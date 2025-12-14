A 11 legjobb Karbon alternatíva a könyvelési gyakorlat menedzsmentjéhez ([év])

Ha könyvelőirodát vezet, akkor tudja, milyen fontos a gyakorlatkezelő szoftver. Segít megszervezni az ügyfelek munkáját, nyomon követni a határidőket, automatizálni a rutin feladatokat és központosítani a kommunikációt.

A közepes és nagy méretű cégek által népszerűen használt platform a Karbon. De bár a Karbonnak hűséges felhasználói vannak, vannak korlátai is. Például nincs dedikált ügyfélportálja a biztonságos fájlmegosztáshoz és számlázáshoz.

Ebben a blogban bemutatjuk a könyvelési gyakorlatok menedzsmentjéhez legalkalmasabb 11 Karbon alternatívát. Bemutatjuk a listán szereplő eszközök legfontosabb jellemzőit, előnyeit és hátrányait, valamint árait. Kezdjük is!

Karbon alternatívák áttekintése

Mielőtt belekezdenénk, íme egy összefoglaló a legjobb Karbon alternatívákról, hogy segítsen kiválasztani az üzleti igényeinek leginkább megfelelő gyakorlatkezelési megoldást.

Eszköz neve Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp Testreszabható irányítópultok, automatizálás, ClickUp Brain, integráció a Gmail, Outlook és QuickBooks programokkal. Integrált projektmenedzsment könyvelő csapatok számára Csapat mérete: egyéni vállalkozók, kis csapatok és nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára Tidyflow Integrálható a Xero, a QuickBooks Online és a Zapier programokkal, fájlok előnézete és AWS tárolási biztonság. Integrált projektmenedzsment könyvelő csapatok számára Csapat mérete: Egyének vagy kis csapatok A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 19 dollártól kezdődik. TaxDome TaxDome Drive, márkás ügyfélportál, TaxDome AI, IRS-kompatibilis e-aláírások Egységes, ügyfélközpontú élmény biztosítása Csapat mérete: kis- és középvállalkozások A fizetős csomagok ára 800 dollártól kezdődik évente. Canopy WIP és jövedelmezőségi jelentések, 256 bites titkosítás, Canopy AI, IRS e-Services Adóügyi megoldások és adóbevallások lekérése Csapat mérete: Kis- és közepes méretű könyvelőirodák és adótanácsadó cégek A fizetős csomagok ára 150 dollártól kezdődik havonta, korlátlan felhasználói számmal. Jetpack Workflow Szabványosított munkafolyamatok, testreszabható címkék, több mint 70 kész sablon és több mint 2000 alkalmazással integrálható. Ismétlődő ügyfélmunkák automatizálása Csapat mérete: Kis csapatok A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 45 dollártól kezdődik. Financial Cents Megbízási levelek, munkavégzés-áttekintő műszerfal, integrálható a QuickBooks programmal A cég és az ügyfelek adatainak központosítása Csapat mérete: Kis- és közepes méretű könyvelőirodák A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 69 dollártól kezdődik. Xero Több mint 21 000 bankot, Xero AI, Xero Me, Hubdoc Üzleti cash flow nyomon követése Csapat mérete: kisvállalkozások és egyéni vállalkozók A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 29 dollártól kezdődik. QuickBooks Folyamatos számlázás, 1099-es űrlapok elektronikus benyújtása, integráció a Google Naptárral. Az ügyfélkommunikáció és az adatgyűjtés automatizálása Csapat mérete: kis- és középvállalkozások Ingyenes próba; a fizetős csomagok ára 38 dollártól kezdődik felhasználónként havonta. Firm360 Vizuális munkafolyamat-készítő, IRS e-aláírások, KBA, Firm360 nyomtató-illesztőprogram A projektmunkafolyamatok központosítása és automatizálása Csapat mérete: kis- és közepes méretű könyvelőirodák A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 49 dollártól kezdődik. Bonsai Beépített árlista, Schedule C űrlapok, integrálható a QuickBooks Online és a Xero programokkal, több mint 100 pénznem Számlázási műveletek konszolidálása Csapat mérete: Egyéni szakemberek és kis csapatok A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 15 dollártól kezdődik. Pixie AutoGPT-alapú Co-pilot, szűrt nézetek, Kanban táblák, A munkafolyamatok automatizálása egy könyvelőirodában Csapat mérete: kis- és közepes méretű könyvelőiroda Ingyenes próba; a fizetős csomagok ára 129 dollártól kezdődik havonta, korlátlan felhasználói számmal.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt találja a ClickUp szoftverek értékelésének részletes leírását.

Miért érdemes Karbon alternatívákat választani?

A határidők, az ügyfelekkel való kommunikáció és a megfelelési feladatok halmozódásával a megfelelő ügyviteli szoftver átalakíthatja a könyvelő és adótanácsadó irodákat.

Íme néhány ok, amiért érdemes megfontolnia a Karbon alternatíváit:

Nincs dedikált ügyfélportál: A Karbon integrálja az e-maileket, de nem biztosít beépített A Karbon integrálja az e-maileket, de nem biztosít beépített ügyfélportált a biztonságos fájlmegosztáshoz, az elektronikus aláírásokhoz és a számlázáshoz, ami pedig elengedhetetlen az ügyfelek bizalmának és a hatékonyságnak a szempontjából.

Magasabb költségszerkezet: A Karbon ára közepes és nagy méretű cégeknek megfelelő. A kisebb cégek és egyéni vállalkozások számára az előfizetési modell túl drága a karcsúbb, megfizethetőbb eszközökhöz képest.

Megtanulása nehéz: A felület funkciókban gazdag, de összetett, ezért jelentős bevezetési időt igényel. Kezdetben nehézségeket okozhat a használatának elsajátítása.

Korlátozott projektmenedzsment funkciók: A Karbon kezeli a munkafolyamatokat, de hiányoznak belőle a fejlettebb projektmenedzsment funkciók, mint például a Gantt-diagramok, a munkaterhelés-nézetek és a testreszabható irányítópultok, amelyeket a szélesebb körű eszközök kínálnak.

Túlzott testreszabás: Ez megnehezíti a beállítást, mivel minden döntés hatással van a jelentésekre és a struktúrára.

AI és automatizálás elvárások: Mivel a cégek egyre inkább alkalmazzák az AI-t a feladatok elosztásához, összefoglalásokhoz és Mivel a cégek egyre inkább alkalmazzák az AI-t a feladatok elosztásához, összefoglalásokhoz és a munkafolyamatok automatizálásához , a Karbon jelenlegi funkcionalitása elmaradhat azoktól az újabb eszközöktől, amelyek ezeket a funkciókat helyezik előtérbe.

