Hogyan automatizálhatja digitális marketing ügynökségét AI segítségével

Az új technológiák gyakran változásokat hoznak az ügynökségek életében. Az ügyfelek gyorsabb teljesítést várnak el, új platformokat próbálnak ki, és a legújabb trendeket követik, ami folyamatos nyomást gyakorol az ügynökségekre.

Pontosan ezért kell az ügynökségek csapatainak megismerkedniük az AI-vel és a gépi tanulással, és felfedezniük az AI-alapú marketinget. Mivel az AI-marketing szoftverek gyorsan terjednek és beépülnek a marketing minden területébe, okos dolog egy lépéssel előrébb járni.

Ebben a cikkben bemutatjuk a digitális marketing ügynökség AI-val történő automatizálásának különböző módjait.

⭐ Kiemelt sablon Akár nagy kampányokat, akár kisebb projekteket kezel, a ClickUp marketingügynökségi sablonja segít gyorsabban haladni és következetes eredményeket elérni. Ez egy fantasztikus kiindulási pont azoknak az ügynökségeknek, amelyek szeretnének szervezettek maradni azáltal, hogy az ügyfélprojekteket, a kampányfeladatokat és a csapatmunkát egy helyen központosítják. Ingyenes sablon Maradjon egy hullámhosszon csapattagjaival, hogy elkerülje a zavart a ClickUp marketingügynökségi sablonjának használatával.

Az AI automatizálás előnyei a marketing ügynökségek számára

A legtöbb marketingügynökség jelentős időt fordít ismétlődő feladatok elvégzésére és az ügyfelek viselkedésének megértésére, mielőtt egy kampány végre elindulna. Az AI ezt megváltoztatja.

Ahogy Christina Inge, a Marketing Analytics: A Comprehensive Guide (Marketingelemzés: átfogó útmutató) szerzője és a Harvard Professional and Executive Development program oktatója fogalmaz:

„Az AI segítségével könnyebb megtervezni valamit, megmutatni az ügyfélnek vagy a főnöknek, és visszajelzést kérni tőlük, mintha ugyanazon termék több változatát kellene elkészíteni” – mondta. „Ez valóban növeli a hatékonyságot.”

Mit is hoz pontosan az AI az ügynökségeknek? Íme néhány valódi előny:

Automatizálja a marketingfolyamatokat a közösségi média bejegyzései, az e-mailes marketing és a tartalomkészítés terén, hogy marketingcsapata a stratégiára és a kreatív munkára koncentrálhasson.

A vásárlói magatartás elemzésével személyre szabott tartalmat biztosíthat, növelve ezzel az elkötelezettséget és a konverziós arányokat.

Szegmentálja a célközönséget pontosabban, és tegye lehetővé a valós idejű ügyfélkapcsolatokat AI-alapú csevegőrobotokkal és automatizált üzenetküldéssel.

Elemezze a felhasználói adatokat, és szerezzen hasznos információkat a prediktív elemzés segítségével, így AI-alapú marketingstratégiája adatvezérelt és hatékonyabb lesz.

Optimalizálja a hirdetési kampányokat és a közösségi média marketinget valós időben, hogy csökkentse a marketingköltségeket és maximalizálja a ROI-t a különböző marketingcsatornákon.

Jobb ügyfélszolgálatot biztosíthat AI-alapú chatbotokkal, amelyek kezelik az ismétlődő feladatokat és támogatják az ügyfélút menedzsmentjét.

📖 Olvassa el még: Útmutató az AI munkafolyamat-automatizálás használatához a maximális termelékenység érdekében

Főbb területek, ahol az ügynökségek az AI-t automatizálásra használhatják

Nézzük meg konkrétabban, hogyan automatizálhatja digitális marketing ügynökségét az AI integrációval. Áttekintjük a különböző részlegeket, és megnézzük, pontosan hol vehetik át a feladatokat az AI marketing eszközök és az AI-alapú marketing automatizálás.

1. Tartalomkészítés

A blogbejegyzésektől és a közösségi média posztoktól az e-mail szövegekig a legtöbb marketingügynökség valamilyen formában bevezette az AI-t a tartalomkészítési folyamatába. És nem csak az ügynökségek.

A Forbes Advisor felmérése szerint a vállalkozások 42%-a már használja az AI-t hosszú formátumú tartalmakhoz, például weboldalak szövegeihez, míg 46%-uk személyre szabott reklámokhoz használja értékesítési csapatai számára.

