Discord vagy WhatsApp: melyik üzenetküldő alkalmazás jobb a munkához?

Arya Dinesh
2025. január 3.

Éppen egy fontos projekt koordinálásával foglalkozik, és a csoportos csevegés tele van üzenetekkel. Valaki megoszt egy fájlt, egy másik hangjegyzetet küld, és hamarosan káosz alakul ki.

Ekkor kell feltenned magadnak a következő kérdést: A jelenlegi üzenetküldő alkalmazás segít-e abban, hogy hatékonyabban dolgozz, vagy csak még több zavaró tényezőt jelent? 💭

A közösségeket építő játékosoktól a diákokat irányító oktatókig, a Discord és a WhatsApp közötti vita egyre hevesebb. Mindkét platform zökkenőmentes kommunikációt ígér, de funkcióik különböző igényeket elégítenek ki.

Ebben a blogban megvizsgáljuk a két alkalmazás funkcióit, erősségeit és gyengeségeit, hogy segítsünk Önnek a legjobb választás meghozatalában. Kezdjük! 💪

Mi az a WhatsApp?

WhatsApp: Azonnali üzenetküldő alkalmazás, amely közvetlen üzenetküldési és hangüzenetküldési funkciókat kínál: Discord vs WhatsApp
WhatsApp-on keresztül

A WhatsApp egy ingyenes, több platformon is használható üzenetküldő és híváskezelő alkalmazás, amely az internet segítségével lehetővé teszi a felhasználók számára a szöveges üzenetek, hangjegyzetek, videohívások és multimédiás tartalmak megosztása révén történő kommunikációt.

Jan Koum és Brian Acton 2009-ben indította el a platformot. Ez zökkenőmentes felhasználói kommunikációt tesz lehetővé, így megbízható alternatívát kínál a hagyományos fizetős SMS- és MMS-szolgáltatások helyett. 2019-ben a Facebook, Inc. (ma Meta Platforms) felvásárolta a WhatsAppot.

🔍 Tudta? A WhatsApp világszerte több mint hárommilliárd aktív felhasználóval rendelkezik, és ez a szám a bevezetése óta évről évre növekszik!

A WhatsApp funkciói

A WhatsApp az egyszerűségre és az elérhetőségre összpontosít. A szöveg- és média megosztástól a hang- és videohívásokig, funkciói könnyed és felhasználóbarát kommunikációt tesznek lehetővé.

Vessünk egy pillantást néhány funkciójára. 👇

1. funkció: Üzenetküldés

WhatsApp: Általánosabb üzenetküldő alkalmazás, amely végpontok közötti titkosítással rendelkezik.
WhatsApp-on keresztül

Csevegőplatformként a WhatsApp az egyszerűséget hangsúlyozza, lehetővé téve multimédiás tartalmak küldését a beszélgetések során. Ezek a funkciók kényelmesek a felhasználók számára:

  • Rögzített üzenetek: A fontos üzeneteket rögzítheti mind a csoportos, mind az egyéni csevegésekben, hogy könnyebben megtalálja őket.
  • Kedvencek fül: Az egyes csevegéseket „kedvencek” kategóriába sorolhatja, hogy gyorsan hozzáférhessenek.
  • Eltűnő üzenetek: Bizonyos üzenetek hét nap után eltűnnek, ha engedélyezi ezt a funkciót a nagyobb adatbiztonság érdekében.

💡Profi tipp: Üzeneteket küldhetsz magadnak a WhatsAppon, hogy nyomon kövesd az ötleteidet, emlékeztetőidet vagy fontos információkat. Ez egy egyszerű módszer arra, hogy feljegyzéseket készíts, amikor csak szükséged van rá.

2. funkció: Több fiók és eszköz támogatása

Külön fiókok a személyes és üzleti kommunikációhoz a WhatsApp-ban
via The Standard

Egyetlen eszközön két WhatsApp-fiókot is kezelhet, így zökkenőmentesen válthat a személyes és a munkahelyi csevegések között.

Ezenkívül akár négy eszközt, köztük táblagépeket és számítógépeket is összekapcsolhat fiókjával anélkül, hogy csatlakoztatott telefonra lenne szüksége. Ez megkönnyíti a fájlok megosztását az eszközök között.

