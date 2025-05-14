A 10 legjobb AI hangrögzítő átíráshoz és tartalomkészítéshez

Előfordult már, hogy egy zseniális ötlet jutott eszébe, de mielőtt leírhatta volna, már el is felejtette? Vagy nehezen tartja a lépést a megbeszélések jegyzetével vagy a brainstorming üléseken?

Az AI hangrögzítőkkel könnyedén kiszabadulhat ebből a rutinszerű helyzetből.

Az AI hangrögzítők nem csak a hangodat rögzítik, hanem átírást is készítenek, rendszerezik a tartalmat, javítják az audio tisztaságát és integrálódnak a munkafolyamataidba. Akár tartalomkészítő, diák vagy üzleti szakember vagy, aki lehetőségeket keres, 10 AI hangrögzítő eszközünkkel egyszerűbbé tehetjük az életedet. ✨

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme néhány a piacon elérhető legjobb AI hangrögzítők közül: ClickUp (A legjobb AI-alapú tartalomkészítés és munkafolyamat-kezelés)

Otter. ai (A legjobb online/offline találkozók valós idejű átírásához)

Descript (A legjobb átfogó hang- és videószerkesztéshez)

Movavi (A legjobb oktatóvideókhoz és bemutatókhoz)

Rev Voice Recorder (A legjobb ember által készített átírásokhoz)

Temi (A legjobb gyors és megfizethető átírásokhoz)

Krisp (A legjobb zajszűrés és tiszta kommunikáció)

Smart Voice Recorder (A legjobb kiváló minőségű hangfelvételekhez)

Say&Go (A legjobb gyors hangjegyzetekhez útközben)

Notta (A legjobb valós idejű átíráshoz és dokumentáláshoz)

Mit kell keresni egy AI hangrögzítőben?

Mesterséges intelligenciával működő hangrögzítő eszköz kiválasztásakor figyeljen a következő funkciókra:

Pontos AI-átírás : Válasszon olyan felvevő eszközt, amely : Válasszon olyan felvevő eszközt, amely AI-átírási eszközként is működik, és valós idejű vagy szinte azonnali, nagy pontosságú átírást kínál, különösen több résztvevővel zajló megbeszélések felvétele esetén.

Zajszűrés : Válasszon olyan felvevőt, amely eltávolítja a nem kívánt háttérzajt, hogy javítsa az audio minőségét. Ez különösen hasznos, ha forgalmas vagy kültéri környezetben készít felvételeket.

Testreszabható fájlformátumok : A különböző platformokkal való kompatibilitás biztosítása érdekében válasszon olyan AI hangrögzítő eszközt, amely képes audio- és átírási fájlokat különböző formátumokban menteni és exportálni, például MP3, WAV, TXT, Docx stb.

Felhőintegráció : Hasznos lehet egy hangrögzítő alkalmazás, amely az összes felvételt és átírást a felhőben tárolja. Plusz pont, ha automatikusan szinkronizálja őket, hogy azok minden eszközön elérhetők legyenek.

Kereshető átiratok : Időt szeretne megtakarítani az átiratok átnézésekor? Keressen olyan hangrögzítő eszközöket, amelyek kereshető átiratokat generálnak. Ezek lehetővé teszik a szövegben kulcsszavak alapján történő keresést.

Többnyelvű támogatás : Válasszon olyan AI hangrögzítő eszközt, amely több nyelvet és fordítást támogat. Ez akkor jön jól, ha globális munkaerővel vagy ügyfélkörrel rendelkezik.

Lejátszási sebesség szabályozás: Ha hosszú felvételek áttekintése közben szeretné felgyorsítani vagy lelassítani az audio klipeket, válasszon egy AI hangrögzítő eszközt, amely rendelkezik lejátszási sebesség szabályozó funkcióval.

A 10 legjobb AI hangrögzítő

Íme a 10 legjobb AI hangrögzítő listája, amelyeket mindenképpen ki kell próbálnia:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú tartalomkészítés és munkafolyamat-kezelés)

Hang- és videofelvételek rögzítése a ClickUp alkalmazásban A ClickUp Clips segítségével könnyedén rögzítheti a képernyőjét, a webkamerás videót és az audiót.

A ClickUp egy hatékony, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely AI-alapú, sokoldalú üzleti kommunikációs szoftverként is működik. Akár tartalomkészítésről, akár együttműködésről van szó, a ClickUp minden igényét kielégíti.

