Az Eisenhower-mátrix a prioritások meghatározásához és a termelékenység növeléséhez: útmutató

Képzelje el, hogy egy hatalmas halom elvégzendő feladattal kezdi a napját. Elég nyomasztó lehet, igaz?

Nos, mi a legjobb módszer a feladatok elvégzésére? Természetesen azzal, hogy elkészít egy teendőlistát.

Egy egyszerű feladatlista elkészítése segít átlátni a dolgokat és megfelelően tervezni.

Most azonban egy második problémával kell szembenéznie: mely feladatokat kell prioritásként kezelnie, és melyeket kell későbbre halasztania? És van-e valami a listán, amit egyelőre kihagyhat?

A feladatok fontossági sorrendbe állítása nehéz feladat lehet. A Journal of Consumer Research 2018-as tanulmánya kimutatta, hogy a legtöbb ember a sürgős feladatok felé hajlik, a fontosabbak helyett, amelyek gyakran nagyobb hasznot hoznak.

Ez azt jelenti, hogy nagyobb valószínűséggel rangsoroljuk a határidővel rendelkező feladatokat, és halasztjuk el azokat, amelyeknek nincs határideje, függetlenül attól, hogy azok mennyire fontosak.

Más szavakkal, amikor határidőkkel kell szembenéznünk, hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni a fontosabb feladatokat a sürgősebbek miatt, annak ellenére, hogy a fontos feladat végső eredménye nagyobb lesz.

Az Eisenhower-mátrix segít megoldani ezeket a problémákat. Kiváló eszköz bizonyos feladatok értékének megértéséhez, miközben azonosítja azokat, amelyeket eltávolíthat a teendőlistájáról. Értékes eszköz a hatékony időgazdálkodáshoz (néhányan időgazdálkodási mátrixnak is nevezik).

Mi is az Eisenhower-mátrix? Készítettünk egy praktikus útmutatót, amely segít megismerni minden fontos információt róla.

Kezdjük el! ⏳

Mi az Eisenhower-mátrix?

Az Eisenhower-mátrix egy termelékenységi és feladatkezelő eszköz, amely a feladatokat sürgősségük és fontosságuk alapján kategorizálja. Ehhez a feladatokat négy kvadránsra kell osztania:

Sürgős + Fontos Nem sürgős + fontos Sürgős + Nem fontos Nem sürgős + Nem fontos

Az Eisenhower-mátrix segít rendezni a feladatokat, rendben tartani a dolgokat és kitalálni, mit kell először megoldani, így időt és erőforrásokat takaríthat meg.

Előfordulhat, hogy egy feladat megkezdése akadályozza más feladatok előrehaladását. A mátrix segít a feladatok tisztázásában azáltal, hogy bevált paraméterek alapján elkülöníti őket.

Miért nevezték el Eisenhower-mátrixnak?

Az „Eisenhower-mátrix” koncepciót Dwight D. Eisenhowerről, az Egyesült Államok 34. elnökéről nevezték el.

Térjünk vissza egy kicsit az időben. ⏪

Mielőtt elnökké vált, Eisenhower kiemelkedő katonai karriert futott be, az amerikai hadsereg tábornokaként és a második világháború idején a Szövetséges Erők főparancsnokaként szolgált. Elnökként is részt vett néhány nagy horderejű eseményben, többek között a NASA létrehozásában és a koreai háború befejezésében.

Kétségtelen, hogy tudta, hogyan kell hatékonyan rangsorolni a feladatokat, és tartós, pozitív eredményeket elérni.

Magas rangú katonai vezetőként, majd később elnökként Eisenhower folyamatosan ellentmondásos feladatokkal és prioritásokkal szembesült.

Kialakított egy keretrendszert a feladatok sürgősségük és fontosságuk alapján történő rangsorolásához. Ez az elképzelés több mint három évtizeddel később továbbfejlesztésre került, és az „Eisenhower-mátrix” vagy „Eisenhower döntési mátrix” nevet kapta. Stephen Covey Eisenhower bölcsességét beépítette ebbe a széles körben elterjedt termelékenységi eszközbe bestseller könyvében, A hatékony emberek 7 szokása.

Az Eisenhower-mátrix más néven is ismert: időgazdálkodási mátrix, prioritási mátrix, Eisenhower-doboz, Eisenhower-módszer és sürgős-fontos mátrix.