3. funkció: Videohívások és hangüzenetek

Hangcsevegés és videohívás a WhatsAppban: Discord vs WhatsApp
WhatsApp-on keresztül

A WhatsApp 2024-ben kibővítette videohívási funkcióját, amely most már akár harminckét résztvevőt is támogat, javítva ezzel a csoportos interakciókat és megbeszéléseket. Ez magában foglalja a képernyőmegosztási funkciót is a hívások során.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy útközben gyors hang- vagy videóüzeneteket küldjenek.

WhatsApp árak

  • WhatsApp: Ingyenes
  • WhatsApp Business: Ingyenes

🧠 Érdekesség: A Meta 2014-ben 19 milliárd dollárért vásárolta meg a WhatsAppot, ami az egyik legnagyobb technológiai felvásárlás volt a történelemben.

Mi az a Discord?

Discord vs. WhatsApp: üzenetküldő alkalmazások minden igényhez
via Discord

A Discord egy népszerű kommunikációs platform, amelyet hang-, videó- és szöveges csevegéshez terveztek. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatba lépjenek barátaikkal és közösségeikkel, megosszák tapasztalataikat, együttműködjenek és részt vegyenek beszélgetésekben.

Az egyének a szervereken, csatornákon, közvetlen üzenetküldésen és képernyőmegosztási funkciókon keresztül kommunikálnak egymással.

A Discord a közösségépítésre helyezi a hangsúlyt. Létrehozhat vagy csatlakozhat olyan szerverekhez, amelyek konkrét érdeklődési körökhöz vagy hobbihoz igazodnak, hogy elősegítse a tartozás érzését és az elkötelezettséget.

🔍 Tudta? A 16 év feletti Discord-alkalmazás felhasználók átlagosan 2 órát töltenek hetente a platformon. Ez havonta körülbelül 8 órával, naponta pedig 17 perccel egyenértékű. A 16 év feletti Discord-alkalmazás felhasználók átlagosan 2 órát töltenek hetente a platformon. A 16-24 éves Discord-felhasználók körében az alkalmazáson töltött átlagos idő hetente 2,4 óra.

A Discord funkciói

A Discord a sokoldalúságra és a kapcsolattartásra összpontosít, hatékony eszközöket biztosítva a szervezett és interaktív kommunikációhoz. Az egyedi szerverektől a hang-, videó- és szöveges csatornákig, a Discord fenntartja a közösségek elkötelezettségét és lehetővé teszi a könnyű együttműködést.

Vessünk egy pillantást a funkcióira. 👇

1. funkció: Közösségközpontú struktúra

Discord vs. WhatsApp
via Discord

A Discord a közösségeket szerverekbe szervezi, amelyek mindegyike több, meghatározott témáknak szentelt csatornával rendelkezik.

A szerverek szöveges csatornákat tartalmaznak az üzenetküldéshez és hangcsatornákat a valós idejű kommunikációhoz, így könnyű rendszerezni a beszélgetéseket és navigálni még a legforgalmasabb terekben is.

💡Profi tipp: A Discord egyik remek trükkje, hogy a Ctrl+K billentyűkombinációval válthatsz a csatornák és szerverek között. Egyéb billentyűparancsok közé tartozik a „Ctrl+Shift+M” billentyűkombináció, amellyel elnémíthatod vagy visszakapcsolhatod a mikrofont a hangcsatornákon, valamint a „Ctrl+Shift+U” billentyűkombináció, amellyel az üzeneteket olvasatlannak jelölheted.

2. funkció: Gazdag együttműködési lehetőségek

Csevegőszobák és fórumok a Discordban
via Discord

A Discord beépített eszközökkel teszi zökkenőmentessé az események ütemezését, legyen szó játékról vagy oktatási workshopról.

A koncentrált beszélgetésekhez a szálak ideiglenes beszélgetéseket kínálnak, amelyek egy meghatározott idő után eltűnnek, míg a fórumcsatornák mélyebb, folyamatos beszélgetésekhez nyújtanak teret.

