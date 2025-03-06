A 10 legjobb edzőterem-kezelő szoftver 2025-re

Szóval, a fitnesz iránti szenvedélyét üzletté alakította azzal, hogy edzőtermet nyitott – gratulálunk! Ön a saját főnöke, megvalósította álmát, miközben másoknak segít egészségessé válni.
Ez azonban nem mindig egyszerű feladat. Az edzések, az adminisztratív feladatok és a folyamatosan változó fitneszvilág követése meglehetősen megterhelő lehet.
A globális egészségügyi és fitneszklub-piac várhatóan évi 7,5%-kal fog növekedni, így a fitnesziparban egyre élesebbé válik a verseny.
Hogyan biztosíthatja, hogy edzőterme ne csak túlélje, hanem virágozzon is? A válasz: edzőterem-kezelő szoftver.
A keresés megkönnyítése érdekében összeállítottuk a 10 legjobb edzőterem-kezelő szoftvert, amelyekkel hatékonyan kezelheti fitneszüzletét. Válassza ki az üzleti igényeinek megfelelő szoftvert, amely segít a fejlődésben.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
A tagok kezelésétől és a számlázástól a potenciális ügyfelek megszerzéséig és még tovább, íme a 10 legjobb edzőterem-kezelő szoftver, amelyek elengedhetetlen eszközöket nyújtanak az üzleti növekedéshez.
- ClickUp : A legjobb edzőtermi műveletekhez és tagokkal való kommunikációhoz
- Zen Planner: Ideális a zökkenőmentes tagságkezeléshez
- Wodify: Kiváló CrossFit edzőtermekhez
- Mindbody: A legjobb ügyfélszámlázáshoz és ütemezéshez
- WellnessLiving: Erős jelentéskészítési és elemzési funkciókkal rendelkezik.
- Virtuagym: A legjobb számlázáshoz és fizetéshez
- PushPress: Edzéskövetési funkcióval rendelkezik.
- ABC Glofox: A legjobb tagkezeléshez és időpontfoglaláshoz
- TeamUp: Kiválóan alkalmas franchise-hálózatok és tagságépítéshez
- Gymflow: A legjobb adminisztrációhoz és órarend-tervezéshez
Miért elengedhetetlen az edzőterem-kezelő szoftver?
Az edzőterem-kezelő szoftver egy olyan all-in-one eszköz, amely egyszerűsíti és automatizálja az edzőterem napi működését. Az adminisztratív feladatoktól az ismétlődő fizetésekig mindent racionalizál, megkönnyítve ezzel az Ön életét. Íme, miért elengedhetetlen ez a szoftver a fitneszüzletágban:
- Könnyedén nyomon követheti a tagok adatait, jelenléteiket és az órákra való részvételüket – mindezt egy helyen. Búcsút inthet a papírmunkának és a hibáknak!
- Nincs többé fizetések után rohangálás! Automatizálja a számlázást, küldjön emlékeztetőket, és engedje meg a tagoknak, hogy online fizessenek – zökkenőmentesen és egyszerűen.
- Tartsa kézben az órarendet, az edzők beosztását és a felszerelések rendelkezésre állását, stressz nélkül.
- Okosabb döntéseket szeretne hozni? Részletes jelentéseket kaphat az órák népszerűségéről és a bevételekről, amelyek segítenek a döntéseiben.
- Szabadítson fel időt a regisztrációk, emlékeztetők és adminisztratív feladatok automatizálásával. Koncentráljon inkább az edzőterme növekedésére!
- Vonzza az új tagokat a beépített marketingeszközökkel – küldjön promóciókat, ajánlatokat és e-mailes kampányokat egy helyen.
- Tartsa fenn a tagok elkötelezettségét személyre szabott kommunikációval, a haladás nyomon követésével és egyszerű órarend-tervezéssel.
🧠 Érdekes tény: Minden ötödik amerikai rendelkezik edzőtermi tagsággal! Eléri a megfelelő közönséget?
