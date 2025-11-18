A 10 legjobb Glue alternatíva HR-csapatok számára

A Glue ígéretet tett arra, hogy megoldja az összes alkalmazotti elkötelezettségi problémáját: az a „ragasztó”, amely mindenkit összetartott.

De néhány ülés után megjelentek az első repedések. A tanulási görbe akadályozza a csapatok közötti átvételt, a műszerfalak nem elég részletesek, és hiányoznak azok a fejlett funkciók, amelyekre szükség van a szervezet növekedésével. 😖

Sok csapat, amely a Glue alternatíváit vizsgálja, ugyanarra a következtetésre jutott: jó, de még nem teljesen készen van.

Íme néhány választásunk, amelyek jobb teljesítményt, több testreszabási lehetőséget és zökkenőmentesebb felhasználói élményt kínálnak. 🎯

A legjobb Glue alternatívák egy pillantásra

Itt található egy táblázat, amely összehasonlítja az összes Glue alternatívát ebben a blogban. 📊

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp All-in-one feladatkezelés és együttműködés csevegés, dokumentumok és feladatok között kis csapatok és nagyvállalatok számára (startupoktól a nagy léptékű marketingcsapatokig). Egy egységes platform, amely valós idejű csevegés, kontextusfüggő AI-válaszok a ClickUp Brain segítségével, egyedi AI-ügynökök, feladatokhoz kapcsolódó megbeszélések, munkafolyamat-automatizálás és intelligens összefoglalók révén biztosítja a csapatok együttműködését. Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Lattice Mesterséges intelligenciával támogatott emberierőforrás-menedzsment, teljesítménykövetés és munkavállalói fejlesztés HR-vezetők és menedzserek számára, akik elkötelezett csapatokat építenek. AI teljesítményösszefoglalók, integrált HRIS, visszacsatolási ciklusok, karrierfejlődés, elkötelezettségi elemzések A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik. Culture Amp Folyamatos visszajelzésgyűjtés, elkötelezettség-elemzés és teljesítményre vonatkozó betekintés azoknak a szervezeteknek, amelyek a munkahelyi kultúra és a munkavállalói megtartás erősítésére törekednek. Munkavállalói felmérések, AI-alapú elemzések, teljesítményértékelések, elkötelezettségi hőtérképek, egyedi sablonok és benchmarking eszközök. Egyedi árazás Vantage Circle Jutalmak, elismerések és munkavállalói elkötelezettségi programok HR-csapatok számára, amelyek motiválják és javítják a teljesítményt a hibrid szervezetekben. Jutalom piactér, kollégák elismerése, játékos kihívások, elemzési műszerfal, globális beváltási lehetőségek Egyedi árazás Nectar Párhuzamos elismerés, mérföldkőkövetés és jutalmazás automatizálása az emberekre fókuszáló vállalatok számára, amelyek az elismerésen alapuló kultúrát támogatják. Elismerési feedek, egyedi kihívások, beépített automatizálás a jutalmakhoz, alapértékek nyomon követése, elkötelezettségi jelentések Egyedi árazás Coworker. ai Automatizált munkafolyamatok AI memóriával technológiai csapatok, adatelemzők és vállalati műveleti csapatok számára. Vállalati agy (OM1), Deep Work mód, összekapcsolt adatintegrációk, AI feladatvégzés, kontextusfüggő betekintés A fizetős csomag ára 29,99 USD/hó/felhasználó. Olvassa el az AI-t Valós idejű értekezletelemzés, elkötelezettség-nyomon követés és mesterséges intelligenciával generált betekintés a vezetők számára a kommunikáció hatékonyságának és a részvételnek a javítása érdekében. Találkozók részvételi pontszáma, hangulatkövetés, automatikus összefoglalók, csapatelemzések, kommunikációs betekintés Ingyenes; fizetős csomagok 19,75 USD/hó/felhasználó áron Patchwork Biztonságos munkaerő-ütemezés, műszakkezelés és személyzetkoordináció az egészségügyi szervezetek számára, egyensúlyt teremtve a szabályoknak való megfelelés és a rugalmasság között. Műszakbeosztás, munkaerő-elemzés, mobil munkaerő-felvétel, megfelelőségi nyomon követés, azonnali személyzeti értesítések Egyedi árazás Slack Csatornaalapú üzenetküldés, munkafolyamat-automatizálás és eszközök közötti integráció elosztott csapatok számára, amelynek köszönhetően a valós idejű együttműködés egyszerűbbé válik. Csatornák, megbeszélések, munkafolyamatok, AI-összefoglalók, alkalmazásintegrációk, kereshető tudásarchívumok Ingyenes; fizetős csomagok 4,38 USD/hó/felhasználó áron Mattermost Saját szerveren futó együttműködés, incidenskezelés és DevSecOps automatizálás biztonságtudatos csapatok számára, akik szabályozott környezetben működnek. Biztonságos üzenetküldés, saját tárhely, forgatókönyvek, incidensautomatizálás, DevSecOps integrációk, auditnaplók A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik (éves számlázás).

Mit kell keresnie a Glue alternatíváiban?

Ha Glue alternatívákat keres, akkor ezekre kell figyelnie. 👀

Valós idejű visszajelzések és felmérések: Rövid, gyakori és gyakran névtelen felmérések elvégzésének lehetősége, hogy gyorsan felmérje a munkavállalók hangulatát és azonosítsa a felmerülő problémákat, ahelyett, hogy kizárólag az éves értékelésekre támaszkodna.

Átfogó felmérési testreszabás: Keressen olyan platformokat, amelyek testreszabható felmérési eszközöket és kutatásokon alapuló, konkrét csapatokra, részlegekre vagy életciklus-szakaszokra (pl. beilleszkedés, kilépés) szabott kérdőív-sablonok könyvtárát kínálnak.

Érzelemelemzés: olyan eszközök, amelyek mesterséges intelligenciát használnak a nyílt végű visszajelzések és megjegyzések elemzésére, hogy megértsék az alkalmazottak általános hangulatát és felismerjék a potenciális problémákat, mielőtt azok eszkalálódnának.

