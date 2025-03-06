A 10 legjobb edzőterem-kezelő szoftver 2025-re

Szóval, a fitnesz iránti szenvedélyét üzletté alakította azzal, hogy edzőtermet nyitott – gratulálunk! Ön a saját főnöke, megvalósította álmát, miközben másoknak segít egészségessé válni.

Ez azonban nem mindig egyszerű feladat. Az edzések, az adminisztratív feladatok és a folyamatosan változó fitneszvilág követése meglehetősen megterhelő lehet.

A globális egészségügyi és fitneszklub-piac várhatóan évi 7,5%-kal fog növekedni, így a fitnesziparban egyre élesebbé válik a verseny.

Hogyan biztosíthatja, hogy edzőterme ne csak túlélje, hanem virágozzon is? A válasz: edzőterem-kezelő szoftver.

A keresés megkönnyítése érdekében összeállítottuk a 10 legjobb edzőterem-kezelő szoftvert, amelyekkel hatékonyan kezelheti fitneszüzletét. Válassza ki az üzleti igényeinek megfelelő szoftvert, amely segít a fejlődésben.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A tagok kezelésétől és a számlázástól a potenciális ügyfelek megszerzéséig és még tovább, íme a 10 legjobb edzőterem-kezelő szoftver, amelyek elengedhetetlen eszközöket nyújtanak az üzleti növekedéshez. ClickUp : A legjobb edzőtermi műveletekhez és tagokkal való kommunikációhoz A legjobb edzőtermi műveletekhez és tagokkal való kommunikációhoz

Zen Planner: Ideális a zökkenőmentes tagságkezeléshez

Wodify: Kiváló CrossFit edzőtermekhez

Mindbody: A legjobb ügyfélszámlázáshoz és ütemezéshez

WellnessLiving: Erős jelentéskészítési és elemzési funkciókkal rendelkezik.

Virtuagym: A legjobb számlázáshoz és fizetéshez

PushPress: Edzéskövetési funkcióval rendelkezik.

ABC Glofox: A legjobb tagkezeléshez és időpontfoglaláshoz

TeamUp: Kiválóan alkalmas franchise-hálózatok és tagságépítéshez

Gymflow: A legjobb adminisztrációhoz és órarend-tervezéshez

Miért elengedhetetlen az edzőterem-kezelő szoftver?

Az edzőterem-kezelő szoftver egy olyan all-in-one eszköz, amely egyszerűsíti és automatizálja az edzőterem napi működését. Az adminisztratív feladatoktól az ismétlődő fizetésekig mindent racionalizál, megkönnyítve ezzel az Ön életét. Íme, miért elengedhetetlen ez a szoftver a fitneszüzletágban:

Könnyedén nyomon követheti a tagok adatait, jelenléteiket és az órákra való részvételüket – mindezt egy helyen. Búcsút inthet a papírmunkának és a hibáknak!

Nincs többé fizetések után rohangálás! Automatizálja a számlázást, küldjön emlékeztetőket, és engedje meg a tagoknak, hogy online fizessenek – zökkenőmentesen és egyszerűen.

Tartsa kézben az órarendet, az edzők beosztását és a felszerelések rendelkezésre állását, stressz nélkül.

Okosabb döntéseket szeretne hozni? Részletes jelentéseket kaphat az órák népszerűségéről és a bevételekről, amelyek segítenek a döntéseiben.

Szabadítson fel időt a regisztrációk, emlékeztetők és adminisztratív feladatok automatizálásával. Koncentráljon inkább az edzőterme növekedésére!

Vonzza az új tagokat a beépített marketingeszközökkel – küldjön promóciókat, ajánlatokat és e-mailes kampányokat egy helyen.

Tartsa fenn a tagok elkötelezettségét személyre szabott kommunikációval, a haladás nyomon követésével és egyszerű órarend-tervezéssel.

🧠 Érdekes tény: Minden ötödik amerikai rendelkezik edzőtermi tagsággal! Eléri a megfelelő közönséget?

Mit kell keresni egy edzőterem-kezelő szoftverben?

A megfelelő edzőterem-kezelő szoftver kiválasztása döntő jelentőségű lehet vállalkozása sikerének szempontjából. De a piacon elérhető számtalan lehetőség közül hogyan találja meg az edzőterméhez leginkább megfelelőt?

Íme néhány fontos funkció, amelyet a tagkezelő szoftverének képesnek kell lennie végrehajtani:

Felhasználóbarát felület: Győződjön meg arról, hogy a szoftver könnyen használható és érthető a személyzet számára.