Mit kell keresni egy edzőterem-kezelő szoftverben?
A megfelelő edzőterem-kezelő szoftver kiválasztása döntő jelentőségű lehet vállalkozása sikerének szempontjából. De a piacon elérhető számtalan lehetőség közül hogyan találja meg az edzőterméhez leginkább megfelelőt?
Íme néhány fontos funkció, amelyet a tagkezelő szoftverének képesnek kell lennie végrehajtani:
- Felhasználóbarát felület: Győződjön meg arról, hogy a szoftver könnyen használható és érthető a személyzet számára.
- Tagkezelés: Kezelje a tagok profiljait, kövesse nyomon a jelenléteket és figyelje a megtartást.
- Ütemezés és órakezelés: Kezelje az oktatók ütemtervét, és tegye lehetővé a tagok számára az órák lefoglalását, lemondását vagy átütemezését.
- Fizetésfeldolgozás: Integrálja a fizetési átjárókat a problémamentes tranzakciók érdekében.
- Jelentések és elemzések: Részletes jelentések készítése a tagsági trendekről, az órák látogatottságáról és a bevételekről.
- Ügyfélszolgálat: Szükség esetén chat, e-mail vagy telefonon keresztül érhető el a támogatás.
- Testreszabhatóság és skálázhatóság: A szoftver skálázhatósága az edzőterem bővülésével együtt növekszik.
- Integrációk: Csatlakozzon számviteli, marketing vagy kommunikációs eszközökhöz
- Árak: Maradjon a költségvetése keretein belül anélkül, hogy lemondana a lényeges funkciókról.
💡Profi tipp: Használjon ügyfélképzési szoftvert, hogy teljes körűen kézben tartsa az ügyfelek életciklusát, az értékesítéstől a megújításig.
A 10 legjobb edzőterem-kezelő szoftver
Hogy segítsünk Önnek eligazodni a lehetőségek tengerében, összeállítottunk egy listát a 10 legjobb edzőterem-kezelő szoftverről.
1. ClickUp (A legjobb edzőtermi műveletek és tagokkal való kommunikáció kezelésére, egyedi munkafolyamatokkal)
Ha valóban all-in-one megoldást keres, akkor a ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás a legjobb választás! Nem csak projektekhez használható; a ClickUp átfogó edzőterem-kezelő szoftverként is kiválóan teljesít.
A megfelelő ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszer kiválasztása segíthet könnyíteni a terheket. Javítsa edzőterme ügyfélkapcsolatait a ClickUp testreszabható CRM szoftverével.
Egyszerűsítse az ügyfelekkel való kommunikációt, kövesse nyomon a tagságokat, és hozzon létre munkafolyamatokat az értékesítési folyamat finomításához – mindezt egyetlen platformon. Adja hozzá adataikat az egyéni mezőkhez, hogy nyomon követhesse a fontos információkat, például a tagság megújítását a CRM rendszerben.
Növelje edzőterme hatékonyságát és javítsa az ügyfelek elégedettségét a ClickUp Gantt Charts segítségével szervezett ütemtervekkel .
A CRM irányítópult egyértelmű, átfogó képet ad az edzőterem működéséről és a tagok adatairól. Gyorsan szeretne elkezdeni? A ClickUp CRM-sablonokat is kínál, amelyek segítenek a gyors indulásban.
Az órarendek és a személyzet munkaidejének vizualizálása nagy különbséget jelenthet. A ClickUp naptárnézetével összes naptárát (munkahelyi, személyes, közösségi) egyetlen egységes nézetbe integrálhatja. Nincs többé átfedés a tagok órarendjeiben!
📮 ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. Bár ez gyors és hatékony információcserét tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornán, szálon vagy közvetlen üzenetben jelennek meg, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését.
Az olyan integrált megoldásokkal, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.
