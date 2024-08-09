Formális és informális kommunikáció: különbségek, hasonlóságok és tippek a javításhoz

Ha megkérdezi az alkalmazottakat, mi segít nekik jobban dolgozni, lehet, hogy a lapos hierarchiát, a támogató vezetést vagy akár az irodai kultúrát említik. De valójában a hatékony kommunikációra utalnak.

A barátságos interakcióktól és a csapatmunkától a szabályozott csatornákig és formátumokig – a világos kommunikáció biztosítja, hogy az ötletek és visszajelzések hatékonyan megoszthatók legyenek, így mindenki munkája könnyebbé és hatékonyabbá válik.

A Grammarly „The State of Business Communication ” (Az üzleti kommunikáció helyzete) című jelentése szerint az üzleti vezetők 93%-a úgy véli, hogy hatékony munkavégzésük attól függ, hogy az emberek hogyan kommunikálnak körülöttük.

A szervezeteken belüli kommunikáció lehet formális vagy informális. Mindkettő fontos a kontextusban, de a helyzet bonyolulttá válik, ha az emberek összekeverik a kettőt.

Ebben a cikkben megvitatjuk a formális és informális kommunikációt, elmagyarázzuk, mikor melyiket érdemes használni, és segítünk Önnek javítani általános kommunikációs készségeit a szervezeti környezetben.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A formális kommunikáció strukturált és professzionális, míg az informális kommunikáció kötetlen és spontán. Mindkettő elengedhetetlen az együttműködés, a termelékenység és a vállalati kultúra szempontjából. Mikor érdemes melyik kommunikációs stílust használni? Formális kommunikáció: Ideális szabályzatok, jelentések, szerződések, megbeszélések és hivatalos bejelentések esetén. Informális kommunikáció: Tökéletes brainstorminghoz, gyors frissítésekhez, csapatépítéshez és problémamegoldó megbeszélésekhez.

A formális kommunikáció megértése

A legtöbb munkahelyen hivatalos kommunikációs protokollok vannak érvényben, amelyek megerősítik a vállalat imázsát és kultúráját, és amelyek célja a hibák és a figyelemelterelés csökkentése a munkavállalók közötti interakciók során.

A formális kommunikáció egy strukturált, hivatalos csatornákon keresztül történő információcserét jelent. Ezek a beszélgetések nyomon követhetők, ellenőrizhetők és egy előre meghatározott hierarchiát követnek. Az e-mail láncok, feladatmegbízások, videokonferenciák, fehér könyvek, projektfrissítések és a vállalat által szabályozott csevegőcsatornák néhány kiemelkedő példa erre.

Ez teljesen praktikus és célja a kommunikáció formalizálása, hogy az információk a vállalat kívánsága szerint kerüljenek megosztásra.

A formális kommunikáció típusai

Az ötletek megosztásának módjától függően a formális kommunikáció három típusba sorolható:

Vertikális: Amikor a formális kommunikáció a szervezeti szintek között, hierarchikus láncban zajlik. A felettesek beszélhetnek beosztottaikkal (felülről lefelé), a beosztottak pedig megoszthatják ötleteiket feletteseikkel (alulról felfelé).

Laterális vagy horizontális: Amikor különböző részlegek azonos szintű alkalmazottai kommunikálnak egymással. Például a termékfejlesztő csapat tagjai Amikor különböző részlegek azonos szintű alkalmazottai kommunikálnak egymással. Például a termékfejlesztő csapat tagjai együttműködő kommunikációt folytatnak marketinges kollégáikkal a termék bevezetésének megszervezése érdekében.

Diagonális vagy keresztirányú: Ez azt jelenti, hogy a különböző részlegeknél dolgozó, különböző szintű alkalmazottak diagonálisan kommunikálhatnak egymással. Például egy termékcsapat vezetője beszélhet egy értékesítési fejlesztési képviselővel (SDR), hogy meghatározzák, mely funkciók kéréseit kell prioritásként kezelni a következő sprintben.

A formális kommunikáció jellemzői

A formális kommunikációt néhány jellegzetes tulajdonság alapján lehet felismerni:

A protokollok és a szakmai szókincs következetessége

Aszinkron és jóváhagyáson alapuló jelleg , ami gyakran lassúvá és fáradságossá teszi

Írásbeli végrehajtási forma , amely részletes, feladatorientált és könnyen hivatkozhatóvá teszi a dokumentumot.

