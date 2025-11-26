Ingyenes Miro prezentációs sablonok lenyűgöző online prezentációkhoz

Jó prezentáció készítése frusztrálóvá válik, ha nincs sablon, amivel el lehet kezdeni.

Megnyit egy üres táblát. Megpróbál alakzatokat elhelyezni. Kipróbál különböző betűtípusokat. Semmi sem tűnik egységesnek. És az egész folyamat sokkal több időt vesz igénybe, mint kellene.

Ez a cikk megoldja ezt a problémát. Ingyenes Miro prezentációs sablonokat kapsz, amelyekkel a diáid világosak, vonzóak és könnyen elkészíthetőek lesznek. Ha pedig több struktúrára vagy fejlettebb testreszabásra van szükséged, akkor hatékony ClickUp sablonokat is mellékeltünk, amelyekkel prezentációid még jobbá válnak.

Ingyenes prezentációs sablonok áttekintése

Íme egy rövid összefoglaló:

Mik azok a Miro prezentációs sablonok?

A Miro prezentációs sablonok előre elkészített, diák stílusú elrendezések, amelyek segítségével strukturált, együttműködésen alapuló prezentációkat hozhat létre közvetlenül a Miro-ban. Ezeknek köszönhetően nem kell minden elemet manuálisan megterveznie, és készen állnak az ötletek hatékonyabb bemutatásához.

Ezek a használatra kész sablonok a következőket segítik:

Kezdje egy tiszta, előre megtervezett diákfolyammal!

Tartsa egységesnek a betűtípusokat, színeket és elrendezéseket

Vizualizálja ötleteit kész formák és keretek segítségével

Dolgozzon együtt csapatával valós időben

Prezentálj közvetlenül a Miro tábládról, anélkül, hogy eszközt kellene váltanod.

Mi jellemzi a jó Miro prezentációs sablont?

Egy jó Miro prezentációs sablon egyértelműséget és közös struktúrát biztosít Önnek és csapatának. Emellett extra erőfeszítés nélkül is professzionális megjelenést kölcsönöz prezentációjának.

A megfelelő Miro prezentációs sablonnak a következőket kell tudnia 👇

Tiszta és strukturált elrendezés: Megakadályozza a zavaró rendetlenséget, amely elvonja a közönség figyelmét, és vizuális jelzésekkel természetesen a legfontosabb pontokra irányítja a figyelmet.

A figyelmet irányító vizuális hierarchia: Elválasztja a címet a fő tartalomtól, és egy meghatározott területet biztosít, ahol a központi üzenet elhelyezhető.

Kész keretfolyamat a történetmeséléshez: Tartalmazza a bevezető kereteket, a tartalmi kereteket, az összehasonlító kereteket és a záró kereteket, amelyek már elrendezve vannak.

Együttműködésbarát kialakítás: Külön helyet biztosít a jegyzetek és a megbeszélések számára, így a visszajelzések könnyen megadhatók anélkül, hogy lassítanák a folyamatot.

Rugalmas testreszabás: szerkeszthető szövegblokkok, cserélhető ikonok, állítható színek és méretezhető keretek, amelyek nem törnek össze, amikor az elrendezéseket a kontextusához igazítja.

Különböző felhasználási esetekre kész tartalmi szakaszok: Különböző tartalmi kategóriákat tartalmaz, például célok, napirend, példák, keretrendszerek, tevékenységek és összefoglaló szakaszok.

📌 Tudta? A nagy termékfejlesztő csapatok több mint 50%-a szerint a legnagyobb kihívás az, hogy a termékfejlesztési tervet következetesen tartsák, mégis az összes fejlesztési terv több mint 54%-a továbbra is a kimenetekre, nem pedig az eredményekre épül. Ez azt jelenti, hogy a csapatok nem csak a tervük betartásával küszködnek. Gyakran inkább azt helyezik előtérbe, hogy mit kell létrehozni, ahelyett, hogy miért fontos az, amihez vezethet az összehangolatlanság és a stratégia eltérése.

Ingyenes Miro prezentációs sablonok

Az alábbiakban ingyenes Miro sablonokat talál, amelyeket azonnal beépíthet a munkafolyamatába.

1. Termékfejlesztési ütemterv prezentációs sablon

A Termékfejlesztési ütemterv prezentációs sablon segítségével világosan és célszerűen magyarázhatja el termékének fejlődési útját. A sablon egy irányított folyamatot kínál, amely a nagy víziótól a legfontosabb mérföldkövekig és a következő lépésekig vezeti a közönséget. Ez biztosítja a csapatok összehangoltságát, és átlátható képet ad az érdekelt feleknek a termék irányáról, anélkül, hogy eltévednének a részletekben.

A legfőbb erőssége az egyszerűség. Minden keret úgy lett kialakítva, hogy kiemelje a termék célját, tartalmát és irányát, így üzenete könnyen követhető lesz az elejétől a végéig.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Vázolja fel vizuálisan a stratégiai témákat, csoportosítsa termékkövetelményeit egyértelmű időkeretekbe, hogy egy pillantással látható legyen a hosszú távú irányvonal.

