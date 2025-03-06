Sunsama és ClickUp: melyik tervezőalkalmazás a legjobb?

A reggeled három ügyfélhívással kezdődött, majd egymást követő csapatmegbeszélésekkel folytatódott. Most, délután 4 órakor még a legfontosabb feladataidhoz sem nyúltál, és máris kimerültél.

Ha minden napod így telik, ideje megfontolnod egy dedikált digitális tervezőalkalmazás használatát. Ha már utánanéztél a témának, valószínűleg két népszerű lehetőségre bukkantál: a Sunsama és a ClickUp.

Mindkét eszköz segít jobban kezelni az idődet, de különböző megközelítést alkalmaznak. Az egyik a napi tervezésre és a tudatos termelékenységre összpontosít, a másik pedig teljes munkaterületi megoldást kínál. A valódi kérdés az, hogy melyik felel meg az igényeidnek? Derítsük ki!

⏰ 60 másodperces összefoglaló A ClickUp a következőkre a legjobb: A Sunsama a következőkre a legjobb: Minden méretű csapat és vállalkozás, amelynek sokoldalú projektmenedzsment eszközre van szüksége. Egyedül dolgozó szakemberek és szabadúszók, akik a napi tervezésre koncentrálnak A felhasználók, akik kiterjedt testreszabási lehetőségeket és egy all-in-one munkaterületi megoldást keresnek Azok a felhasználók, akik egyszerű, intuitív felületet, fókusz módot és időkeret-kezelést tartanak fontosnak. Azok számára, akik AI-támogatást szeretnének a feladatok automatizálásához és betekintéshez Azok számára, akik a meglévő eszközöket egy központi tervezőbe szeretnék integrálni Azok számára, akik robusztus funkciókra és projektmenedzsment képességekre van szükségük. Azok számára, akik egyszerű, zavaró tényezőktől mentes tervezési élményt keresnek.

Mi az a ClickUp?

Tervezd meg projektjeidet, rangsorold feladataidat és kövesd nyomon az előrehaladást egy helyen a ClickUp segítségével.

Az egyéni teendői a jegyzetalkalmazásban, a csapat projektjei a megosztott munkaterületen találhatók, és ha segítségre van szüksége, egy külön csevegőalkalmazásban kell megkeresnie kollégáit.

Egy nem túl vidám tény? Naponta 1200-szor váltunk az alkalmazások között. Ez az éves munkaidőnk 9%-ának pazarlását jelenti.

A ClickUp megoldja ezt a problémát egy olyan, munkához készült alkalmazással, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Ugyanolyan egyszerűen használhatja feladatütemezéshez, időgazdálkodáshoz és projektkövetéshez, mint csapatmunkához. Több eszköz helyettesítésére tervezve, rendkívül testreszabható felületet kínál a munka tervezéséhez, szervezéséhez és végrehajtásához.

Akár szabadúszóként személyes feladatokat kezel, akár egy nagy csapat tagjaként komplex projekteket irányít, a ClickUp olyan funkciókkal, mint a feladatok automatizálása, a közös dokumentumok és még az AI-alapú eszközök is, az Ön igényeihez igazodik.

A ClickUp funkciói

A ClickUp olyan eszközöket kínál, amelyekkel előrehaladhat a tervezett ütemtervvel és eredményeket érhet el, a testreszabható naptárnézetektől az AI-alapú betekintésekig és a használatra kész napi tervező sablonokig. Fedezzük fel ezeket a funkciókat, és nézzük meg, hogyan alakíthatják át a munkáját és javíthatják a napi tervezés hatékonyságát.

1. ClickUp naptártervező sablon

A ClickUp naptártervező sablon segítségével könnyedén ütemezhet és kezelhet eseményeket, határidőket és feladatokat. A sablont az egyedi munkafolyamatához igazíthatja olyan funkciók segítségével, mint az egyéni állapotok és egyéni mezők, amelyekkel rögzítheti a feladatok részleteit és előrehaladását.

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Kezelje könnyedén a határidőket és az ütemterveket a ClickUp naptártervező sablonjával.

Akár mérföldköveket kell nyomon követnie, költségeket kell figyelnie, vagy feladatokat kell kategorizálnia, ez a sablon könnyedén alkalmazkodik a feladatkezelési, projektmenedzsment vagy általános tervezési igényeihez.