Az Eisenhower-mátrix négy kvadráns módszertana: sürgősség kontra fontosság

Az Eisenhower-mátrix négy kvadránsa vagy részlege segít a feladatok szétválasztásában. Két paraméter, a sürgősség és a fontosság alapján vannak felosztva. E két paraméter metszéspontja négy kvadránst eredményez, amelyek a következő feladatokat tartalmazzák:

Azonnal elvégzendő

Későbbi időpontra ütemezni

Delegálható valakinek

Törlés vagy felfüggesztés

A mátrix segít megérteni, mi teszi a fontos feladatokat sürgőssé, mivel a folyamatos munkastressz miatt gyakran nem tudunk objektíven tekinteni a dolgokra.

De mi a sürgős és mi a fontos?

Sürgős

Ezek a sürgős ügyek szigorú határidőt szabnak Önnek, és azonnali figyelmet igényelnek. Ide tartoznak azok a tevékenységek, amelyeket rövid időn belül el kell végeznie, vagy elkerülhetetlen következményekkel kell szembenéznie. Nem kerülheti el őket, de ha túlzottan rájuk koncentrál, elhanyagolhatja a nagyobb hasznot hozó alapvető feladatokat.

Példák:

Válaszadás az ügyfelek e-mailjeire vagy telefonhívásaira

Ügyfélprezentáció elkészítése

Ügyfél-visszajelzések feldolgozása

Fontos

A fontosság szubjektív, és személyes értékek és célok alapján határozható meg. Ezek a feladatok hozzájárulnak hosszú távú céljainak eléréséhez. Megoldásuk gondos tervezést és szándékos erőfeszítéseket igényel.

Példák:

Termékfejlesztési stratégia kidolgozása

Új képzési tanfolyam elvégzése

Ügyfélkonfliktusok megoldása

Az Eisenhower-mátrix ötvözi a feladat sürgős és fontos tényezőit, és négy kvadránsba sorolja azokat:

Csak csináld: Sürgős és fontos feladatok

Ütemezze be: Nem sürgős, de fontos feladatok

Delegálja: Sürgős, de nem fontos feladatok

Törölje: Nem sürgős és nem fontos feladatok

Így néz ki a mátrix. 👇

Most nézzük meg a négyzeteket egyenként.

1. kvadráns: Csak csináld – sürgős és fontos

A sürgős és fontos feladatok azonnali cselekvést igényelnek Öntől. Határidejük szorító, és jelentős következményekkel jár, ha nem teljesítik őket időben. Mindkét esetben válsághelyzeti reagálás válik szükségessé.

Példák:

A holnapra tervezett bevezetéshez szükséges anyagok véglegesítése

Egy szabadságon lévő kolléga munkájának átvétele

Sürgős technikai probléma megoldása, amely megakadályozza az ügyfeleket a termék használatában

Egy utolsó pillanatban felmerült ügyfélkonfliktus megoldása, amely ha nem kezelik, a közösségi médiában is felmerülhet

Az 1. kvadráns feladatok elkerülhetetlenek. Akármennyire is jól tervezi meg a napját, bizonyos dolgok nem lesznek az Ön ellenőrzése alatt.

A probléma azonban az, hogy ha túlzottan ezekre a feladatokra koncentrál, elhanyagolja a számára fontos hosszú távú célokat.

Covey arra figyelmeztet, hogy ha egész nap válságkezeléssel, tűzoltással töltjük az időnket, az végül kimeríti az energiánkat, és a 4. kvadránsba csábít.

2. kvadráns: Tervezze meg – nem sürgős, de fontos

A fontos, de nem sürgős feladatoknak nincs határideje, de hosszú távon elengedhetetlenek a sikerhez.

Mivel ezeknek a feladatoknak nincs közvetlen határideje, könnyű elhalasztani őket a sürgősebb feladatok javára.

Példák:

Hosszú távú stratégiai terv kidolgozása vállalkozása vagy csapata számára

Fektessen be a szakmai fejlődésbe és új készségek elsajátításába

Piackutatás végzése új lehetőségek felkutatására a szervezet számára

Üzleti terv vagy javaslat írása egy új kezdeményezéshez

Személyes vagy szakmai céljainak felülvizsgálata és frissítése

A munkaterület szervezése és rendezése a termelékenység növelése érdekében

Az első negyedévvel ellentétben, amely inkább a problémák megoldására összpontosít, a második negyedévben türelmesen megtervezheti és rangsorolhatja a fontos célokat.

De ezek a feladatok örökre elakadnak, mivel nincs meghatározott határidejük.

