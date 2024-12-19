A 13 legjobb biztonságos üzenetküldő alkalmazás

A digitális kommunikációnkban olyan sok minden forog kockán, hogy a biztonságos üzenetküldő alkalmazások iránti igény még soha nem volt ennyire nyilvánvaló.
Ezek az eszközök nem csupán csevegési funkciót kínálnak – úgy lettek kialakítva, hogy megvédjék adatainak biztonságát, lezárva azokat, hogy csak Ön és a címzett férhessen hozzájuk.
🕰️ 60 másodperces összefoglaló
- ClickUp (A legjobb all-in-one együttműködési eszköz)
- WhatsApp (a legjobb ingyenes üzenetküldő alkalmazás)
- Threema (a legjobb névtelen üzenetküldéshez)
- Signal (a legjobb nyílt forráskódú adatvédelemhez)
- Telegram (legalkalmasabb nagy csoportok és csatornák számára)
- Messenger (a legjobb Facebook-felhasználók számára)
- Wire (A legjobb üzleti együttműködéshez)
- Session (A legjobb decentralizált adatvédelemhez)
- Line (a legjobb a közösségi integrációhoz)
- iMessage (a legjobb Apple-felhasználók számára)
- Dust (a legjobb az ideiglenes üzenetküldéshez)
- Briar (a legjobb offline üzenetküldéshez)
- Google Messages (a legjobb RCS-integrációhoz)
Mit kell keresni a biztonságos üzenetküldő alkalmazásokban?
Biztonságos csevegőplatform kiválasztásakor keresse meg a következő funkciókat, amelyek garantálják kommunikációjának biztonságát és magánjellegét:
- Végpontok közötti titkosítás: Keressen olyan alkalmazásokat, amelyek végpontok közötti titkosítást kínálnak, hogy csak Ön és a címzett olvashassa el az összes üzenetét.
- Kétfaktoros hitelesítés: Elsőbbséget élvezzenek a kétfaktoros hitelesítéssel (2FA) rendelkező alkalmazások, amelyek további biztonsági réteget biztosítanak és megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést.
- Önmegsemmisítő üzenetek: Válasszon olyan alkalmazásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy egy meghatározott idő után eltűnő üzeneteket küldjön, így biztosítva, hogy beszélgetéseinek nyoma se maradjon.
- Nincs adatnaplózás: Keressen olyan alkalmazásokat, amelyek nem naplózzák az üzeneteit és nem tárolják az adatait, így nyugodtan élvezheti a magánéletét.
- Platformok közötti támogatás: Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás zökkenőmentesen működik mobil és asztali eszközökön, miközben megőrzi a szigorú biztonsági funkciókat.
- Felhasználóbarát felület: Válasszon olyan biztonságos üzenetküldő alkalmazásokat, amelyek egyszerű, intuitív felülettel rendelkeznek, így könnyen navigálhat, miközben a biztonság továbbra is elsődleges fontosságú marad.
A 13 legjobb biztonságos üzenetküldő alkalmazás
Annyi üzenetküldő alkalmazás közül nehéz megtalálni a megfelelőt a biztonságos és magánjellegű kommunikációhoz.
Akár bizalmas üzleti részletekről beszél, akár csak nyugodt csapatkommunikációra vágyik, a megfelelő alkalmazás kiválasztása elengedhetetlen.
Vessünk egy pillantást a 13 legjobb biztonságos üzenetküldő alkalmazásra. 👇
1. ClickUp ( a legjobb all-in-one üzenetküldő eszköz )
A ClickUp több mint egy üzenetküldő eszköz – ez az Ön all-in-one megoldása a zökkenőmentes kommunikációhoz és projektmenedzsmenthez.
Az önálló üzleti üzenetküldő alkalmazásokkal ellentétben a ClickUp egy átfogó termelékenységi és munkaplatformot kombinál egy kommunikációs és együttműködési eszközzel – a ClickUp Chat-tal.
Vége azoknak az időknek, amikor az alkalmazások között kellett váltogatni, elveszteni a kontextust, vagy másolni és beilleszteni az információkat.