3. funkció: Közösségkezelő eszközök

A Discord más alkalmazásokhoz képest több közösségvezérelt eszközt kínál.
via Discord

A Discord hatékony eszközöket biztosít a szerver tulajdonosoknak a közösségek hatékony kezeléséhez. A szerepkörök és jogosultságok lehetővé teszik számukra a csatornákhoz való hozzáférés ellenőrzését és a moderálási jogosultságok kiosztását, biztosítva ezzel a zökkenőmentes működést még nagy csoportokban is.

Ráadásul a botok automatizálják az olyan feladatokat, mint a moderálás, a játékok és a közösségi interakciók, ami kényelmesebbé teszi a használatot és javítja az általános élményt.

4. funkció: Játékintegráció

Játékintegráció: Discord vs WhatsApp
via Discord

A Discord integrációk lehetővé teszik, hogy több alkalmazást is használjon egy platformon. Javítják a játékélményt az alkalmazásprogramozási interfészekkel (API-k), amelyek lehetővé teszik a fejlesztők számára, hogy játékaikat zökkenőmentesen integrálják.

Az olyan funkciók, mint a „rich presence” (gazdag jelenlét) megmutatják, hogy milyen játékot játszol, és lehetővé teszik a barátoknak, hogy közvetlenül a Discordon keresztül csatlakozzanak, ami új szintű kapcsolatot és interakciót teremt.

Discord árak

  • Ingyenes
  • Nitro: Egyedi árazás

🧠 Érdekesség: Hetente 19 millió szerver aktív a Discordon.

Egyszerűsítse, racionalizálja és fokozza kommunikációs stratégiáját: Tervezze, kövesse nyomon és javítsa csapata kommunikációs folyamatát ezzel a használatra kész, testreszabható ClickUp kommunikációs terv sablonnal.

WhatsApp vs. Discord: funkciók összehasonlítása

A WhatsApp és a Discord különböző célokat szolgálnak, egyedi csapatkommunikációs igényeket kielégítve. Míg a WhatsApp egyszerű, intuitív üzenetküldési funkciókat kínál, a Discord számos funkcióval várja a játékosokat.

Vessünk egy pillantást azokra a jellegzetes funkciókra, amelyek megkülönböztetik ezeket az üzenetküldő alkalmazásokat. 👀

FunkcióWhatsAppDiscord
Elsődleges felhasználási esetÁltalános üzenetküldés és kommunikációGaming és közösségi részvétel céljára tervezve
Csoport méreteLegfeljebb 256 résztvevő egy csoportos csevegésbenTöbb ezer felhasználót támogat egy szerveren
Hang-/videohívásokVideó- és hanghívások akár 32 résztvevővelKorlátlan hangcsatornák; videohívások számos opcióval
Fájlmegosztási korlátAkár 100 MB Androidon és 128 MB iOS-enAlapértelmezés szerint 8 MB, maximum 50 MB (alap), 500 MB (Nitro)
TárolásEszköz/felhőalapú tárolást használ; nincs dedikált tárolóKorlátlan tárhely üzenetek és fájlok számára
Keresési funkcióAlapvető keresés szűrési lehetőségek nélkülFejlett keresési szűrő opciók
TestreszabásKorlátozott testreszabási lehetőségek; egyszerű csoportos csevegő felületMagas fokú testreszabhatóságú szerverek, szerepkörök és csatornák
BiztonságVégpontok közötti titkosítás minden üzenethezAlapértelmezés szerint nincs végpontok közötti titkosítás
IntegrációKorlátozott integrációk, mivel csak a közvetlen kommunikációra összpontosítIntegrálható különböző játékplatformokkal, mint például a PlayStation Network (PSN) és a Twitch.
ÉrtesítésekAlapvető értesítési beállításokMagasan testreszabható értesítések
Felhasználói élményEgyszerű és felhasználóbarát felületBonyolultabb, tanulási görbével

1. funkció: Üzenetküldés és csevegés

A WhatsApp és a Discord egyedi megközelítést alkalmaz az üzenetküldés terén, és különböző eszközöket kínál kis és nagy léptékű beszélgetésekhez.

WhatsApp

A WhatsApp megközelítése egyszerűbb. Az alapvető funkciókra koncentrál, mint a szöveges kommunikáció, a hang- és videohívások, valamint a médiafájlok, például fotók, matricák és GIF-ek megosztása.

A WhatsApp Web kibővíti a platform funkcionalitását, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy asztali számítógépről érjék el üzeneteiket, ami további kényelmet biztosít.

Discord

Másrészt a Discord robusztus csevegési funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy adott témákhoz vagy közösségekhez igazított szervereket és csatornákat hozzon létre. Akár nyilvános szerver, akár zárt csoport tagja, szöveges, hang- és videocsevegésen keresztül léphet kapcsolatba a többi taggal.

Ezenkívül lehetővé teszi tömörítetlen fájlok teljes minőségben történő elküldését, csevegést botokkal, automatizált szövegek küldését, szerepkörök létrehozását és még sok mást.

🏆 Győztes: A Discord alkalmas mind alkalmi, mind nagyszabású beszélgetésekre, így ideális játékosok, csapatok és oktatók számára egyaránt, míg a WhatsApp egy egyszerűbb csevegőplatform.

2. funkció: Adatforgalom

Az adatkezelés hatékonysága elengedhetetlen a korlátozott internetkapcsolattal rendelkező felhasználók számára. A WhatsApp és a Discord eltérő módon kezeli a médiafájlokat, így különböző felhasználói igényeket elégít ki.

WhatsApp

A WhatsApp minden médiafájlt tömörít, beleértve a képeket, hangfájlokat és videókat. Ez ugyan rontja a minőséget, de jelentősen csökkenti az adatforgalmat.

Discord

Ezzel szemben a Discord megőrzi a médiafájlok eredeti minőségét, ami biztosítja a részletek megőrzését, de sokkal több adatot használ.

🏆 Győztes: A WhatsApp adatforgalom-hatékonyabb, mivel tömöríti a fájlokat az adatforgalom csökkentése érdekében. Ez a minőségbeli kompromisszum praktikus választássá teszi a korlátozott adatforgalmú felhasználók számára.

3. funkció: Adatvédelem és biztonság

Az adatok védelme tekintetében mindkét platform adatvédelmi funkciókat kínál, de megközelítésük kissé eltérő.

WhatsApp

A WhatsApp kiemelten kezeli a felhasználók adatainak védelmét olyan funkciókkal, mint a kétfaktoros hitelesítés (2FA) és a profilkép és állapot láthatóságának részletes szabályozása.

Discord

Hasonlóan, a Discord is támogatja a 2FA-t, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kezeljék láthatósági és adatvédelmi beállításaikat, beleértve azt is, hogy ki láthatja online állapotukat.

🏆 Győztes: Döntetlen! A WhatsApp végpontok közötti titkosítást és erős adatvédelmi ellenőrzéseket kínál, ahol csak a feladó és a címzett olvashatja az üzeneteket. Ugyanakkor a Discord kétfaktoros hitelesítést és testreszabható láthatósági beállításokat biztosít.

Discord vs. WhatsApp a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, hogyan állnak az emberek a Discord és a WhatsApp közötti vitához.

Először is, egyszerre több száz/ezer fős csoportok számára is használható, mint a WhatsApp. Nem csatlakoznál egy 5000 Redditorból álló subreddit WhatsApp-csoporthoz, de a Discord esetében ez nagyon könnyen megtehető. Nagy csoportok kezelésére lett kifejlesztve. A második felhasználási terület a barátokkal való vegyes hang- és média-hangoutok.

A legtöbbek azonban egyetértenek abban, hogy ezek nem versengő alkalmazások, mivel különböző célközönségeket szolgálnak ki.

A WhatsApp egyszerűen csak egy másik alkalmazás, mint a Discord, és más célokra szolgál. A WhatsApp inkább kis csoportos csevegésekhez vagy egyéni üzenetküldéshez alkalmas, nem játékosok számára. A Discord nagy nyilvános szerverek és játékosok hangcsevegései terén jeleskedik. A Discordnak van egy játékboltj is, míg vannak, akik nem játszanak játékokkal.

*Nos, ezek valójában különböző piacokra készültek. A WhatsApp általános felhasználóknak szól, és sokkal több felnőtt/idősebb ember használja, mint a Discordot. A Discord inkább a játékosokra orientált, sok olyan funkcióval, amely a játékosok igényeit szolgálja, és még a felhasználói élmény is a játékosok igényeire van szabva, például a betöltőképernyőn olyan üzenetek jelennek meg, amelyekkel a játékosok azonosulni tudnak, stb.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a WhatsApp és a Discord legjobb alternatíváját

Ha nem tud dönteni a WhatsApp egyszerűsége és a Discord funkciókban gazdag kialakítása között, fontolja meg egy másik platformot, amely egyetlen helyen egyesíti az összes munkahelyi és kommunikációs igényét!

Bemutatjuk a ClickUp-ot, a munka mindenre kiterjedő alkalmazását! 🤩

Sokoldalúságáról és termelékenységre fókuszáló eszközeiről ismert, és a ClickUp Collaboration Detectionnek köszönhetően a hatékony együttműködéshez szükséges alapvető üzenetküldési funkciókon túlmutat.

Vessünk egy pillantást néhány funkcióra, amelyekkel elindulhat. 💁

A ClickUp első számú előnye: csevegés

ClickUp Chat

Együttműködés a csapattal a ClickUp Chatben: Discord vs WhatsApp
Együttműködés a csapattal a ClickUp Chatben

A ClickUp Chat egy hatékony munkahelyi kommunikációs eszköz, amely egyesíti az összes kommunikációs és projektmenedzsment igényét.

A ClickUp egy all-in-one üzenetküldő alkalmazás, amely hetente egy napot megtakarít a felhasználóknak (ez az az idő, amelyet egy átlagos tudásmunkás az információk keresésével veszteget el) azáltal, hogy minden releváns információt egy helyen összpontosít.

A Discord végtelen csatornái és a WhatsApp szálak hiánya néha kaotikusnak tűnhet. A Chat a szálakba rendezett beszélgetésekkel rendet tart, így könnyű koncentrálni.

Akár egy csapat a következő nagy projektjét vitatja meg, akár egy oktató szervezi az órai témákat, minden strukturáltnak és kezelhetőnek tűnik.

Ami még jobbá teszi, az az, hogy ötvözi a kommunikációt a projektmenedzsment együttműködési eszközökkel.

Míg a Discord és a WhatsApp a csevegésre szolgál, a Chat segít elvégezni a munkát!

A kedvenc játékuk új szintjét fejlesztő játékosok másodpercek alatt átugorhatnak a tervezési ötletek megbeszéléséről a kódolási feladatok kiosztására. Az oktatók közvetlenül a csevegőbe csatolhatják az óravázlatokat vagy a projekt vázlatokat, így minden kéznél van.

Az értesítések is ideálisak. Testreszabhatók, így beállíthatja a fontos frissítésekre vonatkozó riasztásokat.

A játékosok zavartalanul koncentrálhatnak a mérkőzéseikre, anélkül, hogy alkalmi beszélgetések zavarnák őket, a tanárok pedig naprakészek maradhatnak az osztályozásokkal kapcsolatban, anélkül, hogy felesleges üzenetekkel bombáznák őket.

ClickUp Brain

Csevegés közben a ClickUp Brain automatikusan kiemelheti a teendőket, vagy a legfontosabb üzeneteket feladatokká alakíthatja, így könnyebb maradni szervezettnek, anélkül, hogy extra erőfeszítést kellene tennie. Az AI nem csak ott ül, hanem aktívan segít a munkafolyamatok kezelésében, javaslatokat tesz a következő lépésekre, és gondoskodik arról, hogy egyetlen fontos részlet se maradjon figyelmen kívül.

Írj a ClickUp Brain segítségével a csevegésen belül, hogy üzeneteidnek stílust adj!
Írj a ClickUp Brain segítségével a csevegésen belül, hogy üzeneteidnek stílust adj!

A csevegés soha nem látott módon egyesíti a beszélgetéseket és az együttműködést. Miért ugrálna egyik alkalmazásból a másikba, ha minden, amire szüksége van, már itt van?

Figyelembe véve, hogy időnk 60%-át különböző eszközökön történő információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük, a ClickUp gondoskodik arról, hogy idődet jól használd.

A ClickUp második előnye: Clips

ClickUp Clips

Ossza meg vizuális visszajelzéseit a ClickUp Clips segítségével: Discord vs WhatsApp
Ossza meg vizuális visszajelzéseit a ClickUp Clips segítségével

A ClickUp Clips egy all-in-one képernyőfelvétel- és videomegosztó eszköz, amely egyszerűsíti a munkafolyamatok kommunikációját és az együttműködést. A felhasználók könnyedén rögzíthetik a képernyőt vagy az audiót oktatóanyagok, frissítések vagy visszajelzések céljából, az AI-alapú átírás pedig gyors tartalomkeresést és időbélyeg-navigációt tesz lehetővé.

A Clips Hub a videókat könnyen elérhető módon rendezi, miközben beágyazási és megosztási lehetőségeket kínál, és zökkenőmentesen integrálja a képernyőmegosztó szoftvert a feladatokba, megjegyzésekbe vagy külső linkekbe.

Például a csapatok rögzíthetik a stratégiai megbeszéléseket vagy áttekintéseket, hogy azokat megosszák a csapattal, így megkönnyítve a játék tervezését és koordinálását. Másrészt az oktatók rögzíthetik az órákat vagy oktatóanyagokat, hogy a diákok bármikor visszanézhessék azokat, így javítva a tantermen kívüli tanulást.

A ClickUp harmadik előnye: megjegyzések hozzárendelése

ClickUp hozzászólások hozzárendelése

Növelje a csapat felelősségvállalását a ClickUp Assign Comments segítségével
Növelje a csapat felelősségvállalását a ClickUp Assign Comments segítségével

A ClickUp Assign Comments funkcióval a megjegyzéseket végrehajtható feladatokká alakíthatja, és kioszthatja azokat a csapattagoknak. Emellett a feladatok megoldhatók vagy átruházhatók anélkül, hogy át kellene nézni a zavaros beszélgetéseket.

Rendezettséget biztosít a feladatokban, minimalizálja a zavart, és segít a csapatoknak a koncentrációban.

Ezenkívül lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan megtalálják és kezeljék a hozzárendelt megjegyzéseket, így növelve a felelősségvállalást.

💡 Profi tipp: Kezdje el használni a ClickUp kommunikációs terv sablonjait, hogy a kezdetektől fogva szervezett maradjon. Ezek a sablonok segítenek a kommunikációs stratégiák, a legfontosabb kapcsolattartók és az ütemtervek felvázolásában anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

A ClickUp 4. előnye: Fehér táblák

ClickUp Whiteboards

Brainstorming stratégiák és óravázlatok a ClickUp Whiteboards segítségével: Discord vs WhatsApp
Brainstorming stratégiák és óravázlatok a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards interaktív és együttműködési teret biztosít a brainstorming és a projekttervezés központosításához játékosok, csapatok és oktatók számára. Lehetővé teszi az ötletek vizualizálását és azok megvalósítható feladatokká alakítását, áthidalva a kreatív gondolkodás és a végrehajtás közötti szakadékot.

A virtuális táblázat egy kreatív felület a valós idejű együttműködéshez, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik.

A brainstorming üléseken született ötletek összekapcsolhatók konkrét feladatokkal, fájlokkal vagy dokumentumokkal a ClickUp-on belül, így kontextust adva és biztosítva, hogy minden ötlet megvalósítható és nyomon követhető legyen.

Például egy marketingkampányt tervező csapat ugyanazon a platformon belül vázolhatja fel ötleteit, feladatokkal láthatja el az egyes tagokat, és nyomon követheti az előrehaladást.

A ClickUp segítségével a legjobbakat kapja mindkét világból

A Discord és a WhatsApp közül a munkához való választás valóban az Ön egyedi igényeitől függ. A WhatsApp az elérhetőség tekintetében nyer, így egyszerű kommunikációhoz jó választás.

Másrészt a Discord szervezési eszközei és testreszabható funkciói ideálisak azoknak a csapatoknak, amelyek az együttműködésen és a közösségépítésen alapulnak.

De miért kellene választania a kettő közül, ha mindkettő legjobb tulajdonságait egyben megkaphatja?

Ismerje meg a ClickUp-ot – a munkafolyamatok optimalizálására szolgáló végső platformot, amely lehetővé teszi a csevegést, a tervezést és a végrehajtást egy helyen. Olyan funkciókkal, mint a szálakból történő feladat létrehozás, valós idejű együttműködés és AI-alapú eszközök, a ClickUp nem csak összeköti a csapatát, hanem átalakítja az együttműködés módját is.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅

