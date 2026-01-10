A 9 legjobb projektmenedzsment szoftver Google Workspace integrációval

Ha csapata egész nap a Gmailben, a Google Docsban, a Sheetsben és a Meetben dolgozik, akkor nem egyedül van. A Google Workspace ma már világszerte több mint 3 milliárd felhasználót szolgál ki, mégis a legtöbb projektterv továbbra is szétszórt lapokban és gyors táblázatokban található.

Itt jöhet jól egy Google Workspace integrációval rendelkező projektmenedzsment eszköz. A megfelelő szoftver segítségével hozzárendelheti a tulajdonjogot, nyomon követheti az előrehaladást, és a projekt dokumentumait a megfelelő feladatokhoz és értekezletekhez kapcsolhatja ✅.

Ez a lista a legjobb projektmenedzsment eszközöket tartalmazza, amelyek összekapcsolódnak a Google alkalmazásokkal a hatékony projektmenedzsment érdekében, anélkül, hogy át kellene alakítani a csapat Google Workspace-ben végzett munkáját.

A 9 legjobb Google Workspace integrációval rendelkező projektmenedzsment szoftver áttekintése

Ezzel a gyors táblázattal összehasonlíthatja, hogy az egyes eszközök hogyan kapcsolódnak a Google Workspace (korábban Google Suite) termelékenységi eszközeihez, mire alkalmasak leginkább, és körülbelül hol kezdődnek az áraik:

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Minden méretű csapat számára elérhető, AI-alapú projektmenedzsment, amely a Google Workspace-hez kapcsolódik. Feladatok, dokumentumok, csevegés, irányítópultok és nézetek; csatlakoztassa a Gmail beérkező leveleket és a Google Drive fájlokat, szinkronizálja a dátumokat a Google Naptárral, és használja az AI összefoglalókat és frissítéseket. Ingyenes csomagok; testreszabás vállalatok számára Asana Strukturált munkamenedzsment funkciók közötti Google Workspace csapatok számára Gmail-kiegészítő a feladatok rögzítéséhez; Google Drive-mellékletek; Google Naptár szinkronizálás; ütemtervek és automatizálás Ingyenes csomag; fizetős csomagok 13,49 USD/hó/felhasználó áron. Wrike Kis- és középvállalatoknál a Google Workspace-t használó, több részleget érintő komplex projektek E-mail-feladat munkafolyamatok; Google Drive mellékletek; Google Naptár szinkronizálás; Gantt-diagramok és irányítópultok Ingyenes csomag; fizetős csomagok 10 USD/hó/felhasználó áron Zoho Projects Klasszikus tervezés és időkövetés Google-alkalmazásokkal való összekapcsolással kis- és közepes méretű csapatok számára. Google-alkalmazások összekapcsolása; feladatlisták, mérföldkövek, függőségek és Gantt-diagramok Ingyenes csomag legfeljebb 5 felhasználó számára; fizetős csomagok 5 USD/hó/felhasználó áron. Trello Egyszerű táblák a Google Workspace mellett kis csapatok számára Táblák és kártyák; Google Drive Power-Up a Docs/Sheets/Slides alkalmazásokhoz; Google Naptár szinkronizálás Fizetős csomagok 6 USD/hó/felhasználó áron Kanbanchi Kanban és Gantt a Google Workspace-ben kis szervezetek számára A Google Workspace-en belül fut; Drive és Naptár támogatás; Gantt-diagramok; időkövetés Fizetős csomagok 5,99 USD/hó/felhasználó áron. kissflow A jóváhagyások és projektek munkafolyamat-vezérelt automatizálása Google-alkalmazásokkal közepes és nagy méretű csapatok számára. Alacsony kódszükségletű munkafolyamatok; Gmail, Drive és Sheets összekapcsolása; jóváhagyások és befogadási folyamatok Fizetős csomagok 1500 USD/hó áron Smartsheet Táblázatos stílusú projektkövetés Google Workspace integrációval kis- és közepes méretű csapatok számára. Rácsnézet; Google Drive mellékletek; naptárszinkronizálás; irányítópultok és automatizálás Fizetős csomagok 12 USD/hó/felhasználó áron monday. com Vizuális táblák és irányítópultok a Google alkalmazások mellett közepes méretű csapatok számára Gmail + Drive kapcsolatok; Google Naptár szinkronizálás; táblák, ütemtervek és automatizálás Ingyenes csomag; fizetős csomagok 12 USD/hó/felhasználó áron

Mit kell keresnie a Google Workspace integrációval rendelkező projektmenedzsment szoftverekben?

A jó Google Workspace beállítás nem csak a fájlok tárolásáról szól. Arról is szól, hogy csökkenti az eszközök közötti oda-vissza váltást, amikor a feladatok megváltoznak, a fájlok frissülnek és az ütemtervek eltolódnak.

✅ Használja ezt az ellenőrzőlistát, hogy kiválaszthassa a csapatának a Google alkalmazásokban már meglévő munkamódszeréhez leginkább illeszkedő projektmenedzsment szoftvert. Az ideális eszköz a következőket tudja:

Csatlakozik a Google Drive-hoz , így a feladatok mellé csatolhat, létrehozhat és rendszerezhet dokumentumokat, táblázatokat és prezentációkat.

Szinkronizálja a határidőket és a találkozókat a Google Naptárral , így a távoli csapat tagjai is láthatják az ütemtervet.

Támogatja a feladatkezelés alapvető elemeit, mint például a tulajdonosok, prioritások és függőségek a bonyolultabb projektek esetében.

Olyan nézeteket kínál, mint a táblák és a Gantt-diagramok, így nyomon követheti a konkrét projektek mérföldköveit.

Tartalmazza a jogosultságok és a megosztás vezérlését az érzékeny projektdokumentumok és a külső együttműködők számára.

Az automatizálásnak köszönhetően csökkennek az ismétlődő feladatok, így a csapatok kevesebb időt töltenek a kézi frissítésekkel.

