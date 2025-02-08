A 10 legjobb Fireflies AI alternatíva, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni

A Fireflies AI az egyik legjobb AI eszköz a virtuális találkozókhoz. Virtuális asszisztensként jegyzetel, összefoglalókat készít és megkönnyíti az együttműködést.

Azonban, miután regisztrált a Fireflies-ra, kissé csalódott lehet a zsúfolt felület miatt. És amikor elkezdi használni, előfordulhat, hogy pontatlanságokat és hibákat talál a találkozói jegyzetekben.

Ha már szembesült ezekkel a problémákkal, akkor jó helyen jár. Ez a blog a 10 legjobb, gondosan kiválasztott Fireflies alternatívát tartalmazza.

Találja meg, melyik eszköz felel meg minden igényének.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb Fireflies AI alternatíva: ClickUp: A legjobb AI-alapú értekezlet-, feladatkezelő és együttműködési eszköz A legjobb AI-alapú értekezlet-, feladatkezelő és együttműködési eszköz Fathom: A legjobb ülésjegyzőkönyvek és átiratok készítéséhez Otter. ai: A legjobb valós idejű értekezlet-jegyzőkönyvek készítéséhez Avoma: A legjobb a teljes körű értekezletkezeléshez Grain: A legjobb megoldás értekezletekről készült videoklipek készítéséhez és a csapatok összehangolt munkájához. MeetGeek. ai: A legjobb jegyzeteléshez és a találkozói jegyzetek tárolásához tl;dv: A legjobb vállalati csapatok számára, hogy rögzítsék a legfontosabb értekezlet-részleteket és AI-jelentéseket készítsenek. Gong: A legjobb értékesítési csapatok számára a hívások elemzéséhez és fejlesztéséhez Tactiq: A legjobb automatizált valós idejű átíráshoz Chorus. ai: A legjobb üzletalapú beszélgetéselemzéshez

A Fireflies AI korlátai

A Fireflies AI könnyű használatáról és sokoldalúságáról híres. Kiváló átírási funkciókkal rendelkezik, különböző nyelveket támogat, és több integrációs lehetőséget kínál a találkozók megbeszéléseinek kezeléséhez. A felhasználók szerint azonban a szoftvernek vannak bizonyos hátrányai.

Pontossági problémák : A leírási szolgáltatásokban előfordulnak hibák, különösen az angol nyelvtől eltérő nyelvek, erős akcentusok, zajos hangfelvételek és szakszavak esetén. Ezenkívül az eszköznek nehézséget okoz a több résztvevő megkülönböztetése.

Homályos összefoglalók : Az AI által generált értekezlet-összefoglalók gyakran szerkesztést igényelnek, mivel a kontextusok néha nem egyértelműek. Emellett fordítási hibák is előfordulnak.

Korlátozott ingyenes csomag : A Fireflies AI ingyenes csomagja alapszintű. Nem férhet hozzá az AI asszisztens funkciókhoz és az intelligens kereséshez. Ezenkívül korlátozott számú AI-összefoglalót és összesen 800 perc tárolási kapacitást/helyet biztosít a találkozókhoz.

A testreszabási lehetőségek hiánya: A Fireflies AI nem kínál sok testreszabási lehetőséget a felvételi beállításokhoz. Ráadásul nincsenek egyedi jelentések, amelyekkel az összes értekezletre vonatkozó információt egy helyen megtekinthetné.

🧠 Tudta? Kutatások szerint a globális AI-találkozóasszisztens-piac értéke 2023-ban 1,95 milliárd USD volt, és várhatóan 2031-re eléri a 11,88 milliárd USD-t. A „találkozószervező” szegmens dominál a piacon a különböző típusok között, köszönhetően felhasználóbarát felületének és a népszerű termelékenységi eszközökkel való integrációjának.

A Fireflies AI alternatívái egy pillantásra

Mielőtt mélyebbre merülnénk, íme egy kis ízelítő a 10 legjobb eszközről, azok legfontosabb jellemzőiről és azokról az üzleti struktúrákról, amelyekhez a legalkalmasabbak!

Fireflies AI alternatívák Kiemelkedő funkció Legalkalmasabb ClickUp Olyan összekapcsolt értekezlet-ökoszisztémát hoz létre, ahol jegyzeteket készíthet, együttműködhet, megoszthat és feladatokat hozhat létre közvetlenül a jegyzetekből. Szakemberek, kkv-k és nagyvállalatok Fathom Felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és lehetővé teszi a hívás közbeni fontosabb pontok generálását. Vállalati csapatok Otter. ai Lehetővé teszi a képek automatikus rögzítését a képernyő megosztása közben. Személyes használatra és kis csapatok számára Avoma Találkozók és hívások elemzését végzi azok minőségének javítása érdekében. Nagyméretű vállalati csapatok Grain Lehetővé teszi a találkozók egyes szakaszainak kivágását, megosztását és bizonyos személyek megjelölését. Közepes és nagyvállalatok MeetGeek. ai Részletes összefoglalókat készít, és hozzáférést biztosít a korábbi értekezletek jegyzetéhez. Személyes használatra és kis csapatok számára tl;dv Egyedi AI-jelentéseket és irányítópultokat generál, hogy az összes értekezletre vonatkozó információt egy helyen tekintse meg. Közepes és nagy csapatok Gong Segít nyomon követni a hívásokat, előre jelezni az értékesítési folyamatot és elemezni az üzleteket. Nagyvállalatok értékesítési és RevOps csapatai Tactiq Valós időben jegyzetel a találkozókról, bot nélkül. Szabadúszók és növekvő csapatok Chorus. ai Rögzíti a hívásokat, kivonja a lényeget és elemzi a beszélgetéseket, hogy meghatározza az üzletkötés sikerének valószínűségét. Nagy szervezetek értékesítési és bevételi csapatai

