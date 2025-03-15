A 11 legjobb Tactiq alternatíva és versenytárs

A megbeszélések elengedhetetlenek a hibrid és a távmunkához, mivel segítik a csapatok együttműködését, a döntéshozatalt és a projektek előrehaladását. De legyünk őszinték: a túl sok megbeszélés nyomasztó lehet, és gyakran jelentősen csökkenti a termelékenységet!

⏳ Tanulmányok szerint az alkalmazottak havonta átlagosan 31 órát töltenek nem produktív értekezleteken! Képzelje el, mennyi mindent lehetne elérni az AI-alapú értekezletkezeléssel!

Itt jönnek képbe az olyan értekezlet-átírási eszközök, mint a Tactiq. Segítenek egyszerűsíteni a jegyzetelést és az értekezletek összefoglalását, de a Tactiq nem az egyetlen lehetőség. Számos AI-alapú átírási eszköz áll rendelkezésre, amelyek mindegyike egyedi funkciókat kínál a jegyzetelés, az összefoglalók és az együttműködés terén.

Olvassa el cikkünket, és fedezze fel a 11 legjobb Tactiq alternatívát, amelyekkel időt takaríthat meg, növelheti termelékenységét és hatékonyabbá teheti megbeszéléseit!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid összehasonlítás a 11 legjobb Tactiq alternatíváról és kiemelkedő funkcióikról: ✅ ClickUp : A legjobb AI-alapú értekezlet-, feladatkezelő és együttműködési eszköz ✅ Otter. ai: A legjobb valós idejű átíráshoz és automatizált értekezletjegyzetekhez ✅ Fireflies. ai: A legjobb AI-alapú beszélgetéselemző eszköz ✅ Rev: A legjobb a nagy pontosságú emberi és AI-átíráshoz ✅ Sonix: A legjobb többnyelvű átíráshoz és fordításhoz ✅ Fathom AI: A legjobb értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára ✅ Fellow: A legjobb strukturált értekezlet-napirendekhez és közös jegyzetekhez ✅ Descript: A legjobb podcastok és videók átírásához AI-szerkesztéssel ✅ tl;dv: A legjobb AI-átírásos videotalálkozókhoz ✅ Avoma: A legjobb AI-alapú betekintés és csapatmunka szempontjából ✅ MeetGeek: A legjobb automatizált értekezletkezeléshez és nyomon követéshez

Mit kell keresnie a Tactiq alternatíváiban?

A Tactiq megfelelő alternatíváinak kiválasztása a csapat igényeitől függ – legyen szó valós idejű átírásról, AI-alapú értekezlet-összefoglalásokról vagy a követő feladatokon való jobb együttműködésről.

Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

Átírási pontosság : Keressen olyan AI-alapú eszközöket, amelyek rendkívül pontos és valós idejű értekezlet-átírásokat biztosítanak.

Több platformon való kompatibilitás : Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen működik együtt az Ön : Győződjön meg arról, hogy az eszköz zökkenőmentesen működik együtt az Ön értekezletkezelő szoftverével , legyen az Zoom, Google Meet, Microsoft Teams vagy más platform.

AI-alapú összefoglalók és betekintések : A találkozó jegyzetek mellett az eszköznek képesnek kell lennie tömör, AI-alapú összefoglalók és hasznos betekintések generálására is, hogy átfogó képet kapjon az egyes találkozókról.

Beszélő azonosítás : A választott Tactiq alternatíva pontosan meg kell, hogy különböztesse a beszélgetésekben részt vevő különböző beszélőket, hogy pontosan tudd, ki mit mondott.

Kereshető és megosztható jegyzetek : Válasszon olyan szoftvert, amely lehetővé teszi a találkozói jegyzetek egyszerű keresését, címkézését és megosztását.

Testreszabás és formázás : Keressen olyan eszközöket, amelyekkel az AI-találkozó-átírásokat szükség szerint szerkesztheti, kiemelheti és formázhatja, hogy azok megfeleljenek a szervezet jegyzetelési formátumának.

Biztonság: Mivel az irodai megbeszéléseken gyakran bizalmas információk is szóba kerülnek, győződjön meg arról, hogy a platform magas szintű titkosítási szabványokat és a GDPR vagy HIPAA szabályozási követelményeknek való megfelelést biztosít.

➡️ Olvassa el még: Hogyan javítható az együttműködés a munkahelyen

A 11 legjobb Tactiq alternatíva, amelyet érdemes kipróbálni

Bár a Tactiq kiválóan teljesít az élő, megbeszélések közbeni átírások és AI-alapú összefoglalók terén, nem ez az egyetlen eszköz, amely segíthet maximalizálni a megbeszélések termelékenységét.

