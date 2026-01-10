Hogyan készítsünk hatékony termékbemutató videót, amely konverziót eredményez?

A Wyzowl felmérésében a válaszadók több mint 84%-a azt állította, hogy egy márka videójának megtekintése után döntött úgy, hogy megvásárolja a terméket vagy szolgáltatást.

Legyen szó termékbemutató, magyarázó vagy termékbemutató videóról, a lényeg az, hogy a videó segít a vásárlót a „talán”ról az „igen”re rávenni. Ez a videomarketing hihetetlen ereje.

A termékbemutató videók azonban nem érik el a céljukat. Túl hosszúak, egyből a technikai részletekbe merülnek, vagy nem tudják fenntartani a nézők érdeklődését.

Ez az útmutató végigvezeti a lépéseket, a bevált gyakorlatokat, az eszközöket és a példákat, amelyekkel olyan termékbemutató videókat készíthet, amelyekkel megnyerheti az ügyfeleket.

Mi az a termékbemutató videó?

A termékbemutató videó egy rövid videó, amely elmagyarázza, hogyan működik a termék vagy szolgáltatás. Bemutatja a termék funkcióit valós helyzetekben, és miért van rá szükség.

Ezek a videók felkeltik a nézők figyelmét, amikor átnézik az értékesítési prezentációját, kipróbálják az alkalmazását vagy böngészik a weboldalát. Az értékesítési és termékmarketing csapatok a termék életciklusa során használják őket.

A legsikeresebb bemutató videók vonzó módon mutatják be a termék előnyeit. Kísérő magyarázat és könnyen érthető vizuális elemek kísérik őket. Ha jól vannak elkészítve, a bemutató videók növelik a márka ismertségét és az eladásokat.

Most biztosan azon gondolkodik, mi a különbség a bemutató videó, a magyarázó videó és az oktató videó között? Nem ugyanazt a célt szolgálják a videó marketingben?

Az alábbi táblázat bemutatja a köztük lévő különbségeket 👇

Videó típus Elsődleges cél Hol használják Fókuszterület Bemutató videó Mutassa meg, hogyan oldja meg a termék egy adott problémát Értékesítési oldalak, termékoldalak, korai értékelés Valódi munkafolyamatok, az eredményekhez kapcsolódó legfontosabb funkciók Magyarázó videó Magyarázza el, mi a termék és miért létezik Honlap, hirdetések, a vásárlási folyamat legeleje A probléma, az ötlet és az értékajánlat Oktatóvideó Tanítsa meg a felhasználóknak, hogyan kell elvégezni egy feladatot Bevezetés, súgó dokumentumok, támogatás Lépésről lépésre útmutató egy adott művelethez

⭐ Kiemelt sablon A ClickUp videóprodukciós sablonja segít egyszerűsíteni a videó készítésének folyamatát. Ingyenes sablon Egyszerűsítse termékbemutató videó készítési folyamatát a ClickUp videóprodukciós sablonjával. Íme, miért fogja imádni ezt a sablont: Tervezze meg az előkészítést, a forgatást és az utómunkát egy strukturált munkafolyamatban.

Több mint 14 egyedi nézet segítségével vizualizálhatja videóprodukciós folyamatát.

Hozzon létre 9 különböző egyéni státuszt, hogy nyomon követhesse a videógyártási folyamat egyes lépéseinek előrehaladását.

Miért nélkülözhetetlenek a termékbemutató videók a konverziókhoz?

Íme a legfontosabb okok, amelyek miatt a termékbemutató videók hatékonyak az ügyfelek elkötelezettségének növelésében és a konverziós arányok javításában.

Vásárlói élmény

A B2B vásárlók több mint 75%-a kedveli a képviselő nélküli értékesítési élményt. Ez azt jelenti, hogy csapatának korlátozott ideje van az egyéni interakcióra a potenciális ügyfelekkel.

A termékbemutató videók itt a vásárlói oktatás kritikus csatornájává válnak. A potenciális ügyfeleknek nem kell megvárniuk a értékesítővel való telefonbeszélgetést. Saját tempójukban megnézhetik, hogyan működik a termék, és felfedezhetik annak funkcióit.

Ha nagyobb hatalmat ad az ügyfeleknek az értékesítési folyamat felett, akkor nagyobb valószínűséggel érzik úgy, hogy ők döntöttek a termék megvásárlása mellett, és nem pedig rájuk kényszerítették az eladást.

Pszichológiai tulajdonjog

Egy jól elkészített termékvideó segít a vásárlóknak elképzelni, hogyan használnák a terméket. Képzeletükben megjeleníti az ideális terméket, amely megoldja a problémáikat vagy segít nekik elérni a céljaikat.

Bemutatja, hogy a termék hogyan befolyásolja az életüket, és hogyan segít nekik jobb teljesítményt nyújtani a munkájukban. Ha a potenciális ügyfél már hisz a termék hatékonyságában, az értékesítési csapatának könnyebb lesz megkötni az üzletet.

👀 Tudta? Kutatások szerint az emberek erősebb kötődést alakítanak ki, ha el tudják képzelni magukat egy termékkel való interakcióban. Ezt pszichológiai tulajdonjognak nevezik. A bemutató videók úgy váltják ki ezt a hatást, hogy a potenciális ügyfeleknek első sorból mutathatják be a munkafolyamatot, így azok még a regisztráció előtt is úgy érzik magukat, mintha már felhasználók lennének.

