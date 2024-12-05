Járt már valaha gyorsétteremben, miközben diétázott? Mi történik, amikor elkezdenek lejátszani azokat a termékvideókat, amelyeken ropogós sült krumpli és aranybarna csirkefalatok láthatók?

A diétádnak annyi.

De ne hibáztassa önmaga önuralmának hiányát. Ezek a lenyűgöző termékvideók arra készültek, hogy magukhoz vonzzák a nézőket.

🎥 A marketinges szemszögéből: A termékmarketing videók nem csak szemet gyönyörködtetőek, hanem hatékony eszközök is, amelyekkel kiemelhetők a termék előnyei, kapcsolatot lehet teremteni a vásárlókkal, és végső soron növelhető az eladások száma. Például a videók beágyazása a céloldalon akár 86%-kal is növelheti a konverziókat.

A termékvideók sokféle kreatív módon felhasználhatók. Ideálisak a termékbemutató körüli izgalom fokozására, a legfontosabb funkciók bemutatására, vagy a potenciális vásárlók megnyugtatására hiteles vásárlói tapasztalatok bemutatásával.

⏰60 másodperces összefoglaló Hogyan készítsünk hatásos termékvideókat Korán ragadja meg a figyelmet : Mivel az átlagos figyelemfenntartási idő mindössze 8 másodperc, gyorsan vonzza be a közönséget a termékvideóival.

Mutassa be hatékonyan a termék jellemzőit : Használjon világos képeket, bemutató felvételeket (termékbemutató videókhoz) és valós életbeli alkalmazásokat, hogy kiemelje, mi teszi termékét kiemelkedővé.

Építsen be történetmesélést : Készítsen olyan narratívákat, amelyek érzelmileg kapcsolódnak a nézőkhez, és amelyekkel a termék könnyen azonosulhatóvá válik.

Személyre szabott tartalom : Személyre szabhatja a videókat a célközönség preferenciáihoz, ahogyan az Adidas tette a Boston Marathon kampányában.

Használjon vásárlói ajánló videókat : Építsen bizalmat azáltal, hogy beépít videókat elégedett vásárlókról, akik megosztják tapasztalataikat.

Adjon hozzá egy erős cselekvésre ösztönző felhívást (CTA) : irányítsa a nézőket a következő lépéshez, például a webhelye meglátogatásához vagy vásárláshoz.

Optimalizálja a platformokhoz : Testreszabhatja a videók hosszát és formátumát, hogy azok illeszkedjenek az Instagram, TikTok vagy YouTube platformokhoz.

Kövesse nyomon a mutatókat: figyelje a megtekintések számát, a lejátszási arányt, az elkötelezettséget és a konverziókat, hogy értékelje videója sikerét és módosítsa stratégiáit.

A termékmarketing videók készítésének alapjai

Ha ma felugrik az Instagramra vagy a YouTube-ra, az univerzum úgy döntött, hogy meg kell néznie a reels és shorts videókat.

Mindenhol ott vannak. Ma egy termékvideók nélküli B2B marketingstratégia olyan, mintha a „business” szót a „B” betű nélkül próbálnánk leírni.

Legyen szó rendkívül informatív magyarázó videóról vagy játékos Gen Z TikTokról, a termékvideók számos B2B marketingstratégia fontos részévé váltak.

De hol kezdje? Számos kérdés merül fel, például:

Mi az ideális videóformátum az Ön termékéhez és célközönségéhez? Rövid és pörgős legyen, vagy inkább egy mélyreható magyarázat?

Hogyan biztosíthatja, hogy termékmarketing videója keresőmotorok és közösségi média platformok számára is optimális legyen?

Hogyan fogja nyomon követni videotartalmainak teljesítményét a különböző platformokon, és hogyan fogja finomítani megközelítését?

Ne aggódjon, mi segítünk!

Íme nyolc tipp, amelyekkel felejthetetlen termékmarketing videókat készíthet, amelyeket a célközönsége újra és újra meg fog nézni. (Görgessen tovább, és nézze meg hat remek termékvideó példát is!)

1. tipp: A kontextus a legfontosabb

Nem elég csak bemutatni a termékét – mutassa meg, hogyan illeszkedik az ügyfelei életébe! Egy hatásos termékvideó-hirdetésnek a következő kulcsfontosságú kérdésekkel kell foglalkoznia:

Milyen problémát old meg a terméked?

Hogyan javítja ez ügyfelei mindennapi élményét?

Ösztönözni fogja őket arra, hogy többet érjenek el?

Ez a termék egy kis plusz örömet okoz?

Ha a termék jellemzőire koncentrál, egy átlagos videót hatékony termékmarketing eszközzé alakíthat, amely valóban megérinti a célközönségét.

2. tipp: Mutassa meg és mesélje el

Természetesen a festői háttér előtt bemutatott, hibátlan termékekről készült videók vizuálisan vonzóak, de ügyelnie kell arra, hogy a nézők ne maradjanak abban a bizonytalanságban, hogy mit is árul valójában.

Termékvideója mutassa be, mi teszi különlegessé a terméket, és miért érdemes megvásárolni.

Beszéljen a termék kiemelkedő tulajdonságairól, ossza meg a háttértörténetét, vagy legalábbis mutassa meg, hogyan kell használni.

