A 10 legjobb intranetes CMS szoftvermegoldás, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni

Ha a munkahelyén inkább káosz uralkodik, mint együttműködés, akkor itt az ideje a változásnak.

A megfelelő intranetes tartalomkezelő rendszer átalakíthatja a szervezet kommunikációját, együttműködését és információkezelését.

A megfelelő CMS kiválasztása azonban nem csak az együttműködési problémák megoldásáról szól.

Az IT-vezetőknek olyan eszközökre van szükségük, amelyek működnek, a HR-vezetők olyan platformokat akarnak, amelyeket a munkavállalók ténylegesen használnak, a döntéshozók pedig olyan eszközöket igényelnek, amelyek az első naptól megtérülnek.

Ha bármelyik ismerősnek tűnik, mi segítünk. 🤝

Összegyűjtöttük a legjobb intranetes CMS szoftvermegoldásokat, hogy segítsünk megszüntetni a káoszt és növelni a termelékenységet. De mielőtt rátérnénk erre, nézzük meg, hogyan válasszuk ki a szükségleteinknek leginkább megfelelő eszközt.

Mit kell keresnie egy intranetes CMS szoftverben?

Az intranetes CMS szoftvernek nem csupán „léteznie” kell a szervezetében – aktívan javítania kell a csapatok közötti kommunikációt, központosítania kell a munkafolyamatokat, és megbízható, egyetlen forrásként kell szolgálnia.

Íme, mire kell figyelnie, hogy CMS-je valódi értéket nyújtson:

Könnyű használat: Válasszon egy intuitív felülettel rendelkező platformot, amely minimális képzést igényel, és egyszerű használatot biztosít az alkalmazottai számára.

Testreszabási lehetőségek: Válasszon olyan rendszert, amely a szervezet márkájához, munkafolyamataikhoz és követelményeihez igazodik, anélkül, hogy bonyolult kódolásra lenne szükség.

Zökkenőmentes integráció: Biztosítsa a kompatibilitást olyan eszközökkel, mint a Microsoft 365, a Google Workspace, a Slack és más üzleti alkalmazások.

Robusztus keresési funkciók: Válassza a fejlett keresési funkciókat a dokumentumok, hirdetmények és csapatforrások gyors megtalálásához.

Együttműködési funkciók: Válasszon olyan eszközt, amely zökkenőmentessé teszi a valós idejű kommunikációt, a projektmenedzsmentet és a fájlmegosztást.

Tartalomkezelés: Használjon olyan platformot, amely központosítja a dokumentumok tárolását verziókezeléssel, jogosultságokkal és egyszerű közzététellel a belső frissítésekhez.

Biztonság és megfelelőség: Válasszon olyan megoldást, amely beépített titkosítással, felhasználói hozzáférés-vezérléssel és szabályozási megfelelőséggel rendelkezik.

Több eszközön működő funkcionalitás: Fektessen be egy olyan intranetes CMS-be, amely minden eszközön – laptopokon, asztali számítógépeken, okostelefonokon – működik, és lehetővé teszi csapata számára a könnyű használatot.

A 10 legjobb intranetes CMS szoftvermegoldás

Íme egy összefoglaló a legjobb tartalomkezelő eszközökről, amelyek kiváló intranetes platformok a belső erőforrások szervezéséhez. Akár kisvállalkozást, akár nagyvállalatot vezet, ezek az eszközök többféle igényt is kielégítenek.

1. ClickUp (A legjobb CMS intranetes együttműködéshez és munkafolyamat-kezeléshez)

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egy all-in-one CMS intranetes megoldást tartalmaz. A ClickUp tudásmenedzsmentjével minden, amire a csapatának szüksége van, egy helyen található.

A ClickUp Docs segítségével egyszerűbbé válik az együttműködés, mivel több csapattag is egyszerre szerkesztheti a dokumentumokat. A beépített Docs Hub könnyű hozzáférést biztosít az összes munkaterületi tartalomhoz, a verziókezelés pedig garantálja, hogy semmi ne vesszen el.

A ClickUp Docs segítségével valós időben együttműködhet csapatával a vállalati irányelvek, a munkahelyi wikik és egyéb témákban.

A kommunikáció is központosított a ClickUp Chat segítségével, amely közvetlenül a munkaterületbe van beépítve. Ezzel nincs szükség platformok közötti váltogatásra, és helyet biztosít a fájlmegosztáshoz, csatornák létrehozásához, valamint célzott beszélgetésekhez @említésekkel vagy szálakba rendezett megjegyzésekkel.

