A 10 legjobb hang-szöveg konverter a gyors és pontos átíráshoz

Előfordult már, hogy egy 10 perces hangfelvételt ötször is visszajátszott, csak azért, hogy megértse egy nem teljesen világos mondatot?

Akár előadási jegyzeteket szeretne rögzíteni, interjúkat szerkeszteni vagy értekezletek jegyzőkönyveit kezelni, az audio manuális átírása időigényes feladat, amelyet senki sem szeret – és senkinek sem kell elvégeznie.

Az audio-szöveg konverter perceken belül átírja az audiofelvételeket, a hangjegyzetektől a teljes hosszúságú videofájlokig, világos, szerkeszthető szöveggé.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb ingyenes hang-szöveg konvertereket, amelyekkel a beszélt tartalmak kereshető és megosztható átiratokká alakíthatók.

🧠 Érdekesség: Ha bizonyos média reprodukcióját átírásnak tekintjük, akkor Thomas Edison volt az első, aki erre alkalmas gépet fejlesztett ki. 1877-ben Edison fonográfja lett az első eszköz, amely hangot tudott rögzíteni és reprodukálni. A módszer azonban törékeny és sérülékeny.

Itt található egy rövid összehasonlítás az audio-szöveg konverter eszközökről, ahol böngészhet a lehetőségek között, hogy kiválaszthassa a legjobbat:

Audio-szöveg konverter eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Ideális magánszemélyek, tartalomkészítők, podcasterek, távoli csapatok és minden méretű vállalkozás számára, akiknek integrált átírási, együttműködési és feladatkezelési funkciókra van szükségük Hangjegyzetek átírása AI Notetaker segítségével, feladatintegráció, csapatmunka Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Otter. ai Kiválóan alkalmas kis- és közepes méretű csapatok, diákok és távoli szakemberek számára, akiknek valós idejű AI-átírásra van szükségük a megbeszélések során Többnyelvű támogatás, beszélő azonosítás, integráció a Zoom/Google Meet alkalmazásokkal Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 8,33 dollártól kezdődik havonta. Descript Ideális magánszemélyek, tartalomkészítők és podcasterek számára, akiknek az audio-/videofájlok mellett a leírásokat is szerkeszteniük kell Overdub funkció, többszószóló felismerés és videószerkesztés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 24 dollártól kezdődik havonta. Rev Ideális magánszemélyek, diákok és vállalkozások számára, akiknek emberi szemmel lektorált átírásokra van szükségük Emberi átírási szolgáltatások, videofájlok feliratozása Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 dollártól kezdődik havonta. Trint Közepes méretű csapatok, újságírók és tartalomkészítők számára ideális, akiknek AI-alapú átírásra és közös szerkesztésre van szükségük Valós idejű szerkesztés, automatikus összefoglalók, kereshető átiratok Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 80 dollártól kezdődik havonta. Sonix A legjobb megoldás globális csapatok, tartalomkészítők és diákok számára, akiknek gyors, többnyelvű átírásra van szükségük Többnyelvű támogatás, automatikus írásjelek és beszélő azonosítás Ingyenes alapcsomag, fizetős csomagok 16,522 dollártól/hó/felhasználó HappyScribe A legjobb megoldás többnyelvű csapatok, oktatók és tartalomkészítők számára, akiknek egyszerűen használható átírásra van szükségük Automatikus átírás, nagy pontosság, videofájlok támogatása Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 dollártól kezdődik havonta. Notta Ideális magánszemélyek, diákok és kis csapatok számára, akiknek több nyelvre kell átírniuk az audiót Többnyelvű támogatás, automatikus írásjelek és valós idejű átírás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,49 dollártól kezdődik havonta. Temi Ideális magánszemélyek, diákok és szabadúszók számára, akiknek gyors, egyszerű és költséghatékony átírásra van szükségük Azonnali átírás, támogatja az MP3, MP4, WAV és M4A formátumokat Ingyenes próba elérhető; fizetés per használat alapján, 0,25 USD/perc áron. Google Speech-to-Text Ideális magánszemélyek, diákok és szabadúszók számára, akik gyors, egyszerű átírást igényelnek, korlátozott költségvetéssel. Valós idejű beszéd-szöveg átírás , automatikus írásjelek, többnyelvű támogatás Ingyenes csomag elérhető; fizetős használat 0,006 dollártól 15 másodpercenként

Mit kell keresnie egy hang-szöveg konverterben?

