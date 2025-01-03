Discord vagy WhatsApp: melyik üzenetküldő alkalmazás jobb a munkához?

Éppen egy fontos projekt koordinálásával foglalkozik, és a csoportos csevegés tele van üzenetekkel. Valaki megoszt egy fájlt, egy másik hangjegyzetet küld, és hamarosan káosz alakul ki.
Ekkor kell feltenned magadnak a következő kérdést: A jelenlegi üzenetküldő alkalmazás segít-e abban, hogy hatékonyabban dolgozz, vagy csak még több zavaró tényezőt jelent? 💭
A közösségeket építő játékosoktól a diákokat irányító oktatókig, a Discord és a WhatsApp közötti vita egyre hevesebb. Mindkét platform zökkenőmentes kommunikációt ígér, de funkcióik különböző igényeket elégítenek ki.
Ebben a blogban megvizsgáljuk a két alkalmazás funkcióit, erősségeit és gyengeségeit, hogy segítsünk Önnek a legjobb választás meghozatalában. Kezdjük! 💪
Mi az a WhatsApp?
A WhatsApp egy ingyenes, több platformon is használható üzenetküldő és híváskezelő alkalmazás, amely az internet segítségével lehetővé teszi a felhasználók számára a szöveges üzenetek, hangjegyzetek, videohívások és multimédiás tartalmak megosztása révén történő kommunikációt.
Jan Koum és Brian Acton 2009-ben indította el a platformot. Ez zökkenőmentes felhasználói kommunikációt tesz lehetővé, így megbízható alternatívát kínál a hagyományos fizetős SMS- és MMS-szolgáltatások helyett. 2019-ben a Facebook, Inc. (ma Meta Platforms) felvásárolta a WhatsAppot.
🔍 Tudta? A WhatsApp világszerte több mint hárommilliárd aktív felhasználóval rendelkezik, és ez a szám a bevezetése óta évről évre növekszik!
A WhatsApp funkciói
A WhatsApp az egyszerűségre és az elérhetőségre összpontosít. A szöveg- és média megosztástól a hang- és videohívásokig, funkciói könnyed és felhasználóbarát kommunikációt tesznek lehetővé.
Vessünk egy pillantást néhány funkciójára. 👇
1. funkció: Üzenetküldés
Csevegőplatformként a WhatsApp az egyszerűséget hangsúlyozza, lehetővé téve multimédiás tartalmak küldését a beszélgetések során. Ezek a funkciók kényelmesek a felhasználók számára:
- Rögzített üzenetek: A fontos üzeneteket rögzítheti mind a csoportos, mind az egyéni csevegésekben, hogy könnyebben megtalálja őket.
- Kedvencek fül: Az egyes csevegéseket „kedvencek” kategóriába sorolhatja, hogy gyorsan hozzáférhessenek.
- Eltűnő üzenetek: Bizonyos üzenetek hét nap után eltűnnek, ha engedélyezi ezt a funkciót a nagyobb adatbiztonság érdekében.
💡Profi tipp: Üzeneteket küldhetsz magadnak a WhatsAppon, hogy nyomon kövesd az ötleteidet, emlékeztetőidet vagy fontos információkat. Ez egy egyszerű módszer arra, hogy feljegyzéseket készíts, amikor csak szükséged van rá.
2. funkció: Több fiók és eszköz támogatása
Egyetlen eszközön két WhatsApp-fiókot is kezelhet, így zökkenőmentesen válthat a személyes és a munkahelyi csevegések között.
Ezenkívül akár négy eszközt, köztük táblagépeket és számítógépeket is összekapcsolhat fiókjával anélkül, hogy csatlakoztatott telefonra lenne szüksége. Ez megkönnyíti a fájlok megosztását az eszközök között.
📖 Olvassa el még: A 11 legjobb WhatsApp-alternatíva a jobb kommunikációért
3. funkció: Videohívások és hangüzenetek
A WhatsApp 2024-ben kibővítette videohívási funkcióját, amely most már akár harminckét résztvevőt is támogat, javítva ezzel a csoportos interakciókat és megbeszéléseket. Ez magában foglalja a képernyőmegosztási funkciót is a hívások során.
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy útközben gyors hang- vagy videóüzeneteket küldjenek.
