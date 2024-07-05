Hogyan növelheted a termelékenységedet a bullet journaling segítségével?

Minden reggel energikusan és koncentráltan ébredsz, készen arra, hogy lézeres pontossággal vágj neki a napnak. Már nem érzed magad túlterhelve a végtelen teendőlisták és a szétszórt prioritások miatt. Nem tudsz azonosulni ezzel? Nos, készülj fel rá!

Ez a valóság több millió ember számára, akik felfedezték a bullet journaling erejét.

A bullet journal rendszer – más néven BuJo – egy produktivitási módszer, amely ötvözi a hagyományos naplóírást a teendőlistákkal. A közösségi médiában egyesek a BuJo-t a KonMari szellemi unokatestvérének nevezik. Míg az utóbbi segít a fizikai tér rendezésében, az előbbi segít a gondolataid rendezésében.

A feladatkezeléshez hasonló monoton tevékenységet kreatív kifejezéssel ötvözve a bullet journaling a 2000-es évek egyik legfontosabb önápolási gyakorlatává vált, olyanok mellett, mint a mindfulness, a jóga és egy másik naplózási gyakorlat, a reggeli oldalak.

Egy egyszerű keresés a YouTube-on vagy az Instagramon több ezer videót és bejegyzést hoz elő a bullet journal közösségből, amelyek elmagyarázzák, hogyan lehet bullet journal lapokat készíteni, és részletesen leírják, mit lehet belevenni a bullet journal bejegyzéseibe. Ennyire népszerűvé vált!

Annyi rajongóval biztosan érdemes kipróbálni ezt a termelékenységet növelő módszert.

Mi az a bullet journaling?

A bullet journaling egy analóg szervezési módszer, amely egy egyszerű jegyzetfüzet segítségével nyomon követi a teendőket , terveket és gondolatokat, hogy szándékosan és koncentráltan élhessük mindennapjainkat és életünket.

A projektmenedzsment és a naplózás innovatív változataként olyan fogalmakat mutat be, mint:

Gyors naplózás: egy rövidített módszer, amellyel szimbólumok és rövidítések segítségével gyorsan jegyzeteket készíthetsz.

Gyűjtemények: Tematikus listák olyan dolgokról, mint a megnézendő filmek vagy az elolvasandó könyvek.

Jövőbeli napló: Külön szakaszok a célok kitűzéséhez és a jövőbeli események tervezéséhez.

Ez a testreszabható rendszer segít leküzdeni az információtúlterhelést azáltal, hogy a feladatokat, ötleteket és gondolatokat egyetlen helyre, például egy havi naptárba összegyűjti, ezzel csökkentve a stresszt és növelve a termelékenységet.

Ryder Caroll, a módszer feltalálója szerint a bullet journal „részben szervezés, részben önkeresés, részben álmodozás”.

A bullet journaling története

Ryder Carroll weboldala szerint 2013-ban egy rövid videót tett közzé, amelyben elmagyarázta a bullet journal módszert . Hamarosan olyan oldalak, mint a LifeHack.org és a FastCo is beszámoltak a videóról, amely virálissá vált.

2014-ben Carroll Kickstarter-kampányt indított weboldalának (bulletjournal.com) finanszírozására, és minden támogatójának ajándékba adott egy Leuchtturm jegyzetfüzetet, amelyet kifejezetten a bullet journal módszerhez terveztek.

2017-re a koncepció annyira népszerűvé vált, hogy Carroll még TEDx előadást is tartott róla. 2018-ban megjelentette a The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future (A bullet journal módszer: kövesd nyomon a múltat, rendezd a jelent, tervezd meg a jövőt) című könyvét, amely hamarosan nemzetközi bestseller lett.

Ez vezetett ahhoz, hogy Caroll 2021-ben kiadott egy kiegészítő jegyzetfüzetet.

Ma a Reddit bullet journaling közössége, az r/bujo, több mint 375 000 feliratkozóval rendelkezik. A rajongók gyakran osztanak meg YouTube-videókat és közösségi médiás bejegyzéseket a bullet journaljaikról.

