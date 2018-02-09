Startup vagy nagyvállalat: melyiket válasszuk?

Startup vagy nagyvállalat?

A szomszéd fűje mindig zöldebb, igaz? A startupokban dolgozók irigyek, amikor látják, hogy barátaik a nagyvállalatoknál hatalmas ünnepi partikra járnak. A nagyvállalati alkalmazottak pedig bosszúsak, amikor látják, hogy startupos barátaik rövidebb idő alatt magasabb pozíciókba kerülnek.

Ha az üzleti világban dolgozol, akkor valószínűleg mind a startupok, mind a nagyvállalatok állásait meg fogod nézni. Valószínűleg ismered mindkettő munkahelyi alapjait – a nagyvállalatoknál rögzített munkaidő van és szigorúbbak, a startupoknál nagyobb a rugalmasság, de több a munka.

Szóval mi a jobb?

A válasz erre a kérdésre mindenkinek más. Az igazi kérdés az, hogy miért dolgozol? Csak a fizetésért és azért, hogy hazamehess? Képzést szeretnél kapni és fejleszteni a készségeidet? Vagy inkább a kezedet piszkítanád be és ténylegesen építenél valamit?

De arról nem beszélnek olyan gyakran, hogy hosszú távon egy startup vagy egy nagyvállalatnál való munkavégzés melyik a jobb a karriered szempontjából. Nos, beszéljünk erről! A vállalati állás lehet a tökéletes hely a strukturált, munkahelyi képzéshez, de valóban értékesebbé tesz-e, mint egy startup? A startup jobb átfogó tapasztalatot adhat a vállalatépítésről, de lehetőséget ad-e arra, hogy a jövőben vezető pozícióba kerülj?

Vállalati

Egy név, amely magáért beszél. A nagyobb vállalatok általában háztartásokban vagy legalábbis az iparágban ismert márkák. Jó érzés, amikor elmondod az embereknek, hol dolgozol, és ők már mindent tudnak a vállalatról.

Elsajátíthat egy szerepet vagy készséget. A vállalati pozíciók általában közvetlenebb szerepeket jelentenek: ha értékesítésben dolgozik, akkor értékesít. Ha ügyfélszolgálaton dolgozik, akkor válaszol és segít az ügyfeleknek. Tehát, ha már tudja, milyen szerepet szeretne betölteni vagy milyen irányba szeretne haladni, akkor ez a típusú környezet valóban segíthet abban, hogy fejlődjön és csiszolja ezeket a készségeket – anélkül, hogy egy csomó más feladatra kellene koncentrálnia.

A problémák megoldása gyerekjáték. Ezeknek a magasan specializált szerepköröknek köszönhetően mindenki tudja, kihez kell fordulni, ha új probléma merül fel: az adott iparágban jártas csapathoz. Ha olyan problémát próbálsz megoldani, amely nem a te osztályod „felelősségi körébe” tartozik, akkor valószínűleg valakinek a tyúkszemére lépsz. Higgye el, ha ez a legnagyobb problémája, akkor semmi baj nem lesz 🙂 A startupoknál dolgozók szeretnék, ha ilyen csapatok állnának rendelkezésükre!

Nagyobb juttatási csomagok. Ugyan már, természetesen ezeknek a vállalatoknak több pénzt kell elkölteniük. Általában kiváló juttatásokat kínálnak alkalmazottaiknak, mint például magánegészségügyi ellátás, nyugdíj, gyermekgondozás és vállalati kedvezmények. Néha egy nagyobb vállalat nagyobb fizetést is jelenthet. Bár láttam már ellenkezőjét is 😛

Nulla befolyás. Tudod, ami a legjobban fájt nekem egy nagyvállalatnál dolgozni, az volt, hogy nem volt befolyásom. Tényleg törődtem az első cégemmel, és mindent meg akartam tenni, ami tőlem telt, hogy sikeresebbé tegyem. Őszintén szólva, egy nagyvállalatnál nehezebb véghezvinni vagy elfogadtatni a dolgokat. Ez az ok vezet el a következő pontomhoz:

Nincs kockázat! A nagyvállalatok és a nagy cégek félnek kockáztatni. Bemehetsz az alelnök irodájába egy olyan ötlettel, amely 20%-kal növelheti a bevételt. De ha bármilyen kockázatot jelent, az ötlet soha nem fog megvalósulni. Tíz esetből kilencben a döntés az lesz, hogy tovább folytatják azt, ami működik. Nincs ezzel semmi baj. Végül is ez a legokosabb lépés. Higgye el, nehéz elképzelni, mekkora nyomás nehezedik a C-szintű vezetőknek, hogy kielégítsék a részvényeseket!

