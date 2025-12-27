A 13 legjobb AI-eszköz távoli oktatók számára [év]

Már tudja, hogy a tanulóközpontú tanulás nagyobb elkötelezettséghez és jobb eredményekhez vezet. De a korlátozott idő és a növekvő adminisztratív munka miatt ez a cél elérhetetlennek tűnhet.

Itt jelenthet jelentős különbséget a mesterséges intelligencia eszközök megfelelő használata. Ezek az eszközök átveszik az időt és energiát felemésztő ismétlődő feladatokat. Ezek a GenAI eszközök segítenek személyre szabottabb tanulási útvonalakat tervezni, folyamatosan nyomon követni az előrehaladást és időben visszajelzést adni.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb mesterséges intelligencia oktatási eszközöket oktatók számára, amelyek támogatják a távoktatást és a személyre szabott tanulást.

Íme egy rövid áttekintés a távoli oktatók számára legalkalmasabb generatív AI-eszközökről és arról, hogy melyik mit hoz a munkafolyamatába. 📊

Eszköz neve Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp Dokumentumok az óravázlatok szervezéséhez; feladatok, egyéni állapotok és egyéni mezők a tempó és a szabványok nyomon követéséhez; automatizálások a tanári munkafolyamatok racionalizálásához; irányítópultok a haladás vizualizálásához; mesterséges intelligencia a tudás visszahívásához és segítségnyújtáshoz. Iskolák és tanárok, akik egy helyen szeretnék összefogni az oktatási tervezést és a projektmenedzsmentet Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető MagicSchool AI Óraalkotás automatizálása, speciális oktatási támogatások (IEP, 504 tervek), elemzési műszerfalak, egyszerű exportálás Docs/Word/Classroom/Canvas formátumba. Tanárok, akik gyors, differenciált óraelőkészítést és SPED támogatást szeretnének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12,99 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Eduaide. ai Több mint 110 oktatási eszköz, szabványoknak megfelelő tartalom (5E, pedagógiai alapú), visszajelző bot rubrikákkal Oktatók, akiknek sokszínű, a szabványoknak megfelelő tantermi forrásokra van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5,99 dollár/hó-tól kezdődik. Brisk Teaching Közvetlen Google-integráció visszajelzésekhez, írási folyamat visszajátszás (Inspect Writing), több mint 50 nyelv fordítása, FERPA és COPPA kompatibilis Google-eszközöket használó tanárok, akik egyszerűsített visszajelzéseket és hozzáférhetőséget szeretnének Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak iskolák és körzetek számára ChatGPT Személyre szabott óravázlatok, szabványosított oktatáshoz testreszabott GPT-k, többnyelvű kommunikációs segítség, Canva és Drive/M365 integráció. Távoktatók és hibrid oktatók, akik sokoldalú tervezést, tartalomkészítést és kommunikációt szeretnének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hónap-tól kezdődik. Wayground (Quizizz) AI-erőforrások létrehozása prompt/fájl/URL alapján, automatizált értékelés nyitott/hangos válaszokhoz, tanárok által készített tartalmak nagy könyvtára Oktatók, akik érdekes kvízeket és adatalapú betekintést szeretnének Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak iskolák és körzetek számára Gradescope Nagy mennyiségű osztályozást kezelő intézmények, amelyek a méltányosságra és az elemzésekre helyezik a hangsúlyt Nagy mennyiségű osztályozást kezelő intézmények, amelyek a méltányosságra és az elemzésekre helyezik a hangsúlyt Ingyenes csomag elérhető; intézményi ügyfelek számára egyedi árak Curipod AI által generált interaktív órák, azonnali AI-visszajelzés rubrikákkal, meglévő diák feltöltése és javítása, FERPA és COPPA kompatibilis Távoli vagy hibrid osztálytermekben interaktív, élő részvételt igénylő tanárok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 24 dollártól kezdődik havonta. Diffit Tanulási források létrehozása szövegekből/feltöltésekből/linkekből, grafikus szervezők és segédeszközök, szabványok összehangolása és szókincs-ellenőrzés Olyan tanároknak, akiknek változó képességű osztályokhoz alkalmazkodó olvasási anyagokra van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 dollár/hó-tól kezdődik. Turnitin Hasonlósági jelentések plágium és AI által generált tartalom esetén, beágyazott megjegyzések, QuickMarks, rubrikák, hang-/média visszajelzések, manipuláció észlelése (fehér szöveg, karaktercsere) Oktatók, akik akadémiai integritás-ellenőrzéseket és strukturált digitális osztályozást szeretnének Egyedi árazás Khanmigo Mesterséges intelligencia által generált óravázlatok, kvízek, feladatok és értékelési rendszerek, a Khan Academy tantervéhez igazodó tartalmak. Tanárok, akik gyors tartalomkészítést szeretnének a Khan Academy ökoszisztémán belül Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 4 dollártól kezdődik havonta. Education Copilot AI óra tervező, angol + spanyol nyelvű támogatás, állítható szint és struktúra, több mint 10 időtakarékos eszköz Tanárok, akiknek gyors kiindulási pontra van szükségük az óravázlatok és a munkalapok elkészítéséhez 30 napos ingyenes próba; a fizetős csomagok ára 9 dollár/hó-tól kezdődik. Kahoot! Játékalapú tanulás, élő vagy önálló tempójú kahoots, többféle kérdés típus, akadálymentes kialakítás (felolvasás, nagy kontraszt, képernyőolvasó) A tanárok a tanulók teljesítményére és a valós idejű értékelésre összpontosítottak. Egyedi árazás

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mi teszi egy AI eszközt jónak az oktatók számára?

A tanárok számára készült jó AI-eszköz segít személyre szabott tanulási útvonalakat javasolni, és minden egyes tanuló igényeire szabott forrásokat vagy tartalmakat biztosít.

Íme néhány fejlett funkció, amelyeket érdemes keresni a tanárok számára készült GenAI eszközökben.

Pontos értékelés és visszajelzés: automatikusan pontozza a kvízeket, értékelje a rövid válaszokat vagy ellenőrizze az esszéket, miközben hasznos visszajelzést ad.

Adaptív tanulási támogatás: azonosítsa a készségbeli hiányosságokat, javasoljon személyre szabott gyakorlatokat és ajánljon forrásokat az egyes diákok tanulási stílusához.

Gyors tartalomkészítés: Gyorsan készíthet óravázlatokat, írási feladatokat, összefoglalhat olvasmányokat vagy tanulási anyagokat.

Zökkenőmentes integráció: Zökkenőmentesen integrálható a meglévő LMS-ével, naptáraival és osztálytermi menedzsment rendszereivel, így nem kell több platform között váltogatnia.

Adatvédelem és biztonság: Biztosítsa a diákok adatainak biztonságát, gondoskodjon a FERPA vagy a GDPR szabályozásoknak való megfelelésről.

Értelmes elemzések: Elemezze a diákok teljesítményének, részvételének és elkötelezettségének mintáit, hogy korán be tudjon avatkozni és módosítani tudja tanítási stratégiáit.

Együttműködés és elkötelezettség: Szerezzen be olyan eszközöket, amelyek támogatják a csoportmunkát, a beszélgetéseket és a valós idejű visszajelzéseket, hogy a diákok elkötelezettségét fenntartsa távoli vagy hibrid környezetben.