A 10 legjobb Fireflies AI alternatíva

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezlet-, feladatkezelő és együttműködési eszköz)

Írja le a találkozókat, kezelje a napirendeket és működjön együtt a ClickUp segítségével

Olyan eszközt keres, amely sokkal több, mint egy értekezlet-rögzítő? Ismerje meg a ClickUp-ot, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, amely egy platformon egyesíti az értekezletek és a projektek kezelését.

A ClickUp megoldása a produktív értekezletekhez? A beépített AI Notetaker, amely a naptárában található! Ez a praktikus eszköz jegyzeteket készít Önnek, így Ön teljes mértékben az értekezletre koncentrálhat.

Zökkenőmentesen integrálható harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Zoom, a Teams és a Google Meet alkalmazásokkal, így sokoldalú megoldásnak számít. Az AI Notetaker automatikusan dokumentálja a találkozó nevét, dátumát és résztvevőit, sőt teljes hangfelvételt is biztosít.

Emellett összefoglaló betekintést is nyújt gyors áttekintéssel, a legfontosabb tanulságokkal és a következő lépésekkel, egy áttekinthető ellenőrzőlista formátumban. Ráadásul részletes jegyzeteket is kapsz a mélyreható áttekintésekhez. Az értekezlet után könnyedén hozzáférhetsz a jegyzeteidhez egy privát ClickUp Doc-ban, címkézve és készen arra, hogy áttekintsd vagy megoszd őket.

Továbbá a ClickUp Meetings mindent egy helyen kínál: napirendek kezelése, teendők meghatározása, heti értekezletek dokumentálása és még sok más. Így tabok közötti váltás nélkül hozzáférhet minden dokumentumához, feladatához és egyéb anyagához. A ClickUp Meeting Notes Template sablon segítségével strukturálhatja ezeket a jegyzeteket, és biztosíthatja, hogy azok jól dokumentáltak legyenek, mielőtt megosztaná őket az érdekelt felekkel.

A ClickUp Brain, a ClickUp AI-alapú eszköze szintén segíthet a találkozó jegyzetek más nyelvekre történő fordításában és javítások/lehetséges feladatok javaslásában az információk helyes rendszerezése érdekében. A legjobb rész? A találkozó jegyzeteket és összefoglalókat közvetlenül feladatokká vagy cselekvési pontokká alakíthatja, és összekapcsolhatja őket konkrét projektekkel és munkafolyamatokkal.

Készítsen értekezlet-összefoglalókat és fordítsa le az értekezlet-jegyzeteket a ClickUp Brain segítségével.

Ezenkívül a ClickUp Docs segítségével élő dokumentumokat hozhat létre a találkozók jegyzetével. Ezeket dinamikus forrásként használhatja, amelyekre a csapatok hivatkozhatnak az ügyfelekkel folytatott beszélgetések során. A dokumentumban könnyen kereshet bármely konkrét találkozó vagy feladat részleteit, és másodpercek alatt megtalálhatja őket.

A ClickUp számos értekezlet-sablont is kínál, amelyeket akkor használhat, ha túl elfoglalt ahhoz, hogy napirendet, jegyzőkönyvet és jegyzeteket készítsen. Például a ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablonja a következőket segíti:

Szervezze meg a találkozó napirendjét, a teendőket és a résztvevőket

Kövesse nyomon a találkozó legfontosabb megállapításait és eredményeit

Rendeljen cselekvési tételeket feladatokként a csapattagoknak

Töltse le ezt a sablont Rögzítse a fontos értekezletek tanulságait a ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablonjával.

Hasonlóképpen, a ClickUp Meetings Template segítségével kezelheti napirendi pontjait, jegyzeteket és nyomon követéseket.

A ClickUp legjobb funkciói

Vegye kézbe az irányítást az értekezleteken: A ClickUp AI Note Taker automatikusan leírja az értekezleteket, összefoglalja a legfontosabb pontokat és végrehajtható feladatokat hoz létre, így könnyebb nyomon követni a további lépéseket és döntéseket.

Tevékenységek létrehozása : A ClickUp Tasks segítségével alakítsd át a jegyzeteket teendők listájává, adj hozzá részleteket, és jelöld meg a feladatokért felelős személyeket.

Megjegyzés: szervezés és szerkesztés : Szervezze és szerkessze az értekezlet jegyzeteket és feladatokat egy helyen : Szervezze és szerkessze az értekezlet jegyzeteket és feladatokat egy helyen a ClickUp Notepad segítségével.

Képernyőfelvételek : Ossza meg a képernyőfelvételeket AI-alapú átiratokkal : Ossza meg a képernyőfelvételeket AI-alapú átiratokkal a ClickUp Clips segítségével az értekezletjegyzetekben, és azonnal átírhatja őket a ClickUp Brain segítségével.