Kevesebb munkával kapcsolatos elégedettség. Egy hatalmas gépezet apró fogaskerekeként nehéz igazán meglátni a munkád értékét. Csak egy része vagy a folyamatnak, vagy csak kis mértékben járulsz hozzá egy hatalmas végeredményhez, amelyet hónapokig vagy évekig nem is látsz! Ez frusztráló lehet azok számára, akik igazán szeretik látni a munkájuk hatását.

Növekedési fájdalmak. Lehet, hogy remekül teljesíted a feladatodat és mindenkit felülmúlsz, de ez nem garantálja, hogy megkapod a vágyott előléptetést. Ha valaki, aki régebb óta dolgozik a cégnél, ugyanarra a pozícióra pályázik, akkor lehet, hogy nem lesz szerencséd. Lehet, hogy csak azért tartanak vissza a megérdemelt előléptetéstől, mert ez a karrierút, még akkor is, ha már régóta készen állsz rá!

Előnyök

GAINS, és nem az edzőteremről beszélek! Ha fogalmad sincs, mit szeretnél csinálni, egy startupnál betöltött pozíció segíthet abban, hogy többféle munkakörben is szerezzen tapasztalatot és ismereteket. Olyan készségeket sajátítasz el, amelyekről eddig nem is álmodtál, egyszerűen azért, mert muszáj! A startupoknál való munkavégzés a legjobb módja annak, hogy minél több készséget szerezz.

Részvények! Persze, a nagyvállalatok részvényopciókat adnak, de higgyétek el, ezeket a lehető legkisebb mértékben korlátozzák, mivel nagyon sok alkalmazottnak kell adniuk. Csatlakozzatok korán egy startuphoz, amely nagyot fog alakítani, és soha többé nem kell aggódnotok a pénz miatt! Ezért hajlandóak sokan keményen dolgozni egy startupnál, mert tudják, hogy később meg fog térülni!

Több felelősség/tanulási lehetőség. Általánosságban elmondható, hogy minél kisebb a startup, annál gyakrabban kell új feladatokat vállalnod, mert egyszerűen kevesebb ember áll rendelkezésre az adott kihívások megoldásához. Egy dologban biztos lehetsz: egy startupban több problémával kell szembenézned. Ez is a startupok szépsége. Mint minden más az életben, a startupok küzdelmei is formálják a karakteredet, és segítenek rájönni, hogy valójában miből vagy. Készülj fel arra, hogy jelentős szerepet fogsz játszani a döntéshozatali folyamatban.

Lehetőséged lesz kísérletezni. A problémák felismerése és megoldása egy fontos szakmai előnnyel jár: lehetővé teszi, hogy bővítsd készségeidet és új dolgokat próbálj ki. Ha technikailag marketing területén dolgozol, de programozóként vagy tervezőként szeretnél tapasztalatot szerezni, akkor a szükségletek felismerése és azok kielégítése remek módja lehet a tanulásnak és a fejlődésnek (mindaddig, amíg nem hanyagolod el alapvető feladataidat). Ez a szilícium-völgyi startupok munkájának alapvető eleme.

Innoválhat – A startupok gyors növekedésre szorulnak, ami az alkalmazottak innovációjának és új dolgok kipróbálásának köszönhető. Egy startup jó vezérigazgatója nem fogja visszatartani Önt attól, hogy új dolgokat próbáljon ki. Így érnek el eredményeket a vállalatok olyan friss dizájnokkal és új koncepciókkal, amelyekre versenytársaik nem képesek.

Bónusz: Projektmenedzsment eszközök induló vállalkozások számára

Hátrányok

A problémákat egyedül kell megoldanod. Nem lesznek csapatok, amelyekre támaszkodhatsz, vagy legalábbis nem olyanok, mint a nagyvállalatoknál! Ezt is erősségnek tekintem, mert hosszú távon nagy értéke van.

