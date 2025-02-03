A 10 legjobb ügyfélképzési szoftver 2025-ben

Néha még a legjobban kidolgozott termékek is nehezen tudják megtartani felhasználóikat. Ennek egyik fő oka az ügyfélképzés és -oktatás hiánya.

A vállalkozásoknak folyamatosan tájékoztatniuk kell ügyfeleiket termékeik előnyeiről és arról, hogyan tudják azokból a legtöbbet kihozni. Ha a felhasználók oktatási tartalmakat és egyéb forrásokat kapnak, ügyfélélményük jelentősen javulhat, ami segít nekik felismerni termékének teljes potenciálját.

Az ügyfélképző szoftverek segítségével gyorsabban elérheti ezeket a felhasználói oktatási célokat.

A megfelelő ügyfélképzési szoftverrel a termékbemutatók, oktatóanyagok, képzési videó szoftverek és online tanfolyamok összeállítása gyerekjáték lesz.

Mit kell keresnie az ügyfélképzési szoftverekben?

Számos ügyfélképző szoftver közül választhat, mindegyiknek megvan a maga egyedi funkciókészlete. Azonban csak néhány rendelkezik olyan funkciók kombinációjával, amelyekkel minőségi ügyfélképző programot lehet megvalósítani.

Vessünk rá egy pillantást:

Skálázhatóság és rugalmasság : Válasszon olyan ügyfélképzési szoftvert, amely az üzleti igényeivel és a bővülő felhasználói bázissal együtt tud növekedni. Elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy a felhasználók számától és az igényeinek összetettségétől függetlenül alkalmazkodni tudjon a változásokhoz.

Integrációs képességek : A szoftvernek zökkenőmentesen kell működnie a projektmenedzsment, CRM, együttműködési és termelékenységi szoftvereivel. A sokféle szoftverrel való integrációs lehetőségek hozzájárulnak a szerszám használhatóságához.

Felület és felhasználói élmény : A képzési szoftvernek mind Ön, mind a felhasználók számára felhasználóbarát felülettel kell rendelkeznie, amely egyszerűsíti a tanulási folyamatot.

Jelentések és elemzések : Válasszon olyan szoftvert, amely adatvezérelt megközelítést és robusztus jelentéskészítési funkciókat kínál, hogy megérthesse képzési programjainak hatását.

Testreszabás és márkaépítés : Válasszon olyan szoftvert, amely elég testreszabható ahhoz, hogy a tartalom, a megjelenés és az elrendezés összhangban legyen a márkájával, ami elősegíti a felhasználók elismerését és hűségét.

Végrehajtási támogatás: Válasszon olyan szoftvert, amely technikai segítséget és ügyfélszolgálatot nyújt a végrehajtási folyamat során.

A 10 legjobb ügyfélképzési szoftver

Kiválasztottuk azokat az ügyfélképzési szoftvereket, amelyek világszerte számos márka számára bizonyított eredményeket hoztak. Íme a top 10.

1. ClickUp

A ClickUp egy olyan CRM-csomag, amely egy átfogó projektmenedzsment platformként is működik. Az ügyfélképzés nem vezet sehova, ha nem ismeri az ügyfelekkel való kapcsolatát.

A ClickUp számos CRM-specifikus nézetével, funkciójával és sablonjával egy pillanat alatt áttekintheti az összes ügyfélkapcsolatot.

ClickUp CRM

Építsen kapcsolatokat és oktassa az ügyfeleket a ClickUp CRM projektmenedzsment segítségével

A ClickUp CRM projektmenedzsment szoftvere és CRM sablonjai egyszerűsítik az ügyfélkezelést, és ezáltal az ügyfélképzést is. A platform intuitív kialakítása lehetővé teszi az ügyfélkapcsolatok és az előrehaladás egyszerű nyomon követését, biztosítva, hogy minden ügyfél személyre szabott figyelmet és támogatást kapjon.

ClickUp Sales

A ClickUp Sales segítségével egy helyen követheti nyomon, bevonhatja és együttműködhet értékesítési csapatával.