A 2. kvadráns személyes időgazdálkodásra vonatkozóan Covey azt javasolja, hogy ezeket a feladatokat ne megoldandó problémákként, hanem szakmai és személyes fejlődési lehetőségekként tekintsük.

3. kvadráns: Delegálja – sürgős, de nem fontos

Ez a kvadráns tartalmazza az összes olyan elfoglalt munkát, amely nem járul hozzá hosszú távú céljai eléréséhez. Ezek a feladatok nem a legjobb időkihasználást jelentik, ezért ki kell szervezni vagy delegálni őket.

Példák:

Válaszadás az ügyfelek e-mailjeire

A legújabb trendeket keresve görgetünk a közösségi médiában

Ügyfél-visszajelzések feldolgozása

Ügyfél- vagy elemzési adatok bevitele táblázatokba

Néhány véletlenszerű megbeszélés fontos munkák között

Az ebben a kvadránsban található feladatok nem feltétlenül igényelnek szakértelmet; csupán sürgősek, de nem Önnek szólnak. Ha túl sok időt tölt ezzel a kvadránssal, elveszítheti az irányítást a menetrendje felett. Ezért kell ezt a tevékenységet másokra delegálnia.

Gondoljon bele:

Szükség van arra, hogy részt vegyen azon a megbeszélésen, vagy valaki más is elküldheti Önnek a jegyzőkönyvet? Kell-e manuálisan bevinni az adatokat, vagy használhat egy autonóm projektmenedzsment rendszert, mint például a ClickUp? (A legkönnyebb megoldás 😉).

Ennek a kvadránsnak elengedhetetlen része, hogy megtanuljon nemet mondani. Ne vállaljon olyan felelősségeket, amelyek nem az Ön feladata. Tegye azt, amit kell, ne azt, amit tud!

A ClickUp segítségével könnyű delegálni a feladatokat: rendelje őket közvetlenül a csapathoz, vagy @megjelöléssel emelje ki őket egy megjegyzésben.

Természetesen előfordulhat, hogy egyes feladatokat nem tud átruházni ebben a kvadránsban. Ebben az esetben is gondoskodhat arról, hogy azok ne vegyék át az irányítást a napja vagy a hete felett. Például a következőket teheti:

Határozzon meg egyértelmű elvárásokat a feladatra fordítható maximális időtartammal vagy erőfeszítéssel kapcsolatban.

A nap legproduktívabb időszakára ütemezze a legfontosabb feladatokat, majd ezek köré szervezze a kevésbé fontos feladatokat.

Beszélje meg munkaterhelését a vezetőjével

Gyakorold, hogy elutasítod azokat a feladatkérelmeket, amelyek nem állnak összhangban a céljaiddal és célkitűzéseiddel.

Olvassa el még: Hogyan kerülje el az időpazarlást a munkahelyén

4. kvadráns: Törölje – nem sürgős és nem fontos

Az ebben a kvadránsban található feladatok a kukába valók. Ezek a felesleges feladatok időpazarlásnak minősülnek, és sem a személyes, sem a csapat fejlődéséhez nem járulnak hozzá. Ha azonban elmerül bennük, órákat fog pazarolni, és csak megbánást fog érezni.

Példák:

Csatlakozzon olyan értekezletekhez, amelyek szöveges üzenetekkel is lebonyolíthatók

A közösségi médiában görgetés a trendek felkutatásának benyomásával

A munkatársak felesleges zavaró tényezői

Hé, ez nem jelenti azt, hogy minden élvezetet fel kell áldoznia. Még Eisenhower is kiegyensúlyozta elfoglalt és stresszes munkarutinját golfozással, hogy pihenjen és levezesse a stresszt.

Covey szerint a titok a kiegyensúlyozottság. A szabadidődet tudatosan kell megszervezned, hogy a lehető legtöbbet hozhasd ki belőle.

Az Applied Psychology folyóiratban megjelent kutatási tanulmány szerint a szabadidő eltöltésének módja közvetetten befolyásolja a munkahelyi termelékenységet. Más szavakkal, az, hogy mire fordítja szabadidejét, meghatározhatja a munkahétjét.

Például a testmozgás motiválhat, a jóga és a meditáció pedig segíthet ellazulni a munkanap során. Hasonlóképpen, egy hobbi űzése, önkéntes munka vagy a családdal és barátokkal töltött idő is növelheti a termelékenységet.

Íme néhány tipp a mátrix hatékony használatához.