📚 További információk: A 11 legjobb AI-eszköz az órátervezéshez

Íme a legjobb generatív AI-eszközök, amelyek megkönnyítik a távoli oktatók számára az óráik tervezését, a diákok nyomon követését és a tanítást. 👇🏼

1. ClickUp (A legjobb all-in-one munkaterület tervezéshez, értékeléshez és kommunikációhoz)

A tanárok 84%-a állítja, hogy a szokásos munkaidő alatt nincs elég ideje az osztályozásra, az órák tervezésére, a papírmunkára vagy a szülők e-mailjeinek megválaszolására. Ha minden feladatot egy másik eszközzel kell elvégezni, akkor még az egyszerű munkák is több időt vesznek igénybe, mint kellene.

A ClickUp mindent egy konvergált AI munkaterületen egyesít, így több időt fordíthat a tanításra, ahelyett, hogy az alkalmazások között váltogatna. Az AI segítségével megérti a kontextust, és azonnal előhívja, amire szüksége van; nincs többé munkaterhelés!

Feladatai, kvízei, óravázlatai, dokumentumai és kommunikációja egyetlen, szervezett munkaterületen maradnak összekapcsolva a csatlakoztatott AI segítségével.

Íme, hogyan segíti a ClickUp Education projektmenedzsment szoftver a távoktatás zökkenőmentesebb irányítását:

Tananyagok és utasítások létrehozása

A ClickUp Brain, a beépített AI-asszisztens, segít gyorsan elkészíteni az óravázlatokat, a feladatok kérdéseit, a projekt irányelveit és még sok mást. Ez a felelősségteljes AI közvetlenül az órái, dokumentumai és feladatok mellett található, és akkor nyújt támogatást, amikor szüksége van rá.

Készítsen tanulási anyagokat, és személyre szabja azokat minden egyes diák számára a ClickUp Brain segítségével.

Így használhatja ezt az AI-t a diákok számára, hogy valódi változást hozzon a mindennapjaiba:

Okosabb óravázlat-készítés: alakítsa jegyzetét világos, tanítható vázlattá, célokkal és tevékenységekkel.

Gyorsabb kvízkészítés: másodpercek alatt készítsen értékelő kérdéseket olvasmányokból vagy videókból.

Világosabb utasítások minden tanuló számára: Egyszerűsítse a bonyolult utasításokat, hogy minden tanuló megértse a feladatot.

Gyors visszajelzés kiégés nélkül: Adjon magas színvonalú, hasznosítható megjegyzéseket anélkül, hogy időigényes manuális munkát kellene végeznie.

Próbálja ki ezeket a parancsokat: Alkoss ezekből a jegyzetekből egy 45 perces óravázlatot, amely tartalmazza a tanulási célokat és egy záró tevékenységet.

Készítsen öt többválasztós kérdést a 7. évfolyam számára, a megoldásokkal együtt

Egyszerűsítse ezeket az utasításokat az ESL-tanulók számára a 6. osztályban

Összegezze ezt a választ, és mutasson rá egy erősségre és egy fejlesztendő területre!

Hagyja ki az üres oldalt. Írja le igényeit, hagyja, hogy a ClickUp Brain elkészítse a vázlatot, és kezdjen el tanítani. Nézze meg ezt a videót, hogy meggyőződjön róla, milyen egyszerű ez.

Központosítsa az erőforrásokat és működjön együtt kollégáival

Miután a Brain segít Önnek az anyagok elkészítésében, a ClickUp Docs lesz az a hely, ahol azokat strukturált, tantermi használatra kész forrásokká alakíthatja. Formázhatja az óravázlatokat, valós időben együttműködhet kollégáival, hozzáadhat tevékenységi utasításokat, beágyazhat vizuális elemeket vagy linkeket, és megoszthatja azokat a diákokkal vagy a többi tanárral.

Együttműködjön más tanárokkal, és hozzon létre tudásbázisokat a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs tudásmenedzsment rendszerként is működik, segítve Önt abban, hogy egyre növekvő könyvtárat építsen fel minden tanított témáról. Kategorizálja a témákat vagy egységeket, alkalmazzon kereshető címkéket, hogy azonnal megtalálja, amire szüksége van, és évről évre rendszerezze a fontos tanulmányi dokumentumokat.

💡 Profi tipp: A ClickUp College Lesson Plan Template (ClickUp Főiskolai Óraterv Sablon) jelentősen megkönnyíti az órátervezést. Könnyedén létrehozhat és testreszabhat óraterveket, majd egy helyen rendszerezheti az összes előadási tartalmat, feladatot és vizsgát. Minden lecke egy feladattá válik, amelynek előrehaladását egyértelmű státuszokkal és határidőkkel követheti nyomon. Csak adja hozzá a Brainből származó vázlatát, töltse ki a célokat és a tevékenységeket, és alakítsa át egy diákok számára kész leckévé, amelyet minden félévben magabiztosan újra felhasználhat. Ingyenes sablon letöltése Készítsen óravázlatokat és szervezze meg a tartalmakat a ClickUp College óravázlat-sablonjával.

Tervezze meg az egyes tevékenységekhez vagy foglalkozásokhoz tartozó feladatokat

A ClickUp Tasks egyértelmű, nyomon követhető munkafolyamatot alakít ki tanítási terveiből. Hozzon létre feladatot minden órához vagy házi feladathoz, adjon hozzá ellenőrzőlistákat az órai tevékenységekhez, és csatolja az összes szükséges fájlt vagy diát.

Kezelje tanítási óráit és végezze el a leckéket időben a ClickUp Tasks segítségével.

Automatizálja a rutinmunkát és csökkentse a munkaterhelést

Ha több feladat késik, a visszajelzések halmozódnak, és egy kvíz még mindig felülvizsgálatra vár, a manuális nyomon követés gyorsan kezelhetetlenné válhat. A ClickUp kétféle módon segít enyhíteni ezt a nyomást: szabályalapú automatizálás és természetes nyelvű AI-ügynökök, amelyek egymással együttműködve dolgoznak.

A ClickUp Automations gondoskodik a rutin, ismétlődő munkafolyamatokról. Egyszer beállítja a szabályt, és a ClickUp következetesen alkalmazza azt. Például, amikor egy diák bead egy feladatot, az automatizálás áthelyezheti azt a feladatot az értékelési listájára, frissítheti az állapotát, és akár emlékeztetőket is küldhet a közelgő értékelési határidőkről.

Használjon előre definiált szabályokat, vagy hozzon létre egyedi AI-ügynököket a rutin feladatok automatizálásához.

A ClickUp AI Agents kezeli a rugalmasabb munkákat, amelyek nem kötődnek előre meghatározott szabályokhoz.

Egyszerűen csak annyit kell mondania: „Gyűjtsd össze az összes visszajelzés nélküli feladatot, és add hozzá őket a prioritási listához” vagy „Küldj üzenetet azoknak a diákoknak, akiknek a beadott feladatát felül kell vizsgálni”. Az ügynök megérti a kérését, és elvégzi a műveletet a munkaterületén.

Automatizálja rutin feladatait a ClickUp AI Agents trigger bemeneteinek segítségével.

