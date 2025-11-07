A legjobb marketingstratégiák edzőtermek számára, hogy több tagot vonzzanak

Ha edzőtermet üzemeltet, akkor már tudja, hogy a fitneszipar zsúfolt és hangos. A szakértők szerint a globális egészségügyi és fitneszklub-piac 2030-ra eléri a 202,78 milliárd dollárt.

Ha tudod, hogy ennyi potenciál rejlik benne, fájdalmas látni, hogy csúcsidőben üres futópadok állnak. Talán futtattál már olyan közösségi média hirdetést, amely nem generált kattintásokat, ami frusztrált és kétségbe ejtette a marketing költségvetés hatékonyságát.

Éppen ezért a legjobb marketingstratégiák az edzőtermek számára nem egyetlen taktikára támaszkodnak. Kis, de hatékony lépéseket kombinálnak, mint például a hűséget jutalmazó ajánlóprogram, helyi partnerségek egészséges élelmiszereket árusító üzletekkel vagy sportruházati boltokkal, valamint közösségi média hirdetések.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, milyen marketingstratégiákat alkalmazhat, hogy fitneszvállalkozását „csak egy újabb edzőteremből” a legnépszerűbb helyszíné váljon!

⭐ Kiemelt sablon A ClickUp edzőtermi marketing terv sablonja olyan, mint egy stratégiai útmutató, amely segít strukturálni stratégiáját, hogy az ne legyen szétszórt. Lehetőséget nyújt arra, hogy minden ötletét, kampányát és teljesítménymutatóját egy helyen összekapcsolja. A legfontosabb, hogy segít megőrizni a következetességet, ami a rövid távú érdeklődés és a hosszú távú hűség közötti különbséget jelenti. Ingyenes sablon A ClickUp edzőtermi marketing terv sablonjával pontosan láthatja, hogy az egyes erőfeszítések hogyan illeszkednek a tagok számának növekedésének nagyobb képébe.

Miért fontos a marketing az edzőtermek számára?

Valószínűleg hallott már a Spider-Manből származó multiverzumról, ahol minden egyes döntés egy új világot nyit meg. Ez a koncepció azért működik olyan jól, mert világunk ma már elárasztják a lehetőségek.

Például kiválasztani egy Netflix-sorozatot, amit ebédszünetben megnézünk, vagy eldönteni, melyik étteremből rendeljük meg az ebédünket. Minden egyes cselekedet egy választás.

Ugyanez vonatkozik az edzőtermekre is. Számos lehetőség közül választhat, és az edzőterme megfelelő célközönségnek történő marketingje az egyetlen módja annak, hogy kiemelkedjen a tömegből.

Egy edzőterem tulajdonos a Reddit oldalon tökéletesen fogalmazott:

Fontos, hogy pontosan meghatározza azt a rést, amelyet meg kíván célozni. A Planet Fitness azoknak szól, akik nem akarnak sokat költeni az edzőteremre, és akik nem érzik magukat kényelmesen az edzőteremben, mert mások kinevetik őket. A Gold’s Gym a testépítőknek szól. A Curves egy kizárólag nőknek szóló edzőterem, ahol a nők zavartalanul edzhetnek, anélkül, hogy a férfiak megzavarnák őket.

Gondoljon rá így: az edzőterem marketingje az a híd, amely összeköti az Ön egyedi kínálatát azokkal az emberekkel, akik a leginkább értékelik azt.

Segít kiemelkedni a zsúfolt fitnesziparban azáltal, hogy megmutatja, mi teszi az Ön edzőtermét különlegessé.

Egyszerű, célzott intézkedésekkel, például helyi SEO-val, ajánlóprogramokkal és közösségi média hirdetésekkel vonzza az új tagokat.

Tartsa fenn a jelenlegi tagok elkötelezettségét azzal, hogy emlékezteti őket arra, hogy egy közösség tagjai, és nem csak egy név a bejelentkezési lapon.

A legjobb marketingstratégiák edzőtermek számára

Minden edzőterem rendelkezik felszereléssel, de nem minden edzőteremnek van olyan története, amely megragadja az emberek figyelmét. A legjobb marketingstratégiák az edzőtermek számára egyszerű tereket alakítanak olyan közösségekké, amelyekhez az emberek csatlakozni akarnak és amelyeknek tagjai akarnak maradni.