Színekkel jelölje ki a fontosabb kiadási időpontokat, hogy egy pillanat alatt megkülönböztethesse a közeljövőbeli és a jövőbeli terveket.

Helyezze el az ügyfelekről szerzett információkat vagy adatokat az előre elkészített információs blokkokba, amelyek megkönnyítik az érvelés követését.

Könnyedén irányítsa a beszélgetéseket egy végső, visszajelzésre kész diával, amely teret ad a kérdéseknek és ötleteknek.

✅ Ideális: Termékmenedzserek és többfunkciós csapatok számára, akiknek tiszta, strukturált módszerre van szükségük ahhoz, hogy bemutassák, mit építenek.

Prezentációt szeretne készíteni ügyfelei számára? Nézze meg ezt a videót ⬇️

2. Értékesítési prezentációs sablon

A Sales Presentation Template (Értékesítési prezentációs sablon) tiszta áramlást biztosít termékének vagy szolgáltatásának bemutatásához, így nem kell aggódnia a diák tervezése miatt. A sablon egyértelmű és beszélgetésbarát vizuális struktúrában vezeti végig a közönséget a problémán, a megoldáson és az Ön által nyújtott értéken.

Ez a sablon azért hasznos, mert könnyedén alkalmazkodik a különböző potenciális ügyfelekhez. Emellett szabadságot ad a testreszabáshoz, miközben a prezentációja továbbra is kifinomult és könnyen követhető marad.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Mutassa be a valódi ügyfél eredményeket a referenciákhoz vagy rövid esettanulmányokhoz tervezett, kész blokkok segítségével.

Egyszerűsítse értékajánlatát kiemelő panelekkel, amelyek segítségével élő bemutató során azonnal áttekinthetővé válik az üzenete lényege.

Könnyedén hozzáadhat vizuális bizonyítékokat úgy, hogy a termék képeket behúzza és a kiegészítő grafikákat közvetlenül a kijelölt keretekre helyezi.

Zárja le prezentációját egy záró diával, amely összefoglalja ajánlatát és felhívja a figyelmet a következő lépésekre anélkül, hogy túlterhelné potenciális ügyfeleit.

✅ Ideális: Értékesítési csapatok, vagy bárki, akinek testreszabható prezentációra van szüksége, hogy ötleteit, szolgáltatásait vagy termékeit potenciális ügyfeleknek bemutassa.

🎁 ClickUp bónusz: Egy tanulmány szerint a generatív mesterséges intelligenciát hetente használó üzleti vezetők 92%-a jelentősen javuló eredményekről számolt be, többek között gyorsabb munkafolyamatokról, egyértelműbb kommunikációról, magasabb termelékenységről és akár mérhető költségmegtakarításról is. Mivel a prezentációk az egyik legkommunikációigényesebb feladatot jelentik minden vállalatnál, a legjobb AI-eszközök a prezentációkhoz versenyelőnyt jelentenek. Pontosan itt jön be a képbe a ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense. Mivel ismeri az összes feladatodat, dokumentumodat, csevegésedet és integrált eszközeidet, valós projektkontextust és információkat nyújt neked, amelyeket azonnal diákötletekké, projektösszefoglalókba, vázlatokká, beszélgetési témákká vagy akár teljes prezentációs vázlatokká alakít. Használja a ClickUp Docs + ClickUp Brain hatékony kombinációját projektismertetők és egyéb dokumentumok létrehozásához!

3. UX prezentációs sablon

A Miro UX prezentációs sablon segítségével a felhasználói kutatásokat olyan történetté alakíthatja, amelyet az emberek valóban hallani akarnak. Világos áttekintést nyújt arról, kik a felhasználói, mivel küzdenek, és miért ésszerűek a tervezési döntései.

A sablon ötvözi a betekintést és a cselekvést. Hozzáadhat képernyőképeket, felhasználói idézeteket, lépésenkénti útmutatásokat és ajánlásokat, hogy prezentációja egy irányított bemutatóhoz hasonlítson.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Mutassa be a mintákat vizuálisan speciális rácsok segítségével, amelyekkel a rendezetlen jegyzeteket szervezett felhasználói betekintések csoportjaivá alakíthatja.

A viselkedési témák összefoglalására szabott szakaszokkal pontosan meghatározhatja a kiváltó okokat anélkül, hogy túlterhelné a nézőket.

Élessze meg személyiségeit fotók hozzáadásával és rövid leírásokkal párosítva a kész karakterpaneleken belül.

Irányítsd a csapat megbeszéléseit a javaslatok és a következő lépésekkel kapcsolatos döntések számára kijelölt területekkel.

✅ Ideális: UX-tervezők és termékfejlesztő csapatok számára, akiknek bemutatniuk kell a felhasználói tapasztalatokat és a tervezési irányvonalat.

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt , míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk? A világ első konvergált AI-munkaterületeként a ClickUp egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen állsz az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentrálj, míg az AI elvégzi a többit.

4. Pénzügyi prezentációs sablon

A Miro pénzügyi kimutatás prezentációs sablon strukturált keretrendszert biztosít, amely segítségével az érdekelt felek áttekinthetik a bevételi mintákat, a kiadásokat, az eszközöket, a kötelezettségeket és az általános pénzügyi helyzetet.

Hozzáadhat mérleg tételeket, kiemelheti a nyereség és veszteség változásait, vizualizálhatja a cash flow mozgásait, és egy tömör összefoglalóval zárhatja a prezentációt.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Vizuálisan bontsa le a pénzügyi kategóriákat kész blokkok segítségével, amelyekkel elkülönítheti az eszközöket és a kötelezettségeket.

Gyorsan felismerheti a mozgásmintákat a diagrambarát keretek segítségével, amelyek a bevételek vagy a haszonkulcsok változásait emelik ki.

Mutassa be világosan a stratégiai tanulságokat rövid magyarázatokhoz készült feliratokkal, amelyek összekapcsolják a számokat az üzleti döntésekkel.

Zárja le az előadást egy egységes előrejelzéssel, amelyhez használhat egy összefoglaló diát, amelynek célja a prognózisok és a növekedési várakozások áttekinthető bemutatása.

✅ Ideális: Pénzügyi csapatok, alapítók és vezetők számára, akik negyedéves jelentéseket és pénzügyi frissítéseket készítenek befektetők számára.

5. Portfólió prezentációs sablon

A Miro Portfólió prezentációs sablon segítségével minden projektet egy világos történetként mutathat be, amelyben bemutatja, ki Ön, milyen kihívással szembesült, hogyan közelítette meg azt, és mi lett az eredménye.

A munka marad a középpontban, míg a sablon éppen elegendő útmutatást ad ahhoz, hogy átgondolt és releváns módon magyarázza el azt a felvételi vezetőknek vagy döntéshozóknak, akik értékelik képességeit.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

A média-kompatibilis keretekkel egyszerűen hozzáadhat vizuális elemeket, amelyek segítik munkájának szervezettségét és következetességét.

Mutassa be a folyamat lépéseit vizuálisan, kész szakaszok segítségével, amelyekkel megtervezheti, hogyan alakult a projekt a kezdetektől a befejezésig.

Zárja le minden projektet egy áttekintő részleggel, amelynek célja a legfontosabb tanulságok és azok kiemelése, amelyekből Ön, mint tervező, tanult.

✅ Ideális: Tervezők, UX szakemberek, diákok és kreatív csapatok számára, akik kifinomult, történetmesélésen alapuló módszert keresnek portfóliójuk bemutatásához.

👀 Tudta? A toborzási vezetők már nem igazán olvassák el a portfóliókat. Inkább átfutják őket. Ha minden dia egy-egy világos gondolatot közvetít, a portfóliója élesebbnek és azonnal emlékezetesebbnek tűnik.

A Miro prezentációkészítéshez való használatának korlátai

A Miro a vizuális együttműködéshez készült. Kapsz egy vásznat, amelyen táblát és ötleteket rajzolhatsz, de nincs lehetőséged a prezentációidat feladatokhoz és folyamatokhoz kapcsolni.

Íme néhány korlátozás:

Nincs projekt- és feladatkezelési funkciója , így nem lehet feladatokat kiosztani, határidőket beállítani, a haladást nyomon követni, vagy a diákat megvalósítható projektlépésekhez kapcsolni.

Nem automatizálja az ismétlődő műveleteket, így a felülvizsgálatoktól és jóváhagyásoktól a frissítések közzétételéig minden manuális és időigényes marad.

Korlátozott jelentési funkciókat kínál , ezért a projektjelentésekhez és az érdekelt felek számára készített prezentációkhoz manuálisan kell összegyűjtenie az adatokat más eszközökből.

Nehezíti az operatív együttműködést, mivel nem rendelkezik olyan funkciókkal, amelyekkel nyomon lehet követni a döntéseket, jóváhagyásokat, feladatfelelősöket vagy ütemterveket.

📚 További információk: A legjobb Miro alternatívák és versenytársak

Alternatív Miro prezentációs sablonok

Ha vizuálisan vonzó, együttműködésen alapuló prezentációkat szeretne készíteni, de nagyobb rugalmasságot, strukturáltságot és kontrollt szeretne, mint amit a Miro kínál, akkor a ClickUp egy remek alternatíva.

A prezentációkész sablonok gyűjteménye egy teljes funkcionalitású, konvergált AI munkaterületen belül található, így eszközök váltása nélkül tervezhet és prezentálhat. Prezentációi nem elkülönült fájlok. Közvetlenül kapcsolódnak a tervezéshez, és zökkenőmentesen illeszkednek a jelentési és végrehajtási folyamatokba.

A ClickUp-ban történő prezentációkészítés egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell különböző, egymástól független eszközök között ugrálnia. A ClickUp Whiteboards segítségével vizuálisan megrajzolhatja a teljes prezentáció szerkezetét, mielőtt elkezdené a diák készítését.

Készítsen dinamikus prezentációkat a ClickUp interaktív táblájával!

