A 10 legjobb beszéd-szöveggé alakító Chrome-bővítmény

Megnyit egy üres dokumentumot, készen az írásra. Öt perc múlva még mindig a kurzort bámulja, az agya gyorsabban pörög, mint a gépelési sebessége. Az akciópontok elillannak, és hirtelen az írás fárasztó feladatnak tűnik.

Képzelje el, hogy csak beszélnie kell – e-mailek, értekezletek jegyzetek, sőt blogbejegyzések vázlatai –, és szavai azonnal megjelennek a képernyőn.

Készen áll a megvalósításra? Összegyűjtöttük a legjobb beszéd-szöveggé alakító Chrome-bővítményeket, amelyekkel hangját szöveggé alakíthatja a gyorsabb, könnyebben hozzáférhető munkavégzés érdekében.

Akkor vágjunk is bele! 🎤

A legjobb beszéd-szöveggé alakító Chrome-bővítmények áttekintése

Íme egy praktikus áttekintés a legjobb eszközökről, amelyek gond nélkül alakítják át a hangját szöveggé:

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp Integrált hangjegyzetek és feladatdokumentáció kis és nagy csapatok számára, akik strukturált együttműködésre szorulnak. ClickUp Brain MAX hangalapú gépeléssel, AI Notetaker online értekezletekhez, hangklipek, dokumentumok, AI-kontextus, feladatösszekapcsolás Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Fireflies. ai Automatikus átírás és összefoglalók virtuális értekezletekről szakemberek és csapatok számára, akiknek nagy az értekezletek száma. Valós idejű átírás, AI-összefoglalók, többnyelvű, AskFred Ingyenes; fizetős csomagok 18 dollártól/hónap Tactiq Élő találkozók átírása ChatGPT összefoglalásokkal azoknak a csapatoknak, akiknek szükségük van a találkozók egyértelműségére és betekintésre. Valós idejű feliratok, AI-alapú teendők, nyomon követési tervezetek Ingyenes; fizetős csomagok 12 dollártól/hó Speechnotes Gyors hangos diktálás weboldalakon egyéni felhasználók vagy egyéni tartalomalkotók számára Lebegő mikrofon, könnyű súly Ingyenes; fizetős csomagok 1,9 dollártól havonta. Notta Gyors, pontos átírások kis csapatok vagy több nyelvet használó egyének számára. Nagy pontosságú, többnyelvű konverzió Ingyenes; fizetős csomagok 13,49 dollártól/hó Transkriptor Pontos átírás különböző felhasználási esetekhez, megfizethető áron, egyének vagy kis csapatok számára. Több mint 100 támogatott nyelv, fájlfeltöltés, értekezletek rögzítése Ingyenes; fizetős csomagok 19,99 dollártól/hó Voice In Diktálás bármely böngésző szövegmezőjébe azok számára, akik gyors megoldásokat keresnek. Valós idejű hangfelismerés, univerzális szövegmező-támogatás Ingyenes; fizetős csomagok 9,99 USD/hó áron LipSurf Böngésző vezérlés hanggal a teljesítményre és az akadálymentességre összpontosító felhasználók számára Hangvezérlés, diktálási parancsok, makró támogatás Ingyenes; fizetős csomagok 4 dollártól/hónap MeetGeek AI Automatikus értekezlet-rögzítés + betekintés azoknak a csapatoknak, amelyek kifejezetten értekezletekhez keresnek fejlett megoldásokat. AI-összefoglalók, elemzési műszerfal, globális keresés Ingyenes; fizetős csomagok 19 dollártól/hó SpeechText. AI Megbízható böngészőalapú átírás egyéni felhasználók vagy csapatok számára, akiknek gyors átírásra van szükségük. Mikrofonrögzítés, azonnali letöltések, böngésző audio Ingyenes; a fizetős csomagok ára 10 dollártól kezdődik 180 perc átírási időért.

Mit kell keresnie a beszéd-szöveggé alakító Chrome-bővítményekben?

A beszéd-szöveggé alakító Chrome-bővítményeknél az alábbiakra érdemes figyelni:

Pontos átírás: Zajos környezetben is következetesen rögzíti a beszédet, és félreértés nélkül megérti a különböző akcentusokat.

Intelligens formázás: Automatikus írásjelek és bekezdések beszúrása, valamint hangutasítások felismerése olyan műveletekhez, mint „új sor” vagy „utolsó szó törlése”.

Többnyelvű támogatás: Több tucat nyelven felismerés és átírás, zökkenőmentes váltással többnyelvű beszélgetések során.