A legjobb alternatívák túlmutatnak az alapvető átíráson, és AI-alapú betekintést nyújtanak a projektmegbeszélésekbe, zökkenőmentes integrációt biztosítanak a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet alkalmazásokkal, valamint különböző csapatok számára testreszabott speciális funkciókat kínálnak. 🎯

Íme a 11 legjobb Tactiq alternatíva, amelyek mindegyike egyedi funkciói és a Tactiq által nem biztosított termelékenységnövelő képességei alapján került kiválasztásra:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezlet-összefoglalók, feladatkezelés és együttműködés)

A ClickUp Meetings irányítópultján részletes áttekintést kaphat az összes értekezlet-információról, beleértve a napirendet, a jegyzeteket, a résztvevőket, a kiosztott feladatokat és még sok mást.

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, nem csak az értekezletek összefoglalását végzi el, hanem az egész értekezlet-folyamatot optimalizálja. Az ütemezéstől és a valós idejű együttműködéstől az AI által generált értekezletjegyzetekig és az automatizált nyomon követésig a ClickUp biztosítja, hogy minden értekezlet produktív és megvalósítható legyen.

Kezdje a ClickUp Meetings alkalmazással, amely lehetővé teszi, hogy az összes értekezlet dokumentációját, a napirendektől és a megbeszélés témáitól a követendő tételekig egy helyen rögzítse. Használja a ClickUp Docs alkalmazásban a legfontosabb megbeszélés témák rögzítésére, a rendkívül gazdag szerkesztési funkciók, ellenőrzőlisták és /slash parancsok segítségével a gyors műveletekhez.

Miután elkészítette a napirendet, adja hozzá a ClickUp AI Meeting Notetaker alkalmazást a naptár meghívójához! Ez veled együtt részt vesz a találkozókon, és egy privát dokumentumban gyűjti össze az összes fontos információt, beleértve az összefoglalót, a találkozó jegyzeteket, a teendőket és a találkozó legfontosabb pontjait. Így van – a jegyzetek készítésével való bajlódás helyett a találkozóra koncentrálhatsz.

A megbeszélés után könnyedén megoszthatja az összefoglalót a csapatával, majd a ClickUp Docs valós idejű együttműködési felismerő funkciójával közösen szerkeszthetik és pontosíthatják az egyes pontokat.

Ha már rendelkezik egy szilárd cselekvési tervvel, használja a ClickUp Brain alkalmazást a következőkre:

Hozzon létre teendőket a találkozói jegyzetekből, és rangsorolja a feladatokat manuális erőfeszítés nélkül.

Tegyen fel konkrét kérdéseket az értekezlettel vagy a feladatokkal kapcsolatban, és kapjon részletes információkat az összes releváns dokumentum és teendő segítségével.

Használja az AI írás erejét, hogy finomítsa a találkozói jegyzeteket, e-maileket, ellenőrizze a nyelvtant, és akár részletes jelentéseket is írjon néhány egyszerű utasítással.

A ClickUp Brain segítségével könnyedén rögzítheti bármely megbeszélés jegyzetét és megbeszéléseit.

Segít megjeleníteni az értékesítési folyamatot, nyomon követni az üzleteket, feladatokat kiosztani, automatizálással eseményalapú műveleteket indítani, és az összes értekezletet egy platformon kezelni. Ez teszi a legjobb választássá értékesítési csapatok, projektmenedzserek és ügyfélszolgálati csapatok számára, mivel lehetővé teszi a hatékonyság növelését és az összes értékesítési tevékenység egyetlen platformon történő összevonását.

Használhatja a ClickUp kész sablonjait is a dokumentáció egységesítéséhez és a találkozók jegyzetelésének megkönnyítéséhez. Például a ClickUp Meeting Minutes sablonja ideális a fontos találkozói részletek, döntések és teendők egyetlen helyen történő strukturálásához és tárolásához. Ez a sablon biztosítja, hogy a találkozókon megvitatott összes fontos pontot egyértelműen és következetesen dokumentálják, megkönnyítve ezzel a nyomon követést és javítva a csapat felelősségvállalását.

Ingyenes sablon Írj részletes, egységes formátumú értekezletjegyzőkönyveket a ClickUp értekezletjegyzőkönyv-sablon segítségével.

Ezzel a testreszabható sablonnal a következőket teheti:

Rendezze egy helyen az összes értekezlethez kapcsolódó információt, például a résztvevők adatait, a napirendet, a teendőket, a következő lépéseket stb.

Kövesse nyomon a megbeszélés legfontosabb tanulságait, és készítsen pontos összefoglalókat minden érdekelt fél számára.

Rendeljen feladatokhoz konkrét csapattagokat, és kövesse nyomon az előrehaladást, hogy megbeszélései mindig eredményesek legyenek.

