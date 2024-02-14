10 ingyenes marketing szerződés sablon Word és ClickUp formátumban

A marketing szerződés sablonok megkönnyítik a munkakapcsolat feltételeinek egyeztetését az ügyféllel vagy üzleti partnerrel.

A sablonok segítségével felvázolhatja a teljes megállapodást, ami egy jó kiindulási pontot jelent. Testreszabhatja és rögzítheti a megállapodás feltételeit, mielőtt jogi tanácsadójával átnézné. Ezután már készen áll az aláírásra és a végrehajtásra.

Ez soknak tűnhet, de ne aggódjon, mi segítünk.

Összegyűjtöttük a 10 legjobb marketing szerződés sablont Word és ClickUp formátumban, hogy segítsünk Önnek marketing projektje gyorsabb elindításában.

Kellemes szerződéskötést kívánunk! ✍️?

Mi az a marketing szerződés sablon?

A marketing szerződés sablon egy szerződés vázlatos mintája. A sablonok általában üres mezőket tartalmaznak, amelyeket a megállapodás részleteivel kell kitölteni, vagy általános szakaszokat, amelyeket testreszabhat.

A szerződés sablonok segíthetnek a jogi megállapodások meghatározásában, tisztázva olyan kérdéseket, mint:

Szállítandó termékek

Fizetési feltételek

Kizárólagossági záradékok

Választottbírósági megállapodások

A munka hatálya

Árak

Módosítási záradék

Elválaszthatósági záradék

Maradék rendelkezések záradék

A marketing szerződés sablonokat gyakran használják más üzleti megállapodás sablonokkal együtt (pl. titoktartási megállapodások).

Bónuszként az ilyen sablonok csökkentik az ügyvédi díjakat, mivel minimalizálják a jogi tanácsadójának a dokumentumok áttekintése során elvégzendő munkáját. Emellett jogi eljárás esetén védelmet nyújtanak az összes érintett fél számára.

Mi teszi jóvá egy marketing szerződés sablont?

Ha egyszer megtalálja a megfelelő marketing szerződés sablont, az számos jövőbeli üzleti kapcsolatban jól jöhet.

Ha tudja, mit keres, nyugodtan ugorjon tovább. ?

Íme néhány szempont, amelyet figyelembe vettünk a 10 legjobb ingyenes marketing szerződés sablon kiválasztásakor:

Mesterséges intelligencia: Keressen olyan opciót, amely Keressen olyan opciót, amely mesterséges intelligencia alapú írási eszközöket tartalmaz – ezek olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyek időt és pénzt takarítanak meg a szerződés megfogalmazásakor.

Világos nyelv: A jogi nyelv zavaros lehet, ezért válasszon olyan szerződést, amely mindenki számára érthető, egyértelmű megfogalmazást használ.

Testreszabás : Minden marketing szolgáltatási szerződés más és más; keressen olyan sablonokat, amelyek lehetővé teszik a teljes szerződés testreszabását.

Sablonkönyvtár: Válasszon olyan platformot, amely más szerződés- és Válasszon olyan platformot, amely más szerződés- és marketingterv-sablonokat is kínál, így minden dokumentumát egy helyen tárolhatja.

A konkrét projekttől vagy kampánytól függően előfordulhat, hogy más elemekre is szükség lesz a marketing szerződés sablonjában. Például egy közösségi média marketing szerződés valószínűleg eltér majd egy SEO marketing tanácsadóval kötött szerződéstől.

Az Ön számára ideális sablon attól is függ, hogy ki a másik fél. Az alvállalkozóval való együttműködés más, mint a marketing tanácsadó ügynökséggel való együttműködés.

10 marketing szerződés sablon, amelyet 2024-ben használhat

Készen áll a marketingtervezési folyamat előrelépésére? Jó munkakapcsolatot szeretne kialakítani egy új marketing szakemberrel?

Mi gondoskodunk Önről!

Ezek a marketing szerződés sablonok időt és pénzt takarítanak meg Önnek, miközben kidolgozza jogi dokumentumának részleteit.

1. ClickUp üzleti szerződés sablon

Optimalizálja üzleti munkafolyamatát a ClickUp átfogó üzleti szerződés sablonjával.

A ClickUp üzleti szerződés sablonja megkönnyíti mindenféle vállalkozás számára a szerződések létrehozását, aláírását és végrehajtását ügyfeleikkel vagy partnereikkel.