Többszintű elismerési rendszer: A platformnak elő kell segítenie mind a peer-to-peer elismerést (pl. közösségi feedek, „kudos” kártyák), mind a vezetők és menedzserek által nyújtott top-down elismerést, hogy elősegítse az elismerés kultúráját.

Célkitűzés és nyomon követés: Olyan funkciók, amelyek lehetővé teszik az alkalmazottak számára, hogy személyes célokat tűzzenek ki (például OKR-ek vagy SMART-célok) és azokat összehangolják a vállalat átfogóbb céljaival, folyamatos haladáskövetéssel és rendszeres ellenőrzésekkel.

Hasznosítható betekintés és AI-vezérelt ajánlások: A műszerfalaknak és jelentéseknek nem csupán nyers adatokat, hanem világos, adatalapú betekintést és javasolt cselekvési terveket is kell nyújtaniuk, hogy segítsék a vezetőket és a HR-t a megalapozott döntések meghozatalában.

Zökkenőmentes integráció: Az eszköznek integrálódnia kell a meglévő HR információs rendszerekhez (HRIS), a bérszámfejtéshez és a napi kommunikációs eszközökhöz, hogy a napi munkafolyamatok természetes részévé váljon, és elkerülje az adatsilók kialakulását.

Mobil hozzáférhetőség: A felhasználóbarát, mobilra optimalizált élmény elengedhetetlen a távoli, hibrid és frontvonalbeli munkavállalók bevonásához, akik nem mindig tartózkodnak az íróasztaluknál.

A 10 legjobb Glue alternatíva

Okosabb módszert keres a munkatársai motiválására? Íme a legjobb Glue alternatívák, amelyek összehangolják a kontextust, a csapatkommunikációt és az automatizálást. 🎯

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb AI-vezérelt feladatkezeléshez, csapatmunkához és munkafolyamat-kezeléshez)

Regisztráljon még ma a ClickUp Chat-re! Összehangolja minden projektet, beszélgetést és ötletet egy egységes felületen a ClickUp Chat segítségével.

A mai munka nem működik.

Projekteink, tudásunk és kommunikációnk különböző, egymástól független eszközökön szétszóródnak, ami lassítja munkánkat.

A ClickUp ezt megoldja azokkal az alkalmazásokkal, amelyek a munkához szükséges összes funkciót egy helyen egyesítik: a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni.

Fedezze fel, hogyan segít a ClickUp HR-csapatok számára összehozni a csapatokat és összekapcsolni őket.

Törje meg a kommunikációs szigeteket a ClickUp Chat segítségével!

A ClickUp Chat megkönnyíti a csapatok közötti kommunikációt azáltal, hogy a beszélgetéseket közvetlenül a munkafolyamatba ágyazza. Kétféle kapcsolattartási lehetőséget kínál: nyilvános vagy privát csatornák a csapatok közötti csevegéshez, valamint közvetlen üzenetek egyéni vagy kis csoportos csevegéshez.

Bármely üzenetből azonnal létrehozhat egy ClickUp feladatot, így a teendők soha nem vesznek el. Csak vigye az egérmutatót az üzenet fölé, kattintson a „Feladat létrehozása” gombra, és kész is. A feladat hozzáadódik a munkaterületéhez, a kontextussal, a kijelölt személyekkel és a megfelelő lista helyével együtt.

Egyetlen üzenetnél több láthatóságra van szüksége? Válasszon a négyféle bejegyzés közül: bejelentés, megbeszélés, ötlet és frissítés, hogy rugalmasan alakíthassa a kommunikációt az igényeinek megfelelően.

Fedezze fel a fejlett funkciókat:

Kapcsolódjon be és tegyen lépéseket a ClickUp Brain segítségével!

A ClickUp Brain, a platform mesterséges intelligenciával működő asszisztense elősegíti a munkafolyamatok előrehaladását, minden csevegést betekintéssé, összehangolássá és cselekvéssé alakítva.

Egy ideig távol volt? A Catch Me Up funkció segít abban, hogy azonnal belevághasson a munkába. Válasszon ki egy időtartamot, és azonnal megtekintheti az összes elmulasztott feladatot, áttekinthetően összefoglalva.

Készítsen megvalósítható következő lépéseket és intelligens válaszokat közvetlenül a ClickUp Chatből a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain AI Project Manager funkciója egyszerű, természetes nyelvű utasítások alapján azonnal összefoglalja a történteket, kiemelve a legfontosabb frissítéseket, döntéseket és következő lépéseket.

És amikor eljön az ideje a cselekvésnek, csak írja be a @Brain vagy @My Brain parancsot, hogy összefoglalja a csevegés kontextusát, létrehozza a kapcsolódó feladatokat, generáljon válaszokat, vagy folytassa a beszélgetést intelligens AI-követésekkel.

✅ Példa promptok: A találkozó jegyzetek alapján sorolja fel a három legfontosabb döntést és azok felelőseit!

Összefoglalja ezt a csevegést, mivel 48 óráig offline voltam. Emelje ki az összes meghozott döntést, kiosztott feladatot és a figyelmemet igénylő dolgokat.

Ebből a szálból készítsen egy intelligens választ @Maria-nak, amely összefoglalja a következő lépéseket, és ütemezzen be egy nyomonkövetési feladatot a csapat számára.

Egyszerűsítse a kommunikációt a ClickUp Ambient Agents segítségével

A ClickUp Ambient Agents intelligens asszisztensek, amelyek a munkaterületén belül működnek, és segítenek automatizálni a rutin feladatokat.

Választhat a előre elkészített ügynökök közül a legfontosabb termelékenységi feladatokhoz, vagy létrehozhat saját egyedi ügynököket , amelyek a csapata munkafolyamatához igazodnak.

Például a Prebuilt Answers Agent ellenőrzött munkaterületi adatok felhasználásával válaszol a csapat kérdéseire.