Valós idejű használhatóság: Írjon közvetlenül a Google Docsba, a Gmailbe vagy a meeting chatbe, miközben a kiterjesztés a háttérben leírja a beszédet.

Egyszerű exportálás: Töltse le a leírásokat több formátumban, például TXT, PDF vagy Docs formátumban, hogy gyorsabban átadhassa és dokumentálhassa azokat.

Erős biztonság: Gondoskodjon arról, hogy a találkozók átiratai ne kerüljenek tárolásra, értékesítésre vagy harmadik fél AI-szolgáltatók által történő betanításra, hogy az audioadatok titkosak maradjanak.

Könnyű beállítás: Gyorsan telepíthető, a böngésző lelassítása nélkül futtatható, és egyetlen gyorsbillentyűvel aktiválható az azonnali diktáláshoz.

🧠 Érdekesség: Amikor az IBM 1962-ben bemutatta a Shoeboxot, az csak 16 beszélt szót és számot tudott felismerni. Ennek ellenére akkoriban ez forradalmi újításnak számított, és megnyitotta az utat a modern hangdiktálás előtt.

A legjobb beszéd-szöveggé alakító Chrome-bővítmények

Íme a legjobb beszéd-szöveggé alakító Chrome-bővítmények közül válogatásunk. 👇

1. ClickUp (a legjobb integrált hangjegyzetek és feladatdokumentációhoz)

Dolgozzon 400%-kal gyorsabban a ClickUp Brain MAX segítségével Növelje termelékenységét a ClickUp Talk to Text alkalmazással a Brain MAX-ban

A ClickUp egy all-in-one munkaterület, ahol a munka, a kommunikáció és az együttműködés együtt él – mindezt AI támogatással. A ClickUp Brain MAX kiterjeszti ezt a teljesítményt az asztali számítógépére.

A desktop AI alkalmazás olyan fejlett AI modelleket egyesít egy kiegészítő alkalmazásban, mint a ChatGPT, a Gemini és a Claude, így nem kell több eszköz között váltogatnia. Ráadásul az egész digitális világát kereshetővé teszi – a ClickUp Tasks-tól a Google Drive-ig, a GitHub-ig, az OneDrive-ig és még sok másig.

És az egyik kiemelkedő funkciója? A ClickUp Talk to Text, egy beszéd-szöveggé alakító megoldás, amely a kimondott szavakat cselekvéssé alakítja. Emellett finomítja, kontextusba helyezi és összekapcsolja ötleteit a többi munkájával.

Beszéljen természetesen, dolgozzon gyorsabban

Íme, mit tehet a Talk to Text funkcióval a ClickUp alkalmazásban:

Szerezzen be AI-tökéletesített átírást , amely azonnal eltávolítja a hibákat és finomítja beszédét olvasható, professzionális minőségű szöveggé.

Készítsen személyes szótárat egyedi kifejezésekkel, nevekkel és szakmai zsargonnal a pontos felismerés érdekében.

Adjon hozzá kontextusérzékeny említéseket és linkeket úgy, hogy hanggal hivatkozik feladatokra, dokumentumokra vagy csapattársakra.

Kezét szabadon tarthatja a gyorsbillentyűk (fn, shift + fn vagy egyéni kombináció) segítségével.

Beszéljen a saját nyelvén, és használja a globális nyelvi támogatást, hogy több mint 50 nyelvre átírhassa szövegét.

Tekintse át a korábbi átírásokat a előzményekből, hogy másolhassa, exportálhassa vagy visszajátszhassa őket.

A ClickUp Brain MAX egységes keresőjével azonnal megtalálhatja a fájlokat az alkalmazások között

Tegyük fel, hogy egy YouTube-szöveget ír. Ahelyett, hogy begépelné, megnyitja a ClickUp Brain MAX alkalmazást, megnyomja a gyorsbillentyűt, és elkezdi a diktálást. A durva beszédét azonnal tisztává, kamerakész szöveggé alakítja, anélkül, hogy elveszítené a beszélgetés hangvételét. Ahogy az ötletek áramlanak, pontokat, brainstorming-ötleteket adhat hozzá, vagy akár szerkesztési feladatokat is kioszthat. A Brain MAX automatikusan beilleszti a csapattagok @említéseit vagy a ClickUp Docs és feladatok linkjeit, így a hivatkozások azonnal felhasználhatóvá válnak.

Keresés és kapcsolatfelvétel a diktáláson túl

A Brain MAX a ClickUp Brain intelligenciájával működik, amely a munkaterületén futó alapvető mesterséges intelligencia motor. Elemezi a feladatait, dokumentumait, megjegyzéseit és beszélgetéseit, hogy kontextusérzékeny válaszokat adjon.

