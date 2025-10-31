A chunking módszer: hogyan lehet többet megjegyezni és felidézni

Hogyan emlékszik egy galamb arra, hogy minden alkalommal visszatérjen az erkélyére?

Honnan tudja a patkány, melyik kart kell meghúznia, hogy kijusson a ketrecből? Vagy hogyan jegyez meg egy sakkmester több mint 50 000 figurát a táblán?

Egyszerű válasz (pszichológiai kutatásokon alapul): Chunking.

70 évvel ezelőtt az amerikai pszichológus George A. Miller népszerűsítette a chunking fogalmát, mint a rövid távú memória megértésének és bővítésének egyik módszerét.

Ugorjunk előre a mai napra.

Érzékszervi rendszerei, látása, hallása, ízlelése, tapintása stb. jelenleg másodpercenként körülbelül 1 milliárd bit adatot gyűjtenek. Tehát a chunking lehet pontosan az, amire szükségünk van a gondolatok rendetlenségének tisztázásához.

Mi az a chunking módszer?

A chunking az a folyamat, amelynek során az egyes információkat egy sorrendbe vagy mintába csoportosítjuk, hogy azok könnyebben befogadhatók legyenek a munkamemóriánkba, és hosszú távú memóriánkban tárolhatók legyenek a későbbi felidézéshez.

Még ha nem is hallottál még a chunkingról, biztosan már alkalmaztad.

Gondoljon csak arra, hogyan írják le a társadalombiztosítási számát: XXX-XX-XXXX, három, két és négy számjegyből álló darabokban. Hogy meg tudjam jegyezni a hét macskám nevét, darabokra bontom őket: három pár és egy egyedüli gyermek, így könnyebb megjegyezni.

Ez a szakmai életben is előfordul.

A könyvtárosok a könyveket ábécé sorrendben rendezik el. A csecsemők a chunking segítségével emlékeznek a babáikra! A projektmenedzsment, az időblokkolás és a Pomodoro-technika mind a chunking módszereinek példái.

A chunking rendkívül népszerű a mindennapi élet különböző területein, ami felveti a kérdést, hogy miért.

Milyen problémát old meg a chunking módszer?

Az emberi munkamemória korlátozott.

Csak néhány információt, körülbelül hetet tud tárolni, és azokat később pontosan felidézni.

Az emberi ambíció azonban hatalmas. A chunking áthidalja ezt a szakadékot.

A Transport for London például azt a célt tűzte ki maga elé, hogy minden taxisofőrje ismerje a leggyorsabb útvonalakat London bonyolult úthálózatán.

Az ehhez kapcsolódó teszt, az úgynevezett The Knowledge, a sofőrök memóriáját értékeli a Charing Cross-tól hat mérföldes körzetben, amely 25 000 utcát, azok irányait, egyirányú utcákat, zsákutcákat, éttermeket, kocsmákat, üzleteket és nevezetességeket foglal magában.

Mit kell tudnia egy londoni taxisofőrnek? A Google Maps segítségével bemutatjuk.

A „knowledge boys”, a taxisofőr-jelöltek köznyelvi elnevezése, több memória technikát is alkalmaznak, amelyek közül az egyik a „satelliting” nevű rendszer, amelynek során a futás kiindulási és végpontjától negyed mérföldes körzetben lévő helyeket chunkingolnak, hogy azokat megjegyezzék.

Ezek a darabok összeadódnak nagyobb darabokká, és így alkotják a londoni táj emlékezetének hierarchiáját.

Amikor Eleanor Maguire, a University College London idegtudósa londoni taxisofőröket tanulmányozott, rájött, hogy a memóriáért felelős agyrész, a hátsó hippocampusuk átlagosnál nagyobb. Emellett bebizonyította, hogy a memóriát irányító agyrészek rugalmasak, és felnőttkorban is változhatnak. 👀

Lényegében a chunking és a Loci-módszer, más néven memóriapalota, valóban segít az egyéneknek leküzdeni a memória korlátait. Hosszú távú, folyamatos gyakorlással átalakítja az agy fizikai szerkezetét is, hogy az emberi képességek közelebb kerüljenek az ambíciókhoz.

A memóriapalota koncepciója a ClickUp Brain segítségével illusztrálva

Bár a chunking rendkívül hatékony, nem kell a mentális Mount Everestet megmászni ahhoz, hogy használni tudjuk.

Én ezt használom a 14 lépéses koreai bőrápolási rutin kezelhető fázisokra bontásához. A munkahelyen sokan reggelre ütemezzük a mély munkát, és délutánra a megbeszéléseket, hogy egyszerűbb legyen az időgazdálkodás.

Valójában ezt a cikket is szakaszokra, alszakaszokra, bekezdésekre és mondatokra bontottam. Ez valami, amit az írók állandóan csinálnak!

A chunking története és eredete

Bár korábban is voltak tanulmányok a memóriáról, az emlékezésről és az információcsoportokról, George A. Miller 1956-os, „A mágikus hét ± kettő: néhány korlát az információfeldolgozási képességünkben ” című cikke jelentette a chunking tanulmányozásának fordulópontját.

Amellett, hogy a chunkingot a munkamemória szűk keresztmetszetének leküzdésére szolgáló módszerként mutatja be, azt is állítja, hogy hét (± 2) az a szám, amennyi darabot az ember kényelmesen meg tud jegyezni. Írja:

Mi a helyzet a világ hét csodájával, a hét tengertel, a hét főbűnnel, Atlas hét lányával a Plejádokban, az ember hét életkorával, a pokol hét szintjével, a hét alapszínnel, a zenei skála hét hangjával és a hét napjával?

Azóta a chunkingot számos területen tanulmányozták és sokat fejlődött.

A pszichiáterek a chunkingot alkalmazzák a korai Alzheimer-kórban szenvedő betegek verbális munkamemóriájának javítására. A tanárok és oktatók a chunkingot hasznosnak találják az iskolások és egyetemisták számára, különösen a nyelvtanulásban. Az orvostanhallgatók a chunkingot és más emlékezeti technikákat használnak több száz gyógyszer nevének megjegyzésére.