Valós idejű együttműködés: Hozzáférhet a jegyzetekhez, megoszthatja azokat a csapatával, és együttműködhet a beszélgetésekben : Hozzáférhet a jegyzetekhez, megoszthatja azokat a csapatával, és együttműködhet a beszélgetésekben a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp korlátai

A rengeteg testreszabási lehetőség és funkció miatt eltarthat egy ideig, mire megismeri az eszközt.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, 7 dollár/tag/hónap áron.

ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, mindössze 6 dollár/hó/felhasználó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4000+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Nagyra értékelem, hogy a ClickUp folyamatosan fejlődik a szoftveres innováció terén, különösen az AI térnyerésével. A platformba beépített AI-eszközök időt takarítottak meg a produkciós csapatunknak a feladatok létrehozásában, a promptok írásában és a találkozók összefoglalásában. Az AI-funkciókon kívül a Click-up egyenrangú a számos projektmenedzsment platformmal, amelyet korábban használtunk. Úgy gondolom, hogy a Click-Up túl sok réteggel rendelkezik ahhoz, hogy egy egyszerű feladatot elvégezzen. Szeretném, ha a feladatsorok jobban átláthatóak lennének.

Nagyra értékelem, hogy a ClickUp folyamatosan fejlődik a szoftveres innováció terén, különösen az AI térnyerésével. A platformba beépített AI-eszközök időt takarítottak meg a produkciós csapatunknak a feladatok létrehozásában, a promptok írásában és a találkozók összefoglalásában. Az AI-funkciókon kívül a Click-up egyenrangú a számos projektmenedzsment platformmal, amelyet korábban használtunk. Úgy gondolom, hogy a Click-Up túl sok réteggel rendelkezik ahhoz, hogy egy egyszerű feladatot elvégezzen. Szeretném, ha a feladatsorok jobban átláthatóak lennének.

📖 További információk: Hogyan lehet megosztani és közösen szerkeszteni a jegyzeteket

2. Fathom (A legjobb ülésjegyzőkönyvek és átiratok készítéséhez)

via Fathom

Ha nem túl technikaértő csapattal dolgozik, a Fathom értékes segítséget nyújthat az értekezletek lebonyolításában. A Fireflies AI zsúfolt felhasználói felületével ellentétben a Fathom tiszta felülettel rendelkezik, így a legkönnyebben használható jegyzetelő eszköz a projektértekezletekhez.

A megbeszéléseket A-tól Z-ig rendezheti egy találkozó összefoglalójába, és perceken belül elkészítheti a cselekvési tervet. A Fathom részletes találkozó jegyzeteket készít, és még a cselekvési pontokat is kiemeli, így azokat gyorsan felhasználhatja a követő e-mailek elkészítéséhez.

A legfontosabb előnye? A Fathom kiválóan teljesít a fordítások terén. 28 nyelvet támogat, és a találkozó nyelvétől függetlenül pontos jegyzeteket generál.

Fathom legjobb funkciói

Készítsen és osszon meg rövid videókat a találkozó meghatározott részeiből, hogy csak a legfontosabb információkat közvetítse.

Készítsen hívás közbeni kiemelt részeket és foglalja össze a találkozó jegyzeteket AI segítségével

A Fathom Analytics segítségével egy irányítópulton kaphat meg minden szükséges adatot, például a oldalnézeteket, a legfontosabb hivatkozási forrásokat stb.

Ismerje meg a korlátokat

Nincs lehetőség a jegyzetek másolására és beillesztésére anélkül, hogy automatikusan összekapcsolnák az értekezlet videóját, vagy hozzáadnák a „nézd meg” gombot a végére.

A telepítési folyamat egyszerű, de hosszadalmas.

Fathom árak

Ingyenes

Prémium : 19 USD/felhasználó/hónap

Team Edition : 29 USD/felhasználó/hónap

Team Edition Pro: 39 USD/felhasználó/hónap

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (4000+ értékelés)

Capterra: 5/5 (600+ értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

A legjobb az, hogy szinte mindent megért az üléseimről. A legcsodálatosabb az, hogy minden ülésen velem van, akárcsak egy személyi asszisztens. Az AI képességei miatt sokoldalúbbá teszi a jegyzetek vezetését. Összességében nagyon tetszik. Azonban nem tudom letölteni a felvételeimet. Emellett a teljes képernyős opció valójában nem teljes képernyős. Ugyanis megjeleníti az oldalsó panelt, amire nem mindig van szükségem.

A legjobb az, hogy szinte mindent megért az üléseimről. A legcsodálatosabb az, hogy minden ülésen velem van, akárcsak egy személyi asszisztens. Az AI képességei miatt sokoldalúbbá teszi a jegyzetek vezetését. Összességében nagyon tetszik. Azonban nem tudom letölteni a felvételeimet. Emellett a teljes képernyős opció valójában nem teljes képernyős. Ugyanis megjeleníti az oldalsó panelt, amire nem mindig van szükségem.

3. Otter. ai (A legjobb valós idejű értekezlet-jegyzőkönyvek készítéséhez)

Az Otter. ai egy kiváló Fireflies AI alternatíva kis csapatok számára. Tartalmaz egy AI eszközt a találkozók jegyzetelésére, amely valós időben összefoglalja és generálja a találkozók átiratát, így Ön teljes figyelmét a hívásra fordíthatja.

Ha nem tud részt venni a híváson, az Otter fontos információkat nyújt az értekezletről, és akár a következő lépésekhez szükséges teendőket is megfogalmazhatja. Emellett kereshet és lejátszhat konkrét, hanggal szinkronizált szöveges átiratokat, szerkesztheti azokat, és képekkel és megjegyzésekkel láthatja el őket.

