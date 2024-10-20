A 10 legjobb CRM edzők számára 2025-ben (vélemények és árak)

Edzőként az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy több alkalmazás között kelljen választania a coaching üzletágának kezeléséhez.

Mondjuk a Google Docs jegyzetek készítéséhez. A Zoom vagy a Google Calendar találkozók ütemezéséhez. Egy külön projektmenedzsment eszköz az ügyfél előrehaladásának nyomon követéséhez és az ügyfélkezeléshez. És a Stripe vagy a PayPal a fizetésekhez.

Bár ez a megközelítés akkor értelmes, ha csak néhány ügyfele van, mi történik, ha vállalkozása növekedni kezd?

Hogyan tartja nyomon az összes edzői foglalkozást, kezeli az ügyfélkapcsolatokat és szervezi az egyes ügyfelekhez tartozó információkat? A szétválasztott rendszerekben az adatok nem áramlanak a különböző alkalmazások között, ezért minden platformon manuálisan kell frissítenie az adatokat.

Itt jönnek segítségedre a coachok számára készült ügyfélkapcsolat-kezelő szoftverek (CRM).

A coachok számára készült CRM-ek központosítják az edzői tevékenységével kapcsolatos összes információt. Gondoljon rá úgy, mint egy integrált platformra az ügyfélkezeléshez, a potenciális ügyfelek adatainak tárolásától az ügyfelek fejlődésének nyomon követésén, a foglalkozások ütemezésén és az egyes ügyfelek útjának megszervezésén át.

Ha befektetni szeretne egy CRM-eszközbe, hogy automatizálja a coaching-tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat, mi segítünk Önnek. Íme a legjobb CRM-ek edzők számára, valamint azok legfontosabb jellemzői, hátrányai és árai, hogy segítsünk Önnek a megfelelő kiválasztásában.

Mit kell keresni egy edzőknek szánt CRM-ben?

Natív integrációk: A CRM szoftver egyszerűsíti az edzői üzleti folyamatokat. Keressen olyan rendszert, amely integrálható az értékesítési, marketing, fizetési és alkalmazotti menedzsment eszközeivel.

Automatizált munkafolyamatok: Az ügyfélkezelő szoftvernek automatizálnia kell az olyan feladatokat, mint az ügyfelek előrehaladásának nyomon követése, az ügyféladatok tárolása és a találkozók ütemezése.

E-mail kezelés: A legjobb CRM szoftver integrálódik az e-mailjeivel, hogy egy központi e-mail hubon keresztül vonzza be az ügyfeleket.

24/7 ügyfélszolgálat: Ha nincs technikai csapata, amely a coaching szolgáltatásait kezeli, akkor szüksége van egy olyan CRM-re, amely csevegési, telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatot kínál.

Automatizált fizetések: A coaching platformon teljesen automatizált fizetésekkel nem kell a fizetésért hajszolnia az ügyfeleket, mivel kártyájukat minden számlázási ciklusban terhelik.

Ügyfélportál: Biztonságosan kezelje ügyfelei fiókjait a CRM ügyfélportálján. Keressen olyan megoldást, amely lehetővé teszi a munkamenetek ütemezését az ügyfélportálon keresztül, valamint a célok, űrlapok, jegyzetek és források kétirányú megosztását.

A 10 legjobb CRM szoftver edzők számára

1. ClickUp

Kezelje CRM-jét minden lépésnél sablonokkal, együttműködési funkciókkal és több mint 15 CRM-nézettel a ClickUp segítségével.

A CRM edzők számára alapvető és elengedhetetlen eszköz az üzleti tevékenységében, ezért érdemes elkerülni a későbbi váltást.

A ClickUp-ot a legjobb CRM-nek edzők számára az teszi, hogy kezdők, haladó üzleti edzők és edzői vállalkozások számára egyaránt jól működik. Más szavakkal, veled együtt növekszik, mint második agyad.