A ClickUp Chat segítségével a beszélgetések a munkád mellett zajlanak, így minden szinkronban marad és csökken a hatékonyság hiánya – mindezt úgy, hogy az üzeneteid biztonságban és védelem alatt vannak.
A csapatával való kapcsolattartás még soha nem volt ilyen egyszerű. Legyen szó gyors frissítésről vagy részletekbe menő elemzésről, a valós idejű üzenetküldés biztosítja a folyamatos kommunikációt. A szálakba rendezett csevegéseknek köszönhetően pedig könnyen nyomon követheti az egyes témákat anélkül, hogy elveszítené a kontextust.
Mi teszi még jobbá? A csevegéseket azonnal cselekvéssé alakíthatja. Összekapcsolhatja az üzeneteket a feladatokkal, közvetlenül a beszélgetésből hozhat létre új feladatokat, és gondoskodhat arról, hogy minden remek ötlet eredményre vezessen – mindezt anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást.
A központosított értesítések segítségével mindig naprakész maradhat, míg az AI funkciók, mint például az automatikus feladat létrehozás és az üzenetek összefoglalása, segítik Önt abban, hogy okosabban és gyorsabban dolgozzon.
A csevegés rugalmasságot is kínál, mivel a csevegéseket nyilvánossá vagy priváttá teheti, így biztosítva, hogy beszélgetései csak a megfelelő személyek számára legyenek hozzáférhetők.
🤝 Barátkozó emlékeztető: A ClickUp alkalmazásban a csevegés privátvá tételével automatikusan a hozzá tartozó tér, mappa vagy lista is priváttá válik, így biztosítva a munkaterületen belüli egységes hozzáférési jogosultságokat.
A ClickUp Assign Comments áthidalja a viták és a végrehajtás közötti szakadékot azáltal, hogy a megjegyzéseket végrehajtható feladatokká alakítja. Ahelyett, hogy nyomon követésre vagy külön emlékeztetőkre támaszkodna, a megjegyzéseket közvetlenül a csapattagoknak rendelheti hozzá, biztosítva ezzel az egyértelműséget és a felelősségre vonhatóságot.
A ClickUp Clips egy hatékony képernyőmegosztó szoftver. Lehetővé teszi audio- és videoklipek rögzítését és megosztását közvetlenül a munkaterületén, így a kommunikáció gyorsabbá és dinamikusabbá válik.
A ClickUp legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a kommunikációt: tartsa az összes beszélgetést egy helyen – integrálja a csevegéseket, feladatokat és projekteket az egyszerű hozzáférés és a kontextus érdekében.
- Integrálja a feladatokat: Kapcsolja össze a feladatokat közvetlenül a beszélgetésekkel, így nem kell másolni és beilleszteni őket.
- Értesítések testreszabása: Állítsa be az értesítési beállításokat, hogy minimalizálja a zavaró tényezőket, és koncentrálhasson a fontos beszélgetésekre és frissítésekre.
- Használja ki az AI-alapú frissítéseket: Maradjon naprakész az AI által generált összefoglalók segítségével, amelyek a fontos beszélgetéseket tartalmazzák, amelyeket esetleg kihagyott.
- Vonzó visszajelzések: Rögzítsen és osszon meg audio- vagy videoklipeket a munkaterületén, hogy dinamikusabb és tömörebb módon magyarázza el ötleteit, adjon visszajelzést vagy ossza meg a frissítéseket.
- A teendők prioritása: Szűrje a FollowUps-ban hozzárendelt üzeneteket, hogy a figyelmet igénylő feladatokra koncentrálhasson, és ne veszítse szem elől a fontos döntéseket.
A ClickUp korlátai
- Kiterjedt funkciói miatt az új felhasználóknak egy kis tanulási időre van szükségük.
- A mobilalkalmazás kevésbé reagál, mint a számítógépes verzió.
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
📖 Olvassa el még: A csevegés nem működik. Javítjuk.