Segítsen a diákoknak a szervezettségben

Segítsen a diákoknak a házi feladatok, projektek és emlékeztetők nyomon követésében a ClickUp Student Project Management Software segítségével. Jelölhetik a haladást, csatolhatják munkájukat a feladatokhoz, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, és mindig tudják, mi van még hátra és mi már elkészült.

A ClickUp Naptár segítségével egy helyen, vizuálisan ábrázolva a feladatokat, teszteket és felülvizsgálati üléseket, megtervezhetik a hetüket.

A ClickUp Calendar segítségével könnyedén tervezheti és kezelheti a feladatokat, a megbízásokat és a határidőket.

A ClickUp legjobb funkciói

Kérések gyűjtése és rendszerezése: Hozzon létre testreszabható űrlapokat felvételi kérelmekhez, tanfolyamokhoz, kellékekhez és egyebekhez Hozzon létre testreszabható űrlapokat felvételi kérelmekhez, tanfolyamokhoz, kellékekhez és egyebekhez a ClickUp Forms segítségével.

Tartsa kéznél a részleteket: Jegyezze fel az osztályzatokat, a rubrika pontszámokat, a készségszinteket vagy a viselkedési megjegyzéseket közvetlenül az egyes feladatokhoz vagy feladatokhoz Jegyezze fel az osztályzatokat, a rubrika pontszámokat, a készségszinteket vagy a viselkedési megjegyzéseket közvetlenül az egyes feladatokhoz vagy feladatokhoz a ClickUp egyéni mezőivel.

Haladás nyomon követése: A ClickUp Dashboards segítségével egyetlen helyen láthatja az osztály teljesítményét, értékelheti a diákok haladását, figyelemmel kísérheti az osztálytermi kapacitást vagy kezelheti a készleteket.

Hatékony időgazdálkodás: A ClickUp naptár és A ClickUp naptár és idővonal nézet segítségével egyetlen helyen láthatja az összes feladatát és ütemezését, ami segít a nap és a hét hatékony megtervezésében.

Tartsa a beszélgetéseket kontextusban: Hozzon létre csevegőcsatornákat az együttműködés egyszerűsítése érdekében, és értesítse az egyéneket vagy csoportokat a frissítésekről Hozzon létre csevegőcsatornákat az együttműködés egyszerűsítése érdekében, és értesítse az egyéneket vagy csoportokat a frissítésekről a ClickUp Chat segítségével.

Központosítsa napi tervezését: Csatlakoztassa többi eszközét Csatlakoztassa többi eszközét a ClickUp Integrations segítségével, hogy csökkentse a kontextusváltást.

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája első használatkor túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Intuitív, egyszerű és gyors elvégezni azt, amit meg kell tennem. Úgy gondolom, hogy valóban beváltja az ígéretét, hogy minimalizálja a kattintások számát! Soha nem érzem frusztráltnak magam a eszközzel kapcsolatban, és nem gondolom, hogy „miért nem tudom egyszerűen megcsinálni xyz-t?”. Szó szerint nem tudnám elvégezni a munkámat, és nem tudnám nyomon követni a saját dolgaimat ennek az eszköznek a segítsége nélkül. És olyan megfizethető!

Intuitív, egyszerű és gyors elvégezni azt, amit meg kell tennem. Úgy gondolom, hogy valóban beváltja az ígéretét, hogy minimalizálja a kattintások számát! Soha nem érzem frusztráltnak magam a eszközzel kapcsolatban, és nem gondolom, hogy „miért nem tudom egyszerűen megcsinálni xyz-t?”. Szó szerint nem tudnám elvégezni a munkámat, és nem tudnám nyomon követni a saját dolgaimat ennek az eszköznek a segítsége nélkül. És olyan megfizethető!

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI eszközöket mindennapi személyes feladatokhoz, 55%-uk pedig naponta többször is. Mi a helyzet az AI-vel a munkahelyen? A projektmenedzsment, a tudásmenedzsment és az együttműködés minden aspektusát központosított AI támogatja, így hetente akár 3 órát is megtakaríthat, amelyet egyébként információkereséssel töltene, akárcsak a ClickUp felhasználók 60,2%-a!

2. MagicSchool AI (A legjobb AI-generált óravázlatok és tanárközpontú munkafolyamatokhoz)

via MagicSchool AI

A MagicSchool egy AI-platformba egyesíti a tananyagok készítését, a diákok támogatását és az adminisztratív feladatokat.

Különösen hasznos speciális oktatási igények esetén. Készíthet IEP- és 504-terveket, viselkedésbeavatkozási terveket, szálláslehetőségeket és lépcsőzetes erőforrásokat, amelyek segítenek minden tanulónak hozzáférni az órához.

Munkájának megosztása is ugyanolyan egyszerű. Exportálja az órákat a Google Docsba vagy a Microsoft Wordba, vagy küldje el őket közvetlenül a Google Classroomba vagy a Canvasba, további formázás nélkül.

Ha áttekintést szeretne kapni arról, hogy mi működik jól, a MagicSchool elemzési irányítópultokat biztosít, amelyek kiemelik a diákok előrehaladását és elkötelezettségét. Ez segít abban, hogy egyértelmű adatokra alapozva hozza meg oktatási döntéseit.

A MagicSchool AI legjobb funkciói

Használja az egyes eszközök „példa megjelenítése” opcióját a példák előnézetéhez, és válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.

Hagyja ki a bonyolult utasításokat, és másodpercek alatt generáljon eredményeket, miközben továbbra is testreszabhatja azokat az iskolája igényeinek megfelelően.

Bízzon a beépített védelmi mechanizmusokban, amelyek jelzik az elfogultságot, előtérbe helyezik a tényszerű pontosságot és védik a személyes azonosításra alkalmas információkat.

A MagicSchool AI korlátai

Gyakran előfordul, hogy nem veszi észre a diákok finom kreativitását és személyes kifejezésmódját, amelyet csak a tanár tud igazán felismerni.

MagicSchool AI árak

Ingyenes

Plusz: 12,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

MagicSchool AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MagicSchool AI-ről a valós felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

Imádom a Magic Schoolt. Egyedi botokat készítek, és a diákok különböző projektekhez használják őket. Élőben figyelemmel kísérhetem a diákok naplóit. A diákok mesterséges intelligenciát használtak a mérnöki tervezési folyamat tanulásához, és úgy állítottam be a kontextust, mintha egy űrhajón lennének a Marson, és végül egy „vészleszállás” keretében tojásdobási kihívást hajtanának végre.

Imádom a Magic Schoolt. Egyedi botokat készítek, és a diákok különböző projektekhez használják őket. Élőben figyelemmel kísérhetem a diákok naplóit. A diákok mesterséges intelligenciát használtak a mérnöki tervezési folyamat tanulásához, és úgy állítottam be a kontextust, mintha egy űrhajón lennének a Marson, és végül egy „vészleszállás” keretében tojásdobási kihívást hajtanának végre.

3. Eduaide. ai (A legjobb megoldás differenciált tananyagok percek alatt történő elkészítéséhez)

Az Eduaide.ai segítségével több mint 110 típusú tananyagot hozhat létre. Ide tartoznak kvízek, szókincslisták, lépésenkénti leckék, szabadulószoba-feladatok, osztálytermi játékok és grafikus szervezők.