Vegyünk egy példát. Egyedül dolgozó edzőként, sok egyéni edzésre járó ügyféllel, még a legegyszerűbb manuális feladatok, mint például a találkozók ütemezése, is sok időt vesznek igénybe. Emlékeznie kell arra, hogy az egyes ügyfelek hol tartanak az Önnel végzett edzésprogramjukban.

Ha túl sok dolgot próbál egyszerre csinálni, és túl sok információt próbál egyszerre megjegyezni, akkor biztosan kudarcot vall, vagy ügyfelei elszaladnak.

Itt jön jól a ClickUp, a legjobb CRM edzőknek. Ez a projektmenedzsment eszköz elválaszthatatlan részévé válik üzleti életének és rutinjának. Tekintse meg a napra esedékes feladatok listáját, hogy tudja, mi történik és mire kell összpontosítania. Használja a ClickUp több mint 100 integrációját, hogy megbeszéléseket ütemezzen és üzeneteket küldjön ügyfeleinek és potenciális ügyfeleinek.

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

Ha jó ötlete van, nyissa meg mobilját, és hozzon létre egy új feladatot a ClickUp Spaces alkalmazásban.

Vessünk egy pillantást a ClickUp funkcióira, amelyek miatt ez a legjobb CRM edzők számára.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Docs seg ítségével az összes dokumentumot az alkalmazáson belül tárolhatja. Nyissa meg az SOP dokumentumot, és frissítse, ha szükséges. Az új ügyfelek számára cselekvési tervek készítésétől, táblázatok hozzáadásától és könyvjelzők beágyazásától a meglévő ügyfelek számára jegyzetek és naplók írásáig a Docs mindent elvégez.

Ossza meg tervezési briefjét nyilvánosan vagy magánjelleggel egy egyszerű link segítségével a ClickUp Docs-ban.

A Spaces segít megszervezni a munkáját a ClickUp-ban. Személyre szabhatja az egyes tereket, legyen szó személyes vagy szakmai használatról. Például létrehozhat tereket az ügyfelek bevonására, az ajánlataira, a szerződéseire stb.

A ClickUp rugalmas Spaces funkciójával egyszerűen létrehozhat átfogó és szervezett helyszíneket, amelyeket testre szabhat a csapatának, osztályának vagy projektjeinek.

Testreszabhatja feladatait a ClickUp segítségével

A ClickUp integrálható harmadik féltől származó eszközökkel, például projektmenedzsment szoftverekkel ügyfélút-térképészeti eszközökkel , e-mail automatizálási eszközökkel és marketing eszközökkel, amelyek különböző üzleti rendszerek közötti adatáramlást tesznek lehetővé.

A ClickUp korlátai

A helyek száma a csomagod alapján korlátozott.

A testreszabás túlzottan bonyolult lehet az új felhasználók számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. CoachVantage

via CoachVantage

A CoachVantage életmód-tanácsadó szoftver számos funkciót ellát, többek között ügyfél-bevonást, ügyfél-önfoglalást, emlékeztetőket, kétirányú naptárszinkronizálást és kapcsolattartás-kezelést.

Szeretnéd bővíteni edzői vállalkozásodat anélkül, hogy több időt kellene fordítanod a logisztikai feladatokra. A CoachVantage elvégzi a leginkább frusztráló és ismétlődő feladatokat, hogy te a hatékony edzői munkára koncentrálhass.

Ez a platform nemcsak minden ügyfelet nyomon követ, hanem segít jobban kezelni az idődet is. Például egy helyen kezelheted az összes ügyféladatot. Minden, amire szükséged van – számlák, coaching megbízások és az ügyfelek előrehaladása – kéznél van.

A CoachVantage legjobb funkciói

Testreszabhatja a felület megjelenését a vállalkozása nevével, logójával és színeivel.

Az erőforrás-könyvtár lehetővé teszi az edzőknek és az ügyfeleknek, hogy fájlokat és dokumentumokat töltsenek fel, szabványos jegyzet-sablonokat hozzanak létre, valamint fájlokat importáljanak a Dropboxból, a Google Drive-ból vagy az Evernote-ból.

