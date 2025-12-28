Hogyan javíthatja termékének felhasználói felületét és felhasználói élményét

Amikor valaki először megnyitja a termékét, általában egy adott feladatot tart szem előtt. Ha azonban a képernyő túlzsúfoltnak tűnik, vagy a gombok hasonlóak, akkor ez a feladat hirtelen sokkal több erőfeszítést igényel, mint kellene.

Kutatások szerint az emberek körülbelül 80%-a elismeri, hogy azért távozott, mert a webhelyen végzett keresési élmény nem felelt meg az elvárásainak.

A termékfejlesztő csapatok számára ez általában nem egyetlen „rossz” képernyőről szól. Az idő múlásával új funkciók, gyors javítások és sürgős kérések halmozódnak fel. A különböző csapatok eltérő elképzeléseket valósítanak meg a „jó felhasználói élményről”, és a felület egyre egyenetlenebbnek tűnik.

Ebben a bejegyzésben egy sprintbarát ellenőrzőlistát kapsz az UI eltérés diagnosztizálásához, a javítások prioritásainak meghatározásához és annak ellenőrzéséhez, hogy a változtatások valóban csökkentették-e a súrlódást, vagy csak a megjelenést változtatták meg.

Útközben megnézzük, hogyan tudja a ClickUp a termékcsapatok számára a kutatást és a jegyeket egy helyen tartani, hogy a felhasználói élmény optimalizálási munkája ne vesszen el a különböző eszközök között.

📖 Olvassa el még: Ingyenes terméktervezési sablonok, amelyeket imádni fog

A felhasználói felület és a felhasználói élmény megértése: a terméktervezés alapja

Mielőtt bármit is megváltoztatna a felületén, érdemes tisztázni, hogy pontosan mit is szeretne javítani. Ismerkedjünk meg az UI és az UX fogalmával.

A felhasználói felület (UI) az a réteg, amelyet az emberek láthatnak és megérinthetnek: az elrendezés, a színséma, a tipográfia, a gombok, az űrlapok, az ikonok és az egyes képernyők egyéb felhasználói felületi elemei. Itt egyesülnek a vizuális tervezés és az interakció részletei, hogy felhasználóbarát felületet hozzanak létre.

Az UX (felhasználói élmény) az összkép: mennyire könnyen tud valaki elvégezni egy feladatot, érthető-e az információs architektúra, és milyen érzései vannak a termék használata közben. Az UX magában foglalja a folyamatokat, a tartalmat, a hibaállapotokat és azokat a kis pillanatokat, amelyek csökkentik vagy növelik a súrlódást.

A hatékony terméktervezés az UI-t és az UX-et egy rendszerként kezeli 💯. Az UI-tervezési döntések, mint például a térközök, a hierarchia, a szöveg és az interaktív elemek, az UX-célok támogatását szolgálják. Ezek lehetnek például „segítsen az új felhasználóknak két perc alatt befejezni a regisztrációt” vagy „tegye egyértelművé a frissítési lehetőségeket anélkül, hogy rámenős lenne”.

Termékmenedzserek, UX-tervezők és UI-tervezők számára ez azt jelenti, hogy:

Tudja meg, ki a célközönsége , és mit jelent számukra a „siker”!

Ezeket az igényeket egyedi képernyők helyett világos folyamatokká alakítja.

Egyszerű tervezési rendszer kialakítása, hogy a minták konzisztensnek tűnjenek az Ön digitális termékei között

📮 ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez évente több mint 120 óra, amelyet e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszteget el. A munkaterületébe beágyazott intelligens AI-asszisztens megváltoztathatja ezt. Ismerje meg a ClickUp Brain szolgáltatást! Azonnali betekintést és válaszokat nyújt azáltal, hogy másodpercek alatt előkeresi a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatokat – így nem kell tovább keresgélnie, hanem azonnal munkához láthat. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spóroltak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntették az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy plusz hét termelékenységgel minden negyedévben!

📖 Olvassa el még: Felhasználói élménytervezési folyamat: legfontosabb szakaszok és bevált gyakorlatok

Lépések és stratégiák a termék felhasználói felületének és felhasználói élményének javításához

Sok UI- és UX-probléma már jóval azelőtt kezdődik, hogy a felhasználó rákattintana egy gombra.

Felhasználói kutatás egy dokumentumban, UX hibák egy táblázatban, makettek egy tervezőeszközben, visszajelzések a csevegésben, és a kiadási megjegyzések egy másik helyen. Idővel ez a munkaterületi szétszóródás megnehezíti annak megállapítását, hogy melyik verzió az aktuális, vagy hogy miért született egy adott tervezési döntés.

Ezt a termékben akkor érezheti, ha:

Az egyik folyamat a legújabb tervezési rendszert követi, míg a másik még mindig a régebbi felhasználói felületi mintákat használja.

A valódi felhasználók visszajelzései soha nem jutnak el a következő sprint elemekhez.

A tervezőcsapatok és a fejlesztőcsapatok a felhasználói kutatások közös nyilvántartása nélkül vitatják meg a változtatásokat.

A ClickUp a termékcsapatoknak egyetlen konvergált AI munkaterületet biztosít a teljes UX és UI életciklushoz. A felhasználói kutatási terveket, interjújegyzeteket, használhatósági tesztelési eredményeket, tervezési feladatokat és kiadási munkákat egy összekapcsolt hierarchiában tárolhatja, így nem kell több eszköz között váltogatnia.

Az alábbi lépések és stratégiák segítenek a termékcsapatoknak, az UX-tervezőknek és az UI-tervezőknek abban, hogy a vélemények helyett bizonyítékokon alapuló döntéseket hozzanak. Mindezt úgy, hogy munkájuk nyomon követhető marad a ClickUp-on belül.

📖 Olvassa el még: Felhasználói kutatási módszerek a felhasználói élmény javításához

⭐️ Kiemelt sablon Tervezzen strukturált, megismételhető tanulmányokat a ClickUp felhasználói kutatási terv sablonjával. Ezzel egy helyen meghatározhatja a célokat, módszereket és résztvevőket. Ez a sablon arra is használható, hogy egységesítse a csapat interjúi és használhatósági tesztjeinek lebonyolítását, miközben a tervezési döntéseket a valódi felhasználói betekintésekhez köti. Ingyenes sablon letöltése A ClickUp felhasználói kutatási terv sablonjával minden kutatási feladatot egy helyen szervezhet.

1. Végezzen felhasználói kutatást és visszajelzés-elemzést

Ha nem végez rendszeresen felhasználói kutatást, akkor többnyire saját magának tervez, nem pedig a célközönségének. A felhasználói kutatás reális képet ad a felhasználók igényeiről, céljairól és korlátairól. Ez segít abban, hogy tervezési folyamatát a tényleges felhasználói korlátokhoz és követelményekhez igazítsa, nem pedig feltételezésekhez.

Kezdjen egy kis, fókuszált módszertannal, amely nagy hatással bíró folyamatokra (regisztráció, bevezetés, keresés, fizetés, frissítés) összpontosít: Felhasználói interjúk a motivációk, elvárások és problémás pontok mélyreható feltárásához

Használhatósági tesztelés , amelynek során megfigyeljük, ahogy valódi felhasználók végzik el a feladatokat, és felismerjük a felhasználói hibákat és a folyamat megszakadásait.

Felmérések a közvélemény nagyságrendű megragadásához és a trendek időbeli nyomon követéséhez

Viselkedési eszközök (hőtérképek, munkamenet-visszajátszások) segítségével pontosan láthatja, hogyan interagálnak az emberek az interfészével, és hol haboznak vagy lépnek ki.

A ClickUp segítségével ezt a kutatást egyetlen munkaterületen belül strukturáltan tarthatja:

Ingyenes sablon letöltése Szervezze és strukturálja felhasználói kutatását a ClickUp felhasználói kutatási terv sablonjával.

Hozzon létre egy „Onboarding UX Research” (Bevezetés UX kutatás) nevű listát, és adjon hozzá feladatokat interjúkhoz, használhatósági tesztelési munkamenetekhez és elemzésekhez.

Csatoljon felvételeket, jegyzeteket és képernyőképeket minden feladathoz, hogy minden információ egy adott folyamat vagy képernyőhöz kapcsolódjon.

De mi a helyzet a csapat és az érdekelt felek visszajelzéseinek gyűjtésével? Itt jön be a ClickUp következő funkciója.

Használja a ClickUp űrlapokat strukturált visszajelzésekhez

Gyorsabban lépjen cselekvésre a ClickUp Forms segítségével, amely központosítja a visszajelzéseket

A strukturálatlan visszajelzések alapján nehéz cselekedni. A csevegésben megosztott képernyőképek, a homályos „ez az oldal zavarosnak tűnik” e-mailek és a megbeszéléseken elhangzó véletlenszerű megjegyzések ritkán eredményeznek egyértelmű munkát. A ClickUp űrlapok célja, hogy ezt orvosolják 🗒️.

Íme egy praktikus módszer, hogyan használhatja őket a munkafolyamatának részeként:

Adjon hozzá mezőket az oldal/képernyő, az eszköz típusa, a súlyosság, a felhasználó típusa és a kategória (pl. navigáció, másolás, teljesítmény) számára.

Ossza meg az űrlapot a használhatósági tesztelés után, a kiadási megjegyzésekben, vagy a támogatási és sikeres csapatokkal.

Hagyja, hogy minden beküldés egy feladatot hozzon létre egy erre a célra szolgáló „UX visszajelzés” listában, a megfelelő címkékkel és egyéni mezőkkel

2. Ellenőrizze a jelenlegi tervezését

Miután megkapta a valódi felhasználók visszajelzéseit, fordítsa figyelmét a meglévő felhasználói felületre.

A strukturált felhasználói felület-ellenőrzés segít meglátni, hol eltér a tervezés alapja: következetlen összetevők vagy hiányosságok a vizuális hierarchiában.

Miközben végigmegy a termékén asztali számítógépen és mobilon, tegye fel magának a következő kérdéseket: A címkék megfelelnek azoknak a szavaknak, amelyeket a legtöbb felhasználó természetesen használna?

Ez a képernyő megfelel a tervezési rendszerének (színséma, tipográfia, térközök és interakciós minták)?

Világos, mi történik, amikor a felhasználó egy vezérlőelemmel interakcióba lép, vagy azt kitalálnia kell?

Ha meg kell állnia és elgondolkodnia: „Hol lenne a helye ennek a beállításnak?”, akkor a rendszeres felhasználói is így fognak tenni. Ez az a pont, ahol a kis következetlenségek megnövelhetik a tanulási görbét, és idővel negatívan befolyásolhatják a felhasználói élményt.

Ezután ezeket az eredményeket strukturált backloggá alakíthatja a ClickUp munkaterületén belül:

Hozzon létre egy listát, például „UI Audit – Q1” néven.

Adjon hozzá egy ClickUp feladatot minden észlelt problémához: zavaros navigáció, elrendezési problémák, hiányzó állapotok vagy nem egyértelmű mikroszövegek

Használjon olyan feladatmezőket, mint az állapot, a felelős személy, a prioritás, a kezdési/befejezési dátumok és a függőségek, hogy minden probléma rendelkezzen felelőssel és megoldási tervvel.

Adjon hozzá egyéni mezőket a súlyosság és a termékterülethez, hogy a termékcsapatok néhány kattintással szűrni és prioritásokat meghatározni tudjanak.

Automatizálja, rangsorolja és tartsa mozgásban a munkát a ClickUp Tasks segítségével

Az eredmény egy élő audit-backlog, amelyet az UX-tervezők, a termékmenedzserek és a fejlesztőcsapat több sprint során dolgozhatnak át.