Íme néhány bevált típusú termékvideó, amelyek fantasztikusan teljesítik a „mutasd és mondd el” feladatot:

Bemutató : A termékbemutató videó a termék működését mutatja be, valaki használatát követve nyomon – egyszerű, de hatékony!

Magyarázó videók : Ezek a videók hangot és képet ötvöznek, hogy bemutassák a vásárlóknak a termék működését.

Oktatóanyag: Az oktatóanyagok lépésről lépésre nyújt útmutatást a felhasználóknak, és különösen hasznosak azok számára, akik már rendelkeznek a termékkel, és a lehető legtöbbet szeretnék kihozni belőle.

3. tipp: Ossza meg történetét, vagy hagyja, hogy ügyfelei tegyék meg

👀 Tudta ezt? A vásárlók körülbelül 72%-a hajlamosabb megbízni egy márkában, ha pozitív videós ajánlások és vélemények találhatók róla.

A vak fogyasztás korszaka már lejárt. Használja termékvideóit arra, hogy elmagyarázza, miért létezik a vállalata.

Foglalkozzon a nagyobb kérdésekkel, például:

Vállalkozása együttműködik-e társadalmi igazságosságot célzó kezdeményezésekkel?

A nyereség egy részét helyi szervezeteknek adományozza?

A közösségi médiája olyan platform, amelyen követőit társadalmi kérdésekről tájékoztatja?

Tesz lépéseket a fenntarthatóság felé, például elhagyja az egyszer használatos műanyagokat, vagy a szén-dioxid-semlegességet tűzi ki célul?

💡 Profi tipp: Hagyja, hogy elégedett ügyfelei legyenek a reklámcsapata. Az ajánlások lehetnek rövid, egy képkockát kitöltő lelkes beszámolók vagy őszinte interjúk, amelyekben az ügyfelek elmagyarázzák, hogyan változtatta meg életüket a terméke.

4. tipp: Személyre szabás a termékvideókban

Mindannyian értjük a személyre szabás fontosságát marketingstratégiaként, de kevesen értik (és alkalmazzák) azt olyan jól, mint az Adidas.

Az éves Boston Maraton során az Adidas nem csak a logóját tette a bannerekre, hanem nagyot is dobott. Minden futó élő felvételeit rögzítve, 30 000 személyre szabott videót készítettek és küldtek el a verseny napján. Minden futó videója tartalmazta a verseny adatait és a futásukról készült felvételeket. Az eredmény? Lenyűgöző 95%-os videó-megtekintési arány és közel 12-szeres növekedés az e-mailekből származó értékesítésben ezekkel a személyre szabott videókkal. A személyre szabás valóban plusz értéket jelent (nem szójáték szándékkal).

Tehát amikor termékvideót készít, gondoljon rá úgy, mint a termék első benyomására. A tiszta, kiváló minőségű képek elengedhetetlenek. Homályos felvételek vagy a márkától eltérő színek? Ezzel gyorsan visszaeshet az eladása.

A márka egységességének növelése érdekében próbálja meg beépíteni a márkájára jellemző elemeket, például a logót vagy a jellegzetes színvilágot. Egy lépéssel tovább is mehet, ha minden videóban ugyanazt a szóvivőt, témazenéket vagy felismerhető motívumokat használja.

Ne feledje: az ismertség bizalmat szül, a bizalom pedig hűséget épít.

Olvassa el még: Hogyan lehet hatékony termékbevezetési stratégiát kidolgozni?

4. tipp: A célközönség igényeinek kielégítése

Tudta, hogy Portugáliában levest is rendelhet a McDonald's-ban? Vagy hogy Hongkongban a McDonald's menüjén szerepel a Matcha Red Bean Layer Cake?

Miért globális remix? Természetesen fontos, hogy kapcsolatba lépjenek a célközönséggel.

Akár egy adott demográfiai csoportra összpontosít, akár egy adott régióra szabja, elengedhetetlen, hogy termékmarketing videóit úgy alakítsa ki, hogy azok visszhangot keltsenek potenciális ügyfeleiben.

Végül is az egy méretű, mindenki számára megfelelő megközelítés ritkán nyeri el a szíveket (vagy a kattintásokat). Tegye tartalmát a lehető legrelevánsabbá és leginkább azonosulhatóvá, hogy felkeltse a figyelmet.

😂 Érdekes tény: A ClickUp a mindennapi munkakörülményekhez vicces csavarral kapcsolódik felhasználóihoz. Ha jókat szeretne nevetni, nézze meg ezt a rövid, HR-csapatoknak szóló humoros vállalati videósorozatot!

💡 Profi tipp: Készítsen több változatot a videóiból, hogy tesztelje, melyik vonzza leghatékonyabban a nézőket, miközben a videók hossza 90 másodperc körül maradjon. A céloldalakon 30–60 másodperces videókat használjon, hogy fenntartsa az érdeklődést anélkül, hogy túlterhelné a közönséget.