Tippek a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához az Eisenhower-mátrix segítségével

1. Ne telítse túl a négyzeteket

Projektmenedzserként valószínűleg sok feladat szerepel a teendőlistáján. De ügyeljen arra, hogy ne töltse túl a négyzeteket. Ezzel elkerülheti, hogy a mátrix túlzsúfolt és kezelhetetlen legyen.

Ideális esetben azt javasoljuk, hogy legfeljebb tíz feladatot vagy tevékenységet helyezzen el minden egyes kvadránsban. A hosszú feladatlista csak hatástalan munkamenedzsmenthez vezet.

Biztosak vagyunk benne, hogy lesznek olyan feladatok, amelyeket kizárhat, mielőtt feljegyzi a teendőit a négyzetekbe. Kipróbálhat több mátrixot is készíteni, vagy azokat egy fő mátrixba összevonni, hogy a prioritást élvező, de rendezetlen projekteket és feladatokat tisztán kezelhesse.

2. Használjon vizuális feladatmegkülönböztetőket

A vizualizáció egy bevált módszer a munkafolyamat hatékonyságának növelésére. Ezzel egy pillanat alatt áttekintheti az egész munkafolyamatot.

A feladatok Eisenhower-mátrix szerinti vizualizálásának legjobb módja a színkódolás – egyszerű, de hatékony.

A ClickUp Tasks hasonló módszert alkalmaz, hogy segítsen vizualizálni a feladatait. Színkódokkal jelölheti a feladatokat, prioritásokat rendelhet hozzájuk, névtáblákat használhat, és akár címkék alapján is szűrheti a feladatokat.

A ClickUp Task Priorities segítségével kategorizálja a feladatokat sürgős, magas, normál és alacsony prioritásúak szerint.

Így színekkel jelölheti meg feladatait:

Piros – A legfontosabb feladatokhoz. Agyunk úgy van programozva, hogy reagáljon a piros színnel villogó dolgokra, és azokat kezelje.

Sárga – A második legmagasabb prioritású feladatok

Kék – Harmadik legmagasabb prioritású feladatok

Zöld – Legalacsonyabb prioritású feladatok

Ezeket könnyedén átviheti az Eisenhower-mátrixba, ahogy jónak látja. A pirosak a 1. kvadránsba, a sárgák a 2. kvadránsba kerülnek, stb.

3. Kerülje a túlzott irányítást

Az Eisenhower-mátrix túlzott kezelése egyfajta halogatás. Ne ragadjon le minden feladat részletes áttekintésénél. Helyette használja a ClickUp Brain alkalmazást, amely gyorsan megmutatja, hogy mi a következő feladat, mely feladatok határideje közeledik, melyek késnek stb.

A ClickUp Brain segít a napi feladatok prioritásainak meghatározásában és egyszerűsítésében.

Ezenkívül ne szánjon túl sok időt a feladatok négyzetekbe való besorolására. Szánjon erre havonta/heti 30-50 percet (a feladatok sűrűségétől függően), és ebben az időkeretben tervezze meg a mátrixot.

4. Először szüntesse meg a feleslegeseket

Távolítsa el a teendőlistájáról azokat a feladatokat, amelyek sem sürgősek, sem fontosak. Helyezze őket a megfelelő helyre: a 4. kvadránsba.

Ezeknek a feladatoknak a kiküszöbölésével időt (és mentális kapacitást) szabadít fel, hogy jobban kezelhesse a többi feladatát. Tekintse át a teendőlistáját, és távolítsa el ezeket az elemeket, mielőtt prioritásokat állítana fel a másik három kvadránsban.

5. Válassza szét a személyes és a szakmai életet

Az első üzleti lecke az iskolában az, hogy „kezelje vállalkozását különálló egységként”. Ez az elv érvényes az Eisenhower-mátrix optimalizálásakor is.

Íme, miért.

A személyes és szakmai célok összekeverése túlterhelő lehet. Ez nem biztosít megfelelő súlyozást a feladatoknak, mivel egyesek a személyes feladatokat részesítik előnyben a szakmai célokkal szemben, míg mások éppen fordítva.

Látja, a személyes feladatok sürgős és fontos elemei mindig magasabbak lesznek, mint a szakmai munkáké (az érzelmi kötődés miatt).

Mindeközben a munkahelyi és a személyes feladatoknak eltérő idővonaluk, erőforrásaik és megközelítéseik vannak, amelyek mindegyike egyedi gondolkodási folyamatot igényel.

Tehát ezeket összekapcsolni nem túl jó ötlet. Növeli az egyes kvadránsokban lévő feladatok számát, és időnként konfliktusokat okoz.

