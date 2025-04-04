A 11 legjobb Notta alternatíva a pontos átíráshoz

Hosszú megbeszélések során könnyű elveszíteni a koncentrációt, de a leiratok segítenek felzárkózni. Mi a hátránya? A kézi leírás lassú és, őszintén szólva, unalmas. Ez az a pont, ahol az AI leírási eszközök, mint például a Notta, megpróbálják megkönnyíteni a dolgokat.

De van egy bökkenő: a Notta felülete nem a leg intuitívabb, és ha az angol nem az első nyelve, akkor a leiratok pontossága is kérdéses lehet. A beszélők azonosításával is gondjai vannak, ami megnehezíti a több beszélős találkozók követését.

Ha Notta alternatívát vagy akár olyan AI átírási szoftvert keres, amely pontosabb átírásokat, jobb használhatóságot és fejlett funkciókat kínál, akkor jó helyen jár.

Egy hétnyi tesztelés (és túl sok kávé) után összeállítottuk a 11 legjobb Notta alternatívát, bemutatva azok legfontosabb jellemzőit, hátrányait és árait, hogy segítsünk megtalálni az Ön igényeinek leginkább megfelelő AI átírási eszközt.

Akkor lássunk hozzá!

⏰ 60 másodperces összefoglaló ClickUp : A legjobb a munkafolyamatok és a leírások egy helyen történő kezeléséhez A legjobb a munkafolyamatok és a leírások egy helyen történő kezeléséhez Descript: A legjobb AI-alapú hangtartalom-szerkesztéshez Fireflies. ai: A legjobb a témák automatikus felismeréséhez Otter. ai: A legjobb egyéni nyelvfelismeréshez Fellow: A legjobb megoldás a leiratok strukturált munkafolyamatokká alakításához Sonix: A legjobb többnyelvű átíráshoz Rev: Legalkalmasabb emberi ellenőrzésű átiratok készítésére Trint: Legalkalmasabb nagy médiavállalatok számára Avoma: A legjobb értékesítési beszélgetések elemzéséhez Fathom: Legalkalmasabb szabadúszók és egyéni vállalkozók számára Tl;dv: A legjobb találkozói kivonatok készítéséhez

Mit kell keresnie egy Notta alternatívában?

Ha a választott Notta alternatíva nem felel meg minden elvárásodnak, akkor visszatérsz a kiindulási pontra. Hogy megkíméljük a gondtól, íme néhány fontos funkció, amelyre figyelni kell egy hatékony AI átírási eszköznél:

Pontos, AI-alapú átírás: Válasszon egy Notta alternatívát, amely pontos automatikus átírással és olyan fejlett funkciókkal rendelkezik, mint a beszélő azonosítása, az érzelmek felismerése és az érzelmek elemzése, hogy mélyebb betekintést nyerjen.

Biztonság: Válasszon olyan eszközt, amely végpontok közötti titkosítással rendelkezik és megfelel az iparági szabványoknak, például a SOC 2 és a GDPR előírásainak, különösen, ha pénzügyi vagy egészségügyi területen dolgozik.

Valós idejű együttműködés: Keressen olyan átírási szoftvert, amely támogatja a megosztott munkaterületeket, a csapat jogosultságokat és a valós idejű szerkesztést, hogy növelje a termelékenységet.

Feliratok és nyelvi fordítás: Válasszon egy olyan opciót, amely feliratokat generál és videókat fordít, hogy globális közönséget érhessen el.

Költséghatékonyság: Keressen olyan AI-alapú átírási eszközt, amely rugalmas árazási tervekkel rendelkezik, és az Ön vállalkozásának méretéhez igazodik, anélkül, hogy megterhelné a költségvetését.

Többféle integráció: Válasszon olyan szoftvert, amely összekapcsolható a meglévő CRM-, projektmenedzsment- és kommunikációs eszközeivel, így biztosítva a zökkenőmentes munkafolyamatot.