A tapasztalt pilóták, akárcsak a londoni taxisok, a térbeli memóriájukat használják, hogy nyomon kövessék a repülőgép különböző mozgó alkatrészeit. A zenészek, énekesek, gitárosok, dobosok és így tovább a chunkingot használják a hangjegyek, dalok megtanulásához, vagy akár a kottaolvasáshoz.

A Music Practice: The Musician’s Guide To Practicing And Mastering Your Instrument Like A Professional (Zenei gyakorlás: A zenész útmutatója a hangszer professzionális gyakorlásához és elsajátításához) című könyvében David Dumais így ír:

Darabolja fel a zenét, hogy egyszerűbbé váljon. Ossza fel frázisokra és alfrázisokra. Tegyen meg mindent, ami szükséges, hogy egyszerűbbé váljon!

🤔 Nézze meg ezt: Ha az ősembereknek már akkoriban is volt teendőlistájuk, mi szerepelt volna rajta?

Miért működik a chunking módszer?

A chunking mindenféle memóriával kapcsolatos feladatnál hatékony, mert egyszerű.

Képzelje el, hogy egy hátizsákot visz magával a laptop, a töltő, a telefon, két ing, két nadrág, két pár zokni, cipő, piperecikkek helyett.

Ez az egyszerűség ügyesen elrejti magában az emberi agy komplex működését.

A memória fogalmát elmagyarázva Mallika Marshall, MD, a Harvard Health Publishing szerkesztő munkatársa felsorolja az agy különböző részeit, amelyek együttesen vesznek részt a tárolásban és az emlékezésben.

A memóriához kapcsolódó agyi részek (a Discovering the Brain című könyv alapján)

Írja, hogy a memória a hippocampusban van katalogizálva. Ha az emlék érzelmileg erős, az amygdala jelzi azt. Néhány komponens az agykéregbe kerül. Az emlékezéshez aktiváljuk a frontális lebenyeket, amelyek aztán az agy különböző részeiből hoznak információkat.

Például, ha egy kedvenc filmjéből egy jelenetet szeretne felidézni, akkor az agy vizuális régiójából kell előhívnia az adatokat, hogy felidézze a hátteret és a színészek arcát, de a nyelvi régióból is kell információkat előhívnia, hogy felidézze a párbeszédet, és talán még az auditív régióból is, hogy felidézze a filmzenét vagy a hanghatásokat. Ezek a komponensek együtt egy egyedülálló idegsejt-mintázatot alkotnak, amely addig szunnyad, amíg el nem kezdi felidézni, ekkor pedig újra aktiválódik.

A chunking leegyszerűsíti ezt a komplexitást, csökkentve az agy feldolgozási, memorizálási és tárolási terhelését, más néven kognitív terhelését. Ennek eredményeként az agy felszabadul, hogy többet tudjon végrehajtani és megerősítse szakértelmét.

Még a hagyományosan fizikai feladatnak tekintett nagy sebességű sportokban is a kutatások azt mutatják, hogy a chunking rendkívül hasznos lehet a versenyzők számára a nagy stresszű környezetben kapott, egymástól eltérő érzékszervi információk kezelésében.

A chunking segít megtalálni a jelentést és kezelhetővé teszi a káoszt!

Mindannyiunknak vannak olyan napjai, amikor azt gondoljuk: „Mit keresek én itt ezzel a feladattal?”

A chunking ebben segít, azáltal, hogy az információkat a felhasználó számára értelmes módon szervezi.

Képzelje el, hogy megkérik, hogy jegyezzen meg egy tucat állatot: macska, csimpánz, koala, kenguru, tigris, bengáli macska, farkas, egér, nyúl, róka, pingvin és dalmát.

Egy egyszerű chunking azt jelentené, hogy a következőképpen szervezzük őket:

Háziállatok : macska, bengáli macska, nyúl, egér, dalmát

Vadállatok : csimpánz, vipera, tigris, róka, farkas

Ausztrálok: koala és kenguru

Ebben az esetben a chunking már ismert fogalmakra (háziállatok, erdők, Ausztrália) épül, hogy asszociációk létrehozásával segítse a dolgok kontextusba helyezését. Így segít kihasználni a meglévő szinaptikus kapcsolatokat és bővíteni a neuroplaszticitást.

Továbbá, mi van akkor, ha a memória nem a végső cél? A chunking ebben is segíthet.

Végezhet feladat-chunkingot (vagy szokás-stackingot, ha szokásokat chunkingol), azaz hasonló feladatokat csoportosíthat, így agya a kontextusban maradhat és a releváns információkra koncentrálhat.

Az idő-chunking azt jelenti, hogy a munkanapot (általában 8 órát) kisebb részekre bontja, kijelölt feladatokkal, így produktívabbá téve a nap ot . Az agilis tervezés azt jelenti, hogy a hosszú távú termékterveket kezelhető és megvalósítható részekre bontja minden egyes sprintben, egy folyamat, amelyet kegyetlen prioritásrendezésnek is neveznek.

Mindezekben a példákban a chunking azért működik, mert kezelhetővé teszi a rendetlenséget.

Segít az egyéneknek több információt befogadni anélkül, hogy fejfájást okozna nekik. Ahogy David Epstein írja könyvében, Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World (Tartomány: Miért diadalmaskodnak a generalisták a specializált világban):

A chunking segít megmagyarázni a látszólag csodálatos, terület-specifikus memória példáit, a hosszú darabokat fejből játszó zenészektől a másodperc töredéke alatt felismerő és döntést hozó irányítókig.

A chunking segít megmagyarázni a látszólag csodálatos, terület-specifikus memória példáit, a hosszú darabokat fejből játszó zenészektől a másodperc töredéke alatt felismerő és döntést hozó irányítókig.

A chunking módszer gyakorlati alkalmazásai

A chunking alapvetően egy gyakorlati készség. Minél jobban csoportosítjuk a chunkokat, annál többet emlékszünk.