Vessünk egy pillantást a leghatékonyabb növekedési marketingstratégiákra.

1. Ismerje meg a piaci rést, és beszéljen úgy, mint egy rajongó, ne pedig egy értékesítő!

Ha az edzőterme egy televíziós műsor lenne, ki lenne a célközönsége, és mi tenné azt számukra nézésre érdemessé?

Kezelje edzőtermi marketingstratégiáját úgy, mint egy olyan lejátszási listát, amely nagyon jól illeszkedik egy bizonyos hangulathoz. A kezdők más zenét hallgatnak, mint az erőemelők. Az új szülők más zenét hallgatnak, mint az egyetemi sportolók.

Ha szűkíti üzenetét, marketingtevékenységei személyesnek tűnnek, nem pedig általánosnak, ami megkönnyíti a potenciális tagok edzőtermi tagokká alakítását. Gondoskodjon arról, hogy közösségi médiája, órarendje és marketinganyagai ugyanazt a rést tükrözzék, hogy az emberek mindenhol felismerjék az Ön hangulatát.

📌 Példa: Egy 40 év feletti nőket megcélzó, erőnlétre fókuszáló stúdió hetente megrendez egy „Strong At Any Age” (Erős minden korban) nevű rendezvényt, valamint egy kis csoportos személyi edzés bemutatót, amely a csontok egészségéről, az egyensúlyról és az önbizalomról szól, majd szombatonként kétfős ingyenes próbaórákra invitálja a nézőket.

📮 ClickUp Insight: Az egészség és a fitnesz a legfontosabb személyes célok a felmérésünkben résztvevők számára, de 38% elismeri, hogy nem követi következetesen az előrehaladást. 🤦 Ez egy nagy szakadék a szándék és a cselekvés között! A ClickUp segít Önnek a fitneszprogramjának fejlesztésében a speciális szokáskövető sablonokkal és ismétlődő feladatokkal. Képzelje el, hogy könnyedén kialakíthatja ezeket a rutinokat, naplózhatja minden edzését, és fenntarthatja a meditációs sorozatát. 💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói a termelékenység kétszeres növekedéséről számolnak be, mert a pályán maradás azzal kezdődik, hogy valóban látjuk a pályát.

2. Nyerje meg a helyi kereséseket a Google Business Profile segítségével

A Google üzleti profilja az a kapu, amelyhez a legtöbb ember először fordul.

Tartsa naprakészen a fotókat, pontosítsa az órarendet és világosan mutassa be a szolgáltatásokat. Kérjen értékeléseket a fontosabb események után, például a kihívások teljesítése vagy a személyi edzések után.

Az emberek megnézik a véleményeket, mielőtt belépnek, ezért is olyan fontosak az információk az edzőtermi marketingben. A jelentések szerint a felhasználói vélemények javították az emberek véleményét egy vállalkozásról, és ez a tendencia továbbra is növekszik. Ez valódi társadalmi bizonyíték a fitneszipar számára. Kiegészítse véleményeit könnyű weboldal-frissítésekkel, hogy oldalai megfeleljenek a Google által megjelenített tartalomnak.

📌 Példa: Egy környékbeli edzőterem havonta két új fotót tesz közzé, válaszol a parkolással kapcsolatos gyakori kérdésekre, kiemeli a „első hét a helyieknek” ajánlatot, és minden értékelésre kedves, a tag nevét tartalmazó megjegyzéssel válaszol.

3. Hozzon létre egy ajánlóprogramot, amely csapatgyőzelemként érződik

Gondoljon a Remember the Titans című film utolsó jelenetére, amikor az egész csapat együtt nyer. Ez az a hangulat, amit Ön is szeretne elérni. A fitneszközössége meg fogja osztani az élményt, ha a jutalom élvezetes, egyszerű és személyes.

Adjon meglévő tagjainak egy egyszerű meghívó linket, amelyet gond nélkül megoszthatnak anélkül, hogy túl sokat kellene gondolkodniuk vagy magyarázniuk.

Kínáljon barátaiknak egy egyértelmű következő lépést, például egy ingyenes próbaidőt vagy egy egyszerű regisztrációs űrlapot, amelynek kitöltése kevesebb mint egy percet vesz igénybe.

Ünnepelje mindkét eseményt a közösségi média csatornáin, hogy az ajánlás közösségi győzelemnek tűnjön, ne csak egy tranzakciónak.