Kérje a ClickUp Brain segítségét a találkozók összefoglalásához és egyebekhez

A ClickUp Brain azonnali összefoglalót készít hosszú szálakról, dokumentumokról és frissítésekről, így minden részletet átnézni nélkül is láthatja a döntéseket, az akadályokat és a következő lépéseket.

És a legjobb rész? Mindezek a teendők valódi feladatokká alakulnak a ClickUp-ban, így semmi sem marad ki.

Kérdéseket is feltehet – például „Mi akadályozza a weboldal elindítását?” – és kontextusba ágyazott válaszokat kaphat közvetlenül a munkaterületéről.

📌 Próbálja ki ezeket a parancsokat: Készítsen heti frissítést, amelyben kiemeli az előrehaladást, az akadályokat és a prioritásokat.

Írjon forgatókönyvet egy 2 perces YouTube-videóhoz az időgazdálkodásról.

Konvertálja a legutóbbi csapatértekezleten készült jegyzeteimet pontokba szedett projektösszefoglalássá.

Nézze meg, hogyan teszi a ClickUp Brain a leírást másodpercek alatt könnyűvé. 🤩

A ClickUp legjobb funkciói

Rögzítse minden szót a megbeszéléseken: rögzítse és átírja a megbeszéléseken elhangzottakat rögzítse és átírja a megbeszéléseken elhangzottakat a ClickUp AI Notetaker segítségével, amely összefoglalásokat is készít, kivonja a legfontosabb pontokat és javaslatokat tesz a következő lépésekre.

Hangfelvételek rögzítése és csatolása: A ClickUp Voice Clips segítségével gyors frissítéseket, visszajelzéseket vagy ötleteket rögzíthet közvetlenül a feladatokban, megjegyzésekben vagy dokumentumokban. A ClickUp Voice Clips segítségével gyors frissítéseket, visszajelzéseket vagy ötleteket rögzíthet közvetlenül a feladatokban, megjegyzésekben vagy dokumentumokban.

Használjon kész sablonokat: szabványosítsa a munkafolyamatokat a feladatokhoz és dokumentumokhoz készült szabványosítsa a munkafolyamatokat a feladatokhoz és dokumentumokhoz készült értekezlet-jegyzet sablonokkal , az értekezlet-jegyzetektől a projektkövetelményekig.

Dokumentáció létrehozása és összekapcsolása: Tartalom vázlatának elkészítése, szerkesztése és megosztása a ClickUp Docs segítségével, média beágyazásokkal, ellenőrzőlistákkal és @említésekkel kiegészítve.

Bármit azonnal kereshet: Találja meg, amire szüksége van Találja meg, amire szüksége van a ClickUp Enterprise Search segítségével, legyen az hangjegyzet, dokumentum vagy feladat.

Csatlakozzon kedvenc eszközeihez: Bővítse a munkafolyamatokat Bővítse a munkafolyamatokat a ClickUp integrációkkal , beleértve a Slacket, a Google Drive-ot, a Zoomot és a Figmát.

A ClickUp korlátai

A ClickUp kiterjedt funkciói és testreszabási lehetőségei eleinte nyomasztóak lehetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése tökéletesen összefoglalja:

A ClickUp egy helyen biztosít mindent, amire a projektmenedzsmenthez szükségem van. Feladatok, dokumentumok, célok és még csevegések is. Nagyon értékelem a könnyű használatot és azt, hogy milyen zökkenőmentesen ment a bevezetés, amikor a csapatot bevezettem a rendszerbe. A funkciók száma lenyűgöző, és a munkafolyamatokat úgy tudom testre szabni, hogy azok bármilyen feladathoz illeszkedjenek, az egyszerű feladatlistától a komplex agilis sprintig. Mélysége ellenére a más eszközökkel való egyszerű integráció gond nélkül összeköti a dolgokat. A műszerfal madártávlatból áttekintést nyújt, ami sok időt takarít meg több projekt kezelése során. Mivel szinte naponta használom, jó tapasztalataim vannak az ügyfélszolgálattal is, amely mindig segítőkészen állt, amikor tanácsra volt szükségem.

A ClickUp egy helyen biztosít mindent, amire a projektmenedzsmenthez szükségem van. Feladatok, dokumentumok, célok és még csevegések is. Nagyon értékelem a könnyű használatot és azt, hogy milyen zökkenőmentesen ment a bevezetés, amikor a csapatot bevezettem a rendszerbe. A funkciók száma lenyűgöző, és a munkafolyamatokat úgy tudom testre szabni, hogy azok bármilyen feladathoz illeszkedjenek, az egyszerű feladatlistától a komplex agilis sprintig. Mélysége ellenére a más eszközökkel való egyszerű integráció gond nélkül összeköti a dolgokat. A műszerfal madártávlatból áttekintést nyújt, ami sok időt takarít meg több projekt kezelése során. Mivel szinte naponta használom, jó tapasztalataim vannak az ügyfélszolgálattal is, amely mindig segítőkészen állt, amikor tanácsra volt szükségem.

