Tagsági űrlap sablonok a regisztrációs folyamat egyszerűsítéséhez

Az előfizetési iparág értéke 593 milliárd dollár, ezért a regisztrációk száma a növekedés és az ismétlődő bevételek legegyértelműbb mutatója sok vállalat számára. Ennek ellenére a vállalkozások több mint 77%-a küzd a tagok megtartásával és számának növelésével.

A tagsági űrlapok, mint ügyfelei kiindulási pontja, meghatározzák márkájának hangulatát és stílusát. A regisztrációs folyamat javítása és egységesítése a tökéletes kezdés, és ehhez csak néhány hatékony eszközre van szükség.

Itt jönnek jól a előre megtervezett keretekkel rendelkező tagsági űrlap sablonok.

Ez a blog a tagsági űrlap sablonok alapvető fogalmaival és azok hatékony használatának legfontosabb szempontjaival foglalkozik. Ezután bemutatunk 10 használatra kész sablont, amelyekkel azonnal nekiláthat a munkának.

Mik azok a tagsági űrlap sablonok?

A tagsági űrlap sablonok szabványosított keretek, amelyek előre kitöltött adatmezőkkel segítik az alapvető adatok gyűjtését és a potenciális új tagok felvételét.

A tagsági űrlap sablonok fő célja a következő:

Rögzítsd és tárold a tagok és az érdeklődők alapvető adatait

Jelentse előre a bevétel növekedését és kezelje az alkalmazásokat. A sablonok hatékonyan nyomon követik az olyan mutatókat is, mint az alkalmazások feldolgozási ideje és az ügyfelek életre szóló értéke.

Időt és erőforrásokat takaríthat meg a regisztrációs folyamat egyszerűsítésével.

A szabványosított megközelítéssel javíthatja az űrlapok kitöltésének és feldolgozásának következetességét.

Mutassa be vállalkozása márkáját és témáját professzionálisan minden tagsági űrlapon!

Erősítse és alakítsa termék- és marketingstratégiáját a válaszokból nyert betekintés alapján.

Ezzel a rövid áttekintéssel fedezzük fel a tagsági űrlap sablonok legfontosabb jellemzőit.

Mi jellemzi a jó tagsági űrlap sablont?

Ahhoz, hogy a legjobban kihasználhassa a tagsági űrlap sablonját, íme néhány fontos szempont, amelyet a vállalkozásoknak be kell építeniük az űrlapjaikba:

Csak a legfontosabb információkat gyűjtsd össze: Korlátozd az adatgyűjtést, és csak a szükséges információkat mutasd meg, kiemelve az egyes adatmezők célját. Ezzel elkerülheted, hogy a potenciális tagokat túl sok kérdéssel terheld.

Rendezze a űrlap sablonokat logikus sorrendbe: A világos sorrend segít a felhasználóknak zökkenőmentesen végigmenni a folyamaton. Ez megkönnyíti a csapatának a tagok adatainak feldolgozását és rendszerezését is.

Használj legördülő listákat: Ez a funkció helyet takarít meg az űrlapon, és elkerüli a zavaró hatást, amikor a felhasználóknak számos lehetőség közül kell választaniuk. A legördülő listák olyan űrlapmezőknél hasznosak, mint a nem és a tagság típusa.

Feltételes logika beépítése: Egy másik, a felhasználói élményt javító testreszabási lehetőség a logikán alapuló kód, amely a korábbi válaszok alapján releváns kérdéseket jelenít meg.

Mobil optimalizálás: Győződjön meg arról, hogy az űrlap különböző eszközökön is reszponzív és felhasználóbarát.

Hiba kezelése: Adjon meg egyértelmű hibaüzeneteket az érvénytelen bejegyzésekhez, hogy elkerülje a hibákat.

Ezen szempontok mellett íme néhány fontos gyakorlat, amely segít javítani a márka megítélését:

Adatvédelem: Világosan határozza meg, hogyan fogják felhasználni és védeni a tagok adatait.

Köszönőoldal: A sikeres beküldés után küldjön visszaigazoló üzenetet és tájékoztassa a felhasználót a következő lépésekről.

Helyezzen el haladási jelzőket: Mutassa meg a felhasználóknak, hogy mennyit haladtak előre az űrlap kitöltésében. Ez egy remek módszer a bizalom építésére és a feladások számának csökkentésére.