Ahelyett, hogy általános kedvezményekre támaszkodna, kössön jutalmakat edzőterme egyedi ajánlataihoz, például ingyenes személyi edzéshez, regeneráló készlethez vagy márkás felszereléshez.

Használjon barátságos és rövid nyelvet, hogy tagjai valóban elolvassák az üzenetet, és szívesen továbbadják másoknak.

📌 Példa: „Hozd el egy barátodat hét” mindkét személynek egy személyi edzést, falon való megemlítést és korai hozzáférést biztosít a következő fitnesz kihívások naptárához.

4. Használjon rövid videókat, amelyeket a tagjai valóban végignéznek

Gondoljon csak arra, amikor utoljára belemerült a TikTok vagy az Instagram Reels videóiba. Az egyik videó a másikhoz vezet, és mielőtt észbe kapna, máris új edzésötletet szerzett.

A GymTok valós jelenség, és alakítja azt, ahogyan az emberek megtalálják a számukra megfelelő edzőtermet. Az olyan trendek, mint a „12-3-30” futópad edzés vagy a „Hot Girl Walk” nem csak szórakozásból váltak virálissá – egyszerűségük és megismételhetőségük miatt a mindennapi rutin részévé váltak.

A platformok is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek erre. A YouTube Shorts önmagában naponta több mint 200 milliárd megtekintést regisztrál, ami jól mutatja, hogy a célközönség mennyi időt tölt ott. Tehát érdemes befektetni ebbe.

Nincs szükséged fényűző világításra vagy teljes produkciós csapatra. Egy edző, aki az óra után megoszt egy gyors tippet, vagy egy tag, aki személyes sikert ünnepel, több potenciális tagot érhet el, mint egy egész halom szórólap.

Amikor posztol, összpontosítson egy célra, és egy személyhez szóljon. Legyen rövid, és adjon hozzá olyan feliratokat, amelyek egyértelmű következő lépésre ösztönzik a nézőket, például egy óra lefoglalására, és legyen következetes.

✅ Ne feledje: a kapcsolatok fontosabbak, mint a tökéletesség.

🧠 Tudta-e: Az alváskövető gyűrűjéről már ismert Oura 2022-ben együttműködött a Gucci-val egy különleges kiadású gyűrű elkészítésében. Ez segített abban, hogy termékeiket a niche biohacker technológiából a luxus életmód szférájába emeljék. Ez növelte vonzerejüket azoknak az új ügyfeleknek a körében, akik mind a wellness, mind a stílus iránt érdeklődnek.

5. Kis, intelligens hirdetéseket helyezzen el, amelyek illeszkednek a környékéhez

Egy edzőterem tulajdonos a Reddit oldalon így fogalmazott:

A Facebook a legolcsóbb és legegyszerűbb módja a hírterjesztésnek. Ezenkívül jó SEO-ra és Google-hirdetésekre is szükséged lesz az ügyfelek bevonzásához.

Ha a környékén sok fiatal szakember él, akkor a TikTok és az Instagram hirdetések valószínűleg hatékonyabbak lesznek. Ha virtuális edzéseket kínál, akkor a YouTube hirdetésekkel bemutathatja mind az edzéseit, mind a személyiségét.

A helyi ismertség növelése érdekében egy egyszerű Facebook-kampány és a Google keresési hirdetések segítségével pontosan akkor jelenítheti meg nevét az emberek előtt, amikor új fitneszvállalkozást keresnek.

A kulcs azonban az, hogy a hirdetéseket ne egyszeri akcióként, hanem egy folyamat részeként kezelje. Hozzon létre egy csatornát, amely a márka ismertségével kezdődik, és a próbaajánlatokig és regisztrációkig vezet.

Ne feledje, hogy ez ritkán történik meg egyik napról a másikra. A legtöbb edzőtermi tartalommarketing-kezelés két-három hónapos folyamatos megjelenést igényel, mielőtt az eredmények megmutatkoznának.

📌Példa: Egy új spin stúdió három hónapos marketing tervet dolgozott ki Instagram Reels hirdetésekkel a figyelem felkeltése érdekében, Google hirdetésekkel a magas szándékú keresések megragadása érdekében, valamint Facebook retargetinggel a potenciális ügyfelek ápolása érdekében. A kampány végére a próbaórák száma megduplázódott, mert minden hirdetés együttesen működött, ahelyett, hogy egyszerre próbálták volna meg mindent.