A jó edzőtermi szoftverek egyik jellemzője, hogy képesek beállítani és elfelejteni az ismétlődő feladatokat. A ClickUp Automations automatizált munkafolyamatokkal képes erre, így kiküszöbölve az ismétlődő feladatokat. Beállíthat emlékeztetőket a tagság megújítására, az órák visszaigazolására vagy különleges ajánlatokra anélkül, hogy manuálisan kellene nyomon követnie őket.
Nyomon követhető célokat szeretne kitűzni tagjai számára? A ClickUp Goals a legjobb barátja! Akár erőnlét, fogyás vagy fitnesz célok elérése a tagjai célja, a ClickUp segítségével egyedi célokat állíthat be és nyomon követheti azok elérését, így mind Ön, mind tagjai motiváltak maradnak.
Készen áll arra, hogy létrehozza edzőterme otthonát a ClickUp-on? Csak egy utolsó dolog van hátra: készítse el a kézikönyveket, képzési dokumentumokat, irányelveket és útmutatókat a ClickUp Docs-on! Ez egy központi könyvtárként szolgál minden fontos dokumentum számára, amelyeket egyetlen kattintással megoszthat csapatával és új ügyfeleivel.
💡Profi tipp: Hozzon létre ügyfélélmény-KPI-ket a ClickUp Docs segítségével, hogy megérthesse és javítsa az ügyfél-elégedettséget, a lojalitást és az általános élményt.
A ClickUp legjobb funkciói
- Használja a ClickUp projektmenedzsment funkcióit a fitnesz célok kitűzéséhez és az előrehaladás nyomon követéséhez.
- Szervezzen személyi edzéseket és több programot integrált eszközökkel, mint például a Google Drive, a Dropbox és a Zoom.
- Kezelje vállalkozását bárhonnan az iOS és Android rendszerekhez készült dedikált mobilalkalmazásokkal.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók számára tanulási folyamatra lehet szükség.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Termékfejlesztési vezetőként a ClickUp segítségével világosan kommunikálom termékfejlesztési tervünket mind a belső, mind a külső érdekelt felek felé. A ClickUp Goals funkciójának segítségével mérhető célokat tudunk kitűzni és nyomon követni. Ez segít abban is, hogy hatékony munkafolyamatot alakítsunk ki, amelynek segítségével a legfontosabb feladatokra tudunk koncentrálni.
Termékfejlesztési vezetőként a ClickUp segítségével világosan kommunikálom termékfejlesztési tervünket mind a belső, mind a külső érdekelt felek felé. A ClickUp Goals funkciójának segítségével mérhető célokat tudunk kitűzni és nyomon követni. Ez segít abban is, hogy hatékony munkafolyamatot alakítsunk ki, amelynek segítségével a legfontosabb feladatokra tudunk koncentrálni.
💡Profi tipp: Használja a Személyes szokások nyomon követője és Edzésnapló sablonokat, hogy segítsen a tagoknak nyomon követni személyes céljaikat és előrehaladásukat.
2. Zen Planner (A legjobb a zökkenőmentes tagságkezeléshez)
Ha célzott és átfogó edzőterem-menedzsmentről van szó, a Zen Planner kiváló választás. Fitness stúdiók, harcművészeti iskolák és jógastúdiók számára készült.
A tervezés és a számlázás mellett lehetővé teszi egyedi edzéstervek készítését és részletes tagprofilok vezetését, mindezt egyetlen platformon.
A Zen Planner legjobb funkciói
- Különböző funkciókat kínál a tagságok, órák és ütemtervek kezeléséhez.
- Jelentéseket és elemzéseket nyújt a tagsági trendekről, a pénzügyi teljesítményről és a tagok elkötelezettségéről.
- Átfogó számlázási eszközöket kínál, amelyekkel ellenőrizheti a pénzügyeket.
- Beépített naptárak, mobil foglalások és hozzáadott időpontok
A Zen Planner korlátai
- A márkaépítéshez rendelkezésre álló testreszabási lehetőségek korlátozottak.
