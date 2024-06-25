15 kihívás, amellyel az új vállalkozások szembesülnek

A technológiai ipar zsúfolt piacán a következő millió dolláros ötlet remek kiindulópont, de annak sikeres üzletté fejlesztése több erőfeszítést igényel. A HBR állítása szerint „a startupok több mint kétharmada soha nem hoz pozitív hozamot a befektetőknek”.

Miért történik ez? Milyen kihívásokkal szembesülnek a startupok? És ha Ön is szembesül valamelyikkel, hogyan lehet leküzdeni azokat? Derítsük ki!

15 startup kihívás és megoldás

A legfontosabb kihívás az ötlete. Alapvetően annak értelmesnek kell lennie. Ha az, amit épít, olyan, mint a Juicero – amelyet egykor a „Szilícium-völgy ostobaságának legnagyobb példájaként” emlegettek –, akkor az eleve kudarcra van ítélve.

Ha már túljutott ezen az akadályon, íme néhány kihívás, amellyel szembesülhet.

1. A termék és a piac összehangolása

A termék-piac illeszkedés azt jelenti, hogy egy termék vagy szolgáltatás milyen mértékben felel meg a piaci keresletnek. Lényegében azt a kérdést teszi fel: „ez egy olyan egyedi ajánlat, amelyet az emberek nagyon szeretnének?”

A termék és a piac közötti megfelelőség megtalálása a legtöbb startup számára kihívást jelent, mivel gyakran csak egy ötlettel indulnak. Tegyük fel például, hogy van egy ötlete egy új közösségi hálózathoz. Tudnia kell:

Kinek kell ez?

Mi teszi egyedivé?

Ki fogja hiányolni, ha nem fejlesztik ki?

Fizetni fognak érte?

Ha nem tud válaszolni ezekre a kérdésekre, akkor nem fogja tudni, hol van a piac, ami végső soron kudarchoz vezethet.

A termék piaci megfelelőségének megtalálásához próbálja ki az alábbiakat.

A célközönség azonosítása

Határozza meg célcsoportját, és ismerje meg igényeiket felmérések, interjúk és megfigyeléses elemzések segítségével.

Kristályosítsa ki értékajánlatát

Határozza meg, hogy ügyfelei melyik problémáját – amelyet sürgősen meg kell oldani – oldja meg.

MVP létrehozása és tesztelése

Készítsen egy minimálisan életképes terméket, és tesztelje azt potenciális ügyfelekkel. A/B tesztekkel is összehasonlíthatja termékének különböző verzióit. Ezután ismételje meg és javítsa a termék-piac illeszkedését.

2. Finanszírozás biztosítása

„2023 harmadik negyedévében 311 000 új vállalkozás jött létre az Egyesült Államokban” – állapítja meg a Statista. A világjárvány, a háború és a gazdasági visszaesés miatt a kockázati tőke befektetői is óvatosak a pénzükkel.

Ahhoz, hogy leküzdje ezt a kihívást, ki kell emelkednie a tömegből.

Összpontosítson a megkülönböztető tényezőkre

Építse fel prezentációját úgy, hogy bemutassa, miben jobb a termék/megoldás, mint a piacon lévő többi termék/megoldás.

Pénzügyi optimalizálás

Ellenőrizze pénzügyeit. Szüntesse meg a felesleges kiadásokat, és mutassa be a többi kiadás megtérülését. Mutasson be egy világos képet arról, hogy a befektető milyen hozamra számíthat az Ön által bemutatott értékelés alapján.

Diverzifikálja a finanszírozási forrásokat

Fedezze fel az alternatív finanszírozási forrásokat, mint például az angyalbefektetők, állami támogatások, inkubátorok, akcelerátorok, közösségi finanszírozás vagy partnerségek.

3. Irreális elvárások

Ön egy alapító. Biztosan ambiciózus és pozitívan tekint a jövőre. De ez a szemlélet irreális lehet. Például elvárhatja, hogy egy új alkalmazott azonnal eredményeket érjen el. Vagy hogy értékesítési csapata évente tízszeresére növelje az eladásokat.

Ezek irreális elvárások. Ha ilyen elvárásai vannak, az Ön és csapata kudarcához vezethet. Ez csalódáshoz, frusztrációhoz, sőt kiábránduláshoz is vezethet.