Ezenkívül a ClickUp Meeting Notes sablonja összegyűjti az összes megbeszélést, és kereshetővé teszi azokat, hogy könnyen vissza lehessen rájuk hivatkozni. Ez a sablon ideális azoknak az értékesítési csapatoknak, akiknek központi helyre van szükségük az ügyfelekkel folytatott beszélgetések rögzítéséhez, az üzletek előrehaladásának nyomon követéséhez és annak biztosításához, hogy ne vesszenek el fontos információk.

Rögzítse a képernyőjét, és ossza meg a részletes információkat csapataival a ClickUp Clips segítségével

Ráadásul a ClickUp Clips segítségével felveheti és megoszthatja a képernyőn megjelenő útmutatókat, így csökkentve a felesleges értekezletek számát. Ahelyett, hogy részletes csapatértekezletet tartana, egyszerűen rögzítheti egy adott funkció vagy termék bemutatását a képernyőn, és megoszthatja azt a csapataival.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciókészlet egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, mindössze 6 USD/hó/felhasználó áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

AI-alapú értekezletfunkcióival és zökkenőmentes együttműködési eszközeivel a ClickUp számos iparágban működő csapatot lenyűgözött. Egy felhasználói véleményben az alábbiak olvashatók:

Ez az all-in-one forrásunk a projektinformációkhoz, az együttműködéshez és a csapat tagjainak kezeléséhez. Lehetővé teszi, hogy mindent egy helyen tartsunk, beleértve a projektspecifikus kommunikációt is.

Ez az all-in-one forrásunk a projektinformációkhoz, az együttműködéshez és a csapat tagjainak kezeléséhez. Lehetővé teszi, hogy mindent egy helyen tartsunk, beleértve a projektspecifikus kommunikációt is.

➡️ Olvassa el még: Ingyenes feladatlista-sablonok Excelben és ClickUpban

2. Otter. ai (A legjobb valós idejű átíráshoz és automatizált értekezletjegyzetekhez)

Az Otter. ai egy vezető AI-alapú értekezlet-átírási eszköz, amely gyorsaságáról és pontosságáról ismert. Kiválóan alkalmas valós idejű beszélgetések rögzítésére, így felbecsülhetetlen értékű az azonnali értekezletjegyzetek és kereshető átiratok létrehozásához.

Az Otter. ai segítségével a felhasználók valós időben együttműködhetnek a jegyzeteken, kiemelhetik a legfontosabb pontokat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, és közvetlenül megoszthatják észrevételeiket a csapatukkal. Az AI-alapú összefoglalók automatikusan kivonják a legfontosabb döntéseket, a teendőket és a lényeges tanulságokat, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Írja le a találkozókat és az audiohívásokat valós időben, nagy pontossággal.

Használja az AI-alapú értekezlet-összefoglalókat a legfontosabb információk, teendők és döntések kivonásához.

A különböző beszélőket felismeri és még zajos környezetben is megkülönbözteti őket, így pontos átírást biztosít csoportos megbeszéléseken.

Integrálja olyan platformokkal, mint a Google Meet, MS Teams, Dropbox és Zoom, hogy zökkenőmentesen hozzáférhessen a találkozók felvételeihez.

Otter. ai korlátai

A fejlett funkciók, mint például az érzelemelemzés, fizetős előfizetést igényelnek.

A teljes értekezlet-átírási és tárolási funkciókhoz prémium csomagok szükségesek.

Otter. ai árak

Alap: Örökre ingyenes

Pro : 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Az Otter. ai pontos valós idejű átírásával és AI-alapú összefoglalóival népszerűségre tett szert, egy felhasználó így nyilatkozott:

Az Otterben az a legjobb, hogy teljes figyelmemet azoknak szentelhetem, akikkel telefonon beszélek, anélkül, hogy folyamatosan jegyzetelnem kellene. A beszélgetések szabadabban folyhatnak, több kérdést tehetek fel és sokkal több információt tudok meg, mert tudom, hogy az Otter jegyzetel és hangfelvételt készít.

Az Otterben az a legjobb, hogy teljes figyelmemet azoknak szentelhetem, akikkel telefonon beszélek, anélkül, hogy folyamatosan jegyzetelnem kellene. A beszélgetések szabadabban folyhatnak, több kérdést tehetek fel és sokkal több információt tudok meg, mert tudom, hogy az Otter jegyzetel és hangfelvételt készít.

➡️ Olvassa el még: A legjobb Otter AI alternatívák, amelyek segítenek a találkozói jegyzetek átírásában

3. Fireflies. ai (A legjobb AI-alapú beszélgetéselemzés)

A Fireflies. ai az egyik népszerű alternatíva a Tactiq-hoz. Segít a csapatoknak automatizálni a jegyzetelést a megbeszélések során, különösen az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára. Fő erőssége egy AI-alapú megbeszélés-asszisztens, amely rögzíti a legfontosabb beszélgetéseket, kivonja a teendőket, és kereshető megbeszélési jegyzeteket készít későbbi felhasználás céljából.

