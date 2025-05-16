10 ingyenes megbízási szerződés sablon Word és ClickUp formátumban

A megbízási szerződéses ügyfelekkel való együttműködés az egyik legjobb módja annak, hogy biztos jövedelmet biztosítson magának és tartós üzleti kapcsolatokat építsen ki. Ahhoz, hogy ezt a kapcsolatot elindítsa, megbízási szerződést kell kötnie.

Sokan közülünk kerülik az olyan jogi dokumentumokat, mint a megbízási szerződések és a szerződések, mert nem tudjuk, mit írjunk bele, vagy mit kell tartalmazniuk. Ezért olyan hasznosak a megbízási szerződés sablonok – mások már elvégezték a nehéz munkát. Önnek csak be kell írnia a projekt részleteit, és elküldenie az ügyfélnek aláírásra!

Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk, mi is az a megbízási szerződés sablon, és mire kell figyelni a különböző lehetőségek mérlegelésekor. Ezután megosztjuk a legjobb megbízási szerződés sablonokat vállalkozók, szabadúszók és szakmai szolgáltatók számára.

Mi az a megbízási szerződés sablon?

A megbízási szerződés két fél közötti szerződés, amelyben a szolgáltató megállapodik az ügyfél számára havonta elvégzendő munka típusáról és mennyiségéről. Ez lehet egy meghatározott óraszám vagy egy meghatározott számú projekt eredménye havonta, és általában az ügyfél előre fizet. A megbízási szerződések jellemzően ügynökségek és vállalati ügyfelek, valamint a megbízásos szabadúszók (vagy bárki, aki független vállalkozói státusszal rendelkezik) között jönnek létre.

Bár minden alkalommal megírhatja saját megbízási szerződését, ha van egy jó megbízási szerződés sablonja, akkor erre nincs szükség. Ahelyett, hogy minden alkalommal újra feltalálná a kereket, mások szakértelmére támaszkodva újra és újra szilárd szerződéseket készíthet, csak a szükséges ügyféladatokat kell megváltoztatnia.

A megbízási szerződés sablonok időt takarítanak meg Önnek, és az idő pénz. Nem csak ez, hanem a megfelelő sablon biztosítja a megfelelő védelmet, és egyértelművé teszi, hogy ki a munkatermékek tulajdonosa, mi történik velük, milyen korlátozások vonatkoznak a nyújtott szolgáltatásokra, valamint hogy hogyan és mikor kapja meg a fizetését.

Mi jellemzi egy jó megbízási szerződés sablont?

Rengeteg megbízási szerződés sablon található, de honnan tudhatja, melyiket érdemes használnia?

A legjobb megbízási szerződés sablonok a következőket tartalmazzák:

A szerződés időtartama: A szerződés hatálybalépésének dátuma és időtartama

A munka hatálya : A havonta elvégzendő munkák, amelyekre megállapodtak

Kiosztott munka: Hogyan kerül kiosztásra a munka, és mi történik, ha az ügyfél nem osztja ki az összes órát vagy teljesítést?

Számlázás: Hogyan várja el a fizetést és mekkora összegről van szó, pl. óradíj vagy havi megbízási díj.

Vitarendezés : Hogyan fogja kezelni az esetleges problémákat vagy vitákat, pl. választottbírósági úton?

Teljes megállapodás : A megállapodás hatályát megerősítő záró szakasz.

GYIK: Beilleszthet egy opcionális részt a gyakran feltett kérdésekhez.

Ez nem egy kimerítő lista, és minden sablon kissé eltérő lesz. Keressen egy sablont, amely megfelel az Ön igényeinek és segít felgyorsítani a bevezetési folyamatot.

10 felhasználható megbízási szerződés sablon

A megbízási szerződések elengedhetetlenek, ha havonta végez munkát egy ügyfél számára, és biztosítani szeretné, hogy időben megkapja a fizetését, valamint meghatározza a határait.

A megfelelő sablon leegyszerűsíti a folyamatot, így csak az ügyfél adatait kell megadnia, ellenőriznie, hogy minden rendben van-e, majd elküldenie a szerződést. Ha a sablon integrálva van egy szabadúszóknak készült projektmenedzsment szoftverbe, az még jobb.