6. Mutassa be a tagok sikertörténeteit, mint egy nagyszerű sportmontázsban

Az emberek jobban emlékeznek az érzésekre, mint a számokra. 💪🏻

Ossza meg azokat a történeteket, amelyek a potenciális tagjaira jellemzőek. Mutassa meg, mi változott a mindennapi életben, ne csak a mérlegen. Használja a tagok hangját. Legyen tiszteletteljes és őszinte.

Tegye közzé ezeket a webhelyén, a közösségi média csatornáin és a Google Business Profile-on, hogy bizonyítéka mindenhol látható legyen. Ösztönözze az olvasókat, hogy tegyék meg azt a kis első lépést, amelynek köszönhetően az a tag előnyösnek találta a szolgáltatást.

7. Szervezzen időkorlátos kihívásokat, amelyek úgy érződnek, mint egy szezonív

Gondoljon egy Netflix-sorozatra, amely epizódról epizódra vonzza a nézőket.

Egy időkorlátozott kihívás ugyanazt a lendületet kelti az edzőteremben. Íme, hogyan hozhat létre egy olyan kihívást, amely működik:

Válasszon egy egyszerű időtartamot, például 14 vagy 21 napot , hogy megvalósíthatónak tűnjön, különösen azok számára, akik félénkek és csak egy világos kiindulási pontra van szükségük.

Határozzon meg egy fő célt, például „Mozogj minden nap” vagy „Erősebb törzs”, mert az emberek könnyen érthető és mérhető marketing KPI-k köré tömörülnek.

Adjon hozzá könnyű szokáspontokat az edzések mellett, például a lépések, az alvás vagy a vízfogyasztás nyomon követését, ami a kihívást holisztikusabbá teszi, és nem csak az edzőteremben töltött időről szól.

Ossza meg a ranglistákat az alkalmazásában és a falon , hogy a haladás látható, barátságos és motiváló legyen mind az új, mind a meglévő tagok számára.

Ünnepelje a kis sikereket hetente kiáltásokkal vagy szórakoztató bejegyzésekkel, amelyek fenntartják az energiát és ösztönzik a tagokat, hogy kitartanak a végéig.

Zárja az eseményt egy osztálybulival, fotófallal vagy díjátadóval, hogy a résztvevők elismertnek érezzék magukat és készen álljanak a következő lépésre.

Kínáljon természetes folytatásként például két hónapos tagságot vagy személyi edzést, amely a rövid ideig tartó lelkesedést hosszú távú elkötelezettséggé alakítja.

📌 Példa: Egy helyi edzőterem 21 napos Reset Challenge programot indított, amelynek résztvevői naponta rögzítették a megtett lépéseket és az edzéseket. Minden pénteken Instagram Stories-on hirdették ki a „Mini Winners” nyerteseket, és a program végén mindenki oklevelet és meghívót kapott a következő nyolchetes programra.

8. Lépjen partnerségre helyi vállalkozásokkal, mintha a város kedvenc crossover epizódját építené

Emlékszik, amikor Ed Sheeran megjelent a Trónok harca című sorozatban? Mindenki erről beszélt.

Ugyanezt a szikrát szeretné létrehozni, amikor helyi vállalkozásokkal áll össze. A pozitív együttműködés révén márkája a fitneszterem falain túlra is kiterjed, és az embereknek okot ad arra, hogy odafigyeljenek rá.

Ahelyett, hogy kuponcsereprogramokkal elégedne meg, keressen olyan partnereket, akiket tagjai máris szeretnek. Kávézók, ahol reggelente sorban állnak, egészségügyi élelmiszerboltok, ahová hétvégén járnak, vagy sportruházati üzletek, ahol megbízható felszerelést vásárolnak.

Tegyen többet a promóciónál, és összpontosítson az élményekre. Képzelje el, hogy egy jógastúdió közös regenerációs estét szervez az edzőivel, egy smoothie-üzlet „lábnap utáni keveréket” dob piacra, vagy egy wellness-klinika ingyenes konzultációkat kínál a közösségi fitneszkihívás után.