Helyezzen el jegyzeteket az egyes szakaszokhoz: Bevezetés, Célok, Főbb megállapítások, Útiterv, Költségvetés, Cselekvési terv és Kérdések és válaszok. Ezután húzza át ezeket a jegyzeteket, amíg a sorrend logikusnak tűnik. Ha a sorrend megfelelőnek tűnik, minden jegyzetet közvetlenül diatáblává vagy vázlatelemmé alakíthat a munkaterületén belül.

Íme a legjobb ClickUp prezentációs sablonok, amelyek kiváló alternatívát kínálnak a Miro sablonjaihoz.

1. ClickUp prezentációs sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen néhány perc alatt professzionális prezentációt a ClickUp prezentációs sablonjával!

A ClickUp prezentációs sablon olyan, mintha egy olyan munkaterületen dolgoznál, amely már eleve tudja, mi kell egy jó prezentációhoz. A sablon egy merész nyitó diával kezdődik, amely kiemeli a témádat, a nevedet és az üzenetedet. Innen a szerkezet finoman végigvezet a narratívád felépítésén.

Ahogy haladsz előre, a sablon célkitűzési módba vált. Világosan megfogalmazhatod céljaidat, nem zavaros szövegblokkok formájában, hanem éles, könnyen áttekinthető állításokként, amelyek meghatározzák, miért létezik a prezentációd, és mit szeretnél, hogy az emberek magukkal vigyenek belőle.

Miután ezeket az alapokat meghatároztad, a sablon segítségével tartalmadat jól meghatározott fejezetekre oszthatod. Minden szakasz saját, figyelemfelkeltő címoldalt kap, ami simábbá teszi az átmeneteket és segít a közönségnek könnyebben követni a prezentációt.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

A tartalmi diákat bármilyen formátumhoz igazíthatja, beleértve a szöveget, kereteket, diagramokat, képernyőképeket vagy vegyes elrendezéseket.

Használjon speciális vizuális diákat, hogy táblázatait világosan bemutassa, és a legfontosabb adatokat zavartalanul prezentálja.

Zárja le a prezentációt egy összefoglaló diával, amely megerősíti a legfontosabb tanulságokat, és egy „köszönöm” diával, amelyben kérdéseket vagy a következő lépéseket ismertetheti.

Testreszabhat minden részletet, például a színeket, betűtípusokat, elrendezéseket és vizuális elemeket, hogy azok könnyedén illeszkedjenek stílusához vagy márkájához.

✅ Ideális: Csapatok és szakemberek számára, akik strukturált, vizuálisan vonzó módon szeretnék bemutatni ötleteiket.

🧠 Gyors betekintés: Egy remek prezentáció hidat képez az Ön ötletei és azok mások általi megértése között. A modern prezentációs eszközök ezt a következő lehetőségekkel teszik lehetővé: Tiszta vizuális struktúra, amely megerősíti üzenetét

Újrafelhasználható elrendezések, amelyek időt takarítanak meg és csökkentik a kreatív fáradtságot.

Kollaboratív terek, ahol a csapatok együtt dolgozhatnak, finomíthatnak és kommentálhatnak De az igazi varázslat akkor történik, amikor ezeket az eszközöket olyan funkciókkal egészíted ki, amelyek kontextust és hangot adnak hozzá. A ClickUp Clips ebben nagyon hasznos. A képernyőd és a hangod segítségével rövid bemutatót rögzíthetsz, így a közönséged teljes képet kaphat akkor is, ha te nem vagy a teremben. Használja a ClickUp Clips alkalmazást a képernyő rögzítéséhez, megjegyzések hozzáadásához és a prezentációhoz tartozó világos hangalámondás elkészítéséhez.

2. ClickUp projektvázlat-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp projektvázlat-sablon segítségével a projekted a megfelelő irányba haladhat.

Minden nagyszerű projekt akkor kezdődik, amikor az ötletek végre valósággá válnak. A ClickUp projektvázlat-sablon pontosan erre a pillanatra készült. Itt egy útmutatóval ellátott teret kapsz, ahol a projekt minden lényeges elemét rögzítheted, beleértve a célját, nevét, a résztvevőket és egyebeket.

A végrehajtás idején minden fázist felvázolhat egy idővonalon. Miután a folyamat világos, megfogalmazhatja a projekt legfontosabb eredményeit, hogy minden résztvevő pontosan tudja, mi a feladata. Így az összehangolás nem kihívás, hanem a terv első napjától kezdve beépített elem lesz.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Készítsen tömör összefoglalót, korai betekintést és világos képet küldetéséről, jövőképéről, közönségéről és a várt eredményekről.

Korán rögzítse a korlátokat és feltételezéseket, hogy reális elvárásokat állítson fel és elkerülje a last minute meglepetéseket.

Térképezd fel a projekt költségvetését és beruházásait, hogy egyértelműbbé váljanak a pénzügyi döntések, és mindenki ugyanazon az állásponton maradjon.

✅ Ideális: Projektmenedzserek és csapatvezetők számára, akik strukturált, mégis rugalmas dokumentumot szeretnének, hogy a projekteket világosan és iránymutatóan vázolhassák fel.

