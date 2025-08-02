A 11 legjobb Descript alternatíva az AI-alapú videó- és hangszerkesztéshez 2025-ben

A Descript széles körben használatos AI-alapú átíráshoz, videószerkesztéshez és képernyőfelvételhez, ami sok alkotó számára jó kiindulási pontot jelent. De ahogy tartalmi igényei növekednek, szükség lehet olyan eszközökre, amelyek mélyebb szerkesztési lehetőségeket, jobb hangalámondást vagy rugalmasabb munkafolyamatokat kínálnak.

Ebben az útmutatóban összeállítottuk a legjobb Descript alternatívákat – a podcasterek és oktatók számára készült eszközöktől a filmes szerkesztéshez, többnyelvű átíráshoz és AI-alapú együttműködéshez szükséges platformokig.

Miért érdemes a Descript alternatíváit választani?

A Descript megkönnyíti a szerkesztést, különösen, ha még csak most kezd el foglalkozni audio- vagy videotartalmakkal. De miután belejött, néhány dolog talán nem fog tetszeni. Íme néhány gyakori kihívás, amellyel a felhasználók szembesülnek:

A hosszabb videók lassulhatnak és rendezetlenné válhatnak.

Az audio minőségét gyakran külső eszközökkel kell tisztítani.

A többsávos szerkesztés korlátozott és nem túl intuitív.

tartalom-együttműködési szoftverek kel való integráció gyenge

Az árak az alapcsomag felett meredeken emelkednek.

A storyboard sablonok nem támogatják a komplex videótervezést.

Az AI eszközök nehezen boldogulnak a zajos vagy technikai hanganyagok kontextusával.

Továbbá, ha részletes kommunikációs stratégiákat dolgozol ki, vagy nagyobb médiaprojekteket és videofelvételeket kezelesz, akkor szükséged lehet olyan eszközökre, amelyek fejlettebb funkciókat kínálnak.

👀 Tudta? A 21. századi kommunikációs és videó hozzáférhetőségi törvény (CVAA) előírja, hogy minden korábban televízióban sugárzott, feliratozott online videó streameléskor is feliratozott maradjon. Az online televíziós tartalmakat megjelenítő platformoknak az FCC szabványok szerint kell fenntartaniuk a feliratok minőségét, időzítését és pontosságát.

A Descript alternatívái egy pillantásra

Mielőtt belemennénk a részletekbe, íme egy összehasonlítás a listánkon szereplő legjobb Descript alternatívákról a legfontosabb funkciók, felhasználási esetek és árak tekintetében.

Eszközök A legjobb Főbb jellemzők Árak ClickUp Minden méretű csapat, amelynek szüksége van AI-alapú feladatkövetésre, távoli együttműködésre és tartalomgyártásra. ClickUp Clips, AI-átírás, értekezlet-összefoglalók, feladatintegráció, dokumentumok, automatizálás, projektsablonok Ingyenes; Vállalatok számára egyedi árak állnak rendelkezésre Otter. ai Találkozók rögzítése és leírása AI-ügynökökkel Élő átírás, találkozók visszajátszása, automatikus összefoglalók, Salesforce szinkronizálás, mobil widgetek, Siri gyorsbillentyűk Ingyenes; fizetős csomagok 16,99 dollártól/hó Murf AI Kiváló minőségű hangalámondás hozzáadása videotartalmakhoz Szöveg-beszéd hangalámondás, több mint 120 hang, szkriptszerkesztés, hangmagasság/sebesség/hanghangerő szabályozás, hangszinkronizálás A fizetős csomagok ára 29 dollár/hónap-tól kezdődik. VEED. IO Branding-központú vizuális videószerkesztés és gyors tartalomkészítés Márkakészletek, feliratgenerátor, töltelékszavak eltávolítása, audiogramok, böngészőalapú szerkesztés, iOS-támogatás Ingyenes; fizetős csomagok 12 dollártól/hó Maestra Videók fordítása és leiratozása valós időben több mint 125 nyelven Többnyelvű átírás, felirat-szerkesztő, hangklónozás, töltelékszavak eltávolítása, hangalámondás, élő feliratok A fizetős csomagok ára 12 dollár/hónap-tól kezdődik. Camtasia Idővonal alapú videószerkesztés interaktív képzési funkciókkal Képernyőfelvétel, többsávos idővonal, kvízek, animált megjegyzések, LMS-export, beépített felvétel, tartalom sablonok Fizetős, 179,88 dollár/év Riverside. fm Nagy felbontású podcast és videofelvétel Helyi 4K felvétel, különálló sávok, Magic Clips, élő felhőbe történő feltöltés, AI-alapú átírás Ingyenes; fizetős csomagok 29 dollártól/hónap Trint Gyors, többnyelvű átírás és közös szerkesztés 40+ nyelvű átírás, 50+ fordítás, beszélőcímkék, kereshető átiratok, összefoglalók A fizetős csomagok ára 80 dollár/hónap-tól kezdődik. DaVinci Resolve VFX-intenzív projektek, filmes szerkesztés és professzionális szintű vezérlés Idővonal-szerkesztés, színkorrekció, mozgóképek, Fairlight audioeszközök és grafikai tervezési funkciók Egyedi árazás Reduct Interjúalapú videószerkesztés együttműködési munkafolyamatokkal Szövegalapú szerkesztés, fuzzy keresés, kiemelt részek, csapatcímkézés, történetalapú videók A fizetős csomagok ára 15 dollár/hónap Rev Emberi minőségű átiratok, feliratok és jogi szintű pontosság Ember által szerkesztett átiratok, idegen nyelvű feliratok, élő feliratok, Zoom integráció, jogi megfelelés A fizetős csomagok ára 14,99 dollár/hó-tól kezdődik.

A 11 legjobb Descript alternatíva

Most, hogy már tisztában van az eszköz hiányosságaival, nézzük meg a Descript alternatíváit, amelyek pótolhatják ezeket a hiányosságokat, miközben zökkenőmentes felhasználói élményt nyújtanak. Elemezzük kiemelkedő funkcióikat, korlátaikat, áraikat és a felhasználói véleményeket, hogy megtalálja a hang- és videóigényeinek leginkább megfelelőt.

Akár a leírásalapú szerkesztésre támaszkodik, jobb eszközökre van szüksége a videofelvételek kezeléséhez, vagy egyszerűen csak gyorsabb, rugalmasabb módszert szeretne a videók szerkesztéséhez, listánkban megtalálja a tartalomkészítési munkafolyamatához leginkább megfelelő platformot.

