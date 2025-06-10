A 10 legjobb Sunsama-alternatíva a naptárkezeléshez 2026-ban

Van egy terve a napra a csapattagjaival, de az öt különböző eszközben található.

Van egy a feladatokhoz, egy a naptárhoz és egy a jegyzetekhez. És egyik sem kommunikál a többivel.

Ez a probléma, ha egy olyan minimalista tervezőre támaszkodsz, mint a Sunsama. Ez alkalmas egyéni napi projekttervezésre, de a dolgok gyorsan kaotikussá válnak, ha a munkád több komplex projektet, ismétlődő ütemterveket vagy csapatmunkát foglal magában. Kénytelen vagy folyamatosan a lapok között ugrálni, manuálisan kitölteni a hiányzó részeket, és minden reggel ugyanazt a beállítást végrehajtani.

Ha ez ismerősen hangzik, itt az ideje váltani. Összegyűjtöttük a Sunsama okosabb alternatíváit, beleértve az ingyenes naptárkezelő alkalmazásokat is. Ezek az alternatívák a célzott tervezésre és a részletesebb feladatkezelésre lettek kifejlesztve. Emellett együttműködési projektmenedzsment-naptárakkal és automatizálási funkciókkal is rendelkeznek!

👀 Tudta? A digitális tervezőalkalmazások piaca hamarosan eléri a 3,5 milliárd dollárt, mivel egyre több szakember vált át a papír alapú tervezőkről az okosabb, rugalmasabb digitális eszközökre.

Miért érdemes a Sunsama alternatíváit választani?

A Sunsama egyszerű napi tervekhez jól működik. Ahogy azonban a projektek növekednek és a prioritások változnak, az alapvető szervezésnél többre van szükséged; olyan eszközre van szükséged, amely alkalmazkodik.

Ekkor sok felhasználó elkezdi keresni a megfelelő feladatkezelő alkalmazást.

Íme, amit a Sunsama nem kínál, különösen akkor, ha a munkanapja egyre nagyobb rugalmasságot, gyorsaságot és strukturáltságot igényel:

A prioritások változásához alkalmazkodó tervezés: A statikus napi ütemtervek addig működnek jól, amíg egy megbeszélés el nem halasztódik vagy egy feladat el nem húzódik. Az intelligens A statikus napi ütemtervek addig működnek jól, amíg egy megbeszélés el nem halasztódik vagy egy feladat el nem húzódik. Az intelligens időbeosztást kínáló eszközök automatikusan átalakíthatják a napodat, és segítik a dolgok menetrend szerinti lebonyolítását

Több munkafolyamat áttekintése: Ha a tervezőeszközöd csak azt mutatja, min dolgozol te, nehéz összhangban maradni a csapat többi tagjával, vagy elkerülni a párhuzamos munkavégzést

Munkamenetek, amelyek nem indulnak elölről minden reggel: Lehet, hogy a minden nap újrakezdés szándékosnak tűnik, de a terv nulláról való újjáépítése hamar unalmassá válik. Lehet, hogy a minden nap újrakezdés szándékosnak tűnik, de a terv nulláról való újjáépítése hamar unalmassá válik. A folyamatos feladatnézettel és összekapcsolt projektekkel rendelkező napi tervező eszközök jelentős időt takarítanak meg

Olyan mesterséges intelligencia, amely támogatja (nem pedig felváltja) a tervezési stílusodat: Nincs szükséged olyan eszközre, amely megmondja, mit kell tenned. Olyanra van szükséged, amely segít okosabban, gyorsabban és céltudatosabban tervezni, pontosan a megfelelő mértékű automatizálással.

A Sunsama alternatívái egy pillanat alatt

Láttad már, miben marad el a Sunsama. Most nézzük meg azokat az eszközöket, amelyek többet nyújtanak. A tervezéstől és ütemezéstől a valós idejű együttműködésig – íme a legjobb alternatívák, amelyeket érdemes megfontolni.