Íme, mit mond egy G2-es értékelés:

A Karbonban rengeteg testreszabási lehetőség van, és minden döntésed hatással van valami másra (a jelentések szempontjából). Néha nagyon nehéz megérteni, hogy egy-egy döntés milyen hatással van a beállításokra/struktúrára, egyszerűen túl sok mindent kell megtanulni.

A Karbonban rengeteg testreszabási lehetőség van, és minden döntésed hatással van valami másra (a jelentések szempontjából). Néha nagyon nehéz megérteni, hogy egy-egy döntés milyen hatással van a beállításokra/struktúrára, egyszerűen túl sok mindent kell megtanulni.

👀 Tudta? A könyvelési főkönyvek megjelenése előtt a kereskedők számlázó pálcákat és számláló köveket használtak a tranzakciók rögzítésére – ez messze áll a mai automatizált ügyfélportáloktól.

A legjobb Karbon alternatívák

Vessünk egy pillantást a Karbon alternatíváira adó- és könyvelőirodák számára, valamint az általuk kínált funkciókra és lehetőségekre.

1. ClickUp (A legjobb rugalmas AI munkamenedzsment megoldás könyvelő csapatok számára)

A modern cégeknek olyan rendszerre van szükségük, amely nem csak a feladatok nyomon követését és az e-mailek kezelését végzi, hanem egy olyan platformra, amely mindent egy intelligens munkaterületen egyesít. Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik.

A ClickUp a világ első konvergens AI munkaterülete, amely egy helyen egyesíti az összes munkaalkalmazást, adatot, jelentést és munkafolyamatot.

Ahelyett, hogy különálló eszközök között kellene váltogatnia az ügyfelekkel való kommunikáció, a feladatok nyomon követése és a jelentések készítése érdekében , a ClickUp mindent egy helyen központosít, így csapata a kiváló szolgáltatásnyújtásra koncentrálhat.

Beépített funkcióival, mint a feladat-automatizálás, a testreszabható irányítópultok, valamint a mesterséges intelligenciával támogatott írás és összefoglalás, a ClickUp segít a könyvelőirodáknak a termelékenység növelésében és az együttműködés racionalizálásában.

100%-os kontextust kap, 100%-ban, és egy helyet, ahol az emberek és az AI-ügynökök együtt dolgozhatnak.

Készítsen egyedi irányítópultokat a ClickUp for Finance segítségével

Azok számára, akik készek túllépni a hagyományos gyakorlatkezelő szoftverek határain, a ClickUp egységes, rugalmas és költséghatékony alternatívát kínál, amelyet a könyvelési műveletek jövőjére terveztek.

Nézzük meg, hogyan használhatják a könyvelőirodák és a szakemberek a ClickUp for Finance alkalmazást pénzügyi műveleteik racionalizálására.

Egyedi irányítópultok a pénzügyi átláthatóság érdekében

A pénzügyi csapatok nagy előnyre tesznek szert, ha minden adataik egy helyen láthatók. A ClickUp Dashboards tökéletes megoldás erre a célra. Rendkívül intuitívak és teljes mértékben testreszabhatók. Használja őket a költségvetések vizualizálására, a kiadások nyomon követésére és a haszonkulcsok egy pillanat alatt történő megjelenítésére. Nincs szükség táblázatokkal bajlódni; kövesse nyomon könyvelőirodája állapotát valós időben.

A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja a munkaterhelést, az ütemterveket, a bevételeket, a veszteségeket és még sok mást.

⭐️ Bónusz: Ha csapata a szabályozási előírások miatt inkább dedikált számlavezetési eszközökkel vezeti a könyvelést, ne aggódjon! A Clickup pénzügyi és számviteli csapatok számára kész ült integrációi a következőket segítik: Szinkronizálja a feladatokat a könyvelési rendszereivel : a ClickUp zökkenőmentesen integrálódik : a ClickUp zökkenőmentesen integrálódik a QuickBooks- szal és más alkalmazásokkal, lehetővé téve az automatikus frissítéseket a könyvelési platform és a feladatlisták között.

Automatizálja a munkafolyamatokat az eszközök között : Használja a Zapier, az Integrately vagy az n8n alkalmazásokat a ClickUp és több száz más alkalmazás összekapcsolásához – indítson el feladatokat pénzügyi űrlapok benyújtásakor, frissítse az ügyfelek státuszát a számlák kifizetései alapján, vagy automatizálja az emlékeztetőket az adatok változásai alapján.

Központosítsa az ügyfelek és a dokumentumok munkafolyamatait: A ClickUp integrációs ökoszisztémájával (több mint 1000 alkalmazás) csatlakozhat a Slackhez, a Google Drive-hoz, a Salesforce-hoz, az Excelhez és más fontos eszközökhöz. Az összes ügyfélkapcsolat, pénzügyi adat és jelentés szinkronizált marad a különböző rendszerek között.

Formula Fields az intelligens számításokhoz

Kerülje el a felesleges munkát és a különálló dokumentumokban szereplő adatok kezelésének nehézségeit. A ClickUp Formula Fields funkciójával komplex számításokat végezhet közvetlenül a ClickUp-ban.

Például, amikor számlát állít ki egy ügyfélnek, használja a ClickUp Formula Fields funkciót az órákat a számlázható árakkal megszorozni, a költségvetés és a tényleges kiadások közötti eltéréseket azonosítani, vagy a határidőig hátralévő napok számát kiszámítani. Ezek az élő képletek automatikusan frissülnek az összes feladatában, így nem kell adatokat exportálnia a táblázatokból.

Végezzen fejlett számításokat a ClickUp Formula Fields segítségével

Dokumentumkezelés a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs segítségével csapata egyetlen helyen készítheti el, szerkesztheti és tárolhatja az összes dokumentumot. A dokumentumok közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz vagy projektekhez. Az onboarding ellenőrzőlistáktól a megfelelőségi munkafolyamatokig minden fájl a munkaterületén található. A fájlok kereshetőek és verzióvezérelték, így biztosítva a pontosságot a nagy ügyfélportfóliókban is.

Szerkessze ClickUp Docs dokumentumait valós időben a csapatával, majd alakítsa azokat feladatokká.

💡 Profi tipp: A ClickUp Chat a kommunikációt a projektek és feladatok mellé ágyazza, így könnyen tisztázhatók a teljesítendő feladatok, megoszthatók a frissítések, vagy akár bevonhatók az ügyfelek is. Ha a megbeszéléseket a munkához kapcsolja, ahelyett, hogy e-mailekre vagy üzenetküldő alkalmazásokra támaszkodna, csökkentheti a félreértéseket és gyorsíthatja a megoldásokat az ügyfelekkel való kommunikáció terén.