Tagkezelés: Kezelje a tagok profiljait, kövesse nyomon a jelenléteket és figyelje a megtartást.

Ütemezés és órakezelés: Kezelje az oktatók ütemtervét, és tegye lehetővé a tagok számára az órák lefoglalását, lemondását vagy átütemezését.

Fizetésfeldolgozás: Integrálja a fizetési átjárókat a problémamentes tranzakciók érdekében.

Jelentések és elemzések: Részletes jelentések készítése a tagsági trendekről, az órák látogatottságáról és a bevételekről.

Ügyfélszolgálat: Szükség esetén chat, e-mail vagy telefonon keresztül érhető el a támogatás.

Testreszabhatóság és skálázhatóság: A szoftver skálázhatósága az edzőterem bővülésével együtt növekszik.

Integrációk: Csatlakozzon számviteli, marketing vagy kommunikációs eszközökhöz

Árak: Maradjon a költségvetése keretein belül anélkül, hogy lemondana a lényeges funkciókról.

💡Profi tipp: Használjon ügyfélképzési szoftvert, hogy teljes körűen kézben tartsa az ügyfelek életciklusát, az értékesítéstől a megújításig.

A 10 legjobb edzőterem-kezelő szoftver

Hogy segítsünk Önnek eligazodni a lehetőségek tengerében, összeállítottunk egy listát a 10 legjobb edzőterem-kezelő szoftverről.

1. ClickUp (A legjobb edzőtermi műveletek és tagokkal való kommunikáció kezelésére, egyedi munkafolyamatokkal)

Jósolja meg az ügyfelek megújítását és növelje a jelenlegi tagok megtartását a ClickUp Dashboards segítségével.

Ha valóban all-in-one megoldást keres, akkor a ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás a legjobb választás! Nem csak projektekhez használható; a ClickUp átfogó edzőterem-kezelő szoftverként is kiválóan teljesít.

A megfelelő ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszer kiválasztása segíthet könnyíteni a terheket. Javítsa edzőterme ügyfélkapcsolatait a ClickUp testreszabható CRM szoftverével.

Egyszerűsítse az ügyfelekkel való kommunikációt, kövesse nyomon a tagságokat, és hozzon létre munkafolyamatokat az értékesítési folyamat finomításához – mindezt egyetlen platformon. Adja hozzá adataikat az egyéni mezőkhez, hogy nyomon követhesse a fontos információkat, például a tagság megújítását a CRM rendszerben.

Növelje edzőterme hatékonyságát és javítsa az ügyfelek elégedettségét a ClickUp Gantt Charts segítségével szervezett ütemtervekkel .

A CRM irányítópult egyértelmű, átfogó képet ad az edzőterem működéséről és a tagok adatairól. Gyorsan szeretne elkezdeni? A ClickUp CRM-sablonokat is kínál, amelyek segítenek a gyors indulásban.

Az órarendek és a személyzet munkaidejének vizualizálása nagy különbséget jelenthet. A ClickUp naptárnézetével összes naptárát (munkahelyi, személyes, közösségi) egyetlen egységes nézetbe integrálhatja. Nincs többé átfedés a tagok órarendjeiben!

📮 ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. Bár ez gyors és hatékony információcserét tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornán, szálon vagy közvetlen üzenetben jelennek meg, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését. Az olyan integrált megoldásokkal, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

A jó edzőtermi szoftverek egyik jellemzője, hogy képesek beállítani és elfelejteni az ismétlődő feladatokat. A ClickUp Automations automatizált munkafolyamatokkal képes erre, így kiküszöbölve az ismétlődő feladatokat. Beállíthat emlékeztetőket a tagság megújítására, az órák visszaigazolására vagy különleges ajánlatokra anélkül, hogy manuálisan kellene nyomon követnie őket.

Kövesse nyomon céljait és tekintse meg az egyértelmű ütemterveket, hogy motivált maradjon a ClickUp Goals segítségével.

Nyomon követhető célokat szeretne kitűzni tagjai számára? A ClickUp Goals a legjobb barátja! Akár erőnlét, fogyás vagy fitnesz célok elérése a tagjai célja, a ClickUp segítségével egyedi célokat állíthat be és nyomon követheti azok elérését, így mind Ön, mind tagjai motiváltak maradnak.