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp AI-alapú ütemezés, feladatok, dokumentumok, naptár – mindent egyben, AI-asszisztens, AI-jegyzetelő Vállalatok, csapatok vagy magánszemélyek, akiknek egyetlen eszközre van szükségük a projektek , feladatok és ütemtervek kezeléséhez egy összekapcsolt munkakörnyezetben Ingyenes csomag elérhető; vállalati szintű testreszabási lehetőségek Akiflow Univerzális beérkező levelek, naptár időbeosztás, feladat rögzítés, integrációk, koncentrációs időzítő Azoknak a felhasználóknak, akik olyan eszközöket használnak, mint a Slack, a Gmail és a Trello – segít mindent egy napi tervbe összevonni Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 34 dollártól kezdődik havonta Reclaim Intelligens ütemezés, AI-alapú átütemezés, naptárszinkronizálás, feladatszinkronizálás, koncentrációs idő védelme Csapatok és egyének, akik automatizálni szeretnék az ütemezést és megóvni a mély munkavégzésre szánt időtartamokat Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 10 dollártól kezdődik Motion AI-alapú prioritásrendezés, automatikus ütemezés, feladatnaptár, találkozófoglalás, időbeosztás Magas teljesítményű szakemberek, akik szeretnék, ha a menetrendjük automatikusan összeállna Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 49 USD/hónaptól kezdődik; vállalatok számára egyedi árazás Asana Több projektnézet, célok összehangolása, szabályok automatizálása, jelentések, projekt ütemtervek Funkciók közötti csapatok, amelyeknek keretrendszerre van szükségük a strukturált munka tervezéséhez, kiosztásához és nyomon követéséhez Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,49 dollártól kezdődik havonta; vállalatok számára egyedi árazás Amie Calendar AI-alapú értekezletjegyzetek, e-mail + feladat + naptár integráció, tiszta felhasználói felület, személyes + munkahelyi fiókváltó Egyéni felhasználók, akik jegyzeteket, találkozókat és naptárakat szeretnének kezelni egy vizuálisan egyszerű eszközben Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára havi 25 dollártól kezdődik; vállalatok számára egyedi árazás Any. do Napi tervező, ismétlődő emlékeztetők, hangvezérlés, naptárszinkronizálás, helyalapú feladatok Azok számára, akik tiszta, minimalista felületet szeretnének a napi teendők és emlékeztetők kezeléséhez Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7,99 dollár/hónap-tól kezdődik. Todoist Gyors hozzáadás, ismétlődő feladatok, címkék + szűrők, naptárintegráció, prioritási szintek Egyéni felhasználók, akik egy könnyű feladatkezelőt keresnek, amely nem mond le az intelligens funkciókról Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 4 dollártól kezdődik Notion Moduláris blokkok, Calendly-integrációk , adatbázis-kapcsolatok, wikik, dokumentumok és feladatok egy helyen Alkotók vagy csapatok, akik teljes ellenőrzést szeretnének gyakorolni munkaterületük felépítése és szervezése felett Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 12 dollártól kezdődik; vállalatok számára egyedi árazás TickTick Szokáskövető, Pomodoro-időzítő, Eisenhower-mátrix, naptárnézetek, több eszköz közötti szinkronizálás Azok a felhasználók, akik ugyanazon az alkalmazáson belül szeretnék kezelni a teendőiket és kialakítani a szokásaikat Ingyenes csomag elérhető; fizetős éves csomag 35,99 dollárért.

A legjobb Sunsama-alternatívák

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt találsz egy részletes áttekintést arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Nem minden naptáralkalmazás működik úgy, ahogy Ön. Akár időbeosztásra, AI-alapú ütemezésre, szokások nyomon követésére vagy összekapcsolt munkaterületre van szüksége, ezek a Sunsama alternatívák okosabb módszereket kínálnak a napja megtervezéséhez:

1. ClickUp (A legjobb, naptárintegrációval rendelkező, mindent egyben tartalmazó projektmenedzsment eszköz)

A legtöbb tervezőeszköz segít az időbeosztásban. A ClickUp — a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás — lehetővé teszi, hogy lendületet vegyen.

Ez több, mint egy egyszerű tervezőeszköz; ez egy jobb alternatíva, amely egy teljes munkaterülettel rendelkezik, és minden munkádat (feladatok, megbeszélések, naptár, dokumentumok) egy helyen gyűjti össze, így nem kell különböző alkalmazások között összeraknod a napodat.

Tervezz, ütemezz és cselekedj a ClickUp (AI-alapú) naptár segítségével

A ClickUp segítségével a naptárad közvetlenül kapcsolódik a munkádhoz és a beszélgetéseidhez. Feladatokat húzhatsz a naptáradba, hogy időt szánj a koncentrált munkára, egyetlen kattintással csatlakozhatsz az eszköztárról közvetlenül az értekezletekhez, és a napi vagy heti nézetek között válthatsz, valamint hónapról hónapra is kicsinyítheted a nézetet. A lejárt vagy prioritást élvező feladatok kezelése is egyszerűbb, köszönhetően az egyetlen oldalsávnak, amely összefogja a folyamatban lévő és a tervezett feladataidat.