1. ClickUp (a legjobb audio- és videószerkesztési munkafolyamatok kezeléséhez)

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, könnyen alkalmazkodik a teljes videó- vagy podcast-gyártási munkafolyamat kezeléséhez. A Descript-tel ellentétben, amely csak a szerkesztésre és a leírásra összpontosít, a ClickUp segít megtervezni, kiosztani és nyomon követni minden lépést, a forgatókönyvírástól a posztprodukcióig.

Különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek több projektet, szoros határidőket és számos változó elemet kell kezelniük. A platform gyors videókat rögzít, AI-alapú értekezletjegyzeteket, összefoglalókat és átiratokat generál, valamint zökkenőmentes feladatintegrációt kínál, hogy projektjei zavartalanul haladjanak.

Gyorsan el kell kezdenie a képernyő rögzítését? A ClickUp Clips segítségével rögzítheti és megoszthatja a képernyőjét közvetlenül a munkaterületéről – nincs szükség további eszközökre.

A felvétel befejezése után másolja ki a linket, és ágyazza be a ClickUp Docs-ba vagy a feladatokba, hogy végigvezesse csapatát a következő lépéseken.

Készíts videókat és ágyazz be képernyőfelvételeket a ClickUp Clips segítségével.

Készíts videókat és ágyazz be képernyőfelvételeket bármely fülről, mikrofonról vagy képernyőről a ClickUp Clips segítségével.

A ClickUp Clips egy vízjel nélküli, ingyenes képernyőfelvevő, amely lehetővé teszi frissítések, oktatóanyagok vagy visszajelzések megosztását végtelen gépelés vagy megbeszélések nélkül. Töltse le a klipjét, vagy ossza meg a nyilvános linket – akár a munkaterületén kívül is.

Minden videó elmentésre kerül a hubjában későbbi felhasználás céljából. Akár szerkesztőt irányít, oktatóanyagot rögzít, vagy vállalati videót készít, a Clips egyszerűbb alternatívát kínál a Descript komplex szerkesztési funkcióihoz képest.

Aszinkron találkozók szervezése és a visszajelzési ciklusok egyszerűsítése

Hagyja ki a napi stand-upokat és a hosszú videohívásokat. Használja a ClickUp Chat funkciót a kontextusban való együttműködéshez, megjegyzések hozzáadásához és csapattagok megjelöléséhez. Használja a SyncUps funkciót, hogy valós idejű videó- vagy hanghívásokba kapcsolódjon be csapata tagjaihoz – anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást. Ossza meg képernyőjét, kapcsolja össze a feladatokat, készítsen jegyzeteket, és rögzítse a munkamenetet azok számára, akik lemaradtak róla. Tökéletes gyors produkciós megbeszélésekhez, áttekintésekhez vagy spontán szerkesztésekhez.

A ClickUp Brain segítségével automatikusan leírhatja a klipeket.

A ClickUp AI-alapú átírási eszközöket is kínál, amelyek automatikusan beszéd-szöveggé alakítják az audio- és videofájljait. A kezdéshez indítsa el a ClickUp Brain alkalmazást a munkaterületéről, amely automatikusan átír minden létrehozott klipet.

Írja le automatikusan a klipeket, és szerezzen azonnali betekintést a ClickUp Brain segítségével.

Még kérdéseket is feltehetsz a kliphez és a leíráshoz, és a ClickUp Brain azonnal pontos információkat és betekintést generál. Ezenkívül a beépített mesterséges intelligencia javításokat javasolhat a videószerkesztési és tartalomkészítési folyamatodhoz.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain Max for the Talk to Text funkcióval beszélt ötleteit teljesen formázott dokumentumokká vagy feladatokká alakíthatja – csak kattintson a mikrofon ikonra, beszéljen természetesen, és hagyja, hogy a ClickUp elvégezze az írást.

Készíts élő találkozók összefoglalóit a ClickUp AI Notetaker segítségével

A Descript vagy más AI-alapú átírási eszközökkel ellentétben, ahol fel kell töltenie vagy importálnia a felvételeket, hogy átiratokat kapjon és azokat manuálisan szerkeszthesse, a ClickUp mindent valós időben kezel. A ClickUp AI Notetaker csatlakozik a Zoom vagy Google Meet hívásaihoz, feldolgozza a beszélgetést, és automatikusan összefoglalót készít a teendőkkel, döntésekkel és nyomon követendő feladatokkal.

Készítsen automatikus és valós idejű értekezlet-összefoglalókat és teendőket a ClickUp AI Notetaker segítségével.

Úgy tervezték, hogy csökkentsék a kézi jegyzetelést, és segítsék a csapatokat abban, hogy a hívások során a jegyzetelésre való koncentrálás helyett a beszélgetésre tudjanak összpontosítani. Rögzítheti a beszélgetést, készíthet egy áttekinthető összefoglalót, és azt közvetlenül összekapcsolhatja a releváns feladatokkal és a ClickUp Docs dokumentumokkal.

Ha csapata hetente találkozik, hogy megtervezze a forgatókönyveket vagy vázlatokat, bízza a ClickUp-ra az élő feldolgozást – így nem kell később a Descript-en futtatnia. Azonnal kap egy összefoglalót, amelyben feladatok is megadhatók, így a tartalomcsapatok szerkesztés és tisztítás nélkül is feladatokká alakíthatják a beszélgetéseket.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 50%-a szerint a péntek a legproduktívabb nap. Ez a modern munkavégzésre jellemző jelenség lehet. Pénteken általában kevesebb megbeszélés van, és ez, a munkahét során felhalmozódott kontextussal kombinálva, kevesebb zavaró tényezőt és több időt jelenthet a mély, koncentrált munkavégzéshez.

A ClickUp legjobb funkciói

Rendeljen feladatokhoz kapcsolódó feladatokat a gyártási folyamat bizonyos részeinek, például a videó sávok szerkesztésének vagy a forgatókönyvek áttekintésének.

Szervezze meg összes tartalmi projektjét egyedi nézetekkel, mint például a Naptár, a Tábla és az Idővonal.

Automatizálja a rutin lépéseket, például a feladatok áthelyezését a szkriptelésről a szerkesztésre, miután a nyers videót feltöltötte a ClickUp Automations segítségével.

Testreszabhatja munkaterületét olyan sablonokkal, amelyek támogatják a tervezést, a felülvizsgálatot és a jóváhagyást a zökkenőmentes videóprodukciós projektmenedzsment érdekében.

Integrálja videószerkesztő eszközökkel, felhőalapú tárolókkal és üzenetküldő alkalmazásokkal, hogy áthidalja a tervezés és a gyártás közötti szakadékot.

A ClickUp korlátai

A kezdőknek eleinte kissé nyomasztónak tűnhetnek a kiterjedt funkciók.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp az ügynökségünknél a feladatok, a csapatmunka és a kreatív káosz kezelésére használt napi szerszámom. Modern, tiszta, intuitív és hihetetlenül testreszabható, ami lehetővé teszi, hogy mindent pontosan az agyam működéséhez igazítsak. A felhasználói élmény jól átgondolt, és valóban élvezetessé teszi a munkát. Azt is értékelem, hogy milyen könnyű összekapcsolni mindent, racionalizálni a munkafolyamatokat és hatékonyan együttműködni. Az olyan funkciók, mint a Whiteboards, Clips, Reminders és a Notepad segítenek mindent egy helyen tartani. Nincs többé szétszórt eszközök, gondolatok vagy káosz. Tiszta, hatékony és valóban élvezetes a használata.

A ClickUp az ügynökségünknél a feladatok, a csapatmunka és a kreatív káosz kezelésére használt napi szerszámom. Modern, tiszta, intuitív és hihetetlenül testreszabható, ami lehetővé teszi, hogy mindent pontosan az agyam működéséhez igazítsak. A felhasználói élmény jól átgondolt, és valóban élvezetessé teszi a munkát. Azt is értékelem, hogy milyen könnyű összekapcsolni mindent, racionalizálni a munkafolyamatokat és hatékonyan együttműködni. Az olyan funkciók, mint a Whiteboards, Clips, Reminders és a Notepad segítenek mindent egy helyen tartani. Nincs többé szétszórt eszközök, gondolatok vagy káosz. Tiszta, hatékony és valóban élvezetes a használata.

2. Otter. ai (A legjobb AI-ügynökökkel történő találkozók rögzítéséhez és leírásához)

via Otter AI

Az Otter AI ebben segíthet Önnek azzal, hogy valós időben leírja az Ön találkozóit és videóit, és azokat világos, strukturált összefoglalókba alakítja, amelyeket megoszthat és újra felhasználhat különböző tartalomformátumokban.

A Descript-tel ellentétben, amely inkább a szerkesztési idővonalakra koncentrál és kézi finomítást igényel, az Otter egyszerűsíti a beszélt tartalom rögzítését és szervezését. Így a szerkesztési lépések nélkül a forgatókönyv írására, a felülvizsgálatra és az újrafelhasználásra koncentrálhat.

Az Otter mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztense automatikusan csatlakozhat virtuális értekezleteihez a Zoom, a Google Meet vagy a Microsoft Teams segítségével, és élőben leírja a teljes beszélgetést, miközben azonosítja az egyes beszélőket, szinkronizálja a megosztott diákat, és kiemeli a legfontosabb cselekvési pontokat, amint azok elhangzanak. Minden kereshető, időbélyeggel ellátott és megosztható, így napokkal vagy hetekkel később is visszatérhet a beszélgetéshez anélkül, hogy az egész felvételt újra lejátszaná.

Emellett automatikus összefoglalók, kulcsszavak, valamint a csapattagoknak kiemelt részek vagy megjegyzések hozzárendelésének lehetősége is a rendelkezésére áll, ami megkönnyíti a telefonos együttműködést és a döntések megosztását az érdekelt felekkel. Az Otter Chrome-bővítménye és naptárszinkronizálása biztosítja, hogy soha ne maradjon le egy találkozóról, a mobil hozzáférés pedig azt jelenti, hogy útközben is rögzíthet vagy átnézhet jegyzeteket.

AI-képesség: Az Otter AI-t használ valós idejű átiratok létrehozásához, találkozók összefoglalásához, beszélők azonosításához és a legfontosabb pillanatok kiemeléséhez – manuális beavatkozás nélkül –, így egyszerűsítve a találkozó utáni munkafolyamatokat a jegyzeteléstől a megosztásig.

Otter. ai legjobb funkciói

Importálja és átírja az előre rögzített audio- vagy videofájlokat

Videofelvételek visszajátszása a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokból

Szinkronizálja az értékesítési információkat és az ügyfélhívások jegyzetét közvetlenül a Salesforce-ba az Otter értékesítési ügynökének segítségével.

Hozzáférhet a widgetekhez Android vagy iOS rendszeren, és használhatja a Siri Shortcuts alkalmazást a gyors műveletekhez.

Kiemelje a legfontosabb idézeteket, készítsen összefoglalókat és hozzárendeljen megjegyzéseket valós időben.

Az Otter Assistant segítségével automatikusan csatlakozhat a naptárában szereplő értekezletekhez.

Otter. ai korlátai

Az Otter AI ingyenes csomagja havi 300 perc átírást biztosít, beszélgetésenként 30 perces korlátozással.

Még az Enterprise csomagban is havi 6000 perces korlát és mindössze négy óra felvételi idő áll rendelkezésre.

Otter. ai árak

Alap: Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter. ai-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Imádom az összefoglalókat, hogy szerkeszthetők, és hogy az oldalsáv segítségével a részletek összefoglalása alapján követő e-maileket készíthetek. Ez rengeteg időt takarít meg. Imádom, hogy az összes jegyzet kereshető a weboldalon, és könnyen áttekinthető. Könnyű beütemezni, hogy Otter a hét elején csatlakozzon a megbeszéléseimhez. Könnyű megosztani a jegyzeteket a csapatommal.

Imádom az összefoglalókat, hogy szerkeszthetők, és hogy az oldalsáv segítségével a részletek összefoglalása alapján követő e-maileket készíthetek. Ez rengeteg időt takarít meg. Imádom, hogy az összes jegyzet kereshető a weboldalon, és könnyen áttekinthető. Könnyű beütemezni, hogy Otter a hét elején csatlakozzon a megbeszéléseimhez. Könnyű megosztani a jegyzeteket a csapatommal.

3. Murf AI (A legjobb hangalámondás hozzáadásához hirdetésekhez és videotartalmakhoz)

via Murf AI

A tiszta, kiváló minőségű hang elengedhetetlen ahhoz, hogy a videotartalom hatást gyakoroljon. A rossz hangfelvételek elvonhatják a nézők figyelmét vagy gyengíthetik az üzeneted hatását. A kézi felvételek időigényesek és kockázatosak lehetnek, például háttérzaj vagy egyenetlen hangszín miatt.

A Murf AI egy Descript alternatíva, amely szövegből kiváló minőségű, AI-alapú hangalámondást generál. Különböző hangok, hangszínek és nyelvek közül választhat, hogy azok a közönségéhez illeszkedjenek, így könnyebben megőrizheti az audio minőségét manuális felvétel nélkül.

A klip véglegesítése előtt különböző hangokkal is megtekintheti a szkripteket, ami hasznos lehet a kreatív csapatok számára a hangszínváltozatok teszteléséhez. A stúdió felületén könnyedén hozzáadhat zenét, szerkesztheti a szkripteket és összehangolhatja a hangalámondást a vizuális elemekkel egy helyen.

AI képesség: A Murf mélytanuló hangszintézist használ, hogy az írott tartalmat élethű beszéddé alakítsa, a hangmagasság, a sebesség, a hangsúly és a hangszín szabályozásával.

A Murf AI legjobb funkciói

Az AI-alapú hangalámondás karakterek segítségével azonnal konvertálhatja a szöveget hanggá.

Szerkessze az audiót a hangmagasság, a szünetek, a hangsúly és a sebesség pontos beállításával.

Válasszon több mint 120 hang közül, különböző akcentussal, hangszínnel és nyelven, bármilyen típusú tartalomhoz.

Használja a beépített szkriptszerkesztő eszközöket, hogy közvetlenül a platformon finomítsa narrációját.

Integrálja videószerkesztőjével a kiváló minőségű hangklipek exportálásával az egyszerű szinkronizálás érdekében.

Valós időben hallgassa meg a hangalámondásokat, és váltson hangot a forgatókönyv közepén, hogy dinamikusabbá tegye az előadást.

Adjon hozzá háttérzenét vagy hanghatásokat, hogy gazdagabbá tegye a narrációt, külön eszközök nélkül.

A Murf AI korlátai

Ez nem egy szövegalapú videószerkesztő, ezért nem lehet közvetlenül kivágni vagy átrendezni a videoklipeket.

Ez az eszköz nem tudja megtisztítani vagy javítani a valódi hangfelvételek hangminőségét.

Murf AI árak

Alkotó: 29 USD/hó

Növekedés: 99 USD/hó

Üzleti: 299 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Murf AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Murf AI-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Murf studio könnyen használható. Fogászati rendelőnkben jelenleg arra használjuk, hogy unalmas várakozási zenénket marketinges üzenetté alakítsuk, amelyben betegeinket tájékoztatjuk szolgáltatásainkról. Következő projektünkben weboldalunkon szeretnénk felhasználni néhány betegoktató és marketinges videóhoz, amelyeket szeretnénk közzétenni.

A Murf studio könnyen használható. Fogászati rendelőnkben jelenleg arra használjuk, hogy unalmas várakozási zenénket marketinges üzenetté alakítsuk, amelyben betegeinket tájékoztatjuk szolgáltatásainkról. Következő projektünkben weboldalunkon szeretnénk felhasználni néhány betegoktató és marketinges videóhoz, amelyeket szeretnénk közzétenni.

🧠 Érdekesség: A korai vágók kézzel illesztették össze a filmcsíkokat. A videó- és digitális rendszerek megjelenése előtt a vágók ollót, szalagot és ragasztót használtak a celluloid darabok összekapcsolásához, és gyakran likőrszekrények fényében nézték meg a vágásokat!

4. VEED. IO (A legjobb a videószerkesztési folyamat és a márkairányelvek összehangolásához)

A következetes márkaépítéssel rendelkező vállalkozások 3,5-szer nagyobb eséllyel kerülnek a figyelem középpontjába – ez a videókra is vonatkozik. A VEED. IO segít fenntartani ezt a következetességet azzal, hogy lehetővé teszi a videók vágását, feliratozását és márkajelölését közvetlenül a böngészőben.

Egy helyen alkalmazhat márkakészleteket, hozzáadhat logókat, szöveget helyezhet el, és audiogramokat hozhat létre. Míg a Descript inkább a transzkripcióval járó és podcast-munkafolyamatokhoz alkalmas, a VEED. IO ideális a gyors tempójú, vizuális történetmeséléshez és a gyors átfutási idővel rendelkező márkás tartalmakhoz.

A VEED olyan marketingesek és tartalomcsapatok számára készült, akiknek gyorsaságra van szükségük, anélkül, hogy a minőséget feláldoznák. A platform tartalmaz eszközöket tömeges szerkesztéshez, átméretezéshez és platformspecifikus exportáláshoz, amelyek segítenek felgyorsítani a közösségi videók folyamatát.

AI képességek: A VEED AI-t használ a feliratok automatikus generálásához, a töltelékszavak felismeréséhez, az audio tisztításához, és akár a tartalom automatikus rövidítéséhez is, azáltal, hogy azonosítja a kiemelt pillanatokat vagy a csendet.

VEED. IO legjobb funkciói

Szerkessze videóit online bármilyen eszközről – Android, asztali számítógép vagy iOS – hogy útközben is hozzáférhessen hozzájuk.

Vágja, feliratozza, jelölje meg és exportálja videóit egy all-in-one platform segítségével.

Használja a felhasználóbarát felületet, amelyet a könnyű szerkesztés érdekében terveztek, még a kezdők számára is.

Tisztítsa meg az audiót a töltelékszavak és a kínos szünetek eltávolításával.

A beépített átírási eszközökkel automatikusan generálhat feliratokat.

VEED. IO korlátai

A nagy videofájlok alkalmanként hibákat vagy késleltetést okozhatnak a böngészőben.

Az audio szerkesztő eszközök alapvetőek és korlátozott rugalmassággal rendelkeznek.

VEED. IO árak

Ingyenes

Lite: 24 USD/hó videószerkesztőnként

Pro: 55 USD/hó videószerkesztőnként

Vállalati: Egyedi árazás

VEED. IO értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 3,3/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a VEED. IO-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így ír:

A VEED segítségével gyorsan, egyszerűen és professzionálisan készíthetek tartalmakat az all-in-one online videokészítő és -szerkesztő eszközzel. A könnyű használat lerövidíti a szerkesztési időt, és az eszközökkel könnyen megvalósíthatók a személyes ötletek. Az ügyfélszolgálat gyorsan válaszol és segít. Folyamatosan frissítik és új funkciókkal bővítik a szolgáltatást, amelyek segítségével a videókat bármilyen platformra integrálhatja.

A VEED segítségével gyorsan, egyszerűen és professzionálisan készíthetek tartalmakat az all-in-one online videokészítő és -szerkesztő eszközzel. A könnyű használat lerövidíti a szerkesztési időt, és az eszközökkel könnyen megvalósíthatók a személyes ötletek. Az ügyfélszolgálat gyorsan válaszol és segít. Folyamatosan frissítik és új funkciókkal bővítik a szolgáltatást, amelyek segítségével a videókat bármilyen platformra integrálhatja.

5. Maestra (A legjobb valós idejű videófordításhoz és -átíráshoz)

via Maestra

A Descript egyik legfőbb korlátja a többnyelvű tartalmak kezelése. Bár kiválóan teljesít a leírás és a szövegalapú szerkesztés terén, hiányoznak belőle a beépített fordítási és szinkronizálási eszközök. A Maestra pótolja ezt a hiányosságot: lehetővé teszi audio- vagy videofájlok feltöltését, és azonnal létrehozhat leírásokat, feliratokat és AI-hangalámondásokat több mint 125 nyelven.

Szöveges felületen szerkesztheti a feliratokat, klónozhatja a hangját az egységesség érdekében, és olyan funkciókat használhat, mint az élő feliratozás, a valós idejű átírás és a szinkronizálás – ideális webináriumokhoz és virtuális eseményekhez.

A Maestra különösen hasznos azoknak a tartalomalkotóknak és vállalkozásoknak, akik globális közönséggel rendelkeznek. A hangklónozás és a valós idejű feliratozás támogatása megkönnyíti az inkluzív és hozzáférhető tartalom létrehozását anélkül, hogy több szerkesztő eszközre kellene támaszkodni.

AI-képesség: A Maestra AI-t használ az automatikus átíráshoz, többnyelvű fordításhoz és neurális hangklónozáshoz, így a felhasználók másodpercek alatt szinkronizált változatokat készíthetnek tartalmaikból.

A Maestra legjobb funkciói

Az audio- és videofájlok automatikus átírásával elkerülheti a kézi munkát.

Több nyelven készíthet átiratokat a média szerkesztése közben.

Távolítsa el a töltelékszavakat és a kínos szüneteket közvetlenül a leiratokból.

Másolja le a hangját, és használja a hangfelismerést, hogy a hangszín minden nyelven egységes maradjon.

A fejlett szerkesztési vezérlőkkel módosíthatja az időzítést, a szöveget és az audiót.

Adjon hozzá AI-generált hangalámondást több nyelven a globális elérés érdekében.

Használjon valós idejű feliratozást élő eseményekhez, webináriumokhoz és virtuális képzésekhez.

A Maestra korlátai

Nincs idővonal alapú szerkesztés, ami megnehezíti a vizuális tartalom finomhangolását.

Az automatikus fordítás lelassul, ha nagy videofájlokat kezel.

Maestra árak

Pay-As-You-Go: 12 USD/hó

Lite: 29 USD/hó

Alap: 49 USD/hó

Prémium: 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Maestra értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Maestra-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

A legjobban azt szeretem ebben az eszközben, hogy olyan gyorsan és egyszerűen lehet feltenni és leírni a feliratokat sok különböző nyelven. Azt is szeretem, hogy azonnal letölthetem a leírásaim szöveges fájlját.

A legjobban azt szeretem ebben az eszközben, hogy olyan gyorsan és egyszerűen lehet feltenni és leírni a feliratokat sok különböző nyelven. Azt is szeretem, hogy azonnal letölthetem a leírásaim szöveges fájlját.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban.

6. Camtasia (A legjobb idővonal alapú videószerkesztéshez)

a Camtasia segítségével

Ha a Descript átírás-elsős szerkesztője korlátozónak tűnik, és több vizuális ellenőrzést szeretne, a Camtasia egy megbízható alternatíva. Klasszikus idővonal-felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a képernyőfelvételek finomhangolását, a vizuális elemek rétegezését és a pontos megjegyzések egyszerű hozzáadását.

A Camtasia kiemelkedő tulajdonsága a beépített e-learning eszközkészlet – kvízeket ágyazhat be, interaktív hotspotokat adhat hozzá, SCORM-csomagokat exportálhat és animált feliratokkal irányíthatja a figyelmet. Emellett kiválóan alkalmas vállalata képzési és bevezető videó szoftverének is.

A Camtasia drag-and-drop környezete és kész sablonjai jelentősen csökkentik a produkciós időt. Kiváló választás oktatási tervezők, oktatók és HR-csapatok számára, akik belső vagy külső képzési tartalmakat hoznak létre.

AI-képesség: Bár a Camtasia nem rendelkezik natív generatív AI-eszközökkel, támogatja az AI-alapú zajcsökkentést és a hangszintkiegyenlítést az audio tisztításához. Integrálható harmadik féltől származó AI-szkriptekkel vagy feliratozó eszközökkel.

A Camtasia legjobb funkciói

Kombinálja a képernyő-, webkamera- és hangfelvételeket, teljes ellenőrzést gyakorolva a kimenet felett.

Rögzítsen mindent szinkronban a beépített képernyő, mikrofon és kamera segítségével.

Gyorsítsa fel projektjeit sablonokkal, drag-and-drop eszközökkel és animációkkal.

Dolgozzon együtt a webalkalmazásban megosztott hozzáféréssel, megjegyzésekkel és értékelésekkel.

Csiszolja hanganyagát zajszűréssel, hangerő-kiegyenlítéssel és izolált sávokkal – mérnökök nélkül.

Készítsen kvízeket és interaktív elemeket az e-tanulási élmény fokozása érdekében.

Exportáljon SCORM-kompatibilis csomagokat Moodle vagy Canvas típusú LMS platformokon való használatra.

A Camtasia korlátai

A valós idejű szerkesztés és a csapat visszajelzései kevésbé zökkenőmentesek, mint a felhőalapú szerkesztők esetében.

A használat megkezdéséhez helyi alkalmazás telepítése szükséges.

Camtasia árak

Magánszemélyek

Camtasia Essentials: 179,88 USD/év

Camtasia Create: 249 USD/év

Camtasia Pro: 599 USD/év

Csapatok és üzleti felhasználók

Üzleti: 198,00 USD/év

Vállalati: Egyedi árazás

Oktatás

Oktatók: 162,36 USD/év

Diákok: 41,08 USD/év

Camtasia értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (440+ értékelés)

Mit mondanak a Camtasia-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Intuitívabb használata, mint más videószerkesztő szoftvereknek. Néhány kattintással könnyedén alkalmazhatok fejlett technikákat, hogy igazán csiszoljam videóimat. Nemrég készítettem egy videosorozatot, és a Camtasia segítségével nagyon rövid idő alatt sikerült elkészítenem.

Intuitívabb használata, mint más videószerkesztő szoftvereknek. Néhány kattintással könnyedén alkalmazhatok fejlett technikákat, hogy igazán csiszoljam videóimat. Nemrég készítettem egy videosorozatot, és a Camtasia segítségével nagyon rövid idő alatt sikerült elkészítenem.

👀 Tudta? A fiatal nézők közel négyszer nagyobb valószínűséggel néznek feliratos tévéműsorokat, mint az idősebb nézők, annak ellenére, hogy kevésbé valószínű, hogy hallásproblémáik vannak.

7. Riverside. fm (A legjobb nagy felbontású videók és podcastok szerkesztéséhez)

A Riverside.fm felülmúlja a Descriptet a videóminőség és a megbízhatóság terén. A résztvevőket helyben rögzíti 4K felbontásban és tömörítetlen WAV formátumban, stúdióminőségű eredményeket biztosítva. Még az instabil internetkapcsolat sem befolyásolja a végső eredményt.

A fájlok valós időben kerülnek feltöltésre a felhőbe, minimalizálva ezzel az adatvesztés kockázatát. Ez ideális megoldás podcastok, távoli interjúk és videohívások szerkesztéséhez, amelyek tiszta, nagy felbontású forrásfájlokat igényelnek.

Míg a Descript a szövegalapú szerkesztésben jeleskedik, a Riverside.fm azoknak a tartalomkészítőknek készült, akik a broadcast minőségű felvételeket és az egyszerű podcast-szerkesztést tartják fontosnak. Lehetősége van átiratok készítésére, az audio tisztítására, valamint a Magic Clips használatával rövid és hosszú formátumú tartalmak létrehozására.

A Riverside.fm producer módot és valós idejű vendégfigyelést is tartalmaz, ami miatt kedvelt a távoli podcast-csapatok és márkás tartalomstúdiók körében. Úgy lett kialakítva, hogy szimulálja a stúdióban való élményt – még akkor is, ha a csapata távoli.

AI-képesség: A Riverside AI-t használ a felvételekből automatikusan Magic Clips-eket generálni, a háttérzajt eltávolítani az audióból, és a beszédet szöveggé átírni a beszélő felismerésével.

Riverside. fm legjobb funkciói

Helyileg rögzítsen 4K videóban és tömörítetlen hangban stúdióminőségű kimenet érdekében.

Töltsd fel a felvételeket valós időben a felhőbe, hogy megakadályozd az adatok elvesztését a munkamenetek során.

Rögzítsen külön audio- és videófelvételeket minden résztvevőről, hogy egyszerűbbé tegye a szerkesztést.

Használja a Magic Clips alkalmazást, hogy automatikusan rövid, megosztható kiemelt részeket generáljon hosszabb felvételekből.

A beépített AI-átírási funkcióval azonnal leírhatja a felvételeket.

A producer eszközök és a távirányítók segítségével valós időben hívhat meg és kezelhet vendégeket.

Használja a fokozatos feltöltést, hogy megvédje fájljait a hívás közbeni kapcsolatmegszakadás esetén.

Riverside. fm korlátai

Nincs idővonal alapú többsávos szerkesztés, ami megnehezíti a komplex audio- és videószerkesztést.

Szinkronizálási problémák léphetnek fel, ha a helyi zeneszámok nem töltődnek fel megfelelően.

Riverside. fm árak

Ingyenes

Pro: 29 USD/hó

Élő: 39 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Riverside. fm értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Riverside.fm-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Riverside által nyújtott lehetőségek rengeteg új lehetőséget hoztak podcastunknak, hogy elegáns videotartalmakkal emeljük márkánk színvonalát. Folyamatosan lenyűgöz, hogy a Riverside AI funkciói mennyi időt takarítanak meg csapatunknak a „varázslatos” hangszerkesztés, az egyszerű videoklip-készítés és a folyamatosan megjelenő új funkciók révén, amelyek hatékonyabbá teszik csapatunk munkáját.

A Riverside által nyújtott lehetőségek rengeteg új lehetőséget hoztak podcastunknak, hogy elegáns videotartalmakkal emeljük márkánk színvonalát. Folyamatosan lenyűgöz, hogy a Riverside AI funkciói mennyi időt takarítanak meg csapatunknak a „varázslatos” hangszerkesztés, az egyszerű videoklip-készítés és a folyamatosan megjelenő új funkciók révén, amelyek hatékonyabbá teszik csapatunk munkáját.

8. Trint (A legjobb többnyelvű átírások létrehozásához és szerkesztéséhez)

via Trint

A Trint gyorsabb, pontosabb átírást és erősebb többnyelvű támogatást kínál, mint a Descript. Az átírás több mint 40 nyelven, a fordítás pedig több mint 50 nyelven elérhető, így kiválóan alkalmas globális csapatok és újságírók számára.

Beépített együttműködési funkciókat is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a csapattagokkal való átírások szerkesztését, a beszélők megjelölését, az idézetek kiemelését és összefoglalók létrehozását. Ha minimális szerkesztéssel kereshető, megosztható átírásokra van szüksége, a Trint egy célzott és hatékony alternatíva a Descripthez.

A Trint webalapú szerkesztője összekapcsolja az audiót a szöveggel, így minden szó a saját időbélyegéhez kapcsolódik. A leiratokat storyboardokká, szkriptekké vagy feliratfájlokká is konvertálhatja, ami hasznos lehet azoknak a csapatoknak, akik interjúkat cikkekké vagy videókká alakítanak át.

AI képességek: A Trint AI-t használ valós idejű átíráshoz, többnyelvű fordításhoz és automatizált összefoglaláshoz, segítve a felhasználókat a nyers felvételekből a végleges anyagokba való gyors átmenetben.

A Trint legjobb funkciói

Növelje a pontosságot azáltal, hogy egyedi szókincset ad hozzá márkanevekhez vagy iparág-specifikus kifejezésekhez.

Kattintson a leirat bármely szavára, hogy az audio- vagy videofájlban pontosan arra a pillanatra ugorjon.

Időbélyeggel ellátott megjegyzéseket és jegyzeteket hagyhat, hogy egyszerűsítse a felülvizsgálatokat és jóváhagyásokat.

Átrendezheti a leirat szegmenseit, hogy forgatókönyveket, cikkeket vagy hangalámondásokat készítsen.

Exportálja a leiratokat több formátumban, vagy tegye közzé őket interaktív, kereshető weboldalakként.

Automatikus történetvázlatokat vagy közösségi feliratokat generálhat közvetlenül a leiratokból.

Fordítsa le interjúit több mint 50 nyelvre, hogy nemzetközi közönséget érjen el.

A Trint korlátai

Nincs teljes professzionális videószerkesztő funkciója, ezért külön eszközre lesz szüksége a képek vagy hangnyomok beállításához.

Nem tartalmazza a fejlett hangszerkesztő eszközöket, mint például a zajszűrést vagy a töltelékszavak eltávolítását.

Trint árak

Ingyenes próba elérhető

Starter: 80 USD/hó/felhasználó

Haladó: 100 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Trint értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Trintről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A leírási folyamat nagyon megbízható. Az ügyfélszolgálat fantasztikus, és minden olyan projektben használom a Trintet, amelyben ügyfélinterjú is szerepel. A videók jelölése a produkcióhoz nem is lehetne egyszerűbb!

A leírási folyamat nagyon megbízható. Az ügyfélszolgálat fantasztikus, és minden olyan projektben használom a Trintet, amelyben ügyfélinterjú is szerepel. A videók jelölése a produkcióhoz nem is lehetne egyszerűbb!

9. DaVinci Resolve (a legjobb VFX és animált videószerkesztéshez)

via DaVinci Resolve

Ha animációs filmeket, VFX-intenzív projekteket vagy bármilyen, a beszélő fej videónál bonyolultabb tartalmat készít, akkor a Descript valószínűleg nem lesz elég. A program gyors szerkesztésekhez és podcastokhoz készült, nem pedig mélyreható vizuális történetmeséléshez vagy precíz, réteges vezérléshez.

A DaVinci Resolve viszont pontosan ezt teszi. Professzionális szerkesztők és stúdiók használják, hogy videószerkesztést, színkorrekciót, mozgóképeket és hangkeverést egyesítsenek egy hatékony platformon. A Descript átírás-először megközelítésével ellentétben

A Resolve keret szintű kreatív ellenőrzést biztosít, egészen az egyes keretekig. A fejlett kompozíciós eszközökkel akár márkás vizuális elemeket is tervezhet közvetlenül az idővonalon belül.

A Resolve támogatja a többfelhasználós munkafolyamatokat és a stúdióminőségű utómunkálati folyamatokat, így ideális választás filmek, reklámok vagy dokumentumfilmek készítésével foglalkozó csapatok számára.

AI képességek: A DaVinci Resolve AI-t használ az intelligens maszkoláshoz, arcfelismeréshez, hangszigeteléshez, automatikus jelenetvágáshoz és háttérzajcsökkentéshez, ezzel növelve a kreatív pontosságot nagy léptékben.

A DaVinci Resolve legjobb funkciói

Videókat szerkeszthet részletes, idővonal alapú felületen, amely teljes ellenőrzést biztosít.

Színezze be a felvételeket az iparágban vezető HDR, RAW és log formátumokhoz készült eszközökkel.

Adjon hozzá VFX-et és mozgó grafikákat a beépített Fusion vizuális effektus eszközökkel.

Keverje és masterelje hanganyagait a Fairlight professzionális minőségű hang utómunkálati csomaggal.

Kezelje a többfelhasználós projekteket valós idejű együttműködési munkafolyamatokkal

Használja az arcfelismerést és az intelligens szűrőket a témák javításához vagy stílusos effektusok létrehozásához.

Hozzáférés egy hatalmas plugin-ökoszisztémához mozgóképek, LUT-ok és 3D-kompozíciókhoz.

A DaVinci Resolve korlátai

A professzionális szerkesztőeszközökkel még nem ismerős felhasználók számára meredek a tanulási görbe.

Nagy teljesítményű rendszerre van szükség, mivel régebbi gépeken késleltetést vagy összeomlást okozhat.

DaVinci Resolve árak

DaVinci Resolve értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (250+ értékelés)

Mit mondanak a DaVinci Resolve-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Davinci Resolve rengeteg funkcióval rendelkezik, ugyanakkor nem túlterhelt a felülete. Azonnal tudtam használni, és azóta egyre több funkcióját használom. Gyakran használom videók szerkesztésére, vagy akár bonyolultabb videószerkesztési folyamatokra is. Sok video- és audioformátumot támogat, és élvezem, hogy más felhasználók által készített különböző prezentációkat integrálhatok a videóimba. Ez a közösségi támogatás nagyon hasznos az alkalmazáson belüli bármilyen feladat elsajátításához.

A Davinci Resolve rengeteg funkcióval rendelkezik, ugyanakkor nem túlterhelt a felülete. Azonnal tudtam használni, és azóta egyre több funkcióját használom. Gyakran használom videók szerkesztésére, vagy akár bonyolultabb videószerkesztési folyamatokra is. Sok video- és audioformátumot támogat, és élvezem, hogy más felhasználók által készített különböző prezentációkat integrálhatok a videóimba. Ez a közösségi támogatás nagyon hasznos az alkalmazáson belüli bármilyen feladat elsajátításához.

🧠 Érdekesség: James Cameron The Abyss című filmje vezette be a teljes CGI vízhatásokat. Az ILM hat hónapot töltött egy digitális vízi lény megalkotásával, ezzel feszegetve a realizmus határait abban az időben!

10. Reduct (a legjobb interjúalapú videók szerkesztéséhez)

via Reduct

A Reduct a transzkriptum alapú szerkesztést a Descript által kínált lehetőségeken túlra emeli az interjúkkal, felhasználói kutatásokkal vagy hosszú felvételekkel dolgozó alkotók és csapatok számára.

Egyetlen webes platformon ötvözi a rendkívül pontos átírást, a hatékony szövegalapú videószerkesztőt és a kollaboratív eszközöket. Ahelyett, hogy végiglapozná az idővonalakat, a videót szövegként szerkesztheti, szavakat jelölhet ki vagy törölhet, és az eszköz a felvételt ennek megfelelően vágja.

A Reduct különösen értékes UX-kutatók, dokumentumfilm-gyártók vagy oktatók számára, akik sűrű interjúkkel dolgoznak. A felvételek között történő keresési és a leirat sorainak húzásával történő összeállítási képessége órányi tartalmat könnyen emészthető klipekké alakít.

AI-képesség: A Reduct AI-t használ a leíráshoz, a töltelékszavak felismeréséhez, a fuzzy logika segítségével történő kontextus szerinti kereséshez, valamint a leírás szerkesztésének automatikus szinkronizálásához a videóval.

A Reduct legjobb funkciói

Az AI segítségével azonnal leírhatja a felvételeket, vagy a nagyobb pontosság érdekében válthat át emberi leírásra.

Fuzzy kereséssel több órányi felvétel között kereshet, hogy gyorsan megtalálja a kulcsszavakat.

Videószerkesztés a szöveg kiemelésével vagy áthúzásával a szegmensek kivágásához vagy eltávolításához

Címkézze és emelje ki a pillanatokat valós időben a tartalom szervezése és elemzése érdekében.

Állítson össze történetvezérelt videókat úgy, hogy a leirat sorokat egy videó sorozatba húzza.

Exportáljon filmeket márkás introkkal/outrokkal, és hozzon létre megosztható videó összefoglalókat.

Keresés téma, kulcsszó vagy hangulat szerint nagy kutatási könyvtárakban

Csökkentse a korlátozásokat

A vizuális testreszabás alapszintű, kevesebb márkajelzés- vagy stílusbeállítási lehetőséggel a kimenethez.

Az exportálás minősége az eredeti felbontástól függ, nincs beépített javító eszköz.

Redukált árak

Személyes: 15 USD/hó szerkesztőnként

Professzionális: 50 USD/hó szerkesztőnként

Vállalati: Egyedi árazás

Csökkentse az értékeléseket és a véleményeket

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Reductról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így ír:

A Reduct legnagyszerűbb tulajdonsága kétségkívül az, hogy a videotartalmakat úgy tudja átnézni, mintha szövegek lennének. Nincs többé órákon át tartó filmnézés! Egyszerűen beírom a kulcsszavakat vagy kifejezéseket, és a Reduct azonnal ugrik a felvételnek azokra a fontos pillanataira.

A Reduct legnagyszerűbb tulajdonsága kétségkívül az, hogy a videotartalmakat úgy tudja átnézni, mintha szövegek lennének. Nincs többé órákon át tartó filmnézés! Egyszerűen beírom a kulcsszavakat vagy kifejezéseket, és a Reduct azonnal ugrik a felvételnek azokra a fontos pillanataira.

11. Rev (A legjobb megoldás a nagyon technikai jellegű értekezletek leiratainak elkészítéséhez)

via Rev

A mesterséges intelligenciára épülő Descript-tel ellentétben a Rev. com az emberi szerkesztésű átírásokat és feliratokat részesíti előnyben a magas pontosság érdekében, ami ideális jogi csapatok, kutatók és média szakemberek számára. Emellett automatizált opciókat is kínál a gyorsabb és költséghatékonyabb feldolgozás érdekében.

Több nyelven rendelhet feliratokat, beégetett feliratokat és élő feliratokat a Zoomhoz. A Rev megbízható alternatíva azoknak a csapatoknak, amelyek interjúkat, bírósági jegyzőkönyveket vagy globális képzési anyagokat készítenek, amikor a pontosság fontosabb, mint a kreatív rugalmasság.

A Rev felhasználói felülete egyszerű, a leiratok szerkesztése és rendezése egy helyen történik. Támogatja a Zoom, a Dropbox és a YouTube eszközökkel való integrációt is, hogy egyszerűbbé tegye a tartalom szállítását.

AI-képesség: A Rev automatizált átírási motorja beszédfelismerést használ az audio gyors szöveggé alakításához, míg az emberi szerkesztők végső ellenőrzést és megfelelőségi szintű pontosságot biztosítanak.

A Rev legjobb funkciói

Fordítsa le és feliratozza videóit több nyelvre, hogy globális közönséget érjen el.

Írjon feliratokat közvetlenül a videókba, hogy könnyebben megoszthassa őket a közösségi platformokon.

Hozzáférés élő feliratozáshoz Zoom-értekezletek, webináriumok és virtuális események esetén

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Zoom, a YouTube és a Dropbox a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.

Szerkessze átiratait online, egy tiszta, böngészőalapú felületen.

Biztosítsa a magas szintű biztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést, amely jogi és vállalati felhasználásra is alkalmas.

Válasszon az automatizált és az emberi felülvizsgálat között, a teljesítési határidő igényeitől függően.

Kérjen időbélyeggel ellátott beszélőcímkéket több résztvevős felvételekhez

Rev korlátozások

Nincs beépített projektmenedzsment szoftver a videóprodukcióhoz

Az automatikus átírás háttérzaj vagy erős akcentusok esetén kevésbé pontos lehet.

Rev árak

Alap: 14,99 USD/felhasználó havonta

Pro: 34,99 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Rev értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (420+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Rev-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy a Rev felvevő alkalmazással milyen könnyű valós időben rögzíteni a gondolataimat, különösen akkor, amikor írási projektekhez gyűjtök ötleteket. Legyen szó regénysorozatomról, tanfolyam tartalmáról vagy hitbeli elmélkedésekről, a Rev segít megőrizni azokat a röpke kreatív ötleteket, hogy később kifinomult tartalommá alakíthassam őket. Az alkalmazás intuitív, az audio tiszta, és minden jól szervezett.

Imádom, hogy a Rev felvevő alkalmazással milyen könnyű valós időben rögzíteni a gondolataimat, különösen akkor, amikor írási projektekhez gyűjtök ötleteket. Legyen szó regénysorozatomról, tanfolyam tartalmáról vagy hitbeli elmélkedésekről, a Rev segít megőrizni azokat a röpke kreatív ötleteket, hogy később kifinomult tartalommá alakíthassam őket. Az alkalmazás intuitív, az audio tiszta, és minden jól szervezett.

Hozzon létre, szerkesszen és kezeljen hatékony videotartalom-munkafolyamatokat a ClickUp segítségével

A Descript gyors átírásokhoz és alapszintű szerkesztéshez jól használható, de a projektjei növekedésével korlátai is egyre inkább megmutatkoznak. Az olyan eszközök, mint a Murf és az Otter. ai, nagyobb rugalmasságot kínálnak a gazdagabb hangalámondások és átírásokhoz. A DaVinci Resolve és a Camtasia fejlett szerkesztési lehetőségeket biztosít, míg a Riverside. fm és a Trint segít a kiváló minőségű forrásfájlok és többnyelvű tartalmak kezelésében.

Ha átfogó megoldást keres, válassza a ClickUp-ot, amely mindent egy helyen egyesít. Tervezzen, írjon forgatókönyvet, rögzítsen, ellenőrizzen és kezelje a visszajelzéseket – mindezt egy helyen. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy egyszerűsítse a videóprodukció teljes folyamatát – a tervezéstől a közzétételig.