A sablon számos nézetet kínál, például a havi tervezőt és az idővonalat, így a saját igényeinek leginkább megfelelő módon ábrázolhatja a menetrendjét, és biztos lehet benne, hogy semmi sem marad ki.

Automatizálja az emlékeztetőket és áttekintést nyújt, segítve ezzel a feladatok ütemezésének kaotikus helyzetét csökkenteni és átalakítani az időgazdálkodás módját.

Ha azonban sablont szeretne, amely segít a személyes és szakmai kötelezettségek napi ütemezésében, akkor nézze meg a ClickUp napi tervező sablont. Másrészt a ClickUp heti tervező sablon segítségével szervezheti a hét feladatait. Ez a sablon hatékony, kétoldalas formátumban jeleníti meg az egész hetet.

Tanulja meg, hogyan hozhat létre projektnaptárat ezzel a praktikus videóval:

2. ClickUp naptár

A ClickUp naptár túlmutat az egyszerű feladatütemezésen, és központi platformot kínál a munka vizualizálásához, az események koordinálásához és a feladatütemények egyszerű kezeléséhez.

Akár több munkahatáridőt kell nyomon követnie, akár személyes kötelezettségeket kell kezelnie, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő naptára segít a terveinek szervezésében és rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez.

Kezelje a projekt ütemtervét a ClickUp Naptárral, és tartsa mindenki naprakészen!

Váltson napi, heti vagy havi elrendezés között, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson. A drag-and-drop funkcióval a tervezés gyerekjáték – egyszerűen mozgassa a feladatokat, vagy állítsa be az időtartamokat és a függőségeket közvetlenül a naptárban.

A ClickUp mesterséges intelligenciával ellátott naptárfunkciói, például az intelligens ütemtervezés a megbeszélésekhez és a teendőkhöz, valamint a külső eszközökkel, például a Google Naptárral való integráció egyszerűsítik a tervezési folyamatot.

Naptárát biztonságosan megoszthatja ügyfeleivel, csapattársaival vagy vendégeivel, így mindenki tájékozott marad és összhangban van a feladatok prioritásaival és ütemtervével.

Ha ehhez még a testreszabható emlékeztetők erejét is hozzáteszi, soha többé nem fog elmulasztani egy fontos találkozót vagy határidőt!

Íme egy praktikus útmutató a ClickUp naptár maximális kihasználásához.

3. ClickUp Brain

A ClickUp saját fejlesztésű mesterséges intelligenciájú asszisztense, a ClickUp Brain összekapcsolja a feladatait, dokumentumait, embereit és külső alkalmazásait, például a Google Drive-ot, így létrehozva egy központosított, okosabb munkaterületet.

Ez az AI funkció időtakarékos termelékenységi trükköket is lehetővé tesz, például a projektfrissítések automatizálását és egyszerű utasítások segítségével kiváló minőségű tartalom zökkenőmentes elkészítését.

Ha a munkaterhelése valaha is kezelhetetlenné vált, és azon töprengett, hogyan tudná nyomon követni a feladatokat, a ClickUp Brain automatizált standup jelentéseket és tevékenységi összefoglalókat oszt meg, hogy mindig tájékozott maradjon.

Készíts ideális heti munkatervet a ClickUp Brain segítségével!

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a következőkre:

Tervezze meg a napját, és határozza meg, mely feladatokat kell elsőként elvégeznie a határidők, a függőségek és a sürgősség alapján.

Hívja elő a munkaterületéről a feladatok, projektek vagy dokumentumok legfontosabb adatait, anélkül, hogy manuálisan kellene átnéznie az információkat.

Kapjon kontextusérzékeny javaslatokat és tartalmakat a munka felgyorsításához – függetlenül attól, hogy jelentést tervez vagy e-maileket szerkeszt.

Sablonok létrehozásával gyorsabban dolgozhatsz, és könnyedén átírhatod a videó- és hangklipeket.

Biztonságban tartja személyes adatait, mivel azokat nem használják az AI modell betanításához.

👀 Tudta? A projektmenedzsmentben mesterséges intelligenciába befektető vállalatok 93%-a mindössze 12 hónap alatt pozitív befektetési megtérülést ért el.