A legjobb projektmenedzsment szoftverek Google Workspace integrációval

Ezek az eszközök azoknak a csapatoknak készültek, akik már használják a Gmail, a Google Docs, a Sheets és a Google Calendar alkalmazásokat, és szeretnék, ha a projektmunkájuk ezekhez az alkalmazásokhoz kapcsolódna, ahelyett, hogy több fülön lenne szétszórva.

Az alábbiakban megtalálja a legjobb projektmenedzsment eszközöket, amelyek összekapcsolják a feladatokat, fájlokat és munkafolyamatokat a Google Workspace-szel, így a csapat szokásait megszakítás nélkül tervezheti, nyomon követheti és megvalósíthatja a projekteket.

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú projektmenedzsment szoftver)

Tervezze, építse és fejlessze vállalkozását egyetlen megosztott munkaterületen a ClickUp segítségével.

Ha csapata a Google Workspace-en belül futtatja a projekteket, akkor már rendelkezik az alapelemekkel: Gmail a kérésekhez, Google Docs a specifikációkhoz, Google Sheets a nyomon követéshez, Google Drive a fájlokhoz és Google Calendar a határidőkhöz.

De mivel a munka sok helyre oszlik, nehéz nyomon követni az előrehaladást és összehangolni a távoli csapat tagjainak munkáját, ha a projektek egyre bonyolultabbá válnak.

Ez a munka terjeszkedése: a teendők e-mail szálakban élnek, és „a terv” táblázatok és naptár meghívók keverékévé válik. Aztán megjelenik az AI terjeszkedése is: az egyik eszköz összefoglalja a megbeszéléseket, a másik feladatokat generál, és végül mégis az alkalmazások között másolod és illeszted be a frissítéseket.

A ClickUp for Project Teams mindkét problémát megoldja, mivel konvergált AI-munkaterületként működik a projektmenedzsmenthez. A feladatkezelést, a dokumentumokat, az ütemterveket és az együttműködést egy platformon tarthatja, miközben továbbra is szorosan együttműködhet a Google alkalmazásokkal.

Íme egy rövid áttekintés arról, hogyan használhatja a ClickUp alkalmazást projektek, feladatok és Google Workspace fájlok kezelésére egy összekapcsolt munkaterületen:

Tartsa a feladatkezelést a ClickUp Tasks-hoz kapcsolva

Kövesse nyomon a trendeket és elemezze az adatokat az első olyan mesterséges intelligenciával, amely összekapcsolja feladatait a többi munkájával a ClickUp Tasks segítségével

Amikor egy kérés érkezik a Gmailen keresztül, vagy változás történik egy Google Docs-dokumentumban, a projektek hatékony kezelésének leggyorsabb módja az, ha azt a „kérést” valódi feladattá alakítja, amelynek van tulajdonosa, prioritása és határideje.

A ClickUp Tasks kifejezetten erre a munkafolyamatra lett kifejlesztve. Dokumentumokból hozhat létre feladatokat, egyéni mezőkkel adhat hozzá részleteket, valamint prioritások, függőségek és mérföldkövek segítségével kezelheti az erőforrásokat és biztosíthatja a csapat összehangolt munkáját.

💡 Profi tipp: Ha hosszú projektütemterveket térképez fel a ClickUp Gantt nézetben vagy a ClickUp naptár nézetben, akkor az ingyenes ClickUp napszámológéppel gyorsan ellenőrizheti a kulcsfontosságú dátumok közötti napok számát, és reális ütemtervet készíthet.

Kezdje azzal, hogy összekapcsolja a Google Drive-ot (és a Google Naptárat) a ClickUp integrációiból, így csapata csatolhat fájlokat, kereshet és megtekintheti a Drive tartalmát a ClickUp-ban.

Csatlakoztathatja Gmail beérkező leveleit is, így a ClickUp Brain segíthet a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában, a nyomon követés javaslatában, a válaszok megfogalmazásában és még sok másban.

Könnyedén összekapcsolhatja Gmail beérkező leveleit a ClickUp-pal, és a ClickUp Brain segítségét veheti igénybe a Gmailben.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével közvetlenül a dokumentumokból, megjegyzésekből és értekezletek jegyzetéből készíthet feladatösszefoglalókat és haladási jelentéseket. Ezután automatikusan új feladatokat hozhat létre ezekből a beszélgetésekből, így a feladatlistája automatikusan frissül, anélkül, hogy külön másolnia és beillesztenie kellene. Például megkérheti, hogy szkenneljen be egy projektdokumentumot vagy egy értekezlet összefoglalóját, válassza ki a tulajdonosokkal és határidőkkel ellátott egyértelmű teendőket, és helyezze azokat közvetlenül a feladatlistájába. A ClickUp Brain segítségével azonnali összefoglalásokat és megfigyeléseket kaphat a projektmappáiból.

Szinkronizálja az ütemterveket a Google Naptárral, hogy a határidők mindig láthatóak legyenek.

Csatlakoztassa Google Naptárát a ClickUp-hoz, és könnyedén áttekintheti a előtt álló feladatokat

Ha csapata a Google Naptárban tervezi meg a napját, akkor nem szeretné, hogy a projekt határidejei máshol legyenek. A ClickUp Google Naptár integrációja úgy lett kialakítva, hogy szinkronizálja a ClickUp feladatokat a Google Naptárral, így valós időben kezelheti az ütemterveket, nyomon követheti a határidőket és frissítheti az eseményeket.

Gyakorlatias módszer ennek végrehajtására:

Kezelje a ClickUp feladatot a hatókör, az állapot és a tulajdonosok valós forrásaként.

Használja a Google Naptárat az időbeosztáshoz és a találkozók láthatóságához, így a határidők ott jelennek meg, ahol a csapata már megtervezte a hetet.