Beszéljen egy vezetővel, partnerrel, mentorkal vagy coach-csal, hogy megerősítse elvárásait. Kérdezze meg, ők mit várnának, és egyeztesse össze az Ön elvárásaival.

Reális célokat tűzzön ki

Használja a SMART keretrendszert, hogy olyan üzleti célokat tűzzön ki, amelyek reálisak és elérhetők a csapata számára. Nagyszabású célok kitűzése remek dolog, de ne legyenek olyan nagyok, hogy a csapata már a próbálkozás előtt feladja. A startupok számára az OKR szoftver használata is hasznos lehet.

A ClickUp segítségével egyetlen helyen hozhatja létre, érheti el és követheti nyomon az összes OKR-jét a csapatok és osztályok között.

Kérjen visszajelzést

Néha csak utólag derül ki, hogy egy elvárás ésszerűtlen volt. Ha valami nem felel meg az elvárásoknak, kérjen visszajelzést. Hallgassa meg a kudarc okait, és ennek megfelelően módosítsa elvárásait.

4. Pénzügyi menedzsment

A nem megfelelő költségvetés, az elavult könyvelési rendszerek, a cash flow tervezésének elmulasztása és a tüneti megoldások a kezdeti szakaszban természetesek. Ahogy azonban növekszik/bővül, ez a kihívás teljes katasztrófává válhat.

Kerülje el ezeket a következő megoldásokkal.

Készítsen pénzügyi tervet

Vázolja fel rövid és hosszú távú céljait, beleértve a bevételi előrejelzéseket, a kiadásokat és a részletes cash flow előrejelzéseket. Ez átláthatóságot teremt és segít Önnek a dolgok felett tartani a kontrollt.

Állítsa össze a megfelelő csapatot

Vegyen fel könyvelőket, pénzügyi elemzőket, adószakértőket, könyvvizsgálókat és tanácsadókat, hogy pénzügyi menedzsmentje a legmagasabb színvonalú legyen. Nem kell mindet teljes munkaidőben alkalmaznia – szabadúszók vagy tanácsadók is megfelelnek.

A növekedés során nem végezheti el manuálisan a könyvelést. Állítson be automatizált könyvelést, fizetésfeldolgozást, nyomon követést stb.

5. Felvétel

A megfelelő emberek felvétele a megfelelő munkára, a megfelelő fizetéssel még a legnagyobb vállalatok számára is kihívást jelent, nemhogy a startupok számára. A tehetségek száma korlátozott. A mai alkalmazottak igényesek. És lehet, hogy a költségvetését is meg kell növelnie.

Valójában a legjobb szakemberek közül sokan még mindig a startupok és a nagyvállalatok közötti választás előtt állnak. Szisztematikus megközelítéssel kezelje a toborzási folyamat során felmerülő gyakori kihívásokat.

Részvények felajánlása

Ez az, amit a legtöbb startup tesz, hogy kompenzálja az alacsonyabb javadalmazási csomagokat. Vonzó a legtehetségesebb munkavállalók számára, mivel hosszú távon lehetővé teszi a vagyonépítést.

Építsen pozitív munkakultúrát

„Szinte az összes Z generációs és millenniumi fiatal célorientált munkát szeretne, és nem félnek elutasítani azokat a munkákat, amelyek nem felelnek meg az értékeiknek” – állapítja meg a Deloitte. Legyen szilárd alapja az értékeknek, meggyőződéseknek és etikai elveknek. Dokumentálja és tegye közzé a munkakultúrát.

Legyen befogadó és rugalmas

Legyen rugalmas, és összpontosítson a munkavállalók jólétére. Ne alkalmazzon általános érvényű szabályokat, hanem ismerje meg az egyes személyek igényeit. Legyen befogadó a sokszínű emberekkel és igényeikkel szemben.

6. Szabályozási kérdések

Az iparágtól és a földrajzi helytől függően, ahol működik, több tucat szabályozási és megfelelési követelménynek kell megfelelnie. Például a fintech vagy az egészségügy területén több szabályozási szempontot kell figyelembe venni, mint az IT-ban.

Ne várja meg, amíg ezek kihívássá válnak. Legyen egy lépéssel előrébb a következő tippekkel.