De mindezekkel az eszközökkel fennáll a veszélye, hogy a dolgok kaotikusak lesznek. A csapatok gyakran váltanak platformok között, ami az ügyféladatok szétszóródásához és a munkafolyamatok széteséséhez vezet. Nehéz méretezni a tartalmat, ha az eszközök nem kommunikálnak egymással.

Pontosan ebben segít a ClickUp Brain. Ahelyett, hogy több alkalmazást kellene egyszerre kezelnie, beépített AI asszisztens áll rendelkezésére a feladatokon belül.

Akár tartalmi összefoglalóra, közösségi médiás bejegyzésre, meta leírásra vagy e-mail vázlatra van szüksége, mindezt a ClickUp alkalmazásból kilépés nélkül elkészítheti. Az AI Writer közvetlenül a feladatok, megjegyzések és dokumentumok között található, és bármikor készen áll, hogy segítsen, amikor szüksége van rá.

A ClickUp Brain segítségével tartalomkészítés, kampánykezelés és csapatmunka egy összekapcsolt munkaterületen zajlik

Használja a kész promptokat mindenhez, a LinkedIn-bejegyzésektől a blogvázlatokig, vagy hozzon létre sajátokat, hogy azok illeszkedjenek ügynöksége stílusához és munkafolyamatához.

A legjobb rész? A ClickUp Brain valóban megérti a feladat kontextusát. Ha a feladat címe „Nyári akció kampány”, az AI tudja, hogy kampányspecifikus tartalmat szeretne, és olyan ötleteket, feliratokat és összefoglalókat generál, amelyek pontosan illeszkednek a feladathoz.

És soha nem kell megelégednie az első vázlattal. Az AI által generált tartalmat tetszés szerint finomíthatja, módosíthatja, átfogalmazhatja vagy bővítheti.

💡 Profi tipp: Folyamatban lévő kampányok esetén használja a ClickUp Brain MAX-ot a haladás automatikus nyomon követéséhez, a határidők frissítéséhez, a nyomon követések hozzárendeléséhez és a csapat értesítéséhez, amikor a feladatok előrehaladnak. A ClickUp Brain-t használó marketingcsapatok hetente akár 1,1 napot is megtakarítottak, a rutinmunkát akár 86%-kal csökkentették, és a feladatokat akár háromszor gyorsabban végezték el. Ez biztosítja a tartalomkészítés, az ügynökségi projektmenedzsment és az együttműködés zavartalan működését.

📮 ClickUp Insight: Egy friss felmérés szerint a munkavállalók 24 százaléka úgy érzi, hogy ismétlődő feladatokkal van elfoglalva, míg további 24 százalékuk úgy véli, hogy képességeit nem használják ki teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő közel fele akadályt tapasztal a értelmes munkavégzésben. A ClickUp segít visszaterelni a figyelmet a nagy hatással bíró projektekre az AI-ügynökök segítségével, amelyek automatikusan kezelik az ismétlődő feladatokat. Például, amikor egy feladatot befejezettként jelölnek meg, a ClickUp hozzárendelheti a következő lépést, emlékeztetőket küldhet vagy frissítheti a projekt állapotát – manuális nyomon követés nélkül. 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security ezt a gyakorlatban is tapasztalta, amikor a ClickUp testreszabható jelentéseinek segítségével több mint 50 százalékkal csökkentette a jelentések elkészítéséhez szükséges időt, így csapataiknak több idejük maradt az előrejelzésekre, mint a formázásra.

2. Kampánykezelés és feladatkövetés

Tartsa marketingtevékenységeit a helyes úton, miközben csapata a ClickUp Automations segítségével a magas színvonalú tartalom elkészítésére koncentrálhat

Amikor a világ egyik legnagyobb fogyasztói márkája az AI-ra tesz, az sokat elárul az automatizálás hatásának jelentőségéről. Több mint 400 márkával, köztük a Dove, a Ben & Jerry’s és a Lipton márkákkal, az Unilevernek innovatívabb módszerre volt szüksége a különböző piacokon és célközönségeknél végzett kampányok lebonyolításához. Ehhez létrehozták az U-Studio-t, egy IBM Watsonnal fejlesztett, mesterséges intelligenciával működő tartalomintelligencia-központot. Ez a platform segítette az Unilevert a korábbi kampányok elemzésében, a trendek felismerésében, a kreatív anyagok finomításában, sőt a teljesítmény előrejelzésében is a kampányok elindítása előtt. A megtérülés hatalmas volt. Sok esetben 30%-kal csökkentették a gyártási költségeket és felére csökkentették a kampánytervezés idejét.