4. ClickUp feladatok

Tervezz, szervezz és működj együtt bármilyen projekten a ClickUp Tasks segítségével!

A ClickUp feladatok a ClickUp feladatkezelési funkciójának középpontjában állnak, és segítenek megszervezni mindent, az egyszerű teendőktől a komplex projektekig.

Használd őket a következőkre:

A nagyobb projekteket bontsa kezelhető feladatokra: Hozzon létre feladatokat és alfeladatokat, és rendelje azokat a megfelelő csapattagokhoz, így egyszerűsítve a nyomon követést és biztosítva a felelősségre vonhatóságot.

Testreszabhatja feladatait az igényeinek megfelelően: testreszabhatja a munkafolyamatokat egyéni állapotokkal, könnyedén nyomon követheti az előrehaladást, és egyéni mezőkkel részletes információkat adhat hozzá.

Hatékony munkasorrend: Színkódolt prioritási jelölőkkel összpontosíthat a legfontosabb feladatokra.

Ütemezés és automatizálás: Könnyedén tervezhet és módosíthatja az ütemterveket, valamint automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, hogy időt takarítson meg.

Zökkenőmentes együttműködés: kapcsolja össze a kapcsolódó feladatokat, rendeljen feladatokat több listához, és könnyedén lássa, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a projektek.

A ClickUp feladatkövető funkciója rendet teremt a munkádban, mivel központi helyet biztosít a kommunikációhoz, az együttműködéshez és a feladatok elvégzéséhez.

Ha egyszerűbb megoldást keres a feladatkezeléshez, próbálja ki a ClickUp feladatkezelési sablont. Négy különböző nézetet kínál – lista, tábla, doboz és naptár –, amelyek segítségével prioritás vagy osztály szerint vizualizálhatja a feladatokat, nyomon követheti azok állapotát, és hatékonyan együttműködhet csapatával.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelő megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapattagjai gyorsan cselekedhetnek és összehangoltan dolgozhatnak.

A ClickUp árai

A ClickUp szinte bármilyen projektmenedzsment igényhez igazítható. Elég technikai ahhoz, hogy nagy, több évre kiterjedő, több részlegre kiterjedő projekteket kezeljen, ugyanakkor testreszabható, hogy egyszerű napi ellenőrzőlistaként is működjön.

Olvassa el még: Ingyenes Sunsama alternatívák és versenytársak

Mi az a Sunsama?

via Sunsama

A Sunsama egy napi tervezőalkalmazás, amelynek célja, hogy segítse a felhasználókat a rutin feladatok és ütemtervek egyetlen, egyszerűsített munkafolyamatban történő szervezésében.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy összehangolják a munkahelyi és a személyes prioritásaikat, időt szánjanak a feladatokra, és nyomon kövessék a nap folyamán elért eredményeket.

A strukturált tervezésre összpontosító Sunsama olyan funkciókat kínál, amelyek célja a termelékenység támogatása és a felhasználók segítése a feladatok és felelősségek kezelésében.

A Sunsama funkciói

Most nézzük meg a Sunsama néhány funkcióját:

1. Napi tervezés

via Sunsama

A Sunsama napi tervezési funkciója egyszerű módszert kínál a napod strukturálására, mivel egy helyen összehangolja a feladataidat és a menetrendedet. Lehetővé teszi, hogy reális célokat tűzz ki, időt szánj a kritikus feladatokra, és egy tiszta, intuitív felületen vizualizáld a munkaterhelésedet.

A Sunsama segít a munkát kezelhető lépésekre bontani azáltal, hogy a napi prioritásokra összpontosít, így biztosítva a haladást felesleges stressz nélkül. A funkció ösztönzi a tervezést, a befejezett feladatok átgondolását és a következő nap prioritásainak meghatározását, elősegítve a termelékenység kiegyensúlyozott megközelítését.

💡 Profi tipp: Helyezd előtérbe a személyes fejlődést azáltal, hogy időt szánsz a készségfejlesztésre, workshopokra vagy az iparági ismeretek elolvasására. Ha ezeket beépíted a tervezési rutinodba, növelheted a termelékenységedet, és felkészülhetsz arra, hogy a napi feladataid során megalapozottabb döntéseket hozz.

2. Feladatok integrálása

via Sunsama

A Sunsama egyik erőssége, hogy zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Naptár, a Trello, az Asana és a Jira.