10 vonzó és hatékony tagsági űrlap sablon

Bár a tagsági űrlap alapjainak megértése segít, a legjobb, ha néhány sablonnal felszereled magad, hogy időt és fáradságot takaríts meg a nulláról való elkészítésükkel. A ClickUp, a projektmenedzsment iparági szakértője, beépített űrlapeszközeivel megkönnyíti ezt.

A ClickUp funkciói mellett itt van tíz hatékony tagsági űrlap sablon, amelyet összeállítottunk, hogy segítsünk az indulásban:

1. ClickUp tagsági űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont Vonzza be a potenciális tagokat azáltal, hogy a ClickUp tagsági űrlap sablonjával azonnal egyszerűsíti a regisztrációs folyamatot.

Azok számára, akik átfogó tagsági űrlapot szeretnének létrehozni anélkül, hogy feláldoznák az esztétikai vonzerőt, a ClickUp tagsági űrlap sablonja a tökéletes, mindent magában foglaló űrlapkeret.

Íme a legfontosabb funkciók, amelyek miatt ez a használatra kész űrlapkeretrendszer ideális minden tagsággal kapcsolatos feladathoz:

A testreszabható, előre kitöltött adatmezőkkel egyszerűsíti az űrlap kitöltését.

Hatalmas mennyiségű információt egyesít egyetlen, ingyenes adatbázisban

A beviteli adatokat az Ön igényei szerint rendezi, és egyszerűsíti az ellenőrzést és a feldolgozást. Az adatokat tagsági típusok (új, aktív stb.) és szakaszok (ellenőrzés alatt, közelgő megújítások stb.) szerint szűrheti.

Számos formázási és színséma opcióval vonzó és érdekes űrlapokat hozhat létre.

Javítja a tagsági szervezet működését és a válaszok nyomon követését az olyan egyéni nézetekkel, mint a folyamat, az új és az aktív tagok nézetek.

Segít a vállalkozásodat a helyes úton tartani, mivel lehetővé teszi a teljesítményadatok kinyerését az üzleti céljaidra adott válaszokból.

Ezen előnyök mellett a ClickUp tovább javítja a testreszabási és integrációs lehetőségeket azzal, hogy űrlap-sablonjait kezelőeszközével támogatja.

A ClickUp Form View segítségével könnyedén hozhat létre vonzó űrlapokat, bármilyen mutatót feladattá alakíthat, és nyomon követheti a válaszokat.

A ClickUp Form View a platform űrlapok létrehozására és kezelésére szolgáló eszköze. Íme néhány kulcsfontosságú funkció, amely különösen hasznos a tagsági üzletágak számára:

Felhasználóbarát felületével és vonzó formázási lehetőségeivel megkönnyíti a tervezési folyamatot.

Az összes választ egyetlen helyen gyűjti össze, és többféle nézetben, például a műszerfalon és az állapotnézetben jeleníti meg az eredményeket. Ez zökkenőmentessé teszi az elemzést és a haladás nyomon követését.

Bármilyen adatot feladattá alakít, hogy a tagsági folyamat cselekvésorientált maradjon.

Javítja az űrlap nyelvezete és vonzerejét a ClickUp Brain mesterséges intelligencia eszközzel. Ez a funkció mesterséges intelligenciát is használ, hogy másodpercek alatt összefoglalókat és jelentéseket készítsen a válaszokból.

2. ClickUp űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont Javítsd az adatok pontosságát, egyszerűsítsd az adatbevitelt, takaríts meg időt és energiát, és egységesítsd a tagsági adatok gyűjtésének módját a ClickUp űrlap sablonjával.

A ClickUp űrlap sablon a legjobb választás a tagságkezelés egyszerűsítéséhez és a felhasználók idő- és energiamegtakarításához. Ez a sablon egy egyszerű, de testreszabható, előre megtervezett keretrendszert alkalmaz az egységesség és a pontosság érdekében.

Íme azok a funkciók, amelyek a ClickUp űrlap sablonját ideális részévé teszik a tagsági űrlapjaidnak:

Egyszerű adatmezőkkel biztosítja a könnyű használatot

Azonnali betekintést nyújt a legfontosabb demográfiai adatokba, így könnyedén létrehozhat célzott termékeket vagy élményeket.

Valós idejű nyomon követéssel tájékoztatja Önt a legújabb változásokról.