Vegye figyelembe az audio-szöveg konverter következő főbb jellemzőit, hogy gyors, pontos és biztonságos átírásokat kapjon, amelyek illeszkednek a munkafolyamatához:

Pontosság : Különböző akcentusokat, gyors beszédet és háttérzajt is kezel, anélkül, hogy eltorzítaná a leiratot

Sebesség : 5 perces hangfájlt gyorsan átír, kávészünetre nincs szükség

Támogatott fájlformátumok : Számos audio- és videóformátumot támogat, például WAV, MP3, MP4, AAC, FLAC, AVI és MOV.

Biztonság : Védi az adatait, különösen magánelőadások vagy bizalmas megbeszélések esetén

Integrációs támogatás : Csatlakozik az Ön által már használt eszközökhöz, például a Google Docs-hoz, a feladatkezelőkhöz vagy a videószerkesztő szoftverekhez

Exportálási lehetőségek : Lehetővé teszi a leiratok exportálását rugalmas formátumokban, például TXT, DOCX, PDF vagy SRT feliratokhoz.

Nyelvi támogatás: többnyelvű és több dialektusú átírást kínál a többnyelvű munkafolyamatokhoz

👀 Tudta? A kormányok világszerte ösztönzik a beszéd-szöveggé alakító technológia használatát az oktatásban, hogy a tanulás mindenki számára elérhetőbbé váljon. Az Egyesült Államokban az Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) támogatja az interaktív átírási eszközök használatát a siket diákok számára.

A legjobb hang-szöveg konverter

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie, nézzük meg a legjobb eszközöket, amelyek segítségével profi módon készíthet átiratokat.

1. ClickUp (a legjobb csapatok termelékenységét elősegítő munkafolyamatokhoz)

Rögzítse minden szót a ClickUp AI Notetaker segítségével

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, az Ön AI-alapú parancsközpontja, amely robusztus hangjegyzet-átírást, zökkenőmentes feladatintegrációt és hatékony csapatmunkát támogató funkciókat kínál, mindezt egy helyen.

ClickUp AI Notetaker

A ClickUp AI Notetaker automatikusan átírja a találkozók, hangjegyzetek és videohívások hanganyagát, támogatva olyan platformokat, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet.

🎥 Nézze meg

Egy megbeszélés vagy felvétel után a ClickUp strukturált dokumentumot generál a ClickUp Docs-ban. A dokumentum tartalmazza az audio- és videofelvételeket, így visszatérhet a legfontosabb pillanatokhoz. A megbeszélés neve és dátuma a gyors áttekintés érdekében a dokumentum tetején található, és a teljes résztvevői lista segítségével nyomon követheti, ki volt jelen.

A teljes beszélgetés kereshető átirata is rendelkezésre áll, amelynek segítségével szükség szerint kibővítheti vagy nagyíthatja az egyes részeket. De ez még nem minden: a ClickUp kivonja a legfontosabb pontokat, témák szerint rendezi őket, és még a következő lépéseket is felsorolja egy praktikus ellenőrzőlistán.

Az átírásokat, videofájlokat és összefoglalókat automatikusan mentse egy privát dokumentumba

Ez az automatizált átírási folyamat biztosítja, hogy egyetlen részlet se maradjon ki, így ideális interjúk, előadások, brainstorming ülések vagy podcast felvételek átírásához.

A tartalomkészítők számára ez azt jelenti, hogy könnyedén konvertálhatják az audiofájlokat kereshető, szerkeszthető szöveggé, kivonhatják a legfontosabb részeket, és feliratokat generálhatnak a videotartalmakhoz.

💡 Bónusz: Ha szeretné: Kérdezzen, diktáljon és irányítsa munkáját hanggal – kéz nélkül, bárhol, használja a Talk to Text funkciót.

Több mint 40 nyelven elérhető hang-szöveg átalakító támogatás, így tökéletes megoldás globális csapatának.

Több tucat egymástól független AI-eszközt, mint például a ChatGPT, a Claude és a Perplexity, egyetlen, LLM-független, vállalati szintű megoldással váltja fel.

