube-oldalakra vagy közvetlenül a webhelyére.

Automatikus lejátszás beállításai : Adja meg, mikor kezdődjön az automatikus lejátszás és mennyi ideig tartson (legfeljebb 30 másodpercig).

Kiegészítő videók: két további videó, amelyek a Masthead mellett jelennek meg asztali számítógépen (nem feltétlenül a te csatornádról kell származniuk).

⭐ Kétféle YouTube Masthead hirdetés vásárolható: Ezer megjelenítésenkénti költség (CPM) Masthead: Ez egy előre lefoglalt és rögzített megjelenítési mennyiséget biztosít, amelyet a kampányod során szállítunk.

Óradíj (CPH) Masthead: Ez 100%-os Share-of-Voice (SOV) arányt biztosít a YouTube Masthead egységének jogosult megjelenítéseihez a megvásárolt foglalt órákon belül.

Kijelző hirdetések

Ezek nem videó banner hirdetések, amelyek a videóajánlások listájának jobb oldali sávjában jelennek meg. Általában tartalmaznak egy képet vagy animációt, és egy címsor, egy leírás és egy CTA gomb kíséri őket. A YouTube display hirdetésért minden alkalommal fizetnie kell, amikor valaki rákattint.

Ne feledd, hogy a display hirdetések csak asztali eszközökön érhetők el.

A display hirdetések akkor működnek jól, ha:

Támogasd videohirdetési kampányaidat tartós vizuális emlékeztetőkkal

Növelje webhelye forgalmát videotartalom létrehozása nélkül

Célzd meg újra azokat a nézőket, akik már látták a YouTube-videohirdetéseidet

Tartsa fenn márkája jelenlétét, miközben a felhasználók versenytársai tartalmait vagy kapcsolódó videókat néznek

Ezek a hirdetések nem zavarják a nézői élményt, mivel az oldalsávban jelennek meg. Bár kevésbé zavaróak, mint az in-stream formátumok, ennek ára azonban a kisebb láthatóság. Nagy eséllyel a nézők a videóra koncentrálnak, nem pedig a környező elemekre.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy meggyőző YouTube-hirdetési szövegeket készítsen. A kontextusfüggő mesterséges intelligencia elemzi a sikeres hirdetési mintákat és a márka hangvételére vonatkozó irányelveket, hogy többféle változatot generáljon a cselekvésre ösztönző feliratokból, címsorokból és hirdetésleírásokból. Használja a ClickUp Brain szolgáltatást YouTube-hirdetések szövegének és forgatókönyvének elkészítéséhez. Sőt, még a ClickUp Brain programot is megkérheted, hogy egyedi képeket készítsen a hirdetéseidhez. 📌 Mentse el ezeket a tippeket, hogy megírhassa következő YouTube-hirdetését: TrueView in-stream hirdetések (átugorható) Írj egy YouTube TrueView in-stream hirdetés szkriptet, amelynek első 5 másodpercében egyértelműen megfogalmazod a legfontosabb problémát és értéket. Tételezzük fel, hogy a néző eldönti, hogy átugorja-e a hirdetést. Ébresszünk kíváncsiságot clickbait nélkül, a 10. másodpercig magyarázzuk el az előnyöket, és egyértelmű, mérhető konverzióhoz igazodó CTA-val zárjuk a hirdetést. Bumper hirdetések (6 másodperces, nem kihagyható) Készíts 5 bumper hirdetés szkriptet (max. 6 másodperc) YouTube-hirdetésekhez. Minden szkriptnek egyetlen ötletet vagy előnyt kell közvetítenie, egyszerű beszélt nyelvet kell használnia, és hang nélkül is emlékezetesnek kell lennie. In-feed videohirdetések (videó felfedezés) Írj olyan YouTube-hirdetési szöveget, amely megfelel a keresési szándéknak. Készíts olyan címsort, miniatűr szövegjavaslatot és nyitó videó bevezető részt, amelyek inkább természetesek és informatívak, mint promóciósak. Nem kihagyható in-stream hirdetések (15–20 másodperc) Írj egy nem kihagyható YouTube-hirdetés szöveget, amely 20 másodperc alatt egy teljes üzenetet közvetít. A meggyőzés helyett a világosságot helyezd előtérbe, ha releváns, mutass be sürgősséget, és foglalj bele egy CTA-t, amely összhangban áll a CPM-alapú ismertségi vagy bejelentési kampánnyal. Masthead hirdetések Készítsen címsort, leírást és CTA-szöveget egy maximális elérést biztosító YouTube Masthead hirdetéshez. Feltételezze, hogy a hirdetés hang nélkül, automatikusan lejátszódik, összpontosítson a márka pozicionálására és egy kampányüzenetre, és a szöveg legyen merész, egyszerű és azonnal érthető. Kijelző hirdetések (oldalsáv) Írj YouTube-display hirdetés szöveget az oldalsávba való elhelyezéshez. Készíts egy tömör címsort, egy rövid leírást és egy CTA-t, amelyek erősítik a márka felidézését, vagy újra megcélozzák azokat a nézőket, akik már látták a videohirdetést.

YouTube-hirdetések kreatív ellenőrzőlista Használd ezt az ellenőrzőlistát, hogy megbizonyosodj arról, hogy hirdetésed kreatív elemei a figyelem felkeltésére és a cselekvésre ösztönzésre irányulnak, és nem csak a megtekintések számának növelésére: Feliratozási terv: Adjon hozzá feliratokat vagy képernyőn megjelenő szöveget, hogy üzenete hang nélkül is célba érjen.

Az első 5 másodpercben ragadja meg a figyelmet: Kezdje a problémával vagy az előnnyel, hogy az emberek ne ugorják át a hirdetést.