Használja a ClickUp Ambient Agents szolgáltatást a csevegőcsatornákon belüli kommunikáció egyszerűsítéséhez

Szüntesse meg az AI-terjedést a ClickUp Brain MAX segítségével

A ClickUp Brain MAX egy mesterséges intelligenciával működő asztali alkalmazás, amely közvetlenül kapcsolódik stratégiai munkájához (feladatok, dokumentumok, csevegések és fájlok), így minden válasz a valós kontextuson alapul.

Használja a ClickUp Brain MAX alkalmazásközi automatizálási funkcióit a fájlok kereséséhez és a munkafolyamatok elindításához a ClickUp, Google Drive, Notion és más alkalmazásokban.

Ez az egységesített AI-központ több, egymástól független eszközt helyettesít. Kontextusfüggő AI-je a ClickUp munkagrafikonját használja, megértve, hogy a feladatok, projektek, értekezletek és kapcsolódó alkalmazások hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

Ez azt jelenti, hogy az AI-asszisztens pontosan tudja, mi történik a munkaterületén, így segít gyorsabban döntéseket hozni és kiküszöbölni az „AI-terjedést”.

A Brain MAX többmodellű AI támogatást is biztosít, így minden helyzetben a vezető modellek közül választhat, például a ChatGPT, a Claude Sonnet, a DeepSeek vagy a Gemini közül.

A ClickUp legjobb funkciói

Keresés a munkaterületén: Keressen feladatokat, dokumentumokat, üzeneteket és fájlokat a ClickUp-ban és a kapcsolódó eszközökben, például a Google Drive-ban vagy a GitHub-ban Keressen feladatokat, dokumentumokat, üzeneteket és fájlokat a ClickUp-ban és a kapcsolódó eszközökben, például a Google Drive-ban vagy a GitHub-ban a ClickUp Enterprise Search segítségével.

Tartsa kézben a helyzetet: Végezzen rendszeres felméréseket Végezzen rendszeres felméréseket a ClickUp Forms segítségével, hogy felmérje az alkalmazottak elkötelezettségi szintjét és azonosítsa a problémákat.

Központosítsa a vállalati tudást és irányelveket: tegye könnyen megtalálhatóvá a fontos irányelveket, folyamatokat és információkat azáltal, hogy azokat a ClickUp Knowledge Management rendszerben egyesíti.

Kövesse nyomon a fontos mutatókat: Használja Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást az elkötelezettségi mutatók, a felmérési eredmények és a HR-kezdeményezésekben való részvétel nyomon követéséhez.

Okosabb értekezletek automatikus összefoglalásokkal: Indítson gyors hang- és videohívásokat a ClickUp-on belül, hogy valós időben együttműködhessen. Indítson gyors hang- és videohívásokat a ClickUp-on belül, hogy valós időben együttműködhessen. A ClickUp SyncUps segítségével azonnal megkapja az összefoglalókat, átiratokat és a következő lépéseket is.

Egységesítse eszközeit és adatait: Csatlakoztassa az olyan alkalmazásokat, mint a Slack, a Google Naptár, a GitHub és a Figma Csatlakoztassa az olyan alkalmazásokat, mint a Slack, a Google Naptár, a GitHub és a Figma a ClickUp Integrations segítségével, hogy frissítései és munkafolyamatai tökéletesen szinkronban legyenek.

Tartsa a beszélgetéseket cselekvésorientáltnak: jelölje meg csapattársait, kapcsolja össze a kapcsolódó feladatokat vagy dokumentumokat, és alakítsa a csevegéseket nyomon követhető, látható cselekvésekkel jelölje meg csapattársait, kapcsolja össze a kapcsolódó feladatokat vagy dokumentumokat, és alakítsa a csevegéseket nyomon követhető, látható cselekvésekkel az @mentions segítségével.

A ClickUp korlátai

Annyi fontos funkció és nézet mellett időbe telhet, amíg a ClickUp-ot a csapatod munkafolyamatához igazítod.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Egy értékelő ezt így foglalja össze:

Őszintén szólva, a ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy mindent egy helyen tart. Korábban az egyik alkalmazásban voltak a feladatok, a másikban a Google Docs, a Notionban és a Google Workspace-ben pedig mindenhol szétszórtan voltak a találkozók jegyzetai. A ClickUp-pal csak meg kell nyitnom, és máris láthatom, mit kell tennem, jegyzeteket tehetek hozzá, vagy akár cseveghetek a csapatommal anélkül, hogy ide-oda ugrálnék.

Őszintén szólva, a ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy mindent egy helyen tart. Korábban az egyik alkalmazásban voltak a feladatok, a másikban a Google Docs, a Notionban és a Google Workspace-ben pedig mindenhol szétszórtan voltak a találkozók jegyzetai. A ClickUp-pal csak meg kell nyitnom, és máris láthatom, mit kell tennem, jegyzeteket tehetek hozzá, vagy akár cseveghetek a csapatommal anélkül, hogy ide-oda ugrálnék.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 34%-a nem érzi kényelmesnek, hogy kérdéseket tegyen fel a munkahelyén, 14%-uk pedig többnyire saját maga próbál választ találni a kérdéseire. Amikor az emberek haboznak segítséget kérni, az gyakran azt jelzi, hogy nem érzik magukat teljes mértékben elfogadottnak vagy bevonva a csapat tanulási folyamatába. A megoldás? Olyan ítélkezésmentes utat kell kialakítani, amelyen az emberek a meglévő tudásbázisokból tanulhatnak, és a saját tempójukban ismerhetik meg a folyamatokat. A ClickUp tudásmenedzsmentje, amely a ClickUp Brain és a Connected Search alkalmazásokból áll, segít a munkavállalóknak kérdéseikre választ kapni, és a munkaterületen, valamint az integrált harmadik féltől származó alkalmazásokban keresni. Nincs többé aggódás a „nyilvánvaló” kérdések feltevése vagy mások zavarása miatt.

