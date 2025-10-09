A 10 legjobb Builder.io alternatíva kódolás nélküli fejlesztéshez

A Builder.io segítségével könnyen és gyorsan létrehozhat oldalakat, de ha webhelye mérete növekszik vagy munkafolyamata bonyolultabbá válik, az „könnyű” gyorsan „korlátozóvá” válhat.

Ha olyan Builder.io alternatívákat keres, amelyek nagyobb rugalmasságot, erősebb együttműködést kínálnak a fejlesztői és tervezői csapatok számára, vagy egy headless CMS-t, amely tökéletesen illeszkedik a rendszerébe, akkor ez az útmutató Önnek szól.

Összegyűjtöttük a Builder.io legfontosabb versenytársait a tervezők, fejlesztők és termékcsapatok számára, így kiválaszthatja azt a platformot, amely az Ön terveihez igazodik, és nem azoknak ellentmond.

💡 Profi tipp: Rendezze kategóriákba a számára elengedhetetlen funkciókat – tartalomkezelés, integrációs képességek, skálázhatóság, biztonság és csapatmunka –, majd értékelje az egyes eszközöket valós felhasználási esetek alapján, ne pedig általános funkciólisták alapján.

Mielőtt belevetnénk magunkat a listába, tisztázzuk, mi is teszi egy Builder.io alternatívát igazán erőssé.

Mit kell keresnie a Builder.io alternatíváiban?

A Builder.io alternatíváinak vizsgálatakor összpontosítson arra, hogy az egyes eszközök mennyire illeszkednek csapata munkafolyamataiba, növekedési terveibe és műszaki követelményeibe. A megfelelő platformnak egyszerűsítenie kell a tartalomkezelést, miközben mind a tervezők, mind a fejlesztők számára biztosítja a szükséges rugalmasságot.

Íme a legfontosabb szempontok, amelyekre figyelni kell:

Vizuális felület nem technikai felhasználók számára a gyors szerkesztéshez és közzétételhez

Integrációs képességek és API-integráció a meglévő eszközökkel való összekapcsoláshoz

Skálázhatóság és megbízható teljesítmény különböző eszközökön és e-kereskedelmi platformokon

Kiterjedt testreszabási lehetőségek, amelyek nem növelik a felesleges bonyolultságot

Vállalati tervezet funkciók, mint például fejlett biztonság, rendszergazdai ellenőrzés és megfelelőségi támogatás

Zökkenőmentes együttműködési eszközök a tartalomkészítők, fejlesztők és érdekelt felek összehangolt munkájához

A legjobb Builder.io alternatívák áttekintése

Mielőtt belemennénk a részletes értékelésekbe, íme egy gyors összehasonlítás a legjobb Builder.io alternatívákról és azok összehasonlításáról.

Eszköz A legjobb Legjobb funkciók Árak ClickUp AI-alapú webes projekt munkafolyamatok Csapat mérete: Ideális kreatív, termékfejlesztő és mérnöki csapatok számára Dokumentumok CMS-hez, táblák, automatizálások, csevegés, ClickUp Brain, AI ügynökök, tartalomkezelési sablon Örökre ingyenes; testreszabás elérhető vállalatok számára Sanity Strukturált, API-first tartalom munkafolyamatok Csapat mérete: Ideális a nagy rugalmasságot igénylő, fejlesztő-first csapatok számára Egyedi sémák, valós idejű Studio együttműködés, GraphQL és GROQ API-k, CDN, Content Lake Ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 15 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Webflow Vizuális tervezés rugalmasságaCsapat mérete: Ideális tervezők és marketingcsapatok számára Drag-and-drop szerkesztő, beépített CMS, egyedi kód, tárhely, SEO, együttműködési eszközök Ingyenes csomag; fizetős csomagok 18 USD/hó áron Contentful Vállalati szintű headless CMS Csapat mérete: Ideális globális vállalatok és nagy webes csapatok számára Moduláris tartalommodellezés, GraphQL API, RBAC, lokalizáció, alkalmazás-piactér Ingyenes csomag; fizetős csomagok 300 dollártól/hónap Storyblok Moduláris tartalomblokkok és vizuális szerkesztés Csapat mérete: Ideális marketing + fejlesztői együttműködéshez Vizuális szerkesztő, valós idejű előnézet, újrafelhasználható komponensek, többnyelvű munkafolyamatok Ingyenes csomag; fizetős csomagok 99 USD/hó áron Framer Gyors prototípus-készítés és weboldal-építés Csapat mérete: Ideális a gyorsan változó tervező és fejlesztő csapatok számára Vizuális felhasználói felület, animációs támogatás, SEO, beépített tárhely, elemzés Ingyenes csomag; fizetős csomagok 15 USD/hó áron Strapi Nyílt forráskódú CMS teljes háttérvezérléssel Csapat mérete: Ideális azoknak a fejlesztői csapatoknak, amelyeknek saját hosztolt megoldásokra van szükségük REST és GraphQL API-k, egyedi tartalomtípusok, teljes kódhozzáférés, plugin-ökoszisztéma Ingyenes (saját szerveren tárolt); fizetős felhőalapú csomagok 15 USD/hó áron Prismic Marketingközpontú tartalomkezelés Csapat mérete: Ideális marketing- és fejlesztőcsapatok számára, akik kampányokat hoznak létre Szelet alapú szerkesztő, ütemezés, lokalizálás, valós idejű előnézet Ingyenes csomag; fizetős csomagok 180 USD/hó áron Plasmic Komponensvezérelt alacsony kódszintű fejlesztés Csapat mérete: Ideális csapatok számára, amelyek tervezési rendszereket és React/Vue alkalmazásokat skáláznak Vizuális építő, újrafelhasználható komponensek, teljes fejlesztői integrációk, API-k Ingyenes csomag; fizetős csomagok 49 USD/hó áron Podia Digitális termékek és online tanfolyamok értékesítése Csapat mérete: Ideális alkotók, coachok, oktatók számára Tanfolyamok szervezése, webáruház-készítő, e-mail marketing, tagságok Ingyenes csomag; fizetős csomagok 39 USD/hó áron