A munkaterhelés nagy. Hosszú munkaidőre, kevés szabadságra és nyaralás ra kell számítani. A startupoknak gyorsan ki kell használniuk a trendeket, és a korai növekedés elengedhetetlen. A munka és a magánélet egyensúlyának megteremtése nehéz feladat. Hosszabb órákat kell dolgozni, hogy lépést tudjanak tartani a nagyobb vállalatokkal, ezért figyelni kell a stresszre és a kiégésre. A startupok világa valóban nem mindenki számára megfelelő.

Munkabiztonság. Imádni fogod a munkádat, de soha nem tudhatod, meddig fog tartani. Ha egy startup cégnek nincs pénze, te lehetsz a következő, akit elbocsátanak. Emellett, ha a startup okos, csak azokat tartja meg, akik a legnagyobb értéket hozzák a cégnek. Az A+ játékosokat!

Mi teszi jóvá egy vállalati alkalmazottat?

1) Megbízható

A vállalati világban való sikerhez szükséges legfontosabb tulajdonság a következetesség. A jelentkezés napjától kezdve a feladatok időbeni, a megadott módon történő elvégzésére való elkötelezettséged bizonyítja, hogy vezető típusú személyiség vagy.

2) Ambíció

Az ambiciózus alkalmazottak hajlandóak megtenni a plusz erőfeszítést a vállalati célok elérése vagy a vállalati ranglétrán való előrelépés érdekében. Nem fogják elkerülni, hogy a legjobbjukat nyújtsák, mert maguknak tűznek ki célokat és magas elvárásokat. Emellett erősen vágynak a karrierjükben való előrelépésre. Az ambíció nyitottságot, kreatív ötleteket és cselekvőkészséget vált ki – mindez pedig minden vállalat számára előnyös. Az ambiciózus képviselőnek azonban ésszerű mértékű érzelmi intelligenciával is rendelkeznie kell 😉

3) Kulturális illeszkedés

Az irodai kultúrához illő jelöltet találni könnyebb mondani, mint megtenni. Először is, győződjön meg arról, hogy pontosan tudja, mi a vállalati kultúrája. Gondoljon azokra a jellemzőkre és értékekre, amelyeket Ön és a meglévő munkatársai fontosnak tartanak. A toborzó csapatnak jól kell ismernie a vállalati kultúrát. A döntéshozatal, a nyelv és a mindennapi munkahelyi gyakorlatok is tükrözik a munkahelyi kultúrát.

Ha olyan embert alkalmazol, aki nem illik a vállalati kultúrába, őszintén szólva elidegenedettnek érzi magát, és nem teljesít olyan jól. Én magam is elkövettem ezt a hibát, és saját szememmel láttam, mi történik ilyenkor. Amikor egy nagyvállalat nagy számban kezd el embereket felvenni, elég hamar kiderül, hogy milyen típusú emberek illeszkednek a vállalathoz, és képesek hatékony csapatot alkotni.

4) Csapatszellem/pozitív hozzáállás

Mindannyian láttunk már olyan embert, aki mindenben teljesen negatív. Ha emelik a kvótát, azonnal a konyhában panaszkodnak. Ez a beszéd gyorsabban terjedhet, mint gondolnád, különösen egy nagyvállalatban, ahol sok klikk van. Ez bajt okozhat, ezért gyorsan meg kell állítani.

A legjobb megoldás erre az, ha olyan emberekkel veszik körül őket, akik a cégükért élnek-halnak. Hétvégén a cég pólóját viselik, részt vesznek a cég softball csapatában, és munkaidő után is dolgoznak, hogy fejlesszék magukat és terjesszék a cég jó hírét. Ez a kifejezés már kissé elcsépelt, de olyan embert kell találni, aki teljes mértékben elkötelezett a cég iránt. Ők mindig támogatni fogják a változásokat (amelyekből sok lesz), függetlenül attól, hogy azok ártanak-e vagy segítenek-e az alkalmazottaknak!