- Nincs beépített edzéskezelő eszköz
- Nincs ingyenes csomag
Zen Planner árak
- Starter csomag: 199 USD/hó
- Studio: 99 USD/hó
- Essentials: 198 USD/hó
- Ultimate: 348 USD/hó
Zen Planner értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (200+ értékelés)
A rendszer rendkívül könnyen használható, és olyan eszközöket tartalmaz, mint a Zoom.
A rendszer rendkívül könnyen használható, és olyan eszközöket tartalmaz, mint a Zoom.
Olvassa el még: Hogyan készítsünk reggeli rutin ellenőrzőlistát felnőtteknek
3. Wodify (A legjobb licenckezeléshez)
A CrossFit edzőtermek számára kialakított Wodify a teljesítmény nyomon követésére, az ütemezésre és akár a tagok közötti versenyekre is összpontosít, ranglistákkal. Ezenkívül licenckezelési, teljesítménykövetési és jelenléti ellenőrzési eszközökkel is rendelkezik.
A Wodify segítségével kezelheti az edzők képesítéseit és nyomon követheti a tagok fejlődését az idő múlásával.
De ez még nem minden: a szoftver integrált videotartalmával könnyedén megtervezheti és módosíthatja az edzésprogramokat.
A Wodify legjobb funkciói
- Zökkenőmentes tranzakciókezelés az integrált fizetési feldolgozással
- Használja a ranglistákat a verseny elősegítésére és a tagok rangsorának nyomon követésére.
- Tárolja és kezelje a digitális lemondási nyilatkozatokat és szerződéseket közvetlenül a platformon belül.
- Használja ki a robusztus funkciókat a napi edzések, beleértve a WOD-okat is, létrehozásához és terjesztéséhez.
A Wodify korlátai
- Korlátozott marketingeszközök
- Az integrációhoz szükséges harmadik féltől származó eszközöktől való függőség
- Egyes felhasználók kevésbé intuitívnak találják a felhasználói felületet.
Wodify árak
- 179 dollártól/hónap
Wodify értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (80+ értékelés)
A Wodify könnyen használható számomra, az edzőimnek és az ügyfeleimnek. A Wodify alkalmazás legújabb frissítései megváltoztatták azt, hogy ügyfeleim milyen könnyedén intézik velem a napi ügyleteiket.
A Wodify könnyen használható számomra, az edzőimnek és az ügyfeleimnek. A Wodify alkalmazás legújabb frissítései megváltoztatták azt, hogy ügyfeleim milyen könnyedén intézik velem a napi ügyleteiket.
💡Profi tipp: Az alkalmazottak jólétének előtérbe helyezése nem luxus. Ez elengedhetetlen az üzleti sikerhez. Az alkalmazottak jólétének nyomon követésére szolgáló szoftverekkel javíthatja az alkalmazottak morálját.
4. Mindbody (A legjobb ügyfélszámlázáshoz és ütemezéshez)
Míg a személyzeti ügyek ellenőrzése elengedhetetlen, a Mindbody kifejezetten segíthet az ügyfélélmény javításában. Kezelőrendszere célzott marketinggel, automatizált hirdetésekkel és jobb ütemezéssel növeli az elkötelezettséget.
A Mindbody egy AI-alapú recepcióval is rendelkezik, amely egyszerűsíti a foglalásokat, míg a robusztus jelentéskészítés és az integrált CRM segít a potenciális ügyfeleket hűséges ügyfelekké alakítani.
A Mindbody legjobb funkciói
- Fizetések feldolgozása beépített fizetésfeldolgozó rendszerrel
- Használja az integrált marketingeszközöket az ügyfelek vonzására és megtartására.
- Kezelje az ügyfélprofilokat, kövesse nyomon a jelenléteket, és tekintse meg a vásárlási előzményeket.
- Valós idejű frissítéseket és automatikus emlékeztetőket kaphat a weboldal integrációjával.
- Generáljon potenciális ügyfeleket az értékesítési folyamatot bemutató irányítópult és az értékesítési csatorna elemző jelentése segítségével.
A Mindbody korlátai
- A felhasználói felület bonyolult és nem intuitív lehet.
- Az árak túl magasak lehetnek az egyéni edzők számára.
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a márkaépítéshez
Mindbody árak
- Havi 169 dollártól helyszínenként
Mindbody értékelések és vélemények
- G2: 3,6/5 (380+ értékelés)
- Capterra: 4,0/5 (több mint 2800 értékelés)
💡Profi tipp: A Mindbody beállítási ellenőrzőlistája segít csökkenteni a tanulási görbét. Végigvezeti Önt a személyzet, az órák, a találkozók és a tagságok beállításán.
5. WellnessLiving (A legjobb jelentések és elemzések készítéséhez)
A részletes jelentésektől a Facebook és a Google Maps szolgáltatásokkal való zökkenőmentes foglalási integrációig a WellnessLiving mindent szervezetten tart, miközben segít az üzleti növekedésben.
A platform lehetővé teszi az ügyféladatok kezelését, a fizetések feldolgozását, valamint marketingüzenetek küldését e-mailben, SMS-ben vagy közvetlen levelezésben. Emellett világos jelentéseket, interaktív diagramokat és készletfrissítéseket is biztosít, így könnyedén nyomon követhet mindent az edzőteremben.
A WellnessLiving legjobb funkciói
- Elemezze az adatokat intelligensen az integrált mesterséges intelligencia eszközökkel
- Könnyedén navigálhat a tiszta és felhasználóbarát felületen.
- Használja ki a vállalkozásához készült, dedikált, márkás mobilalkalmazásokat!
WellnessLiving korlátai
- Funkciónkénti fizetési díjszabás
- Nincs ingyenes próba vagy ingyenes csomag
WellnessLiving árak
- Starter csomag: 19 dollár havonta
- Üzleti terv: 39 dollár havonta
- Business Pro csomag: 69 dollár havonta
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
WellnessLiving értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (140+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (500+ értékelés)
👀 Tudta? Sok ügyfele valószínűleg teljes munkaidős állással rendelkezik, ami kimerítő lehet számukra. Kutatások szerint a felnőttek 20,4%-a általános fáradtságot tapasztal. A gyors séta vagy egy rövid edzés beépítése a napi rutinba kiváló módja lehet az energiák feltöltésének, a munka után is energikusnak maradásnak, sőt az állóképesség javításának is.
6. Virtuagym (A legjobb a számlázási és fizetési folyamatok racionalizálásához)
A Virtuagym egy felhőalapú platform, amelynek célja, hogy segítse az egészségklubokat, személyi edzőket és más fitneszszakembereket a tagságok kezelésében, az ügyfelek edzésében és az üzleti műveletek racionalizálásában.
Robusztus tagsági és támogató csapatkezelési funkciókat, valamint egy korszerű, 24 órás edzőtermi beléptető rendszert tartalmaz.
A Virtuagym legjobb funkciói
- Hardvert, rugalmas tagsági lehetőségeket és harmadik féltől származó alkalmazások integrációját kínálja a bevételek növelése érdekében.
- Tartalmaz stúdió bejelentkezési szoftvert, fejlett elemzési funkciókat és számos foglalási lehetőséget.
- Újrafelhasználható edzés sablonokkal rendelkezik, amelyeket a racionalizált edzéstervek és az edzésszerkesztő segítségével hozhat létre.
A Virtuagym korlátai
- A szerződés megújításához szükséges hozzájárulás hiánya
- Nehézségek a fizetős szolgáltatások integrációjával a könyvelés és a POS terén
Virtuagym árak
- Egyedi árazás
Virtuagym értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 3,8/5 (250+ értékelés)
Olvassa el még: A legjobb munkaidő-nyilvántartó szoftverek
7. PushPress (A legjobb edzéskövetéshez)
A PushPress-t edzőterem-tulajdonosok edzőterem-tulajdonosok számára fejlesztették ki, ezért jól ismeri az Ön problémáit. Egyszerűsíti a műveleteket az automatizált számlázással, fizetésfeldolgozással és edzéskövetéssel a TRAIN funkción keresztül, amely előre programozott edzéseket kínál a legjobb fitneszpartnerektől.