A ClickUp Naptár segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az egész ütemtervét

Át kell ütemezned valamit? Egyszerűen módosítsd az időpontot úgy, hogy a feladatot vagy a találkozót a kívánt időpontra húzod. Mivel a ClickUp Naptár szinkronizálódik a Google Naptárral, támogatja az időzóna-váltást, AI-alapú ütemezést kínál, és összekapcsolódik a munkafolyamatod minden szintjével, nem csupán a napodat szervezed, hanem valódi projekteket kezelel valódi határidőkkel.

Adj kontextust minden naptári blokkhoz azáltal, hogy összekapcsolod a kapcsolódó ClickUp-dokumentumokat és feladatokat az esemény leírásában. Hívd meg a ClickUp AI Notetaker alkalmazást a naptárból az értekezleteidre, hogy automatikusan rögzítse, leírja és összefoglalja a legfontosabb pontokat anélkül, hogy kézzel kellene jegyzeteket készítened.

Maradjon koncentrált és haladjon gyorsabban a ClickUp Tasks segítségével

Állítsd be a feladatok prioritásait a ClickUp-ban, hogy csapatod a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson

A ClickUp Tasks közvetlenül kapcsolódik a naptárához, így tervezhet, prioritásokat állíthat fel és cselekedhet anélkül, hogy aprólékosan irányítaná a napját. A feladatokhoz kezdési és befejezési időpontokat rendelhetsz hozzá, hogy pontosan láthasd, hogyan alakul a napod – színkódokkal ellátva és könnyen áttekinthetően. A naptáradhoz hozzáadott események akár feladatokként vagy emlékeztetőként is megjelenhetnek a ClickUp-ban (a beállításoktól függően). Így a naptárad valós időben, pontosan tükrözi, mit kell elvégezni és mikor.

A ClickUp tovább egyszerűsíti a munkát azáltal, hogy feladatokat hoz létre a ClickUp Chat, a Docs és a teendők alapján, miközben automatizálja a feladatok kiosztását, az állapotfrissítéseket és az ismétlődő munkafolyamatokat. A feladatokat mérföldkövekként, hibaként vagy ötletként jelölheti meg a könnyű nyomon követés érdekében. Az űrlapok beküldéseit feladatokká alakíthatja, és a megfelelő listákba irányíthatja őket. A valós idejű irányítópultok nyomon követik az előrehaladást, az egyéni feladatállapotok pedig segítenek a beállítások munkamenetéhez való igazításában.

Használjon ütemezési sablonokat, hogy ne kelljen a nulláról kezdenie, és mindig egy lépéssel előrébb járjon

A ClickUp naptártervező sablon segítségével egy helyen térképezheted fel a napi feladatokat, eseményeket, határidőket és prioritásokat, hogy gyorsabban haladhass és okosabban tervezhess.

Ezzel a sablonnal:

Tartsa kézben a napi, heti és havi feladatokat az egyéni nézetek segítségével

Kövesse nyomon a határidőket, a mérföldköveket és a függőségeket a beépített mezők segítségével

Áttekintse az egész hónapot a Havi tervező nézet segítségével

Kövesse nyomon az előrehaladást hat feladatállapot segítségével, például „Folyamatban” vagy „Felfüggesztve”

Testreszabhatja az olyan mezőket, mint a helyszín, a költség vagy a prioritás, hogy kontextust adjon az eseményekhez

Szervezze és kezelje a projekteket olyan nézetek segítségével, mint az Összefoglaló, az Idővonal és a Haladási táblázat

Tartsa lépésben az érdekelt feleket valós idejű frissítésekkel és a haladás nyomon követésével

Kezelje naptárát természetes nyelvű utasításokkal a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain, a natív AI-asszisztens nem csupán emlékezteti Önt a következő teendőkre. Kezelni tudja az ütemezést és a nyomon követést, valamint a változó prioritások alapján javaslatot tesz a feladatok átütemezésére. Olyan, mintha egy személyi asszisztens állna rendelkezésére, aki összehangolja a feladatait, csevegéseit, találkozóit és az időzónákat.