Például emlékszem a tinédzserkoromban hallgatott dalok szövegére, mert a dalok dallama segít a szöveget értelmes darabokra bontani.

És ez csak egy példa. Íme néhány más mindennapi helyzet, amelyekben a chunking valóban segíthet:

1. Tanulás vagy új információk elsajátítása

Tegyük fel, hogy elsősegélynyújtási tanfolyamra jár. Ahelyett, hogy 15 különálló lépést próbálna meg megjegyezni, ossza őket három kategóriába: a helyszín felmérése, a sérült segítése és a szakemberek riasztása. Minden kategórián belül 3–5 műveletet jegyez meg. Sweller (1988) kognitív terhelés elméletéről szóló kutatása kimutatja , hogy ez a megközelítés csökkenti a túlterheltséget és javítja a memóriát. Mivel így jobb kontextusban és jobb megértéssel dolgozik.

2. Útvonalak megjegyzése

Felejtse el, hogy mind a kilenc kanyart figyelnie kell, hogy eljusson egy új helyre. Ossza fel az utat szakaszokra. „Hajtson a Main Streetre” (1. szakasz), „A második kanyarban balra kanyarodjon, és haladjon tovább a benzinkútig” (2. szakasz), „Kanyarodjon jobbra, és parkoljon le a piros épületnél” (3. szakasz).

3. Új recept megtanulása

Ha valami újat próbálsz főzni, ne tekints minden utasítást külön feladatnak.

Csoportosítsa a lépéseket előkészítés, főzés és befejezés szerint. Például a „vágás, fűszerezés és pácolás” az előkészítési chunk. A „pirítás, párolás és keverés” a főzési chunk. A chunking tükrözi a szakácsok munkamódszerét, és segít elkerülni a lépések elfelejtését.

4. Csomagolás utazáshoz

Ahelyett, hogy 25 különálló tételt próbálna megjegyezni, ossza fel a csomagolási listáját darabokra: ruhák, piperecikkek, elektronikai eszközök, úti okmányok és snackek. Ez csökkenti a káosz érzését, és megkönnyíti annak ellenőrzését, hogy minden megvan-e.

5. Gyerekek tanítása vagy házi feladatban való segítségnyújtás

A gyerekek gyakran túlterheltek az utasításokkal. Ha azt mondod nekik: „Mosd meg a fogadat, csomagolj be, vedd fel a cipődet és kapcsold le a villanyt”, akkor lehet, hogy a felét elfelejtik.

Ehelyett ossza fel a feladatokat: „Készülj fel a fürdőszobában” (fogmosás, arcmosás, hajmosás), majd „csomagolj az iskolába” (táska, ebéd, víz), végül „indulj el” (cipő, lámpa, kabát). Így nekik könnyebb sikerrel járni, neked pedig könnyebb nyugodt maradni.

Katonai felszerelés szervezése: a chunking valós példája a gyakorlatban A katonai személyzet gyakran szervezi felszerelését úgy, hogy az messze meghaladja az egyszerű rendezettséget. A módszer magában foglalja a kategorizálást, címkézést és rekeszekbe rendezést. Ez a három kulcsfontosságú stratégia egy konkrét célt szolgál: lehetővé teszi a gyors, pontos előkeresést a nyomás alatt lévő alapvető felszerelések közül. Vessünk egy pillantást a részletekre: ✅ Kategorizálás: Az eszközöket funkciójuk vagy rendeltetésük szerint csoportosítják. Gondoljon például orvosi felszerelésekre, kommunikációs eszközökre, túlélési felszerelésekre vagy fegyverkarbantartó készletekre. A katonák nem véletlenszerűen csomagolják össze a felszerelést, hanem logikus csoportokba rendezve tárolják és veszik elő az eszközöket. Ez azt jelenti, hogy stresszes helyzetben nem kell minden egyes eszközre emlékezniük, csak azt kell tudniuk, melyik „kategóriába” kell nyúlniuk. → Miért működik: Ez tükrözi a memóriában történő chunkingot. A kognitív terhelés elmélet (Sweller, 1988) szerint a kapcsolódó információk csoportosítása csökkenti a mentális terhelést, így az emlékezés gyorsabbá és megbízhatóbbá válik. ✅ Címkézés: Minden tasak, tartály vagy rekesz egyértelműen címkével van ellátva, néha színnel, szimbólummal vagy szöveggel. A címkék vizuális jelzéseként szolgálnak, amelyek felismerést váltanak ki, nem csak emlékezést, ami gyorsabb és kevésbé igényel mentális erőfeszítést. → Miért működik: A chunking gyakran jelzésekre és asszociációkra támaszkodik. A címkék „horgonyként” működnek, amelyek segítenek az agynak megtalálni a megfelelő chunkot anélkül, hogy egyszerre kellene átkutatnia az összes információt. ✅ Kompartmentalizálás: A felszerelést külön, erre a célra kialakított rekeszekben tárolják, gyakran moduláris hátizsákokban vagy taktikai mellényekben. Ez megakadályozza, hogy a tárgyak összekeveredjenek, és lehetővé teszi a katonák számára, hogy csak az éppen szükséges eszközökhöz férjenek hozzá, anélkül, hogy a felesleges eszközöket is át kellene kutatniuk. → Miért működik: A kognitív pszichológiában ez a térbeli chunking-ot, vagyis a kapcsolódó elemek fizikai közelségben tartását tükrözi, ami erősíti a mentális asszociációkat és felgyorsítja a döntéshozatalt.

A chunking azért működik, mert kevésbé terheli az agyunkat. Minél többet használja, annál automatikusabbá válik.

Akár új dolgokat tanul, akár a napját szervezi, akár másnak segít a rendszerezésben, a chunking segítségével a szétszórt információkból olyan tudás lesz, amelyet az agya könnyedén feldolgozhat.