Teljes körű munkafolyamat-automatizálás a ClickUp Automations segítségével

Hozzon létre egyedi ClickUp automatizálásokat „ha ez, akkor az” szabályokkal

Szabaduljon meg a manuális feladatátadásoktól. A ClickUp Automations segítségével olyan szabályokat határozhat meg, mint például „Amikor egy visszatérítés befejezettnek van jelölve, rendelje hozzá a következő felülvizsgálati feladatot” vagy „Amikor a státusz megváltozik, értesítse a vezetőt”. Például automatizálhatja az ügyfelek bevonási folyamatát. Minden alkalommal, amikor új ügyfél kerül a munkaterületéhez, a ClickUp létrehoz egy „Bevonási ellenőrzőlistát”, kijelöl egy csapattagot, aki segít az ügyfélnek, és feladatokkal látja el.

💡 Profi tipp: Szüksége van ügyfélnevek, költségkategóriák vagy fizetési határidők nyomon követésére a feladatokon belül? A ClickUp egyéni mezői lehetővé teszik, hogy ezt közvetlenül beágyazza a feladatstruktúrájába.

AI-alapú támogatás a ClickUp Brain segítségével

A mesterséges intelligencia a könyvelésben tökéletes módszer arra, hogy a csapatok stratégiai elemzésekre és tanácsadásra fordíthassák idejüket. A ClickUp Brain segítségével a mesterséges intelligencia közvetlenül integrálható a könyvelési munkafolyamatokba. Elemezheti az adatokat, részletes jelentésekből kiemelheti a legfontosabb információkat, összefoglalhatja az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket, automatikusan létrehozhatja a követendő feladatokat, vagy megválaszolhatja az olyan kérdéseket, mint például „melyik auditok késnek ebben a negyedévben?”.

Például a feladatok manuális létrehozása helyett létrehozhat egy ügyfélportált a ClickUp-on belül, és megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy készítsen egy feladatlistát a negyedéves számlázáshoz és jelentéshez.

A kérés futtatása után a rendszer létrehoz egy feladatlistát, amint az alábbiakban látható.

🎥 Nézze meg: Hogyan használható a ClickUp könyvelő és pénzügyi cégek számára:

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára ez kissé nyomasztó lehet, mert olyan sok funkció és lehetőség közül lehet választani.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A ClickUp teljesen átalakította a csapatunk feladatkezelési, projektkezelési és munkafolyamat-kezelési módszereit. Intuitív felülete, testreszabható funkciói és all-in-one platformja kiemelkedő eszközzé teszik a termelékenységi szoftverek világában.

A ClickUp teljesen átalakította a csapatunk feladatkezelési, projektkezelési és munkafolyamat-kezelési módszereit. Intuitív felülete, testreszabható funkciói és all-in-one platformja kiemelkedő eszközzé teszik a termelékenységi szoftverek világában.

💡 Profi tipp: A ClickUp BrainGPT forradalmasítja a könyvelési gyakorlat menedzsmentjét, AI-alapú hatékonyságot és átláthatóságot biztosítva cége munkafolyamatának minden területén. Íme, hogyan: Azonnali keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és MINDEN csatlakoztatott alkalmazásában, valamint az interneten, hogy megtalálja az ügyfélfájlokat, adóügyi dokumentumokat vagy megbízási leveleket.

Azoknak a könyvelőknek és alkalmazottaknak, akiknek gyorsan kell jegyzeteket vagy utasításokat rögzíteniük, a Talk to Text lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyenek fel, diktálják az ügyfelek frissítéseit, vagy hanggal irányítsák munkájukat – kéz nélkül, bárhol.

Ahelyett, hogy összefüggéstelen AI-eszközök, mint a ChatGPT, Claude és Gemini, között kellene lavírozni, a BrainGPT egyetlen, kontextusfüggő, vállalati szintű megoldást kínál, amely megérti a könyvelési munkafolyamatokat, és minden prémium LLM modellt egy helyen biztosít. Összegezze a számlákat, hozzon létre feladatokat és készítsen jelentéseket a BrainGPT segítségével.

2. Tidyflow (legalkalmasabb kis könyvelőcsapatok számára)

via TidyFlow

A Tidyflow egy ügyviteli eszköz, amelyet olyan kis könyvelőirodák számára fejlesztettek ki, amelyeknek nincs szükségük kódolás nélküli munkafolyamat-kezelési funkciókra. Tíz perc alatt regisztrálhat, és automatizálhatja az ismétlődő könyvelési vagy számviteli feladatokat.

A feladatkezelő rendszer segítségével munkafolyamatokat hozhat létre, határidőket rendelhet hozzájuk, és nyomon követheti az ismétlődő feladatokat. Még egy egyszemélyes cégként is kézben tarthatja a megfelelőségi feladatokat anélkül, hogy elmerülne a táblázatokban.

Az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz a Tidyflow egy biztonságos ügyfélportált tartalmaz, amely egyszerűsíti a fájlok gyűjtését és a kommunikációt. Ügyfelei mindent közvetlenül feltölthetnek, ami javítja a feldolgozási időt. Ez összekapcsolódik a Tidyflow dokumentumtárolójával, ahol minden fájl a megfelelő feladatokhoz és ügyfélrekordokhoz van kapcsolva.

Az egyéni könyvelők is profitálhatnak a Tidyflow időkövetési és kapacitástervezési funkcióiból. A számlázható órákat közvetlenül a feladatokhoz lehet rögzíteni, a munkaterhelés-nézetek pedig segítenek a szakembereknek elkerülni a túlterheltséget a csúcsidőszakokban.

A Tidyflow legjobb funkciói

Integrálja az olyan eszközöket, mint a Xero, a QuickBooks Online és a Zapier, hogy szinkronizálja a pénzügyi munkafolyamatokat.

Az előre konfigurált kulcsbeállítások megkönnyítik a bevezetést.

Biztosítsa dokumentumait az Amazon Web Services (AWS) és a DigitalOcean titkosított tárolási szolgáltatásával.

A Tidyflow korlátai

Korlátozott natív integrációkat kínál, ami akadályt jelenthet azoknak a szervezeteknek, amelyeknek összekapcsolt munkafolyamatokra van szükségük.

Tidyflow árak

Egy tervezet: 19 USD/hó felhasználónként

Tidyflow értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tidyflow-ról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-áttekintés:

A TidyFlow felbecsülhetetlen értékű gyakorlatkezelő eszköz a csapatunk számára. Lehetővé teszi számunkra a feladatfolyamatok automatizálását és a kapacitásunk hatékony kezelését, így a csapat több időt tud fordítani az értékteremtésre és a pozitív ügyfélkapcsolatok építésére.