📖 Olvassa el még: A legjobb UX tervező szoftverek tervezőknek

3. Egyszerűsítse a navigációt és az információs architektúrát

Még a legszebb felület is kudarcot vall, ha az emberek nem találják meg, amit keresnek. A navigáció és az információs architektúra alapvető fontosságúak a kiváló felhasználói élményhez, mivel ezek határozzák meg, hogy a felhasználók milyen gyorsan tudnak mozogni az oldalak között és elvégezni a feladatokat.

A nagy tekintélyű UX-források egyetértenek a navigáció néhány alapvető elvében: Tartsa a menüket egyszerűnek és láthatónak a nagyobb képernyőkön

Használjon egyértelmű, következetes címkéket a belső szakzsargon helyett.

Kerülje a mély, többszintű menüket, ahol a fontos műveletek el vannak rejtve.

Helyezze a navigációt oda, ahol a felhasználók elvárják, és tartsa fenn ezt a mintát az összes digitális termékében.

Itt a felhasználói felület tervezése, a felhasználói felület elemei és az interakciótervezés a megtalálhatóságot szolgálják. Az elrendezésnek, a címkéknek és a visszajelzéseknek egyértelművé kell tenniük az utat, nem pedig ravasznak.

Térképezze fel a felhasználói utakat a ClickUp Whiteboards segítségével

A navigációs változtatások könnyebben megtervezhetők, ha mindenki láthatja a teljes utat, és nem csak az egyes képernyőket. Ebben segít a felhasználói út térkép és a folyamatábrák.

A ClickUp Whiteboards digitális teret biztosít a termékfejlesztő csapatoknak a következő feladatokhoz:

Vázolja fel a legfontosabb oldalakat és állapotokat csomópontokként egy folyamatban.

Kössük össze őket nyilakkal, amelyek a valódi felhasználói utakat jelzik (pl. „Céloldal → Regisztráció → Bevezetési ellenőrzőlista → Első feladat létrehozása”).

Jegyzetelje meg a felhasználói kutatásokból és a használhatósági tesztelésből származó problémás pontokat.

A ClickUp Whiteboards segítségével minden ötletét összehangolt cselekvéssé alakíthatja

A UX/UI felületen a következőket teheti:

Csatlakoztassa a ClickUp feladatokat a ClickUp Whiteboard konkrét lépéseihez (pl. „Javítsa ki a szöveget a bevezetés 2. lépésében”, „Csökkentse a mezők számát a projekt létrehozási űrlapon”).

Valós időben tegyen megjegyzéseket, ha egy útvonal zavarosnak vagy túlterheltnek tűnik.

Tartsa naprakészen a térképet, amikor navigációs változásokat hajt végre, így az megbízható referencia marad a termékcsapatok és a fejlesztőcsapat számára.

Idővel ez egy élő modellt ad arról, hogy a felhasználók hogyan mozognak a termékében, és sokkal könnyebbé teszi a felhasználóbarát felület tervezését, amelynek útvonala előre jelezhető.

📖 Olvassa el még: Ingyenes interaktív tábla sablonok a Zoom és a ClickUp számára

4. Helyezze előtérbe az akadálymentességet és a reagálóképességet

Az akadálymentesség nem csupán „jó, ha van”. Ez az alapvető felhasználói felület-tervezési gyakorlat, és sok régióban jogi követelmény is.

Először ellenőrizze a felhasználói felületet a WCAG irányelveknek megfelelően a színkontraszt, a szövegméret és a fókuszállapotok tekintetében, hogy a különböző látási vagy motorikus képességekkel rendelkező emberek is kényelmesen használhassák termékét.

💡 Profi tipp: A WCAG 2.1 normál szövegek esetében legalább 4,5:1, nagy szövegek esetében pedig legalább 3:1 kontrasztarányt, valamint a billentyűzetet használók számára egyértelmű fókuszjelzőket ajánl.

Ne feledje, hogy kövesse a reszponzív tervezési irányelveket, hogy a layoutok tiszta átalakulást biztosítsanak asztali számítógépről táblagépre és mobilra, rugalmas rácsokkal, folyékony képekkel és a hierarchiát megőrző töréspontokkal.

Ellenőrizze a mobilalkalmazás tap célpontjait, tartsa a legfontosabb műveleteket hüvelykujjával elérhető távolságban, és győződjön meg arról, hogy a modális ablakok és menük kisebb képernyőkön is használhatók maradnak.

Túl sok munkának tűnik? A ClickUp segítségével ezeket az ellenőrzéseket beépítheti a felhasználói élmény tervezési folyamatába:

Adjon hozzá egy „Akadálymentesség és eszközök” ellenőrzőlistát a tervezési és fejlesztési feladatokhoz. Tartalmazza az olyan elemeket, mint a kontraszt ellenőrzése, alternatív szöveg hozzáadása, fókuszállapotok ellenőrzése, billentyűzet-hozzáférés tesztelése és a legfontosabb áttörési pontokon végzett alapvető folyamatok felülvizsgálata.

Használja a ClickUp feladatlistákat és a ClickUp ellenőrzőlista-sablonokat , hogy minden új oldal vagy funkció ugyanazon az akadálymentességi ellenőrzésen essen át a kiadás előtt.

Készítsen és kezeljen ellenőrzőlistákat minden feladatához több platformon keresztül a ClickUp Checklists segítségével

💡 Érdekes tény: Az első benyomásokkal kapcsolatos kutatások azt mutatják, hogy a legtöbb ember 50 milliszekundumon belül kialakítja véleményét egy webhely hitelességéről és minőségéről, és a vizuális tervezés nagyban befolyásolja ezt az ítéletet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a layout és a reszponzivitás minden szövegnél előbbre való.

5. Finomítsa a vizuális hierarchiát és a konzisztenciát

A vizuális hierarchia az, ami utasítások nélkül megmutatja a felhasználóknak, hogy „itt kezdjék, majd ott folytassák”.

Egy erős felületen a címsorok, a gombok stílusa és a szóközök természetesen irányítják a figyelmet az elsődleges műveletekre, és elterelik a figyelmet a zavaró tényezőkről.