A ClickUp Sales Project Management segítségével egy átfogó platformot kap, amely az ügyfelek teljes életciklusát lefedi – a rendeléskezeléstől az értékesítés támogatásáig és az ügyfelek elkötelezéséig. A platform robusztus elemzési képességei lehetővé teszik, hogy ne csak megtekintse, hanem elemezze is az ügyféladatokat, hogy mélyebb betekintést nyerjen.

A ClickUp Dashboard több mint 50 widgetet tartalmaz, amelyek értékes adatokat nyújtanak, például az átlagos üzletméretet és az ügyfelek életre szóló értékét. Ezek elengedhetetlenek a képzési programok ügyfélszükségletekhez való igazításához és az értékesítés növekedésének ösztönzéséhez.

ClickUp Clips

Rögzítsen és ossza meg képzési videóit ügyfeleivel a ClickUp Clips segítségével.

A ClickUp Clips – a platform natív képernyőfelvételi és videóalapú kommunikációs eszköze – képes elősegíteni a lojalitást és az ügyfelek elégedettségét. Kiváló eszköz új ügyfelek bevonására, projektbemutatók lebonyolítására és frissítések megosztására képernyőfelvételekkel – mindezt egyetlen platformon.

A ClickUp Emails kiegészítheti ügyfélképzési munkafolyamatát. Az e-mailkezelő eszköz javítja az ügyfelekkel való kommunikációt, egységes központjával, amelyen keresztül bevezető anyagokat, ügyfélfrissítéseket és egyebeket küldhet.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak egy kis tanulási görbe várható.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 5 dollárért tagonként és munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Skilljar

via Skilljar

A Skilljar személyre szabott tanulásirányítási rendszert (LMS) kínál az ügyfélképzéshez. Ez a kifejezetten erre a célra kifejlesztett ügyfélsiker-eszköz az ügyféloktatást költségigényes folyamattól stratégiai eszközzé alakítja.

Ezzel az ügyfélképző szoftverrel minden szükséges eszköz a rendelkezésére áll az ügyfelek bevonásához, elkötelezéséhez és megtartásához, függetlenül vállalkozása méretétől.

Ez nem csak ügyféloktatás: a jelentéskészítési és elemzési funkciók segítségével nyomon követheti a tanulók előrehaladását és értékelheti a tartalmat. A Skilljar szerzői eszközök különböző tartalomtípusokat támogatnak, hogy minden tanulási stílusnak megfeleljenek.

A Skilljar legjobb funkciói

Gyűjtsön és elemezzen felhasználható adatokat és betekintést az ügyfelekről, hogy nyomon követhesse a képzés előrehaladását.

Készítsen célközönség-specifikus portálokat, hogy személyre szabott tanulási utakat alakítson ki.

Személyre szabhatja az adatok láthatóságát, hogy egy pillantással megtekintse a szükséges információkat.

Vezessen be egy vállalati adatcsatlakozót, hogy összekapcsolja a tanulási eredményeket az üzleti intelligencia eszközökkel.

Koordinálja és kezelje az élő és virtuális képzéseket, beleértve a regisztrációs folyamatok egyszerűsítését is.

Integrálható a HubSpot, a Zendesk, a YouTube és a Salesforce szoftverekkel.

A Skilljar korlátai

Nincsenek automatizált jelentések; a platform csak alapvető elemzési funkciókat kínál, ha nem kombinálják más eszközökkel.

Skilljar árak

Egyedi árazás

Skilljar értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

3. iSpring Learn

via iSpring Learn

Az iSpring Learn segítségével megbízhatóan bevonhatja, továbbképzheti és tanúsíthatja ügyfeleit. Az iSpring Learn alkalmazás segítségével a képzés szinte bármilyen eszközről könnyen elérhető.

Az ügyfélmegtartó szoftvert közvetlenül a telephelyén is integrálhatja, hogy zökkenőmentesen illeszkedjen a jelenlegi rendszeréhez, anélkül, hogy a felhőben kellene tárolnia.