📌 Példa: A szombati „Train and Treat” program keretében a reggeli körtréninget egy helyi juice bárban kapható, limitált kiadású smoothie-val párosítják. A pulton elhelyezik a QR-kódot, amelyen keresztül ingyenes próbaidőszakra lehet jelentkezni. A tanfolyam után készült fotókon megjelölöd a személyzetet, ők pedig újrapostolják a tagok izzadt mosolyát, és így közösen létrehoztok egy kis crossover pillanatot a városban.

🧠 Tudta-e: A CeraVe hatalmas növekedést ért el, amikor megfizethető, tudományosan alátámasztott bőrápolási termékei felkeltették a TikTok figyelmét. A dermatológusok ajánlásait olyan influencerekkel kombinálják, akik hitelesnek és oktatónak tűnnek. Az „oktatás + eredmények bemutatása” kombináció jól bevált számukra.

9. Dolgozzon együtt olyan alkotókkal, akik máris hatással vannak a városára

Nem kell több millió követővel rendelkező híresség ahhoz, hogy új embereket vonzzon az edzőterembe.

Gondoljon olyan wellness stúdiókról vagy butik edzőtermekről, amelyek már együttműködtek fitnesz alkotókkal. Ha az alkotó valaki, aki már helyi szinten ismert, vagy akinek a közönsége közel áll hozzá, akkor a hatás valódi.

Erre jó példa a Gymshark és Whitney Simmons fitness-alkotók együttműködése. Whitney közönsége bízik az edzésstílusában és a véleményében. Amikor ő bemutatja a Gymshark kollekciót, az emberek nem csak a ruhák miatt vásárolják meg, hanem azért is, mert az ő tartalma összhangban van a céljaikkal.

Így szervezhet ilyen rendezvényt az edzőteremben vagy fitneszvállalkozásában: Hívjon meg egy olyan alkotót, aki már posztol edzőtermi rutinokat vagy wellness tippeket a városában. Hagyja, hogy kipróbálják az egyik óráját, hogy megismerjék a helyét.

Ösztönözze őket, hogy osszák meg, mi tetszett nekik leginkább – lehet, hogy a közösség, az edzők vagy a légkör.

Kérje meg őket, hogy adják hozzá egy egyszerű cselekvésre ösztönző felhívást, például ingyenes próbaórát vagy próbaajánlatot, hogy az emberek pontosan tudják, mit kell tenniük a következő lépésként.

Használjon egyedi linket vagy kódot, hogy nyomon követhesse, hányan érkeznek a bejegyzésük miatt. Ez segít megismerni, mi működött, és nem kell találgatnia.

10. Kínáljon hibrid lehetőségeket, amelyekkel edzői tevékenységét az edzőtermen túlra is kiterjesztheti

Azok, akik elkötelezettek az edzés iránt, nem akarnak abbahagyni, ha utaznak vagy költöznek.

Az Anytime Fitness egyértelmű példa arra, hogy ez hogyan működik. Az egyik tag a Reddit oldalon megosztotta, hogy

Még mielőtt Japánba költöztem, csatlakoztam az Anytime-hoz a hazámban. Amikor idejöttem, csak a kulcsomat használtam az ajtó kinyitásához, mint bármelyik másik Anytime-ban. A tagsági díjat is továbbra is a hazámban lévő bankomon keresztül fizetem. Sem a fizetésem, sem a tagságom nem változott.

Akkor is ugyanazt a támogatást nyújthatja, ha edzőterme kevesebb helyszínen működik. Egy egyszerű lehetőség, például egy „utazási hónap” csomag, amely néhány személyes edzést és egy sor alkalmazásalapú edzést tartalmaz, segíthet az emberek kitartásában.

🌟 Ha a tagok tudják, hogy Ön a klub falain kívül is törődik az életükkel, akkor nagyobb valószínűséggel maradnak hűségesek.

A fitnesztermek marketingjének gyakori kihívásai és azok leküzdésének módjai

Tudja, mi nehezebb, mint a súlyemelés? Rávenni valakit, hogy ténylegesen belépjen az edzőterembe. Az edzőtermi marketing kihívásokkal való szembenézés és azok megoldása az, ami a „talán egyszer” kifejezést „ma csatlakoztam” kifejezéssé változtatja.

