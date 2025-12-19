Hogyan használhatják az értékesítési vezetők a ClickUp SyncUp alkalmazást a heti folyamatok felülvizsgálatához?

A konferenciaterem egy pillanatra elcsendesedett; csak a projektor halvány zümmögése és a papír zizegése hallatszott, miközben az értékesítési csapat elfoglalta helyét.

Tucatnyi műszerfal világított a képernyőkön, mindegyik kissé eltérő változatát mutatta „az igazságnak”. A következő tíz percben mindenki megpróbálta összeszedni a gondolatait, átlapozta a jegyzeteket és frissítette a múlt heti számokat.

Azonban a megnövekedett erőfeszítések ellenére senkinek sem volt értékes új információja, csak egy összefoglaló.

Hogy elkerüljük ezt a frusztráló helyzetet, ebben a blogban megvizsgáljuk, hogyan használhatják az értékesítési vezetők a ClickUp SyncUp alkalmazást a heti értékesítési folyamatok felülvizsgálatához, hogy a csapatok (ténylegesen!) időt fordíthassanak a haladás „szinkronizálására”.

Miért fontosak az értékesítési folyamatok felülvizsgálatai az értékesítési vezetők számára?

A jól végzett heti folyamatfelülvizsgálatok elkerülik az előrejelzések pontatlanságait, segítenek a kockázatok korai felismerésében, és a csapatot a megfelelő lehetőségek felé irányítják. Segítségükkel:

Kössük össze az egyes képviselők tevékenységét az általánosabb értékesítési célokkal

Azonosítsa a megakadt vagy kockázatos ügyleteket, mielőtt azok elszaladnának.

Tájékoztassa csapatát a következő lépésekről valós adatok alapján.

Növelje az előrejelzések pontosságát és konzisztenciáját a csapat egészében

Bár a legtöbb értékesítési vezető tudja, hogy a folyamatok felülvizsgálata értékes lehet, a hagyományos felépítés miatt ez gyakran nehézkes.

Gyakori kihívások:

Szétszórt adatok: Az információk több eszközön is megtalálhatók, ezért az értekezletek nem egyértelműen, hanem zavaros helyzetben kezdődnek.

Kézi adatbevitel és előkészítés: Órák telnek el a frissítések összegyűjtésével és a táblázatok tisztításával minden hívás előtt.

Elavult információk: A statikus jelentések nem tükrözik a valós idejű üzletkötési folyamatokat és az értékesítők tevékenységét.

Alacsony elkötelezettség: Az értékesítők felkészületlenül érkeznek, vagy a problémamegoldás helyett a frissítések védelmére koncentrálnak.

Ezek a hatékonysági hiányosságok megnehezítik a vezetők számára, hogy hatékonyan tanítsanak vagy gyors döntéseket hozzanak a negyedév közepén. Az értékesítési menedzser napja tele van ilyen hatékonysági hiányosságokkal, ami aláhúzza a központosított átláthatóság szükségességét, hogy a folyamatok felülvizsgálatát proaktív, adatközpontú stratégiai megbeszélésekké alakítsák.

📮 ClickUp Insight: Találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók 12%-a túlzsúfoltnak tartja a találkozókat, 17% szerint túl hosszúra nyúlnak, 10% pedig úgy véli, hogy többnyire feleslegesek. Egy másik ClickUp-felmérésben a válaszadók 70%-a bevallotta, hogy szívesen küldene helyettest vagy meghatalmazottat az értekezletekre, ha tehetné. A ClickUp integrált AI Notetaker funkciója tökéletes helyettesítője lehet az értekezleteken! Hagyja, hogy az AI rögzítse minden fontos pontot, döntést és teendőt, míg Ön a magasabb értékű munkára koncentrál. A ClickUp Brain segítségével automatikusan elkészülő értekezlet-összefoglalók és feladatok létrehozása révén soha nem marad le fontos információkról, még akkor sem, ha nem tud részt venni az értekezleten. 💫 Valós eredmények: A ClickUp értekezletkezelési funkcióit használó csapatok jelentése szerint a felesleges beszélgetések és értekezletek száma 50%-kal csökkent!

Mi az a ClickUp SyncUp?