Az összes generált anyag pedagógiai alapokon nyugszik. A tartalom a bevett oktatási keretrendszereket és bevált gyakorlatokat követi, beleértve a strukturált oktatási modelleket, mint például az 5E keretrendszer.

A platform megkönnyíti a feladatok ellenőrzését is. A visszajelző bot praktikus, rubrikán alapuló megjegyzéseket ad a diákok munkájához. Ezenkívül az értékeléskészítő segítségével különböző nehézségű és formátumú kérdéseket hozhat létre.

Eduaide. ai legjobb funkciói

Brainstorming az Erasmus AI Assistant segítségével, hogy finomítsa az órai ötleteket és olyan személyre szabott tananyagokat hozzon létre, amelyek megfelelnek az oktatási céljainak.

Exportálja az erőforrásokat közvetlenül a Google Docs, a Microsoft Word vagy a PDF formátumba, hogy megoszthassa, kinyomtathassa vagy szerkeszthesse őket.

Készítsen többnyelvű anyagokat, hogy jobban támogathassa a többnyelvű tanulókat az osztályában.

Eduaide. ai korlátai

A munkaterület szerkesztőeszközei korlátozottnak és nehézkesnek tűnhetnek, ami megnehezíti a tartalom közvetlen módosítását a platformon belül.

Eduaide. ai árak

Ingyenes

Pro: 5,99 USD/hó

Iskolák és körzetek: Egyedi árak

Eduaide. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A tanárok már jóval azelőtt is alkalmaztak játékos módszereket, hogy a „gamification” (játékosítás) divatos kifejezés lett volna. Az Oregon Trail, egy játékalapú tanulási eszköz, amelyet Don Rawitsch, Bill Heinemann és Paul Dillenberger hozott létre 1971-ben, hogy azt a 8. osztályos történelemórákon használják. A játékban a játékosok egy szekérvezető szerepét vállalják, aki egy csoport telepest vezet Missouri-ból Oregonba az 1840-es években. A játék a következmények révén tanítja a történelmet, megmutatva, hogy a döntések és a kompromisszumok hogyan alakították a telepesek útját.

Bónusz: A ClickUp BrainGPT az asztali számítógépén működő mesterséges intelligencia asszisztensként működik, összefogva a kontextusfüggő mesterséges intelligenciát, az információkeresést és a munkafolyamatok automatizálását minden olyan eszközben, amelyet online oktatáshoz használ. A különálló mesterséges intelligencia fülek és szétszórt források helyett egy intelligens rendszert kap, amely már ismeri a tanfolyamokat, a hallgatók munkáit és az osztálytermi feladatokat. Így támogatja a ClickUp BrainGPT a távoktatást: Válasszon a legjobb AI-modellek közül, mint például a GPT, a Claude és a Gemini, attól függően, hogy milyen típusú órát vagy tartalmat hoz létre.

Kapjon válaszokat a tényleges tanulmányi kontextus alapján, például a hallgatók előrehaladásáról, óravázlatokról és jegyzetekről, ahelyett, hogy általános webes eredményeket kapna.

A ClickUp, a Google Drive, az LMS-tartalmak és a megosztott csapatmappák között azonnal megtalálhatja a fájlokat vagy hivatkozásokat.

Hozzon létre tanulói forrásokat, írjon visszajelzéseket vagy készítsen osztályfrissítéseket anélkül, hogy időt kellene fordítania a promptok kidolgozására.

Használja a hangvezérelt Talk to Text funkciót , hogy diktálja előadásai ötleteit, feladatokat osszon ki, üzeneteket küldjön a szülőknek, vagy összefoglalja a megbeszéléseket, miközben tanít vagy mozog. Kereshet tananyagai között, és a legjobb AI-modellek segítségével tanulási forrásokat hozhat létre a ClickUp BrainGPT segítségével.

4. Brisk Teaching (A legjobb a tantervhez igazodó szerkesztéshez és az azonnali tantermi tartalom-alkalmazkodáshoz)

via Brisk Teaching

A Brisk egy mesterséges intelligencia oktatói eszköz, amely segít az oktatási tartalmak megtervezésében és a tanulás személyre szabásában anélkül, hogy el kellene hagynia a meglévő munkafolyamatát.

Gyorsan létrehozhat osztálytermi segédanyagokat, például prezentációkat, útmutatókat, podcast-forgatókönyveket és interaktív feladatokat. Ráadásul a Brisk közvetlenül integrálódik a Google eszközökkel, így könnyű visszajelzést adni. Válasszon egy visszajelzési stílust, és illesszen be megjegyzéseket közvetlenül a Google Docs-ba, hogy hatékonyabban tudja irányítani diákjait.

Az „Írás ellenőrzése” funkció videószerű visszajátszást nyújt minden tanuló írási folyamatáról az első vázlattól a végleges változatig. Láthatja, mit írtak, töröltek, illesztettek be és javítottak, beleértve azt is, hogyan reagáltak a visszajelzésekre. Ez megkönnyíti az írási nehézségek diagnosztizálását és a fejlődés kiemelését.

A Brisk Teaching legjobb funkciói

Fordítson digitális szövegeket több mint 50 nyelvre, hogy a tanulás hozzáférhető legyen a sokszínű osztályteremben.

Védje a diákok adatait a FERPA és a COPPA előírásainak betartásával, ami elengedhetetlen az iskolai vagy körzeti szintű használathoz.

Integrálja közvetlenül a Google Docs, Slides, Classroom, Microsoft Word/PowerPoint, OneDrive és más alkalmazásokkal anélkül, hogy el kellene hagynia a szokásos munkafolyamatát.

A Brisk Teaching korlátai

Főként böngészőbővítményről van szó, ezért offline vagy webes eszközökön kívüli munkavégzés esetén korlátozott értéke van.

Brisk Teaching árak

Ingyenes

Iskolák és körzetek: Egyedi árak

Brisk Teaching értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Brisk Teachingről a valós felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

Két éve használom. Nagyszerű. Az iskola, ahol jelenleg tanítok, megvásárolta a frissített verziót, és az még jobb.

Két éve használom. Nagyszerű. Az iskola, ahol jelenleg tanítok, megvásárolta a frissített verziót, és az még jobb.

5. ChatGPT (A legjobb nyitott végű magyarázatokhoz, ötletek generálásához és rugalmas tanulói támogatáshoz)

a ChatGPT segítségével

A ChatGPT több, mint egy egyszerű AI írási eszköz. Töltse fel a diákok adatait, például erősségeiket vagy tanulási preferenciáikat, és a program személyre szabott óravázlatokat generál, amelyek minden tanuló igényeinek megfelelnek.

Az egyéni GPT-k segítségével szabványosíthatja a sablonokat és az erőforrásokat az egész iskolában. A ChatGPT for Teachers alkalmazással megosztott adatok alapértelmezés szerint nem kerülnek felhasználásra a modellek képzéséhez, és az adatok titkosítással, többfaktoros hitelesítéssel és SSO-val vannak védve.

Ezenkívül segít könnyebben kapcsolatba lépni a többnyelvű diákokkal. Fordítsa le az utasításokat, értékelési rendszereket, osztálytermi frissítéseket vagy e-maileket olyan nyelvekre, mint a spanyol, francia, olasz és még sok más, miközben üzenete pontos és professzionális marad.