Egy üzenet hirdetésenként: A hirdetés összpontosítson egyetlen ötletre, előnyre vagy ajánlatra.

A célhoz kötött CTA: Illessze a CTA-t ahhoz, amit optimalizálni szeretne (lead űrlap, bemutató, vásárlás vagy ismertség).

Mobil-első keret: Feltételezzük, hogy a nézők többsége kis képernyőn, hang nélkül fogja nézni a videót.

Hogyan hozhat létre YouTube-hirdetési kampányt (lépésről lépésre)

Így hozhat létre és állíthat be sikeres YouTube-hirdetési kampányt.

1. Állítsd be Google Ads-fiókodat

Jelentkezz be Google Ads-fiókodba személyes vagy üzleti Google Workspace-fiókoddal.

Miután regisztráltál, kapcsold össze YouTube-csatornádat a Google Ads-szel, hogy videokampányokat futtathass és a teljesítményt közvetlenül a csatornádról követhesd nyomon.

2. Válaszd ki a kampány célját

Mit szeretnél elérni a YouTube-hirdetési kampányoddal? Szeretnél márkaismertséget építeni, potenciális ügyfeleket szerezni, közvetlen értékesítést ösztönözni vagy forgalmat generálni bizonyos céloldalakra?

Válassz a különböző kampánycélok közül.

Ne feledd, hogy a választott cél jelentősen korlátozza a rendelkezésre álló hirdetésformátumokat, hálózatokat (YouTube vagy Display Network) és kampánytípusokat.

Használja ezt a táblázatot az értékeléshez 👇

Ha szeretnéd… Válasszon Támogatott hirdetésformátumok Ösztönözd a közvetlen vásárlásokat hirdetéseidből Vásárlások Átugorható in-stream hirdetések, YouTube Shorts hirdetések Vezető pozíció megszerzése Lead űrlapok, telefonos leadek és kapcsolatok beküldése Átugorható in-stream hirdetések, YouTube Shorts hirdetések Látogatókat irányíts a céloldaladra vagy termékoldalaidra Oldal megtekintések Átugorható in-stream hirdetések, YouTube Shorts hirdetések Növelje a hatótávolságot és a márka megfontolását Márkaismertség Nem kihagyható in-stream hirdetések, feed-ben megjelenő videohirdetések, bumper hirdetések, masthead hirdetések, YouTube Shorts hirdetések

Ha nem biztos a kampány céljában, választhatja a „Márkaismertség és elérhetőség” lehetőséget, vagy kiválaszthatja a „Kampány létrehozása cél nélkül” lehetőséget.

3. Válaszd ki a kampány típusát és altípusát

Most igazítsd kampánycélodat a megfelelő kampánytípushoz és altípushoz. Különböző kampánykeretek állnak rendelkezésedre, amelyek meghatározzák:

Hol jelennek meg a hirdetéseid (YouTube, Google TV, partneroldalak, Google Display Network)

Mennyire tudod ellenőrizni a célzást, az ajánlatokat és a kreatív optimalizálást?

Milyen célok elérése érdekében készültek (ismertség, megfontolás, konverziók)

Az alábbi részletes leírás segít megérteni, hogy a különböző kampányok kiválasztása hogyan befolyásolja az alkampányok választását:

Videó kampányok

Mit jelent ez: Standard YouTube-hirdetési kampányok, teljes ellenőrzéssel a hirdetések elhelyezése, célzása és kreatív formátumai felett.

Mikor érdemes használni: Ha teljes ellenőrzést szeretnél gyakorolni a hirdetéseid megjelenési helye, a hirdetéseket látók köre és a YouTube-on való megjelenésük módja felett.

Legalkalmasabb: márkaismertség, megfontolási kampányok vagy cselekvésorientált célok, amelyek pontos célzást igényelnek.

Kompatibilis formátumok és altípusok: Átugorható in-stream, nem átugorható in-stream, feed-videó, bumper hirdetések, masthead, outstream

Performance Max kampányok

Mit jelent ez: automatizált kampányok, amelyek a Google mesterséges intelligenciáját használják a hirdetések elhelyezésének és a célzásának optimalizálására az összes Google-szolgáltatásban.

Mikor érdemes használni: Ha azt szeretné, hogy a Google automatikusan megtalálja a legjobb hirdetéselhelyezéseket a YouTube-on, a Keresőben, a Display hirdetési hálózatban, a Discoverben, a Gmailben és a Térképeken az Ön eszközei felhasználásával.

Legalkalmasabb: Konverziók és értékesítések minimális manuális beállítással, különösen akkor, ha rendelkezik konverziós adatokkal, amelyekkel táplálhatja az algoritmust.

Kompatibilis formátumok és altípusok: Videó- és képanyagokból automatikusan generált kombinációk

Demand Gen kampányok

Mit jelent ez: Vizuális kampányok, amelyek a YouTube, a Discover és a Gmail felületeken történő megjelenésre összpontosítanak.

Mikor érdemes használni: Ha a Google vizuális és közösségi felületein böngésző felhasználókat szeretnél elérni.

Legalkalmasabb: Figyelemfelkeltés és elkötelezettség növelése vizuálisan magával ragadó hirdetési élményekkel

Kompatibilis formátumok és altípusok: In-feed videohirdetések, képek a YouTube Főoldalon, a „Következő videók” és a „Felfedezés” oldalakon, valamint a Gmailben.

Alkalmazáskampányok

Mit jelent ez: kifejezetten az alkalmazások telepítésének és az alkalmazáson belüli műveleteknek az ösztönzésére tervezett kampányok.

Mikor érdemes használni: Ha egy mobilalkalmazást népszerűsítesz, és növelni szeretnéd a letöltések számát vagy bizonyos alkalmazáson belüli konverziókat.

