A 11 legjobb hangüzenetküldő eszköz a zökkenőmentes kommunikációhoz 2025-ben

Tudja, mi az, ami alulértékelt? Valakinek a hangja, amely áthatol a végtelen szövegek és hideg e-mailek zaján. Meleg. Emberi.

És egyértelmű, hogy az embereknek tetszik – a WhatsApp felhasználói naponta 7 milliárd hangüzenetet küldenek. Legyen szó gyors frissítésről, személyes hangvételű bemutatkozásról vagy alkalmi érdeklődésről, a hangüzenetek olyan pluszt adnak, amit az emojik soha nem tudnak.

A értékesítési csapatok számára készült csengetés nélküli hangüzenetektől a személyes hangulatot kölcsönző hangfájlokig, ezek az eszközök segítenek abban, hogy olyan módon lépjen kapcsolatba másokkal, amely valóban megmarad. Fogja tehát a telefonját, vegyen egy mély levegőt, és készüljön fel arra, hogy olyan hangon szólaljon meg, amelyet érdemes meghallgatni.

Íme 11 hangüzenetküldő eszköz, amelyek a zajt beszélgetéssé alakítják.

Az audioüzenetek időt takarítanak meg, segítenek a részletes jelentések tisztázásában, és még az ügyfél-elégedettséget is javítják. Íme, mire kell figyelni a hangüzenetküldő eszköz kiválasztásakor:

Hangminőség : Keressen olyan eszközöket, amelyek zajcsökkentéssel és tiszta lejátszással rendelkeznek, hogy elkerülje a torzítást.

Könnyű használat : Az egyszerű felület gyors felvételi és lejátszási lehetőségekkel biztosítja a hatékonyságot.

Több platformon való támogatás : A legjobb eszközök többféle eszközön is működnek, a mobiloktól a számítógépekig.

Integrációk : Ha Slacket, WhatsAppot vagy projektmenedzsment alkalmazásokat használ, a zökkenőmentes integráció növelheti a termelékenységet.

Leírási funkciók : Az AI-alapú leírások segítségével a hangjegyzetek szöveggé alakíthatók, így könnyen vissza lehet rájuk utalni, és szükség esetén : Az AI-alapú leírások segítségével a hangjegyzetek szöveggé alakíthatók, így könnyen vissza lehet rájuk utalni, és szükség esetén hatékonyan lehet kommunikálni.

Lejátszásvezérlők : Az olyan funkciók, mint a sebesség beállítása, a visszatekerés és a könyvjelzők, rugalmasabbá teszik a hallgatást.

Adatvédelem és biztonság : A végpontok közötti titkosítás biztosítja, hogy az érzékeny üzenetek védve maradjanak

Tárolás és felhőalapú szinkronizálás : Az üzenetek eszközök közötti mentésének és elérésének képessége elengedhetetlen a hosszú távú használathoz.

Együttműködési eszközök: Csapatok számára olyan opciók, mint a megosztott hangjegyzetek, címkézés és feladatkiosztás javítják a munkafolyamatot

💡 Profi tipp: A hangüzenetek tisztaságának javítása érdekében érdemes olyan alkalmazásokat használni, amelyek zajszűrési funkciókkal rendelkeznek. Például a ClickUp SyncUps alkalmazásával javított zajcsökkentés érhető el a hívások és hangüzenetek során.

Íme 11 hangüzenetküldő eszköz, amelyet érdemes megfontolnia:

1. ClickUp (A legjobb csapatmunkához hangjegyzetekkel)

A ClickUp Chat segítségével beszélgetései ott zajlanak, ahol a munkája is

A Slack forradalmasította a kommunikációt egyedülálló csatornák és szálak stílusával. A szétszórt csapatok gyorsabban dolgoztak, miközben jobban együttműködtek. Azonban egy évtizeddel később kommunikációs stílusa inkább akadályt jelentett, mint előnyt.

A csevegés továbbra is megszakad, és a fontos kontextus elveszik a szálakban.

Szerencsére van a ClickUp, a mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazás, amely a csevegést és az audioüzenetküldést közvetlenül integrálja a platformjába, így a kommunikáció gyorsabbá és kontextusgazdagabbá válik.