Tartson hatékonyabb megbeszéléseket és hangolja össze értékesítési csapatát a ClickUp SyncUps segítségével

A ClickUp SyncUp egy valós idejű, mesterséges intelligenciával működő értekezlet- és együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi az azonnali kapcsolatfelvételt videó- vagy hanghívásokon keresztül.

Indítson el egyet, hogy egy helyen megvitathassa a frissítéseket, áttekintse az előrehaladást és rögzíthesse a következő lépéseket.

Ez az értékesítéshez készült AI-eszköz strukturált és megvalósíthatóvá teszi a heti folyamatok áttekintését. Nemcsak lehetővé teszi, hogy telefonon kapcsolatba lépjen egy csatornával vagy egy személlyel, hanem utána hozzáférhet a felvételhez is, hogy meghatározza a teendőket. A ClickUp AI segítségével pedig könnyen összefoglalhatja a felvételek átiratát, így a teendők könnyen rögzíthetők.

🧠 Érdekesség: A „értékesítési tölcsér” koncepciója Elias St. Elmo Lewis által 1898-ban kidolgozott AIDA-modellre vezethető vissza. Azonban a konkrét „értékesítési folyamat” metafora, amely a potenciális ügyfeleket úgy ábrázolja, mint a futószalagon egymás után haladó termékeket, először 1924-ben jelent meg William W. Townsend Bond Salesmanship című könyvében.

Hogyan lehet heti folyamatfelülvizsgálatokat végezni a ClickUp SyncUp segítségével

A ClickUp for Sales Teams egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, dokumentumokat és csapatkommunikációt egyesít egy platformon, mindezt a legújabb generációs AI automatizálás és keresés segítségével.

Ezzel a segítségével célzott SyncUp-találkozókat tarthat, amelyek után mindenki tisztában van az előrehaladással, a prioritásokkal és a következő lépésekkel.

Nézzük meg, hogyan végezheti el a következő folyamatfelülvizsgálatát. 🤩

1. Készítse elő az értékesítési adatait az értekezlet előtt

Kezdje az üzletkötési folyamat felülvizsgálatát tiszta, frissített adatokkal. A cél az, hogy a megbeszélésre teljes áttekintéssel érkezzen az üzletkötések előrehaladásáról és az előrejelzések változásairól.

Hozzon létre egy „Pipeline Review” (Pipeline-áttekintés) ClickUp listát , ahol minden ügylet egy ClickUp feladat.

Adjon hozzá ClickUp egyéni mezőket , például: Szakasz (pl. ajánlat, tárgyalás, lezárt/elvesztett üzletek) Előrejelzési kategória (pl. elkötelezettség, emelkedő, kockázatos) Valószínűség % Várható lezárási dátum Következő lépés (pl. bemutató ütemezése, szerződés elküldése)

Színpad (pl. ajánlat, tárgyalás, lezárt-nyert/elvesztett üzletek)

Előrejelzési kategória (pl. elkötelezett, emelkedő, kockázatos)

Valószínűség %

Várható zárási dátum

Következő lépés (pl. bemutató ütemezése, szerződés elküldése)

Színpad (pl. ajánlat, tárgyalás, lezárt-nyert/elvesztett üzletek)

Előrejelzési kategória (pl. elkötelezett, emelkedő, kockázatos)

Valószínűség %

Várható zárási dátum

Következő lépés (pl. bemutató ütemezése, szerződés elküldése)

Rendezze el értékesítési adatait a ClickUp listákban, ahol minden ügylet egy feladatként szerepel, és testreszabható mezőkkel követheti nyomon az értékesítési folyamat szakaszait.

📖 Olvassa el még: Értékesítési csatorna sablonok több potenciális ügyfél generálásához

2. Automatizálja az értekezlet napirendjét

Kerülje el az ad hoc megbeszéléseket azáltal, hogy minden felülvizsgálat előtt strukturált napirendet készít. A napirend tartalmazhatja a következőket:

Pipeline pillanatfelvétel: A legfontosabb ügyletek, amelyek az értékesítési cél felé haladnak, és a kockázatos lehetőségek

Előrejelzés frissítések: A legutóbbi megbeszélés óta bekövetkezett fontos változások vagy meglepetések

Értékesítők jelentkezése: két siker és két akadály minden értékesítő részéről

Tennivalók: Milyen döntések születtek és ki a felelős értük?