5. tipp: Adjon személyiséget termékvideóinak

2012-ben a Dollar Shave Club alapítója, Michael Dubin, egy mára legendássá vált videót készített, amely teljesen forradalmasította a termékmarketing megközelítését. Ő magát közvetlen, szokatlan vezérigazgatóként pozícionálta, aki őszintén beszél egy általában unalmas termékről, a borotvapengékről. Ahelyett, hogy egy kifinomult, vállalati bemutatót tartott volna, egy raktárban sétálva komikus monológot mondott, vicceket mesélve a borotvák áráról és a hagyományos vásárlási élményről. A videó nem volt nagy költségvetésű produkció. Úgy nézett ki és olyan érzést keltett, mintha egy valódi ember készítette volna, ami miatt azonnal azonosulni lehetett vele. Humorral és hiteleséggel fűszerezve a Dollar Shave Club: Komplex információk (előfizetési modell, ár) szórakoztató formában történő közvetítése

Vágjon át a reklámok zaján

A fogyasztóknak olyan érzésük volt, mintha egy barátjuktól hallanák ezeket a szavakat, nem pedig egy vállalattól.

Amikor a márkák valódi személyiséget adnak hozzá, érzelmi kötődést váltanak ki. Ebben az esetben a fogyasztók nem csak egy borotva reklámot láttak, hanem egy olyan embert, akivel azonosulni tudtak, és aki úgy tűnt, hogy megérti a hagyományos borotvavásárlással kapcsolatos frusztrációjukat.

A lényeg? Ne féljen bemutatni márkája egyedi identitását.

Olvassa el még: 7 ingyenes piacra lépési stratégia sablon, amelyet érdemes kéznél tartani

6. tipp: Cselekvésre ösztönző felhívás beépítése

Miközben élvezettel készíti a tökéletes termékvideót, ne feledkezzen meg a döntő jelentőségű utolsó simításról.

Miután elkészült a remekműve, tegye könnyűvé a potenciális ügyfelek számára, hogy érdeklődésüknek megfelelően cselekedjenek.

Hogyan? Adjon hozzá egy egyértelmű cselekvésre ösztönző felhívást (CTA) vagy egy következő lépést, amelyet követniük kell.

7. tipp: Emberi kapcsolatok kialakítása

Nagyon csábító lehet a közönséghez szólni egy termékvideóban, de ne feledje, hogy hatékonyabb, ha velük beszélget. Mivel a cél az, hogy párbeszédet kezdeményezzen a potenciális ügyfelekkel, törekedjen arra, hogy elérje a képernyő másik oldalán lévő személyt.

📌 Példa: Képzelje el, hogy egy kis kávégyártó cég számára készít videót. Ahelyett, hogy csak kávébabokat és díszes latte artot mutatna, mutassa be a nézőknek Sarah-t, a barátságos baristát, aki kézzel válogatja ki az egyes keverékeket, vagy Markot, a hűséges ügyfelet, aki a reggelét a kávéjukkal kezdi, hogy átvészelje a korai utazást. Sarah beszéljen arról, mennyire szereti az egyedi ízeket keresni, Mark pedig meséljen el egy rövid anekdotát arról, hogyan fedezte fel a kávéjukat egy nehéz hétfő reggelen.

8. tipp: Használja a ClickUp alkalmazást a projektmenedzsmenthez és az együttműködéshez

A hatékony videóprodukció-menedzsment nem vicc – elengedhetetlen ahhoz, hogy minden (és mindenki) zökkenőmentesen működjön. Íme, miért:

Elősegíti az együttműködést a kulcsszereplők, például a rendezők, operatőrök, vágók és hangmérnökök között, biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon (és ugyanazon a jeleneten).

Segít az erőforrások bölcs kezelésében és a rettegett költségtúllépések elkerülésében.

A potenciális problémák korán felismerhetők – nincs berendezés meghibásodás, kiszámíthatatlan időjárás vagy utolsó pillanatban történő lemondás.

Ez olyan eredményeket hoz, amelyek meghaladják az ügyfelek elvárásait, és elégedett ügyfeleket eredményeznek.

A szervezettség érdekében egy megbízható videóprodukciós menedzsment eszköz, mint például a ClickUp, nagy segítséget jelenthet.

A ClickUp segítségével videóprojektjét kezelhető feladatokra bonthatja, azokat a csapattagoknak kioszthatja, és reális határidőket állíthat be, így mindenki tisztában lesz a saját szerepével és a határidőkkel.

Például a ClickUp List View funkciója segítségével egy pillanat alatt nyomon követheti az összes projektfeladatot, míg a Board View funkció vizuálisan mutatja az egyes gyártási szakaszokat.

A ClickUp List View segítségével hatékonyan szervezheti és nyomon követheti termékvideó-projekteit.

A ClickUp egyéni nézetek segítségével összpontosíthat bizonyos igényekre, például olyan feladatokra, amelyekhez bizonyos felszerelés vagy csapattagok szükségesek. A feladatfüggőségek és prioritások segítik az erőforrások elosztásának racionalizálását azáltal, hogy meghatározzák, mely feladatok függnek egymástól.

Optimalizálja a termékvideó-projektekhez szükséges erőforrások elosztását a ClickUp Workload View segítségével

Eközben a ClickUp időkövető funkciója pontosan rögzíti, hogy mennyi időt vesznek igénybe a feladatok, ami optimalizálja az idő- és erőforrás-gazdálkodást.

A ClickUp segítségével vizualizálhatja és kezelheti termékvideó-gyártási munkafolyamatát

Olvassa el még: Projektmenedzsment videóprodukcióhoz

Hogyan készítsünk termékvideókat?