Ez az integráció lehetővé teszi, hogy több platformról is felvegyen feladatokat a Sunsama-ba, így létrehozva egy központi hubot a tervezéshez és a végrehajtáshoz.

Mivel nem kell többé alkalmazások között váltogatnia, minden feladatát és találkozóját egy helyen tekintheti meg, ami egyszerűbbé teszi a munkafolyamatot. A Sunsama integrációi megkönnyítik a különböző eszközök közötti átmenetet, biztosítva a jobb szervezést és a feladatok jobb átláthatóságát.

3. Időkeret

via Sunsama

A Sunsama időkeret funkciója segít a felhasználóknak meghatározott időtartamokat rendelni a feladatokhoz, elősegítve ezzel a koncentrációt és a termelékenységet.

A munkák naptárban történő vizuális ütemezésével ösztönzi Önt arra, hogy minden feladatnak határokat szabjon és tartsa be a tervet. Ez a strukturált megközelítés segít elkerülni a naptár túlterhelését, miközben biztosítja, hogy minden feladat megkapja a szükséges figyelmet.

Azok számára, akik nagyra értékelik a pontos időgazdálkodást, a timeboxing praktikus megoldást kínál a munkaterhelésük ellenőrzésére.

A Sunsama árai

2 hétig ingyenes

Havi előfizetés: 20 USD/felhasználó havonta

Éves előfizetés: 16 USD/felhasználó havonta

ClickUp és Sunsama: funkciók összehasonlítása

Íme egy rövid áttekintés a két eszköz funkcióiról:

Funkció ClickUp Sunsama Legalkalmasabb Minden méretű csapat és vállalkozás számára Egyéni szakemberek, szabadúszók AI ütemezési javaslatok Igen Nem Napi és heti áttekintések Igen Igen Projektmenedzsment eszközök Igen Nem Időkeret Igen Igen Csapatmunka Igen Feladatokra és naptárra korlátozott Integrációk Kiterjedt, beleértve a Google Naptárat, a Slacket, a Salesforce-t és még sok mást. Közepes, a feladatokra összpontosító eszközökre koncentrál Kész sablonok Igen Nem Haladás nyomon követése Igen, beépített, testreszabható irányítópultokkal és jelentésekkel. Igen, az egyéni célokra összpontosít

Most nézzük meg közelebbről, hogy a Sunsama és a ClickUp hogyan közelíti meg a digitális tervezést. Íme a legfontosabb funkcióik részletes összehasonlítása:

1. AI ütemezés

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő ütemezési javaslatai automatikusan megtervezik a feladatok blokkját a határidők, prioritások és a meglévő munkaterhelés alapján.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy ajánljon valamit:

Mely feladatokat kell előtérbe helyezni?

Hogyan optimalizálhatja a találkozók ütemezését?

Melyik időtartamokat szánja melyik feladatra, a korábbi termelékenységi trendek alapján?

Személyre szabott javaslatokat kapsz, amelyek segítségével a legfontosabb feladatok és a legmagasabb termelékenységi szint köré szervezheted a napodat.

Szerezz személyre szabott javaslatokat a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához, hogy jobban megtervezhesd a napodat a ClickUp Brain segítségével.

A Sunsama nem tartalmaz AI-alapú ütemezést. Ehelyett beállíthatja az általános munkaidőt alapértelmezett ütemezésként. Csatornánként egyedi ütemezéseket is beállíthat, amelyek felülírják az alapértelmezett ütemezést.

🏆 Győztes: A ClickUp nyert fejlett, automatizált AI ütemezési funkcióival.

👀 Tudta? Becslések szerint évente 48 billió dollárt fordítanak projektekre világszerte. A Standish Group adatai azonban azt mutatják, hogy ezeknek a projekteknek csak 35%-a jár sikerrel. A fennmaradó 65% elképesztő mennyiségű pazarlást és elszalasztott lehetőséget jelent.

A ClickUp kiváló projektmenedzsment szoftver egyének és csapatok számára egyaránt, olyan eszközöket kínálva, mint a Gantt-diagramok, a feladatok függőségei és a haladás nyomon követése.

Továbbá a szálba rendezett megjegyzések és @említések megőrzik a kontextust a feladatok és dokumentumok között.