Nézze meg ezt a rövid videót, hogy megtudja, hogyan kezelhet több naptárat egy helyről a ClickUp segítségével, mint központi projektközpontot:

💡 Profi tipp: A ClickUp BrainGPT (és az Enterprise Search ) segítségével gyorsabban futtathatja a projektfrissítéseket. Találja meg a csatlakoztatott rendszerekben elszórtan tárolt fájlokat és dokumentumokat A ClickUp BrainGPT olyan csapatok számára készült, amelyeknek válaszokra és frissítésekre van szükségük a ClickUp és a Google Workspace alkalmazásokban anélkül, hogy az AI-eszközök között kellene váltogatniuk. Kereshet a munkaalkalmazásokban és az interneten, válthat a prémium AI-modellek között, és használhatja a Talk to Text funkciót, hogy hanggal adjon parancsokat, amikor a gépelés lassítja a munkát. Így használhatja: A projekt frissítéseit azonnal rögzítheti hanggal: A Talk to Text funkcióval diktálhatja a státuszfrissítést, a megbeszélésen elhangzottakat vagy a következő lépéseket közvetlenül a BrainGPT-be (vagy a kiterjesztésen keresztül bármely szövegmezőbe), majd beillesztheti a megfelelő feladatba vagy a ClickUp Chat szálba.

Kérdéseket tehet fel a szállítási kockázatokkal és a munkaterheléssel kapcsolatban: Tegyen fel kérdéseket a ClickUp BrainGPT-nek, például: „Mely feladatok esetében a legnagyobb az esélye, hogy nem teljesül a határidő?” vagy „Mi vár jóváhagyásra ezen a héten?”, így a problémákat korán felismerheti, ahelyett, hogy manuálisan átnézné a Google Sheets táblázatokat és a csevegési szálakat.

Korábbi döntések keresése dokumentum, kulcsszó vagy projekt szerint: Az Enterprise Search segítségével megtalálhatja azt a dokumentumot, feladatot vagy szálat, ahol a döntés született, különösen akkor, ha a linkek a Google Drive, a Docs és a Chat között vannak elosztva.

Válassza ki a feladathoz legmegfelelőbb modellt: Használja a ClickUp Brain-t a munkával kapcsolatos válaszokhoz (ez magában foglalhatja a ClickUp-ot és a kapcsolódó alkalmazásokat). Váltson át a ChatGPT-re, a Claude-ra vagy a Gemini-re, ha általános írásra vagy érvelésre van szüksége, de vegye figyelembe, hogy ezek a külső modellek nem férnek hozzá a ClickUp-ban tárolt ismereteihez.

Csatoljon, hozzon létre és dolgozzon a Google Docs és a Google Sheets alkalmazásokkal anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetet.

Közvetlenül a ClickUp Task alkalmazásból hozhat létre Google Docs dokumentumokat (így minden új dokumentum már a munkatételhez kapcsolódik), és beágyazhatja a Drive fájlokat, hogy azok előnézetként nyíljanak meg a ClickUp alkalmazásban.

Ez más Google Docs alternatívák esetében is lehetséges, köszönhetően a ClickUp több mint 1000 integrációjának.

A ClickUp támogatja a beágyazott Google Táblázatok szerkesztését, így nem kell néhány percenként elnavigálnia.

💡 Profi tipp: Ha a projektre vonatkozó döntések csevegésben születnek, azonnal alakítsa át az üzenetet feladattá, hogy ne vesszen el. A ClickUp Chat úgy lett kialakítva, hogy összekapcsolja a beszélgetéseket a kapcsolódó feladatokkal és dokumentumokkal, és segít a csapatának külön csatornákon kommunikálni. A ClickUp mesterséges intelligenciáját is felhasználhatja a ClickUp Agents futtatásához a legfontosabb ClickUp Chat csatornákon, így azok összefoglalják a hosszú szálakat, előkeresik a megfelelő dokumentumokat és feladatokat, és gyorsan megválaszolják a „hol van ez?” típusú kérdéseket a munkaterület kontextusából.

A ClickUp legjobb funkciói

Központosítsa a feladatokat, ütemterveket, e-maileket, dokumentumokat és csevegéseket egy munkaterületen, amely közvetlenül kapcsolódik a Google Workspace alkalmazásokhoz.

Váltson a ClickUp nézetek (lista, tábla, naptár, Gantt, idővonal) között, hogy különböző csapatok és projektigények támogatására legyen képes.

Használja a ClickUp Brain Enterprise Search funkciót, hogy kontextusban és hivatkozásokkal találjon válaszokat feladatok, dokumentumok, csevegések és kapcsolódó alkalmazások között.

Használja a ClickUp Automations (beleértve az AI Automation Buildert) funkciót a ismétlődő feladatok, például a hozzárendelések és az állapotfrissítések csökkentésére a munkafolyamat-automatizálás segítségével.

A ClickUp korlátai

Annyi funkciót és konfigurációs lehetőséget kínál, hogy az új csapatoknak tanulási görbével kell szembenézniük, és időre van szükségük az ideális munkaterület beállításához.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

A G2 egyik értékelése szerint:

Nagyon értékelem a ClickUp által kínált funkciók széles skáláját, amelyek segítenek a rövid távú feladatok kezelésében a hét folyamán, valamint a bonyolultabb, hónapokig tartó projektekben. Ez zökkenőmentessé teszi az együttműködést és a kommunikációt a többi csapattaggal, ami megszünteti a projektekben a rendetlenséget és a káoszt.

Nagyon értékelem a ClickUp által kínált funkciók széles skáláját, amelyek segítenek a rövid távú feladatok kezelésében a hét folyamán, valamint a komplexebb, hónapokig tartó projektekben. Ez zökkenőmentessé teszi az együttműködést és a kommunikációt a többi csapattaggal, ami megszünteti a projektekben a rendetlenséget és a káoszt.

2. Asana (a legjobb strukturált munkamenedzsmenthez a Google Workspace mellett)

Via Asana

Ha csapata a Google Workspace segítségével végzi a napi feladatok végrehajtását, akkor a nehézséget az jelenti, hogy a Gmailen keresztül érkező kérések és a számos Google Docs és Google Sheets dokumentumban tárolt tervek között egyértelműen meg lehessen határozni a felelősségi köröket és a követési folyamatot.

Az Asana ideális, ha strukturáltabb projektmenedzsment-megközelítést szeretne, anélkül, hogy lecserélné a Google alkalmazásokat. A csapatok meglévő együttműködési módszereire egyértelmű felelősségi réteget ad hozzá. Ez segít az e-mail szálakat nyomon követhető munkává alakítani, amelyhez egyetlen helyen lehet hozzáférni, ahelyett, hogy több nyomonkövetési táblázatot kellene használni.

Ez azt jelenti, hogy továbbra is írhat a Google Docs-ban, frissítheti a nyomkövetőket a Google Sheets-ben és ütemezhet a Google Naptárban, míg az Asana lesz az a hely, ahol nyomon követheti a haladást és hatékonyan kezelheti a projekteket.

Az Asana legjobb funkciói

Csatlakozzon a Google Workspace-hez, hogy a csapatok Gmail-üzeneteket feladatokká alakíthassanak, Google Drive-fájlokat csatolhassanak és a munkát szinkronizálhassák a Google Naptárral.

Tervezze meg és kövesse nyomon a komplex munkákat több projektnézetben, beleértve listákat, táblákat, ütemterveket és Gantt-diagramokat.

Használja az automatizálási szabályokat az ismétlődő frissítések kezeléséhez, például feladatok hozzárendeléséhez, mezők módosításához és értesítések küldéséhez.

Figyelje a kapacitást és észlelje a kockázatos projekteket a csapatok között a munkaterhelés, a műszerfalak és a jelentéskészítési funkciók segítségével.

Integrálható számos más eszközzel (beleértve a Slack és a Google alkalmazásokat is), így a projektadatok az egész rendszerben összekapcsolva maradnak.

Bővítse csapata képességeit az Asana AI és az AI Teammates segítségével.

Az Asana korlátai

A fejlett funkciók megtanulása meredek tanulási görbét igényel, ami túlterhelő lehet az új vagy nem technikai háttérrel rendelkező csapat tagok számára.

A fejlettebb funkciók, mint például a fejlett jelentéskészítés és a magasabb automatizálási korlátok, csak a fizetős csomagokban érhetők el, amelyek kisebb csapatok számára költségesek lehetnek.

A nagy munkaterületeken az interfész és az értesítések zavarosnak tűnhetnek, ami megnehezíti a nézetek és a beérkező levelek rendezettségének fenntartását, ha nem gondosan állítjuk be a beállításokat.

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 400 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az Asanáról?

Egy G2-felhasználó így fogalmaz:

A felület többféle módon is megjeleníti a feladatokat, így rugalmasan alkalmazkodik a különböző munkastílusokhoz. Rendkívül hasznosnak tartom azt is, hogy az Asana zökkenőmentesen integrálódik más alkalmazásokkal, ami jelentősen csökkenti a hét folyamán végzett manuális munkát.

A felület többféle módon is megjeleníti a feladatokat, így rugalmasan alkalmazkodik a különböző munkastílusokhoz. Rendkívül hasznosnak tartom azt is, hogy az Asana zökkenőmentesen integrálható más alkalmazásokkal, ami jelentősen csökkenti a hét folyamán végzett manuális munkát.

3. Wrike (A legjobb komplex projektekhez Google Workspace csapatokkal)

A Wrike

A Wrike akkor működik a legjobban, ha a „projekteid” többek, mint egyszerű ellenőrzőlisták, és több érdekelt felet is magukban foglalnak. Ha több jóváhagyást koordinálsz és a határidők változnak, egy táblázat önmagában ritkán mutatja meg, mi is a valódi kockázat, különösen akkor, ha a függőségek halmozódnak és a prioritások változnak.

Itt lép be a Wrike, mint végrehajtási réteg, amely összekapcsolja a legfontosabb Google-alkalmazásokat, így a projektmunka nem ragad le az e-mail szálakban vagy a több Drive-mappában. A Google Drive-ot továbbra is fájlok forrásaként, a Google Naptárat pedig ütemezési központként használhatja, míg a Wrike segít a csapatoknak a feladatok koordinálásában és a mérföldkövek nyomon követésében a bonyolultabb projektekben.

Ez egy praktikus választás azoknak a szervezeteknek is, amelyek nagyobb ellenőrzést szeretnének gyakorolni a különböző csapatok közötti munkafolyamatok felett. Egységesítheti a feladatok kiosztásának módját és a haladásról az érdekelt feleknek történő beszámolást.

A Wrike legjobb funkciói

Integrálja a Google Workspace-szel, hogy a Gmail-üzeneteket feladatokká alakíthassa, és a munkát szinkronban tarthassa a Google-fiókjával.

Csatoljon és dolgozzon együtt Google Drive-fájlokon közvetlenül a feladatokból, így a projektdokumentumok a megfelelő munkatételekhez kapcsolódnak.

Szinkronizálja a feladatok dátumait és mérföldköveit a Google Naptárral, hogy a csapatok a szokásos ütemtervük mellett a projektmunkát is láthassák.

Hozzáférhet rugalmas nézetekhez, például táblázatokhoz, táblákhoz, Gantt-diagramokhoz és naptárakhoz komplex projektek tervezéséhez, nyomon követéséhez és módosításához.

Használja az automatizálást, a projektmenedzsment irányítópultokat és az egyedi munkafolyamatokat, hogy csökkentse a kézi frissítéseket és egységesítse a projektfolyamatokat a csapatok között.

A Wrike korlátai

A gazdag funkciókészlet és a konfigurációs lehetőségek eleinte túlnyomóaknak tűnhetnek, ezért az új felhasználóknak időre és képzésre lehet szükségük, hogy megismerjék a rendszert.

Az üzleti és magasabb szintű csomagok ára nagyobb csapatok számára lett kialakítva, ami drága lehet azoknak a kis csoportoknak, amelyeknek csak alapvető projektkövetésre van szükségük.

Egyes felhasználók szerint az offline hozzáférés korlátozott, ami hátrány lehet azoknak a csapatoknak, amelyek gyakran stabil internetkapcsolat nélkül dolgoznak.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 2800 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Wrike-ról?

A G2 egyik értékelője így fogalmaz:

A Wrike áttekinthető irányítópultja lehetővé teszi, hogy lássuk a függőben lévő feladatokat és azt, hogy ki kell elvégeznie az egyes feladatokat. A feladatokat könnyen áthelyezhetjük vagy átrendezhetjük, hogy azok illeszkedjenek a munkafolyamatunkhoz.

A Wrike áttekinthető irányítópultja lehetővé teszi, hogy lássuk a függőben lévő feladatokat és azt, hogy ki kell elvégeznie az egyes feladatokat. A feladatokat könnyen áthelyezhetjük vagy átrendezhetjük, hogy azok illeszkedjenek a munkafolyamatunkhoz.

👀 Érdekesség: Egy felmérésben a projektmenedzsment eszközöket elsősorban a munkatársaikkal való kommunikációra használók 76%-a azt mondta, hogy ez hatékonyabbá tette őket. A frissítések központosítása szinte minden esetben jobb, mint a hosszú e-mail-váltások követése.

4. Zoho Projects (A legjobb azoknak a Google-központú csapatoknak, amelyek strukturált tervezést szeretnének)

Via Zoho Project

A Zoho Projects ideális azoknak a csapatoknak, akik a „klasszikus” projektmenedzsment szoftverek hangulatát kedvelik, ahol a tervezés a feladatok, a mérföldkövek, a függőségek és az idővonal alapú nyomon követés köré szerveződik.

A Google Workspace felhasználók számára a Zoho Projects úgy lett kialakítva, hogy beépüljön a csapatok által már mindennap használt eszközökbe. Ahelyett, hogy a Gmail, a Google Drive és a Google Naptár különálló szigetekként működnének, a Google Workspace integráció célja, hogy a feladatok és fájlok összekapcsolva maradjanak a projektközpontban.

Ezért a Zoho Projects praktikus megoldás kis- és közepes méretű csapatok számára, amelyek megbízhatóbb nyomon követést és koordinációt szeretnének, különösen, ha már más Zoho termékeket is használnak.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Dolgozzon a Gmail, a Google Drive és a Google Naptár segítségével, hogy a Google Workspace felhasználók összekapcsolhassák feladataikat, fájljaikat és eseményeiket.

A Zoho Projects kiegészítő segítségével e-maileket adhat hozzá feladatokként vagy problémákként a Gmailből.

Tervezze és kövesse nyomon komplex projekteket feladatlisták, mérföldkövek, függőségek és Gantt-diagramok segítségével.

A munkaidő-nyilvántartások, a problémák nyomon követése és a jelentések segítségével egy helyen figyelemmel kísérheti az előrehaladást, az órákat és a költségvetéseket.

Integrálja más Zoho alkalmazásokkal, például a Zoho CRM-mel és a Zoho Deskkel.

A Zoho Projects korlátai

Az interfész és a beállítás eleinte túlnyomó lehet, különösen útmutatás vagy tanácsadó nélkül.

A mobilalkalmazás és az offline hozzáférés korlátozottabb, mint egyes versenytársaknál, ami frusztrálhatja a mozgásban dolgozó csapatokat.

A legjobban akkor működik, ha a Zoho ökoszisztémára támaszkodik, ezért nem biztos, hogy ideális megoldás, ha a többi eszköze többsége a Zoho-n kívül található.

Zoho Projects árak

Ingyenes

Prémium: 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 10 USD/hó használatonként

Ultimate: 15 USD/hó felhasználónként

Projects Plus: Egyedi árazás

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (490+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (840+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Zoho Projectsről?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

Több feladat és határidő kezelése egy csapatban nagyon megterhelő lehet, de a Zoho Projects használata valóban segített nekünk mindent szervezetten és átláthatóan tartani. A leghasznosabbnak azt találom, hogy milyen egyszerű egy helyen feladatok kiosztása, a haladás nyomon követése és a határidők figyelemmel kísérése.

Több feladat és határidő kezelése egy csapatban nagyon megterhelő lehet, de a Zoho Projects használata valóban segített nekünk mindent szervezetten és átláthatóan tartani. A leghasznosabbnak azt találom, hogy milyen egyszerű egy helyen feladatok kiosztása, a haladás nyomon követése és a határidők figyelemmel kísérése.

5. Trello (a legjobb egyszerű táblákhoz, amelyek csatlakoznak a Google Workspace-hez)

A Trello

Ha projektjei egyszerűek, például heti tervezés vagy belső ellenőrzőlisták, a Trello táblái megkönnyítik a feladatkezelést és a munkavégzést.

A Google Workspace csapatok gyakran kedvelik a Trellót, mert szépen illeszkedik a már megszokott Google-eszközökhöz.

A projektdokumentumokat a Google Drive-ban tárolhatja, és a Trello Google-kapcsolatainak segítségével bevonhatja őket a munkafolyamatba. Ez biztosítja, hogy a projektfájlok könnyen elérhetők legyenek, amikor valaki a Trello kártyáján dolgozik.

Ha pedig a ütemezés fontos, a Trello segítségével a határidők láthatóak maradnak a projektmenedzsment naptárakban, például a Google Naptárban, ami segít a távoli csapat tagjainak abban, hogy naprakészek maradjanak a határidőkkel kapcsolatban anélkül, hogy egy újabb tervezőeszközt kellene megnyitniuk.