💡 Profi tipp: Ha még többet szeretne kihozni ebből a sablonból, akkor az egész munkafolyamatot a ClickUp Docs-ban építse fel. A Docs segítségével közvetlenül egy szakaszban jelölheti meg csapattársait. Például, ha a Projekt háttér részét írja, akkor @megjelölheti kutatási vezetőjét, hogy kiegészítse a hiányzó adatokat vagy tisztázza az információkat. Bármely pontot egyetlen kattintással végrehajtható feladattá alakíthat. Ha tehát az ütemtervedben szerepel a „Véglegesítsd a vázlatokat a 3. héten”, akkor alakítsd át azt a sort feladattá, és rendelje hozzá anélkül, hogy elhagynád a dokumentumot.

3. ClickUp kampányvázlat-sablon

Ingyenes sablon letöltése Alakítsd ki a prezentációs tervedet, és a ClickUp kampányvázlat-sablon segítségével könnyen magyarázhatóvá és nyomon követhetővé teheted a kampány minden szakaszát.

A ClickUp kampányvázlat-sablon segítségével minden kampányt prezentációra kész narratívává szervezhet. Minden kampányt egy áttekinthető listanézetben rögzíthet, hozzáadhat minden fontos részletet, például célokat, eredményeket, ütemterveket, és azonnal megjelölheti a megfelelő csapatokat.

Van egy Kanban-stílusú táblázatos nézet is, ahol a kampány feladatait a különböző szakaszok között lehet áthúzni, például a tervezés, a tervezés, a megvalósítás és az értékelés között. Minden kártya pontosan megjeleníti a kampány típusát, a szükséges eszközöket, a kijelölt csapatokat és a jóváhagyási állapotot, vagyis minden információt, amire általában szükség van egy prezentáció előtt.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Koncentráljon az aktív munkára az Implementációs táblával , amely csak a folyamatban lévő kampányokat és a felelős csapatokat jeleníti meg.

Használja magát a táblát kész prezentációként standupokhoz és projektközi áttekintésekhez, anélkül, hogy külön jelentéseket kellene készítenie.

A kampány részleteit testreszabhatja a típus, a kijelölt csapat, a média, a csatorna és a jóváhagyási állapot egyéni mezőivel , hogy könnyebben szűrhet és rendezhet.

Vizualizálja teljes ütemtervét egy színkódolt idővonal nézettel , amely feltünteti a kezdési és befejezési dátumokat, a tulajdonjogot és a munkaterhelést.

✅ Ideális: Marketingcsapatok és ügynökségek számára, akiknek kampányokat kell tervezniük és nyomon követniük, miközben a különböző csatornákon keresztül bemutatják az elért eredményeket.

🎁 Bónusz: Szeretné vizuálisan egyszerűsíteni projekttervezését? Nézze meg ezt a rövid bemutatót, és megtudhatja, hogyan segíti a ClickUp Whiteboards az ötletek kidolgozását és az ütemtervek megtervezését, hogy még hatékonyabb prezentációkat készíthessen.

4. ClickUp kreatív projektterv-sablon

Ingyenes sablon letöltése Adj struktúrát kreatív folyamatodnak, és alakítsd szétszórt ötleteidet teljes értékű munkává a ClickUp kreatív projektterv sablonjával.

Ha olyan prezentációs sablont keres, amely nemcsak bemutatja kreatív folyamatát, hanem a háttérben is szervezetten tartja azt, akkor a ClickUp kreatív projektterv sablonja tökéletes egyensúlyt biztosít. A projekt fázisokra és feladatokra van felosztva, így könnyű tisztázni a következő lépéseket és a felelős személyeket.

Minden feladatlap olyan részleteket jelenít meg, mint a tulajdonjog, a határidők, a prioritások, a jóváhagyási szakaszok, a vázlatok és a végleges eszközök. Ha mélyebbre kell ásnod, minden lap megnyitja a saját mini munkaterületét, amely jegyzeteket, mellékleteket, visszajelzéseket és verziótörténetet tartalmaz. Ez tökéletes megoldás arra, hogy az érdekelt felek számára bemutasd a munka fejlődését anélkül, hogy mappák között kellene ugrálnod vagy több diát kellene váltogatnod.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

A Kreatív projekt lista nézetben áttekintést kaphat az összes projektjéről, projektfázisok szerint csoportosítva.

Osztályozza a projekt feladatait állapot szerint, és kövesse nyomon az előrehaladást a Progress Board nézetben.

Kövesse nyomon a teljesítendő feladatokat, az ütemterveket, valamint a nem tervezett vagy késedelmes projekteket az Ütemterv nézetben.

✅ Ideális: Kreatív csapatok és ügynökségek számára, akiknek a produkciós munkafolyamatokat és ütemterveket tiszta, történetmesélésre összpontosító formátumban kell bemutatniuk.

⚡ Sablonarchívum: A kreatív projektek gyakran simának tűnnek kívülről, de minden kifinomult prezentáció mögött órákon át tartó tervezés, verziókezelés, átdolgozás és koordináció áll. A projektindító sablonok segítenek a várakozások korai meghatározásában, a szerepek kijelölésében, a kreatív célok felvázolásában, a korlátok dokumentálásában, és biztosítják, hogy minden közreműködő tudja, munkája hogyan járul hozzá az üzleti célok eléréséhez.