A legjobb Builder.io alternatívák

Ezek a Builder.io alternatívák rugalmasságot, teljesítményt és skálázhatóságot ötvöznek – függetlenül attól, hogy Ön egy gyorsan növekvő kis csapat vagy egy komplex munkafolyamatokat kezelő nagyvállalat. A gyors oldalfejlesztéstől a zökkenőmentes tartalomkezelésig és a robusztus integrációkig – íme a legnépszerűbb platformok, amelyeket érdemes megismerni.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb webprojektek létrehozásához, kezeléséhez és méretezhetőségéhez AI-alapú munkafolyamatokkal)

Próbálja ki ingyen a ClickUp Docs szolgáltatást! Készítsen, szervezzen és működjön együtt valós időben a webes szövegektől a termékfrissítésekig mindenben a ClickUp Docs segítségével.

Ha a Builder.io helyett egy hatékony alternatívát keres a kódolás nélküli vizuális fejlesztéshez, akkor a ClickUp az egyik legjobb választás. Míg a Builder.io a drag-and-drop weboldal- és alkalmazáskészítőjéről ismert, a ClickUp egy holisztikus platformot kínál webes projektek építéséhez, kezeléséhez és méretezéséhez, amely egy helyen ötvözi a vizuális együttműködést, a tartalomkezelést és az AI-vezérelt automatizálást.

Együttműködési funkciók modern webes csapatok számára

A ClickUp együttműködési csomagja úgy lett kialakítva, hogy az egész csapatot szinkronban tartsa, az ötleteléstől a bevezetésig. A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, a dokumentumokat, feladatokat és kommunikációt egy összekapcsolt térbe hozza össze. A ClickUp Docs akár dinamikus CMS-ként is működhet, lehetővé téve a tartalom közös létrehozását, szerkesztését és közzétételét.

A kommentekben szereplő remek ötleteket azonnal megvalósítható feladatokká alakíthatja, majd hozzárendelhet felelősöket és részleteket, hogy az ötletek valóra váljanak.

A dokumentumok szorosan integrálódnak a feladatokhoz, megjegyzésekhez és munkafolyamatokhoz, így tartalma mindig kezelhető és rendezett marad. A beágyazott oldalak és a gazdag formázás biztosítja a tartalom strukturáltságát, míg a beépített feladatkapcsolatok lehetővé teszik, hogy a szöveget azonnal cselekvési tételekké alakítsa. Nagyobb csapatok esetében ez kevesebb oda-vissza váltást jelent a egymástól független eszközök között.

A vizuális tervezéshez a ClickUp Whiteboards segítségével valós időben térképezheti fel a felhasználói utakat, a vázlatokat és a projektfolyamatokat a csapatával – tökéletes megoldás brainstorminghoz és prototípusok készítéséhez. A valós idejű együttműködés biztosítja, hogy a tervezők, a fejlesztők és az érdekelt felek a kezdetektől fogva összhangban legyenek.

A kommunikáció is frissül a ClickUp Chat segítségével, amely a projektmegbeszéléseket közvetlenül a munkájához köti. Nincs többé szétszórt Slack-szálak vagy elmulasztott kontextus – a beszélgetések, dokumentumok és feladatok ugyanazon a helyen találhatók.

Automatizálás és integrációk a kódolás nélküli munkafolyamatok egyszerűsítéséhez

A ClickUp Automations még hatékonyabbá teszi a munkát. Megszünteti az ismétlődő lépéseket, mint például a státuszmezők frissítése, a feladatok kiosztása vagy a figyelmeztetések küldése, amikor az oldalak készen állnak a felülvizsgálatra, és előreviszi a projekteket – kódolás nélkül.

Használja az előre elkészített automatizálási recepteket, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően.

Ezen felül, több mint 1000 integrációval (beleértve a Figma, Slack, Google Drive és másokat), a ClickUp zökkenőmentesen kapcsolódik kedvenc tervező és fejlesztő eszközeihez.

🎬 Nézze meg ezt is: Nézze meg, hogyan alakítja át a ClickUp mesterséges intelligenciája a projektek tervezésének, kivitelezésének és kezelésének módját – az átadások automatizálásától a csapatok közötti előrehaladás összefoglalásáig.

AI-alapú termelékenység a ClickUp Brain segítségével

Azonnali válaszokat, feladatösszefoglalókat és intelligens javaslatokat kaphat a ClickUp Brain segítségével – az Ön mindig elérhető AI-ügynökével.

Használja a ClickUp Brain platform mesterséges intelligenciájú asszisztensét, és jelentősen növelje webes projektjeinek teljesítményét. Összefoglalhat dokumentumokat, tartalmat generálhat, vagy javaslatokat tehet a ClickUp Tasks feladatok következő lépéseire vonatkozóan, így segítve a csapatokat a gyorsabb munkavégzésben a minőség megőrzése mellett.

Akár webhelyet méretezi, több ügyfelet kezel, vagy nagyvállalatok számára fejleszt, a ClickUp biztosítja, hogy a létrehozás, a végrehajtás és az iteráció egy helyen történjen.

A fejlett automatizálás és betekintés érdekében a ClickUp Brain MAX még több AI-képességet kínál, például intelligens munkafolyamat-javaslatokat és tartalomgenerálást.