Hogyan alkalmazzuk a chunking módszert lépésről lépésre

A jó chunking lényege, hogy minden, ami bonyolultnak tűnik, vagy több mint „7 ± 2” elemet tartalmaz, logikus részekre bontsuk. Ha jól csináljuk, ez egy rendkívüli eszköz lehet a fegyvertárunkban.

1. lépés: Határozza meg a célját

Mielőtt alkalmazná a chunkingot, tűzzön ki egy célt.

Válassza ki, mit szeretne egyszerűsíteni. Ez lehet bármi, a rendetlen íróasztal KonMari-módszerrel való rendbetétele vagy a következő AI-unikornis megalkotása.

2. lépés: Tervezze meg az útját a cél felé

Ebben a szakaszban ne aggódjon az egyes lépések sorrendje vagy mérete miatt.

Készítsen átfogó listát mindenről, amit meg kell tennie. Egyszerűen leírhatja egy papírra, vagy használhat egy teendőlista-alkalmazást. Néhány brainstorming-sablon is segíthet.

Például, ha rendet szeretne tenni az íróasztalán, a lista így nézne ki:

Dobja ki a nem író tollakat

Helyezze a jelölőket a táblához közel

Csak a napi tervezőt tartsa az asztalán

Törölje le az asztallapot

A billentyűzet és az egér alapos tisztítása

Üresen hagyja a lomtárat

Levelek és dokumentumok archiválása

Öntözd a pénzfát!

Tisztítsa meg a kávéscsészéket

A nem kívánt dokumentumok megsemmisítése

Dobja ki a használt írószereket

Rendezze el a vezetékeket

Porszívózza ki a széket

Ugrás az online jegyzetlapokra

💡 Profi tipp: Készítsen listát. Ne ítélkezzen. Ha csapatban dolgozik, és a ClickUp Tasks segítségével chunkingot alkalmaz, a hat gondolkodási sapka technika remek módszer arra, hogy minden alapot lefedjen.

3. lépés: Készítsd el a chunkokat

Az összes felsorolt elem alapján hozzon létre néhány olyan darabot, amelyet kezelni tud.

A fenti lista a következő kategóriákba sorolható: porolás, írószerek rendezése, dokumentumkezelés stb. Ne aggódjon, ha még nem sikerült mindent befejeznie. A következő lépésben is hozzáadhat darabokat.

4. lépés: Adja hozzá az információkat a darabokhoz

Minden chunk alá írja be az azonosított információt vagy feladatot. A fenti chunkok így nézhetnek ki.

Porolás és takarítás Írószerek rendezése Dokumentumkezelés Digitális feladatok Asztali esztétika Törölje le az asztallapot Dobja ki a nem író tollakat Levelek és dokumentumok archiválása Üresen hagyja a lomtárat Csak a napi tervezőt tartsa az asztalán A billentyűzet és az egér alapos tisztítása Helyezze a jelölőket a táblához közel A nem kívánt dokumentumok megsemmisítése Digitalizálja a post-it cetliket Öntözd a pénzfát! Porszívózza ki a széket és rendezze el a vezetékeket Dobja ki a használt írószereket Tisztítsa meg a kávéscsészéket

5. lépés: Koncentráljon egyszerre egy csomagra

A chunking lényege, hogy egyszerűbbé tegye a komplex feladatokat. Tehát, fogjon hozzá a feladathoz, és végezzen el egyszerre egy-egy chunkot.

Ez memorizálási technikaként is működik.

Tegyük fel, hogy meg akarja tanulni a periódusos rendszert. Akkor a fémeket, nemfémeket, átmeneti fémeket, lantánidokat, aktinidokat, félfémeket és nemesgázokat csoportosítaná.

Kezdjen eggyel, mondjuk a fémekkel, és jegyezze meg mindet. Ha már jól megy, folytassa a következővel.

6. lépés: Ismételje meg a folyamatot

Bár a chunking remek technika a memória és a szervezés javítására, hajlamos a felejtési görbére is.

Tehát ismételje át és ismételje meg a folyamatot, hogy biztosítsa a hosszú távú emlékezést. Amikor olyan feladatokat chunkingol, amelyeket meg akar csinálni, de általában nem tesz meg, mint például a testmozgás vagy a meditáció, a chunking segíthet a szokások kialakításában is.

Chunking ötletek kezdőknek

Ha még soha nem alkalmazta aktívan a chunkingot, akkor ez hatalmas feladatnak tűnhet. De nem feltétlenül kell annak lennie.

👉🏽 Kezdje kicsivel: Kezdje azzal, hogy megpróbálja megjegyezni a hitelkártya számát, miközben a pénztárnál áll sorban, vagy a jármű regisztrációs számát, miközben dugóban áll. Ha az elején hatalmas feladatokat vállal, akkor elveszíti az időérzékét, és keveset fog megjegyezni.

👉🏽 Próbálja ki a memóriapalotát: A Sherlock Holmes által népszerűsített memóriapalota egy módszer, amellyel az információkat úgy lehet vizualizálni, mintha azok az agyában lévő szobák lennének, amelyeken végigmehet. Használja ezt a technikát az információk térbeli szervezéséhez.

👉🏽 Készítsen emlékeztetőket: Készítsen emlékeztető rendszereket, például rövidítéseket, történeteket vagy akár rímeket a cél összes darabjához vagy az egyes darabokhoz tartozó részekhez.

👉🏽 Állítson be emlékeztető jeleket: Előfordult már, hogy kedvenc filmjében a szereplő megszólalása pillanatában befejezte a párbeszédet? A párbeszéd kezdete egy emlékeztető jel, ami kiváltja a többi rész emlékét. Állítson be saját emlékeztető jeleket azokhoz a dolgokhoz, amelyeket meg akar jegyezni.

🌷Tudta-e: A chunkingot olyan memóriatechnikának tartották, amely az információkat változatlan formában tárolja. A zenészeket „emberi magnóknak” tekintették, akik pontosan vissza tudták adni azt, amit hallottak. Ez azonban nem volt így, amikor atonális zenét kellett visszajátszaniuk. Ez azt mutatta, hogy a chunking nem bármilyen elemek csoportjáról szól. A minták és az ismerős struktúrák voltak kritikusak a visszaemlékezéshez, írja David Epstein.

