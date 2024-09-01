ClickUp blog
Tagsági űrlap sablonok a regisztrációs folyamat egyszerűsítéséhez

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
2024. szeptember 1.

Az előfizetési iparág értéke 593 milliárd dollár, ezért a regisztrációk száma a növekedés és az ismétlődő bevételek legegyértelműbb mutatója sok vállalat számára. Ennek ellenére a vállalkozások több mint 77%-a küzd a tagok megtartásával és számának növelésével.

A tagsági űrlapok, mint ügyfelei kiindulási pontja, meghatározzák márkájának hangulatát és stílusát. A regisztrációs folyamat javítása és egységesítése a tökéletes kezdés, és ehhez csak néhány hatékony eszközre van szükség.

Itt jönnek jól a előre megtervezett keretekkel rendelkező tagsági űrlap sablonok.

Ez a blog a tagsági űrlap sablonok alapvető fogalmaival és azok hatékony használatának legfontosabb szempontjaival foglalkozik. Ezután bemutatunk 10 használatra kész sablont, amelyekkel azonnal nekiláthat a munkának.

Mik azok a tagsági űrlap sablonok?

A tagsági űrlap sablonok szabványosított keretek, amelyek előre kitöltött adatmezőkkel segítik az alapvető adatok gyűjtését és a potenciális új tagok felvételét.

A tagsági űrlap sablonok fő célja a következő:

  • Rögzítsd és tárold a tagok és az érdeklődők alapvető adatait
  • Jelentse előre a bevétel növekedését és kezelje az alkalmazásokat. A sablonok hatékonyan nyomon követik az olyan mutatókat is, mint az alkalmazások feldolgozási ideje és az ügyfelek életre szóló értéke.
  • Időt és erőforrásokat takaríthat meg a regisztrációs folyamat egyszerűsítésével.
  • A szabványosított megközelítéssel javíthatja az űrlapok kitöltésének és feldolgozásának következetességét.
  • Mutassa be vállalkozása márkáját és témáját professzionálisan minden tagsági űrlapon!
  • Erősítse és alakítsa termék- és marketingstratégiáját a válaszokból nyert betekintés alapján.

Ezzel a rövid áttekintéssel fedezzük fel a tagsági űrlap sablonok legfontosabb jellemzőit.

Mi jellemzi a jó tagsági űrlap sablont?

Ahhoz, hogy a legjobban kihasználhassa a tagsági űrlap sablonját, íme néhány fontos szempont, amelyet a vállalkozásoknak be kell építeniük az űrlapjaikba:

  • Csak a legfontosabb információkat gyűjtsd össze: Korlátozd az adatgyűjtést, és csak a szükséges információkat mutasd meg, kiemelve az egyes adatmezők célját. Ezzel elkerülheted, hogy a potenciális tagokat túl sok kérdéssel terheld.
  • Rendezze a űrlap sablonokat logikus sorrendbe: A világos sorrend segít a felhasználóknak zökkenőmentesen végigmenni a folyamaton. Ez megkönnyíti a csapatának a tagok adatainak feldolgozását és rendszerezését is.
  • Használj legördülő listákat: Ez a funkció helyet takarít meg az űrlapon, és elkerüli a zavaró hatást, amikor a felhasználóknak számos lehetőség közül kell választaniuk. A legördülő listák olyan űrlapmezőknél hasznosak, mint a nem és a tagság típusa.
  • Feltételes logika beépítése: Egy másik, a felhasználói élményt javító testreszabási lehetőség a logikán alapuló kód, amely a korábbi válaszok alapján releváns kérdéseket jelenít meg.
  • Mobil optimalizálás: Győződjön meg arról, hogy az űrlap különböző eszközökön is reszponzív és felhasználóbarát.
  • Hiba kezelése: Adjon meg egyértelmű hibaüzeneteket az érvénytelen bejegyzésekhez, hogy elkerülje a hibákat.

Ezen szempontok mellett íme néhány fontos gyakorlat, amely segít javítani a márka megítélését:

  • Adatvédelem: Világosan határozza meg, hogyan fogják felhasználni és védeni a tagok adatait.
  • Köszönőoldal: A sikeres beküldés után küldjön visszaigazoló üzenetet és tájékoztassa a felhasználót a következő lépésekről.
  • Helyezzen el haladási jelzőket: Mutassa meg a felhasználóknak, hogy mennyit haladtak előre az űrlap kitöltésében. Ez egy remek módszer a bizalom építésére és a feladások számának csökkentésére.