A Nielsen Norman Group és mások által végzett UX-kutatások azt javasolják, hogy a kontrasztot, a méretet, a közelséget és a fehér teret használjuk a fontosság jelzésére és a kapcsolódó elemek csoportosítására.

Íme egy egyszerű ellenőrzőlista, amelynek segítségével jobb hierarchiát hozhat létre: Tegyen egy elsődleges műveletet képernyőnként vizuálisan dominánssá

Használjon egységes címsorokat és szövegstílusokat

Hagyjon elegendő fehér teret az űrlapokon, hogy az emberek könnyedén áttekinthetik a címkéket és mezőket.

Tartsa a hibaüzeneteket közel azokhoz az elemekhez, amelyekre vonatkoznak

A ClickUp a háttérben támogatja ezt a munkát:

Tárolja tervezési rendszerének irányelveit, alkatrészeinek specifikációit és felhasználói felületének állapotait a ClickUp Docs- ban, és ágyazza be a Figma könyvtárakat vagy tokeneket közvetlenül ezekbe a dokumentumokba.

Dokumentálja a munkafolyamatokat, fontos irányelveket és megjegyzéseket a csapatának a ClickUp Docs-ban

Hozzon létre egy „UI-finomítás” feladatlistát, amelyben minden feladat egy olyan képernyőhöz vagy folyamatához kapcsolódik, amelynek hierarchiáját vagy konzisztenciáját javítani kell. Ezután csatoljon minden feladathoz képernyőképeket, Figma-linkeket és elfogadási kritériumokat.

📖 Olvassa el még: Ingyenes vázlat sablonok terméktervezéshez

6. Hozzon létre visszacsatolási hurkokat a felhasználókkal és a csapatokkal

Az UI és UX fejlesztési stratégiák hatástalanok, ha a visszajelzések csak negyedévente érkeznek. A cél az, hogy könnyű, folyamatos visszacsatolási ciklusokat hozzon létre mind a valódi felhasználókkal, mind a belső csapattal.

A felhasználók számára a következőket kombinálhatja: Az alkalmazáson belüli felmérések olyan célzott kérdéseket tesznek fel, mint „Mennyire volt könnyű ez a feladat?” vagy „Mi állította meg itt?”

Rövid, célzott használhatósági tesztelési ülések új vagy kockázatos folyamatokról

Alkalmi NPS (Net Promoter Score) vagy CSAT (Customer Satisfaction Score) felmérések, amelyek feltárják, hogyan érzik magukat az emberek a legfontosabb feladatok elvégzése után.

A csapat számára egyszerű módszerre van szükség, hogy a beszélgetések a tényleges munkához kapcsolódjanak, és ne szétszóródjanak a Slack szálak között.

Így tudja ezt összehangolni a ClickUp-pal:

A ClickUp Comments segítségével azonnal létrehozhat cselekvési elemeket, és azokat másoknak vagy akár magának is hozzárendelheti.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy közvetlenül megjegyzéseket fűzzön a feladatokhoz, és megjegyzéseket rendeljen hozzájuk konkrét személyekhez. Ez biztosítja, hogy a pontosítások és a tervezési döntések kapcsolódjanak az azokhoz kapcsolódó felhasználói felületi problémákhoz.

A tervezők ezután összekapcsolhatják a releváns felhasználói kutatásokat vagy használhatósági klipeket, míg a mérnökök ugyanazon a helyen tehetnek fel kérdéseket a megvalósítással kapcsolatban. Bárki, aki később megnyitja a feladatot, láthatja, mi változott és miért.

Barátos tipp: A ClickUp Clips segítségével közvetlenül a munkafolyamaton belül rögzítheti és megoszthatja a képernyőfelvételeket, így biztosítva, hogy minden tervezési frissítés vagy használhatósági betekintés vizuálisan dokumentálva legyen. A klipek segítségével a csapat tagjai egyszerűen bemutathatják a felhasználói felület változásait, végigkövethetik a felhasználói utakat, vagy kiemelhetik a problémás pontokat – nincs szükség hosszú írásbeli magyarázatokra. Részletes magyarázatok és betekintések a munkafolyamatában a ClickUp Clips segítségével

📖 Olvassa el még: A legjobb tervezési visszajelzési eszközök kreatív csapatok számára

Használja a ClickUp automatizálási funkcióit a munka előrehaladásához

Használja az előre elkészített automatizálásokat, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően a ClickUp Automations segítségével

Még akkor is, ha a visszajelzéseket rögzítik, valakinek még mindig ki kell osztania, címkéznie és a munkafolyamaton keresztül mozgatnia azokat. A ClickUp Automations elvégezheti ezt a repetitív munkát az Ön helyett.

Lehetőségek:

Feladatok automatikus létrehozása visszajelzési űrlap beküldésekor

A címkék alapján automatikusan rendelje hozzá a feladatokat a megfelelő UX- vagy UI-tervezőhöz.

Írjon megjegyzést vagy küldjön e-mailt, amikor a státusz megváltozik, így az érdekelt felek mindig naprakészek maradnak.

A ClickUp automatizálási sablonjai és AI Automation Builder funkciója megkönnyíti ezeknek a munkafolyamatoknak a beállítását, így az UX-visszajelzések soha nem ragadnak le a táblázatokban.

Ismerje meg, hogyan automatizálhatja a munkafolyamatokat lépésről lépésre, kevesebb mint 5 perc alatt. Ez a gyorsított bemutató pontosan megmutatja, hogyan hozhat létre zökkenőmentes, AI-alapú automatizálásokat olyan kódolás nélküli munkafolyamat-automatizálási eszközökkel, mint a ClickUp. 🔼

7. Tesztelje, mérje és ismételje meg

A leghasznosabb UX-munka minden változást tesztként kezel, nem végleges megoldásként. Miután kiadta a frissítést, ellenőrizze azt használhatósági teszteléssel és termékelemzéssel.