Készen áll arra, hogy létrehozza edzőterme otthonát a ClickUp-on? Csak egy utolsó dolog van hátra: készítse el a kézikönyveket, képzési dokumentumokat, irányelveket és útmutatókat a ClickUp Docs-on! Ez egy központi könyvtárként szolgál minden fontos dokumentum számára, amelyeket egyetlen kattintással megoszthat csapatával és új ügyfeleivel.

💡Profi tipp: Hozzon létre ügyfélélmény-KPI-ket a ClickUp Docs segítségével, hogy megérthesse és javítsa az ügyfél-elégedettséget, a lojalitást és az általános élményt.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp projektmenedzsment funkcióit a fitnesz célok kitűzéséhez és az előrehaladás nyomon követéséhez.

Szervezzen személyi edzéseket és több programot integrált eszközökkel, mint például a Google Drive, a Dropbox és a Zoom.

Kezelje vállalkozását bárhonnan az iOS és Android rendszerekhez készült dedikált mobilalkalmazásokkal.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók számára tanulási folyamatra lehet szükség.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Termékfejlesztési vezetőként a ClickUp segítségével világosan kommunikálom termékfejlesztési tervünket mind a belső, mind a külső érdekelt felek felé. A ClickUp Goals funkciójának segítségével mérhető célokat tudunk kitűzni és nyomon követni. Ez segít abban is, hogy hatékony munkafolyamatot alakítsunk ki, amelynek segítségével a legfontosabb feladatokra tudunk koncentrálni.

💡Profi tipp: Használja a Személyes szokások nyomon követője és Edzésnapló sablonokat, hogy segítsen a tagoknak nyomon követni személyes céljaikat és előrehaladásukat.

2. Zen Planner (A legjobb a zökkenőmentes tagságkezeléshez)

via Zen Planner

Ha célzott és átfogó edzőterem-menedzsmentről van szó, a Zen Planner kiváló választás. Fitness stúdiók, harcművészeti iskolák és jógastúdiók számára készült.

A tervezés és a számlázás mellett lehetővé teszi egyedi edzéstervek készítését és részletes tagprofilok vezetését, mindezt egyetlen platformon.

A Zen Planner legjobb funkciói

Különböző funkciókat kínál a tagságok, órák és ütemtervek kezeléséhez.

Jelentéseket és elemzéseket nyújt a tagsági trendekről, a pénzügyi teljesítményről és a tagok elkötelezettségéről.

Átfogó számlázási eszközöket kínál, amelyekkel ellenőrizheti a pénzügyeket.

Beépített naptárak, mobil foglalások és hozzáadott időpontok

A Zen Planner korlátai

A márkaépítéshez rendelkezésre álló testreszabási lehetőségek korlátozottak.

Nincs beépített edzéskezelő eszköz

Nincs ingyenes csomag

Zen Planner árak

Starter csomag : 199 USD/hó

Studio : 99 USD/hó

Essentials : 198 USD/hó

Ultimate: 348 USD/hó

Zen Planner értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (200+ értékelés)

A rendszer rendkívül könnyen használható, és olyan eszközöket tartalmaz, mint a Zoom.

Olvassa el még: Hogyan készítsünk reggeli rutin ellenőrzőlistát felnőtteknek

3. Wodify (A legjobb licenckezeléshez)

via Wodify

A CrossFit edzőtermek számára kialakított Wodify a teljesítmény nyomon követésére, az ütemezésre és akár a tagok közötti versenyekre is összpontosít, ranglistákkal. Ezenkívül licenckezelési, teljesítménykövetési és jelenléti ellenőrzési eszközökkel is rendelkezik.

A Wodify segítségével kezelheti az edzők képesítéseit és nyomon követheti a tagok fejlődését az idő múlásával.

De ez még nem minden: a szoftver integrált videotartalmával könnyedén megtervezheti és módosíthatja az edzésprogramokat.

A Wodify legjobb funkciói

Zökkenőmentes tranzakciókezelés az integrált fizetési feldolgozással

Használja a ranglistákat a verseny elősegítésére és a tagok rangsorának nyomon követésére.

Tárolja és kezelje a digitális lemondási nyilatkozatokat és szerződéseket közvetlenül a platformon belül.

Használja ki a robusztus funkciókat a napi edzések, beleértve a WOD-okat is, létrehozásához és terjesztéséhez.

A Wodify korlátai

Korlátozott marketingeszközök

Az integrációhoz szükséges harmadik féltől származó eszközöktől való függőség

Egyes felhasználók kevésbé intuitívnak találják a felhasználói felületet.