WhatsApp árak
- WhatsApp: Ingyenes
- WhatsApp Business: Ingyenes
🧠 Érdekesség: A Meta 2014-ben 19 milliárd dollárért vásárolta meg a WhatsAppot, ami az egyik legnagyobb technológiai felvásárlás volt a történelemben.
Mi az a Discord?
A Discord egy népszerű kommunikációs platform, amelyet hang-, videó- és szöveges csevegéshez terveztek. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatba lépjenek barátaikkal és közösségeikkel, megosszák tapasztalataikat, együttműködjenek és részt vegyenek beszélgetésekben.
Az egyének a szervereken, csatornákon, közvetlen üzenetküldésen és képernyőmegosztási funkciókon keresztül kommunikálnak egymással.
A Discord a közösségépítésre helyezi a hangsúlyt. Létrehozhat vagy csatlakozhat olyan szerverekhez, amelyek konkrét érdeklődési körökhöz vagy hobbihoz igazodnak, hogy elősegítse a tartozás érzését és az elkötelezettséget.
🔍 Tudta? A 16 év feletti Discord-alkalmazás felhasználók átlagosan 2 órát töltenek hetente a platformon. Ez havonta körülbelül 8 órával, naponta pedig 17 perccel egyenértékű. A 16 év feletti Discord-alkalmazás felhasználók átlagosan 2 órát töltenek hetente a platformon. A 16-24 éves Discord-felhasználók körében az alkalmazáson töltött átlagos idő hetente 2,4 óra.
A Discord funkciói
A Discord a sokoldalúságra és a kapcsolattartásra összpontosít, hatékony eszközöket biztosítva a szervezett és interaktív kommunikációhoz. Az egyedi szerverektől a hang-, videó- és szöveges csatornákig, a Discord fenntartja a közösségek elkötelezettségét és lehetővé teszi a könnyű együttműködést.
Vessünk egy pillantást a funkcióira. 👇
1. funkció: Közösségközpontú struktúra
A Discord a közösségeket szerverekbe szervezi, amelyek mindegyike több, meghatározott témáknak szentelt csatornával rendelkezik.
A szerverek szöveges csatornákat tartalmaznak az üzenetküldéshez és hangcsatornákat a valós idejű kommunikációhoz, így könnyű rendszerezni a beszélgetéseket és navigálni még a legforgalmasabb terekben is.
💡Profi tipp: A Discord egyik remek trükkje, hogy a Ctrl+K billentyűkombinációval válthatsz a csatornák és szerverek között. Egyéb billentyűparancsok közé tartozik a „Ctrl+Shift+M” billentyűkombináció, amellyel elnémíthatod vagy visszakapcsolhatod a mikrofont a hangcsatornákon, valamint a „Ctrl+Shift+U” billentyűkombináció, amellyel az üzeneteket olvasatlannak jelölheted.
2. funkció: Gazdag együttműködési lehetőségek
A Discord beépített eszközökkel teszi zökkenőmentessé az események ütemezését, legyen szó játékról vagy oktatási workshopról.
A koncentrált beszélgetésekhez a szálak ideiglenes beszélgetéseket kínálnak, amelyek egy meghatározott idő után eltűnnek, míg a fórumcsatornák mélyebb, folyamatos beszélgetésekhez nyújtanak teret.
📖 Olvassa el még: A 10 legjobb Discord alternatíva és versenytárs csoportos csevegéshez
3. funkció: Közösségkezelő eszközök
A Discord hatékony eszközöket biztosít a szerver tulajdonosoknak a közösségek hatékony kezeléséhez. A szerepkörök és jogosultságok lehetővé teszik számukra a csatornákhoz való hozzáférés ellenőrzését és a moderálási jogosultságok kiosztását, biztosítva ezzel a zökkenőmentes működést még nagy csoportokban is.
Ráadásul a botok automatizálják az olyan feladatokat, mint a moderálás, a játékok és a közösségi interakciók, ami kényelmesebbé teszi a használatot és javítja az általános élményt.
4. funkció: Játékintegráció
A Discord integrációk lehetővé teszik, hogy több alkalmazást is használjon egy platformon. Javítják a játékélményt az alkalmazásprogramozási interfészekkel (API-k), amelyek lehetővé teszik a fejlesztők számára, hogy játékaikat zökkenőmentesen integrálják.