A nyomon követendő általános UX-mutatók közé tartozik a feladatok sikerességi aránya, a hibaarány, a feladatok elvégzéséhez szükséges idő és a fontos folyamatok befejezési aránya. Ezeket párosítsa a használhatósági üléseken szerzett kvalitatív megfigyelésekkel, hogy ne csak azt értsd meg, mi változott, hanem azt is, hogy miért.

Ezenkívül: Végezzen egyszerű A/B teszteket a legfontosabb képernyőkön, hogy megnézze, melyik tervezés csökkenti a súrlódást vagy a lemorzsolódást.

Kövesse nyomon a támogatási jegyeket és a „Hogyan kell…” típusú kérdéseket, amelyek egy adott funkcióhoz kapcsolódnak.

Szegmentálja az eredményeket eszköz, tervtípus vagy felhasználói személyiség szerint, hogy ellenőrizze, vajon a fejlesztések hatékonyak-e a legfontosabb szegmensei számára.

A ClickUp Dashboards segítségével ezeket a jelzéseket egy helyen tárolhatja. Widgeteket hozhat létre, amelyek adatokat gyűjtenek a feladatokból és az integrált eszközökből, hogy megmutassák az UX-problémák mennyiségét. Megtekintheti más változókat is, például a megoldásig eltelő időt, a tesztelési lefedettséget vagy az egyes kiadásokonkénti interfészproblémák számát.

Kövesse nyomon a felhasználói visszajelzéseket és a legfontosabb UI- és UX-mutatókat a ClickUp Dashboards alkalmazásban.

Ezáltal a termék- és tervezőcsapatok közös képet kapnak arról, hogy az UI/UX fejlesztések hatékonyak-e, ahelyett, hogy mindenki külön-külön nézné a különböző jelentéseket.

Manaswi Dwivedi, Cedcoss Technologies Pvt. Ltd. megosztja:

A műszerfal láthatósága javult a termék elemzésének megjelenítésében, ami jelentős időmegtakarítást jelent.

A műszerfal láthatósága javult a termék elemzésének megjelenítésében, ami jelentős időmegtakarítást jelent.

📖 Olvassa el még: Használhatósági tesztelési példák és módszerek webhelye teljesítményének javításához

A jó felhasználói felület és felhasználói élmény mind a szilárd tervezési készségektől, mind a megbízható munkafolyamatoktól függ.

Szüksége van olyan eszközökre, amelyekkel kutatásokat gyűjthet, tervezési sprintokat koordinálhat, ötleteket tesztelhet és eredményeket mérhet anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene építenie a folyamatot.

Hogyan egyszerűsíti a ClickUp az UI/UX fejlesztési munkafolyamatokat?

A ClickUp egy helyen biztosít a termékfejlesztő csapatok számára a teljes UX tervezési folyamat megszervezését, a kutatási jegyzetektől a végleges kiadási feladatokig. Ahelyett, hogy a tervezési döntéseket és a fejlesztési munkát több eszköz között osztaná szét, mindent egy munkaterületen tarthat.

Így néz ez ki a gyakorlatban:

Központosítsa a kutatást, a sprinteket és a dokumentációt

Könyvjelzők beágyazása, táblázatok hozzáadása és egyéb formázási lehetőségek a ClickUp Docs segítségével

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a felhasználói kutatások, személyiségek, felhasználói felületre vonatkozó irányelvek és kísérleti eredmények tárolására. Összefoglalók strukturálására, valamint Figma prototípusok vagy felhasználói folyamatábrák beágyazására is lehetőség van közvetlenül a Doc szolgáltatásban.

Szervezzen tervezési sprinteket a ClickUp feladatok és listák segítségével. Ossza fel a munkát kutatási, UX tervezési, UI tervezési, implementációs és minőségbiztosítási feladatokra, majd rendeljen hozzájuk felelősöket és határidőket.

Használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazást az UX-kutatási hívások vagy tervezési felülvizsgálatok rögzítéséhez és összefoglalásához, átiratokkal és cselekvési tételekkel, amelyek készen állnak feladatokká alakításra.

A ClickUp AI Notetaker segítségével valós időben kaphat hívásjegyzeteket

Térképezze fel a felhasználói folyamatokat és az információs architektúrát a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, majd alakítsa át bármely formátumot feladattá, miután az készen áll a szállításra.

A visszajelzések automatikus gyűjtése és továbbítása

Készítsen ClickUp űrlapokat, hogy strukturált termékvisszajelzéseket gyűjtsön az érdekelt felektől és a belső csapatoktól. Minden beküldés nyomon követhető feladattá válik a megfelelő mezőkkel és címkékkel, ami ideális a kiadás utáni felhasználói felületre vonatkozó visszajelzésekhez.

Használja a ClickUp ügynököket , akik feladatok kiosztására és automatizálások elindítására képesek, amikor új visszajelzések vagy teszt eredmények érkeznek.

A ClickUp AI Agents segítségével azonnali válaszokat kaphat kérdéseire és megjegyzéseire

Például egy UI/UX-ügynök automatikusan létrehozhat követési feladatokat a tervezők számára, ha használhatósági problémákat jelentenek, vagy értesítheti a fejlesztőket, hogy vizsgálják meg az új felhasználói visszajelzéseket.

Vizuális tervek áttekintése és jóváhagyása

Töltsön fel maketteket és mozgásmintákat a ClickUp Tasks-ba, és használja a ClickUp ellenőrző eszközeit , hogy megjegyzéseket fűzzön a kép vagy videó bizonyos részeire. Minden megjegyzés hozzárendelhető és megoldható, így a vizuális visszajelzés konkrét és megvalósítható.

Ellenőrizze és jegyzetelje meg a maketteket, ágyazza be a Figma és Invision fájlokat, hívjon meg külső együttműködőket, és rendeljen hozzá megjegyzéseket felülvizsgálatra.

Gyorsítsa fel a tervezést és a jóváhagyásokat a ClickUp gyors iterációjával!