Ha AI hangrögzítőre van szüksége, akkor a ClickUp Clips segítségével hang- és videofájlokat rögzíthet, menthet és megoszthat. A Voice Clips funkciót feladatokhoz fűzött megjegyzésekben is használhatja, hogy hangfájlokat küldjön csapatának a ClickUp-on belül vagy kívül. Csak nyomja meg a rögzítés gombot, és a ClickUp elintézi a többit.

Rögzítsd gondolataidat, ossz meg frissítéseket, vagy készíts átfogó termékbemutatókat a Clips képernyőfelvevő segítségével. Nézd meg ezt a rövid bemutatót, hogy megtanuld a helyes használatát!

A Clips kiegészítéseként rendelkezésre áll a ClickUp Brain, a ClickUp natív AI-je is. Ez automatikusan átírja a hang- és videofelvételeket, így a közönség gyorsabban áttekintheti a tartalmat.

A ClickUp Brain segítségével valós időben átírhatod az audio- és videofájlokat

Emellett összefoglalót is készít, ha ki kell emelnie a leírásokból a legfontosabb cselekvési pontokat.

Ezek a kettős funkciók és a ClickUp egyszerű használata miatt ez az egyik legjobb AI hangrögzítő eszköz a piacon.

Automatizált értekezletjegyzetek, átírások és összefoglalók a ClickUp AI Notetaker segítségével

Ezen funkciók mellett a ClickUp AI Notetaker tökéletes társ a megbeszéléseidhez. Valós időben világos, kereshető átiratokat generál, és kiemeli a legfontosabb tanulságokat, döntéseket és teendőket a megbeszélés jegyzetéből. A feladatokba és munkafolyamatokba való beépített integrációjának köszönhetően a felismeréseket azonnal cselekvésbe tudod átültetni.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy konkrét információkat keressen a leírásokban, és hasznos információkat szerezzen a munkaterület tartalmából.

A ClickUp Clips segítségével rögzítheti, mentheti és megoszthatja videóit az érdekelt felekkel. Hozzon létre egy központi videotárat a Clips Hub segítségével.

Csatolj klipeket és hangfelvételeket a ClickUp feladatokhoz, hogy megőrizd és javítsd a kontextust.

Hozzáférhet testreszabható sablonokhoz a hangfelvételek forgatókönyveinek és a gyártási ütemtervek kezeléséhez.

📮 ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megkapja a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

A ClickUp korlátai

Megtanulása nehéz azok számára, akik nem értenek a technológiához.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Korábban nem volt könnyű megszervezni a munkát és a munkaterhelést. A CU segít megszervezni a gondolatainkat és a munkaterhelést, kiosztani az embereket, egy helyen tárolni a fájlokat, és bármit megosztani bárkivel, bárhonnan. A képernyőfelvétel funkciók sokat segítenek a Loom helyettesítésében.

2. Otter. ai (A legjobb online/offline találkozók valós idejű átírásához)

Az Otter.ai egy fejlett, AI-alapú beszéd-szöveggé alakító szoftver és hangrögzítő eszköz. Valós időben automatikusan rögzíti, átírja és összefoglalja a beszélgetéseket, így elengedhetetlen megoldás találkozók, előadások és interjúk rögzítéséhez.

A platform zökkenőmentesen integrálódik a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, lehetővé téve a virtuális értekezletek automatikus átírását a beszélők azonosításával, időbélyegekkel és kulcsszavak kiemelésével. Az Otter.ai mesterséges intelligenciát használva biztosítja, hogy a felhasználók könnyedén kereshetnek, szerkeszthetnek és megoszthatnak átírásokat, így a jegyzetelés hatékonyabbá és könnyebben felhasználhatóvá válik.

Nézze meg ezeket az Otter.ai alternatívákat!

Az Otter.ai legjobb funkciói

Automatikus átírás generálása élő beszélgetések vagy hangfelvételek lejátszása közben

A kollaborációs funkciók segítségével valós időben kommentálhatja és szerkesztheti az átírásokat.

Testreszabhatja a platformot iparág-specifikus szókincssel, biztosítva ezzel a leírások nagyobb pontosságát.

Használja az Otter Pilotot, az Otter AI-asszisztensét, hogy azonnali betekintést nyerjen.