Jelenleg a legtöbb ügynökség nem működik globális szinten, mint az Unilever, de a tanulság továbbra is érvényes. Az AI-alapú eszközök egyszerűsíthetik a marketingkampányok kezelését, függetlenül attól, hogy hány ügyfelet kezel.

Az olyan AI marketingeszközök, mint a ClickUp, lehetővé teszik a marketingügynökségek számára, hogy ugyanolyan hatékonyságot érjenek el a napi marketingtevékenységekben.

A ClickUp Automations segítségével egyszerű kiváltó események alapján automatikusan végrehajtandó feladatkiosztásokat, emlékeztetőket, jóváhagyásokat és állapotváltozásokat állíthat be.

Például hozzárendelhet egy feladatot annak létrehozásának pillanatában, vagy emlékeztetőt küldhet, ha egy nap van hátra a határidőig. Akár a következő szakaszba is áthelyezheti a feladatot, ha az összes ellenőrzőlista-elem teljesült.

Íme egy részletes vizuális napló arról, hogyan automatizálja a ClickUp a mindennapi munkáját:

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a marketing automatizáláshoz?

3. Vezető generálás és elérhetőség

Nehéz lehet folyamatosan potenciális ügyfeleket találni és őket a folyamat során ápolni anélkül, hogy a csapat egész hetét felemésztené. Pontosan itt jönnek képbe az AI-alapú prospektáló eszközök.

Az Instantly. ai, Smartlead és Apollo platformok segítenek az ügynökségeknek automatizálni a potenciális ügyfelek kutatását, a kapcsolattartók felkutatását és a kapcsolattartást. Ezek az eszközök ellenőrizett adatbázisokat vizsgálnak át, gazdagítják a kapcsolattartási információkat, és akár automatizált e-mail sorozatokat is futtatnak.

A potenciális ügyfelek azonosítása azonban csak a feladat fele. Sok ügynökségnek nehézséget okoz azok hatékony kezelése, különösen akkor, ha az ügyfelekkel való interakciók és a nyomon követés különböző platformokon történik. Éppen ezért jelentősen megkönnyíti a munkát egy központi rendszer, mint például a ClickUp CRM használata.

A ClickUp CRM segítségével vizualizálhatja az egész projektet és az ügyfélkapcsolatok folyamatát.

A ClickUp segítségével nyomon követheti a folyamat minden szakaszát egyedi állapotok, mezők és nézetek, például listák, táblák vagy táblázatok segítségével. Minden potenciális ügyfél egy feladatot jelent, amely végigmegy az értékesítési folyamaton.

Például, amikor egy potenciális ügyfél „Ajánlat elküldve” státuszba kerül, a ClickUp hozzárendelheti azt az értékesítési vezetőjéhez, és létrehozhat egy három nappal későbbi nyomonkövetési feladatot. Vagy amikor egy potenciális ügyfél „Megnyert” státuszba kerül, a ClickUp áthelyezheti azt az ügyfél listába, és azonnal értesítheti az ügyfélfelvételi csapatot.

Ráadásul az e-mail, naptárak és egyéb CRM-eszközök integrációjával a ClickUp segít megszervezni az ügyfélkapcsolatokat anélkül, hogy platformok között kellene váltani.

Természetesen a ClickUp Marketing Agency Template-hez hasonló sablonok is segítenek az ügynökségeknek a szervezettség és a tervszerű munkavégzés fenntartásában.

Ingyenes sablon A ClickUp marketingügynökségi sablonjával teljes áttekintést kaphat az előrehaladásról és a határidőkről.

Így lehet ezt megvalósítani:

Központosítsa az ügyfélprojekteket, a kampányfeladatokat és a csapatok közötti együttműködést a jobb átláthatóság és ellenőrzés érdekében.

Egyszerűsítse a komplex munkafolyamatokat és javítsa a csapatok közötti koordinációt

A tervezés, nyomon követés és végrehajtás egyszerűsítésével biztosítson következetes eredményeket.