📖 Olvassa el még: Tervezési projektmenedzsment: átfogó útmutató tervezőcsapatok számára

Használja ki az AI erejét a kutatások gyorsabb elvégzéséhez

A ClickUp Brain segítségével a termékfejlesztő csapatok azonnal lekérhetik a tervezési mintákat, a felhasználói visszajelzéseket vagy a használhatósági problémákat az összes termékdokumentációból.

Az AI-alapú promptok segítségével új tervezési ötleteket gyűjthet, vagy gyorsan elemezheti a használhatósági teszt eredményeit – mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületét. Ezáltal csapata koncentrált, összehangolt marad, és készen áll arra, hogy simább, intuitívabb termékélményt nyújtson.

Az AI megkönnyítheti a dokumentumok írását is – a felhasználói útmutatóktól és az SOP-któl a jogi szerződésekig és a termékleírásokig. Ebben a videóban valós példák és bevált utasítások segítségével bemutatjuk, hogyan lehet az AI-t felhasználni a dokumentáció írásához.

A Beyond Brain mellett a ClickUp Brain GPT az AI-alapú tervezési partnere, amelynek célja, hogy segítse a termékcsapatokat minden felhasználói betekintés rögzítésében, szervezésében és felhasználásában.

Több LLM támogatásával a Brain GPT alkalmazkodik a munkafolyamatához, és intelligensebb, relevánsabb javaslatokat kínál. Íme, hogyan:

Használja a Talk to Text funkciót , hogy azonnal rögzítse a tervezési visszajelzéseket, a felhasználói reakciókat vagy a brainstorming ötleteket – csak beszéljen, és a Brain GPT elvégzi a többit.

Összegezze a használhatósági teszt eredményeit, emelje ki az ismétlődő problémákat, és hozza felszínre a legfontosabb témákat AI-alapú elemzéssel.

Az egységes AI-keresővel azonnal átkutathatja összes jegyzetét, klipjét és tervezési dokumentumát, így soha nem veszíti szem elől a kritikus UI/UX-megfigyeléseket.

Használja ki a Deepseek, Gemini, Claude és ChatGPT többféle LLM-jét, hogy a legjobb modellt kapja összefoglaláshoz, tervezési szövegek generálásához vagy a felhasználói vélemények elemzéséhez.

Használja ki a több LLM erejét a Brain GPT segítségével

📖 Olvassa el még: Tervezési OKR-példák a tervezési célok eléréséhez

A ClickUp mellett néhány további célzott eszköz segítségével tisztább képet kaphat arról, hogy a valódi felhasználók hogyan interagálnak termékével.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. Hotjar

A Hotjar egy viselkedéselemző és felhasználói visszajelzési platform, amely segít megérteni, hogyan mozognak, kattintanak, görgetnek és lépnek ki a valódi felhasználók a termék oldalain és folyamatain.

Hő térképeket, munkamenet-felvételeket, visszajelzési widgeteket és felméréseket kombinál, lehetővé téve a tervezőcsapatok számára, hogy az UX-problémákat konkrét UI-elemekhez kapcsolják. Az UI/UX fejlesztésen dolgozó termékcsapatok számára a Hotjar különösen hasznos a navigációs változások és az elrendezési kísérletek validálásához.

A Hotjar legjobb funkciói

Hő térképek és munkamenet-felvételek segítségével vizualizálhatja a kattintásokat, a görgetés mélységét és a figyelmet.

Gyűjtsön visszajelzéseket az oldalon és NPS-stílusú felméréseket widgetekkel és felmérési sablonokkal.

Készítsen csatornákat és trendeket, hogy lássa, hol lépnek ki a felhasználók a legfontosabb utakról.

Vegyen fel és interjúzzon felhasználókat távolról a Hotjar Engage segítségével kvalitatív tanulmányokhoz.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Google Analytics, a HubSpot, a Segment és más termékcsomagok.

A Hotjar korlátai

A prémium csomagok drágának tűnhetnek nagy forgalmú termékek vagy nagy csapatok esetében.

Egyes értékelők szerint bizonyos felmérési és visszajelzési widgetek esetében korlátozottak a testreszabási lehetőségek.

Hotjar árak

Ingyenes

Növekedés : 49 USD/hó-tól

Pro: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Hotjar értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 320 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (530+ értékelés)

📖 Olvassa el még: Mi az a csapatmunka? Hatékony stratégiák a csapatának

2. Visszatekintés

Via Lookback

A Lookback egy kvalitatív kutatási és használhatósági tesztelési platform, amelyet élő és rögzített felhasználói munkamenetekhez fejlesztettek ki. Lehetővé teszi moderált és nem moderált tesztek futtatását, rögzítve a résztvevők képernyőjét, mikrofonját és (opcionálisan) kameráját, miközben a termékben végzik a feladatokat.

Az UI/UX csapatok számára a Lookback akkor hasznos, ha meg akarják figyelni, hogy a valódi felhasználók hogyan gondolkodnak hangosan egy prototípus vagy egy kritikus folyamat, például a fizetés során.

A Lookback legjobb funkciói

Végezzen moderált és nem moderált használhatósági teszteket asztali és mobil eszközökön.

Rögzítsen képernyőképet, hangot és opcionálisan videót is, hogy láthassa és hallhassa, hogyan reagálnak a felhasználók.

Megfigyelőket hívhat meg, hogy élőben nézzék a munkameneteket, és időbélyeggel ellátott jegyzeteket és címkéket adjanak hozzá.

Tárolja a felvételeket egy megosztott könyvtárban, és készítsen összefoglaló videókat a gyakori UX-problémákról.

Integrálja a toborzási platformokkal és kutatási munkafolyamatokkal a zökkenőmentesebb ütemezés érdekében.

Visszatekintési korlátozások

A Capterra értékelései alkalmi megbízhatósági problémákat (kapcsolati problémák vagy böngésző/eszköz hibák) említenek, amelyek megzavarhatják a munkameneteket.

A felület és a beállítás bonyolultnak tűnhet azoknak a csapatoknak, amelyek csak alkalmanként végeznek felhasználói teszteket.