2. Lattice (A legjobb AI-alapú teljesítménymenedzsment, tehetséggondozás és munkavállalói elkötelezettség terén)

via Lattice

A Lattice az elemzéseket, visszajelzéseket és automatizálást ötvözi, hogy segítse a HR-vezetők, menedzserek és vezetők munkáját az alkalmazottak elkötelezettségének erősítésében.

Integrált HRIS rendszere olyan kommunikációs modellekkel kapcsolódik össze, amelyek támogatják a teljesítményértékelést, a célkitűzések meghatározását és a munkavállalók coachingját, lehetővé téve a csapatok számára, hogy valós idejű betekintés alapján cselekedjenek.

A Glue alternatíváit értékelő szervezetek számára a Lattice kiemelkedik People + AI megközelítésével, amely ötvözi az emberi megértést az intelligens automatizálással. Segít a vezetőknek személyre szabott coachingot nyújtani, a HR-csapatoknak kezelni az ismétlődő kérdéseket, a vezetőknek pedig adatokon alapuló döntéseket hozni a fizetésekkel és a teljesítménnyel kapcsolatban.

A LatticeTalks legjobb funkciói

Automatizálja a HR-rel kapcsolatos kérdéseket a Lattice AI Agent segítségével, hogy kezelni tudja a szabadságolási szabályzatokat, juttatásokat és alkalmazotti kéréseket.

Segítse elő karrierje fejlődését személyre szabott coachinggal, célkövetéssel és előrehaladás-elemzéssel.

Építsen átlátható értékelési ciklusokat AI segítségével, hogy objektíven kiemelje az erősségeket és a fejlesztendő területeket.

Adjon lehetőséget a vezetőknek 1:1 eszközökkel, napirend-készítőkkel és automatizált cselekvéskövetéssel.

A LatticeTalks korlátai

Bizonyos adminisztratív munkafolyamatok több lépést igényelnek, például az adminisztrátori mód és a felhasználói mód közötti váltást különböző feladatok elvégzéséhez.

A korábbi teljesítményre és visszajelzésekre vonatkozó adatokhoz nehéz hozzáférni vagy azokat intuitív módon elemezni, ami megnehezíti a vezetők és a HR döntéshozatalát.

LatticeTalks árak

Tehetségmenedzsment: 11 USD/hó felhasználónként

Engagement kiegészítő: 4 USD/hó felhasználónként

Grow kiegészítő: 4 USD/hó felhasználónként

Kiegészítő díj: 6 USD/hó felhasználónként

LatticeTalks értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (3500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a LatticeTalks-ról a valós felhasználók?

Valódi felhasználók osztják meg tapasztalataikat:

A Lattice sokoldalú lehetőséget kínál arra, hogy visszajelzéseket kapjunk nemcsak feletteseinktől vagy vezetőinktől, hanem azokról a kollégáinkról is, akikkel szorosan együttműködünk és együtt dolgozunk, hogy visszajelzéseket kapjunk tőlük és fejlesszük magunkat. Nincs olyan, hogy nem tetszik, de a lehetőségek jelenleg korlátozottak, és több funkció is lehetne a havi, negyedéves teljesítmény rögzítésére.

A Lattice sokoldalú lehetőséget kínál arra, hogy visszajelzéseket kapjunk nemcsak feletteseinktől vagy vezetőinktől, hanem azokról a kollégáinkról is, akikkel szorosan együttműködünk és együtt dolgozunk, hogy visszajelzéseket kapjunk tőlük és fejlesszük magunkat. Nincs olyan, hogy nem tetszik, de a lehetőségek jelenleg korlátozottak, és több funkció is lehetne a havi, negyedéves teljesítmény rögzítésére.

3. Culture Amp (A legjobb adat alapú alkalmazotti elkötelezettség és teljesítményelemzéshez)

via Culture Amp

A Culture Amp egy „döntéshozatali intelligencia” motor, amely segít a szervezeteknek megérteni és javítani alkalmazottaik munkavégzését, fejlődését és elkötelezettségét. Folyamatos visszajelzéseket, csevegőplatformokat és viselkedéstudományt ötvöz, hogy az alkalmazottak hangulatát mérhető üzleti eredményekké alakítsa.

A platform intuitív irányítópultjai feltárják, mi ösztönzi a termelékenységet, a megtartást és a tartozás érzését, így a vezetők világos képet kapnak, és magabiztos, emberközpontú döntéseket hozhatnak.

Több mint 1,5 milliárd adatpont alapján a Culture Amp az elkötelezettség és a teljesítmény mintáit hasznosítható betekintéssé alakítja. A felmérések lebonyolításától a globális referenciaértékek elemzéséig a Culture Amp segít a csapatoknak nagy léptékű, magas teljesítményű kultúrát építeni.

A Culture Amp legjobb funkciói

Indítsa el az AI Coach alkalmazást, amely személyre szabott, tudományosan alátámasztott coaching-tanácsokat ad, amelyek javítják a teljesítményt és elősegítik a növekedést.

Gyűjts visszajelzéseket nagy léptékben több mint 40 testreszabható kommunikációs terv sablon segítségével, AI-alapú kommentelemzéssel.

Csatlakoztassa a HR-adatokat harmadik féltől származó megoldásokkal a vezető HRIS-rendszerekben a gyorsabb és pontosabb betekintés érdekében.

Gyorsítsa fel a döntéshozatalt a People Science által támogatott, AI-vezérelt ajánlásokkal és prediktív betekintéssel.

A Culture Amp korlátai

A műszerfalak vizuálisan áttekinthetők, de a részletes trendek megismerése időigényes lehet.

A gyakori riasztások és értesítések túlterhelőnek tűnhetnek, különösen a nagyvállalatok vezetői számára.

A Culture Amp árai

Egyedi árazás

Culture Amp értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Culture Amp-ről a valós felhasználók?