Offline funkciók: Válasszon egy olyan Notta-konkurens alkalmazást, amely internetkapcsolat nélkül is működik, így bármikor és bárhol átírhatja az audio- és videofájlokat.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egy szuperalkalmazást használnánk, amely mindent megcsinál? A ClickUp, mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, egyetlen platformon egyesíti a feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentráljon, míg az AI elvégzi a többit.

A 11 legjobb Notta alternatíva 2025-ben

Tudja, mire van szüksége? Fedezze fel a 2025-ös év 11 legjobb Notta alternatíváját:

1. ClickUp (A legjobb a munkafolyamatok és a leírások egy helyen történő kezeléséhez)

Koncentráljon a megbeszélésekre, míg a ClickUp AI Notetaker mindent leír Önnek.

A lista élén a ClickUp áll – ez egy olyan alkalmazás, amely egyetlen platformon tartja rendben a találkozókat, dokumentumokat, feladatokat és projekteket.

A ClickUp AI Notetaker a tárgyalási termelékenységi csomag legértékesebb eleme. A funkció a felvételt, a leírást és az összefoglalást egyetlen, egyszerűsített folyamatba egyesíti, így Ön továbbra is a munkájára koncentrálhat, miközben a program a háttérben dolgozik.

Csak kapcsolja be, és automatikusan kereshető átiratokat generál, kiemeli a legfontosabb pontokat, és segít feladatok létrehozásában közvetlenül a találkozó jegyzetekből. Nincs többé kapkodás a jegyzeteléshez vagy a teendők elfelejtése – csak világos, rendezett jegyzetek minden találkozó után.

Ezután bízza a ClickUp Brain-re, a platform natív AI-társára, hogy egyszerű szöveges utasításokkal hozzáférjen a legfontosabb pontokhoz, feladatlistákhoz és automatikus haladásfrissítésekhez.

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt összefoglalhatja a találkozó jegyzeteket.

Ezt követően egyszerűen rendszerezze és kezelje az összes értekezlethez kapcsolódó adatot a ClickUp Meetings segítségével. Az eszközkészlet mindent kezel, a rich text szerkesztéstől a csekklista készítésig, hogy segítsen Önnek a napirendjét követni.

Készítsen listát minden fontos feladatáról és ötletéről a ClickUp Notepad alkalmazásban.

Hosszú átírásod vagy részletes értekezlet-összefoglalód van? Egyszerűen feltöltheted a ClickUp Docs -ba, és valós időben együttműködhetsz a csapatoddal. Inkább egy helyre van szükséged a gyors ötletek és a teendőlisták számára? A ClickUp Notepad egyszerű, rendezett teret biztosít, ahol mindent rendszerezhetsz.

Ingyenes sablon letöltése Összefoglalja megbeszéléseit és döntéseit a Találkozó jegyzőkönyv sablon segítségével.

Szüksége van egy kis segítségre? Nézze meg a ClickUp testreszabható sablonok könyvtárát, hogy megbeszélései szervezettek és zökkenőmentesek legyenek.

Például a ClickUp Meeting Minutes Template beépített szakaszokkal rendelkezik a napirendek, a legfontosabb megállapítások, a kijelölt feladatok és a nyomon követések számára, így könnyedén nyomon követheti a megbeszéléseket, a döntéseket és a teendőket egy helyen.

A ClickUp legjobb funkciói

Rögzítse a valós idejű átírásokat és összefoglalókat a találkozók során

Az AI által generált értekezletjegyzeteket közvetlenül nyomon követhető feladatokká alakíthatja

Tartalom fordítása több mint 10 nyelvre, beleértve a kínait és az arabot is

Automatizálja a standupokat, a feladatkiosztásokat, a határidőket és a prioritásokat a ClickUp Automations segítségével.

Integrálható több mint 1000 üzleti alkalmazással, például a Loommal, a Zendeskel és még sok mással.