Otter. ai korlátai

A felvételi módhoz stabil és folyamatos internetkapcsolat szükséges az élő átíráshoz.

A pontosság korlátozott az akcentussal vagy háttérzajjal rendelkező hangfájlok esetében.

Otter. ai árak

Alapszintű

Pro : 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Otter. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

💡Profi tipp: Rögzítsd gondolataidat azonnal a beszéd-szöveggé alakító technológiával. Egy megbízható beszéd-szöveggé alakító alkalmazás segítségével rögzítheted ötleteidet menet közben, így biztosan nem veszik el a jó ötletek. Tökéletes brainstorminghoz, jegyzeteléshez és a mobilitáshoz!

3. Descript (A legjobb átfogó hang- és videószerkesztéshez)

via Descript

A Descript egy innovatív, AI-alapú audio- és videószerkesztő eszköz, amely a fejlett szerkesztési funkciókat felhasználóbarát eszközökkel ötvözi, így ideális AI-eszköz podcast-készítők és tartalomalkotók számára. Ez nem más, mint egy professzionális stúdió, ahol a felhasználók felvehetnek vagy feltölthetnek médiát, amelyet a Descript automatikusan átír szöveggé, lehetővé téve az intuitív szövegalapú szerkesztést.

A Regenerate technológia segítségével élethű hangfelvételeket hozhat létre, míg az automatikus átírás egyszerűsíti a podcastokkal, videókkal vagy prezentációkkal foglalkozó alkotók munkafolyamatát.

Ezenkívül a Descript mesterséges intelligenciája javítja az audio minőségét azáltal, hogy csökkenti a háttérzajt és javítja a tisztaságot, így professzionális minőségű hangot eredményez.

A Descript legjobb funkciói

Automatikusan felismeri és törli a töltelékszavakat, így eltávolítja a felvételekből az „um” és „uh” típusú beszédzavarokat.

Videók rögzítése és szerkesztése a beépített képernyőfelvétel funkciók segítségével

Készíts audiogramokat podcastok vagy hangrészletek népszerűsítéséhez a közösségi médiában!

Dolgozzon együtt a csapattal úgy, hogy a projekteket és a visszajelzéseket közvetlenül az alkalmazáson belül osztja meg.

A Descript korlátai

Videószerkesztés közben előforduló alkalmi hibák az audio szinkronizálásában

A fejlett hangszerkesztéssel nem ismerős kezdők számára meredek a tanulási görbe.

Descript árak

Ingyenes

Hobbiból használók : 19 USD/fő/hónap

Creator : 35 USD/fő/hónap

Üzleti : 50 USD/fő/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (770+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

A Descript forradalmi változást hoz azok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék audio- és videószerkesztési folyamataikat – különösen a kezdők számára. Remek funkciókkal rendelkezik, mint például az automatikus átírás, a képernyőfelvétel és a szövegalapú szerkesztés.

🔎 Tudta? Világszerte több mint 546 millió podcast-hallgató van!

4. Movavi (a legjobb oktatóvideókhoz és bemutatókhoz)

via Movavi

Akár vállalati prezentációkat, akár videós útmutatókat és oktatóanyagokat készít, a Movavi multimédiás szoftvercsomagjával kifinomult és vonzó tartalmakat hozhat létre.

A Movavi robusztus, AI-alapú hangrögzítési és szerkesztési funkciókat kínál kezdő és profi felhasználók számára egyaránt. Intuitív felületének köszönhetően a felhasználók könnyedén rögzíthetik, szerkeszthetik és javíthatják az audiofelvételeket, így ideális hangalámondások, podcastok és egyéb audioprojektek készítéséhez.

Mi több? A képernyőfelvevő lehetővé teszi a képernyőn megjelenő tevékenységek rögzítését és hozzáadását olyan szerkesztőeszközökkel, mint a megjegyzések, effektek és átmenetek. A szoftver AI-vezérelt funkciói, mint például a zajszűrés és a háttérszűrés, minimálisra csökkentik a nem kívánt hangokat és zavaró tényezőket, így biztosítva a kiváló minőségű hangkimenetet.

A Movavi legjobb funkciói

Szinkronizálja az audiót a videóiban mozgó tárgyakkal

Feliratok és képaláírások beillesztése a videókba a jobb hozzáférhetőség érdekében

A beépített képernyőfelvétel funkcióval azonnal rögzítheti a képernyőn zajló tevékenységeket.