A ChatGPT legjobb funkciói

Tervezze meg az órákat, szerkessze közösen az anyagokat, és ossza meg a projekteket a csapatával!

Készítsen prezentációkat a Canva segítségével, és töltse le óravázlatait vagy fájljait a Google Drive-ról vagy a Microsoft 365-ről.

Fedezze fel a használatra kész tanítási ötleteket, és férjen hozzá a termékben megosztott, oktatók által megosztott mesterséges intelligencia-utasításokhoz.

A ChatGPT korlátai

Lehet, hogy ténylegesen helytelen válaszokat generál, ezért a tartalmat a diákokkal megosztás előtt még mindig ellenőriznie kell a pontosságát.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 dollár havonta

Pro: 200 dollár havonta

Csapat: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (280+ értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

Online tanítok, és a ChatGPT segítségével olyan előadásokat és feladatokat készítek, amelyekkel el tudom érni a kívánt eredményeket. Ha nem koncentrálok, elkalandozom és elterelődik a figyelmem, ezért a program segítségével meghatározzom a legfontosabb pontokat, és kiegészítő kontextust is létrehozok, amelyet előadási jegyzetek formájában adok át a hallgatóknak. A jegyzeteket hozzáadom a PowerPoint-prezentációimhoz, majd kéziszövegeket készítek, amelyeket online teszem közzé.

Online tanítok, és a ChatGPT segítségével olyan előadásokat és feladatokat készítek, amelyekkel el tudom érni a kívánt eredményeket. Ha nem koncentrálok, elkalandozom és elterelődik a figyelmem, ezért a program segítségével meghatározzom a legfontosabb pontokat, és kiegészítő kontextust is létrehozok, amelyet előadási jegyzetek formájában adok át a hallgatóknak. A jegyzeteket hozzáadom a PowerPoint-prezentációimhoz, majd kéziszövegeket készítek, amelyeket online teszem közzé.

6. Wayground (A legjobb gamifikált kvízekhez és a diákok valós idejű bevonásához)

via Wayground

A Wayground (korábban Quizizz) egy egyszerű kvízeszközből egy átfogó AI-tanulási platformmá fejlődött. Több mint 18 különböző kérdés típus segítségével sokféle oktatási tartalmat hozhat létre, beleértve értékeléseket, kvízeket, órákat, olvasmányokat, kártyákat és interaktív videókat.

Minden megtartott óra után részletes osztályszintű és tanulószintű betekintést kap, amelyet szerkeszthet, letölthet, kinyomtathat vagy megoszthat a szülőkkel és gondviselőkkel.

A Wayground emellett hozzáférést biztosít több millió, más tanárok által létrehozott, nyilvánosan elérhető forráshoz. Használja a könyvtárban található forrásokat élő órákon, házi feladatokban, vagy építse be az egyéni kérdéseket az óráiba és tevékenységeibe.

A Wayground legjobb funkciói

Az AI segítségével perceken belül létrehozhat erőforrásokat: csak be kell írnia egy parancsot, feltöltenie egy dokumentumot vagy beillesztenie egy weboldal URL-jét.

Automatizálja a nyitott és hangos válaszok értékelését a tantárgy, az osztályszint és az értékelési kritériumok beállításával.

Válasszon játékmódokat, hogy a tanulás vonzóbbá váljon, például Live, Classic, Student-paced, Instructor-paced, Paper Mode, Mastery Peak, Test Mode és még sok más.

A Wayground korlátai

Nincs lehetőség arra, hogy a kvíz közben könnyedén eltávolítson vagy szüneteltessen egyes diákokat. Tehát ha valaki kilép vagy el kell mennie az óráról, akkor végül mindenkinek be kell fejeznie az adott kérdést.

Wayground árak

Starter: Ingyenes

Iskolák és körzetek: Egyedi árak

Wayground értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (540+ értékelés)

Mit mondanak a Waygroundról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Imádom a Quizizz-t. A diákjaim nagyon szeretik. Versenyeztethetem őket az osztályok között, hogy melyikük éri el a legmagasabb pontszámot egy értékelésen, és imádják kiválasztani a játék közben hallgatni kívánt zenét.

Imádom a Quizizz-t. A diákjaim nagyon szeretik. Versenyeztethetem őket az osztályok között, hogy melyikük éri el a legmagasabb pontszámot egy értékelésen, és imádják kiválasztani a játék közben hallgatni kívánt zenét.

👀 Tudta? Az oktatók 60%-a használja már az AI-t az osztálytermében. A fiatalabb tanárok járnak élen, a 26 év alattiak jelentik a legmagasabb arányt az AI-eszközök oktatásban és diákok támogatásában való alkalmazásában.

7. Gradescope (A legjobb kézzel írt, digitális és STEM értékelések egyszerűsített osztályozására)

via Gradescope

A Gradescope egy online osztályozási és értékelési platform, amelyet nagy mennyiségű diákmunka kezelésére fejlesztettek ki, miközben magas színvonalú visszajelzéseket biztosít. Számos benyújtási formátumot támogat, beleértve a kézzel írt vizsgákat, munkalapokat, buborékos lapokat, gépelt válaszokat és akár programozási feladatokat is.

Kezdhet a korábban megtervezett értékelési rubrikákkal, vagy újat is készíthet az értékelés során. Ha az értékelés közben módosítja a pontokat vagy a kritériumokat, a platform visszamenőlegesen frissíti az összes beadott feladat pontszámát, hogy tükrözze a változást.

A Gradescope AI tovább gyorsítja a folyamatot a pontosság romlása nélkül. Automatikusan csoportosítja a hasonló válaszokat, így azokat egy csomagban tudja átnézni és értékelni.

A tisztességes elbírálás érdekében az eszköz kérdésekre épülő munkafolyamatot alkalmaz, és a értékelés során elrejti a diákok személyazonosságát (nevüket és e-mail címüket). Ez minimálisra csökkenti az elfogultságot, és lehetővé teszi, hogy az egyes válaszok minőségére koncentráljon.

A Gradescope legjobb funkciói

Elemezze a kérdésekre és a rubrikákra vonatkozó statisztikákat, hogy azonosítsa a gyakori hibákat és a tanulási hiányosságokat.

Egy kattintással küldje el a jegyeket a diákoknak, vagy exportálja azokat a jegyzetfüzetébe, hogy könnyebben nyomon követhesse őket.

Integrálja a főbb LMS platformokkal, mint például a Canvas, Blackboard, Brightspace, Moodle és Sakai, hogy zökkenőmentesen szinkronizálja a névjegyzékeket és exportálja az osztályzatokat.

A Gradescope korlátai

A rubrika-alapú értékelési rendszer korlátozó lehet olyan komplex vagy kreatív feladatok esetében, amelyek nem illeszkednek pontosan a merev rubrika-kategóriákba.

Gradescope árak

Alap : Ingyenes

Intézményi: Egyedi árazás

Gradescope értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Gradescope-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Gradescope-ra támaszkodom az osztályban MCQ Bubblesheet segítségével kitöltött MCQ kérdések értékeléséhez. A Gradescope rendkívül egyszerűvé teszi a folyamatot, mivel zökkenőmentesen integrálódik a Blackboardba, hogy megszerezze a hallgatók névsorát, és automatikusan összekapcsolja azt a megfelelő hallgatói buborékos lappal.