Otter. ai legjobb funkciói

Ötvözze az élő hangbeszélgetéseket és az aszinkron frissítéseket, és szerezzen betekintést az Otter és a csapattagok gondolataiba az AI Chat segítségével.

Használja az Otter alkalmazást több beszélő azonosításához, szünetek beillesztéséhez a jegyzetekbe, valamint az értekezleten tárgyalt minden téma időbélyegzőjének megadásához.

Képernyőmegosztás vagy -váltás esetén automatikusan készítsen képeket a beszélgetés kontextusának rögzítéséhez a jegyzőkönyvekben.

Az Otter.ai korlátai

Előfordul, hogy az Otter. ai nem rögzíti a teljes hívást.

A leiratok gyakran nagyon pontatlanok.

A keresőfunkció hibás, és kezdetben nehéz lehet a navigáció.

Otter. ai árak

Alap : Ingyenes

Pro : 16,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (280+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

Olcsó volt, de sok időt vett igénybe a leiratok ellenőrzése, ami nagyon frusztráló volt. Ha az audiofelvétel tiszta és érthető, akkor jól működik, de ha háttérzaj vagy akcentus van, akkor gyakran nem veszi fel helyesen.

Olcsó volt, de sok időt vett igénybe a leiratok ellenőrzése, ami nagyon frusztráló volt. Ha az audiofelvétel tiszta és érthető, akkor jól működik, de ha háttérzaj vagy akcentus van, akkor gyakran nem veszi fel helyesen.

4. Avoma (A legjobb a teljes körű értekezletkezeléshez)

via Avoma

Míg a Fireflies AI elsősorban egy AI-alapú átírási eszköz, az Avoma túlmutat az alapvető átírási szolgáltatásokon. Ez egy értekezletkezelő eszköz, amely segít a hívások ütemezésében, az értekezlet napirendjének elkészítésében és az értekezlet utáni elemzés elvégzésében.

Az Avoma leginkább a beszélgetéselemző funkcióiról ismert, és mélyebb elemzést nyújt az értekezletekről. Lehetővé teszi a hívások automatikus értékelését a minőség javítása érdekében, valós idejű válaszokkal látja el az értékesítési csapatokat, és nyomon követi a csapat visszajelzéseit és teljesítményét.

Az Avoma legjobb funkciói

Szerezzen valós idejű átiratokat a hívásokról és megbeszélésekről több mint 60 nyelven

Készítsen AI segítségével követő e-maileket, amelyek összefoglalják a találkozókat és közlik a következő lépéseket néhány percen belül.

Használjon célalapú pontkártyákat minden találkozóhoz, hogy betekintést nyerjen a legfontosabb fejlesztési területekbe.

Az Avoma korlátai

Az Avoma számos extra funkcióval rendelkezik, amelyek eleinte kissé nyomasztóak lehetnek.

Az eszköz beállítása hosszú időt vesz igénybe. Az egyes szakaszokat testre kell szabnia, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki belőle.

A lejátszási listákat nem lehet letölteni. Meg kell találnia a lejátszási listában a kivonatot, meg kell keresnie a hívást, majd meg kell találnia a kivonatot a hívásban.

Avoma árak

AI Meeting Assistant : 24 dollár felhasználónként/hónapban

Conversation Intelligence : 69 USD/felhasználó/hónap

Revenue Intelligence: 99 dollár felhasználónként/hónapban

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Avoma-ról a valódi felhasználók?

Az Avoma az egyik olyan eszköz, amelyet naponta használok. AI-alapú értékelés és visszajelzés a hívásokról. Hasznos, hogy figyeljen azokra a dolgokra, amelyeket elfelejthet, vagy azonosítsa azokat a lehetőségeket, amelyeken javíthat, amikor hívásokat vezet vagy részt vesz bennük. A visszajelzés segít javítani az ügyfélszolgálat színvonalát. A szoftver nagyon könnyen használható és integrálható más szoftverekkel, így a hívások rögzítése egyszerű. Az AI visszajelzései azonban néha nagyon merevek lehetnek, és nem veszik figyelembe a hívás változóit vagy a hívás menetét.

Az Avoma az egyik olyan eszköz, amelyet naponta használok. AI-alapú értékelés és visszajelzés a hívásokról. Hasznos, hogy figyeljen azokra a dolgokra, amelyeket elfelejthet, vagy azonosítsa azokat a lehetőségeket, amelyeken javíthat, amikor hívásokat vezet vagy részt vesz bennük. A visszajelzés segít javítani az ügyfélszolgálat színvonalát. A szoftver nagyon könnyen használható és integrálható más szoftverekkel, így a hívások rögzítése egyszerű. Az AI visszajelzései azonban néha nagyon merevek lehetnek, és nem veszik figyelembe a hívás változóit vagy a hívás menetét.

5. Grain (A legjobb meeting klipek készítéséhez és a csapatok összehangolásához)

via Grain

A Grain a csapatmunkát segítő funkcióival tűnik ki a Fireflies AI alternatívái közül. Az eszköz lehetővé teszi, hogy klipekkel kiemeljen bizonyos találkozókat, akárcsak a Fireflies hangrészletei, de még annál is jobb. Ez a funkció tökéletes, ha csak a fontos találkozókat szeretné megosztani a csapattagokkal. Ezenkívül megjelölhet embereket, és automatikus értesítésekkel figyelmeztetheti őket.

A legjobb az egészben, hogy a Grain integrálható a Zoom és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, így jegyzeteket készíthet, rögzíthet, leírhat és összefoglalhatja a találkozókat, sőt, még jegyzőkönyvet is készíthet. A találkozó jegyzetek sablonjaival pedig a jegyzeteket a saját igényeinek megfelelően strukturálhatja.

A Grain legjobb funkciói

Írjon jegyzeteket, jelölje meg a fontos pillanatokat, vagy vágjon ki részeket az értekezletből egy élő jegyzettömb segítségével.

Jelölje ki a jegyzetek részeit, hagyjon időbélyeggel ellátott megjegyzéseket, és jelölje meg a releváns személyeket.

Készíts videoklipeket, és oszd meg őket a csapatokkal lejátszási listák és történetek segítségével.

Grain korlátozások

A smart tagekben a kifejezésfelismerés korlátozott. Nehéz a hívások során következetesen rögzíteni bizonyos kifejezéseket.

Alapértelmezés szerint a találkozók felvételei csak belsőleg oszthatók meg.

Az automatikus kategorizálási funkció nem rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy szelektív külső találkozókat rögzítsen és azok AI-összefoglalóit a Slacken keresztül elküldje.

Gabonaárak

Ingyenes

Starter : 19 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 39 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (290+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Grainről a valódi felhasználók?

Számos különböző hívásrögzítő, jegyzetelő és értekezlet-áttekintő alkalmazást kipróbáltam. A Grain az egyetlen, amelyik ezt az egész folyamatot egyszerűvé teszi. A kivonataik, beszélgetés-nyomkövetéseik és híváskeresésük nagyon egyszerű a Gonghoz és másokhoz képest.

Számos különböző hívásrögzítő, jegyzetelő és értekezlet-áttekintő alkalmazást kipróbáltam. A Grain az egyetlen, amelyik ezt az egész folyamatot egyszerűvé teszi. A kivonataik, beszélgetés-nyomkövetéseik és híváskeresésük nagyon egyszerű a Gonghoz és másokhoz képest.

💡Profi tipp: Vezessen be egy szabványos klipmegosztási protokollt a csapatában. Például tartsa a klipeket két perc alatt, és adjon hozzá kontextust a leírásokhoz, hogy a teljes videó megtekintése nélkül is gyorsan meg lehessen érteni a találkozó témáját.

6. MeetGeek. ai (A legjobb jegyzeteléshez és a találkozók jegyzetainak tárolásához)

via MeetGeek

A MeetGeek egy kiváló Fireflies AI alternatíva, amely segít jegyzeteket készíteni, AI-összefoglalókat generálni és automatizálni a találkozók kezelését, a napirend meghatározásától a nyomon követésig. Meghallgatja a beszélgetéseit, és kulcsfontosságú témákba és kiemelt pontokba sorolja őket, mint például tények, teendők, döntések, aggályok stb.

A MeetGeek segítségével automatikusan kivonhatja a legfontosabb információkat a hívásokból, és felzárkózhat a korábbi értekezletekhez. Az eszköz zökkenőmentesen integrálható olyan CRM-rendszerekkel, mint a HubSpot, és értékesítési hívások során fontos ügyfélinformációkat nyújt.

MeetGeek. ai legjobb funkciói

Hozzáférhet a korábbi találkozók jegyzetéhez, és kulcsszókereséssel felidézhet konkrét részleteket.

Küldjön részletes e-mailes összefoglalókat pontos összefoglaló pontokkal minden találkozó után.

Testreszabhatja az AI-alapú értekezlet-asszisztens nevét, a csevegőüzeneteket és a megosztott értekezlet-összefoglalókat, hogy a márkaépítés új szintre lépjen.

MeetGeek. ai korlátai

Néhány felhasználó nem szereti a MeetGeek alapértelmezett beavatkozását, amikor megosztanak egy találkozót. Az eszköz beilleszti magát a résztvevők minden találkozójába, még akkor is, ha csak a jegyzetek eléréséhez hoznak létre bejelentkezést.

A felvételi funkció nehezen kezelhető, és több kattintás szükséges a link megtalálásához és a találkozóhoz való hozzáadásához.

MeetGeek. ai árak

Alap : Ingyenes csomag

Pro : 19 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 39 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 59 USD/felhasználó/hónap

MeetGeek. ai értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MeetGeek.ai-ról a valódi felhasználók?

A MeetGeek egyszerű használatát, a találkozó befejezése után azonnal elérhető jegyzőkönyveket, jegyzeteket és betekintéseket, a rendelkezésre álló személyre szabási funkciókat és a kiváló ügyfélszolgálatot kedvelem. Azonban néha nem tud csatlakozni a legutóbbi pillanatban ütemezett találkozókhoz.

A MeetGeek egyszerű használatát, a találkozó befejezése után azonnal elérhető jegyzőkönyveket, jegyzeteket és betekintéseket, a rendelkezésre álló személyre szabási funkciókat és a kiváló ügyfélszolgálatot kedvelem. Azonban néha nem tud csatlakozni a legutóbbi pillanatban ütemezett találkozókhoz.

📖 További információk: Hogyan lehet megosztani és közösen szerkeszteni a jegyzeteket

7. tl;dv (A legjobb vállalati csapatok számára a legfontosabb értekezlet-részletek rögzítéséhez és AI-jelentések készítéséhez)

A tl;dv egy intelligens értekezlet-asszisztens, amely közvetlenül csatlakozik az értekezlet-platformokhoz, beleértve a Zoomot, a Teamst és a Google Meetet, és elvégzi az összes értekezlet rögzítésének nehéz munkáját. Készíthet AI-összefoglalókat és kiemeléseket a beszélgetéseiből, részletes átiratokat kaphat, átugorhat az átirat bizonyos szakaszaira, megjelölheti a fontos pillanatokat, valamint klipeket készíthet és megoszthat.

A Fireflies AI-tól eltérően ez az eszköz lehetővé teszi a jelentések témáinak és sablonjainak testreszabását, hogy a találkozók eredményeit a saját igényeinek megfelelően mutathassa be. A legmenőbb része? A tl;dv minden nap végén elküldi Önnek a teendőlista összefoglalóját, hogy megkönnyítse a dolgát.

tl;dv legjobb funkciók

Készítsen klipeket az értekezletekről, és állítsa össze őket egy tekercsbe, hogy ne terhelje a csapat csevegését több klipgel.

Jelölje meg időbélyeggel azokat a fontos értekezletrészeket, amelyeket később újra meg szeretne nézni, és vonja be csapattársait a megbeszélésbe.

Szerezzen betekintést a felszólalókra vonatkozóan, például az átlagos beszédidő, a leghosszabb monológ, a kérdések és egyebek tekintetében.

tl;dv korlátozások

Előfordul, hogy a tl;dv bot nem jelenik meg a találkozókon, ha az ingyenes verziót használja.

A mobil verzió lényegesen kevésbé intuitív, mint a desktop, ami megnehezíti a találkozók rögzítését útközben.

A találkozófelvétel-megjelenítő hibásan működik a felvételek visszajátszásakor.

tl;dv árak

Örökre ingyenes

Pro : 29 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 98 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

tl;dv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak a tl;dv-ről a valódi felhasználók?

A TLDV elküldése olyan megbeszélésekre, amelyeken nem tudok részt venni, és a leírás funkció használata hatalmas termelékenységnövekedést eredményezett számomra. Az, hogy gyorsan eljuthatok a beszélgetés bonyolult részeibe, és gyorsan összefoglalhatom a komplex beszélgetéseket, forradalmi változást jelentett. A támogatásuk kiváló, és az ár is elfogadható. Most már minden találkozón használom. Szeretném azonban, ha kibővítenék a leírás funkciót, hogy könnyebben exportálhassam és megoszthassam a találkozó legfontosabb pontjait a csapatom bármely tagjával, függetlenül attól, hogy tl;dv felhasználók-e. Az is nagyszerű lenne, ha képernyő-/hangrögzítőként is használhatnám, és abból lehívhatnám a leírásokat, mivel nem minden platform engedélyezi a rögzítést.

A TLDV elküldése olyan megbeszélésekre, amelyeken nem tudok részt venni, és a leírás funkció használata hatalmas termelékenységnövekedést eredményezett számomra. Az, hogy gyorsan eljuthatok a beszélgetés bonyolult részeibe, és gyorsan összefoglalhatom a komplex beszélgetéseket, forradalmi változást jelentett. A támogatásuk kiváló, és az ár is elfogadható. Most már minden találkozón használom. Szeretném azonban, ha kibővítenék a leírás funkciót, hogy könnyebben exportálhassam és megoszthassam a találkozó legfontosabb pontjait a csapatom bármely tagjával, függetlenül attól, hogy tl;dv felhasználók-e. Az is nagyszerű lenne, ha képernyő-/hangrögzítőként is használhatnám, és abból lehívhatnám a leírásokat, mivel nem minden platform engedélyezi a rögzítést.

📖 További információk: Ingyenes feladatlista-sablonok Excelben és ClickUpban

8. Gong (legalkalmasabb értékesítési csapatok számára a hívások elemzésére és javítására)

via Gong

A Gong az értekezletek rögzítése és az értékesítési intelligencia ötvözete. Ez egy AI-alapú átírási eszköz, amely mélyreható értékesítési elemzési funkciókat kínál, például az ügyfelek problémáinak azonosítását, az ügyfelekkel való interakciók rögzítését, AI-alapú betekintést az üzletek állapotába és még sok mást.

Az eszköz egy tető alá hozza az értékesítési, termék- és marketingcsapatokat. Míg az értékesítési csapatok nyomon követhetik a hívásokat és elemezhetik az üzleteket, a marketing- és termékcsapatok a Gong segítségével rögzíthetik az ügyfelek visszajelzéseit. Ezenkívül az eszközt gyors nyomonkövetési e-mailek létrehozására is felhasználhatják.

A Gong előrejelzésekkel, folyamatkezeléssel és lemorzsolódási elemzésekkel segít, valamint leírja az értékesítési megbeszéléseket. Emellett ajánlásokat is ad az értékesítési stratégiák és az ügyfélkapcsolatok javítására.

A Gong legjobb funkciói

Keressen fontos információkat értékesítési megbeszélések, telefonhívások, e-mailek és jegyzetek között.

Készítsen 30 másodperces összefoglalókat, hogy naprakész legyen az üzleti tevékenységekkel kapcsolatban.

Szerezzen üzletkötéssel kapcsolatos betekintést az árakról szóló beszélgetésekbe, a versenytársak említéseibe stb., hogy pontosan meghatározhassa a kockázatokat.

Felfedezheti a trendeket, piaci betekintést nyerhet, és előrejelzések és jelentések segítségével lehetőségeket találhat értékesítési csatornájában.

A Gong korlátai

A műszerfal túl zsúfolt, és nincs egyszerű módszer a legfontosabb részletek gyorsabb szűrésére.

Nem teszi lehetővé a hívások tömeges letöltését, ami hatékonytalanná teszi nagy adatmennyiségű vállalkozások számára.

Az önkiszolgáló bevezetési folyamat hosszú időt vesz igénybe a Gong csapat támogatásának hiányában.

Néhány felhasználó szerint a Gong drága a kisvállalkozások számára.

Gong árak

Egyedi árazás

Gong értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (500+ értékelés)

Mit mondanak a Gongról a valódi felhasználók?

A Gong hatalmas változást hozott az értékesítési csapatunkban. Nagyszerű eszköz a hívások áttekintéséhez, a hatékony módszerek felismeréséhez és egymástól való tanuláshoz. Imádom, hogy kiemeli az olyan dolgokat, mint a beszélgetési idő és az ellenvetések, így valóban megérthetjük a hívásainkat. Ráadásul összekapcsolódik a CRM-ünkkel, így minden egy helyen van. Nagyon sokat segített abban, hogy javítsuk a megközelítésünket és gyorsabban zárjuk le az üzleteket. A Gongban azonban rengeteg információ található, és ez eleinte kissé nyomasztó lehet. Jó lenne, ha a műszerfalon könnyebben lehetne szűrni, hogy gyorsabban a legfontosabb részletekre koncentrálhassunk.

A Gong hatalmas változást hozott az értékesítési csapatunkban. Remekül használható a hívások áttekintésére, a hatékony módszerek felismerésére és egymástól való tanulásra. Imádom, hogy kiemeli az olyan dolgokat, mint a beszélgetési idő és az ellenvetések, így valóban megérthetjük a hívásainkat. Ráadásul összekapcsolódik a CRM-ünkkel, így minden egy helyen van. Nagyon sokat segített abban, hogy javítsuk a megközelítésünket és gyorsabban zárjuk le az üzleteket. A Gongban azonban rengeteg információ található, és ez eleinte kissé nyomasztó lehet. Jó lenne, ha a műszerfalon könnyebben lehetne szűrni, hogy gyorsabban a legfontosabb részletekre koncentrálhassunk.

🧠 Tudta? Az értékesítési tranzakciók 80%-a legalább öt követő e-mailt vagy más formájú kapcsolatfelvételt igényel. Az AI-alapú meeting eszközökkel minimális erőfeszítéssel gyorsan létrehozhat követő e-maileket.

9. Tactiq (A legjobb automatizált valós idejű átíráshoz)

via Tactiq

A Tactiq egy értekezlet-asszisztens, amely felveszi, leírja és összefoglalja az élő értekezleteket anélkül, hogy egy bot csatlakozna az értekezlethez. Az eszköz strukturált értekezleti jegyzeteket biztosít a beszélgetések nyomon követéséhez és olyan betekintéshez, amely alapján meghozhatja a következő lépéseket.

A program valós időben jegyzeteli az értekezleteket, lehetővé teszi a jegyzetek kiemelését élő hívások közben, és értesíti a résztvevőket az élő jegyzetekről. Emellett értekezlet közben képernyőképeket készíthet, teendőket generálhat, nyomon követő e-maileket küldhet, valamint személyre szabott AI-lekérdezésekkel egyedi betekintést nyerhet.

A Tactiq legjobb funkciói

Adjon hozzá képernyőképeket a jegyzetekhez, és alakítsa át a jegyzeteket összefoglalókba, összefoglalókba és haladási jelentésekbe a produktívabb értekezletek érdekében.

Szerezd meg a résztvevők szerinti átírási bontásokat a beszélők azonosításával

Kérdéseket tehetsz fel, Jira jegyeket hozhatsz létre és feladatokat rendelhetsz hozzá a Tactiq AI segítségével.

A Tactiq korlátai

Az elemzési funkció alapszintű.

Előfordul, hogy a leírásban szereplő szavak helytelenek.

Az ingyenes verzió havonta csak 10 átiratot tartalmaz.

A Tactiq árai

Ingyenes

Pro : 12 USD/felhasználó/hónap

Csapat : 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi

Tactiq értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tactiq-ról a valódi felhasználók?

A Tactiq egy hihetetlenül egyszerű funkcióval rendelkezik, amely AI-t tárol és használ a Google, Microsoft és Zoom számos különböző online értekezletplatformján tartott értekezletek összefoglalásához. Úgy gondolom, hogy jelenleg a legtöbb „AI-technológia” túlértékelt, ezért az ára abszurd. Nem vagyok fizető felhasználó, ezért csak ingyenes átírásokat használok, majd a ClickUp AI-t használom az összes összefoglaláshoz. Röviden szólva, nagyon drága.

A Tactiq egy hihetetlenül egyszerű funkcióval rendelkezik, amely AI-t tárol és használ a Google, Microsoft és Zoom számos különböző online értekezletplatformján tartott értekezletek összefoglalásához. Úgy gondolom, hogy jelenleg a legtöbb „AI-technológia” túlértékelt, ezért az ára abszurd. Nem vagyok fizető felhasználó, ezért csak ingyenes átírásokat használok, majd a ClickUp AI-t használom az összes összefoglaláshoz. Röviden szólva, nagyon drága.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Azonban munkájuk közel 60%-át ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és az információk keresésével töltik. A ClickUp-hoz hasonló , mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energizálásnak!