A szerződéseket elektronikus aláírással láthatja el, ha azokat beágyazza a program regisztrációs oldalába, így biztosítva a zökkenőmentes ügyfél-bevonást.

A CoachVantage korlátai

Az ügyfélportálról érkező e-mailek az ügyfél spam mappájába kerülnek.

Az edzők nem tudnak csoportos foglalkozásokat ütemezni

CoachVantage árak

Clarity Plan: 26 USD/hó

Aha Plan: 44 USD/hó

CoachVantage értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Zoho CRM

via Zoho CRM

A meglévő és potenciális ügyfélkör a legnagyobb érték egy vállalkozás számára. Ha nem dokumentálja valahol az adatokat, ez a hatalmas érték elveszik a coaching iparban. A CRM eszközök nélkül nehéz manuálisan nyomon követni az ügyfeleket vagy a potenciális ügyfelek listáját és alapvető interakciós előzményeiket.

A vezető coaching cégek a Zoho CRM-et használják az ügyfelekkel való kommunikáció nyomon követésére és kezelésére. Az ügyfelekkel való interakciók táblázatos nyilvántartása hibalehetőségekkel jár és időigényes, ezért a Zoho CRM szoftvert alkalmazzák az ügyfelek előrehaladásának nyomon követésére, a szűk keresztmetszetek vizualizálására és a bevételeiket befolyásoló trendek azonosítására.

A Zoho CRM-et választják a kapcsolattartás, a találkozók ütemezésének és a marketing automatizálásának kezelésére az edzői pályafutásuk során. A Zoho mindezt úgy teszi, hogy Önnek nem kell különböző eszközökkel bajlódnia. Azonban lehet, hogy üzleti edzőként pályafutása elején még nincs szüksége ezekre a funkciókra. A Zoho inkább nagyobb vállalkozásoknak, mint egyéni vállalkozóknak való.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Az automatikus e-mail értesítésekkel naprakész információkat kaphat az új, közelgő és lemondott találkozókról, és értesítheti edzői ügyfeleit, ha nem érhető el.

Szerezzen be egy testreszabható foglalási oldalt, amely szinkronizálható a weboldal-készítőjével, és beágyazható a weboldalába, ahol ügyfelei fizethetnek, amikor szolgáltatásait foglalják.

A Zoho bookings segítségével órákat és csoportos edzéseket tervezhet, és szinkronizálhatja azokat a Google naptárával, hogy elkerülje a kettős foglalásokat.

A Zoho CRM korlátai

Tanulási görbe az első használatkor

A Zoho alkalmazások nem úgy vannak konfigurálva, hogy jól működjenek egymással.

Zoho CRM árak

Ingyenes

Standard: 14 USD/felhasználó/hónap

Professional: 23 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 40 USD/felhasználó/hónap

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4/5 (2505 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (6585 értékelés)

4. HubSpot

via HubSpot CRM

Tegyük fel, hogy Ön egy táplálkozási coaching intézet projektmenedzsere, ahol több, egymástól független eszköz áll rendelkezésre az ügyfélkapcsolat-kezelés minden szakaszához.

Mivel az adatok nem egy központi helyen találhatók, minden nap időt kell szánnia arra, hogy különböző szoftverekből összeadja a bevételeket, jelentéseket és elemzéseket, hogy kiszámítsa a bruttó bevételt.

A HubSpot CRM-je coaching vállalkozások számára egy összekapcsolt ügyfélkezelő rendszer. Az árajánlat-készítő eszközök automatizálják az ügyfelek értékesítését, beszedik a fizetéseket és kezelik a bevételeket a CRM-en belül. A marketing automatizálási eszközök lehetővé teszik személyre szabott kommunikáció küldését az ügyfélkezeléshez. Szegmentálja az ügyfeleket az időben megtartott coaching ülések és az éves előfizetések alapján.

