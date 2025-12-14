Hogyan lehet a Zoom brainstorming üléseit ClickUp SyncUp-pal helyettesíteni

9:30 van, és a naptárában „Csapat brainstorming” szerepel. Kávéval a kezében csatlakozik a Zoomhoz, készen arra, hogy nagyot álmodjon, de ehelyett az első tíz percet azzal tölti, hogy várja, amíg mindenki kikapcsolja a némítást, megosztja a képernyőjét, vagy befejezi „csak egy másik hívást”.

A hagyományos brainstorming nem felel meg a mai csapatok munkamódszereinek. Az ötletek szokatlan időpontokban merülnek fel, a csapatok különböző időzónákban dolgoznak, és nem mindenki érzi jól magát az élő megbeszéléseken.

Éppen ezért van értelme a ClickUp SyncUps segítségével útközben brainstormingot tartani. Ötleteket vethet fel, reagálhat vagy rögzítheti gondolatait, amikor az ihlet megérkezik (nem pedig akkor, amikor a meeting link azt sugallja).

Ebben a blogbejegyzésben megmutatjuk, hogyan helyettesítheti a Zoom belső brainstorming üléseit a ClickUp SyncUp segítségével, és hogyan alakíthatja ezeket a beszélgetéseket cselekvéssé. 🏁

Miért jobb a brainstorming a SyncUps-on, mint a Zoom-on: rövid összefoglaló A Zoom brainstormingok lassítják a csapatokat az ütemterv-ütközések, a termelés blokkolása és a rossz dokumentáció miatt, ami hatástalanná teszi őket a modern, elosztott csapatok számára.

A ClickUp SyncUps aszinkron brainstormingot tesz lehetővé . Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ötleteiket és frissítéseiket közvetlenül a Listák, a Dokumentumok nézet és a Táblák nézetből rögzítsék.

Minden megbeszélés a munkához kapcsolódik . Mivel minden SyncUp automatikusan kapcsolódik a kapcsolódó feladatokhoz és a projekt kontextusához, kevesebb eszközre van szükség, és a munka sokkal szórakoztatóbbá válik.

Az aszinkron bevitel fokozza a kreativitást és a világosságot , lehetővé téve a csapattagok számára, hogy saját tempójukban, időzónáktól függetlenül kommentáljanak, reagáljanak és építsenek az ötletekre.

A ClickUp Brain gyorsan végrehajtásba ülteti a brainstorming eredményeit. Összefoglalja a beszélgetéseket, felszínre hozza a teendőket, és segít a csapatoknak az ötletektől a megvalósításig eljutni anélkül, hogy újabb Zoom-hívást kellene kezdeményezniük.

A hagyományos brainstorming-megbeszélések problémája

A élő hívásokon történő brainstorming egykor értelmet nyert, amikor a csapatok ugyanazon a helyen dolgoztak és ugyanazokat a táblákat használták. A mai elosztott munkafolyamatok azonban olyan módszert igényelnek, amely lehetővé teszi az ötletek cseréjét és fejlesztését zaj, ütemezési problémák és lendületvesztés nélkül.

Íme, mi az, ami miatt a hagyományos brainstorming-beszélgetések nem elégségesek. 👇

1. Az egymással versengő hangok elhomályosítják a vitát

Egy élő hívás során egyszerre csak egy személy beszélhet, ami kognitív szűk keresztmetszethez vezet, amelyet termelési blokkolásnak neveznek.

Amíg az egyik csapattag beszél, a többiek elveszítik a gondolatmenetüket, vagy haboznak közbeszólni. Ha ehhez még domináns személyiségek vagy magasabb beosztásúak is csatlakoznak a beszélgetéshez, a brainstorming ismétlődővé válik.

🔍 Tudta? A csoportos ötletelési ülés ötletét Alex F. Osborn (reklámvezető) népszerűsítette 1953-ban megjelent Applied Imagination című könyvében. Ő alkotta meg a „brainstorming” (csoportos kreativitási technika) kifejezést, és fogalmazta meg az olyan szabályokat, mint „halassza el az ítéletet”, „fogadja örömmel a merész ötleteket” és „építsen mások ötleteire”.

2. Az ütemezés késedelmei lassítják a haladást

Olyan időpontot találni, amely minden csapatnak, időzónának és kreatív ütemtervnek megfelel, igazi rémálom. Ezek az ütemezési késések gyakran megakasztják azokat a projekteket, amelyek gyors visszajelzéseket és iterációkat igényelnek.

És még akkor is, ha mindenki megjelenik, a Zoom-fáradtság beáll. Ráadásul a hosszú, egymást követő értekezletek mentálisan kimerítik és inspirálatlanná teszik az embereket. Ahelyett, hogy kreativitást váltanának ki, végül meghosszabbítják az ütemtervet és csökkentik a lendületet, még mielőtt a projekt végrehajtása megkezdődne.

📖 Olvassa el még: A legjobb brainstorming szoftver az együttműködéshez és az ötletek feltérképezéséhez

3. A nyomás és a konformitás korlátozza a kreativitást

A hagyományos brainstorming-megbeszélések inkább gátolják a kreativitást, mintsem felszabadítják azt. Sok résztvevő visszatartja magát az értékeléstől való félelem (a megítélés félelme) miatt, ami azt jelenti, hogy haboznak merész vagy kidolgozatlan ötleteket megosztani társaik vagy a vezetőség előtt.

Mások egyszerűen csak „ingyen utaznak” a munkamenetek során ( társadalmi lustaság ), feltételezve, hogy mások eleget fognak hozzájárulni. Az idő múlásával a csapatok hajlamosak a „biztonságos” ötletek felé gravitálni, és a csoportgondolkodás veszi át a hatalmat, ahol az első néhány javaslat dominálja a vitát, kevés teret hagyva a valódi innovációnak.

💡 Profi tipp: Próbálja ki a SCAMPER brainstorming technikát a következő ülésen, hogy fokozza csapata kreativitását. Kezdje azzal, hogy megkérdőjelezi az ötletét: Mit tud „helyettesíteni”, „kombinálni” vagy „alkalmazkodni”? Tudná „módosítani” vagy „felnagyítani” a nagyobb hatás érdekében? Talán „újrahasznosíthatná”, „kiküszöbölhetné” azt, ami nem ad hozzá értéket, vagy „átrendezhetné” a folyamatot egy új eredmény érdekében. Ez egy egyszerű, de hatékony módszer arra, hogy a hétköznapi ötleteket áttörő megoldásokká alakítsa.

4. A hiányzó feljegyzések aláássák a következetességet

A hívás befejezése után a legtöbb ötlet elveszik. Hacsak valaki nem dokumentálja manuálisan minden gondolatot, nincs központi hely, ahol az ötletek megmaradnának vagy továbbfejlődnének. Bár a Zoom lehetővé teszi az alapvető értekezletek rögzítését, ezek a fájlok gyakran el vannak temetve a felhőalapú mappákban, és hiányoznak belőlük a kereshető átiratok vagy a cselekvésre ösztönző eszközök.

Ez a láthatóság hiánya ismétlődéshez, elkötelezettség hiányához és szkepticizmushoz vezet a jövőbeli brainstorming-megbeszélések értékét illetően.

📮 ClickUp Insight: A ClickUp megállapította, hogy a megbeszélések 47%-a egy óránál hosszabb ideig tart. De valóban szükséges ennyi idő? Miért vagyunk szkeptikusak? A válaszadók csupán 12%-a tartja a megbeszéléseket nagyon hatékonynak. Az olyan mutatók nyomon követése, mint a generált cselekvési tételek, a végrehajtási arányok és az eredmények, megmutathatja, hogy a hosszabb értekezletek valóban értéket teremtenek-e. A ClickUp értekezletkezelő eszközei segíthetnek ebben! Az AI Notetaker segítségével könnyedén rögzítheti a megbeszélések során felmerülő teendőket, nyomon követhető feladatokká alakíthatja őket, és figyelemmel kísérheti a teljesítési arányokat – mindezt egyetlen egységes munkaterületen. Lássa, mely értekezletek hoznak valóban eredményeket, és melyek csak időt rabolnak a csapata napjából!

Mi az a ClickUp SyncUp, és miért jobb módszer a brainstorminghoz?

Rögzítse a brainstormingokat és rögtön rögzítse a következő lépéseket a ClickUp SyncUp segítségével

A ClickUp SyncUp egy mesterséges intelligenciával működő értekezlet- és együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi azonnali hang- vagy videohívások kezdeményezését a ClickUp munkaterületén belül.

Bármelyik ClickUp Chat DM-ből és csatornából elindíthat egy SyncUp-ot, hogy ötletekről beszélgessen, frissítéseket osszon meg vagy véglegesítse a következő lépéseket. Minden felvétel kapcsolódik a hozzá tartozó munkához, így a megbeszélések világos, nyomon követhető eredményekké válnak.

Íme, miért ez az ideális módszer a brainstorminghoz. 👀

1. Összekapcsolja a megbeszéléseket a projektekkel és feladatokkal

A SyncUps lehetővé teszi, hogy közvetlenül a munkaterületen belüli beszélgetésekben (csatornák és DM-ek) kezdeményezzen hívást, rögzítsen frissítést vagy dobjon be egy ötletet. Így minden megbeszélés, ötlet és visszajelzés a munkájával egy helyen marad, és semmi sem vész el a fekete lyukban.

Csatlakozzon a gyors, együttműködésen alapuló megbeszélésekhez a ClickUp Chat SyncUps funkcióján keresztül.

Így minden beszélgetés egy adott feladathoz kapcsolódik, és mindenki, aki „nézi” azt a csatornát vagy „követi” azt a feladatot, teljes kontextusban rendelkezik. Ezért, ha egy vezető meg akarja határozni a feladat A akadályát, könnyen hozzáférhet a szálhoz. Nem kell időt pazarolni arra, hogy mindenki felzárkózzon.

Az aszinkron brainstorminghoz hagyja ki az élő hívásokat, és rögzítsen egy önálló ClickUp Clipet, hogy ötleteket mutasson be vagy visszajelzéseket osszon meg. Rögzítse brainstorming üléseit, ötletelési technikáit vagy a csapat frissítéseit is.