Tanulmányozza a helyzetet

Akár egyedül, akár tanácsadók és mentorok segítségével, tanulmányozza az Önre vonatkozó szabályozási környezetet. Ismerje meg az etikai kötelezettségeket is. Például jogilag előfordulhat, hogy a nemzeti minimálbért kell fizetnie, de etikai szempontból elvárható, hogy a nemzeti megélhetési bért fizesse.

Hozzon létre megfelelőségi csapatokat

Állítson össze egy erős ügyvédi és jogi szakértői csapatot, amely gondoskodik a szabályozási előírások betartásáról. Ha még nem áll készen egy menő ügyvédi iroda bevonására, kezdje kicsiben. De minél hamarabb kérjen segítséget.

7. Heves verseny

Minden nap új startupok jelennek meg világszerte. Szinte minden kategória telített. Például a tartalomkészítő szoftverek kategóriájában 296 termék szerepel a G2 listáján.

Bár úgy gondolhatja, hogy remek ötlete és egyedülálló ajánlata van, valószínűleg már létezik ehhez hasonló alkalmazás. A következő megoldásokkal hatékonyan versenyezhet.

Tegye egyedivé startup vállalkozását

Amennyire csak lehetséges, azonosítsa azokat a tényezőket, amelyek kiemelik Önt a többiek közül, és hangsúlyozza ezeket. Ez lehet a biztonság, az árképzési modellek, a technológiai képességek, az ügyfélszolgálat vagy bármi más. Találja meg, miért kiváló, és beszéljen erről.

Használja a történetmesélést

A történetek segítenek a kapcsolatépítésben. Segítenek az embereknek elképzelni egy olyan jövőt, amelyet talán nem is tudtak volna elképzelni. Használja a történetmesélést minden kommunikációjában. Készítsen jelentéseket, amelyek a termék piaci jelentőségéről szólnak. Írjon esettanulmányokat, amelyek bemutatják, hogyan használták az ügyfelek a termékét, és milyen eredményeket értek el vele. Szerezzen ajánlásokat és rövid idézeteket az ügyfelektől.

8. Rossz csapatmenedzsment

Legyünk őszinték! A startupok dinamikus környezetben működnek, ahol sok a kísérletezés és a hibázás. A káosz a normális. Akik nem tudnak boldogulni a káoszban, valószínűleg nem alkalmasak erre a környezetre.

Még ha ezt meg is értik, a vezetők nem teljesítik a feladatukat. Nehézséget okoz nekik a célok hangsúlyozása, a jövő bemutatása, az akadályok eltávolítása és a büszkeség érzésének megteremtése a csapataikban.

Ha Ön is szembesül ezekkel a problémákkal, próbálja ki az alábbiakat.

Határozza meg a szerepeket és a felelősségi köröket

Használjon általánosan elfogadott keretrendszert, például OKR-t vagy KPI-ket, hogy meghatározza a csapat tagjainak szerepeit és felelősségi köreit. Mutassa meg nekik, hogy mik a céljaik, és tegye azokat láthatóvá.

Kommunikáció

Az alkalmazottak elveszítik motivációjukat, ha távol érzik magukat a vezetőségtől. Ezért rendszeresen kommunikáljon csapataival. Küldjön heti összefoglaló e-maileket, tartson town hall meetingeket, vagy írjon jegyzeteket az ügyfelekkel való interakcióiról. Tartsa fenn a kapcsolatot.

Mentorálja vezetőit

Nem mindenki született vezetőnek. Ne is várja el tőlük, hogy azok legyenek. Az első alkalommal vezető pozícióba kerülőknek adjon útmutatót, hogyan lehet jó vezető. A tapasztaltabbaknak ismételje meg a startup értékeit, és hogy mit jelent itt vezetőnek lenni.

9. Márkaismertség megteremtése

Startupként gyakran a nulláról indul, ami azt jelenti, hogy senki sem ismeri, még nem bíznak meg benne, ezért nem vásárolnak Öntől. Lehet, hogy nincs olyan nagy költségvetése, mint a már megalapozott vállalkozásoknak, hogy nagyszabású reklámkampányokat indítson vagy márka-nagykövetet alkalmazzon.

Tehát kreatívnak kell lennie, hogy elismerjék a márkáját.

