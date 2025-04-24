A 11 legjobb AI-alapú jegyzőkönyv-generátor 2025-ben

Az értekezletek stresszesek lehetnek, főleg azért, mert végtelenül sok dolgot kell megjegyezni.

Megpróbálsz részt venni a beszélgetésben, miközben igyekszel feljegyezni a fontos pontokat. Hirtelen elmulasztasz egy fontos részletet, és mielőtt észbe kapnál, a megbeszélés már véget is ért.

A jó hír az, hogy az AI-alapú jegyzőkönyv-generátorok segítségével minden szót leírhat és strukturált összefoglalókba rendezhet, így részt vehet a beszélgetésben.

Az AI használatával a hosszú megbeszéléseket gyorsan pontos, világos dokumentációvá alakíthatja.

Csapatommal több AI-alapú jegyzőkönyv-készítő eszközt is teszteltünk, amelyekkel hatékonyan le lehet írni a beszélgetéseket, és pontos jegyzőkönyveket és összefoglalókat lehet készíteni.

Ebben a blogban bemutatom a legjobb AI-alapú jegyzőkönyv-generátorokkal kapcsolatos tapasztalataimat, azok legfontosabb funkcióit, árait és még sok mást!

Mit kell keresnie egy AI-alapú jegyzőkönyv-generátorban?

A tökéletes AI-alapú jegyzőkönyv-generátor kiválasztása nehéz feladatnak tűnhet, mivel rengeteg lehetőség közül lehet választani. De hogy megtalálja a csapatának legmegfelelőbb jegyzőkönyv-szoftvert, nézzük meg a legfontosabb szempontokat:

Funkciók: Ellenőrizze, hogy az eszköz nem csak jegyzeteket és jegyzőkönyveket készít-e, hanem segít-e a napirendek, átírások és dokumentációk elkészítésében is.

Felhasználói élmény: Győződjön meg arról, hogy az AI-alapú jegyzőkönyv-készítő eszköz mind Ön, mind csapata számára egyszerűen megtanulható és használható.

Együttműködés: Az AI-alapú jegyzőkönyv-generátor lehetővé teszi a csapattagok számára, hogy valós időben együttműködjenek a generált jegyzőkönyvek és jegyzetek elkészítésében.

Biztonság: Válasszon egy olyan AI-alapú jegyzőkönyv-készítő eszközt, amely vállalati szintű biztonsági funkciókkal rendelkezik, hogy az értekezlet adatai biztonságban legyenek és megfeleljenek a szabályoknak.

Integrációk: Az AI-alapú jegyzőkönyv-generátornak integrálódnia kell a videokonferencia-platformokhoz, a feladatkezelő eszközökhöz és az üzenetküldő alkalmazásokhoz, hogy megkönnyítse a valós idejű jegyzőkönyv-készítést és kommunikációt.

Előre elkészített sablonok: Keressen előre elkészített jegyzőkönyv-sablonokat, hogy gyorsan elkezdhesse a munkát, anélkül, hogy a jegyzőkönyvet a semmiből kellene megírnia.

Minden csapatnak megvannak a saját igényei. Határozza meg konkrét céljait, majd használja ezt a funkciók ellenőrzőlistáját, hogy megtalálja az ideális AI eszközt az értekezletekhez és az értekezlet-asszisztensekhez.

A 11 legjobb AI-alapú jegyzőkönyv-generátor

Íme a legjobb AI-alapú jegyzőkönyv-generátorok listája, amelyek segítségével a megbeszéléseken a tárgyalásra koncentrálhat:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezletjegyzőkönyvek és jegyzetek összefoglalásához)

Kezdje el Rögzítsen minden részletet – használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazását, hogy azonnal leírhassa ötleteit, teendőit és a találkozó jegyzetét.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment platform, amely segít a startupoknak és a vállalkozásoknak javítani a termelékenységet, az együttműködést és a kommunikációt a csapattagok között.