Visszamenőleges árazás

Freelance: kb. 299 USD/év egyéni kutatók számára

Csapat: kb. 1782 USD/év kis csapatok számára, közös projektekkel

Insights Hub: nagyobb vállalkozások számára körülbelül 4122 USD/év

Vállalati: 18 150 USD/év-től nagyvállalatok számára

Visszatekintő értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: A legjobb felmérési elemző szoftverek

3. Maze

A Maze.co oldalon keresztül

A Maze egy folyamatos termékfelfedező és UX kutatási platform, amely a tervezési prototípusokat gyors, adatgazdag felhasználói tesztekké alakítja. Közvetlenül kapcsolódik olyan eszközökhöz, mint a Figma, az Adobe XD és a Sketch, így kód írása nélkül importálhatja a folyamatokat és futtathat moderálatlan használhatósági teszteket.

A felhasználói felület és felhasználói élmény terén a Maze akkor jön jól, ha gyors, távoli ellenőrzést szeretne végezni a navigációs változásokon vagy az új felületmintákon, mielőtt azok fejlesztési szakaszba kerülnének.

A Maze legjobb funkciói

A Figma és más tervezési prototípusokat perceken belül kattintható használhatósági tesztekké alakíthatja.

Végezzen kártyasorba rendezést, fa tesztet és 5 másodperces tesztet az információs architektúra és az üzenetek finomításához.

Használja a beépített résztvevői paneleket, vagy hozza magával saját felhasználóit távoli tanulmányokhoz.

Automatizált jelentéseket készíthet hőtérképekkel, útvonalelemzéssel és feladat szintű mutatókkal.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack és a Jira, hogy megoszthassa az eredményeket és létrehozhassa a követő feladatokat.

A Maze korlátai

A felfedezésre és a prototípus tesztelésére összpontosít, ezért továbbra is külön elemzésekre van szükség a termékben végzett viselkedés nagyméretű vizsgálatához.

A helyalapú árazás nagyon nagy csapatok esetében jelentősen megnövelheti a költségeket, ha sok érdekelt félnek hozzáférésre van szüksége.

Maze árak

Ingyenes csomag

Starter: 99 USD/hó (1 tanulmány/hó, 5 felhasználói hely)

Csapat- és szervezeti tervezetek: Egyedi árak

Maze értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Gyakori UI és UX hibák, amelyeket el kell kerülni

Még a legtehetségesebb tervezők is beleesnek olyan mintákba, amelyek akaratlanul is frusztrálják a felhasználókat vagy bonyolítják a felhasználói élményt.

A jó hír? A legtöbb UI és UX hiba előre látható és teljesen elkerülhető, ha tudja, mire kell figyelnie:

🚩 Tervezés a felhasználók helyett az érdekelt felek számára: A képernyők ritkán használt szűrőkkel és vezérlőkkel vannak tele, ami megnehezíti az alapvető feladatok elvégzését.

✅ Mit kell tenni helyette: Minden projektet kezdjen a felhasználói igények és a legfontosabb feladatok rövid összefoglalásával, és ezt használja szűrőként minden hozzáadott elemhez.

🚩 Valódi felhasználói kutatás kihagyása: A belső vélemények helyettesítik a felhasználói kutatást és a használhatósági tesztelést, így a problémák csak a bevezetés után kerülnek felszínre.

✅ Mit kell tenni helyette: Tervezzen be kis, rendszeres interjúkat és tesztelési üléseket, és hajtsa végre őket, mielőtt véglegesítené az elrendezést és a folyamatokat.

🚩 A képernyők túlterhelése az „érték bemutatásáért”: Biztonságosabbnak tűnik, ha mindent egyszerre megmutatunk a felhasználóknak, ezért a képernyők tele vannak bannerekkel, eszköztippekkel, kártyákkal és űrlapokkal. A vizuális kialakítás zavaros lesz, és a legtöbb felhasználó nem tudja, mire koncentráljon először.

✅ Mit kell tenni helyette: Válasszon ki egy fő műveletet minden képernyőn, és hagyja, hogy a hierarchia, a térközök és a színek irányítsák az embereket felé.

🚩 Inkonzisztens minták és komponensek: Hasonló műveletek különbözőképpen néznek ki a digitális termékek különböző részein. A gombok mérete változik, a címkék elmozdulnak, és a felhasználói felület elemei kissé eltérő módon viselkednek.

✅ Mit kell tenni helyette: Használjon egyszerű tervezési rendszert és újrahasznosítsa a felhasználói felület komponenseit, hogy a hasonló műveletek mindig ismerős módon nézzenek ki és működjenek.

🚩 A tartalom és a mikroszövegek figyelmen kívül hagyása a végéig: A layout és a vizuális elemek sok figyelmet kapnak, de a űrlapok és a segítő szövegek kitöltése az utolsó pillanatban történik. A homályos szövegek még akkor is feszültséget keltenek, ha a layout szilárd.

✅ Mit kell tenni helyette: Kezelje a szöveget az UX-tervezés részeként, és tesztelje a megfogalmazást valódi felhasználókkal.

🚩 A mobil eszközök és a különböző nézőpontok figyelmen kívül hagyása: A képernyőket nagy monitorokon tervezik, és soha nem ellenőrzik megfelelően kisebb eszközökön.

✅ Mit kell tenni helyette: Tesztelje a legfontosabb folyamatokat a legtöbb felhasználó által használt eszközökön, és ennek megfelelően állítsa be a távolságokat, az érintési célpontokat és az elrendezést.

🚩 Az UX egyszeri projektként való kezelése: A csapatok nagy átalakítást hajtanak végre, megünneplik a bevezetést, majd továbblépnek. Senki sem méri, hogy az új tervezés valóban javította-e a felhasználói élményt, és az apróbb problémák idővel újra felhalmozódnak.

✅ Mit kell tenni helyette: Építsen be rendszeres ellenőrzéseket, visszacsatolási ciklusokat és kis iterációkat az UX-fejlesztési stratégiáiba.