Wodify árak

179 dollártól/hónap

Wodify értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (80+ értékelés)

A Wodify könnyen használható számomra, az edzőimnek és az ügyfeleimnek. A Wodify alkalmazás legújabb frissítései megváltoztatták azt, hogy ügyfeleim milyen könnyedén intézik velem a napi ügyleteiket.

💡Profi tipp: Az alkalmazottak jólétének előtérbe helyezése nem luxus. Ez elengedhetetlen az üzleti sikerhez. Az alkalmazottak jólétének nyomon követésére szolgáló szoftverekkel javíthatja az alkalmazottak morálját.

4. Mindbody (A legjobb ügyfélszámlázáshoz és ütemezéshez)

via Mind bo dy

Míg a személyzeti ügyek ellenőrzése elengedhetetlen, a Mindbody kifejezetten segíthet az ügyfélélmény javításában. Kezelőrendszere célzott marketinggel, automatizált hirdetésekkel és jobb ütemezéssel növeli az elkötelezettséget.

A Mindbody egy AI-alapú recepcióval is rendelkezik, amely egyszerűsíti a foglalásokat, míg a robusztus jelentéskészítés és az integrált CRM segít a potenciális ügyfeleket hűséges ügyfelekké alakítani.

A Mindbody legjobb funkciói

Fizetések feldolgozása beépített fizetésfeldolgozó rendszerrel

Használja az integrált marketingeszközöket az ügyfelek vonzására és megtartására.

Kezelje az ügyfélprofilokat, kövesse nyomon a jelenléteket, és tekintse meg a vásárlási előzményeket.

Valós idejű frissítéseket és automatikus emlékeztetőket kaphat a weboldal integrációjával.

Generáljon potenciális ügyfeleket az értékesítési folyamatot bemutató irányítópult és az értékesítési csatorna elemző jelentése segítségével.

A Mindbody korlátai

A felhasználói felület bonyolult és nem intuitív lehet.

Az árak túl magasak lehetnek az egyéni edzők számára.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a márkaépítéshez

Mindbody árak

Havi 169 dollártól helyszínenként

Mindbody értékelések és vélemények

G2: 3,6/5 (380+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (több mint 2800 értékelés)

💡Profi tipp: A Mindbody beállítási ellenőrzőlistája segít csökkenteni a tanulási görbét. Végigvezeti Önt a személyzet, az órák, a találkozók és a tagságok beállításán.

5. WellnessLiving (A legjobb jelentések és elemzések készítéséhez)

via WellnessLiving

A részletes jelentésektől a Facebook és a Google Maps szolgáltatásokkal való zökkenőmentes foglalási integrációig a WellnessLiving mindent szervezetten tart, miközben segít az üzleti növekedésben.

A platform lehetővé teszi az ügyféladatok kezelését, a fizetések feldolgozását, valamint marketingüzenetek küldését e-mailben, SMS-ben vagy közvetlen levelezésben. Emellett világos jelentéseket, interaktív diagramokat és készletfrissítéseket is biztosít, így könnyedén nyomon követhet mindent az edzőteremben.

A WellnessLiving legjobb funkciói

Elemezze az adatokat intelligensen az integrált mesterséges intelligencia eszközökkel

Könnyedén navigálhat a tiszta és felhasználóbarát felületen.

Használja ki a vállalkozásához készült, dedikált, márkás mobilalkalmazásokat!

WellnessLiving korlátai

Funkciónkénti fizetési díjszabás

Nincs ingyenes próba vagy ingyenes csomag

WellnessLiving árak

Starter csomag: 19 dollár havonta

Üzleti terv: 39 dollár havonta

Business Pro csomag: 69 dollár havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

WellnessLiving értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (500+ értékelés)

👀 Tudta? Sok ügyfele valószínűleg teljes munkaidős állással rendelkezik, ami kimerítő lehet számukra. Kutatások szerint a felnőttek 20,4%-a általános fáradtságot tapasztal. A gyors séta vagy egy rövid edzés beépítése a napi rutinba kiváló módja lehet az energiák feltöltésének, a munka után is energikusnak maradásnak, sőt az állóképesség javításának is.

6. Virtuagym (A legjobb a számlázási és fizetési folyamatok racionalizálásához)

via Virtuagym

A Virtuagym egy felhőalapú platform, amelynek célja, hogy segítse az egészségklubokat, személyi edzőket és más fitneszszakembereket a tagságok kezelésében, az ügyfelek edzésében és az üzleti műveletek racionalizálásában.