10 vonzó és hatékony tagsági űrlap sablon

Bár a tagsági űrlap alapjainak megértése segít, a legjobb, ha néhány sablonnal felszereled magad, hogy időt és fáradságot takaríts meg a nulláról való elkészítésükkel. A ClickUp, a projektmenedzsment iparági szakértője, beépített űrlapeszközeivel megkönnyíti ezt.

A ClickUp funkciói mellett itt van tíz hatékony tagsági űrlap sablon, amelyet összeállítottunk, hogy segítsünk az indulásban:

1. ClickUp tagsági űrlap sablon

ClickUp tagsági űrlap sablon
Töltse le ezt a sablont
Vonzza be a potenciális tagokat azáltal, hogy a ClickUp tagsági űrlap sablonjával azonnal egyszerűsíti a regisztrációs folyamatot.

Azok számára, akik átfogó tagsági űrlapot szeretnének létrehozni anélkül, hogy feláldoznák az esztétikai vonzerőt, a ClickUp tagsági űrlap sablonja a tökéletes, mindent magában foglaló űrlapkeret.

Íme a legfontosabb funkciók, amelyek miatt ez a használatra kész űrlapkeretrendszer ideális minden tagsággal kapcsolatos feladathoz:

  • A testreszabható, előre kitöltött adatmezőkkel egyszerűsíti az űrlap kitöltését.
  • Hatalmas mennyiségű információt egyesít egyetlen, ingyenes adatbázisban
  • A beviteli adatokat az Ön igényei szerint rendezi, és egyszerűsíti az ellenőrzést és a feldolgozást. Az adatokat tagsági típusok (új, aktív stb.) és szakaszok (ellenőrzés alatt, közelgő megújítások stb.) szerint szűrheti.
  • Számos formázási és színséma opcióval vonzó és érdekes űrlapokat hozhat létre.
  • Javítja a tagsági szervezet működését és a válaszok nyomon követését az olyan egyéni nézetekkel, mint a folyamat, az új és az aktív tagok nézetek.
  • Segít a vállalkozásodat a helyes úton tartani, mivel lehetővé teszi a teljesítményadatok kinyerését az üzleti céljaidra adott válaszokból.

Ezen előnyök mellett a ClickUp tovább javítja a testreszabási és integrációs lehetőségeket azzal, hogy űrlap-sablonjait kezelőeszközével támogatja.

ClickUp 3.0 Űrlapnézet csomag egyéni mezőkkel
A ClickUp Form View segítségével könnyedén hozhat létre vonzó űrlapokat, bármilyen mutatót feladattá alakíthat, és nyomon követheti a válaszokat.

A ClickUp Form View a platform űrlapok létrehozására és kezelésére szolgáló eszköze. Íme néhány kulcsfontosságú funkció, amely különösen hasznos a tagsági üzletágak számára:

  • Felhasználóbarát felületével és vonzó formázási lehetőségeivel megkönnyíti a tervezési folyamatot.
  • Az összes választ egyetlen helyen gyűjti össze, és többféle nézetben, például a műszerfalon és az állapotnézetben jeleníti meg az eredményeket. Ez zökkenőmentessé teszi az elemzést és a haladás nyomon követését.
  • Bármilyen adatot feladattá alakít, hogy a tagsági folyamat cselekvésorientált maradjon.
  • Javítja az űrlap nyelvezete és vonzerejét a ClickUp Brain mesterséges intelligencia eszközzel. Ez a funkció mesterséges intelligenciát is használ, hogy másodpercek alatt összefoglalókat és jelentéseket készítsen a válaszokból.

2. ClickUp űrlap sablon

ClickUp űrlap sablon
Töltse le ezt a sablont
Javítsd az adatok pontosságát, egyszerűsítsd az adatbevitelt, takaríts meg időt és energiát, és egységesítsd a tagsági adatok gyűjtésének módját a ClickUp űrlap sablonjával.

A ClickUp űrlap sablon a legjobb választás a tagságkezelés egyszerűsítéséhez és a felhasználók idő- és energiamegtakarításához. Ez a sablon egy egyszerű, de testreszabható, előre megtervezett keretrendszert alkalmaz az egységesség és a pontosság érdekében.

Íme azok a funkciók, amelyek a ClickUp űrlap sablonját ideális részévé teszik a tagsági űrlapjaidnak:

  • Egyszerű adatmezőkkel biztosítja a könnyű használatot
  • Azonnali betekintést nyújt a legfontosabb demográfiai adatokba, így könnyedén létrehozhat célzott termékeket vagy élményeket.
  • Valós idejű nyomon követéssel tájékoztatja Önt a legújabb változásokról.
  • Felhasználóbarát irányítópultjaival és űrlapösszefoglaló nézetével hatékony vizualizációt biztosít. A sablon tartalmaz egy munkaterhelés-nézetet is, amely biztosítja, hogy a válaszadó csapatod produktív maradjon, és ne legyen túlterhelve feladatokkal.