A HubSpot CRM-jének használata a kapcsolatépítéshez felszabadítja az idejét, hogy olyan kritikus feladatokra koncentrálhasson, mint a projektmenedzsment, a támogató vezetői szerep és a pontos eredmények jelentése a vezetőségnek.

A HubSpot legjobb funkciói

Készítsen olyan marketingstratégiákat, amelyek megfelelnek ügyfelei igényeinek a Hubspot Marketing Hub segítségével.

Projektkiosztási funkciók a haladás nyomon követéséhez nagyobb coaching vállalkozások számára, több érdekelt féllel

Automatizált kommunikációs funkciók, mint például automatizált lead nurturing és scoring, e-mail drip kampányok és űrlapautomatizálás testreszabott és részletes kérdőívekhez.

A HubSpot korlátai

A coaching CRM ijesztő lehet az első használók számára

A CRM szoftverek kifejezetten nagyobb coaching vállalkozások számára készültek, nem pedig egyéni coachok számára.

HubSpot árak

Marketing Hub Free

Marketing Hub Professional: 800 USD/hó

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (10 620 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3955 értékelés)

5. Gyakoroljon jobban

via Practice Better

A Practice Better egy all-in-one gyakorlatkezelő szoftver egészségügyi edzők számára, amely segít nekik wellness-gyakorlataik bővítésében és az ügyfelekkel való interakciók javításában.

Készítse el, indítsa el és kövesse nyomon online tanfolyamait a ügyfélkapcsolat-kezelő platformról. A Practice Better virtuális edzői irodája automatizálja wellness-gyakorlatainak kezelését és egy helyen rendszerezi az ügyfelek adatait.

Vegyünk egy példát arra, hogyan használja Erica Dias, okleveles mentálhigiénés tanácsadó a Practice Better CRM-megoldást egy olyan összetartó ökoszisztéma létrehozására, amelyben a páciensek a kezelések között is kapcsolatban maradnak terapeutájukkal, javítva ezzel a coaching hatékonyságát.

A marketing szakaszban ennek a coaching platformnak a legfontosabb funkciói a potenciális ügyfelek adatainak rögzítésére szolgáló űrlapok és a találkozók ütemezésére szolgáló szoftver. A potenciális ügyfelek kitöltik a weboldalán található űrlapot, és egy lépésben ingyenes konzultációt foglalnak.

Az olyan fejlett funkciók, mint az üzenetküldés, a feladatok és a dokumentáció, rendkívül fontosak, amikor az ügyfél beiratkozik a coaching programba.

A Practice Better legjobb funkciói

A Coaches Console lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy nyomon kövessék étkezési és életmódbeli döntéseiket, és biztonságban tartja az ügyfelekkel való interakciókat.

A robusztus jelentéskészítés betekintést nyújt az üzleti műveletekbe és a mutatókba, valamint átfogóbb képet ad a gyakorlat teljesítményéről.

Szervezzen workshopokat edzőcsoportok számára, és automatizáljon mindent a számlázástól a foglalásig és a kommunikációig.

A Practice Better korlátai

Nincsenek beépített szerződések vagy elektronikus aláírások új ügyfelek számára.

Az árak nem kedvezőek a kisvállalkozásoknak vagy az egyéni egészségügyi edzőknek.

Practice Better árak

Starter: 25 USD/hó

Professional: 59 USD/hó

Plusz: 89 USD/hó

Csapat: 145 USD/hó

Practice Better értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (94 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (31 értékelés)

6. HoneyBook

via HoneyBook

A sikeres coaching vállalkozásoknak két közös vonása van: gyorsan kielégítik az ügyfelek igényeit, és a tartós siker érdekében hosszú távú ügyfélkapcsolatokra támaszkodnak. Azonban a vállalkozás növekedésével nehézségessé válik ugyanolyan minőségű szolgáltatást nyújtani a megfelelő ügyfélkezelő CRM nélkül.