Robusztus tagsági és támogató csapatkezelési funkciókat, valamint egy korszerű, 24 órás edzőtermi beléptető rendszert tartalmaz.

A Virtuagym legjobb funkciói

Hardvert, rugalmas tagsági lehetőségeket és harmadik féltől származó alkalmazások integrációját kínálja a bevételek növelése érdekében.

Tartalmaz stúdió bejelentkezési szoftvert, fejlett elemzési funkciókat és számos foglalási lehetőséget.

Újrafelhasználható edzés sablonokkal rendelkezik, amelyeket a racionalizált edzéstervek és az edzésszerkesztő segítségével hozhat létre.

A Virtuagym korlátai

A szerződés megújításához szükséges hozzájárulás hiánya

Nehézségek a fizetős szolgáltatások integrációjával a könyvelés és a POS terén

Virtuagym árak

Egyedi árazás

Virtuagym értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 3,8/5 (250+ értékelés)

Olvassa el még: A legjobb munkaidő-nyilvántartó szoftverek

7. PushPress (A legjobb edzéskövetéshez)

via PushPress

A PushPress-t edzőterem-tulajdonosok edzőterem-tulajdonosok számára fejlesztették ki, ezért jól ismeri az Ön problémáit. Egyszerűsíti a műveleteket az automatizált számlázással, fizetésfeldolgozással és edzéskövetéssel a TRAIN funkción keresztül, amely előre programozott edzéseket kínál a legjobb fitneszpartnerektől.

A PushPress a CRM-en keresztül automatizált nyomon követéssel, szöveges üzenetekkel, e-mailekkel és telefonhívásokkal is segíti a tagok megtartását és a velük való kommunikációt. Míg az ingyenes csomag kis edzőtermek számára hasznos, a magasabb szintű csomagokban olyan fejlett funkciók is elérhetők, mint a harmadik féltől származó integrációk.

A PushPress legjobb funkciói

Eszközöket biztosít a bérszámfejtés kezeléséhez, így a platformon keresztül könnyen kezelhetővé válik a személyzet fizetése.

Részletes jelentésekkel és elemzésekkel segíti az edzőterem-tulajdonosokat a legfontosabb mutatók, például a bevétel, a tagság növekedése és a látogatói trendek nyomon követésében.

Tartalmaz egy önálló bejelentkezési kioszk funkciót, amely lehetővé teszi a tagok gyors bejelentkezését és csökkenti a recepció munkaterhelését.

A PushPress korlátai

Egyes funkciók nem azonnal elérhetők, és hozzáférésükhöz kiegészítők vásárlása szükséges.

Az ingyenes csomag nem kínál integrációt külső eszközökkel.

PushPress árak

Ingyenes csomag korlátozott funkciókkal

Pro csomag: 159 dollár havonta

Max Plan: 229 dollár havonta

PushPress értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (180+ értékelés)

💡Profi tipp: Használjon tagsági űrlap sablonokat, hogy kedvező első benyomást keltsen, és így vonzza a tagokat, valamint hosszú távú kapcsolatot építsen ki ügyfeleivel.

8. ABC Glofox (A legjobb tagkezeléshez és időpontfoglaláshoz)

via ABC Glofox

Az ABC Glofox ideális azoknak a tulajdonosoknak, akik egyszerűsíteni szeretnék az edzőterem és a fitneszstúdió menedzsmentjét, mivel olyan eszközöket kínál, amelyekkel növelhető a tagság száma, egyszerűsíthető az ütemezés és könnyebbé válik a számlázás. Ez a sokoldalú platform különböző stúdiók igényeit is kielégíti, beleértve a jógát, a Pilates-t, a barre-t, a HIIT-et, a beltéri kerékpározást, az evezést, a bokszot és a harcművészeteket, méretüktől függetlenül.

Az ABC Glofox olyan funkciókkal, mint a részletes jelentések, a bejelentkezés kezelése és az automatizált adminisztratív feladatok, segít a tulajdonosoknak csökkenteni a manuális munkaterhelést. Az ABC Glofox az operatív bonyodalmak kezelésével lehetővé teszi az edzőterem- és stúdió-tulajdonosok számára, hogy jobban összpontosítsanak a tagok elégedettségének növelésére és üzleti tevékenységük bővítésére.