A TidyFlow felbecsülhetetlen értékű gyakorlatkezelő eszköz a csapatunk számára. Lehetővé teszi számunkra a feladatfolyamatok automatizálását és a kapacitásunk hatékony kezelését, így a csapat több időt tud fordítani az értékteremtésre és a pozitív ügyfélkapcsolatok építésére.

🤝 Barátságos emlékeztető: Az ügyfeleivel való bizalom kiépítése érdekében az adatvédelem terén vezessen be kétfaktoros hitelesítést (2FA) és egyszeri bejelentkezést (SSO). Ez biztosítja az érzékeny információkhoz való biztonságos hozzáférést.

⚡ Sablonarchívum: Ingyenes főkönyvi sablonok könyveléshez Excelben és ClickUpban

3. TaxDome (a legjobb az egységes, ügyfélközpontú élmény biztosításához)

via TaxDome

A TaxDome egy könyvelőirodák számára kifejlesztett gyakorlatkezelési megoldás, amely lehetővé teszi számukra, hogy egyetlen felületen egyesítsék működésüket. A legfontosabb funkció, a munkafolyamat-automatizálás, testreszabható szakaszokkal, függőségekkel és automatizált kiváltókkal rendelkező folyamatokat kínál.

Az AI-alapú jelentésekkel betekintést nyerhet a számlákba, az időbejegyzésekbe, a munkák nyomon követésébe és még sok másba. Az intelligens kereső segítségével gyorsan megtalálhatja a releváns adatokat, és azokat vizualizációval lenyűgöző jelentésekbe alakíthatja.

Egy másik gyakorlatkezelési funkció a beépített CRM az ügyfélkezeléshez. A testreszabható ügyfélprofilokban tárolhatja a kapcsolattartási adatokat, az ügyfelekkel folytatott kommunikációt, a dokumentumokat, a feladatokat és az onboarding munkafolyamatokat. Még a potenciális ügyfelek megszerzését, az automatizált onboardingot és az emlékeztetőket is támogatja.

Ha pedig márkás, mobilra optimalizált megoldást keres az ügyfelekkel való együttműködés, a dokumentumok megosztása és a fizetések egyszerűsítésére, akkor a TaxDome fehér címkés alkalmazása a megfelelő választás. Ezzel a márkanevén megjelenő márkás mobilalkalmazásokat tehet közzé az App Store-ban és a Google Play-en.

A TaxDome legjobb funkciói

A portálon vagy a mobilalkalmazáson keresztül azonnal megtekintheti az ügyfelek üzeneteit, és valós időben cseveghet velük.

A TaxDome AI automatizált dokumentumfelismerő és -szervező funkciójával a rendezetlen PDF-fájlokat kereshető nyilvántartásokká alakíthatja.

Küldje el a fájlokat közvetlenül az adóügyi szoftveréből az ügyfélnek a TaxDome-ban, letöltés vagy feltöltés nélkül.

A TaxDome korlátai

A TaxDome nem rendelkezik bizonyos funkciókkal, amelyekre egyes cégeknek szükségük van, például az ügyfelek bejelentkezése nélküli ajánlatok elküldése, videofájlok támogatása és több vizuális munkafolyamat-testreszabási lehetőség.

TaxDome árak

Egyéves tervezetek (csak éves tervezetek) Essentials: 800 USD/év Pro: 1000 USD/év Business: 1200 USD/év

Essentials: 800 USD/év

Pro: 1000 USD/év

Üzleti: 1200 USD/év

Essentials: 800 USD/év

Pro: 1000 USD/év

Üzleti: 1200 USD/év

TaxDome értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a TaxDome-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Több mint egy éve használjuk a TaxDome-ot növekvő adó- és könyvelési gyakorlatunk kezelésére. Összességében ez a munkafolyamatunk elengedhetetlen részévé vált, segítve az ügyfélkommunikáció, a dokumentumkezelés, az e-aláírások, a számlázás és egyebek egyszerűsítését, mindezt egy helyen.

Több mint egy éve használjuk a TaxDome-ot növekvő adó- és könyvelési gyakorlatunk kezelésére. Összességében ez a munkafolyamatunk elengedhetetlen részévé vált, segítve az ügyfélkommunikáció, a dokumentumkezelés, az e-aláírások, a számlázás és egyebek egyszerűsítését, mindezt egy helyen.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 15%-a attól tart, hogy az automatizálás veszélyeztetheti munkájuk egy részét, de 45% szerint ezáltal több időt tudnának fordítani a magasabb értékű feladatokra. A narratíva változik – az automatizálás nem helyettesíti a szerepeket, hanem átalakítja őket, hogy nagyobb hatást érjenek el. Például egy termékbevezetés során a ClickUp AI ügynökei automatizálhatják a feladatkiosztást és a határidő-emlékeztetőket, valamint valós idejű állapotfrissítéseket nyújthatnak, így a csapatok nem kell többé a frissítéseket követniük, hanem a stratégiára koncentrálhatnak. Így válnak a projektmenedzserek projektvezetők! 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

📚 További információ: A legjobb projektmenedzsment szoftverek ügyfélportállal

4. Canopy (A legjobb adóügyek rendezéséhez és átiratok lekéréséhez)

via Canopy

A Canopy egy felhőalapú ügyviteli megoldás. Ez egy erős Karbon alternatíva, amelyet elsősorban adószakértők használnak. Az adóügyi modul beépített munkafolyamatokkal, levélsablonokkal és intelligens döntéshozatali eszközökkel egyszerűsíti a komplex IRS-ügyeket. Lehetővé teszi a behajtások, a büntetéscsökkentések vagy a házastársi mentességi ügyek kezelését.

A cég egészségi állapotának nyomon követéséhez az Insights funkcióval kiderítheti, hol a legjövedelmezőbb, hol veszít pénzt, és ki a leghatékonyabb csapattag. Az ügyféladatok gyűjtésére szolgáló funkciók, például a számlázás megvalósítása és az ügyfelek jövedelmezősége segítségével egy pillanat alatt megismerheti a problémás területeket.

Kíváncsi arra, hogyan lehet az AI-t a könyvelésben felhasználni? A Canopy ezt praktikus módon megvalósítja olyan funkciókkal, amelyek automatikusan generálnak feladatokat és emlékeztetőket az ügyfelek tevékenységének alapján, átnevezik és osztályozzák a dokumentumokat, valamint egyszerű utasításokkal nyújtanak betekintést.