A ClickUp AI Notetaker nevű, beépített AI-alapú jegyzőkönyv-generátorral is rendelkezik, amely egy platformon segít kezelni az értekezletek munkafolyamatait.

Egyszerűen engedélyezze a funkciót a naptárában, és az részt vesz az értekezletein, hogy részletes értekezlet-összefoglalókat készítsen a privát ClickUp Docs-ban. Várhatóan részletes információkat talál, beleértve egy rövid áttekintést, a legfontosabb tanulságokat, a teendőket, a megvitatott témákat és a teljes jegyzőkönyvet.

Közvetlenül együttműködik olyan népszerű platformokkal, mint a Zoom, a Teams és a Google Meet. A jegyzetekhez a találkozó után könnyedén hozzáférhet a Naptár vagy a Docs Hub segítségével.

Ezenkívül kihasználhatja a ClickUp Brain-t, a ClickUp beépített AI-asszisztensét, hogy különböző értekezlethez szükséges anyagokat készítsen, beleértve napirendeket, diákokat, részletes jegyzeteket és utólagos feladatokat.

Vessünk egy gyors pillantást arra, hogyan használhatja a ClickUp mesterséges intelligenciáját az értekezletek dokumentálásához és egyebekhez.

Napirendek készítése

Ha az értekezleteket előzetes értesítés nélkül ütemezik, egyszerűen kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy készítse el az értekezlet napirendjét. Adja meg a parancsot, és a program elemzi a korábbi értekezletek adatait, témáit és megvitatott kérdéseit, hogy elkészítse az értekezlet napirendjét.

Készíts hatékony értekezlet-napirendeket és vezess eredményes megbeszéléseket a ClickUp Brain segítségével.

Találkozó jegyzőkönyvek

A megbeszélés befejezése után használja a ClickUp Brain AI átírási funkcióit az AI jegyzetelő által készített átírás elemzéséhez, és hozzon létre cselekvési elemeket vagy nyomon követési feladatokat a ClickUp Tasks segítségével.

A ClickUp-ot szinkronizálhatja a Google Naptárával, és kihasználhatja a ClickUp Naptár nézet funkciót az értekezletek kezeléséhez és a naptárának nyomon követéséhez. A legjobb az egészben, hogy a napi, heti és havi értekezletek nézetek között válthat, és fejlett szűrőkkel kiemelheti a fontos értekezleteket.

Ha teljesen el akarja kerülni a termékbemutatókhoz vagy visszajelzésekhez kapcsolódó értekezleteket, rögzítse a képernyőjét a ClickUp Clips segítségével, és ossza meg a linket a csapatával vagy akár külsősökkel is.

💡Profi tipp: Nincs ideje megnézni egy hosszú videót? Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a leírásához. Ezután kérdéseket tehet fel a videóban szereplő információkról, és a szolgáltatás azonnal releváns válaszokat ad.

A ClickUp naptárnézet segítségével egyetlen helyen ütemezheti és kezelheti az összes értekezletét.

Emlékeztetők és értesítések

Állítson be riasztásokat a ClickUp Reminders segítségével, és kapjon értesítést a fontos értekezletekről az összes eszközén.

A megjegyzéseket és feladatokat emlékeztetőkké is alakíthatja, így könnyebben nyomon követheti a fontos feladatokat. A kezdőképernyőn található „Emlékeztetőkezelés” fülön az adott pillanat igényeinek megfelelően kikapcsolhatja, elhalaszthatja vagy átütemezheti az emlékeztetőket.

Állíts be emlékeztetőket, és köszöntsd a pontos értekezleteket a ClickUp Reminders segítségével!

🌈 Esettanulmány: A Vida Health, egy virtuális egészségügyi vállalat, hetente 8 órát takarít meg az összes esemény érdekeltjeinek heti megbeszélésein, és hetente 1 órát takarít meg a dokumentumok keresésével a ClickUp központi platformjának használatával. Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni.

Kész sablonok

A ClickUp kész sablonokból álló könyvtárat kínál a produktívabb értekezletekhez.