Jelölje meg a problémákat, küldjön frissítéseket, és jelölje meg csapattársait a ClickUp Workspace-be beépített ClickUp Chat megoldás segítségével.

Ezenkívül a csevegési beszélgetések konkrét feladatokhoz vannak rendelve, így a kontextus mindig elérhető marad. A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense működteti a Chat AI összefoglalóját, hogy gyorsabban felzárkózhasson a szálakhoz!

És nem csak csevegésről van szó. Tegyen fel kérdéseket a ClickUp Brainnek vagy kérjen konkrét frissítéseket a projektekről, hogy azonnali betekintést nyerjen, vagy használja a ClickUp Connected Search funkcióját, hogy még a csatlakoztatott harmadik féltől származó eszközökből is előkeresse az elveszett fájlokat!

Ezenkívül a ClickUp feladatkezelő eszközei előre elkészített automatizálási receptekkel segítik a munkafolyamatok testreszabását, így a projektmenedzsmentet az Ön igényeihez igazíthatja. Külső célokra a platform ügyfélportál szoftverként működik, amely megosztott listákat, irányítópultokat és nyilvános dokumentumnézeteket kínál.

Készítsen feladatokat közvetlenül a dokumentum szövegéből, rendeljen hozzá csapattagokat, és tartson mindent összekapcsolva a munkafolyamatán belül a ClickUp intranetes megoldásainak segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Hierarchikus tartalomszervezés térségek, mappák, listák és feladatok segítségével a részletes nyomon követés érdekében (kicsi és nagyvállalati szintű csapatok számára egyaránt méretezhető)

Valós idejű együttműködési dokumentumok gazdag szerkesztési lehetőségekkel, jogosultsági beállításokkal (beleértve a vendéghozzáférést) és a dokumentumok közvetlen feladatokhoz való kapcsolásának lehetőségével.

AI-alapú projektmenedzsment a ClickUp Brain segítségével, amely összekapcsolt keresést kínál dokumentumok, wikik, feladatok és megjegyzések között, valamint projektösszefoglalókat és több mint 50 műveletet és triggert.

A ClickUp korlátai

Egyes fejlett testreszabási funkciók technikai ismereteket igényelnek.

Bizonyos speciális harmadik féltől származó eszközök csatlakoztatása megoldásokat igényelhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért felhasználónként.

ClickUp értékelések és vélemények

A ClickUp a vállalkozásunk középpontja – a legfontosabb üzleti menedzsment platformunk. Sikerült egyetlen rendszerbe összevonni az együttműködésünket és a jelentéskészítést, így csapatunk átláthatja a munkánkat, ügyfeleink pedig azt, hogy mit teszünk az üzletükért.

A ClickUp a vállalkozásunk középpontja – a legfontosabb üzleti menedzsment platformunk. Sikerült egyetlen rendszerbe összevonni az együttműködésünket és a jelentéskészítést, így csapatunk átláthatja a munkánkat, ügyfeleink pedig azt, hogy mit teszünk az üzletükért.

2. SharePoint (A legjobb vállalati szintű együttműködéshez és Microsoft 365 integrációhoz)

a SharePoint segítségével

A Microsoft SharePoint egyesíti a projektmenedzsmentet és a vállalati intranetet, így interaktív digitális munkaterületeket hozzon létre a modern kommunikációs igényeknek megfelelően. Mint vállalati szintű intranetes szoftver, elősegíti a csapatok közötti együttműködést azáltal, hogy központosítja a megosztott erőforrásokhoz és munkafolyamatokhoz való hozzáférést.

A platform ideális nagy szervezetek vagy már a Microsoft ökoszisztémába befektető vállalkozások számára.

A SharePoint legjobb funkciói

Kollaboratív webhelystruktúrák , amelyek különböző fájltípusokat, fejlett tárolási lehetőségeket és különböző részlegek számára testreszabott munkaterületeket támogatnak.

Egyszerű Microsoft 365 integráció , amely biztosítja a natív kompatibilitást a Teams, Outlook, OneDrive és Power Platform alkalmazások között.

Fejlett dokumentumkezelés, beleértve a központi tartalomközpontot, a verziókezelést és a részletes fájlkövetést.