💜ClickUp Chat

A ClickUp Chat lehetővé teszi hangüzenetek rögzítését és elküldését a hosszú magyarázatok begépelése helyett. A platformon közvetlenül elérhető hangjegyzet funkcióval a csapatok hatékonyan kommunikálhatnak anélkül, hogy több eszköz között kellene váltaniuk.

Ráadásul a munkával kapcsolatos beszélgetései a tényleges munkája mellett zajlanak, így a csevegőablakból felveheti a feladatokat, információkat és hozzárendelheti a teendőket – nincs szükség fülváltásra.

Emellett kihasználhatja az AI-alapú javaslatokat is, amelyekkel összefoglalhatja a beszélgetéseket, válaszokat generálhat, beszélt nyelvet szöveggé alakíthat, vagy üzeneteket átfogalmazhat menet közben.

Azonnali együttműködés a ClickUp Syncups segítségével a zökkenőmentes csapatkommunikáció érdekében

Adja hozzá a SyncUps funkciót – rövid, célzott bejelentkezéseket közvetlenül a Csevegésen belül – és máris rendelkezésére áll egy all-in-one felület a valós idejű együttműködéshez. Az eredmény? Világosabb szándékok, kevesebb félreértés és 20%-kal hatékonyabb csapatkommunikáció.

💜 ClickUp Docs

A ClickUp nem csak a csevegésnél áll meg. Hozzáadhat hangüzeneteket hangklipek formájában a ClickUp Docs dokumentumokhoz.

Adjon hangklipeket a ClickUp Docs megjegyzéseihez a jobb kontextus érdekében

Ez megkönnyíti a részletes frissítések vagy utasítások megosztását. Az audioüzeneteket a ClickUp Tasks alkalmazásban is használhatja, amelyeket a ClickUp AI engedélyezése esetén le lehet írni, így az audiofájlok mellett írásos dokumentációt is kap.

A ClickUp Assign Comments segítségével hangüzeneteit hozzárendelheti egy csapattaghoz. Ezáltal az üzenet nem csupán egy vita része lesz, hanem egy végrehajtható feladat. Ezek az üzenetek értesítéseket generálnak és nyomon követhetők, így a hétköznapi beszélgetések egyértelmű nyomon követhető feladatokká válnak.

A megjegyzéseket közvetlenül a Feladatok vagy a Dokumentumok alkalmazásban is megoldhatja, így biztosítva, hogy a visszacsatolási ciklusok hatékonyak és szervezettek maradjanak. A csapatok számára ez azt jelenti, hogy nincs több találgatás és végtelen tisztázási szálak.

💜 ClickUp Clips

Rögzítsen és osszon meg képernyővideókat, hogy gyorsabban és világosabban elmagyarázhassa ötleteit a ClickUp Clips segítségével

Szüksége van még részletesebb információkra? A ClickUp Clips segítségével hangos narrációval rögzítheti a képernyőjét – és ez nem csak oktatóanyagokhoz használható. Használhatja arra is, hogy a rögzített hangüzeneteket gyorsan megossza közvetlenül a feladatokban vagy a csevegésekben.

Akár új csapattagot vesz fel, akár egy projekt terjedelmét járja át, akár visszajelzéseket tisztáz, a Clips segít Önnek a világos kommunikációban anélkül, hogy újabb megbeszélést kellene szerveznie.

Mivel minden dokumentálva marad és kontextusban gazdag, csapata bármikor hivatkozhat rá, így az együttműködés aszinkron, hatékony és összehangolt marad.

A ClickUp legjobb funkciói

Hangjegyzeteket közvetlenül a ClickUp Chatben hagyhat, hogy gyorsabban kommunikálhasson gépelés nélkül

Lehetővé teszi az aszinkron együttműködést, mivel a csapattagok kényelmesen hallgathatják és válaszolhatnak az üzenetekre

Csökkentse a megbeszélések számát hangjegyzetek használatával a frissítések, utasítások és pontosítások közlésére

Szinkronizálja a hangüzeneteket az eszközök között, hogy asztali számítógépéről vagy mobiljáról is hozzáférhessen azokhoz

A korábbi hangüzenetek könnyen visszakereshetők a kontextus elvesztése nélkül

Szabható jogosultságokkal szabályozhatja, hogy ki férhet hozzá a hangüzenetekhez és válaszolhat rájuk

A ClickUp korlátai

A funkciókban gazdag platform használata egy kis tanulási folyamatot igényel

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Shaymah A., a ClickUp felhasználója így nyilatkozik:

Imádom a ClickUp integrált funkcióit! A ClickUp segítségével közvetlenül dolgozhatok a beágyazott táblázatokon; ügyfeleim feltölthetik a szerződéseket, a beszállítókkal folytatott megbeszélések hangfelvételeit stb. Még e-maileket is küldhetek közvetlenül a ClickUp segítségével. A folyamat zökkenőmentes, és minden egy helyen elérhető!