Például a ClickUp Meeting Minutes Template strukturált keretrendszert biztosít az értekezletek összefoglalásának és az egyéni jegyzetek rendszerezésének.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablon segítségével strukturált formátumban rögzítheti az értekezlet jegyzőkönyvét.

Ez lehetővé teszi, hogy minden fontos részletet belefoglaljon, például a célokat, a napirendet, a résztvevőket, a linkeket, a teendőket, a bejelentéseket és egyebeket. Nyomon követheti a legfontosabb tanulságokat és eredményeket , hogy az érdekelt felek tájékozottak legyenek, és a csapattagoknak a teendőik alapján feladatokat oszthasson ki.

Egyszerűen testreszabhatja, szerkesztheti és megoszthatja ezt az egyoldalas dokumentumot csapattársaival bármilyen típusú értekezlethez.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Brain segítségével azonnali értekezlet-összefoglalókhoz juthat, amelyek tartalmazzák az értekezlet napirendjét, a teendőket, a legfontosabb pillanatokat és a döntéseket.

A ClickUp Docs segítségével központi helyen hozhat létre, érhet el és tárolhat minden értekezlethez kapcsolódó anyagot.

A ClickUp Tasks segítségével alakítsa az értekezlet feladatait cselekvési tételekké, és ossza ki azokat csapattársainak.

Használjon előre formázott, ingyenes jegyzet sablonokat a legfontosabb információk gyors rendszerezéséhez és kategorizálásához.

Integrálja a ClickUp-ot üzleti eszközeivel, beleértve a Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Slack, Hubspot, Salesforce és másokat, hogy automatizálja a feladatokat és egyszerűsítse az értekezlet utáni munkafolyamatokat.

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobil verziója nem tartalmazza a desktop alkalmazásban elérhető összes funkciót.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Fireflies. ai (A legjobb automatikus értekezletjegyzetek és teendők készítéséhez)

A Fireflies. ai automatikusan leírja a videokonferenciákat és jegyzőkönyvet készít, így egyetlen kattintással könnyen áttekinthetők a legfontosabb pontok, teendők, feladatok és mutatók.

A csapatok hozzászólások, jelölések és reakciók hozzáadásával zökkenőmentesen együttműködhetnek. Ez az AI-alapú jegyzőkönyv-generátor a találkozók során hangparancsokkal feladatok létrehozását is lehetővé teszi az Asana, a Trello és a Monday.com alkalmazásokban.

A Fireflies legjobb funkciói

Automatikus jegyzőkönyvek és a megbeszélések legfontosabb pillanatainak rögzítése

Rendezze a jegyzőkönyveket osztályok szerint, és fedezze fel az információkat az AI-alapú kereső segítségével.

Állítson be egyéni adatvédelmi beállításokat az AI által generált értekezlet-jegyzőkönyvekhez.

Tartsa csapattársait naprakészen azáltal, hogy megosztja az ülés jegyzőkönyvét olyan együttműködési alkalmazásokkal, mint a Slack, a Notion és a Google Docs.

A Fireflies korlátai

A Fireflies.ai „feladatok” funkciója gyakran nem rögzíti a megbeszéléseken elhangzott fontos feladatokat.

Egyes felhasználók pontatlansági problémákról és hibákról számolnak be, amikor technikai kifejezéseket vagy erős akcentussal beszélt szövegeket írnak le.

Fireflies árak

Örökre ingyenes

Előny: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Fireflies értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (490+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Otter. ai (A legjobb válaszok és tartalmak generálására AI segítségével)

Az Otter.ai, egy AI jegyzetelő alkalmazás, automatikusan csatlakozik a Zoom, Google Meet és Microsoft Teams értekezletekhez, hogy jegyzőkönyveket és teendőket generáljon.

Ez lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyen fel az AI-nak, gyorsan megtalálja a legfontosabb részleteket, és a találkozók alapján követő e-maileket és frissítéseket fogalmazzon meg. Az összes korábbi találkozón elhangzott teendőt egy központi helyen tárolja, így könnyű a rendszerezés és a megalapozott döntések meghozatala.