Azonnali keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és az interneten Próbálja ki a ClickUp Brain MAX -ot – az AI szuperalkalmazást, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Ez nem egy újabb AI eszköz, amelyet a gyűjteményéhez hozzáadhat. Ez az első kontextusfüggő AI alkalmazás, amely mindet felváltja. Ötleteket rögzíthet, utasításokat megoszthat és a feladatokat négyszer gyorsabban elvégezheti a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával.

Aztán ott van még a ClickUp Docs. Ha valaha is szerette volna, hogy egy funkcionálisabb Google Docs legyen beépítve a termelékenységi csomagjába. Valós időben szerkesztheti, kommentálhatja, megoszthatja a jegyzeteket, és összekapcsolhatja az audio átiratokat a feladatokkal vagy az OKR-ekkel.

Dolgozzon együtt csapatával, és dolgozzon egy közös dokumentumon a ClickUp Docs segítségével

A Private Docs biztosítja a biztonságot és a magánélet védelmét, míg a találkozók jegyzetének címkézése, keresése és szűrése megkönnyíti a konkrét információk megtalálását. A találkozót kihagyó csapattagok gyorsan felzárkózhatnak az átírás vagy az összefoglaló áttekintésével, és mindenki közvetlenül a dokumentumban tehet megjegyzéseket vagy szerkesztéseket.

ClickUp Brain

Az alapvető hang-szöveg konverterekkel ellentétben a ClickUp teljes körű együttműködésre lett tervezve – a csapattagok kontextus szerinti címkézésétől a feladatok közvetlen kiosztásáig a leiratokon keresztül.

Az értekezletek során vagy az átírt hanganyagokban azonosított teendők azonnal ClickUp feladatokká alakíthatók, kioszthatók a csapat tagjai között, és nyomon követhetők a teljesítésig.

Ezt az automatizált munkafolyamatot a ClickUp Brain végzi el.

A ClickUp Brain segítségével minden telefonhívásból származó teendőt nyomon követhető feladattá alakíthat.

A Brain egyszerűsíti a munkafolyamatot a megbeszéléstől a végrehajtásig. Tökéletes megoldás távoli csapatok és a termelékenységre összpontosító felhasználók számára, akiknek biztosítaniuk kell a megbeszéléseken hozott döntések végrehajtását.

A Brain megtanulja csapata munkafolyamatait, felkutatja a releváns dokumentumokat, javaslatokat tesz a feladatok prioritásaira, sőt tartalmakat is megfogalmaz – mindezt a folyamatosan beérkező hang- és szöveges adatok alapján. Emellett automatikusan közzéteszi az összefoglalókat és a teendőket a csapat csevegőcsatornáin, így nincs szükség a információk kézi átvitelére az eszközök között.

A ClickUp legjobb funkciói

Jelölje ki a szöveget, vagy használja a perjel parancsokat, hogy azonnal több nyelvre konvertálja a tartalmat, többek között angolra, franciára, spanyolra, németre, japánra, kínaira, arabra és még sok más nyelvre.

Hozzáférés a találkozók teljes hang- és videofelvételeihez, valamint átiratokhoz az átfogó dokumentálás és az egyszerű áttekintés érdekében

Kereshet és szűrhet az összes értekezlet jegyzetét és átiratát a Docs Hub vagy a ClickUp Calendar alkalmazásban, így könnyedén megtalálhatja a korábbi megbeszéléseket és döntéseket.

Az AI Writing Assistant segítségével tartalmakat hozhat létre és szerkeszthet, beleértve projektdokumentumok, jelentések és videofájlok feliratait.

Automatizálja a feladatlista létrehozását a leiratokból, és ossza meg a kijelölt feladatokat a távol lévő csapattagokkal

Használja a ClickUp Clips AI-alapú átírási funkcióját, hogy kereshető szöveget generáljon a rögzített videoklipekből

A ClickUp korlátai

Kis tanulási görbe, ha csak átírásra használja

Nem ideális hosszú videók/hangfelvételek átírásához csapatkontextus nélkül

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A ClickUp páratlan rugalmasságot kínál testreszabható nézetekkel (lista, tábla, Gantt-diagram, naptár), hatékony automatizálási funkciókkal, beépített dokumentumokkal, célokkal és időkövetéssel – mindezt egyetlen munkaterületen. Központosítja a csapatok együttműködését és a projektmenedzsmentet, lehetővé téve számunkra, hogy több eszközt, például a Trello, az Asana és a Notion helyett egyetlen összehangolt rendszerrel dolgozzunk. Hatékony, all-in-one termelékenységi eszköz csapatok és projektek menedzseléséhez.