⭐ A játékváltó A ClickUp Brain MAX segítségével elfelejtheti a szétszórt alkalmazások és platformok közötti váltogatás gondját. A legfontosabb munkafunkciókat – AI, keresés és automatizálás – egyetlen, egyszerűsített asztali felületen egyesíti. Íme, mit kap: Könnyed, hangvezérelt parancsok a Talk-to-Text funkcióval, így kéz nélkül is dolgozhat.

ClickUp Enterprise Search , amely az összes csatlakoztatott alkalmazásból és fájlból lekérdezi az eredményeket.

Intelligens, kontextustudatos mesterséges intelligencia, amely támogatja Önt a munkafolyamat bármely szakaszában.

Automatizálások, amelyek összekapcsolják kedvenc eszközeit, így platformok között is kezelheti feladatait anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp alkalmazást.

Hozzáférés több vezető LLM-hez, mint például a ChatGPT, a Claude és a Gemini, különböző feladatokhoz, mindezt egy helyről.

A ClickUp feladatok nagymértékben testreszabhatók, így a testreszabható mezők, állapotok és nézetek segítségével hozzárendelheti, nyomon követheti és prioritásba rendezheti a feladatokat – ideális megoldás az agilis webfejlesztő csapatok és a tartalomkészítők számára.

Ráadásul a ClickUp AI ügynökeivel automatizálhatja a komplex munkafolyamatokat, delegálhatja az ismétlődő feladatokat és intelligens ajánlásokat kaphat – így csapata a kreatív és stratégiai munkára koncentrálhat, míg az AI elvégzi a rutinmunkát.

Ha pedig előnyt szeretne szerezni, a ClickUp tartalomkezelési sablonja készen használható keretrendszert biztosít a tartalomkönyvtárak, a közzétételi munkafolyamatok és a jóváhagyások zökkenőmentes kezeléséhez.

Ingyenes sablon A ClickUp tartalomkezelési sablon segítségével könnyebben fejlesztheti és kezelheti a tartalmakat, így időt és energiát takaríthat meg.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Docs strukturált tartalomkezeléshez, verziókezeléshez és beágyazott oldalakhoz

ClickUp Whiteboards a munkafolyamatok tervezéséhez, webhelyek feltérképezéséhez és a csapatok vizuális összehangolásához

ClickUp Chat, hogy a projektbeszélgetések ugyanazon a felületen maradjanak, mint a feladatok és a dokumentumok

ClickUp Automations a manuális munka csökkentésére és az ismétlődő munkafolyamatok racionalizálására

ClickUp Brain az AI-alapú összefoglalók, tartalomgenerálás és kontextusfüggő ajánlásokhoz a Docs és Tasks alkalmazásokon belül.

ClickUp tartalomkezelési sablon a tartalom gyorsabb szervezéséhez, nyomon követéséhez és közzétételéhez

A ClickUp korlátai

A funkciók sokféleségéhez némi időre lehet szükség, hogy megszokja őket, különösen a terek vagy az egyéni nézetek szervezése során.

A fejlett jelentések és irányítópultok teljes potenciáljának kiaknázása némi beállítást igényelhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

A ClickUp-ban leginkább az tetszik, hogy mennyire testreszabható és rugalmas. Pontosan úgy állíthatom be, ahogy akarom, legyen szó egyszerű feladatlistákról vagy automatizálásokkal, függőségekkel és irányítópultokkal ellátott részletes munkafolyamatok kiépítéséről. Minden egy helyen található – projektek, dokumentumok, kommunikáció, sőt időkövetés is –, így nem kell több eszköz között ugrálnom. Nagyon értékelem az intuitív felületet és a folyamatos frissítéseket is, amelyek új funkciókat adnak hozzá anélkül, hogy túlbonyolítanák a dolgokat. Elég hatékony a komplex projektekhez, de a csapatomnak mégis könnyű megtanulnia.

A ClickUp-ban leginkább az tetszik, hogy mennyire testreszabható és rugalmas. Pontosan úgy állíthatom be, ahogy akarom, legyen szó egyszerű feladatlistákról vagy automatizálásokkal, függőségekkel és irányítópultokkal ellátott részletes munkafolyamatok kiépítéséről. Minden egy helyen található – projektek, dokumentumok, kommunikáció, sőt időkövetés is –, így nem kell több eszköz között ugrálnom. Nagyon értékelem az intuitív felületet és a folyamatos frissítéseket is, amelyek új funkciókat adnak hozzá anélkül, hogy túlbonyolítanák a dolgokat. Elég hatékony a komplex projektekhez, de a csapatomnak mégis könnyű megtanulnia.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 43%-a szerint az ismétlődő feladatok hasznos struktúrát adnak a munkanapjuknak, de 48% szerint ezek kimerítőek és elvonják a figyelmet a fontos munkáról. Bár a rutin produktivitásérzetet adhat, gyakran korlátozza a kreativitást és visszatartja Önt a jelentős előrelépéstől. A ClickUp segít kiszabadulni ebből a ciklusból azáltal, hogy intelligens AI-ügynökök segítségével automatizálja a rutin feladatokat, így Ön a mély munkára koncentrálhat. Automatizálja az emlékeztetőket, frissítéseket és feladatkiosztásokat, és hagyja, hogy az olyan funkciók, mint az automatikus időblokkolás és a feladatprioritások megvédjék a legproduktívabb óráit. 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

2. Sanity (A legjobb strukturált, API-first tartalom munkafolyamatokhoz)

via Sanity

A Sanity egy fejlesztőcentrikus headless CMS, amely strukturált, skálázható tartalomkezelésben jeleskedik. Valós idejű szerkesztő felülete, rugalmas sémarendszere és hatékony API-jai ideálisak azoknak a csapatoknak, amelyek prioritásként kezelik az integrációs képességeket, a gazdag tartalom létrehozását és a különböző eszközökön és platformokon történő gyors iterációt.