Ha azonban tetszett Eisenhower koncepciója, és mindkét területen alkalmazni szeretné, javasoljuk, hogy külön mátrixokat hozzon létre személyes és szakmai feladatokhoz. Válassza szét szakmai és személyes céljait , és kezelje őket külön-külön.

6. Figyelje a mátrix utáni feladatidőt

Kövesse nyomon és értékelje heti időfelhasználását a mátrix segítségével. Jegyezze fel a tevékenységeket 30 perces időközönként egy táblázatkezelő programmal vagy egy erre a célra kifejlesztett feladatkezelő alkalmazással, például a ClickUp-pal.

💡Tipp: A ClickUp Time Tracker megkönnyíti az időkövetést. A ClickUp ingyenes Chrome-bővítményével rögzítheti az időt asztali számítógépéről, mobil eszközéről vagy webböngészőjéből. Ugorjon a feladatok között, és adjon hozzá időt utólag, manuális bejegyzések és követés nélkül.

Ezután rendezze a befejezett feladatokat fontosságuk és sürgősségük alapján négyzetekbe, és győződjön meg arról, hogy azok összhangban vannak céljaival.

Nézze meg, hogyan oszlanak el a dolgok az egyes kvadránsokban, és mérlegelje, szükséges-e bármilyen módosítás. A legjobb egyensúly elérése érdekében próbálja meg a legtöbb feladatot a 2. kvadránsba helyezni.

7. Finomítsa a mátrixát.

A mátrixot a hétig tartó mátrix tesztelési időszak alatt elért teljesítménye alapján állítsa be.

Finomítsa a mátrixot a feladatokra és projektekre fordított idő függvényében. Lehet, hogy néhány feladatot rosszul ítélt meg, amikor a mátrix négyzetébe helyezte őket. Használja ezt a tapasztalatot arra, hogy jobban megértse projektjeit és feladatait, így hatékonyabban tudja egyensúlyba hozni őket.

A legjobb teljesítményt nyújtók az Eisenhower-mátrixot használják

Az Eisenhower-mátrixot mindenféle ember használja. Legyenek azok bátor tűzoltók vagy tapasztalt vezérigazgatók, a mátrix előnyeinek bizonyítékai folyamatosan érkeznek.

Vasyl Ivanov, a KeepSolid alapítója és vezérigazgatója garantálja a mátrix előnyeit. Számos termelékenységi eszközt kipróbált, és kijelentette: „Vezérigazgatóként kezdetben több különböző feladatkezelő eszközt is kipróbáltam... [amelyek] nem segítettek a prioritások egyensúlyban tartásában... Rájöttem, hogy a több feladatkezelő platform használatának legnagyobb veszélye az volt, hogy hamis biztonságérzetet adtak nekem. ”

Ezután az Eisenhower-mátrixot választotta.

Az Eisenhower-mátrix segítségével mélyebb megértést szereztem arról, hogy mit is jelent valójában a hatékonyság , és így sikerült új eszközöket kidolgoznom…

Az Eisenhower-mátrix segítségével mélyebb megértést szereztem arról, hogy mit is jelent valójában a hatékonyság , és így sikerült új eszközöket kidolgoznom…

Számtalan Play Store és App Store alkalmazás népszerűsíti az Eisenhower-mátrixot, hogy segítsen az egyéneknek a feladatok ésszerű prioritásainak meghatározásában. Számos technológiai vállalat is megragadta a lehetőséget, hogy javítsa alkalmazottai termelékenységét.

Az Eisenhower-mátrix egyre népszerűbbé válik termelékenységi eszközként. Próbálja ki, és győződjön meg róla saját maga!

Eisenhower-mátrix példák és sablonok

Mielőtt belevágnánk a példákba, mutassuk be a ClickUp teljesen testreszabható táblasablonját, amely segít a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és az időgazdálkodásban. Ez a sablon segít megszervezni a feladatait és leírni az ötleteit, mielőtt azokat cselekvési tételekké alakítaná.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Eisenhower-mátrix sablonja segít Önnek jobb döntéseket hozni azáltal, hogy a feladatokat fontosságuk és sürgősségük alapján rangsorolja.

A ClickUp Eisenhower-mátrix sablon segít a feladatok sürgősségük és fontosságuk alapján történő osztályozásában, így először a legfontosabb dolgokra koncentrálhat. Előnyei között szerepel:

Koncentráljon a legfontosabb feladatokra

Bontsa fel a hatalmas projekteket kezelhető részekre

Csökkentse a stresszt és a szorongást a munkájának szervezésével

Lehetővé teszi, hogy hatékonyabban dolgozzon, mivel lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentráljon.