A Trello legjobb funkciói

Használjon táblákat, listákat és kártyákat, hogy a csapatok egyszerűen, vizuálisan követhessék nyomon a feladatokat és projekteket.

Csatlakozzon a Google Workspace-hez, hogy Google Drive-fájlokat csatolhasson és megtekinthet a kártyákról.

Keresés a Drive-ban, valamint dokumentumok, táblázatok és prezentációk létrehozása közvetlenül a Trello-ból a Google Drive Power-Up segítségével.

Szinkronizálja a kártyák esedékességi dátumait a Google Naptárral, hogy a munkák és események ugyanabban a naptárban jelenjenek meg.

Használja a beépített automatizálási funkciókat az ismétlődő műveletek, például kártyák áthelyezése, tulajdonosok kijelölése vagy mezők frissítése kezeléséhez.

A Trello korlátai

Nincs mélyebb jelentéskészítési és natív időkövetési funkciója, ami korlátozhatja a komplex projektekben való használatát.

Nagy csapatok számára túl egyszerűnek tűnhet, vagy sok függőség és jóváhagyás esetén nehezen kezelhető lehet.

Az extra funkciók és a magasabb használati korlátok fizetős csomagokat igényelnek, ami a méretnöveléskor megnövelheti a költségeket.

Trello árak

Ingyenes

Standard: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Trello-ról?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Az általános teendőlistáktól, a túlcsorduló e-mail postafiókoktól, a jegyzetekben szereplő bejegyzésektől és a konkrét projektcéloktól eljutottam egy egységes, teljesen szervezett helyre.

Az általános teendőlistáktól, a túlcsorduló e-mail postafiókoktól, a jegyzetekbe írt bejegyzésektől és a konkrét projektcéloktól eljutottam egy egységes, teljesen szervezett helyre.

6. Kanbanchi (a legjobb a Workspace-en belül Google-first csapatok számára)

A Kanbanchi kifejezetten azoknak a csapatoknak készült, akik Google-natív projektmenedzsment eszközt szeretnének. Ha a szervezeted már bejelentkezik a Google-ba, mindent a Google Drive-ban tárol, és a hetet a Google Naptárban tervezi, akkor a Kanbanchi inkább annak a környezetnek a kiterjesztéseként fog működni, mint egy különálló platformként.

Különösen hasznos, ha a Kanban táblák egyszerűségét szeretné, de mégis szüksége van olyan tervezési eszközökre, mint a Gantt-diagramok vagy az időkövetés. Mivel a Google Workspace hozzáférésre épül, a bevezetés gyakran egyszerű azoknak a csapatoknak, amelyek nem akarnak még egy bejelentkezést és eszközváltást kezelni.

Ez a kombináció jól működik olyan csapatok számára, amelyek szállítási feladatokat végeznek, ahol a menetrendek fontosak, de nem szeretnének egy nehézkes platformot használni.

A Kanbanchi legjobb funkciói

Natív integráció a Google Workspace-szel, beleértve a Google Drive-ot, a Gmail-t, a Naptárat és a Formákat.

Használja a Kanban táblákat a feladatok, prioritások és projektfázisok vizualizálásához egy ismerős, kártyalapú elrendezésben.

Hozzáférés Gantt-diagramokhoz és időkövetéshez azoknak a csapatoknak, amelyeknek ütemtervekre és erőfeszítések nyomon követésére van szükségük a tábláik mellett.

Csatoljon és tekintse meg előnézetben a Google Dokumentumokat, Táblázatokat és Prezentációkat a kártyákról és a Megosztott meghajtókról, így a projekt dokumentumai mindig kéznél lesznek.

Exportálja az adatokat a Google Táblázatokba, és csatlakozzon a Google Űrlapokhoz, hogy kényelmesen gyűjthesse az adatokat és jelentést készíthessen az előrehaladásról.

A Kanbanchi korlátai

Néhány értékelő említést tesz a nagyobb táblák lassú betöltéséről és az ismétlődő vagy ismétlődő kártyák másolásakor előforduló alkalmi hibákról.

A nagy létszámú csapatok számára a licencenkénti árazás drágának tűnhet más projektmenedzsment eszközökhöz képest.

A testreszabási lehetőségek, például a címkék színei és a táblákra vonatkozó beállítások, korlátozottabbak, mint egyes vállalati platformok esetében.

Kanbanchi árak

Alapvető: 5,99 USD/hó felhasználónként

Prémium: 9,49 USD/hó (egyedi ár 2 felhasználói helytől)

Professional: 32,49 USD/hó (egyedi ár 2 felhasználói helytől)

Vállalati: 12,95 USD/hó/felhasználó (egyedi ár 100 felhasználótól)

Kanbanchi értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 290 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Kanbanchi-ról?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Fantasztikus munkaszervezés, kiváló adatmegosztás, élő frissítés a csapatokon belül, elemek színkódolása és minden funkció, amit csak kívánhat, és még több a kanban tábláról.

Fantasztikus munkaszervezés, kiváló adatmegosztás, élő frissítés a csapatokon belül, elemek színkódolása és minden funkció, amit csak kívánhat, és még több a kanban tábláról.

7. Kissflow (A legjobb a Google Workspace-ben végzett munkafolyamat-vezérelt projektekhez)

A Kissflow ideális megoldás, ha projektjei olyan folyamatokból állnak, mint jóváhagyások, kérések fogadása és a munkák csapatok közötti továbbítása.

A Kissflow előnye, hogy strukturált módszert kínál a csapatoknak a munkafolyamatok lebonyolításához, miközben továbbra is kapcsolatban maradnak a Google Workspace-szel.

Ahelyett, hogy a munkát a Gmail-szálakban és egymástól független projektdokumentumokban tartaná, a Kissflow felületével láthatóvá teheti a munkafolyamatot, ami segít a csapatoknak kevesebb utánkövetéssel és kevesebb manuális koordinációval megvalósítani a projekteket.