A Gradescope-ra támaszkodom az osztályban MCQ Bubblesheet segítségével kitöltött MCQ kérdések értékeléséhez. A Gradescope rendkívül egyszerűvé teszi a folyamatot, mivel zökkenőmentesen integrálódik a Blackboardba, hogy megszerezze a hallgatók névsorát, és automatikusan összekapcsolja azt a megfelelő hallgatói buborékos lappal.

8. Curipod (A legjobb interaktív órai diák és diákok részvételét ösztönző tevékenységekhez)

via Curipod

A Curipod egy webalapú interaktív oktatási platform, amely mesterséges intelligenciával támogatott diák és tevékenységek létrehozására épül. Használhatja teljes órákat, gyors áttekintéseket és vonzó osztálytermi tevékenységeket távoli oktatáshoz.

A kezdés egyszerű. Készítsen leckéket a Curipod AI segítségével, vagy töltsön fel meglévő diákokat a PowerPointból vagy a Google Slidesből. Ezután interaktív elemekkel, például szavazásokkal, rajzokkal vagy szófelhőkkel teheti még érdekesebbé a leckéket.

Amint a diákok válaszokkal, rajzokkal vagy nyitott kérdésekre adott válaszokkal reagálnak, a Curipod azonnali, a rubrikához igazodó AI-visszajelzést ad. A Curipod támogatja a diákok adatainak védelmét is, és teljes mértékben megfelel a FERPA és a COPPA előírásainak, így biztonságos választás távoli tantermek számára.

A Curipod legjobb funkciói

Egyszerűen csak beírja a parancsot, és a rendszer teljes, a szabványoknak megfelelő órákat generál bármely tantárgyhoz és évfolyamhoz.

Tekintse meg a jelentéseket az osztályban való részvételről, az egyes diákok válaszairól és a gyakori tévhitekről, hogy azok alapján irányítsa az oktatást.

Vezessen be vonzó tesztelőkészítő órákat az állami értékelésekhez (például STAAR, CAASPP) és az ACT-hez testreszabható AI-visszajelzésekkel.

A Curipod korlátai

A diákok válaszait moderáló QR-kód rendszer nem mindig működik zökkenőmentesen.

Curipod árak

Ingyenes

Prémium: 24 USD/hó

Iskola és körzet: Egyedi árazás

Curipod értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Curipodról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Curipodban leginkább azt szeretem, hogy javítja az óráimat, interaktívvá teszi őket, és a diákok Chromebookjaikon is hozzáférhetnek. Az is tetszik, hogy a Curipod AI-technológiával órákat készít, és a már elkészített órákat is „Curify”-vá teszi, hogy interaktívvá váljanak. Ez egy csodálatos eszköz!

A Curipodban leginkább azt szeretem, hogy javítja az óráimat, interaktívvá teszi őket, és a diákok Chromebookjaikon is hozzáférhetnek. Az is tetszik, hogy a Curipod AI-technológiával órákat készít, és a már elkészített órákat is „Curify”-vá teszi, hogy interaktívvá váljanak. Ez egy csodálatos eszköz!

🌟 Bónusz: Néhány természetes nyelvű parancs segítségével az oktatók létrehozhatnak egy Super Agent-et a ClickUp-ban, amely automatizálja és racionalizálja az ismétlődő feladatokat, valós idejű támogatást nyújt és növeli a diákok elkötelezettségét. A Super Agent a következőket tudja: Automatizált óravázlat-készítés: Óravázlatok készítése, források javaslása és ellenőrzőlisták létrehozása minden osztály számára a tantervi célok vagy a korábbi órák alapján.

Ütemezés és emlékeztetők: automatikusan ütemezheti az órákat, emlékeztetőket küldhet a diákoknak és nyomon követheti a feladatok határidejét.

Tartalomterjesztés: Ossza meg a tananyagokat, linkeket és házi feladatokat a diákokkal csevegés vagy feladatkiosztás útján.

Haladás nyomon követése: Figyelje a diákok beadott feladatait, jelölje meg a késedelmes munkákat, és naponta vagy hetente készítsen haladási jelentéseket a tanárok számára.

Kérdések és válaszok: Válaszoljon a diákok gyakori kérdéseire a feladatokkal, határidőkkel vagy a tananyaggal kapcsolatban csevegőcsatornákon vagy közvetlen üzenetekben.

Visszajelzések gyűjtése: Gyűjtsön visszajelzéseket a diákoktól minden óra után, és foglalja össze a tanár számára a legfontosabb információkat.

Tudjon meg többet a Super Agentsről 👇

🧠 Érdekesség: Az osztálytermekben új módon alkalmazzák az AI-t. Az oktatási környezetben a legnépszerűbb eszközök az AI-alapú oktatási játékok (51%). Közel mögöttük az adaptív tanulási platformok (43%) és az automatizált értékelési rendszerek (41%) következnek, amelyek mind a tanulás személyre szabását, mind a munkaterhelés csökkentését segítik.

9. Diffit (A legjobb megoldás egyetlen szöveg több olvasási szintre történő adaptálásához)

via Diffit

Az osztályanyagok differenciálása időigényes feladat, de teljesen megváltoztathatja, hogy az egyes diákok mennyire érzik elérhetőnek a tanulást. A Diffit egy mesterséges intelligencia alapú oktatási eszköz, amely segít ebben azáltal, hogy különböző olvasási és nyelvi szintekhez igazodó tanulási forrásokat generál.

Egyszerűen írja be a témát, illessze be a szöveget, töltse fel a dokumentumot, vagy ossza meg a weboldal vagy videó linkjét. Az eszköz ezt követően differenciált szövegrészekké és feladatokká alakítja át, amelyek a diákok olvasási szintjéhez igazodnak.

Emellett grafikus szervezőket és segédeszközöket is kap, amelyek segítenek a diákoknak a komplex ötletek lebontásában, megértésében és magabiztosabb reagálásában.

A Diffit legjobb funkciói

Exportálja az erőforrásokat PDF-ként, szerkeszthető Google Docs, Slides vagy Forms fájlként, valamint Microsoft 365 fájlként, hogy könnyen felhasználhassa őket az osztályteremben.

Állítsa be a szabványok összehangolását, a tudásszint mélységét és a szókincs céljait, hogy azok megfeleljenek oktatási céljainak.

Építsen be aktuális eseményeket, trendeket és érdekes szövegeket, hogy az olvasásgyakorlás minden tantárgyban értelmesebb legyen.

A Diffit korlátai

Az eszköz nem rendelkezik beépített diákok előrehaladását nyomon követő irányítópulttal vagy visszajelzés-elemzővel a tanulási előrehaladás nyomon követéséhez.

Diffit árak

Ingyenes próba

Egyéni tanárok : 14,99 USD havonta

Iskolák: Egyedi árak

Diffit értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Diffitről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

Kipróbáltam a PDF-import funkcióját, és nagyon tetszik. Remek diákat és jegyzetfüzeteket készít. Megállapítottam, hogy bármilyen AI-írásnál nagyon pontos és részletes utasításokat kell adni.