2. Otter. ai (A legjobb valós idejű értekezlet-átíráshoz)

Az Otter. ai a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams valós idejű átírásának kedvence. A beszélt szavakat strukturált jegyzetekké alakítja, miközben Ön még beszél.

Akár hang-, akár videofájlokkal dolgozik, a program több formátumot is támogat, például az FLV-t, és lehetővé teszi a leiratok TXT, DOCX, PDF vagy akár SRT formátumban való exportálását feliratokhoz.

A Google Naptár és a Dropbox eszközökkel való integrációjának köszönhetően tökéletesen illeszkedik a munkafolyamatába. Több nyelvet is támogat, hangjelzőket ad hozzá, és a beszélgetéseket megosztható jegyzetekké és teendőkkel ellátott feladatokká alakítja. Tökéletes megoldás megbeszélésekhez, előadásokhoz, podcastokhoz – mindenhez, ahol nem szeretne egyetlen szót sem kihagyni.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Szerezzen be AI által generált összefoglalókat és értekezletjegyzeteket többnyelvű támogatással (spanyol, német, francia stb.)

Az Otter AI Chat segítségével gyors kérdések-válaszok szekciót hozhat létre a leiratokon belül

Az audiofájlból azonosítsa a beszélőket és a személyre szabott szókincset

Integrálja a Google Naptárral, a Dropboxszal és más alkalmazásokkal

Otter. ai korlátai

A felhasználói felület zavaros lehet, gyakori felugró ablakokkal

A hangfelvételek pontos átírásához a hangfelvételekhez rendelt személyek jelölése manuális beállításokat igényelhet.

Otter. ai árak

Alap : Ingyenes csomag elérhető

Pro : 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai Értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter. ai-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Tetszik az összefoglaló oldal, amelyen a böngészőben bejelölhető cselekvési tételek listája található. A szerepek, igények, ütemtervek, érzelmek, problémás pontok és ellenvetések lebontása nagyon hasznos összefoglalása a megbeszélésnek. A képernyőképek is remekül alkalmasak a megosztott képernyőn látható tartalom összefoglalására. Az Otter könnyen bevezethető, a regisztráció gyors, és azonnal működik. Minden megbeszélésen használom, hacsak a résztvevők nem kérik másképp, és automatikusan elküldhetem az összefoglalókat különböző Slack-csatornákra attól függően, hogy kik vettek részt a megbeszélésen, stb. […] Jó lenne, ha az Otter a megbeszélésen szereplő nevek alapján felismerné a beszélők nevét.

3. Descript (a legjobb az audio/videó mellé történő átírások szerkesztéséhez)

a Descript segítségével

Képzelje el, hogy úgy szerkesztheti a podcastot, mintha egy Google Doc dokumentumot szerkesztene. A Descript beépített átírási szolgáltatással rendelkezik, amely lehetővé teszi az audiofájlok kivágását, beillesztését és törlését a szöveges átírás szerkesztésével.

Ez az audio-szöveg konverter tökéletes alkotók, tanfolyamok oktatói és marketingcsapatok számára, mivel több formátumú hangfelvételeket és átírásokat támogat, beleértve a beszélőfelismerést és az automatikus feliratozást. MP3-tól WAV-ig, sőt FLAC-ig is mindent kezel, így bármilyen fájlformátummal is dolgozik, ez a megoldás megfelelő lesz Önnek. Egyszerűen feltölthet egy felvételt, vagy akár a Zoom-ból is letölthet egyet, és a platformon belül rögzítheti.

A Descript legjobb funkciói

Konvertálja audio- és videofájljait szöveggé automatikus átírással több mint 22 nyelven (spanyol, német, francia stb.)

Szövegszerkesztéssel szerkesztheti az audiofájlokat – szavakat, hangokat (vagy videókat!) kivághat.

Használja az Overdub funkciót a hangja klónozásához és a hibák kijavításához újrarögzítés nélkül

Készítsen audiogramokat, feliratokat és közösségi klipeket egyetlen kattintással

Hozzáférés képernyőfelvételhez, hangszinkronizáláshoz és többsávos szerkesztéshez

A Descript korlátai

A hangklónozás (overdub) csak fizetős csomagokban érhető el.