Ennek figyelembevételével íme útmutatónk a legjobb megbízási szerződés sablonokról, amelyeket érdemes megfontolni az Ön vállalkozásában ebben az évben.

1. ClickUp megbízási szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése ClickUp megbízási szerződés sablon

Egyszerűsítse ügyfelei bevonási folyamatát a ClickUp megbízási szerződés sablonjával, amelynek célja, hogy segítse a szabadúszókat, tanácsadókat és ügynökségeket abban, hogy perceken belül világos, professzionális szerződéseket készítsenek. Ez a teljes mértékben testreszabható sablon felvázolja a munka hatókörét, a fizetési feltételeket, a teljesítendő feladatokat és az ütemtervet, így Ön magabiztosan és egyértelműen összpontosíthat a hosszú távú ügyfélkapcsolatok építésére.

Akár több megbízást kezel, akár csak most kezdte, a ClickUp segítségével a szerződések létrehozása zökkenőmentes és szervezett lesz – mindezt egy helyen.

2. ClickUp általános szolgáltatási szerződés sablon

Készítsen egy egyszerű dokumentumot, amely mindkét fél elvárásait tartalmazza, ezzel az általános szolgáltatási szerződés sablonnal.

Először is, itt van a ClickUp által készített általános szolgáltatási szerződés sablon. Ahogy a neve is sugallja, ez a sablon bármilyen típusú és méretű vállalkozás számára ideális. És mivel ez egy ClickUp sablon, teljesen testreszabható az Ön igényeinek megfelelően. ✔️

Ez az általános szolgáltatási szerződés sablon lehetővé teszi, hogy szilárd, hivatalos szerződést hozzon létre ügyfele és Ön között. A sablonban helyet kapnak a szolgáltatások és ajánlatok meghatározása, a fizetési elvárások és feltételek megadása, valamint a teljesítményre és a szállításra vonatkozó elvárások ismertetése. Emellett megemlítheti, hogy alvállalkozókat vesz-e igénybe, hozzáadhat titoktartási nyilatkozatot, valamint bármilyen további feltételt vagy részletet, amely releváns a projektje szempontjából.

Használja ezt a szolgáltatási szerződés sablont, ha készen áll egy új ügyféllel való együttműködés megkezdésére, és szeretne egy jó alapot, ahonnan indulhat. Ideális bármely ügyfél és szolgáltató, vállalkozó vagy szabadúszó számára.

3. ClickUp munkaszerződés-sablon

Merítsen ihletet megbízási szerződéséhez ebből a munkaszerződés-sablonból.

Ha olyan szerződés sablont keres, amely jobban megfelel az Ön alkalmazotti státuszának, akkor a ClickUp munkaszerződés-sablonja lehet a legjobb választás az Ön számára.

Az ilyen típusú munkaszerződés-sablont általában a munkáltató és a munkavállaló között használják, és részletesen felsorolja azokat a témákat, amelyekkel mindkét félnek tisztában kell lennie. Ez a lista tartalmazza a munkakört, a juttatásokat, a munkavállalói kártérítést, a próbaidőt, a szabadságot, a bizalmas információk és a szellemi tulajdon kezelését, valamint a szétválaszthatóságot.

Sok vállalkozó számára a sablonban használt nyelv és a benne szereplő szakaszok nem relevánsak, és elmoshatják a határt az alkalmazott és a vállalkozó között. Mégis érdemes elolvasni (és megfontolni), amikor eldönti, hogyan szeretné kezelni a saját megbízási szerződéseit.

4. ClickUp szabadúszói szerződés sablon

Hivatalossá teheti szabadúszó munkaviszonyát ezzel a szabadúszó szerződés sablonnal.

Bár a ClickUp Freelance Contract Template néven hirdeti, semmi sem akadályozza meg a vállalkozókat abban, hogy ők is kihasználják ezt a remek sablont. Ahogy a neve is mutatja, ez a sablon ideális azoknak a szabadúszóknak, akik hivatalos szerződést szeretnének kötni ügyfeleikkel.