Ha úgy gondolja, hogy lenyűgöző termékvideók készítéséhez drága videóügynökséget kell felbérelnie, megnyugodhat – vannak más lehetőségek is.

Természetesen mindannyian szeretjük a nagy költségvetésű produkciók kifinomult megjelenését, de némi tervezéssel és a megfelelő felszereléssel olyan termékmarketing videókat készíthet, amelyek lenyűgöznek anélkül, hogy tönkretennék a költségvetését.

A felvételhez szükséges felszerelés

A kezdéshez nincs szükség csúcskategóriás DSLR fényképezőgépre. Valójában a mai okostelefon-technológiával egy iPhone vagy Android készülék portré móddal gyönyörű termékfotókat készíthet. Ha azonban még többet szeretne kihozni belőle, íme néhány alapvető eszköz:

Állvány a stabil felvételekhez

Alapvető stúdióvilágítás (vagy akár egy jó gyűrűs lámpa a gyors beállításhoz)

Mikrofon a tiszta hangzáshoz, különösen ha párbeszédet vagy narrációt rögzít.

💡 Profi tipp: Egy egyszerű, tiszta háttér – például fehér vagy sík felület – tökéletes ahhoz, hogy a figyelem a termékre összpontosuljon.

A kiváló minőségű termékvideók forgatásának lépései

1. lépés: Inspirálódjon

Nézze meg kedvenc termékvideóit, és jegyezze meg, mi teszi őket kiemelkedővé. Ez segít meghatározni a kívánt hangnemet és stílust.

2. lépés: Határozza meg videóstratégiáját

Gondolja át, ki fogja megnézni a videóját. Rövid, pörgős közösségi média hirdetést készít, vagy egy részletesebb bemutatót a weboldalához? Szabja a videót a közönségéhez, és igazítsa az ő útjuk megfelelő szakaszához – ismertség, mérlegelés vagy döntés.

3. lépés: Vázolja fel videóját

Vázolja fel a történetet, amelyet el szeretne mesélni, és az egyes felvételek részleteit. Döntse el, hogy szüksége lesz-e színészekre, b-roll felvételekre, vagy csak a termék közeli felvételeire. Vizualizálja az egyes jeleneteket, hogy a videója zökkenőmentesen folyjon.

4. lépés: Készítsen felvételi listát

Ez a lépésről lépésre összeállított lista minden jelenetet tartalmaz, az időzítés, a kameraállások és a speciális követelmények részleteivel együtt. Segít a szervezettségben és biztosítja, hogy minden szükséges felvételt elkészítsen.

5. lépés: Tervezze meg a forgatást

Állítson össze egy világos napirendet. Határozza meg a legfontosabb felvételeket, és hagyjon némi időt a pótfelvételekre vagy az utolsó pillanatban szükséges módosításokra.

6. lépés: Készüljön fel a nagy napra

Gyűjtsön össze és ellenőrizzen le minden felszerelését, a világítástól és a kameráktól kezdve az extra akkumulátorokig. Készítsen ellenőrző listát, és csomagoljon be mindent előző este, hogy elkerülje a last minute stresszt.

7. lépés: Kezdje el a forgatást

Rögzítse az egyes jeleneteket a felvételi listája szerint, és ne féljen kreatív lenni! Próbáljon ki különböző szögeket és világítási beállításokat, hogy meglássa, mi emeli ki legjobban termékét.

8. lépés: A szerkesztés varázsa

Kezdje el a szerkesztést, miután a felvételek készen állnak. Rendezze el a klipeket úgy, hogy egy koherens történetet meséljenek, adjon hozzá háttérzenét, állítsa be a színeket, és szórjon bele néhány hanghatást a végső simításhoz. Az Adobe Premiere Pro szerkesztőszoftver vagy még egyszerűbb opciók, mint az iMovie, csodákat tehetnek.

9. lépés: Végső áttekintés és finomítás

Nézze meg a videót elejétől végéig, hogy megbizonyosodjon arról, hogy folyékony és vonzó marad. Rövidítse le az unalmas részeket, és gondoskodjon arról, hogy a végső változat éles, izgalmas és készen álljon arra, hogy megragadja a nézők figyelmét.

10. lépés: Hívás cselekvésre

Zárja videóját egy egyértelmű cselekvésre ösztönző felhívással, például „Vásároljon most” vagy „Tudjon meg többet”, hogy a nézők könnyen megtehessék a következő lépést.

Példák hatékony termékvideókra

Íme hat példa olyan márkákra, amelyek termékvideóikkal nagy sikert arattak.

💄 Glossier „Get Ready with Me” sorozata

A Glossier mottója, „A valós élet ihlette termékeket gyártunk”, jól tükröződik videóikban.

Ezeket a videókat gyakran „Get Ready with Me” (vagy GRWM) videóknak nevezik, és olyan nőket mutatnak be, akik felkelnek, és végigvezetik a nézőket a reggeli rutinjukon, miközben Glossier termékeket használnak.

Olyan, mint egy baráti beszélgetés, amely megmutatja, hogy a Glossier milyen zökkenőmentesen illeszkedik a való életbe.

