A digitális kommunikációnkban olyan sok minden forog kockán, hogy a biztonságos üzenetküldő alkalmazások iránti igény még soha nem volt ennyire nyilvánvaló.

Ezek az eszközök nem csupán csevegési funkciót kínálnak – úgy lettek kialakítva, hogy megvédjék adatainak biztonságát, lezárva azokat, hogy csak Ön és a címzett férhessen hozzájuk.

Fedezze fel a legbiztonságosabb üzenetküldő alkalmazásokat, amelyek visszaadják Önnek az irányítást. 🛡️

Mit kell keresni a biztonságos üzenetküldő alkalmazásokban?

Biztonságos csevegőplatform kiválasztásakor keresse meg a következő funkciókat, amelyek garantálják kommunikációjának biztonságát és magánjellegét:

Végpontok közötti titkosítás: Keressen olyan alkalmazásokat, amelyek végpontok közötti titkosítást kínálnak, hogy csak Ön és a címzett olvashassa el az összes üzenetét.

Kétfaktoros hitelesítés: Elsőbbséget élvezzenek a kétfaktoros hitelesítéssel (2FA) rendelkező alkalmazások, amelyek további biztonsági réteget biztosítanak és megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést.

Önmegsemmisítő üzenetek: Válasszon olyan alkalmazásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy egy meghatározott idő után eltűnő üzeneteket küldjön, így biztosítva, hogy beszélgetéseinek nyoma se maradjon.

Nincs adatnaplózás: Keressen olyan alkalmazásokat, amelyek nem naplózzák az üzeneteit és nem tárolják az adatait, így nyugodtan élvezheti a magánéletét.

Platformok közötti támogatás: Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás zökkenőmentesen működik mobil és asztali eszközökön, miközben megőrzi a szigorú biztonsági funkciókat.

Felhasználóbarát felület: Válasszon olyan biztonságos üzenetküldő alkalmazásokat, amelyek egyszerű, intuitív felülettel rendelkeznek, így könnyen navigálhat, miközben a biztonság továbbra is elsődleges fontosságú marad.

A 13 legjobb biztonságos üzenetküldő alkalmazás

Annyi üzenetküldő alkalmazás közül nehéz megtalálni a megfelelőt a biztonságos és magánjellegű kommunikációhoz.

Akár bizalmas üzleti részletekről beszél, akár csak nyugodt csapatkommunikációra vágyik, a megfelelő alkalmazás kiválasztása elengedhetetlen.

Vessünk egy pillantást a 13 legjobb biztonságos üzenetküldő alkalmazásra. 👇

A ClickUp több mint egy üzenetküldő eszköz – ez az Ön all-in-one megoldása a zökkenőmentes kommunikációhoz és projektmenedzsmenthez.

Az önálló üzleti üzenetküldő alkalmazásokkal ellentétben a ClickUp egy átfogó termelékenységi és munkaplatformot kombinál egy kommunikációs és együttműködési eszközzel – a ClickUp Chat-tal.

Vége azoknak az időknek, amikor az alkalmazások között kellett váltogatni, elveszteni a kontextust, vagy másolni és beilleszteni az információkat.

A ClickUp Chat segítségével a beszélgetések a munkád mellett zajlanak, így minden szinkronban marad és csökken a hatékonyság hiánya – mindezt úgy, hogy az üzeneteid biztonságban és védelem alatt vannak.

A csapatával való kapcsolattartás még soha nem volt ilyen egyszerű. Legyen szó gyors frissítésről vagy részletekbe menő elemzésről, a valós idejű üzenetküldés biztosítja a folyamatos kommunikációt. A szálakba rendezett csevegéseknek köszönhetően pedig könnyen nyomon követheti az egyes témákat anélkül, hogy elveszítené a kontextust.