Felhasználóbarát irányítópultjaival és űrlapösszefoglaló nézetével hatékony vizualizációt biztosít. A sablon tartalmaz egy munkaterhelés-nézetet is, amely biztosítja, hogy a válaszadó csapatod produktív maradjon, és ne legyen túlterhelve feladatokkal.

3. ClickUp regisztrációs űrlap sablon

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a regisztrációt, racionalizálja az ellenőrzési folyamatot, és optimalizálja erőforrásait a ClickUp regisztrációs űrlap sablonjával.

A ClickUp regisztrációs űrlap sablonja tökéletes azoknak a szervezeteknek, amelyek tagsága rendezvényeket vagy fizikai termékeket és szolgáltatásokat foglal magában.

Ez a keretrendszer olyan vállalkozásokra, edzőtermekre, egyesületekre vagy klubokra vonatkozik, amelyek személyes és tervezett szolgáltatásokat nyújtanak. Íme néhány funkciója és előnye a regisztrációs űrlap sablonjának:

A nyolc egyéni mezővel biztosíthatja, hogy az űrlapja hasznosítható adatokat gyűjtsön. Ezek között vannak eseményközpontú mezők, mint például a bejelentkezés dátuma, az elérhetőségek és a repülőtéri transzfer, de bármilyen célra testreszabhatók.

Javítja az ügyfélregisztráció kezelését időkövetési és címkézési funkciókkal. A sablon függőségi figyelmeztetéseket és e-mail értesítési lehetőségeket is tartalmaz, és könnyen automatizálható, így segít reagálni a konkrét válaszokra.

A testreszabott nézetek és konfigurációk segítségével hozzáférhet, rendszerezhet és áttekinthet tagsági jelentkezéseket. Ezek a nézetek segítenek abban is, hogy azonnal hozzáférjen a folyamat előrehaladásához és az előkészületek szintjéhez.

Integrálja a regisztrációs űrlapokat és a válaszokat a feladatkezelésbe. A sablon lehetővé teszi, hogy azonnal létrehozza és delegálja ezeket a tagsági regisztrációs feladatokat csapattagjainak.

4. ClickUp tagsági könyvtár fotókkal sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje tagsági adatbázisát, kapcsolja össze a neveket az arcokkal, és építsen ki szorosabb ügyfélkapcsolatokat a ClickUp tagsági adatbázis fotós sablonjával.

A hatékony sablonok listáján a következő a ClickUp tagsági könyvtár fotókkal sablon. Azok számára készült, akik javítani szeretnék ügyfeleikkel való kapcsolataikat, hálózatukat és a közösséghez tartozás érzését. Ez a könyvtár alapú keretrendszer a kezelés javítására is összpontosít.

Íme a legfontosabb jellemzői és előnyei:

Felhasználóbarát felületével javítja a láthatóságát és a tagok elismertségét. Emellett vizuálisan is bemutatja, hogyan növekszik a tagság, és segít a termékstratégiáknak a bevételi célokhoz való igazításában.

Egyszerűsíti a hálózatépítési és együttműködési tevékenységeit azáltal, hogy könnyű hozzáférést biztosít a kapcsolattartási adatokhoz. Lehetővé teszi továbbá, hogy olyan feladatokat hozzon létre, amelyekbe a legfontosabb tagsági adatok beépülnek az üzleti napirendjébe.

Az előre megtervezett képmezővel azonnali tagazonosítást tesz lehetővé. Ez a funkció segít a kapcsolatok erősítésében célzott, élénk és vonzó módon.

5. ClickUp tagsági stratégia sablon

Töltse le ezt a sablont Készíts stratégiákat a tagsági szolgáltatások fejlesztésére, az ügyfelek visszajelzéseinek kezelésére és az üzleti növekedés ösztönzésére a ClickUp tagsági stratégia sablonjával.

A ClickUp tagsági stratégia sablon tökéletes megoldás azoknak a felhasználóknak, akiknek útitervre van szükségük a tagsági űrlapok és üzleti modellek kidolgozásához.

Ez a keretrendszer az üzleti céljaidnak megfelelő fejlesztésekre összpontosít. A sablon egy ClickUp Docs keretrendszer, amely különböző funkciókból származó együttműködési adatokat térképez fel.