2. Fireflies. ai (A legjobb automatikus találkozók átírásához és azonnali összefoglalók készítéséhez)

A Fireflies. ai egy mesterséges intelligenciával működő találkozóasszisztens, amely a böngészőben mesterséges intelligenciával működő átírás-összefoglalóként is működik. Chrome-bővítményével valós időben rögzítheti a Google Meet-hívások során elhangzottakat, anélkül, hogy botot kellene meghívnia a találkozóra.

Ez különösen hasznos azoknak a szakembereknek, akik pontos átírásokat és hasznos jegyzeteket szeretnének szünetek nélkül.

A találkozók jegyzőkönyvei és összefoglalói mellett az AI találkozóeszköz találkozóelemzéseket is nyújt, például a beszélők beszédidejét, a megvitatott témákat, a résztvevők véleményét stb.

Fireflies. ai legjobb funkciói

Készítsen értekezletjegyzeteket, összefoglalókat és teendőket olyan AI-eszközökkel, mint az AskFred .

Automatikus felismerés és átírás több mint 100 nyelven élő átírással

Az Auto-Speaker Identification funkcióval automatikusan azonosíthatja a beszélőket a megbeszéléseken.

Testreszabhatja az értekezletek összefoglalóit sablonokkal az értékesítés, a standupok vagy az interjúk számára.

Készítsen átiratokat és összefoglalókat személyes beszélgetésekről a Fireflies mobilalkalmazással.

Fireflies. ai korlátai

A Zoom/Teams integrációja néha tolakodónak tűnik.

Az AI-kreditek száma korlátozott, még a fizetős csomagok esetében is, ami korlátozza a hozzáférést egyes fejlett funkciókhoz.

Fireflies. ai árak

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Tactiq (A legjobb élő találkozók átírásához összefoglalásokkal)

via Tactiq

Az OpenAI által fejlesztett Tactiq egyszerűsíti az élő találkozók átírását anélkül, hogy veszélyeztetné a magánéletet. Az átírási szoftver beszélő-specifikus átiratokat ad a találkozó lefolyása során, így könnyebb a legfontosabb pontokat, döntéseket és felelősségeket a megfelelő személyeknek tulajdonítani.

A Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams alkalmazásokban élőben leírhatja a megbeszéléseket. Az alapvető leíráson túl a Tactiq lehetővé teszi a korábbi beszélgetések keresését és a jegyzetek közvetlen exportálását olyan eszközökbe, mint a ClickUp, a Notion, a Google Docs vagy a Slack.

Az AI Workflows segítségével automatizálhatja a megbeszélések utáni feladatokat is, például a CRM vagy a tudásbázis frissítését, a jegyek létrehozását és egyebeket.

A Tactiq legjobb funkciói

Tegyen fel egyedi kérdéseket az AI-nak, és használja őket újra egy kattintással automatizált műveletekként.

Kivonatolhatja és megoszthatja a megbeszélések tanulságait a csapat tagjaival.

A jegyzeteket közvetlenül a leírásból Jira- vagy Linear-jegyekké alakíthatja.

Címkéket, jelöléseket és képernyőképeket adhat a leiratokhoz a jobb dokumentálás érdekében.

Használja a YouTube Transcript Generator alkalmazást, hogy bármely YouTube-videóból azonnal kivonhassa a leiratot.

A Tactiq korlátai

Az alacsony vagy nem egyértelmű hangminőség miatt az eszköz helytelen vagy hiányos szavakat írhat le.

A böngészőn kívül nem támogatja a Microsoft Teams alkalmazást, ami korlátozza a használhatóságot a Tactiq alternatíváihoz képest.

A Tactiq árai

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Csapat: 20 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 40 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Tactiq értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tactiq-ról a valódi felhasználók?

Íme egy rövid betekintés egy G2-es értékelésből:

Most már nincs szükségünk emberre az audio átírásához. Emberekkel készítjük a jegyzeteket, és néha lemaradunk a találkozók felvételeiről, ami nagyon megnehezíti a találkozók jegyzőkönyveinek visszaidézését. Néhány szót nem fog fel, és több beszédfelismerésre van szükség. Indiai nyelven beszélünk, és néhány szó másra fordítható, ami teljesen megváltoztatja a történetet.