Vonja be több érdekelt felet

A B2B értékesítés egy komplex folyamat. A vásárlási döntéshez hozzájáruló érdekelt felek átlagos száma 11,4%. Ez 68%-os növekedést jelent 2016-hoz képest.

A termékbemutató videók könnyen megoszthatók a csapatok között. A döntéshozók, a véleményvezérek és a végfelhasználók egyaránt megismerhetik a termék értékét anélkül, hogy ugyanazt a élő bemutatót kellene megismételniük.

Növelje a konverziós arányokat és rövidítse le a vásárlási ciklusokat

Még az értékesítési beszélgetés előtt a vevő megérti, hogyan illeszkedik a termék a munkafolyamatába.

Már nem kell elmagyaráznia az alapvető működést. Ehelyett a vásárló egyedi kihívásaira összpontosíthatja a beszélgetést.

Mire a potenciális ügyfelek bekerülnek a folyamatba, máris úgy tekintenek a termékre, mint egy hatékony megoldásra igényeik kielégítésére. Ez gyorsabb döntéshozatalhoz és magasabb zárási arányhoz vezet.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 45%-a azt állítja, hogy a munkával kapcsolatos kutatási lapokat hetekig nyitva tartja. A többi 23% számára ezek a kedvenc lapok kontextussal teli AI csevegési szálakat tartalmaznak. Alapvetően a többség a memóriát és a kontextust törékeny böngészőfülekbe kiszervezi. Ismételje utánunk: A lapok nem tudásbázisok. 👀 A ClickUp Brain megváltoztatja a játékszabályokat. Ez az AI szuperalkalmazás lehetővé teszi, hogy keresést végezzen a munkaterületén, több AI modellel is interakcióba lépjen, és hangparancsokkal kontextust hívjon elő egyetlen felületről. Mivel a MAX a számítógépén található, nem foglal helyet a lapok között, és a beszélgetéseket addig tárolja, amíg Ön nem törli őket!

A termékbemutató videó elkészítésének lépései

Hogyan készítsünk konvertáló termékbemutató videót? 👇

1. lépés: Határozza meg célját és célközönségét

A termékbemutató videó elkészítésének folyamata a következő kérdések megválaszolásával kezdődik:

Kiknek szól ez a videó, és mit segít nekik a következő lépésben?

Három kategóriába sorolhatók: a potenciális ügyfeleknek, a próbaverziót használóknak és az új ügyfeleknek szánt bemutatók. Minden csoport más-más szándékkal rendelkezik, és más-más típusú egyértelműségre van szüksége. Egy jó bemutató pedig megválaszolja a néző már meglévő kérdéseit. Ez lehet:

A néző Fő kérdésük A bemutató videónak válaszolnia kell Lehetséges ügyfél Megéri az időmet és a pénzemet? Ez a termék jobban megoldja a problémámat, mint az alternatívák? Próbaverzió felhasználó Gyorsan profitálhatok ebből? Lehet-e súrlódás nélkül elvégezni egy értelmes feladatot? Ügyfél-bevonás Hogyan használjam ezt helyesen? Mi a helyes módja ennek a terméknek a mindennapi használatának?

📌 Bevált gyakorlat: Készítsen több rövid bemutatót, amelyek mindegyike a felhasználói út egy adott szakaszához igazodik.

2. lépés: Írja meg a videó forgatókönyvét

Egy erős bemutató forgatókönyv kiemeli termékének legegyedibb és leghasznosabb aspektusait, és egy vonzó történetet mesél el.

Ha először készít bemutató videót, három dolgot tartson szem előtt: legyen egyszerű, beszélgető jellegű és az előnyökre összpontosítson.

Íme egy megismételhető keretrendszer, amelyet videó készítési folyamatában felhasználhat:

Hook → Probléma → Megoldás → Termékbemutató → Cselekvésre ösztönzés

💥 Példa: Írjunk egy forgatókönyvet egy értékesítést támogató videóhoz. Ez egy marketing automatizálási eszközhöz készül.

Hook: A kampányok elindítása nem jelenti azt, hogy öt eszközzel, végtelen táblázatokkal és manuális nyomon követéssel kell bajlódnia.

Probléma: A csapatok nehezen követik nyomon a potenciális ügyfeleket a különböző csatornákon, nehezen személyre szabják a kampányokat nagy léptékben, és nehezen bizonyítják a befektetés megtérülését. Az értékesítésnek történő átadás megszakad, és az üzleti lehetőségek elszaladnak.

Megoldás: Marketingautomatizálási platformunk mindent egy helyen egyesít: kampányokat, potenciális ügyfelek adatait és teljesítményre vonatkozó betekintést.

Termékbemutató: A videó egy nagy hatással bíró munkafolyamatot mutat be. Ez lehet:

Többcsatornás kampány létrehozása

A potenciális ügyfelek automatikus szegmentálása viselkedésük alapján

Személyre szabott utánkövetések indítása

Az elkötelezettség és a konverziók nyomon követése egyetlen irányítópulton

Felhívás cselekvésre: Nézze meg, hogyan automatizálhatja következő kampányát néhány perc alatt. Indítson el egy ingyenes próba verziót, vagy foglaljon bemutatót.