3. ClickUp regisztrációs űrlap sablon

clickup regisztrációs űrlap sablon
Töltse le ezt a sablont
Egyszerűsítse a regisztrációt, racionalizálja az ellenőrzési folyamatot, és optimalizálja erőforrásait a ClickUp regisztrációs űrlap sablonjával.

A ClickUp regisztrációs űrlap sablonja tökéletes azoknak a szervezeteknek, amelyek tagsága rendezvényeket vagy fizikai termékeket és szolgáltatásokat foglal magában.

Ez a keretrendszer olyan vállalkozásokra, edzőtermekre, egyesületekre vagy klubokra vonatkozik, amelyek személyes és tervezett szolgáltatásokat nyújtanak. Íme néhány funkciója és előnye a regisztrációs űrlap sablonjának:

  • A nyolc egyéni mezővel biztosíthatja, hogy az űrlapja hasznosítható adatokat gyűjtsön. Ezek között vannak eseményközpontú mezők, mint például a bejelentkezés dátuma, az elérhetőségek és a repülőtéri transzfer, de bármilyen célra testreszabhatók.
  • Javítja az ügyfélregisztráció kezelését időkövetési és címkézési funkciókkal. A sablon függőségi figyelmeztetéseket és e-mail értesítési lehetőségeket is tartalmaz, és könnyen automatizálható, így segít reagálni a konkrét válaszokra.
  • A testreszabott nézetek és konfigurációk segítségével hozzáférhet, rendszerezhet és áttekinthet tagsági jelentkezéseket. Ezek a nézetek segítenek abban is, hogy azonnal hozzáférjen a folyamat előrehaladásához és az előkészületek szintjéhez.
  • Integrálja a regisztrációs űrlapokat és a válaszokat a feladatkezelésbe. A sablon lehetővé teszi, hogy azonnal létrehozza és delegálja ezeket a tagsági regisztrációs feladatokat csapattagjainak.

4. ClickUp tagsági könyvtár fotókkal sablon

ClickUp tagsági könyvtár fotókkal sablon
Töltse le ezt a sablont
Kezelje tagsági adatbázisát, kapcsolja össze a neveket az arcokkal, és építsen ki szorosabb ügyfélkapcsolatokat a ClickUp tagsági adatbázis fotós sablonjával.

A hatékony sablonok listáján a következő a ClickUp tagsági könyvtár fotókkal sablon. Azok számára készült, akik javítani szeretnék ügyfeleikkel való kapcsolataikat, hálózatukat és a közösséghez tartozás érzését. Ez a könyvtár alapú keretrendszer a kezelés javítására is összpontosít.

Íme a legfontosabb jellemzői és előnyei:

  • Felhasználóbarát felületével javítja a láthatóságát és a tagok elismertségét. Emellett vizuálisan is bemutatja, hogyan növekszik a tagság, és segít a termékstratégiáknak a bevételi célokhoz való igazításában.
  • Egyszerűsíti a hálózatépítési és együttműködési tevékenységeit azáltal, hogy könnyű hozzáférést biztosít a kapcsolattartási adatokhoz. Lehetővé teszi továbbá, hogy olyan feladatokat hozzon létre, amelyekbe a legfontosabb tagsági adatok beépülnek az üzleti napirendjébe.
  • Az előre megtervezett képmezővel azonnali tagazonosítást tesz lehetővé. Ez a funkció segít a kapcsolatok erősítésében célzott, élénk és vonzó módon.

5. ClickUp tagsági stratégia sablon

ClickUp tagsági stratégia sablon
Töltse le ezt a sablont
Készíts stratégiákat a tagsági szolgáltatások fejlesztésére, az ügyfelek visszajelzéseinek kezelésére és az üzleti növekedés ösztönzésére a ClickUp tagsági stratégia sablonjával.

A ClickUp tagsági stratégia sablon tökéletes megoldás azoknak a felhasználóknak, akiknek útitervre van szükségük a tagsági űrlapok és üzleti modellek kidolgozásához.

Ez a keretrendszer az üzleti céljaidnak megfelelő fejlesztésekre összpontosít. A sablon egy ClickUp Docs keretrendszer, amely különböző funkciókból származó együttműködési adatokat térképez fel.