Találj kényelmes időpontokat a koncentrált munkához és a megbeszélésekhez, és kezelj jobban az ütemterv-ütközéseket a ClickUp Brain segítségével

A Brain emellett nyomon követési feladatokat is létrehozhat, fontos információkat emelhet ki az értekezletek jegyzetéből, természetes nyelvi beviteli adatok alapján módosíthatja az ismétlődő eseményeket, valamint a hívások előtt megoszthatja a kontextust a csevegőüzenetekben.

A ClickUp legjobb funkciói

Szervezd meg a napodat a LineUp, az Overdue és a Backlog feladatcsoportokkal az oldalsávban

Vizualizáld az idődet rugalmas naptárnézetekkel, és szinkronizáld automatikusan a Google Naptárral

Válts időzónát egyetlen kattintással, és tervezd át a feladatokat okosan a drag-and-drop funkcióval

Kövesse nyomon a változásokat valós időben a feladatok és események közötti tevékenységi hírcsatornával

Rendeljen hozzá ismétlődő feladatokat, amelyek automatikusan alkalmazkodnak a dátumok vagy a függőségek változásához

Hangsúlyozd ki a fontos dolgokat egyedi címkék, szűrők és elmentett nézetek segítségével

Egyszerűsítse a tervezést a beépített emlékeztetőkkel, értesítésekkel és a feladatokon belüli dokumentumokkal

A ClickUp korlátai

A minimalista eszközöket preferáló felhasználók számára ez túlterhelőnek tűnhet

Egyes funkciók használatának elsajátítása időt igényel, különösen a nem technikai felhasználók számára

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó imádja a ClickUp AI-alapú naptárát:

Az új naptár és Gantt-diagram frissítések megkönnyítik a tervezést. A 2025. márciusi frissítés egyesítette a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és találkozókat egyetlen naptárnézetbe, és hozzáadta az AI-alapú időbeosztást; a Gantt-diagramok észrevehetően gyorsabban töltődnek be, és a nagyítási szint állandó marad.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni az életének naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével történő szervezésére. További 15% szeretné, ha az AI végezné el a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nak képesnek kell lennie arra, hogy: megértse a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtsa a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat állítson be. A legtöbb eszköz ezek közül egy vagy két lépést megold. A ClickUp azonban segített a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, ahol a feladatok és a megbeszélések prioritási szintjük alapján könnyen elhelyezhetők a naptár szabad időpontjaiba. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezelésére. Búcsút inthet a felesleges munkának!

via Akiflow

Ha feladataid a Slack, a Gmail, a Trello és egy tucatnyi más eszköz között vannak szétosztva, az Akiflow mindet egy helyen összegyűjti. Azok számára készült, akik egyszerűsített áttekintést szeretnének munkaterhelésükről a projektek nyomon követése érdekében; nem kell többé a lapok között ugrálni vagy a teendőket keresgélni.

Minden egy napi tervbe kerül, így arra koncentrálhat, amit meg kell csinálni, nem pedig arra, hol található. Ez egy remek választás azok számára, akik már kinőtték a manuális módszereket vagy az alapvető feladatütemező eszközöket, és több kontrollt szeretnének anélkül, hogy folyamatosan váltogatniuk kellene az eszközöket.

Az Akiflow legjobb funkciói

Használd az univerzális beérkező levelek mappát, hogy több tucat integrált eszközből gyűjtsd össze és kezeljed a feladatokat

Állíts be billentyűparancsokat a feladatok azonnali létrehozásához, ütemezéséhez vagy elhalasztásához

Zárja ki a zavaró tényezőket a beépített koncentrációs móddal és időzítővel

Tekintse meg a feladatokat és a naptári eseményeket egymás mellett a zökkenőmentesebb napi tervezés érdekében

Az Akiflow korlátai

Időbe telik megtanulni, ha nem vagy hozzászokva az időblokkoláshoz vagy az integrációkhoz

A havi árak magánszemélyek vagy szabadúszók számára a magasabb kategóriába tartoznak

Az Akiflow árai

7 napos ingyenes próba

Pro havi: 34 USD/hó

Pro éves előfizetés: 19 USD/hó (éves számlázás)

Akiflow értékelések és vélemények

G2: 5/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Akiflow-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Egy kis időbe telik, amíg megszokja az összes funkciót, de rengeteg oktatóanyag áll rendelkezésre. Növeli a termelékenységemet, mivel rendkívül egyszerű feladatokat létrehozni menet közben (így később sem felejtem el őket), és nyomon követni a #címke (azaz projekt) szerint elvégzett munkát.