Rögzítse képernyőjét, vagy ossza meg hangfelvételeit azonnal a ClickUp Clips segítségével

Még közvetlenül a videóra is kommentálhat, időbélyeggel ellátott jegyzeteket fűzhet hozzá, és aszinkron módon folytathatja a beszélgetést. Ezután a klipet közvetlenül a Dokumentumok, Kommentek vagy Csevegés mappába helyezheti. A csapata saját idejében kap visszajelzést, Ön pedig órákat nyer vissza a napjából.

📖 Olvassa el még: Hogyan segítik a virtuális táblák a kreatív ügynökségek munkáját?

🎥 Nézze meg: A virtuális találkozók már rég túlléptek a „csupán videohívások” szintjén. Ebben az útmutatóban összehasonlítjuk a legjobb virtuális találkozóplatformokat – a klasszikusoktól, mint a Zoom és a Google Meet, az új, valódi együttműködésre tervezett, AI-alapú platformokig. Amit át fogunk venni ⬇️ ClickUp vs. Zoom vs. Google Meet vs. Microsoft Teams vs. mások: erősségek és gyengeségek

Az új, AI-alapú online találkozóplatformok megváltoztatják a távmunkát

A legjobb eszközök hibrid együttműködéshez, workshopokhoz, prezentációkhoz és aszinkron felülvizsgálatokhoz

Hogyan működnek az AI funkciók, mint például az automatikus összefoglalók, a zajszűrés és a cselekvési tételek?

Ha az életed a megbeszélésekből áll (vagy éppen kerüli őket), ezek az eszközök megváltoztatják a munkamódszeredet.

2. Támogatja a zavartalan elmélyült gondolkodást

A hagyományos brainstorming nyomást gyakorol az emberekre, hogy gyorsan gondolkodjanak és hangosan beszéljenek. A SyncUp megfordítja ezt a dinamikát. A csapattagok akkor vizsgálhatják át az ötleteket, amikor készen állnak rá, válaszolhatnak a SyncUp szálakra, majd később ezeket a válaszokat feladatokká alakíthatják.

Így mindenki aszinkron módon építhet egymás gondolataira.

A Zoom legjobb alternatívájaként a ClickUp az introvertált és analitikus gondolkodóknak biztosítja a mélyebb reflexióhoz szükséges időt, kiküszöbölve a termelékenységet gátló tényezőket és a megítélés félelmét. Mindenki egyenlő alapon járul hozzá a munkához, és az eredmény egy gazdagabb, sokszínűbb ötletekből álló készlet.

3. Képesség a megbeszélésekre való hivatkozásra és az azok utáni kritikus gondolkodásra

A hagyományos Zoom-hívásokkal ellentétben a SyncUp a brainstormingot a hívás befejezése után is folytatja és hozzáférhetővé teszi. A felvételek, jegyzetek és döntések ugyanabban a munkaterületben kerülnek tárolásra, ahol a projektjei is találhatók. Így mindig létrehoz egy archívumot a kreatív folyamatokról.

Ahelyett, hogy egyetlen előre megtervezett értekezletre lenne korlátozva, csapata továbbra is hozzáadhat ötleteket, megjegyzéseket és válaszokat, amint inspirációja támad.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain, a platform AI-alapú asszisztense összekapcsolja a feladatait, dokumentumait, csevegéseit és a csatlakoztatott alkalmazásokat, hogy biztosítsa a kontextust. A ClickUp AI Enterprise Search segítségével egyszerű, természetes nyelvű parancsokkal másodpercek alatt lekérdezheti az információkat. Például, ha egy héten át nem volt a munkahelyén, egyszerűen megkérheti a Brain-t, hogy adja meg a múlt heti SyncUp találkozó részleteit és cselekvési pontjait. Készítsen összefoglalót a megbeszélésről a ClickUp Brain Summarize funkciójának segítségével a jobb oldali sávban

Hogyan lehet aszinkron brainstormingot lebonyolítani a ClickUp SyncUp segítségével?

A kreatív, marketing és termékfejlesztő csapatok érezni kezdik a valós idejű megbeszélések terheit, amelyek lassítják a lendületet, széttöredezetté teszik a döntéseket, és eltemetik az inspirációt olyan felvételekben, amelyeket senki sem néz meg újra.

Nyilvánvaló, hogy a régi, élő brainstorming modell nem felel meg a modern csapatok által igényelt sebességnek és rugalmasságnak. Ezért sok csapat fordul a ClickUp felé.

A ClickUp a világ első konvergens AI munkaterülete, amely összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot.

A ClickUp segítségével a kommunikáció, a dokumentumok, a feladatok és a jegyzetek egy helyen találhatók.

A SyncUp segítségével az ötletek nem tűnnek el a megbeszélés után – közvetlenül a feladatok, dokumentumok, megjegyzések és AI-alapú összefoglalók mellett maradnak. Az eredmény? Gyorsabb, átláthatóbb és kreatívabb munkafolyamat.

Végül is a ClickUp megszünteti a munka terjeszkedésének minden formáját, hogy 100%-os kontextust és egyetlen helyet biztosítson az emberek és az ügynökök közös munkájához.