Hogyan kezeli a növekvő kisvállalkozás vagy egyéni praxis követelményeit, és hogyan biztosítja, hogy a potenciális és meglévő ügyfelek egyenletes élményben részesüljenek?

Ismerje meg a HoneyBook CRM-jét független üzleti coachok számára. A coaching típusától függetlenül a HoneyBook egyszerűsíti az összes ügyfélkapcsolatot és automatizálja az adminisztratív feladatokat, hogy Ön az ügyfelek elégedettségére koncentrálhasson.

Például, mint életmód-coach, CRM nélkül táblázatot használna az ügyfelek előrehaladásának nyomon követéséhez, emlékeztetné őket a következő ülésre, és fizetésre ösztönözné őket. A HoneyBook automatizálja a folyamatos kommunikációt, kezeli a szerződéseket, a számlázást és a fizetések feldolgozását, valamint tárolja a beiratkozási dokumentumokat.

A HoneyBook legjobb funkciói

Védje edzői programjait professzionális online szerződésekkel, böngésszen jogilag ellenőrzött sablonok között, és engedje meg ügyfeleinek, hogy bárhonnan aláírják azokat.

Testreszabhatja az előre elkészített ajánlat sablonokat, és kombinálhatja őket a beérkező coaching ügyfelek számláival és szerződéseivel.

Hozzon létre egyedi automatizálást az ügyfelek nyomon követéséhez, kapjon emlékeztetőket, amikor egy feladat határideje közeledik, automatikusan válaszoljon a kérdésekre, és kövesse nyomon a kérdőíveket.

A HoneyBook korlátai

A beállítási folyamat első használatkor bonyolult lehet.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a kommunikáció és az ügyfelek előrehaladásának személyre szabásához

HoneyBook árak

Starter: 8 USD/hó

Essentials: 16 USD/hó

Prémium: 33 USD/hó

HoneyBook értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (596 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (156 értékelés)

7. Agile CRM

via Agile CRM

A több részleggel rendelkező nagyobb coaching vállalkozásoknak fejlett CRM-funkciókra van szükségük az ügyfél életciklusának minden szakaszában, az értékesítéstől és marketingtől az ügyfélszolgálatig. Ahelyett, hogy ezekhez a funkciókhoz különálló rendszereket használnának, a CRM egyetlen megbízható forrásként automatizálja az értékesítést, a marketinget és az ügyfélszolgálatot.

Az Agile CRM coaching vállalkozások számára egy többcélú eszköz az ügyfélkapcsolatok kiépítéséhez és fenntartásához. Az értékesítési csapat az értékesítési automatizálási szoftvert használja a potenciális ügyfelek pontozásához, a kapcsolatok megtekintéséhez és az ügyfélút elemzéséhez.

A marketingcsapatok a coaching CRM-et használják az ügyfélkapcsolatok optimalizálására, a potenciális ügyfelek szegmentálására, az ügyfélkapcsolatok személyre szabására és több üzlet megkötésére.

Az Agile CRM ügyfélszolgálati automatizálási funkciókkal rendelkezik, amelyek segítségével jobban megértheti ügyfeleit, és akkor segíthet nekik, amikor a legnagyobb szükségük van rá.

Az Agile CRM legjobb funkciói

Készítsen 360 fokos kapcsolattartási nézetet minden ügyfélről, és ossza meg az információkat a csapatok között, beleértve az ügyfél eddigi interakcióit az Ön coaching gyakorlatával.

A drag-and-drop tervező segítségével percek alatt többfázisú marketingkampányokat hozhat létre.

A közösségi média integrációk lehetővé teszik, hogy figyelemmel kísérje márkáját, azonosítsa és rögzítse a közösségi oldalakról érkező potenciális ügyfeleket, valamint részt vegyen a releváns beszélgetésekben, hogy növelje részvételét edzői programjaiban.

Az Agile CRM korlátai

A tömeges adatfeltöltés problémás

Nem teszi lehetővé a névjegyek tömeges importálását.