Legalkalmasabb: alkalmazás telepítése, alkalmazás használata és alkalmazáson belüli vásárlások konverziói

Kompatibilis formátumok és altípusok: YouTube-on és a Google alkalmazáshálózatain az alkalmazások promóciójára optimalizált videohirdetések

4. Konfiguráld a költségvetést és az ajánlattételi stratégiát

Ideje meghatározni a YouTube-hirdetési költségvetést.

Állítsd be a napi vagy a kampány teljes költségvetését. Határozd meg a kampány futási dátumait, és válaszd ki az ajánlattételi stratégiát az optimalizálni kívánt tényezők alapján.

Itt találsz egy áttekintést a leggyakoribb licitálási stratégiákról és azok alkalmazási területeiről. Csak a kampány céljához és a hirdetés formátumához illeszkedő lehetőségek jelennek meg.

Licitálási stratégia Mit jelent ez? Használd, ha Cél CPM (ezer megjelenítésenkénti költség) A hirdetés megjelenésének minden ezer alkalommal fizetnie kell. Maximális elérést és láthatóságot szeretne elérni ToFu kampányaihoz (márkaismertség) Cél CPV (nézetenkénti költség) Lehetővé teszi a megtekintésekre vonatkozó ajánlatok optimalizálását, azaz minden alkalommal fizet, amikor a néző megtekinti a hirdetés egy részét vagy egészét. Szeretnéd kontrollálni a költségeket, miközben videóid megtekintéseit növeled? Cél CPA (akvizíciós költség) A Google automatikusan optimalizálja az ajánlatokat, hogy a célzott cselekvésenkénti költség mellett konverziókat érjen el. Növelni szeretné az eladásokat, a potenciális ügyfelek számát, sőt a webhely forgalmát is? Cél ROAS (hirdetési kiadások megtérülése) A Google optimalizálja az ajánlatokat, hogy elérje a hirdetési kiadások meghatározott százalékos megtérülését. A lehető legnagyobb konverziós értéket szeretné elérni a hirdetési kiadások célhoz viszonyított megtérülési célján belül. Konverziók maximalizálása A Google automatikusan beállítja az ajánlatokat, hogy a költségkereteden belül a legtöbb konverziót érje el. Hogy a lehető legtöbb konverziós értéket érje el egy adott költségvetésen belül

👀 Tudtad? Azok a hirdetők, akik a cél CPA-ról a cél ROAS licitstratégiára váltanak, 14%-kal magasabb konverziós értéket érhetnek el hasonló hirdetési kiadások mellett.

5. Optimalizáld a célzási beállításokat

A YouTube rendkívül pontos közönségszegmentálást tesz lehetővé, ami azt jelenti, hogy minél célzottabbak a hirdetéseid, annál nagyobb az esélye, hogy a hirdetési költségvetésed magasabb ROI-t eredményez.

Íme néhány célzási lehetőség, amely a YouTube-hirdetésekben elérhető:

Demográfiai adatok

Érje el célközönségét nem, életkor, szülői státusz és háztartási jövedelem alapján. Ugyanakkor finomabb szegmentálás szükséges, mivel egy üzenet nem fog mindenkinek szólni, még akkor sem, ha ugyanahhoz a demográfiai csoporthoz tartoznak.

Életesemények

Célközönséget meghatározott, egyedi életesemények alapján. Például:

Új háziállat beszerzése

Nemrég született gyermekem

Friss házasok

Új házad van?

Ezek a pillanatok megváltoztatják a vásárlási viselkedést, és olyan lehetőségeket teremtenek, amikor az emberek aktívan keresnek új termékeket és szolgáltatásokat.

Részletes demográfiai adatok

Ez a fejlett szegmentálás. Itt részletesebben kiválaszthatod a közönségedet oktatás, családi állapot, lakástulajdon, foglalkoztatás és szülői státusz szerint.

Például, ha a szülők a célközönséged, akkor a képen látható konkrét kategóriákból választhatod ki őket.

Még egy széles demográfiai profilon belül is el tudod érni a pontos közönséget.

Piaci célközönségek

Célozzon meg olyan embereket, akik jelenleg aktívan keresnek vagy vásárlást fontolgatnak a kategóriádban.

Emellett minden piaci szegmensről további részleteket is megtekinthetsz, hogy a legrelevánsabb közönséget válaszd ki:

Nézd meg, mely YouTube-tartalomkategóriákat nézi leggyakrabban a célközönséged!

Fedezd fel a hasonló, vásárlási szándékkal rendelkező közönségeket, akiket eddig esetleg figyelmen kívül hagytál.

Becsülje meg a heti megjelenítések számát az adott szegmensben

Affinitás

Célzhat olyan embereket, akiknek hosszú távú érdeklődése van, és akiknek böngészési és nézői szokásai is ezt tükrözik. Ezek a közönségek tartós szenvedélyek köré épülnek – fitness rajongók, technológiai úttörők, utazási rajongók vagy szépségápolási szakértők.

A Google az affinitási közönségeket is tágabb kategóriákba sorolja, amelyek alatt konkrétabb alszegmensek találhatók.

Egyéni közönségek

A Google előre beállított kategóriáinál pontosabb megjelöléseket szeretne? Készítsen személyre szabott közönségeket olyan konkrét kulcsszavak, URL-ek, alkalmazások vagy érdeklődési körök alapján, amelyek relevánsak az Ön vállalkozása számára.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a célközönség szegmentálásának és a marketingstratégiának a dokumentálására a kampányok elindítása előtt. Készítsen részletes ügyfélprofilokat demográfiai adatokkal, érdeklődési körökkel, problémákkal és preferált tartalomtípusokkal. Dolgozzon együtt csapatával a dokumentumokon, és készítsen jegyzeteket a ClickUp Docs segítségével. Dokumentáld márkád irányelveit és marketingstratégiáidat a ClickUp Docs-ban, amelyhez a szervezeted/marketingcsapatod minden tagja hozzáférhet.