Az alapvető átíráson túlmutató funkciókkal, például beszélgetéselemzéssel és CRM-integrációval rendelkezik, így hatékony eszköz a teljesítményük javítására törekvő értékesítési és marketingcsapatok számára. Ez segít értékes betekintést nyerni az ügyfelekkel való interakciókba, azonosítani a legfontosabb trendeket és hatékonyan képezni a csapatokat.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

Automatikusan rögzítse az értékesítési megbeszélések és az ügyfélhívások legfontosabb teendőit, így könnyedén elküldheti a követő e-maileket vagy megteheti a következő lépéseket.

A beszédfelismerő funkciók segítségével nagy pontossággal átírhatja a beszélgetéseket, még akkor is, ha több beszélő is részt vesz benne.

Elemezze a beszélgetéseket AI-elemzésekkel, hogy megértse a problémákat és javítsa a termelékenységet.

Több mint 20 népszerű platformmal integrálható, többek között a Google Meet, a Zoom, az MS Teams, a Salesforce és másokkal.

Fireflies. ai korlátai

Az árak kisebb csapatok vagy egyéni felhasználók számára akadályt jelenthetnek, így a költségtudatos szakemberek számára kevésbé elérhetőek.

Nincs beépített projektmenedzsment funkciója, vagyis nem kínál feladatkövetési lehetőségeket, ezért a munkafolyamatok kezeléséhez további eszközökre van szükség.

Fireflies. ai árak

Örökre ingyenes

Pro : 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme, mit mondott egy felhasználó erről az eszközről:

Imádom, hogy a Fireflies lehetővé teszi, hogy aktív hallgatóként és résztvevőként vegyek részt azokon a találkozókon, amelyeket rögzít és átír. Már nem vagyok kötve a tollamhoz és a jegyzetfüzetemhez. Az is tetszik, hogy ha lemaradok egy találkozóról, elolvashatom az összefoglalót és az átírást, hogy megtudjam, mi történt valójában.

Imádom, hogy a Fireflies lehetővé teszi, hogy aktív hallgatóként és résztvevőként vegyek részt azokon a találkozókon, amelyeket rögzít és átír. Már nem vagyok kötve a tollamhoz és a jegyzetfüzetemhez. Az is tetszik, hogy ha lemaradok egy találkozóról, elolvashatom az összefoglalót és az átírást, hogy megtudjam, mi történt valójában.

4. Rev (A legjobb a nagy pontosságú emberi és AI-átíráshoz)

via Rev

A Rev egy jól bevált szereplő a transzkripciós iparban, amely AI-alapú transzkripciókat és ember által szerkesztett átiratokat egyaránt kínál. Ez a kombináció egyensúlyt teremt a sebesség és a pontosság között, így azoknak is megfelel, akik megbízható értekezletjegyzetekre van szükségük a minőség romlása nélkül.

Míg az AI-átírások gyorsak és költséghatékonyak, az emberi szerkesztői szolgáltatás biztosítja a legmagasabb szintű pontosságot a fontos találkozók esetében. A Rev különösen hasznos az olyan iparágakban, ahol a pontosság kulcsfontosságú, mint például a jogi, orvosi és pénzügyi szektor.

A Rev legjobb funkciói

Használja az AI-alapú átírást online értekezletekhez, gyors és hatékony eredményekkel.

Használjon ember által szerkesztett átírási szolgáltatásokat fontos megbeszélésekhez vagy személyes találkozókhoz a garantált pontosság érdekében.

Több mint 15 nyelven nyújtunk támogatást, kérésre többszószóló azonosítási és fordítási szolgáltatásokkal is.

Rev korlátozások

Az AI-összefoglalók és átírások nem feltétlenül olyan pontosak, mint az ember által szerkesztett átírások komplex megbeszéléseken vagy zajos környezetben.

Rev árak

Örökre ingyenes

Alap: 14,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 34,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Rev értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

5. Sonix (a legjobb többnyelvű átíráshoz és fordításhoz)

via Sonix

A Sonix az egyik legjobb Tactiq alternatíva, mivel többnyelvű átírásra és fordításra specializálódott, így ideális megoldás globális környezetben működő vállalkozások számára.

Pontosságáról és gyorsaságáról ismert, AI-átírással gyorsan jól strukturált átírásokat készít az értekezletek felvételeiből. Emellett robusztus szerkesztési funkciókkal is rendelkezik, amelyek segítségével a felhasználók finomhangolhatják az átírásokat, kijavíthatják a hibákat és könnyedén kiemelhetik a legfontosabb pillanatokat.