🧠 Érdekesség: A beszéd akár háromszor gyorsabb, mint a gépelés. Egy stanfordi tanulmány kimutatta, hogy az emberek beszéddel percenként 161 szót értek el, míg billentyűzettel csak 53-at angol nyelven. Ez nem csak sebesség kérdése – komoly időmegtakarítást jelent a megbeszéléseken, frissítéseknél és a napi kommunikációban!

2. Slack (A legjobb munkahelyi kommunikációhoz hangüzenetekkel)

a Slack segítségével

A gyors bejelentkezések, a projektfrissítések és a csapatmegbeszélések nem mindig igényelnek hosszú szöveges üzeneteket. A Slack hangüzenetei természetesebb kommunikációs módot kínálnak, amelynek segítségével a felhasználók gyorsabban tudják elmagyarázni a bonyolult ötleteket.

A Huddles funkció megkönnyíti a munkahelyi kommunikációt, és gyorsan felváltotta a felesleges értekezleteket. Ahelyett, hogy végtelen Slack-szálakkal bajlódnának, a csapatok gyors hangüzeneteket küldhetnek, és így fenntarthatják a lendületet.

A projektmenedzsment, a dokumentummegosztás és az automatizálás integrációival a Slack kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyeknek nem csak hangüzenetekre van szükségük. Minden összekapcsol, a napi állásfoglalásoktól és a névjegyzékektől a sürgős projektfrissítésekig.

A Slack legjobb funkciói

Küldjön hangüzeneteket, amelyeket automatikusan leírnak és kereshetővé tesznek

Válaszoljon a hangüzenetekre emoji-kkal ahelyett, hogy válaszolna

Ossza meg hangüzeneteit több csatornán és közvetlen üzeneteken keresztül

Integrálja harmadik féltől származó alkalmazásokkal a fejlett hangautomatizálás érdekében

A Slack korlátai

Nincs beépített átírási vagy szerkesztési funkció a hangüzenetekhez

A túl gyakori használatuk megzavarhatja a mély munkavégzést

A Slack árai

Ingyenes

Pro : 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+ : 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 34 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a Slackről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Rendkívül hasznos és mindent hatékonyan kezel. A gyorsbillentyűk és emlékeztetők remekek. Emellett az integrációk és az API funkció is nagyon praktikus.

Rendkívül hasznos és mindent hatékonyan kezel. A gyorsbillentyűk és emlékeztetők remekek. Emellett az integrációk és az API funkció is nagyon praktikus.

💡 Profi tipp: Használjon hangüzenetküldő alkalmazásokat átírási funkcióval, hogy a beszélt szavakat gyorsan szöveggé alakítsa, így könnyebben hivatkozhat rájuk és kereshet bennük.

3. WhatsApp (A legjobb személyes és üzleti hangüzenetekhez)

a WhatsApp segítségével

A WhatsApp hangüzenetei jó alternatívát jelentenek az e-mailekhez. Lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy gyors frissítéseket, hosszú magyarázatokat vagy akár érzelmi reakciókat is elküldjenek anélkül, hogy a billentyűzettel bajlódniuk kellene.

A lejátszási sebesség szabályozásával a hosszú üzenetek könnyebben emészthetőek, az alkalmazás végpontok közötti titkosítása pedig biztosítja a magánélet védelmét.

A vállalkozások számára a WhatsApp Business olyan eszközöket kínál az ügyfelekkel való interakcióhoz, mint az automatikus válaszok és a CRM-integrációk. A több eszközön való támogatásnak köszönhetően az üzenetek mobiltelefonokon és asztali számítógépeken egyaránt elérhetők maradnak, így nem kell többé eszközöket váltani.

A WhatsApp legjobb funkciói

Törölje az elküldött hangüzeneteket mindenki számára

Hallgassa meg a hangüzeneteket 1,5-szeres vagy 2-szeres sebességgel

A hangüzenetek elküldése előtt megtekintheti azokat

Hangfelvétel gombnyomás nélkül, kézmentesen

Hangüzenetek továbbítása minőségromlás nélkül

A WhatsApp korlátai

Nincs beépített átírás a hang szöveggé alakításához

A nagy hangüzenetek tárhelyet foglalnak

WhatsApp árak

Ingyenes

WhatsApp Business API: Egyedi árazás

WhatsApp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 16 000 értékelés)

Mit mondanak a WhatsApp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Gyorsan létrehozhat hang- és szöveges kapcsolatokat másokkal üzleti és magáncélokra, kiváló ügyfélszolgálatot biztosítva. Kiválóan alkalmas a mindennapi kommunikációra, és nagyon könnyű vele dolgozni.

👀 Tudta? Az amerikaiak 30%-a hetente használ hangjegyzeteket.

4. Telegram (A legjobb biztonságos és nagyméretű hangüzenetküldéshez)

a Telegram segítségével

A hosszú hangüzenetek gyakran telezsúfolják a telefon tárhelyét, de a Telegram megoldja ezt a problémát azzal, hogy a felhőben tárolja őket.

Ezzel bármilyen eszközről könnyedén hozzáférhet a hangüzenetekhez, anélkül, hogy aggódnia kellene a tárhely elfogyása miatt. Csoportos beszélgetések esetén a Telegram hangcsevegései élő audiofórumként működnek, ahol a résztvevők formális hívás kezdeményezése nélkül csatlakozhatnak és kiléphetnek.

A platform népszerű azok körében, akik alternatívát keresnek a mainstream üzenetküldő alkalmazásokhoz, különösen nagyobb közösségek és nyilvános viták esetében.

A Telegram legjobb funkciói

Hangüzenetek ütemezése botok segítségével

Szerkessze az elküldött hangüzeneteket hang-szöveg botokkal

Küldjön önmegsemmisítő hangüzeneteket a Titkos csevegésekben

A hangfelvétel elküldése előtt szüneteltetheti és folytathatja azt

Lejátszhatja a hangüzeneteket a csevegésen kívül is, lebegő lejátszási funkcióval

Biztonságos üzenetek titkosított titkos csevegésekkel

A Telegram korlátai

Kevésbé népszerű az üzleti kommunikációban

Nincs beépített átírás a hangüzenetekhez

A Telegram árai

Ingyenes

Telegram Premium: Egyedi árak (helyszíntől függően)

Telegram értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Mit mondanak a Telegramról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

A könnyű használat! Nagyon egyszerű letölteni és elindítani. Hasonló más üzenetküldő alkalmazásokhoz, de lehetnek csak megtekintésre szolgáló csoportok, és lehet csoportokat keresni, amelyekhez csatlakozni lehet, ami nagyon tetszett. Ez egy jó, biztonságos alkalmazás, és imádom az olyan funkciókat, mint a videó/fotó megosztás, hangjegyzetek, üzenetekre való reagálás és fájlok megosztása.

5. Discord (A legjobb közösségek és játékok hangüzeneteihez)

a Discordon keresztül

Nem minden beszélgetésnek telefonhívással kell kezdődnie. A Discord hangcsatornái lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy csengetés nélküli hangüzenetekkel csatlakozzanak a beszélgetésekhez, illetve kilépjenek azokból.

Hasznos közösségek, játékcsoportok és tanulási foglalkozások számára, mivel természetesebbé és zavartalanabbá teszi a kommunikációt. A gyors frissítésekhez a DM-ekben található hangüzenetek egyszerű módot kínálnak a gondolatok megosztására gépelés nélkül. A Push-to-talk segít kiszűrni a háttérzajt, így a beszélgetések még zajos környezetben is tiszták maradnak.

A Discord legjobb funkciói

Csatlakozzon bármikor a hangcsatornákhoz anélkül, hogy hivatalos hívást kellene kezdeményeznie

Küldjön hangüzeneteket DM-ekben a gyors, aszinkron munkavégzéshez

Minimális késleltetéssel streameljen kiváló minőségű hangfájlokat

Váltson könnyedén a push-to-talk és az open mic között

Rögzítse a botokkal folytatott hangcsatorna-beszélgetéseket

Engedélyezze a zajszűrést a háttérhangok csökkentése érdekében

A Discord korlátai

Nincsenek üzleti szempontból hasznos funkciók, például strukturált feladatkezelés

Nincs szükség a hangüzenetek leírására

A Discord árai

Ingyenes

Nitro Basic: 2,99 USD/hó

Nitro: 9,99 USD/hó

Discord értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: 4,7/5 (490+ értékelés)

Mit mondanak a Discordról a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

A Discord minden tulajdonsága tetszik. Legvonzóbb funkciói a világ bármely pontjáról érkező emberekkel való zökkenőmentes kommunikáció, valamint a média megosztása és tárolása különböző eszközökön.

🧠 Érdekesség: Az FBI a kiberfenyegetések elleni védelem érdekében titkosított üzenetküldő alkalmazások használatát javasolja a hívások és szöveges üzenetek esetében, hangsúlyozva, hogy „a titkosítás a barátod” a személyes kommunikáció védelmében.

6. Google Voice (A legjobb üzleti és személyes hangposta-átíráshoz)

a Google Voice segítségével

Több telefonszám kezelése frusztráló lehet, különösen akkor, ha munkahelyi és személyes hívásokat kell összehangolni. A Google Voice egyszerűsíti a dolgokat azzal, hogy egyetlen számot biztosít, amely minden eszközön működik.

Ez több, mint egy egyszerű hívásalkalmazás, amely hangüzenetek átírását is kínálja. Ez biztosítja, hogy az üzenetek azonnal szöveggé alakuljanak, így könnyebben áttekinthetők útközben.

Vállalkozások számára integrálható a Google Workspace-be, így praktikus megoldás azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Gmailt, a Naptárat és a Drive-ot. A spamszűrés segít kiszűrni a nem kívánt automatikus hívásokat, míg a hívásátirányítás biztosítja a fontos üzenetek kézbesítését.

A Google Voice legjobb funkciói

Hangüzenetek továbbítása az e-mailjére

Szinkronizálja a hangüzeneteket több eszközön

Hívjon nemzetközi számokat alacsonyabb díjakkal közvetlenül az alkalmazásból

Küldjön csengetés nélküli hangüzeneteket

Hozzáférjen a hangüzenetekhez bármilyen eszközről a felhőalapú tárolás segítségével

A Google Voice korlátai

Csak bizonyos országokban elérhető

A teljes funkcionalitáshoz Google-fiók szükséges

A Google Voice árai

Ingyenes

Starter : 10 USD/hó (legfeljebb 10 felhasználó)

Alapcsomag: 20 USD/hó (korlátlan számú felhasználó)

Premier: 30 USD/hó (korlátlan számú felhasználó)

Google Voice értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a Google Voice-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Megkönnyíti a nemzetközi hívások kezdeményezését. Imádom, hogy van egy hely, ahol SMS-eket és leírt hangüzeneteket kaphatok.

🧠 Barátkozó tipp: A hangjegyzetek közelebb hozhatják egymáshoz az embereket és erősíthetik a köztük lévő kapcsolatot. A szöveges üzenetekkel ellentétben a hang hallgatása átadja az érzelmeket és a hangnemet, így a kommunikáció személyesebbé és szívélyesebbé válik.

7. Apple iMessage (A legjobb iPhone-felhasználók számára beépített hangüzenetküldő funkcióval)

az Apple iMessage segítségével

A képernyőn való pötyögés nem mindig kényelmes, ezért az Apple iMessage alkalmazásában található hangüzenet funkciója gyors beszélgetésekhez ideális. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hangjegyzeteket rögzítsenek és közvetlenül a csevegésben küldjenek el, anélkül, hogy másik alkalmazásra kellene váltaniuk. Az üzenetek egy meghatározott idő után automatikusan törlődnek, így a beérkező levelek mappája rendezett marad.

Az Apple szoros ökoszisztémája azt jelenti, hogy a hangüzenetek könnyedén szinkronizálhatók iPhone-ok, iPad-ek és Mac-ek között. Mivel azonban a hangüzenetek Apple-eszközökre korlátozódnak, az Android-felhasználók nem tudnak ugyanolyan formátumban fogadni hangüzeneteket, ami kevésbé ideális a platformok közötti kommunikációhoz.

Az Apple iMessage legjobb funkciói

Küldjön üzeneteket azonnal a munkahelyén , extra alkalmazások nélkül

Titkosítsa az üzeneteket a fokozott adatvédelem érdekében

Hangüzenetek lejátszása kétszeres sebességgel

Érintse meg a hangüzeneteket gyors emoji reakciókkal

A magánélet védelme érdekében törölje a hangüzeneteket egy meghatározott idő elteltével

Hangüzenetek rögzítése a billentyűzet használata nélkül

Az Apple iMessage korlátai

Csak az Apple ökoszisztémán belül működik

Nincs szükség a hangüzenetek leírására

Az Apple iMessage árai

Ingyenes (beépítve az iOS-eszközökbe)

Apple iMessage értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

📖 Olvassa el még: A legjobb beszéd-szöveggé alakító szoftverek

8. Signal (A legjobb adatvédelemre összpontosító hangüzenetküldő eszköz)

a Signal segítségével

Azok számára, akik komolyan veszik a magánélet védelmét, a Signal az egyik legbiztonságosabb üzenetküldési élményt kínálja. Minden üzenet, beleértve a hangjegyzeteket is, végpontok közötti titkosítással rendelkezik, így csak a feladó és a címzett férhet hozzá. A mainstream alkalmazásokkal ellentétben a Signal nem tárol metaadatokat, így ez a legjobb választás azok számára, akik minimalizálni szeretnék digitális lábnyomukat.

Az alkalmazás nyílt forráskódú jellege azt jelenti, hogy a biztonsági szakértők folyamatosan ellenőrizhetik a kódját, megerősítve ezzel a magánélet védelmével kapcsolatos jó hírnevét. Bár hiányozhat belőle a kereskedelmi alkalmazások kifinomultsága, mégis megbízható választás azoknak a felhasználóknak, akiknek fontos a titkosság.

A Signal legjobb funkciói

Üzenetek automatikus törlése a eltűnő csevegési beállításokkal

A nagyobb biztonság érdekében blokkolja a privát csevegésekben a képernyőképek készítését

Maradjon reklámmentes, nyomkövetők és adatgyűjtés nélkül

Ellenőrizze a feladó személyazonosságát biztonsági számokkal

Kapcsolja ki a hangüzenetek olvasási visszaigazolását

Egyetlen érintéssel blokkolhatja a nem kívánt hangüzeneteket

A Signal korlátai

Nincs felhőalapú biztonsági mentés, ami megnehezíti az adatok helyreállítását

A mainstream alkalmazásokhoz képest korlátozott integrációs lehetőségek

A Signal árazása

Ingyenes

Signal értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Signalről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Signal egy remek alkalmazás, amellyel biztonságos beszélgetéseket folytathatunk potenciális ügyfeleinkkel. Az alkalmazás minden belépéskor PIN-kódot kér, ami segít megőrizni adataink biztonságát. Emellett rendelkezik eltűnő csevegések funkcióval is, amely a csevegést közvetlenül a megtekintés után törli. Összességében remek kommunikációs eszköz.

9. Voxer (A legjobb walkie-talkie stílusú hangüzenetküldéshez)

Szeretné, ha a beszélgetések telefonhívás nélkül is valós idejűbbek lennének? A Voxer áthidalja ezt a szakadékot a push-to-talk hangüzenetküldés funkcióval, amely a walkie-talkie élményt utánozza.

Ez hasznos lehet a terepen dolgozó csapatok számára, például építőmunkásoknak, rendezvénykoordinátoroknak vagy logisztikai csapatoknak, akiknek gyors oda-vissza kommunikációra van szükségük.

A hagyományos hangüzenetekkel ellentétben a Voxer üzenetei élőben lejátszhatók vagy későbbre elmenthetők, így rugalmasságot biztosítanak a sürgősség függvényében. Az alkalmazás titkosított csapatkommunikációt is biztosít az érzékeny információkat kezelő vállalkozások számára.

A Voxer legjobb funkciói

Írja le hangüzeneteit szöveggé egy fizetős csomaggal

Hozzon létre hangüzenet-szálakat csoportos beszélgetésekhez

A küldött hangüzenetek visszahívása és törlése

Kiváló minőségű hangüzenetek továbbítása még lassú kapcsolatok esetén is

A Voxer korlátai

Az ingyenes verzió hirdetéseket tartalmaz

Kevésbé hatékony strukturált, szövegalapú kommunikáció esetén

A Voxer árai

Személyes: Ingyenes

Pro: 3,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 9,99 USD/hó felhasználónként

Voxer értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Voxerről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Tetszik, hogy könnyen készíthetek hangjegyzeteket, majd a Vox csapata leírja a hangüzeneteimet. Ez a funkció megkönnyíti a dolgot azoknak, akik a terepen járnak és oda kell figyelniük, hová lépnek, így elkerülhetőek a biztonsági problémák.

👀 Tudta? A népszerű walkie-talkie alkalmazás, a Voxer a katonai kommunikációs igények ihlette. A társalapító Tom Katis, a korábbi amerikai hadsereg különleges erők kommunikációs őrmestere, a szolgálata alatt tapasztalt kommunikációs kihívások után fejlesztette ki a Voxert.

10. Speechify (A legjobb szöveg-hangüzenet konvertáláshoz)

a Speechify segítségével

A hallgatás a olvasás helyett jó változás lehet, különösen azok számára, akiknek sűrű a napirendjük. A Speechify az írott szöveget természetes hangzású hangfelvétellé alakítja, így könnyen fogyaszthatóvá teszi a hosszú dokumentumokat, e-maileket vagy jegyzeteket hangüzenetek formájában. Akár az akadálymentesség, akár a kényelem érdekében használják, segít a felhasználóknak a tartalom kézmentes befogadásában.

Az alkalmazás több nyelvet támogat, és lehetővé teszi a lejátszási sebesség testreszabását, így ideális szakemberek, diákok és mindenki számára, aki az audioalapú tanulást részesíti előnyben.

Bár elsősorban az egyik legjobb szöveg-beszéd szoftverként lett kifejlesztve, a felhasználók részletes jelentésekhez hangfelvételeket is készíthetnek és megoszthatnak.

A Speechify legjobb funkciói

Jelölje ki a szöveget hangos olvasás közben a jobb megértés érdekében

Több mint 200 természetes, emberhez hasonló hangot használhat több mint 60 nyelven

Integrálja PDF-ekkel, weboldalakkal és e-mailekkel a zökkenőmentes hangkonverzió érdekében

Állítsa be a hangmagasságot és a hangszínt a hallgatási élmény személyre szabásához

Szöveg importálása weboldalakról, dokumentumokból és alkalmazásokból

A Speechify korlátai

A jobb minőségű hangokhoz fizetős csomag szükséges

Komplex szavak alkalmi helytelen kiejtése

Speechify árak

Korlátozott : Ingyenes

Prémium: 29 USD/hó felhasználónként

Speechify értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

11. Microsoft Teams (A legjobb vállalati hangüzenetküldéshez és együttműködéshez)

a Microsoft Teams segítségével

A munkahelyi beszélgetések követése kihívást jelenthet, különösen nagy csapatokban. A Microsoft Teams beépített hangüzenetküldő funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző kommunikációs csatornákon keresztül hangüzeneteket küldjenek és fogadjanak.

Ez segít csökkenteni a hosszú szöveges üzenetek számát és biztosítja a gyorsabb kommunikációt anélkül, hogy külön alkalmazásra lenne szükség.

Mivel a Teams szorosan integrálódik a Microsoft 365-be, a hangüzenetek dokumentumokkal, értekezletjegyzetekkel és feladatokkal együtt megoszthatók, így minden egy helyen marad.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Hozzáférés a hangjegyzetekhez asztali számítógépen és mobilon egyaránt a rugalmasság érdekében

Használjon vállalati szintű biztonságot a titkosított kommunikációhoz

A hangüzenetek automatikus átírása a csapatcsevegésekben

Tűzze ki a fontos hangüzeneteket a gyors hozzáférés érdekében

Szűrje a hangüzeneteket a leiratokban szereplő kulcsszavak alapján

Csatlakozzon az Outlookhoz, hogy hangüzeneteket küldhessen e-mailben

A Microsoft Teams korlátai

A funkciók száma miatt ez nyomasztó lehet

A teljes funkcionalitáshoz Microsoft-fiók szükséges

A Microsoft Teams árai

Ingyenes

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 14 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (9000+ értékelés)