Használható sablonokhoz való hozzáférés a gyors videóprodukcióhoz

A Movavi korlátai

Inkább a videószerkesztésre, mint az audiofelvételre összpontosít

A fizetős csomagokra való áttérésig a próbaverzióban exportált fájlok vízjelet tartalmaznak.

Movavi árak

Videószerkesztő : 19,95 USD

Video Editor Plus : 222,95 dollár

Video Suite Plus : 250,95 dollár

Korlátlan : 849 dollár. 15

Üzleti licenc: Egyedi árazás

Movavi értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1050+ értékelés)

Mit mondanak a Movavi-ról a valódi felhasználók?

Segít az audio- és videofájlok konvertálásában, sok konvertálási lehetőséget kínál, az ára pedig egy ilyen jó szoftverhez képest nagyon kedvező. A hangminőség kiváló.

Segít az audio- és videofájlok konvertálásában, sok konvertálási lehetőséget kínál, az ára pedig egy ilyen jó szoftverhez képest nagyon kedvező. A hangminőség kiváló.

5. Rev Voice Recorder (a legjobb ember által készített átírásokhoz)

via Rev

Többet keres, mint egy újabb hangrögzítőt? Mit szólna egy olyanhoz, amely kiváló minőségű hang- és hangrögzítést párosít akár 99%-os pontosságú átírással?

A Rev Voice Recorder egy AI-támogatott alkalmazás, amelynek célja, hogy kristálytiszta hangfelvételt készítsen, miközben kiszűri a nem kívánt háttérzajt, és valós idejű emberi (és szoftveralapú) átírási szolgáltatásokat nyújtson.

Különböző audioformátumokat támogat, ami tovább növeli sokoldalúságát. Ráadásul felhasználóbarát felülete zökkenőmentes navigációt biztosít, lehetővé téve a felhasználók számára az audiofájlok egyszerű rögzítését, szerkesztését és megosztását.

A Rev hangrögzítő legjobb funkciói

Különböző platformokkal integrálható, megkönnyítve az eszközök közötti megosztást és együttműködést.

Válasszon az AI és az ember által készített átiratok közül!

Rendezze felvételeit hatékony fájlkezelési funkciókkal

Ossza meg és vágja le a felvételeket az átírás előtti hangminőség optimalizálása érdekében.

A Rev hangrögzítő korlátai

Nehézségekbe ütközhet az erős akcentussal vagy dialektussal beszélők pontos átírása, ami potenciális hibákhoz vezethet.

Nincs beépített együttműködési eszköz a visszajelzések megosztásához.

Rev hangrögzítő árak

Az online felvevő használata ingyenes. Az átírás díjai a következők:

Emberi átírás : 1,99 USD/perc

AI átírás: 0,25 USD/perc

Rev hangrögzítő értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (310+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

🧠 Érdekes tény: Átlagosan egy átíró percenként elképesztő 50 szót gépel be!

6. Temi (A legjobb gyors és megfizethető átírásokhoz)

via Temi

A Temi egy AI-alapú átírási eszköz, amely könnyedén konvertálja az audio- és videofájlokat szöveggé. Érdekes módon anyavállalata a Rev. A platform a pontosságra és a megfizethetőségre helyezi a hangsúlyt, így kiváló eszköz azok számára, akik megbízható átírásokra van szükségük kommunikációs stratégiájuk kiegészítéséhez.

A Temi segítségével gyorsan létrehozhat, szerkeszthet és exportálhat átírásokat, kiemelhet fontos pillanatokat, vagy konvertálhat audio-/videotartalmakat szöveges formátumba.

A Temi legjobb funkciója

A legtöbb fájl esetében akár 5 perc alatt gyors AI-átírást kaphatsz.

Használja a beszélő azonosítás funkciót a csoportos beszélgetések egyértelműbb kategorizálásához.

Dolgozzon szerkeszthető átiratokon a beépített javítási, testreszabási és összefoglalási eszközökkel.

Időbélyegek hozzáadása a leiratok közötti simább navigáláshoz

A Temi korlátai

A háttérzajjal vagy erős akcentussal rendelkező hangklipek teljesítménye romlik.

Nem támogatja a csapatmunkát.