Egy felhasználó tökéletesen összefoglalja:

A Culture Amp megkönnyíti a vállalat-szintű és osztályszintű felmérések elvégzését. A szoftver nagyon intuitív, és kiváló támogatást nyújt. Az új alkalmazottak hozzáadásakor a kézi importálás időigényes lehet, azonban a Culture Amp többféle módon is lehetővé teszi az új felhasználók importálását.

A Culture Amp megkönnyíti a vállalat-szintű és osztályszintű felmérések elvégzését. A szoftver nagyon intuitív, és kiváló támogatást nyújt. Az új alkalmazottak hozzáadásakor a kézi importálás időigényes lehet, azonban a Culture Amp többféle módon is lehetővé teszi az új felhasználók importálását.

4. Vantage Circle (A legjobb a központosított munkavállalói elkötelezettség, elismerés és jólét érdekében)

a Vantage Circle- en keresztül

A Vantage Circle összefogja az elismerést, a jólétet, az előnyöket és a visszajelzéseket, és viselkedéstudományt és mesterséges intelligenciát használ, hogy a részvételt személyesebbé tegye. Automatizálhatja a mérföldkőnek számító események megünneplését születésnapi és szolgálati évfordulós pontokkal, digitális évkönyvekkel és jutalmakkal.

A platform segít azonnali elismerésben részesíteni az eredményeket peer-to-peer, közösségi vagy panelalapú elismerési programok révén.

A meglévő HR-rendszerekkel való szinkronizálástól a régió-specifikus jutalomkatalógusok kínálatáig a Vantage Circle segít a vállalatoknak egy emberközpontú kultúra kialakításában.

A Vantage Circle legjobb funkciói

A Vantage Fit segítségével holisztikusan támogathatja a jóllétet fitnesz-nyomon követéssel, tudatosság-foglalkozásokkal és vállalati kihívásokkal.

Indítson gyors visszacsatolási ciklusokat az AI-alapú, teljesen névtelen alkalmazotti felmérések segítségével a Vantage Pulse segítségével.

Kínáljon globális előnyöket és pénzvisszatérítést több mint 1000 márka válogatott kedvezményeivel a Vantage Perks segítségével.

Valós idejű elemzési műszerfalak segítségével hozzáférhet az elkötelezettségre, a teljesítményre és a hangulatra vonatkozó hasznos információkhoz.

A Vantage Circle korlátai

A jutalomkatalógus hosszabb használat után korlátozottnak vagy ismétlődőnek tűnhet.

Nem minden pont használható fel egyetlen tranzakcióban, és bizonyos visszaváltások esetén kényelmi díjat számíthatnak fel.

A Vantage Circle árai

Egyedi árazás

Vantage Circle értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (5000+ értékelés)

Mit mondanak a Vantage Circle-ről a valós felhasználók?

Egy felhasználó magyarázza el a legjobban:

A Vantage Circle megkönnyíti a kollégák elismerését és jutalmazását, ami valóban segít növelni a csapat morálját. A pontrendszer és a beváltási lehetőségek kézzelfogható módon fejezik ki az elismerést... Nagyszerű lenne, ha a platform több régió-specifikus vagy személyre szabott ajánlást kínálna a felhasználói preferenciák alapján.

A Vantage Circle megkönnyíti a kollégák elismerését és jutalmazását, ami valóban segít növelni a csapat morálját. A pontrendszer és a beváltási lehetőségek kézzelfogható módon fejezik ki az elismerést... Nagyszerű lenne, ha a platform több régió-specifikus vagy személyre szabott ajánlást kínálna a felhasználói preferenciák alapján.

🚀 ClickUp előnye: Ha a csapat csevegései tele vannak olyan üzenetekkel, mint „Hé, valaki emlékeztetne erre később?”, akkor használnia kell a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy beállítsa a csevegés automatizálását, amely automatikusan emlékeztetőket, frissítéseket vagy állapotriasztásokat küld. A beállításhoz csak néhány kattintás szükséges: Nyissa meg a csevegőcsatornát, és kattintson az ⚡ Automatizálás gombra. Válassza a Create Automation lehetőséget Állítsa be a kiváltó eseményeket, feltételeket és műveleteket (például üzenet küldése, amikor egy feladat állapota megváltozik). Kattintson a Létrehozás gombra, és kész is van! Tartsa proaktívnak a beszélgetéseket a ClickUp Automations napi bejelentkezésekkel és feladatbefejezési értesítésekkel

5. Nectar (A legjobb peer-to-peer elismerés, jutalmazás és munkavállalói elismerési programokhoz)

via Nectar

A HR-vezetők, menedzserek és elosztott csapatok számára tervezett Nectar ötvözi az elismerést, a csapatkommunikációt és a személyre szabott kihívásokat.

A Glue alternatívájaként a Nectar egy inkább emberközpontú megközelítést alkalmaz. Ünnepelheti az eredményeket, jutalmazhatja a mérföldköveket, és közvetlenül összekapcsolhatja az elismerést a vállalati értékekkel. A platform támogatja a belső kommunikációt is, így a bejelentések, frissítések és üzenetek a csapat egészét érintő csatornákon keresztül történnek.

Részletes irányítópultok és elemzések segítségével nyomon követheti az elkötelezettséget és a kulturális egészséget, amelyek bemutatják az elismerési tevékenységeket, a részvételi arányokat és a csapatok vagy osztályok hatását.

A platform emellett rugalmas jutalomkatalógust is kínál, ahol a csapat tagjai pontjaikat ajándékkártyákra, céges ajándékokra vagy egyedi juttatásokra válthatják be.

A Nectar legjobb funkciói

Automatizálja az elismerést és a jutalmazást a Recognition & Rewards modul segítségével.

Indítson vállalati szintű jelölési programokat a kiemelkedő teljesítmények elismerésére.

Személyre szabhatja az élményeket a értékhez kötött elismerési címkékkel , amelyek összekapcsolják a dicséreteket a vállalati elvekkel.

Készíts vonzó bejelentéseket a drag-and-drop Communication Builder segítségével.

A Nectar korlátai

A szélesebb körű HR- és munkafolyamat-rendszerekkel való korlátozott integráció megnehezítheti az eszköz beágyazását komplex technológiai rendszerekbe.