Íme a leggyakoribb kihívások, amelyekre figyelnie kell:

🚩 Kihívás: Új tagok toborzása egy telített piacon

✅ Megoldás: Először is tisztázza, hogy kiket szeretne igazán kiszolgálni – kezdőket, elfoglalt szakembereket, szülőket vagy sportolókat. Használja ezt a tisztánlátást üzenetében. Mutassa meg, mi teszi Önt másmilyenné.

Talán korai reggeli órákat, nyugtató zenével kísért jógát vagy személyes edzést kínál valódi gyakorlati útmutatással. Helyezzen el kis hirdetéseket a környéken, vagy használjon helyi SEO-t, hogy edzőterme megjelenjen, amikor az emberek a „közeli edzőterem” kifejezést keresik. Használjon ajánlóprogramokat, hogy elégedett tagjai barátaikat is elhozzák.

🚩 Kihívás: A tagok lelkesedésének és elkötelezettségének fenntartása (megtartás)

✅ Megoldás: Ne hagyja, hogy a csatlakozás legyen a csúcspont. Adjon okot az embereknek a maradásra. Használjon rövid tartalmakat, például edzéstippeket, sikertörténeteket vagy akár kihívásokat (14 vagy 21 napos kihívások), amelyekkel apró, érzékelhető sikereket érhetnek el.

🚩 Kihívás: Hogyan lehet kiemelkedni, amikor sok edzőterem hasonló szolgáltatásokat kínál?

✅ Megoldás: Találja meg edzőterme saját „jellegzetességét”. Lehet, hogy ez a hangulat, az oktató stílusa, a coaching vagy az új tagok fogadásának módja. Hangsúlyozza ezt az egyedülálló aspektust tartalmában, bemutatói során és a közösségi médiában. Használjon olyan helyi influencereket, akik valóban az Ön stílusában edzenek. Mutassa meg az embereknek az Ön edzőtermében zajló valós életet.

🚩 Kihívás: Korlátozott marketing költségvetés

✅ Megoldás: Használjon alacsony költségű, nagy hatással bíró stratégiákat. A valódi emberek (tagjai) által készített tartalom kevésbe kerül, de nagy hatással bír. A mikroalkotók és az ajánlások sokkal olcsóbbak, mint a nagy hirdetések.

🚩 Kihívás: A hatékony megoldások mérése

✅ Megoldás: Állítson be egyszerű marketing termelékenységi mutatókat, amelyeket hetente ellenőrizhet: hányan nézték meg az ingyenes próbaidőszakot bemutató oldalt, hányan iratkoztak be, és hányan tértek vissza az első hónap után. Használjon egyedi linkeket vagy kódokat, amikor kampányokat indít vagy alkotókkal dolgozik együtt, így láthatja, hogy hányan érkeztek az egyes forrásokból.

Kérjen visszajelzést – kérdezze meg tagjait, mi vonzotta őket, vagy mi késztette őket arra, hogy szünetet tartsanak. Ezután végezzen apróbb módosításokat. Idővel ezek a kis változtatások összeadódnak.

👀 Érdekesség: Az amerikai iskolákban az edzőtermi kultúra a polgárháború után terjedt el, a német és svéd edzésrendszereknek köszönhetően. Ettől kezdve a testnevelés mainstream sporttá vált.

Hogyan támogatja a ClickUp az edzőtermek marketingtevékenységeit?

Az edzőtermek marketingje gyakran kudarcot vall a túl sok eszköz használata miatt. A tervek egy Google Doc-ban, a feliratok egy WhatsApp-csevegésben, a költségvetések egy táblázatban, a tervek pedig a Canva-ban találhatók.

Ez a munka terjeszkedése, és az edzőterem-tulajdonosoknak időt és lendületet is költségbe kerül. 😖

A ClickUp mindent egy konvergált AI munkaterületbe gyűjt össze, így csapata egyetlen központban rendelkezik a kontextussal, a folyamattal és a végrehajtással.

Ahelyett, hogy tíz különböző eszközt használna, a ClickUp funkciói egymással együttműködve segítik a terepi marketingstratégiájának megvalósítását.

Tervezze meg a folyamatot az elejétől a végéig a ClickUp Docs + ClickUp AI segítségével.

Használja a ClickUp Docs alkalmazás ClickUp Brain funkcióját az ötletek összefoglalásához, elemzéséhez és továbbfejlesztéséhez.