Temi árak

Az első 45 perc ingyenes, utána 0,25 dollár/audio perc.

Temi értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Krisp (A legjobb zajszűrés és tiszta kommunikáció)

via Krisp

Ha valaha is azt kívánta, hogy online értekezletei ne hangozzanak úgy, mint egy építkezés vagy egy kávézó zenekara, akkor a Krisp az AI-alapú megoldás, amely tisztán és zavaró tényezők nélkül biztosítja az audio minőségét.

Fejlett zajszűrési technológiája biztosítja a tiszta hangzást azáltal, hogy kiszűri a nem kívánt hangokat mind a bejövő, mind a kimenő adatfolyamokból. Így a kommunikáció a tervek szerint zajlik, és az audio tartalmak (például podcastok vagy előadások) tisztán és professzionálisan szólnak , függetlenül a környezettől.

A zajszűrés mellett a Krisp egy AI-alapú értekezlet-asszisztenst is kínál, amely valós idejű átírást és automatizált értekezlet-felvételeket biztosít. A felvételek és átiratok könnyen hozzáférhetők és megoszthatók, elősegítve a hatékony együttműködést és segítve a csapat tagjainak a legfontosabb információkhoz való könnyű hozzáférését.

A Krisp legjobb funkciói

Az akcentusokat valós időben állíthatja be és semlegesítheti, így biztosítva a tisztább kommunikációt a különböző nyelvi háttérrel rendelkező személyek között.

Zökkenőmentesen integrálható számos kommunikációs platformmal, beleértve a Zoomot, a Microsoft Teamst és a Slacket.

A megbeszélések során némítsa el a többi résztvevő zaját a jobb koncentráció érdekében.

Használja az elemzéseket a találkozók teljesítményének és a beszélgetési időnek a nyomon követéséhez.

A Krisp korlátai

A túlzott feldolgozás ronthatja az audio minőségét.

A valós idejű zajszűréshez stabil és folyamatos internetkapcsolatra van szükség.

Krisp árak

Ingyenes

Pro : 16 dollár

Üzleti: 30 dollár

Krisp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (560+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Krispről a valódi felhasználók?

Projektmenedzserként mindig nehezen ment a részletes jegyzőkönyvek írása. Utáltam! Végül egyáltalán nem írtam őket... (igen, bűnös vagyok, mert ez szörnyű gyakorlat). De a KRISP mindent megváltoztatott! (szó szerint) Most visszatérek a jegyzőkönyvek írásához a projektjeimben... Most már csak át kell néznem a KRISP által generált szöveg részleteit, és elküldeni a csapatnak és az ügyfélnek.

8. Smart Voice Recorder (A legjobb kiváló minőségű hangfelvételekhez)

via Smart Voice Recorder

A Smart Voice Recorder egy egyszerű, de hatékony alkalmazás, amellyel kiváló minőségű hangfelvételeket készíthet Android okostelefonján. Útközbeni felvételekhez lett kifejlesztve, és segítségével könnyedén rögzítheti beszélgetéseit, előadásait és feljegyzéseit.

Az alkalmazás intuitív „automatikus ugrás” funkcióval rendelkezik, amely kiküszöböli a csendet, és csak a releváns hangokat rögzíti. A Smart Voice Recorder lehetővé teszi az audiofájlok különböző formátumokban való exportálását is, az Ön igényeinek megfelelően.

Az intelligens hangrögzítő legjobb funkciói

Hosszú hangfelvételek rögzítése megszakítás nélkül

A csendet automatikusan felismeri és kihagyja, hogy helyet takarítson meg a tárhelyen.

Valós idejű hangspektrum megjelenítése az élesebb monitorozás érdekében

A fájlok hatékony elnevezése és rendszerezése a gyors visszakeresés érdekében

Az intelligens hangrögzítők korlátai

A ingyenes verzióban megjelenő hirdetések zavarják a felhasználói élményt.

Nincs zajszűrési funkciója, ezért zajos környezetben nem használható.

Az intelligens hangrögzítő ára

Ingyenes

Intelligens hangrögzítők értékelései és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Say&Go (A legjobb gyors hangjegyzetekhez útközben)

A Say&Go egy intuitív hangjegyzet-alkalmazás, amely segítségével könnyedén rögzítheti ötleteit, emlékeztetőit és feladatait, még akkor is, ha úton van.

