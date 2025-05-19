A 13 legjobb MeetGeek AI alternatíva az intelligens értekezletek kezeléséhez

A találkozói tele vannak értékes információkkal, de a jegyzetek? Félkészültek.

Lehet, hogy a MeetGeek AI rögzíti a beszélgetést, de mi van azokkal a teendőkkel, amelyek után nem következik felülvizsgálat? Vagy azokkal a leírásokkal, amelyeket a csapata soha nem olvas el?

Ha a jelenlegi eszközöd csak átírásra alkalmas, az nem csak időbe kerül, hanem lendületet is vesz. Különösen akkor, ha a csapatod mérete növekszik, vagy a munkafolyamatokhoz több kell, mint összefoglalók.

Áttekintettünk 13 MeetGeek AI alternatívát, amelyek nem csak rögzítenek, hanem gondolkodnak, rendszereznek és integrálódnak az Ön eszközeibe, így minden hívás után gyorsabban tud cselekedni.

Találjuk meg azt, amelyik Önnek a legjobban megfelel. 👇

Mi az a MeetGeek AI?

A MeetGeek AI egy találkozók átírására és jegyzetelésre szolgáló eszköz, amely mesterséges intelligenciát használ a beszélgetések rögzítésére, összefoglalók készítésére és a legfontosabb pontok kivonására. Automatikusan rögzíti a megbeszéléseket, a teendőket és a döntéseket, így nem kell kézzel jegyzetelni.

A felhasználók minden hívás után hozzáférhetnek az átiratokhoz, a kiemelt részekhez és a felvételekhez. A MeetGeek AI-t gyakran használják távoli vagy hibrid munkakörnyezetekben, hogy konzisztens naplókat készítsenek a csapatértekezletekről, és segítsenek a dokumentációban és a követési feladatokban.

🧠 Érdekesség: A „meeting” (találkozó) szó az óangol mētan szóból származik, amelynek jelentése „találkozni”. Ez azt jelenti, hogy a találkozók már évszázadok óta, még a középkorban is része voltak az emberi interakciónak.

Miért érdemes a MeetGeek AI alternatíváit választani?

A MeetGeek AI hasznos funkciókat kínál a találkozók átírásához és összefoglalásához, de egyes csapatok olyan alternatívákat keresnek, amelyek jobban megfelelnek az egyedi igényeiknek és munkafolyamataiknak.

Íme néhány ok, amiért a csapatok a MeetGeek AI alternatíváit keresik:

Pontossági problémák: A leiratok elhagyhatnak kontextust vagy kulcsszavakat, ha háttérzaj, egymást átfedő hangok vagy instabil internetkapcsolat zavarja a hívásokat.

Korlátozott nyelvi támogatás: Mivel csak néhány nyelvet támogat, a nemzetközi csapatok számára az Mivel csak néhány nyelvet támogat, a nemzetközi csapatok számára az AI átírási eszköz korlátozottnak bizonyulhat a napi régiók közötti kommunikációban.

Korlátozó árazási tervek: Egyéni felhasználók vagy kisebb csapatok számára a havi költség magasnak tűnhet ahhoz képest, hogy milyen gyakran használják az eszközt.

Integrációs lehetőségek hiánya: A korlátozott CRM- és projektmenedzsment-integrációs lehetőségek megzavarhatják a kialakult munkafolyamatokat.

Minimális munkafolyamat-automatizálás: A feladatokat és a nyomon követéseket gyakran manuálisan kell hozzáadni, ami lassítja a találkozó utáni teendőket.

👥 Egy egyszerű szabály a hatékonyabb értekezletek lebonyolításához? Tartsa őket kicsinek. Az Amazon korábbi vezérigazgatója, Jeff Bezos esküszik a „két pizza szabályra” – ha két pizza nem elég az értekezleten résztvevőknek, akkor a csoport túl nagy. Az ötlet egyszerű: a kisebb csapatok élesebb fókuszhoz, jobb együttműködéshez és kevesebb hang elvész a zajban. 🍕

A MeetGeek AI alternatívái egy pillantásra

Mielőtt belemennénk a részletekbe, nézzük meg röviden, hogy ezek a MeetGeek AI alternatívák hogyan viszonyulnak egymáshoz a legfontosabb funkciók tekintetében. 📝