A Sanity’s Studio minden csapat igényeire szabott, testreszabható vizuális felületet kínál, míg összetett architektúrája lehetővé teszi a Next.js vagy Remix keretrendszerekkel való zökkenőmentes integrációt. Ez azt jelenti, hogy elválaszthatja a front-endet, miközben továbbra is hatékonyan együttműködhet – így ez egy megbízható alternatíva azoknak a nagy szervezeteknek, amelyek vállalati szintű rugalmasságot keresnek.

Vessünk egy pillantást a teljesítményére:

A Sanity legjobb funkciói

Strukturált tartalommodellezés rugalmas sémadefiníciókkal a kiterjedt testreszabás és a moduláris tartalom újrafelhasználásához.

Valós idejű együttműködés a Studio-ban, amely lehetővé teszi több felhasználó számára az egyidejű szerkesztést konfliktusok nélkül.

Vizuális szerkesztő eszközök és élő előnézetek a tartalomkészítés és a felülvizsgálati munkafolyamatok egyszerűsítéséhez.

Robusztus API-infrastruktúra (GROQ és GraphQL), valamint élő CDN és Content Lake a gyors tartalomszolgáltatás és a skálázhatóság érdekében.

Erős fejlesztői eszközök és integrációk, széles körű plugin-piaccal és közösségi támogatással.

A Sanity korlátai

A tartalom modellezése fejlesztői munkát igényel – ez nem egy kódolás nélküli megoldás, így a nem technikai felhasználóknak támogatásra lehet szükségük.

A használat növekedésével (több felhasználói hely, API-hívás, sávszélesség) a működési költségek előre nem látható módon emelkedhetnek, ami proaktív költségtervezést igényel.

Sanity árak

Ingyenes

Növekedés : 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Sanity értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Sanity-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Nagyon tetszik, hogy a Sanity React-tel készült, és jól illeszkedik a Next.js alkalmazásunkhoz. Gyors, fejlesztőbarát és hihetetlenül testreszabható. A Studio teljes ellenőrzést biztosít a tartalom kezelése és strukturálása felett, ami nagy előny.

Nagyon tetszik, hogy a Sanity React-tel készült, és jól illeszkedik a Next.js alkalmazásunkhoz. Gyors, fejlesztőbarát és hihetetlenül testreszabható. A Studio teljes ellenőrzést biztosít a tartalom kezelése és strukturálása felett, ami nagy előny.

📚 Olvassa el még: A vállalkozásokat átalakító legjobb AI-eszközök

3. Webflow (A legjobb vizuális tervezési rugalmasság)

via Webflow

A Webflow az egyik legnépszerűbb Builder.io versenytárs, amely egy hatékony vizuális felületet kínál, amely lehetővé teszi a tervezők számára, hogy kód írása nélkül teljesen reszponzív weboldalakat készítsenek. Ugyanakkor kiterjedt testreszabási lehetőségeket biztosít a fejlesztők számára egyedi komponensek, API-k és integrációs képességek révén, így egyaránt vonzó mind a kreatív, mind a technikai csapatok számára.

A Webflow segítségével közvetlenül a platformon tervezhet, hozhat létre és indíthat el termeléskész oldalakat. Beépített tartalomkezelő rendszere megkönnyíti a blogbejegyzések, termékkatalógusok vagy dinamikus adatok kezelését, miközben biztosítja a különböző eszközökön való tervezés konzisztenciáját.

Szervezetek és nagyvállalatok számára a Webflow fejlett skálázhatóságot, vállalati szintű biztonságot és dedikált támogatást kínál. A kreatív rugalmasság és a vállalati megbízhatóság közötti egyensúly miatt ez az egyik legerősebb alternatíva a Builder.io-hoz azok számára, akik pixel-tökéletes dizájnt szeretnének, anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a fejlesztési teljesítmény terén.

A Webflow legjobb funkciói

Drag-and-drop vizuális felület a kódolás nélküli, reszponzív weboldalak készítéséhez

Beépített tartalomkezelő rendszer blogokhoz, termékkatalógusokhoz és dinamikus adatokhoz

Egyedi kódbeágyazás és API-integráció a fejlett funkcionalitás érdekében

A platformba beépített szolgáltatások: tárhely, SEO eszközök és teljesítményoptimalizálás.

Együttműködési eszközök, amelyek lehetővé teszik a tervezők, marketingesek és fejlesztők zökkenőmentes együttműködését

A Webflow korlátai

Az új felhasználók számára a meredek tanulási görbe a fejlett funkcióknak köszönhető.

A költségek gyorsan emelkedhetnek a projektek méretezése vagy a fejlett tervek használata esetén.

Egyes alternatívákhoz képest korlátozott támogatás a többnyelvű vagy lokalizációs munkafolyamatokhoz.

Webflow árak

Ingyenes

Alap: 18 USD/hó

CMS: 29 USD/hó

Üzleti: 49 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Webflow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (550+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Webflow-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik :

A Webflow meglepően egyszerűvé teszi a webdesign és a webfejlesztést anélkül, hogy feláldozná a mélységet és a funkciókat, amelyekre szükség van a teljesen egyedi megoldásokat kereső fejlesztőknek.

A Webflow meglepően egyszerűvé teszi a webdesign és a webfejlesztést anélkül, hogy feláldozná a mélységet és a funkciókat, amelyekre szükség van a teljesen egyedi megoldásokat kereső fejlesztőknek.

🔎 Tudta? Az első weboldal, amelyet Tim Berners-Lee hozott létre 1991-ben, lényegében egy egyszerű tartalomkezelő oldal volt, amely elmagyarázta, mi is az a World Wide Web és hogyan kell használni. Három évtizeddel később már vizuálisan is megtervezhet responsív, interaktív weboldalakat – kézi kódolás nélkül.