Tartalom létrehozása

Készítsen hatékony, megkülönböztetett tartalmakat, tegye közzé és terjessze széles körben. Tartalmával oktassa a potenciális ügyfeleket, és teremtsen értéket az életükben, hogy felfigyeljenek Önre és emlékezzenek Önre.

Például, ha kiadásokkezelő platformot hoz létre, akkor készíthet tartalmakat a hitelkártyák használatáról, az adósságkezelésről, a kedvező ajánlatok megtalálásáról, a költségvetés használatáról stb., amelyek nem közvetlenül a termékét értékesítik, hanem a közönség bizalmát építik a márkája iránt.

Építsen a meglévő hitelességre

Lehet, hogy a vezérigazgatója jó kapcsolatokkal rendelkezik. Lehet, hogy a termékvezetője aktív Reddit-felhasználó. Lehet, hogy a marketingvezetője nagy név a LinkedIn-en. Lehet, hogy az új tartalomvezetője már rendelkezik podcasttal.

Keresse meg azokat a személyeket a szervezetében, akik rendelkeznek némi közönséggel, és használja ki ezeket a korlátozott erőforrásokat a márka rendkívüli ismertségének megteremtéséhez.

10. Ismert és ismeretlen kockázatok

Minden vállalkozásnak számos kockázattal kell szembenéznie működése során. Néhány kockázat előre látható, például a következő finanszírozási kör megszerzésének nehézségei vagy a kiberbiztonsági sebezhetőség.

Más kockázatok teljesen ismeretlenek lehetnek, mint például egy világjárvány, a szabályozás változása vagy egy háború. Vállalkozás tulajdonosaként mindenképpen fel kell készülnie ezekre.

Rendszeresen értékelje a potenciális kockázatokat

Használjon olyan eszközöket, mint a SWOT-elemzés, a Monte Carlo-szimuláció, az öt miért-kérdés stb., hogy rendszeresen értékelje a potenciális kockázatokat. Az egyes részlegeken belül végezhet speciális ellenőrzéseket, például sebezhetőségi értékelést és behatolási tesztelést (VAPT) a kiberbiztonsági kockázatok felmérésére.

Kockázatcsökkentő stratégiák kidolgozása

Tudja meg, mit tenne, ha egy kockázat megvalósulna. Például készítsen tervet arra az esetre, ha adatvédelmi incidens történne. Vagy diverzifikálja a finanszírozási forrásokat, hogy védje magát egy befektető visszalépése ellen.

11. Alapító-központúság

Az alapító által vezetett startupok egyik legnagyobb kihívása, hogy az alapító aránytalanul nagy szerepet vállal, ami gátolja a szervezet növekedését.

Gyakran előfordul, hogy egy technológus alapító fantasztikus terméket hoz létre, amely nem kelendő, mert nem hallgatott a piacra. Vagy egy ambiciózus, látnok vezető, akivel mások nehezen tudnak együtt dolgozni.

A startupoknak le kell vetkőzniük a alapító vállalkozásának identitását, hogy növekedni tudjanak és sikeresek legyenek. Ehhez a alapító-vezetőnek a következőket kell tennie:

Építsen csapatot

Ne próbáljon mindent egyedül csinálni. Állítson össze egy szakértői csapatot, és ossza meg a feladatokat. Még ha eleinte unalmasnak is tűnik, hosszú távon megéri.

Legyen nyitott a visszajelzésekre

Aktívan hallgassa meg minden érdekelt felet, beleértve a felhasználókat, ügyfeleket, alkalmazottakat, vállalkozókat, befektetőket és kollégákat. Bár döntései során nem feltétlenül veszi figyelembe minden véleményüket, legyen nyitott a kritikára, az eltérő véleményekre és a vitákra.

Rendszeresen tartson szünetet

Az alapító-vezérigazgatók gyakran úgy gondolják, hogy vállalkozásuk spontán összeomlik, ha szabadságra mennek. Akár igaz ez, akár nem, ez mérgező gondolat. Tehát miután felállította a csapatot és stabilizálta a működést (általában a kezdés után 6-12 hónapon belül), tartson szünetet. Jöjjön vissza, és nézze meg, hogyan növekszik vállalkozása ön nélkül.

