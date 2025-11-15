Ingyenes sminkes szerződés sablonok a foglalások biztosításához

Előfordult már, hogy egy ügyfél közvetlenül a nagy nap előtt lemondta a megrendelést? Vagy hogy valaki órákon át tartó sminkelés után fizetés nélkül távozott?

Szerződés hiányában szinte lehetetlen biztosítani a feltételeit vagy megvédeni az ideje és erőfeszítései értékét.

A legtöbb szabadúszó sminkes már szembesült ezzel a problémával. Az ügyfelek kezelésének és az ütemtervnek a nyomása miatt a papírmunka gyakran háttérbe szorul. De ez a kis késedelem komoly problémává válhat, ha egy nézeteltérés vagy egy meg nem jelenés bevételkieséshez és sok stresszhez vezet.

Pontosan ezért hoztuk létre ezt a cikket. Itt ingyenes, azonnal használható ClickUp sminkes szerződés sablonokat talál, amelyek segíthetnek Önnek:

Biztosítsa foglalásait

Határozzon meg egyértelmű elvárásokat

Vezesse szépségipari vállalkozását magabiztosan!

Akkor ne is húzzuk tovább az időt, vágjunk bele!

👀 Tudta? A sminkes szolgáltatások piaca világszerte virágzik. A becslések szerint 2025-ben 6,93 milliárd dollárról 2035-re közel 12 milliárd dollárra nő, ami 5,6%-os állandó CAGR-t jelent. Ez a növekedés jól mutatja, hogy világszerte milyen gyorsan növekszik az események iránti kereslet, és hogy az influencerek korában az emberek mennyivel jobban értékelik a professzionális szépségápolási szolgáltatásokat.

Mik azok a sminkes szerződés sablonok?

A sminkes szerződés sablon egy használatra kész jogi dokumentum, amely meghatározza a sminkes és ügyfele közötti szolgáltatási feltételeket. Egyértelműen meghatározza az alábbi részleteket:

A munka hatálya

Árak

Letét és lemondási feltételek

Esemény dátumok

Felelősségvállalási záradékok

Ez egy írásbeli megállapodásként szolgál, amely mindkét felet (ebben az esetben a szabadúszó sminkeseket és az ügyfeleket) védi, megelőzi a félreértéseket és biztosítja a zökkenőmentes együttműködést közöttük.

A munkavégzés módjától függően a sminkesek különböző típusú szerződéseket használhatnak, például szolgáltatási megállapodásokat, munkaszerződéseket vagy szándéknyilatkozatokat, hogy mindenféle ügyfélkapcsolathoz illeszkedjenek.

Ingyenes sminkes szerződés sablonok áttekintése

Mi jellemzi egy jó sminkes szerződés sablont?

Egy jó sminkes szerződés sablonnak világosnak, részletesnek és jogilag megalapozottnak kell lennie. A későbbi zavarok és viták elkerülése érdekében minden szolgáltatási szempontot le kell fednie. Íme, mire kell figyelni a kiválasztás előtt 👇

Szolgáltatások köre és teljesítendő feladatok : Gondoskodjon arról, hogy a sablon egyértelműen felsorolja a szerződés tartalmát, például a smink típusát (menyasszonyi, magazin, party), a személyek számát stb.

Foglalási részletek és ütemterv : Válasszon egy sablont, amelyben helyet kap az esemény dátuma, kezdési és befejezési ideje, valamint helyszíne, adott esetben az utazási idő is. Ezzel rendezett marad a naptára, és elkerülhetővé válnak a kettős foglalások vagy az ütemterv-ütközések.

Árak, előlegek és fizetési feltételek: Az átlátható fizetési záradék védi bevételeit és meghatározza a szakmai határokat. A szerződés sablonjának tartalmaznia kell a teljes költséget, az előleg százalékát, az elfogadott fizetési módokat, a fizetési határidőket, valamint az utazási, parkolási vagy egyéb rendezvényhez kapcsolódó költségek megtérítésére vonatkozó szabályokat.

Lemondási és visszatérítési szabályzat : Használjon sablonokat, amelyek meghatározzák, mi történik, ha az ügyfél lemondja vagy átütemezi a szolgáltatást, valamint hogy a letét visszatéríthető-e. Ez segít megtakarítani az időt és az erőforrásokat, amelyeket a lefoglalt időpontokra vagy a last minute lemondásokra fordítana.

Késés és meg nem jelenés záradékok : Győződjön meg arról, hogy a választott sablon tartalmazza a türelmi időt és az ügyfél által okozott késésekért felszámított további díjakat.

Egészségügyi, higiéniai és felelősségi záradék : Válasszon olyan sablont, amely egyértelműen kimondja, hogy minden termék fertőtlenített és biztonságos, és határozza meg a felelősséget allergiás reakciók esetén. Ez jogi védelmet nyújt Önnek, és megnyugtatja ügyfeleit a biztonság és a professzionalizmus tekintetében.