📖 Olvassa el még: A legjobb e-mailes elérési eszközök

4. Ügyféljelentések

A Google mesterséges intelligenciával működő mérési eszközöket indított el, amelyek minden hirdetési dollárt összekapcsolnak az üzleti eredményekkel. Csatornák közötti betekintésük és Data Manager eszközük segítségével a marketingesek nyomon követhetik az ügyfelek platformok közötti útját.

Hasonlóképpen, a Meta AI jelentéskészítő eszközei valós idejű betekintést nyújtanak a hirdetések teljesítményébe és kreatív diagnosztikába, így a marketingesek valós időben módosíthatják kampányaikat.

Az ügynökségek azonban gyakran szembesülnek kihívásokkal ezen a területen. A Google Ads, a Meta, a keresőmotor-optimalizáló eszközök és a CRM-ekből származó adatok miatt a jelentések szétszórtak és időigényesek lehetnek.

A ClickUp Dashboards segít az ügynökségeknek mindent egy központi nézetbe összefogni.

A ClickUp segítségével testreszabható irányítópultokat hozhat létre, amelyek automatikusan lekérik az adatokat a projektjeiből, feladataiból és időkövetéséből. A KPI-ket diagramokkal, grafikonokkal és widgetekkel vizualizálhatja, sőt, automatizálhatja a jelentéstételt is ütemezett PDF-exportálással, amely közvetlenül a csapatához vagy ügyfeleihez kerül.

💡 Profi tipp: Az ügynökségek minden ügyfél számára külön ClickUp irányítópultot hozhatnak létre. Az élő irányítópultot biztonságosan megoszthatja az ügyfelekkel, így azok nyomon követhetik a haladást, megtekinthetik a teljesítményeket és frissítéseket kaphatnak anélkül, hogy jelentésekre kellene várniuk. Ez biztosítja a teljes átláthatóságot, bizalmat épít és csökkenti a végtelen e-mailes nyomon követéseket. Győződjön meg arról, hogy ügyfelei számára készített jelentései mindig pontosak, automatizáltak és könnyen hozzáférhetők a ClickUp Dashboards segítségével Például létrehozhat egy vezetői irányítópultot, amely megmutatja a kampányok teljesítményét, az ügyfelek projektjeinek állapotát és a legfontosabb KPI-ket, mint például a generált leadek száma vagy a hirdetési kiadások hatékonysága. Beállíthat ismétlődő jelentéseket is, amelyek automatikusan frissülnek, így csapata nem kell manuálisan jelentéseket készítenie. A jelentéseket drill-down funkciókkal, szűrőkkel és testreszabható nézetekkel testreszabhatja, hogy pontosan azt mutassa, amire ügyfeleinek szüksége van.

👀 Érdekesség: A programozható gépek legkorábbi ismert példája a 1804-ben feltalált Jacquard-szövőszék, amely lyukkártyákat használt a textilminták automatizálásához.

5. Belső dokumentáció és SOP-k

Az AI-val ellátott ClickUp Docs segítségével biztosítsa belső működésének következetességét

Minden ügynökség ismeri azt a káoszt, amelyet a kihagyott lépések vagy a nem egyértelmű folyamatok okoznak. A probléma az, hogy a legtöbb csapatnak nincs ideje SOP-kat írni a semmiből... vagy azokat naprakészen tartani.

Pontosan itt jön be a képbe a ClickUp Docs, AI-val párosítva. A ClickUp-on belül strukturált SOP-kat hozhat létre, csapatok vagy munkafolyamatok szerint rendezheti őket, és közvetlenül összekapcsolhatja őket a feladatokkal. Így mindenki pontosan tudja, mit kell tennie és hogyan.

A ClickUp Brain a természetes nyelvfeldolgozás segítségével még egyszerűbbé teszi ezt a folyamatot. Egy egyszerű utasításból lépésről lépésre generálhat utasításokat.

Az AI-val ellátott ClickUp Docs segítségével biztosítsa belső működésének következetességét

Íme néhány gyakorlati módszer, ahogyan a kreatív ügynökségek használják a ClickUp-ot:

Hozzon létre blog-közzétételi munkafolyamatokat a ClickUp AI segítségével, amelyek magukban foglalják a SEO-kutatásokat, a briefek elkészítését, az írási és szerkesztési folyamatokat, a közzététel előtti ellenőrző listákat és még sok mást.

Készítsen kampánybeállítási munkafolyamatokat , amelyek magukban foglalják a briefeket, a közönségkutatásokat, a hirdetések szövegét, a jóváhagyásokat és a nyomon követést, különböző platformokra vonatkozó, AI által generált SOP-kkal.