A ClickUp Brain segítségével készíthetsz termékbemutató videókat. Feladat: „Írjon egy bemutató forgatókönyvet és mutassa be a marketing automatizációs termék bemutatójának legfontosabb pontjait és problémáit. ” A Brain megérti a kontextust, és gyorsan képes világos, előnyökre fókuszáló szöveget készíteni. Miután elkészült az első vázlat, kérje meg a Brain-t, hogy a forgatókönyvet a márkája hangvételéhez igazítsa. Használja a ClickUp Brain alkalmazást kontextusérzékeny termékbemutató szkriptek írásához. Ha termékadatok vagy visszajelzések vannak tárolva a ClickUp Docs vagy Tasks alkalmazásban, a BrainGPT ezekből a forrásokból meríthet. Feladat: „Használja legújabb terméktervünket és ügyfél-visszajelzéseket tartalmazó dokumentumunkat, hogy megírja a bemutató forgatókönyv áttekintő részét.” 📌 Bevált gyakorlat: Tárolja a végleges forgatókönyvet a ClickUp Docs-ban. A lektorok megjegyzéseket fűzhetnek hozzá, szerkesztéseket javasolhatnak, vagy feladatokat kapcsolhatnak a forgatókönyv egyes szakaszaihoz.

👀 Tudta? A közösségi platformokon a nézők mindössze 1–2 másodperc alatt eldöntik, hogy tovább nézik-e egy tartalmat. A digitális figyelem és az első benyomás feldolgozásának kutatása azt mutatja, hogy az emberek szinte azonnal tudatalatti ítéleteket alkotnak, ezért a videó kezdő pillanatai fontosabbak, mint valaha.

3. lépés: Válassza ki a megfelelő formátumot

A bemutató videó megfelelő formátuma lehetővé teszi, hogy terméke a legrövidebb idő alatt a legkönnyebben érthető legyen. De hogyan lehet ezt elérni? 👇

Terméktípus A legjobb bemutató formátum Miért működik? SaaS vagy szoftvertermék Képernyőfelvétel Bemutatja a valós munkafolyamatokat és bizalmat épít azzal, hogy bizonyítja, hogy a termék valóban működik. Fizikai termék Élőszereplős videó Mutassa meg a nézőknek a beállítást, a használatot és a valós körülményeket Absztrakt vagy komplex rendszer Animáció Magyarázza el a képernyőn nehezen bemutatható logikát, folyamatokat vagy koncepciókat. A termék kontextusra és bizonyítékra szorul Hibrid (animáció + képernyő vagy élő felvétel) Először állítsa be a kontextust, majd mutassa be a terméket működés közben

Így néz ki ez a döntés általában a valós bemutató videókban.

💥 Példa: SaaS képernyődemó vs. fizikai termékbemutató.

SaaS képernyődemó: Ha marketingautomatizációs platformot mutat be, akkor a képernyőre rögzített demo a leghatékonyabb.

A nézők szeretnék látni, hogyan készülnek a kampányok, hogyan működnek a triggerek és hogyan követik nyomon az eredményeket a tényleges felületen.

Fizikai termékbemutató: Ha fizikai terméket, például eszközt vagy hardvert mutat be, akkor a élőszereplős videó hatékonyabb.

A nézőknek látniuk kell, hogyan kell kezelni, beállítani és használni a terméket valós környezetben. Ez bizalmat épít és olyan gyakorlati kérdéseket válaszol meg, amelyekre a képernyőfelvétel nem ad választ.

4. lépés: Rögzítse a bemutatót

Miután elvégezte az összes háttérmunkát, itt az ideje rögzíteni a bemutatót.

Választhat egy önálló termékbemutató videó készítőt, vagy használhatja a ClickUp Clips alkalmazást.

Ez a funkció lehetővé teszi a képernyő és a hangod együttes rögzítését bemutatók és narrációk készítéséhez. Választhatsz a teljes képernyő, egy adott ablak vagy csak az aktuális böngésző lap rögzítése közül. (Erről később bővebben!)

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan kell használni a Clips alkalmazást. 👇

⭐ Bónusz tippek, amelyeket érdemes szem előtt tartani a termékbemutató videó felvételekor: Beszéljen világosan és egyenletes tempóban

Csendes környezetet válasszon, és kerülje a háttérzajt!

Mozgassa a kurzort lassan és céltudatosan

A lépések között tartson rövid szünetet, hogy a nézők feldolgozhassák a történteket.

5. lépés: Szerkessze a videót az érdeklődés felkeltése érdekében

A felvétel rögzíti a tartalmat. A szerkesztés határozza meg, hogy az emberek valóban megnézik-e.

A cél az, hogy csökkentsd a néző kognitív terhelését. Fókuszálj a lényeges elemekre. Kezdésként adj hozzá feliratokat azoknak a nézőknek, akik hang nélkül nézik a videót. Emeld ki a legfontosabb cselekvéseket, hogy irányítsd a néző tekintetét. Finom nagyításokkal hívd fel a figyelmet a legfontosabb pillanatokra.

A szerkesztés során szabályozhatja a tempót is. Vágja ki a szüneteket, távolítsa el a felesleges lépéseket, és szüntessen meg mindent, ami nem viszi előre a történetet.

A videószerkesztő eszközök gyorsabbá és megismételhetőbbé teszik ezt a folyamatot. Segítenek feliratok, kiemelések és fókuszhatások hozzáadásában.

👀 Tudta? A hang nélküli videók megtekintése növelheti a kognitív terhelést. Ennek oka, hogy a nézőknek nagyobb mértékben kell támaszkodniuk a feliratokra és a vizuális figyelemre, hogy követni tudják a tartalmat. Ez aláhúzza, hogy a jól időzített feliratok és a vizuális hangsúlyok (például kiemelések és nagyítások) valóban megkönnyíthetik a bemutató követését.