A ClickUp Docs az a hely, ahol kampányai a kezdetektől a végéig életre kelnek. Az „Új év, új te” promócióhoz hozzon létre egy dokumentumot, amely tartalmazza az ütemtervet, az üzenetküldési irányelveket és a kreatív vázlatokat.

Az edzők a tagok sikertörténeteit előtte és utána is megoszthatják, míg a tervezők közvetlenül beilleszthetik a maketteket, és a ClickUp Brain segítségével tartalmakat és ötleteket generálhatnak. A felülvizsgálat után a csekklista elemeit egy kattintással ClickUp feladatokká alakíthatja, így a végrehajtás nem akadozik.

Itt egy rövid videó, amely bemutatja, hogyan használhatja a ClickUp mesterséges intelligenciáját, a ClickUp Brain-t marketingstratégiák kidolgozásához:

💡 Profi tipp: Csatlakoztassa a Google Drive-ot vagy a Canva-t a ClickUp Docs-hoz, így a közösségi média bejegyzései és a tervezési eszközök egy helyen maradnak láthatóak. Ez megkönnyíti az edzőkkel és a recepciós személyzettel való együttműködést, mert senkinek nem kell az e-maileket átkutatnia.

Tartsa mozgásban kampányait a ClickUp Tasks és a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Tasks segítségével a célokat napi tevékenységekké alakíthatja anélkül, hogy folyamatosan figyelnie kellene a folyamatot.

A ClickUp Tasks segítségével edzőterme marketingtervét napi feladatokká alakíthatja.

Például egy „Hozd el egy barátodat hét” kampány egy feladatlistává válik: szórólapok tervezése, Instagram-bejegyzések ütemezése, Google Business Profile frissítése és az ajánlások nyomon követése. Rendeljen hozzá minden feladatot, állítson be határidőket, és kövesse nyomon a haladást valós időben.

A rutin marketingfeladatok automatizálása a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations és az AI Agents megkímélnek a folyamat felügyeletétől. Állítson be egy szabályt, hogy minden új ingyenes próbaidőszakra vonatkozó űrlap után egy követési feladatot hozzon létre az értékesítés számára. Vezessen be egy automatizálást, amely arra készteti a közösségi média menedzserét, hogy péntekig jelölje be a bejegyzést teljesítettként.

💡 Profi tipp: Integrálja a ClickUp-ot a Mailchimp vagy a HubSpot szolgáltatással, így a potenciális ügyfelek közvetlenül a feladatlistájába kerülnek. Így a forgalmas időszakokban semmilyen potenciális tag nem marad ki.

Képzelje el a tagok útját a ClickUp Whiteboards segítségével!

Térképezd fel a tagok útját, és valósítsd meg ötleteidet a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards segítségével vizuálisan ábrázolhatja marketingcsatornáját.

Kezdje egy post-it cetlivel, amelyen a következő felirat szerepel: „Instagram Reel → Ingyenes próba → Bevezető óra → Tagok sikertörténetei”. Kapcsolja össze az egyes szakaszokat egy valós feladattal, például „Felvétel a tréner bemutatkozó videójáról” vagy „Túra ütemezés”.

Egy brainstorming ülésen marketingcsapata ötleteket vethet fel kihívásokra, eseményekre vagy ajánlói ösztönzőkre vonatkozóan. Ezeket áthelyezheti, finomíthatja, és a legjobbakat azonnal ClickUp feladatokká alakíthatja.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást a közösségi elkötelezettség tervezése során. Például tervezzen meg egy közös rendezvényt egy helyi smoothie bárral. Ezután folytassa a feladatok kidolgozásával, például a jelzések, a közös posztok és a QR-kódok beállításával.

Takarítson meg időt és tartsa a lépést az AI-vel

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt megfogalmazhat, összefoglalhat és válaszokat találhat

A ClickUp Brain segít tartalmakat generálni és naprakész maradni a kampányok frissítéseivel kapcsolatban, anélkül, hogy elmerülne az adminisztrációban.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy készítsen három feliratot a „21 napos core challenge” programjához. A heti megbeszélés után hagyja, hogy a Brain készítsen egy áttekinthető összefoglalót a teendőkkel, hogy az edzők, a recepció és a marketingesek mind egy irányba haladjanak.