A Sonix legjobb funkciói

Átírhatja az audio- és videókonferenciákat több mint 53 nyelven, így ideális megoldás globális csapatai számára.

Használja az egyszerű keresési opciókat, hogy fontos kulcsszavak és kifejezések segítségével gyorsan megtalálja a találkozó jegyzeteket.

Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Dropbox, a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet.

Védje érzékeny adatait titkosított feltöltésekkel és fájlkezeléssel.

A Sonix korlátai

Bár a többnyelvű támogatás erősség, a pontosság a választott nyelvtől függően változhat.

Sonix árak

Standard : 0 USD/hó

Prémium : 16,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sonix értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (130+ értékelés)

💡 Bónusz tipp: AI-t szeretne használni a találkozók jegyzetelésére? Kövesse az alábbi lépéseket a hatékony használatához: 🎙 Biztosítsa a tiszta hangminőséget a pontos átírás és a minimális hibák érdekében. 📌 Jelölje ki a legfontosabb pontokat és teendőket, hogy könnyebb legyen a nyomon követés. 📤 Ossza meg és rendszerezze a jegyzeteket egy központi munkaterületen a zökkenőmentes csapatmunka érdekében.

6. Fathom AI (A legjobb értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára)

via Fathom AI

A Fathom AI egy AI-alapú átírási eszköz, amely túlmutat az egyszerű jegyzetelésen, és a vállalkozások számára olyan eszközt kínál, amellyel kiemelhetőek a legfontosabb tanulságok és hasznosítható betekintések. Ez az eszköz kifejezetten olyan virtuális és értékesítési csapatok támogatására lett kifejlesztve, akiknek biztosítaniuk kell, hogy a fontos értekezletek részletei manuális beavatkozás nélkül pontosan rögzítésre kerüljenek.

Ez az AI-asszisztens jól ismert felhasználóbarát felületéről, amely gyors beállítást és egyszerű integrációt tesz lehetővé a meglévő munkafolyamatokba. Ez az egyik legjobb Tactiq alternatíva, olyan funkciókkal, mint a jegyzetek címkézése, valós idejű együttműködés és cselekvésre ösztönző emlékeztetők , amelyek biztosítják, hogy a csapatok összehangoltan működjenek.

A Fathom AI legjobb funkciói

Használja az AI-alapú értekezlet-összefoglalókat, hogy kivonja a legfontosabb információkat és teendőket bármely értekezletből.

Válogassa szét a jegyzeteket egy intelligens kiemelési rendszer és jegyzetcímkézés segítségével, hogy könnyedén kategorizálhassa a beszélgetéseket téma, témakör vagy más kategóriák alapján.

Exportálja az értekezlet összefoglalóit több formátumban, például PDF vagy CSV formátumban.

A Fathom AI korlátai

Korlátozott átírási nyelvek, ami többnyelvű találkozók esetén problémát jelenthet.

Csak Zoom-integráció, ami korlátozza a használatát azoknak a csapatoknak, amelyek más értekezlet-platformokat használnak.

Fathom AI árak

Örökre ingyenes

Prémium : 19 USD/hó felhasználónként

Csapatcsomag : 29 USD/hó felhasználónként

Team Edition Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Fathom AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 5/5 (600+ értékelés)

🍭 Bónusz tipp: Kíváncsi arra, hogyan lehet produktív megbeszéléseket tartani? Íme néhány tipp, amit érdemes követni: ✅ Állítson össze egy világos napirendet, hogy a megbeszélések fókuszáltak és hatékonyak legyenek. ⏳ Próbálja ki a rövidebb értekezletformátumokat, hogy elkerülje a felesleges időveszteséget. 🤝 Ösztönözze az aktív részvételt szavazások vagy interaktív elemek segítségével, hogy mindenki hangja hallható legyen.

7. Fellow (A legjobb strukturált értekezlet-napirendekhez és közös jegyzetekhez)

via Fellow

A Fellow egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amelyet olyan csapatok számára terveztek, amelyek kiemelten fontosnak tartják a közös értekezletjegyzeteket és a hatékony napirendkészítést. Ez az eszköz egyszerűsíti az értekezletek tervezését és szervezését, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az értekezletek előtt közös napirendet készítsenek, és közösen jegyzeteljenek.

Az eszköz fő erőssége a csapatmunka elősegítésében rejlik, mivel minden olyan funkciót kínál, amely segít a csapatoknak nyomon követni a teendőket, a meghozott döntéseket és a nyitott kérdéseket. Különösen hasznos projektmenedzserek, értékesítési csapatok és ügyfélszolgálati csapatok számára, akiknek gondoskodniuk kell arról, hogy minden csapattag tisztában legyen a következő lépésekkel.

A legjobb funkciók

Készítsen együttműködésen alapuló értekezletjegyzőkönyveket napirenddel, amelyeken több résztvevő is valós időben közreműködhet.