A desktop alkalmazás nagy projektek esetén lassúnak tűnhet

Descript árak

Ingyenes csomag elérhető

Hobbista : 24 USD/hó felhasználónként

Alkotó : 35 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 65 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Olyan szeretet-gyűlölet viszonyban vagyunk a Descripttel. Már 4 éve használjuk, és mindig is hibás volt. Az alkalmazás fejlesztése során a fejlesztők bevezetnek egy hibás funkciót, majd kijavítják azokat a hibákat. A funkció egy ideig tökéletesen működik, majd egy későbbi frissítésben újra meghibásodik. Dicséretes, hogy a csapat ennyi funkciót próbál hozzáadni az alkalmazáshoz, de sokkal inkább szeretnénk egy stabil termékkel dolgozni, és bár a Descriptet használjuk a heti munkánk nagy részében, mindig figyeljük a versenytársakat, mert soha nem éreztük, hogy megbízhatnánk az alkalmazásban.

💡 Profi tipp: Mindig tisztítsa meg az audiót feltöltés előtt. Akár audiót, akár videót átír, a háttérzaj, a visszhang és az egymást átfedő beszéd még a legjobb AI átírási eszközöket is megzavarhatja. Használjon audió zajcsökkentő alkalmazást vagy csendes felvételi helyet, hogy az audió és videó konvertálásakor azonnal növelje az átírás pontosságát. 📚 Bónusz olvasmány: A legjobb Descript alternatívák az AI-alapú videó- és hangszerkesztéshez

4. Rev (A legjobb az ember által ellenőrzött átírási pontosság szempontjából)

a Rev segítségével

A Rev az a leírási eszköz, amely a határidőre dolgozó perfekcionistáknak ideális. Az AI sebességét ötvözi az emberi szintű pontossággal, ami ideális jogi dokumentumok, tudományos előadások, podcast-felvételek, szakmai interjúk vagy bármely más olyan terület számára, ahol egy rossz szó káoszt okozhat.

Egyszerűen feltöltheti audio- vagy videofájlját, kiválaszthatja a leírási folyamatot (emberi vagy AI), és kifinomult leírást kaphat Word, TXT vagy akár feliratok formátumban. Érzékeny anyagokkal dolgozik? A Rev úgy kezeli a biztonságot, mintha államtitkokat őrizne – beépített SOC 2-megfeleléssel és NDA-opciókkal.

A Rev legjobb funkciói

Válasszon az emberi és az AI-alapú átírás között a sebesség és a költségvetés alapján

Feliratok vagy feliratok hozzáadása videofájlokhoz többnyelvű támogatással (spanyol, német, francia stb.)

Töltsön fel MP3, MP4, WAV és más formátumú audiofájlokat

Hozzáférés a Rev API-hoz az átírási folyamat automatizálásához

Használjon testreszabható összefoglaló sablonokat, amelyek segítenek kivonni a legfontosabb pontokat a leiratokból

Rev korlátozások

Nem kínál élő vagy valós idejű átírást

Csak az angol nyelvet támogatja az ember által készített átiratok esetében

Rev árak

Ingyenes csomag 45 percig

Alap: 14,99 USD felhasználónként/hónap

Pro: 34,99 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Rev-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Rev segítségével hihetetlenül egyszerűen, minimális erőfeszítéssel alakíthatom át audiofájljaimat világos, pontos átiratokká. Imádom, hogy a felület milyen egyszerű – a fájlok feltöltése gyors, a feldolgozási idő rövid, a formázás pedig tiszta és professzionális […] Bár a pontosság általában kiváló, különösen a tiszta hangfelvételek esetében, néha problémák adódhatnak a saját nevek, iparági kifejezések vagy halkan beszélő előadók esetében. Örömmel venném, ha lenne egy intuitívabb módszer a személyre szabott szókincs vagy névjavítások mentésére és újrafelhasználására.

5. Trint (A legjobb különböző fájlformátumú átiratok és történetek közös szerkesztéséhez)

a Trint segítségével

Ha a Google Docs és egy átírási eszköznek lenne egy többnyelvű, szerkesztői tehetséggel megáldott gyermeke, az a Trint lenne. Ez az audio-szöveg konverter nem csak átírja az audiofájlokat, hanem a kimondott szavakat teljes értékű tartalmi eszközökké alakítja.

Töltse fel felvételét (audio vagy videó), és a Trint pontosan leírja, 40+ nyelvre történő fordítási lehetőséggel.

Azok számára készült, akiknek szerkeszteniük, átnézniük és közzétenniük kell a leiratokat anélkül, hogy végtelenül oda-vissza kellene küldözgetniük őket. Valós időben együttműködhet, megjegyzéseket fűzhet, idézeteket kiemelhet, és akár közvetlenül integrálhatja az Adobe Premiere Pro programmal, hogy videofájlokat is leírhasson, mint egy profi.

A Trint legjobb funkciói

Szerkessze a leiratokat úgy, mint egy dokumentumot, és kapcsolja őket az eredeti hangfájlhoz

Adjon hozzá beszélő azonosítást, időkódokat és kiemelt részeket

Valós időben együttműködhet csapattársaival ugyanazon hangfelvételeken és átiratokon

Fájlok exportálása DOCX, SRT, CSV és más formátumokban

Fordítsa le átiratát több mint 50 nyelvre

A Trint korlátai

A zajos felvételek vagy több beszélő esetén a pontosság romolhat

Nem ideális valós idejű/élő átírási feladatokhoz

A Trint árai

Ingyenes próba

Starter : 80 USD/fő/hónap

Haladó : 100 USD/fő/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Trint értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Trintről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Páratlan átírás a két fő nyelvemen (angol és francia). A feliratok átírására való képessége is remek. All-in-one eszköz, nem kell a Premiere-hez fordulni a feliratokért, kényelmesebb, mint a Word az alapvető hangfelvételek átírásához, remekül azonosítja a beszélőket. Nagyszerű online szerkesztő és nagyon kényelmes mobilalkalmazás […] Az ára nagyon magas, mint minden SaaS eszközé, olcsón indul, majd az árak emelkednek, és egy nap felébredsz, megnézed a számláidat, és sokkot kapsz, amikor rájössz, mennyibe kerül.

6. Sonix (A legjobb gyors hangfájl-átíráshoz automatikus beszédfordítással)

a Sonix segítségével

Ha az átírási sebesség olimpiai sportág lenne, a Sonix legalább az ezüstérmet vihetné haza (természetesen a ClickUp szerezné meg az aranyat). A Sonix egy mesterséges intelligenciával működő átírási eszköz, amely több mint 40 nyelven – franciául, németül, spanyolul, hindiül és még sok más nyelven – kiválóan átírja az audió- és videofájlokat, miközben hatékonyan kezeli az adatait.

Az automatikus időbélyegzés, a beszélők szétválasztása és a böngészőalapú szerkesztő segítségével az átírási folyamat gyerekjáték lesz – nincs szükség további szoftverekre vagy bonyolult telepítésekre.

Csak dobja be a fájljait, hagyja feldolgozni, és kész. Akár hangfelvételeket, Zoom-megbeszéléseket vagy videofájlokat tölt fel, a Sonix gyors és pontos átiratokat készít olyan formátumban, amely könnyen szerkeszthető, kereshető és megosztható.

A Sonix legjobb funkciói

Átírás több mint 40 nyelven automatikus fordítással

Keresés, szerkesztés és kiemelés közvetlenül a leírás szerkesztőjében

Töltse le átírásait szöveg, felirat vagy Google Docs formátumban

Többféle fájlformátumban exportálhat, többek között SRT, DOCX és PDF formátumban

Integrálható a Zoom, a Dropbox és más alkalmazásokkal

A Sonix korlátai

Nincs valós idejű/élő átírási lehetőség

A pontosság nagyban függ az audio minőségétől

Sonix árak

Standard : Ingyenes platformhasználat + 10 dollár/óra fordításért és átírásért

Prémium : 16,52 USD/hó/felhasználó + 5 USD/óra fordításért és átírásért

Vállalati: Egyedi árazás

Sonix értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Sonixról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Ez egy fantasztikus eszköz a munkahelyi hangüzenetek útközben történő átírásához és rendszerezéséhez. A webes asztali verzió bejelentkezési linkjei nem méretezhetők át.

7. Happy Scribe (A legjobb többnyelvű csapatok számára, akik videofájlokat átírnak, feliratokban gondolkodnak és beszélnek)

a Happy Scribe segítségével

Ha a csapata ebéd előtt 10 különböző akcentussal beszél, akkor a Happy Scribe lehet az a leírási eszköz, amelyet keresett. Többnyelvű felhasználók és globális csapatok számára készült, akiknek gyors, pontos leírásokra és feliratokra van szükségük egy helyen.

Csak töltsd fel az audiofelvételt vagy videofájlt, majd válassz az emberi vagy AI átírás közül. Több mint 120 nyelvet, dialektust és akcentust támogat – a spanyoltól és franciától a hindin és németig –, így ideális nemzetközi projektekhez.

A Happy Scribe legjobb funkciói

Váltson az AI és a 99%-os pontosságú emberi átírás között

Több mint 120 nyelv, akcentus és dialektus közül választhat

A böngészőbe épített szerkesztővel több formátumban (pl. TXT, DOCX, SRT stb.) is áttekintheti, szerkesztheti és exportálhatja a fájlokat.

Integrálható a YouTube-mal, a Zoom-mal és a Google Drive-val

A Happy Scribe korlátai

Az emberi átírás hosszabb átfutási idővel jár

Nincs élő átírási támogatás

Happy Scribe árak

Starter : 12 dollár 60 percenként (fizetés használat alapján)

Lite : 9 dollár havonta

Pro : 29 dollár havonta

Üzleti: 89 dollár havonta

Happy Scribe értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Happy Scribe-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Mi tetszik nekem a legjobban? Először is, nagyon könnyű használni. Nem kell keresgélni, hogy használni tudd. Segít átírni a videókat szöveggé, így a videók szövegéből közösségi média bejegyzéseket készíthetek.

8. Notta (A legjobb valós idejű átíráshoz különböző eszközökön)

a Notta segítségével

A Notta bármilyen hangfájlt valós időben tiszta szöveggé alakít – csak töltsön fel MP3, WAV, AAC fájlt, vagy akár Zoom vagy Google Meet videofájlt is. Ez az audio-szöveg konverter eszközök között szinkronizál, így telefonján kezdheti el a munkát, és böngészőjében fejezheti be, anélkül, hogy bármit is kihagyná.

Többnyelvű támogatással és AI-alapú összefoglalásokkal a Notta megkönnyíti az audio átírását, a beszélők címkézését és az átiratok keresését, mintha a Google Docs-ban lennének. Tökéletes megoldás elfoglalt emberek számára, akik felvételekkel, megbeszélésekkel és globális csapatokkal foglalkoznak.

A Notta legjobb funkciói

Szinkronizálja webes, mobil és okoseszközökön

Összefoglalás, kiemelés és kulcsszókeresés az AI segítségével történő gyors áttekintéshez

Több mint 58 nyelvet támogat, pontos hangszeparációval

Notta korlátai

Exportálási lehetőségek (TXT, PDF stb.) fizetős szolgáltatásként elérhetők

Az offline mód csak mobilalkalmazásokban érhető el

Notta árak

Ingyenes csomag elérhető

Pro : 13,49 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 27,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notta értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Notta-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Húzza be a videó linkjét vagy fájlját, és másodpercek alatt megkapja a teljes videó összefoglalót. Egyszerre több 10-20 fájlt is áthúzhatok, ami nagyon tetszik. Ezután átalakítom Youtube-összefoglaló formátumba. Kurzusvideókhoz használom, és ez elengedhetetlen! Bárcsak beállíthatnám a Youtube-összefoglaló sablont alapértelmezettként, így nem kellene minden videóösszefoglalónál rákattintanom, ami további 15-30 másodpercet vesz igénybe az átalakításhoz.

9. Temi (A legjobb választás gyors, egyszerű hang- és videóátíráshoz, kedvező áron)

a Temi segítségével

Ha szoros határidővel küzd, és azonnal át kell írnia hangfájlokat vagy konvertálnia kell videofájlokat, a Temi öt perc alatt elvégzi a feladatot.

Csak töltsd fel az audiofájlt, dőlj hátra, és hagyd, hogy a beszédfelismerő motor (amelyet valós akcentusokkal, nem pedig robotikus hangokkal tanítottak be) a kimondott szavakat olvasható szöveggé alakítsa.