A csapatok általában olyan folyamatok létrehozására használják, mint az új munkatársak beillesztése, beszerzési kérelmek, belső műveleti munkafolyamatok és jóváhagyásoktól függő projektjellegű teljesítések.

A Kissflow legjobb funkciói

Automatizálja a jóváhagyási munkafolyamatokat és a projektfolyamatokat alacsony kódszintű fejlesztőkkel.

Csatlakoztassa a Gmailt, a Google Drive-ot, a Google Sheets-et és a Google Calendar-t, hogy munkája szinkronban legyen a Workspace-szel.

Használjon táblákat és úszósávokat a projektfeladatok kezeléséhez és az állapotok egy pillanat alatt történő megjelenítéséhez.

Szinkronizálja az űrlap- és munkafolyamat-adatokat a Google Táblázatokkal jelentések és elemzések készítése céljából.

Ellenőrizze a különböző csapatok dokumentumaihoz és munkafolyamataikhoz való hozzáférést és jogosultságokat.

A Kissflow korlátai

Az árak kisebb csapatok számára magasnak tűnhetnek, mivel a költségek a további felhasználókkal együtt emelkednek.

Egyes felhasználók szerint a fejlett testreszabási lehetőségek nagyon komplex munkafolyamatok esetén korlátozottak.

Az új felhasználóknak egy kis tanulási folyamaton kell átesniük, mielőtt kényelmesen tudják majd létrehozni a folyamatokat.

Kissflow árak

Alap: 2500 USD/hó áron

Vállalati: Egyedi árazás

Kissflow értékelések és vélemények

G2: 4,3/5,0 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,2/5,0 (80+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Kissflow-ról?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Felhasználóbarát felületének köszönhetően könnyedén hozzárendelhetek feladatokat az egyes felekhez, kódolás nélkül. Ezenkívül a Kissflow kiváló funkciókat kínál a hozzáférés-vezérlés és a mezők elrejtése terén. Összességében a Kissflow forradalmi változást hoz azok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék munkafolyamataikat.

Felhasználóbarát felületének köszönhetően könnyedén hozzárendelhetek feladatokat az egyes felekhez, kódolás nélkül. Ezenkívül a Kissflow kiváló funkciókat kínál a hozzáférés-vezérlés és a mezők elrejtése terén. Összességében a Kissflow forradalmi változást hoz azok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék munkafolyamataikat.

8. Smartsheet (A legjobb táblázatos projektmenedzsmenthez a Google Workspace-szel)

A Smartsheet

A táblázatok jól használhatók a projektek kezelésére, amíg nem kell több tulajdonost, verziót és állapotváltozást nyomon követni, ami meglehetősen megnehezítheti a változások nyomon követését.

A Smartsheet gyakran az első választás azoknak a csapatoknak, amelyek a Google Sheets-ben terveznek, de a munka összetettségének növekedésével nagyobb ellenőrzésre van szükségük. Ez az eszköz megőrzi a rácsos felületet, amelyhez sok csapat hozzászokott, miközben strukturáltabbá teszi a munka menedzselését és a jelentések készítését.

A Google Workspace felhasználók számára a Smartsheet olyan integrációkat támogat, amelyek segítenek a fájlok és az ütemtervek összekapcsolásában, ami akkor hasznos, ha a projekt dokumentumai a Google Drive-ban vannak tárolva, és a csapata a Google Naptárra támaszkodik a feladatok nyomon követéséhez.

Ez praktikus választás azoknak a csapatoknak, amelyek meg akarják tartani a táblázatszerű munkafolyamatot, de csökkenteni szeretnék a kézi frissítésekkel és a projektek közötti tisztázatlan felelősségi körökkel járó káoszt.

A Smartsheet legjobb funkciói

Használjon táblázatos nézetet, amely a Google Táblázatokból érkező csapatok számára ismerős.

Integrálja a Google Workspace-szel, hogy a sorokból csatolhassa és kezelhesse a Google Drive fájlokat.

Szinkronizálja a feladatokat és a határidőket a Google Naptárral, hogy a projekt dátumai láthatóak legyenek a napi ütemtervekben.

Tervezze és kövesse nyomon komplex projekteket Gantt-diagramokkal, kártyanézetekkel és irányítópultokkal.

Automatizálási szabályokat is beépíthet, hogy figyelmeztetéseket küldjön, mezőket frissítsen és a munkát manuális beavatkozás nélkül előrehaladjon.

A Smartsheet korlátai

Nagyon kis csapatok számára, amelyeknek csak egyszerű feladatlistákra van szükségük, nehéznek vagy bonyolultnak tűnhet.

A fejlett funkciók és a magasabb automatizálási szintek magasabb árú fizetős csomagokat igényelnek.

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük a jogosultságok, jelentések és irányítópultok megismeréséhez.

Smartsheet árak

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3300 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Smartsheetről?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A Smartsheetben leginkább azt értékeljük, hogy milyen rugalmas. A hagyományos projektmenedzsment szoftverekkel ellentétben, amelyek egy merev formátumhoz kötnek, a Smartsheet szabadságot ad a saját munkafolyamatok megtervezéséhez – legyen szó rácsokról, Gantt-diagramokról, naptárakról vagy irányítópultokról.

A Smartsheetben leginkább azt értékeljük, hogy milyen rugalmas. A hagyományos projektmenedzsment szoftverekkel ellentétben, amelyek egy merev formátumhoz kötnek, a Smartsheet szabadságot ad a saját munkafolyamatok megtervezéséhez – akár rácsok, Gantt-diagramok, naptárak vagy irányítópultok segítségével.

9. monday. com (A legjobb vizuális munkafolyamatokhoz a Google Workspace mellett)

A monday.com népszerű azoknál a csapatoknál, akik vizuális módon szeretnék irányítani a projekteket, különösen akkor, ha sok mozgó alkatrészt kell koordinálniuk a marketing, az operációk és az ügyfelek kiszolgálása terén. Nem technikai csapatok számára is könnyen kezelhető, ugyanakkor a vezetők számára is világos módszert kínál a mérföldkövek nyomon követésére és az előrehaladás megtekintésére.