Most, hogy már van sablonja, nézzük meg, hogyan használhatja azt különböző helyzetekben.

1. felhasználási eset: Hatékony projektkezelés

Az Eisenhower-mátrix egyszerűsíti a feladatok prioritásainak meghatározását azáltal, hogy elkülöníti a sürgősséget a fontosságtól. Kiválóan alkalmas erőforrások kezelésére, határidők betartására és többféle igény kezelésére.

A csapatvezetők számára az intelligens erőforrás-elosztás elkerüli a munkavállalók túlterhelését vagy alulhasznosítását.

A világos munkaterhelés-áttekintésnek köszönhetően a vezetők könnyedén ellenőrizhetik, hogy az egyes csapattagok mennyire vannak elfoglalva egy hét, két hét vagy egy hónap alatt, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon és közös cél felé törekedjen.

Az Eisenhower-mátrix használata a projektmenedzsmentben segít átlátni a teljes képet. Segít nyomon követni az összes feladatot, és kiemeli a sürgős feladatokat, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

Képzelje el, hogy az Eisenhower-mátrix segítségével kezeli a projektet. Így oszthatja fel a projekt feladatait négy részre: Első kvadráns: Kritikus hiba kijavítása, ügyfél határidejének betartása vagy projekt akadályának megoldása; lényegében időérzékeny feladatok

Második kvadráns: Projekttervezés, csapatfejlesztés vagy kockázatértékelés

Harmadik kvadráns: Nem sürgős e-mailek vagy nem kritikus megbeszélések

Negyedik kvadráns: Túlzott online böngészés vagy társasági élet munkaidőben, frissítési megbeszélések vagy a fő projekthez nem kapcsolódó, legkevésbé sürgős feladatok

2. felhasználási eset: A személyes termelékenység növelése

A feladatok sürgős és fontos mátrix alapján történő kategorizálásával hatékonyan kezelheti idejét és energiáját, és a valóban fontos dolgokra koncentrálhat.

Ez a stratégiai megközelítés segít megszervezni a munkát, megelőzi a kiégést, és segít koncentrálni és motivált maradni a célok eléréséhez.

A ClickUp személyes termelékenységi irányítópultján láthatja a hozzád rendelt feladatokat, a napi elvégzett feladatokat, a csevegéseket és a munkaterhelés állapotát.

A személyes termelékenység terén az Eisenhower-mátrix így nézhet ki: Első kvadráns: Lejárt számlák kifizetése, családi vészhelyzet megoldása vagy a mai napra esedékes fontos és sürgős feladatok elvégzése

Második kvadráns: Rendszeres testmozgás, minőségi időtöltés a családdal vagy új készségek elsajátítása

Harmadik kvadráns: Olyan eseményen való részvétel, amely nem érdekli, vagy mások számára való megbízások elvégzése

Negyedik kvadráns: Nem alapvető fontosságú feladatok, például egy tévésorozat megnézése

3. felhasználási eset: A csapatmunka javítása

A csapatmunkát segítő mátrix javítja az együttműködésünket, így a munkafolyamatok zökkenőmentesebben zajlanak.

A feladatok sürgősség és fontosság alapján történő kategorizálásával Ön és csapata közös megértést alakít ki a prioritásokról, ami jobb összehangoltságot és döntéshozatalt eredményez.

Ez egy hatékonyabb és összetartóbb csapatot eredményez, amely egységesen működik, ahol a tagok támogatják egymást és a projektek megvalósítását.

Például egy csapatmunkában az Eisenhower-mátrixa így nézhet ki: Első kvadráns: Csapat tagok közötti konfliktusok megoldása, projektjavaslat időben történő benyújtása vagy fontos megbeszélésen való részvétel

Második kvadráns: Csapatépítő tevékenységeken való részvétel, hosszú távú csapatcélok kitűzése vagy a fiatalabb csapattagok mentorálása

Harmadik kvadráns: Nem fontos e-mailekre való válaszadás, opcionális értekezleteken való részvétel vagy csapatépítő programok szervezése

Negyedik kvadráns: Irreleváns témák megvitatása az értekezleteken vagy a teendőlistán nem szereplő feladatok elvégzése

Az Eisenhower-mátrix használatának kihívásai

Bár az Eisenhower-mátrix az egyik legjobb módszer a feladatok fontossági sorrendjének megállapítására, a projektmenedzsment prioritásainak meghatározása tekintetében sok kérdést hagy nyitva. Nézzük meg ezeket a kihívásokat:

A finom részletek továbbra is megoldatlanok

Bár hasznos, a mátrix túlzottan leegyszerűsíti a többrétegű projektek komplexitását. Ezért a mátrix egyes feladatokat tévesen értelmez bizonyos tényezők miatt. Egyes feladatoknak lehetnek sürgős és fontos elemei is – a mátrix nem segít megkülönböztetni ezeket a finom különbségeket.