Állítson be ügyfél-bevonási munkafolyamatokat üdvözlő e-mailekkel, ellenőrzőlistákkal, kijelölt feladatokkal és AI által generált bevonási SOP-kkal a következetes végrehajtás érdekében.

A legjobb az egészben, hogy milyen könnyű lesz a méretezése. Az SOP-sablonokat új ügyfelek vagy projektek esetében is újra felhasználhatja, így fenntarthatja a folyamatok konzisztenciáját anélkül, hogy az elejétől kellene kezdenie. Ráadásul beállíthatja a ClickUp Brain-t, hogy emlékeztesse Önt, ha egy SOP frissítésre szorul.

📖 Olvassa el még: Hogyan használja a ClickUp marketing csapata a ClickUp-ot?

6. Közösségi média ütemezés

A különböző platformokon és ügyfeleknél megjelenő közösségi média bejegyzések nyomon követése gyorsan túlterhelővé válhat. A megfelelő időpont kiválasztásától kezdve a márka hangvételéhez illő feliratok megírásáig minden csapatnak naponta rengeteg feladatot kell elvégeznie.

Itt jönnek segítségül a Buffer, Later és Hootsuite közösségi média AI-eszközök, amelyek AI-t használnak a legjobb posztolási időpontok kiválasztásához, és akár a platform trendjei alapján feliratok javaslatát is megkönnyítik. Ezek az eszközök egyszerűsítik az ütemezési folyamatot, elősegítve a következetességet és a hatékonyságot.

De ahhoz, hogy az egész tartalom-pipeline szervezett maradjon, még mindig szükség van egy áttekinthető rendszerre: például a ClickUp naptárnézetére.

Mutasson ügyfeleinek egy világos publikációs tervet, vagy kerülje el a last minute rohanást a ClickUp Naptár nézet segítségével

A ClickUp naptárnézetével minden tartalmat a határidő szerint vizualizálhat. Legyen szó blogbejegyzésről, hírlevélről vagy közösségi média frissítésről, jelölje be a naptárban, és pontosan láthatja, mi van beütemezve, mi van függőben, és hol lehetnek átfedések.

Lehetővé teszi, hogy a naptárból közvetlenül hozzárendeljen feladatokat a csapat tagjaihoz, és a határidők változása esetén könnyedén áthelyezze a feladatokat új dátumokra.

💡 Profi tipp: A ClickUp segítségével automatizálhatja a publikálási munkafolyamatokat is. Például beállíthat egy szabályt, amely automatikusan hozzárendeli a feladatot a közösségi média menedzseréhez, amikor az „Kész a publikálásra” állapotba kerül. Ezt az automatizálást a feladat állapota, a tartalom típusa vagy akár konkrét dátumok alapján is elindíthatja.

Hogyan kezdje el automatizálni ügynökségét AI segítségével (lépésről lépésre)

Ha mesterséges intelligenciát szeretne bevezetni ügynöksége mindennapi munkájába, a legjobb megközelítés az, ha kicsiben kezdi, és onnan építkezik tovább. Íme egy egyszerű módszer a kezdéshez.

1. lépés: Térképezze fel a jelenlegi munkafolyamatokat

A ClickUp Whiteboards segítségével az ötletek feladatokká válnak, és kampányokká alakulnak

Kezdje azzal, hogy vizualizálja, hogyan folyik a munka az ügynökségén belül, a ClickUp Whiteboards segítségével ábrázolva az ügyfelek bevonását, a kampánytervezést vagy a kreatív jóváhagyásokat. Ezek a vizuális térképek segítenek pontosan meghatározni, hol jelentkeznek késések, átadások és ismétlődő feladatok.

Például észreveheti, hogy csapata túl sok időt tölt a határidők összehangolásával, a jóváhagyások nyomon követésével vagy a jelentések formázásával. Miután azonosította ezeket a szűk keresztmetszeteket, azok az automatizálás elsődleges jelöltjeivé válnak.

👀 Érdekesség: Isaac Asimov egy 1941-es novellájában alkotta meg a „robotika” kifejezést, jóval azelőtt, hogy a robotok az ipari automatizálás részévé váltak volna.