Ha szeretné csökkenteni a megbeszélések számát, felgyorsítani az ötletelést és minden frissítést megvalósíthatóvá tenni, itt megtudhatja, hogyan helyettesítheti a belső Zoom brainstorming üléseket a ClickUp SyncUp segítségével. 🧩

1. lépés: Hozzon létre egy brainstorming listát a ClickUp-ban

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy ClickUp listát. Ez az ötletek központjaként működik, ahol minden ClickUp feladat egy új koncepciót, kampányt vagy termékfunkciót képviselhet. Itt csatlakoznia kell egy csevegőcsatornához, mielőtt elindítaná a SyncUp-ot. A nézet bal felső sarkában kattintson a Csatorna hozzáadása gombra.

Kattintson a „Csatorna hozzáadása” gombra, hogy összekapcsolja a ClickUp csevegőcsatornát a felületével.

Használja a ClickUp egyéni mezőket az ötletek témák, prioritások vagy célok szerinti kategorizálásához, és adjon hozzá címkéket a gyors szűréshez, valamint rendeljen hozzá munkatársakat, hogy mindenki tudja, mire kell összpontosítania.

A ClickUp feladatokon belül a ClickUp egyéni mezők segítségével könnyedén kategorizálhatja és rangsorolhatja az ötleteket.

Például hozzáadhatja a következőket:

Ötlet típus: Válasszon az alábbi lehetőségek közül: Tervezés, Szöveg, Termékjellemző vagy Kampánykoncepció.

Hatás szintje: Értékelje az egyes ötletek potenciális értékét magas, közepes vagy alacsony szinten.

Megvalósíthatósági pontszám: Használjon numerikus skálát (1-5) annak értékeléséhez, hogy egy ötlet mennyire praktikus vagy erőforrás-igényes.

Célközönség: Adja meg, kinek szól az ötlet (pl. új felhasználók, vállalati ügyfelek vagy a Z generáció).

🚀 Barátkozó tipp: Ha csapata a vizuális formátumot részesíti előnyben, nyissa meg a ClickUp Whiteboardot, amely ugyanahhoz a listához kapcsolódik. Ez egy megosztott, interaktív teret kínál, ahol mindenki létrehozhat egy ötlet táblát, hogy valós időben brainstormingozzon, élőben láthassa egymás szerkesztéseit, és egyszerre járulhasson hozzá ötletekkel. Brainstormingozzon szabadon, és alakítson minden ötletet megvalósítható feladattá a ClickUp Whiteboard segítségével

Használjon tervezési eszközöket, mint például alakzatok, öntapadós jegyzetek, összekötők és szabadkézi rajzok, hogy világosan ábrázolja az ötleteket vagy a munkafolyamatokat. Itt létrehozhat és összekapcsolhat ClickUp feladatokat vagy dokumentumokat, alakzatokat vagy jegyzeteket alakíthat át végrehajtható feladatokká anélkül, hogy elhagyná a vásznat.

2. lépés: Indítson el egy SyncUp-ot, hogy megvitassa ötleteit

Miután elkészült a brainstorming lista vagy a táblázat, rögzítsen egy SyncUp-ot, hogy megoszthassa kezdeti gondolatait, kreatív irányvonalát vagy tervezési áttekintéseit csapattársaival.

Így kell csinálni:

1. Indítsa el a SyncUp-ot közvetlenül innen:

Feladat (egy konkrét ötlet megvitatása)

Egy dokumentum (a kreatív brief áttekintéséhez)

Táblagép (a kapcsolódó ötletek vizuális bemutatásához)

Kattintson a SyncUp ikonra (kamera vagy videó szimbólum) az eszköztáron vagy a fejlécen a hívás megkezdéséhez

2. Kattintson a SyncUp eszköztár felvétel ikonjára a munkamenet rögzítéséhez

Kattintson a megfelelő értekezlet gombokra az eszköztáron, hogy hang-, videó- vagy képernyőmegosztás segítségével végigvezesse a vizuális elemeket a ClickUp SyncUps segítségével.

Adjon hozzá résztvevőket a SyncUp link megosztásával vagy az oldalsávról történő meghívással, ha bárki csatlakozhat vagy valós időben együttműködhet.

3. lépés: Hívja meg a távoli csapatokat aszinkron részvételre

Most, hogy a SyncUp felvételre került, itt az ideje, hogy a csapat tagjai időzónájuktól és ütemtervüktől függetlenül aszinkron módon csatlakozzanak.

Így maximalizálhatja az aszinkron együttműködést:

1. Hozzáférés a felvételhez (klip) a Clips Hub -ból a SyncUp befejezése után

A Clips Hubhoz a bal oldali sávról férhet hozzá

2. Másolja a nyilvános felvétel linkjét, és ossza meg a csevegőcsatornáján, vagy jelölje meg közvetlenül a csapattársait. Bárki, aki hozzáfér, megnézheti a felvételt, amikor neki kényelmes.

Nyissa meg a SyncUp felvételét, és nevezze át, hogy mindenki azonnal tudja, miről van szó.