A PushPress a CRM-en keresztül automatizált nyomon követéssel, szöveges üzenetekkel, e-mailekkel és telefonhívásokkal is segíti a tagok megtartását és a velük való kommunikációt. Míg az ingyenes csomag kis edzőtermek számára hasznos, a magasabb szintű csomagokban olyan fejlett funkciók is elérhetők, mint a harmadik féltől származó integrációk.
A PushPress legjobb funkciói
- Eszközöket biztosít a bérszámfejtés kezeléséhez, így a platformon keresztül könnyen kezelhetővé válik a személyzet fizetése.
- Részletes jelentésekkel és elemzésekkel segíti az edzőterem-tulajdonosokat a legfontosabb mutatók, például a bevétel, a tagság növekedése és a látogatói trendek nyomon követésében.
- Tartalmaz egy önálló bejelentkezési kioszk funkciót, amely lehetővé teszi a tagok gyors bejelentkezését és csökkenti a recepció munkaterhelését.
A PushPress korlátai
- Egyes funkciók nem azonnal elérhetők, és hozzáférésükhöz kiegészítők vásárlása szükséges.
- Az ingyenes csomag nem kínál integrációt külső eszközökkel.
PushPress árak
- Ingyenes csomag korlátozott funkciókkal
- Pro csomag: 159 dollár havonta
- Max Plan: 229 dollár havonta
PushPress értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (több mint 160 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (180+ értékelés)
💡Profi tipp: Használjon tagsági űrlap sablonokat, hogy kedvező első benyomást keltsen, és így vonzza a tagokat, valamint hosszú távú kapcsolatot építsen ki ügyfeleivel.
8. ABC Glofox (A legjobb tagkezeléshez és időpontfoglaláshoz)
Az ABC Glofox ideális azoknak a tulajdonosoknak, akik egyszerűsíteni szeretnék az edzőterem és a fitneszstúdió menedzsmentjét, mivel olyan eszközöket kínál, amelyekkel növelhető a tagság száma, egyszerűsíthető az ütemezés és könnyebbé válik a számlázás. Ez a sokoldalú platform különböző stúdiók igényeit is kielégíti, beleértve a jógát, a Pilates-t, a barre-t, a HIIT-et, a beltéri kerékpározást, az evezést, a bokszot és a harcművészeteket, méretüktől függetlenül.
Az ABC Glofox olyan funkciókkal, mint a részletes jelentések, a bejelentkezés kezelése és az automatizált adminisztratív feladatok, segít a tulajdonosoknak csökkenteni a manuális munkaterhelést. Az ABC Glofox az operatív bonyodalmak kezelésével lehetővé teszi az edzőterem- és stúdió-tulajdonosok számára, hogy jobban összpontosítsanak a tagok elégedettségének növelésére és üzleti tevékenységük bővítésére.
Az ABC Glofox legjobb funkciói
- Integrált CRM rendszer
- Integrált, egyedi márkájú Android és iOS alkalmazások
- Automatizált fizetési folyamat
Az ABC Glofox korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Nincs fix árazási terv
ABC Glofox árak
- Az egyedi árak 100 dollártól kezdődnek havonta.
ABC Glofox értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 130 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (340+ értékelés)
A Glofox segített nekem és a csapatomnak csökkenteni az adminisztrációra fordított időt, és ami még fontosabb, ügyfeleink elégedettebbek lettek a felhasználói élményükkel.
A Glofox segített nekem és a csapatomnak csökkenteni az adminisztrációra fordított időt, és ami még fontosabb, ügyfeleink elégedettebbek lettek a felhasználói élményükkel.
9. TeamUp (A legjobb franchise-ok és tagságépítéshez)
A TeamUp egy innovatív szoftvermegoldás, amely a fitnesztermek, edzőtermek és edzőközpontok irányításának egyszerűsítésére lett kifejlesztve, és széles körű funkciókat kínál. Rendezni tudja az ügyféladatokat és a nyilatkozatokat, kezeli a fizetési folyamatokat, és gyerekjátékká teszi az események vagy órák létrehozását.