📖 Olvassa el még: Hogyan hajtson végre marketingkampányokat AI segítségével

2. lépés: Határozza meg az automatizálási céljait és a felelősöket

Mielőtt belevágna az eszközök használatába, tisztázza, mit szeretne javítani. Ez lehet gyorsabb ügyfélválaszok, kevesebb elmulasztott határidő vagy egyszerűen több idő a stratégia kidolgozására. Rendeljen hozzá felelősséget, hogy valaki feleljen ezeknek a munkafolyamatoknak a beállításáért és karbantartásáért.

Vonja be műveleti vezetőjét, ügyfélmenedzsereit vagy projektvezetőit, hogy közösen irányítsák a folyamatot. Még a ClickUp egyszerű RACI-táblázata is segíthet meghatározni, ki állapítja meg a szabályokat, ki hagyja jóvá a változásokat és ki figyelemmel kíséri a teljesítményt.

📖 Olvassa el még: Ingyenes tartalomírási sablonok a gyorsabb tartalomkészítéshez

3. lépés: Állítsa be az alapmutatókat és a korlátokat

Szüksége van egy referenciaértékre, hogy mérni tudja az automatizálás hatását. Kezdje azzal, hogy nyomon követi, mennyi időt vesznek igénybe a feladatok, hány ügyfélkérés késik, vagy mennyi időt töltenek a kézi jelentésekkel.

Adjon hozzá biztonsági korlátokat, hogy a minőség ne romoljon. Ha például automatizálja a közösségi médiás bejegyzéseket, építsen be egy manuális jóváhagyási lépést a fizetett hirdetésekkel vagy érzékeny üzenetekkel rendelkező kampányokhoz. A jó automatizálásnak támogatásnak kell lennie, nem pedig az irányítás elvesztésének.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Milestones funkciót a munkafolyamat fontosabb ellenőrzési pontjainak megjelöléséhez, így korán felismerheti a problémákat és mérheti a valódi előrehaladást.

Ne próbáljon mindent egyszerre automatizálni. Válasszon ki egy vagy két eszközt, amelyek valódi szűk keresztmetszeteket oldanak meg.

Kezdje azokkal az eszközökkel, amelyeket csapata már használ, vagy amelyek könnyen integrálhatók a munkaterületébe. Kevésbé sok, de szélesebb funkcionalitású eszközök hozzáadása hatékonyabb, mint túl sok, egymástól független eszköz összekapcsolása.

Például a ClickUp Brain MAX kiválóan alkalmas tartalmi összefoglalók készítésére, adatok elemzésére, ügyfélfrissítések megfogalmazására vagy megbeszélések összefoglalására. Egyetlen képernyőn hozzáférést biztosít az összes vezető LLM-hez, az összes csatlakoztatott eszközhöz és a teljes munkaterülethez, így nem kell az AI-eszközök szétszórt használatával bajlódnia.

5. lépés: Készítse el a kísérleti munkafolyamatokat

Válasszon ki egy munkafolyamatot, amelyet teljes egészében automatizálni szeretne. Például hozzon létre egy rendszert, amelyben a ClickUp Forms segítségével gyűjtött ügyfél-visszajelzések egy feladatot indítanak el, azt a megfelelő szerkesztőnek rendelik hozzá, és értesítik az ügyfélkapcsolati vezetőt.

Kezdjen valami ismétlődő, de alacsony kockázatú feladattal, például belső értekezletek összefoglalásával vagy kampány utáni jelentésekkel. Tesztelje néhány hétig, gyűjtsön visszajelzéseket, és hajtson végre változtatásokat, mielőtt szélesebb körben bevezetné.

👀 Érdekesség: Az első automatikus árusító gép az ókori Egyiptomban jelent meg, és érmék bedobásakor szentelt vizet osztott a templomokban.

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet növelni egy digitális marketing ügynökség forgalmát?

6. lépés: Dokumentáljon mindent

Minden automatizáláshoz dokumentációra van szükség. Ez magában foglalja, hogy mi indítja el, ki a felelős, milyen műveleteket hajt végre, és mit kell tenni, ha meghibásodik.

Tekintse ezt ügynöksége automatizálási kézikönyvének. Ha az operatív vezetője nincs bent, vagy új csapattag csatlakozik, akkor nekik is képesnek kell lenniük a rendszer megértésére, anélkül, hogy találgatniuk kellene.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy mindezt egy megosztott helyen tárolja. A verziókezelés és a biztonságos megosztási linkek segítségével munkája biztonságban van.