A szabadúszói szerződés sablonja tartalmaz mindent, amire szükség van a határok, a fizetési feltételek és a várt teljesítmények meghatározásához a megbízási szerződés időtartama alatt. A sablon tartalmazza a projekt ütemtervét, a szolgáltatások leírását, a felelősségre vonatkozó információkat és egyebeket.

Használja ezt a sablont, ha biztonságos módon szeretne együttműködni ügyfeleivel, és közben professzionálisnak szeretne tűnni. Ez a sablon ideális kiindulási pont mindenkinek, aki komolyan veszi szabadúszó vagy szerződéses munkáját.

5. ClickUp tanácsadói szerződés sablon

Szervezze meg tanácsadói vállalkozását ezzel a tanácsadói szerződés sablonnal.

Ha tanácsadóként olyan sablont keres, amely kifejezetten az Ön igényeinek megfelelően készült, nézze meg a ClickUp tanácsadói szerződés sablonját. A tanácsadók kötelezettségei gyakran eltérnek a szokásos szolgáltatókéitól, és ez a sablon biztosítja, hogy semmi fontos ne maradjon ki.

Ebben a tanácsadói sablonban olyan funkciókat talál, mint az egyéni állapotok, mezők és nézetek, amelyek segítségével a ClickUp feladatokkal könnyebben, mint valaha, megvalósíthatja dokumentumát. A sablon segítségével egyszerűsítheti a folyamatot, és egyetlen dokumentumban mutathatja be ügyfeleinek az elvárásait, a fizetési ütemtervet és a munka terjedelmét.

Használja ezt a sablont, ha kész szerződéssablont szeretne tanácsadási szolgáltatásokhoz, ahelyett, hogy egy általánosabb változatot használna, amelyet esetleg még testre kell szabnia, hogy megfeleljen az Ön igényeinek. Használja együtt egy időkövető szoftverrel, hogy pontosan rögzíthesse az időt, majd havonta számlázhassa és jelentést készíthessen a tevékenységeiről.

6. ClickUp szolgáltatási szerződés sablon

Határozza meg szolgáltatásait és fizetési elvárásait ezzel a szolgáltatási szerződés sablonnal.

Azok számára, akik nyitottabb terepet szeretnének maguknak, a ClickUp szolgáltatási szerződés sablonja lehet az ideális választás. Ez a sablon egyszerűbb, mint a listán szereplő többi, ami akkor ideális, ha már rendelkezik saját szövegezéssel és beilleszthető szakaszokkal.

Bár minimalistább, mint más sablonok, ez is tartalmaz mindent, amire szükséged van a kezdéshez. Helyet biztosít a szolgáltatások és ajánlatok átfogó bemutatására, a várható fizetés összegének és időpontjának megadására, valamint a saját magaddal és az ügyféllel szembeni elvárások megfogalmazására.

Ez a sablon kiváló választás azoknak a vállalkozóknak, akik jogilag megalapozott, tiszta alapot szeretnének. Ezután testreszabhatja a szerződést, és AI írási eszközök segítségével hozzáadhatja saját személyiségét.

7. ClickUp üzleti szerződés sablon

Biztosítsa szakmai ügyleteit ezzel az üzleti szerződés sablonnal.

A speciális szerződések remekek lehetnek, de néha az a legjobb megoldás, ha egy sablon minden alapvető elemet tartalmaz. A ClickUp üzleti szerződés sablonja minden fontos részt tartalmaz, amire szükséged lehet. ✨

Ez a minta sablon egy helyen tartalmazza az összes szerződéshez szükséges elemet, így egy áttekinthető dokumentumot kap, amelyet megoszthat ügyfeleivel. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem segít elkerülni a félreértéseket is. A sablon tartalmaz egyedi állapotokat, nézeteket és mezőket, amelyekkel gyorsan és egyszerűen személyre szabhatja a dokumentumot.

Használja ezt az üzleti szerződés sablont, ha hivatalos, megosztott dokumentumot szeretne ügyfeleinek, amelyben felvázolja szolgáltatásait, feltünteti a szabadúszói időkövető szoftveréből származó adatokat, és meghatározza a felek elvárásait.