Készítsen közös napirendet a megbeszélések előtt, hogy szervezett és hatékony online megbeszéléseket tudjon lebonyolítani.

Zökkenőmentesen integrálható olyan főbb platformokkal, mint a Google Meet, a Zoom, a Microsoft Teams, a Slack és mások.

Kövesse az egyszerű visszajelzéseket és a megbeszélések utáni nyomon követést, hogy biztosítsa a korábbi megbeszélések cselekvési pontjainak nyomon követését.

Társak korlátai

Az ingyenes csomagban az AI jegyzetelési funkcióknak számos korlátozása van: a transzkripció, a felvétel és a jegyzetelés maximális korlátja felhasználónként 5 értekezlet.

Elsősorban a megbeszélések munkafolyamatait szolgálja; a teendőkön túlmenő projektmenedzsment képességei korlátozottak.

Fellow árak

Örökre ingyenes

Csapat : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 25 USD/hó felhasználónként

Társak értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

Egy felhasználói véleményben az alábbiak szerepelnek :

A Fellow jelentősen javította a szervezettségemet és a termelékenységemet a megbeszélések terén. Lehetővé teszi, hogy minden nap rendkívül felkészülten érkezzek, így a megbeszéléseken több figyelmet tudok szentelni a témának. Ha pedig nem tudok részt venni egy megbeszélésen, a Fellow mesterséges intelligenciája által készített felvételek és átiratok jobbak, mint bármelyik másik platformé, amit eddig használtam.

A Fellow jelentősen javította a szervezettségemet és a termelékenységemet a megbeszélések terén. Lehetővé teszi, hogy minden nap rendkívül felkészülten érkezzek, így a megbeszéléseken több figyelmet tudok szentelni a témának. Ha pedig nem tudok részt venni egy megbeszélésen, a Fellow mesterséges intelligenciája által generált felvételek és átiratok jobbak, mint bármelyik más platformé, amit eddig használtam.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer hiányában a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

8. Descript (A legjobb podcast- és videó-átírás AI-szerkesztéssel)

via Descript

A Descript egy audio- és videó-átírási eszköz, amely szerkesztési képességeivel tűnik ki. Különösen népszerű azok körében, akiknek podcastokat, online találkozókat, videofelvételeket vagy bármilyen audio tartalmat kell átírniuk, miközben szerkeszteniük vagy médiát készíteniük is kell.

Bár sok Tactiq alternatíva kínál alapszintű átírást, a Descript egyedülálló szövegalapú szerkesztési és átfogó funkciókészlete kiemeli a többi közül. Ez azt jelenti, hogy az átírást és a szerkesztést egyetlen munkafolyamatba integrálhatja, anélkül, hogy külön szoftverre lenne szüksége a videószerkesztéshez.

A Descript legjobb funkciói

Szerkessze az audio- és videofájlokat közvetlenül a leiratokból, így könnyedén kivághat, összeilleszthet vagy szerkeszthet a médiát.

Használja a képernyőfelvétel opciót online találkozók vagy prezentációk rögzítéséhez, valós idejű átírással együtt.

Automatizálja a videó- és hangszerkesztési folyamatot az AI-alapú szerkesztési funkciók segítségével, hogy eltávolítsa az olyan töltelékszavakat, mint az „um” vagy „uh” mind az audió, mind a videó fájlokból.

A Descript korlátai

Az ingyenes csomagban az AI-találkozói jegyzetek és a találkozók legfontosabb pontjai tekintetében korlátozott funkciók állnak rendelkezésre, összehasonlítva más Tactiq alternatívákkal.

Az új felhasználók számára, akik nem ismerik a videó- vagy hangszerkesztő eszközöket, ez egy meredek tanulási görbét jelent.

Descript árak

Örökre ingyenes

Hobbista : 19 USD/hó felhasználónként

Alkotó : 35 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

🔎 Tudta? A Harvard Business Research megállapította, hogy a munkavállalók 70%-a panaszkodik arra, hogy a gyakori értekezletek megakadályozzák őket abban, hogy időben elvégezzék feladataikat. Mindenképpen van még mit javítani!

9. tl;dv (A legjobb AI-átírásos videotalálkozókhoz)

A tl;dv (Too Long; Didn’t View rövidítése) egy egyedülálló AI-alapú átírási eszköz, amelyet kifejezetten azok számára terveztek, akik időt szeretnének megtakarítani és a virtuális értekezletek legfontosabb pontjait szeretnék megismerni. Ez az AI-alapú értekezlet-asszisztens automatikusan összefoglalja az értekezlet legfontosabb pontjait, és a felhasználóknak tömör összefoglalókat nyújt, kiemelve a megvalósítható ötleteket.