Fotók és portfóliók felhasználási jogai : A tulajdonjog tisztázása érdekében a szerződés sablonjában meg kell említenie, hogy felhasználhatja-e az ügyfelek fotóit közösségi médiában, portfólióban vagy promóciós célokra, és írásbeli hozzájárulást kell szereznie ehhez.

Aláírások és megállapodás visszaigazolása: Válasszon olyan sablont, amely biztosítja, hogy mindkét fél digitálisan vagy fizikailag aláírja a megállapodást, megerősítve, hogy megértette és elfogadta a feltételeket.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 74%-a két vagy több eszközt használ csak azért, hogy megtalálja a szükséges információkat, miközben e-mailek, csevegések, jegyzetek, projektmenedzsment eszközök és dokumentációk között ugrál. Ez a folyamatos kontextusváltás időpazarlás és lassítja a termelékenységet. A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyesíti az összes munkáját – e-maileket, csevegéseket, dokumentumokat, feladatokat és jegyzeteket – egyetlen, kereshető munkaterületen, így minden pontosan ott van, ahol szüksége van rá.

Sminkes szerződés sablonok

A sminküzlet vezetése azt jelenti, hogy rendben kell tartani a foglalásokat, az ügyfeleket és a fizetéseket. A egymást követő események és a last minute változások között gyakran előfordulhat, hogy fontos részletek elkerülnek a figyelmünket.

Itt jön be a képbe a ClickUp, mint all-in-one munkaterület. Segít a szabadúszó sminkeseknek és szépségápolási szakembereknek a szervezettségben, az ügyfelek ütemtervének kezelésétől a számlák és szerződések nyomon követéséig.

És hogy még könnyebbé tegye a dolgokat, a ClickUp ingyenes sminkes szerződés sablonokat kínál, amelyeket azonnal használatba vehet. Mindegyik úgy lett kialakítva, hogy segítsen egyértelmű megállapodásokat készíteni és megvédeni foglalásait anélkül, hogy a szerződéseket nulláról kellene megírnia.

1. ClickUp szolgáltatási szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja ezt a ClickUp szolgáltatási szerződés sablont a sminkszolgáltatási szerződések létrehozásához és kezeléséhez.

A ClickUp szolgáltatási szerződés sablonja egy tiszta, márkás szerződésközpontként működik, amely azonnal javítja sminkfoglalásait és zökkenőmentessé teszi az ügyfelek bevonási folyamatát. Hozzáadhatja vállalkozása nevét és logóját, hogy már az első oldalon megadja a professzionális munkakapcsolat hangvételét. Emellett meghatározza, kivel dolgozik együtt, és mit fed le a szerződés, illetve mindkét fél alapvető elvárásait.

Pontosan megfogalmazhatja, mit kínál az adott foglaláshoz, legyen az menyasszonyi smink, party smink, ápolás, utólagos sminkjavítás, próbasmink vagy szerkesztői stílus, így később nem lesz semmilyen zavar. Emellett teljes átláthatósággal meghatározhatja a pénzügyi feltételeket is, megadva az előleg összegét, a próbasmink költségét, az utazási költségeket, a túlórák díját vagy a last minute extra szolgáltatások díját.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Határozza meg a szerződés időtartamát, és vázolja fel, mi történik, ha bármelyik fél felmondja vagy átütemezi a szerződést.

Összegezze szolgáltatásait és teljesítményét gyorsan a beépített prompt segítségével, hogy felvázolja a jóváhagyásokat és az átadásokat.

Könnyedén állítson be havi vagy mérföldkő alapú fizetési ütemterveket hosszú távú stúdió- vagy márkaegyüttműködésekhez.

Használja újra ugyanazt a letisztult, testreszabható szerződésformátumot, hogy minden ügyfél esetében órákat spóroljon meg az adminisztratív munkával.

✅ Ideális: Freiberufliche sminkesek és szépségipari vállalkozók számára, akik szervezetten és professzionálisan szeretnének dolgozni, miközben megvédik vállalkozásukat.

💡 Profi tipp: Az ügyfélszerződések nulláról történő megírása órákig is eltarthat, de nem akkor, ha a ClickUp Brain áll az Ön oldalán. Ez a beépített AI-asszisztens segít Önnek néhány perc alatt személyre szabott szolgáltatási szerződéseket készíteni, az Ön saját adatait, stílusát és munkafolyamatát felhasználva. Csak mondja el a ClickUp Brainnek, hogy milyen sminkszolgáltatást kínál, és az elkészíti a szerkesztésre kész, kifinomult szerződésvázlatot. Az áraktól és az időtartamoktól a lemondási feltételekig minden lényeges információt tartalmaz. Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy „Készítsen professzionális esküvői sminkszolgáltatási szerződést, amely tartalmazza az árakat, a letétet, a lemondási feltételeket, az utazási költségeket és a felelősségi záradékokat. ”

2. ClickUp keretszerződés-sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg az ügyfél-szolgáltató feltételeket, és biztosítsa a fizetés és a felelősségek egyértelműségét a ClickUp Master Services Agreement Template segítségével.

Ha visszatérő ügyfelekkel, szalonokkal, produkciós cégekkel vagy ügynökségekkel dolgozik, akkor a ClickUp Master Services Agreement Template sablon tökéletes Önnek. Tartalmazza az összes alapvető információt, például a vállalkozás nevét, az ügyfél adatait, a projekt kezdő dátumát, az Ön által kínált szolgáltatásokat és a fizetés módját. Megtervezheti a feladatok ütemtervét, például mikor kell megosztani a próba visszajelzéseket, mikor történik a végleges megjelenés jóváhagyása, vagy mikor kell leadnia a hangulat táblákat, referencia lapokat vagy a forgatáson nyújtott támogatást.

Ami ezt a sablont különösen megnyugtatónak teszi, az az, hogy milyen jól védi vállalkozását. Világosan meghatározza a felelősségre vonatkozó elvárásokat, hogy biztonságban legyen váratlan bőrreakciók vagy felszereléssel kapcsolatos balesetek esetén. A titoktartási szakasz is védelmet nyújt, biztosítva, hogy a magánbeszélgetések, képek, összefoglalók és még nem publikált koncepciók a projekt befejezése után is Ön és az ügyfél között maradjanak.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Válassza ki az ideális fizetési módot: óradíj, fix díj, jutalékalapú vagy egyedi, hogy minden igényt kielégítsen, az egyszeri esküvői foglalástól a többnapos produkciós fotózásig.

Tisztázza, ki biztosítja a sminkkészleteket, a világítást, a higiéniai eszközöket vagy a forgatáson szükséges kellékeket, hogy ne legyen zavar, amikor megérkezik a helyszínre vagy a stúdióba.

Védje kreatív munkáját azzal, hogy meghatározza, ki a tulajdonosa a projekt során megosztott vagy kidolgozott fotóknak, egyedi megjelenéseknek, koncepcióknak és vizuális anyagoknak.

Erősítse meg, hogy asszisztensek vagy másodhegedűsök csatlakozhatnak-e Önhöz nagy rendezvényeken, és szerezze meg az ügyfelek jóváhagyását, ha több művész részvétele szükséges.

✅Ideális: esküvői sminkesek és produkciós sminkcsapatok számára, akik ismétlődő vagy hosszú távú ügyfélkapcsolatokat kezelnek.

💡 Profi tipp: Mivel a fő szolgáltatási szerződés sablonja a ClickUp Docs segítségével készült, nem kell szétszórt üzenetekkel vagy szóbeli ígéretekkel foglalkoznia. Egy tiszta, szerkesztésre kész dokumentumban meghatározhatja a munkaidőt, a havi vagy eseményenkénti fizetési struktúrákat, az ügyféllistákkal kapcsolatos titoktartást, sőt, a termékhasználati irányelveket is. Hozzon létre sminkes szerződés sablont a ClickUp Docs-ban Emellett a beépített ClickUp AI segítségével akár azonnal létrehozhat szerződéses kikötéseket is, így gyorsabban véglegesítheti a professzionális megállapodásokat, és az egész szépségápolási csapata zavartalanul, összehangoltan dolgozhat.

3. ClickUp tanácsadói szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg egyértelműen a munka hatókörét és a fizetési feltételeket a ClickUp tanácsadói szerződés sablonjával.

Ha sminkesként egyéni tanácsadást vagy márkakonzultációt nyújt, a ClickUp tanácsadói szerződés sablonja a segítségére lesz. Ideális olyan egyszeri megbízásokhoz, mint menyasszonyi smink, fotózás, backstage előkészítés, vagy bármely olyan projekt, ahol egyértelmű, meghatározott feladat elvégzésére szerződtetik. Minden ez a konkrét munka köré épül: mit fog csinálni, mennyibe kerül, mikor esedékes, és mit várhat el Öntől az ügyfél.

A díjazás beállítása minden MUA árazási stílushoz tökéletesen illeszkedik. Megadhatja, hogy lookonként, óránként, menyasszonyonként, a teljes projektre vonatkozóan fix díjat, vagy akár jutalékot számol fel, ha márkával kapcsolatos tanácsadást végez. Ha pedig előleget szed be nagyobb eseményekre, például menyasszonyi csomagokra vagy külföldi rendezvényekre, a előleg részben egyértelműen megadhatja, hogy mennyi előleget kell fizetni, és hogy az összeg visszatéríthető-e vagy sem.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Testreszabhat minden esemény részletét, a sminkek számától és a próbáktól kezdve a javításokig és az időzítésig, így az ügyfelek pontosan tudják, mi szerepel a foglalásukban.

Tisztázza előre a fizetési feltételeket, megjelölve a számlák esedékességét és a fizetés módját, hogy elkerülje a last minute zavarokat és késedelmeket.

A szerződéseket azonnal hivatalossá teheti a digitális vagy fizikai aláírási lehetőségekkel, amelyek felgyorsítják a visszaigazolásokat és rögzítik a foglalásokat.

✅ Ideális: Freiberufliche sminkberater oder Fachleute, die spezialisierte Sminkberatung und Schulungsdienstleistungen anbieten

⚡ Sablonarchívum: Fedezze fel az ingyenes tanácsadási sablonokat tanácsadási szerződésekhez és szolgáltatásokhoz, hogy egyszerűsítse szépségtanácsadási projektjeinek felépítését, árazását és megvalósítását.

4. ClickUp vállalkozói szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg egyértelműen a projekt feltételeit a ClickUp vállalkozói szerződés sablon segítségével.

A ClickUp vállalkozói szerződés sablonja kiválóan alkalmas, ha kizárólag gyakorlati sminkesként alkalmaznak. Ez a sablon a munkád gyakorlati oldalára összpontosít, azaz a megjelenésre, a sminkek elkészítésére, a javítások elvégzésére és a szolgáltatások helyszíni vagy stúdióban történő nyújtására.

Segít meghatározni a munkavégzés határait, legyen szó arról, hogy ki hozza magával a saját felszerelését, az utazási feltételekről vagy a last minute lemondások kezeléséről. Meghatározhatja azt is, hogy mennyi ideig tart a munkaviszony. A szerződés minden évben automatikusan megújul, hacsak valaki nem szünteti meg. A fizetés beállítása is egyszerű és rugalmas, függetlenül attól, hogy havonta, hetente, felvételenként vagy előlegként fizetnek-e Önnek, mint a cég kedvenc sminkesének.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Erősítse függetlenségét azzal, hogy egyértelműen kijelenti, hogy nem alkalmazott, és szabadon vállalhat más ügyfeleket is.

Tisztázza adókötelezettségeit, hogy vállalkozásának pénzügyei rendezettek és szabályszerűek maradjanak.

Védje ügyfelei magánéletét szigorú titoktartási feltételek alkalmazásával, amelyek teljes biztonságot nyújtanak az érzékeny információk és személyes adatok számára.

Egyszerűsítse az együttműködést a feladatkövetés és a megosztott ClickUp Dashboards segítségével, hogy minden foglalást zökkenőmentesen kezelhessen.

✅ Ideális: Sminkesek számára, akik több munkatárssal dolgoznak együtt, és szervezett, tisztességes partnerségre törekednek, hogy minden projekt professzionális maradjon.

💡Profi tipp: Magas profilú fotózásokon vagy márkakampányokon dolgozik? Védje munkáját és ügyfelei adatait a kreatív szakemberek számára készült NDA-sablonokkal. Íme, mit tehet velük: Védje az ügyfelek vagy márkák bizalmas adatait a projektmegbeszélések előtt.

Védje kreatív munkáját azzal, hogy minden sminkötletét és tervezési anyagát erős NDA-védelem alá helyezi.

Építsen bizalmat a munkatársaival azáltal, hogy minden kommunikációt professzionális és bizalmas szinten tart.

5. ClickUp általános szolgáltatási szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen egyszerű, testreszabható szolgáltatási szerződéseket a ClickUp általános szolgáltatási szerződés sablonjával.

A ClickUp általános szolgáltatási szerződés sablonja egy másik egyszerű és professzionális módja annak, hogy áttekintse sminkszolgáltatásait anélkül, hogy túlbonyolítaná a dolgokat. Ezzel szolgáltatásai egyértelmű kötelezettségvállalásokká válnak, amelyek megvédik idejét és erőfeszítéseit, még mielőtt kinyitná a sminkkészletét. Beállíthatja a szerződés időtartamát az elvállalt munkától függően, legyen az egy egynapos fotózás vagy egy egész esküvői szezon.

Emellett lehetőséget biztosít arra is, hogy pontosan elmagyarázza, mire szerződtették, például hányféle sminket kell készítenie, tartalmazza-e a szerződés a testápolást vagy a hajformázást, mennyi ideig marad a retusáláshoz, vagy hogy a próbák és az esemény előtti felkészülés is a csomag részét képezi-e. Emellett megerősítheti, hogy betartja a stúdió szabályait és az ügyfél irányelveit, ami segít elkerülni a zavart, amikor megérkezik a forgatásra vagy a rendezvény helyszínére. Mivel a professzionalizmus ugyanolyan fontos, mint a kreativitás, a szerződés egyértelműen kimondja, hogy a munkát józanul és felelősségteljesen kell elvégezni, hogy megvédje mind a saját hírnevét, mind az ügyfél munkakörnyezetét.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Védje mindkét felet azzal, hogy az ügyfelek fizetés előtt áttekinthetik a végleges munkát.

Központosítsa munkafolyamatát a ClickUp Reminders segítségével, hogy minden lépés (utazás, hívások, utólagos módosítások) tökéletesen összehangolt legyen.

Testreszabhatja a sablont egyszeri foglalásokhoz vagy ismétlődő fotózásokhoz, és könnyedén lemásolhatja azt jövőbeli ügyfelek számára.