Az olyan funkciók, mint a „rich presence” (gazdag jelenlét) megmutatják, hogy milyen játékot játszol, és lehetővé teszik a barátoknak, hogy közvetlenül a Discordon keresztül csatlakozzanak, ami új szintű kapcsolatot és interakciót teremt.
Discord árak
- Ingyenes
- Nitro: Egyedi árazás
🧠 Érdekesség: Hetente 19 millió szerver aktív a Discordon.
Egyszerűsítse, racionalizálja és fokozza kommunikációs stratégiáját: Tervezze, kövesse nyomon és javítsa csapata kommunikációs folyamatát ezzel a használatra kész, testreszabható ClickUp kommunikációs terv sablonnal.
WhatsApp vs. Discord: funkciók összehasonlítása
A WhatsApp és a Discord különböző célokat szolgálnak, egyedi csapatkommunikációs igényeket kielégítve. Míg a WhatsApp egyszerű, intuitív üzenetküldési funkciókat kínál, a Discord számos funkcióval várja a játékosokat.
Vessünk egy pillantást azokra a jellegzetes funkciókra, amelyek megkülönböztetik ezeket az üzenetküldő alkalmazásokat. 👀
|Funkció
|Discord
|Elsődleges felhasználási eset
|Általános üzenetküldés és kommunikáció
|Gaming és közösségi részvétel céljára tervezve
|Csoport mérete
|Legfeljebb 256 résztvevő egy csoportos csevegésben
|Több ezer felhasználót támogat egy szerveren
|Hang-/videohívások
|Videó- és hanghívások akár 32 résztvevővel
|Korlátlan hangcsatornák; videohívások számos opcióval
|Fájlmegosztási korlát
|Akár 100 MB Androidon és 128 MB iOS-en
|Alapértelmezés szerint 8 MB, maximum 50 MB (alap), 500 MB (Nitro)
|Tárolás
|Eszköz/felhőalapú tárolást használ; nincs dedikált tároló
|Korlátlan tárhely üzenetek és fájlok számára
|Keresési funkció
|Alapvető keresés szűrési lehetőségek nélkül
|Fejlett keresési szűrő opciók
|Testreszabás
|Korlátozott testreszabási lehetőségek; egyszerű csoportos csevegő felület
|Magas fokú testreszabhatóságú szerverek, szerepkörök és csatornák
|Biztonság
|Végpontok közötti titkosítás minden üzenethez
|Alapértelmezés szerint nincs végpontok közötti titkosítás
|Integráció
|Korlátozott integrációk, mivel csak a közvetlen kommunikációra összpontosít
|Integrálható különböző játékplatformokkal, mint például a PlayStation Network (PSN) és a Twitch.
|Értesítések
|Alapvető értesítési beállítások
|Magasan testreszabható értesítések
|Felhasználói élmény
|Egyszerű és felhasználóbarát felület
|Bonyolultabb, tanulási görbével
1. funkció: Üzenetküldés és csevegés
A WhatsApp és a Discord egyedi megközelítést alkalmaz az üzenetküldés terén, és különböző eszközöket kínál kis és nagy léptékű beszélgetésekhez.
A WhatsApp megközelítése egyszerűbb. Az alapvető funkciókra koncentrál, mint a szöveges kommunikáció, a hang- és videohívások, valamint a médiafájlok, például fotók, matricák és GIF-ek megosztása.
A WhatsApp Web kibővíti a platform funkcionalitását, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy asztali számítógépről érjék el üzeneteiket, ami további kényelmet biztosít.
Discord
Másrészt a Discord robusztus csevegési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy adott témákhoz vagy közösségekhez igazított szervereket és csatornákat hozzon létre. Akár nyilvános szerver, akár zárt csoport tagja, szöveges, hang- és videocsevegésen keresztül léphet kapcsolatba a többi taggal.
Ezenkívül lehetővé teszi tömörítetlen fájlok teljes minőségben történő elküldését, csevegést botokkal, automatizált szövegek küldését, szerepkörök létrehozását és még sok mást.
🏆 Győztes: A Discord alkalmas mind alkalmi, mind nagyszabású beszélgetésekre, így ideális játékosok, csapatok és oktatók számára egyaránt, míg a WhatsApp egy egyszerűbb csevegőplatform.
2. funkció: Adatforgalom
Az adatkezelés hatékonysága elengedhetetlen a korlátozott internetkapcsolattal rendelkező felhasználók számára. A WhatsApp és a Discord eltérő módon kezeli a médiafájlokat, így különböző felhasználói igényeket elégít ki.
A WhatsApp minden médiafájlt tömörít, beleértve a képeket, hangfájlokat és videókat. Ez ugyan rontja a minőséget, de jelentősen csökkenti az adatforgalmat.
Discord
Ezzel szemben a Discord megőrzi a médiafájlok eredeti minőségét, ami biztosítja a részletek megőrzését, de sokkal több adatot használ.
🏆 Győztes: A WhatsApp adatforgalom-hatékonyabb, mivel tömöríti a fájlokat az adatforgalom csökkentése érdekében. Ez a minőségbeli kompromisszum praktikus választássá teszi a korlátozott adatforgalmú felhasználók számára.
3. funkció: Adatvédelem és biztonság
Az adatok védelme tekintetében mindkét platform adatvédelmi funkciókat kínál, de megközelítésük kissé eltérő.
A WhatsApp kiemelten kezeli a felhasználók adatainak védelmét olyan funkciókkal, mint a kétfaktoros hitelesítés (2FA) és a profilkép és állapot láthatóságának részletes szabályozása.
Nézze meg ezeket a WhatsApp állapotidézeteket!
Discord
Hasonlóan, a Discord is támogatja a 2FA-t, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kezeljék láthatósági és adatvédelmi beállításaikat, beleértve azt is, hogy ki láthatja online állapotukat.
🏆 Győztes: Döntetlen! A WhatsApp végpontok közötti titkosítást és erős adatvédelmi ellenőrzéseket kínál, ahol csak a feladó és a címzett olvashatja az üzeneteket. Ugyanakkor a Discord kétfaktoros hitelesítést és testreszabható láthatósági beállításokat biztosít.
📖 Olvassa el még: 12 hatékony kommunikációs stratégia a csapatának
Discord vs. WhatsApp a Redditen
A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, hogyan állnak az emberek a Discord és a WhatsApp közötti vitához.
Először is, egyszerre több száz/ezer fős csoportok számára is használható, mint a WhatsApp. Nem csatlakoznál egy 5000 Redditorból álló subreddit WhatsApp-csoporthoz, de a Discord esetében ez nagyon könnyen megtehető. Nagy csoportok kezelésére lett kifejlesztve. A második felhasználási terület a barátokkal való vegyes hang- és média-hangoutok.
Először is, egyszerre több száz/ezer fős csoportok számára is használható, mint a WhatsApp. Nem csatlakoznál egy 5000 Redditorból álló subreddit WhatsApp-csoporthoz, de a Discord esetében ez nagyon könnyen megtehető. Nagy csoportok kezelésére lett kifejlesztve. A második felhasználási terület a barátokkal való vegyes hang- és média-hangoutok.
A legtöbbek azonban egyetértenek abban, hogy ezek nem versengő alkalmazások, mivel különböző célközönségeket szolgálnak ki.
A WhatsApp egyszerűen csak egy másik alkalmazás, mint a Discord, és más célokra szolgál. A WhatsApp inkább kis csoportos csevegésekhez vagy egyéni üzenetküldéshez alkalmas, nem játékosok számára. A Discord nagy nyilvános szerverek és játékosok hangcsevegései terén jeleskedik. A Discordnak van egy játékboltj is, míg vannak, akik nem játszanak játékokkal.
A WhatsApp egyszerűen csak egy másik alkalmazás, mint a Discord, és más célokra szolgál. A WhatsApp inkább kis csoportos csevegésekhez vagy egyéni üzenetküldéshez alkalmas, nem játékosok számára. A Discord nagy nyilvános szerverek és játékosok hangcsevegései terén jeleskedik. A Discordnak van egy játékboltj is, míg vannak, akik nem játszanak játékokkal.
*Nos, ezek valójában különböző piacokra készültek. A WhatsApp általános felhasználóknak szól, és sokkal több felnőtt/idősebb ember használja, mint a Discordot. A Discord inkább a játékosokra orientált, sok olyan funkcióval, amely a játékosok igényeit szolgálja, és még a felhasználói élmény is a játékosok igényeire van szabva, például a betöltőképernyőn olyan üzenetek jelennek meg, amelyekkel a játékosok azonosulni tudnak, stb.
*Nos, ezek valójában különböző piacokra készültek. A WhatsApp általános felhasználóknak szól, és sokkal több felnőtt/idősebb ember használja, mint a Discordot. A Discord inkább a játékosokra orientált, sok olyan funkcióval, amely a játékosok igényeit szolgálja, és még a felhasználói élmény is a játékosok igényeire van szabva, például a betöltőképernyőn olyan üzenetek jelennek meg, amelyekkel a játékosok azonosulni tudnak, stb.
Ismerje meg a ClickUp-ot – a WhatsApp és a Discord legjobb alternatíváját
Ha nem tud dönteni a WhatsApp egyszerűsége és a Discord funkciókban gazdag kialakítása között, fontolja meg egy másik platformot, amely egyetlen helyen egyesíti az összes munkahelyi és kommunikációs igényét!
Bemutatjuk a ClickUp-ot, a munka mindenre kiterjedő alkalmazását! 🤩
Sokoldalúságáról és termelékenységre fókuszáló eszközeiről ismert, és a ClickUp Collaboration Detectionnek köszönhetően a hatékony együttműködéshez szükséges alapvető üzenetküldési funkciókon túlmutat.
Vessünk egy pillantást néhány funkcióra, amelyekkel elindulhat. 💁
A ClickUp első számú előnye: csevegés
ClickUp Chat
A ClickUp Chat egy hatékony munkahelyi kommunikációs eszköz, amely egyesíti az összes kommunikációs és projektmenedzsment igényét.
A ClickUp egy all-in-one üzenetküldő alkalmazás, amely hetente egy napot megtakarít a felhasználóknak (ez az az idő, amelyet egy átlagos tudásmunkás az információk keresésével veszteget el) azáltal, hogy minden releváns információt egy helyen összpontosít.
A Discord végtelen csatornái és a WhatsApp szálak hiánya néha kaotikusnak tűnhet. A Chat a szálakba rendezett beszélgetésekkel rendet tart, így könnyű koncentrálni.
Akár egy csapat a következő nagy projektjét vitatja meg, akár egy oktató szervezi az órai témákat, minden strukturáltnak és kezelhetőnek tűnik.
Ami még jobbá teszi, az az, hogy ötvözi a kommunikációt a projektmenedzsment együttműködési eszközökkel.
Míg a Discord és a WhatsApp a csevegésre szolgál, a Chat segít elvégezni a munkát!
A kedvenc játékuk új szintjét fejlesztő játékosok másodpercek alatt átugorhatnak a tervezési ötletek megbeszéléséről a kódolási feladatok kiosztására. Az oktatók közvetlenül a csevegőbe csatolhatják az óravázlatokat vagy a projekt vázlatokat, így minden kéznél van.
Az értesítések is ideálisak. Testreszabhatók, így beállíthatja a fontos frissítésekre vonatkozó riasztásokat.
A játékosok zavartalanul koncentrálhatnak a mérkőzéseikre, anélkül, hogy alkalmi beszélgetések zavarnák őket, a tanárok pedig naprakészek maradhatnak az osztályozásokkal kapcsolatban, anélkül, hogy felesleges üzenetekkel bombáznák őket.
ClickUp Brain
Csevegés közben a ClickUp Brain automatikusan kiemelheti a teendőket, vagy a legfontosabb üzeneteket feladatokká alakíthatja, így könnyebb maradni szervezettnek, anélkül, hogy extra erőfeszítést kellene tennie. Az AI nem csak ott ül, hanem aktívan segít a munkafolyamatok kezelésében, javaslatokat tesz a következő lépésekre, és gondoskodik arról, hogy egyetlen fontos részlet se maradjon figyelmen kívül.
A csevegés soha nem látott módon egyesíti a beszélgetéseket és az együttműködést. Miért ugrálna egyik alkalmazásból a másikba, ha minden, amire szüksége van, már itt van?
Figyelembe véve, hogy időnk 60%-át különböző eszközökön történő információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük, a ClickUp gondoskodik arról, hogy idődet jól használd.
A ClickUp második előnye: Clips
ClickUp Clips
A ClickUp Clips egy all-in-one képernyőfelvétel- és videomegosztó eszköz, amely egyszerűsíti a munkafolyamatok kommunikációját és az együttműködést. A felhasználók könnyedén rögzíthetik a képernyőt vagy az audiót oktatóanyagok, frissítések vagy visszajelzések céljából, az AI-alapú átírás pedig gyors tartalomkeresést és időbélyeg-navigációt tesz lehetővé.
A Clips Hub a videókat könnyen elérhető módon rendezi, miközben beágyazási és megosztási lehetőségeket kínál, és zökkenőmentesen integrálja a képernyőmegosztó szoftvert a feladatokba, megjegyzésekbe vagy külső linkekbe.
Például a csapatok rögzíthetik a stratégiai megbeszéléseket vagy áttekintéseket, hogy azokat megosszák a csapattal, így megkönnyítve a játék tervezését és koordinálását. Másrészt az oktatók rögzíthetik az órákat vagy oktatóanyagokat, hogy a diákok bármikor visszanézhessék azokat, így javítva a tantermen kívüli tanulást.
A ClickUp harmadik előnye: megjegyzések hozzárendelése
ClickUp hozzászólások hozzárendelése
A ClickUp Assign Comments funkcióval a megjegyzéseket végrehajtható feladatokká alakíthatja, és kioszthatja azokat a csapattagoknak. Emellett a feladatok megoldhatók vagy átruházhatók anélkül, hogy át kellene nézni a zavaros beszélgetéseket.
Rendezettséget biztosít a feladatokban, minimalizálja a zavart, és segít a csapatoknak a koncentrációban.
Ezenkívül lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan megtalálják és kezeljék a hozzárendelt megjegyzéseket, így növelve a felelősségvállalást.
💡 Profi tipp: Kezdje el használni a ClickUp kommunikációs terv sablonjait, hogy a kezdetektől fogva szervezett maradjon. Ezek a sablonok segítenek a kommunikációs stratégiák, a legfontosabb kapcsolattartók és az ütemtervek felvázolásában anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.
A ClickUp 4. előnye: Fehér táblák
ClickUp Whiteboards
A ClickUp Whiteboards interaktív és együttműködési teret biztosít a brainstorming és a projekttervezés központosításához játékosok, csapatok és oktatók számára. Lehetővé teszi az ötletek vizualizálását és azok megvalósítható feladatokká alakítását, áthidalva a kreatív gondolkodás és a végrehajtás közötti szakadékot.
A virtuális táblázat egy kreatív felület a valós idejű együttműködéshez, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik.
A brainstorming üléseken született ötletek összekapcsolhatók konkrét feladatokkal, fájlokkal vagy dokumentumokkal a ClickUp-on belül, így kontextust adva és biztosítva, hogy minden ötlet megvalósítható és nyomon követhető legyen.
Például egy marketingkampányt tervező csapat ugyanazon a platformon belül vázolhatja fel ötleteit, feladatokkal láthatja el az egyes tagokat, és nyomon követheti az előrehaladást.
A ClickUp segítségével a legjobbakat kapja mindkét világból
A Discord és a WhatsApp közül a munkához való választás valóban az Ön egyedi igényeitől függ. A WhatsApp az elérhetőség tekintetében nyer, így egyszerű kommunikációhoz jó választás.
Másrészt a Discord szervezési eszközei és testreszabható funkciói ideálisak azoknak a csapatoknak, amelyek az együttműködésen és a közösségépítésen alapulnak.
De miért kellene választania a kettő közül, ha mindkettő legjobb tulajdonságait egyben megkaphatja?
Ismerje meg a ClickUp-ot – a munkafolyamatok optimalizálására szolgáló végső platformot, amely lehetővé teszi a csevegést, a tervezést és a végrehajtást egy helyen. Olyan funkciókkal, mint a szálakból történő feladat létrehozás, valós idejű együttműködés és AI-alapú eszközök, a ClickUp nem csak összeköti a csapatát, hanem átalakítja az együttműködés módját is.
Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