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp A legjobb a beszélgetések elemzéséhez Csapat mérete: Különböző méretű értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok, amelyeknek szükségük van a beszélgetések elemzésére A ClickUp AI Notetaker leírja a találkozókat, cselekvési pontokat generál, a ClickUp Brain pedig kereshetővé teszi a tartalmakat. Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Otter. ai A legjobb átírási funkciók együttműködési eszközökkel integrálva Csapat mérete: Kis és nagy csapatok, amelyeknek valós idejű átírásra és együttműködésre van szükségük Automatikus átírás, kulcsszókeresés, beszélő azonosítás, valós idejű együttműködés 16,99 USD/hó/felhasználó áron Fireflies. ai A legjobb platformok közötti értekezletek rögzítéséhez Csapat mérete: Közepes és nagy csapatok, amelyek több platformon dolgoznak Egyedi nyomkövetők, platformok közötti integráció, AI-alapú összefoglalók, kereshető adatbázis Havonta 18 dollártól/felhasználónként Avoma A legjobb beszélgetéselemzéshez Csapat mérete: Értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok, amelyeknek beszélgetésekkel kapcsolatos betekintésre van szükségük Értékesítés-központú elemzés, hangulatkövetés, beszélgetési betekintés Havi 29 dollártól felhasználónként Fathom A legjobb ingyenes AI-találkozói jegyzetekhez, a legfontosabb pontokkalCsapat mérete: Egyszerű találkozói összefoglalókra szoruló csapatok Készítsen videó összefoglalókat, kereshető átiratokat és szervezze meg a csapat munkaterületét! Ingyenes tl;dv Legalkalmasabb egyszerű videóösszefoglalókhoz és megosztáshoz Csapatméret: Kis- és közepes méretű csapatok, amelyeknek gyors, könnyen emészthető értekezlet-összefoglalókra van szükségük Automatikus átírás, kulcsszókeresés, beszélő azonosítás és valós idejű együttműködés Havi 29 dollártól felhasználónként Rev A legjobb az ember által ellenőrzött átírási pontosság szempontjából Csapatméret: Kis és nagy csapatok, amelyek nagy pontosságú átírást igényelnek Emberi és AI hibrid átírás, többnyelvű támogatás, speciális szolgáltatások műszaki területeken 14,99 USD/hó/felhasználó áron Sonix. ai A legjobb automatizált videotartalom-újrafelhasználáshoz Csapat mérete: Videó-/audiotartalmakat hatékonyan újrafelhasználó tartalomcsapatok Automatizált átírás, feliratok és fordítások, tartalomoptimalizálás olyan platformokhoz, mint a közösségi média. 5 dollár/óra áron kezdődik az AI átírás Krisp A legjobb zajmentes értekezletekhez Csapat mérete: Távoli csapatok, amelyeknek valós idejű zajszűrésre van szükségük Kivághat pillanatokat, megoszthat kiemelt részeket és leírhat találkozókat több mint 28 nyelven. Havi 16 dollártól felhasználónként Tactiq A legjobb Google Workspace felhasználók számára Csapat mérete: Google Meet-et online értekezletekhez használó csapatok Zökkenőmentes Google Meet átírás, integráció a Google Docs-szal, színkóddal jelölt kiemelések 12 dollár/hó/felhasználó áron Grain AI A legjobb megosztásra alkalmas videóösszefoglalók készítéséhez Csapat mérete: Kreatív csapatok, akiknek vizuális értekezlet-összefoglalókra van szükségük Valós idejű zajszűrés, mikrofonaktivitás-vezérlés és részletes elemzések Havi 19 dollártól felhasználónként Notta. ai A legjobb többnyelvű átíráshoz Csapat mérete: Globális csapatok, amelyek több nyelven történő átírásra szorulnak Jegyzeteljen a találkozókon, alakítsa át a tartalmat videoklipekké, és valós időben működjön együtt másokkal. 13,49 USD/hó/felhasználó áron Sembly AI Feladatok azonosítása, értekezletek dinamikájának elemzése és döntéshozatal támogatása Valós idejű átírás 58 nyelven, zajcsökkentés és csapatmunkát segítő funkciók 15 USD/hó/felhasználó áron

A legjobb MeetGeek AI alternatívák

Ha készen áll a lehetőségek felfedezésére, íme a legjobb MeetGeek AI alternatívák, amelyeket érdemes kipróbálni a produktív értekezletek lebonyolításához. 👇

1. ClickUp (A legjobb AI-találkozói jegyzetek és munkafolyamat-kezeléshez)

A találkozók jegyzetai gyakran érintetlenül maradnak valakinek a beérkező levelei között, vagy eltűnnek a zsúfolt meghajtókban. A feladatok elmaradnak, senki sem emlékszik a fontos döntésekre, és a nyomon követés késik vagy elmarad. Az átíráshoz, jegyzeteléshez és feladatkezeléshez egymástól független eszközök használata minden találkozót fragmentált folyamattá tesz.

A ClickUp a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

A ClickUp találkozói a találkozó munkafolyamatának minden részét egy összekapcsolt rendszerbe hoznak össze – a tervezéstől a végrehajtásig –, így csapata a munkára koncentrálhat, nem pedig annak visszakövetésére.

A legfontosabb pontok azonnali rögzítése és feladatokká alakítása

Rögzítse és konvertálja a legfontosabb pontokat a ClickUp AI Notetaker segítségével.

A megbeszélés kezdetével a ClickUp AI Notetaker veszi át a feladatot. Leírja a teljes beszélgetést, összefoglalja könnyen emészthető jegyzetekké, és automatikusan kivonja a teendőket.

Tegyük fel, hogy az ügyfélsiker-csapat egy bevezető stratégiai megbeszélést tart. Az AI összefoglalót készít az ügyfél céljairól, ütemtervéről és akadályairól, majd létrehoz olyan követési feladatokat, mint „Képzési anyagok megosztása” vagy „A 2. hét ellenőrzésének ütemezése”.

Szövegátírásokból és feladatokból kontextusgazdag betekintést nyerhet

Tekintse át a megbeszéléseket a ClickUp Brain kereshető átirataival

A megbeszélés után a ClickUp Brain azonnal kereshetővé és használhatóvá teszi az információkat. Átnézi az átiratokat, hogy gyorsan megtalálja a legfontosabb témákat, kiderítse, ki mit mondott, és áttekintse a lényeges döntéseket.

Tegyük fel, hogy egy csapattag szeretné ellenőrizni, ki vállalta a jelentési műszerfal frissítését. A ClickUp Brain másodpercek alatt ki tudja emelni ezt a pillanatot az átírásból – nem kell végiglapozni egy órás felvételt.

A megbeszéléseken túl a ClickUp Brain intelligens asszisztensként működik az egész munkaterületén.

Tegyen fel kérdéseket, például: „Mit egyeztünk meg az áprilisi kampány ütemtervével kapcsolatban?”, és kapjon válaszokat a korábbi találkozók jegyzetéből, a kapcsolódó feladatokból és a kapcsolódó dokumentumokból. Például, ha valaki a projekt felénél csatlakozik, akkor nem lesz szüksége teljes tájékoztatásra. A Brain összeköti a pontokat a ClickUp-ban már meglévő tényleges döntések és kontextus segítségével.

✨ Bónusz: A ClickUp Brain felhasználói több külső AI modell közül választhatnak, beleértve a GPT-4o-t és a Claude-ot, brainstorminghoz, ötleteléshez és egyebekhez.

Kövesse nyomon a találkozók eredményeit összekapcsolt dokumentumokkal és sablonokkal

Kövesse nyomon az ismétlődő eredményeket a ClickUp Docs segítségével

Az összes információt a ClickUp Docs tárolja egy élő dokumentumban, amely tartalmazza az összes találkozó jegyzetét, összefoglalóját és a kapcsolódó feladatokat.