4. Contentful (A legjobb vállalati szintű headless CMS)

via Contentful

A Contentful az egyik legelismertebb headless CMS platform, amelyet nagy szervezetek és vállalkozások komplex tartalomkezelési igényeinek kielégítésére terveztek. A vizuális drag-and-drop alternatíváktól eltérően a strukturált adatokra, a moduláris komponensekre és a robusztus integrációs képességekre összpontosít, így ideális megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek különböző eszközökön és e-kereskedelmi platformokon kell méretezniük a digitális élményeket.

API-first megközelítésével a Contentful teljes ellenőrzést biztosít a fejlesztőknek a tartalomszolgáltatás felett, míg a szerkesztők intuitív felületet kapnak a tartalom létrehozásához, kezeléséhez és közzétételéhez. Széles körben alkalmazzák azok a globális csapatok, amelyeknek zökkenőmentes együttműködésre, erős irányításra és a munkafolyamatok nagy léptékű összehangolására van szükségük.

A Contentful emellett fejlett vállalati csomagokat is kínál, például szerepkörökön alapuló hozzáférést, dedikált támogatást és fokozott biztonságot – mindezek elengedhetetlenek a nagyvállalatok számára, amelyek kritikus fontosságú webes projekteket futtatnak.

A Contentful legjobb funkciói

Rugalmas tartalommodellezés moduláris komponensekkel a strukturált digitális élmény érdekében

API-first architektúra REST-tel és GraphQL-lel a skálázható integráció érdekében

Vállalati szintű szervezetek számára alkalmas szerepkörök, jogosultságok és irányítási ellenőrzések

Erős lokalizációs funkciók a többnyelvű tartalmak régiók közötti kezeléséhez

Alkalmazáskeretrendszer és piactér a funkcionalitás bővítéséhez pluginokkal

A Contentful korlátai

Kisebb csapatok számára, amelyek nem rendelkeznek dedikált fejlesztőkkel, bonyolultnak tűnhet.

Egyes értékelők megjegyzik, hogy a szerkesztőknek többet kell tanulniuk, mint az egyszerűbb vizuális platformok esetében.

Az árak jelentősen emelkedhetnek a tartalom, a felhasználók és az API-hívások növekedésével.

A Contentful árai

Ingyenes

Lite: 300 USD/hó

Prémium: Egyedi árazás

Tartalomértékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a Contentfulról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Intuitív felhasználói felülete lehetővé teszi a tartalomszerkesztők számára, hogy függetlenül dolgozzanak, míg a fejlesztők élvezhetik a bármely front-end keretrendszerrel való integráció rugalmasságát.

Intuitív felhasználói felülete lehetővé teszi a tartalomszerkesztők számára, hogy függetlenül dolgozzanak, míg a fejlesztők élvezhetik a bármely front-end keretrendszerrel való integráció rugalmasságát.

📚 Olvassa el még: Ingyenes tartalomtérkép-sablonok a tartalomstratégiájának megtervezéséhez

5. Storyblok (A legjobb moduláris tartalomblokkokhoz)

via Storyblok

A Storyblok egy fej nélküli CMS, amelyet fejlesztők és tartalomcsapatok számára egyaránt terveztek. Moduláris komponensekkel tűnik ki, amelyek vizuális felületet biztosítanak a szerkesztőknek a tartalom valós idejű kezeléséhez, miközben a fejlesztőknek az API-first rendszer rugalmasságát nyújtja. Ezért kiváló választás azoknak a szervezeteknek, amelyek egyensúlyt szeretnének teremteni a kreatív szabadság és a strukturált tartalomkezelés között.

A rendszer újrafelhasználható tartalomblokkokra épül, amelyek segítségével a csapatok gyorsabban tervezhetnek, hozhatnak létre és méretezhetnek webhelyeket és e-kereskedelmi platformokat. A szerkesztők drag and drop módszerrel mozgathatják az összetevőket, miközben a változásokat azonnal megtekinthetik különböző eszközökön, ezáltal csökkentve a szűk keresztmetszeteket és biztosítva a tartalom konzisztenciáját. Eközben a fejlesztők integrálhatják a Storyblokot olyan népszerű keretrendszerekkel, mint a Next.js, a Nuxt és a React, hogy skálázható projekteket hozzanak létre.

Nagyvállalatok számára a Storyblok fejlett vállalati funkciókat kínál, többek között szerepkörökön alapuló hozzáférést, munkafolyamat-jóváhagyásokat és többnyelvű lokalizációt, megkönnyítve ezzel a globális tartalomkezelés nagyméretű műveleteinek irányítását.

A Storyblok legjobb funkciói

Vizuális szerkesztő valós idejű előnézettel a zökkenőmentes szerkesztés és közzététel érdekében

Moduláris tartalomblokkok újrafelhasználható komponensekhez több oldalon és webhelyen keresztül

Beépített munkafolyamat- és jóváhagyási rendszer a hatékony együttműködés érdekében

Hatékony API-integráció népszerű keretrendszerekkel és e-kereskedelmi platformokkal

Erős lokalizációs támogatás a globális tartalomszolgáltatáshoz

A Storyblok korlátai

Az interfész bonyolultnak tűnhet azoknak az új felhasználóknak, akik nem ismerik a moduláris tartalomkezelést.

A fejlett funkciók egyedi beállítást igényelhetnek, ami megnöveli a kisebb csapatok számára a komplexitást.

Az árak a használattal arányosan emelkednek, ami növekvő szervezetek számára kihívást jelenthet.

A Storyblok árai

Starter: Ingyenes

Növekedés: 99 USD/hó

Growth Plus: 349 USD/hó

Prémium és Elite csomagok: Egyedi árak

Storyblok értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a Storyblokról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik :

A Storyblok teljesítményével és megbízhatóságával tűnik ki. A platform rendkívül könnyen kezelhető, még az új felhasználók számára sem jelent nagy tanulási görbét.