Kipróbáltam a PDF-import funkcióját, és nagyon tetszik. Remek diákat és jegyzetfüzeteket készít. Megállapítottam, hogy bármilyen AI-írásnál nagyon pontos és részletes utasításokat kell adni.

10. Turnitin (A legjobb plágiumfelismeréshez, tudományos integritáshoz és AI-írási betekintéshez)

via Turnitin

A Turnitin egy akadémiai integritási és értékelési platform, amely segít felismerni a nem megfelelő hivatkozásokat és a másolt szövegeket a hallgatók munkáiban.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy összehasonlítsa a benyújtott anyagokat egy kiterjedt weboldalakból, tudományos folyóiratokból és korábban benyújtott cikkekből álló adatbázissal, és „hasonlósági jelentéseket” készítsen. Ezek a jelentések megmutatják, hol használták helyesen a forrásokat, és hol lehetnek hivatkozási problémák.

Mivel az AI által generált tartalom egyre gyakoribbá válik, az eszköz kiemeli azt is, hogy a beadott anyag egy része valószínűleg olyan eszközökkel készült, mint a ChatGPT. Ez segít megérteni, hogy a munka mekkora része valóban a hallgató saját írása.

Ha diákjai kézzel írt vagy papír alapú értékeléseket készítenek, beolvashatja a válaszokat, és beviheti őket a rendszerbe digitális értékelés céljából.

A Turnitin legjobb funkciói

Adjon hozzá beépített megjegyzéseket, alkalmazza a QuickMarks funkciót, használjon értékelési rendszereket, és adjon hangos vagy multimédiás visszajelzéseket a diákoknak.

Észlelje a szövegmanipulációs kísérleteket, beleértve a fehér szöveget, a beillesztett karaktereket és a karaktercserét.

Zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű tanulásmenedzsment-rendszerekkel, mint a Canvas és a Moodle, egyszeri bejelentkezés támogatásával.

A Turnitin korlátai

Lehet, hogy tévesen jelzi az eredeti vagy megfelelően hivatkozott munkákat plágiumként, ami mind a diákok, mind a tanárok számára további ellenőrzést jelent.

Turnitin árak

Egyedi árazás

Turnitin értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (200+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Tudta? A Neil Fleming által 1987-ben létrehozott VARK modell segít megérteni, hogy diákjai hogyan tanulnak a legjobban. Négy tanulási típust különböztet meg: Vizuális: A diákok a táblázatokat, diagramokat és színeket jegyeznek meg a leghatékonyabban.

Hallás: A magyarázatok, előadások vagy beszélgetések hallgatása segít nekik az információk befogadásában.

Olvasás/írás: A jegyzetek, cikkek és írásos utasítások a legkedveltebb eszközeik.

Kinestetikus: A gyakorlati tevékenységek és a valós életbeli gyakorlatok segítik a tanulást. Ezeknek az ismereteknek a segítségével az órákat különböző tanulási stílusokhoz igazíthatja, és minden diák sikerét elősegítheti.

11. Khanmigo (A legjobb az AI-alapú irányított oktatáshoz és a fogalmak elsajátításához)

via Khanmigo

A Khanmigo segítségével gyorsan elkészítheti a tanórákat, kvízkérdéseket, záróteszteket, értékelési rubrikákat, tanórai feladatokhoz kapcsolódó ötleteket és a különböző tanulási igényekhez igazodó tanulói csoportokat. Ezen felül igény szerint összefoglalók is rendelkezésre állnak a tanulók munkájáról, amelyek segítségével ellenőrizheti az előrehaladást és azonosíthatja azokat a területeket, ahol a tanulóknak támogatásra van szükségük.

Mivel a Khan Academy tanulási ökoszisztémához kapcsolódik, az eszköz hozzáférést biztosít egy nagy és megbízható tananyag-, videó- és gyakorlatgyűjteményhez, amely számos tantárgyat ölel fel. A tantervhez igazodó tartalmakhoz juthat hozzá anélkül, hogy időt kellene fordítania megbízható források keresésére.

A Khanmigo legjobb funkciói

Készítsen első vázlatokat e-mailekhez, értékelési táblázatokhoz, feladatlapokhoz és osztálytermi tevékenységekhez a helyes válaszokkal együtt.

Személyre szabhatja az órákat azáltal, hogy a diákok érdeklődési köréhez igazodó vonzó elemeket hoz létre, például Taylor Swiftet vagy Robloxot.

Tekintse át és használja fel újra korábbi munkáit a Khanmigo csevegési előzményekhez való hozzáféréssel.

A Khanmigo korlátai

A haladó témákat, például a kalkulust vagy a fizikát tanuló diákok számára a Khanmigo magyarázatai rendkívül egyszerűek lehetnek.

Khanmigo árak

Tanárok: Ingyenes

Szülők és tanulók: 4 USD/hó

Családok: 4 USD/hó

Kerületi eszközök: Egyedi árazás

Khanmigo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (170+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Turnitinről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Khan Academy-ben leginkább az tetszik, hogy a tanulás a saját tempóban történik. A matematika tananyaghoz illeszkedő feladatokat adhatok ki, amelyeket a diákok a korrepetálás ideje alatt vagy otthon is elvégezhetnek.

A Khan Academy-ben leginkább az tetszik, hogy a tanulás a saját tempóban történik. A matematika tananyaghoz illeszkedő feladatokat adhatok ki, amelyeket a diákok a korrepetálás ideje alatt vagy otthon is elvégezhetnek.

12. Education Copilot (A legjobb a tantervek, értékelési rendszerek és osztálytermi dokumentumok gyors elkészítéséhez)

via Education Copilot

Az Education Copilot egy AI-alapú óravázlat-készítő és tartalomalkotó platform, amely segít csökkenteni az előkészítési időt. A beépített AI óravázlat-készítő segítségével néhány másodperc alatt teljesen strukturált óravázlatokat készíthet bármely tantárgyhoz vagy témához.

Testreszabhat minden forrást a szint, a hatókör és a struktúra módosításával, így a tartalom jobban illeszkedik a tantervi célokhoz és a diákok igényeihez.

Az Education Copilot gyors kiindulási pontot biztosít, így több időt fordíthat a tanításra, és kevesebbet a munkalapok formázására vagy a tervek nulláról történő megírására.

Az Education Copilot legjobb funkciói

Hozzáférés AI által generált sablonokhoz óravázlatokhoz, írási feladatokhoz, tanulói jelentésekhez, projektvázlatokhoz és még sok máshoz.

Készítsen olyan segédanyagokat, amelyek világosan bemutatják a legfontosabb témákat, fogalmakat vagy tantárgyakat mind Ön, mind a diákjai számára.

Használja a több mint 10 beépített eszközt, hogy időt takarítson meg az órákon és azok után is.

Az Education Copilot korlátai

A platform csak az angol és a spanyol nyelvet támogatja, így sok más széles körben beszélt nyelv kimarad belőle.

Az Education Copilot árai

30 napos ingyenes próba

Tanárok: 9 USD/hó

Iskolák és körzetek: Egyedi árak

Education Copilot értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A középiskolás diákok a GenAI -t használják a tanulás megkönnyítésére. 67% használja bonyolult fogalmak összefoglalására és megértésére, 61% támaszkodik rá feladatötletek megírásához, 55% pedig saját tanulási anyagok készítéséhez.