12. Vélemény és cselekvés merevsége

A sikeres startupokat határozott emberek építik fel. Ők azok, akik valami hibát látnak a világban, és van egy ötletük, hogyan lehetne megváltoztatni. Ennek következtében végül nagyon merevek lesznek a véleményükben.

Ez kihívást jelent, mivel az ügyfelek igényei és a piacok folyamatosan változnak. A alapító-CTO-nak lehet, hogy határozott elképzelései vannak arról, hogy milyennek kell lennie egy terméknek, de ha az ügyfelek nem értenek egyet ezzel, akkor változtatni kell.

Ha ilyen kihívással szembesül, próbálja meg a következőket.

Lépjen ki egy külső szemlélő perspektívájába

Váljon el a terméktől, és tegye fel magának a kérdést: „Ha valaki más készítette volna ezt, mit éreznék?” Helyezkedjen a vásárló helyébe, és próbálja megérteni, miért nem találnak visszhangra az Ön megközelítése. Hasznos lehet néhányukkal beszélni, hogy megértsük, mi a helyzet.

Beszéljen egy mentorral/coach-csal

Egy jó mentor/coach segít megérteni a másik fél perspektíváját. Megítélés nélkül beszélgetnek Önnel a rugalmatlanságáról, biztonságos teret biztosítva Önnek, hogy elfogadja hibáit.

13. Nem állsz startup módban

Tisztázzuk a dolgokat. Minden startupnak növekednie, bővülnie, eladnia vagy tőzsdére lépnie kell. Ez azonban nem jelenti azt, hogy hagyják magukat belerángatni a nagyvállalatok problémáiba, mint például a részlegek közötti szilárd határok, a vezetők egója, a politika stb.

A startupok innovációs képessége és az ügyfeleknek nyújtott érték függ attól, hogy kíváncsiak, agilisek, versenyképesek és ambiciózusak-e, azaz startup módban vannak-e. Hogy ez ne változzon meg, vegye figyelembe a következőket.

Legyen óvatos

A startup-szellem elvesztése gyakran észrevétlenül marad, amíg már túl késő. Ezért vezetőként érdemes odafigyelni erre. Keresse meg azokat a beszélgetéseket, amelyek önelégültséget vagy átlagosságot sugallnak. Figyeljen oda, hogy az emberek hogyan érzik magukat.

Szánjon időt a felülvizsgálatra

Miután a termék elkészült és piacra került, ne állítsa le a kutatást és fejlesztést. Szánjon időt és költségvetést piackutatásra, vásárlói visszajelzések gyűjtésére, versenytársak termékeinek kipróbálására és a legújabb technológiák beépítésére.

Ápolja a vállalati kultúrát

A legtöbb startup ezt addig halogatja, amíg már túl késő. Még az első alkalmazott felvétele előtt döntse el, milyen szervezetet szeretne építeni. Vázolja fel értékeit és elvárt magatartásformáit. Mutasson példát, és ösztönözze vezetői csapatát is erre.

Ha azt látja, hogy a kultúrája megváltozik – ami nagyon valószínű, ha több embert vesz fel –, vállaljon felelősséget azért, hogy visszatérjen a helyes útra. Ez végül versenyelőnyévé válhat.

14. Döntéshozatal bizottságban

A kis startup-csapatokban mindenki könnyen részt vehet minden döntés meghozatalában. Például a logó tervezésében vagy a weboldal tartalmának kialakításában. Nem ritka, hogy a startupok workshopokat tartanak annak eldöntésére, hogy melyik kép kerüljön a weboldal főoldalának hősbannerjére.

Ez a folyamat, amelynek során minden döntést bizottság hoz meg, kihívást jelent, mert:

Túl sok időt vesz igénybe

Ehhez konszenzust kell kialakítani mindenben, még a triviális dolgokban is, például abban, hogy hová menjenek ebédelni a csapat tagjai.

Nagyobb jelentőséget tulajdonít a véleményeknek, mint az adatoknak.

A következő taktikákkal kerülje el a bizottsági döntéshozatalt.

Csak a résztvevőket vegye figyelembe

Ha a márka tervezéséről hoz döntéseket, vonja be a tervezőt, a marketingvezetőt és esetleg a termékvezetőt is. Ne vonja be a HR-t, a pénzügyeket stb. csak azért, mert ők „fontos tagjai a csapatnak”.