A SharePoint korlátai

A platform kiterjedt ismereteket igényel a metaadatok implementálásáról, hogy nagy mennyiségű információt tartalmazó könyvtárakat lehessen strukturálni.

Ha nem kezelik megfelelően, a SharePoint zavaros és rendezetlen lehet, ami megnehezíti a felhasználók számára a szükséges információk megtalálását.

SharePoint árak

SharePoint (1. csomag): 5 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Copilot: 30 USD/hó felhasználónként

SharePoint értékelések és vélemények

G2: 4/5 (8400+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 5200 értékelés)

3. Plone (A legjobb nyílt forráskódú, biztonságos és testreszabható intranetes megoldásokhoz)

via Plone

A Plone egy nyílt forráskódú CMS, amelyet testreszabható intranetes megoldásokhoz fejlesztettek ki. Különböző módon telepítheti, akár teljes CMS-ként, headless CMS ként, akár React-alapú frontendként. Még a REST API-kon keresztül történő egyedi fejlesztéseket is támogatja.

Meg fogja tapasztalni, hogy a Plone kiválóan alkalmas kormányzati szervek, iskolák és nonprofit szervezetek számára.

A Plone legjobb funkciói

Vállalati szintű biztonság , amely részletes felhasználói jogosultságokkal, szerepkörökön alapuló hozzáféréssel és a WCAG 2. 0/Section 508 előírásoknak való megfeleléssel erős védelmet biztosít.

Testreszabható munkafolyamatok felülvizsgálati folyamatokkal, több felhasználói szerepkörrel és tartalomközzétételi vezérlőkkel, skálázható kialakítással.

Fejlett integráció, amely elősegíti a zökkenőmentes kapcsolatot az Active Directory-vel, az LDAP-vel, valamint a CRM-ekkel, a Salesforce-szal és az Oracle-lel való kompatibilitást.

A Plone korlátai

A kezdőknek általában meredek a tanulási görbe

A gyorsítótár javításra szorul, mivel több órát vesz igénybe a figyelemmel kísérése és tisztítása.

Plone árak

Ingyenes licenc kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célokra

Plone értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

⚡Tudta-e: A Plone a világszerte legnépszerűbb nyílt forráskódú projektek 2%- ába tartozik.

4. Concrete CMS (A legjobb rugalmas webtartalom-kezeléshez és digitális funkciókhoz)

via Concrete CMS

A Concrete CMS egy nyílt forráskódú eszköz, amely megkönnyíti a digitális tartalom kezelését a nem technikai felhasználók számára. Platformfüggetlen beállításával zökkenőmentesen fut Windows, macOS és Linux rendszereken.

A szoftver moduláris felépítése lehetővé teszi a tartalom közvetlen szerkesztését a weboldalon.

Akár kreatív ügynökség, akár kisvállalkozás, ez az eszköz segít Önnek a tartalom gyors létrehozásában és közzétételében, fejlesztő bevonása nélkül.

A Concrete CMS legjobb funkciói

Személyre szabott tartalom az egyes részlegek számára testreszabott irányítópultok, szerepkörökön alapuló célzás és dinamikus terjesztés révén.

Fejlett biztonsági infrastruktúra részletes hozzáférés-vezérléssel, SSO integrációval és a vállalati szabványoknak való megfeleléssel.

Skálázható webhelykezelés központi irányítópult, egységes márkaépítés, többnyelvű támogatás és szabványosított jóváhagyási munkafolyamatok segítségével.

A CMS konkrét korlátai

Mint sok nyílt forráskódú projekt esetében, a dokumentáció elmarad a kódtól.

A platformnak több kiegészítőre és témára van szüksége a piacon.

Konkrét CMS árak

Starter: 4,99 USD/hó

Üzleti: 19 USD/hó 5 webhelyszerkesztőnként

Egyedi SLA: Egyedi árazás

Konkrét CMS értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

5. Intrexx (A legjobb üzleti folyamatok automatizálására és digitális munkahelyi műveletekre)

via Intrexx

Az Intrexx egy alacsony kódszintű platform, amely segít webalkalmazások létrehozásában és kezelésében különböző környezetekben. Tökéletes nagyvállalatok számára, amelyeknek portálra vagy közösségi intranetes platformra van szükségük, és több nyelvet támogat, hogy a dolgok rugalmasak maradjanak.

Az Intrexx legjobb funkciói

Munkafolyamat-automatizálás drag-and-drop folyamattervezővel, eseményalapú triggerekkel és testreszabható logikával.

Fejlett adatintegráció SQL és Oracle több adatbázisokkal való szinkronizáláshoz, valamint harmadik féltől származó API-k és automatikus indexelés

Rugalmas alkalmazásfejlesztés alacsony kódszükségletű eszközökkel, osztályspecifikus egyedi alkalmazásokkal és gyors prototípus-készítéssel.

Az Intrexx korlátai

A hibakeresési és tesztelési funkciók fejlesztésre szorulnak.

Kevesebb lehetőség az alkalmazás részek más megoldásokhoz való újrafelhasználására

Intrexx árak

Egyedi árazás

Intrexx értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (60 értékelés)

⚡Tudta-e: Az Intrexx mögött álló United Planet csapat a 90-es évek végén kezdte meg működését, egy olyan időszakban, amikor a vállalatok még csak kezdtek rájönni, hogyan digitalizálhatják a mindennapi üzleti folyamatokat.

6. Axero (A legjobb egyszerűsített kommunikációhoz és vállalati közösségi hálózatokhoz)

via Axero

Az Axero ötvözi a tartalomkezelő rendszereket a vállalati közösségi hálózatokkal, rugalmas megoldásokat kínálva mind a felhőalapú, mind a helyszíni telepítésekhez.

Könnyen kezelhető webhelykonfigurációival alkalmazkodik a különböző iparági igényekhez, így ideális közepes és nagy méretű szervezetek számára, amelyek felhasználóközpontú digitális megoldást keresnek.

Az Axero legjobb funkciói

Vállalati közösségi hálózat olyan funkciókkal, mint a pontalapú elkötelezettség nyomon követése, teljesítményjelvények és interaktív felhasználói profilok.

Kollaboratív munkaterületek osztályspecifikus területekkel, @említésekkel, IT-segítség nélkül történő tartalomkészítéssel és integrált naptárakkal.

Fejlett tartalomkezelés drag-and-drop feltöltés, fájlelőzmények nyomon követése, jogosultságok ellenőrzése és automatikus indexelés támogatása

Az Axero korlátai

A forráskönyvtárban elérhető sablonok közül sok elavult.

A szervezeti ábra funkció kizárólag a „ki kinek tartozik beszámolási kötelezettséggel” alapon működik; nem ábrázolja egyértelműen az osztályokat és az alosztályokat.

Axero árak

Cloud Standard, Premium, Enterprise: Egyedi árazás

Standard, Premium, Enterprise: Egyedi árazás

Helyi telepítés: Egyedi árazás

Standard, Premium, Enterprise: Egyedi árazás

Axero értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

7. Blink (A legjobb megoldás az első vonalbeli és mobil munkavállalók kommunikációjához)

via Blink

A Blink egy mobil-első platform, amelyet az egészségügy és a kiskereskedelem olyan iparágaiban dolgozó frontvonalbeli és mobil munkavállalók számára terveztek. Egy alkalmazásban egyesíti a tudásbázisokat, a kommunikációs csatornákat és az erőforrásokat (például a fizetési jegyzékeket), megkönnyítve ezzel a szétszórt csapatok közötti kapcsolattartást és együttműködést.

A Blink legjobb funkciói

Munkavállalói elkötelezettséget növelő eszközök , mint például személyre szabott tartalom-feedek, dicséretrendszerek és belső felmérések, mobil elsődleges élményt nyújtva.

Biztonságos kommunikációs infrastruktúra , amely közösségi médiából ihletett csevegőfelülettel, csoportos és privát üzenetküldéssel, multimédiás fájlmegosztással, valamint hang- és videokonferenciákkal rendelkezik.

Egységes tartalomközpont könnyű hozzáféréssel a vállalati irányelvekhez, az incidensek jelentéséhez és a digitális munkavállalói beilleszkedéshez.

Blink korlátai

A értesítések zavaróak lehetnek, ha nem megfelelően vannak beállítva.

A csevegésekben nem lehet korábbi üzeneteket keresni, és nincs archívum a küldött fájlokról/fotókról.

Blink árak

Üzleti: 4,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Blink értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (110+ értékelés)

8. MyHub Intranet (A legjobb egyszerű, kódolás nélküli digitális munkahelyi kommunikációhoz)

via MyHub Intranet

A MyHub Intranet egy kódolás nélküli platform, amely egyszerűsíti a belső vállalati kommunikációt. A kis- és középvállalkozások számára tökéletes, felhőalapú eszköz könnyen beállítható és egyedi márkajelzéssel is rendelkezik.