Az ABC Glofox legjobb funkciói

Integrált CRM rendszer

Integrált, egyedi márkájú Android és iOS alkalmazások

Automatizált fizetési folyamat

Az ABC Glofox korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Nincs fix árazási terv

ABC Glofox árak

Az egyedi árak 100 dollártól kezdődnek havonta.

ABC Glofox értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (340+ értékelés)

A Glofox segített nekem és a csapatomnak csökkenteni az adminisztrációra fordított időt, és ami még fontosabb, ügyfeleink elégedettebbek lettek a felhasználói élményükkel.

9. TeamUp (A legjobb franchise-ok és tagságépítéshez)

via TeamUp

A TeamUp egy innovatív szoftvermegoldás, amely a fitnesztermek, edzőtermek és edzőközpontok irányításának egyszerűsítésére lett kifejlesztve, és széles körű funkciókat kínál. Rendezni tudja az ügyféladatokat és a nyilatkozatokat, kezeli a fizetési folyamatokat, és gyerekjátékká teszi az események vagy órák létrehozását.

A platform intuitív kialakítása biztosítja, hogy a közösség tagjai könnyedén regisztrálhassanak online tevékenységekre, javítva ezzel az elkötelezettséget és a kényelmet.

A TeamUp legjobb funkciói

Hatékony tagságépítő rendszert kínál

Erős biztonságot nyújt a hozzáférés-biztonsági ellenőrzési funkciójával.

Dedikált, márkás mobilalkalmazásokat kínál

A TeamUp korlátai

Az e-mail kampányokhoz külső eszközökkel, például a Mailchimp-pel való integrációra van szükség.

Ingyenes csomag nem elérhető

TeamUp árak

Havi 104 dollártól

TeamUp értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (320+ értékelés)

10. Gymflow (A legjobb adminisztrációhoz és órarend-tervezéshez)

via Gymflow

A GymFlow átfogó menedzsment eszközökkel felszerelt, minden típusú edzőterem és fitneszstúdió számára készült. Különlegessége az automatizált edzőtermi beléptető funkció, amely lehetővé teszi az edzőterem tulajdonosainak, hogy a tagok előfizetési státusza alapján zökkenőmentesen megadják vagy visszavonják a belépési jogot. Ez nemcsak növeli a biztonságot, hanem csökkenti a manuális munkát is, így biztosítva a hatékony és problémamentes beléptetés-kezelést.

A Gymflow legjobb funkciói

Automatikus e-mailes emlékeztetők a tagság megújításáról

Különböző fizetési processzorok támogatása

Átfogó jelentéskészítési és jelenléti nyomonkövetési funkciók

Vizuálisan vonzó és felhasználóbarát felület

Könnyen testreszabható, drag-and-drop funkcióval rendelkező ütemezés

A Gymflow korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

A komplex funkciók használatának elsajátítása némi tanulási időt igényelhet.

Gymflow árak

Kisvállalkozói csomag (havonta 20 000 dollár alatti forgalmú vállalkozások számára): 159 dollár/hó

Standard csomag (Havi 20 000 dollár feletti árbevétellel rendelkező vállalkozások számára): 229 dollár/hó

Gymflow értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (20+ értékelés)

A GymFlow rendkívül intuitív és könnyen használható, és csapata magas szintű támogatást nyújt. A Stripe és a Kisi integrációja azt is jelenti, hogy fizetési és ajtó-hozzáférési rendszereink továbbra is a legkorszerűbbek maradnak. Rendkívül megbízható. A bevezetés óta nem tapasztaltunk leállást.

Olvassa el még: A legjobb CRM edzőknek

Kezelje edzőtermét gond nélkül a ClickUp segítségével

A megfelelő edzőterem-kezelő szoftver kiválasztása megkönnyítheti vállalkozása vezetését. A ClickUp pedig mindezt meg tudja valósítani!

Mi különbözteti meg a többitől? Nem csak a tagságok és az órák kezelésére szolgál. A ClickUp segítségével mindent megszervezhet, ami az edzőteremmel kapcsolatos – az egyéni edzéstervektől és órarendektől kezdve a tagok adatait és az általános üzleti célokat is beleértve.

Ráadásul a felhasználóbarát felület és a hatékony funkciók mindent könnyebbé és hatékonyabbá tesznek.

Készen áll arra, hogy átalakítsa vállalkozását? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és szabadítsa fel edzőterme teljes potenciálját – tagjai hálásak lesznek érte!