6. Tartalomkizárások és elhelyezések beállítása

Van olyan tartalom, ahol nem szeretné, hogy hirdetése megjelenjen?

Például egy luxus óramárka hirdetése nem lesz jó elhelyezés olyan videók mellett, amelyek olcsó vásárlásról vagy pénzügyi nehézségekről szólnak.

Kizárhat bizonyos tartalomtípusokat, hogy megvédje márkája hírnevét, és elkerülje a költségvetés irreleváns hirdetésekre való pazarolását. A YouTube lehetővé teszi a tartalom szűrését a következő alapok szerint:

Készlet típus (kizárja a túlzott, erős és mérsékelt trágárságot tartalmazó tartalmakat)

Tartalomcímkék (általános közönség, szülői felügyelettel rendelkező közönség, felnőtt közönség)

Konkrét témák vagy csatornák

Hasonlóképpen, konkrét elhelyezések kiválasztásával is szabályozhatod, hogy hirdetéseid hol jelenjenek meg:

Kulcsszavak : Célzott videók, csatornák vagy webhelyek, amelyek megfelelnek a termékéhez vagy szolgáltatásához kapcsolódó meghatározott kulcsszavaknak.

Témák : Hirdetések megjelenítése meghatározott témákkal kapcsolatos tartalmakban, például technológia, fitnesz vagy lakásfelújítás

Helyek: Válaszd ki azokat a YouTube-csatornákat, videókat, webhelyeket vagy alkalmazásokat, ahol hirdetéseidet meg szeretnéd jeleníteni.

7. Válassza ki a helyszínt és a nyelveket

Válaszd ki, hogy hirdetéseid földrajzilag hol jelenjenek meg – célzhatod ország, régió, város vagy akár egy adott helyszín körüli meghatározott sugarú kör szerint. Állítsd be a nyelvi beállításokat, és a YouTube azoknak a felhasználóknak fogja megjeleníteni hirdetéseidet, akik ezeket a nyelveket állították be fiókjuk beállításaiban.

⭐ Bónusz: Növelje videohirdetései hatékonyságát releváns videók hozzáadásával. Ezek a videók a videohirdetés alatt jelennek meg, és magával ragadó videós élményt nyújtanak, megerősítve vagy kiegészítve a hirdetés üzenetét.

8. Állítsd be a kampány ütemezését és a megjelenítési gyakoriság korlátait

Íme néhány további beállítás, amelyet érdemes megnéznie:

Eszközcélzás beállítása: Válaszd ki azokat az eszközöket (mobiltelefonok, táblagépek, tévéképernyők, számítógépek), amelyeken a YouTube-videohirdetéseid megjelenjenek.

Megjelenítési gyakoriság korlátozása: Korlátozza, hogy a kampány hirdetései hányszor jelenhetnek meg ugyanazon személynek.

Hirdetési ütemterv: Állítsa be a hirdetések megjelenésének ütemtervét, pl. 9:00 és 18:00 között (GMT+5:30).

💡 Profi tipp: Hozzon létre külön hirdetéscsoportokat a különböző célközönség-szegmensekhez vagy hirdetésformátumokhoz ugyanazon kampányon belül, hogy függetlenül tesztelje a teljesítményüket. Így a gyengébben teljesítő csoport nem rontja el az egész kampány eredményét.

9. Videóeszközök létrehozása

Töltsd fel videódat a YouTube-ra vagy a Google Ads eszközkönyvtárba. Győződj meg róla, hogy „Nyilvános” vagy „Nem listázott” beállítás van kiválasztva, hogy hirdetésként megjelenhessen. A privát videók nem használhatók.

Illessze be az URL-t a Google Ads hirdetéskészítő részébe. Ebben a szakaszban több hirdetést is létrehozhat, hogy különböző kreatívokat, CTA-kat vagy üzenetváltozatokat teszteljen.

⚡ Sablonarchívum: Használja a ClickUp hirdetési sablont a teljes hirdetéskészítési folyamat egyszerűsítéséhez – a tervezéstől a kivitelezésig. Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse YouTube-hirdetéseinek elkészítését a ClickUp hirdetési sablonjával. Ezzel a sablonnal a következőket teheted: Gyűjtsd össze a hirdetési koncepciókat és kreatív ötleteket a csapatoddal egy központi helyen.

A közösségi média ötleteit alakítsd át konkrét feladatokká, egyértelmű határidőkkel és felelősségi körökkel.

Kövesse nyomon a hirdetéskészítés szakaszait a forgatókönyvírástól a végleges videó feltöltéséig 11 egyéni mező segítségével.

Figyeld hirdetéseid teljesítménymutatóit és kampányeredményeit 7 ClickUp nézetben

A vizuálisan gazdag tartalomnaptár segítségével az egész hirdetési csapatodat összehangolhatod a határidők, a költségvetések és a teljesítések tekintetében.

Miután mindent beállított, küldje el kampányát. A YouTube a Google Ads irányelveinek megfelelően ellenőrzi hirdetéseit, hogy azok megfeleljenek a hirdetési irányelveknek. A legtöbb hirdetést egy munkanapon belül ellenőrzik, de a bonyolultabb ellenőrzések több időt vehetnek igénybe.

Gyakori hibák a YouTube-hirdetések futtatásakor

Ezek azok a hibák, amelyek csendben pazarolják el a költségvetést, még akkor is, ha a célzás és a beállítások helyesnek tűnnek:

Optimalizálás a megtekintésekre, amikor konverziókra van szükség: A magas megtekintési arány nem jelenti automatikusan a potenciális ügyfelek számának növekedését.