A Storyblok teljesítményével és megbízhatóságával tűnik ki. A platform rendkívül könnyen kezelhető, még az új felhasználók számára sem jelent nagy tanulási görbét.

🧠 Érdekesség: A moduláris tervezés koncepciója eredetileg az építészetből származik, ahol cserélhető modulokat használtak az építkezés felgyorsítására. Ma ugyanez az elv biztosítja a hatékonyságot a webfejlesztés területén.

6. Framer (A legjobb gyors prototípus-készítéshez és webhely-létrehozáshoz)

via Framer

A Framer eredetileg prototípus-készítő eszközként indult a tervezők számára, de mára egy teljes értékű weboldal-készítővé fejlődött, amely ötvözi a vizuális tervezés szabadságát a gyártásra kész kimenettel. Kiváló Builder.io alternatíva azoknak a csapatoknak, akik gyors átállást szeretnének a koncepciótól az élő weboldalig, anélkül, hogy bonyolult kódolással kellene foglalkozniuk.

Intuitív vizuális felületének köszönhetően a felhasználók egyszerűen, drag-and-drop módszerrel tervezhetnek interaktív oldalakat és komponenseket, miközben lehetőségük van egyedi kódok hozzáadására a fejlett funkcionalitás érdekében. Ez az egyensúly teszi a Framert különösen hasznossá azoknak a fejlesztőknek és tervezőknek, akik olyan projektekben működnek együtt, ahol mind a sebesség, mind a kifinomultság elengedhetetlen.

A Framer integrálható a népszerű e-kereskedelmi platformokkal is, és támogatja a különböző eszközökhöz igazodó reszponzív elrendezéseket, biztosítva ezzel a digitális jelenlét konzisztenciáját. Beépített tárhelyszolgáltatással, SEO funkciókkal és elemzésekkel egy olyan átfogó megoldást kínál, amely segít a szervezeteknek a létrehozási és közzétételi munkafolyamatok racionalizálásában.

A Framer legjobb funkciói

Drag-and-drop vizuális felület animációk és interaktív komponensek támogatásával

Lehetőség egyedi kód hozzáadására a komplexebb funkciókhoz

Reszponzív tervezőeszközök, amelyek zökkenőmentesen adaptálják a weboldalakat az eszközökhöz

Integrációk e-kereskedelmi és marketing platformokkal a kapcsolódó munkafolyamatokhoz

Beépített tárhely és elemzés a teljes fejlesztési folyamat számára

A Framer korlátai

A kezdők számára meredekebb tanulási görbe, mint az egyszerűbb alternatívák esetében

Korlátozott skálázhatóság nagyobb vállalatok számára, amelyek komplex tartalomkezelési igényekkel rendelkeznek.

A kód felülírásához hasonló fejlett funkciókhoz technikai szakértelemre lehet szükség.

A Framer árai

Ingyenes

Alap: 15 USD/hó

Pro: 45 USD/hó

Ár: 100 USD/hó

Vállalati

Framer értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Framerről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így vélekedik :

A felhasználói felület és a felhasználói élmény nagyon jó, ami megkönnyíti a weboldal készítését. A marketingcsapat mindössze egy hónap alatt elkészítette a weboldalt, az integrációk egyszerűek, integráltuk a Google Analytics-szel, a cal.com-mal stb.

A felhasználói felület és a felhasználói élmény nagyon jó, ami megkönnyíti a weboldal készítését. A marketingcsapat mindössze egy hónap alatt elkészítette a weboldalt, az integrációk egyszerűek, integráltuk a Google Analytics-szel, a cal.com-mal stb.

📚 Olvassa el még: A legjobb tartalomkezelő rendszerek példái

7. Strapi (A legjobb nyílt forráskódú, headless CMS rugalmassághoz)

via Strapi

A Strapi egy nyílt forráskódú headless CMS, amely a fejlesztőknek és a csapatoknak teljes tulajdonjogot biztosít a tartalomkezelési munkafolyamatok felett. A zárt platformokkal ellentétben ez egy önállóan üzemeltetett rendszer, ami azt jelenti, hogy teljes ellenőrzést biztosít az adatok, a biztonság és az egyéni konfigurációk felett, így kedvelt választás azoknak a szervezeteknek, amelyeknek speciális megfelelési vagy skálázhatósági igényeik vannak.

A Strapi segítségével moduláris komponenseket hozhat létre, rugalmas tartalomtípusokat definiálhat, és REST vagy GraphQL API-kon keresztül bármilyen front-end keretrendszerhez csatlakozhat. Támogatja a modern e-kereskedelmi platformokkal, harmadik féltől származó eszközökkel és egyedi alkalmazásokkal való integrációt, így rendkívül jól alkalmazkodik különböző projektekhez.

Nagyvállalatok számára a Strapi egy vállalati csomagot kínál, amely szerepkörökön alapuló jogosultságokat, SSO-t, auditnaplókat és dedikált támogatást tartalmaz, így biztosítva, hogy még a komplex munkafolyamatok is biztonságosan kezelhetők legyenek nagy léptékben.

A Strapi legjobb funkciói

Nyílt forráskódú keretrendszer, teljes testreszabási lehetőséggel a tartalomtípusok és komponensek tekintetében.

REST és GraphQL API-k a több front-end platformmal való egyszerű integrációhoz

Saját tárhely opció az infrastruktúra és a biztonság teljes ellenőrzéséhez

Erős közösség és plugin-ökoszisztéma a funkciók bővítéséhez

Többnyelvű és lokalizációs támogatás a globális tartalomszolgáltatáshoz

A Strapi korlátai

A hosztolt alternatívákhoz képest több beállítást és karbantartást igényel.