Az értesítések és a kommunikációs csatornák zavarosnak vagy túlterhelőnek tűnhetnek.

A Nectar árai

Egyedi árazás

Nectar értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 7000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a Nectar-ról a valós felhasználók?

Íme egy rövid összefoglaló arról, mit mondanak a felhasználók a Nectar-ról:

A Nectar egyszerűen lehetővé teszi a pontok beváltását számos népszerű ajándékkártyára, egy egyszerűen kezelhető felületen... Míg a platform maga zökkenőmentesen működik, szeretném, ha több lehetőség lenne a pontok gyakrabban történő megszerzésére.

A Nectar egyszerűen lehetővé teszi a pontok beváltását számos népszerű ajándékkártyára, egy egyszerűen kezelhető felületen... Míg a platform maga zökkenőmentesen működik, szeretném, ha több lehetőség lenne a pontok gyakrabban történő megszerzésére.

🔍 Tudta? A társadalmi jelenlét elmélet elmagyarázza, hogy a digitális kommunikáció hogyan teszi lehetővé a „másik jelenlétének érzését”. Ez azonban gyakran alacsonyabb szintű társadalmi jelenlétet jelent, mint a személyes interakciók. Ez fontos kontextus, amikor a csapatok átállnak a csevegő és együttműködési platformokra.

6. Coworker. ai (A legjobb megoldás vállalati csapatok számára, akik komplex munkafolyamatokat automatizálnak AI memóriával)

A Coworker. ai úgy lett kialakítva, hogy a vállalat kontextusában gondolkodjon és cselekedjen. Technológiai csapatok, termékmenedzserek és AI-vezérelt szervezetek számára tervezve, biztonságosan csatlakozik a belső eszközökhöz és adatokhoz, hogy létrehozza az úgynevezett „vállalati agyat”. OM1 memóriaarchitektúrájának köszönhetően komplex, többfunkciós feladatokat is képes kezelni.

Megkérheted, hogy azonosítsa a kockázatos üzleteket, összefoglalja a kód-commitokat, technikai dokumentumokat készítsen, vagy akár koordinálja a frissítéseket a Jira, a Slack és a GitHub között.

Tegyen fel komplex kérdéseket, például „Mely ügyfelek valószínűleg el fogják hagyni a céget?” vagy „Milyen funkciók kerülnek bevezetésre ezen a héten?”, és kapjon pontos, kontextusba ágyazott válaszokat.

Coworker. ai legjobb funkciói

Elemezze, tervezze és hajtsa végre a komplex feladatokat a Deep Work Mode segítségével több mint 40 integrált alkalmazásban.

Tárolja és hívja elő a kontextust több mint 120 dimenzióban, beleértve a projekteket, csapatokat, célokat és kommunikációt.

Automatikus frissítéseket kap a csapat előrehaladásáról, az akadályokról és a teljesítményről a csatlakoztatott rendszerekben.

Coworker. ai korlátai

Ez nagyméretű adatbevitelre támaszkodik; a szétszórt vagy elszigetelt forrásokkal rendelkező vállalatok nehezen tudnak hatékony „vállalati memóriát” kiépíteni.

A teljes értékű használathoz több mint 40 alkalmazás beállítása és több rendszerbe való integráció szükséges.

Coworker. ai árak

Pro: 29,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Coworker. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Az első valódi többfelhasználós csevegőrendszer, a Talkomatic (1973) az illinoisi egyetem PLATO rendszerén működött, és minden résztvevő szövegét karakterenként jeleníttette meg egy erre a célra kijelölt területen.

7. Read AI (A legjobb valós idejű értekezletelemzéshez, elkötelezettség-nyomon követéshez és beszélgetési betekintéshez)

via Read AI

Az AI olvasás megakadályozza azt a zavart, amelyet egy olyan megbeszélés után érez, amelyen nem figyelt.

Ez egy mesterséges intelligenciával működő termelékenységi segédprogram, amely csatlakozik a digitális munkaterületéhez, részt vesz a megbeszéléseken, átnézi az e-maileket és szinkronizálja a csevegéseket, hogy összefoglalja a megbeszéléseket, kivonja a teendőket és feltárja a betekintéseket. A platform a Google Meet, a Microsoft Teams, a Zoom, a Gmail és a Slack alkalmazásokon belül működik.

A Search Copilot segítségével azonnal megtalálhatja, amit egy megbeszélésen mondtak, egy e-mailben ígértek vagy egy csevegési szálban említettek. Eközben az olyan AI-ügynökök, mint a Monday Briefing, az End-of-Week Agents és a Post-Meeting Recap személyre szabják a munkafolyamatát, testreszabott összefoglalókat, heti betekintéseket és javasolt következő lépéseket nyújtva.

Olvassa el az AI legjobb funkcióit

Rögzítse a megbeszéléseket a Meeting Assistant segítségével, hogy összefoglalók, átiratok és visszajátszási kiemelt részek készüljenek.

Speaker Coach segítségével megszüntetheti segítségével megszüntetheti a munkahelyi kommunikációs kihívásokat az elkötelezettségi mutatók és a beszélgetési idő elemzése révén.

Kövesse nyomon az előrehaladást a For You Page oldalon, amely a találkozók témáinak és visszatérő témáinak személyes irányítópultja.

Növelje a csapat termelékenységét az optimalizálási jelentésekkel, amelyek jobb ütemezési és értekezleti szokásokat javasolnak.

Olvassa el az AI korlátait

Az összefoglalók és az AI által generált jegyzetek túl általánosak lehetnek, vagy kihagyhatnak finom beszélgetési részleteket, különösen a gyors tempójú vagy személyes megbeszélések során.

A funkcionalitás nagymértékben függ az olyan specifikus platformokkal való integrációtól, mint a Zoom, ami korlátozza a sokoldalúságot azoknak a csapatoknak, amelyek azonnali üzenetküldő alkalmazást szeretnének.