Itt lép be a ClickUp Brain, a platform beépített, AI-alapú asszisztense. A korábbi megbeszélések, projektfrissítések és munkafolyamat-adatok kontextusát felhasználva automatikusan strukturált napirendet generál.

Mivel az AI közvetlenül integrálva van az üzletek tárolási helyéül szolgáló munkaterületbe, ismeri a megfelelő üzleteket, szakaszokat és fiókokat, amelyekre hivatkozni lehet.

Összegezze a legfontosabb pipeline-adatokat, vagy szerezzen kontextusba ágyazott vitapontokat a ClickUp Brain segítségével

📌 Próbálja ki ezeket a tippeket az AI értékesítésben való felhasználásához : Készítsen heti értékesítési folyamatok felülvizsgálati napirendet, amely tartalmazza a legfontosabb ügyleteket, a kockázatos lehetőségeket, az előrejelzések változásait és a képviselők jelentkezéseit.

Összegezze a héten elért teljesítményt a „Q4 Deals” listából. Emelje ki a legfontosabb lehetőségeket, a megakadt ügyleteket és az előző héthez képest bekövetkezett előrejelzési változásokat.

Válasszon ki két sikert és két akadályt minden képviselő számára a „Sales Team” mappában található legutóbbi feladatfrissítések alapján.

Tekintse át a múlt heti értekezlet jegyzetét, és készítsen listát a követendő intézkedésekről, azok felelőseiről és határidejéről.

💡 Profi tipp: A ClickUp Docs segítségével közösen is elkészítheti az értekezletek napirendjét és előzetesen elolvashatja a jegyzeteket.

3. Valós idejű együttműködés a SyncUp során

Amikor eljön az ideje a megbeszélésnek, indítson el egy videó- vagy hangkonferenciát közvetlenül az Értékesítési munkaterületről vagy egy csevegőcsatornáról. Csak kattintson a jobb felső sarokban található SyncUps ikonra, majd válassza a Start SyncUp (SyncUp indítása) lehetőséget a kezdéshez.

Kezelje SyncUpjait a munkaterületén található értekezlet gombokkal, hogy azonnal elindíthassa a videó-, audio- vagy képernyőmegosztási munkameneteket.

Ezenkívül:

Ossza meg képernyőjét , hogy végigvezesse a résztvevőket , hogy végigvezesse a résztvevőket az élő értékesítési irányítópultokon vagy előrejelzéseken, és megvitassák az üzleteket a kontextusban.

Kapcsolja össze a feladatokat és frissítse az üzletkötési szakaszokat, a lezárási valószínűségeket vagy a folyamat feladatait valós időben.

Később közvetlenül a felvételre vagy a leiratra kommentálhat , hogy tisztázza a részleteket vagy frissítéseket adjon hozzá, így a nyomon követés szervezett marad.

Hozzászólások a ClickUp SyncUp felvételeihez jegyzetek hozzáadásához

🧠 Érdekesség: 1873-ban John H. Patterson kidolgozott és dokumentált egy értékesítési stratégiát, amely magában foglalta a potenciális ügyfeleknél történő bejelentés nélküli, személyes látogatásokat. Ezt széles körben a „hideghívás” eredetének tekintik. Csak három évvel azelőtt, hogy Alexander Graham Bell megkapta a telefonra vonatkozó szabadalmat!

4. Az intézkedési tételek és a nyomon követések automatikus nyomon követése

Minden értékesítési folyamat felülvizsgálatnak egyértelmű felelősségi körökkel és mérhető következő lépésekkel kell zárulnia. A legfontosabb, hogy az értekezlet utáni feladatok, mint például az üzletek frissítése, a nyomon követés vagy az előrejelzések módosítása, azonnal rögzítésre kerüljenek, kiosztásra kerüljenek és mindenki számára láthatóak legyenek.

A ClickUp Chat segítségével alakítsa a frissítéseket feladatokká, ossza meg észrevételeit, és tartsa összehangoltan az értékesítési folyamat felülvizsgálatát!

A ClickUp Chat segít fenntartani a megbeszélés utáni lendületet. Más csevegőplatformokkal ellentétben itt a beszélgetéseket külön csatornákban tarthatja, például a #weekly-pipeline csatornában. A SyncUpok ugyanazon a csatornán zajlanak, így a frissítések és a betekintések természetesen folytatódnak a napi kommunikációban.