Adatok prioritása

Döntéshozatalkor kövesse az adatok tanácsát. Ha nincs meg a szükséges adat, végezzen kísérleteket, például A/B tesztelést, hogy megszerezze azokat. Ösztönözze mindenkit, akinek véleménye van, hogy alátámasztó adatokkal álljon elő.

15. Kudarc

A legnyilvánvalóbb kihívás, amellyel minden startup szembesül, a kudarc kockázata. Röviden: a startupok kudarcot vallanak. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy drámai módon bezárják kapuikat. Lehet, hogy csak apró, mindennapi dolgokról van szó, mint például a nem megfelelő CTO felvétele, túlzott befektetés egy eseménybe, hatástalan marketingkampány stb.

Számítson ezekre a kudarcokra, és hozzon létre rendszereket, amelyekkel gyorsan túlléphet rajtuk.

Retrospektívák bevezetése

Ha valami nem sikerül, ne hagyja figyelmen kívül. Alaposan és nyíltan beszéljék meg, mi történt, miért, és mit tehetett volna másképp. Mérje fel a kudarc hatását is.

Vegye kézbe az irányítást

A technológiai világban a kudarcok normálisak. Ha lehet, gyorsan bukjon el. Ha nem, vállalja a felelősséget és javítsa ki a hibát. Ne rágódjon túl sokat a veszteségen. Koncentráljon a tanulságokra, és alkalmazza azokat a következő próbálkozásnál.

Tudja, mikor kell feladni

Ez nehéz, de szükséges. A startupok alapítóit gyakran befolyásolja a már befektetett költségek téveszméje. Függetlenül attól, hogy mennyit fektetett be a projektbe, ha a projekt feladása a legjobb megoldás, akkor legyen kész arra, hogy megtegye.

Ez a tizenöt kihívás csak a kezdet. Az iparágtól, az ügyfélprofiloktól, az alkalmazottaktól, a földrajzi elhelyezkedéstől stb. függően valószínűleg naponta számtalan kihívással kell szembenéznie. Ezeknek a kihívásoknak a leküzdéséhez megfelelő eszközökre van szüksége. Nézzük meg, hogy ezek milyenek lehetnek.

A fenti problémák többsége jó kommunikációval és átlátható szervezéssel leküzdhető. Például, ha eleve világosan megfogalmazza az elvárásait, akkor elkerülheti a reálisnak nem mondható elvárások kialakulását. Ha ezt megteszi, akkor valószínűleg azonnal elutasítják Önt, mert amit kér, az ésszerűtlen.

Tehát mielőtt bármit is tenne a szervezetében, hozzon létre egy robusztus virtuális munkaterületet, mint például a ClickUp, amelynek középpontjában a kommunikáció, az együttműködés és az átláthatóság áll.

Készítsen ellenőrzőlistát a megfelelő kezdéshez

A jól megkezdett út már félig megtett út. Ha tehát új vállalkozásba fog, készítsen egy tevékenységekből álló ellenőrző listát, amely tartalmazza például a lehetőségek értékelését, a pénzügyi elemzést és a bevezetési tervet.

A ClickUp üzleti startup ellenőrzőlistája minden szükséges információt tartalmaz a kezdéshez. Testreszabhatja az Ön vállalkozásának igényeihez, és végigmehet az egyes lépéseken.

A ClickUp üzleti indulási ellenőrzőlistájával egy helyen szervezheti meg az új vállalkozásához szükséges összes dolgot.

Kristályosítsa ki ötletét

Minden vállalkozás egy ötlettel indul, de ez nem jelenti azt, hogy az ötlet a végéig változatlan marad. A jó alapító tudja, hogyan kell kihasználni a piaci rést, és hogyan kell az ötletét úgy fejleszteni, hogy az pontosan illeszkedjen ahhoz.

A ClickUp Startup Canvas Whiteboard kiváló hely ezeknek a megbeszéléseknek. Segít azonosítani az értékajánlatot, a bevételi modellt, a szegmentációt stb., így kristályosíthatja ötletét és sikeres terméket hozhat létre.

Startup Canvas Whiteboard sablon a ClickUp-tól

Kezelje jól a műveleteket

Ha háromfős cégként egy garázsban dolgoznak, talán nem látja szükségét egy projektmenedzsment szoftvernek a startup számára. De ez tévedés. Ha a kezdetektől fogva használ egy ilyen eszközt, olyan ismereteket szerezhet, amelyek a jövőben felbecsülhetetlen értékűek lehetnek a csapata számára.