A csapatok ezután:

Válaszoljon a meglévő megjegyzésekre , adjon hozzá újakat meghatározott időpontokkal, vagy reagáljon emojikkal.

Rögzítsen saját rövid videókat válaszul, hozzáadva vizuális visszajelzéseket vagy alternatív ötleteket.

Helyezzen el jegyzeteket, képeket vagy fájlokat közvetlenül a kapcsolódó feladatra.

Hozzászólások vagy reakciók hozzáadása közvetlenül a SyncUp felvételhez

Itt a ClickUp Chat is segítséget nyújt, megkönnyítve az ötletek továbbítását, függetlenül attól, hogy csapata élőben brainstormingozik, vagy csak órákkal később csatlakozik a beszélgetéshez.

Ossza meg a csapat egészével a frissítéseket az Announcement, Discussion vagy Idea chat üzenetekben a ClickUp Chat-en belül

Így segít a Chat a kapcsolattartásban és a szervezettségben:

Szervezze meg a beszélgetéseket téma vagy projekt szerint szálakba rendezett beszélgetésekkel, így a visszajelzések és a követendő feladatok könnyen nyomon követhetők lesznek.

Címkézze meg csapattársait vagy egész csapatokat @mentions- szel minden új feladatban, hogy azonnal értesítse őket és felhívja figyelmüket a legfontosabb frissítésekre.

Csevegjen privát módon a Direct Messages segítségével a gyors egyéni szinkronizáláshoz, vagy hozzon létre dedikált csatornákat kampányokhoz, ügyfelekhez vagy projektekhez.

És hogy a dolgok szórakoztatóak maradjanak, egyedi hangulatjeleket adhat hozzá a csevegéseihez, így minden beszélgetésnek személyiséget és energiát kölcsönözhet.

Amint az ötletek beérkeznek, rendszerezze őket, hogy csapata gyorsan azonosíthassa a prioritásokat és a következő lépéseket.

Hozzon létre személyre szabott ClickUp egyéni állapotokat, amelyek alkalmazkodnak az Ön egyedi munkafolyamatához

Alkalmazzon ClickUp egyéni státuszokat, hogy meghatározza, hol áll az egyes ötletek a munkafolyamatban. Minden feladatnak egyetlen státusza van, így csapata egyértelműen láthatja az előrehaladást.

Például:

🟢 Ígéretes: Érdemes tovább vizsgálni

🟡 Megbeszélés szükséges: Csoportos hozzájárulás szükséges

🔵 Folyamatban: Kiválasztva fejlesztésre

A ClickUp Task Tags további kontextust ad, segítve az ötletek munkafolyamaton túli kategorizálását. Tökéletesen alkalmasak a feladatok témák, célközönség vagy prioritás szerint történő csoportosítására, például:

#Q1Initiative: A negyedéves célokhoz kapcsolódó ötletek

#DesignSprint: A tervezőcsapat számára releváns feladatok

#PriorityI: Gyorsan figyelmet igénylő koncepciók

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp feladatprioritásokat, hogy a következő sürgősségi szintek szerint kategorizálja őket: alacsony, normál, magas és sürgős. Így a csapata tudja, mit kell elsőként prioritásként kezelni. Hozzáadhat részletes feladatleírást is.

5. lépés: Összegezze az eredményeket a ClickUp Brain segítségével

Miután minden elkészült, használja az AI-t brainstorminghoz. A ClickUp Brain projektmenedzsment képességei segítenek összefoglalni a legfontosabb pontokat, rendszerezni az ötleteket, és a kreatív megbeszéléseket megvalósítható következő lépésekre bontani.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy elemezze a munkaterületét, és adjon meg megvalósítható lépéseket annak optimalizálására

Például egy brainstorming után futtasson le egy összefoglalót a „Brainstorming lista” menüpontban, hogy azonnal lássa, mely ötleteket jelöltek „ígéretesnek” vagy „folyamatban lévőnek”.

Ha pedig az ötletek vizuális megerősítésre szorulnak, írja le a koncepciót szövegben, és hagyja, hogy az AI eszköz gyors maketteket vagy vizuális elemeket generáljon közvetlenül a feladatában vagy dokumentumában. Például marketingcsapata brainstormingot tarthat kampányszlogenekről, és néhány képváltozatot generálhat hirdetésekhez vagy közösségi médiás bejegyzésekhez, hogy azokat azonnal vizualizálhassa.

Valósítsa meg ötleteit úgy, hogy közvetlenül a ClickUp Brain táblákon hoz létre képeket

💡 Profi tipp: Használja ki a ClickUp Brain funkciót a csevegésben és a megjegyzésekben, hogy mindig naprakész legyen. A Catch me up funkcióval összefoglalhatja a teljes csevegési szálakat, vagy megnézheti, mi történt az utolsó bejelentkezése óta. Ez tökéletes azoknak a csapattagoknak, akik későn csatlakoznak a beszélgetésekhez, vagy különböző időzónákban dolgoznak.

A Zoom brainstormingok ClickUp SyncUp-pal való felváltásának előnyei

Kutatások szerint az alkalmazottak naponta 1200-szor váltanak alkalmazások között, ami azt jelenti, hogy hetente közel 4 órát pazarolnak el csak az újrakoncentrálásra.