Egyetlen kattintással hozzon létre feladatokat egy üzenetből, vagy rendeljen üzeneteket a csapat tagjaihoz további intézkedésekhez. Használja az @mentions funkciót, hogy értesítse az érintetteket, amikor felelősségi köröket rendelnek hozzájuk.

Néhány elérhető fejlett funkció:

A ClickUp Automations az értekezletek után az ismétlődő utómunkákat is elvégzi Ön helyett.

Például minden heti SyncUp-értekezlet után beállíthat egy automatizálást, amely akkor aktiválódik, amikor egy feladat státusza „Követés szükséges”-re változik. Ez az automatizálás a feladatot a megfelelő értékesítési képviselőnek rendeli hozzá, határidőt állít be, és hozzáad egy megjegyzést, amely emlékezteti őket a felülvizsgálat során megbeszélt következő lépésekre.

Készítsen egyedi munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével, hogy rögzítse a következő lépéseket, emlékeztetőket állítson be, és minden értékesítési tevékenységet nyomon kövessen.

A feltételes logikát is alkalmazhatja a feladatok létrehozásának vagy frissítésének nagyobb pontosságához, a kontextus vagy a prioritás alapján.

Így alkalmazhatják az értékesítési vezetők:

Csak az Enterprise fiókok képviselői számára indítson nyomon követéseket

Ugorja át a „Zárt, megnyert” vagy „Zárt, elvesztett” jelöléssel ellátott ügyletekhez tartozó feladatokat.

A szabályokat csak megújítási vagy bővítési ügyletekre alkalmazza

🔍 Tudta? Amikor Alexander Graham Bell 1876-ban kezdeményezte az első telefonhívást, azt mondta: „Mr. Watson, jöjjön ide, látni akarom.” Ez volt a technológia segítségével történő valós idejű kommunikáció kezdete.

📖 Olvassa el még: Ingyenes jegyzetelési sablonok a jobb szervezésért

5. Mérje a csapat teljesítményét az idő függvényében

A hetek közötti előrehaladás nyomon követése teszi a SyncUps-ot értékessé az értékesítési vezetők számára. Készítsen ClickUp Dashboardokat, amelyek olyan kulcsfontosságú mutatókat elemznek, mint például:

Az egyes értékesítők által lezárt ügyletek száma

Pozitív értékesítési leadek

Átlagos üzletméret

Nyerési arány értékesítési szakaszok szerint

Átlagos értékesítési ciklus hossza

Előrejelzések pontossága

A ClickUp Dashboards segítségével alakítsa az adatokat betekintéssé, amely rávilágít, hogy hány üzletet kötöttek le.

Minden felülvizsgálat során használja ezeket az értékesítési folyamat mutatókat a trendek megvitatásához, a szűk keresztmetszetek azonosításához és a coaching döntések meghozatalához. Jegyezze fel a fontosabb megállapításokat a heti értekezlet dokumentumában, hogy idővel referenciaként szolgáló archívumot építhessen a döntésekről és eredményekről.

Egyébként a ClickUp AI Notetaker funkciója automatikusan intelligens összefoglalókat és kereshető átiratokat készít a dokumentumában.

⚡️ Sablonarchívum: A ClickUp ismétlődő értekezletjegyzet-sablon egy központi helyet biztosít, ahol minden héten egyetlen dokumentumban készítheti el az értekezletjegyzeteket, így mindenki ugyanazt a pillanatképet láthatja. Ingyenes sablon letöltése Szüntesse meg az ismétlődő előkészületeket, és gondoskodjon arról, hogy minden folyamatfelülvizsgálat a kontextussal kezdődjön a ClickUp ismétlődő értekezletjegyzet-sablonjának segítségével. Minden értékesítő előre hozzáadhat frissítéseket a győzelmek, akadályok és előrejelzés-változások előre megjelölt szakaszai alá. Jelölje meg az egyes napirendi pontokat Megbeszélve, Függőben vagy Megvalósítva jelöléssel, hogy nyomon követhesse a hívás során elért eredményeket és biztosítsa az értékesítés sikerét.