Ez biztosítja az összes érdekelt fél, beleértve a marketingmenedzsereket, a szoftvercsapatokat és az ügyfélkezelési szakembereket, bevonását. A strukturált dokumentummal minden üzleti funkció részt vesz a felhasználói élmény és a tagsági űrlap hatásának javításában.

Íme a sablonok jellemzői és előnyei, amelyek minden tagsági üzletágban elengedhetetlen részévé teszik őket:

  • Segít a tagsági űrlap sablonok szisztematikus fejlesztésében egy külön részleggel, ahol a háttérinformációkat, értékeléseket és nyomon követési mutatókat lehet feltüntetni.
  • A megvalósítható ötleteket feladatokká alakítja, hogy stratégiája a terv szerint haladjon. Az egész keretrendszer könnyen összekapcsolható egy meglévő feladat vagy projekt dokumentummal.
  • Rendezze a legfrissebb ügyfél-visszajelzéseket és ötleteket az összes releváns érdekelt féltől. A sablon lehetővé teszi a jelentések és adatok prioritási szintjének hozzárendelését is, javítva ezzel a cselekvési terv felépítését.

További előny, hogy a ClickUp összes sablonja többcélú keretrendszer. Úgy tervezték őket, hogy bármilyen egyesülethez, fizikai esemény regisztrációhoz vagy online tagsági üzletághoz alkalmazkodjanak.

A magas szintű testreszabhatóság mellett a ClickUp lehetővé teszi, hogy az űrlap témáját és formázását a márkádhoz igazítsd. Minden sablon kompatibilis a ClickUp Brain-nel, amely AI-alapú automatizálást és információkezelést biztosít.

A testreszabható űrlapok mellett a ClickUp teljes körű megoldást kínál tagsági vállalkozásához, az ötlet kidolgozásától és a bevezetéstől a marketingig és a bevételek kezeléséig.

A ClickUp használata CRM-ként és az ügyféladatok kezelése a ClickUp List view-ban
Kezelje az összes ügyfél tranzakciót, tároljon hatalmas kapcsolattartói adatbázist, és kövesse nyomon tagsági üzletágának fejlődését a ClickUp CRM segítségével

A ClickUp CRM egy átfogó szoftver, amely minden értékesítési és ügyfélszolgálati igényt kielégít. Holisztikus eszközkészletet és funkciókat kínál, amelyekkel a vállalkozások többek között egyszerűsíthetik az űrlapkészítési folyamatot, és azonnal hozzáférhetnek a testreszabható tagsági űrlap sablonokhoz.

Íme néhány a ClickUp CRM elengedhetetlen funkciói közül:

  • Tárolja és érje el tagjai összes elérhetőségét a tagkezelő adatbázis segítségével.
  • Számos műszerfalnézet segítségével valós időben figyelemmel kísérheti és vizualizálhatja tagsági vásárlási előzményeit. Ezenkívül a munkaterhelés és a táblázat nézetek segítségével kezelheti csapata kapacitásait.
  • Javítsd ügyfélszolgálatodat és tagsági űrlapjaidat a ClickUp Brain segítségével. Az eszközzel azonnal létrehozhatsz projektösszefoglalókat és betekintést nyerhetsz a legújabb regisztrációkból.
  • Több mint 1000 integrációból könnyedén hozzáférhet fontos külső adatokhoz
  • Testreszabhatja az üzleti megoldásokat a platform natív integrációjával, a ClickUp API-val.

6. Tagsági űrlap sablon egyesületek számára a JotFormtól

Tagsági űrlap sablon egyesületek számára a Jotformtól
via JotForm

A JotForm egyesületi tagsági űrlap sablonja megbízható keretrendszer, amely egyszerű regisztrációs folyamatot biztosít az egyesülethez csatlakozni kívánók számára.

Ez az előre megtervezett űrlap biztosítja, hogy az információgyűjtés és a regisztrációs folyamat egyszerű és hatékony maradjon. Az űrlap az alapvető kapcsolattartási adatokkal és a rendelkezésre álló tagsági lehetőségekkel kezdődik, és beépített aláírási eszközzel rendelkezik, amely megkönnyíti a gyors és tájékozott regisztrációt.

Ez a JetForm sablon testreszabható, hogy megfeleljen az egyesület igényeinek, időt takarítson meg és pontos adatokat rögzítsen. Felhasználóbarát felülete elősegíti a hatékonyságot, az elégedettséget és a gyors beállítást.

7. Canva által készített edzőtermi tagsági űrlap sablon

Canva edzőtermi tagsági űrlap sablon
via Canva

Azok számára, akik szeretnék növelni edzőtermeik népszerűségét, a Canva edzőtermi tagsági űrlap sablonja átfogó és személyre szabott választás.