Mi teszi még jobbá? A csevegéseket azonnal cselekvéssé alakíthatja. Összekapcsolhatja az üzeneteket a feladatokkal, közvetlenül a beszélgetésből hozhat létre új feladatokat, és gondoskodhat arról, hogy minden remek ötlet eredményre vezessen – mindezt anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást.

A központosított értesítések segítségével mindig naprakész maradhat, míg az AI funkciók, mint például az automatikus feladat létrehozás és az üzenetek összefoglalása, segítik Önt abban, hogy okosabban és gyorsabban dolgozzon.

A csevegés rugalmasságot is kínál, mivel a csevegéseket nyilvánossá vagy priváttá teheti, így biztosítva, hogy beszélgetései csak a megfelelő személyek számára legyenek hozzáférhetők.

🤝 Barátkozó emlékeztető: A ClickUp alkalmazásban a csevegés privátvá tételével automatikusan a hozzá tartozó tér, mappa vagy lista is priváttá válik, így biztosítva a munkaterületen belüli egységes hozzáférési jogosultságokat.

A ClickUp Assign Comments áthidalja a viták és a végrehajtás közötti szakadékot azáltal, hogy a megjegyzéseket végrehajtható feladatokká alakítja. Ahelyett, hogy nyomon követésre vagy külön emlékeztetőkre támaszkodna, a megjegyzéseket közvetlenül a csapattagoknak rendelheti hozzá, biztosítva ezzel az egyértelműséget és a felelősségre vonhatóságot.

Csatoljon ClickUp klipeket bizonyos feladatokhoz, hogy üzenete biztosan a megfelelő kontextushoz kapcsolódjon.

A ClickUp Clips egy hatékony képernyőmegosztó szoftver. Lehetővé teszi audio- és videoklipek rögzítését és megosztását közvetlenül a munkaterületén, így a kommunikáció gyorsabbá és dinamikusabbá válik.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyszerűsítse a kommunikációt: tartsa az összes beszélgetést egy helyen – integrálja a csevegéseket, feladatokat és projekteket az egyszerű hozzáférés és a kontextus érdekében.

Integrálja a feladatokat: Kapcsolja össze a feladatokat közvetlenül a beszélgetésekkel, így nem kell másolni és beilleszteni őket.

Értesítések testreszabása: Állítsa be az értesítési beállításokat, hogy minimalizálja a zavaró tényezőket, és koncentrálhasson a fontos beszélgetésekre és frissítésekre.

Használja ki az AI-alapú frissítéseket: Maradjon naprakész az AI által generált összefoglalók segítségével, amelyek a fontos beszélgetéseket tartalmazzák, amelyeket esetleg kihagyott.

Vonzó visszajelzések: Rögzítsen és osszon meg audio- vagy videoklipeket a munkaterületén, hogy dinamikusabb és tömörebb módon magyarázza el ötleteit, adjon visszajelzést vagy ossza meg a frissítéseket.

A teendők prioritása: Szűrje a FollowUps-ban hozzárendelt üzeneteket, hogy a figyelmet igénylő feladatokra koncentrálhasson, és ne veszítse szem elől a fontos döntéseket.

A ClickUp korlátai

Kiterjedt funkciói miatt az új felhasználóknak egy kis tanulási időre van szükségük.

A mobilalkalmazás kevésbé reagál, mint a számítógépes verzió.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. WhatsApp (A legjobb ingyenes üzenetküldő alkalmazás)

via ResearchGate

A WhatsApp egy világszerte elismert üzenetküldő alkalmazás, amely szöveges üzeneteket, multimédiás fájlok megosztását, hang- és videohívásokat támogat. Zökkenőmentes élményt nyújt mobil és asztali platformokon egyaránt, lehetővé téve a felhasználók számára a csevegések egyszerű szinkronizálását.

Ha ehhez hozzátesszük a könnyű használatot és a hatalmas felhasználói bázist, könnyen belátható, hogy ez a titkosított üzenetküldő alkalmazás miért a személyes csevegések és a munkával kapcsolatos beszélgetések első számú választása.

A WhatsApp legjobb funkciói

Hozzon létre csoportos csevegéseket, hogy megkönnyítse a több résztvevővel való kommunikációt.

Állítson be olyan állapotfrissítéseket, amelyek 24 óra elteltével eltűnnek, hogy megoszthassa pillanatait ismerőseivel.

Titkosítsa üzeneteit végpontok közötti titkosítással a biztonságos kommunikáció érdekében.

A további biztonság érdekében engedélyezze a kétlépcsős azonosítást.

Az adatvédelmi beállítások segítségével szabályozhatja profilképének, állapotának és utolsó látogatásának láthatóságát.

A WhatsApp korlátai

A fájlok feltöltési mérete 100 MB-ra korlátozott, ami korlátozza a nagyobb fájlok megosztását.

Több telefonon egyszerre nem használható.

A csoportos csevegések résztvevőinek száma korlátozott, ami nem feltétlenül felel meg a nagy közösségek igényeinek.

WhatsApp árak

WhatsApp: Ingyenes

WhatsApp Business: Ingyenes

WhatsApp értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (15 865+ értékelés)

💡 Profi tipp: Tartsa be a munkahelyi csevegési illemtan szabályait, és minden üzenetét tartsa professzionális, tömör és tiszteletteljes hangnemben. Kerülje az emoji és az informális nyelv túlzott használatát, kivéve, ha az illik a csapat kultúrájához.

3. Threema (a legjobb névtelen üzenetküldéshez)

via Threema

A Threema egy adatvédelmet előtérbe helyező üzenetküldő alkalmazás, amelyet azoknak a felhasználóknak terveztek, akik fontosnak tartják az anonimitást. A fiók létrehozásához nem szükséges személyes adatokat, például telefonszámot vagy e-mail címet megadni, hanem egy egyedi Threema azonosítóra támaszkodik.

A végpontok közötti titkosítással és a felhőszolgáltatásoktól való függetlenséggel a Threema biztonságos és magánjellegű azonnali üzenetküldést biztosít a munkahelyen.

A Threema legjobb funkciói

Titkosítsa üzeneteit a magánélet és a titkosság megőrzése érdekében.

Ellenőrizze a kapcsolattartók személyazonosságát QR-kód beolvasásával

Ellenőrizze a címjegyzékhez való hozzáférést, és csak akkor szinkronizálja a névjegyeket, ha szükséges.

Tárolja az adatokat helyileg a készülékén, így nem kell a felhőre támaszkodnia.

Engedélyezze a robusztus titkosítási szabványokkal védett privát csoportos csevegéseket

A Threema korlátai

Egyszeri fizetés szükséges, ellentétben az ingyenes versenytársakkal.

A mainstream üzenetküldő alkalmazásokhoz képest kisebb felhasználói bázis

Threema árak

Threema Work

Alapvető: 2,00 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Haladó: 2,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Professzionális: 3,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Threema Broadcast

Broadcast 15: 6,00 USD/hó (15 címzett)

Broadcast 50: 11,00 USD/hó (50 címzett)

Broadcast 100: 19,00 USD/hó (100 címzett)

Broadcast 500: 91,00 USD/hó (500 címzett)

Broadcast 1000: 170,00 USD/hó (1000 címzett)

Broadcast Unlimited: 285,00 USD/hó

Threema értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Rendszeresen ellenőrizze fiókja tevékenységét, hogy észrevegyen minden jogosulatlan hozzáférés vagy szokatlan üzenet jelét.

4. Signal (a legjobb nyílt forráskódú adatvédelem)

A Signal egy munkahelyi kommunikációs eszköz, amelyet a magánélet védelme szem előtt tartva terveztek. Fejlett titkosítási protokollokat használ a kommunikáció biztonságának garantálására, és minimális metaadatokat tárol, biztosítva ezzel a felhasználók anonimitását.

Ez az eszköz nyílt forráskódja és átláthatóság iránti elkötelezettsége miatt népszerű a magánélet védelmét fontosnak tartó felhasználók körében.

A Signal legjobb funkciói

Titkosítsa üzeneteit, hanghívásait és videohívásait a biztonságos kommunikáció érdekében.

Ellenőrizze a névjegyeket egyedi biztonsági számok segítségével

Adjon kreatív hangulatot beszélgetéseinek azáltal, hogy egyedi, titkosított matricákat hoz létre és oszt meg.

Használja az eltűnő üzeneteket a fokozott titkosság érdekében.

Ossza meg a nyílt forráskódot, hogy független ellenőrzésekre legyen lehetőség

A Signal korlátai

Nincs beépített biztonsági mentés vagy egyszerű módszer az üzenetelőzmények eszközök közötti átvitelére.

Több eszközön egyszerre nem használható.

A mainstream alkalmazásokhoz képest korlátozott népszerűség, ami korlátozhatja a másokkal való kommunikációt.

Signal árak

Ingyenes

Signal értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (440+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Kapcsolja ki az üzenetek előnézetét a zárolási képernyőn, hogy megőrizze adatainak biztonságát, különösen nyilvános helyeken vagy amikor készüléke nincs zárolva.

5. Telegram (legalkalmasabb nagy csoportok és csatornák számára)

via The Windows Club

A Telegram egy felhőalapú üzenetküldő alkalmazás, amely fejlett funkciókat kínál mind személyes, mind szakmai használatra. Támogatja a nagy létszámú csoportos csevegéseket, a titkos csevegések végpontok közötti titkosítását és számos testreszabási lehetőséget.

Az alkalmazás robusztus adatvédelmi eszközei és több eszközön való elérhetősége kiváló választás azoknak a felhasználóknak, akiknek rugalmasságra és biztonságra van szükségük.

A Telegram legjobb funkciói

Legfeljebb 200 000 résztvevővel szervezhet csoportos csevegéseket.

Használjon titkos csevegéseket önmegsemmisítő üzenetekkel a fokozott biztonság érdekében.

Zárja le az alkalmazást PIN-kóddal vagy biometrikus azonosítással.

Csatlakozzon proxy szervereken keresztül az anonimitás fokozása érdekében.

A Telegram korlátai

Az önmegsemmisítő üzenetek csak a titkos csevegésekre korlátozódnak.

A fiók létrehozásához nincs szükség ellenőrzésre, ami hamis fiókok létrehozásához vezethet.

Bizonyos fejlett funkciók nem rendelkeznek hivatalos támogatással, ezért nehezebb őket használni.

Telegram árak

Ingyenes

Telegram értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (6315+ értékelés)

💡 Profi tipp: Használja a vízadagoló melletti beszélgetéseket a jó kapcsolatok kiépítésére, és beszéljen könnyed, mindenki számára érdekes témákról, például hobbiról, aktuális eseményekről vagy hétvégi tervekről. Kerülje az érzékeny vagy vitatott témákat, hogy a légkör pozitív és barátságos maradjon.

6. Messenger (a legjobb Facebook-felhasználók számára)

via TechCrunch

A Meta által fejlesztett Messenger egy sokoldalú üzenetküldő alkalmazás, amely szöveges, hang- és videokommunikációt kínál. Zökkenőmentesen integrálódik a Facebookkal és az Instagrammal, lehetővé téve a felhasználók számára a platformok közötti kapcsolattartást.

Bár a Messenger olyan funkciókat kínál, mint az eltűnő üzenetek és az interaktív eszközök, a hirdetések és a zsúfolt felület ronthatják a felhasználói élményt.

A Messenger legjobb funkciói

Rejtse el az olvasási visszaigazolásokat, és tekintse meg az üzeneteket anélkül, hogy értesítené a feladót.

Biztonságos, végpontok közötti titkosítású hang- és videohívások

Használjon eltűnő üzeneteket a magánbeszélgetésekhez

Állítson be értesítéseket az ismeretlen bejelentkezésekre, hogy növelje fiókja biztonságát.

A küldött üzeneteket 15 percen belül szerkesztheti

A Messenger korlátai

A titkosítás frissítése után szállítási problémákról érkeztek bejelentések.

A csoportos csevegés és a videohívás funkciók nagyobb csapatok számára nem feltétlenül megfelelőek.

Messenger árak

Ingyenes

Messenger értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Rendszeresen szervezzen megbeszéléseket, és használjon olyan együttműködési eszközöket, mint a megosztott feladatlapok vagy az üzenetküldő alkalmazások, hogy mindenki naprakész legyen és tájékozott maradjon. A világos elvárások és a nyílt párbeszéd hatékonyan áthidalhatja a munkahelyi kommunikációs hiányosságokat.

7. Wire (A legjobb üzleti együttműködéshez)

via Wire

A Wire egy biztonságos üzenetküldő alkalmazás, amelyet személyes és vállalati használatra egyaránt terveztek. Ez a privát üzenetküldő alkalmazás minimális felhasználói adatokat gyűjt, amelyek a működéshez feltétlenül szükségesek.

Titkosítási módszerei, a biztonságos valós idejű átviteli protokoll (SRTP) és a datagram átviteli réteg biztonsága (DTLS) miatt megbízható választás azoknak a professzionális csapatoknak, akiknek a biztonság és az együttműködés a legfontosabb.

A Wire legjobb funkciói

Titkosítson minden üzenetet, hívást és fájlt a Proteus protokoll segítségével.

A nagyobb biztonság érdekében rendeljen egyedi titkosítási kulcsokat minden üzenethez.

Rendezzen csoportos hívásokat akár 25 résztvevővel, kiváló minőségű titkosítással.

Öngyilkos üzenetek, hogy az érzékeny információk ne legyenek véglegesen tárolva

Ellenőrizze az alkalmazás biztonságát a nyílt forráskód nyilvános auditjain keresztül.

Vezetékes korlátozások

Nincs 2FA, ami a legtöbb biztonságos alkalmazás alapvető funkciója.

Gyakran jelentik a teljesítményproblémákat, különösen Android rendszeren.

Elsősorban üzleti felhasználásra tervezték, ezért alkalmi használatra kevésbé felhasználóbarát.

Árak

Személyes használatra ingyenes

Wire for enterprise: 9,45 USD/hó felhasználónként

Helyi vezetékes kapcsolat: Egyedi árazás

Huzal minősítések és vélemények

G2: 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (65+ értékelés)

8. Session (a legjobb decentralizált adatvédelemhez)

A Session egy decentralizált hálózaton működő, adatvédelemre fókuszáló üzenetküldő alkalmazás, amely kiküszöböli a felhasználói adatokat veszélyeztető központi szervereket.

Az anonimitás védelme egyszerű az egyedi munkamenet-azonosítókkal, amelyek helyettesítik a telefonszámot és az e-mail címet. Ez kiváló lehetőség azok számára, akik fontosnak tartják a magánélet védelmét, különösen alacsony kapcsolatú vagy korlátozott környezetben.

A munkamenet legjobb funkciói

Növelje az anonimitást titkosított, többcsomópontos üzenetátvitellel és onion routinggal.

Hozzon létre fiókokat anélkül, hogy megosztaná telefonszámát vagy e-mail címét.

Küldjön biztonságos hangüzeneteket, amikor a szöveg nem elegendő

Decentralizált hálózaton működjön, hogy minimalizálja a biztonsági rések vagy szerverhibák kockázatát.

Akadályozza meg a metaadatok és a földrajzi helymeghatározás nyomon követését a teljes adatvédelem érdekében.

Munkamenet-korlátozások

A lassú üzenetküldés akadályozhatja a valós idejű kommunikációt.

Nem támogatja a videohívásokat és a fejlett multimédiás funkciókat.

Munkamenet árazás

Ingyenes

Munkamenet értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Állítson be egyedi értesítési hangokat az érzékeny csevegésekhez, hogy diszkréten azonosíthassa az üzeneteket anélkül, hogy azok tartalmát a közelben lévőknek felfedné.

9. Line (a legjobb a közösségi integrációhoz)

via Line

A Line egy funkciókban gazdag üzenetküldő alkalmazás, amelyet Japánban és más ázsiai piacokon széles körben használnak.

Az üzenetküldésen túl a Line integrálja a közösségi, vásárlási és szórakoztató funkciókat is, így praktikus a mindennapi életben. Támogatja a titkosított üzenetküldést és a kiváló minőségű csoportos hívásokat, így alkalmas mind alkalmi, mind professzionális használatra.

A Line legjobb funkciói

Használja a Letter Sealing titkosítást a biztonságos üzenetek és hívások érdekében.

Könnyedén szervezzen csoportos csevegéseket akár 500 résztvevővel

Ingyenes, korlátlan hang- és videohívások, akár nagy csoportok számára is

Testreszabhatja az adatvédelmi beállításokat, hogy blokkolja az ismeretlen felhasználókat, vagy korlátozza a profiljához való hozzáférést.

Védje csevegéseit alkalmazászár funkciókkal, például jelszavakkal.

Vonal korlátozások

Nem támogatja a csevegési előzmények áttelepítését iOS és Android eszközök között.

Kritikát kapott bizonyos régiókban a tartalom cenzúrázása miatt.

A felhasználók alkalmanként olyan hibákat jelentenek, amelyek befolyásolják a használhatóságot.

Line árak

Ingyenes

Line értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. iMessage (a legjobb Apple-felhasználók számára)

Az iMessage az Apple saját üzenetküldő alkalmazása, amely iPhone-okon, iPad-eken, Mac-eken és Apple Watch-okon érhető el. Zökkenőmentesen integrálódik az SMS-ekkel, lehetővé téve a felhasználók számára a nem iOS-eszközökkel való kommunikációt.

A letisztult felületével és végpontok közötti titkosításával az iMessage ideális az Apple ökoszisztémában használók számára.

Az iMessage legjobb funkciói

A közelmúltban elküldött üzenetek szerkesztése a hibák kijavításához

Küldjön kézzel írt üzeneteket, hogy szövegeinek személyesebb hangulatot adjon.

A repülőjáratok vagy szállítmányok nyomon követési információi közvetlenül a csevegésekben érhetők el.

Használja a csoportos csevegéseket kézbesítési és olvasási visszaigazolásokkal a zökkenőmentes koordináció érdekében.

Védje üzeneteit minden eszközön egyedi titkosítási kulcsokkal

Az iMessage korlátai

Kizárólag Apple-eszközökön elérhető, korlátozva a nem iOS-felhasználókkal való kommunikációt.

Nincsenek testreszabási lehetőségek, például témák

iMessage árak

Ingyenes

iMessage értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: A 11 legjobb WhatsApp-alternatíva a jobb kommunikációért

11. Dust (A legjobb ideiglenes üzenetküldéshez)

via Dust

A Dust egy adatvédelemre fókuszáló üzenetküldő alkalmazás, amely az adatok védelmét hangsúlyozza azzal, hogy az üzeneteket röviddel az elolvasás után automatikusan törli.

Megakadályozza a képernyőképek készítését, és értesíti a felhasználókat a beszélgetések rögzítésére irányuló kísérletekről, így rendkívül biztonságos érzékeny témák megbeszéléséhez.

A legjobb funkciók

Az üzenetek automatikus törlése olvasás után, általában 100 másodpercen belül.

Értesítse a felhasználókat, ha valaki megpróbál képernyőképet készíteni egy beszélgetésről.

Küldjön privát üzeneteket több névjegynek egyszerre

Csatlakozzon barátaival biztonságosan, anélkül, hogy kiadná kapcsolattartási adatait.

Személyre szabhatja profiljait életrajzzal és képekkel, hogy személyre szabhassa felhasználói élményét.

Por korlátozások

Nem támogatja a hang- és videohívásokat.

A korlátozott felhasználói bázis korlátozhatja a kapcsolattartókkal való kommunikációt.

Dust árak

Ingyenes

Poros értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

⚡ Sablonarchívum: A kommunikációs terv elkészítése nyomasztó feladatnak tűnhet, de nem feltétlenül kell annak lennie. Próbálja ki a folyamat egyszerűsítésére tervezett kommunikációs terv sablonokat.

12. Briar (a legjobb offline üzenetküldéshez)

via Briar

A Briar egy biztonságos, peer-to-peer üzenetküldő alkalmazás, amelyet aktivisták, újságírók és alacsony internetkapcsolattal rendelkező régiók felhasználói számára terveztek.

Nem központi szerverekre támaszkodik, hanem titkosított üzeneteket szinkronizál Bluetooth, Wi-Fi vagy Tor segítségével. Ez a decentralizált struktúra internet-hozzáférés nélkül is biztosítja a magánkommunikációt.

A Briar legjobb funkciói

Szüntesse meg a szerverbontásokkal járó kockázatokat, és gondoskodjon arról, hogy az adatok decentralizáltak maradjanak.

Az üzeneteket titkosítsa és tárolja helyileg a felhasználók eszközein a nagyobb biztonság érdekében.

Akadályozza meg a személyazonosság-lopást azáltal, hogy kézi kapcsolatfelvételt kér QR-kódok vagy linkek segítségével.

Biztonságos csoportos csevegések és nyilvános fórumok engedélyezése a közös megbeszélésekhez

Dolgozzon zökkenőmentesen olyan területeken, ahol korlátozott vagy nincs internet-hozzáférés.

A Briar korlátai

Nem támogatja az adatok biztonsági mentését vagy az eszközök közötti áthelyezést.

A peer-to-peer kommunikáció gyorsabban meríti le az akkumulátort, mint a központosított alkalmazások.

Jelenleg csak Androidon érhető el, iOS-támogatásra nincs terv.

Briar árak

Ingyenes

Briar értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: A 10 legjobb Google Chat alternatíva a csapatmunka hatékonyságának növeléséhez

13. Google Messages (a legjobb RCS-integrációhoz)

via Yahoo

A Google Messages a legtöbb Android-telefon alapértelmezett üzenetküldő alkalmazása, amely SMS, MMS és RCS (Rich Communication Services) integrációt kínál a továbbfejlesztett funkciókhoz. Intelligens válaszokat, média megosztást és Google-szolgáltatásokkal, például a Naptárral és a Fotókkal való integrációt tartalmaz, ami rendkívül sokoldalú kommunikációs eszközzé teszi.

A Google Messages legjobb funkciói

Írja le a hangüzeneteket, hogy könnyebben elolvashassa őket, és így könnyebben követni tudja a beszélgetéseket.

Üzeneteket ütemezhet későbbi elküldésre, így biztosítva a megfelelő időben történő kommunikációt emlékeztetők vagy frissítések esetén.

Ossza meg linkjeit és hozzon létre eseményeket a Google Naptár zökkenőmentes integrációjának köszönhetően.

Küldjön üzeneteket számítógépről az alkalmazás webes verziójának segítségével.

A Google Messages korlátai

Korlátozott platformok közötti üzenetküldési lehetőségek iPhone-felhasználók számára

A funkciók a mobilszolgáltatótól függhetnek, ami befolyásolhatja a kézbesítést és a csoportos csevegések méretét.

A Google Messages árai

Ingyenes

Google Messages értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Új üzenetküldő alkalmazás telepítésekor ellenőrizze a kért engedélyeket, és csak a működéshez szükséges hozzáféréseket engedélyezze.