A leírás-szerkesztő tiszta, böngészőalapú, és lehetővé teszi a fájlformátumok szerkesztését, kiemelését és letöltését anélkül, hogy másik alkalmazásra lenne szükség. Bónusz: még időbélyeggel is ellátja a leírást, így könnyedén megtalálhatja az utolsó podcastból azt a pillanatot, amelyet idézni szeretne.

A Temi legjobb funkciói

Töltsön fel audio- vagy videofájlokat, és perceken belül megkapja az átiratokat

Több fájlformátum támogatása, beleértve az MP3, MP4, WAV és M4A formátumokat

Finomítsa átiratait az alkalmazáson belüli szerkesztőeszközök segítségével

Időbélyeggel ellátott átiratok és a beszélők pontos megjelölése

A Temi korlátai

A pontosság csökken háttérzaj vagy több beszélő esetén

Nincs AI-összefoglaló és együttműködési eszközök

A Temi árai

Ingyenes 45 percig

Fizetés használat alapján: 0,25 USD/perc hanganyag

Temi értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Google Speech-to-Text (A legjobb azoknak a fejlesztőknek, akik skálázható, AI-alapú átírást keresnek)

A Google Speech-to-Text nagy mennyiségű beszédet dekódol. Több tízezer órányi hang- és videofájl alapján betanított átírási eszköz több mint 125 nyelven képes hanganyagot lenyűgöző pontossággal átírni.

Akár zajos értekezletfelvételekkel dolgozik, akár stúdióminőségű interjúkat tölt fel, a program alkalmazkodik a háttérhangokhoz, a beszélőkhöz, sőt még a különböző fájlformátumokhoz is, mint például a WAV, FLAC és MP3.

De itt van a bökkenő: ez nem egy plug-and-play eszköz, mint az Otter vagy a Notta. Ez egy fejlesztőknek szánt audio-szöveg konverter, amelyet alkalmazásokhoz, CRM-ekhez és nagy átírási folyamatokhoz fejlesztettek ki, integrációs lehetőségekkel a weboldalukon. Ehhez ismernie kell a Google Cloudot és az API-kat.

Ha azonban átírási folyamatot épít be egy platformba, vagy nagy mennyiségű hang- és videofájlt szeretne átírni automatikus írásjelekkel, szóidőbélyegekkel és beszélő-naplózással, akkor semmi sem múlhatja felül a Google motorjának nyers erejét.

A Google Speech-to-Text legjobb funkciói

Átírhat valós idejű streameket vagy több fájlt egyszerre

A pontok és a beszélők automatikus naplózása

Szószintű megbízhatósági pontszámok a nagyobb pontosság érdekében

Zökkenőmentesen integrálható a Google Cloud szolgáltatásokkal

A Google Speech-to-Text korlátai

A beállításhoz és integráláshoz technikai szakértelem szükséges

Nincs beépített felhasználói felület; csak API-hozzáférés

A Google Speech-to-Text árai

Egyedi árazás

Google Speech-to-Text értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Notta-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Kiváló átírási munkát végez, amely nagyon pontos és alig igényel szerkesztést. Jó, hogy vannak alternatívák más termékekhez, különösen a Google-hoz, mert azok minden termékcsaládba integrálhatók és a felhőalapú meghajtón vannak tárolva.

Transzkripció útközben a ClickUp segítségével

Az audio-szöveg konverterek hosszú utat tettek meg – az alapvető átírásoktól az intelligens, kiváló minőségű, mesterséges intelligenciával működő eszközökig, amelyek képesek összefoglalni, megjelölni a beszélőket, és akár integrálódni is a kedvenc alkalmazásaiba.

Ha a sebességet, a pontosságot és a munkafolyamatához igazodó testreszabási lehetőségeket keresi, akkor a listán szereplő eszközökkel biztosan megtalálja a megfelelőt. Ha azonban a biztonság terén is egy lépéssel tovább szeretne menni, a kimondott szavakat cselekvési feladatokká alakítani, kereshető jegyzeteket készíteni és a csapatmunkát hatékonyabbá tenni, akkor a ClickUp egyértelműen a legjobb választás.

Ez megváltoztatja a csapat jegyzetelési és megosztási módszereit, biztosítva ezzel a szorosabb kapcsolatot és a csapat termelékenységét.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp szolgáltatásra, és élvezze a gyors, pontos és integrált átírási megoldásokat.