Olvassa el az AI árait

Ingyenes

Pro: 19,75 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 29,75 USD/hó felhasználónként

Enterprise+: 39,75 USD/hó felhasználónként

Olvassa el az AI értékeléseket és véleményeket

G2: 4/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Read AI-ről a valós felhasználók?

Íme, mit osztott meg egy felhasználó:

Nagyon hasznos volt, hogy a megbeszélés után is megtekinthettem a jegyzeteket. A szöveg és az audio segítségével sokkal könnyebb volt visszatérni és áttekinteni a tárgyalt témákat. Nagyon nehezen sikerült letöltenem a fájlokat a weboldalról. Ezenkívül a felület is sok kívánnivalót hagyott maga után.

Nagyon hasznos volt, hogy a megbeszélés után is megtekinthettem a jegyzeteket. A szöveg és az audio segítségével sokkal könnyebb volt visszatérni és áttekinteni a tárgyalt témákat. Nagyon nehezen sikerült letöltenem a fájlokat a weboldalról. Ezenkívül a felület is sok kívánnivalót hagyott maga után.

Bónusz: A felmérésünkben résztvevők több mint 60%-a naponta több mint egy órát tölt gépeléssel, és 36,75%-uk rendszeresen érez kellemetlenséget vagy fájdalmat a kezében. A gépelés fáradtsága nem csupán a munkamódszerünk bosszantó mellékhatása. Ez a termelékenység gyilkos. De könnyen orvosolható. A Brain MAX Talk-to-Text funkciója a rövidebb út egy egészségesebb munkanaphoz. Diktáljon frissítéseket, ötleteket vagy értekezletjegyzeteket kéz nélkül, és pihentesse a csuklóját (és koncentrációját). Ötleteket rögzíthet, utasításokat oszthat meg és négyszer gyorsabban dolgozhat a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával.

8. Patchwork (A legjobb rugalmas munkaerő-ütemezéshez, műszakkezeléshez és a szabályoknak való megfelelés nyomon követéséhez)

via Patchwork

Az egészségügy nem áll meg az adminisztráció miatt, és a Patchwork ezt a valóságot szem előtt tartva készült. Kifejezetten az NHS klinikusai és egészségügyi csapatai számára tervezve, intuitív platformot kínál a műszakok, a beosztások és a munkaerő-tervezés kezeléséhez.

A helyettesítő műszakok lefoglalásától a szabadságok, kivételes jelentések és kifizetések kezeléséig a Patchwork platform teljes ellenőrzést biztosít a munkája felett. Együttműködési személyzeti hálózaton keresztül köti össze a kórházakat, osztályokat és ügynökségi partnereket, így a rugalmas munkavégzés biztonságos és szabályoknak megfelelő lesz.

Az orvosok ezt az eszközt használhatják azonnali üzenetküldésre a munkahelyen, műszakok lefoglalására, csapataik beosztásának megtekintésére és a fizetés késedelem nélküli megkapására.

A Patchwork legjobb funkciói

Kezelje könnyedén a helyettesítő műszakokat a Patchwork Bank segítségével és az automatizált fizetéskövetéssel.

Együttműködés az NHS szervezetek között a Collaborative Bank segítségével, egyetlen bevezetési folyamattal.

Tervezze és frissítse a beosztásokat, a szabadságokat és a kivételes eseteket a Patchwork Rota segítségével.

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat, az ügynökség személyzetének felvételét és a költségek átláthatóságát az Agency Manager segítségével.

A Patchwork korlátai

Az NHS bizalmára támaszkodik, ezért alkalmazhatósága az Egyesült Királyság egészségügyi rendszeren kívül korlátozott.

Elsősorban az ideiglenes munkaerő-kölcsönzésre és a műszakkezelésre összpontosít, ami nem feltétlenül fedezi a munkaerő-gazdálkodás egyéb területeit, mint például a teljes munkaidős toborzás vagy a hosszú távú munkaerő-tervezés.

Patchwork árak

Egyedi árazás

Patchwork értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Az azonnali üzenetküldés (IM) gyökerei még régebbre nyúlnak vissza: az egyik legkorábbi formája az EMISARI rendszer része volt, amelyet 1971-ben fejlesztettek ki az amerikai kormány vészhelyzeti információs rendszereinek és referencia-indexének csevegőeszközeként.

9. Slack (A legjobb AI-alapú csapatmunka és összekapcsolt munkafolyamatokhoz)

a Slack segítségével

A Slack egyesíti a kommunikációt, az AI-támogatást és a munkafolyamat-automatizálást egyetlen munkaterületen, ahol a csapatok, eszközök és projektek zökkenőmentesen kapcsolódnak egymáshoz.

A Slack AI segítségével a csapatok azonnal összefoglalhatják az elmulasztott beszélgetéseket, kivonhatják a projektekkel kapcsolatos információkat, és kereshetnek a vállalat teljes tudásbázisában.

A Glue alternatíváit kereső technológiai csapatok és termékvezetők számára ez a csapatkommunikációs alkalmazás felhasználóbarát, tiszta felületet kínál, amelyet intelligens ügynökök, például az Agentforce és a Slackbot tesznek még jobbá. Ezek az AI-társak képesek kezelni az ismétlődő feladatokat, például az értékesítési ajánlatok frissítését, emlékeztetőket beállítani, valamint a Salesforce, Asana és Google kapcsolódó eszközökből származó információkat felszínre hozni.

A Slack legjobb funkciói

Automatizálja az egyedi munkafolyamatokat a Workflow Builder segítségével, hogy időtakarékos automatizálásokat hozzon létre közvetlenül a csatornákon belül.

Dolgozzon együtt a Csatornák segítségével, hogy a beszélgetéseket, fájlokat és eszközöket egy átlátható munkaterületen egyesítse.

Rendezzen élő beszélgetéseket a Huddles segítségével a gyors, audio- vagy videóalapú együttműködés érdekében.

Rögzítsd és oszd meg a frissítéseket a Clips segítségével, hogy aszinkron módon kommunikálhass.

A Slack korlátai

A régi üzenetek és fájlok keresése időigényes és hatástalan lehet, ellentétben a Slack versenytársaival.

A desktop alkalmazás gyakori újratöltést vagy újbóli bejelentkezést igényelhet, ami frusztrálhatja a felhasználókat.

Slack árak

Ingyenes

Pro: 4,38 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 9 USD/hó felhasználónként

Enterprise+: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 36 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a Slackről a valódi felhasználók?

Íme, amit egy felhasználó a leghasznosabbnak talált:

A Slack egyszerűsíti a csapatok közötti kommunikációt, így az egyszerre egyszerű és jól szervezett. Nagyon értékelem az intuitív felületet, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén beállítsak csatornákat különböző projektekhez, hatékonyan osszak meg fájlokat, és összekapcsolódjak más eszközökkel, mint például a Google Drive, a Zoom és a Notion. Míg a Slack kiválóan alkalmas a gyors kommunikáció elősegítésére, túlterhelővé válhat, ha rengeteg üzenetet vagy csatornát kell követni. Különösen az értesítések lehetnek nagyon zavaróak, főleg ha nagy csapatokban dolgozunk.

A Slack egyszerűsíti a csapatok közötti kommunikációt, így az egyszerre egyszerű és jól szervezett. Nagyon értékelem az intuitív felületet, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén beállítsak csatornákat különböző projektekhez, hatékonyan osszak meg fájlokat, és összekapcsolódjak más eszközökkel, mint például a Google Drive, a Zoom és a Notion. Míg a Slack kiválóan alkalmas a gyors kommunikáció elősegítésére, túlterhelővé válhat, ha rengeteg üzenetet vagy csatornát kell követni. Különösen az értesítések lehetnek nagyon zavaróak, főleg ha nagy csapatokban dolgozunk.

10. Mattermost (A legjobb megoldás biztonságos, saját szerveren futó együttműködéshez kritikus fontosságú környezetekben)

via Mattermost

A Mattermost egy biztonságos, nyílt forráskódú együttműködési platform, amelyet olyan növekvő csapatok számára fejlesztettek ki, amelyek magas biztonsági követelményeknek, megfelelőségi előírásoknak és kritikus fontosságú feladatoknak megfelelően működnek. Önmagában üzemeltethető, ami azt jelenti, hogy teljes ellenőrzése van az adatok, az infrastruktúra és az adatvédelem felett.

A platform valós idejű üzenetküldést, fájlmegosztást és hanghívásokat kombinál integrált playbookokkal és DevSecOps munkafolyamatokkal.

Tartós csatornákon keresztül együttműködhet, slash parancsokkal és botokkal automatizálhatja a feladatokat, és olyan eszközökkel kapcsolódhat össze, mint a GitHub, a Jenkins és a Jira.

A Mattermost legjobb funkciói

Futtasson szabványosított munkafolyamatokat az integrált Playbooks segítségével az incidensek kezelésére és a kiadások menedzselésére.

Összefoglalja a megbeszéléseket AI segítségével a saját szerveren futó Mattermost Agents alkalmazással, amely megőrzi az érzékeny adatokat.

Engedélyezze a szerepköralapú hozzáférés-vezérlést (RBAC) és a fejlett biztonsági konfigurációkat az érzékeny HR-folyamatokhoz.

A Mattermost korlátai

A keresési funkció alapszintű és kevésbé hatékony lehet bizonyos üzenetek vagy kódrészletek megtalálásában, ellentétben a Mattermost alternatíváival.

A kódformázási követelmények (pl. kódrészletek jelölése) mennyisége nehézkessé teheti a munkát azoknak a technikai felhasználóknak, akik gyakran osztanak meg szkripteket vagy lekérdezéseket.

Mattermost árak

Professzionális: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise Advanced: Egyedi árazás

Mattermost értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Mattermostról a valós felhasználók?

Íme egy rövid vélemény egy hitelesített felhasználótól:

A Mattermostban leginkább a rugalmasságát és testreszabhatóságát szeretem. Nyílt forráskódú, ami azt jelenti, hogy más platformokkal ellentétben a csapatunk speciális igényeihez igazíthatjuk... A Mattermost egyik hátránya, hogy más együttműködési eszközökhöz képest néha kevésbé kiforrottnak tűnik. Néha előfordulnak hibák...

A Mattermostban leginkább a rugalmasságát és testreszabhatóságát szeretem. Nyílt forráskódú, ami azt jelenti, hogy más platformokkal ellentétben a csapatunk speciális igényeihez igazíthatjuk... A Mattermost egyik hátránya, hogy más együttműködési eszközökhöz képest néha kevésbé kiforrottnak tűnik. Néha előfordulnak hibák...

A munkavállalói elkötelezettség hiányosságainak kijavítása a ClickUp segítségével

A Glue célja az volt, hogy összetartó erő legyen a csapat számára, de mint láttuk, a valódi elkötelezettség nem szigetelt környezetben jön létre. Ott jön létre, ahol a munka elvégzésre kerül.

Ha elkülöníti az elkötelezettséget elősegítő eszközöket a napi munkafolyamatoktól, akkor feszültséget teremt – pont azt, amit megpróbál kiküszöbölni. A fent felsorolt alternatívák mindegyike robusztus megoldásokat kínál: a Lattice és a Culture Amp a mélyreható HR-elemzések erőteljes eszközei, míg a Slack és a Mattermost a kommunikációs csatornák nyitva tartásában jeleskedik.

Az ideális alternatíva azonban nem csak az elkötelezettséget kell mérnie, hanem az akadályok eltávolításával elő is kell segítenie azt. Ha olyan eszközt keres, amely nem csak „összeragasztja” a dolgokat, hanem alapvetően integrálja az embereket, a folyamatokat és a kommunikációt, akkor a ClickUp a nyilvánvaló választás.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és ez lehet az a hiányzó láncszem, amelyet csapata már régóta keresett. 🔗