6. lépés: Adjon hozzá márkajelzést és CTA-t

A legtöbb modern videószerkesztő eszköz megkönnyíti a márkaépítést.

Töltse fel márkájához tartozó elemeket, például logókat, betűtípusokat és színpalettákat. Ezeket az elemeket feliratokhoz, alsó harmadokhoz, kiemelt részekhez és végképernyőkhöz is felhasználhatja anélkül, hogy teljesen újratervezné a videót.

Egyes eszközök sablonokat is kínálnak a színek és a tipográfia rögzítéséhez. Ez biztosítja, hogy minden termékbemutató videó a márka arculatának megfelelő legyen, még akkor is, ha különböző csapattagok szerkesztik vagy készítik a videókat.

A cselekvésre ösztönző felhívásokhoz egyedi záróképernyőket vagy diákat kap. Hozzáadhat egy márkás hátteret, egy rövid szöveget és egy egyértelmű CTA gombot vagy szöveget, majd ezt a befejezést több bemutató videóban is újra felhasználhatja.

👀 Tudta? A kutatások szerint az első benyomás 55%-át a vizuális elemek határozzák meg, 38%-át az emberek által hallottak, és csak 7%-át a ténylegesen használt szavak. Ezért a videókban szereplő erős, jól megtervezett vizuális elemek jelentősen fokozhatják azok hatását.

7. lépés: Terjessze a bemutató videót

A bemutatójának ott kell megjelenni, ahol a döntések születnek.

Termékbemutató videóját közzéteheti olyan közösségi média platformokon, mint az Instagram, a YouTube, a Facebook vagy a TikTok.

Szerepeltesse őket webhelye nyitóoldalán, e-mail kampányaiban és az alkalmazáson belüli bevezető anyagokban is. A terjesztés segít maximalizálni a hatékonyságát.

Például a következőket teheti:

Adjon hozzá egy rövid bemutatót a honlapja felső részéhez

Ossza meg a rövidített verziókat a közösségi médiában, hogy a nézők megnézzék a teljes bemutatót.

Tegye a bemutatót a próbaidőszak utáni e-mailekbe, hogy előre megválaszolja a gyakori kérdéseket.

Építsd be az onboarding folyamatokba, hogy a felhasználók gyorsabban elérjék az értéket.

Hatékony termékbemutató videók példái

A tanultakat gyakorlatba ültetve nézzük meg azokat a termékbemutató videókat, amelyek kiválóan teljesítenek. Megosztjuk azt is, hogy miért emelkednek ki a többi közül.

1. ClickUp 4. 0

🥇 Miért működik: A bemutató a munka természetes folyamatát követi: tervezés, együttműködés, végrehajtás és értékelés. Ez megkönnyíti a nézők számára a termék használatának elképzelését.

A ClickUp 4.0 termékbemutató a 4.0-t egy konvergált AI munkaterületként pozicionálja, amelynek célja a munka minden részének összehangolása. A bemutató egy mindenki számára ismerős problémával indul: a munka túl sok eszközre van szétosztva.

Innentől a videó egyszerűen halad tovább. Megmutatja a különálló alkalmazások okozta káoszt. Ezután bemutatja a 4.0-t, mint konvergált munkaterületet.

Megismerheti, hogyan csökkentik a munkafolyamatok közötti súrlódást az olyan fejlett funkciók, mint az Ambient Agents, a Planner és a Teams Hub.

2. Duolingo

A tettek többet mondanak a szavaknál. Ez a bemutató videókra is ugyanúgy vonatkozik.

A Duolingo bemutató videója nem tartalmaz hangalámondást. A képek azonban könnyen érthetőek, így a nézőt a képernyőhöz szegezik. A videó mindössze 30 másodperc hosszú.

🥇 Miért működik: A bemutató videó bemutatja az alkalmazás funkcióit. Ezenkívül több nyelven is elérhető, így széles közönséget vonz.

3. A Grammarly AI Grade

A Grammarly termékbemutató videója az új, mesterséges intelligenciával támogatott akadémiai írási funkciókat mutatja be. Mivel diákoknak szól, a történet szerint a diák egy művészettörténeti esszét próbál befejezni egy autós utazás előtt.

A legfontosabb funkciók, köztük az AI-alapú értékelő, a hivatkozáskereső, a plágiumellenőrző és a lektorálási támogatás, a hallgatók munkamenetén belül kerülnek bemutatásra.

🥇 Miért működik: A bemutató videó forgatókönyve remek példa a kontextuson keresztül történő történetmesélésre. A videó mindent egy valós élethelyzetbe ágyaz. Így az eszköz kevésbé tűnik szoftvernek, inkább a diákok sikerének segítőjének.

A termékbemutató videókban elkerülendő gyakori hibák

Mielőtt megnyomná a küldés gombot, ismernie kell a termékbemutató videók készítése során elkerülendő gyakori hibákat.

1. A szoftver minden funkciójának részletes bemutatása

Ne kezelje a termékbemutatót képzési ülésként. Az később is megtörténhet, ha és amikor a potenciális ügyfél fizető ügyféllé válik.

Addig is ügyeljen arra, hogy a termékbemutató a közönség legfontosabb problémáit fedje le. Érintse meg őket, és erőteljesen hangsúlyozza ki őket.

De bármennyire is csábító lehet, nem kell minden lépésbe belemenni, hogy hogyan állítsd be vagy hogyan integráld stb.

✅ Megoldás: Összpontosítson arra, hogy mit tud a terméke, milyen kihívásokat old meg, milyen eredményeket hoz, és mit érhetnek el a felhasználók a termékkel.