Végül, a Smart Intake AI-alapú ügyfél-bevonási élményt nyújt ügyfeleinek. A Smart Intake funkció által kínált prediktív kérdőívek, dokumentum-ellenőrző listák és előre kitöltött űrlapok segítségével gyorsan bevonhatja ügyfeleit.

A Canopy legjobb funkciói

A Canopy AI segítségével egyedi ellenőrzőlistákat és intelligens kérdőíveket készíthet ügyfelei számára a tavalyi dokumentumok vagy proforma adatok felhasználásával.

Képletek hozzáadása, számítások futtatása, nullák helyettesítése vagy IF-THEN-ELSE logika felépítése a keresésekhez az információk kinyerése érdekében.

Integrálja az IRS e-Services szolgáltatást, hogy lekérhesse az adóügyi döntésekhez és a válaszok automatizálásához szükséges átiratokat.

A Canopy korlátai

Starter csomag: 60 USD/felhasználó/hónap (legfeljebb 4 felhasználóval rendelkező cégek számára)

Essentials csomag: 88 USD/felhasználó/hónap (legfeljebb 4 felhasználóval rendelkező cégek számára)

Base Client Engagement Platform: 150 USD/hó (átalánydíj korlátlan számú felhasználóhoz, legfeljebb 2500 névjegyhez)

Kiegészítő dokumentumkezelő modul: 36 USD/felhasználó/hónap

Kiegészítő munkafolyamat-modul: 32 USD/felhasználó/hónap

Kiegészítő idő- és számlázási modul: 22 USD/felhasználó/hónap

Canopy árak

Standard: 150 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Pro: 175 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Canopy értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Canopy-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Három különböző ügyviteli szoftverplatformot teszteltünk könyvelőirodánk számára, és a Canopy egyértelműen kiemelkedett a többi közül. Hihetetlenül felhasználóbarát – nemcsak csapatunk, hanem ügyfeleink számára is. A Canopy valóban mindenre gondolt, amire szükségünk van ahhoz, hogy üzletünket hatékonyan és zökkenőmentesen működtessük.

Három különböző ügyviteli szoftverplatformot teszteltünk könyvelőirodánk számára, és a Canopy egyértelműen kiemelkedett a többi közül. Hihetetlenül felhasználóbarát – nemcsak csapatunk, hanem ügyfeleink számára is. A Canopy valóban mindenre gondolt, amire szükségünk van ahhoz, hogy üzletünket hatékonyan és zökkenőmentesen működtessük.

⭐️ Bónusz: A ClickUpban a Prebuilt Autopilot Agents szolgáltatással kezdheted, amely segítségével gyorsan elvégezheted a feladatok összefoglalásának közzétételét, frissítések generálását vagy kérdések megválaszolását, anélkül, hogy beállításokkal kellene bajlódnod. Ha készen állsz a saját triggerek, válaszok és többlépcsős logika meghatározására, frissíts a Custom Autopilot Agents sz olgáltatásra, amelynek segítségével az AI-vezérelt automatizálást pontosan a céged munkafolyamataidhoz igazíthatod. Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan teszik a ClickUp mesterséges intelligenciával működő ügynökei hatékonyabbá könyvelési munkafolyamatait!

5. Jetpack Workflow (a legjobb az ismétlődő ügyfélmunkák automatizálásához)

via Jetpack Workflow

A Jetpack Workflow segít a könyvelési szakembereknek a könyvelés, a bérszámfejtés, az adóelőkészítés és az ügyfél-tanácsadási szolgáltatások kezelésében az ismétlődő feladatok és határidők automatizálásával. A szolgáltatások ellenőrzőlistáival és sablonjaival egységesítheti a munkafolyamatokat, így minden zökkenőmentesen működik.

A munka előrehaladtával címkékkel jelölheti a feladatokat „sürgős”, „várakozó” vagy „felülvizsgálat alatt” kategóriákba. Ezek a címkék testreszabhatók: megváltoztathatja a szöveget, kiválaszthatja a színeket, és akár több címkét is hozzárendelhet a projektek nyomon követéséhez.

Ezzel az egyszerű ügyviteli eszközzel üzeneteket küldhet csapatának, figyelmeztetheti őket fontos információkról, és hozzáadhat jogosultságokat a kritikus ügyfél dokumentumokhoz.

A Jetpack automatikusan kezeli az ügyfelek átadását és a következő lépéseket. Az összes adatot biztonságosan tárolja az Amazon S3 adatközpontjaiban, több biztonsági másolattal, hogy az ügyfelek adatai biztonságban legyenek.

A Jetpack Workflow legjobb funkciói

A „Tervezés” fülön összehasonlíthatja az ügyfeleket, a munkatársakat vagy az időtartamokat, és könnyedén átoszthatja a feladatokat a munkaterhelés kiegyensúlyozása érdekében.

Hozzáférés több mint 70 használatra kész sablonhoz a mindennapi könyvelési és számviteli feladatokhoz

Csatlakozzon több mint 2000 alkalmazáshoz a Zapier segítségével, beleértve az összes jelentős könyvelési szoftvert, hogy kezelje a munkafolyamatokat.

A Jetpack Workflow korlátai

Nincsenek fejlett automatizálási funkciók, például triggerek vagy függőségek

Jetpack Workflow árak

Starter Monthly: 45 USD/hó felhasználónként

Jetpack Workflow értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Jetpack Workflow-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Jetpack egy tiszta és egyszerű munkafolyamat-megoldás, amelyet kifejezetten könyvelési gyakorlatokhoz terveztek. A tervezők jól ismerik a könyvelési üzletágat, és a funkcionalitást is ehhez igazították. Különösen tetszik a V2 új felhasználói felülete.

A Jetpack egy tiszta és egyszerű munkafolyamat-megoldás, amelyet kifejezetten könyvelési gyakorlatokhoz terveztek. A tervezők jól ismerik a könyvelési üzletágat, és a funkcionalitást is ehhez igazították. Különösen tetszik a V2 új felhasználói felülete.

👀 Tudta? Az első elektronikus táblázatkezelő program, a VisiCalc, 1979-ben jelent meg, és annyira forradalmi volt, hogy az emberek csak azért vásároltak Apple II számítógépeket, hogy futtathassák. Steve Jobs is elismerte, hogy a VisiCalc „az Apple II-t a sikerhez vezette”. Néhány éven belül átalakította a könyvelést – több százezer irodai állást szüntetett meg, de több mint 600 000 új munkahelyet teremtett könyvelők számára, mivel nőtt a gyorsabb, sokoldalúbb számítások iránti igény. Ez bizonyítja, hogy az automatizálás nem mindig jár a munkahelyeink megszűnésével.

6. Financial Cents (a legjobb a cég és az ügyfelek adatainak központosításához)

via Financial Cents

A Financial Cents egy felhasználóbarát ügyviteli platform könyvelők, könyvelők és okleveles könyvvizsgálók számára. Központosítja cége munkafolyamatát, az ügyfelek feladataitól a csapatmunkáig.

A csapatmenedzsment terén a Financial Cents kapacitáskezelést kínál, amely valós idejű betekintést nyújt a csapat munkaterhelésébe. Beállíthat kapacitáskorlátokat, újraeloszthatja a feladatokat, és elkerülheti a kiégést a csúcsidőszakokban.

Az e-mail integráció lehetővé teszi, hogy a Gmail vagy az Outlook közvetlenül csatlakozzon a platformhoz, így az üzenetek végrehajtható feladatokká alakulnak, és minden ügyféllel folytatott beszélgetés a vonatkozó munkafolyamathoz vagy projekthez kapcsolódik.

Az ügyfélkezelési funkciók tekintetében a Financial Cents egyszerre szolgál könyvelőknek szóló CRM szoftverként és számlázási központként:

Használja ügyfél-CRM-jét és adatbázisát, hogy minden ügyfél profilját, elérhetőségét, dokumentumait, jegyzeteket és auditelőzményeket egy biztonságos helyen tárolhassa.

A platform a számlázást és a fizetéseket is kezeli, lehetővé téve egyszeri vagy ismétlődő számlák küldését, a fizetések szinkronizálását a QuickBooks Online-nal, valamint jövedelmezőségi jelentések készítését a pénzügyek szervezése érdekében.

A Financial Cents legjobb funkciói

Építsen be közvetlenül az ajánlatba megbízási leveleket, hogy felvázolja a hatókört és a feltételeket.

Integrálja az időkövetést a QuickBooks-szal, hogy számlákat küldhessen ügyfeleinek és kezelhesse a bérszámfejtést.

A SmartVault segítségével közvetlenül összekapcsolhatja az ügyfelek tárolóit a profiljukkal, így biztosítva a biztonságos és egyszerű dokumentumkezelést.

A Financial Cents korlátai

A felhasználók elégedetlenségüket fejezik ki a számlázási problémákkal kapcsolatban, rámutatva a zavaros számlázási folyamatokra és a más Karbon alternatívákhoz képest késleltetett kifizetési határidőkre.

A Financial Cents árai

Team : 69 USD/hó felhasználónként

Scale : 89 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Financial Cents értékelések és vélemények

G2: 5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Financial Centsről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Financial Cents segítségével egy pillanat alatt áttekinthetem az összes projekt állapotát, amit már régóta kerestem. Lehetővé teszi számunkra, hogy egy teljesen távoli csapatot és sok ügyfelet zökkenőmentesen kezeljünk. Nagyon intuitív a bevezetése és használata.

A Financial Cents segítségével egy pillanat alatt áttekinthetem az összes projekt állapotát, amit már régóta kerestem. Lehetővé teszi számunkra, hogy egy teljesen távoli csapatot és sok ügyfelet zökkenőmentesen kezeljünk. Nagyon intuitív a bevezetése és használata.

🧠 Érdekesség: Több mint 5000 évvel ezelőtt Mezopotámiában a könyvelők agyagból készült, korsó, kenyér és állat formájú zsetonokat használtak az áruk nyilvántartásához. Ezeket agyagtáblákba nyomták, így jött létre a legkorábbi formája az írásos nyilvántartásnak és könyvelésnek.

7. Xero (a legjobb az üzleti cash flow nyomon követéséhez)

via Xero

A Xero egy népszerű könyvelési szoftver, amely könyvelők és számviteli szakemberek számára készült eszközökkel rendelkezik. A alapvető könyvelési funkciókon túl a Xero egy gyakorlatkezelési megoldás, amelynek funkciói megkönnyítik a szabályoknak való megfelelést, a személyzet felügyeletét és az ügyfelekkel való együttműködést.

A Xero Workpapers segítségével könyvelőirodája zökkenőmentesen kezelheti a megfelelőségi munkafolyamatokat, beépített sablonokkal és szabványosított folyamatokkal készítheti el és ellenőrizheti a pénzügyi kimutatásokat. A Xero HQ központi szerepet játszik az ügyfelek, a személyzet és a kérdések kezelésében. Áttekintést nyújt a határidőkről, a kommunikációról és a közelgő feladatokról.

A napi műveletek egyszerűsítése érdekében a Xero Practice Manager munkafolyamat-automatizálási és menedzsment eszközöket kínál, amelyek kiterjednek a munkákra, feladatokra, munkaidő-nyilvántartásokra és számlázásra.

Feltöltheti az ügyfelek számláit vagy továbbíthatja azokat e-mailben, és a Xero mesterséges intelligenciája kivonja a részleteket a számlák jóváhagyásra történő elkészítéséhez. A Xero Me használatával pillanatnyi nyugtákat kap, és az alkalmazás automatikusan kivonja és rögzíti a szükséges adatokat.

A Xero legjobb funkciói

Készítsen saját márkás számlasablonokat, és fogadja a fizetéseket közvetlenül a Xero-ban!

Automatizálja az esedékes vagy késedelmes fizetésekre vonatkozó emlékeztetőket

Használja a Gusto bérszámfejtő programot a bérek, adók és levonások kiszámításához a beépített megfelelőségi funkcióval.

A Xero korlátai

A jelentések testreszabási lehetőségei korlátozottak, ami azt jelenti, hogy a személyre szabott jelentésekhez külső eszközökre van szükség.

Xero árak

Kezdő ár: 29 USD/hó felhasználónként

Standard: 50 USD/hó felhasználónként

Prémium: 75 USD/hó felhasználónként

Xero értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Xero-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Xero teljesen megváltoztatta vállalkozásunkat. A felület tiszta, intuitív és felhasználóbarát, még azok számára is, akik nem rendelkeznek erős számviteli háttérrel. A valós idejű irányítópult világos képet ad a pénzforgalmunkról, és a banki tranzakciók néhány kattintással történő egyeztetése hetente több órát takarít meg nekünk.

A Xero teljesen megváltoztatta vállalkozásunkat. A felület tiszta, intuitív és felhasználóbarát, még azok számára is, akik nem rendelkeznek erős számviteli háttérrel. A valós idejű irányítópult világos képet ad a pénzforgalmunkról, és a banki tranzakciók néhány kattintással történő egyeztetése hetente több órát takarít meg nekünk.