Összpontosítson a magánélet védelmére, ami a formális kommunikációt ideális választássá teszi a projekt titkosságának megőrzése érdekében.

Példák a formális kommunikációra

A formális kommunikációt jól lehet azonosítani abból, hogy hivatalosan dokumentálják-e. A belső kommunikációs mátrixban szereplő kiegészítő dokumentumok között szerepelhetnek

E-mail szálak

megrendelések és készletfrissítések

feladatkérelmek

aszinkron videokommunikáció és élő webináriumok

A formális kommunikáció hatékonyan elősegíti a részlegek, kollégák és hierarchiák közötti belső működést.

Mivel ez a kommunikációs folyamat teljes egészében rendszerekről és irányelvekről szól, egy egyszerűsített kommunikációs stratégia segíthet az információk hatékonyabb továbbításában. Az all-in-one termelékenység-kezelő platformként a ClickUp nagy hangsúlyt fektet a csapatkommunikációra és a munkatérben való interakciók javítására.

Például a ClickUp belső kommunikációs sablonja azoknak készült, akik erős vállalati kultúrát szeretnének kialakítani a vállalaton belül.

Töltse le ezt a sablont Állítsa be belső kommunikációs stratégiáját a nulláról kezdve a célok, az érdekelt felek, a listanézetek és a naptár módosításával a ClickUp belső kommunikációs sablonjának segítségével.

Ezzel a sablonnal megvalósíthatja az információk átadásának módját, méretezheti a kommunikációs érintkezési pontokat, hogy lépést tartson a komplexitással, és megfeleljen a különböző adatvédelmi törvényeknek – mindezt anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

Így teheted meg:

Állítson be kommunikációs célokat, feladatokat és alfeladatokat a ClickUp Goals és a ClickUp Tasks segítségével, delegáljon feladatokat az érdekelt feleknek, és állítson be ütemterveket és határidőket a ClickUp Calendar segítségével.

Hozzon létre belső csatornákat, például e-maileket, csevegéseket és értekezleteket, és írjon elő alapszabályokat az információáramlás szabályozására.

Módosítsd az egyéni állapotokat, mezőket és nézeteket, hogy áttekintsd a frissítéseket és figyelemmel kísérd a tartalmat.

Ez a sablon kiválóan alkalmas az átláthatóság fenntartására és a munkavállalók produktivitásának növelésére. Emellett központi helyként is szolgál, ahol a vállalat egészét érintő beszélgetések, bejelentések és kommunikációval kapcsolatos dokumentumok egy helyen tárolhatók.

A formális kommunikáció előnyei és hátrányai

A formális kommunikációnak vannak erősségei és gyengeségei. Ezeknek az előnyöknek és hátrányoknak a megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy tudjuk, mikor kell a hivatalos, előre meghatározott csatornákat használni.

A formális kommunikáció előnyei

A formális kommunikáció elengedhetetlen része egy jól működő vállalatnak, mert

Elősegíti a fegyelmet és a professzionalizmust a munkavállalók körében.

Ez átláthatóságot és hatékonyságot hoz a beszélgetésekbe.

Mivel a legtöbbje dokumentálva van, támogatja az auditokat és az adatok megfelelőségét.

A formális kommunikáció hátrányai

Ugyanakkor azok a tényezők, amelyek a formális kommunikációt olyan hatékonnyá teszik, egyben merevvé is teszik.

Az ilyen típusú kommunikációban kevés hely jut az egyéniségnek , mivel a személyes érzések és vélemények helyett a munka kap elsőbbséget.

A szabályozás érdekében fenntartott hosszú távú szálak sok időt felemészthetnek .

Ez hidegnek tűnhet és gátolhatja a munkatársak közötti kötődés kialakulását.

A formális kommunikáció szerepe a szervezetekben

Nehéz elképzelni egy olyan vállalatot, amelynek nincs formális kommunikációs stratégiája. Ezen szabályok betartása azt jelenti, hogy az információk átláthatóan, torzítás nélkül és nyomon követhető módon kerülnek megosztásra.

A komplex belső hierarchiával rendelkező szervezetekben ez megteremti a tekintélyt és elősegíti a munkavállalók fegyelmezettségét.

Az informális kommunikáció megértése

Nem minden beszélgetésnek kell formális csatornákon keresztül zajlania. Néhány személyes és spontán beszélgetés időt takarít meg, és elvégzi a feladatát.

Biztosan hallott már a szőlőindás kommunikációról – azaz arról a nem hivatalos módszerről, amellyel a kollégák egymás között információkat osztanak meg.

Az informális kommunikáció a munkatársak közötti társadalmi kapcsolatokon alapuló, nem hivatalos információáramlás. Spontán, szabadon folyó és gyors. A feladatokról való verbális kommunikáció, a munkatársak segítése a munkahelyen, vagy a stresszmentes beszélgetések informális nyelven az ebédszünetben – minden, ami nem a vállalat által szabályozott kommunikációs csatornákon keresztül történik, az informális kommunikáció része.

Az informális kommunikáció típusai

Az informális kommunikáció nem követ szigorú szabályokat vagy struktúrákat, ezért rendkívül rugalmas és dinamikus. Számos formája létezik, amelyek mindegyike különböző célokat és kontextusokat szolgál a munkahelyen.

Íme a négy fő típus:

Egyláncú lánc: Amikor egy személy mond valamit egy másik személynek, és az a személy továbbadja ugyanazt az üzenetet valaki másnak, a lánc folytatódik. Ez a legtermészetesebb típusú informális kommunikáció.

Cluster chain (klaszter lánc): Amikor valaki bizalmasan beszél egy megbízható kollégájának, és az a kolléga megosztja az információt más, általa megbízható emberekkel. Ez a típusú kommunikáció a bizalmon alapul, de csak kiválasztott csoportok között terjed. Példa erre, amikor a menedzser külön beszél az ügyfélváltozásokról a termékcsapattal, a termékcsapat tagjai pedig ugyanezt megbeszélik a tervezőcsapattal.

Pletykalánc: A leggyakoribb informális kommunikációs forma – a pletykaláncban az emberek csoportokkal beszélgetnek, és ezek a csoportok ugyanezt megosztják más csoportokkal. Ez a leggyorsabb módja az információk informális terjesztésének.

Valószínűségi lánc: Előfordul, hogy egy alkalmazott véletlenszerűen kiválaszt néhány kollégát, akivel megosztja az információt, és azok a kollégák továbbadják a tartalmat másoknak, véletlenszerűen. Például valaki megemlíti az új HR-politikát egy kollégának, aki vele együtt ebédelt.

Az informális kommunikáció jellemzői

Az informális kommunikáció az e-maileken és a műszerfalakon túl zajlik, és néhány könnyen felismerhető jellemzője van:

Azonnali, személyes és gondtalan .

Mint szinkron kommunikációs mód , lerövidíti a formális útvonalon való haladáshoz szükséges időt, így a munkavállalók produktívabbá válnak.

Az informális kommunikáció jót tesz a munkavállalók hangulatának , mivel így vannak barátaik, akikkel megoszthatják érzéseiket.

Az informális beszélgetések kényelme ellenére lehet, hogy pontatlanok, mivel tartalmuk nem dokumentált, nem ellenőrzött és nem nyomon követhető .

Az elégedetlen alkalmazottak gyakran kommunikációs kihívásokat okoznak azzal, hogy informális csatornákon keresztül téves információkat terjesztenek.

Példák az informális kommunikációra

Minden informális beszélgetés, amelyet nem kell rögzíteni a rendszerben, az informális kommunikáció részét képezi. Ez magában foglalhatja a következőket:

Szóbeli tájékoztatás a feladatokról és projektekről

Beszélgetések a vízhűtőnél és üdvözlések a folyosón

Csoportos ebéd és céges kirándulások

Lehet, hogy kollégái informálisan beszélgetnek arról, hogyan töltötték a hétvégét, milyen mérkőzést néztek tegnap este, vagy a HR-osztály új szabályzatáról.

Az informális kommunikáció előnyei és hátrányai

Az informális kommunikáció rendkívül hatékony lehet, de sikere nagyban függ a használatának kontextusától. Ha megérted, hol érvényesül az informális kommunikáció, és hol lehetnek hiányosságai, akkor kihasználhatod erősségeit és enyhítheted hátrányait.

Az informális kommunikáció előnyei

Az informális kommunikáció kiegészíti a formális kommunikáció korlátait.

Ez természetesebbé és beszélgetősebbé teszi az irodai élményt.

Segít a munkatársaknak megnyílni kollégáik előtt , és olyan kötelékeket hoz létre, amelyek elősegítik a csapatmunkát.

Az informális kommunikáció bizalmat és összetartozás érzését építi – két kulcsfontosságú tulajdonság, amely a rendkívül produktív alkalmazottakra jellemző.

Az informális kommunikáció hátrányai

Az informális kommunikációnak azonban vannak hátrányai is.

Ez szabályozatlan, és a téves információk gyors terjedését okozhatja.

Ha az alkalmazottak túl sokat foglalkoznak apró beszélgetésekkel és pletykákkal, az negatívan befolyásolhatja a csapatkultúrát és a termelékenységet .

A vezetés nem tudja nyomon követni az informális beszélgetéseket, ezért nincs elszámoltathatóság.

Az informális kommunikáció számos hibája a belső kommunikáció strukturálatlanságából fakad, mivel a frissítéseket szóban adják tovább. Ennek enyhítésére az egyik legjobb módszer egy projektterv-kommunikációs sablon használata, például a ClickUp Employee Communication Template. Ez egy egyszerű, de átfogó módszer az információk terjesztésére, így a releváns személyek hiteles részletekkel maradhatnak naprakészek.

Ahogyan talán már sejtette, a HR-csapatok ezt különösen hasznosnak találják.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp alkalmazottal való kommunikáció sablonját, hogy kialakítson egy szabványos módszert az alkalmazottakkal való információcserére.

Így tudja a legjobban kihasználni:

Tervezze meg és valósítsa meg kommunikációs stratégiáját a Kommunikációs terv stratégiai nézet segítségével.

Használja a „Kezdő útmutató” nézetet a kommunikációs mátrix és az alapszabályok elmagyarázásához, hogy elkerülje a félreértéseket.

Használja a „Kommunikációs frissítések” nézetet a régi és a közelgő frissítések nyomon követéséhez.

Csökkentse az informális kommunikáció szükségességét a ClickUp Dashboards interakcióinak figyelemmel kísérésével.

Hozzon létre egy könnyen követhető vizuális elrendezést úgy, hogy egyéni állapotokat ad hozzá a kommunikációs tervben szereplő feladatok és alfeladatok előrehaladásának nyomon követéséhez.

Ez a sablon ötvözi a projektmenedzsmentet és a munkavállalók menedzsmentjét a zökkenőmentes kommunikáció érdekében.

Az informális kommunikáció szerepe a szervezetekben

A legjobb esetben az informális kommunikáció kapcsolatokat épít ki más alkalmazottakkal. Lebontja a hierarchiákat, elősegíti az információ szabad áramlását és előmozdítja az empátiát. Egy barátságos vállveregetés a jó munkáért, egy fiatalabb kolléga problémájának megoldásában való segítségnyújtás vagy a kollégák meghallgatására való odafigyelés olyan gesztusok, amelyek formális környezetben nem teljesen lehetségesek.

Elton Mayo által végzett Hawthorne-tanulmányok kimutatták, hogy az informális kommunikáció hatással van a teljesítménystandardok és a munkacsoportok tagjainak elvárásainak kialakulására és megerősítésére. Ez arra utal, hogy az informális interakciók hatékonyabban alakíthatják a szervezeti kultúrát és normákat, mint a formális kommunikáció.

Formális és informális kommunikáció

A munkahelyeken nem lehet az egyik csatornát a másik helyett alapértelmezettként kiválasztani, mivel mindkét típusú kommunikáció fontos a kontextusban. Nézzük meg, miben különböznek egymástól, és hogyan lehet közöttük váltani.

A formális és informális kommunikáció közötti legfontosabb különbségek

Íme egy áttekintés a formális és informális kommunikáció közötti legfontosabb különbségekről:

Formális kommunikáció Informális kommunikáció Szabályozott, professzionális és hierarchikus Rugalmas, nem szabályozott, és utánozza a pletykák terjedését. Aszinkron és jóváhagyáson alapul, ezért lassú. Szinkronizált, így gyors A formális kommunikáció többnyire írásbeli Az informális kommunikáció gesztusokon alapul, míg a verbális kommunikáció Biztosítja az adatok pontosságát és titkosságát, így megbízhatóbbá teszi azokat. Lehet, hogy nem teljesen pontos vagy titkos, mivel az információhiány pletykákhoz és féligazságokhoz vezet. Célja a hivatalos célok és feladatok kezelése. Célja a munkavállalók közötti kötődés és a csapatkultúra javítása.

A formális és informális kommunikáció hasonlóságai

Jelentős különbségeik ellenére a formális és informális kommunikáció együttesen hozzájárul a pozitív vállalati kultúra kialakításához.

Lehetőséget adnak az embereknek, hogy különböző csatornákon és formátumokban osszák meg ötleteiket és kontextusaikat.

Mind a formális, mind az informális kommunikáció segít a döntéshozatalban és a termelékenységben .

Az emberek gyorsabban fogadják be az információkat, ha különböző csatornákat kombinál a terjesztéshez.

A formális és informális kommunikáció egyensúlya a belső környezetben

A rendkívül produktív munkahely titka a formális és informális kommunikáció közötti egyensúly. Ha nehezen tudja eldönteni, mikor melyik formátumot használja, keresse meg a vállalat hivatalos kommunikációra vonatkozó irányelveit. A formális kommunikációs stratégiákat gyakran jól dokumentálják a HR és a csapatvezetők. Ezekben megtalálja a jóváhagyott csatornákat, ütemterveket, folyamatokat és szabályokat.

Általános szabályként, ha valami szigorúan munkával kapcsolatos, mások tudomására kell hozni, és bizalmas, akkor azt a formális csatornán keresztül kell közölni.

A formális és informális kommunikációs csatornák közötti legfontosabb különbség a gondolkodásmódban rejlik. Informális kommunikációt akkor érdemes használni, ha szünetet tart vagy gyorsan szeretnél beszélgetni egy kollégáddal. De ne feledd, hogy ne ossz meg túl sok információt informális csatornákon, és ne cselekedj olyan információk alapján, amelyeket nem tudsz ellenőrizni. Ha megfigyeled, mikor és hogyan használják mások a formális és informális kommunikációt, megtanulhatod, hogyan lehet egyensúlyt teremteni közöttük.

Példák, ahol a formális és informális kommunikáció összefonódik Képzelje el Sarah-t, egy projektmenedzsert, aki mindennapi munkájában egyszerre foglalkozik formális és informális kommunikációval. Napját egy strukturált csapatértekezlettel kezdi, szigorú napirendet követve és a teendőket dokumentálva. Később a szünetben találkozik Bobbal a marketingről, és kávézás közben egy zseniális kampányötletet találnak ki. Ez a formális struktúra és az informális interakció keveréke biztosítja a csapat összehangoltságát, miközben ösztönzi az innovációt. Eközben Alex, az új alkalmazott, első kézből tapasztalja meg a vegyes kommunikációs stílusok erejét. Részt vesz egy formális bevezető ülésen, ahol megismeri a vállalati irányelveket és eljárásokat. De az informális ebéd mentora, Javier társaságában az, ahol valóban megtanulja az irodai kultúra íratlan szabályait. Amikor Alex első teljesítményértékelésén vesz részt – egy formális folyamaton –, hálás Javiernek az informális visszajelzésekért, amelyekkel végig segítette, és amelyeknek köszönhetően felkészültnek és támogatottnak érzi magát új pozíciójában.

A kommunikációs irányelvek kidolgozása nehéz feladat, és még nehezebb azokat hosszú távon betartani. Ahogy a vállalat működése, munkaereje, partnerei és ügyfelei növekednek, apró rések jelennek meg, amelyek félreértésekhez, téves információkhoz és tisztázatlansághoz vezetnek.

A ClickUphoz hasonló belső kommunikációs eszköz használata egyszerűsíti az információáramlást. Íme, hogyan:

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a kommunikációs tervek kidolgozásához, hívjon meg embereket a kommunikációs wikire való együttműködésre, adjon hozzá releváns linkeket és fájlokat, és használja a rich text szerkesztőt a jobb navigáció érdekében.

Végezze el a tartalomkészítést és -terjesztést a ClickUp Brain segítségével. Kérje meg az AI eszközt, hogy elemezze a formális kommunikációs terveket, és jelölje ki a fejlesztendő területeket, készítsen tartalomvázlatokat, sőt, kérje meg, hogy javasoljon következő lépéseket. Ez az AI asszisztens a ClickUp felületén található, és készen áll arra, hogy releváns tartalmakat nyújtson Önnek.

Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligencia eszközeit bármilyen típusú szöveg írásához, szerkesztéséhez, összefoglalásához, lektorálásához és fordításához a ClickUp Docs-ban.

Használja a ClickUp Chat szolgáltatást , hogy az összes valós idejű beszélgetést egy helyen összegyűjtse. Feladatokat rendelhet hozzá, projekthez kapcsolódó tartalmakat oszthat meg, egyéni csevegési nézeteket hozhat létre és hozzáférési jogosultságokat kezelhet. Ez jelentősen javítja a formális kommunikáció sebességét.

Zökkenőmentes együttműködés, kommunikáció, visszajelzések továbbítása és célok megosztása a ClickUp Chat View-ban.

Azokban a beszélgetésekben, ahol a szöveges üzenetek nem adnak teljes képet a kontextusról, próbálja ki a ClickUp Clips alkalmazást . Rögzítse a képernyőjét, és vezesse végig csapatát az utasításokon, képzési modulokon, szoftverfunkciókon, marketingterveken, projektmunkafolyamatokon, visszajelzéseken és egyebeken, hangalámondással kiegészítve.

Ahelyett, hogy gépelne, kattintson a videó ikonra, és ossza meg gondolatait világosan, hogy előrehaladjon a beszélgetés a ClickUp Clipsben.

Váltson a Kanban-tábla, lista, táblázat és Gantt-nézetek között, hogy az érdekelt felek megértsék a folyamatban lévő munkát és azt, hogyan kommunikáljanak más érdekelt felekkel.

Vizualizálja stratégiai kezdeményezéseit a ClickUp Whiteboards segítségével, hogy az érdekelt felek a kezdetektől fogva a helyes információkat kapják. Adjon hozzá ötleteket, rendezze őket drag-and-drop funkcióval, és alakítsa őket egyedi feladatokká. Könnyen követhető és csökkenti az e-mail láncokra pazarolt időt.

Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, próbálja ki a ClickUp kommunikációs terv sablonját. Ezt a teljes mértékben testreszabható dokumentumot tovább módosíthatja és fejlesztheti, hogy az Ön igényeinek megfeleljen.

Tegyük fel például, hogy az értékesítési vezető egy új demográfiai csoport számára valósít meg egy programot. Ebben az esetben elmagyarázhatja az SDR-eknek, hogyan kell kommunikálni, követni a protokollokat és frissíteni az üzletek státuszát. Így az SDR-ek tudni fogják, mi tartozik a formális kommunikációhoz, és miről beszélhetnek informálisan.

Töltse le ezt a sablont Vezessen be egységes kommunikációs stratégiát a szervezet egészében azáltal, hogy dokumentálja az érdekelt feleket, a szerepeket és a csatornákat a ClickUp kommunikációs terv sablonjával.

Ezzel a dokumentált cselekvési tervvel

Hozzon létre egy keretrendszert a ClickUp Docs-ban, hogy a csapatok következetes kommunikációs stratégiát kövessenek.

Határozza meg a szerepeket és az érdekelt feleket a ClickUp Tasks segítségével, hogy mindenki tudja, miről kell beszélni és kivel.

Határozza meg a formális kommunikációs csatornákat, és szerkessze az egyéni nézeteket és mezőket a jobb láthatóság érdekében.

Használja a ClickUp Milestones szolgáltatást a teljesítmény nyomon követéséhez és méréséhez.

A sablon legnagyobb előnye, hogy a vállalatok felhasználhatják a belső kommunikáció szervezésére és az ügyfeleknek és beszállítóknak szóló üzeneteik javítására.

Javítsa a belső kommunikációt a ClickUp segítségével

Az őszinte, átlátható és valós idejű kommunikáció építi a vállalati kultúrát és segít a munkavállalóknak produktívabbá válni. Mind a formális, mind az informális csatornák ösztönzik a munkavállalókat, hogy a lehető legproduktívabbak legyenek.

Vállalati együttműködési eszközként a ClickUp segít a vezetőknek és az alkalmazottaknak a hatékony kommunikációban anélkül, hogy túl sok platform között kellene váltaniuk. Számos digitális eszközzel rendelkezik, amelyek a mozgás közbeni kommunikációra lettek kifejlesztve.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és erősítse belső kommunikációját.