A ClickUp Chat bevezető videója a ClickUp-tól

Csak a YouTube-on közel egymillió megtekintéssel ez a videó kiemeli a ClickUp egyedülálló értékajánlatát: a beszélgetések és feladatok összevonásával egyszerűsíti az összes csapat munkafolyamatait egy platformon.

A vizuális elemek modern, letisztult és dinamikusak. Bemutatják a ClickUp felületét működés közben anélkül, hogy elárasztanák a nézőket, és bepillantást nyújtanak a valós felhasználási esetekbe, mint például a feladatok kezelése a csevegőn belül, az AI használata a csevegőn belüli termelékenység optimalizálására, valamint az üzenetek automatikus összekapcsolása a kapcsolódó feladatokkal és dokumentumokkal.

🛀🏻 A Lush halloweeni promóciója

A Lush frissességet hoz a Halloween-témájú videójával, amely bemutatja a szezonális kollekcióban szereplő egyedi, kísérteties fürdőbombákat.

A nézők teljes körű bemutatót kapnak az egyes termékek használatáról, tartalmáról, sőt még az illatáról is. Az aranyos és ünnepi dizájnnal szinte érezni lehet a halloween hangulatát, a korlátozott ideig kapható termékek pedig tökéletes sürgető érzést keltenek.

Olvassa el még: Hatékony promóciós stratégiák: növelje az eladásokat és fokozza a márka ismertségét

👟 Lululemon trail reklám

A Lululemon videói az aktív életmódra ösztönöznek.

Ezek a klipek valódi embereket mutatnak be mozgásban, hangalámondással és feliratokkal kiegészítve, ami vizuálisan vonzóvá és könnyen azonosulhatóvá teszi őket. A Lululemon megközelítése minden aktív életmódot kedvelő emberhez szól, és kiemeli, hogy termékei bármilyen kalandhoz megbízhatóan használhatók.

🪑 IKEA otthoni túra sorozata

Az IKEA otthoni bemutató videói igazi megmentők, ha a hely vagy a stílus korlátozza belsőépítészeti elképzeléseit.

Ezek a videók a lakberendezés terén gyakran felmerülő kihívásokkal foglalkoznak, bemutatva tervezési ötleteket és praktikus megoldásokat.

A nézők inspirálódhatnak a stílusos és funkcionális tér kialakítására vonatkozó tippekből, és megnézhetik, mely IKEA termékek felelnek meg leginkább az igényeiknek, hogy megalkossák álmaik otthonát.

📹 A GoPro kalandsorozata

A GoPro videói egyszerűen izgalmasak.

A HERO12 akciókamerával rögzítik a valós életben előforduló, adrenalinban gazdag pillanatokat, bemutatva a kalandvágyókat akció közben, és kiemelve lenyűgöző képességeiket.

Ezek a videók nem csak a terméket mutatják be, hanem arra ösztönzik Önt, hogy HERO12-vel a kezében vágjon bele a kalandba.

🍪 Oreo receptvideói

Az Oreo szórakoztató és ízletes megközelítést alkalmaz videóiban, amelyek kreatív desszertrecepteket mutatnak be az ikonikus kekszükkel.

Minden videó egyszerű lépésekre és alapanyagokra bontja a receptet, így a nézők könnyedén elkészíthetik otthon. Ez a kreatív megközelítés arra inspirálja a nézőket, hogy vegyenek egy csomag Oreót és kezdjenek el sütni.

Hogyan készítsen kiváló termékvideót néhány perc alatt

A ma rendelkezésre álló eszközökkel és néhány okos trükkel nem kell órákat töltenie (vagy teljes produkciós stábot alkalmaznia) ahhoz, hogy lenyűgöző videót készítsen.

A gyors létrehozási módszerektől az automatizálás varázslatos lehetőségeiig – íme, hogyan juttathatja el termékvideóját az ötlettől a képernyőig gyorsabban, mint valaha:

1. A gyors videokészítési módszerek áttekintése

Minden másodpercben 2 millió YouTube-rövidfilmet néznek meg. Ez az Ön esélye, hogy termékvideója megjelenjen ügyfelei hírfolyamában.

Íme néhány gyors videokészítési módszer, amelyekkel elindulhat:

Legyen rövid és velős : Célja legyen 30–60 másodperc, hogy maximalizálja a figyelmet, különösen olyan platformokon, mint az Instagram és a TikTok. A rövid videók nem csak időt takarítanak meg, hanem a nézőket is végig ott tartják.

Vegye fel azzal, amije van : Ne aggódjon a felszerelés miatt, ha kevés az ideje. Egy jó okostelefon és megfelelő megvilágítás elegendő a kiváló minőségű, spontán felvételekhez.

Próbálja ki a sablonokat a szerkezet kialakításához : Használja : Használja a ClickUp sablonjait promóciós videók , oktatóanyagok vagy magyarázó formátumokhoz . A sablonok felgyorsítják a gyártást és segítik a szervezettséget, különösen akkor, ha szűkös az időkerete.

Tömeges felvétel: Rögzítsen több klipet egy munkamenetben, majd szerkessze őket különálló videókká. Ez a megközelítés időt takarít meg, biztosítja a vizuális egységességet, és segít gyorsan létrehozni egy videotartalom-könyvtárat.