Ez a teljes mértékben testreszabható sablon végtelenül hasznos, függetlenül attól, hogy új partnerségi megállapodást ír alá, vagy egy meglévő szerződést frissít. Használja ki, hogy egyszerűsítse a szerződéskészítési és aláírási folyamatokat.

Az összes üzleti szerződésben szükséges jogi feltételt tartalmazza, például:

Fizetési feltételek

Szállítási feltételek

Titoktartási záradékok

Vitarendezési mechanizmusok

A kereskedelmi titkokat védő szellemi tulajdonjogok

Jogi nyilatkozatok

Hatálybalépés és lejárat dátuma

A ClickUp üzleti szerződés sablonja megkönnyítheti mindenféle marketing és általános üzleti megállapodás megkötését. Ha további segítségre van szüksége marketing céljainak eléréséhez, könyvtárunkban számos kapcsolódó sablont talál. ?⚽

A ClickUp egy e-aláírás funkciót is kínál, amely lehetővé teszi a szerződések elektronikus aláírását. Ez időt takarít meg, és kiküszöböli a dokumentumok kinyomtatásának és beolvasásának szükségességét.

2. ClickUp projektmenedzsment szolgáltatások szerződés sablon

Emelje magasabb szintre projektjeit a ClickUp projektmenedzsment szolgáltatások szerződés sablonjával!

A ClickUp projektmenedzsment-szolgáltatási szerződés sablonja mindent tartalmaz, amire szükség van egy jogilag kötelező erejű projektmenedzsment-megállapodás létrehozásához, függetlenül attól, hogy Ön az ügyfél vagy a projektmenedzser.

A sablonok felvázolják az ügyfélnek nyújtandó projektmenedzsment szolgáltatások feltételeit, beleértve a következőket:

A munka hatálya

Tárgy

Projekt ütemtervek

Költségvetés

Fizetési feltételek

Vitarendezés

A megállapodás felmondása

A ClickUp projektmenedzsment-szolgáltatási szerződés sablonja biztosítja, hogy mindkét fél ugyanazon az állásponton legyen, és egyértelműen megértse a saját felelősségi körét. Egyszerű nyelvet használtunk, hogy minimalizáljuk a félreértéseket és a vitákat a későbbiekben.

Használja hatékonyan marketingprojekt-menedzsment jében, amikor független vállalkozókkal, marketingügynökségekkel és más szakemberekkel dolgozik együtt.

3. ClickUp munkaszerződés-sablon

Egyszerűsítse az együttműködést és biztosítsa az egyértelműséget minden szakmai kötelezettségvállalásban a ClickUp munkaszerződés-sablonjával.

A ClickUp munkaszerződés-sablonja tartalmazza mindazt, amire szükség van egy új munkavállalóval való munkaviszony kialakításához.

Használja marketing szolgáltatásokról szóló szerződés készítéséhez, és fedje le az összes szükséges részt, például:

Kapcsolattartási adatok

Alkalmazandó jog

Módosítási irányelvek

Szerződésszegési záradék

Felelősség korlátozása

A ClickUp munkaszerződés-sablon segítségével könnyedén felvázolhatja a munkavállaló feladatait, fizetési feltételeit, munkaidejét és egyebeket. Módosítsa az Ön igényeinek megfelelően, és gondoskodjon arról, hogy minden érintett fél egyértelműen megértse, mit várnak tőlük.

Vegye fel ezt a sablont marketingkampány-kezelési rendszerébe, hogy munkaszerződései átfogóak és jogilag kifogástalanok legyenek.

4. ClickUp kampányajánlat-sablon

A ClickUp kampánytervezet-sablonja a zökkenőmentes tervezés és a meggyőző prezentációk kulcsa.

A ClickUp kampányajánlat-sablon egy átfogó, testreszabható dokumentum. Használja sikeres kampányajánlatok készítéséhez és marketingstratégiájának alapjaitól való védelméhez. ?️

Ez a sablon megkönnyíti a javasolt állítások alátámasztását tényekkel, olyan szakaszokkal, amelyek a következőket vázolják fel:

Marketingkampány céljai

Célközönség

Üzenet és hangnem

Költségvetés

Idővonal

Kampánystratégia

A siker mérése

Használja a ClickUp kampánytervezet-sablonját a teljes kampány kereteinek kialakításához. Vagy használja azt marketing ütemterv-sablonjaink mellett a bizalmas információk védelme és sikeres marketingkampányok létrehozása érdekében.