A chunking módszer és más tanulási technikák összehasonlítása

Bár a chunking rendkívül egyszerű és hatékony, nem ez az egyetlen létező tanulási technika.

Nézzük meg, hogyan viszonyul más gyakori módszerekhez.

Chunking vs. szórványos ismétlés

Az időközönkénti ismétlés az a folyamat, amelynek során a tanult anyagot különböző időközönként felülvizsgáljuk.

Például, ha reggel tanult egy új fogalmat, a szórványos ismétlés azt javasolja, hogy néhány óra, egy nap, egy hét, két hét stb. elteltével ismételje át.

Chunking Szórványos ismétlés Kódolási technika Visszakeresési technika Segít a memorizálásban Segít az emlékezésben A rövid távú memória kapacitásának korlátainak leküzdésére tervezve A felejtési görbe hatásainak leküzdésére tervezve

Chunking kontra gondolattérkép

A gondolattérkép pontosan azt jelenti, amit a kifejezés sugall: a gondolataid vizuális térképe.

Lényegében egy gondolattérképet használtál az információk hierarchikus és nem lineáris módon történő rendszerezéséhez.

Tehát mind a chunking, mind a mind mapping kódolási technikák.

A jó gondolattérképek is használnak chunkokat, az információkat csomópontok és alcsomópontok között szervezik. A chunking és a gondolattérképek kombinálása segít a komplex ötletek megértésének bővítésében.

Chunking Elméleti térkép Az információkat független egységekként szervezi Az információkat összekapcsolt egységekként szervezi Hasonló információk csoportosítására összpontosít Az információk közötti asszociációk és kapcsolatok ábrázolására összpontosít Nem mindig hierarchikus Mindig hierarchikus

Chunking vs. jegyzetösszefoglalás

A jegyzetek összefoglalása az a folyamat, amikor egy előadás, prezentáció vagy koncepció legfontosabb pontjait kiválasztjuk és lejegyezzük, hogy később felidézhessük őket. Ha a jegyzeteket saját szavaival foglalja össze, nagyobb eséllyel fogja őket megjegyezni és felidézni.

Chunking Jegyzetek összefoglalása Az összes információ memorizálására használják Kifejezések értelmezésére és fontos pontok megjegyzésére használják. Segít emlékezni, mivel Ösztönzi a saját szavaival történő jegyzetelést A pontos visszaemlékezésre összpontosítva Az ötletek megértésére összpontosítva

Bizonyos értelemben a chunking is egyfajta összefoglalás. Ez egy első szintű információk listája. Azonban nem minden összefoglalás chunking.

Ha a chunking módszer megértése után úgy érzi, hogy túl nehéz lenne gyakorolni, ne aggódjon! A következő részben részletesen elmagyarázzuk.

💡 Profi tipp: A chunking, az időközönkénti ismétlés, a gondolattérkép és a jegyzetek összefoglalása egymást kiegészítő technikák, amelyek együttesen használva fokozhatják a tanulást.

A chunking módszer sikeres alkalmazásának legfontosabb lépése a megfelelő cél kitűzése.

Céljait különböző módszerekkel állíthatja be és kezelheti. Például a SMART célok módszere a leghatékonyabb és legnépszerűbb.

A megfelelő célok kitűzése

A ClickUp Goals remek módszer a célok vizualizálására és azok elérésére.

Állítson fel feladatcélokat (a hét végéig fejezze be a kezdőlap UI-tervezését), számszerű célokat (naponta 12 értékesítési hívást kezdeményezzen), pénzügyi célokat (250 000 dollár új ügyfélbevételt érjen el), vagy akár igen/nem célokat (van-e 4 feletti NPS-pontszámunk?).

Chunkok építése

Miután megvan a célja, készítsen listát mindenről, amit annak eléréséhez meg kell tennie.

Ha elég nagy, bontsa fel projektekre. Egyébként a ClickUp Lists és a Project Hierachy lehetővé teszi, hogy annyi feladatot adjon hozzá, amennyire szüksége van.

A ClickUp Project Hierarchy segítségével minden fájlt könnyedén rendszerezhet, így azokhoz bármikor könnyen hozzáférhet, amikor szüksége van rájuk.

A ClickUp Lists segítségével az információkat tetszés szerint darabokra bonthatja.

Például hozzon létre ClickUp Milestones-t feladatok darabjaival. Adjon hozzá egyéni állapotokat, hogy azok alapján csoportosítsa őket, hogy milyen messzire jutott. Használjon egyéni címkéket, például a lead forrását, hogy így darabozza őket. Értékeléseket is létrehozhat, és összes ötcsillagos fiókját egybe gyűjtheti!

Így használom a ClickUp List View funkcióját a partytervezéshez szükséges teendőlistám vizualizálására

🌷Tudta-e: A profi sakkozók nem 64 különálló négyzetként tekintenek a táblára. Ehelyett megtanulják felismerni a gyakori taktikai chunkokat vagy formációkat, mint például a „Fianchetto Castle” vagy az „Isolated Queen Pawn structure”. Ezeknek a kevés, előre tárolt komplex formációknak a felismerése lehetővé teszi számukra, hogy azonnal megértsék a tábla stratégiai helyzetét.

Chunkok megtekintése

A lista nézet csak a kezdet. A ClickUp nézetek széles körű testreszabható lehetőségeket kínálnak.

Ha valami vizuálisabbat szeretne, a ClickUp Kanban Board segít megtekinteni a darabok vertikális bontását és az egyes darabokban található elemeket.

A ClickUp Prioritization Matrix sablon és a ClickUp Priority Matrix sablon további lehetőségeket kínálnak a feladatok áttekintésére. A feladatok prioritás szerinti csoportosításával rendezheti a feladatlistát, és a fontos dolgokra koncentrálhat.

Segítség az emlékezésben

Miután megtanult egy fogalmat, többféle módon is gyakorolhatja az elosztott ismétlést és a felülvizsgálatot a jobb emlékezés érdekében.

✅ Áttekintés AI segítségével: Állítsd be a saját személyes sparring partneredet a ClickUp Brain segítségével. Adj meg neki az információkat, amelyeket meg akarsz tanulni, és kérd meg, hogy:

Összefoglalja a legfontosabb pontokat

Bonyolult gondolatok átfogalmazása

Készítsen vizuális segédanyagokat

Tesztek generálása

✅ Válaszoljon kvízekre: Semmi sem segít jobban a tanulásban, mint ha megkérdezik, hogy magyarázza el. Állítson össze kvízeket magának, hogy aktívan felülvizsgálhassa a tanultakat. Ehhez kiválóan alkalmasak az olyan eszközök, mint a Quizlet.

✅ Használjon flash kártyákat: Az idők kezdete óta a flash kártyák segítik a memóriát és az emlékezést. Tegye ezt digitálisan, és vigye magával bárhová olyan eszközökkel, mint az ingyenes és nyílt forráskódú Anki.

Íme néhány további termelékenységet növelő tipp, amely segíthet Önnek:

A chunking módszer előnyei

Egy tanulmány szerint 230 óra gyakorlás 7-ről 79-re növeli a memória kapacitását.

Megfelelő emlékezeti rendszerrel és gyakorlással a memória teljesítményének látszólag nincs határa.

Megfelelő emlékezeti rendszerrel és gyakorlással a memória teljesítményének látszólag nincs határa.

A chunking egy ilyen rendszer. Segít az embereknek bármilyen komplex dolgot megjegyezni és rendszerezni, majd később teljes egészében felidézni.

De ez még nem minden.

Emellett lehetőséget kínál az információtúlterhelés kezelésére is. Ez magában foglalja a különböző információk címkével ellátott, rendezett kis dobozokba való elhelyezését, hogy szükség szerint hozzáférhessenek.

Ennek következtében el is teheti azokat a dolgokat, amelyekre éppen nincs szüksége, ezzel jelentősen csökkentve a stresszt. A végzett feladatoktól függően újra és újra átnézheti a chunkokat. Kevesebb stressz, kevesebb kognitív terhelés, kevesebb túlterheltség.

Ha a chunkingot az elosztott ismétléssel és az aktív felülvizsgálattal kombinálja, saját maga is meggyőződhet arról, hogy mennyit tud. Ez természetesen önbizalmat ad.

Az egyéni felhasználáson túl a chunking segít a társadalmi normák kialakításában is. Például az Egyesült Államokban szokásos gyakorlat, hogy a telefonszámokat 3-3-4 számjegyű csomagokba csoportosítják. A weboldalak menüi általában szolgáltatások, megoldások, iparágak, források stb. szerint vannak csoportosítva.

Ebben az értelemben nem túlzás azt mondani, hogy a átgondolt chunking egy olyan világot teremt, amelyet könnyebb megjegyezni és amelyben könnyebb élni.

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni

A chunking egyike azoknak a technikáknak, amelyek hibátlannak tűnnek, amíg be nem bizonyosodik az ellenkezője.

Sokan úgy vágnak bele, hogy egyszerűsítik a munkájukat, de végül csak zavaros mini-feladatok vagy túlméretezett „darabok” halmazával maradnak, amelyekkel még mindig lehetetlennek tűnik elkezdeni a munkát.

A trükk nem csak a munkaterhelés felosztásában rejlik, hanem annak okos felosztásában is. Íme a klasszikus chunking hibák, amelyekre figyelni kell.

❌ Túl sok chunk

Miller szerint az emberi memória 7 ± 2 darab chunkot képes tárolni. Azóta több kutató is bebizonyította, hogy ez nagyjából igaz. A biztonság kedvéért ne hozzon létre több mint hét chunkot egy-egy fogalomhoz. Ha kezdő, akkor érdemes sokkal kevesebb chunkkal kezdeni.

❌ Túl sok elem van az egyes darabokban

Mi van akkor, ha a chunkra emlékszel, de a benne lévő elemekre nem? Az haszontalan lenne. Ezért figyelj oda arra, hogy hány elemet teszel minden chunkba. A kutatások szerint az optimális elemszám minden chunkban 3-4.

❌ Önkényes csoportosítás

A chunking csak akkor hasznos, ha értelmet nyer az Ön számára. Például, ha a bevásárlási tételeit A, B, C és D címkék alá csoportosítja, és véletlenszerűen ad hozzá tételeket, akkor valószínűleg nem fog emlékezni semmire.

A legjobb memorizálás és visszaidézés érdekében:

Adjon hozzá kapcsolódó elemeket egy csomóhoz (tej, sajt és joghurt egy csomóban)

Adjon nekik értelmes címkét (tejtermék)

❌ A nagy kép elfelejtése

Néha csak úgy, öncélúan memorizálunk dolgokat, például az Egyesült Államok összes folyójának nevét. Gyakran azonban egy cél elérése érdekében tesszük ezt. A chunkok létrehozásakor ügyeljen arra, hogy ez a cél szolgálatában álljon.

Például a bevásárlólista chunkingja segít a bevásárlásban, ezért jó ötlet, ha az egyes szupermarketek polcait választjuk chunknak. Az iskolai tananyagban a kapcsolódó fejezeteket összevonják, hogy a gyerekek szinaptikus kapcsolatokat építhessenek ki, miközben memorizálják a tananyagot.

❌ Nincs elég értékelés

Mindenki átmegy a felejtési görbén. Akár használja a chunking módszert, akár nem, az idő múlásával elfelejti az információkat. Az egyetlen módja ennek elkerülésére a szisztematikus felülvizsgálat.

Tervezzen felülvizsgálatokat néhány órás, egy napos, néhány napos, néhány hetes stb. időközönként. Ha olyan információkról van szó, amelyekhez valószínűleg hosszabb ideig nem fog hozzáférni, akkor negyedévente/évente ismételje meg a felülvizsgálatot.

💡 Profi tipp: Ha unalmasnak találja, próbálja ki a bullet journaling gyakorlatot, hogy szórakoztatóbbá és kevésbé ijesztővé tegye.

Bár a chunkingot régóta tanulmányozzák, mint az emberi memória javításának egyik módszerét, a gépeket is átalakíthatja. Íme, hogyan.

A chunking módszer az AI-ban és az adattudományban

A chunking az emberi agyban végbemenő kritikus és nagyon gyakori folyamat.

A mesterséges intelligencia, amely lényegében az emberi gondolkodási folyamatok utánozására törekszik, sokat tanulhat a chunkingból.

✅ A token méretének korlátozása: Az AI-modell természetes nyelvfeldolgozással (NLP) történő képzése inputforrások biztosításával jár. Gyakran előfordul, hogy ezeknek az inputoknak a token mérete korlátozott. Például az Azure OpenAI text-embedding-ada-002 modell maximális input szöveghossza 8000 token. A chunking segít a dokumentumok darabokra bontásában, hogy a nagy nyelvi modellek (LLM) hatékonyan feldolgozhassák őket.

✅ Chunking idősoros adatokban: A szöveg chunkingja egyszerű. Vágja el a mondat vagy bekezdés végét, és máris megkapja a logikus chunkot. Mi van akkor, ha folyamatos numerikus adatokkal rendelkezik, például részvényárakkal vagy időjárási adatokkal? Általában ezt időrendben végzik, azaz chunkokat hoznak létre „az elmúlt 30 napra” vagy „a napi adatokra”.

TIFF kép chunking (a Github segítségével)*

✅ Chunking képadatokban: A nagy képeket kisebb, egyenletes téglalap alakú darabokra, úgynevezett patch-ekre vagy csempékre bontják, ami egy népszerű technika a modern számítógépes látásmodellekben, például a Vision Transformers (ViT) esetében.

✅ Célalapú chunking: Képzelje el, hogy egy megbeszélésen van, és jegyzeteket kell készítenie. A létrehozott chunkok haszontalanok, ha azokat a beszélő személy vagy a beszéd ideje szerint rendezi. Itt kontextusalapú chunkingra van szükség, kiemelt pontokra, visszajelzésekre, döntésekre, teendők stb. pontokra. Pontosan ezt teszi a ClickUp Brain AI Notetaker.

✅ Chunk méretezés: Az emberi aggyal ellentétben a számítógépek nagyobb munkamemóriával rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy az AI modellek tetszőleges számú, fix vagy változó méretű chunkkal rendelkezhetnek. Mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai.

Aspektusok Fix darabok Változó darabok Meghatározás Az adatokat egyenletes hosszúságú darabokra osztja Az adatokat logikus vagy értelmes darabokra osztja Technikák Az adatok hossza a kontextustól függetlenül Rekurzív felosztás, szemantikai chunking stb. a kontextus alapján Legalkalmasabb Egyszerűség és gyorsaság Pontosság és koherencia Előnyök Magas számítási hatékonyság és kiszámítható teljesítmény Magas szemantikai integritás és kontextuális gazdagság Hátrányok Lehetséges kontextusfragmentáció és koherencia elvesztése Megnövekedett komplexitás és magasabb számítási költségek

✅ Átfedés: A chunking egy tömörítési technika, nem pedig relációs, ami azt jelenti, hogy fennáll a kontextus elvesztésének lehetősége. A gépi tanulás során ez statisztikailag pontos, de a kontextustól elszakadt eredményeket hozhat. A tudósok ezt a kihívást egy átfedés nevű koncepcióval oldják meg. Az előző chunk adatainak egy részét megosztva a jelenlegi chunkkal, az átfedés lehetővé teszi az LLM-ek számára, hogy azonosítsák és összekapcsolják a kontextus folytatását.

A chunking korlátai és kritikája

A chunkingot gyakran a memóriatechnikák szuperhősének tekintik, amely az információtúlterhelés esetén siet a segítségünkre.

De bármennyire is szeretnénk, ha a chunking a memória megfelelője lenne a ragasztószalagnak (amely mindent megjavít, örökre), ez a kompakt, szépen csoportosított módszer biztosan nem képes viselni minden kognitív hiányosságunk súlyát.

Mielőtt tehát átadnánk a chunkingnak a kulcsot mentális birodalmunkhoz, nézzük meg közelebbről, hol botlik, hol téved, és hol esik el néha:

❗️Új vizuális adatok feldolgozásának nehézsége: A chunking kiválóan alkalmas szekvenciális, verbális vagy erősen strukturált információk (például számok) feldolgozására. Kevésbé hatékony nagy mennyiségű komplex vizuális vagy térbeli információ feldolgozásában, például ismeretlen területek térképének vagy komplex sematikus ábráknak a feldolgozásában.

❗️A 7±2-ről szóló vita: Nelson Cowan kognitív pszichológus szerint a központi memóriatároló átlagos kapacitása csak körülbelül négy chunk. A mai, mindenütt jelen lévő zavaró tényezőkkel teli világban ez az érték még ennél is alacsonyabb lehet.

❗️Doménspecifikusság: Még a chunking segítségével sem könnyű egy nagymesternek több száz dalt megjegyeznie. Vagy valakinek megjegyeznie egy számára ismeretlen ország összes folyóját. A chunking sikere nagyban függ a tanuló szakértelmétől az adott területen.

❗️Nincsenek rövidítések: A chunking valóban egy egyszerűbb módszer a nagy mennyiségű információ feldolgozására. De ez semmiképpen sem egy rövidítés. A mesteri szintű elsajátítás csak kiterjedt, elkötelezett gyakorlással érhető el, ami időbe telik.

A chunking jövője

A digitalizálás, a mesterséges intelligencia és az automatizálás világában a memória már nem olyan értékes készség, mint régen.

Kevesen emlékeznek a saját és a házastársuk telefonszámán kívül másra. Minden információ csak egy kattintásra van, közvetlenül a zsebünkben. Ez nem jelenti azt, hogy a chunking elavult lenne.

Észrevettem, hogy a chunking módszerrel végzett memóriagyakorlatok javítják a koncentrációs képességemet.

Például én az írásaimat öt chunk köré szervezem: mi, mikor/hol, miért, ki és hogyan. Ez segít a folyamatban maradni és a kéznél lévő ötletre koncentrálni. Ennél is fontosabb, hogy ezek a chunkok megkönnyítik számomra a munkába való visszatérést, ha valami elterelte a figyelmemet.

Azok a kutatók, akik megpróbálják az emberi intelligenciát gépekbe átültetni, rendkívül értékesnek tartják a chunkinggal kapcsolatos kutatásokat. A nagy nyelvi modellekben (LLM) a chunking segít a hatalmas adatmennyiségek hatékonyabb feldolgozásában. Biztosítja, hogy a modellek megőrizzék a kontextust és pontos információkat nyerjenek ki anélkül, hogy túllépnék a token korlátokat, más néven Retrieval-Augmented Generation (RAG). A számítógépes idegtudósok a sebesség és a pontosság közötti kompromisszum kontextusában vizsgálják a chunkingot, lényegében előkészítve az utat a céljaidnak megfelelő, hatékonyabb chunkinghoz.

A kognitív idegtudományban és modellezésben az „egocentrikus chunking” segít jobban megérteni a prediktív agy működését. Az idegtudományban az „action chunking” azt vizsgálja, hogyan szervezi az agy a komplex motoros képességeket (például cipőfűzés vagy egy zenei frázis lejátszása) neurális szekvenciákba, így utat nyitva a motoros tanulás és a rehabilitáció javításának.

A kutatók a „szinaptikus augmentációt” is tanulmányozzák, amely az agy azon képessége, hogy ideiglenesen elnyomjon bizonyos elemcsoportokat anélkül, hogy azokat véglegesen törölné a munkamemóriából.

A lehetőségek valóban végtelenek.

Hogyan lehet megenni egy elefántot? Egyszerre egy darabbal!

Ez a régi aforizma (amelyet gyakran Desmond Tutu-nak tulajdonítanak) azt állítja, hogy még a legfélelmetesebb és legnagyobb feladatok is elvégezhetők, ha lépésről lépésre haladunk.

A chunking módszer ezt továbbfejleszti.

Azokban az időkben, amikor biohackelünk és emberfeletti termelékenységre törekszünk, a chunking egy valódi emberi módszert kínál a világ memórián keresztüli megélésére. Segít jobban megérteni az emberi pszichét, megmutatva nekünk, mi különbözteti meg a nagymestereket és a kiemelkedő teljesítményű sportolókat a többiektől.

Vagy, ahogy én látom, a chunking azt mutatja meg nekünk, hogy ugyanazokra a dolgokra vagyunk képesek, mint a nagymesterek és a kiemelkedő teljesítményű sportolók.

Kellemes chunkingot mindenkinek!

Gyakran ismételt kérdések

A chunking egy memória-megtartási technika, amelynek során egy nagy mennyiségű információt kisebb, kezelhetőbb darabokra bontunk.

A chunking egy kódolási stratégia, amelyet új információk rendszerezésére és hosszú távú tárolásra való előkészítésére használnak. A szórványos ismétlés egy visszakeresési stratégia, amelyet az újonnan kialakult chunkok idővel történő megerősítésére és megszilárdítására használnak. Ezek egymást kiegészítő technikák.

A chunking mindenhol jelen van. Néhány valós példa a chunkingra: – Telefonszámok memorizálása 3-3-4-es darabokban – Projektek szervezése feladatokra szakaszok szerint – Nyelvtanulás kapcsolódó szavak darabjaival – Repülőgép-vezetés oktatása az utasítások darabokra bontásával – Több mint 100 gyógyszer megjegyzése hasonló/kiegészítő gyógyszerek darabjaival

A chunking sikeres végrehajtásához nincs szükség semmire, még tollra és papírra sem. Azonban számos eszköz segíthet ebben. Ide tartoznak a jegyzetelési módszerek, mint például a Cornell-rendszer, a digitális flashcard alkalmazások, mint az Anki, és a generatív AI eszközök, mint a ClickUp.

Igen, a modern AI eszközök, mint például a ClickUp, különböző módon segítenek, például hierarchikus struktúrák létrehozásával, a nagy célokat beágyazott mappákra, listákra és feladatokra bontva, vagy a hosszú szövegeket rövidebb, könnyebben megjegyezhető darabokra összefoglalva. Segíthetnek a kiemelkedő pontok azonosításában is (amelyeket darabokként használhat).

A megfelelő módszer kiválasztása attól függ, hogy milyen típusú információt szeretne megjegyezni. Csak győződjön meg arról, hogy azok önnek és a feladatnak valóban értelmesek. – Ha listát készít, válasszon logikus kategóriákat (például a szupermarket polcai a bevásárlólista esetében) – Történelem tanulásakor vagy egy ütemterv memorizálásakor válasszon kronológiát (például a világháborúk kutatása vagy a világbajnokságon való részvétel tervezése) – Projekt tervezésekor válasszon logikus darabokat vagy fázisokat (például cél meghatározása, csatornák tervezése, hirdetések készítése, kampányok indítása, teljesítmény jelentése stb. egy marketingkampány esetében) – Írásban egy tartalomírási sablon darabokra oszthatja a cikket szakaszokra, alszakaszokra, bekezdésekre és mondatokra.

A chunking segít az információk hatékony befogadásában és megőrzésében. Csökkenti a kognitív terhelést és a dolgok emlékezésének stresszét. Azonban csak akkor hatékony, ha helyesen alkalmazzuk. Ha túl sok chunkot hozunk létre, vagy az elemeket önkényesen csoportosítjuk, akkor úgy érezhetjük, hogy a terhelés nagyobb, mint korábban.