5. ClickUp PPT projektterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg projektjét magabiztosan, és tartson mindent rendezett állapotban, hogy a munka a terv szerint haladjon a ClickUp PPT projektterv sablon segítségével.

Ha strukturált módon szeretné lebontani a projektet az első ötlettől a végső megvalósításig, a ClickUp PPT projektterv sablonja megadja az alapot a gyors kezdéshez.

Előre definiált listákat kap a projekt ütemtervének, költségeinek, erőforrásainak, minőségének és egyéb szempontjainak kezeléséhez. A szokásos mezők segítségével minden munkát megjelölhet a ráfordítás szintje, hatása, osztálya, szükséges eszközök vagy bármely más, a csapat számára fontos részlet szerint.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Mutassa be a projekt előrehaladását a drag-and-drop Planning Progress Board nézetben, amely vizuális formátumban jeleníti meg a valós idejű állapotot.

Csatolja fájljait közvetlenül az egyes szakaszokhoz, hogy minden kiegészítő dokumentum könnyen elérhető legyen.

Hangsúlyozza a munkaterhelés intenzitását emoji-alapú erőfeszítés- és hatást mutatókkal, amelyek világosabbá teszik a diák magyarázatát.

✅ Ideális: Csapatok és projektvezetők számára, akiknek olyan projekttervet kell készíteniük, amelyet belsőleg áttekinthetnek és megoszthatnak az érdekelt felekkel.

6. ClickUp projektjavaslat-táblasablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp projektjavaslat-táblasablon segítségével egyértelmű vizuális áramlással biztosíthatja csapata összehangolt munkáját a prezentáció során.

Amikor új ötletet vagy projektet mutat be, a világosság a legfontosabb. Ez a ClickUp projektjavaslat-táblasablon egy együttműködésen alapuló, vizuális teret biztosít, ahol minden fontos elemet egy helyen össze lehet foglalni, beleértve a célokat, kockázatokat, ütemterveket, erőforrásokat, sikermutatókat és a legfontosabb érdekelt feleket.

A vásznon minden úgy alakítható, hogy megfeleljen az elképzeléseinek. Az ötletek fejlődésével mozgathatja a jegyzeteket, és helyettesítheti a helyőrzőket a saját struktúrájával. Az oldalon található eszközök segítségével teljes szakaszokat is újraépíthet a semmiből.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Vizualizálja teljes ajánlatát egyetlen közös táblán, amely minden ötletet és részletet összekapcsol.

A szerkeszthető blokkok és színkódolt elemek segítségével testreszabhat minden részt, a céloktól az erőforrásokig és az ütemtervekig.

Dolgozzon együtt csapatával valós időben, hogy finomítsák a javaslatot és visszajelzéseket gyűjtsenek, miközben mindenki ugyanazokat a kulcsfontosságú döntéseket hozza meg.

✅ Ideális: Olyan csapatok számára, akik vizuálisan szeretnék megtervezni a projektjavaslatokat és gyorsan összehangolni az érdekelt feleket.

7. ClickUp üzleti követelmények sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp üzleti követelmények sablonjával világosan strukturálhatja prezentációját és bemutathatja követelményeit.

Szeretné úgy meghatározni a projekt hatókörét, hogy ne legyenek félreértések és ne csúszhasson ki a projekt a keretek közül? A ClickUp üzleti követelmények sablon segítségével előre megtervezheti a legfontosabb elemeket.

Előre definiált aloldalak állnak rendelkezésre, amelyekkel mindent megadhat, az összefoglalótól a költség-haszon elemzésig. Mivel a sablon a ClickUp Docs-on alapul, valós idejű együttműködési funkciók és verziókezelés áll rendelkezésére. Emellett személyeket, feladatokat, más dokumentumokat és táblákat is megjelölhet, hogy további kontextust vonjon be a munkaterületéről.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Sorolja fel részletesen az összes funkcionális követelményt és funkciót diagramokkal, táblázatokkal és ütemtervekkel.

Határozza meg a projekt céljait, feladatait, eredményeit, költségeit és határidőit, hogy egyszerűsítse az ütemezést és az erőforrások beosztását.

Magyarázza el üzleti motivációit, például a hatékonyság növelését vagy a költségek csökkentését jobb folyamatok révén.

✅ Ideális: Termékmenedzserek és üzleti elemzők számára, akik BRD-t keresnek az érdekelt felek összehangolásához és a projekt követelményeinek egyértelmű meghatározásához.

8. ClickUp projekt ütemterv sablon

Ingyenes sablon letöltése Vizualizálja a fázisokat, kövesse nyomon a mérföldköveket, és mutassa be projektje folyamatát világosan a diáiban a ClickUp projektütemterv-sablon segítségével.

A ClickUp projekt ütemterv sablon olyan, mint egy vizuális storyboard az egész projektjéhez. Kreatív vásznat kap, ahol minden mérföldkő világos, könnyen észrevehető jelzőponttá válik. Az alakzatok és az egyszerű útvonalak természetesen irányítják a tekintetet. A fázisjelölők, az előrehaladási útvonalak, a kiemelő mezők és az összekötő nyilak segítségével szabadon elrendezheti az építőelemeket a projekt menetének megfelelően.