Ha az iSpring Learn-t az iSpring Suite-tal kombinálja, egy hatékony LMS+szerzői eszközökből álló duót kap, amellyel létrehozhatja saját e-tanulási ökoszisztémáját. A tanfolyamkönyvtárból is létrehozhat tanfolyamokat, amelyekkel a vevőoktatási folyamat során támogatást nyújthat az értékesítési vezetőknek és a vevőkapcsolati vezetőknek.

Az iSpring Learn legjobb funkciói

Tanuljon útközben az iSpring Learn alkalmazással, amelyet online és offline is használhat.

100%-os adatbiztonságot garantál és dedikált felhőalapú tárolót biztosít az összes adatkezelés központosításához.

Kész tanfolyamokat kínálhat az ügyfélképzési kezdeményezések fejlesztése és támogatása érdekében.

Készítsen képzési jelentéseket és elemzéseket a teljesítmény hatékony értékeléséhez és méréséhez.

Az iSpring Learn korlátai

Más szoftverekhez képest viszonylag drága

iSpring Learn árak

iSpring Suite : 770 dollár szerzőnként évente

iSpring Suite Max : 970 dollár szerzőnként évente

iSpring Suite Premium: 1970 dollár szerzőnként évente

iSpring Learn értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (140+ értékelés)

4. Adobe Learning Manager

via Adobe Learning Manager

Az Adobe Learning Manager segítségével élvezetes tanulási élményeket hozhat létre. Ez egy egy helyen elérhető, skálázható platform, amely lefedi az ügyfél-elkötelezettséget, az értékesítést és a munkavállalók készségeinek fejlesztését.

A platform lehetővé teszi a tanulók számára, hogy bármikor és bárhol tanuljanak. Gamifikációs és testreszabási funkciói segítségével egyedülálló élményt teremthet a tanulók számára, hogy azok érdeklődését fenntartsa: a személyre szabott irányítópulton nyomon követhetik előrehaladásukat és tanfolyamajánlásokat kaphatnak.

Az Adobe Learning Manager legjobb funkciói

API-csomagokkal és egyedi csatlakozókkal integrálja az ügyfél-együttműködési szoftvert a jelenlegi munkafolyamatába.

Vezesse a felhasználókat egy felhasználóbarát felületen, vonzó keresési és böngészési funkciókkal.

Testreszabhatja a felhasználói irányítópultot, hogy egy pillanat alatt láthassa a befejezett tanfolyamokat, a jelvényeket és az elért mérföldköveket.

Kultiváljon egy tanulási és ötletfinomítási közösséget dedikált fórumokkal

Az Adobe Learning Manager korlátai

A szoftver kereskedelmi képzési lehetőségei korlátozottak, és a szoftveren keresztül nem lehetséges belső kommunikáció.

Az Adobe Learning Manager árai

Egyedi árazás

Adobe Learning Manager értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)

5. Litmos

via Litmos

A Litmos egykomponensű megoldást kínál a különböző részlegek oktatási igényeinek kielégítésére, beleértve az értékesítést, a támogatást, a műveleteket, az ügyfeleket és az alkalmazottakat. Egyetlen platformon ötvözi a virtuális tantermeket, a mobil tanulást és a közösségi tanulást.

A szoftver támogatja a webalapú és oktató által vezetett képzéseket, lehetővé téve az együttműködést, a tartalomkészítést és a globális terjesztést.

Izgalmas funkciók, mint például ranglisták, egyedi márkajelzés és felhasználói felület különböztetik meg más ügyfélképzési LMS-ektől.

A Litmos legjobb funkciói

Készítsen dinamikus, megosztható tartalomobjektum-referencia modelleket (SCORM) beépített tartalomszerkesztő eszközökkel, amelyek mind az új, mind a haladó tanulókat támogatják.

Kövesse nyomon és elemezze a tanulási modulokat a nyomonkövetési és jelentési funkciók segítségével, hogy megértse azok hatását.

Használjon gamifikációt a tanulók elkötelezettségének növelése, a részvétel motiválása és a barátságos verseny ösztönzése érdekében.

Tervezzen egyedi felhasználói felületeket és irányítópultokat, amelyek zökkenőmentesen tükrözik márkájának témáját.