A ClickUp felhasználók hozzáférést kapnak a ClickUp AI-hez, a ClickUp Automations-hez és egy teljes ingyenes projektmenedzsment eszközkészlethez, így minden szükségeset egy biztonságos helyen tárolhat.

5. ClickUp piacra lépési stratégia sablon

Adjon minden esélyt a piaci belépés sikerének a ClickUp Go-To-Market stratégiai sablonjával.

A ClickUp Go-To-Market stratégiai sablonja mindent tartalmaz, amire szüksége van a piacra lépési stratégia (GTM) megtervezéséhez és végrehajtásához.

A sablon stratégiai keretrendszert biztosít a célcsoportok azonosításához, a piaci lehetőségek értékeléséhez és a marketingterv kidolgozásához. Az alábbi szakaszokat tartalmazza:

Jelentések

Végrehajtás

Tervezés

Kutatás

Elemzés

Felfedezés

Használja őket GTM stratégiájának kialakításához, és határozza meg, hogyan érheti el a célközönséget és hogyan őrizheti meg versenyelőnyét. Használja ki a ClickUp számos eszközét, hogy még jobban tisztázza az alábbiakat:

Termékpozicionálás

Piaci szegmentáció

Versenyelemzés

Árazási stratégia

Digitális marketing taktika

A ClickUp Go-To-Market stratégiai sablon jól működik a ClickUp egyéb funkcióival együtt. Hozzon létre testreszabható ütemtervet, állítson be határidőket, ossza ki a felelősségeket, kövesse nyomon az előrehaladást és még sok mást egy testreszabható irányítópultról.

Regisztrációval hozzáférhet a ClickUp kiterjedt sablonkönyvtárához, integrációihoz és projektmenedzsment eszközeihez.

Minden úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsítse a tervezést, időt takarítson meg és növelje a siker esélyét.

6. ClickUp szolgáltatási szerződés sablon

Zárja le magabiztosan az üzletet a ClickUp szolgáltatási szerződés sablonjával.

A ClickUp szolgáltatási szerződés sablonja minden szükséges elemet tartalmaz, hogy gyorsan és egyszerűen elkészíthesse szerződését.

Használja általános megállapodásként, hogy elindítsa szolgáltatásait az ügyfelek számára. Szolgáltatási megállapodás sablonunk biztosítja, hogy ügyfelei előre megértsék csapatait. Olyan fontos pontokat fed le, mint:

A nyújtott szolgáltatások áttekintése

Fizetési követelmények

Világos elvárások a projekt befejezésével kapcsolatban

A szolgáltatások hatálya

Díjak és fizetési feltételek

Titoktartás

Garanciák

A ClickUp szolgáltatási szerződés sablonja mindkét fél számára érvényesíthető dokumentumot biztosít, miközben mindenki ugyanazon az oldalon marad.

Sablonunk használatával praktikus tanácsokat és bevált módszereket kap, amelyekkel biztosíthatja, hogy ügyfelei minden szükséges információval rendelkezzenek az aláírás előtt.

A ClickUp egyszerű nyelvezettel könnyűvé teszi olyan jogi dokumentumok létrehozását, amelyekkel mindenki elégedett.

7. ClickUp tanácsadói szerződés sablon

Maradjon stresszmentes, miközben a ClickUp tanácsadói szerződés sablonját használva navigál a tanácsadói partnerségekben.

A ClickUp tanácsadói szerződés sablonja felvázolja az ügyfélnek nyújtott tanácsadói szolgáltatások feltételeit.

Akár szakértői segítséget, tanácsot vagy információt keres, ez a megállapodás mindenki érdekeit védi. ?

A marketing tanácsadóval együttműködő szervezetek ezt a fontos dokumentumot a következőkre használhatják:

Határozzon meg egyértelmű elvárásokat

Fizetési irányelvek vázlata

Hozzon létre jogilag kötelező erejű megállapodást a felek között

A ClickUp tanácsadói szerződés sablonja tartalmazza az összes lényeges részletet, amely a megállapodáshoz szükséges jogi feltételek meghatározásához szükséges. Védi mindkét felet és az összes megosztott bizalmas információt.

A sablonok célja, hogy egyértelműen meghatározzák a felelősségeket és az elvárásokat. Szükség szerint testreszabhatja őket az egyes új tanácsadói megbízások igényeinek megfelelően, és élvezheti a központi platform előnyeit, amelyen biztonságosan tárolhatja összes jogi dokumentumát.