Agile CRM árak

Ingyenes

Starter: 8,99 USD

Normál: 29,99 USD

Enterprise: 47,99 USD

Agile CRM értékelések és vélemények

G2: 4/5, (344 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (512 értékelés)

8. My Coach Office (MCO)

via My Coach Office

Az MCO segít a karriercoachoknak fantasztikus ügyfélélményt nyújtani és egy platformról irányítani az üzleti tevékenységeket, anélkül, hogy adminisztratív feladatokhoz kötődnének.

A coaching CRM szoftver gyors beállítást kínál, és minimálisra csökkenti az időt, amelyet a találkozók ütemezésével, a számlák készítésével és a munkád biztonsági mentésével töltesz.

A My Coach Office legjobb funkciói

Az online adminisztrációs központban áttekintheted a beérkező coaching ügyfeleket, a naptárat, a találkozókat és a csoportos foglalkozásokat.

A biztonságos edzői és ügyfél-hozzáférési portál online tárolja az ügyfélaktákat, a foglalkozások jegyzetét, a házi feladatokat és a naplókat.

Testreszabható naplók, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen

A My Coach Office korlátai

Nincs kétirányú szinkronizálás a Google Naptárral

A találkozókat csak az edzők, és nem az ügyfelek foglalhatják le.

My Coach Office árak

Kickstarter: 19 USD/hó

Prémium: 39 USD/hó

Vállalati: 79 USD/hó

My Coach Office értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Keap

via Keap

Képzelje el a következő helyzetet. Ön marketing coach. Negyedik ügyfelével kapcsolatban felmerül a kérdés, hogyan fogja kezelni ügyfélkörének igényeit és követelményeit. Lehet, hogy még mindig táblázatokat használ a szervezettség érdekében, de nem tud eleget tenni az ügyfelek elvárásainak. Még az egyszerű feladatok is nehézkessé válnak, például az, hogy felidézze, hol tartanak a következő lépések megtervezéséhez.

Ez a folyamat felesleges órákat, frusztrációt és zavart okoz a napodban.

A Keap edzőknek szánt CRM-jével prioritásként kezelheti azokat a potenciális ügyfeleket, akik készek folytatni az utazásukat, a tevékenységek nyomon követése alapján a megfelelő termékeket kínálhatja nekik, és olyan gyakorlati tapasztalatot teremthet, amely nem igényel túlzott mértékű beavatkozást az Ön részéről. A Keap CRM segítségével több időt, nagyobb forgalmat és nagyobb nyugalmat nyerhet, és nem kell a vállalkozása projektmenedzsmentjével bajlódnia.

Ezenkívül korlátozza a foglalási időpontokat azokra az új potenciális ügyfelekre, akik készek a következő lépésre, vagyis a coaching csomagokba való beiratkozásra. Továbbá kínáljon időpontokat a legalkalmasabb vásárlóknak, és tartsa a kapcsolatot az érdeklődő, de kevésbé alkalmas potenciális ügyfelekkel informatív tartalmakkal.

A Keap legjobb funkciói

Az egyszerű automatizálás lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy konzultációkat vagy csoportos coachingot szervezzenek anélkül, hogy oda-vissza kellene levelezniük.

Automatizálja az egy vagy több ügyfélnek küldött üzeneteket, beleértve a tartalmat, az ajánlatokat és az új szolgáltatásokkal kapcsolatos frissítéseket.

Csatornázza a legjobb potenciális ügyfeleit egy ingyenes konzultációra a Keap életmód-tanácsadóknak szóló értékesítési és marketing automatizálási rendszerével.

A Keap korlátai

A mobilalkalmazás nem olyan hatékony, mint a számítógépes verzió.

Az új felhasználók el vannak ájulva a funkcióktól

Keap árak

Pro: 159 USD/hó

Max: 229 USD/hó

Ultimate: 229 USD/hó

Keap értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1462 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (1259 értékelés)

10. Less Annoying CRM (LACRM)

via Less Annoying CRM

A coaching iparágban nem mindenki jártas a technológiában. A kisebb vállalkozások és az egyéni coachok nem feltétlenül rendelkeznek olyan költségvetéssel, amelyből szoftverfejlesztőket alkalmazhatnának a coaching szolgáltatásokhoz szükséges CRM bevezetésére.

Itt jön a Less Annoying CRM (LACRM) segítségedre. Gyors beállítással és ugyanazokkal a funkciókkal és jellemzőkkel rendelkezik, így könnyebben használható, mint a listán szereplő legtöbb másik lehetőség. Kövess nyomon ügyfeleid igényeit és céljait, tarts fenn egy hatalmas hálózatot az érdeklődő potenciális ügyfelekből, és maradj szervezett a coaching üzletágad minden területén. A LACRM az egyik legegyszerűbb coaching platform a kapcsolatok nyomon követéséhez és az üzletágad fejlesztéséhez.

A Less Annoying CRM legjobb funkciói

A lead-jelentés frissített listát ad az összes potenciális ügyfélről, beleértve azok státuszát és prioritását.

A LACRM webalapú, így bármilyen eszközről elérhető, szinkronizálás vagy telepítés nélkül.

E-mailes beszélgetések rögzítése a CRM-ben bármely e-mail szolgáltatótól

Kevésbé bosszantó CRM-korlátozások

Nincs alkalmazás Androidra vagy iOS-ra

Kis csapatok számára tervezték, ha azonban bővíteni szeretné coaching tevékenységét, akkor más eszközre kell átállnia.

Kevésbé bosszantó CRM árak

15 USD/felhasználó/hónap

Kevésbé bosszantó CRM-értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (592 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (532 értékelés)

Turbózza fel vállalkozását egy edzőknek készült CRM-mel

Amikor bevezeti a coaching CRM szoftvert, meg fog lepődni, milyen gyorsan változnak a dolgok az üzletében. Korábban elárasztották a felhalmozódó apró dolgok. Több ügyfél ügyeinek nyomon követése idő- és energiaigényes feladat.

A ClickUp edzőknek készült CRM-jével hozhatja ki magából a legjobbat. Zárjon több üzletet, értékesítsen edzői programokat új ügyfeleknek, összpontosítson egy emlékezetes élmény megteremtésére, és nézze meg, hogyan gyorsul fel vállalkozása egy CRM-stratégiával.

Használja a ClickUp CRM-et edzők számára, hogy egyszerűsítse a státuszfrissítéseket, az átadásokat és egyebeket az edzői gyakorlatában. Biztosítsa a zökkenőmentes működést, függetlenül attól, hogy milyen változások történnek a csapatában, azáltal, hogy összekapcsolja a releváns dokumentumokat és feladatokat, hogy könnyen nyomon követhesse a munkát.

Prémium ügyfélélményt kínálhat frissítésekkel, megújításokkal kapcsolatos kommunikációval, előrehaladási jelentésekkel és még sok mással.

Hatékony projektmenedzsment funkcióival, fejlett célkitűzési lehetőségeivel és időkövetési funkciójával több ügyfél kezelése is gyerekjáték. Gondoskodjon arról, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, függetlenül attól, hogy ön egyéni edző vagy egy nagyobb csapat tagja. A robusztus kommunikációs eszközök egyszerűsítik a részlegek közötti együttműködést. Érje el a legjobb eredményeket ügyfelei számára, függetlenül attól, hogy milyen méretű az edzői vállalkozása.

A ClickUp stratégiai tervezési sablonjai előnyt biztosítanak az üzleti terv kidolgozásában.

Akár önálló edzőként szeretné egyszerűsíteni vállalkozása működtetését, akár nagy léptékű edzői vállalkozást működtet, a ClickUp a legjobb CRM-megoldás az Ön számára.

De ne higgyen csak nekünk! Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp-ot!