Egyes funkciók, például a fejlett RBAC és SSO, csak az enterprise szintű csomagban érhetők el.

A nem technikai felhasználóknak nehezebb lehet a tanulási folyamat.

Strapi árak

CMS

Ingyenes

Növekedés: 45 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Felhő

Ingyenes

Alapvető: 15 USD/projekt havonta

Pro: 75 USD/projekt havonta

Skálázhatóság: 375 USD/hó

Strapi értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Strapi-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A Strapi hihetetlenül egyszerűvé teszi a tartalomvezérelt alkalmazások létrehozását, testreszabását és méretezését. Imádom a rugalmasságát, az intuitív adminisztrációs panelt és azt, hogy modern technológiákkal, például Node.js-sel készült.

A Strapi hihetetlenül egyszerűvé teszi a tartalomvezérelt alkalmazások létrehozását, testreszabását és méretezését. Imádom a rugalmasságát, az intuitív adminisztrációs panelt és azt, hogy modern technológiákkal, például Node.js-sel készült.

💡 Profi tipp: Nyílt forráskódú CMS-beállítások esetén időben tervezze meg a tárhely és a méretezési stratégiát. Az önállóan üzemeltetett megoldások gyakran igényelnek infrastruktúra-kezelést, de páratlan rugalmasságot és ellenőrzést biztosítanak a tartalom és a munkafolyamatok felett.

8. Prismic (A legjobb marketingorientált tartalomkezeléshez)

via Prismic

A Prismic egy headless CMS, amelyet marketingcsapatok számára terveztek. Célja, hogy a tartalomkészítést és -közzétételt egyszerűvé tegye, miközben a fejlesztőknek az API-first rendszer rugalmasságát kínálja. Szelet alapú szerkesztőjével a felhasználók több oldalon újra felhasználható komponenseket hozhatnak létre, így a marketingesek kódírás nélkül, egységes vizuális felületen frissíthetik és kezelhetik a weboldalakat.

A Prismic kiválóan alkalmas olyan együttműködési helyzetekben, ahol a marketing és a fejlesztő csapatoknak szorosan együtt kell működniük. A marketingesek valós időben ütemezhetik és előnézetben megtekinthetik a tartalmi kampányokat, míg a fejlesztők strukturált tartalmi modelleket határoznak meg és API-kkal bővítik a funkcionalitást. Ezért ez egy kiváló választás azoknak a szervezeteknek, amelyek a tartalomkezelés egyszerűsítésére törekednek , anélkül, hogy feladnák a bővíthetőséget.

Nagyvállalatok számára a Prismic vállalati csomagja fokozott biztonságot, dedikált támogatást és fejlett publikálási munkafolyamatokat tartalmaz, segítve a globális csapatokat a különböző eszközök és régiók közötti irányítás és konzisztencia fenntartásában.

A Prismic legjobb funkciói

Szelet alapú tartalomszerkesztő újrafelhasználható komponensekhez több oldalon keresztül

Valós idejű előnézetek és ütemezés marketingkampányokhoz

REST és GraphQL API-k a front-end platformokkal való rugalmas integrációhoz

Többnyelvű lokalizációs funkciók nemzetközi szervezetek számára

Egyszerű vizuális felület a marketingesek számára a tartalom gyors létrehozásához és frissítéséhez

A Prismic korlátai

Korlátozott tervezési rugalmasság a fejlesztőkre összpontosító alternatívákhoz képest

A nem technikai felhasználók számára a szeletalapú szerkesztő eleinte kevésbé intuitív lehet.

A fejlett funkciók és a skálázhatóság magasabb szintű csomagokat igényelnek.

Prismic árak

Ingyenes

Közepes: 180 USD/hó

Platinum: 750 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Prismic értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Prismicről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így vélekedik :

Több modern fejlesztői webkönyvtár használatával könnyen megvalósítható a portfólióm testreszabása! – Az, hogy egyedi oldaltípusokat és egyedi UI-blokkokat lehet létrehozni, olyan érzést kelt, mintha ez a WordPress React-verziója lenne, nagyon könnyen integrálható!

Több modern fejlesztői webkönyvtár használatával könnyen megvalósítható a portfólióm testreszabása! – Az, hogy egyedi oldaltípusokat és egyedi UI-blokkokat lehet létrehozni, olyan érzést kelt, mintha ez a WordPress React-verziója lenne, nagyon könnyen integrálható!

📚 Olvassa el még: A legjobb tartalomírási sablonok a folyamat racionalizálásához

9. Plasmic (A legjobb komponensvezérelt tervezéshez)

via Plasmic

A Plasmics egy vizuális fejlesztési platform, amely segít a csapatoknak áthidalni a tervezés és a kódolás közötti szakadékot. A hagyományos CMS eszközöktől eltérően a újrafelhasználható komponensek létrehozására és azok közvetlen integrálására összpontosít modern fejlesztési keretrendszerekbe, mint például a React, Next.js és Vue. Ez különösen hasznos azoknak a fejlesztőknek, akik finomhangolást szeretnének anélkül, hogy elveszítenék a vizuális felület sebességét.

A Plasmic segítségével a tervezők vizuálisan hozhatnak létre és szerkeszthetnek oldalakat, míg a fejlesztők API-integrációval és egyedi funkciókkal kapcsolódhatnak ugyanahhoz a projekthez. Komponensvezérelt megközelítése biztosítja a webhelyek és alkalmazások közötti konzisztenciát, segítve a szervezeteket a digitális élmények hatékony méretezéseben.

Nagyvállalatok számára a Plasmic fejlett vállalati tervezeteket kínál szerepkörökön alapuló hozzáféréssel, erősebb biztonsággal és dedikált támogatással, így megbízható megoldást nyújt a kritikus fontosságú projektekhez.