2. Monológ formájában

Találkozott már olyan bemutató videóval, amely úgy hangzik, mintha valaki hangosan felolvasná a dokumentációt? Valószínűleg elaltatná.

Amikor a bemutatók monológokká válnak, a nézőknek nehézséget okoz a figyelem fenntartása. Miért van ez így? Mert nincs kontextus, nincs tempó és nincs előrehaladás érzése.

✅ Megoldás: A bemutatót úgy strukturálja, mint egy beszélgetést. Használjon rövid szegmenseket, vizuális jelzéseket és szcenárióalapú narrációt. Vezesse végig a nézőket azon, hogy miért fontos valami, ahelyett, hogy csak mi történik.

3. A problémával helyett az interfésszel kezdjük

A menükön keresztül történő bemutató megnyitása feltételezi, hogy a néző máris érdeklődik a termék iránt. A legtöbbjük azonban még nem.

Ha a bemutatót nem egy valós problémához kötjük, az interfész elvontnak és felejthetőnek tűnik.

✅ Megoldás: Kezdje a problémával. Állítsa be a kontextust a képernyőfelvétel megkezdése előtt, majd mutassa be a terméket, mint megoldást. Adjon okot a nézőknek, hogy figyeljenek minden következő interakcióra.

4. Véget ér, anélkül, hogy világos következő lépést jelölne meg

Sok bemutató egyszerűen elhalványul az utolsó funkció bemutatása után. Ez egy elszalasztott lehetőség. Ha nem irányítja a nézőket, hogy mit tegyenek tovább, akkor gyakran nem tesznek semmit.

✅ Megoldás: Zárja le egy egyértelmű, egyetlen cselekvésre ösztönző felhívással. Legyen az egy próbaidőszak megkezdése, egy funkció felfedezése vagy egy értékesítési beszélgetés lefoglalása, tegye a következő lépést egyértelművé és zökkenőmentessé.

Akár hagyományos bemutató videókat, akár interaktív videókat szeretne készíteni, itt találja azokat az eszközöket, amelyekkel elindulhat.

1. ClickUp

A ClickUp a világ első konvergens AI munkaterülete, amely eszközöket és munkafolyamatokat egyesít egy egységes platformon.

Tudnia kell, hogy ez nem egy hagyományos videokészítő eszköz termékbemutatókhoz. A ClickUp marketingprojekt-menedzsment platformja a videomarketing munkák szervezésére, koordinálására és méretezésére készült. Íme, hogyan:

ClickUp Clips a termékbemutató videók rögzítéséhez

Hagyjon időbélyeggel ellátott megjegyzéseket egy kliphez, hogy a visszajelzések pontosan a videó adott pillanatához kapcsolódjanak.

A Clips segítségével közvetlenül a ClickUp munkaterületén rögzítheti képernyőjét és webkameráját.

Akár termékbemutató videókat készít, bonyolult folyamatokat magyaráz, vagy új ötleteket gyűjt, a Clips segítségével megoszthatja azokat a csapatával.

Minden klipje – képernyőfelvételek vagy hangrészletek – egy központi klip-központban kerül tárolásra.

A klipeket közvetlenül beágyazhatja a feladatokba, dokumentumokba vagy megjegyzésekbe. Így a bemutató videók közel maradnak a videotartalom többi eleméhez, például a forgatókönyvekhez, visszajelzésekhez és jóváhagyásokhoz.

Az AI engedélyezésével minden klip automatikusan leírásra kerül. Ez azt jelenti, hogy videó leírást kap. Ez hatalmas időmegtakarítást jelent, amikor áttekinti az anyagot, és a leírásra kattintva egy adott részhez kell ugrania. Nincs szükség a videó újranézésére.

Dolgozzon együtt egy olyan mesterséges intelligenciával, amely megérti a munkáját!

A ClickUp BrainGPT kontextusfüggő mesterséges intelligenciaként működik, amely nemcsak a parancsokat, hanem a munkaterületet is megérti. Információkat gyűjt a feladatokból, dokumentumokból, megjegyzésekből, állapotokból és függőségekből, hogy olyan válaszokat adjon, amelyek tükrözik a valós helyzetet.

Ahelyett, hogy manuálisan ellenőrizné a frissítéseket, tegyen fel közvetlen kérdéseket a ClickUp BrainGPT-nek, és kapjon világos összefoglalókat, amelyekben az akadályok automatikusan megjelennek.

Például egy növekedési menedzser felteheti a következő kérdést: „Mi lassítja a haladást a harmadik negyedévi kampány munkaterületén?”

A ClickUp Brain átvizsgálja a munkaterületet, és egyértelmű bontással válaszol:

Nem hozzárendelt feladatok

Hiányzó jóváhagyások

Késedelmek a tartalom felülvizsgálatában

A függőben lévő eszközigények miatt blokkolt munka

És most jön a legjobb rész. Az Enterprise Search segítségével egyszerű, természetes nyelv használatával kereshet információkat a munkaterületen és a csatlakoztatott eszközökben. Ahelyett, hogy a Dokumentumok, feladatok, megjegyzések, fájlok és integrációk között ugrálna, egyetlen kereséssel válaszokat kaphat mindenhonnan, ahol munkája zajlik.

📌 Példa: Szüksége van a legújabb jóváhagyott forgatókönyvre, a végleges CTA szövegre vagy egy korábbi felülvizsgálat visszajelzésére? Az Enterprise Search azonnal megjeleníti a megfelelő kontextust. Kevesebb időt kell kereséssel töltenie, és több időt fordíthat a szállításra.