MI TESZI JÓVÁ EGY STARTUP VÁLLALAT ALKALMAZOTTJÁT

1) Kitartás

A kitartás az innováció előfeltétele, mert a legtöbb innováció egy startup legsötétebb időszakában jön létre. Amikor egy startup nehézségekkel szembesül, kénytelen fejlődni. Éppen ezekben a nehéz időkben ragyog legfényesebben egy kisvállalat csillagai. Egy A-szintű játékos nem csügged el a kudarcoktól – ehelyett innovatív megoldások kidolgozásában vesz részt. Képesnek kell lenned arra, hogy a gyors tempójú környezetben hosszabb ideig és hatékonyabban tartsd a lépést, mint azok a vállalati alkalmazottak, akik „teljes munkaidős állásban” dolgoznak.

2) Hatékony kommunikátor

A sikeres startupok alkalmazottai kiváló kommunikátorok – egyszerűen muszáj nekik. Természetesen egy alkalmazott, aki nem tud jól kommunikálni, lehet, hogy fantasztikus egyéni teljesítményt nyújt, de nem lesz jó vezető a szervezeten belül. Mindenki azt hiszi, hogy a hatékony kommunikáció csak a szimpátiáról és a karizmáról szól. Nem! Ezt a saját bőrömön tapasztaltam meg, amikor először csatlakoztam egy startuphoz.

A kommunikáció célja, hogy pontos információkat juttasson el a megfelelő emberekhez, könnyen érthető és időszerű módon. A kommunikáció és az átláthatóság segít a startupok gyors növekedésében. A gyenge kommunikációs képességekkel rendelkező vezetők minden vállalat számára tehertételnek számítanak – nem lesznek képesek maximálisan kihasználni csapatuk potenciálját, és végső soron lassítják a startup növekedését.

3) Csináld meg! Mentalitás

A terv nagyszerű, de előfordulnak váratlan események, és a legtöbb vállalkozó nem jut tovább az első három teendőnél, mielőtt alkalmazkodik a valósághoz. Biztosan állíthatom, hogy egyetlen vállalat sem néz ki pontosan úgy, ahogyan az eredeti üzleti tervben szerepelt.

A tisztán startup alkalmazottak kevés időt töltenek tervezéssel, és sokkal többet cselekvéssel. Ha bizonytalanok, akkor cselekszenek... majd megfelelően reagálnak. Tudják, hogy bőven lesz idejük töprengeni, mérlegelni, értékelni és felmérni a vállalat hibáit, ha csődbe mennek.

4) Kíváncsiság

Ez a legfontosabb! Csak lépj be bármelyik startupba, és rájössz, hogy ezzel a megállapítással nem is lehetnék pontosabb. Amikor egy alkalmazott kíváncsiságából beleveti magát valamibe, akkor történik meg a varázslat. A kíváncsiság része annak a szenvedélynek, amelyet a startupok alkalmazottai megtestesítenek. A többet tanulni és fejlődni akarás elvezet a sikerhez. Mit gondolsz, miért lépnek tovább a sikeres alapítók és startupok alkalmazottai más cégekhez vagy feladatokhoz?

Már többször elmondtam, de sokféle szerepet fogsz betölteni, és mindig vannak új készségek, amelyeket elsajátíthatsz, hogy elérhesd a céljaidat! Soha nem tudhatod, melyik könyv vagy cikk melyik mondata segíthet abban, hogy egy folyamatot hatékonyabbá tegyél, egy terméket fejlessz, vagy akár egy nagy üzletet köss!

Miután mindkét környezetben dolgoztam, megismertem mindkettő előnyeit és hátrányait. Általános tanácsom az, hogy próbálja ki mindkettőt, és onnan döntsön. Igen, vannak remek startupok/vállalatok, és vannak SZÖRNYŰ startupok/vállalatok is. Kutasson utánuk, és merüljön bele! Ha keményen dolgozik és mindent megtanul, amit csak lehet, akkor egyik esetben sem fog rosszul járni!

Elfogult vagyok, de szerintem egy nagy, jól ismert vállalatnál kezdeni, hogy megtanuljátok a szakmát, a tökéletes kezdés. Új munkatársakkal fogtok együtt tanulni, akik szintén nem tudják, mit csinálnak, és együtt tanulhattok! Remek barátságokat is kötötök majd. Aztán vigyétek a tudásotokat egy startupba, és dolgozzatok keményen, hogy megalapozzátok a saját nagy, jól ismert vállalatotokat! Még mindig ezen az úton járok, úgyhogy pár év múlva majd elárulom, hogy bevált-e 😉

Sok szeretettel és sok szerencsét!