A Plasmics legjobb funkciói

Komponensvezérelt tervezés újrafelhasználható modulokhoz különböző projektekben

Zökkenőmentes integráció a React, Next.js, Vue és más keretrendszerekkel

Vizuális szerkesztő tartalomkészítéshez, fejlesztői szintű rugalmassággal

API-first architektúra külső adatforrásokhoz való csatlakozáshoz

Együttműködési eszközök a tervezési és fejlesztési csapatok összehangolásához

Plasmic korlátai

A teljes funkcionalitás kihasználásához technikai szakértelem szükséges.

A technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára kevésbé kezdőbarát, mint az egyszerűbb alternatívák.

A fejlett funkciók kisebb szervezetek számára túl bonyolultnak tűnhetnek.

Plasmic árak

Ingyenes

Starter: 49 USD/hó

Pro: 129 USD/hó

Skálázhatóság : 499 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Plasmic értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Plasmicról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik :

A Plasmics forradalmi változást hozott a low-code fejlesztés világában. Nemcsak áttöri a low-code korlátait, hanem teljesen fel is számolja azokat, olyan platformot kínálva, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy soha nem látott sebességgel készítsenek termelésre alkalmas alkalmazásokat és weboldalakat.

A Plasmics forradalmi változást hozott a low-code fejlesztés világában. Nemcsak áttöri a low-code korlátait, hanem teljesen fel is számolja azokat, olyan platformot kínálva, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy soha nem látott sebességgel készítsenek termelésre alkalmas alkalmazásokat és weboldalakat.

A Plasmics forradalmi változást hozott a low-code fejlesztés világában. Nemcsak áttöri a low-code korlátait, hanem teljesen fel is számolja azokat, olyan platformot kínálva, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy soha nem látott sebességgel készítsenek termelésre alkalmas alkalmazásokat és weboldalakat.

📚 Olvassa el még: A legjobb intranetes CMS szoftvermegoldások, amelyeket érdemes kipróbálni

10. Podia (A legjobb alkotók és digitális termékekkel foglalkozó vállalkozások számára)

via Podia

A Podia független alkotók, oktatók és kisvállalkozások számára készült, akik egy all-in-one platformot szeretnének digitális termékek létrehozásához, marketingjéhez és értékesítéséhez. A hagyományos headless CMS platformokkal ellentétben a Podia az online értékesítés egyszerűsítésére összpontosít, így ideális azoknak a felhasználóknak, akik több alkalmazás használata nélkül szeretnék kezelni a tartalmakat, tanfolyamokat, tagságokat és webáruházakat.

Tiszta vizuális felületével a Podia lehetővé teszi weboldalak létrehozását, online áruházak beállítását és a tartalom munkafolyamatok gyors kezelését. Digitális termékeket tölthet fel, multimédiás elemeket ágyazhat be és testreszabhatja az oldalakat a márkájához, anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnia kellene. Azok számára, akik az e-kereskedelemre támaszkodnak az ügyfeleikkel való kapcsolattartáshoz, a Podia mindent egyszerűsít a fizetéstől a szállításig.

Az alapszintű igényeken túlmutató szervezetek számára a Podia többszintű árazási tervezeteket és támogatást kínál, hogy megfeleljen a különböző speciális igényeknek, a hobbi projektekektől a skálázható digitális vállalkozásokig.

A Podia legjobb funkciói

All-in-one platform tanfolyamokhoz, tagságokhoz és digitális termékek értékesítéséhez

Weboldal-készítő testreszabható oldalakkal, kódolás nélkül

Integrált fizetési rendszer biztonsági és fizetési feldolgozási funkciókkal

E-mail marketing és automatizálási eszközök az ügyfelek ápolásához

Közösségi funkciók a közönség közvetlen bevonására

A Podia korlátai

Kevésbé alkalmas komplex tartalomkezelési igényekkel rendelkező nagyvállalatok számára.

A tervezés testreszabása korlátozott a teljes fejlesztési platformokhoz képest.

Nem ideális nagyon technikai projektekhez vagy kiterjedt integrációt igénylő alkalmazásokhoz.

Podia árak

Podia Email : Ingyenes

Mover: 39 USD/hó

Shaker: 89 USD/hó

Podia értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Podia-ról a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

Imádok kurzusokat és digitális termékeket hosztolni a Podia-n. Felhasználóbarát felülete megkönnyíti a beállítást és a szerkesztést, ahogy üzleti igényeim változnak.

Imádok kurzusokat és digitális termékeket hosztolni a Podia-n. Felhasználóbarát felülete megkönnyíti a beállítást és a szerkesztést, ahogy üzleti igényeim változnak.

A megfelelő Builder.io alternatíva megtalálása a csapatának

A Sanity, Contentful és Strapi fej nélküli CMS-platformoktól a Podia-hoz hasonló, alkotóknak szánt eszközökig, a Builder.io alternatíváinak választéka bőséges. A legfontosabb, hogy a platform funkciói illeszkedjenek a csapat munkafolyamataiba, technikai kényelméhez és növekedési céljaihoz – függetlenül attól, hogy ez a létrehozás sebességét, robusztus integrációs képességeket vagy vállalati szintű skálázhatóságot jelent-e.

Ha olyan megoldást keres, amely egy helyen egyesíti a tartalomkezelést, az együttműködést és az AI-alapú munkafolyamatokat, akkor a ClickUp a legjobb választás. A ClickUp Docs, a ClickUp Chat, a ClickUp Automations és a használatra kész ClickUp Content Management Template segítségével gyorsabban tervezhet, építhet és kezelhet projekteket – anélkül, hogy eszközök között kellene váltania.

🚀 Regisztráljon még ma ingyen, és nézze meg, hogyan tudja a ClickUp egyszerűsíteni tartalom-munkafolyamatait az ötlettől a bevezetésig.