Most már nincs szükségünk emberre az audio átírásához. Emberekkel készítjük a jegyzeteket, és néha lemaradunk a találkozók felvételeiről, ami nagyon megnehezíti a találkozók jegyzőkönyveinek visszaidézését. Néhány szót nem fog fel, és több beszédfelismerésre van szükség. Indiai nyelven beszélünk, és néhány szó másra fordítható, ami teljesen megváltoztatja a történetet.

4. Speechnotes (A legjobb gyors hangdiktáláshoz weboldalakon)

Speechnotes segítségével

A Speechnotes egy könnyű átírási és hangüzenetküldő eszköz, amelyet azok számára terveztek, akik a gépelés helyett a beszédet részesítik előnyben.

A nehezebb, találkozókra összpontosító eszközökkel ellentétben a Speechnotes online jegyzetfüzetként működik a Chrome böngészőben, lehetővé téve jegyzetek diktálását, tartalom vázlatának elkészítését vagy ötletek rögzítését valós időben.

Különösen népszerű írók, diákok, orvosok és szakemberek körében, akik zavartalan, figyelemelterelésmentes környezetet szeretnének, hogy gondolatukat leírás nélkül rögzíthessék. Az élő diktáláson túl a Speechnotes előre rögzített audio- és videofájlokat is feldolgoz, és perceken belül pontos átiratokat készít belőlük.

A Speechnotes legjobb funkciói

Küldjön hangparancsokat az írásjelek és a formázás beállításához, manuális szerkesztés nélkül.

Időbélyegek, feliratok és beszélőcímkék hozzáadása a strukturált átírásokhoz

Töltse le a Speechnotes Android alkalmazást vagy a TextHear iOS alkalmazást a zökkenőmentes mobil diktáláshoz.

Exportálja a leírásokat különböző formátumokban, beleértve a Word- vagy PDF-fájlokat is.

A Speechnotes korlátai

A kiterjesztés nem működik Bluetooth mikrofonokkal, ami frusztrálja azokat a felhasználókat, akik vezeték nélküli bemeneti eszközöket használnak.

Az alkalmazás néha elveszíti a mentett jegyzeteket, vagy manuális mentést igényel.

Speechnotes árak

Ingyenes

Prémium: 1,9 USD/hó felhasználónként

Leírás: 0,1 USD/perc

Speechnotes értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? 1997 előtt a diktálószoftvereknél a felhasználóknak minden szó után szünetet kellett tartaniuk. Aztán megjelent a Dragon NaturallySpeaking, az első kereskedelmi forgalomban kapható rendszer, amely természetes, folyamatos beszédet támogatott.

5. Notta (A legjobb gyors és pontos átíráshoz több nyelven)

via Notta

A Notta egy teljes körű értekezlet-dokumentációs központként pozícionálja magát. Kiemelkedő előnye, hogy kétnyelvű és együttműködésen alapuló munkafolyamatokra összpontosít. Lehetővé teszi az értekezletek két nyelvre történő egyidejű átírását és fordítását, segítve a sokszínű csapatokat a beszélgetésekben való teljes körű részvételben.

Párosítsa ezt a szerkesztőeszközökkel, az egy kattintással elérhető AI-összefoglalásokkal és a Slack, Notion vagy Salesforce alkalmazásokkal való zökkenőmentes megosztással, és a Notta jelentősen lecsökkenti a megbeszélések utáni munkaterhelést.

A Notta legjobb funkciói

Írja le hangjegyzeteket vagy rögzített beszélgetéseket 58 nyelven, akár 98%-os pontossággal.

Ossza meg a legfontosabb részeket a klip funkcióval, hogy csak a legfontosabb részeket terjessze.

A leiratokat közvetlenül a beépített interaktív szerkesztőben szerkesztheti és finomíthatja.

Keressen és foglaljon össze több felvételből álló értekezleteket az AI Chat segítségével.

Exportálja a leiratokat több formátumban, beleértve a DOCX, PDF, SRT, XLSX és TXT formátumokat.

Nincs korlátozás

Az átírás pontossága gyenge lehet, kitalált vagy helytelen szavakkal.

Egyes felhasználók félrevezető próbaidőszakról és váratlan számlázási díjakról számoltak be.

Notta árak

Ingyenes

Pro: 13,49 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 27,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notta értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Notta-ról a valódi felhasználók?

Ahogy egy G2-es értékelés fogalmaz:

Elég pontos átírás még különböző akcentusok esetén is (pl. dél-afrikai angol), azonosítja a beszélőket, elég jó összefoglalókat készít, amelyek jó alapot nyújtanak. Még mindig ki kell javítanom az átírási hibákat, az összefoglalók jó kiindulási pontot jelentenek, de néhány fontos információt kihagynak.

Elég pontos átírás még különböző akcentusok esetén is (pl. dél-afrikai angol), azonosítja a beszélőket, elég jó összefoglalókat készít, amelyek jó alapot nyújtanak. Még mindig ki kell javítanom az átírási hibákat, az összefoglalók jó kiindulási pontot jelentenek, de néhány fontos információt kihagynak.

6. Transkriptor (A legjobb megoldás audio- és videofájlok megfizethető és megbízható átírásához)

a Transkriptor segítségével

A Transkriptor azoknak készült, akiknek előadások, interjúk vagy prezentációk hanganyagát kell rögzíteniük, és azt gyorsan szöveggé alakítaniuk. Több mint 100 nyelvet lefedő szolgáltatásával sokoldalú választás nemzetközi diákok, újságírók és olyan csapatok számára, akik naponta többnyelvű beszélgetésekkel foglalkoznak.

A Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal integrálva rögzíti a találkozók átiratát. Az átiratokból olyan információkat is kinyerhet, mint a beszélők beszédideje és az érzelmek elemzése.

Ráadásul a feliratgenerátor, az audiofordító, az AI hangrögzítő és a podcast-átírás funkcióival a Transkriptor tartalomgyártó eszközként is használható, amely segít a beszélt tartalmak szélesebb körű terjesztéséhez.

A Transkriptor legjobb funkciói

A Chrome-bővítmény segítségével egyszerre rögzítheti a képernyőt, a kamerát és a mikrofont.

Töltsön fel fájlokat közvetlenül, vagy importáljon a YouTube-ról átírás és összefoglalás céljából.

Készítsen AI-alapú összefoglalókat, amelyek kiemelik a hosszú előadások vagy hívások legfontosabb pontjait.

Készítsen kereshető tudásbázist a leirataiból, hogy könnyen vissza tudjon rájuk hivatkozni.

A Transkriptor korlátai

Nehézségek az „um” és „uh” típusú töltelékszavakkal, amelyek extra tisztítást igényelnek.

A többszószólós felvételeknél a beszélők megkülönböztetése gyenge.

A Transkriptor árai

Ingyenes

Pro: 19,99 USD/hó felhasználónként

Csapat: 30 USD/hó felhasználónként

Transkriptor értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)

🔍 Tudta? 1952-ben a Bell Labs megalkotta az Audrey nevű rendszert, az egyik legkorábbi beszédfelismerő rendszert. Ez csak a nullától kilencig terjedő számokat tudta megérteni, és csak akkor, ha azokat az a személy mondta, aki betanította.

7. Voice In (A legjobb közvetlenül a böngésző szövegmezőibe történő diktáláshoz)

a Voice In segítségével

A Voice In egy könnyű, de hasznos beszéd-szöveggé alakító Chrome-bővítmény, amely lehetővé teszi, hogy csak a hangodat használva bárhol az interneten gépelj. Ha gyors, pontos diktálást szeretnél a böngésző elhagyása nélkül, a Voice In megbízható választás.

Az eszköz beépített írásjel-parancsokkal, automatikus szövegformázással és egyéni hangparancsokkal alkalmazkodik a munkafolyamatához. Ez azt jelenti, hogy gyorsabban írhat e-maileket, tölthet ki űrlapokat, készíthet blogbejegyzéseket, vagy akár frissítheti a CRM-bejegyzéseket.

A Voice In legjobb funkciói

Diktáljon közvetlenül több mint 10 000 webhelyre és alkalmazásba, másolás-beillesztés nélkül.

Hozzon létre egyéni parancsokat az ismétlődő szerkesztések és automatizálás hangosításához.

Diktálás több lapon keresztül a Speciális módban

A többnyelvű gépeléshez használható gyorsbillentyűkkel azonnal válthat nyelvet.

A Voice In korlátai

A „vessző” vagy „pont” hangos írásjelek szó szerinti szavakként átírhatók, ahelyett, hogy helyesen formázódnának.

A kiterjesztés nem működik helyi dokumentumokon (például PDF- vagy HTML-fájlokon), hacsak nem adsz meg további böngészőengedélyeket.

Voice In árak

Havi díj: 9,99 USD/hó felhasználónként

Éves díj: 59,99 USD felhasználónként (éves számlázás)

Életre szóló: 149,99 USD felhasználónként

Voice In értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Voice In-ről a valódi felhasználók?

Vessen egy pillantást erre a G2-es értékelésre:

A Voice In legnagyobb előnye, hogy a Chrome-bővítmény szinte minden szerkeszthető szöveget tartalmazó webhelyen zökkenőmentesen működik. Egy kisebb hátránya, hogy bizonyos összetett parancsok vagy iparág-specifikus szakszavak néha félreérthetők.

A Voice In legnagyobb előnye, hogy a Chrome-bővítmény szinte minden szerkeszthető szöveget tartalmazó webhelyen zökkenőmentesen működik. Egy kisebb hátránya, hogy bizonyos összetett parancsok vagy iparág-specifikus szakszavak néha félreérthetők.

8. LipSurf (A legjobb böngészőfunkciók és alkalmazások hangparancsokkal történő vezérléséhez)

via LipSurf

A LipSurf az egész böngészési élményt kézmentes, hangvezérelt munkafolyamatokká alakítja. A gépelés és a kattintás között való váltás helyett hangutasításokkal görgethet, linkekre kattinthat, videókat nézhet vagy hosszú szövegeket írhat valós időben.

A Google Docs-ban való diktálástól a Reddit böngészésén át a YouTube vezérléséig, alkalmazkodik az Ön webes szokásaihoz. És ami még jobb? Chrome-ban fut, adatkövetés és hirdetések nélkül, sikeresen ötvözve a hangalapú termelékenységet és a magánélet védelmét.

A LipSurf legjobb funkciói

Fejlesszen egyedi hangparancsokat sablonok, munkahelyi szakszavak vagy ismétlődő műveletek beillesztéséhez.

Bővítse a funkcionalitást nyílt forráskódú bővítményekkel , vagy készítsen saját integrációkat.

Használja a kattintási rács parancsot, hogy hanggal interakcióba lépjen a weboldal bármely területével.

Váltson a diktálás, a helyesírási mód és a parancsok zárolási módja között a precíz munkafolyamatok érdekében.

A LipSurf korlátai

A felhasználók szerint a LipSurf hibás lehet, és néha váratlanul leáll.

A LipSurf nem mindig működik jól bizonyos webhelyeken, például a Duolingo-n.

LipSurf árak

Ingyenes

Plusz: 4 USD/hó felhasználónként

Prémium: 8 USD/hó felhasználónként

LipSurf értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. MeetGeek AI (A legjobb megoldás a találkozók automatikus rögzítéséhez, kiemelt pontokkal és teendőkkel)

via MeetGeek AI

A MeetGeek AI egy beszéd-szöveggé alakító Chrome-bővítmény, amelynek célja, hogy rögzítse, rendszerezze és automatizálja a hívások során történteket. Automatikusan csatlakozik a megbeszélésekhez, rögzíti azokat, és a hívás befejezésekor strukturált jegyzeteket szállít.

Az alkalmazás minden találkozóját dokumentálja, beleértve a Zoom, Google Meet, Teams, Webex és akár az offline beszélgetéseket is.

A MeetGeek AI munkafolyamatai csökkentik a megbeszélések terhelését azáltal, hogy szinkronizálják az információkat a kedvenc eszközeivel, és élő tudásbázist hoznak létre.

A MeetGeek AI legjobb funkciói

Rögzítsd a hívásokat közvetlenül a böngészőből, botok és meghívók nélkül, a MeetGeek Chrome Recorder segítségével.

Testreszabhatja vagy létrehozhatja saját összefoglaló sablonjait interjúkhoz, új munkatársak beillesztéséhez, értékesítési hívásokhoz és csapatmegbeszélésekhez.

Szinkronizálja a találkozók tartalmát több mint 7000 alkalmazásba, beleértve a Slacket, a HubSpót, a Notiont és a Google Drive-ot.

Fedezze fel a beszélgetések intelligenciáját több mint 100 KPI-vel, amelyek nyomon követik az elkötelezettséget, a beszélők időtartamát és a találkozók hatékonyságát.

A MeetGeek AI korlátai

Lassú beállítás nem tervezett értekezletek esetén; előzetes naptárbejegyzés szükséges

A nyelvi támogatás lehetőségei korlátozottak, ami befolyásolja a többnyelvű személyek számára a használhatóságot.

MeetGeek AI árak

Ingyenes

Pro: 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59 USD/hó felhasználónként

MeetGeek AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (450+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MeetGeek AI-ről a valódi felhasználók?

Egy felhasználó a következő visszajelzést osztotta meg:

A MeetGeek rengeteg időt takarít meg azáltal, hogy automatikusan rögzíti, átírja és strukturálja a megbeszéléseket. Nagyon kényelmes, hogy kulcsszavak segítségével gyorsan megtalálhatók a szükséges részek, és megoszthatók a kollégákkal. Előfordulhat, hogy az átírás pontatlanságokat tartalmaz, különösen rossz hangminőség esetén vagy ha a beszélgetés során több nyelvet használnak.

A MeetGeek rengeteg időt takarít meg azáltal, hogy automatikusan rögzíti, átírja és strukturálja a megbeszéléseket. Nagyon kényelmes, hogy kulcsszavak segítségével gyorsan megtalálhatók a szükséges részek, és megoszthatók a kollégákkal. Előfordulhat, hogy az átírás pontatlanságokat tartalmaz, különösen rossz hangminőség esetén vagy ha a beszélgetés során több nyelvet használnak.

10. SpeechText. AI (A legjobb gyors és pontos beszéd-szöveg átalakításhoz a böngészőn belül)

Ha az átírás pontossága igazán fontos, a SpeechText. AI rugalmasságot biztosít az eredmények iparágához való igazításához.

Ahelyett, hogy általános beszéd-szöveggé alakító motorra támaszkodna, ez a beszéd-szöveggé alakító szoftver lehetővé teszi, hogy doménspecifikus modelleket válasszon, például orvosi, jogi, interjúk vagy podcastok, így a szakzsargon és a technikai kifejezések már az elejétől fogva helyesen kerülnek felismerésre.

Egyszerűen feltölt egy audio- vagy videofájlt, kiválasztja a domainjét, és a többit az AI elintézi.

SpeechText. AI legjobb funkciói

Használja a beépített hangkereső motort , hogy gyorsan megtalálja a leírásokban szereplő kifejezéseket vagy szavakat.

Tiszta kimenetet generálhat automatikus írásjelekkel és formázással.

Interaktív korrektúrakészítő eszközökkel szerkesztheti és ellenőrizheti a leírásokat.

A leírás eredményeit több formátumban is exportálhatja, többek között TXT, DOCX és PDF formátumban.

SpeechText. AI korlátai

Az alacsonyabb árú csomagoknál maximális fájlméret-korlátozás van érvényben (pl. 20 MB), ami miatt a felhasználóknak manuálisan kell felosztaniuk a nagy méretű hangfájlokat.

Nincs mobilalkalmazása, ezért használata asztali számítógépre vagy böngészőalapú munkafolyamatokra korlátozódik.

SpeechText. AI árak

Kezdő csomag: 10 dollár 180 perc átírásért

Személyes: 19 dollár 380 leírási percért

Standard: 49 USD 990 leírási percenként

SpeechText. AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

A beszéd-szöveggé alakítás használatának előnyei a Chrome-ban

A beszéd-szöveggé alakítás használata a Chrome-ban megváltoztatja a munkavégzés, a kommunikáció és a termelékenység módját. A gyorsabb diktálástól a jobb hozzáférhetőségig – íme, miért érdemes bevezetni:

Termelékenység és időmegtakarítás: Diktáljon e-maileket, jelentéseket vagy kódokat gyorsabban, mint gépeléssel, és dolgozzon kézmentesen, miközben több feladatot végez egyszerre, vagy amikor a gépelés nem lehetséges.

Továbbfejlesztett hozzáférhetőség: Támogassa a mozgáskorlátozott, látássérült vagy diszlexiás felhasználókat, hogy a digitális tér inkluzívabbá váljon.

Továbbfejlesztett dokumentáció és együttműködés: Készítsen valós idejű átírást megbeszélésekről, webináriumokról vagy órákról, és rögzítsen ötleteket azonnal hangvezérelt jegyzeteléssel.

Sokoldalú funkcionalitás: Használja a hangot böngészőkeresésekhez, navigációhoz és többnyelvű átíráshoz, vagy csatlakoztassa olyan alkalmazásokhoz, mint a Google Docs és a Zoom az automatizált munkafolyamatokhoz.

Egészségügyi előnyök: Csökkentse a hosszú gépelés okozta terhelést és előzze meg az ismétlődő stressz okozta sérüléseket azzal, hogy a munkát a hangjára bízza.

A hangja mostantól még jobb lesz

A legtöbb Chrome beszéd-szöveggé alakító kiterjesztés csak a nyers átírással foglalkozik, így Önnek kell rendet rakni a káoszban. Egyesek az alkalmazások közötti ugrálásra kényszerítik, mások pedig a magánélet védelmét veszélyeztetik.

A ClickUp Brain MAX és a Talk to Text még tovább mennek. Ezekkel a hang-szöveg átalakítás természetes kiegészítőjévé válik a munkafolyamatának. Az AI-vel finomított átiratok, a többnyelvű támogatás, a személyre szabott szókincs és a mély integrációk révén a hangja azonnali termelékenységi eszközzé válik.