Helytelen kampánytípus kiválasztása: Például széles körű ismertségnövelő beállítások használata, amikor potenciális ügyfelek megszerzése a cél.

Kizárások és márka biztonsági ellenőrzések kihagyása: A hirdetés irreleváns vagy kockázatos tartalom mellett jelenik meg.

A hirdetéscsoportok szándék szerinti elkülönítésének elmulasztása: A vegyes közönségek zavaros üzenetekhez és gyengébb teljesítményhez vezetnek.

A YouTube-hirdetések sikerének mérése

A YouTube-hirdetési kampány létrehozása csak az egyenlet egyik része. A másik, ugyanolyan fontos része a teljesítmény nyomon követése és a kampányok optimalizálása a legfontosabb mutatók alapján.

A kampány elindítása után a Google Ads irányítópultján és a YouTube Stúdióban hozzáférhet a kampányadatokhoz és az eszközök teljesítményéhez. Itt talál egy részletes áttekintést arról, hogyan kell nyomon követni a mutatókat és kezelni a jelentéseket.

Nyomon követendő főbb mutatók

A kampányok hatékonyságát nem lehet intuíció alapján megítélni. Ehhez adatokra van szükség, amelyek a megtekintések, a befejezési arány, a kattintási arány, a konverziók és az akvizíciós költség formájában állnak rendelkezésre.

Mielőtt elkezdené nyomon követni az adatokat és homályos feltételezéseket tenni, tisztázza a következő kérdéseket:

Kampányod hatékonysága a megtekintések, az elkötelezettség vagy a tényleges konverziók függvénye?

A márkaismertség vagy a közvetlen bevételtermelés optimalizálására törekszik?

Mi az Ön számára elfogadható akvizíciós költség, és hogyan viszonyul ez az ügyfél életre szóló értékéhez?

Íme a kampány céljai alapján nyomon követendő legfontosabb mutatók:

Mérőszámok Mit követ nyomon? Elemzés és értelmezés Megjelenítések A megtekintési arány a kampányok kreatív minőségét és a közönség relevanciáját mutatja. A magasabb megtekintési arány azt jelenti, hogy az üzenete és a kreatív anyagok hatást gyakorolnak. Az alacsonyabb arányok az üzenet, a szerkezet, a formátum és akár a kreatív anyagok problémáira utalnak. A magas megjelenítések és az alacsony megtekintések gyenge miniatűrökre vagy rossz célzásra utalnak. Megtekintések Azok a nézők, akik a hirdetés nagyobb részét vagy egészét megtekintik, nem csak a megjelenítést. A márkavideók megtekintéseinek növekedése a növekvő érdeklődést jelzi Megtekintési arány A megjelenítések százalékos aránya, amelyek megtekintésekhez vezettek Erős affinitás a csatornád vagy márkád iránt, közvetlen konverziókon túlmutató, magas értékű ügyfélmutató Kattintási arány (CTR) A CTA-ra vagy hirdetésre kattintó nézők százalékos aránya A videó kampányok alacsony CTR-je a keresési hirdetésekhez képest normális – nem kell prioritásként kezelni. Megtekintésenkénti költség Átlagos költség minden egyes hirdetésmegtekintéskor A magas CPV versenyképes licitálást vagy szűk célzást sugall, ami megnöveli a költségeket. Akvizíciós költség Egy konverzió mögötti kiadások Ha a CPA alacsonyabb, mint az ügyfél életre szóló értéke, a kampány nyereséges. Hirdetési kiadások megtérülése (ROAS) A hirdetésekre költött minden dollár után generált bevétel A 2 feletti ROAS nyereségesnek tekinthető. Nézettségi idő / Befejezési arány Mennyi ideig nézik a nézők a hirdetést, mielőtt átugorják vagy végignézik az egészet? A magasabb befejezési arányok erős vonzerőt és releváns tartalmat jeleznek. Megszerzett cselekvések Megtekintések, lájkolások, feliratkozók, lejátszási listákhoz való hozzáadások és megosztások a hirdetés megtekintésétől számított 7 napon belül a kapcsolódó YouTube-csatornáidon. Ha a megszerzett cselekvések gyakoriak, az erős vonzódást jelez a csatornád vagy márkád iránt. Gyakran ez egy értékes ügyfél erős jelzője. Megtekintésen keresztüli konverziók Amikor a nézők a konverziós ablakon belül konvertálnak a webhelyén Erős affinitás a csatornád vagy márkád iránt A közvetlen konverziókon túlmutató, magas értékű ügyfélmutató Aktív megtekintések konverziói Amikor a néző nem kattint a videohirdetésedre, de legalább 10 másodpercig megnézi az átugorható hirdetést, majd az elkötelezett nézők konverziós ablakán belül konvertál. A hirdetések megjelenése közvetlen kattintások nélkül is befolyásolja a vásárlási döntéseket. A felső csatorna hatásának mérése

Kövesse nyomon a kampány hatékonyságát a ClickUp Dashboards segítségével.

A Google Ads átfogó áttekintést nyújt az egyes kampányok teljesítményéről.

De mi történik, ha egyszerre több YouTube-hirdetési kampányt is futtat?

A kampányadatok több fülön, dátumtartományban és szűrőben vannak elosztva, ami megnehezíti a trendek felismerését és annak megértését, hogy az egyik kampány hogyan befolyásolja a másikat.

A ClickUp Dashboards segítségével egyetlen összevont nézetben követheted nyomon az összes YouTube-kampányodat. Itt összehasonlíthatod a kampányok, időszaki és különböző hirdetésformátumok teljesítményét anélkül, hogy ide-oda kellene váltanod.

Kövesse nyomon kampányait hatékonyan az AI-kártyákkal a ClickUp Dashboardon.