Otter. ai legjobb funkciói

Elemezi az értekezlet felvételeit, és automatikusan kivonja a legfontosabb pontokat.

Automatikusan megosztja az értekezlet jegyzőkönyveit és összefoglalóit e-mailben és a csapat Slack csatornáján.

Zökkenőmentesen integrálható a Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Hubspot, Salesforce, Egnyte és Snowflake alkalmazásokkal.

Otter. ai korlátai

Nincs lehetőség a különböző felszólalók azonosítására, mivel a program csak Felszólaló 1 és Felszólaló 2 néven jelöli őket.

Otter. ai árak

Alapszintű: Ingyenes

Előny: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

4. Fathom (a legjobb azonnali értekezletjegyzőkönyvekhez)

via Fathom

A Fathom minden értekezlet után 30 másodpercen belül átfogó jegyzőkönyvet készít, és zökkenőmentesen szinkronizálja a feladatokat a CRM eszközökkel. Minden értekezlet összefoglalója tartalmazza a legfontosabb tanulságokat, a teendőket és a követendő feladatokat, így segítve az értekezlet utáni munkafolyamatok racionalizálását.

Ezenkívül a Fathom betartja a HIPAA, SOC-2 és GDPR szabványokat, hogy biztosítsa az érzékeny információk védelmét és kezelését a szabályozási követelményeknek megfelelően.

Fathom legjobb funkciói

Részt vesz a találkozókon, hogy jegyzeteket készítsen és automatikusan létrehozza a találkozó jegyzőkönyvét.

Megosztja az értekezlet jegyzőkönyvét és elküldi a teendőket olyan termelékenységi eszközöknek, mint az Asana, a Slack és a Todoist.

Fathom korlátai

Az árstruktúra és a funkciók megosztása meglehetősen bonyolult.

Fathom árak

Ingyenes

Alapcsomag: 29 USD/hó felhasználónként

Előny: 39 USD/hó felhasználónként

Értékelések és vélemények

G2: 5/5 (3000+ értékelés)

Capterra: 5/5 (450+ értékelés)

5. tl;dv (A legjobb több értekezletből származó betekintés megszerzéséhez)

A tl;dv automatikusan leírja az értekezleteket és több mint 30 nyelven generálja az értekezlet jegyzőkönyvét. Az AI-alapú értekezlet jegyzeteket és a legfontosabb tanulságokat közvetlenül a releváns csapat tagoknak továbbítja, lehetővé téve számukra, hogy azonnal intézkedjenek a feladatok és a teendők tekintetében.

Ezenkívül a tl;dv elküldi az ülés jegyzőkönyvét a CRM és a kommunikációs eszközöknek, megkönnyítve az azonnali megbeszéléseket és az együttműködést a csapatok között.

tl;dv legjobb funkciók

Készítsen jegyzőkönyveket, és csoportosítsa őket témák szerint, például problémák, ellenvetések és következő lépések szerint.

Kioszthatja a teendőket vagy kiemelheti a feladatokat csapattársainak közvetlenül a jegyzőkönyvben.

A megbeszélés után automatikusan elküldi a jegyzőkönyvet az összes résztvevőnek.

tl;dv korlátozások

Nincs fejlett szerkesztési funkció

Nem kínál valós idejű együttműködést az értekezlet jegyzetek és kiemelt részek tekintetében.

tl;dv árak

Örökre ingyenes

Előny: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 98 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

tl;dv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (250+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Fellow (A legjobb értekezletek kezeléséhez)

via Fellow

Ezzel az értekezletkezelő szoftverrel zökkenőmentesen együttműködhet az érdekelt felekkel azáltal, hogy megosztja az értekezlet jegyzeteket, így mindenki tájékozott marad. A csapat tagjai összekapcsolhatják naptáralkalmazásukat, hogy hozzáférjenek a korábbi értekezlet jegyzőkönyvekhez, így könnyen hozzáférhetnek a korábbi döntések és megbeszélések pontos feljegyzéseihez.