🧠 Tudta? Luca Pacioli, a modern könyvelés atyjaként ismert, 1494-ben adta ki első könyvét, „A számtan, a geometria, az arányok és az arányosság összefoglalása” címmel, amelyben bemutatta a kettős könyvelés fogalmát.

📚 További információk: Útmutató a pénzügyi sikerhez vezető projektkönyveléshez

8. QuickBooks (a legjobb az ügyfélkommunikáció és az adatgyűjtés automatizálásához)

via QuickBooks

A QuickBooks központosítja a könyvelést, áttekinthetővé téve vállalkozása pénzügyeit. A jövedelemkimutatásoktól és mérlegektől a cash flow nyomon követéséig mindent egyetlen irányítópulton láthat.

A kötegelt számlázás és kötegelt költségelszámolás segítségével egyszerre több tucat számlát vagy költségbejegyzést hozhat létre és küldhet el, ami adóbevallási időszakban vagy ügyfélszámlázási ciklusokban elengedhetetlen. Az AI-vezérelt Finance Agent (Advanced verzióban elérhető) segítségével a QuickBooks többet nyújt, mint puszta számok.

Automatikusan előrejelzi a bevételeket, jelzi a teljesítmény eltéréseket, és stratégiai pénzügyi célok felé irányítja a cégeket. A több ügyfél könyvelését kezelő cégek számára a QuickBooks Online Accountant valós idejű pénzügyi betekintést, egy bejelentkezéssel elérhető ügyfélhozzáférést és professzionális szintű jelentési irányítópultokat kínál a holisztikus ügyfél-tanácsadáshoz.

A QuickBooks legjobb funkciói

Automatikusan importálja a számlázható órákat, és adja hozzá őket a számlákhoz a Google Naptár segítségével.

A QuickBooks Advanced segítségével automatikusan nyomon követheti az eszközöket és kiszámíthatja az értékcsökkenési ütemterveket.

Készítsen és nyújtson be elektronikus úton 1099-es nyomtatványokat a vállalkozók számára, és fizesse ki őket másnapi közvetlen átutalással.

A QuickBooks korlátai

A QuickBooks nehéz lehet a könyvelési tapasztalattal nem rendelkező felhasználók számára – a beállítás és a navigáció nem mindig intuitív a kezdők számára.

QuickBooks árak

30 napos ingyenes próba

Simple Start : 38 dollár/hó/felhasználó

Essentials : 75 USD/hó 3 felhasználó számára

Plus : 115 USD/hó 5 felhasználó számára

Advanced: 275 USD/hó 25 felhasználó számára

QuickBooks értékelések és vélemények

G2: 4/5 (3000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 8000 értékelés)

Mit mondanak a QuickBooks-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A QuickBooks Online rendkívül felhasználóbarát és intuitív. Tiszta felülete megkönnyíti a navigációt, még azok számára is, akik még nem ismerik a könyvelési szoftvereket. Kiváló választás kisvállalkozások vagy bárki számára, aki alap- vagy középhaladó szinten szeretné kézben tartani pénzügyeit.

A QuickBooks Online rendkívül felhasználóbarát és intuitív. Tiszta felülete megkönnyíti a navigációt, még azok számára is, akik még nem ismerik a könyvelési szoftvereket. Kiváló választás kisvállalkozások vagy bárki számára, aki alap- vagy középhaladó szinten szeretné kézben tartani pénzügyeit.

📚 További információk: A legjobb projektkönyvelési szoftver a projekt ROI maximalizálásához

9. Firm360 (A legjobb a projektmunkafolyamatok központosításához és automatizálásához)

via Firm360

A Firm360 a könyvelési gyakorlatkezelési funkciókon túl projektkezelési funkciókat is kínál. A vizuális Project Workflow Builder segítségével megtervezheti az ismétlődő projekteket, például az adóbevallásokat, az auditokat és a határidő-hosszabbításokat. Nyomon követheti a cél- és határidőket, beleértve a szövetségi és állami határidőket és a határidő-hosszabbításokat az egyes projektekben.

Ráadásul egy feladat befejezése automatikusan elindíthatja a következőt. A projektsablonok irányítják ezt a folyamatot. Amikor egy projekt a következő állapotba lép, az új feladatok automatikusan aktiválódnak, így a munka manuális frissítés nélkül is folytatódik.

Válasszon a testreszabható sablonok közül az ismétlődő munkafolyamatokhoz, amelyek biztosítják a cég egészében az egységességet, a folyamatok szabványosítását és a beállítási idő csökkentését. És mi a helyzet az adóbevallási időszakok során jelentkező szezonális munkaterhelés-növekedéssel? Az automatizált feladatgenerálás és az intuitív irányítópultok segítségével csapata még a legforgalmasabb időszakokban is előre tervezhet.

A Firm360 legjobb funkciói

Könyvelési megbízásokra szabott vizuális projektmunkafolyamat-készítő

Az ismétlődő projektek a kezdési dátumok alapján automatikusan újragenerálódnak.

A kapacitás nyomon követése és a személyzet egyensúlyának biztosítása érdekében a munkaterhelés átláthatóvá válik.

A Firm360 korlátai

Az időkövető merevnek tűnik; meg kell állítania és el kell mentenie a bejegyzést, hogy egy kis módosítást végezzen, miközben az időzítő fut.

Firm360 árak

Alap : 49 USD/hó felhasználónként

Standard : 79 USD/hó felhasználónként

Prémium: 99 USD/hó felhasználónként

Firm360 értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Firm360-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Számlavezetési felügyelőként a Firm360 szoftvert használom ügyfeleim számláinak és egyéb dokumentumainak kezelésére, amelyeket naponta kell átnéznem. Ez a legjobb szoftver az összes dokumentum kezelésére és áttekintésére.

Számlavezetési felügyelőként a Firm360 szoftvert használom ügyfeleim számláinak és egyéb dokumentumainak kezelésére, amelyeket naponta kell átnéznem. Ez a legjobb szoftver az összes dokumentum kezelésére és áttekintésére.

⚡ Sablonarchívum: Ingyenes projektmenedzsment sablonok minden típusú projekthez

👀 Tudta-e: A Forrester Research szerint három év alatt a ClickUp-ot használó szervezetek becslések szerint 384%-os befektetési megtérülést ( ROI) értek el. Ezek a szervezetek körülbelül 3,9 millió dollár többletbevételt generáltak a ClickUp által lehetővé tett vagy javított projektek révén.