Gyorsan dokumentálhatja gondolatait és ötleteit kézi gépelés nélkül. Minimalista kialakítása lehetővé teszi, hogy zavartalanul összpontosítson a feladatra.

A Say&Go legjobb funkciója

Rövid hangjegyzeteket rögzíthet egyetlen érintéssel a felvétel elindításához.

Állíts be emlékeztetőket bizonyos jegyzetekhez, hogy mindig kézben tartsd a feladataidat.

Rendezze jegyzetét címkék szerint a gyors szűrés és visszakeresés érdekében.

Aktiválja a kézmentes felvételt a testreszabható beállítások segítségével.

A Say&Go korlátai

Csak rövid hangjegyzetekhez és emlékeztetőkhöz alkalmas, hosszú felvételekhez nem tervezve.

Nincsenek olyan fejlett funkciók, mint a leírás és a szerkesztés.

Say&Go árak

Egyszeri fizetés 2,99 dollárért.

Say&Go értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Notta (A legjobb valós idejű átíráshoz és dokumentáláshoz)

via Notta

A Notta egy AI-alapú átírási eszköz, amely rendkívül nagy pontossággal alakítja át a beszédet szöveggé. Több nyelvet támogat, és integrálható olyan népszerű értekezlet-platformokkal, mint a Zoom.

A Notta azonban igazán kiemelkedik azzal a képességével, hogy valós idejű átírást generál, amely tájékoztatja az embereket a legújabb fejleményekről bármely beszélgetésben. Használja dokumentációs AI eszközként, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen, javítsa az együttműködést és megszilárdítsa a jegyzetelést.

Notta legjobb funkciója

Több nyelven (pontosabban 58-on) is használható, így globális szinten is alkalmazható.

Szerezzen be AI által generált összefoglalókat, amelyek a hosszú átírásokat tömör áttekintésekké sűríti.

A szövegfájlt különböző formátumokban exportálhatja, többek között PDF és TXT formátumban.

Szinkronizáljon különböző eszközök között a felhőtechnológia segítségével

Notta korlátai

A valós idejű átíráshoz aktív internetkapcsolatra van szükség.

Az átírásokban előforduló alkalmi hibák komplex kiejtések esetén

Notta árak

Ingyenes

Pro : 14,99 USD/hó

Üzleti : 27,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi

Notta értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Notta-ról a valódi felhasználók?

Nagyon jó minőségű átírás. A brit angol nyelvet jól felismeri. Úgy tűnik, hogy a modell többször átfutja a szöveget, hogy megértse a kontextust, majd újra átírja. Ezen feltételezett funkció miatt a kimeneti minőség viszonylag magas más átírásokhoz képest.

Adj hangot projektjeidnek a ClickUp segítségével

Az AI hangrögzítők kiválóan alkalmasak hangfelvételek rögzítésére, átírására és kezelésére. Akár hangtartalmat szeretne létrehozni, akár egy megbeszélés legfontosabb pontjait szeretné lejegyezni, a fenti lista segít megtalálni a megfelelő hangrögzítő eszközt. Bármelyiket is választja, időt takarít meg, növeli a termelékenységet és javítja a kommunikációt.

De ha a ClickUp-ot választja, akkor többet kap, mint egy egyszerű hangrögzítőt. A ClickUp AI Notetaker automatikusan átírja, rendszerezi és segít Önnek a megbeszéléseken elhangzottakat megvalósítani.

A ClickUp Clips segítségével azonnal rögzítheti, megoszthatja és beágyazhatja a képernyőfelvételeket hanggal együtt.

A ClickUp Brain összefoglalja a beszélgetéseket, kivonja a legfontosabb pontokat, és még a jegyzetekkel kapcsolatos kérdésekre is válaszol, így soha nem kell hosszú felvételeket átnéznie.

Az önálló AI hangrögzítőkkel ellentétben a ClickUp mindent egy platformra összegyűjt, így a felvételei, jegyzetek és átírások zökkenőmentesen integrálódnak a feladatokba, dokumentumokba, projekt ütemtervekbe és csapatmunkát segítő eszközökbe. Nincs többé ugrálás az alkalmazások között!

Akár egyénileg, akár csapatként dolgozik, regisztráljon a ClickUp-ra, hogy a kezdetektől a végéig maximális termelékenységet élvezhessen.