3. Reclaim AI (A legjobb időbeosztáshoz AI-asszisztenssel)

via Reclaim AI

Ha azt szeretné, hogy a naptárja Önnek dolgozzon, és ne csak a kaotikus időbeosztását mutassa, a Reclaim segíthet. AI-alapú feladatkövetéssel automatikusan ütemezi a feladatait, szokásait és találkozóit a valós idejű elérhetőség és a változó prioritások alapján.

Az eszköz megvédi a koncentrációra szánt időt, biztosítja a „találkozómentes” időtartamokat, és beépít szüneteket, hogy a napja ne tűnjön egyfolytában elmosódottnak. Kiváló választás azok számára, akik olyan okosabb AI-n alapuló naptármegoldásokat keresnek, amelyek az Ön munkamódszeréhez igazodnak, és nem fordítva.

A Reclaim AI legjobb funkciói

Integrálja a ClickUp, az Asana és a Todoist alkalmazásokkal, hogy a feladatokat közvetlenül a naptárába szinkronizálhassa

Hozzon létre olyan ütemezési linkeket, amelyek automatikusan frissülnek az Ön elérhetőségének megfelelően

Védd meg a mély munkát a „találkozómentes nap” szabályokkal és az intelligens időblokkokkal

Hagyjon időtartalékot a megbeszélések között, hogy elkerülje a folyamatos túlterheltséget

Az AI korlátainak leküzdése

Az AI-alapú ütemezéshez még nem szokott felhasználók számára a felhasználói felület kevésbé intuitívnak tűnhet

Egyes funkciók beállítása és teljes optimalizálása időbe telhet

Reclaim AI árak

Lite: Ingyenes csomag

Starter: 10 USD/hónap/felhasználó

Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó

Vállalati csomag: 18 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Reclaim AI értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Reclaim AI-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Ahelyett, hogy időt töltenék az unalmas napi és heti naptárszervezéssel, most csak néhány kattintást kell tennem, és a rendszer automatikusan mindent elintéz.

4. Motion (A legjobb az automatizált feladatprioritizáláshoz)

via Motion

A Motion más megközelítést alkalmaz a tervezéshez. Sok más projektmenedzsment eszközzel ellentétben nem csak rendszerezi a napirendjét, hanem meg is tervezi azt Önnek. Mesterséges intelligenciája automatikusan rangsorolja a feladatokat, beilleszti azokat a naptárába, és módosítja őket, ha változás történik. Ahelyett, hogy minden új megbeszélés vagy határidő után manuálisan át kellene alakítania a napját, a Motion újraoptimalizálja az idejét.

Ez ideális alternatívát jelent azok számára, akiknek tele van a naptárjuk, de mégis a megfelelő munkára szeretnének koncentrálni a megfelelő időben.

A Motion legjobb funkciói

A feladatok határideje és sürgőssége alapján automatikusan oszd be a napodat időblokkokra

Hozzáférés a projekt- és személyes feladatkezeléshez ismétlődő feladatokkal, címkékkel és jegyzetekkel

Használjon intelligens találkozó-foglalási linkeket és sablonokat, hogy csökkentse az oda-vissza levelezést

Védd meg a mély munkára szánt időt azáltal, hogy automatikusan blokkolod a koncentrációt igénylő munkameneteket a naptáradban

Mozgáskorlátozások

Túlzottan függhet az AI-tól, ami időnként korlátozza a manuális vezérlést

A feladatok átütemezése és prioritásainak meghatározása nem mindig tükrözi a valódi sürgősséget

Motion árak

Ingyenes próba

Pro AI: 49 USD/hó/felhasználó (egy felhasználó); 3–15 felhasználó esetén 40% kedvezmény

Business AI: 69 USD/hó felhasználónként (egy felhasználó); 3–15 felhasználó esetén 40% kedvezmény

Vállalati: Egyedi árazás

Motion értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 80 értékelés)

Mit mondanak a Motionról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés így szól:

A Motion megoldja a legnagyobb problémát, amit a time boxinggal kapcsolatban tapasztaltam, nevezetesen azt, hogy gyakran felmerült valami, ami megakadályozott abban, hogy dolgozzak, vagy befejezzem azt a feladatot, amelyre időt szántam.