A legjobb funkciók

Takarítson meg időt a Fellow előre elkészített sablonjaival igazgatósági, hivatalos és belső értekezletekhez.

Rendeljen konkrét határidővel ellátott feladatokat csapattársainak!

A találkozó végén zárja le a jegyzőkönyvet, hogy megakadályozza a későbbi módosításokat.

Társaid korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy egyszerre több személynek nem tudnak címkét rendelni és követési feladatot kiosztani.

Nem integrálható jól más projektmenedzsment eszközökkel

Fellow árak

Ingyenes

Előny: 11 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Társak értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

7. Read. ai (A legjobb a tömör összefoglalókhoz)

A Read. ai automatizálja a kézi jegyzetelést, és a legfontosabb pontokat, döntéseket és tanulságokat tartalmazó jegyzőkönyvet készít. Az egyik kiemelkedő funkciója, hogy az AI-alapú értekezlet-asszisztens a résztvevők valós idejű reakcióit és véleményét rögzítve teljes átiratot készít.

Olvassa el az ai legjobb funkcióit!

Automatikusan készítsen jegyzőkönyveket és rögzítse a legfontosabb pontokat

A generatív AI segítségével izolálja és jelentsen az üléseken felmerülő legfontosabb témákat.

Integrálja a Slack, a Zapier és a Webhooks alkalmazásokkal, hogy automatikusan elküldhesse az ülés jegyzőkönyvét ezekre a platformokra.

Olvassa el az ai korlátait.

A platform nem rendelkezik fejlett adatvédelmi irányelvekkel és beállításokkal a bizalmas értekezletekhez.

Olvassa el az ai árakat

Ingyenes verzió

Előny: 19,75 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 29,75 USD/hó felhasználónként

Enterprise+: 39,75 USD/hó felhasználónként

8. Avoma (a legjobb AI-generált jegyzetekhez)

via Avoma

Az Avoma egy all-in-one értekezlet-asszisztens, amely rögzíti, leírja és elemzi a virtuális értekezleteket, és automatikusan hasznos értekezleti jegyzőkönyveket készít. Csak írja be az „@” jelet, hogy gyorsan kiválaszthassa a résztvevőket, és közösen dolgozhassanak az AI által generált jegyzeteken. Az Avoma privát jegyzetek funkciójával tűnik ki, amely lehetővé teszi, hogy személyes megjegyzéseket, teendőket és egyéb részleteket rögzítsen, amelyekhez csak Ön fér hozzá.

Az Avoma legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi kategóriákat az üzleti igényeinek megfelelően, és szervezze meg hatékonyabban az értekezlet jegyzeteket.

Integrálja a platformot zökkenőmentesen az üzleti tevékenységéhez szükséges videokonferencia-, tárcsázó-, naptár- és CRM-eszközökkel.

Az Avoma korlátai

Túl sok időbe telhet egy megbeszélés keresése vagy egy adott részlet megtalálása.

Az Avoma árai

Alapszintű: Ingyenes

Starter: 24 USD/hó felhasználónként

Plusz: 59 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 99 USD/hó felhasználónként

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Krisp (A legjobb AI-alapú zajszűrési megoldás megbeszélések során)

via Krisp

A Krisp rendkívül hasznos eszköz az értekezleteken elhangzottak nyomon követéséhez – a jegyzőkönyvektől és a legfontosabb pontoktól kezdve a teendőkig és a megbeszélésekig. Ráadásul az értekezletek jegyzőkönyveihez bármikor könnyedén hozzáférhet, ha gyors áttekintésre vagy módosításokra van szüksége.

A Krisp legjobb funkciói

Automatizálja az ülésjegyzőkönyvek létrehozását úgy, hogy összekapcsolja a Krisp alkalmazást a naptárával.

Használja a könnyen elérhető sablonokat, hogy megoszthassa az ülés jegyzőkönyvét és a teendőket a többi résztvevővel.

Csatlakozzon videokonferencia-alkalmazásaihoz, például a Google Meethez, a Microsoft Teamshez és a Zoomhoz, kiterjesztések nélkül.

A Krisp korlátai

A gyakori fájlkorrupció miatt az alkalmazást folyamatosan el kell távolítani és újra kell telepíteni.

Krisp árak

Ingyenes

Előny: 16 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Krisp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (550+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Sembly AI (A legjobb automatikus értekezletjegyzetek és feladatokhoz)

via Sembly AI

A Sembly AI lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy a beszélgetésre koncentráljanak, miközben az alkalmazás elkészíti az ülés jegyzőkönyvét. Csak töltsd fel az előre rögzített ülések hang- vagy videofelvételeit, és az alkalmazás azonnal elkészíti a jegyzőkönyvet és az összefoglalót. A Sembly AI csevegési funkciója kivonja a korábbi ülések legfontosabb részleteit, és gyors válaszokat és megvalósítható következő lépéseket kínál a kérdéseidre.

A Sembly AI legjobb funkciói

Több mint 40 nyelven készíthet jegyzőkönyveket, és számos beállítással testreszabhatja azokat.

Ossza meg biztonságosan az ügyfeleivel és csapattársaival az ülés jegyzőkönyvét, és engedje meg nekik, hogy megtekintsék vagy szerkesszék azt.

A Sembly AI korlátai

A teendőlista nem tartalmazza az értekezleten említett feladatokat.

Az integrációk bonyolultak és összetettek lehetnek

Sembly AI árak

Személyes: Ingyenes

Professzionális: 15 USD/hó felhasználónként

Csapat: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Sembly AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

11. Jamie (A legjobb a megbeszélések alapos dokumentálásához)

via MeetJamie

A Jamie egy AI-alapú jegyzőkönyv-generátor, amely kiváló minőségű, emberi stílusú értekezlet-összefoglalókat készít a Zoom, a Google Meet, a Microsoft Teams és akár offline értekezletekről is – mindezt anélkül, hogy virtuális botokkal megzavarná a hívásokat. Ha gyors információra van szüksége, egyszerűen kérdezze meg Jamie-t, és ő azonnali válaszokat ad, valamint releváns értekezlet-hivatkozásokat is megad.

A MeetJamie legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi jegyzőkönyv-sablonokat, amelyeket Jamie az Ön igényeinek megfelelően kitölthet.

Tanítsd meg a rendszernek az egyedi szavakat és rövidítéseket, hogy pontosabb legyen az ülés jegyzőkönyve.

A MeetJamie korlátai

Adatvédelmi okokból nem támogatja a videofelvételek elemzését.

MeetJamie árak

Ingyenes csomag

Alapcsomag: 25,76 USD/hó

Pro: 50,44 dollár/hó

Executive: 106,28 USD/hó

Takarítson meg időt és koncentráljon a megbeszélésekre az AI-alapú jegyzőkönyv-generátorokkal

A találkozók jegyzőkönyveinek generálásához számos AI eszköz áll rendelkezésre, így a megfelelő eszköz kiválasztása a találkozó formátumától, időtartamától és konkrét céljaitól függ. A 11 lehetőség áttekintése után egyértelmű, hogy mindegyik egyedi funkciókat kínál – az azonnali összefoglalásoktól és automatizált teendőkön át a találkozókkal kapcsolatos betekintésig és a zökkenőmentes integrációig.

Ha ebből a listából választ, a ClickUp kiemelkedik a legjobb választásként. Felhasználóbarát felülete, fejlett funkciói, testreszabható értekezlet-sablonjai, AI-alapú betekintései és erős interoperabilitása megkülönböztetik a szokásos értekezlet-jegyzőkönyv-generátoroktól.

Most van a tökéletes alkalom, hogy a megfelelő AI eszközzel racionalizálja az értekezletek munkafolyamatait. Próbálja ki ingyen a ClickUp alkalmazást, és másodpercek alatt elkészítheti az értekezlet jegyzeteket és összefoglalókat.