8. Word marketing szerződés sablon a Signaturely-tól

via Signaturely

A Signaturely marketing szerződés sablonja lehetővé teszi a marketing szakemberek számára, hogy új ügyfelekkel való szerződéskötéskor professzionális megjelenést tartsanak fenn, miközben minden érintett felet megvédnek.

Ez a sablon tartalmazza a fizetési feltételeket, a szellemi tulajdonjogokat és egyéb fontos részleteket. Használja a következőkre:

Védje meg a közös vállalkozásban vagy marketingkampányban részt vevőket

Határozza meg egyértelműen a kampányban szereplő felelősségeket és elvárásokat.

Készítsen együttműködési marketingmegállapodást, amelyet jogi tanácsadójának felülvizsgálatra benyújthat.

Határozza meg, hogy a szerződés felmondásáról a felek hány nappal előre kötelesek írásban értesíteni egymást.

Testreszabhatja ezt a szerződés sablont MS Wordben az igényeinek megfelelően, és biztosíthatja a sikeres marketingkapcsolatot.

Használja ki az e-aláírás funkciót és a Signaturely kiterjedt sablonkönyvtárát.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Signaturely szolgáltatást ingyenesen kipróbálhatja, de ha továbbra is használni szeretné, akkor havi 20 dollárt kell fizetnie a személyes csomagért, vagy havi 40 dollárt felhasználónként az üzleti csomagért.

9. Word marketing szerződés sablon a Simul-tól

via Simul Docs

A Simul marketing szerződés sablonja felvázolja a marketing ügynökség által az ügyfélnek nyújtott szolgáltatások feltételeit.

Használja ezt a sablont a hozzájárulás rögzítésére, amelyben minden érintett fél elfogadja a szerződés feltételeit a marketingtevékenységek megkezdése előtt. Ez magában foglalhatja:

Az egyik vagy mindkét fél által készítendő marketinganyagok jóváhagyása

Reklámmentességi záradékok

Vitás esetekben alkalmazandó jog

Ez a sablon a marketingügynökség és az ügyfél védelmét szolgálja azáltal, hogy egyértelműen meghatározza a felek felelősségi körét és elvárásait.

Amikor ezt a marketing szerződés sablont testreszabja, a Word segítségével könnyedén módosíthatja az igényeinek megfelelően, és biztosíthatja a sikeres marketing kapcsolatot.

Kipróbálhatja ezt a sablont a Simul 14 napos ingyenes próbaverziójával. A próbaidőszak után az árak 15 dollár/hó/felhasználó-tól kezdődnek.

10. Word marketing szerződés sablon az EasyLegalDocs-tól

via EasyLegalDocs

Az EasyLegalDocs marketing szerződés sablonja felvázolja a marketing szerződés feltételeit, hogy minden érintett fél érdekeit védje.

Ez az ingyenes marketing szerződés sablon a következőket tartalmazza:

A nyújtandó marketing szolgáltatások köre

Fizetendő kompenzáció

A megállapodás időtartama

Írásbeli hozzájárulás marketinganyagok megszerzéséhez vagy marketingtevékenységekbe való befektetéshez

Hogyan számolják ki a következményi károkat és az elmaradt nyereséget?

Amikor szerkeszti ezt a marketing szerződés sablont, a Word segítségével könnyedén testreszabhatja és szerkesztheti az üzleti igényeinek megfelelően.

Bónuszként az EasyLegalDocs 100%-ban ingyenes lehetőséget kínál azoknak a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, akik egyszerű jogi szerződés sablonokra van szükségük. A könyvtárban található összes sablont hitelkártyaadatok megadása nélkül használhatja.

Zárja le az üzletet

Akár influencerekkel való együttműködésbe, affiliate marketingbe vagy hagyományos partnerségbe kezd, egy jól megfogalmazott szerződés a sikeres, kölcsönösen előnyös kapcsolat alapja.

A megfelelő marketing szerződés sablon megléte elengedhetetlen. ✅

Ne feledje, hogy ezek a sablonok nem csupán jogi dokumentumok, hanem stratégiai eszközök, amelyek meghatározzák az elvárásokat, védik az eszközöket és elősegítik a átlátható kommunikációt.

Ne elégedjen meg a kétértelműségekkel és a lehetséges félreértésekkel. Fegyverkezzen fel a legjobb marketing szerződés sablonokkal a ClickUp segítségével.

Hozzáférés az automatizáláshoz, projektmenedzsment eszközökhöz, több mint 1000 kész sablonhoz, több mint 1000 integrációhoz és a ClickUp AI-hez.

Regisztráljon a ClickUp-ra – ingyenes! ?✨