Olvassa el még: 10 ingyenes termékmarketing-terv sablon kampányok tervezéséhez

Ha kevés az idő, olyan eszközök, mint a ClickUp segíthetnek időt megtakarítani a videógyártási folyamatban:

ClickUp Brain

A ClickUp Brain a platform mesterséges intelligenciával működő asszisztense, amely olyan, mintha egy kreatív partnerünk lenne, aki a nap 24 órájában dolgozik!

Automatizálja a feladatokat, generáljon ötleteket és javítsa termékvideó-gyártási folyamatát a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain támogatja a költségvetés tervezését azáltal, hogy csökkenti a posztprodukciós költségeket, automatikusan leírja az audio- és videoklipeket, és időbélyegeket ad hozzá. Ezzel a szerkesztés és a felülvizsgálat gyerekjáték lesz, és a kemény munka órái percekké rövidülnek.

Még videóforgatókönyv-generátorral is rendelkezik, amellyel forgatókönyveket és folyamatokat készíthet videóihoz.

Röviden: ez egy központi hely minden forgatókönyvvel kapcsolatos dolog számára. A legjobb rész? A ClickUp segítségével egy helyen tárolhatja a találkozói jegyzeteket, átiratokat és akár brainstorming ötleteket is, hogy könnyen hozzáférhessenek és valós időben együttműködhessenek.

Olvassa el még: A 12 legjobb AI eszköz videószerkesztéshez 2024-ben

ClickUp Clips

Gyorsan szeretne visszajelzést adni vagy rögzíteni egy kreatív ötletet? A ClickUp Clips segítségével rövid képernyőfelvételeket készíthet hangos narrációval közvetlenül a platformon belül.

A ClickUp segítségével videós ötleteit és visszajelzéseit megvalósítható feladatokká alakíthatja

Ráadásul minden klip a Clips Hubban van rendszerezve, így soha nem veszíti el a felvételeket – csak válogasson, keressen, és kész is!

💡 Profi tipp: Az összes megjegyzést és visszajelzést összpontosítsa a ClickUp-ban, hogy a gyártás során bármikor hivatkozhasson rájuk. Ez csökkenti az e-mailek számát és biztosítja, hogy mindenki szinkronban legyen.

ClickUp feladatok

A ClickUp Clips és Brain eszközeinek használatának előnye, hogy rendkívül egyszerűvé teszik bármilyen kreatív ötlet vagy gyors jegyzet megvalósítható ClickUp feladattá alakítását.

Képzelje el: egy zseniális ötletet rögzít a ClickUp Clips alkalmazásban, és néhány kattintással az a megfelelő személynek kiosztott feladattá alakul. A visszajelzések központosítottak, a megjegyzéseket könnyű nyomon követni, és az együttműködés kaotikusból koordináltá válik – nincs többé elveszett e-mail vagy elmulasztott jegyzet.

A ClickUp Task Dependencies segítségével vizualizálhatja a feladatok közötti kapcsolatokat, nyomon követheti az előrehaladást és elkerülheti a késedelmeket.

A ClickUp Tasks segítségével mindezt és még többet is megtehet.

Ezenkívül egy áttekinthető produkciós ütemterv segítségével valós időben ütemezhet feladatokat, beállíthat emlékeztetőket és kezelheti az erőforrások elosztását.

Tartsa rendezett állapotban termékvideóit, és maradjon produktív a ClickUp Reminders segítségével

ClickUp videóprodukciós sablonja

A hatékony feladatkezelés mellett a ClickUp készen használható, testreszabható sablonokat is kínál, amelyek egyszerűsítik a komplex videoprojektek felépítését.

Vegyük például a ClickUp videóprodukciós sablonját.

Töltse le ezt a sablont Javítsa videóprodukciós munkafolyamatát ezzel a szervezett sablonnal.

A kezdők és a tapasztalt szakemberek számára egyaránt alkalmas, és minden szükséges eszközt biztosít az egyes produkciós szakaszok szervezéséhez és kezeléséhez.

A célok kitűzése, az erőforrások ütemezése és az előrehaladás nyomon követése természetessé válik.

Akár egyetlen vállalati videót, akár egy egész sorozatot készít, a ClickUp videóprodukciós sablonja segít a munkafolyamatok szervezésében és egységességének megőrzésében.

Olvassa el még: 15 ingyenes marketingterv-sablon marketingstratégia kidolgozásához

Termékvideók beépítése a marketingstratégiába

És ez nem is csoda – a videotartalmakról bebizonyosodott, hogy növelik a márka ismertségét, vonzzák a potenciális ügyfeleket és növelik az eladásokat.

Akkor lássuk, hogyan lehet könnyen integrálni a termékvideókat a marketingcsatornáiba, és hogyan lehet nyomon követni azok sikerét.

A videók több marketingcsatornába való integrálása azt jelenti, hogy videotartalmát beépíti olyan platformokba, mint a közösségi média, az e-mail, a weboldal és akár a digitális hirdetések.

A videóintegráció legfontosabb stratégiái

1. Közösségi média

Osszon meg rövid, figyelemfelkeltő videókat az Instagramon, a TikTokon, a Facebookon és a Twitteren. Használja a platformok sajátos funkcióit, például az Instagram Reels vagy a Facebook Stories funkciót, hogy több emberhez eljusson a tartalma.

📌 Példa: A Glossier Instagram-sztorijai gyors sminkbemutatókat tartalmaznak, amelyek a weboldalra irányítanak, hogy megkönnyítsék a vásárlást.

2. Weboldal

Helyezze el a videókat ott, ahol a legnagyobb hatást érhetik el: termékbemutatók a céloldalakon, a legfontosabb funkciókat bemutató magyarázó videók vagy a bizalom építését szolgáló vásárlói ajánlások.

📌 Példa: Az Apple magyarázó videókat használ termékkatalógusában, hogy a potenciális vásárlók részletesen megismerhessék az egyes funkciókat.

3. E-mail marketing

Tegye izgalmasabbá hírleveleit videó előnézetek beillesztésével, amelyekhez egy „nézze meg most” gomb kapcsolódik, amely egy hosszabb videóra mutat.

📌 Példa: Az Airbnb e-mail kampányai gyakran tartalmaznak rövid, figyelemfelkeltő videókat az új funkciókról vagy utazási tippekről, amelyek a weboldalán található részletesebb tartalmakhoz vezetnek.

4. YouTube-csatorna

Hozzon létre egy YouTube-csatornát hosszabb tartalmakhoz, például oktatóanyagokhoz, termékértékelésekhez és kulisszák mögötti pillanatokhoz. Hirdesse YouTube-videóit más csatornákon is, hogy még több emberhez eljusson.

📌 Példa: A GoPro YouTube-csatornája kalandos, felhasználók által készített tartalmakat és oktatóanyagokat tartalmaz, amelyeket a vállalat más közösségi médiaplatformjain is népszerűsít.

5. Fizetett hirdetések

Célzott videohirdetéseket futtathat olyan közösségi platformokon, mint a Facebook, a YouTube vagy akár a Google Ads, hogy megcélozza a kívánt demográfiai csoportokat.

📌 Példa: A Nike YouTube-on megjelenő videó hirdetései motiváló üzenetekkel és termékbemutatókkal célozzák meg a sportrajongókat.

6. Tartalommarketing

Integráljon oktató videókat a blogbejegyzésekbe, hogy több értéket nyújtson az olvasóknak és növelje az elkötelezettséget.

📌 Példa: A HubSpot magyarázó videókat ágyaz be blogjaiba, ezzel javítva a tartalmat és növelve a nézők megtartását.

Olvassa el még: Hogyan készítsünk oktatóvideót a munkahelyen?

A termékvideók sikerének mérése

Szóval, elkészített egy fantasztikus termékvideót. Most mi a következő lépés?

Ideje mérni a sikert!

A hatékonyság mérésének legjobb módja a kulcsfontosságú mutatók nyomon követése, amelyekből kiderül, hogy a nézők hogyan reagálnak a tartalmára.

Megtekintések száma : Tekintse ezt videója népszerűségi pontszámának – ez mutatja, hányszor indították el a videót. Ne feledje, hogy a megtekintések száma platformonként eltérő (a YouTube 30 másodperc után számolja a megtekintéseket, míg a Facebook már 3 másodperc után). A magas megtekintések száma azt jelenti, hogy videója széles közönséget ér el.

Lejátszási arány : Ez a mutató azt mutatja, hogy a videót megtekintők hány százaléka indítja el a lejátszást. Ha a lejátszási arány alacsony, próbálja meg a videót a oldal egy szemmel jobban látható helyére áthelyezni, vagy módosítsa a miniatűr képet és a környező szöveget.

Vonzás : A vonzás azt mutatja, hogy a videó nézői mennyit néznek meg belőle, így képet kaphat arról, hogy mennyire vonzó a tartalma. Keresse meg a lemorzsolódási pontok mintáit, hogy azonosítsa azokat a szakaszokat, amelyeket esetleg szigorítani kell.

Kattintási arány (CTR) : A CTR azt mutatja, hogy hány néző követte a cselekvésre ösztönző felhívását (CTA), például kattintott a céloldalra. A magas CTR azt jelzi, hogy videója üzenete visszhangra talál és cselekvésre ösztönöz.

Konverziós arány : Ez a siker végső mércéje. Nyomon követi azoknak a nézőknek a számát, akik a videó megtekintése után vásárlókká válnak, ami kiváló mutatója lehet annak, hogy videója mennyire hatékonyan ösztönzi az értékesítést.

Megosztások a közösségi médiában: A megosztás törődés! Ez a mutató azt mutatja, hogy a közönség mennyire szereti a tartalmát, ha megosztja másokkal. Ez egy remek módszer a márka ismertségének növelésére és új nézők elérésére.

Olvassa el még: Hatékony marketingkommunikációs stratégia kidolgozása: lépésről lépésre

Használja a ClickUp alkalmazást a videó mutatók nyomon követéséhez és elemzéséhez.

Projektvezetőként a videóprodukció előrehaladásának valós idejű nyomon követése jobb menedzserré teszi Önt.

A ClickUp Kanban tábláival intuitív, vizuális módon követheti nyomon az egyes projektfázisokat. A feladatokat olyan oszlopokba rendezve, mint „Teendők”, „Folyamatban”, „Felülvizsgálat” és „Befejezve”, egy pillanat alatt láthatja, hogy a projekt egyes elemei hol tartanak.

Könnyedén alkalmazkodjon a változó prioritásokhoz és a termékvideó-projekt szakaszaihoz

De ez még nem minden: a ClickUp Dashboards segítségével könnyedén nyomon követheti videóinak mutatóit is.

Egyedi irányítópultokat állíthat be, hogy egy helyen figyelemmel kísérhesse a legfontosabb mutatókat, mint például a megtekintések száma, a lejátszási arány, az elkötelezettségi arány, a kattintási arány (CTR), a videó befejezési arány (VCR), a konverziós arány, a kilépési arány és az oldalon töltött idő.

Képzelje el termékvideó-projektjét a ClickUp Kanban tábláival

⚡ Az előny: Ez a központosított adatnézet tökéletes a tartalomgyártás méretezéséhez, mivel segít gyorsan felismerni a trendeket, mérni, mi működik, és azonnal módosítani a videóstratégiát.

Fény, kamera, ClickUp

A lényeg a következő: olyan videószerkesztő szoftverre van szüksége, amely megkönnyíti az életét és segít a csapat minden tagjának a szinkronban maradni.

Ezért is jelenthet fordulópontot egy központi platform, amelyen keresztül kommunikálhat, tárolhat és finomíthatja termékvideóit.

Amikor új terméket vagy promóciót indítunk, grafikai csapatunk a ClickUp segítségével nyújtja be kreatív anyagait. E-mailek és megbeszélések helyett egyszerűen csak megjegyzéseket fűzhetek a dokumentumhoz, ami hatékonyabbá teszi a folyamatot. A ClickUp megjegyzésfunkciója könnyedén megtakarít nekem körülbelül 50% időt.

A ClickUp segítségével a videók készítése az elejétől a végéig egyszerűvé válik.

Minden projektjét egy helyen tervezheti, szervezheti és kezelheti. Az alkalmazás olyan funkciókat kínál, mint a felvétel és a szerkesztés, így nem kell többféle eszközhöz folyamodnia, hogy kiváló minőségű videókat készítsen.

Készen áll a videóprodukció jövőjének megtapasztalására? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Milyen hosszú legyen egy termékreklám videó?

A termékreklám videó ideális hossza a típusától és a célközönségtől függ. Általában 30-90 másodperc között kell lennie. A termékbemutatók általában 60-90 másodpercig tartanak, de a komplex termékek esetében akár két perc is szükséges lehet.

A személyre szabott videók hossza leginkább 70–90 másodperc, míg az oktatóvideók hossza a komplexitástól függően 2–4 perc lehet. Mivel az átlagos figyelemfenntartási idő mindössze 8 másodperc, és a nézők körülbelül 20%-a az első 10 másodpercben elfordul a videótól, ezért elengedhetetlen a figyelem korai lekötése.

🧠 Tudta-e? A felnőttek átlagos figyelemideje mindössze 8 másodperc, és a nézők körülbelül 20%-a az első 10 másodpercben elhagyja a hirdetést. Ezért gyorsan kell lekötni a figyelmet.

Mit kell tartalmaznia egy termékvideónak?

A termékvideónak ki kell emelnie a legfontosabb jellemzőket, előnyöket és vonzerőt oly módon, hogy az a közönséget is megszólítsa. Kezdje egy rövid termékbemutatóval, amely felvázolja a termék főbb jellemzőit és előnyeit. Tartalmazzon egy bemutatót, amely bemutatja a terméket, és közelről mutatja be annak funkcióit. Adjon hozzá életmódfotókat, hogy illusztrálja a valós életben történő felhasználási eseteket, és megteremtse az azonosulási lehetőséget. A kiváló minőségű vizuális elemek és a vásárlói ajánlások növelik a hitelességet és az elkötelezettséget. Zárja a videót egy erős cselekvésre ösztönző felhívással, például „Vásároljon most!”, miközben megőrzi a márka identitását tükröző egységes vizuális stílust.

Mit érdemes belevenni a videós termékmarketing-stratégiámba?

Egy átfogó videós termékmarketing-stratégia középpontjában a célközönség megértése, a célok meghatározása és a tartalom különböző platformokon történő közzététele kell álljon, hogy hatékonyan vonzza a nézőket.

A hatékony videós termékmarketing stratégia magában foglalja a célközönség megértését, egyértelmű célok kitűzését és a tartalom hatékony terjesztését a különböző platformokon. Vizsgálja meg a közönségét, hogy megismerje demográfiai adatait, preferenciáit és kihívásait. Készítsen különböző típusú tartalmakat, például bemutatókat, ajánlásokat, oktatóvideókat és kulisszák mögötti klipeket. Használjon olyan történetmesélést, amely érzelmileg kötődik és megoldja a problémákat, és ezt alátámasztja lenyűgöző vizuális elemekkel. Terjessze a videókat a közösségi médiában, ágyazza be őket weboldalakba, és integrálja őket e-mail kampányokba vagy fizetett hirdetésekbe. Mindig foglaljon bele egy egyértelmű cselekvésre ösztönző felhívást, amely konkrét cselekvésekre ösztönöz, például a webhelye meglátogatására vagy vásárlásra. Végül mérje a sikert olyan mutatók segítségével, mint az elkötelezettségi arány, a kattintási arány és a konverziók; ezeknek az eredményeknek a