A BrainGPT segítségével különböző AI modellek között is válthat.

Próbálja ki a BrainGPT-t a mélyebb kutatáshoz!

Például:

ChatGPT a bemutató szkriptek szigorításához, a magyarázatok egyszerűsítéséhez vagy a CTA szöveg finomításához

Gemini kutatásigényes feladatokhoz, például a piaci kontextus összefoglalásához vagy hosszabb dokumentumokból való információk kinyeréséhez.

Claude strukturált narratívákhoz és hosszabb érvelésekhez, például az onboarding folyamatok vagy a bemutató történetívek vázlatához.

Ha már túl sok AI-alkalmazással kell foglalkoznia – ez az úgynevezett AI-terjedés –, ez a videó segít kezelni a helyzetet, mielőtt az kicsúszna az irányítás alól.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Chat segítségével a szétszórt beszélgetéseket cselekvéssé alakíthatja: A szkripteket, visszajelzéseket és jóváhagyásokat közvetlenül a feladatok mellett vitathatja meg, így a döntések nem vesznek el a külső eszközökben. ClickUp ChatA szkripteket, visszajelzéseket és jóváhagyásokat közvetlenül a feladatok mellett vitathatja meg, így a döntések nem vesznek el a külső eszközökben.

Az ötleteket azonnal szöveggé alakíthatja a Talk to Text : diktálja a bemutató szövegét, jegyzeteket vagy visszajelzéseket, és alakítsa a beszédet írásos tartalommá anélkül, hogy megszakítaná kreatív folyamatát. diktálja a bemutató szövegét, jegyzeteket vagy visszajelzéseket, és alakítsa a beszédet írásos tartalommá anélkül, hogy megszakítaná kreatív folyamatát.

Valós idejű áttekinthetőség a ClickUp Dashboards segítségével: kövesse nyomon a bemutató előrehaladását, a határidőket, az áttekintés állapotát és a szűk keresztmetszeteket egy helyen, hogy semmi ne kerüljön el a figyelme. kövesse nyomon a bemutató előrehaladását, a határidőket, az áttekintés állapotát és a szűk keresztmetszeteket egy helyen, hogy semmi ne kerüljön el a figyelme.

Automatizálja a rutinmunkákat az AI Tasks segítségével: hagyja, hogy a ClickUp AI generálja a feladatleírásokat, rangsorolja a munkákat, és a munkaterületen belüli kontextus alapján meghatározza a következő lépéseket. hagyja, hogy a ClickUp AI generálja a feladatleírásokat, rangsorolja a munkákat, és a munkaterületen belüli kontextus alapján meghatározza a következő lépéseket.

Vizuális tervezés a ClickUp Whiteboards segítségével: A gyártás megkezdése előtt dolgozzon ki közösen storyboardokat, bemutató folyamatokat és kampányötleteket. A gyártás megkezdése előtt dolgozzon ki közösen storyboardokat, bemutató folyamatokat és kampányötleteket.

Tartsa mozgásban a munkát a ClickUp Automations segítségével: automatikusan rendeljen hozzá bírálókat, frissítse az állapotokat és indítson el nyomon követéseket, hogy videócsatornája manuális átadások nélkül működjön. automatikusan rendeljen hozzá bírálókat, frissítse az állapotokat és indítson el nyomon követéseket, hogy videócsatornája manuális átadások nélkül működjön.

A ClickUp korlátai

A funkciók átfogó készlete túlnyomó lehet egy új felhasználó számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp AI-ről a valódi felhasználók?

Egy ClickUp felhasználó is megosztja tapasztalatait a G2-n:

A ClickUp Brain MAX hihetetlenül megkönnyítette a munkámat. Az, hogy több LLM-et egyesít egy platformon, gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a válaszokat, a platformon belüli beszéd-szöveggé alakítás pedig hatalmas időmegtakarítást jelent. Nagyra értékelem a vállalati szintű biztonságot is, amely nyugodtságot ad az érzékeny információk kezelése során. […] A leginkább az tűnik ki, hogy segít kiszűrni a zavaró tényezőket és tisztábban gondolkodni – függetlenül attól, hogy értekezleteket foglalok össze, tartalmat szerkesztem vagy új ötleteket gyűjtök. Olyan, mintha egy mindenre kiterjedő AI-asszisztensem lenne, aki alkalmazkodik minden igényemhez.

A ClickUp Brain MAX hihetetlenül megkönnyítette a munkámat. Az, hogy több LLM-et egyesít egy platformon, gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a válaszokat, a platformon belüli beszéd-szöveggé alakítás pedig hatalmas időmegtakarítást jelent. Nagyon értékelem a vállalati szintű biztonságot is, amely nyugodtságot ad az érzékeny információk kezelése során. […] A leginkább az tűnik ki, hogy segít kiszűrni a zavaró tényezőket és tisztábban gondolkodni – függetlenül attól, hogy értekezleteket foglalok össze, tartalmat szerkesztem vagy új ötleteket gyűjtök. Olyan, mintha egy mindenre kiterjedő AI-asszisztensem lenne, aki alkalmazkodik minden igényemhez.

🚀 Gyors tipp: Míg az automatizálások előre jelezhető, szabályalapú műveleteket kezelnek, a ClickUp Super Agents adaptív intelligenciát hoz a munkafolyamatába. Megértik a kontextust, felismerik a mintákat és dinamikusan reagálnak – anélkül, hogy előre meg kellene határoznia minden lehetséges szabályt. Például, ha egy szerkesztő nem tartja be a termékbemutató videó határidejét, az Ambient Answers Agent automatikusan átrendezheti a függő feladatok prioritását, értesítheti a projektmenedzsert, és összefoglalhatja a még függőben lévő feladatokat. Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents segítségével Az AI ügynököket a következőkre használhatja: Korán felismerheti a potenciális akadályokat a feladatok függőségének, a késedelmes munkáknak és a leállt felülvizsgálatoknak a figyelemmel kísérésével.

Készítsen gyors összefoglalókat az összes jelenleg készülő bemutató- vagy oktatóvideóról, beleértve azok állapotát és a következő lépéseket.

A feladatokat dinamikusan oszd el a munkaterhelés, a rendelkezésre állás vagy a készségek alapján, így a munka a megfelelő időben a megfelelő személyhez kerül.

2. Synthesia

via Synthesia

A Synthesia egy mesterséges intelligenciával működő videóplatform, amely lehetővé teszi professzionális videók készítését kamera, stúdió vagy bonyolult szerkesztés nélkül.

Az AI videó asszisztens, amely AI avatarok, hangalámondások és sablonok segítségével szöveget videókká alakít. Hasznos termékbemutatók, képzési anyagok és belső kommunikáció készítésekor.

Használja az AI videó generátort a megírt tartalmakhoz és az AI képernyőfelvevőt a bemutatókhoz. Ezeket kombinálhatja avatárral vezetett magyarázatokkal is.

A Synthesia legfontosabb jellemzői

Kezelje a márka konzisztenciáját megosztott márkakészletekkel, verziókezeléssel és élő együttműködéssel.

Helyezze el a videókat nagy léptékben az AI szinkronizálás, fordítás, többnyelvű lejátszás és feliratok segítségével.

Közzéteheti és nyomon követheti a teljesítményt nyilvános vagy SSO-védett videóoldalakon, beépített elemzési funkcióval.

A Synthesia korlátai

A szinkronizálás és a kiejtés akronimák, nevek vagy szakszavak használata esetén meghibásodhat, és manuális beavatkozást igényel.

A Synthesia árai

Ingyenes

Starter : 29 USD/hó

Alkotó : 89 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Synthesia értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Synthesia-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó szerint:

Tetszik, hogy a platform felhasználóbarát – sok olyan funkciót kínál, amelyek nagy erőfeszítés nélkül kiváló minőségű eredményeket biztosítanak. Könnyű megérteni, anélkül, hogy oktatóanyagot kellene nézni. Imádom, hogy néhány kattintással importálhatok videókat más oldalakról, például a Canva-ról.

Tetszik, hogy a platform felhasználóbarát – sok olyan funkciót kínál, amelyek nagy erőfeszítés nélkül kiváló minőségű eredményeket biztosítanak. Könnyű megérteni, anélkül, hogy oktatóanyagot kellene nézni. Imádom, hogy néhány kattintással importálhatok videókat más webhelyekről, például a Canva-ról.

👀 Tudta? A legtöbb ember hang nélkül nézi a videókat. A feliratok is segítenek az akadálymentességben. A néző elolvashatja a hangalámondást, ahelyett, hogy meghallgatná.

3. Loom

via Loom

A Loom segítségével könnyedén készíthet gyors, világos termékbemutató videókat, anélkül, hogy bonyolult produkciós berendezésekre lenne szüksége. Rögzítsd egyszerre a képernyődet és a webkamerádat, így egyszerűen végigvezetheted a felhasználókat a termékeden, miközben hozzáadsz egy emberi érintést.

Az egy kattintással történő felvétel és azonnali megosztás funkcióval a Loom kiválóan alkalmas értékesítési bemutatók, funkciók áttekintése és személyre szabott videók készítésére.

A Loom mesterséges intelligenciája segít gyorsabban haladni a felvétel után, mivel automatikusan generál címeket, összefoglalókat és fejezeteket a videókhoz. Szkennelje, ossza meg és használja újra termékbemutató videóit anélkül, hogy időt kellene fordítania a kézi szerkesztésre vagy dokumentálásra.

A Loom legfontosabb funkciói

Rögzítsen bemutatókat akár 4K felbontásban a kiváló minőségű bemutatók érdekében.

Egy kattintással történő felvétel Chrome, asztali vagy mobil alkalmazásokon keresztül

Időbélyeggel ellátott megjegyzéseket adhat hozzá visszajelzés és együttműködés céljából a videó oldalon.

A Loom korlátai

Az ingyenes Starter csomagban a felhasználók csak rövid videókat készíthetnek (általában legfeljebb 5 perces videókat, és csak korlátozott számú videót menthetnek el).

A Loom árai

Kezdőknek: Ingyenes

Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Üzleti + AI: 20 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalatok: Egyedi árazás

Loom értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Loomról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő szerint:

A Loom egy olyan szoftver, amely segít nekünk a mobil képernyőnk rögzítésében, és a képernyő rögzítése után automatikus linket generál, amelyet e-mailben vagy WhatsAppon keresztül megoszthatunk minden alkalmazottunkkal, így ők letöltés nélkül is hozzáférhetnek a videóhoz. Ez a szoftver jelentősen megkönnyíti számunkra a videó részletes bemutatását.