A ClickUp SyncUp használatának előnyei az értékesítési folyamatok felülvizsgálatához

Ha a SyncUps segítségével strukturálja heti folyamatáttekintését, és azt közvetlenül összekapcsolja adataival, feladataival és nyomon követéseivel, akkor számos fontos előnyt biztosít értékesítési csapatának és vezetésének.

Végezzen összehangolt felülvizsgálatokat kontextusváltás nélkül

A SyncUp segítségével az értekezletek ugyanazon a munkaterületen zajlanak, ahol az üzletek, a műszerfalak és a dokumentumok is találhatók, így mindenki teljes átláthatósággal indulhat.

Ez segít elkerülni a következőket:

Időpazarlás az eszközök közötti váltogatás miatt

Hiányzó fontos üzleti frissítések

Nem összehangolt csapatállapotok

Figyelmen kívül hagyott teendők és felelősök

Fragmentált értekezletek

Nem egyértelmű nyomonkövetési felelősségek

📮 ClickUp Insight: Egy tipikus tudásmunkás átlagosan hat emberrel kell kapcsolatba lépjen a munkája elvégzéséhez. Ez azt jelenti, hogy naponta hat kulcsfontosságú kapcsolattal kell felvennie a kapcsolatot, hogy összegyűjtse a szükséges információkat, összehangolja a prioritásokat és előre mozdítsa a projekteket. A küzdelem valós: a folyamatos nyomon követés, a verziók közötti zavar és a láthatósági fekete lyukak rontják a csapat termelékenységét. A ClickUphoz hasonló központi platform, amely Connected Search és AI Knowledge Manager funkciókkal rendelkezik, ezt úgy oldja meg, hogy a kontextust azonnal elérhetővé teszi az Ön számára.

Az értekezletek jegyzőkönyveinek automatikus rögzítése

A gyors ütemű megbeszélésekkel való lépéstartás az értékesítési folyamatok felülvizsgálata során, azáltal, hogy leírja, amit hall, már a múlté.

A SyncUpok rögzítésre kerülnek, és a felvételek később elérhetők, hogy jegyzeteket és megjegyzéseket fűzhessen hozzájuk. Mivel a ClickUp mesterséges intelligenciája hozzáfér a munkaterületéhez, a ClickUp Enterprise Search segítségével bármikor előhívhatja a régi értekezletek felvételeiből származó információkat, amikor szüksége van rájuk. Ráadásul a ClickUp Brain mindig kéznél van, hogy elkészítse a felvételek átiratát.

Íme, hogyan lehet az AI használata videohívásokhoz életmentő!

Tartsa fenn a láthatóságot és a felelősségre vonhatóságot az üzletek során

Minden megbeszélést automatikusan rögzítenek és összefoglalnak, így átlátható történet keletkezik a megbeszélésekről és a vállalásokról. Az értékesítési vezetők visszanézhetik az összefoglalókat vagy a videókat, hogy ellenőrizzék az előrehaladást vagy nyomon kövessék a megoldatlan kérdéseket.

Használja ezt a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával együtt, hogy nyomon követhesse a követő lépéseket az üzletkötés különböző szakaszaiban.

Ingyenes sablon letöltése Kössön össze a SyncUp-ból származó értekezletek eredményeit közvetlenül a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával végrehajtható feladatokkal.

Ez a struktúra lehetővé teszi a csapatának, hogy a potenciális ügyfelek felkutatásától a szerződésmegújításig kezelje az ügyleteket, a ClickUp egyéni státuszainak, például Minősített potenciális ügyfél, Figyelem szükséges és Megújításra vár segítségével jelölve a haladást. Ezenkívül a ClickUp egyéni mezőivel, például Utolsó kapcsolatfelvétel és Ügylet értéke , azonnal azonosíthatja a megrekedt számlákat vagy a figyelmet igénylő, nagy értékű lehetőségeket.

Íme, mit mondott a ClickUp-ról Blaine Labron, a Pressed Juicery digitális kereskedelem és technológia alelnöke:

A ClickUp az az eszköz, amely valóban segített nekünk innovációt hozni ebbe az üzletágba, ami lehetővé tette számunkra, hogy a pandémiát követően a digitális értékesítés aránya 2%-ról 65%-ra növekedjen.