Brainstormingozzon és vizualizálja a munkafolyamatokat közvetlenül a ClickUp-ban a Whiteboards és a Mind Maps segítségével, készítsen és tároljon projektdokumentációt valós idejű együttműködéssel, és kezelje e-mailjeit és üzeneteit anélkül, hogy elhagyná a ClickUp-ot.

Ezek a funkciók ideálisak komplex munkafolyamatok csapatok közötti kezeléséhez.

📮ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapatkommunikációhoz. Bár ez gyors és hatékony kommunikációt tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornára, szálra vagy közvetlen üzenetre oszlanak, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését. Az olyan integrált megoldásokkal, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

A Sunsama az egyéni termelékenységre összpontosít, és nem tartalmaz projektmenedzsment eszközöket, ezért kevésbé alkalmas komplex projekteket tervező csapatok számára.

🏆 Győztes: A ClickUp egyértelműen a legjobb választás azoknak a csapatoknak és vállalkozásoknak, amelyek átfogó projektmenedzsmentre szorulnak.

3. Sablonok

A ClickUp széles körű projekttervezési és projektmenedzsment sablonokat kínál, amelyek sokféle igényt kielégítenek. Ezek a sablonok nagymértékben testreszabhatók, így egyéni vagy csapatprojektekhez is alkalmazhatók.

A Sunsama nem kínál előre definiált, használatra kész sablonokat, de a felhasználók saját sablonokat hozhatnak létre úgy, hogy feladatokat adnak hozzá a backlogjukhoz, és azokat sablonként jelölnek meg. Ezeket a feladatokat aztán szükség szerint lemásolhatják, hogy újra felhasználhassák a feladatstruktúrákat.

🏆 Győztes: A ClickUp nyert a sablonok sokfélesége és testreszabhatósága miatt.

4. Árak

Funkció ClickUp Sunsama Ár (havonta) Örökre ingyenes csomag Korlátlan Üzleti 20 dollár 0 dollár 7 dollár 12 dollár AI-ütemezés Nem Igen, a ClickUp Brain segítségével. Igen, a ClickUp Brain segítségével. Nem Automatizált tervezés Igen Igen Igen Nem Naptár nézet Igen Igen Igen Igen Közös dokumentumok Igen Igen Igen Nem Sprint menedzsment Igen Igen Igen Nem Projekt sablonok Igen Igen Igen Nem Valós idejű csevegés Igen Igen Igen Nem Feladatok száma Korlátlan Korlátlan Korlátlan Korlátlan

ClickUp

A ClickUp különböző igényeket kielégítő árazási lehetőségeket kínál. A Free Forever csomag ideális egyéni felhasználók számára, míg az Unlimited csomag havi 7 dollárba kerül felhasználónként. A növekvő csapatok számára tervezett Business csomag havi 12 dollárba kerül felhasználónként.

Nagyobb szervezetek számára a ClickUp testreszabható Enterprise tervezetet kínál. Ha pedig AI-re van szüksége, a ClickUp Brain bármely fizetős tervezethez hozzáadható, havi 7 dollárért tagként.

Sunsama

A Sunsama havi 20 dollárt számol fel felhasználónként egy 14 napos, teljes funkcionalitású ingyenes próbaidőszakért. Ez az átalánydíj nem tartalmaz több szintet, így az árazás egyértelmű és egyszerű, de nem alkalmazkodik az egyéni és csapatok egyedi igényeihez. Ha az éves csomagot választja, évente 48 dollárt takaríthat meg.

🏆 Győztes: A ClickUp többszintű árazási opciói nagyobb rugalmasságot biztosítanak, így egyéni felhasználók és csapatok számára is alkalmasak, anélkül, hogy pénzt kellene elköltenie olyan funkciókra, amelyekre nincs szüksége.

ClickUp és Sunsama a Redditen

A Sunsama és a ClickUp közötti vita gyakran felmerül a Reddit beszélgetéseiben. Mindkettőnek vannak elkötelezett rajongói, de nézzük meg, mit szeretnek (vagy utálnak) a Reddit felhasználók ezekben az alkalmazásokban, és hogyan viszonyulnak egymáshoz.

A Reddit felhasználói gyakran úgy írják le a ClickUp-ot, mint egy átfogó projektmenedzsment szoftvert, és sokan értékelik annak képességét, hogy többéves projekteket és kisebb feladatokat egyaránt képes kezelni.

Chihulytea például megjegyzi:

Évek óta használom a ClickUp alkalmazást különböző többéves kutatási projektek és kisebb léptékű feladatok kezelésére. Számomra ez inkább egy projektmenedzser, míg a Sunsama egy napi gyors menedzser.

Évek óta használom a ClickUp alkalmazást különböző többéves kutatási projektek és kisebb léptékű feladatok kezelésére. Számomra ez inkább egy projektmenedzser, míg a Sunsama egy napi gyors menedzser.

Más fórumokon a ClickUp-ot sokoldalú naptárfunkciói, AI-alapú eszközei és testreszabható feladatkezelési opciói miatt is dicsérik. Ezek a funkciók egy központi, all-in-one platformot biztosítanak a felhasználóknak munkájuk szervezéséhez.

Ha véleményeket keres a Sunsama-ról, a felhasználók körében általános vélemény, hogy az alkalmazás képes központosítani az eszközöket és racionalizálni a munkafolyamatokat:

Ahogy Cappy2020 mondja:

A legfontosabb, hogy segített összevonni a több alkalmazást (Gmail, Google Naptár, Things, Asana), amit használnom kell, egy központi, felhasználóbarát felhasználói felületbe/programba, amit aztán felhasználhatok a napom megfelelő tervezéséhez és időbeosztásához.

A legfontosabb, hogy segített összevonni a több alkalmazást (Gmail, Google Naptár, Things, Asana), amit használnom kell, egy központi, felhasználóbarát felhasználói felületbe/programba, amit aztán felhasználhatok a napom megfelelő tervezéséhez és időbeosztásához.

A Reddit több feladatkezelési fórumán is nagyra értékelik a minimalista felületet, amely olyan funkciókkal, mint a napot racionalizáló timeboxing, egyszerűsíti a tervezést.

Néhány Reddit-felhasználó azonban aggodalmát fejezi ki az árakkal kapcsolatban, különösen akkor, ha a Sunsamát más szoftverekkel hasonlítják össze:

Szeretném továbbra is használni, de egyszerűen nem tudom megindokolni az alkalmazás ilyen magas árát, amely valójában egy nagyon egyszerű alkalmazás.

Szeretném továbbra is használni, de egyszerűen nem tudom megindokolni az alkalmazás ilyen magas árát, amely valójában egy nagyon egyszerű alkalmazás.

Olvassa el még: Sunsama áttekintés: Mit kell tudni erről a termelékenységi alkalmazásról?

Melyik tervezőalkalmazás a legjobb?

Az eredmények megvannak, és egyértelmű a győztes! 🏆

A Sunsama és a ClickUp közül a ClickUp tűnik a jobb választásnak.

Míg a Sunsama egyszerűségével, intuitív napi tervezési és időkeret-funkcióival tűnik ki, korlátozott funkcionalitása és magasabb ára miatt kevésbé vonzó azok számára, akik robusztusabb eszközöket igényelnek.

A Sunsama minimalista megközelítése ideális azok számára, akik egyszerű, zavaró tényezőktől mentes napi tervezési élményt keresnek, de hiányoznak belőle a fejlett funkciók és az átfogó projektmenedzsment képességek.

A ClickUp viszont? 💜

Ez az all-in-one megoldás, amely értéket teremt. Széleskörű funkcióival, mint például a testreszabható feladatkezelés, a sokoldalú naptárnézetek, az AI-alapú eszközök és a zökkenőmentes integrációk, a ClickUp valóban egy olyan alkalmazás, amely a felhasználók igényeinek megfelelően skálázható.

Akár egyéni napi feladatokat tervez, akár komplex projekteket irányító csapatot vezet, a ClickUp rugalmasságával és funkcionalitásával minden feladatra megoldást kínál.

A ClickUp-ot használó csapatok jelentése: Heti 3+ óra megtakarítás (az ügyfelek 60,2%-a)

3 vagy több eszköz helyettesítése (az ügyfelek 40,9%-a)

Megtakarított pénz (az ügyfelek 54,7%-a)

Készen állsz hasonló idő- és pénzmegtakarításra? Próbáld ki a ClickUp-ot még ma!