A felhasználói felület és felhasználói élmény javításának hatásának mérése

A felhasználói felület és a felhasználói élmény finomítása után meg kell győződnie arról, hogy a fejlesztések valóban észrevehetők.

Ahelyett, hogy a „befejezett tervezési feladatokat” követné nyomon, összpontosítson a valódi felhasználók viselkedésére. Az UX szakértők gyakran javasolják a viselkedési és attitűdmutatók kombinálását.

Hasznos jelzések: Feladatok sikerességi és befejezési aránya olyan folyamatoknál, mint a regisztráció, a keresés és a fizetés.

A főbb folyamatokhoz szükséges idő, a változások előtti és utáni összehasonlításban

A csatornák kulcsfontosságú lépéseinél, különösen ott, ahol megváltoztatta az információs architektúrát vagy az interakciós tervezést.

A használhatósági tesztelési pontszámok kombinálva az NPS vagy CSAT mutatókkal, amelyek azt mutatják, mennyire használható és kielégítő az élmény.

A támogatási jegyek mennyisége és témái, vagy „hogyan kell…” kérdések ugyanazon felhasználói felületi elemekről

Eszköz- vagy személyiségszintű nézetek, hogy lássa, a fejlesztések a legfontosabb szegmensei számára is hatékonyak-e, és nem csak a tapasztalt felhasználók számára.

A ClickUp segítségével ezeket a jelzéseket közös irányítópulttá alakíthatja:

Kövesse nyomon az UX-problémák számát és megoldási idejét a feladatadatok és az egyéni mezők segítségével.

Adjon hozzá diagramokat a tesztelési lefedettséghez, a kísérleti eredményekhez vagy a használhatósági pontszámokhoz.

Hívja be a visszajelzési adatokat a ClickUp Forms-ból vagy az integrált eszközökből, hogy együtt mutassa be a minőségi és mennyiségi változásokat.

Ha ezek a mutatók javulnak és idővel is javulnak, akkor tudhatja, hogy az UI/UX munkája meghozza gyümölcsét 🚀.

📖 Olvassa el még: Hogyan valósítson meg UX stratégiát vállalkozásában?

Javítsa felhasználói felületét és felhasználói élményét a ClickUp segítségével

A kiváló felhasználói élmény ritkán egyetlen nagy átalakítás eredménye. Sok apró, őszinte ciklus eredménye, amelynek során meghallgatja a felhasználókat, kijavítja a lassító elemeket, újra tesztel, és megtartja, ami működik.

A ClickUp feladata, hogy egyetlen helyet biztosítson ezeknek a ciklusoknak, és biztosítsa a folyamat egészének konzisztenciáját.

A kutatás, a tervezési elemek, az interaktív prototípusok, a használhatósági tesztelés, a visszajelzések és a nyomon követés mind egy munkaterületen található. A termékcsapatok és a felhasználói élményt tervezők így megoszthatják ugyanazt a projektkontextust, tudhatják, hogy milyen döntések születtek, és láthatják, hogy az egyes változtatások hogyan teljesítettek.

Ha jelenlegi felhasználói felületének és felhasználói élményének munkafolyamata töredezettnek tűnik, vegye ezt jelzésnek. Használja a ClickUp Brain és a Brain GPT alkalmazásokat, hogy gyorsabban összefoglalja és feldolgozza a visszajelzéseket. A ClickUp Automations alkalmazással akár a ismétlődő koordinációs feladatokat is elvégezheti.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és összpontosítsa az összes UI- és UX-munkáját egy helyen.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A jó UX-tervezés segít az embereknek megérteni, hol vannak és mi történik, miután cselekedtek. Az alapelvek közé tartozik a világosság, a következetesség, az akadálymentesség, az értelmes visszajelzés, valamint a felhasználók idejének és figyelmének tiszteletben tartása.

A legfontosabb elemek közé tartozik a világos navigáció, a logikus információs architektúra, a fókuszált elrendezés, a hasznos mikroszövegek és a átgondolt hibaüzenetek. Mindezeknek a felhasználókat zökkenőmentesen kell végigvezetniük a szándéktól az eredményig, miközben minimalizálják a zavart és a hibákat. Sok termékcsapat a ClickUp-ban kezeli ezeket az elemeket, ahol nyomon követik az UX-feladatokat és dokumentálják a tervezési döntéseket megosztott dokumentumokban.

A legtöbb csapat egy speciális tervezőeszközt, például a Figma, a Sketch vagy az Adobe XD programot párosítja egy olyan munkaterülettel, amely összefogja a munkát és a kommunikációt. A ClickUp támogatja a második részt: a tervezők, termékmenedzserek és mérnökök egy helyen összekapcsolhatják a prototípusokat, naplózhatják a felhasználói felület problémáit, megvitathatják a változtatásokat a megjegyzésekben, és megszervezhetik a sprinteket és a kutatást.

Az AI összefoglalhatja a nagy mennyiségű felhasználói visszajelzéseket, kiemelheti az ismétlődő problémákat, szövegváltozatokat generálhat, és akár tesztelési ötleteket is javasolhat az adatokban fellelhető minták alapján. A ClickUp Brain ezt beépíti a mindennapi munkájába a dokumentumok, feladatok és megjegyzések összefoglalásával, míg a ClickUp Brain GPT a Talk to Text, az Universal Search és a ClickUp AI Notetaker funkciókat adja hozzá, hogy gyorsabban rögzíthesse és feldolgozhassa az UX-kutatás eredményeit.

A mobilalkalmazások esetében tartsa egyszerűnek a felületet, nagy méretű érintési célpontokat, sekély navigációt és könnyen elérhető kulcsfontosságú műveleteket. Tesztelje valódi eszközökön és kapcsolatokon, hogy időben észlelje a elrendezéssel és teljesítménnyel kapcsolatos problémákat. Sok csapat nyomon követi ezeket a mobilalkalmazásokra jellemző UX-megállapításokat és javításokat a ClickUp-ban, hogy azok ne vesszenek el a kiadások között.