5. Asana (A legjobb strukturált feladat-tervezéshez csapatokban)

via Asana

Az Asana olyan csapatok számára készült, akiknek a strukturált munkafolyamatok a mindennapjaik szerves részét képezik. Összekapcsolja a feladatokat a nagyobb célokkal, biztosítja, hogy mindenki tisztában legyen a prioritásokkal, és átláthatóságot biztosít a projektmenedzserek számára anélkül, hogy mikroszintű irányítást igényelne.

A projektek többféle megjelenítési módjának (naptár, lista, idővonal) köszönhetően könnyen megtervezheted a napodat vagy a hetedet, és láthatod, hogyan illeszkednek az egyes feladatok a nagyobb kezdeményezésekbe. Ha a csapatodnak több struktúrára van szüksége a kommunikációban és a munka végrehajtásában, az Asana erős tervezési funkciókat párosít megbízható csapatkommunikációs eszközökkel, hogy minden szinkronban legyen.

Az Asana legjobb funkciói

Váltson a Lista, Tábla, Naptár és Idővonal nézetek között, hogy a saját módján tervezhessen

Állítson be és kövesse nyomon a csapat céljait a beépített összehangoló eszközök és az előrehaladási irányítópultok segítségével

Használd az Asana AI-t a feladatok fontossági sorrendjének meghatározásához, a határidők kezeléséhez és a szűk keresztmetszetek korai felismeréséhez

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat egyedi szabályokkal és kiváltó eseményekkel

Az Asana korlátai

A teljes funkciókészlet túlterhelő lehet új vagy kisebb csapatok számára

A korlátozott offline funkcionalitás megzavarhatja a tervezést utazás vagy áramkimaradás esetén

Az Asana árai

Ingyenes csomag

Starter: 13,49 $/hó

Haladó: 30,49 USD/hó

Enterprise és Enterprise Plus: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 11 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 300 értékelés)

Mit mondanak az Asanáról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Kreatív csapatunk az Asanát használja az összes feladat és naptár nyomon követésére. Ez nagyon fontos a projektjeink szervezéséhez. Néhány felhasználó nélküle teljesen elveszett lenne.

🧠 Érdekesség: Az „Asana” név a szanszkrit nyelvből származik, és a jógában az ülő testhelyzeteket jelenti, szimbolizálva a csapatmunkában a koncentrációt, az egyensúlyt és a folyékonyságot.

6. Amie Calendar (A legjobb naptár és jegyzetelés egyben)

via Amie Calendar

Az Amie Calendar egyesíti az ütemezést és a jegyzetelést egyetlen, jól megtervezett felületen. Azok számára készült, akik többet akarnak, mint egy egyszerű naptár: egy gyors, könnyed és élvezetes munkaterületet.

Használhatja jegyzetek készítésére, feladatok természetes nyelven történő ütemezésére, e-mailek kezelésére, valamint másodpercek alatt válthat a személyes és a munkahelyi fiókok között.

Ha a napja egymást követő megbeszélésekkel és feladatokkal van tele, az Amie tiszta, koncentrált teret biztosít Önnek, ahol mindent egy folyamatban tervezhet és rögzíthet. Emellett jól együttműködik az Ön által már használt egyéb online értekezlet-eszközökkel is.

Az Amie Calendar legjobb funkciói

Feladatok hozzáadása vagy események ütemezése természetes nyelvű beírásokkal

Készítsen automatikusan értekezletjegyzeteket; nincs szükség botokra vagy további eszközökre

Szinkronizálja olyan eszközökkel, mint a Todoist, a Notion, a Google Meet és a Spotify

Tekintse meg a feladatokat, eseményeket és értekezletjegyzeteket egymás mellett a jobb kontextus érdekében

Az Amie Calendar korlátai

Az AI-alapú ütemezés még fejlesztés alatt áll, és előfordulhat, hogy nem rendelkezik fejlett logikával

Nem teljes körű projekt- vagy munkafolyamat-kezelésre készült

Az Amie Calendar árai

7 napos ingyenes próba

Pro: 25 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 50 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Amie Calendar értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Captera: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Amie Calendar valós felhasználói?

Egy Reddit-vélemény szerint:

Nagyon szeretem az Amie-t. Gyönyörű és megfelel az igényeimnek… Az iOS-es interaktív felület is nagyon újszerű, de igazán szívszorító, hogy nincs Android-verzió, és nincs mobil böngészőkhöz igazított weboldaluk sem.

7. Any.do (A legjobb egyszerű teendőlistákhoz és emlékeztetőkhöz)

Az Any.do tökéletes választás azok számára, akik szeretnék kézben tartani a napi teendőiket anélkül, hogy bonyolult alkalmazásokkal kellene bajlódniuk. Egyszerű listákkal, ismétlődő emlékeztetőkkal és egy célzott napi tervezővel gondoskodik a dolgok egyszerűségéről. Gyorsan feljegyezheted a feladatokat, egész nap emlékeztetőket kaphatsz, sőt, helyalapú emlékeztetőket is használhatsz a bevásárlásokhoz vagy az útközben elvégzendő feladatokhoz.

Ha könnyűsúlyú alternatívát keres a bonyolult termelékenységi alkalmazások helyett, az Any. do rugalmas teendőlista-sablonokkal is jól párosítható.

Az Any.do legjobb funkciói

Hozzon létre több teendőlistát a feladatok drag-and-drop átrendezésével

Állíts be intelligens emlékeztetőket idő, dátum vagy hely alapján

Tervezze meg minden napját a „My Day” nézet segítségével a jobb koncentráció érdekében

Használja a kezdőképernyőn található widgeteket a feladatok kezeléséhez anélkül, hogy megnyitná az alkalmazást

Az Any.do korlátai

Az olyan fejlett funkciók, mint a WhatsApp-emlékeztetők és a színes címkék, fizetős csomagot igényelnek.

Hiányoznak a közös munkák kezeléséhez szükséges csapatmunkát támogató eszközök

Any. do árak

Személyes: Ingyenes

Premium: 7,99 $/hó

Csapatok: 7,99 USD/hó

Családi csomag: 9,99 $/hó

Any. do értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 190 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 180 értékelés)

Mit mondanak az Any.do valós felhasználói?

Egy G2-es értékelés így szól:

Az Any.do kiváló platform a feladatok szervezéséhez és a tervek betartásához. Az Any.do emlékeztetőket küld, és határidőket állíthatunk be a feladatokhoz. Megoszthatjuk a teendőlistákat és a feladatokat kollégáinkkal. Az Any.do lehetővé teszi olyan naptárak integrálását, mint a Google Naptár, ami segít az emlékeztetőkkel, és a Google Naptárban is ellenőrizhetjük az összes feladatunkat.

8. Todoist (A legjobb minimalista feladatkezelő naptárszinkronizálással)

via Todoist

A Todoist tiszta, letisztult felületével tűnik ki a feladatkezelés terén. Akár a hetedet tervezed, akár útközben gyors ötleteket rögzítesz, a Todoist egyszerűen kezelhető, anélkül, hogy a teljesítmény rovására menne.

A feladatok közvetlenül szinkronizálódnak a naptáraddal; a természetes nyelvű beírásnak köszönhetően egyszerűen hozzáadhatod, hogy „Követés jövő pénteken 10 órakor”, és máris működik. Ez a legjobb választás mindenkinek, aki értékeli a minimalizmust, az intelligens feladatkezelést és a praktikus termelékenységi trükköket.

A Todoist legjobb funkciói

Rendeljen prioritási szinteket a sürgős és az opcionális feladatok megkülönböztetéséhez

Használja az ismétlődő határidőket az ismétlődő feladatok automatizálásához

Csoportosítsa a feladatokat címkékkel, és jelenítsen meg őket egyéni szűrők segítségével

A Todoist korlátai

Az új felhasználóknak időbe telik, mire elsajátítják a szűrők és címkék használatát

Bizonyos funkciók offline használata korlátozott

A Todoist árai

Ingyenes csomag

Pro: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Todoistról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés így szól:

Ez egy egyszerű és gyors feladatkezelő szoftver. Nagyon egyszerű hozzáadni a feladatokat. A tanulási görbe is nagyon könnyű más feladatkezelő szoftverekhez képest. Minden nap használom, beírhatok valamit, és beállíthatom, hogy emlékeztessen rá, vagy napokkal később megjelenjen a feladatlistámon.

👀 Tudta? A Todoist beépített Karma rendszerrel rendelkezik, amely pontokkal jutalmazza a feladatok elvégzését és a sorozatok fenntartását, így játékossá téve a termelékenységet.