Hozzáférhet a találkozókezelési sablonokhoz, például a ClickUp Meeting Notes sablonhoz , hogy kezelje jegyzetét és összefoglalóját.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak tanulási görbével kell szembenézniük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 6 dolláros áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

💡Profi tipp: Az átírás nem az egyetlen dolog, amiben a ClickUp Brain mestere. Az egyéni automatizálási szabályok létrehozásától a személyes standupok generálásáig – íme néhány eszköztipp, amit a ClickUp mesterséges intelligenciája tud, mint állandó munkatársad.

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Nagyon tetszik, hogy ez egyszerre jegyzetelő és projektmenedzsment alkalmazás is. A funkciók és a konfiguráció megkönnyítik a több projekt nyomon követését, valamint az összes feladatot tartalmazó irányítópultok megtekintését.

Nagyon tetszik, hogy ez egyszerre jegyzetelő és projektmenedzsment alkalmazás is. A funkciók és a konfiguráció megkönnyítik a több projekt nyomon követését, valamint az összes feladatot tartalmazó irányítópultok megtekintését.

➡️ Olvassa el még: A legjobb dokumentum-együttműködési szoftverek

2. Descript (A legjobb AI-alapú hangtartalom-szerkesztéshez)

via Descript

Sok podcaster, videószerkesztő és távoli csapat használja a Descriptet annak kiváló intelligens szerkesztési funkciói miatt.

A platform az egyszerű átíráson túlmutat, mivel lehetővé teszi az audio- és videofájlok szerkesztését az átírás szövegének megváltoztatásával.

Például az Overdub funkcióval létrehozhat egy valósághű AI-klónt a hangjáról, vagy kész hangokat használhat a hibák kijavításához – csak be kell írnia a helyes szöveget, és a Descript természetes hangzású hanganyagot generál hozzá.

Ezeken felül a Descript AI-alapú hangregenerálási, háttérzaj-eltávolítási és hangfelismerési funkciókkal is rendelkezik – mindezt egy könnyen használható, együttműködésen alapuló platformon.

A Descript legjobb funkciói

Szerezzen be AI-alapú átiratokat, amelyek pontossága akár 95% is lehet, több mint 25 nyelven.

Szerkessze a komplex hangfájlokat és javítsa ki a felvételeket az átírás szövegének megváltoztatásával.

Hangok klónozása és hanganyagok újrateremtése újrarögzítés nélkül

Automatikusan eltávolítja a töltelékszavakat, a kínos szüneteket és a háttérzajt.

Exportálja a leiratokat olyan formátumokba, mint SRT, VTT és PDF.

Integrálható több mint 1000 harmadik féltől származó eszközzel a Zapier segítségével.

A Descript korlátai

A kezdőknek nehéz megtanulni

Descript árak

Hobbista csomag: 24 USD/hó felhasználónként

Creator Plan: 39 USD/hó felhasználónként

Üzleti terv: 70 USD/hó felhasználónként

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5,0 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,8/5,0 (170+ értékelés)

👀 Tudta? Az átírás már évezredek óta létezik – jóval azelőtt, hogy az AI átvette ezt a feladatot! Az első ismert átírók, vagy írnokok, i. e. 3400-ban jelentek meg az ókori Egyiptomban. Mindent kézzel rögzítettek, és évszázadokon át kulcsszerepet játszottak a dokumentációban, egészen addig, amíg a nyomda a 1400-as években megváltoztatta a helyzetet.

3. Fireflies. ai (A legjobb a témák automatikus felismeréséhez)

A Fireflies. ai részletes, kereshető jegyzetek készítése mellett automatikusan nyomon követi és címkézi a leírás során felmerülő legfontosabb vitapontokat, ezzel is segítve a szakemberek munkáját.

Pontosan megérti az iparág-specifikus kifejezéseket, és valós időben rendszerezi a beszélgetéseket. Például egy termékmegbeszélés során a szakaszokat „Költségvetés”, „Ütemezés” és „Funkciók” címkével láthatja el, így gyorsan megtalálhatja a szükséges információkat anélkül, hogy az egész átiratot át kellene kutatnia.

Fireflies. ai legjobb funkciói

Írja le a találkozókat 90%-os pontossággal, több mint 30 nyelven

Hozzászólások és reakciók hozzáadása az átírások egyes szakaszaihoz

Ossza meg a találkozó jegyzeteket a csapat tagjaival valós időben

Elemezze az értekezleteket, hogy azonosítsa az érzelmeket a beszélgetési intelligencia segítségével

Csatlakozzon több mint 60 natív és harmadik féltől származó alkalmazáshoz, például a Zoomhoz és a Zapierhez.

Fireflies. ai korlátai

Esetenként tévesen azonosítja a beszélőket

Egyes felhasználók a kezelőfelületet nehézkesnek találják.

Fireflies. ai árak

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 29 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 39 USD/hó/felhasználó

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fireflies. ai-ről a valódi felhasználók?

A szoftvert egyszerűen használhatónak és könnyen hozzáférhetőnek találtam. A jegyzőkönyvek ugyanolyan jók, mint az ember által készítettek, ráadásul audio-/videofelvétel, átírás és néhány hasznos extra funkció is rendelkezésre áll.

A szoftvert egyszerűen használhatónak és könnyen hozzáférhetőnek találtam. A jegyzőkönyvek ugyanolyan jók, mint az ember által készítettek, ráadásul audio-/videofelvétel, átírás és néhány hasznos extra funkció is rendelkezésre áll.

4. Otter. ai (A legjobb egyéni nyelvfelismeréshez)

A diákok, kutatók és újságírók az Otter.ai-t részesítik előnyben, mert testreszabható szókincs funkciója lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a megbeszélések előtt iparág-specifikus szavakat, neveket és szakszavakat adjanak hozzá.

Például, ha egy orvosi kutató olyan kifejezéseket használ, mint „immunfluoreszcens mikroszkópia” vagy „endoplazmatikus retikulum”, a platform a jövőbeni felvételek során helyesen fogja felismerni őket.

Emellett az Otter 30 másodperces értekezletjegyzőkönyveket, összefoglalókat, valós idejű feliratokat, szerkeszthető jegyzeteket és lejátszási lehetőséget kínál a maximális együttműködés és termelékenység érdekében.

Otter. ai legjobb funkciói

Használja az Otter Botot hívások, interjúk és podcastok valós idejű átírásához.

Összefoglalók és kiemelt részek automatikus generálása a beszélők azonosításával

Hozzon létre egyéni szókincset konkrét nevek, rövidítések és szakszavak számára

Állítsa be a lejátszási sebességet 0,5x és 3x között.

Exportálja a leiratokat különböző formátumokban, például PDF, SRT és MP3 formátumban.

Szinkronizálja az iOS, Outlook és Google naptárakkal, hogy nyomon követhesse a tervezett eseményeket.

Otter. ai korlátai

Az ingyenes verzió 30 perces felvételi korlátot tartalmaz.

A szerkesztés nehézkessé és zavarossá válhat

Otter. ai árak

Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter. ai-ről a valódi felhasználók?

Imádom. A mindennapi segédeszközöm a találkozókhoz. A leírásokat a felvétel után egy kicsit módosítani kell, hogy kijavítsam a szakzsargont, a motyogást és néhány helyesírási hibát, de ha ezt megcsinálom, az Otter bot remekül működik. Megkérem, hogy foglalja össze a dolgokat, készítsen e-mail vázlatokat a nyomon követéshez, sőt, elemezze a beszélgetéseket, hogy kiderüljenek a kiváltó okok és hasonló dolgok.

Imádom. A mindennapi segédeszközöm a találkozókhoz. A leírásokat a felvétel után egy kicsit módosítani kell, hogy kijavítsam a szakzsargont, a motyogást és néhány helyesírási hibát, de ha ezt megcsinálom, az Otter bot remekül működik. Megkérem, hogy foglalja össze a dolgokat, készítsen e-mail vázlatokat a nyomon követéshez, sőt, elemezze a beszélgetéseket, hogy kiderüljenek a kiváltó okok és hasonló dolgok.

💡Pro tipp: A ingyenes csomag korlátai miatt sok felhasználó hajlamos alternatívákat keresni az Otter helyett. Ha Ön is közéjük tartozik, itt van egy lista a legjobb Otter.ai alternatívákról!

5. Fellow (A legjobb a jegyzetek strukturált munkafolyamatokká alakításához)

via Fellow

A Fellow nem csak egy AI-alapú átírási eszköz, hanem egy értekezletkezelő rendszer, amely automatikusan a beszélgetéseket cselekvési tételekké alakítja és nyomon követi azokat.

Az AI azonosítja a legfontosabb pontokat (például a döntéshozatali mondatokat), és kereshető szakaszokba rendezi őket, mint például napirendek, jegyzetek, döntések és feladatok. Tehát, ha valaki azt mondja: „Adjuk ezt a feladatot Leah-nak”, a Fellow létrehozhat egy feladatot Leah-nak, megadhatja a határidőt, és összekapcsolhatja a találkozó jegyzetével.

Az eszköz integrálható olyan CRM-platformokkal is, mint az Asana és a ClickUp, így segítségével összevonhatja a találkozókat különböző feladatokkal és projektekkel.

A legjobb funkciók

Jegyzetek átírása és rögzítése 35 nyelven

Használjon több mint 500 sablont, hogy valós időben készítsen jegyzeteket és napirendeket a csapatával.

A teendők kiosztása és nyomon követése közvetlenül a találkozó jegyzetekből

Csatlakozzon több mint 50 natív integrációhoz, beleértve a CRM-et, a videokonferencia-platformokat, mint például a Microsoft Teams, és a naptárakat.

Társaik korlátai

A teendők nem rendezhetők esedékességi dátum szerint

Az alkalmi hibák hatással lehetnek a mentett jegyzetekre.

Fellow árak

Ingyenes

Csapat: 11 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 23 USD/hó felhasználónként

Solo: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Társak értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Fellow-ról a valódi felhasználók?

A Fellow jelentősen javította a szervezettségemet és a termelékenységemet a találkozók terén. Lehetővé teszi, hogy minden nap rendkívül felkészülten érkezzek – így a megbeszéléseken több figyelmet tudok szentelni és átgondoltabban tudok részt venni. Ha pedig nem tudok részt venni egy találkozón, a Fellow mesterséges intelligenciája által generált felvételek és átiratok jobbak, mint bármelyik másik platformé, amit eddig használtam.

A Fellow jelentősen javította a szervezettségemet és a termelékenységemet a találkozók terén. Lehetővé teszi, hogy minden nap rendkívül felkészülten érkezzek – így a megbeszéléseken több figyelmet tudok szentelni és átgondoltabban tudok részt venni. Ha pedig nem tudok részt venni egy találkozón, a Fellow mesterséges intelligenciája által generált felvételek és átiratok jobbak, mint bármelyik másik platformé, amit eddig használtam.

6. Sonix (a legjobb többnyelvű átíráshoz)

via Sonix

A nemzetközi csapatokkal rendelkező vállalatok nagyban profitálhatnak a Sonix többnyelvű szakértelméből – több mint 53 nyelven átírja az audio- vagy videofájlokat, anélkül, hogy külön nyelvi modellekre lenne szükség.

Ez az AI átírási szoftver automatikusan felismeri a nyelvváltozásokat ugyanazon felvételen belül, és pontosan kezeli a különböző akcentusok és dialektusok beszédfelismerését. Még a nem angol karakterek és írásjelek helyes formázását is megőrzi.

A Sonix legjobb funkciói

Szerezzen be AI által generált összefoglalókat, fejezetcímeket és témafelismerést

A beszélőfelismerés és az időbélyegek segítségével közvetlenül a böngészőben szerkesztheti a leiratokat.

Használja a Sonix médialejátszót videoklipek vagy teljes átiratok megosztásához.

Töltsön fel és egyesítsen több hangsávot egy átírásba

Integrálható több mint 25 eszközzel, például a Salesforce-szal és a Skype-pal.

A Sonix korlátai

Nincs mobilalkalmazása.

Más programokhoz képest korlátozott szerkesztési lehetőségek

Sonix árak

Minden csomaghoz tartozik egy platform és óradíj alapú AI átírási és fordítási díjak.

Alapcsomag: 0 USD + 10 USD/óra

Prémium: 22 USD/hó felhasználónként + 5 USD/óra (AI átírás) + 3 USD/óra (AI fordítás)

Vállalati: Egyedi árazás

Sonix értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (130+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A Bell Labs az 1950-es években építette meg az első beszédfelismerő rendszert, az Audrey-t. Az egész szobát elfoglalta, és csak az 1-9-es számokat tudta felismerni – de 90%-os pontossággal!

7. Rev (A legjobb emberi ellenőrzésű átiratok készítéséhez)

via Rev

A Rev a legjobb megoldást kínálja, mivel az AI-t emberi átírókkal kombinálja, így elérve a 99% feletti pontosságot.

Ez a hibrid megközelítés lehetővé teszi a szakértők számára, hogy áttekintsék és kijavítsák az automatizált átírásokban található hibákat. Különösen hasznos jogi, orvosi és tudományos munkákhoz, ahol még a kisebb hibák is nagy hatással lehetnek.

A platform beszéd-szöveggé alakító API-kat is kínál, és lehetővé teszi a szerkesztést, kiemelést, megjegyzések hozzáadását és feliratok hozzáadását 17 nyelven.

A Rev legjobb funkciói

35+ nyelven történő automatikus beszédfelismerés

Rögzítse és jelölje meg a legfontosabb pillanatokat a mobilalkalmazás segítségével

Automatizálja a nagyméretű átírásokat API-integrációval

Integrálja a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams alkalmazásokkal a VoiceHub segítségével.

Az AI Transcript Assistant segítségével nyerhet betekintést és készíthet összefoglalókat.

Rev korlátozások

Nehézségek a különböző akcentusok felismerésében

A felhasználóknak nehézséget okoz a beszélők nevének beírása

Rev árak

Ingyenes

Alap: 14,99 USD/felhasználó havonta

Pro: 34,99 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

A maximális rugalmasság érdekében percről percre megtervezett átírásokat, feliratokat és feliratozásokat is kínál, amelyek közül az AI és az emberi változatok közül választhat.

Rev értékelések és vélemények

G2: 4,7/5,0 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Trint (legalkalmasabb nagy médiavállalatok számára)

via Trint

A BBC és a The Washington Post olyan nagy hírügynökségek bizalmát élvező Trint népszerű választás újságírók és riporterek körében, mert könnyedén kezeli és rendszerezi a nagy mennyiségű átiratot.

Az Otterhez hasonlóan rendelkezik egy szókincsépítővel, ahol a csapatok saját szókincslistákat hozhatnak létre (például politikai kifejezések vagy regionális irodák) és megoszthatják azokat a pontosság javítása érdekében. Ezenkívül támogatja a valós idejű együttműködést, több mint 30 nyelvet ismer fel, és átírja a leiratokat podcastokká és cikkekké.

A Trint legjobb funkciói

Jelölések, jelölők, címkék és megjegyzések segítségével valós időben szerkesztheti a fájlokat a csapatával.

Szólás-szöveg átírás több mint 30 nyelven

Használja a gyorskereső funkciót, hogy konkrét témákat és információkat keressen.

Azonnali feliratok automatikus generálása

A Trint korlátai

Az átírás lassú

Nem tud jól megkülönböztetni a beszélőket

A Trint árai

Starter: 80 USD/hó/felhasználó

Haladó: 100 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Trint értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (60+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Trintről a valódi felhasználók?

A Trint felülete megfelelő, és nagyon jól értelmezi a tartalmat. Használható akkor is, ha egy másik nyelvi háttérrel rendelkező személyt interjúznak. Néhány esetben bizonyos dialektusok felvételei hibákat tartalmaznak, amelyeket az érintett személyek kijavítanak.

A Trint felülete megfelelő, és nagyon jól értelmezi a tartalmat. Használható akkor is, ha egy másik nyelvi háttérrel rendelkező személyt interjúznak. Néhány esetben bizonyos dialektusok felvételei hibákat tartalmaznak, amelyeket az érintett személyek kijavítanak.

9. Avoma (A legjobb értékesítési beszélgetések elemzéséhez)

via Avoma

Az Avoma egy jó mesterséges intelligenciával működő értekezlet-asszisztens értékesítési csapatok számára, amely nem csak leírja a hívásokat, hanem profi módon elemzi is őket.

Vegyük például a Deal Intelligence funkciót. Ha egy potenciális ügyfél azt mondja: „Jövő hónapban meg kell beszélnünk a jogi osztályunkkal”, az AI nemcsak leírja ezt, hanem lehetséges késedelemként is megjelöli, emlékeztetőt állít be, és nyomon követi a hasonló trendeket az értékesítési folyamatban.

Így csapataid számos hívás során felismerhetik a gyakori ellenvetéseket, vásárlási szándékot jelző jeleket és a versenytársakra való utalásokat.

Az Avoma legjobb funkciói

Elemezze a résztvevők érzelmeit

Készítsen tömör értekezlet-összefoglalókat a legfontosabb pontokkal és teendőkkel!

Használjon eredménykártyákat a találkozók elemzéséhez és fejlesztéséhez

Automatizálja a nyomon követő e-maileket összefoglalók és következő lépésekkel

Integrálja CRM eszközökkel, mint például a HubSpot és a Pipedrive, hogy hasznos információkhoz jusson.

Az Avoma korlátai

Az elemzések korlátozott testreszabhatósága

Lassú lehet a betöltése

Avoma árak

AI Meeting Assistant: 29 USD/hó felhasználónként

Conversation Intelligence: 69 USD/hó felhasználónként

Revenue Intelligence: 99 USD/hó felhasználónként

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Fathom (A legjobb szabadúszók és egyéni vállalkozók számára)

via Fathom

A legtöbb AI-alapú értekezleteszköz néhány órára korlátozza az ingyenes felhasználókat, vagy tárolási korlátokat állít be, de a Fathom nem – nagylelkű ingyenes csomagja korlátlan értekezletfelvételeket, átírásokat és tárolási lehetőséget tartalmaz.

Ez az eszköz, amely a szabadúszók és a nonprofit szervezetek számára ideális, korlátozások nélkül rögzíti és átírja az összes találkozóját. Emellett AI-alapú találkozóösszefoglalók, alapvető keresési funkciók és 25 nyelv támogatása is rendelkezésre áll, így költséghatékony választás azok számára, akik egyedül vezetnek vállalkozást.

A Fathom legjobb funkciói

Automatizálja és szinkronizálja a hívásjegyzeteket olyan CRM-rendszerekkel, mint a Salesforce és a HubSpot.

Jegyzeteljen 25 nyelven, beleértve a spanyolt és a franciát is.

Az értekezlet után azonnal hozzáférhet a felvételekhez

Integrálja közvetlenül több mint 10 eszközbe és még többbe a Zapier segítségével.

Fathom korlátai

A találkozók összefoglalói nem szerkeszthetők.

Az Ask Fathom csak egyetlen hívásra vagy felvételre alkalmazható.

Fathom árak

Ingyenes

Prémium: 19 USD/hó felhasználónként

Csapatcsomag: 29 USD/hó felhasználónként

Team Edition Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (4500+ értékelés)

Capterra: 5/5 (több mint 600 értékelés)

11. Tl;dv (A legjobb találkozói kivonatok készítéséhez)

A Tl;dv, más néven „too long didn’t view” (túl hosszú, nem néztem meg) nevének megfelelően a hosszú találkozókat rövid, megosztható videoklipekké alakítja át, amelyekhez átiratok is tartoznak.

A program automatikusan azonosítja a hosszú megbeszélések legfontosabb pillanatait a beszédminták, a hangnem és a részvétel elemzésével. Ezután rövid, átirattal összekapcsolt klipeket hoz létre, amelyeket azonnal megoszthat.

Így a csapattagok a teljes megbeszélést megnézve is megkapják a legfontosabb pontokat, ami hasznos választás azoknak a távoli csapatoknak, akiknek gyors frissítésekre van szükségük.

Tl;dv legjobb funkciók

Összefoglalja a jegyzeteket a tl;dv jegyzetelőjével

Automatikus átírás több mint 30 nyelven

A teljes értekezlet helyett a időbélyeggel ellátott kiemelt részeket tekintse át

Kövesse nyomon a találkozók részvételét, hogy lássa, ki nézi meg a felvételeit.

Integráció több mint 5000 népszerű eszközzel a Zapier segítségével

Testreszabhatja a jelentések témáit és sablonjait

Tl;dv korlátozások

A mobil verzió nem annyira intuitív

A találkozók felvételei 3 órára korlátozódnak.

Tl;dv árak

Örökre ingyenes

Pro: 29 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 98 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Tl;dv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Vélemények nem elérhetők

Mit mondanak a tl;dv-ről a valódi felhasználók?

A TL;DV életmentő volt számomra, különösen ADHD-s emberként. Legyünk őszinték: a megbeszélések során a koncentráció és minden apró részlet nyomon követése nem éppen az erősségünk. Ez az, ahol ez az eszköz igazán kiemelkedik. Lehetővé teszi, hogy teljes mértékben a tényleges beszélgetésre koncentráljak, anélkül, hogy jegyzeteket kellene firkálnom vagy megpróbálnom mindent megjegyezni.

A TL;DV életmentő volt számomra, különösen ADHD-s emberként. Legyünk őszinték: a megbeszélések során a koncentráció és minden apró részlet nyomon követése nem éppen az erősségünk. Ez az, ahol ez az eszköz igazán kiemelkedik. Lehetővé teszi, hogy teljes mértékben a tényleges beszélgetésre koncentráljak, anélkül, hogy jegyzeteket kellene firkálnom vagy megpróbálnom mindent megjegyezni.

Átírás, összefoglalás, rendszerezés – a Notta alternatívája, amely mindent megcsinál!

A találkozók jegyzetelése és átírása nem csupán a feljegyzések megőrzését szolgálja, hanem segít a csapatoknak egy hullámhosszon maradni, emlékezni a legfontosabb részletekre és a beszélgetéseket cselekvéssé alakítani. A megfelelő AI-alapú átírási eszköz pedig kulcsfontosságú ahhoz, hogy ez a folyamat zökkenőmentesen zajlódjon.

A „legjobb” eszköz azonban attól függ, hogy mire van szüksége. Ha például szűkös a költségvetése, akkor a Fathom lehet a jó választás. Ha a pontosság a legfontosabb, akkor a Rev lehet a megfelelőbb.

Ha azonban a leíráson túlmutató megoldásra van szüksége, akkor a ClickUp a legjobb választás. Nemcsak pontos, AI-alapú leírást biztosít, hanem a jegyzeteket közvetlenül összekapcsolja a feladatokkal, projektekkel és munkafolyamatokkal.

Olyan fejlett funkciókkal, mint a valós idejű átírás, kereshető átiratok, legfontosabb pontok és automatikus feladat létrehozás, a ClickUp a találkozókat további gond nélkül megvalósítható döntésekké alakítja.

Kezdje el használni a ClickUp ingyenes csomagját, és azonnal megkapja az audio- és videohívásainak átiratát!