A Google Workspace-t sokat használó csapatok számára a monday.com gyakran a munka helyszíne, míg a Google alkalmazások továbbra is a kommunikáció és a fájlok nyomon követésének helyszínei.

A Gmail és a Google Naptár kapcsolatait úgy tervezték, hogy csökkentsék a lapok közötti váltást, így az e-mailben megkezdett vagy a naptárban megjelenő feladatok továbbra is kapcsolódnak a projekttervhez.

Ez akkor is hasznos, ha sablonokra és gyors beállításra van szüksége a csapatok között megismételhető folyamatokhoz.

monday. com legjobb funkciói

Csatlakozzon a Gmailhez, hogy e-maileket tételekké alakíthasson, és frissítéseket küldhessen anélkül, hogy elhagyná a beérkező levelek mappáját.

Szinkronizálja a táblákat a Google Naptárral, hogy a határidők a találkozók és események mellett jelenjenek meg.

Csatoljon és kezeljen Google Drive-fájlokat az elemekből, így a projektdokumentumok a megfelelő munkához kapcsolódnak.

Tervezze és kövesse nyomon a munkát a saját igényeinek megfelelően táblák, ütemtervek, naptárak és Gantt-diagramok segítségével.

Használja az automatizálást és a műszerfalakat, hogy csökkentse az ismétlődő frissítéseket, és valós idejű betekintést nyújtson a vezetőknek a haladásba és a munkaterhelésbe.

monday.com korlátai

A gazdag funkciók és testreszabási lehetőségek tanulási görbét eredményezhetnek, különösen akkor, ha fejlett automatizálási funkciókat és irányítópultokat kezd el használni.

A költségek növekedhetnek, ha több felhasználói fiókot ad hozzá, vagy magasabb szintű csomagokra van szüksége a fejlett funkciókhoz.

Egyes felhasználók azt említik, hogy még nagyobb rugalmasságot szeretnének a mezők és elrendezések testreszabásában, hogy azok nagyon specifikus munkafolyamatokhoz illeszkedjenek.

monday.com árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Pro: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 17 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5600 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a monday.com-ról?

Egy G2-értékelő így vélekedik:

Szeretem a monday Work Management felhasználóbarát felületét, amely egyszerű irányelvekkel megkönnyíti a munkavállalók számára a használatát. A platform automatizálási és irányítópult-beállítási képességei lenyűgözőek, mivel a feladatok kezelését átveszi a felhasználóktól, így azoknak nem kell aggódniuk – a platform lényegében helyettük végzi el a munkát.

Szeretem a monday Work Management felhasználóbarát felületét, amely egyszerű útmutatásokkal megkönnyíti a munkavállalók számára a használatát. A platform automatizálási és irányítópult-beállítási képességei lenyűgözőek, mivel a feladatok kezelését átveszi a felhasználóktól, így azoknak nem kell aggódniuk – a platform lényegében helyettük végzi el a munkát.

Ha még mindig a Google Workspace-szel jól együttműködő legjobb projektmenedzsment eszközöket keresi, itt van három további lehetőség, amelyek mindegyike kissé eltérő stílusú és munkafolyamatú.

Notion : Rugalmas munkaterület, amely dokumentumokat, adatbázisokat és feladatokat egyesít egy helyen. A Google Drive és a Google Naptár integrációjával beágyazhatja a Dokumentumokat, Táblázatokat és Prezentációkat az oldalakba, és láthatóvá teheti az ütemterveket.

Teamwork : Ügyfelek és ügynökségek számára kifejlesztett Teamwork ötvözi a feladatkezelést, az időkövetést és a számlázást. Csatlakozik a Google Drive-hoz, a Gmailhez és a Google Naptárhoz, így fájlokat csatolhat és összehangolhatja a teljesítéseket az ügyfélmegbeszélésekkel és a határidőkkel.

Airtable : Egy táblázatkezelő és adatbázis hibrid, amely jól működik azoknak a csapatoknak, akik már a Google Sheets-et használják. Az Airtable-t összekapcsolhatja a Google Drive-val és a Naptárral, hogy mellékleteket csatoljon és fontos dátumokat szinkronizáljon, majd rácsok, naptárak és Kanban táblák segítségével nyomon követheti a kampányokat.

A ClickUp rendben tartja Google-füleket (és projektjeit)

A Google Workspace integrációval rendelkező projektmenedzsment szoftver választása akkor érdemes, ha munkájának nagy része Google alkalmazásokban történik. A csapatok gyorsan megtalálhatják a különböző projektekhez tartozó feladatokat és fájlokat, ezzel értékes időt takarítva meg, és lehetővé téve az érdekelt felek számára, hogy egy egyszerű felületen keresztül könnyen hozzáférjenek a fontos dokumentumokhoz.

A különböző eszközök összehasonlításakor helyezze előtérbe azokat az alapvető funkciókat, amelyek elősegítik a munkafolyamatot: a valós feladatokhoz kapcsolódó Drive-fájlok, a naptárral szinkronban lévő ütemtervek, valamint a projektek összetettségének növekedésével a távoli csapat tagokat támogató beállítások.

A ClickUp itt jól működik, mert egy központi helyet biztosít a végrehajtáshoz, miközben továbbra is illeszkedik a Google Workspace-hez.

A Google Docs, Sheets, Slides és Drive mappák beágyazásával egy helyen kezelheti a feladatokat, dokumentumokat és csevegéseket, szinkronizálhatja az ütemterveket a Google Naptárral, és AI-támogatást adhat hozzá a ClickUp Brain és a ClickUp BrainGPT segítségével.

Ha egy helyen szeretné kezelni a projekteket anélkül, hogy elhagyná a Google-t, próbálja ki ingyenesen a ClickUp-ot.