A következő AI-kártyákkal párosítva a műszerfalak azonnal hatékonyabbá válnak.

AI Brain : Tegyen fel kérdéseket, például „Melyik kampánynak volt a legmagasabb ROAS-értéke a múlt hónapban?”, és kapjon azonnali válaszokat anélkül, hogy manuálisan szűrnie kellene az adatokat.

AI StandUp : Összefoglalja kampányának tevékenységét egy kiválasztott időszakban, hogy gyorsan áttekintse, mi működik jól.

AI Team StandUp : Összefoglaló a csapatod legutóbbi kampányoptimalizálásairól és kreatív tesztjeiről az összes aktív kampányban.

AI összefoglaló : Készítsen naprakész áttekintést, amely bemutatja a kampány állapotát, a költségvetés felhasználását és a célokhoz viszonyított teljesítményt.

AI-projekt frissítés: Készítsen átfogó áttekintést YouTube-hirdetési kampányának állapotáról, beleértve a már elindított, a tesztelés alatt álló és a figyelmet igénylő elemeket.

Nézd meg ezt a videót, hogy többet tudj meg a Dashboard + AI Card kombinációról 👇

Ismétlődő jelentések beállítása a ClickUp-ban

Szüksége van időszerű jelentésekre, amelyek minden héten hasznos információkat nyújtanak. Ez alatt olyan információkat értünk, mint a költségvetés, a konverziók, a teljesítménymutatók, a közönségszegmensek és a ROAS, anélkül, hogy 10 lap között kellene ugrálnia, hogy értelmet nyerjen a szétszórt adatokból.

Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy a YouTube-hirdetési jelentést automatizálni lehet a ClickUp-ban?

Először hozzon létre egy szabványos jelentéssablont a ClickUp Docs-ban. Adjon hozzá mutatókat, dátumtartományokat és összehasonlítási formátumokat az összes YouTube-hirdetésjelentéséhez.

Ezután hozzon létre egyedi ClickUp Super Agents alkalmazásokat, amelyek képesek kampányadatokat gyűjteni, teljesítménytrendeket elemezni és előre meghatározott formátumú jelentéseket készíteni.

Állíts be mesterséges intelligenciával működő csapattagokat, akik a ClickUp Super Agents segítségével teljes kontextusban kezelik az adaptív, több lépésből álló munkafolyamatokat.

A szuperügynököknek nincs szükségük lépésről lépésre kidolgozott szabályokra az intelligens döntések meghozatalához. Mesterséges intelligencia alapú csapattársaidként képesek értelmezni a kontextust és névtelenül cselekedni. Ezek az ügynökök a jelentések készítése mellett a következőket is elvégezhetik:

Ellenőrizze a közösségi média bejegyzéseit , hogy jelölje meg a gyengén teljesítő kampányokat, amikor a mutatók a meghatározott küszöbérték alá esnek, és javasolja a költségvetés átcsoportosítását a jobban teljesítő YouTube-hirdetésformátumok felé.

Válaszolj kampányspecifikus kérdésekre, például „Melyik hirdetésformátum generálta a legtöbb konverziót a múlt hónapban?”, anélkül, hogy át kellene kutatnod az adatokat.

A jelenlegi kampány teljesítményének összehasonlítása a korábbi referenciaértékekkel, valamint kreatív vagy célzási módosítások ajánlása révén azonosíthatja az optimalizálási lehetőségeket.

Indítson el feladatokat a csapatának, ha sürgős intézkedésekre van szükség, például a CPA-célokat túllépő hirdetések szüneteltetése vagy új videó kreatívok A/B tesztelése esetén.

Készítsd el első szuperügynöködet a ClickUp segítségével 👇

👀 Tudtad? A Z generáció 23,6%-a aktívan használja a YouTube-ot termékek felfedezésére. Gyakran hatással vannak rájuk azok a hirdetések, amelyeknél nem érzik úgy, hogy valamit el akarnak adni nekik – sőt, a nézők 98%-a azt állítja, hogy jobban bízik a YouTube-alkotókban, mint más közösségi médiaplatformok alkotóiban.

A YouTube-hirdetések korlátai

A magával ragadó videóformátumok és a YouTube kiterjedt hirdetési elérhetősége miatt ez a platform rendkívül jövedelmező a marketingesek számára. Van azonban néhány korlátozás, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni:

Hirdetésfáradás : A közönség naponta több csatornán keresztül fogyaszt tartalmakat. Még a legemlékezetesebb hirdetés sem garantálja az azonnali márkaemlékezetet vagy konverziót.

Csökkenő hirdetés teljesítmény : A márka ismertsége idővel növekszik, és nem lehet egyértelműen egyetlen hirdetés megjelenéséhez kötni a konverziót, amikor a nézők több érintkezési ponton keresztül lépnek kapcsolatba a márkáddal.

Erős verseny a népszerű közönségekért : A népszerű demográfiai adatok és affinitások megcélzása megnöveli a CPV és CPM költségeket, ami idővel megnehezíti a jövedelmező ROAS elérését.

A kreatívok folyamatos tesztelése szükséges : Bár a YouTube számos optimalizálható elemet kínál – CTA-kat, szöveges címsorokat, leírásokat, kísérő bannereket, miniatűröket és videó hookokat –, ezek a kiterjedt optimalizálási lehetőségek azt jelentik, hogy folyamatos A/B tesztelésre van szükséged, hogy azonosítsd, mi hoz eredményt és mi nem.

A ROI a célzás pontosságától függően változhat: a YouTube rendkívül pontos célzást tesz lehetővé, de a legtöbb hirdető vagy nem tudja, hogyan használja ki hatékonyan ezt a lehetőséget, vagy túlságosan leszűkíti a közönségét, ami miatt a hatótávolság túl korlátozottá válik.