A Loom egy olyan szoftver, amely segít nekünk a mobil képernyőnk rögzítésében, és a képernyő rögzítése után automatikus linket generál, amelyet e-mailben vagy WhatsAppon keresztül megoszthatunk minden alkalmazottunkkal, így ők letöltés nélkül is hozzáférhetnek a videóhoz. Ez a szoftver jelentősen megkönnyíti számunkra a videó részletes bemutatását.

4. Trupeer

via Trupeer

A Trupeer egy mesterséges intelligenciával működő platform, amely a durva képernyőfelvételeket kifinomult termékvideókká és lépésről lépésre dokumentációkká alakítja.

Kezdje egy egyszerű képernyőfelvétellel. Ezután használja az AI-t professzionális szkriptek, hangalámondások, feliratok és vizuális effektek létrehozásához. Bonyolult eszközök és szerkesztési ismeretek nélkül is készíthet oktatóanyagokat, bemutatókat, bevezető útmutatókat és tudásbázis-tartalmakat.

A Trupeer mesterséges intelligenciája ugyanabból a felvételekből strukturált dokumentációt is készít. A videókat és szövegeket termék SOP útmutatókká alakítja, gyorsítva ezzel a tudásmegosztást.

A Trupeer legfontosabb funkciói

Egyedi márkakészletek az egységes logók, színek és vizuális stílus érdekében a videókban

Adjon hozzá AI-avatárokat a videók narrációjának és prezentációjának személyre szabásához

Tartalom lokalizálása többnyelvű fordítással és feliratokkal több mint 30 nyelven

A Trupeer korlátai

A beépített videószerkesztő nem teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy háttérzenét adjanak a bemutatóhoz.

Trupeer árak

Ingyenes

Pro: 49 USD/hó

Ár: 249 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Trupeer értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (43 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Trupeerről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így fogalmaz:

A Trupeer életmentő volt a kiváló minőségű bemutató videók rövid időn belüli elkészítésében. Imádom, ahogy a természetes felvételt valóban professzionálisra alakítja azáltal, hogy megtisztítja, zökkenőmentesen szerkeszti, és még a videó mellé dokumentációt is generál.

A Trupeer életmentő volt a kiváló minőségű bemutató videók rövid időn belüli elkészítésében. Imádom, ahogy a természetes felvételt valóban professzionálisra alakítja át: megtisztítja, zökkenőmentesen szerkeszti, és még a videó mellé dokumentációt is generál.

A termékbemutató videók konverziós motorrá alakítása

A leghatékonyabb termékbemutató videók segítenek a nézőknek a megfelelő pillanatban meglátni az egyedi értékesítési pontokat.

Ha a videó bemutatókat egyértelmű céllal, szigorú forgatókönyvvel, megfelelő formátummal és terjesztési tervvel készítik el, akkor azok elvégzik a nehezebb munkát helyetted.

Ezek tájékoztatják a potenciális ügyfeleket, aktivizálják a próbaverziót használókat és lerövidítik az értékesítési ciklust.

De a kivitelezés ugyanolyan fontos, mint a stratégia.

A ClickUp segítségével megtervezheti a bemutató forgatókönyveket a Docs-ban, kezelheti a gyártási szakaszokat a Tasks-ban, rögzítheti a bemutatókat a Clips-ben, együttműködhet a kontextusban, és AI segítségével összefoglalhatja az előrehaladást, feltárhatja az akadályokat, és folytathatja a munkát.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és kezdje el rögzíteni termékbemutató videóit.

Gyakran ismételt kérdések

Egy jó termékbemutató videó a következőket tartalmazza: – A célközönség számára releváns, egyértelmű probléma vagy nehézség – Rövid magyarázat arra, hogy a termék hogyan oldja meg ezt a problémát – A termékben bemutatott valós munkafolyamat – A felhasználók által elvárható eredmény – Egy egyértelmű cselekvésre ösztönzés

A videó bemutató ideális hossza a céltól függ. Például az értékesítési vagy ismeretterjesztő bemutatók hossza 1–3 perc. A funkciók bemutató videói 2–5 perc hosszúak. Az onboarding vagy képzési bemutatók hosszabbak, 5–10 perc. A rövidebb videók jobban működnek a vásárlási folyamat elején. A hosszabb bemutatók akkor hatékonyak, ha a felhasználók már érdeklődnek a termék iránt.

A magyarázó videó a termék lényegére és létjogosultságára összpontosít. Bemutatja a problémát és a megoldás mögött álló ötletet, gyakran animáció vagy történetmesélés segítségével. A vonzó termékbemutató videó a termék működését mutatja be valós helyzetben. A termékben található tényleges munkafolyamatokra, funkciókra és eredményekre összpontosít.

Ez attól függ, hogy mit szeretne elérni. Ha csak a képernyőjét szeretné rögzíteni, akkor egy olyan termékbemutató videó készítő, mint a Look, megteszi a dolgát. Ha azonban AI-alapú projektmenedzsmentet és kontextusfüggő AI-t szeretne, akkor a ClickUp a jobb választás. A ClickUp Brain segítségével megírhatja a bemutatók forgatókönyvét, a ClickUp Clips segítségével pedig rögzítheti a bemutatókat. A ClickUp lehetővé teszi továbbá, hogy egyetlen munkaterületen belül felülvizsgálja, kommentálja és együttműködjön a munkában.

A nyomon követendő legfontosabb mutatók: – Nézettségi idő és befejezési arány – A cselekvésre ösztönző felhívás kattintási aránya – A videó megtekintése után indított próbaverziók vagy bemutatókérés – A videóban előforduló kilépési pontok – Az értékesítés vagy a támogatási kérdések csökkenése