Például egy ügyfél e-mailjére való válaszadás a helyzettől függően sürgős és fontos lehet. A mátrix azonban ezt fontosnak, de nem sürgősnek tekintheti.

Szubjektív kategorizálás

Az, hogy mi számít „sürgősnek” vagy „fontosnak”, szubjektív kérdés, és személyenként vagy csapatonként eltérő lehet. Ez a szubjektivitás különböző értelmezésekhez és kategorizáláshoz vezethet.

Tegyük fel, hogy van egy csapatértekezlet, amely az Ön szempontjából fontos. Lehet azonban, hogy egyes csapattagok számára ez nem olyan fontos. Az Eisenhower-mátrixban nincs ilyen szubjektivitás, ezért inkább személyes használatra alkalmas.

A ClickUp segít leküzdeni ezt a kihívást, és eszközöket, munkafolyamatokat és koherens megközelítést kínál a csapatorientált Eisenhower-mátrix kidolgozásához.

Nem túl dinamikus

A mátrix nem feltétlenül veszi figyelembe a feladatok prioritásának időbeli változásait. Egy ma nem sürgős és nem fontos feladat később sürgőssé és fontossá válhat, és a mátrix nem feltétlenül alkalmazkodik dinamikusan az ilyen változásokhoz.

De hogyan lehet ezeket a kihívásokat megoldani? Ismerünk néhány trükköt, amellyel ezeket a hiányosságokat kiegyenlítheti:

MoSCoW-módszer: Ez a keretrendszer a feladatokat „must-have” (szükséges), „should-have” (ajánlott), „could-have” (lehetséges) és „won’t-have” (nem szükséges) kategóriákba sorolja. Segít a feladatok fontossága alapján rangsorolni őket a projekt sikerének szempontjából, ezért kiválóan alkalmas projektmenedzserek és csapatvezetők számára.

Kanban táblák: Ezek a táblák kiválóan alkalmasak a feladatok vizuális szervezésére. A feladatok a státuszukat tükröző szakaszokon haladnak át, és könnyen átrendezhetők. Megoszthatók az összes csapattaggal, és gyakran integrálva vannak bizonyos projektmenedzsment alkalmazásokba. A ClickUp Kanban tábla nézet és több mint 15 egyéb nézet segítségével könnyedén rangsorolhatja és kezelheti a feladatokat vizuális segédeszközökkel.

A ClickUp táblázatos nézetével vizualizálhatja munkafolyamatait.

Pareto-elv (80/20-as szabály): Az elv szerint az eredmények 80%-a a befektetett energia 20%-ából származik. Ez a megközelítés segít a leghatásosabb feladatok fontossági sorrendjének megállapításában. Arra ösztönöz, hogy azonosítsa azokat a feladatokat, amelyek a leginkább hozzájárulnak céljai eléréséhez, és azokra összpontosítson.

Epic, Feature, User Story: Ez a módszer különösen hasznos a projektmenedzsmentben. A feladatok az alábbi kategóriákba sorolhatók: Epics (nagy volumenű munkák), Features (egy Epic-en belüli csoportosítások) és User Stories (a Features-en belüli egyedi feladatok).

Mint látható, ezeknek a kihívásoknak a többségét egyszerűen meg lehet kerülni egy olyan kompetens projektmenedzsment szoftver használatával, mint a ClickUp. Vizsgáljuk meg tehát, hogyan lehet összekapcsolni az Eisenhower-mátrixot a ClickUp-pal.

Hogyan lehet az Eisenhower-mátrixot a ClickUp-ban megvalósítani?

A ClickUp egy olyan egyedi megoldás, amely minden projektmenedzsment igényét kielégíti, így nem meglepő, hogy az Eisenhower-mátrix integrálásában is segítséget nyújt.