2. WhatsApp (A legjobb ingyenes üzenetküldő alkalmazás)
A WhatsApp egy világszerte elismert üzenetküldő alkalmazás, amely szöveges üzeneteket, multimédiás fájlok megosztását, hang- és videohívásokat támogat. Zökkenőmentes élményt nyújt mobil és asztali platformokon egyaránt, lehetővé téve a felhasználók számára a csevegések egyszerű szinkronizálását.
Ha ehhez hozzátesszük a könnyű használatot és a hatalmas felhasználói bázist, könnyen belátható, hogy ez a titkosított üzenetküldő alkalmazás miért a személyes csevegések és a munkával kapcsolatos beszélgetések első számú választása.
A WhatsApp legjobb funkciói
- Hozzon létre csoportos csevegéseket, hogy megkönnyítse a több résztvevővel való kommunikációt.
- Állítson be olyan állapotfrissítéseket, amelyek 24 óra elteltével eltűnnek, hogy megoszthassa pillanatait ismerőseivel.
- Titkosítsa üzeneteit végpontok közötti titkosítással a biztonságos kommunikáció érdekében.
- A további biztonság érdekében engedélyezze a kétlépcsős azonosítást.
- Az adatvédelmi beállítások segítségével szabályozhatja profilképének, állapotának és utolsó látogatásának láthatóságát.
A WhatsApp korlátai
- A fájlok feltöltési mérete 100 MB-ra korlátozott, ami korlátozza a nagyobb fájlok megosztását.
- Több telefonon egyszerre nem használható.
- A csoportos csevegések résztvevőinek száma korlátozott, ami nem feltétlenül felel meg a nagy közösségek igényeinek.
WhatsApp árak
- WhatsApp: Ingyenes
- WhatsApp Business: Ingyenes
WhatsApp értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,7/5 (15 865+ értékelés)
💡 Profi tipp: Tartsa be a munkahelyi csevegési illemtan szabályait, és minden üzenetét tartsa professzionális, tömör és tiszteletteljes hangnemben. Kerülje az emoji és az informális nyelv túlzott használatát, kivéve, ha az illik a csapat kultúrájához.
3. Threema (a legjobb névtelen üzenetküldéshez)
A Threema egy adatvédelmet előtérbe helyező üzenetküldő alkalmazás, amelyet azoknak a felhasználóknak terveztek, akik fontosnak tartják az anonimitást. A fiók létrehozásához nem szükséges személyes adatokat, például telefonszámot vagy e-mail címet megadni, hanem egy egyedi Threema azonosítóra támaszkodik.
A végpontok közötti titkosítással és a felhőszolgáltatásoktól való függetlenséggel a Threema biztonságos és magánjellegű azonnali üzenetküldést biztosít a munkahelyen.
A Threema legjobb funkciói
- Titkosítsa üzeneteit a magánélet és a titkosság megőrzése érdekében.
- Ellenőrizze a kapcsolattartók személyazonosságát QR-kód beolvasásával
- Ellenőrizze a címjegyzékhez való hozzáférést, és csak akkor szinkronizálja a névjegyeket, ha szükséges.
- Tárolja az adatokat helyileg a készülékén, így nem kell a felhőre támaszkodnia.
- Engedélyezze a robusztus titkosítási szabványokkal védett privát csoportos csevegéseket
A Threema korlátai
- Egyszeri fizetés szükséges, ellentétben az ingyenes versenytársakkal.
- A mainstream üzenetküldő alkalmazásokhoz képest kisebb felhasználói bázis
Threema árak
Threema Work
- Alapvető: 2,00 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Haladó: 2,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Professzionális: 3,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
Threema Broadcast
- Broadcast 15: 6,00 USD/hó (15 címzett)
- Broadcast 50: 11,00 USD/hó (50 címzett)
- Broadcast 100: 19,00 USD/hó (100 címzett)
- Broadcast 500: 91,00 USD/hó (500 címzett)
- Broadcast 1000: 170,00 USD/hó (1000 címzett)
- Broadcast Unlimited: 285,00 USD/hó
Threema értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
💡 Profi tipp: Rendszeresen ellenőrizze fiókja tevékenységét, hogy észrevegyen minden jogosulatlan hozzáférés vagy szokatlan üzenet jelét.