Ez ideális megoldás projektmenedzserek, értékesítési csapatok és ügyfélkapcsolati menedzserek számára, akiknek valós idejű átírási eszközre van szükségük a legfontosabb pontok kiemeléséhez és az információk gyors feldolgozásához.

tl;dv legjobb funkciók

Azonnali értekezlet-összefoglalók, amelyek minden virtuális értekezlet legfontosabb részleteit rögzítik.

Használjon testreszabható értekezletjegyzet-sablonokat különböző felhasználási esetekhez, például projektfrissítésekhez, értékesítési értekezletekhez vagy brainstorming-ülésekhez.

Lehetőség a megbeszélések legfontosabb pontjainak kiemelésére a CRM-ben, vagy a releváns feladatok átvitelére a Jira, Slack vagy bármely más általad használt eszközbe.

tl;dv korlátai

Hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a jegyzetek szerkesztése vagy a találkozó jegyzetek testreszabása egy adott formátumban.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az eszköz gyakran nehezen boldogul több beszélővel rendelkező vagy nagyon gyors tempójú, összetett megbeszélésekkel.

tl;dv árak

Örökre ingyenes

Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 98 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

tl;dv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: NA

A felhasználók kedvelik a tl;dv-t, mert képes többnyelvű találkozókat átírni. Az egyik felhasználó így fogalmazott:

Sok lehetőséget kipróbáltam, és végül a tl;dv mellett döntöttem. Mivel piackutatásban dolgozom, ez a program rendkívül hasznos az interjúkból nyert információk rögzítéséhez és a leiratok részletes elemzéséhez, amelyek hibátlanok – még különböző nyelveken is (spanyolul, angolul, angolul közel-keleti emberekkel és angolul indiai emberekkel teszteltem). Szóval azt mondanám, hogy szinte hibátlan.

Sok lehetőséget kipróbáltam, és végül a tl;dv mellett döntöttem. Mivel piackutatásban dolgozom, ez a program rendkívül hasznos az interjúkból nyert információk rögzítéséhez és a leiratok részletes elemzéséhez, amelyek hibátlanok – még különböző nyelveken is (spanyolul, angolul, angolul közel-keleti emberekkel és angolul indiai emberekkel teszteltem). Szóval azt mondanám, hogy szinte hibátlan.

10. Avoma (A legjobb AI-alapú betekintés és csapatmunka)

via Avoma

Az Avoma egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amelynek célja, hogy egyetlen pontból kezelje a belső és külső interakciókat.

Leírja a találkozókat, elemzi azokat, és összefoglalókat, betekintéseket és teendőket generál, így a csapatok a teljes beszélgetések átnézése helyett a követő feladatokra koncentrálhatnak. Az automatizált témafelismerés, érzelemelemzés és üzleti intelligencia segítségével hasznos betekintéseket nyerhet a beszélgetésekből, és javíthatja a döntéshozatalt.

Az Avoma legjobb funkciói

Rögzítse és átírja automatikusan az ügyfelek hívásait és megbeszéléseit a fejlett AI-alapú átírási funkciók segítségével.

Elemezze a beszélgetéseket és a találkozók részleteit az AI-alapú beszélgetéselemző funkciók segítségével.

Azonosítsa a legfontosabb témákat és trendeket az ügyfelekkel való interakciókban nagy pontossággal.

Értékelje az ügyfelek véleményét, a legfontosabb vitapontokat és az elkötelezettség szintjét a találkozó utáni elemzésekben.

Az Avoma korlátai

Funkciói túlnyomóak lehetnek azoknak a felhasználóknak, akik egy egyszerűbb automatizált jegyzetelési megoldást keresnek.

A fejlett funkciók és a részletesebb értekezlet-elemzések ára magasabb, mint más Tactiq alternatívák esetében.

Avoma árak

AI Meeting Assistant : 29 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Conversation Intelligence : 69 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Revenue Intelligence: 99 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A felhasználók kedvelik az Avoma funkcióit, amelyek a találkozók átírási eszközeinek és a bevételi intelligencia eszközöknek a kombinációját jelentik. Egy felhasználó így fogalmazott:

Az Avoma számomra leghasznosabb része a hívásaim utáni visszajelzés. Például, hogy mennyi időt beszéltem én, és mennyi időt beszélt az ügyfél a hívások során. Néhány hívás során hajlamos vagyok túl sokat beszélni, így ez lehetővé tette számomra, hogy visszanézzem őket, és megnézzem, mennyire vagyok hajlamos erre. Egy másik funkció, amelyet minden hívásnál használok, a ponttábla funkció. Ez önmagában is segített javítani a hívásaim minőségét.