7. lépés: Képezze ki csapatát

Az automatizálás csak annyira jó, amennyire a csapata képes azt használni. Mutassa meg nekik, hogyan működik, mit automatizál és mihez van még szükség emberi beavatkozásra.

Például megmutathatja nekik, hogyan használhatják a ClickUp Brain-t mindennapi feladatokhoz, mint például az SOP-k létrehozása vagy a feladatok frissítése. Tegye a képzést az onboarding folyamat részévé, hogy minden új alkalmazott az első naptól kezdve megtanulja, hogyan kell az automatizálással dolgozni.

💡 Profi tipp: A ClickUp Docs-ban megosztható képzési dokumentumok létrehozása mellett a ClickUp Clips segítségével áttekintéseket is rögzíthet. Ezután kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy írja le a videókat, és fordítsa le a leiratokat több nyelvre a többnyelvű csapatok számára.

8. lépés: Mérje fel a hatást, és terjessze ki a bevált megoldásokat

Kövesse nyomon a munkakapacitást, az erőforrásokat, a teljesítményt és egyebeket a testreszabott ClickUp Dashboards segítségével

Tekintse át alapmutatóit, és hasonlítsa össze azokat a jelenlegi teljesítménnyel. Gyorsabban haladnak a projektek? A csapat tagjai több időt fordítanak a stratégiára? A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja a fejlesztéseket és a hiányosságokat.

Az adatokon alapuló betekintés segít hatékonyan finomhangolni kampányait. A bevált megoldásokat több csapatra vagy munkafolyamatra is kiterjesztheti, a kevésbé hatékonyakat pedig felfüggesztheti vagy finomíthatja. Az automatizálás nem egyszeri feladat, hanem egy folyamatos stratégia, amely ügynökségével együtt fejlődik.

📖 Olvassa el még: Ingyenes tartalomnaptár-sablonok a közösségi médiához

Ajánlott elkerülendő hibák az ügynökség automatizálásakor

Az automatizálás csak akkor könnyíti meg az életet, ha helyesen alkalmazzák. Sok ügynökség elhamarkodottan vág bele, azonnali eredményeket várva, csak hogy aztán kudarcot valljon. Íme néhány gyakori hiba, amelyet érdemes elkerülni:

Mindenben az AI-ra támaszkodni és elvárni, hogy az helyettesítse a stratégiát vagy a kreativitást. Az AI leginkább támogató eszközként működik, amelyhez továbbra is emberi beavatkozásra van szükség a releváns célok kiválasztásához, a kampányok irányításához és az üzenetek finomításához.

Az automatizálásba való belevágás egyértelmű terv és meghatározott célok nélkül. Ez gyakran összefüggéstelen marketing szoftverek és munkafolyamatok zavaros halmazához vezet, ami valójában lassítja a csapat munkáját.

A rossz minőségű adatok automatizálásra való felhasználása megbízhatatlan eredményekhez és hibás betekintéshez vezet. Ez különösen aggasztó, ha az ügyféladatok nem tisztítottak, nem ellenőrzöttek vagy nem naprakészek.

Túlzott automatizálás és az emberi érintés teljes eltávolítása. Ez azt eredményezheti, hogy kampányai robotikusnak tűnnek, és kockáztatja a közönség (amely továbbra is személyes kapcsolatot vár) elfordulását.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a potenciális ügyfelek generálásához és az értékesítési csatorna bővítéséhez?

Ügynöksége növekedése csak egy kattintásnyira van

„A technológia folyamatosan fejlődik, és azok a vállalatok, amelyek nem fogadják el a változást, lemaradnak

A marketingügynökség vezetése nagy kihívást jelent. Ügyfeleket kell kezelnie, kampányokat indítania, tartalmakat kezelnie, a pénzügyeket felügyelnie és mindent mozgásban tartania – gyakran egyszerre.

Az automatizálásnak köszönhetően azonnal megkönnyebbülést érezhet, mivel így az ügynökség növekedését elősegítő feladatokra koncentrálhat.

Ezért jelent különbséget a ClickUp. Egy munkaterületen egyesíti a tartalomkészítést, a feladatkezelést, a CRM-et, a jelentéskészítést és az automatizálást. Ahelyett, hogy az alkalmazások között ugrálnának, a csapata mindent – a kreatív briefektől az ügyfelek frissítéseiig – a ClickUp-on belül kezelhet.

Szeretne hatékonyabban dolgozni és jobb eredményeket elérni? Regisztráljon most a ClickUp-on!