A Litmos korlátai

Az új ügyfelek és alkalmazottak számára enyhe tanulási görbe jellemző.

A tanfolyamok nem kapcsolhatók össze, és a tanfolyam nem küldhető el a szoftveren belül.

Litmos árak

Foundational Suite: Egyedi árazás

Premier Suite: Egyedi árazás

Platinum Suite: Egyedi árazás

Litmos értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 270 értékelés)

6. SkyPrep

via SkyPrep

A SkyPrep, amely „A rendetlenség nélküli LMS” néven hirdeti magát, egy intelligens online képzési szoftver, amely automatizálja a tanulást és megkönnyíti az ügyfelek képzését. Releváns tanulási eszközöket biztosít, amelyek segítenek megelőzni az ügyfelek elvándorlását.

Az eszköz testreszabható márkajelzéssel és számos harmadik féltől származó integrációval rendelkezik, amelyek egyszerűsítik és javítják az ügyfelek oktatását. A szoftver minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre szükség van az ügyfelek folyamatos oktatási támogatásához.

A SkyPrep legjobb funkciói

Könnyítse meg a tanulási folyamatot intuitív felülettel az ügyfelei számára.

Biztosítson vállalati szintű biztonságot, hogy üzleti adatait mindig biztonságosan megőrizze és mentse.

Használja a jelentéseket és az elemzéseket, hogy fokozza tanulási modelljeinek hatását.

Gyorsítsa fel a felhasználók kezelését, hogy megszüntesse az adatok duplikált bevitelét, és növelje a kezelés hatékonyságát az automatizálás révén.

A SkyPrep korlátai

Az elemzési és jelentéskészítési funkciók korlátozottak, és némi munkára van szükség a kívánt betekintés megszerzéséhez.

SkyPrep árak

Ingyenes : 14 napos próba

Lite: Egyedi árazás

Prémium: Egyedi árazás

Enterprise Learning Suite: Egyedi árazás

SkyPrep értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (140+ értékelés)

7. Intellum

via Intellum

Az Intellum egy innovatív megoldás az ügyfelek oktatására: hozzon létre, mutasson be, kezeljen, kövessen nyomon és fejlesszen tanfolyamokat. A platform lépésről lépésre közelíti meg az ügyfelek oktatását. Kezdje azzal, hogy világosan meghatározza vállalkozása céljait, majd ezeket követve állítsa össze a tartalmi stratégiát.

A folyamatos tanulás a kulcsszó. A felhasználó korábbi tevékenységei, előzményei és személyisége alapján testreszabott tartalmakat hozhat létre. Végül mérje, javítsa és ismételje meg a folyamatot.

Az Intellum legjobb funkciói

Az iparág legjobb oktatási szakembereivel együttműködve világszínvonalú tanácsadást nyújthat.

Kezelje és optimalizálja a publikálást egy továbbfejlesztett CMS segítségével a nagyobb ellenőrzés és hatékonyság érdekében.

Szinkronizálja tanfolyamait élő eseményekkel és virtuális találkozókkal egy átfogó tanulási élmény érdekében.

Egyszerűsítse a tanúsítási folyamatot a tartalom szervezésével és stratégiai gyűjteményekbe rendezésével.

Az Intellum korlátai

A jelentések és az elemzések nem túl hatékonyak

Intellum árak

Egyedi árazás

Intellum értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. eFront Learning

via eFront Learning

Az eFront Learning egy olyan platform, amely lehetővé teszi, hogy címkékkel és márka színekkel testreszabja képzési moduljainak megjelenését.

Az eFront Learning mobilalkalmazással útközben is tartasz képzéseket, és válaszolsz az ügyfelek kérdéseire, amint azok felmerülnek. Ez a szoftver egyszerűsíti a tanulási útvonalak megtervezését és a tanulási pályák létrehozását is.

Az eFront Learning legjobb funkciói

Használjon intelligens jelentéseket a haladás nyomon követéséhez és a tanulási eredmények javításához részletes jelentések és tanfolyambefejezési felmérések segítségével.