Ha valaki azt kérdezi: „Hol van az utolsó ajánlóprogram-jelentés?”, a ClickUp Brain azonnal elő tudja hívni, ahelyett, hogy tizenöt percet pazarolna a mappák átkutatására. A ClickUp Brain segítségével közösségi média marketingkampányokat is létrehozhat, és ötleteket gyűjthet az edzőtermi szórólapok lehetséges tervezéséhez.

💡 Profi tipp: Párosítsa a ClickUp Brain Max-ot a ClickUp Talk to Text-tel azoknak az edzőknek, akik a gépelés helyett inkább gyors frissítéseket diktálnak. Képzelje el, hogy egy edző befejezi az órát, és hagy egy 30 másodperces megjegyzést: „Tíz ember jelentkezett a kihívásra, de több szórólapot kell nyomtatnunk. Kérje meg Karent, hogy ezt a tervezőcsapattal intézze.” A ClickUp Brain Max ezt feladattá alakítja, és automatikusan Karennek rendeli hozzá.

Fejleszd marketingkészségeidet a ClickUp segítségével

Az edzőteremben az izomépítés titka a rendszeresség. Ugyanez vonatkozik az edzőtermi marketingre is.

A probléma az, hogy nehéz következetesnek lenni, ha a dolgok nincsenek rendszerezve. A ClickUp egy helyre gyűjti az összes dokumentumot, csevegést és táblázatot, így rendet teremt a káoszban. A tervei, feladata, kreatív ötletei és még a nyomon követései is egy helyen találhatók, így a kampányok kevésbé tűnnek kaotikusnak, inkább lendületesnek.

Ha edzőtermi marketingstratégiája egyértelmű, és a megfelelő közösségi média platformokon jelenik meg, üzenete eljut azokhoz az emberekhez, akik a legvalószínűbb, hogy csatlakoznak és maradnak.

Ha azt szeretné, hogy marketingje ugyanolyan megbízhatóan növekedjen, mint tagjai ereje, regisztráljon most a ClickUp-ra!

GYIK

A legjobb stratégiák gyakran a legegyszerűbbek és a legjobban végrehajtottak. A valódi tagokat bemutató, következetes közösségi média bejegyzések, a hűséget jutalmazó ajánlóprogramok, valamint a helyi kávézók vagy egészséges élelmiszerboltokkal kötött partnerségek sokat segíthetnek. Ha ehhez rövid kihívásokat vagy közösségi eseményeket is hozzáad, akkor olyan hangulatot teremthet, amely őszinte és barátságos.

Nem kell hatalmas költségvetés ahhoz, hogy hatást gyakoroljon. Ossza meg jelenlegi tagjainak hiteles történeteit, szervezzen kis versenyeket, vagy készítsen gyors edzéstippeket a közösségi médiára. Egyszerű szórólapok a helyi üzletekben és egy világos Google Business Profile profil szintén vonzhatja azokat az embereket, akik máris a közelben keresnek fitnesztermet.

A közösségi médiában megjelenő, egyértelmű célt megfogalmazó hirdetések, például „próbálja ki ingyen a heti órát”, gyakran hatékonyabbak, mint az általános promóciók. Az Instagram Reels, a TikTok vagy a YouTube Shorts rövid videói segítségével a potenciális tagok azonnal megérezhetik az edzőterem energiáját. Ha ezt e-mailes emlékeztetővel vagy barátságos utánkövető üzenettel párosítja, akkor mindenki emlékezni fog Önre, anélkül, hogy bárkit is terhelne.

A megtartás abból fakad, hogy az emberek úgy érzik, részesei valaminek. Ossza meg edzőterme sikertörténeteit, ünnepelje a mérföldköveket, és szervezzen szezonális kihívásokat, amelyek frissességet visznek az edzésekbe. Az e-mailben vagy a közösségi médián keresztül történő udvarias érdeklődés is emlékezteti a tagokat arra, hogy figyelemmel kíséri az előrehaladásukat és törődik az útjukkal.

Egy hasznos, mindent egyben tartalmazó munkaterület, mint például a ClickUp, életmentő lehet. Lehetővé teszi kampányok tervezését, bejegyzések ütemezését, ajánlások nyomon követését, sőt, új ötletek kidolgozását is a csapattal egy helyen. Így a marketing nem tűnik szétszórtnak, és több időt fordíthat a tagokra, ahelyett, hogy a frissítéseket követné.