Mivel a szerszámok kevesebb mint 28%-a integrált, a távoli csapatok gyakran ugyanazt a munkát végzik el különböző rendszereken. Az olyan platformok, mint a Zoom, bár kiválóan alkalmasak hívásokra, hozzájárulnak a szerszámok elszaporodásához. Minden új Zoom-találkozó után újra más alkalmazásokban kell a jegyzetekkel, feladatokkal és fájlokkal bajlódnia, megszakítva a kontextust.

Néhányunknak nehézséget okoz a kontextusváltás, az egyik megbeszélésről a másikra ugrálás, majd vissza a munkához.

Íme néhány fontos előnye annak, ha a Zoom helyett a ClickUp SyncUp-ot használja a csapat termelékenységének növelése érdekében:

Szüntesse meg a kontextusváltást egy egységes munkaterülettel: Végezze el a SyncUp-okat közvetlenül a ClickUp-ban, hogy a megbeszéléseken felmerült ötleteket azonnal nyomon követhető feladatokká alakítsa.

Automatizálja a találkozók jegyzetelését: Bízza a ClickUp Brainre Catch me up gombot a ClickUp Brainben, és hagyja, hogy a ClickUp Docsban létrehozza a kapcsolódó tartalmat, feltüntetve a teendőket, döntéseket és megfigyeléseket. Bízza a ClickUp Brainre a projekt dokumentációját . Töltse be a SyncUp átiratokat az eszközbe, vagy egyszerűen használja aa ClickUp Brainben, és hagyja, hogy a ClickUp Docsban létrehozza a kapcsolódó tartalmat, feltüntetve a teendőket, döntéseket és megfigyeléseket.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy adjon meg minden elmulasztott frissítést

Tartós tudás megőrzése: A ClickUp AI tudáskezelő rendszerével azonnal tárolhat, kereshet és előhívhat korábbi értekezletek felvételeit, brainstorming jegyzeteket vagy projektfrissítéseket, így az intézményi információk könnyen hozzáférhetők és újra felhasználhatók.

Szerezzen AI-alapú áttekinthetőséget a ClickUp BrainGPT segítségével: Dolgozzon okosabban ezzel a desktop alkalmazással, amely AI-t, keresést és összekapcsolt alkalmazásokat egyesít egy egyszerűsített élményben. Kezét nem kell használnia a hangvezérelt Dolgozzon okosabban ezzel a desktop alkalmazással, amely AI-t, keresést és összekapcsolt alkalmazásokat egyesít egy egyszerűsített élményben. Kezét nem kell használnia a hangvezérelt Talk-to-Text parancsokkal, és a ClickUp-ot integrálhatja prémium AI modellekkel, mint a ChatGPT, Gemini és Claude egy interfészről.

A ClickUp BrainGPT-n belül egy egységes felületről érhet el különböző AI-eszközöket

A ClickUp-ban végzett aszinkron brainstorming valós felhasználási esetei

Íme, hogyan alkalmazhatják a különböző csapatok a ClickUp-ot a gyakorlatban:

1. Globális csapat ötletelés

Ha csapattársai különböző időzónákban élnek, az aszinkron brainstorming biztosítja, hogy egyetlen vélemény sem vesszen el. Hozzon létre egy megosztott listát, ahová mindenki felírhatja ötleteit, amikor inspirálódik.

Például egy APAC, EMEA és az Egyesült Államokat átfogó termékcsapat éjjel-nappal gyűjtheti a funkciók iránti igényeket, majd később közösen áttekintheti azokat. Az olyan egyéni státuszok használata, mint a „Ígéretes” vagy „Folyamatban”, segít az ötletek előrehaladásának egyértelmű nyomon követésében.

🔍 Tudta? Egy másik tanulmány szerint a fizikai és pszichológiai környezet is fontos: a tárgyaló „kellemes” hangulata (világítás, hőmérséklet, kényelem) befolyásolja a „pszichológiai biztonságot” és ezáltal a termelékenységet.

2. Tartalomtervezés és kampányfejlesztés

A marketing és kreatív csapatok számára az aszinkron brainstorming biztosítja az ötletek folyamatos áramlását. Használja a ClickUp listákat kampánytémák, blogötletek vagy közösségi média koncepciók gyűjtésére. A csapattagok témák vagy közönség szerint címkézhetik a tartalmakat, hivatkozásokat adhatnak hozzá, vagy kontextusként vizuális elemeket csatolhatnak.

Később a csapat a ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja a megbeszéléseket és azonosíthatja az ismétlődő témákat a következő kampány tervezéséhez.

Kérje meg a Clickup Brain-t, hogy tájékoztassa Önt a csevegőcsatornán

📖 Olvassa el még: 6 folyamatábrázolási példa és stratégia

3. Sprint retrospektívák és folyamatfejlesztés

Az aszinkron retrospektívák mindenkinek teret adnak az őszinte reflexióra. A sprint után a csapattagok egy közös listába jegyezhetik fel, mi sikerült jól, mi nem, és mi javítható.

És amikor eljön az ideje a retro IRL-nek (valós időben), ugorjon be a csapata csatornájába, és indítsa el a SyncUp-ot.

Ebben az esetben a megbízható ClickUp AI-Notetakerre is támaszkodhat. Ez rögzíti, leírja és összefoglalja a megbeszéléseket, kiválasztva a legfontosabb cselekvési pontokat és a következő lépéseket.

Kövesse nyomon a megbeszélések minden percét, és készítsen megvalósítható összefoglalókat a ClickUp AI Notetaker segítségével.

4. Funkciók közötti együttműködés

Amikor különböző részlegeknek össze kell hangolniuk a munkájukat, az aszinkron brainstorming segít a beérkező információk rendszerezésében. Az értékesítési, ügyfélszolgálati és termékfejlesztési csapatok egy közös listát használhatnak az ügyfelek problémáinak vagy funkciók iránti igényeinek rögzítésére, amint azok felmerülnek.

A címkék és az egyéni mezők segítenek csoportosítani és fontossági sorrendbe állítani ezeket az ötleteket sürgősség, termékterület vagy ügyfélszegmens szerint. Később a döntéshozók címkék szerint szűrhetnek, hogy eldöntsék, mely ötleteket veszik fel a termékfejlesztési tervbe.

Íme, mit mondott a ClickUp-ról Ansh Prabhakar, az Airbnb üzleti folyamatok fejlesztési elemzője:

A ClickUp egy helyen sok mindent kínál, például projektmenedzsmentet, brainstorming lehetőségeket, feladatkezelést, projekttervezést, dokumentumkezelést stb. Határozottan megkönnyítette az életünket, mivel könnyen használható, a felhasználói felület jól megtervezett, és a csapaton belüli és más csapatokkal való együttműködés is egyszerűbbé vált. Jobban tudtuk kezelni a munkát, könnyen nyomon követhettük és jelenthettük a munkát, és a napi megbeszélések alapján a jövőbeli tervezés is egyszerűbbé vált.

A ClickUp egy helyen sok mindent kínál, például projektmenedzsmentet, brainstorming lehetőségeket, feladatkezelést, projekttervezést, dokumentumkezelést stb. Határozottan megkönnyítette az életünket, mivel könnyen használható, a felhasználói felület jól megtervezett, és a csapaton belüli és más csapatokkal való együttműködés is egyszerűbbé vált. Jobban tudtuk kezelni a munkát, könnyen nyomon követhettük és jelenthettük a munkát, és a napi megbeszélések alapján a jövőbeli tervezés is egyszerűbbé vált.

5. Innovációs kihívások és hackathon

A ClickUp aszinkron módon ösztönözheti a vállalat egészét érintő innovációt. Szervezzen virtuális hackathont egy erre a célra létrehozott listával, ahol a résztvevők közzétehetik ötleteiket, csatolhatják prototípusaikat, és emoji reakciókkal vagy megjegyzésekkel szavazhatnak.

A ClickUp Brain összefoglalja a legjobb ötleteket, vagy gyors összefoglalókat készít, hogy segítsen a szervezőknek a beérkezett pályamunkák szűrésében. Mindenki részt vehet, függetlenül a helyszíntől vagy az időbeosztástól.

👀 Tudta-e: A Forrester Research szerint három év alatt a ClickUp-ot használó szervezetek becslések szerint 384%-os befektetési megtérülést (ROI) értek el . Ezek a szervezetek körülbelül 3,9 millió dollár többletbevételt generáltak a ClickUp által lehetővé tett vagy javított projektek révén .

6. Aszinkron standupok és projektindítások

Nem minden projektindításhoz szükséges Zoom-hívás. Indítson új projektet egy megosztott csevegési szál létrehozásával, ahol a csapat tagjai aszinkron módon közzétehetik céljaikat, akadályaikat és kérdéseiket.

Ezután hagyja, hogy a ClickUp Brain összeállítsa a közös témákat és a legfontosabb célokat, így kész összefoglalót kap a következő csapatmegbeszéléshez.

💡 Profi tipp: Használjon strukturált brainstorming üléseket. A 6-3-5 Brainwriting technikát (más néven „635-ös módszer”) 1968-ban Bernd Rohrbach fejlesztette ki. Hat résztvevő öt perc alatt három ötletet ír le; ezután rotálnak és megismétlik a folyamatot. 30 perc alatt 108 ötletet kapunk.

A sikeres aszinkron brainstorming legjobb gyakorlata

Az aszinkron brainstorming akkor működik a legjobban, ha világos, strukturált és mindenki számára nyitott. A ClickUp minden szükséges eszközt egy helyen kínál, de az, hogy hogyan használja őket, döntő fontosságú.

Íme néhány bevált módszer, amely segít csapatának a hatékony együttműködésben:

Határozzon meg egyértelmű célokat: A brainstorming megkezdése előtt állapítson meg egy egyértelmű napirendet és célt. A ClickUp Doc-ban adjon hozzá egy rövid felhívást vagy problémamegállapítást, hogy mindenki tudja, miről szól a megbeszélés.

Minden időzónát bevonva: Ösztönözze a globális csapattagok hozzájárulását a SyncUp felvételek megosztásával vagy közvetlen megjelölésükkel. Így mindenki kényelmesen megoszthatja ötleteit, anélkül, hogy a találkozók ütemezésével kellene foglalkoznia.

Tegye a visszajelzéseket hozzáférhetővé és inkluzívvá: kérjen megjegyzéseket, emoji reakciókat vagy rövid Clip válaszokat konkrét ötletekre, és tartsa a beszélgetéseket szálban, hogy megőrizze a kontextust.

A következő lépéseket világosan dokumentálja: A döntések meghozatala után rendeljen hozzá feladatokat, jegyezze fel a felelősségeket és vázolja fel a követendő lépéseket a ClickUp Docs-ban.

Rendszeresen vizsgálja felül és finomítsa az ötleteket: ütemezzen aszinkron ellenőrzéseket a haladás nyomon követése, az ötletek felülvizsgálata és finomítása érdekében a projektek fejlődésével, így fenntartva a kreatív ciklus nyitottságát és folytonosságát.

Válaszadási határidő meghatározása: Határozzon meg egyértelmű határidőket a hozzászólásokra (pl. kérje meg csapattársait, hogy péntekig adják meg ötleteiket), hogy fenntartsa a lendületet és megakadályozza a viták elakadását.

Írásbeli és vizuális információk egyensúlya: Kombinálja a szövegalapú ötleteket vizuális elemekkel, makettekkel vagy diagramokkal a komplex vagy absztrakt fogalmakat tartalmazó Kombinálja a szövegalapú ötleteket vizuális elemekkel, makettekkel vagy diagramokkal a komplex vagy absztrakt fogalmakat tartalmazó gondolattérképeken.

Ünnepelje a hozzájárulásokat: Nyilvánosan ismerje el a remek ötleteket emoji reakciókkal, kiáltásokkal vagy rövid visszajelzésekkel. A pozitív megerősítés kreatív önbizalmat épít.

Integrálja más külső eszközökkel: Használja a Használja a Zoom és a ClickUp integrációját , hogy a ClickUp Tasks-ból indítson megbeszéléseket, automatikusan rögzítse a felvételeket, és csatoljon jegyzeteket az ötletek megvitatásának helyszínéhez.

Csatlakozzon a Zoomhoz és más külső eszközökhöz a ClickUp munkaterületén a frissítések egyszerűsítése érdekében

🔍 Tudta? Az egyik legkorábbi online konferencia-platform a csoportos döntéshozatal és ötletelés számára az Electronic Information Exchange System (EIES) volt. Ezt 1974 és 1978 között fejlesztették ki a New Jersey Institute of Technology-n, hogy lehetővé tegyék az aszinkron kommunikációt és a kollektív problémamegoldást.

A következő nagy ötlete a SyncUp-pal kezdődik

A brainstorming nem feltétlenül meríti ki csapata energiáját vagy naptárát. Miért kell a Zoom és 10 másik alkalmazás között lavírozni, amikor mindezt megteheti a ClickUp-ban? A ClickUp SyncUps segítségével minden, amire szüksége van az ötletek rögzítéséhez, megvitatásához és megvalósításához, egy helyen található.

A ClickUp Chat biztosítja az együttműködés kontextusát. A ClickUp Brain nyomon követi az összes ötletet, és a legjobbakat kreatív briefekké alakítja. A ClickUp Clips pedig lehetővé teszi, hogy aszinkron módon ossza meg gondolatait, anélkül, hogy újabb naptárbejegyzést kellene létrehoznia.

Tehát mielőtt a következő „gyors Zoom brainstorming” újabb kétórás megbeszéléssé válna, regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és tegye minden ötletet számottevővé. 💭

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Igen. A SyncUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy azonnali videó- vagy hanghívásokon keresztül brainstormingozzanak a ClickUp-on belül, és minden ötlet, jegyzet és cselekvési pont automatikusan összekapcsolódik a csatornával vagy a közvetlen üzenetváltással.

Megoszthatja a képernyőjét a SyncUp-ban, vagy megoszthat egy linket a ClickUp Whiteboard-hoz a SyncUp szálban. Nézze meg a találkozó felvételét, vagy tekintse át újra a szálat, hogy később is hivatkozhasson rá.

Tartsa 30 perc alatt. A rövid, fókuszált ülések segítenek a csapatoknak fáradtság nélkül kreatívak maradni, különösen akkor, ha az aszinkron jegyzetek és a nyomon követés a ClickUp-ban folytatódik.

A kiválasztott ötleteket alakítsa át ClickUp feladatokká, kategorizálja őket prioritás vagy tulajdonos szerint, és kövesse nyomon az előrehaladást nézetek vagy irányítópultok segítségével.

Igen. Hívást indíthat a Whiteboard nézetből vagy a Doc nézetből, amely hozzáadva van egy listához, mappához vagy térhez, amelyhez csatorna van társítva. Ahhoz, hogy csatornát társítson hozzá, a felhasználónak el kell mennie a lista, mappa vagy tér nézetébe, és a bal felső sarokban a Csatorna hozzáadása gombra kell kattintania.