Az Avoma számomra leghasznosabb része a hívásaim utáni visszajelzés. Például, hogy mennyi időt beszéltem én, és mennyi időt beszélt az ügyfél a hívások során. Néhány hívás során hajlamos vagyok túl sokat beszélni, így ez lehetővé tette számomra, hogy visszanézzem őket, és megnézzem, mennyire vagyok hajlamos erre. Egy másik funkció, amelyet minden hívásnál használok, a ponttábla funkció. Ez önmagában is segített javítani a hívásaim minőségét.

➡️ Olvassa el még: A legjobb AI-alapú értekezlet-összefoglalók

11. MeetGeek (A legjobb automatizált értekezletkezeléshez és nyomon követéshez)

via MeetGeek

A MeetGeek egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely automatizálja a felvételek készítését, az értekezletek átírását és összefoglalását. Az eszköz ideális üzleti értekezletek eredményeinek nyomon követéséhez, különösen az értékesítés, az ügyfélsiker és a projektmenedzsment területén.

Az eszköz AI-t használ a megbeszélésekkel kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentésére, így a résztvevők a megbeszélésre koncentrálhatnak. Ezért kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek minimalizálni szeretnék a megbeszélések utáni feladatokat és következetes utánkövetést szeretnének biztosítani.

A MeetGeek legjobb funkciói

Az AI-alapú értekezlet-átírási funkciók segítségével nagy pontossággal rögzítheti és átírhatja az értekezleteket.

Készítsen automatizált összefoglalókat a megbeszélésekről, a legfontosabb tanulságokkal és teendőkkel együtt.

Jelölje meg a további teendőket, és automatikusan rendeljen hozzájuk nyomon követési feladatokat a megbeszélések után.

Integrálja más videokonferencia-platformokkal, mint például a Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet és mások.

A MeetGeek korlátai

Bár automatizálja a találkozók átiratát és a nyomon követést, nem kínál olyan mélyreható elemzési vagy beszélgetés-elemzési funkciókat, mint más Tactiq alternatívák.

MeetGeek árak

Alap: Örökre ingyenes

Pro : 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59 USD/hó felhasználónként

MeetGeek értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A felhasználóknak tetszik, hogy ez az AI-alapú értekezlet-asszisztens segít az értekezletek átírásában. Az egyik felhasználó így fogalmazott:

Imádom, hogy nem kell jegyzeteket készítenem, feljegyzéseket készítenem, vagy akár megpróbálnom kitalálni, mit hagytam ki, mert még ha nem is vagyok jelen a találkozón, a MeekGeek ott lesz helyettem, és mindent részletesen összefoglal! Segít megszervezni a dolgokat, és mindig egy lépéssel előrébb járni!

Imádom, hogy nem kell jegyzeteket készítenem, feljegyzéseket készítenem, vagy akár megpróbálnom kitalálni, mit hagytam ki, mert még ha nem is vagyok jelen a találkozón, a MeekGeek ott lesz helyettem, és mindent részletesen összefoglal! Segít megszervezni a dolgokat, és mindig egy lépéssel előrébb járni!

Bónusz AI-találkozóeszközök, amelyeket érdemes kipróbálni A már bemutatott népszerű Tactiq alternatívákon túl, íme néhány kevésbé ismert, de hatékony AI-alapú értekezlet-asszisztens, amelyeket érdemes kipróbálni: Jamworks : Egy intelligens értekezlet-asszisztens, amelyet diákok és szakemberek számára terveztek, és amely lehetővé teszi számukra a fontos beszélgetések rögzítését, átírását és kiemelését.

Sembly AI : Fejlett, AI-alapú asszisztens, amely leírja, összefoglalja és kivonja a legfontosabb információkat a találkozókból, miközben integrálódik a Slack és a Trello alkalmazásokkal.

Supernormal : Könnyű AI jegyzetelő eszköz, amely automatikus összefoglalásokkal valós időben rögzíti és rendszerezi a megbeszéléseken elhangzottakat.

Vedd kézbe az irányítást a ClickUp segítségével

A megfelelő értekezlet-átírási eszköz megváltoztathatja a csapat együttműködését és növelheti a termelékenységet. Bár a Tactiq egy megbízható választás, az általunk bemutatott alternatívák olyan egyedi funkciókat kínálnak, amelyek jobban megfelelhetnek az Ön igényeinek.

Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik. Az AI-alapú értekezlet-átírással, automatizált teendőkkel és zökkenőmentes együttműködési eszközökkel a ClickUp biztosítja, hogy minden értekezlet produktív és megvalósítható legyen – függetlenül attól, hogy Ön értékesítéssel, ügyfélszolgálattal vagy projektmenedzsmenttel foglalkozik.

Kezdje el még ma használni a ClickUp-ot, és tapasztalja meg az intelligens módszert a találkozók kezelésére, az előrehaladás nyomon követésére és az eredmények elérése érdekében! 🚀