📚 További információ: A legjobb Ramp alternatívák

10. Bonsai (a számlázási műveletek konszolidálására a legalkalmasabb)

via Bonsai

A Bonsai segít a számlák elküldésében és nyomon követésében, miközben kapcsolatban maradhat a projektekkel, az időbejegyzésekkel és az ügyféladatokkal. A visszatérő ügyfelek vagy ismétlődő szolgáltatások esetében automatizálhatja a számlázási ciklusokat, hogy a fizetések időben beérkezzenek.

A kiadások nyomon követése egyszerű. A kiadásokat bármilyen pénznemben rögzítheti, és a Bonsai az aktuális árfolyamok alapján konvertálja azokat. Minden kiadás időbejegyzésekhez, előlegekhez vagy számlákhoz kapcsolódik, így nyomon követheti, mennyit keresett és költött. A kiadásokat számlázhatóként vagy nem számlázhatóként jelölheti meg, és egyéni felárat adhat hozzá, amikor ezeket a költségeket továbbhárítja az ügyfelekre.

A Bonsai beépített díjszabási rendszert tartalmaz, amely segít meghatározni a különböző szolgáltatástípusok standard díjait, vagy egyedi díjakat létrehozni konkrét ügyfelek és projektek számára. A Bonsai beépített sablonjaival perceken belül letöltheti a C mellékletet vagy a leírási jelentéseket, és emlékeztetőket állíthat be a közelgő becsült adófizetésekre.

A Bonsai legjobb funkciói

Szinkronizálja a számlaadatokat mindkét irányban a QuickBooks Online és a Xero segítségével, hogy könyvelési nyilvántartásai pontosak legyenek.

Több mint 100 pénznemben támogatja a fizetéseket, így könnyedén megkaphatja a fizetést, függetlenül attól, hogy Ön vagy ügyfelei hol tartózkodnak.

Kövesse nyomon a költségvetéseket valós időben élő költségvetési sávok, riasztások és előrejelzések segítségével, hogy azonosítsa a túlköltekezéseket és ellenőrizze a kiadásokat.

A Bonsai korlátai

Nincs bevezetési dokumentáció, ami megnehezíti az egyéb eszközökről való áttérést.

Bonsai árak

Alap : 15 USD/hó felhasználónként

Essentials : 25 USD/hó felhasználónként

Prémium : 39 USD/hó felhasználónként

Elite: 59 USD/hó felhasználónként

Bonsai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Bonsai-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Tetszik, hogy a Bonsai segítségével csökkenteni tudtam a termelékenységi/üzemeltetési szoftverekre fordított havi és éves kiadásaimat. Mióta áttértem rá, nincs szükségem SaaS szoftverre a könyveléshez/számviteli feladatokhoz/számlázáshoz, ajánlatokhoz, szerződésekhez, eredménykimutatásokhoz és ütemezéshez, mert mostantól a Bonsai mindent egy helyen kezel.

Tetszik, hogy a Bonsai segítségével csökkenteni tudtam a termelékenységi/üzemeltetési szoftverekre fordított havi és éves kiadásaimat. Mióta áttértem rá, nincs szükségem SaaS szoftverre a könyveléshez/számviteli feladatokhoz/számlázáshoz, ajánlatokhoz, szerződésekhez, eredménykimutatásokhoz és ütemezéshez, mert mostantól a Bonsai mindent egy helyen kezel.

11. Pixie (legalkalmasabb kis- és közepes méretű könyvelőirodák számára)

via Pixie

A Karbon alternatívája, a Pixie ötvözi a projektkoordinációt, az ügyfélmunkafolyamatokat és az automatizálást a könyvelőirodák számára.

Csapatkezelési és jelentéskészítési funkciókat is kap. A belső értesítések tájékoztatják Önt a feladatok elvégzéséről vagy az e-mailek elolvasásáról, a testreszabható munkajelentések pedig segítenek nyomon követni a termelékenységet mind a cég, mind a személyzet szintjén.

Ezenkívül egy kattintással használható sablonokat is tartalmaz, amelyek hetente, havonta vagy évente ütemezhetők, és utasításokkal és ellenőrzőlistákkal is kiegészülnek. Akár oktatóvideókat is beágyazhat, hogy ismételhető munkafolyamatokat hozzon létre.

A Pixie előre elkészített és testreszabható bevezetési munkafolyamatokat kínál, beleértve a biztonságos feltöltési linkeket tartalmazó üdvözlő e-maileket, feladatlistákat és automatikus emlékeztetőket. Ezen munkafolyamatokon belül automatikus e-maileket is beállíthat – akár az ügyfelek dokumentumfeltöltésére való emlékeztetésére, akár egy feladat befejezéséről szóló rövid értesítés küldésére.

A Pixie legjobb funkciói

Használja az automatizálást ismétlődő feladatok létrehozásához, a munkák automatikus kiosztásához a csapatnak, vagy a kliensektől származó kimutatások kéréséhez.

Hozzon létre biztonságos ügyfélportálokat, ahol elektronikus aláírást kérhet ügyfeleitől, és egyértelmű ellenőrzési nyomvonalakat biztosíthat.

Készítsen teendőlistákat, és rendelje azokat ügyfelekhez vagy belső érdekelt felekhez.

A Pixie korlátai

Lehet, hogy komplex jelentések készítésekor vagy mélyebb betekintés keresésekor átmeneti megoldásokra lesz szüksége.

Pixie árak

30 napos ingyenes próba

250 felhasználónál kevesebb: 129 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

251–500 felhasználó: 199 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

501–1000 felhasználó : 329 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Egyedi árazás

Pixie értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Pixie-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Olyan, mint egy dinamikus táblázatkezelő program, nagyon intuitív és egyszerű, oszlopokkal, listákkal, dátumokkal és szűrőkkel, és az irodádhoz igazítható és rugalmasan használható, ezért már több mint két éve nagyon szeretem.

Olyan, mint egy dinamikus táblázatkezelő program, nagyon intuitív és egyszerű, oszlopokkal, listákkal, dátumokkal és szűrőkkel, és az irodádhoz igazítható és rugalmasan használható, ezért már több mint két éve nagyon szeretem.

Készen áll a könyvelési munkafolyamatok fejlesztésére?

A Karbon nem az egyetlen lehetőség. Ha idáig eljutott, akkor már fontolgatja a váltást, vagy legalábbis azon töpreng, hogy van-e valami jobb megoldás.

A ClickUp rugalmasságot biztosít könyvelő csapatának, hogy úgy dolgozhasson, ahogyan valójában dolgozik, anélkül, hogy elveszítené a rendszerességet az ismétlődő feladatoktól a határidőkig.

Minden munkafolyamat, munkatárs és ügyfél egy helyen, együtt dolgozva. 🧩

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és fedezze fel, hogy ez a megoldás megfelelő-e könyvelőcsapatának.