Ez biztosítja az összes érdekelt fél, beleértve a marketingmenedzsereket, a szoftvercsapatokat és az ügyfélkezelési szakembereket, bevonását. A strukturált dokumentummal minden üzleti funkció részt vesz a felhasználói élmény és a tagsági űrlap hatásának javításában.

Íme a sablonok jellemzői és előnyei, amelyek minden tagsági üzletágban elengedhetetlen részévé teszik őket:

Segít a tagsági űrlap sablonok szisztematikus fejlesztésében egy külön részleggel, ahol a háttérinformációkat, értékeléseket és nyomon követési mutatókat lehet feltüntetni.

A megvalósítható ötleteket feladatokká alakítja, hogy stratégiája a terv szerint haladjon. Az egész keretrendszer könnyen összekapcsolható egy meglévő feladat vagy projekt dokumentummal.

Rendezze a legfrissebb ügyfél-visszajelzéseket és ötleteket az összes releváns érdekelt féltől. A sablon lehetővé teszi a jelentések és adatok prioritási szintjének hozzárendelését is, javítva ezzel a cselekvési terv felépítését.

További előny, hogy a ClickUp összes sablonja többcélú keretrendszer. Úgy tervezték őket, hogy bármilyen egyesülethez, fizikai esemény regisztrációhoz vagy online tagsági üzletághoz alkalmazkodjanak.

A magas szintű testreszabhatóság mellett a ClickUp lehetővé teszi, hogy az űrlap témáját és formázását a márkádhoz igazítsd. Minden sablon kompatibilis a ClickUp Brain-nel, amely AI-alapú automatizálást és információkezelést biztosít.

A testreszabható űrlapok mellett a ClickUp teljes körű megoldást kínál tagsági vállalkozásához, az ötlet kidolgozásától és a bevezetéstől a marketingig és a bevételek kezeléséig.

Kezelje az összes ügyfél tranzakciót, tároljon hatalmas kapcsolattartói adatbázist, és kövesse nyomon tagsági üzletágának fejlődését a ClickUp CRM segítségével

A ClickUp CRM egy átfogó szoftver, amely minden értékesítési és ügyfélszolgálati igényt kielégít. Holisztikus eszközkészletet és funkciókat kínál, amelyekkel a vállalkozások többek között egyszerűsíthetik az űrlapkészítési folyamatot, és azonnal hozzáférhetnek a testreszabható tagsági űrlap sablonokhoz.

Íme néhány a ClickUp CRM elengedhetetlen funkciói közül:

Tárolja és érje el tagjai összes elérhetőségét a tagkezelő adatbázis segítségével.

Számos műszerfalnézet segítségével valós időben figyelemmel kísérheti és vizualizálhatja tagsági vásárlási előzményeit. Ezenkívül a munkaterhelés és a táblázat nézetek segítségével kezelheti csapata kapacitásait.

Javítsd ügyfélszolgálatodat és tagsági űrlapjaidat a ClickUp Brain segítségével. Az eszközzel azonnal létrehozhatsz projektösszefoglalókat és betekintést nyerhetsz a legújabb regisztrációkból.

Több mint 1000 integrációból könnyedén hozzáférhet fontos külső adatokhoz

Testreszabhatja az üzleti megoldásokat a platform natív integrációjával, a ClickUp API-val.

6. Tagsági űrlap sablon egyesületek számára a JotFormtól

via JotForm

A JotForm egyesületi tagsági űrlap sablonja megbízható keretrendszer, amely egyszerű regisztrációs folyamatot biztosít az egyesülethez csatlakozni kívánók számára.

Ez az előre megtervezett űrlap biztosítja, hogy az információgyűjtés és a regisztrációs folyamat egyszerű és hatékony maradjon. Az űrlap az alapvető kapcsolattartási adatokkal és a rendelkezésre álló tagsági lehetőségekkel kezdődik, és beépített aláírási eszközzel rendelkezik, amely megkönnyíti a gyors és tájékozott regisztrációt.

Ez a JetForm sablon testreszabható, hogy megfeleljen az egyesület igényeinek, időt takarítson meg és pontos adatokat rögzítsen. Felhasználóbarát felülete elősegíti a hatékonyságot, az elégedettséget és a gyors beállítást.

7. Canva által készített edzőtermi tagsági űrlap sablon

via Canva

Azok számára, akik szeretnék növelni edzőtermeik népszerűségét, a Canva edzőtermi tagsági űrlap sablonja átfogó és személyre szabott választás.