Például egy havi üzleti áttekintéseket tartó vezetői csapat egyetlen ClickUp Doc segítségével nyomon követheti a találkozók történetét, megtekintheti az összes teendőt és figyelemmel kísérheti azok teljesítését anélkül, hogy különböző platformok között kellene váltogatnia.

ClickUp értekezletjegyzet-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Meeting Minutes Template segítségével világosan rögzítheti a találkozók eredményeit.

Használhatja a ClickUp Meeting Minutes Template-t is, amely a ClickUp egyik legpraktikusabb jegyzetelési sablonja csapatok számára. Minden találkozó saját, dátummal ellátott aloldalt kap, így semmi sem vész el vagy merül feledésbe. Jegyezze fel a résztvevőket, linkelje a felvételeket, kapcsolja össze a feladatokat a teendőkkel, és dokumentálja a legfontosabb döntéseket – mindezt egy helyen. Ez egy megbízható, ismételhető rendszer azoknak a csapatoknak, amelyek egyszerűsíteni szeretnék a találkozókat a rendetlenség nélkül.

Maradjon szinkronban a találkozó menetével

A ClickUp nem csak jegyzeteket készít, hanem összekapcsolja őket. A Google Meet, Zoom, Slack, Google Calendar és több mint 1000 eszköz natív integrációjával a Zapier segítségével a ClickUp zökkenőmentessé teszi a megbeszélések eredményeinek megvalósítását. Akár találkozókat szinkronizál, akcióelemeket követ nyomon, vagy ügyfeleket tájékoztat, mindez egy zökkenőmentes munkafolyamat részeként történik.

📁 Sablonarchívum: Csökkentse az előkészítési időt ezekkel a használatra kész forrásokkal! Ismétlődő értekezletjegyzet-sablon , hogy minden csapat szinkronban és strukturáltan működjön

Alkalmazott és vezető egyéni beszélgetés sablon , hogy a beszámolók értelmesebbek és következetesebbek legyenek

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabhatja napi ütemtervét: A ClickUp Calendar automatikusan rangsorolja a feladatokat és az AI segítségével kijelöli a koncentrációra szánt időt. A ClickUp Calendar automatikusan rangsorolja a feladatokat és az AI segítségével kijelöli a koncentrációra szánt időt.

Zökkenőmentesen csatlakozzon a találkozókhoz: A ClickUp Naptárból közvetlenül elérheti a Zoom, a Google Meet és a Teams hívásait, anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.

Tartsa kézben a naptárát: A ClickUp automatikus találkozó-emlékeztetőivel mindig felkészült lesz.

Találja meg a tökéletes időpontot: A ClickUp naptár segítségével könnyedén összehasonlíthatja csapata tagjainak rendelkezésre állását, hogy mindenki számára a legmegfelelőbb időpontot találja meg.

Találkozók összefoglalásának rögzítése: A ClickUp Clips segítségével rögzítsen gyors áttekintéseket, hogy aszinkron módon tájékoztassa csapattársait. A ClickUp Clips segítségével rögzítsen gyors áttekintéseket, hogy aszinkron módon tájékoztassa csapattársait.

Élőben együttműködés az ötletek kidolgozásában: Állítson be Állítson be ClickUp Whiteboards táblákat , hogy megbeszélések során ötleteket gyűjthessen, és a pontokat valós időben feladatokká alakíthassa.

Központosítsa a megbeszéléseket: tartsa az összes frissítést és döntést tartsa az összes frissítést és döntést a ClickUp Chatben , közvetlenül a releváns feladatok és dokumentumok mellett.

A ClickUp korlátai

A ClickUp platformon belül működik a legjobban, ezért nem alkalmas olyan csapatok számára, amelyek önálló vagy platformok közötti megoldásra szorulnak.

Rövid tanulási folyamatot igényel az AI-vezérelt munkafolyamatok teljes potenciáljának kiaknázása, különösen az AI-eszközöket még nem ismerő csapatok esetében.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 160+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4440+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Nézze meg, mit mondott egy Reddit-felhasználó a ClickUp használatáról!

Eleinte szkeptikus voltam az összes extra funkcióval kapcsolatban, de mára megszerettem őket. […] Eleinte nem tudtam eldönteni, mit gondoljak a ClickUp Brainről, úgy tűnt, csak egy újabb AI-trükk. De megkímélt néhány unalmas írási feladattól, különösen akkor, amikor hosszú ügyfél-e-maileket kellett összefoglalnom vagy meg kellett kezdenem egy vázlatot. Nem tökéletes, de hasznos, amikor el vagyok havazva. Az AI jegyzetelő funkció volt az igazi meglepetés. Régebben sok teendőt elvesztettünk a megbeszélések után, de most mindent rögzít és automatikusan kiosztja a feladatokat. A nyomon követés észrevehetően jobb lett.

Eleinte szkeptikus voltam az összes extra funkcióval kapcsolatban, de mára megszerettem őket. […] Eleinte nem tudtam eldönteni, mit gondoljak a ClickUp Brainről, úgy tűnt, csak egy újabb AI-trükk. De megkímélt néhány unalmas írási feladattól, különösen akkor, amikor hosszú ügyfél-e-maileket kellett összefoglalnom vagy meg kellett kezdenem egy vázlatot. Nem tökéletes, de hasznos, amikor el vagyok havazva. Az AI jegyzetelő funkció volt az igazi meglepetés. Régebben sok teendőt elvesztettünk a megbeszélések után, de most mindent rögzít és automatikusan kiosztja a feladatokat. A nyomon követés észrevehetően jobb lett.

Az Otter. ai automatikusan kereshető jegyzetekké alakítja a beszélgetéseket, beszélőcímkékkel kiegészítve. Emellett integrálható a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, így további lépések nélkül rögzítheti és rendszerezheti a találkozók átiratát.

A MeetGeek-kel ellentétben, amely a mutatókat elemzi, az Otter lehetővé teszi a jegyzetek frissítését menet közben. 300 percet ingyen kap, és a fizetős csomagok még több lehetőséget nyújtanak – ez akkor hasznos, ha a mélyreható elemzésnél inkább a szerszámok összekapcsolását értékeli.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Keressen meg konkrét vitapontokat a kulcsszókereső segítségével, amely közvetlenül kapcsolódik a felvételek időbélyegeihez.

Támogassa a különböző tanulási preferenciákkal rendelkező csapattagokat azáltal, hogy szöveges alternatívákat kínál az audio tartalmakhoz.

A kiemeléses rendszer segítségével azonosíthatja a kritikus döntéseket és teendőket, ami hatékonyabbá teszi a nyomon követést.

Alakítsa a találkozókat e-mailben elküldhető összefoglalókba, hogy azonnal megoszthassa a jegyzeteket és a frissítéseket.

Otter. ai korlátai

A pontosság csökken zajos környezetben vagy erős akcentussal beszélt nyelv esetén.

Automatikusan fiókokat hoz létre és beleegyezés nélkül csatlakozik a találkozókhoz, ami miatt egyes csapatok alternatívákat keresnek.

Otter. ai árak

Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter. ai-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy Reddit-felhasználó az Otter.ai-val kapcsolatos tapasztalatairól:

Imádom. A napi munkámhoz elengedhetetlen eszköz. Az átírásokat a felvétel után egy kicsit módosítani kell, hogy kijavítsam a szakzsargont, a motyogást és néhány helyesírási hibát, de ha ezt megcsinálom, az Otter bot remekül működik. Megkérem, hogy foglalja össze a dolgokat, készítsen e-mail vázlatokat a nyomon követéshez, sőt, elemezze a beszélgetéseket, hogy megtalálja a kiváltó okokat és hasonlókat.

Imádom. A napi munkámhoz elengedhetetlen eszköz. Az átírásokat a felvétel után egy kicsit módosítani kell, hogy kijavítsam a szakzsargont, a motyogást és néhány helyesírási hibát, de ha ezt megcsinálom, az Otter bot remekül működik. Megkérem, hogy foglalja össze a dolgokat, készítsen e-mail vázlatokat a nyomon követéshez, sőt, elemezze a beszélgetéseket, hogy megtalálja a kiváltó okokat és hasonlókat.

📖 Olvassa el még: További lehetőségeket keres? Olvassa el ezt a blogbejegyzést az Otter.ai alternatíváiról.

3. Fireflies. ai (A legjobb platformok közötti találkozók rögzítéséhez)

A Fireflies. ai zökkenőmentesen kapcsolódik az Ön technológiai rendszeréhez. A konfigurálás után automatikusan kezeli a felvételeket és az átírásokat, és beszélgetési adattárat hoz létre, függetlenül attól, hogy hol zajlanak a találkozók. A kereshető adatbázis a szétszórt találkozói ismereteket szervezett, hozzáférhető információkká alakítja, amelyeket a csapat tagjai hetekkel vagy hónapokkal később is felhasználhatnak.

Míg a MeetGeek a KPI-ket követi nyomon, ez a megoldás a Salesforce-hez és a Slackhez kapcsolódik azoknak a csapatoknak, akik a munkafolyamatokban élnek.

A Fireflies. ai legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi nyomkövetőket, amelyek automatikusan azonosítják és kiemelik az olyan konkrét témákkal kapcsolatos beszélgetéseket, mint az árak vagy a versenytársak.

Küldje el előre rögzített hangfájljait MP3, M4A vagy WAV formátumban a pontos átíráshoz, így biztosítva, hogy minden beszélgetése dokumentálva legyen.

Töltse le a Chrome-bővítményt, hogy rögzíthesse a különböző webes platformokon zajló találkozókat, beleértve a videokonferencia-eszközöket és a VoIP-rendszereket is.

Használja az AI Super Summaries alkalmazásokat a találkozók összefoglalásának személyre szabásához, összpontosítva a legfontosabb teendőkre, kulcsszavakra vagy áttekintésekre.

Fireflies. ai korlátai

A teendők pontatlanok lehetnek, és a feladatok néha rossz személynek kerülnek kiosztásra.

A beszélő nevei nem javíthatók a Beszélő beszédideje részben, még akkor sem, ha helytelenül vannak írva vagy hibásak.

A Fireflies. ai átiratai nem teszik lehetővé a nevek vagy tartalom hibáinak közvetlen javítását.

Fireflies. ai árak

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (645+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

📮 ClickUp Insight: A termelékenység a hét folyamán ingadozni szokott, ami közvetlenül befolyásolhatja a megbeszélések hatékonyságát. A felmérési adatok szerint az emberek 35%-a szerint a hétfő a legkevésbé termelékeny nap. További 11% szerint a kedd a legnehezebb, míg 7% szerint szerdán csökken a leginkább a koncentráció. Ez azt jelenti, hogy a hét elején tervezett megbeszélések nem mindig kapják meg a szükséges energiát vagy figyelmet. A ClickUp segít a csapatoknak jobb megbeszéléseket tartani, függetlenül a naptól. A Docs-ban található megbeszélések napirendjei, a kijelölt feladatok és az időtakarékos automatizálások segítik a megbeszélések fókuszált lefolytatását és a követés egyértelműségét, még akkor is, ha a termelékenység alacsony.

4. Avoma (A legjobb beszélgetéselemzéshez)

via Avoma

Az Avoma a MeetGeek AI-tól eltérő szemszögből közelíti meg a kérdést. Leírja és elemzi a beszélgetéseket, kiszűri a töltelékszavakat, a riválisokra való utalásokat vagy az értékesítési célú célzások.

A HubSpot-hoz kapcsolódóan a tervezést és a találkozók utáni teendőket rendezi, elsősorban értékesítési vagy sikeres csapatok számára. A MeetGeek számokat számol, az Avoma viszont meghallgatja, amit mondanak, és segít azoknak a csoportoknak, akiknek mérlegelniük kell a döntéseket.

Az Avoma legjobb funkciói

Gyorsítsa fel az új értékesítési csapat tagok beilleszkedését azáltal, hogy hozzáférést biztosít egy kereshető beszélgetéskönyvtárhoz.

Az AI-alapú elemzés segítségével azonosítsa a coaching lehetőségeket, amely kiemeli a sikeres beszélgetési mintákat.

Kövesse nyomon az ügyfelek hangulatát az értékesítési ciklus során a pozitív és negatív jelek automatikus felismerésével.

Hasonlítsa össze a csapat tagjainak teljesítménymutatóit, hogy felismerje és lemásolja a sikeres megközelítéseket.

Az Avoma korlátai

Túl részletes jegyzeteket jelenít meg, amelyek zavarosnak és túlterhelőnek tűnhetnek.

Főként értékesítési felhasználási esetekre összpontosít, ami korlátozza az általános értekezletkezelés sokoldalúságát.

Avoma árak

AI Meeting Assistant: 29 USD/hó felhasználónként

Conversation Intelligence: 69 USD/hó felhasználónként

Revenue Intelligence: 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1335+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: Ingyenes feladatlista-sablonok Excelben és ClickUpban

5. Fathom (A legjobb ingyenes AI-találkozói jegyzetekhez, a legfontosabb pontokkal)

via Fathom

A Fathom ingyenes, korlátlan átírás-tárolást biztosít, és a Zoom, a Google Meet vagy a Teams platformokon fut. Míg a MeetGeek elemzésekkel is foglalkozik, a Fathom könnyedebb megoldást kínál, amelynek jegyzetét gyorsan megoszthatja – nincs szükség beállításra. Ez az eszköz automatikusan csatlakozik a videohívásaihoz, rögzíti a tartalmat, és azt hasznosítható kiemelt információkká alakítja.

A tiszta felhasználói felület arra összpontosít, hogy csak azt nyújtsa, amire szüksége van, anélkül, hogy túlzottan bonyolult lenne.

A Fathom legjobb funkciói

Egyetlen kattintással rögzítheti a fontos pillanatokat az élő találkozók során, hogy később könnyen vissza tudjon rájuk térni.

Az intelligens kiemelés kiválasztásával csak a releváns találkozó részeket oszthatja meg csapattársaival.

Tekintse át a felszólalók szerint rendezett legfontosabb pontokat, hogy megértse az egyes résztvevők hozzájárulását.

Írja le és foglalja össze a találkozókat több mint 28 nyelven, így alkalmazkodva a sokszínű csapatok igényeihez.

Fathom korlátai

A versenytársakhoz képest a Fathom nem rendelkezik mélyreható elemzési funkciókkal.

Az „Ask Fathom” segítségével elvégzett lekérdezések nem maradnak mentve, ami megnehezíti a korábbi betekintések újbóli megtekintését.

Fathom árak

Ingyenes

Prémium: 19 USD/hó felhasználónként

Csapatcsomag: 29 USD/hó felhasználónként

Team Edition Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (4945+ értékelés)

Capterra: 5/5 (735+ értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

Nézzük meg, mit gondol egy Reddit-felhasználó az eszközről!

A Fathom remek, én is naponta használom. Teljes átírással rendelkezik, és AI-kérdéseket is feltehetsz neki, amely átnézi az átírást, és megmutatja a válaszok időbélyegeit.

A Fathom remek, én is naponta használom. Teljes átírással rendelkezik, és AI-kérdéseket is feltehetsz neki, amely átnézi az átírást, és megmutatja a válaszok időbélyegeit.

🧠 Érdekes tény: A Zoom-fáradtság valódi jelenség. A videokonferenciák kimerítőbbek lehetnek, mint a személyes találkozók, mert az agynak többet kell dolgoznia a képernyőn megjelenő nonverbális jelek feldolgozásához.

6. tl;dv (A legjobb egyszerű videókiemelésekhez és megosztáshoz)

Ez az AI-alapú értekezleteszköz arra összpontosít, hogy a videókat az értekezletek dokumentációs stratégiájának középpontjába állítsa. Már a neve is – túl hosszú; nem néztem meg – utal arra a alapvető problémára, amelyet megold: a hosszú értekezletek könnyen emészthetővé tételére. Kiválóan alkalmas arra, hogy hosszabb értekezletekből rövid videoklipeket készítsen, amelyeket könnyen meg lehet osztani az érdekelt felekkel.

A MeetGeek a statisztikákat vizsgálja, de a tl;dv AI-je a cselekvési pontokra koncentrál és több nyelvet is lefed – kiválóan alkalmas azoknak a globális szakembereknek, akik inkább gyorsan cselekszenek, mint mélyre ásnak.

tl;dv legjobb funkciók

Kereshető átírásokat hozhat létre, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a megfelelő videószegmensekhez, így további kontextust biztosítva.

Automatikusan szervezze meg a találkozókat olyan csapatokba, amelyek megfelelően strukturálják a projekteket és az osztályokat.

Címkézze meg a csapattagokat a megjegyzésekben, hogy figyelmüket konkrét videó időpontokra irányítsa.

Irányítsa, hogyan és mikor osztják meg a találkozók felvételeit és összefoglalóit, biztosítva, hogy a megfelelő információk eljussanak a megfelelő közönséghez.

tl;dv korlátozások

Nincs automatikus töltelékszó-eltávolító funkció az átírásokhoz.

Nem tud rendszeresen csatlakozni a tervezett értekezletekhez, ami felvételek kimaradását eredményezi.

A ingyenes csomagot 10 AI-találkozói jegyzetre és 10 lekérdezésre korlátozza az „Ask tl;dv” funkció esetében.

tl;dv árak

Ingyenes

Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 98 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

tl;dv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Rev (A legjobb emberi ellenőrzésű átírási pontosság)

via Rev

A teljesen automatizált MeetGeek alternatíváktól eltérően a Rev az AI technológiát emberi átírási szolgáltatásokkal kombinálja a pontosság érdekében. Ez a hibrid megközelítés jelentősen megbízhatóbb eredményeket biztosít, különösen komplex tartalom vagy rossz hangminőség esetén.

Többnyelvű csapatok számára ez a beszéd-szöveggé alakító szoftver fordítási képességei további rugalmasságot nyújtanak, amit a tisztán automatizált szolgáltatások nehezen tudnak felülmúlni.

A legjobb funkciók

Rendeljen átiratokat igény szerint, anélkül, hogy havi előfizetésre kellene köteleződnie, ha az igények változóak.

Hozzáférés speciális átírási szolgáltatásokhoz technikai, orvosi vagy jogi terminológiához, amelyhez szakterületi szakértelem szükséges.

Kérjen szó szerinti átiratokat, amelyek minden szót pontosan rögzítenek, ahogy elhangzott.

Időbélyegek, beszélő azonosítás és formázott, professzionális használatra kész dokumentumok

Rev korlátozások

Inkonzisztens minőség-ellenőrzési folyamatot kínál

Gyenge ügyfélszolgálatot nyújt, késedelmes válaszokról és fiókkezelési és megrendelés-teljesítési problémákról szóló jelentésekkel.

Rev árazás

VoiceHub előfizetés

Ingyenes

Alap: 14,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 34,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Percre pontos átiratok

Emberi átírás: 1,99 USD/perc

AI átírás: 0,25 USD/perc

Feliratok percenként

Emberi feliratok: 1,99 USD/perc

AI feliratok: 0,25 USD/perc

Feliratok percenként

Globális feliratok: 6,49–15,99 USD/perc

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (45+ értékelés)

8. Sonix. ai (A legjobb automatizált videotartalom-újrafelhasználáshoz)

Míg sok eszköz kizárólag a találkozókra koncentrál, a Sonix. ai minden rögzített tartalommal kiválóan megbirkózik – a podcast interjúktól a webináriumokig és a képzésekig.

A média szakemberek értékelik, hogy a platform egyetlen forrásfájlból automatikusan generál feliratokat, fordításokat és szerkeszthető átiratokat. A szerkesztő felület lehetővé teszi az átirat finomítását, miközben tökéletes szinkronban marad az eredeti médiával.

A Sonix.ai legjobb funkciói

Alakítsa át az audio- és videofájlokat kereshető, szerkeszthető szöveggé automatikus időbélyegekkel a könnyű navigáció érdekében.

Készítsen feliratokat több nyelven, hogy bővítse a közönség körét további felvételi munkák nélkül.

Exportálja a tartalmat különböző platformokra optimalizált formátumokban, beleértve a közösségi médiát, a weboldalakat és a képzési anyagokat.

Szervezze meg médiakönyvtárait egyedi munkaterületekkel, amelyek megfelelően elkülönítik a különböző projekteket és csapatokat.

Sonix. ai korlátai

Percdíjas alapon számláz, ami alkalmi felhasználók számára költséges lehet.

Csak előre rögzített fájlokat támogat, élő beszéd-szöveggé alakításra nincs lehetőség.

Sonix. ai árak

Standard: Ingyenes (fizetés használat alapján) AI átírás: 10 USD/óra AI fordítás: 10 USD/óra AI elemzés: Nem elérhető

AI átírás: 10 USD/óra

AI fordítás: 10 USD/óra

AI-elemzés: Nem elérhető

Prémium: 22 USD/felhasználó/hónap AI átírás: 5 USD/óra AI fordítás: 3 USD/óra AI elemzés: 5 USD/hónap

AI átírás: 5 USD/óra

AI fordítás: 3 USD/óra

AI-elemzés: 5 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

AI átírás: 10 USD/óra

AI fordítás: 10 USD/óra

AI-elemzés: Nem elérhető

AI átírás: 5 USD/óra

AI fordítás: 3 USD/óra

AI-elemzés: 5 USD/hó

Sonix. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (130+ értékelés)

📖 Olvassa el még: A legjobb AI-alapú jegyzetkészítő programok

9. Krisp (A legjobb zajmentes értekezletekhez)

via Krisp

Míg a legtöbb MeetGeek alternatíva a találkozó után történtekre koncentrál, a Krisp a fejlett zajszűréssel a találkozó élményének javítására összpontosít. Ez az eszköz valós idejű háttérzajok kiküszöbölésével tiszta hangzást biztosít.

A távoli és hibrid csapatok különösen értékelik, hogy a Krisp kiegyenlíti az irodai és otthoni környezet közötti különbségeket.

A Krisp legjobb funkciói

Figyelje meg tárgyalási szokásait részletes elemzésekkel, beleértve a teljes tárgyalási időt, az átlagos hívásidőt és a beszéd-hallgatás arányt.

Növelje a beszélgetések érthetőségét az akcentusok valós idejű beállításával, elősegítve a jobb megértést különböző környezetekben.

Használjon lebegő widgetet a Krisp funkcióinak vezérléséhez hívások közben, például a zajszűrés be- és kikapcsolásához, valamint a mikrofon aktivitásának figyeléséhez.

Szüntesse meg a helyiség akusztikája vagy az érzékeny mikrofonok által okozott visszhanghatásokat, biztosítva a tiszta és professzionális hangminőséget a hívások során.

A Krisp korlátai

A zajszűrést napi 60 percre korlátozza az ingyenes csomagban.

Néha túlzottan szűri az audiót, ami akadozó vagy robotos hangminőséget eredményez.

A használt fejhallgató vagy mikrofon függvényében változó teljesítményt nyújt.

Krisp árak

Ingyenes

Pro: 16 USD/hó

Üzleti: 30 USD/hó

Krisp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (560+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Krisp-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy Reddit-felhasználó a Krisp-pel kapcsolatos tapasztalatairól:

Körülbelül egy éve teszteltük a Krisp. Ai-t, és nagyon jól működött. […]Képes feldolgozni mind a kimenő, mind a bejövő hangokat, így hasznos lehet olyan hívások esetén, amikor az ügyfelek fejhallgatója rossz minőségű. Tesztelésünk részeként olyan videókat kerestünk, amelyeken rossz háttérzaj volt hallható, például fűnyírás vagy nehéz gépek használata, majd futtattuk őket Krisp használatával és anélkül. Úgy tűnt, hogy a hirdetésnek megfelelően működik, bár a túl erős háttérzaj miatt a hang kissé robotos lett.

Körülbelül egy éve teszteltük a Krisp. Ai-t, és nagyon jól működött. […]Képes feldolgozni mind a kimenő, mind a bejövő hangokat, így hasznos lehet olyan hívások esetén, amikor az ügyfelek fejhallgatója rossz minőségű. Tesztelésünk részeként olyan videókat kerestünk, amelyeken rossz háttérzaj volt hallható, például fűnyírás vagy nehéz gépek használata, majd futtattuk őket Krisp használatával és anélkül. Úgy tűnt, hogy a hirdetésnek megfelelően működik, bár a túl erős háttérzaj miatt a hang kissé robotos lett.

10. Tactiq (a legjobb Google Workspace felhasználók számára)

via Tactiq

A Tactiq egy könnyű MeetGeek alternatíva, amely zökkenőmentesen integrálódik a Google Workspace-be. Chrome-bővítménye minimális beállítást és könnyű tanulási görbét igényel az új felhasználók számára.

A csapatok gyakran a Tactiq-ot választják, ha egyszerű megoldásra van szükségük, anélkül, hogy komplex platformváltásba kellene belevágniuk. Az eszköz a mindennapi csapatbeszélgetéseket rögzíti, nem pedig a hivatalos prezentációkat vagy ügyfélmegbeszéléseket.

A Tactiq legjobb funkciói

Telepítse és konfigurálja perceken belül egy egyszerű Chrome-bővítmény segítségével, az IT-osztály bevonása nélkül.

Konvertálja a Google Meet beszélgetéseket minimális erőfeszítéssel együttműködési dokumentumokká.

Színes kódokkal jelölje ki a megbeszélések során fontos pontokat, hogy a felülvizsgálat hatékonyabb legyen.

Exportálja a leiratokat közvetlenül a Google Docs-ba, ahol a csapat együttműködése természetesen folytatódik.

A Tactiq korlátai

A Chrome-on kívüli funkcionalitás korlátozott, elsősorban a Google Meet-re összpontosít.

A leírások száma havi 10 találkozóra korlátozódik, ami nem feltétlenül felel meg a gyakori felhasználók igényeinek.

Tactiq árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Csapat: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Tactiq értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

11. Grain AI (A legjobb megosztható videóösszefoglalók készítéséhez)

via Grain AI

A Grain AI abban különbözik a MeetGeektől, hogy átalakítja a csapatok találkozói során szerzett ismeretek megosztásának módját: szöveg helyett videofelvételeket használ. Ez a megközelítés megőrzi a kontextust, a hangnemet és a vizuális jelzéseket, amelyek a hagyományos átírásokban gyakran elvesznek.

A tartalom- és marketingcsapatok nagyra értékelik a Grain képességét, hogy a találkozók tartalmát belső tudásmegosztás és külső kommunikáció céljára felhasználja.

A Grain AI legjobb funkciói

Használja fel az értékesítési hívásokból származó ügyfélajánlásokat hatékony marketingeszközökként az elkötelezettség növelése érdekében.

Dolgozzon együtt csapattársaival videógyűjteményekkel, hogy átfogó projektdokumentációt hozzon létre.

Jegyzeteljen a találkozókon valós időben, hogy videoklipeket készíthessen a legfontosabb pillanatokról a csapat tagjai számára.

Állítson össze lejátszási listákat a találkozók legfontosabb pillanataiból, hogy hatékonyan képezhesse az új alkalmazottakat.

A Grain AI korlátai

Nem képes rögzíteni a diákat vagy más vizuális segédeszközöket a találkozók során.

Nincs szilárd integrációja CRM-mel és feladatkezelő eszközökkel.

Kevesebb hangsúlyt fektet az automatizált betekintésre, mint az AI-központú versenytársak.

Grain AI árak

Ingyenes

Starter: 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Grain AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (295+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Grain AI-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott erről az eszközről egy G2-es értékelő:

Tetszik, hogy a Grain milyen könnyen használható és milyen sokoldalú. Elég egyszerű ahhoz, hogy bárki megtanulhassa, de sok fejlett funkcióval is rendelkezik a tapasztaltabb felhasználók számára.

Tetszik, hogy a Grain milyen könnyen használható és milyen sokoldalú. Elég egyszerű ahhoz, hogy bárki megtanulhassa, de sok fejlett funkcióval is rendelkezik a tapasztaltabb felhasználók számára.

🔍 Tudta? A megbeszélések a munkahét jelentős részét teszik ki, a legtöbb szakember hetente több mint három órát tölt velük. Érdekes módon, míg egy-két megbeszélés naponta a normális, a munkavállalók 46%-a napi három vagy több megbeszéléssel foglalkozik.

12. Notta. ai (A legjobb többnyelvű átíráshoz)

A Notta. ai 58 nyelven képes valós idejű átírást végezni, és a Zoom, Teams vagy Webex alkalmazásokhoz csatlakozik, a Salesforce vagy Zapier alkalmazásokhoz kapcsolódó jegyzetekkel és összefoglalásokkal. A MeetGeek inkább az elemzésre helyezi a hangsúlyt, míg a Notta világszerte elérhető, és különböző csapatok számára készült jegyzet-sablonokkal rendelkezik.

A költségtudatos csapatok értékelik, hogy a Notta hogyan egyensúlyozza a költségeket és a funkcionalitást anélkül, hogy jelentős kompromisszumokat kötne a lényeges funkciók terén. A platform különböző értekezlet-környezeteket támogat, így elég sokoldalú ahhoz, hogy sokféle kommunikációs csatornával rendelkező szervezetek is használhassák.

A Notta. ai legjobb funkciói

Szerkessze együtt a leiratokat, illesszen be képeket és ossza meg a jegyzeteket az információcsere elősegítése érdekében.

Javítsa felvételeinek tisztaságát a háttérzaj csökkentésével, biztosítva ezzel a magas minőségű átírásokat.

Rendezze a találkozók tartalmát egyéni mappákkal és címkékkel a hatékony információkezelés érdekében.

Hozzáférés a leírás funkcióhoz asztali, mobil és webes platformokon szinkronizált tartalommal

A Notta. ai korlátai

A próbaidőszak lejáratának tisztázatlansága miatt egyes felhasználóknak váratlan díjakat számoltak fel.

A mondatszerkezet és az írásjelek problémái néha manuális szerkesztést igényelnek az egyértelműség érdekében.

Az ingyenes csomag nem tartalmaz olyan fejlett funkciókat, mint az AI által generált összefoglalók és a testreszabási lehetőségek.

Notta. ai árak

Ingyenes

Pro: 13,49 USD/hó

Üzleti: 27,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás (51 felhasználótól kezdődően)

Notta. ai értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (185+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Notta. ai-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő szerint:

Nagyon jó minőségű átírás. A brit angol jól felismerhető. Úgy tűnik, hogy a modell többször átfutja a szöveget, hogy megértse a kontextust, és újra átírja. Ezen feltételezett funkció miatt a kimeneti minőség viszonylag magas más átírásokhoz képest.

Nagyon jó minőségű átírás. A brit angol jól felismerhető. Úgy tűnik, hogy a modell többször átfutja a szöveget, hogy megértse a kontextust, és újra átírja. Ezen feltételezett funkció miatt a kimeneti minőség viszonylag magas más átírásokhoz képest.

🧠 Érdekesség: A találkozók jegyzőkönyveit nem percekben mérik. A szó a latin minuta scriptura szóból származik, amelynek jelentése „kis írás”, utalva a rövid jegyzetek készítésére.

13. Sembly AI (A legjobb a teendők nyomon követéséhez)

via Sembly AI

A Sembly AI kiemelkedik azzal, hogy hangsúlyt fektet a beszélgetésekből nyerhető, hasznosítható információk kinyerésére. Ez a találkozókezelő szoftver túlmutat az alapvető átíráson, és automatikusan azonosítja a döntéseket, feladatokat és betekintéseket.

Az információtúlterheléssel küzdő csapatok különösen értékelik, hogy a Semblian AI asszisztens hogyan sűríti a hosszú megbeszéléseket fókuszált összefoglalókba. Összekapcsolja a találkozók tartalmát a munkafolyamatok eredményeivel, segítve ezzel a beszélgetések és a tényleges munka közötti szakadék áthidalását.

A Sembly AI legjobb funkciói

Szerezzen értékes elemzéseket a találkozók dinamikájáról, például a beszélgetési időről és a hangulatról, hogy javítsa a jövőbeli együttműködéseket.

Elemezze az összes értekezleten visszatérő témákat, hogy azonosítsa a szervezeti prioritásokat és kihívásokat.

Kövesse nyomon a megbeszéléseken keletkezett feladatok teljesítésének állapotát, hogy javítsa a csapat felelősségvállalását.

Használja ki a Sembly AI Teammates szolgáltatását olyan feladatokban, mint az adatelemzés, a döntéshozatal támogatása és a kommunikáció.

A Sembly AI korlátai

Nincs lehetőség a találkozók tartalmának, például a feladatoknak és az összefoglalóknak Word-dokumentumokba való exportálására.

Kevesebb hangsúlyt fektet a videókomponensekre a találkozók dokumentálásában.

Sembly AI árak

Ingyenes

Professzionális: 15 USD/hó

Csapat: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sembly AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Sembly AI-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő a Sembly AI-ról:

Tetszik, hogy a találkozók felvételeit konkrét találkozótípusok vagy kategóriák szerint kategorizálhatom, így a találkozók jegyzetét és a teendőket áttekinthető formában kapom meg. Az is tetszik, hogy felismeri a hangomat, és nagyon jól rögzíti a fontosabb pontokat és a teendőket.

Tetszik, hogy a találkozók felvételeit konkrét találkozótípusok vagy kategóriák szerint kategorizálhatom, így áttekinthető elrendezést kapok a találkozók jegyzetéről és a teendőkről. Az is tetszik, hogy felismeri a hangomat, és elég jól rögzíti a fontosabb pontokat és a teendőket.

🔍 Tudta? A legtöbb ember számára az elkötelezettség dönti el a találkozó sikerét vagy kudarcát. Valójában 62% szerint ez a legfontosabb tényező abban, hogy egy találkozó produktív lesz-e. Majdnem a fele azt is kiemelte, hogy ha a résztvevők az elején nem tűnnek elkötelezettnek, akkor a találkozó valószínűleg kudarcba fullad.

✨ Külön említésre méltó

Airgram: A legjobb együttműködési napirendekhez és értekezletek munkafolyamataikhoz Claap: A legjobb aszinkron videófrissítésekhez és a csapat összehangolásához Supernormal: A legjobb automatizált értekezletjegyzetekhez cselekvési tételekkel

Az okosabb megbeszélések a ClickUp-ban kezdődnek

Az AI-alapú értekezleteszközök megváltoztatják a csapatok értekezletek lebonyolításának, ötletek rögzítésének és a döntések végrehajtásának módját. Bár a MeetGeek AI megbízható választás, ez a 13 alternatíva azt mutatja, hogy rengeteg lehetőség van olyan eszköz megtalálására, amely pontosan illeszkedik a csapat munkamódszeréhez.

A ClickUp kiemelkedik abból, hogy a találkozók jegyzetelését és a csapatmunkát egy helyre hozza.

Az AI Notetaker kezeli az átírásokat és az összefoglalókat, miközben a teendőket közvetlenül a projektekhez kapcsolja. A találkozókból nyert betekintés kapcsolódik a feladatokhoz, dokumentumokhoz és ütemtervekhez, így a megbeszéléstől a megvalósításig minden lépés zökkenőmentesen zajlik.

Ha ez olyan találkozóeszköznek tűnik, amely hiányzott a csapatából... próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot! ✅