Ajánlott olvasmány: The Bullet Journal (A bullet journal), Ryder Carroll

Ha többet szeretnél megtudni a bullet journaling módszerről és arról, hogyan javíthatja az életedet, olvasd el Ryder Carroll The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future című könyvét.

A könyv több mint 28 nyelven elérhető, és a termelékenységi közösség minden tagja dicséri. De senki sem tudja jobban elmagyarázni a tézist, mint maga a szerző:

Minden bullet journal egy újabb fejezetet jelent az életed történetében. Ez az a életet tükrözi, amit élni szeretnél? Ha nem, akkor használd fel a tanultakat, hogy megváltoztasd a következő fejezet történetét.

A könyv az „intentional living” (tudatos életmód) koncepcióját vizsgálja, amelynek lényege, hogy az ember a legfontosabb dolgokra koncentrál, és olyan életet alakít ki, amely összhangban áll az értékeivel. A könyv három részre tagolódik:

Kövesse nyomon a múltat : Készítsen feljegyzéseket gondolatairól, feladatairól és eredményeiről.

Rendelj ajándékot: Fejleszd ki a napi feladataid kezelésére és a tisztánlátásra szolgáló rendszert!

Tervezd meg a jövőt: Határozz meg értelmes célokat, és bontsd azokat megvalósítható lépésekre!

A könyv számos hasznos tippet is tartalmaz, például a gyors naplózást (gyors jegyzeteléshez) és a napló személyre szabását, hogy saját rendszert hozhass létre.

Összességében ez egy remek olvasmány lehet azok számára, akik többet szeretnének megtudni a bullet journaling eredeti koncepciójáról, mielőtt a közösségi média és a termelékenységi guruk átalakították a manapság népszerűbb, mainstream változatává.

A bullet journaling alapvető elemei

A bullet journaling néhány alapvető elemen alapul – ezek közül néhányat naponta használunk a szervezéshez és az áttekintéshez, míg mások éves útitervet nyújtanak.

Gyűjtemények: Ez egy témájú feladatlista vagy oldalak gyűjteménye, amely egy adott témának szentelt, például egy célnak, hobbinak vagy projektnek. Index: Ez a tartalomjegyzékhez hasonlóan működik, felsorolja az összes fontos oldalt és azok oldalszámát, hogy könnyebben megtalálhasd őket. Jövőbeli napló: Ez egy éves áttekintést nyújt a közelgő események, születésnapok és határidők nyomon követéséhez az egyes hónapokban. Havi napló: Ez a jelenlegi hónap bontását tartalmazza, általában egy naptárral az eseményekhez és egy részletesebb feladat- és célok listájával. Napi napló : Ez a napi tervező, amelyben feljegyzed a napi feladatokat és prioritásokat. Ez a napi tervező, amelyben feljegyzed a napi feladatokat és prioritásokat.

Carroll azt is javasolja, hogy ezeket a szimbólumokat használja a feladatok állapotának vagy prioritásának jelölésére:

A feladat jelölésére szolgáló pont (•)

Egy kereszt (x) jelzi, hogy a feladat elvégzésre került.

Csillaggal (*) jelöljük a fontos feladatokat.

Kör (o) a feladat és az esemény megkülönböztetésére

A nagyobb, mint jel (>) azt jelenti, hogy a feladatot a következő napra vagy hétre halasztod.

A kisebb, mint jel (<) azt jelenti, hogy a feladatot az előző napra vagy hétre helyezed át.

Bár ezek a bullet journal alapvető elemei, néhány trackerrel vagy mini-naplóval tovább testreszabhatod. Néhány példa ezekre: Hálanapló

Étkezés-tervező

Költségvetés és kiadások nyomon követése

Bőrápolási rutin

Szokáskövető A lehetőségek végtelenek.

A bullet journaling előnyei

A bullet journaling legjobb tulajdonsága, hogy holisztikus napló és önápolási rituálé egyben. Nem olyan időigényes, mint minden nap öt oldalt írni a naplódba, és egy helyen foglalkozik mind a gyakorlati céljaiddal, mind az érzelmi egészségeddel.

Nina Grunfeld brit életmód-tanácsadó és a Life Clubs alapítója így fogalmaz:

Ha valami olyasmivel tisztítod meg a fejed, mint a bullet journal, az segít koncentrálni és nyugodtabb maradni.

Íme néhány módszer, amellyel a BuJo módszer javíthatja az életedet:

Személyre szabott rendszer : A BuJo szabadságot ad, hogy a teendőlistádat a saját személyiségeddel egészítsd ki, így olyan rendszert hozhatsz létre, amely neked a legjobban megfelel.

Több áttekinthetőség : Mivel a bullet journaling segít a nagy célokat kisebb részekre bontani, így könnyebben összpontosíthatsz az igazán fontos dolgokra.

Időgazdálkodás : A munka, a teendők és a végtelen scrollolás között az időgazdálkodás nehéz feladat lehet. A bullet journaling segít vizualizálni a feladatokat és a határidőket, így megtervezheted a napodat és elkerülheted a last minute rohanást.

Szokások nyomon követése : Akár új fitneszórát kezdesz, akár nyelvet tanulsz, a bullet journalban létrehozhatsz egy rendszert, amellyel nyomon követheted az előrehaladást és motivált maradsz. Ráadásul a bullet journal nem fog bűntudatot kelteni benned.

Forráskönyvtár : A BuJo kiválóan alkalmas arra is, hogy nyomon kövesd az olvasnivalóidat, például a könyveket, cikkeket és egyéb forrásokat, amelyeket későbbre szeretnél elmenteni. Ha például marketinges vagy, érdemes elmentened egy : A BuJo kiválóan alkalmas arra is, hogy nyomon kövesd az olvasnivalóidat, például a könyveket, cikkeket és egyéb forrásokat, amelyeket későbbre szeretnél elmenteni. Ha például marketinges vagy, érdemes elmentened egy tartalomírási sablont vagy egy pozicionálási keretrendszert, amelyre később hivatkozhatsz.

Napi reflexiók: A bullet journaling lehet egy olyan hely, ahol reflektálhatsz és számba veheted magad. A heti áttekintések segíthetnek azonosítani a fejlesztendő területeket és módosítani a céljaidat – ez egy mindfulness-fokozó, ami napi 15 perc alatt elvégezhető.

Most pedig adunk néhány tippet, hogyan kezdj bele a bullet journalingba.

Tippek a hatékony bullet journalinghoz

A bullet journalinggel – mint minden önápolási módszerrel – az a helyzet, hogy a gyakorlattal egyre jobb leszel benne. De íme néhány tipp, hogy elindulhass az új bullet journaloddal.

Szánj időt a reggeli és esti áttekintésre

Integráld a bullet journal-t a napi rutinodba, hogy konzisztenciát teremts. A felülvizsgálati üléseken ez nagyon hasznos lehet.

Reggeli áttekintés (5–10 perc)

Nézd át a napi (és heti) naplódat a következő napra vonatkozóan.

Priorizáld a feladatokat, és emeld ki a fontosakat!

Szánj időt a fontos feladatokra

Esti áttekintés (5–10 perc)

Gondolj vissza a napodra. Elvégezted az összes feladatodat?

A befejezetlen feladatokat helyezd át a következő nap vagy hét naplóba.

Írj le minden jegyzetet, ötletet vagy gondolatot a napról.

Töltsd ki a nyomkövetőidet és a hála-naplódat (ha van ilyen).

Sablonok létrehozása

Időt és energiát takaríthatsz meg azzal, hogy olyan elrendezéseket hozol létre, amelyeket könnyen lemásolhatsz egy üres naplóba. Ezek javíthatják a naplózás folyamatát, és nem kell minden hónapra vagy elrendezésre új terveket, témákat vagy ötleteket kitalálnod. Egyik lehetőség, hogy online forrásokból nyomtatható anyagokat használsz.

Szeretnéd magad elkészíteni? Tervezz egy sablont a havi, heti és napi naplóidhoz, valamint a különböző nyomkövetőkhöz. Szkenneld be, és használd újra minden hónapban. Az év végén pedig bekötheted egy jegyzetfüzetbe.

Egy másik ötlet az előre formázott bullet journalok vásárlása. Ezek azonban kevésbé rugalmasak.

Fektess be jó minőségű írószerekbe

Mivel a bullet journaling analóg folyamat, a megfelelő eszközök nagyban befolyásolhatják a bullet journaling élményét. Íme, amit érdemes figyelembe venni:

Notebook: Válassz egy jó minőségű, át nem áztatható papírból készült notebookot, amely alkalmas tollak, kiemelők és vázlatok használatára. A rácsos notebookok segítségével vonalzó nélkül is tiszta és egyenes elrendezéseket hozhatsz létre.

Tollak és kiemelő tollak: Válassz olyan tollakat, amelyek simán írnak és nem átszivárognak a papíron. A kiemelő tollak segíthetnek a feladatok kategorizálásában vagy a fontos információk vizuális megkülönböztetésében.

Egyéb művészi elemek : Szerezz be washi szalagot, : Szerezz be washi szalagot, öntapadó jegyzeteket , matricákat és zsírkrétákat, hogy ha szeretnéd, díszíthesd a naplódat.

Táska: Helyezz el egy táskát a napló hátulján, hogy jegyek, jegyzetek vagy más emlékeket tárolhass benne, amelyeket meg akarsz őrizni.

Kezdje kicsiben!

A bullet journaling lényege, hogy olyan rendszert hozz létre, amely neked megfelel. Ne próbáld lemásolni az interneten látható bonyolult oldalakon. A legtöbb ember számára a bullet journaling inkább munka, mint önápolási gyakorlat.

Így kezdheted el:

Kezdd egy alapvető jövőbeli naplóval és havi naplóval

Kövess nyomon néhány fontos feladatot minden nap

Ahogy egyre jobban megismered a rendszert, fokozatosan adj hozzá nyomkövetőket és egyéb elemeket!

Ne feledd, hogy a bullet journal egy személyes eszköz, így kedvedre alakíthatod!

A bullet journaling népszerű felhasználási módjai és példák

Íme, hogyan gyakorolják és tökéletesítik a technikát a bullet journal valódi gyakorlói. Ez ötleteket adhat a saját bullet journal személyre szabásához.

Havi áttekintés

Egy egyszerű, szórakoztató, könnyen elkészíthető és jól kinéző oldal. Ráadásul nincs szükséged semmilyen extra művészeti kellékre.

Valami minimalistábbat szeretnél? Itt van egy szuper egyszerű, sallangmentes oldalpár, amit öt perc alatt elkészíthetsz.

Heti elrendezés

Ez az alapvető heti elrendezés feladatokkal, projektekkel és akár naptárral is kiváló (és egyszerű) kiegészítője lehet a BuJo sablonjaidnak.

Ha azonban kreatívnak érzed magad, akkor ezt is kipróbálhatod:

Miután áttekintettük az alapokat, íme néhány tracker, amelyet beépíthetsz a bullet journalodba, hogy még inkább a sajátod legyen.

1. Szokáskövető

A szokáskövető segít vizualizálni a szokásaid alakulását, például azt, hogy mikor vagy produktív és mikor nem. Kombinálhatod hangulatkövetővel is, hogy meghatározd, hogyan befolyásolják a hangulataid a szokásaidat.

A ClickUp személyes szokáskövető sablonja is hasznos lehet, ha digitális szokáskövető alternatívát keresel.

2. Étkezés-tervező

Egy másik népszerű BuJo-kiegészítő az étkezési terv. Ez megkönnyíti a „mit együnk ma” kérdés megválaszolását, és segíthet a bevásárlás megtervezésében is.

A ClickUp étkezés-tervező sablonja kiváló eszköz lehet az étkezések előre történő megtervezéséhez és az egészségesebb táplálkozáshoz.

Töltsd le ezt a sablont A ClickUp étkezés-tervezési sablonjával egyszerűsítheted a bevásárlást, a receptek rendszerezését és az ételek elkészítését.

A sablonban helyet kapsz a heti étkezések megtervezésére, bevásárlólista készítésére és az alapanyagok nyomon követésére. Használhatod másokkal való együttműködésre is az étkezések megtervezésében.

3. Kiadáskövető

Zárjuk le ezt a részt egy nagyon hasznos kiadáskövetővel. Az alábbi sablon például segít kategorizálni a kiadásait fix és változó kiadásokra, és egy oldalt biztosít a megtakarítások nyomon követéséhez.

A ClickUp személyes költségvetési sablonja segíthet a bevételeid és kiadásaid pontosabb nyomon követésében, lehetővé teszi, hogy azonosítsd azokat a területeket, ahol csökkentheted a kiadásokat, és ösztönöz a céljaid elérése érdekében történő megtakarításra.

Töltsd le ezt a sablont Kövesse nyomon pénzügyeit és az anyagi függetlenség felé vezető útján elért eredményeit a ClickUp személyes költségvetési sablonjával.

Használd arra, hogy elkezdj költségvetést készíteni és betartani.

A bullet journal használatának kihívásai

Bár a bullet journaling módszer lehetőséget ad arra, hogy nyomon kövesd a céljaidat és kreatív módon kifejezd magad, ez nem jár néhány kihívás nélkül:

Találd meg a neked megfelelő rendszert : A bullet journaling nagy rugalmasságot kínál, ami eleinte kissé nyomasztó lehet. Időbe telhet, mire kipróbálod a különböző elrendezéseket és nyomkövetőket – szokások, hangulat, munka, hála – és rájössz, melyeket érdemes beépíteni a naplódba.

Legyen következetes : A bullet journaling egy napi szokás, amely hosszú távú előnyökkel jár, ezért nap mint nap be kell tartania.

Összehasonlítás másokkal : A közösségi médiában rengeteg hihetetlenül kreatív bullet journal oldal található. Ez miatt úgy érezheted, hogy a te naplód nem elég jó.

A tökéletességre törekvés : A bullet journaling közösségben az esztétikára való összpontosítás sok újrakezdéshez vezethet. Ne feledd, hogy ez egy funkcionális eszköznek kell lennie, nem pedig műalkotásnak.

Időkövetés : A bullet journal beállítása és vezetése időigényes lehet, különösen az elején. Légy reális azzal kapcsolatban, hogy mennyi időt tudsz rá fordítani naponta. Kezdd kicsiben, csak az alapokkal. A bonyolult elrendezéseket és nyomkövetőket később is hozzáadhatod.

Feladatok áthelyezése: A bullet journaling lényege a dolgok leírása és átírása. Valószínűleg áthelyezed az eseményeket az éves nézetből a havi nézetbe, majd a heti nézetbe, és áthelyezed a feladatokat egyik napról a másikra, és így tovább. Ez unalmasnak bizonyulhat.

Ezeknek a kihívásoknak a leküzdésére olyan megoldásunk van, amely a bullet journalingot szórakoztatóvá teszi.

Hogyan valósítsd meg a bullet journalingot a ClickUp-ban

Az interneten bemutatott, tökéletes képekkel teli oldalak – washi szalagokkal, témájú elrendezéssel és matricákkal – nyomást gyakorolhatnak a bullet journalinggel most ismerkedőkre (vagy azokra, akik nem rendelkeznek művészi hajlammal).

Hirtelen inkább a lapok esztétikájára és a bonyolult bullet journalok elkészítésére koncentrálsz, mint a fő célra, azaz az életed szervezésére. Ráadásul ezeknek a lapoknak a havi elkészítése sok időt vehet igénybe.

via Reddit

A megoldás erre a dilemmára? Válts digitális naplózásra!

Az egyik lehetőség a ClickUp használata, egy termelékenységi és feladatkezelő platform. Mobilalkalmazást, sablonokat és még AI-támogatást is kínál, hogy jobban szervezhesd az életedet.

Ráadásul egy olyan eszközzel, mint a ClickUp, nem kell minden alkalommal újra leírnod a feladatokat, amikor átütemezed őket.

Matt Ragland bemutatja, hogyan vezet bullet journalingot a ClickUp segítségével.

Négy egyszerű lépésben megmutatjuk, hogyan te is megcsinálhatod.

1. Készíts egy fő feladatlistát (más néven Brain Dump)

Lépj be a ClickUp Tasks alkalmazásba, és készíts egy listát mindenről, amit meg akarsz csinálni. Add hozzá az összes feladatodat – nagyokat, kicsiket, hobbit, munkát. Nem számít, hogy az életed melyik területét érinti, vagy mikor tervezed megcsinálni.

Adja hozzá az összes feladatát a határidővel együtt a ClickUp Tasks-hez.

Külön részt hozhatsz létre az eseményeknek – születésnapoknak, évfordulóknak és utazásoknak. Ezeket a feladatokat prioritásuk vagy életedben betöltött szerepük alapján kategóriákba sorolhatod címkék segítségével.

2. Helyezd át a feladatokat a Naptár nézetbe

Miután minden feladathoz hozzáadta a határidőt, átválthat a ClickUp Calendar View havi elrendezésére. Egyszerű, igaz?

Tekintse meg feladatait havi elrendezésben a ClickUp naptár nézetében.

3. Állíts be egy napi naplót

A havi feladatlista összeállítása után a következő lépés a napi napló létrehozása. A ClickUp napi tervező sablon segítségével nyomon követheted napi szokásaidat és az aznapi konkrét feladatokat.

Töltsd le ezt a sablont Tervezd meg a napodat és tartsd a tervet a ClickUp napi tervező sablonjával!

Ezzel a sablonnal a következőket teheted:

Állíts be ismétlődő feladatokat a szokásokhoz , például a testmozgáshoz vagy a vitaminok szedéséhez.

Osztályozd a feladatokat egyedi címkékkel , hogy gyorsan meg tudd állapítani, hogy egy feladat munkahelyi vagy személyes jellegű-e.

Tekintse meg az összes feladatot egy naptárban , így áttekintheti, hogyan fog alakulni a napja.

Kövesse nyomon szokásainak fejlődését egy fejlődéskövetővel vagy akár mérföldkő célokkal.

A sablon használata számos előnnyel jár:

Csökkentett stresszszint

Jobb időgazdálkodás

Könnyebb feladatprioritizálás

Fokozott kommunikáció és együttműködés

Nagyobb termelékenység

A sablonban egyéni állapotokat (nyitott és befejezett), egyéni nézeteket (összes feladat, naptár és kezdés itt) és egyéni mezőket is hozzáadhat, hogy nyomon követhesse napi feladatait és szervezett maradjon. Biztos lehet benne, hogy ez a sablon hatékonyabbá teszi napi feladatait.

4. Gyakorold a tudatosságot a ClickUp Docs segítségével

Miután elvégezte a szervezési feladatokat, a következő lépés az, hogy hozzáadja a naplóit, például a tudatosságot elősegítő oldalakat vagy a hála-naplókat a ClickUp Docs-hoz. Létrehozhat egy wikit a Docs-ban, minden bejegyzéshez egy új oldalt, vagy egyszerűen használhat egy táblázatot a dátummal és a hála-bejegyzéssel.

Hozz létre beágyazott oldalakat, hogy naplózd gondolataidat, vagy adj hozzá hálát kifejező bejegyzéseket a ClickUp Docs segítségével.

Használhatod a ClickUp Brain-t is – a ClickUp beépített AI asszisztensét – feladatok kereséséhez, vagy akár brainstorming sablonok és promptok segítségével, vagy a naplóbejegyzéseid elemzéséhez.

Tedd a bullet journalingot beszélgetősebbé a ClickUp Brain segítségével

Ezen kívül a ClickUp Docs segítségével gyorsan naplózhat, témákat vagy gyűjteményeket állíthat össze, és még sok minden mást is megtehet.

Digitális bullet journaling a ClickUp segítségével

Ha inkább a digitális eszközöket részesíted előnyben az analóg eszközökkel szemben, de mégis szeretnél kihasználni a bullet journaling előnyeit, akkor a ClickUp biztosan segíthet.

Ráadásul olyan eszközökkel, mint a ClickUp Brain, még elemzőbbé teheted a napi előrehaladásodat, választ kaphatsz olyan kérdésekre, hogy hány egymást követő napon teljesítetted egy szokást, és még sok másra.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-ra, és kevesebb mint 20 perc alatt elkészítheted a bullet journalodat.