A jegyzetlapok tökéletesek az első gondolatok lejegyzéséhez vagy egy fázis kisebb lépésekre bontásához, mielőtt véglegesíted azt. A formátum gyakorlatilag bármilyen helyzethez alkalmazkodik, legyen szó termékbevezetés tervezéséről vagy olyan hosszú távú stratégiai kezdeményezések kidolgozásáról, amelyekhez a csapat egészének összehangolása szükséges.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Vizualizálja a teljes projekt menetét színes, előre elkészített útiterv-formák segítségével, amelyek azonnal strukturálják a tervét.

Térképezd fel világosan az egyes fázisokat speciális leírási mezőkkel, amelyek megkönnyítik ügyfeleid számára a prezentáció követését.

A roadmap elemeit méretük megváltoztatásával és átrendezésével testreszabhatja, hogy azok illeszkedjenek a narratívájához vagy márkájához.

✅ Ideális: Csapatok és projektvezetők számára, akik vizuálisan vonzó, könnyen követhető ütemtervet szeretnének, amelyet egy közös munkaterületen tervezhetnek és mutathatnak be.

9. ClickUp projektmegvalósítási terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg prezentációját zökkenőmentesen, és vezesse végig közönségét az első ötlettől a végső eredményig a ClickUp projektmegvalósítási terv sablon segítségével.

A ClickUp projektmegvalósítási terv sablonja tökéletes eszköz a végrehajtási fázis zökkenőmentesebbé tételéhez és a feladatok elakadásának megelőzéséhez. A ClickUp Automations segítségével a haladás százalékos aránya automatikusan kiigazodik, a költségvetés automatikusan kiszámításra kerül, a munkaterhelés egyensúlyban marad, és a jóváhagyások ellenőrző pontokként jelennek meg az út során.

A kockázati szint egy beépített egyéni mező, amely lehetővé teszi a potenciális projektkockázatok nyomon követését és tervezését. A ClickUp több mint 15 egyéni nézetével nyomon követheti az előrehaladást és biztosíthatja, hogy minden a terv szerint haladjon.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Egyszerűsítse a jóváhagyási folyamatot egy külön mező hozzáadásával a lektorok számára, valamint egy egyértelmű státuszfázis használatával, amelynek köszönhetően minden módosítás könnyen nyomon követhető.

A beépített állapotjelzőkkel nyomon követheti az előrehaladást, a prioritásokat, az ütemterv betartását és a becsült munkaterhelést.

Testreszabhat minden részletet, beleértve az állapotokat, mezőket, nézeteket és elrendezéseket, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi munkafolyamatának.

✅ Ideális: vezetők és csapatok számára, akik megbízható projekttervezési keretrendszert keresnek, amely a komplex végrehajtást nyomon követhető munkafolyamatokká alakítja.

10. ClickUp professzionális jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen kifinomult, prezentációra kész jelentéseket a ClickUp Professional jelentéssablon segítségével.

A ClickUp Professional Report Template segít a részletes projektinformációkat prezentációra kész jelentéssé alakítani. Gyorsan hozzáadhatja a projekt címét, dátumát, a tulajdonos adatait és a vállalata logóját, így az érdekelt felek azonnal megismerhetik a kontextust, és erős első benyomást kelthet bennük.

A célok és a várt eredmények a tetején vannak meghatározva. Ha vannak olyan függőségek vagy korlátozások, amelyek hatással lehetnek az eredményekre, akkor azoknak is van helyük. Azok számára, akiknek el kell magyaráznia a módszertanukat, a sablon egyszerű, logikus lépésekre bontja a folyamatot, lehetővé téve az egyes fázisok, a megközelítés, valamint a kapcsolódó költségvetés és erőforrásigények leírását.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Tisztázza céljait, a hatókört, a korlátokat és a módszertant a prompt alapú írási útmutatás segítségével.

Bontsa le a többfázisú munkafolyamatokat a tervezéshez, fejlesztéshez, teszteléshez és megvalósításhoz szervezett sablonok segítségével.

Emelje ki a következtetéseket és a jövőbeli irányokat tiszta, formázott következtetés és ajánlás szakaszokban.

✅ Ideális: Csapat- és projektvezetők számára, akiknek irányított struktúrára van szükségük ahhoz, hogy komplex projektmunkákat professzionális jelentésekké alakítsanak.

⭐ Bónusz: A ClickUp Brain Max Talk to Text funkciójával soha többé nem kell üres diákra bámulnia. Egyszerűen mondja el hangosan az ötleteit, és a Brain MAX leírja és összefoglalja azokat strukturált jegyzetekké, amelyek közvetlenül a Dokumentumok, Feladatok és Projektterületek között találhatók.

11. ClickUp Elevator Pitch sablon

Ingyenes sablon letöltése Készüljön fel bármilyen prezentációra vagy networking eseményre az egyszerű ClickUp Elevator Pitch sablon segítségével.