Testreszabhatja a portál lokalizációját, több mint 20 nyelv közül választhat, hogy kielégítse a felhasználók különböző igényeit.

Integrálható harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Salesforce, a Zapier és a Zendesk.

Az eFront Learning korlátai

A felületen nehéz eligazodni

eFront Learning árak

Regisztrált : 1200 USD/hó-tól (1000 regisztrált felhasználó)

Active : 2000 dollártól/hónap (150 egyidejű felhasználó)

Helyi telepítés: Egyedi árazás

eFront Learning értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

9. LearnUpon

via LearnUpon

A LearnUpon hub egyetlen szoftver segítségével többféle műveletet is végrehajthat, az új ügyfelek bevonásától az ügyfelek oktatásáig. Ez a skálázható ügyfélképző szoftver egyszerre egy ügyfél vagy akár több ezer ügyfél képzésére is alkalmas.

A LearnUpon egyszerű és vonzó tanulási élménye zökkenőmentessé teszi az ügyfelek képzését. Emellett lehetővé teszi az AI-alapú tanulásnak, hogy gyorsabban generáljon tanulási tartalmakat és tanfolyamokat. Akár interaktív botokat is beépíthet a tanfolyamokba, amelyek végigvezetik a felhasználókat a tanulási folyamaton.

A LearnUpon legjobb funkciói

Átfogó kurzusválasztékot kínál az ügyfeleknek, akik így mindent megtudhatnak az Ön termékeiről és szolgáltatásairól.

Személyre szabhatja és konfigurálhatja a platformot, hogy illeszkedjen a márkájához.

Automatizálja az ismétlődő felhasználói feladatok, például a helyek és szerepkörök kiosztását.

Használja ki az elemzéseket és a jelentéseket stratégiáinak finomításához és fejlesztéséhez a folyamatos javulás érdekében.

A LearnUpon korlátai

A testreszabási lehetőségek és a skálázhatóság korlátozottak

LearnUpon árak

Alapvető: Egyedi árazás

Prémium: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

LearnUpon értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

10. WorkRamp

via WorkRamp

A WorkRamp segítségével ügyfelei a márka szószólóivá válhatnak. Ez egy skálázható ügyféloktatási platform, amely a tanulóközpontú élményre összpontosít.

A WorkRamp lehetővé teszi ügyfélközösségek létrehozását élő és virtuális képzések kombinálásával, a peer-to-peer tanulás elősegítésével és egy ügyfélvezérelt akadémia létrehozásával.

A WorkRamp egyik legfontosabb megkülönböztető jellemzője a partnerképzési LMS. Ha bővíti és integrálja termékeit más piaci szereplőkkel, a WorkRamp további támogatást nyújthat azáltal, hogy integrálja a tanulási erőforrásait.

A WorkRamp legjobb funkciói

Tervezze meg és szervezze meg a tanulási élményeket könnyen használható tananyag-készítő eszközökkel.

Vonzza be a tanulókat interaktív és személyre szabott képzési modulokkal

Ösztönözze a közösségeken keresztüli peer-to-peer tanulást

A WorkRamp korlátai

Különböző típusú tanulók számára különböző portálok állnak rendelkezésre, ami kissé zavaró lehet.

WorkRamp árak

Egyedi árazás

WorkRamp értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

Növelje üzleti elkötelezettségét a megfelelő ügyfélképzési szoftverrel

Szüksége van egy olyan eszközre, amely ügyfélképzési szoftvert és ügyfélprofil-sablonokat kínál, hogy megőrizze az ügyfelek figyelmét, hatékony termékbemutatókat tartson és növelje az elkötelezettséget.

A megfelelő szoftverrel értéket nyújthat ügyfeleinek, és hűséges ügyfelekké alakíthatja őket.

Ha még mindig bizonytalan, javasoljuk a ClickUp használatát. Ez egy all-in-one megoldás az ügyfélképzési szoftver igényeire. A ClickUp átfogó CRM-funkcióival és sablonjaival irányíthatja az ügyfelek teljes életciklusát, az értékesítéstől a megújításig.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és próbálja ki ingyenesen a CRM funkcióit!