9. Notion (A legjobb dokumentumok, feladatok és naptárak összevonásához)

via Notion

A Notion egyetlen rugalmas munkaterületen egyesíti a jegyzeteket, feladatokat, projekteket és naptárakat. Létrehozhat egyedi irányítópultokat, amelyek a heti prioritásokat a projekt ütemterveivel együtt mutatják, jegyzeteket írhat a feladatlistája mellé, és a menetrendjét kontextusban, nem pedig elszigetelten kezelheti.

Akár céljaid nyomon követéséről, tartalomtervezésről vagy személyes munkád szervezéséről van szó, a Notion teljes ellenőrzést biztosít a munkaterületed megjelenése és működése felett. Ez különösen akkor előnyös, ha a merev, előre elkészített rendszerek helyett inkább saját tartalomnaptár-sablonokat szeretnél készíteni.

A Notion legjobb funkciói

Vizualizálja projektjeit adatbázishoz kapcsolt naptárnézetekkel

Használja a drag-and-drop funkciót, hogy testreszabja a blokkokat, például a teendőlistákat, az értekezletek nyomon követését és a szerkesztői naptárakat a sablonokhoz

Csatlakoztasd az adatbázisokat, hogy a feladatokat, határidőket és jegyzeteket egy helyen láthasd

Ossza meg az oldalakat csapattársaival, rendeljen hozzá feladatokat, és tegyen megjegyzéseket közvetlenül a dokumentumokban

A Notion korlátai

A komplex beállítások létrehozása gyakran megköveteli az adatbázisok és a relációk alapos ismeretét

A valós idejű együttműködés nehézkesnek tűnhet szigorú struktúra vagy munkaterületi szabályok nélkül

A Notion árai

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 18 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés így szól:

A Notion egyik legkedveltebb tulajdonsága számomra a rendkívüli rugalmassága és sokoldalúsága. Egy egységes munkaterületként szolgál, ahol zökkenőmentesen kombinálhatja a különböző elemeket, mint például a szöveget, képeket, táblázatokat, adatbázisokat és multimédiás tartalmakat.

10. TickTick (A legjobb szokások és termelékenység nyomon követéséhez)

via TickTick

A feladatkezelésen túlmutatva a TickTick kiváló alternatíva azok számára, akik produktívak akarnak maradni és jobb szokásokat szeretnének kialakítani. Egyesíti a napi tervezőt, a naptár nézetet és a beépített szokáskövetőt, hogy egy helyen kezelhesd a prioritásaidat és nyomon követhesd az előrehaladásodat.

Akár a teendőlistádat futod át, időt szánsz a koncentrálásra, vagy új szokások kialakításához nyomon követed a sorozatokat, a TickTick segítségével könnyen következetes maradhatsz. Ez a megoldás tökéletes, ha olyan tervezőt keresel, amely segít a teljesítményed javításában és a fejlődésben egyaránt.

A TickTick legjobb funkciói

Használd a Pomodoro időzítőt, hogy a feladatokat koncentrált munkaszakaszokra oszthasd

Használja a beépített Eisenhower-mátrixot a sürgős és a fontos feladatok fontossági sorrendjének meghatározásához

Váltson könnyedén a különböző naptárnézetek (napirend, napi, heti, havi) között

A TickTick korlátai

A prémium funkciók, mint például a naptár-előfizetések és a témák, fizetős szolgáltatások.

A felület első használatkor kissé bonyolultnak tűnhet

A TickTick árai

Ingyenes csomag

Premium: 35,99 $ (éves előfizetés)

TickTick értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 120 értékelés)

Mit mondanak a TickTickről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Tetszett az ötlet, hogy a szoftvert egy helyen használhatom a naptáramhoz, a teendőlistámhoz és egyebekhez. Nagyon vonzó volt az az elképzelés, hogy egyesítsem a határidővel rendelkező feladatok naptárát és a határidő nélküli feladatok teendőlistáját.

Ha a napja naptárak, feladatkezelő alkalmazások, értekezletekhez használt eszközök és jegyzetfájlok között oszlik meg, kétszer olyan keményen kell dolgoznia, hogy rendben tartsa a dolgait. Ez az a pont, ahol a ClickUp forradalmasítja a dolgokat.

Ahelyett, hogy különböző eszközökből állítanál össze egy tervezőt, egy olyan összekapcsolt munkaterületet kapsz, amely alkalmazkodik a tervezési, prioritás-megállapítási és végrehajtási módszereidhez. Akár egyedül tervezel, akár egy csapatot vezetsz, a ClickUp projektmenedzsment szoftvere mindent egy helyen egyesít, így semmi sem maradhat ki.