A ClickUp Elevator Pitch Template egyszerű felületet biztosít egy éles és könnyen előadható prezentációs pitch elkészítéséhez, függetlenül attól, hogy befektetői találkozóra készül, vagy csapatát egy koncepcióra szeretné összehangolni.

A sablon egy együttműködési táblázatot tartalmaz, amelyben feltérképezheti az ügyféltípusokat, azok igényeit, az Ön által kínált megoldást, az Ön által működtetett piacot és azokat a legfontosabb előnyöket, amelyeket szeretne, hogy az emberek megjegyezzenek. Miután ezek az építőelemek a helyükre kerültek, a végső prezentációs rész segít Önnek mindent egy tömör, meggyőző nyilatkozattá alakítani, amelyet 30 másodperc alatt el lehet mondani, akárcsak egy igazi elevator pitch.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Dolgozzon együtt csapattársaival megjegyzések és említések segítségével, amelyekkel valós időben alakíthatják ki a prezentációt.

Finomítsd üzenetedet a beépített útmutatásokkal és egyértelmű példákkal, amelyek segítenek egy erőteljesebb elevator pitch elkészítésében.

Gyors, praktikus tippeket kaphat, amelyek segítenek lekötni a közönséget és a hallgatóságához igazítani a prezentációját.

✅ Ideális: Szakemberek számára, akik olyan eszközt keresnek, amely segít nekik egy hatékony, 20–30 másodperces elevator pitch elkészítésében.

12. ClickUp értékesítési sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen meggyőző értékesítési prezentációt a következő előadásához a ClickUp értékesítési prezentációs sablon segítségével.

Minden értékesítési prezentáció egy vonzó bevezetővel kezdődik. A ClickUp értékesítési prezentációs sablon segítségével ezt a bevezetőt vonzó narratívává alakíthatja, összekapcsolva az ügyfél kihívásait a termék erősségeivel, felvázolva a legfontosabb jellemzőket és kiemelve az előnyöket oly módon, hogy azok minden potenciális ügyfél számára személyre szabottnak tűnjenek.

Ami ezt a sablont kiemeli a többi közül, az a teljes, azonnal használható prezentációs mintákból álló adatbázis. Ha közös kapcsolatokra, adatokkal alátámasztott érvelésre, mérföldkövekre épülő kapcsolattartásra vagy finom utánkövetésre szeretne támaszkodni, itt olyan szövegeket talál, amelyek melegek, emberiek és könnyen testreszabhatók.

✨ Miért fogja szeretni ezt a sablont?

Készíts figyelemfelkeltő bevezetőket kész promptokkal, kérdésekkel, adatpontokkal és személyes kapcsolódási ötletekkel.

Erősítse üzeneteit bevált CTA-példákkal, amelyek segítségével magabiztosan kérheti a következő lépést.

Használja újra a prezentációs szövegeket a különböző csatornákon, közvetlenül a ClickUp Docs -ban szerkesztve őket, így biztosítva a következetes kommunikációt.

Támogasd értékesítési üzenetedet finom vizuális utalásokkal és ikonokkal, amelyek a tartalmat vonzóvá és könnyen követhetővé teszik.

✅ Ideális: Értékesítési csapatok, egyéni vállalkozók, SDR-ek és alapítók számára, akik készen használható prezentációs szövegeket keresnek, amelyekkel gyorsabban és hatékonyabban tudnak kapcsolatot teremteni.

⚡ Sablonarchívum: A prezentáció célja, hogy gyorsan felkeltse a figyelmet. A Papermark prezentációs sablonokról készült összehasonlító tanulmánya (több mint 3000 sablon alapján) szerint a befektetők mindössze 3 ,2 percet töltenek egy sablon megtekintésével, és csak 23 másodpercet az első diával, mielőtt eldöntenék, hogy továbbnézik-e. Ilyen nyomás mellett egy erős prezentációs sablon elkészítése a semmiből idővel való versenyfutáshoz hasonlít. Fedezze fel ezeket a prezentációs sablonokat, hogy gyorsabban alakíthassa ki narratíváját és magabiztosan tarthassa előadását.

Javítsd prezentációd színvonalát a ClickUp segítségével

A Miro sablonok kiválóan alkalmasak gyors vizuális megjelenítésre és együttműködésre, de gyakran nem elégségesek, ha struktúrára vagy olyan helyre van szükség, ahol az ötletek valódi, nyomon követhető munkává alakulhatnak.

Ez az, ami a ClickUp sablonokat kiemeli a többi közül. Nemcsak az ötleteinek bemutatásában segítenek, hanem azok rendszerezésében és a munkafolyamatba való közvetlen beépítésében is, anélkül, hogy elveszítené a lendületét.

Akár prezentációt tart, tervez, ötletel vagy bemutatót tart, a ClickUp kész sablonokat kínál, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a Feladatok, Dokumentumok, Táblák és Műszerfalak közé. Minden összekapcsolódik, így ugyanazon a felületen hozhatja létre és valósíthatja meg ötleteit.

Ha olyan prezentációkat szeretne, amelyek jól néznek ki és támogatják a tényleges haladást, fedezze fel a ClickUp teljes sablonkönyvtárát. Regisztráljon még ma ingyenesen.