13. Kahoot! (A legjobb szórakoztató, versenyszerű tanulási játékokhoz és élő kvízekhez)

A Kahoot! egy játékalapú tanulási platform, amely az órákat interaktív kvízekké és tevékenységekké alakítja. Leginkább a diákok elkötelezettségének növelésére, a megértés valós idejű ellenőrzésére és az osztálytermi hangulat felpezsdítésére alkalmas.

Pár perc alatt létrehozhat „kahootokat” (kahoot kvízeket), amelyeket élőben futtathat, vagy önálló gyakorlásként vagy házi feladatként adhat ki. A kérdések tartalmazhatnak képeket, videókat és médiát a Kahoot beépített könyvtárából, hogy a tanulási élmény vizuálisabb és szórakoztatóbb legyen.

A diákok saját eszközeikről csatlakoznak, míg a kérdések egy közös képernyőn jelennek meg, így a részvétel együttműködésen alapuló és gyors tempójú lesz.

Az olyan hozzáférhetőségi funkcióknak köszönhetően, mint a hangos felolvasás, a nagy kontrasztú mód és a képernyőolvasó kompatibilitás, minden tanuló kényelmesen csatlakozhat.

Kahoot! legjobb funkciói

Készítsen tevékenységeket többféle kérdés típus felhasználásával, például szavazások, rejtvények, szófelhők, nyitott kérdések és típus-válasz kérdések.

Használja újra vagy alakítsa át a nyilvános könyvtárban található meglévő Kahoots-okat, hogy időt takarítson meg és építsen a megosztott ötletekre.

Elemezze a játék utáni jelentéseket és elemzéseket az osztály teljesítményének méréséhez.

Kahoot! korlátai

A Kahoot! kérdései többválasztós vagy igaz/hamis formátumra korlátozódnak, így a diákok nem hozhatnak létre saját válaszokat, és nem fejezhetik ki érvelésüket.

Kahoot! árak

Egyedi árazás

Kahoot! értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (390+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2880+ értékelés)

Mit mondanak a Kahoot!-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Imádom, hogy a diákjaim ennyire szeretik! Imádom, hogy szórakoztató és egyszerű módon gyakorolhatják spanyol nyelvtudásukat és szókincsüket. Élvezik a barátságos versenyt a társaik között is.

Imádom, hogy a diákjaim ennyire szeretik! Imádom, hogy szórakoztató és egyszerű módon gyakorolhatják spanyol nyelvtudásukat és szókincsüket. Élvezik a barátságos versenyt a társaik között is.

Automatizálja az osztálytermi feladatokat a ClickUp segítségével, és helyezze előtérbe a tanulók tanulását

A távoktatás nem jelenti azt, hogy folyamatosan kompromisszumot kell kötnie a tanulás személyre szabása és az adminisztratív feladatok elvégzése között. A pedagógusok számára legjobb mesterséges intelligencia oktatási eszközök lehetőséget nyújtanak a feladatok kezelésére, tartalom létrehozására és a tanulók előrehaladásának nyomon követésére az egész iskolakerületben.

Mielőtt döntene, tesztelje az ingyenes próbaverziókat és demókat valós helyzetekben. A gyakorlati tesztelés biztosítja, hogy olyan platformot válasszon, amely időt takarít meg és támogatja a diákjait.

Ha olyan platformot keres, amely egyesíti a tananyagtervezést, a tartalomkészítést, a feladatok nyomon követését és a diákok elemzését, akkor a ClickUp egy hatékony választás. AI-vezérelt tartalomgenerálása, központosított dokumentumai, feladatai, automatizálási funkciói és irányítópultjai segítségével több alkalmazás között váltogatás nélkül taníthat.

A ClickUp közössége 14 millióról több mint 24 millió felhasználóra nőtt, és a közelmúltban több mint 10 millió új regisztráció történt. Ez a fajta elterjedés jól mutatja, hogy hány oktató és csapat választja ezt a platformot munkájának kezelésére.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és egyszerűsítse távoli oktatási munkafolyamatát.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Ha a legjobb generatív AI eszközöket keresi, amelyek megkönnyítik az órái tervezését, akkor érdemes kipróbálnia a ClickUp-ot. Ez az eszköz az órái tervezésének kreatív és gyakorlati aspektusait egyaránt támogatja. A ClickUp Brain segít megfogalmazni az órái alapgondolatait, míg a ClickUp Docs segítségével ezeket az ötleteket könnyen kezelhető, frissíthető és minden félévben újra felhasználható teljes tervvé alakíthatja.

Igen. Számos AI-eszköz képes automatikusan értékelni a kvízeket, a többválasztós kérdéseket és akár a rövid írásbeli válaszokat is, ellenőrizve azok pontosságát és követve a pontozási rubrikákat. Azonnal visszajelzést adnak a diákoknak, és időt takarítanak meg a tanároknak. A tanárok azonban továbbra is ellenőrizhetik a végső osztályzatokat a méltányosság biztosítása érdekében, különösen a kreatív vagy nyitott végű feladatok esetében.

Az AI-eszközök a tanulók adatait gyűjtik össze a tanulás személyre szabása érdekében, ezért gondoskodnia kell arról, hogy az adatok biztonságosan legyenek tárolva, és csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzájuk. Gondoskodnia kell arról is, hogy az adatok ne legyenek felhasználhatók nyomon követésre, reklámozásra, és ne legyenek megosztva beleegyezés nélkül. Az adatvédelmi irányelvek és engedélyek áttekintése segít megvédeni a tanulók adatait.

Az egyetemi szintű távoktatáshoz legalkalmasabb AI-prezentációkészítők közé tartozik a Canva és a Curipod. A Canva segítségével perceken belül megtervezheti a diákat, mivel az AI rövid utasítások alapján javaslatokat tesz a elrendezésre, a vizuális elemekre, sőt teljes diavetítésekre is. A Curipod interaktivitást ad a diákok távolról való bevonását elősegítő szavazások, szófelhők, rajzok és vitaindító kérdések generálásával.

Az AI-eszközök segítségével személyre szabhatja a tanulási élményt azáltal, hogy a tartalmat az egyes diákok tempójához, erősségeihez és stílusához igazítja. Az AI gyakorlati kérdéseket javasolhat, célzott visszajelzéseket adhat és forrásokat ajánlhat aszerint, hogy a diáknak milyen területen van szüksége támogatásra. Az AI-elemzések segítségével csoportosíthatja azokat a diákokat, akiknek ugyanazon a témában van szükségük támogatásra.

Az AI-alapú osztályozási asszisztensek azonnali pontszámot adnak a kvízekre és a rövid válaszokra, csökkentve ezzel a manuális munkaterhelést és gyorsabban visszajelzést adva. A hagyományos osztályozás több időt vesz igénybe, de lehetővé teszi a kreativitás, az érvelés és a személyes kifejezésmód pontosabb értékelését. A legjobb megközelítés az, ha az AI-t ismétlődő ellenőrzésekhez használja, míg Ön a mélyebb értékelésre koncentrál. Ezután értékelheti például, hogy a diák mennyire jól építi fel érvelését, alkalmazza a fogalmakat vagy fejezi ki eredeti ötleteit.