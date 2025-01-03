Discord vagy WhatsApp: melyik üzenetküldő alkalmazás jobb a munkához?

Éppen egy fontos projekt koordinálásával foglalkozik, és a csoportos csevegés tele van üzenetekkel. Valaki megoszt egy fájlt, egy másik hangjegyzetet küld, és hamarosan káosz alakul ki.

Ekkor kell feltenned magadnak a következő kérdést: A jelenlegi üzenetküldő alkalmazás segít-e abban, hogy hatékonyabban dolgozz, vagy csak még több zavaró tényezőt jelent? 💭

A közösségeket építő játékosoktól a diákokat irányító oktatókig, a Discord és a WhatsApp közötti vita egyre hevesebb. Mindkét platform zökkenőmentes kommunikációt ígér, de funkcióik különböző igényeket elégítenek ki.

Ebben a blogban megvizsgáljuk a két alkalmazás funkcióit, erősségeit és gyengeségeit, hogy segítsünk Önnek a legjobb választás meghozatalában. Kezdjük! 💪

Mi az a WhatsApp?

A WhatsApp egy ingyenes, több platformon is használható üzenetküldő és híváskezelő alkalmazás, amely az internet segítségével lehetővé teszi a felhasználók számára a szöveges üzenetek, hangjegyzetek, videohívások és multimédiás tartalmak megosztása révén történő kommunikációt.

Jan Koum és Brian Acton 2009-ben indította el a platformot. Ez zökkenőmentes felhasználói kommunikációt tesz lehetővé, így megbízható alternatívát kínál a hagyományos fizetős SMS- és MMS-szolgáltatások helyett. 2019-ben a Facebook, Inc. (ma Meta Platforms) felvásárolta a WhatsAppot.

🔍 Tudta? A WhatsApp világszerte több mint hárommilliárd aktív felhasználóval rendelkezik, és ez a szám a bevezetése óta évről évre növekszik!

A WhatsApp funkciói

A WhatsApp az egyszerűségre és az elérhetőségre összpontosít. A szöveg- és média megosztástól a hang- és videohívásokig, funkciói könnyed és felhasználóbarát kommunikációt tesznek lehetővé.

Vessünk egy pillantást néhány funkciójára. 👇

1. funkció: Üzenetküldés

WhatsApp-on keresztül

Csevegőplatformként a WhatsApp az egyszerűséget hangsúlyozza, lehetővé téve multimédiás tartalmak küldését a beszélgetések során. Ezek a funkciók kényelmesek a felhasználók számára:

Rögzített üzenetek: A fontos üzeneteket rögzítheti mind a csoportos, mind az egyéni csevegésekben, hogy könnyebben megtalálja őket.

Kedvencek fül: Az egyes csevegéseket „kedvencek” kategóriába sorolhatja, hogy gyorsan hozzáférhessenek.

Eltűnő üzenetek: Bizonyos üzenetek hét nap után eltűnnek, ha engedélyezi ezt a funkciót a nagyobb adatbiztonság érdekében.

💡Profi tipp: Üzeneteket küldhetsz magadnak a WhatsAppon, hogy nyomon kövesd az ötleteidet, emlékeztetőidet vagy fontos információkat. Ez egy egyszerű módszer arra, hogy feljegyzéseket készíts, amikor csak szükséged van rá.

2. funkció: Több fiók és eszköz támogatása

via The Standard

Egyetlen eszközön két WhatsApp-fiókot is kezelhet, így zökkenőmentesen válthat a személyes és a munkahelyi csevegések között.

Ezenkívül akár négy eszközt, köztük táblagépeket és számítógépeket is összekapcsolhat fiókjával anélkül, hogy csatlakoztatott telefonra lenne szüksége. Ez megkönnyíti a fájlok megosztását az eszközök között.

3. funkció: Videohívások és hangüzenetek

A WhatsApp 2024-ben kibővítette videohívási funkcióját, amely most már akár harminckét résztvevőt is támogat, javítva ezzel a csoportos interakciókat és megbeszéléseket. Ez magában foglalja a képernyőmegosztási funkciót is a hívások során.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy útközben gyors hang- vagy videóüzeneteket küldjenek.

WhatsApp árak

WhatsApp: Ingyenes

WhatsApp Business: Ingyenes

🧠 Érdekesség: A Meta 2014-ben 19 milliárd dollárért vásárolta meg a WhatsAppot, ami az egyik legnagyobb technológiai felvásárlás volt a történelemben.

Mi az a Discord?

via Discord

A Discord egy népszerű kommunikációs platform, amelyet hang-, videó- és szöveges csevegéshez terveztek. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatba lépjenek barátaikkal és közösségeikkel, megosszák tapasztalataikat, együttműködjenek és részt vegyenek beszélgetésekben.

Az egyének a szervereken, csatornákon, közvetlen üzenetküldésen és képernyőmegosztási funkciókon keresztül kommunikálnak egymással.

A Discord a közösségépítésre helyezi a hangsúlyt. Létrehozhat vagy csatlakozhat olyan szerverekhez, amelyek konkrét érdeklődési körökhöz vagy hobbihoz igazodnak, hogy elősegítse a tartozás érzését és az elkötelezettséget.

🔍 Tudta? A 16 év feletti Discord-alkalmazás felhasználók átlagosan 2 órát töltenek hetente a platformon. Ez havonta körülbelül 8 órával, naponta pedig 17 perccel egyenértékű. A 16 év feletti Discord-alkalmazás felhasználók átlagosan 2 órát töltenek hetente a platformon. A 16-24 éves Discord-felhasználók körében az alkalmazáson töltött átlagos idő hetente 2,4 óra.

A Discord funkciói

A Discord a sokoldalúságra és a kapcsolattartásra összpontosít, hatékony eszközöket biztosítva a szervezett és interaktív kommunikációhoz. Az egyedi szerverektől a hang-, videó- és szöveges csatornákig, a Discord fenntartja a közösségek elkötelezettségét és lehetővé teszi a könnyű együttműködést.

Vessünk egy pillantást a funkcióira. 👇

1. funkció: Közösségközpontú struktúra

via Discord

A Discord a közösségeket szerverekbe szervezi, amelyek mindegyike több, meghatározott témáknak szentelt csatornával rendelkezik.

A szerverek szöveges csatornákat tartalmaznak az üzenetküldéshez és hangcsatornákat a valós idejű kommunikációhoz, így könnyű rendszerezni a beszélgetéseket és navigálni még a legforgalmasabb terekben is.

💡Profi tipp: A Discord egyik remek trükkje, hogy a Ctrl+K billentyűkombinációval válthatsz a csatornák és szerverek között. Egyéb billentyűparancsok közé tartozik a „Ctrl+Shift+M” billentyűkombináció, amellyel elnémíthatod vagy visszakapcsolhatod a mikrofont a hangcsatornákon, valamint a „Ctrl+Shift+U” billentyűkombináció, amellyel az üzeneteket olvasatlannak jelölheted.

2. funkció: Gazdag együttműködési lehetőségek

via Discord

A Discord beépített eszközökkel teszi zökkenőmentessé az események ütemezését, legyen szó játékról vagy oktatási workshopról.

A koncentrált beszélgetésekhez a szálak ideiglenes beszélgetéseket kínálnak, amelyek egy meghatározott idő után eltűnnek, míg a fórumcsatornák mélyebb, folyamatos beszélgetésekhez nyújtanak teret.

via Discord

A Discord hatékony eszközöket biztosít a szerver tulajdonosoknak a közösségek hatékony kezeléséhez. A szerepkörök és jogosultságok lehetővé teszik számukra a csatornákhoz való hozzáférés ellenőrzését és a moderálási jogosultságok kiosztását, biztosítva ezzel a zökkenőmentes működést még nagy csoportokban is.

Ráadásul a botok automatizálják az olyan feladatokat, mint a moderálás, a játékok és a közösségi interakciók, ami kényelmesebbé teszi a használatot és javítja az általános élményt.

4. funkció: Játékintegráció

via Discord

A Discord integrációk lehetővé teszik, hogy több alkalmazást is használjon egy platformon. Javítják a játékélményt az alkalmazásprogramozási interfészekkel (API-k), amelyek lehetővé teszik a fejlesztők számára, hogy játékaikat zökkenőmentesen integrálják.

Az olyan funkciók, mint a „rich presence” (gazdag jelenlét) megmutatják, hogy milyen játékot játszol, és lehetővé teszik a barátoknak, hogy közvetlenül a Discordon keresztül csatlakozzanak, ami új szintű kapcsolatot és interakciót teremt.

Discord árak

Ingyenes

Nitro: Egyedi árazás

🧠 Érdekesség: Hetente 19 millió szerver aktív a Discordon.

Egyszerűsítse, racionalizálja és fokozza kommunikációs stratégiáját: Tervezze, kövesse nyomon és javítsa csapata kommunikációs folyamatát ezzel a használatra kész, testreszabható ClickUp kommunikációs terv sablonnal.

WhatsApp vs. Discord: funkciók összehasonlítása

A WhatsApp és a Discord különböző célokat szolgálnak, egyedi csapatkommunikációs igényeket kielégítve. Míg a WhatsApp egyszerű, intuitív üzenetküldési funkciókat kínál, a Discord számos funkcióval várja a játékosokat.

Vessünk egy pillantást azokra a jellegzetes funkciókra, amelyek megkülönböztetik ezeket az üzenetküldő alkalmazásokat. 👀

Funkció WhatsApp Discord Elsődleges felhasználási eset Általános üzenetküldés és kommunikáció Gaming és közösségi részvétel céljára tervezve Csoport mérete Legfeljebb 256 résztvevő egy csoportos csevegésben Több ezer felhasználót támogat egy szerveren Hang-/videohívások Videó- és hanghívások akár 32 résztvevővel Korlátlan hangcsatornák; videohívások számos opcióval Fájlmegosztási korlát Akár 100 MB Androidon és 128 MB iOS-en Alapértelmezés szerint 8 MB, maximum 50 MB (alap), 500 MB (Nitro) Tárolás Eszköz/felhőalapú tárolást használ; nincs dedikált tároló Korlátlan tárhely üzenetek és fájlok számára Keresési funkció Alapvető keresés szűrési lehetőségek nélkül Fejlett keresési szűrő opciók Testreszabás Korlátozott testreszabási lehetőségek; egyszerű csoportos csevegő felület Magas fokú testreszabhatóságú szerverek, szerepkörök és csatornák Biztonság Végpontok közötti titkosítás minden üzenethez Alapértelmezés szerint nincs végpontok közötti titkosítás Integráció Korlátozott integrációk, mivel csak a közvetlen kommunikációra összpontosít Integrálható különböző játékplatformokkal, mint például a PlayStation Network (PSN) és a Twitch. Értesítések Alapvető értesítési beállítások Magasan testreszabható értesítések Felhasználói élmény Egyszerű és felhasználóbarát felület Bonyolultabb, tanulási görbével

1. funkció: Üzenetküldés és csevegés

A WhatsApp és a Discord egyedi megközelítést alkalmaz az üzenetküldés terén, és különböző eszközöket kínál kis és nagy léptékű beszélgetésekhez.

WhatsApp

A WhatsApp megközelítése egyszerűbb. Az alapvető funkciókra koncentrál, mint a szöveges kommunikáció, a hang- és videohívások, valamint a médiafájlok, például fotók, matricák és GIF-ek megosztása.

A WhatsApp Web kibővíti a platform funkcionalitását, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy asztali számítógépről érjék el üzeneteiket, ami további kényelmet biztosít.

Discord

Másrészt a Discord robusztus csevegési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy adott témákhoz vagy közösségekhez igazított szervereket és csatornákat hozzon létre. Akár nyilvános szerver, akár zárt csoport tagja, szöveges, hang- és videocsevegésen keresztül léphet kapcsolatba a többi taggal.

Ezenkívül lehetővé teszi tömörítetlen fájlok teljes minőségben történő elküldését, csevegést botokkal, automatizált szövegek küldését, szerepkörök létrehozását és még sok mást.

🏆 Győztes: A Discord alkalmas mind alkalmi, mind nagyszabású beszélgetésekre, így ideális játékosok, csapatok és oktatók számára egyaránt, míg a WhatsApp egy egyszerűbb csevegőplatform.

2. funkció: Adatforgalom

Az adatkezelés hatékonysága elengedhetetlen a korlátozott internetkapcsolattal rendelkező felhasználók számára. A WhatsApp és a Discord eltérő módon kezeli a médiafájlokat, így különböző felhasználói igényeket elégít ki.

WhatsApp

A WhatsApp minden médiafájlt tömörít, beleértve a képeket, hangfájlokat és videókat. Ez ugyan rontja a minőséget, de jelentősen csökkenti az adatforgalmat.

Discord

Ezzel szemben a Discord megőrzi a médiafájlok eredeti minőségét, ami biztosítja a részletek megőrzését, de sokkal több adatot használ.

🏆 Győztes: A WhatsApp adatforgalom-hatékonyabb, mivel tömöríti a fájlokat az adatforgalom csökkentése érdekében. Ez a minőségbeli kompromisszum praktikus választássá teszi a korlátozott adatforgalmú felhasználók számára.

3. funkció: Adatvédelem és biztonság

Az adatok védelme tekintetében mindkét platform adatvédelmi funkciókat kínál, de megközelítésük kissé eltérő.

WhatsApp

A WhatsApp kiemelten kezeli a felhasználók adatainak védelmét olyan funkciókkal, mint a kétfaktoros hitelesítés (2FA) és a profilkép és állapot láthatóságának részletes szabályozása.

Discord

Hasonlóan, a Discord is támogatja a 2FA-t, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kezeljék láthatósági és adatvédelmi beállításaikat, beleértve azt is, hogy ki láthatja online állapotukat.

🏆 Győztes: Döntetlen! A WhatsApp végpontok közötti titkosítást és erős adatvédelmi ellenőrzéseket kínál, ahol csak a feladó és a címzett olvashatja az üzeneteket. Ugyanakkor a Discord kétfaktoros hitelesítést és testreszabható láthatósági beállításokat biztosít.

Discord vs. WhatsApp a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, hogyan állnak az emberek a Discord és a WhatsApp közötti vitához.

Először is, egyszerre több száz/ezer fős csoportok számára is használható, mint a WhatsApp. Nem csatlakoznál egy 5000 Redditorból álló subreddit WhatsApp-csoporthoz, de a Discord esetében ez nagyon könnyen megtehető. Nagy csoportok kezelésére lett kifejlesztve. A második felhasználási terület a barátokkal való vegyes hang- és média-hangoutok.

Először is, egyszerre több száz/ezer fős csoportok számára is használható, mint a WhatsApp. Nem csatlakoznál egy 5000 Redditorból álló subreddit WhatsApp-csoporthoz, de a Discord esetében ez nagyon könnyen megtehető. Nagy csoportok kezelésére lett kifejlesztve. A második felhasználási terület a barátokkal való vegyes hang- és média-hangoutok.

A legtöbbek azonban egyetértenek abban, hogy ezek nem versengő alkalmazások, mivel különböző célközönségeket szolgálnak ki.

A WhatsApp egyszerűen csak egy másik alkalmazás, mint a Discord, és más célokra szolgál. A WhatsApp inkább kis csoportos csevegésekhez vagy egyéni üzenetküldéshez alkalmas, nem játékosok számára. A Discord nagy nyilvános szerverek és játékosok hangcsevegései terén jeleskedik. A Discordnak van egy játékboltj is, míg vannak, akik nem játszanak játékokkal.

A WhatsApp egyszerűen csak egy másik alkalmazás, mint a Discord, és más célokra szolgál. A WhatsApp inkább kis csoportos csevegésekhez vagy egyéni üzenetküldéshez alkalmas, nem játékosok számára. A Discord nagy nyilvános szerverek és játékosok hangcsevegései terén jeleskedik. A Discordnak van egy játékboltj is, míg vannak, akik nem játszanak játékokkal.

*Nos, ezek valójában különböző piacokra készültek. A WhatsApp általános felhasználóknak szól, és sokkal több felnőtt/idősebb ember használja, mint a Discordot. A Discord inkább a játékosokra orientált, sok olyan funkcióval, amely a játékosok igényeit szolgálja, és még a felhasználói élmény is a játékosok igényeire van szabva, például a betöltőképernyőn olyan üzenetek jelennek meg, amelyekkel a játékosok azonosulni tudnak, stb.

*Nos, ezek valójában különböző piacokra készültek. A WhatsApp általános felhasználóknak szól, és sokkal több felnőtt/idősebb ember használja, mint a Discordot. A Discord inkább a játékosokra orientált, sok olyan funkcióval, amely a játékosok igényeit szolgálja, és még a felhasználói élmény is a játékosok igényeire van szabva, például a betöltőképernyőn olyan üzenetek jelennek meg, amelyekkel a játékosok azonosulni tudnak, stb.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a WhatsApp és a Discord legjobb alternatíváját

Ha nem tud dönteni a WhatsApp egyszerűsége és a Discord funkciókban gazdag kialakítása között, fontolja meg egy másik platformot, amely egyetlen helyen egyesíti az összes munkahelyi és kommunikációs igényét!

Bemutatjuk a ClickUp-ot, a munka mindenre kiterjedő alkalmazását! 🤩

Sokoldalúságáról és termelékenységre fókuszáló eszközeiről ismert, és a ClickUp Collaboration Detectionnek köszönhetően a hatékony együttműködéshez szükséges alapvető üzenetküldési funkciókon túlmutat.

Vessünk egy pillantást néhány funkcióra, amelyekkel elindulhat. 💁

A ClickUp első számú előnye: csevegés

ClickUp Chat

Együttműködés a csapattal a ClickUp Chatben

A ClickUp Chat egy hatékony munkahelyi kommunikációs eszköz, amely egyesíti az összes kommunikációs és projektmenedzsment igényét.

A ClickUp egy all-in-one üzenetküldő alkalmazás, amely hetente egy napot megtakarít a felhasználóknak (ez az az idő, amelyet egy átlagos tudásmunkás az információk keresésével veszteget el) azáltal, hogy minden releváns információt egy helyen összpontosít.

A Discord végtelen csatornái és a WhatsApp szálak hiánya néha kaotikusnak tűnhet. A Chat a szálakba rendezett beszélgetésekkel rendet tart, így könnyű koncentrálni.

Akár egy csapat a következő nagy projektjét vitatja meg, akár egy oktató szervezi az órai témákat, minden strukturáltnak és kezelhetőnek tűnik.

Ami még jobbá teszi, az az, hogy ötvözi a kommunikációt a projektmenedzsment együttműködési eszközökkel.

Míg a Discord és a WhatsApp a csevegésre szolgál, a Chat segít elvégezni a munkát!

A kedvenc játékuk új szintjét fejlesztő játékosok másodpercek alatt átugorhatnak a tervezési ötletek megbeszéléséről a kódolási feladatok kiosztására. Az oktatók közvetlenül a csevegőbe csatolhatják az óravázlatokat vagy a projekt vázlatokat, így minden kéznél van.

Az értesítések is ideálisak. Testreszabhatók, így beállíthatja a fontos frissítésekre vonatkozó riasztásokat.

A játékosok zavartalanul koncentrálhatnak a mérkőzéseikre, anélkül, hogy alkalmi beszélgetések zavarnák őket, a tanárok pedig naprakészek maradhatnak az osztályozásokkal kapcsolatban, anélkül, hogy felesleges üzenetekkel bombáznák őket.

ClickUp Brain

Csevegés közben a ClickUp Brain automatikusan kiemelheti a teendőket, vagy a legfontosabb üzeneteket feladatokká alakíthatja, így könnyebb maradni szervezettnek, anélkül, hogy extra erőfeszítést kellene tennie. Az AI nem csak ott ül, hanem aktívan segít a munkafolyamatok kezelésében, javaslatokat tesz a következő lépésekre, és gondoskodik arról, hogy egyetlen fontos részlet se maradjon figyelmen kívül.

Írj a ClickUp Brain segítségével a csevegésen belül, hogy üzeneteidnek stílust adj!

A csevegés soha nem látott módon egyesíti a beszélgetéseket és az együttműködést. Miért ugrálna egyik alkalmazásból a másikba, ha minden, amire szüksége van, már itt van?

Figyelembe véve, hogy időnk 60%-át különböző eszközökön történő információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük, a ClickUp gondoskodik arról, hogy idődet jól használd.

A ClickUp második előnye: Clips

ClickUp Clips

Ossza meg vizuális visszajelzéseit a ClickUp Clips segítségével

A ClickUp Clips egy all-in-one képernyőfelvétel- és videomegosztó eszköz, amely egyszerűsíti a munkafolyamatok kommunikációját és az együttműködést. A felhasználók könnyedén rögzíthetik a képernyőt vagy az audiót oktatóanyagok, frissítések vagy visszajelzések céljából, az AI-alapú átírás pedig gyors tartalomkeresést és időbélyeg-navigációt tesz lehetővé.

A Clips Hub a videókat könnyen elérhető módon rendezi, miközben beágyazási és megosztási lehetőségeket kínál, és zökkenőmentesen integrálja a képernyőmegosztó szoftvert a feladatokba, megjegyzésekbe vagy külső linkekbe.

Például a csapatok rögzíthetik a stratégiai megbeszéléseket vagy áttekintéseket, hogy azokat megosszák a csapattal, így megkönnyítve a játék tervezését és koordinálását. Másrészt az oktatók rögzíthetik az órákat vagy oktatóanyagokat, hogy a diákok bármikor visszanézhessék azokat, így javítva a tantermen kívüli tanulást.

Növelje a csapat felelősségvállalását a ClickUp Assign Comments segítségével

A ClickUp Assign Comments funkcióval a megjegyzéseket végrehajtható feladatokká alakíthatja, és kioszthatja azokat a csapattagoknak. Emellett a feladatok megoldhatók vagy átruházhatók anélkül, hogy át kellene nézni a zavaros beszélgetéseket.

Rendezettséget biztosít a feladatokban, minimalizálja a zavart, és segít a csapatoknak a koncentrációban.

Ezenkívül lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan megtalálják és kezeljék a hozzárendelt megjegyzéseket, így növelve a felelősségvállalást.

💡 Profi tipp: Kezdje el használni a ClickUp kommunikációs terv sablonjait, hogy a kezdetektől fogva szervezett maradjon. Ezek a sablonok segítenek a kommunikációs stratégiák, a legfontosabb kapcsolattartók és az ütemtervek felvázolásában anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

A ClickUp 4. előnye: Fehér táblák

ClickUp Whiteboards

Brainstorming stratégiák és óravázlatok a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards interaktív és együttműködési teret biztosít a brainstorming és a projekttervezés központosításához játékosok, csapatok és oktatók számára. Lehetővé teszi az ötletek vizualizálását és azok megvalósítható feladatokká alakítását, áthidalva a kreatív gondolkodás és a végrehajtás közötti szakadékot.

A virtuális táblázat egy kreatív felület a valós idejű együttműködéshez, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik.

A brainstorming üléseken született ötletek összekapcsolhatók konkrét feladatokkal, fájlokkal vagy dokumentumokkal a ClickUp-on belül, így kontextust adva és biztosítva, hogy minden ötlet megvalósítható és nyomon követhető legyen.

Például egy marketingkampányt tervező csapat ugyanazon a platformon belül vázolhatja fel ötleteit, feladatokkal láthatja el az egyes tagokat, és nyomon követheti az előrehaladást.

A ClickUp segítségével a legjobbakat kapja mindkét világból

A Discord és a WhatsApp közül a munkához való választás valóban az Ön egyedi igényeitől függ. A WhatsApp az elérhetőség tekintetében nyer, így egyszerű kommunikációhoz jó választás.

Másrészt a Discord szervezési eszközei és testreszabható funkciói ideálisak azoknak a csapatoknak, amelyek az együttműködésen és a közösségépítésen alapulnak.

De miért kellene választania a kettő közül, ha mindkettő legjobb tulajdonságait egyben megkaphatja?

Ismerje meg a ClickUp-ot – a munkafolyamatok optimalizálására szolgáló végső platformot, amely lehetővé teszi a csevegést, a tervezést és a végrehajtást egy helyen. Olyan funkciókkal, mint a szálakból történő feladat létrehozás, valós idejű együttműködés és AI-alapú eszközök, a ClickUp nem csak összeköti a csapatát, hanem átalakítja az együttműködés módját is.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