A platform intuitív kialakítása biztosítja, hogy a közösség tagjai könnyedén regisztrálhassanak online tevékenységekre, javítva ezzel az elkötelezettséget és a kényelmet.
A TeamUp legjobb funkciói
- Hatékony tagságépítő rendszert kínál
- Erős biztonságot nyújt a hozzáférés-biztonsági ellenőrzési funkciójával.
- Dedikált, márkás mobilalkalmazásokat kínál
A TeamUp korlátai
- Az e-mail kampányokhoz külső eszközökkel, például a Mailchimp-pel való integrációra van szükség.
- Ingyenes csomag nem elérhető
TeamUp árak
- Havi 104 dollártól
TeamUp értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (250+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (320+ értékelés)
10. Gymflow (A legjobb adminisztrációhoz és órarend-tervezéshez)
A GymFlow átfogó menedzsment eszközökkel felszerelt, minden típusú edzőterem és fitneszstúdió számára készült. Különlegessége az automatizált edzőtermi beléptető funkció, amely lehetővé teszi az edzőterem tulajdonosainak, hogy a tagok előfizetési státusza alapján zökkenőmentesen megadják vagy visszavonják a belépési jogot. Ez nemcsak növeli a biztonságot, hanem csökkenti a manuális munkát is, így biztosítva a hatékony és problémamentes beléptetés-kezelést.
A Gymflow legjobb funkciói
- Automatikus e-mailes emlékeztetők a tagság megújításáról
- Különböző fizetési processzorok támogatása
- Átfogó jelentéskészítési és jelenléti nyomonkövetési funkciók
- Vizuálisan vonzó és felhasználóbarát felület
- Könnyen testreszabható, drag-and-drop funkcióval rendelkező ütemezés
A Gymflow korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- A komplex funkciók használatának elsajátítása némi tanulási időt igényelhet.
Gymflow árak
- Kisvállalkozói csomag (havonta 20 000 dollár alatti forgalmú vállalkozások számára): 159 dollár/hó
- Standard csomag (Havi 20 000 dollár feletti árbevétellel rendelkező vállalkozások számára): 229 dollár/hó
Gymflow értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (20+ értékelés)
A GymFlow rendkívül intuitív és könnyen használható, és csapata magas szintű támogatást nyújt. A Stripe és a Kisi integrációja azt is jelenti, hogy fizetési és ajtó-hozzáférési rendszereink továbbra is a legkorszerűbbek maradnak. Rendkívül megbízható. A bevezetés óta nem tapasztaltunk leállást.
A GymFlow rendkívül intuitív és könnyen használható, és csapata magas szintű támogatást nyújt. A Stripe és a Kisi integrációja azt is jelenti, hogy fizetési és ajtó-hozzáférési rendszereink továbbra is a legkorszerűbbek maradnak. Rendkívül megbízható. A bevezetés óta nem tapasztaltunk leállást.
Olvassa el még: A legjobb CRM edzőknek
Kezelje edzőtermét gond nélkül a ClickUp segítségével
A megfelelő edzőterem-kezelő szoftver kiválasztása megkönnyítheti vállalkozása vezetését. A ClickUp pedig mindezt meg tudja valósítani!
Mi különbözteti meg a többitől? Nem csak a tagságok és az órák kezelésére szolgál. A ClickUp segítségével mindent megszervezhet, ami az edzőteremmel kapcsolatos – az egyéni edzéstervektől és órarendektől kezdve a tagok adatait és az általános üzleti célokat is beleértve.
Ráadásul a felhasználóbarát felület és a hatékony funkciók mindent könnyebbé és hatékonyabbá tesznek.
Készen áll arra, hogy átalakítsa vállalkozását? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és szabadítsa fel edzőterme teljes potenciálját – tagjai hálásak lesznek érte!