4. Signal (a legjobb nyílt forráskódú adatvédelem)
A Signal egy munkahelyi kommunikációs eszköz, amelyet a magánélet védelme szem előtt tartva terveztek. Fejlett titkosítási protokollokat használ a kommunikáció biztonságának garantálására, és minimális metaadatokat tárol, biztosítva ezzel a felhasználók anonimitását.
Ez az eszköz nyílt forráskódja és átláthatóság iránti elkötelezettsége miatt népszerű a magánélet védelmét fontosnak tartó felhasználók körében.
A Signal legjobb funkciói
- Titkosítsa üzeneteit, hanghívásait és videohívásait a biztonságos kommunikáció érdekében.
- Ellenőrizze a névjegyeket egyedi biztonsági számok segítségével
- Adjon kreatív hangulatot beszélgetéseinek azáltal, hogy egyedi, titkosított matricákat hoz létre és oszt meg.
- Használja az eltűnő üzeneteket a fokozott titkosság érdekében.
- Ossza meg a nyílt forráskódot, hogy független ellenőrzésekre legyen lehetőség
A Signal korlátai
- Nincs beépített biztonsági mentés vagy egyszerű módszer az üzenetelőzmények eszközök közötti átvitelére.
- Több eszközön egyszerre nem használható.
- A mainstream alkalmazásokhoz képest korlátozott népszerűség, ami korlátozhatja a másokkal való kommunikációt.
Signal árak
- Ingyenes
Signal értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (440+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
💡 Profi tipp: Kapcsolja ki az üzenetek előnézetét a zárolási képernyőn, hogy megőrizze adatainak biztonságát, különösen nyilvános helyeken vagy amikor készüléke nincs zárolva.
5. Telegram (legalkalmasabb nagy csoportok és csatornák számára)
A Telegram egy felhőalapú üzenetküldő alkalmazás, amely fejlett funkciókat kínál mind személyes, mind szakmai használatra. Támogatja a nagy létszámú csoportos csevegéseket, a titkos csevegések végpontok közötti titkosítását és számos testreszabási lehetőséget.
Az alkalmazás robusztus adatvédelmi eszközei és több eszközön való elérhetősége kiváló választás azoknak a felhasználóknak, akiknek rugalmasságra és biztonságra van szükségük.
A Telegram legjobb funkciói
- Legfeljebb 200 000 résztvevővel szervezhet csoportos csevegéseket.
- Használjon titkos csevegéseket önmegsemmisítő üzenetekkel a fokozott biztonság érdekében.
- Zárja le az alkalmazást PIN-kóddal vagy biometrikus azonosítással.
- Csatlakozzon proxy szervereken keresztül az anonimitás fokozása érdekében.
A Telegram korlátai
- Az önmegsemmisítő üzenetek csak a titkos csevegésekre korlátozódnak.
- A fiók létrehozásához nincs szükség ellenőrzésre, ami hamis fiókok létrehozásához vezethet.
- Bizonyos fejlett funkciók nem rendelkeznek hivatalos támogatással, ezért nehezebb őket használni.
Telegram árak
- Ingyenes
Telegram értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,7/5 (6315+ értékelés)
💡 Profi tipp: Használja a vízadagoló melletti beszélgetéseket a jó kapcsolatok kiépítésére, és beszéljen könnyed, mindenki számára érdekes témákról, például hobbiról, aktuális eseményekről vagy hétvégi tervekről. Kerülje az érzékeny vagy vitatott témákat, hogy a légkör pozitív és barátságos maradjon.
6. Messenger (a legjobb Facebook-felhasználók számára)
A Meta által fejlesztett Messenger egy sokoldalú üzenetküldő alkalmazás, amely szöveges, hang- és videokommunikációt kínál. Zökkenőmentesen integrálódik a Facebookkal és az Instagrammal, lehetővé téve a felhasználók számára a platformok közötti kapcsolattartást.
Bár a Messenger olyan funkciókat kínál, mint az eltűnő üzenetek és az interaktív eszközök, a hirdetések és a zsúfolt felület ronthatják a felhasználói élményt.
A Messenger legjobb funkciói
- Rejtse el az olvasási visszaigazolásokat, és tekintse meg az üzeneteket anélkül, hogy értesítené a feladót.
- Biztonságos, végpontok közötti titkosítású hang- és videohívások
- Használjon eltűnő üzeneteket a magánbeszélgetésekhez
- Állítson be értesítéseket az ismeretlen bejelentkezésekre, hogy növelje fiókja biztonságát.
- A küldött üzeneteket 15 percen belül szerkesztheti
A Messenger korlátai
- A titkosítás frissítése után szállítási problémákról érkeztek bejelentések.
- A csoportos csevegés és a videohívás funkciók nagyobb csapatok számára nem feltétlenül megfelelőek.
Messenger árak
- Ingyenes
Messenger értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
💡 Profi tipp: Rendszeresen szervezzen megbeszéléseket, és használjon olyan együttműködési eszközöket, mint a megosztott feladatlapok vagy az üzenetküldő alkalmazások, hogy mindenki naprakész legyen és tájékozott maradjon. A világos elvárások és a nyílt párbeszéd hatékonyan áthidalhatja a munkahelyi kommunikációs hiányosságokat.
7. Wire (A legjobb üzleti együttműködéshez)
A Wire egy biztonságos üzenetküldő alkalmazás, amelyet személyes és vállalati használatra egyaránt terveztek. Ez a privát üzenetküldő alkalmazás minimális felhasználói adatokat gyűjt, amelyek a működéshez feltétlenül szükségesek.
Titkosítási módszerei, a biztonságos valós idejű átviteli protokoll (SRTP) és a datagram átviteli réteg biztonsága (DTLS) miatt megbízható választás azoknak a professzionális csapatoknak, akiknek a biztonság és az együttműködés a legfontosabb.
A Wire legjobb funkciói
- Titkosítson minden üzenetet, hívást és fájlt a Proteus protokoll segítségével.
- A nagyobb biztonság érdekében rendeljen egyedi titkosítási kulcsokat minden üzenethez.
- Rendezzen csoportos hívásokat akár 25 résztvevővel, kiváló minőségű titkosítással.
- Öngyilkos üzenetek, hogy az érzékeny információk ne legyenek véglegesen tárolva
- Ellenőrizze az alkalmazás biztonságát a nyílt forráskód nyilvános auditjain keresztül.
Vezetékes korlátozások
- Nincs 2FA, ami a legtöbb biztonságos alkalmazás alapvető funkciója.
- Gyakran jelentik a teljesítményproblémákat, különösen Android rendszeren.
- Elsősorban üzleti felhasználásra tervezték, ezért alkalmi használatra kevésbé felhasználóbarát.
Árak
- Személyes használatra ingyenes
- Wire for enterprise: 9,45 USD/hó felhasználónként
- Helyi vezetékes kapcsolat: Egyedi árazás
Huzal minősítések és vélemények
- G2: 4,2/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (65+ értékelés)
8. Session (a legjobb decentralizált adatvédelemhez)
A Session egy decentralizált hálózaton működő, adatvédelemre fókuszáló üzenetküldő alkalmazás, amely kiküszöböli a felhasználói adatokat veszélyeztető központi szervereket.
Az anonimitás védelme egyszerű az egyedi munkamenet-azonosítókkal, amelyek helyettesítik a telefonszámot és az e-mail címet. Ez kiváló lehetőség azok számára, akik fontosnak tartják a magánélet védelmét, különösen alacsony kapcsolatú vagy korlátozott környezetben.
A munkamenet legjobb funkciói
- Növelje az anonimitást titkosított, többcsomópontos üzenetátvitellel és onion routinggal.
- Hozzon létre fiókokat anélkül, hogy megosztaná telefonszámát vagy e-mail címét.
- Küldjön biztonságos hangüzeneteket, amikor a szöveg nem elegendő
- Decentralizált hálózaton működjön, hogy minimalizálja a biztonsági rések vagy szerverhibák kockázatát.
- Akadályozza meg a metaadatok és a földrajzi helymeghatározás nyomon követését a teljes adatvédelem érdekében.
Munkamenet-korlátozások
- A lassú üzenetküldés akadályozhatja a valós idejű kommunikációt.
- Nem támogatja a videohívásokat és a fejlett multimédiás funkciókat.
Munkamenet árazás
- Ingyenes
Munkamenet értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
💡 Profi tipp: Állítson be egyedi értesítési hangokat az érzékeny csevegésekhez, hogy diszkréten azonosíthassa az üzeneteket anélkül, hogy azok tartalmát a közelben lévőknek felfedné.
9. Line (a legjobb a közösségi integrációhoz)
A Line egy funkciókban gazdag üzenetküldő alkalmazás, amelyet Japánban és más ázsiai piacokon széles körben használnak.
Az üzenetküldésen túl a Line integrálja a közösségi, vásárlási és szórakoztató funkciókat is, így praktikus a mindennapi életben. Támogatja a titkosított üzenetküldést és a kiváló minőségű csoportos hívásokat, így alkalmas mind alkalmi, mind professzionális használatra.
A Line legjobb funkciói
- Használja a Letter Sealing titkosítást a biztonságos üzenetek és hívások érdekében.
- Könnyedén szervezzen csoportos csevegéseket akár 500 résztvevővel
- Ingyenes, korlátlan hang- és videohívások, akár nagy csoportok számára is
- Testreszabhatja az adatvédelmi beállításokat, hogy blokkolja az ismeretlen felhasználókat, vagy korlátozza a profiljához való hozzáférést.
- Védje csevegéseit alkalmazászár funkciókkal, például jelszavakkal.
Vonal korlátozások
- Nem támogatja a csevegési előzmények áttelepítését iOS és Android eszközök között.
- Kritikát kapott bizonyos régiókban a tartalom cenzúrázása miatt.
- A felhasználók alkalmanként olyan hibákat jelentenek, amelyek befolyásolják a használhatóságot.
Line árak
- Ingyenes
Line értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. iMessage (a legjobb Apple-felhasználók számára)
Az iMessage az Apple saját üzenetküldő alkalmazása, amely iPhone-okon, iPad-eken, Mac-eken és Apple Watch-okon érhető el. Zökkenőmentesen integrálódik az SMS-ekkel, lehetővé téve a felhasználók számára a nem iOS-eszközökkel való kommunikációt.
A letisztult felületével és végpontok közötti titkosításával az iMessage ideális az Apple ökoszisztémában használók számára.
Az iMessage legjobb funkciói
- A közelmúltban elküldött üzenetek szerkesztése a hibák kijavításához
- Küldjön kézzel írt üzeneteket, hogy szövegeinek személyesebb hangulatot adjon.
- A repülőjáratok vagy szállítmányok nyomon követési információi közvetlenül a csevegésekben érhetők el.
- Használja a csoportos csevegéseket kézbesítési és olvasási visszaigazolásokkal a zökkenőmentes koordináció érdekében.
- Védje üzeneteit minden eszközön egyedi titkosítási kulcsokkal
Az iMessage korlátai
- Kizárólag Apple-eszközökön elérhető, korlátozva a nem iOS-felhasználókkal való kommunikációt.
- Nincsenek testreszabási lehetőségek, például témák
iMessage árak
- Ingyenes
iMessage értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
📖 Olvassa el még: A 11 legjobb WhatsApp-alternatíva a jobb kommunikációért
11. Dust (A legjobb ideiglenes üzenetküldéshez)
A Dust egy adatvédelemre fókuszáló üzenetküldő alkalmazás, amely az adatok védelmét hangsúlyozza azzal, hogy az üzeneteket röviddel az elolvasás után automatikusan törli.
Megakadályozza a képernyőképek készítését, és értesíti a felhasználókat a beszélgetések rögzítésére irányuló kísérletekről, így rendkívül biztonságos érzékeny témák megbeszéléséhez.
A legjobb funkciók
- Az üzenetek automatikus törlése olvasás után, általában 100 másodpercen belül.
- Értesítse a felhasználókat, ha valaki megpróbál képernyőképet készíteni egy beszélgetésről.
- Küldjön privát üzeneteket több névjegynek egyszerre
- Csatlakozzon barátaival biztonságosan, anélkül, hogy kiadná kapcsolattartási adatait.
- Személyre szabhatja profiljait életrajzzal és képekkel, hogy személyre szabhassa felhasználói élményét.
Por korlátozások
- Nem támogatja a hang- és videohívásokat.
- A korlátozott felhasználói bázis korlátozhatja a kapcsolattartókkal való kommunikációt.
Dust árak
- Ingyenes
Poros értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
⚡ Sablonarchívum: A kommunikációs terv elkészítése nyomasztó feladatnak tűnhet, de nem feltétlenül kell annak lennie. Próbálja ki a folyamat egyszerűsítésére tervezett kommunikációs terv sablonokat.
12. Briar (a legjobb offline üzenetküldéshez)
A Briar egy biztonságos, peer-to-peer üzenetküldő alkalmazás, amelyet aktivisták, újságírók és alacsony internetkapcsolattal rendelkező régiók felhasználói számára terveztek.
Nem központi szerverekre támaszkodik, hanem titkosított üzeneteket szinkronizál Bluetooth, Wi-Fi vagy Tor segítségével. Ez a decentralizált struktúra internet-hozzáférés nélkül is biztosítja a magánkommunikációt.
A Briar legjobb funkciói
- Szüntesse meg a szerverbontásokkal járó kockázatokat, és gondoskodjon arról, hogy az adatok decentralizáltak maradjanak.
- Az üzeneteket titkosítsa és tárolja helyileg a felhasználók eszközein a nagyobb biztonság érdekében.
- Akadályozza meg a személyazonosság-lopást azáltal, hogy kézi kapcsolatfelvételt kér QR-kódok vagy linkek segítségével.
- Biztonságos csoportos csevegések és nyilvános fórumok engedélyezése a közös megbeszélésekhez
- Dolgozzon zökkenőmentesen olyan területeken, ahol korlátozott vagy nincs internet-hozzáférés.
A Briar korlátai
- Nem támogatja az adatok biztonsági mentését vagy az eszközök közötti áthelyezést.
- A peer-to-peer kommunikáció gyorsabban meríti le az akkumulátort, mint a központosított alkalmazások.
- Jelenleg csak Androidon érhető el, iOS-támogatásra nincs terv.
Briar árak
- Ingyenes
Briar értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
13. Google Messages (a legjobb RCS-integrációhoz)
A Google Messages a legtöbb Android-telefon alapértelmezett üzenetküldő alkalmazása, amely SMS, MMS és RCS (Rich Communication Services) integrációt kínál a továbbfejlesztett funkciókhoz. Intelligens válaszokat, média megosztást és Google-szolgáltatásokkal, például a Naptárral és a Fotókkal való integrációt tartalmaz, ami rendkívül sokoldalú kommunikációs eszközzé teszi.
A Google Messages legjobb funkciói
- Írja le a hangüzeneteket, hogy könnyebben elolvashassa őket, és így könnyebben követni tudja a beszélgetéseket.
- Üzeneteket ütemezhet későbbi elküldésre, így biztosítva a megfelelő időben történő kommunikációt emlékeztetők vagy frissítések esetén.
- Ossza meg linkjeit és hozzon létre eseményeket a Google Naptár zökkenőmentes integrációjának köszönhetően.
- Küldjön üzeneteket számítógépről az alkalmazás webes verziójának segítségével.
A Google Messages korlátai
- Korlátozott platformok közötti üzenetküldési lehetőségek iPhone-felhasználók számára
- A funkciók a mobilszolgáltatótól függhetnek, ami befolyásolhatja a kézbesítést és a csoportos csevegések méretét.
A Google Messages árai
- Ingyenes
Google Messages értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
💡 Profi tipp: Új üzenetküldő alkalmazás telepítésekor ellenőrizze a kért engedélyeket, és csak a működéshez szükséges hozzáféréseket engedélyezze.