A szétválaszthatóság segítségével biztosíthatja a szerződés stabilitását, garantálva, hogy a megállapodás akkor is érvényben maradjon, ha valamelyik záradék valaha is érvénytelenné válna.

✅ Ideális: Sminkesek, fodrászok, szalonok tulajdonosai és szépségipari szabadúszók számára, akik rugalmas, szerkeszthető szerződést szeretnének, amelyet bármilyen ügyfél vagy projekt típushoz felhasználhatnak.

💡 Profi tipp: Az ügyfelekkel való kapcsolattartás a találkozók előtt és után nem csak jó modor, hanem okos üzleti stratégia is. Kutatások szerint az ügyfelek 75%-a hűséges marad azokhoz a szépségápolási szakemberekhez, akik a szolgáltatás teljes időtartama alatt folyamatosan kommunikálnak velük. Próbálja ki ezt: Tegye következetesebbé munkafolyamatát úgy, hogy beállít néhány rövid automatikus üzenetet, amelyekkel ügyfelei a megfelelő pillanatban tájékozottak és elismertek maradnak. Néhány átgondolt szöveggel az egyszeri ügyfelekből visszatérő ügyfelek és ajánlók válhatnak!

6. ClickUp munkaszerződés-sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp munkaszerződés-sablont, hogy egyeztesse a csapatát, tisztázva, hogy mindenki hogyan fog hozzájárulni és együttműködni.

A csapatmunka zökkenőmentesebb, ha mindenki ugyanazon az oldalon áll, és pontosan ezt segíti elérni a ClickUp munkaszerződés-sablonja. Ez egyfajta közös segédletként szolgál Ön és csapata számára, tökéletes azok számára, akik fodrászokkal, asszisztensekkel vagy fotósokkal, vagy egy egész glam stábbal dolgoznak esküvőkön vagy nagy produkciókban.

A sablon fehér tábla stílusú elrendezést használ, amely olyan, mint egy digitális stúdióasztal, ahol mindenki valós időben ötletelhet. Megtervezheti a menyasszonyi kíséret megjelenését, hangulat táblákat készíthet, fotózási ütemterveket készíthet, vagy többnapos események folytonosságának részleteit jegyzetelheti, még akkor is, ha egyes tagok távolról vagy a stúdióból dolgoznak. Mindenet három interaktív táblára szervez, amelyek nyugodt és együttműködő munkafolyamatot biztosítanak:

Személyiség: Ismerje meg, hogyan dolgozik az egyes csapattagok. Tudja meg, hogy reggeli típusok, gyors munkások, csendes kreatívok vagy energikus multitaskerek, hogy az esküvői reggelek és a fotózások zökkenőmentesen zajlódjanak.

Célok: Adjon mindenkinek lehetőséget, hogy megossza céljait, például hogy inkább szerkesztői munkát végezzen, esküvői csapatokat vezessen, utazó rendezvényeken vegyen részt, vagy egyszerűen csak kiegyensúlyozott munkarendet tartson fenn a főszezonban.

Témák megoldása: A témákat (például higiéniai előírások, asszisztensi díjak, kommunikációs folyamatok vagy eszközök megosztása) javaslatokba és a csapat által jóváhagyott végleges döntésekbe szervezve alakítsa a megbeszéléseket egyértelmű megállapodásokká.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Határozza meg csapata hierarchiáját, hogy mindenki megértse a felelősségi köröket és a projekt során a teljes sminkipari felállás működését.

Használja a ClickUp Whiteboards szolgáltatást , hogy egy áttekinthető vizuális teret hozzon létre, ahol csapata láthatja, hogy mindenki hogyan illeszkedik a munkafolyamatba, és hogyan áll össze a menetrend és a munkastílus.

Állítson be egyszerű kommunikációs szabályokat, amelyek megmagyarázzák a megfelelő pillanatokat és a megfelelő módszert az ügyfelek visszajelzéseinek vagy a projekt során bekövetkező változások megosztására.

Kössd össze a táblákon található jegyzetlapjaidat, hogy világosan, vizuálisan ábrázolhasd a fotózások menetét vagy a jóváhagyási határidőket.

✅ Ideális: kis kreatív csapatokat irányító sminkesek vagy szabadúszó munkatársak számára, akik egyértelműbb, átláthatóbb együttműködési módot szeretnének.

🎥 Bónusz videó: Ismerje meg, hogyan használhatják a sminkesek a ClickUp Whiteboards szolgáltatást munkájuk tervezéséhez és minden vizuális szervezéséhez, a megjelenés ötleteitől az általános ütemtervekig és a csapat összehangolásáig.

⚡ Sablonarchívum: Hajstylistokkal, fotósokkal vagy divatmárkákkal dolgozik együtt? A kreatív szakemberek számára készült együttműködési szerződés sablonokkal minden projektje tisztességes és átlátható lesz. Íme, mit tehet velük: Csökkentse a zavart azáltal, hogy a munkával és az időzítéssel kapcsolatos elvárásait világos, írásos feltételekbe foglalja, amelyekre mindenki támaszkodhat.

Határozza meg, hogy ki milyen szerepet vállal, és ki rendelkezik a kreatív és pénzügyi jogokkal, így az egész projekt a kezdetektől fogva egyértelműen fog működni.

Tisztázza, hogyan használható fel a tartalma, meghatározza a projekt során létrehozott vizuális anyagok és promóciós anyagok felhasználási jogait.

Ha a koordináció és a hatékonyság javítása a célja, akkor ez a gyors útmutató is tetszeni fog: Hogyan növelhető az üzleti vagy vállalati termelékenység .

7. ClickUp munkaszerződés-sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp munkaszerződés-sablont, hogy világos, áttekinthető formában ossza meg a munkaköri felelősségeket és a munkahelyi elvárásokat.

Amikor a szépségipari vállalkozása növekedni kezd, a papírmunka ugyanolyan fontos lesz, mint az ecsetek. A ClickUp munkaszerződés-sablonja az Ön első számú eszközévé válik, amikor hivatalossá szeretné tenni a szépségipari vállalkozásába bevont személyekkel, például az Ön alatt tanuló junior sminkessel vagy a stúdió asszisztenssel, aki a forgalmas esküvői hónapokban támogatja Önt, fennálló munkaviszonyát.

A sablon egy egyszerű, kitöltendő bevezetővel nyílik meg, ahol csak a neveket, címeket, cégadatokat és a csatlakozás hatálybalépésének dátumát kell megadnia. Ezt követően egy külön részben meghatározhatja, hogyan működik a felvétel, hogyan zajlik a beilleszkedés, és milyen szakmai követelményeknek kell megfelelnie a márkáját képviselő személyeknek. A legjobb rész? Meghatározhatja a teljes fizetési struktúrát is, amely leírja, hogyan és mikor fizetnek az embereknek a különböző típusú munkákért.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Határozza meg egyértelműen a stúdió elvárásait azzal, hogy elmagyarázza, hogyan kell a csapatának kezelnie az időt, és hogyan kell professzionálisan viselkedniük az ügyfelekkel szemben.

Védje márkakultúráját azáltal, hogy szabályokat határoz meg a tiszteletteljes viselkedésre, a higiéniai előírásokra, a biztonsági gyakorlatokra, az ügyfelekkel való kapcsolattartásra és a fotózások vagy hírességekkel való munkavégzés során a titoktartásra vonatkozóan.

Tartsa rendezett állapotban az összes fontos dokumentumot úgy, hogy a szükséges iratokat és aláírásokat közvetlenül a szerződésbe helyezi el a ClickUp mellékletei segítségével.

Egyszerűsítse a csapat kommunikációját kommentek és emlékeztetők segítségével, amelyekkel kezelheti a szerződésfrissítéseket vagy a szabályzatváltozásokat.

✅ Ideális: Freiberufliche sminkesek és szalonok tulajdonosai számára, akik különböző ügyfélprojektekhez támogató személyzetet alkalmaznak, és egyértelmű módszert keresnek ezeknek a munkakapcsolatoknak a kezelésére.

⭐ Bónusz: A ClickUp Brain Max – Talk to Text segítségével csak a hangoddal rögzítheted sminkötleteidet. Éppen elfoglalt vagy a keveréssel vagy a stílus kialakításával, amikor egy remek ötlet jut eszedbe? Ahelyett, hogy abbahagynád a gépelést, csak mondd ki hangosan. A ClickUp Brain Max Talk to Text funkciójával a következőket teheted: Kezdéskor kéz nélkül mentse el az ügyféljegyzeteket

Rögzítse a termékneveket, árnyalatokat, színeket vagy technikákat, mielőtt elfelejtené őket.

Tárolja a last minute megjelenésváltozásokat útközben Minden, amit mond, azonnal szöveggé válik a ClickUp-ban. Tökéletes azoknak a sminkeseknek, akik mindig úton vannak!

8. ClickUp megállapodási levél sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp megállapodási sablonját, hogy elmagyarázza, hogyan fog a projekt a kezdetektől a befejezésig működni, így mindenki tisztában lesz a feltételekkel.

Minden sminkes ismeri azt a kínos pillanatot, amikor az ügyfél azt mondja: „Az esemény után fizetek”, majd eltűnik. A ClickUp megállapodási sablonja a pénzügyi kötelezettségekre összpontosít: mennyi a tartozás, hogyan fogják kifizetni, késedelmi díjak, és mi történik, ha a fizetés késik.

Esküvői ügyfelek esetében pontosan feljegyezheti az előleget, a próba díját, a végleges megjelenés jóváhagyása után fizetendő egyenleget, vagy bármilyen további költséget, például utazási költségeket, fodrászati kiegészítőket vagy korai munkakezdési díjakat. A produkciós munkák esetében pedig megadhatja a napi díjakat és a fizetési határidőket. Emellett megadhatja a fizetés módját is, akár UPI-n, banki átutalással, készpénzzel, vagy akár egy külön számon keresztül , amelyet WhatsApp Business és személyes kommunikációra használ. Ezen felül hozzáadhat egy kamatklauzulát is, amely szerint ha az ügyfél késedelmesen fizet, akkor kis késedelmi díjat vagy kamatot számíthat fel.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Védje magát a kártalanítási záradékkal, hogy megakadályozza az ügyfelek számára a régi tartozások vagy múltbeli problémák újbóli felvetését a szerződés aláírása után.

Állítson be egyértelmű foglalási műszakokat, hogy mindenki tudja, mi történik, ha egy menyasszony átadja a helyét, vagy egy márka új koordinátort rendel ki.

Dokumentáljon minden változást, hogy a további megjelenések, hosszabb munkaidő vagy extra koszorúslányok hivatalosan jóváhagyásra kerüljenek.

Oldja meg a konfliktusokat professzionálisan, hogy minden nézeteltérés egyértelmű jogi eljárás keretében kerüljön rendezésre, még a külföldi vagy városon kívüli foglalások esetében is.

✅ Ideális: Freiberufliche sminkesek és szépségápolási szakemberek számára, akik egyértelmű szolgáltatási és fizetési feltételekkel szeretnék biztosítani ügyfeleik munkáját, legyen szó esküvő előtti fotózásról vagy szélesebb körű együttműködésről.

⚡ Sablonarchívum: Szeretné népszerűsíteni sminkszolgáltatásait vagy professzionálisan együttműködni influencerekkel? Használja a marketing szerződés sablonokat, hogy felvázolja kampányát vagy személyes céljait, a teljesítendő feladatokat, az ütemtervet és a fizetési feltételeket, így minden promóció zökkenőmentesen és átláthatóan fog zajlani. Íme, mit tehet velük: Határozza meg a tartalomjogokkal és a módosításokkal kapcsolatos szabályokat, hogy az elvárások egyértelműek legyenek.

Határozza meg a közösségi médiában megjelenő tartalmakat, például videókat, történeteket, előtte-utána posztokat vagy márkaemlítéseket.

Állítson be egyértelmű határidőket és jóváhagyási ellenőrzési pontokat ügyfeleivel vagy partnereivel.

9. ClickUp működési megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja ezt a ClickUp működési szerződés sablont a tulajdonosi szerepek és a nyereségmegosztási feltételek egyértelmű meghatározásához.

Amikor több sminkes összefog, hogy stúdiót indítson vagy szépségápolási márkát építsen, a partnerség alapja a világosság lesz. A ClickUp működési szerződés sablonja segít minden fontos döntést, a tulajdonjogtól a kifizetésekig, tisztán és egyszerűen dokumentálni, hogy vállalkozása ne feltételezéseken alapuljon.

Ez lehetővé teszi, hogy egyértelműen felsorolja a részt vevő partnereket, üzleti adataikkal és szerepeikkel együtt. Emellett felvázolja, hogy ki mit hoz a közösbe, és mekkora részesedéssel rendelkezik a vállalkozásban. Tisztázhatja, hogy ki jogosult szerződéseket aláírni a szépségipari vállalkozása nevében. A sablon emellett lebontja, hogy a felmerült költségek figyelembevétele után hogyan osztják el a nyereséget. A pénzügyi kérdéseken túlmenően meghatározza a csapat együttműködésének ritmusát is. Meghatározhatja, hogy milyen gyakran találkoznak, hogyan vizsgálják felül a pénzügyeket, és hogyan tervezik a jövőbeli szolgáltatásokat, workshopokat vagy terjeszkedéseket.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Határozzon meg egy egyértelmű kilépési folyamatot, hogy a partnerek hirtelen távozása ne zavarja meg az esküvői foglalásokat vagy a stúdió kötelezettségvállalásait.

Határozza meg, hogy mely pénzügyi nyilvántartásokat és dokumentumokat kell megosztani a pénzforgalom és a kiadások átláthatóságának biztosítása érdekében.

Védje szépségápolási márkáját azzal, hogy megakadályozza partnereit abban, hogy ugyanazokat az ügyfeleket megcélzó versenytárs stúdiót vagy esküvői csapatot alapítsanak.

Határozza meg egyértelműen, hogy melyik állam vagy régió törvényei alkalmazandók, így a viták egyszerűek maradnak akkor is, ha több városban vagy esküvői helyszíneken dolgozik.

✅ Ideális: Sminkesek vagy szépségipari vállalkozók számára, akik formális üzleti partnerséget vagy LLC-t hoznak létre, hogy világosan és magabiztosan fejlesszék márkájukat.

💡 Profi tipp: Ha egyetlen eseményen túl is tartós partneri kapcsolatot szeretne fenntartani ügyfeleivel, akkor ideje hosszú távra gondolkodni. Ehhez jönnek jól a visszatérő ügyfelek számára készült szerződéssablonok. Ezek tökéletesek azoknak a sminkeseknek, akik visszatérő ügyfelekkel dolgoznak, vagy márkákkal és stúdiókkal folytatnak folyamatos projekteket. Ha pedig azt tervezi, hogy vállalkozását a szabadúszó tevékenységnél tovább fejleszti, egészítse ki üzleti szerződés sablonokkal, amelyek meghatározzák a vállalat működését és növekedését, így mindenki számára egyértelművé téve a helyzetet az első naptól kezdve.

10. ClickUp sminkes árajánlat-sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjtsd össze az ügyfelek részletes kéréseit a szolgáltatásigényeikkel és az árakkal együtt a ClickUp sminkes árajánlat-sablon segítségével.

A több rendezvényt vagy csapatalapú projektet kezelő sminkesek számára a ClickUp sminkes árajánlat-sablonja előszerződéses irányító központként szolgál. Ez egy intelligens érdeklődésgyűjtő és árazási szervezőként működik egy helyen, segítve Önt a potenciális ügyfelek kezelésében, még mielőtt szerződést vagy számlát állítana ki. A kész szolgáltatásárajánlat-kérő űrlap professzionális megjelenésű, és könnyen megosztható Instagram-profilján, weboldalán vagy WhatsApp Business alkalmazásán keresztül.

Minden benyújtott ajánlat automatikusan megjelenik az Új ajánlatkérések listájában, ahol gyorsan rendezheti és prioritásba helyezheti a sürgős vagy nagy értékű eseményeket. Onnan minden megkeresés átkerül az Ajánlatkészítési folyamat táblára. Ez egy vizuális folyamatábra, amely megmutatja, hogy az egyes ajánlatok hol tartanak, a felülvizsgálattól a megerősítésig. Minden kártya fontos részleteket jelenít meg, mint például az esemény dátuma, a szükséges szolgáltatások, a létszám és a becsült projektérték, így teljes átláthatósággal dönthet arról, mely foglalásokat fogadja el és melyeket ütemez be elsőként.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

A Lista nézet segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az összes beérkező megkeresést, így tisztán láthatja, ki kereste meg Önt, az esemény dátumát, a kért szolgáltatásokat és az aktuális árajánlat állapotát.

Kövesse nyomon az összes ajánlatát vizuálisan a Board View segítségével, az egyes megkereséseket az Új kérelem, Felülvizsgálat alatt, Ajánlatra kész és Ajánlatot adtunk szakaszokba húzva.

A ClickUp egyéni mezőinek segítségével rögzítheti az összes fontos foglalási adatot, például az esemény dátumát, a résztvevők számát, az ügyfél e-mail címét, a referenciafotókat, a szolgáltatás kategóriáját stb.

Automatikusan generáljon pontos árakat olyan mezőkkel, amelyek az órákat, az árakat és az időtartamot alapul véve számolják ki a becsléseket.

✅ Ideális: Freiberufliche sminkesek és szépségápolási szakemberek számára, akik átlátható, jól strukturált árajánlatokat szeretnének készíteni, amelyek lenyűgözik az ügyfeleket és egyszerűsítik a foglalások kezelését.

⚡ Sablonarchívum: Több használatra kész árazási sablont szeretne? Fedezze fel az ingyenes üzleti árajánlat-sablonokat, és percek alatt készítsen világos, professzionális árajánlatokat. Íme, mit tehet velük: Tartsa rendezett és könnyen frissíthető állapotban az összes ügyfélajánlatot a végleges jóváhagyás előtt.

Testreszabhatja a sminkcsomagok vagy rendezvényfoglalások részletes árajánlatait.

Adjon hozzá szolgáltatásleírásokat, kedvezményeket és adókat anélkül, hogy külön formázni kellene őket.

Zárjon minden üzletet okosan a ClickUp segítségével!

A sminküzlet vezetése már eleve állandó figyelmet és kreatív energiát igényel, ezért a szerződések nem nehezíthetik meg a dolgokat. A ClickUp használatra kész sminkes szerződés sablonjai egyszerű szerkezetet kínálnak, amely segít elmagyarázni szolgáltatásait, és minden foglalást világosan és magabiztosan kezdeni.

Ezek a sablonok kiküszöbölik a szokásos oda-vissza levelezést és szilárd jogi védelmet nyújtanak, így már az első találkozástól kezdve szervezettnek és megbízhatónak tűnik. Az egész folyamat könnyebbnek tűnik, mert minden egyértelművé és következetessé válik mind Ön, mind ügyfelei számára.

Függetlenül attól, hogy a munka esküvői sminket, kreatív együttműködéseket, egyszeri fotózásokat vagy rendszeres szalonbeli találkozókat foglal magában, a ClickUp mindent egy helyen tart, és zökkenőmentesen végigvezeti Önt az első árajánlattól a végső aláírásig.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és egyszerűsítse szépségipari vállalkozásának irányítását!