10. Chorus. ai (A legjobb üzletalapú beszélgetéselemzéshez)

A Chorus. ai hasonló átírási funkciókkal rendelkezik, mint a Fireflies. Felveszi, átírja és összefoglalja a találkozókat, azonosítja a beszélőket és letölthető átírásokat biztosít. Emellett kivonatokat készíthet a fontos találkozószegmensekből, és azokat közvetlenül elküldheti a résztvevőknek.

A Fireflies AI-tól eltérően azonban a Chorus. ai valós időben elemzi a beszélgetéseket, hogy hasznos információkat nyújtson a prezentációkhoz és stratégiákhoz. Az eszköz minden beszélgetést rögzít, beleértve a hívásokat, videokonferenciákat és e-maileket, majd elemzi azokat, hogy meghatározza az üzletkötés valószínűségét.

A Chorus.ai legjobb funkciói

Írja le az értékesítési hívásokat, vonjon le következtetéseket, és értékelje a hívásfelvételeket, hogy meghatározza azok hatását.

Használjon interaktív jelentéseket és irányítópultokat az értékesítési hívások elemzésének, valamint az alkalmazottak és a csapatok teljesítményének megtekintéséhez.

Tekintse át a rögzített prezentációkat, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

A Chorus.ai korlátai

A találkozók összefoglalói nem tartalmaznak részletes információkat, ezért a felhasználóknak újra át kell nézniük a jegyzeteket, ami frusztráló lehet.

A Chorus gyakran ismételgeti az elemeket az összefoglalókban, összefoglalókban és teendőkben, ezért alapos ellenőrzés és szerkesztés elengedhetetlen.

Korlátozott jelentés- és irányítópult-testreszabási funkciókkal rendelkezik.

A szoftver nagy adatmennyiségek kezelésekor lassul, ami befolyásolja a teljesítményt.

Chorus. ai árak

Egyedi árazás

Chorus. ai értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a Chorus.ai-ról a valós felhasználók?

Amint a találkozó véget ér, elkészítem a leírt jegyzetet, hogy megoszthassam a legfontosabb pontokat a kollégáimmal és másokkal. Nincs szükség extra időre, egy pillanat alatt elkészül. Emellett leírtam néhány videotalálkozót is, amelyeket a kamerámmal rögzítettem, és voilá, pár perc alatt elkészült a leírás! Azonban még az értékes funkciók ellenére is találtam néhány területet, ahol még van mit javítani. Például, amikor új felhasználót kérek fel, hogy csatlakozzon, a bonyolult és túlterhelő felhasználói felület miatt részletes útmutatást kell adnom neki, ami megnehezíti a navigációt. A platform testreszabási lehetőségei a jelentések és a műszerfalak tekintetében is korlátozottak, ami teljesítménybeli késleltetéseket okoz, különösen nagy adatmennyiségek esetén.

Amint a találkozó véget ér, elkészítem a leírt jegyzeteket, hogy megoszthassam a legfontosabb pontokat a kollégáimmal és másokkal. Nincs szükség extra időre, egy pillanat alatt megvan. Emellett leírtam néhány videotalálkozót is, amelyeket a kamerámmal rögzítettem, és voilá, pár perc alatt megvolt a leírás! Azonban még az értékes funkciók ellenére is találtam néhány területet, ahol még van mit javítani. Például, amikor új felhasználót kérek fel, hogy csatlakozzon, a bonyolult és túlterhelő felhasználói felület miatt részletes útmutatást kell adnom neki, ami megnehezíti a navigációt. A platform testreszabási lehetőségei a jelentések és a műszerfalak tekintetében is korlátozottak, ami teljesítménybeli késleltetéseket okoz, különösen nagy adatmennyiségek esetén.

📖 További információk: Találkozó-jegyzőkönyv sablonok és példák Word és ClickUp számára

Válassza a ClickUp-ot találkozói asszisztensének!

A találkozók egész nap elfoglalhatják Önt, és kontraproduktívak lehetnek, de nem akkor, ha rendelkezik a megfelelő AI-találkozóeszközzel, amely leveszi a terhet a válláról. Tehát minden attól függ, hogy kiválasztja-e a vállalkozásának legmegfelelőbb Fireflies AI alternatívát.

Vegye figyelembe üzleti igényeit, hogy megtalálja a hatékony értekezletekhez ideális eszközt. Ha például egy kis csapat tagjaként alapvető átírási eszközt keres, kipróbálhatja a Tactiq AI funkcióit. Hasonlóképpen, ha egy nagyvállalatnál szeretné javítani az értékesítési hívások minőségét, fontolja meg az Avoma vagy a Chorus.ai használatát.

Ha egy mindent magában foglaló alkalmazást keres a munkához, válassza a ClickUp-ot. Akár megbeszéléseket szeretne rögzíteni, klipeket megosztani, megbeszélés-összefoglalókat és jelentéseket készíteni, vagy közvetlenül a megbeszélés-jegyzetekből projektfeladatokat létrehozni, a ClickUp mindennel rendelkezik!

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, hogy hatékonyabbak legyenek a találkozói!