Ez a tagsági űrlap sablon célja, hogy a fontos információk gyűjtése egyszerű legyen. Könnyen kitölthető adatmezőket tartalmaz a személyes adatok, a tagsági tervek és a fizetési információk megadásához.

A Canva formázási testreszabási lehetőségeket is kínál, hogy beépíthesse edzőterme témáját, logóját és közösségi média adatait. Ezek a formázási funkciók segítenek megőrizni a következetes és professzionális megjelenést, és megkímélik Önt az egyes űrlapok márkajelzésének fáradságától.

Ezenkívül helyet biztosít az edzőtermi tagsággal és használattal kapcsolatos feltételek feltüntetésére, segítve a potenciális tagokat a tájékozott döntéshozatalban.

8. Klubtagsági űrlap sablon a PDF Filler-től

Klubtagsági űrlap sablon PDF Filler-től
via PDF Filler

A lista következő eleme a PDF Filler klubtagsági űrlap sablonja, amely ideális választás klubok számára erőforrásaik, szolgáltatásaik és létesítményeik előkészítéséhez.

Ez a tagsági űrlap sablon tele van adatmezőkkel, amelyek lehetővé teszik a potenciális klubtagok számára, hogy megadják elérhetőségüket és az intézményen belüli kapcsolataikat. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a tagsági adatok alapján személyre szabják a tevékenységi javaslatokat és preferenciákat.

A sablon könnyen testreszabható, hogy rögzíthesse a legfontosabb címadatokat, allergiákat és készségeket, amelyek segítenek a legjobb ügyfélélmény biztosításában. PDF formátumban könnyen kitölthető, megosztható és szerkeszthető.

9. Tagjelentkezési űrlap sablon a WPS-től

Tagjelentkezési űrlap sablon a WPS-től
via WPS

A WPS által készített tagsági jelentkezési űrlap sablon egy átfogó sablon, amelyben rögzítheti az alapvető adatokat és a munkavállalók teljesítményét, mielőtt a jelölteket teljes munkaidős alkalmazottként felveszi.

Ez a sokoldalú űrlap sablon segít rögzíteni a jelentkezők adatait, beleértve a személyes adatokat, a munkatapasztalatot és a készségeket. Emellett tartalmaz szakaszokat a jelöltek próbaidő alatti teljesítményének értékeléséhez, megkönnyítve ezzel a haladás felülvizsgálatát és a megalapozott felvételi döntéseket.

A WPS ezeket táblázatos formátumban biztosítja, hogy az adatok könnyebben feldolgozhatók legyenek a jelentkezők nyomon követési rendszereiben. Bár a formátum nem túl népszerű, a sablonok digitálisak maradnak, elérhetők egy weboldalon, és testreszabhatók az Ön egyedi üzleti és iparági felvételi politikájához.

10. Cognito Forms által készített tagsági űrlap sablon kapcsolódó esemény regisztrációval

Tagsági űrlap sablon kapcsolódó esemény regisztrációval
via Cognito Forms

A Cognito Forms tagsági űrlap sablonját összekapcsolt eseményregisztrációval kínálja azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a vásárlásokat és az eseményregisztrációkat tagsági tervekkel szeretnék összekapcsolni.

Sok más tagsági űrlap sablonhoz hasonlóan ez is gyűjti a regisztráció iránt érdeklődők elérhetőségi adatait. Emellett tartalmaz kiemelt adatmezőket is, például egy megjegyzésmezőt a kérdésekhez és egy legördülő listát a tagsági csomagokhoz és eseményekhez.

A Cognito Forms az összes terv és esemény kiválasztása után kiszámítja a fizetendő végösszeget is. Ez csökkenti a műveletek számát és egyszerűsíti a vállalkozás és a tagok tevékenységét. A platform ezt a tagsági űrlap sablont felhasználóbarát felületen jeleníti meg, ami jelentősen megkönnyíti a mezők szerkesztését.

Javítsd tagsági élményedet a ClickUp segítségével

A vonzó tagsági űrlap elkészítése az első lépés a hosszú távú ügyfélkapcsolatok kiépítéséhez. A szabványosított, professzionális megjelenésű tagsági űrlap sablonok segítenek a vállalkozásoknak a folyamat megfelelő elindításában.

A blogbejegyzésben bemutatott 10 tagsági űrlap sablon átalakítja termék- és tagságkezelését. A ClickUp-pal való együttműködés néhány gyors kattintással egyszerűsíti és megerősíti ezt a folyamatot.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és kezdd el növelni a tagságod számát!