Ez a tagsági űrlap sablon célja, hogy a fontos információk gyűjtése egyszerű legyen. Könnyen kitölthető adatmezőket tartalmaz a személyes adatok, a tagsági tervek és a fizetési információk megadásához.

A Canva formázási testreszabási lehetőségeket is kínál, hogy beépíthesse edzőterme témáját, logóját és közösségi média adatait. Ezek a formázási funkciók segítenek megőrizni a következetes és professzionális megjelenést, és megkímélik Önt az egyes űrlapok márkajelzésének fáradságától.

Ezenkívül helyet biztosít az edzőtermi tagsággal és használattal kapcsolatos feltételek feltüntetésére, segítve a potenciális tagokat a tájékozott döntéshozatalban.

8. Klubtagsági űrlap sablon a PDF Filler-től

via PDF Filler

A lista következő eleme a PDF Filler klubtagsági űrlap sablonja, amely ideális választás klubok számára erőforrásaik, szolgáltatásaik és létesítményeik előkészítéséhez.

Ez a tagsági űrlap sablon tele van adatmezőkkel, amelyek lehetővé teszik a potenciális klubtagok számára, hogy megadják elérhetőségüket és az intézményen belüli kapcsolataikat. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a tagsági adatok alapján személyre szabják a tevékenységi javaslatokat és preferenciákat.

A sablon könnyen testreszabható, hogy rögzíthesse a legfontosabb címadatokat, allergiákat és készségeket, amelyek segítenek a legjobb ügyfélélmény biztosításában. PDF formátumban könnyen kitölthető, megosztható és szerkeszthető.

9. Tagjelentkezési űrlap sablon a WPS-től

via WPS

A WPS által készített tagsági jelentkezési űrlap sablon egy átfogó sablon, amelyben rögzítheti az alapvető adatokat és a munkavállalók teljesítményét, mielőtt a jelölteket teljes munkaidős alkalmazottként felveszi.

Ez a sokoldalú űrlap sablon segít rögzíteni a jelentkezők adatait, beleértve a személyes adatokat, a munkatapasztalatot és a készségeket. Emellett tartalmaz szakaszokat a jelöltek próbaidő alatti teljesítményének értékeléséhez, megkönnyítve ezzel a haladás felülvizsgálatát és a megalapozott felvételi döntéseket.

A WPS ezeket táblázatos formátumban biztosítja, hogy az adatok könnyebben feldolgozhatók legyenek a jelentkezők nyomon követési rendszereiben. Bár a formátum nem túl népszerű, a sablonok digitálisak maradnak, elérhetők egy weboldalon, és testreszabhatók az Ön egyedi üzleti és iparági felvételi politikájához.

10. Cognito Forms által készített tagsági űrlap sablon kapcsolódó esemény regisztrációval

via Cognito Forms

A Cognito Forms tagsági űrlap sablonját összekapcsolt eseményregisztrációval kínálja azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a vásárlásokat és az eseményregisztrációkat tagsági tervekkel szeretnék összekapcsolni.

Sok más tagsági űrlap sablonhoz hasonlóan ez is gyűjti a regisztráció iránt érdeklődők elérhetőségi adatait. Emellett tartalmaz kiemelt adatmezőket is, például egy megjegyzésmezőt a kérdésekhez és egy legördülő listát a tagsági csomagokhoz és eseményekhez.

A Cognito Forms az összes terv és esemény kiválasztása után kiszámítja a fizetendő végösszeget is. Ez csökkenti a műveletek számát és egyszerűsíti a vállalkozás és a tagok tevékenységét. A platform ezt a tagsági űrlap sablont felhasználóbarát felületen jeleníti meg, ami jelentősen megkönnyíti a mezők szerkesztését.

Javítsd tagsági élményedet a ClickUp segítségével

A vonzó tagsági űrlap elkészítése az első lépés a hosszú távú ügyfélkapcsolatok kiépítéséhez. A szabványosított, professzionális megjelenésű tagsági űrlap sablonok segítenek a vállalkozásoknak a folyamat megfelelő elindításában.

A blogbejegyzésben bemutatott 10 tagsági űrlap sablon átalakítja termék- és tagságkezelését. A ClickUp-pal való együttműködés néhány gyors kattintással egyszerűsíti és megerősíti ezt a folyamatot.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és kezdd el növelni a tagságod számát!