8. Word megbízási szerződés sablon a Signaturely-tól

via Signaturely

Bár meggyőződésünk, hogy a ClickUp a legjobb megoldás szerződések és megállapodások létrehozására, közös szerkesztésére és megosztására, tisztában vagyunk azzal, hogy néha nem lehet azonnal váltani a szerződéses vagy tanácsadói szoftverre. Ezért a következő néhány javaslat olyan sablonok, amelyeket a Microsoft Word programmal használhat. ?

Először is, itt van a Word megbízási szerződés sablon. Ezt a sablont jogi szakértők állították össze, és minden szükséges elemet tartalmaz, hogy két fél között biztonságos szerződést lehessen kötni.

Vázolja fel a szolgáltatások listáját, állapítsa meg a megbízási díj táblázatát, és határozza meg az elszenvedett költségek megtérítésével kapcsolatos elvárásokat és egyéb részleteket. Mint az összes sablon ebben a listában, ezt is tetszés szerint testreszabhatja, vagy megtarthatja a meglévő szöveget, és egyszerűen csak beírhatja ügyfele adatait az üres helyekre.

Ez a megbízási szerződés sablon ideális, ha Ön a Microsoft Word programot használja.

9. Word megbízási szerződés sablon az EasyLegalDocs-tól

via EasyLegalDocs

Ha olyan megbízási szerződés sablont keres, amely hagyományosabbnak tűnik, mint a listán szereplő többi, akkor ez a Word megbízási szerződés sablon lehet a megfelelő választás.

Míg egyes szerződések részletesek és több oldalasak lehetnek, ez a sablon rövid és tömör, mindössze egy oldalas. Tartalmazza a vállalat adatait, a megbízás időtartamát, a szolgáltatások körét, a megbízási díjat, a megtérítendő költségeket és a felek közötti kapcsolatot.

Mivel rövid és egyszerű, ez a szerződés jó választás új szabadúszók vagy vállalkozók számára, akik nem akarnak eltévedni a jogi szövegekben, vagy ha a megbízási szerződés értéke olyan alacsony, hogy nem kell aggódniuk extra nyilatkozatok, részletek vagy védelmi intézkedések hozzáadásával.

10. Word Ad Agency Retainer Contract Template (Szövegügynökség megbízási szerződés sablon) a Template.net webhelyről

via Template. net

Saját reklámügynökség alapítása sok tehetséges ember számára népszerű út a siker felé, és amikor eléri ezt a mérföldkövet, olyan megállapodásokra, szerződésekre és dokumentumokra lesz szüksége, amelyek megfelelnek státuszának és stílusának.

Ha reklámügynökséget vezet, fontolja meg ezt a speciális reklámügynökségi megbízási szerződés sablont. Ez egy jó keveréke az egyszerűségnek és a részletességnek, elegendő helyet biztosít szolgáltatásainak, mérföldköveinek és elvárásainak leírásához, anélkül, hogy túlterhelő lenne az olvasás.

Ez a sablon kiváló választás, ha Word-sablont keres, vagy Apple Pages vagy Google Docs felhasználó – ez a sablon kompatibilis az összes népszerű dokumentumszerkesztő eszközzel.

Takarítson meg időt ezekkel a megbízási szerződés sablonokkal

A megbízási szerződés sablonok elengedhetetlenek, ha komolyan veszi szerződéses üzleti tevékenységét. Nemcsak azt jelzik ügyfeleinek, hogy megbízható és hatékonyan működik, hanem megkönnyítik a szervezettség és a termelékenység fenntartását is.

Használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja az Ön igényeinek megfelelő ingyenes megbízási szerződés sablont, majd használja azt üzleti folyamatainak egyszerűsítésére és időmegtakarításra. A projekt- és feladatkezeléshez rendelkezésre álló számos sablon és funkcióval a ClickUp a legjobb hely a szerződéses üzleti tevékenységének szervezéséhez. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és fedezze fel, hogyan válhat az Ön üzleti tevékenységének egyetlen megbízható forrásává.