Ha nagy volumenű YouTube-hirdetéseket hozol létre, akkor nem csak hirdetési szövegekre és kreatív anyagokra van szükséged. Szükséged van egy olyan rendszerre, amely lehetővé teszi a tervezést, tesztelést, felülvizsgálatot és iterációt anélkül, hogy a csapatok közötti kontextus elveszne.

Bemutatjuk: ClickUp – a világ első konvergens AI-munkaterülete, amely egy központi platformon egyesíti a munkafolyamatokat és az eszközöket.

Így segít a ClickUp for Marketing Teams rendet teremteni a káoszban

Használj előre elkészített sablonokat a munkafolyamatok dokumentálásához

Mielőtt YouTube-hirdetéseket indítana a márka ismertségének növelése érdekében, rendelkezik-e saját YouTube-csatornával, amely alátámasztja hirdetési kiadásait?

A YouTube-hirdetések mellett érdemes hiteles jelenlétet kiépíteni a platformon.

Ehhez használd a ClickUp YouTube-sablonját a csatornád tartalmi stratégiáinak megtervezéséhez, kidolgozásához és megvalósításához. Az előkészítési brainstormingtól a posztprodukciós publikálásig ez a sablon formát ad az ötleteidnek.

Ingyenes sablon letöltése Építsd ki stratégiailag YouTube-jelenlétedet a ClickUp YouTube-sablon segítségével!

Ezzel a sablonnal a következőket teheted:

Tervezd meg a videókoncepciókat és forgatókönyveket olyan dedikált felületeken, amelyek ideálisak az ötleteléshez, a storyboardok elkészítéséhez és a jóváhagyási folyamatokhoz, így biztosítva a csapat összehangolt munkáját.

Kövesse nyomon a produkció mérföldköveit a forgatástól a szerkesztésen át a miniatűrök elkészítéséig és a hirdetésszövegek megírásáig.

Kezelje a közzétételi ütemtervét a beépített közösségi média naptárral, amely összehangolja a YouTube-ra feltöltött videókat a hirdetési kampány idővonalával a maximális hatékonyság érdekében.

Ha egyszerre több marketingkampányt futtatsz, akkor egyetlen megbízható forrásra van szükséged, hogy nyomon követhesd a költségvetéseket, az ütemterveket és minden egyebet.

A ClickUp kampánytervezési sablonja pontosan ezt kínálja. Ezzel a sablonnal célokat állíthatsz fel, nyomon követheted az előrehaladást és mérheted több YouTube-kampány sikerét anélkül, hogy szem elől tévesztenéd az egyes teljesítményeket.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp kampánytervezési sablon segítségével egyszerre több kampányt is kezelhetsz.

Ez a sablon rugalmasságot kínál, mivel 7 különböző egyéni mező (allokált költségvetés, kampányvezető, fennmaradó költségvetés és kampánytípus) közül lehet választani, hogy a csapatot a közös célok és a prioritást élvező feladatok köré szervezzék.

Ezzel a sablonnal a következőket teheted:

Javítsd a kampánykövetést megjegyzésekkel, címkékkel, függőségi figyelmeztetésekkel, e-mailekkel és valós idejű frissítésekkel, amelyek mindenkit tájékoztatnak.

Figyeld a költségvetés elosztását a kampányok között, és észleld a túlköltekezést, mielőtt az hatással lenne a ROI-ra.

Koordináld a hirdetések elindítását a tartalomnaptárral, hogy a YouTube-hirdetések összhangban legyenek az organikus videófeltöltésekkel és a szélesebb körű marketingkezdeményezésekkel.

Ötletelj kreatív megoldásokat a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards vizuális felületet biztosít csapatának, ahol egy helyen strukturálhatja és rendszerezheti minden kreatív ötletét, kampányirányvonalát, referenciáit, videókoncepcióit és üzeneteit.

Szervezze meg kreatív ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével

Integrálódik a munkaterületeddel, és mesterséges intelligenciát használ az ötleteid összekapcsolásához.

Így segítik a Whiteboards a kreatív folyamatok egyszerűsítését:

Hová kapcsolódik a Whiteboard? Hogyan segíti ez a YouTube-hirdetéseidet? Csatlakozás a feladatokhoz A brainstorming során kidolgozott hirdetési koncepciókat közvetlenül megvalósítható feladatokká alakíthatja, kijelölt felelősökkel és határidőkkel. Csatlakozás a Dokumentumokhoz A kampányismertetőket, forgatókönyveket és márkairányelveket közvetlenül a tábládon tárolhatod, hogy könnyen hozzáférhess hozzájuk. Csatlakozz a csevegéshez Beszéljétek meg a kreatív irányvonalakat valós időben, anélkül, hogy elhagynátok a táblát vagy lapot váltanátok.

A ClickUp Clips segítségével megbeszélések nélkül is áttekintheted a kreatív anyagokat.

Miután kialakítottad a koncepciót, használd a ClickUp Clips alkalmazást a hirdetésvázlatok, a storyboardok áttekintése vagy a szerkesztői megjegyzések rögzítéséhez. Az érdekelt felek időbélyeggel ellátott megjegyzéseket fűzhetnek hozzá, visszajelzéseket adhatnak és megoldhatják a problémákat anélkül, hogy élőben kellene megbeszélniük azokat.

Részletes magyarázatok és betekintések a ClickUp Clips segítségével

Automatizálja az ismétlődő feladatokat

A YouTube-hirdetések tervezése és végrehajtása nem egy személyes feladat. Nem egylépéses munkafolyamat.

A gyártás előtti és utáni szakaszban számos jóváhagyás, feladatkiosztás, költségvetés-frissítés és teljesítményértékelés történik – ezek a feladatok manuális frissítése nem igényel sok időt, de mindenképpen energiát emésztenek fel.