Segít továbbá adatokat gyűjteni arról, hogy egy feladat mennyi időt vesz igénybe, ki mit tud csinálni, milyen akadályok merülnek fel stb.

A ClickUphoz hasonló átfogó megoldás a startupok számára segíthet az összes munkafolyamat és folyamat egyetlen helyen történő kezelésében. A jó hír az, hogy a ClickUp egyszerű és könnyen kezelhető kis csapatok számára, de elég hatékony ahhoz, hogy nagyvállalati igényeket is kielégítsen!

Növelje és kezelje startup vállalkozását a ClickUp Startup menedzsment szoftverrel

Ha új a startupok világában, kedves alapító, itt talál néhány gondosan kiválasztott projektmenedzsment sablont, amelyek segíthetnek a folyamatok szabványosításában, a kockázatok kezelésében és a bevált gyakorlatok beépítésében.

Projektmenedzsment sablon a ClickUp-tól

Kezelje a vegyes feladatokat

Több tucatnyi eszköz áll rendelkezésre, amelyek rendkívül hasznosak lehetnek minden startup számára. Lehet, hogy nem lesz szükségük mindegyikre, de érdemes megnézni őket. Íme néhány a legjobb eszközök közül a startupok számára.

Együttműködés

A távoli csapatoknak aszinkron módon, hatékonyan és kontextusban kell együttműködniük. Az e-mail vagy a Slack csak korlátozott mértékben képes erre.

A jó együttműködési szoftver egy eszközökből álló páncél. A ClickUp tartalmaz táblákat, gondolattérképeket, csevegőablakot, beágyazott megjegyzéseket, valós idejű együttműködést dokumentumokon és még sok mást.

Ügyfélkapcsolat-kezelés

A startupok számára készült CRM-ek segítenek a hatékony marketing és értékesítési folyamatok kezelésében. Segítenek biztosítani, hogy az értékesítési feladatok optimalizálva legyenek és helyesen legyenek rangsorolva. Emellett kritikus szerepet játszanak a növekedési csapat – azaz az értékesítés, a marketing és az ügyfélsiker – összefogásában.

Marketingtevékenységek

A startupok marketingeszközei segítenek több közösségi média fiók kezelésében, e-mail marketingben, tartalomkezelésben és marketingelemzésben. A ClickUp marketingeszköz segíthet ötletelésben, kampányok tervezésében és végrehajtásában, valamint a mutatók nyomon követésében.

Növelje marketingcsapatának hatékonyságát a ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftverével!

Manapság nagy a felhajtás az AI körül. Különösen a startupok számára az AI segíthet automatizálni és felgyorsítani számos kulcsfontosságú folyamatot. A tartalomkészítés, a termékdokumentáció stb. átalakítható egy kis létszámú csapattal és néhány AI eszközzel a startupok számára.

Indítsa el és bővítse vállalkozását a ClickUp segítségével

Először is, gratulálunk a startupjához! Az üzleti tevékenység megkezdésével máris leküzdötte az első kihívást.

Azonban Ön egy kalandos, kihívásokkal teli startup-utazásba kezdett. Ezek lehetnek belső kihívások, mint például a saját bizonytalansága, vonakodása vagy előítéletei. Lehetnek külső kihívások is, mint például a verseny, a tehetségek megszerzése stb.

Alapítóként megfelelő eszközökre van szüksége, hogy ezeket a kihívásokat frontálisan kezelni tudja. A ClickUp munkahelyi menedzsment platformja mindezt és még többet is kínál.

Ha belső kihívásokkal küzd, használja a ClickUp Docs-ot naplózáshoz vagy a ClickUp Whiteboard-ot ötleteléshez. Külső kihívások esetén használja a széles körű eszközöket a mérséklési stratégiák megértéséhez, kidolgozásához és végrehajtásához.

A stratégiai jövőkép és üzleti terv kidolgozásától a csapat összeállításáig és a termékek kezeléséig a ClickUp, mint megbízható segédje, jelentősen javíthatja teljesítményét.

Indítsa el startupját még ma a ClickUp segítségével!