A ClickUp az az eszköz, amely valóban segített nekünk innovációt hozni ebbe az üzletágba, ami lehetővé tette számunkra, hogy a pandémiát követően a digitális értékesítés aránya 2%-ról 65%-ra növekedjen.

A értékesítési vezetők által a folyamatok felülvizsgálata során gyakran elkövetett hibák

Ha Ön vezeti a munkahelyi együttműködést, könnyen beleeshet olyan mintákba, amelyek időt emésztenek fel, megölik a lendületet vagy gyengítik az előrejelzéseket. Íme néhány gyakori hiba, amelyet érdemes elkerülni! ✔️

Hiányos adatok: Elavult vagy hiányzó üzleti információkkal érkezik az értekezletekre, ami pontatlan előrejelzésekhez és összehangolatlan döntésekhez vezet.

Előrejelzések rögzítése: Túl sok időt töltünk a számok megvitatásával, ahelyett, hogy azokat a lépéseket határoznánk meg, amelyek a megakadt ügyletek előrehaladásához vezetnek.

Üzletek egyensúlytalansága: Ha a nagy vagy kockázatos üzletek dominálnak az áttekintésben, a közepes vagy kisebb lehetőségek figyelmen kívül maradnak.

Hiányzó felelősségvállalás: Az értekezletek befejezése anélkül, hogy egyértelmű következő lépéseket vagy felelősségi köröket határoznának meg, ami felelősségvállalási hiányosságokhoz és a nyomon követés késedelméhez vezet.

Reaktív coaching: Az értekezletet a problémák kiemelésére használja, ahelyett, hogy útmutatást vagy támogatást nyújtana, ami csökkenti a csapat morálját és elkötelezettségét.

🧠 Érdekesség: A világ első videokonferenciája 1964-ben történt, amikor az AT&T bemutatta a Picturephone-t a New York-i világkiállításon. Forrás

Maradjon értékesítési szinkronban a ClickUp segítségével

A heti folyamatfelülvizsgálatok könnyebbé válnak, ha minden, az üzletek frissítéseitől a következő lépésekig, egy helyen található. A ClickUp SyncUp segít a magas teljesítményű értékesítési csapatoknak strukturált, adatokkal alátámasztott megbeszéléseket tartani, ahol a frissítések, jegyzetek és teendők összekapcsolódnak.

A ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a nyomon követést és azonnal összefoglalókat készíthet, míg a ClickUp Chat segítségével a megbeszélések utáni megbeszélések szervezettek és megvalósíthatók maradnak. Ezek az eszközök együttesen teljes áttekinthetőséget és ellenőrzést biztosítanak az értékesítési vezetőknek a folyamat minden szakaszában.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A SyncUp közvetlenül a ClickUp-ba van beépítve, így az értekezletek ott zajlanak, ahol az értékesítési adatok, feladatok és dokumentumok már rendelkezésre állnak. Valós időben összekapcsolhatja az üzleteket, frissítheti a feladatokat és felülvizsgálhatja a műszerfalakat.

Igen. A ClickUp munkaterületét több mint 1000 harmadik féltől származó eszközzel összekapcsolhatja, beleértve a HubSpot vagy a Salesforce CRM-eket is. Ez segít a valós idejű értékesítési folyamatok végrehajtásának tükrözésében, beleértve az értékesítési csatorna előrehaladását, a szakaszok frissítéseit és az előrejelzések változásait közvetlenül a munkaterületén.

Igen, automatikusan rögzíti, leírja és összefoglalja a megbeszéléseket. A SyncUp befejezése után még cselekvési pontokat és döntéseket is hozzáad a ClickUp Doc-hoz. Természetesen a SyncUp beállításain keresztül letilthatja a rögzítést.

A ClickUp naptárában állítson be egy értekezletet, és engedélyezze az „Ismétlődő” opciót. Minden héten, amennyiben engedélyezte az AI Notetaker funkciót, a ClickUp automatikusan létrehoz egy új értekezleti dokumentumot az értekezlet után, megőrizve a kontextust és a résztvevőket.

Természetesen. Az összefoglalók, átiratok és teendők Docs formátumban exportálhatók, vagy nyilvános linkeken vagy e-mailben megoszthatók, így a külső érdekelt felek is összehangoltan tudnak dolgozni anélkül, hogy fiókra lenne szükségük.