A ClickUp Automations segít Önnek. Az ismétlődő feladatokat elvégzik, így Ön kreatív energiáit a valódi munkára összpontosíthatja.

Íme néhány automatizálási példa, amelyet kipróbálhatsz:

Állapotváltozás: „Szkript jóváhagyva” > Videóprodukciós feladat automatikus hozzárendelése a kreatív csapatnak

Az „Hirdetési költségvetés” egyéni mező meghaladja a küszöbértéket > Értesítsd a kampánymenedzsert, és jelöld meg felülvizsgálatra.

Állapotváltozás „Hirdetés élőben” > Teljesítménykövetési feladat létrehozása és hozzárendelése az elemzési tulajdonoshoz

Minden hétfőn 9 órakor > Készítsen heti kampányteljesítmény-összefoglalót, és tegye közzé a csapat csevegőjében.

Használja a ClickUp hirdetésütemterv-sablont a hirdetések megjelenésének ütemezéséhez és az automatizálási triggerek kampányindítási dátumokkal való összehangolásához.

Nézd meg ezt a videót, hogy megismerd a Super Agents és a ClickUp Automations együttműködését👇

📚 További információk: Hogyan automatizálható a tartalomkészítés?

A BrainGPT segítségével egyszerűsítheti a hirdetési munkafolyamatot.

A ClickUp BrainGPT egy konvergens AI-munkaterület, amely több AI-funkciót egyesít egy platformon. Ahelyett, hogy az íráshoz, kutatás hoz, tudás visszakeresés hez és 10 egyéb feladat hoz különböző AI-eszközök között kellene váltogatnia, ebben az önálló asztali alkalmazásban mindent megtalál, amire szüksége van.

A BrainGPT segítségével a következőket teheti:

Több külső AI-modell elérése : Használja Claude intelligenciáját videóforgatókönyvek és feliratok írásához, a ChatGPT-t hirdetésszöveg-változatokhoz, vagy hasonlítsa össze a modellek kimeneteit, hogy megtalálja a legvonzóbb üzenetet.

Valós idejű webes keresés : Kutassa fel a versenytársak kampányait, : Kutassa fel a versenytársak kampányait, fedezze fel a kialakuló trendeket vagy a közönségre vonatkozó információkat anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást.

Keresés az egész munkaterületen : Ha kampányleírásai, teljesítményadatai és kreatív eszközei a Drive, a Docs és a tervezőeszközök között vannak szétszórva, : Ha kampányleírásai, teljesítményadatai és kreatív eszközei a Drive, a Docs és a tervezőeszközök között vannak szétszórva, a ClickUp Enterprise Search azonnal összegyűjti az összeset.

Beszéd-szöveg: A ClickUp Talk to Text segítségével kéz nélkül diktálhatja videóforgatókönyv-ötleteit, kampányjegyzeteit vagy hirdetési kreatívokkal kapcsolatos visszajelzéseit, miközben áttekinti a tartalmat.

Optimalizáld YouTube-hirdetéseidet a ClickUp segítségével

Ne készítsd elszigetelten a YouTube-hirdetési kampányaidat!

Ha a tervezés, a csapatkommunikáció, a végrehajtás és a nyomon követés különböző platformokon történik, az eszközök elszaporodása rontja a termelékenységet és korlátozza a határozott cselekvés képességét.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő munkaterülete egy központi platformon egyesíti az ötleteléshez, a feladatok nyomon követéséhez, a tervezéshez, a szervezéshez, az optimalizáláshoz és az automatizáláshoz szükséges eszközöket. A ClickUp segítségével minden, ami a hatékony YouTube-hirdetési kampányok létrehozásához, kezeléséhez és optimalizálásához szükséges, egy helyen található.

Regisztrálj most ingyenesen, és kezdd el egyszerűsíteni YouTube-hirdetési folyamatodat.

Gyakran ismételt kérdések

A YouTube-hirdetések ára általában 0,10–0,30 dollár/megtekintés (CPV), bár a költségek a célzás pontosságától, a versenytől és a hirdetésformátumtól függően változnak. Naponta akár 10 dollárral is kezdheted, és a teljesítmény alapján növelheted a költségeket.

A nem kihagyható in-stream hirdetések és a bumper hirdetések a leghatékonyabbak a márkaismertség növelésében, mivel a nézőknek az üzenet egészét meg kell nézniük. A masthead hirdetések maximális láthatóságot biztosítanak, ha rendelkezik megfelelő költségvetéssel, míg a kihagyható in-stream hirdetések más hosszú távú kampányokkal párosítva szintén növelhetik a márkaismertséget.

A kisvállalkozások napi 10–20 dolláros szerény költségvetéssel kezdhetnek, és szigorúan célzott kampányok futtatására koncentrálhatnak. Miután megtalálták a konverziót következetesen ösztönző célközönség-megcélzás, hirdetéskreatív és üzenetküldés nyerő kombinációját, növelhetik a kiadásokat.

A Google Ads segítségével nyomon követheti a konverziókat, ha YouTube-csatornáját összekapcsolja a Google Analytics szolgáltatással. A YouTube Studio emellett megtekintés utáni konverziós adatokat is biztosít, amelyekből kiderül, hogy a nézők mikor konvertálnak a hirdetés megtekintése után, anélkül, hogy rákattintanának.

A ClickUp strukturált munkaterületet kínál több YouTube-hirdetési kampány egyidejű tervezéséhez, végrehajtásához és nyomon követéséhez. Az AI-alapú irányítópultok, a Super Agents által automatizált jelentések, valamint a kampánytervezéshez és hirdetéskészítéshez használható sablonok segítségével egy helyen követheted nyomon a költségvetéseket, a határidőket, a kreatív eszközöket és a teljesítménymutatókat.