Rugalmas kialakításának köszönhetően egyszerűen hozzáférhető digitális munkahelyet hozhat létre, amely önkiszolgáló tudásmenedzsment rendszerként működik a csapata számára.

A MyHub Intranet legjobb funkciói

Csapatinterakciós eszközök, beleértve az azonnali szavazásokat, a felhasználói riasztásokat, a közvetlen üzenetküldést és a feladatkezelést.

Egyszerű tartalomkezelés WYSIWYG szerkesztővel, tartalom sablonokkal és korlátlan publikálási lehetőségekkel.

Részletes elemzések menedzsment jelentési lehetőségekkel, felhasználói aktivitás nyomon követéssel és tartalmi elkötelezettségre vonatkozó betekintéssel.

A MyHub Intranet korlátai

Az alkalmazásnak több funkcióra van szüksége, hogy utánozza a weboldal verzióját.

Egyes tervezési/formázási funkciók kissé nehézkesek.

MyHub Intranet árak

Egyedi árazás

MyHub Intranet értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

9. Guru (A legjobb tudásmenedzsmenthez és a szabályozott iparágakban előírt megfeleléshez)

via Guru

A Guru egy tudásbázis-szoftver, amely alkalmazkodik csapata kommunikációs igényeihez. AI-alapú eszközei központosítják és biztonságossá teszik a tudásmegosztást, miközben illeszkednek a vállalati munkafolyamatokhoz.

A kis- és középvállalkozások tudásalapú csapatai – például ügyfélszolgálat, értékesítés és HR – számára kialakított Guru a strukturálatlan adatokat betekintéssé alakítja, ezzel elősegítve az intellektuális tőke kezelését és hozzáférhetőségét.

A Guru legjobb funkciói

AI-alapú tudásmenedzsment vállalati szintű kereséssel, tartalmi javaslatokkal és GuruGPT integrációval

Tartalomellenőrzés szakértők által ellenőrzött tartalomrendszeren, megbízhatósági mutatókon és ellenőrzött szerkesztési jogosultságokon keresztül.

Intelligens elemzések a használat, a teljesítmény és a tartalom iránti érdeklődés nyomon követéséhez, AI-javaslatokkal a tartalom hatásának javításához.

Guru korlátai

A keresési funkció néha túl sok találatot ad vissza.

Nincs megfelelő funkciója nagy mennyiségű információ kezeléséhez

Guru árak

All-in-one: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Guru értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (550+ értékelés)

10. Workvivo (A legjobb az alkalmazottak elkötelezettségének és a közösségi együttműködésnek)

via Workvivo

A Workvivo egy alkalmazotti élményplatform, amely a belső kommunikációt élő, közösségi-orientált digitális munkahellyé alakítja. Felhasználóbarát felületével a Workvivo segít egy összekapcsoltabb, elkötelezettebb és együttműködőbb munkahelyi kultúra kialakításában. Ezenkívül hatékony API-integrációkat támogat, és felhőalapú architektúrán fut, ami nagyobb skálázhatóságot és rugalmasságot biztosít.

A közepes és nagy méretű szervezetek értékelni fogják a Workvivo sokoldalúságát a vállalat tulajdonában lévő tartalmak kezelésében.

A Workvivo legjobb funkciói

Fejlett elkötelezettségi eszközök , mint például a közösségi médiából ihletett tevékenységi hírcsatornák, kollégák elismerési rendszerei, jelvények és közösségi terek.

Együttműködési munkaterület érdeklődésalapú csoportokkal, alkalmazotti névjegyzékkel és integrált felmérésekkel.

Intelligens elemzési platform, amely nyomon követi a munkavállalók elkötelezettségét, méri a teljesítményt és elemzi a tartalommal való interakciót.

A Workvivo korlátai

Az eszköz folyamatos internetkapcsolatot igényel, ami nem ideális távoli vagy terepen dolgozó alkalmazottak számára.

A Workvivo nem minden eleméhez tartozik értesítés, így előfordulhat, hogy fontos frissítéseket nem vesz észre.

Workvivo árak

Üzleti terv: Egyedi árazás

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Workvivo értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (120+ értékelés)