A ClickUp Whiteboards vizuális felületet kínál az ötletek megrajzolásához, létrehozásához és összekapcsolásához. Használja az Eisenhower-mátrix megrajzolásához és a feladatok feljegyzéséhez, miközben a feladatok hozzáadásával együttműködik a csapatával.

Ezután egy kattintással alakítsa át a feladatlistát interaktív feladatlapokká. Rendelje a lapokat a megfelelő csapattagokhoz. Használjon prioritási jelöléseket és címkéket a hatékony delegáláshoz, biztosítva a teljes szinkronizálást a folyamat során.

Dokumentumok beágyazása, illusztrációk rajzolása, kapcsolódó pontok hozzáadása a ClickUp Whiteboards segítségével

Hasonló eredményeket érhet el a ClickUp Docs segítségével is, ahol több csapattag is együttműködhet, megjegyzéseket fűzve a javaslatokhoz és ötletekhez. Ez biztosítja, hogy a feladatok prioritásait csapatként állítsák fel, és mindenki egyetértse azzal, hogy mit és miért csinálnak.

Dolgozzon együtt csapatával, hogy felsorolja és rangsorolja a tevékenységeket a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Tasks alkalmazásban testreszabható címkékkel jelölheti meg bizonyos feladatokat fontosnak vagy sürgősnek. A Feladat prioritás funkcióval a feladatokat prioritásuknak megfelelően színekkel is jelölheti. A ClickUp Kanban nézet hasznos a vizualizáláshoz.

Mindezt megoszthatja a ClickUp Chat-en vagy más médiumokon keresztül.

Összességében az Eisenhower-mátrix kiváló módszer olyan feladatok kezelésére, amelyek sürgősségük és fontosságuk miatt ütközhetnek egymással. Bár a mátrixnak vannak bizonyos hiányosságai, mégis az egyik legjobb módszer a csapatok számára a napi feladatok fontossági sorrendjének megállapítására. A ClickUp-hoz hasonló termelékenységi platformok segíthetnek a mátrix hatékony végrehajtásában.

Próbálja ki az Eisenhower-mátrixot, és nézze meg, milyen hatással van a projekt teljesítményére. Kezdje el még ma a prioritások meghatározását. Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra!

Kvíz az Eisenhower-mátrixról

Remélem, figyeltek, mert most következik a kvíz. 🥁

Használjuk ezt az Eisenhower-mátrix felelevenítésére, hogy könnyen be tudja vezetni üzleti tevékenységeibe.

Ha minden kérdésre helyesen válaszol, mi álljuk a fagylaltot! 🍦

1. kérdés:

Elon Musk reggel felébred. Íme, mi szerepel a napirendjén:

a) Új logó kidolgozása az X számára

b) A SpaceX indításának előkészítése

c) Anchovy pizzát enni Joe Rogannel

d) Válaszok a SpaceX befektetőinek

Próbálja meg ezeket a feladatokat magas prioritásúaktól alacsony prioritásúakig rangsorolni.

2. kérdés:

Mint projektmenedzser, aki az azonnali igényeket és a hosszú távú célokat egyensúlyba hozza, melyik kvadránsai az Eisenhower-mátrixnak döntő fontosságúak a tartós sikerhez?

a) 1. és 2. kvadráns

b) 2. és 3. kvadráns

c) 3. és 4. kvadráns

d) 1. és 4. kvadráns

3. kérdés:

A last minute kérések és a szoros határidők kezelése során az Eisenhower-mátrix melyik kvadránsa hangsúlyozza a hatékony menedzsmentet, hogy elkerülhető legyen az túlterheltség érzése?

a) 1. kvadráns

b) 2. kvadráns

c) 3. kvadráns

d) 4. kvadráns

4. kérdés:

Ön rendezi a „Halogatás Partit”, ahová a feladatok meghívást kapnak, de divatos késéssel teljesülnek. Ön, a házigazda, rájön, hogy folyamatosan halogat egy bizonyos feladatot: a vendéglista elkészítését a partira.

Az Eisenhower-mátrix melyik negyedébe sorolható a vendéglista elkészítésének halogatásával kapcsolatos halogatásod?

a) 1. kvadráns (Sürgős és fontos feladatok – a VIP-k)

b) 2. kvadráns (fontos, de nem sürgős feladatok – a divatos késés)

c) 3. kvadráns (Sürgős, de nem fontos – Az utánzók)

d) 4. kvadráns (nem sürgős és nem fontos – a nem megjelenő)

Itt vannak a válaszok, de ne merj csalni! Liam Neeson megtalál, és... a többit már tudod.

Válaszok: