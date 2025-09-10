Csak azok, akik a közösségi médiában dolgoznak, ismerik a közösségi média tartalomnaptár létrehozásának és összeállításának kihívásait, amelyben minden fontos információ megtalálható.

Ezért működik olyan jól, ha mesterséges intelligenciát (AI) von be kreatív partnerként. Az AI kreatív ötletekkel egyszerűsíti a tartalomkészítési folyamatot, segít sablonok létrehozásában, és még stratégiai optimalizálásokat is javasol a következetes közzétételi ütemterv kialakításához.

Bár a népszerű AI-eszközök, mint a ChatGPT, nem helyettesítik a tapasztalt közösségi média menedzsert vagy tartalomkészítőt, de mindenképpen segíthetnek a brainstormingban és a közösségi média bejegyzések kezdeti tervezési szakaszában.

Az induláshoz itt talál egy gyakorlati útmutatót a ChatGPT segítségével történő közösségi média naptár létrehozásához. Ha pedig olyan eszközt keres, amely mindent megcsinál – a kampányok kitalálásától és a naptárhoz tartozó szövegek megírásától a posztok teljesítményével kapcsolatos betekintések megosztásáig –, olvassa el a cikket a végéig, és ismerje meg a ClickUp alkalmazást!

Hogyan készítsünk közösségi média naptárat a ChatGPT segítségével

A közösségi média naptár kézi létrehozása kimerítő lehet. A ChatGPT időt és energiát takarít meg Önnek, miközben javítja a közösségi média csatornáin elért eredményeket.

Íme, hogyan használhatja az AI-t a kreatív gazdaságban, hogy könnyedén növelje közösségi média jelenlétét:

1. lépés: Határozza meg céljait és célközönségét

Mielőtt bármit is generálna a ChatGPT, fontos, hogy erős cselekvésre ösztönző üzenetet foglaljon bele, és két dolgot tisztázzon: mit jelent Önnek a siker és kit szeretne elérni.

A „több lájk” nem valódi cél. Növelni szeretné a márka ismertségét és több kattintást szeretne elérni a termékoldalára? Hírlevélre való feliratkozásokat? Mentéseket az Instagramon?

Miután ez világos, vizsgálja meg célközönségét, és határozza meg a legfontosabb témákat. Ha nem tudja, milyen tartalmakkal interagálnak – vagy ami még rosszabb, csak találgat –, a ChatGPT nem tud segíteni releváns döntések meghozatalában, csak általánosakban.

📌 Próbálja ki: „Segítsen meghatározni a közösségi média céljait egy hírlevél-alapú bőrápolási márka számára, és írja le a Z generációs női közönség szokásait és tartalompreferenciáit.” a ChatGPT segítségével

👀 Érdekesség: Az átlagos közösségi média felhasználó naponta 300 lábnyi tartalmat görget végig, ami körülbelül a Szabadság-szobor magasságának felel meg.

2. lépés: Válassza ki azokat a platformokat, amelyek valóban értelmesek

Senki sem tud mindenhol jelen lenni, és ha megpróbálja, az általában az egész platformon gyenge minőségű tartalomhoz vezet. Gondolkodjon el kritikus szemmel, hogy mely közösségi média platformokba érdemes befektetni a termék és a közönség alapján.

Például egy B2B fintech startup nem biztos, hogy túl sok erőforrást szeretne fordítani a Reels-re; hasonlóképpen, egy helyi kávézó nem feltétlenül szorul napi LinkedIn-bejegyzésekre.

A ChatGPT segítségével felmérheti, hol tölti az idejét a közönsége, és hogyan viselkednek a különböző tartalomtípusok a különböző platformokon.

📌 Próbálja ki: „Mely platformokat érdemes előnyben részesítenie egy helyi wellness márkának, ha célközönsége főként 30–50 éves nők New Yorkban? Indokolja meg válaszát!”

📖 Olvassa el még: Ingyenes közösségi média naptár sablonok a Google Táblázatokban

3. lépés: Készítsen olyan heti tartalmi témát, amelyet valóban be tud tartani

A tartalomnaptár kidolgozása nem igényelhet heti átalakítást. Ehelyett tervezzen meg egy rugalmas struktúrát. Mondjuk „kulisszák mögött” hétfő, „ajánlások” szerda és „ajánlatok” péntek. Ez a fajta ütemezés előre láthatóságot biztosít mind a közönség, mind a belső tartalomkészítési munkafolyamat számára.

A ChatGPT segítségével konkrét tartalmi ötleteket sorolhat fel, és bejegyzéseket ütemezhet ezekhez a témákhoz, így soha nem kell nulláról kezdenie. Ebben a szakaszban kezdheti el egyensúlyba hozni a vonzó bejegyzéseket és az olyan örökzöld tartalmakat, amelyekkel később sok munkát megspórolhat.

📌 Próbálja ki: „Kérem, adjon nekem egy 4 hetes tartalmi témakeretet egy tervezőstúdió Instagram-oldalához, heti 3 posztötlettel.”

💡 Profi tipp: Nehezen tudja eldönteni, hogy a napi posztjai valóban hatékonyak-e? Végezzen közösségi média auditot, hogy felmérje, mi fontos, és kiválaszthassa, mi nem.

4. lépés: Fordítsa ötleteit használható naptárrá

Az ötletek halmaza semmit sem ér, ha nem látja, hogyan illeszkednek egymáshoz az időben és a platformokon. Kérje meg a ChatGPT-t, hogy rendezze el a dolgokat egy strukturált naptár formátumban – oszlopokkal a platform, a dátum, a felirat vázlat, a vizuális jelzés és a CTA számára.

Ez segít a csapatoknak egy hullámhosszon maradni, könnyedén kezelni a jóváhagyásokat és észrevenni a tartalmi hiányosságokat. Ha olyan eszközöket használ, mint a Notion, a ClickUp vagy akár a Google Sheets a naptár tervezéséhez, akkor a ChatGPT kimenetét közvetlenül beillesztheti.

📌 Próbálja ki: „Szervezze meg egy bútoráruház félévközi akciójának 2 hetes Facebook- és Instagram-tartalmát egy táblázatba, amely tartalmazza a képaláírásokat, a képötleteket és a CTA-kat.”

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használja az AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írás, szerkesztés és e-mailek készítését. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket, miközben megőrzi a munkaterület egészének kontextusát.

5. lépés: A műhely feliratok és vizuális iránymutatás

Ha tudja, hogyan kell jól használni a ChatGPT-t a közösségi médiában, beleértve a közvetlen üzenetek megosztásának példáit, az jelentősen befolyásolja a kapott eredmény minőségét. Kezelje a ChatGPT-t úgy, mint egy junior szövegírót.

Adja meg a bejegyzés hangvételét, kontextusát, célközönségét és célját, majd kérje meg a programot, hogy generáljon vonzó feliratokat. Szemrevaló vizuális elemekre is kérhet javaslatokat, de ne feledje, hogy ezeket csak inspirációként használja, ne pedig végleges kimenetként. Gondolkodjon újra és újra, amíg el nem éri a kívánt eredményt!

💡 Profi tipp: Az automatizált tartalomkészítés remek dolog, de mindig szerkessze a hangnemet – a ChatGPT által létrehozott tartalomnak a márkájához kell illeszkednie.

📌 Próbálja ki: „Írjon két változatot egy kávémárka új szezonális ízének játékos Instagram-feliratához, flat-lay vagy termékfotókra vonatkozó ötletekkel.”

🔎 Tudta? A Medium és a Quora közösségi platformokon az AI által generált szövegek aránya 2022 és 2024 között ~2%-ról ~37–39%-ra emelkedett.

6. lépés: Építsen be UGC-t és kis erőfeszítéssel elérhető eredményeket

Nem minden közzétett tartalomnak kell forradalmian újnak lennie. Valójában a felhasználók által generált tartalmak és az előre jóváhagyott, örökzöld tartalmak beépítése megkönnyíti a naptár kezelését.

A felhasználók által létrehozott tartalom (UGC) növeli a bizalmat és a kapcsolódást, míg az örökzöld bejegyzések, mint például tippek, GYIK vagy ajánlások, hetekig sorba állíthatók, ha alacsony a sávszélesség.

Használja a ChatGPT-t, hogy megtalálja a naptárában azokat a hiányosságokat, amelyekbe a felhasználói generált tartalom természetesen illeszkedik, vagy javasoljon régebbi bejegyzéseket, amelyeket érdemes új módon megosztani, és ajánljon releváns hashtageket.

📌 Próbálja ki: „Javasoljon 5 örökzöld posztötletet és 3 UGC-feladatot egy kis helyiségek berendezésére specializálódott lakberendezési márka számára.”

👀 Érdekesség: 2024-ben a közösségi média marketingesek 75%-a tervezte, hogy AI-t fog használni szövegek átdolgozásához és átírásához, míg 52%-uk azt is tervezte, hogy képek generálásához fogja használni. Tudta, hogy a ClickUp Brain, a világ legteljesebb munkahelyi AI-je mindkét feladatban segíthet? Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy gyorsan feliratokat és képeket generáljon közösségi média tartalmaihoz

7. lépés: Finomítsd a folyamatot a prompt láncolás segítségével

Ne várja el, hogy az első eredmény tökéletes legyen. A ChatGPT leghatékonyabb használata az iterációból származik: először készítse el a naptárát, majd kérje meg, hogy formázza át a elrendezést, rövidítse le a feliratokat, módosítsa az üzenetek hangnemét, vagy fordítsa le a tartalmat egy másik platformra.

Ez a oda-vissza folyamat az, ami egy általános eredményt kifinomult, közzétételre kész ütemtervvé alakít.

📌Az első próbálkozás után próbálja ki: „Rövidítse le ezeket a LinkedIn-bejegyzésekhez tartozó feliratokat Twitter-hosszúságúra, és adjon hozzá két emoji opciót minden bejegyzéshez.”

8. lépés: Csatlakoztassa egy ütemezőhöz, és kövesse nyomon, mi működik

Miután elkészítette a tartalmat, ne hagyja, hogy csak egy dokumentumban maradjon.

Csatlakoztassa egy ütemezőhöz (akár csak a Meta Business Suite vagy a Buffer), hogy automatikusan működjön. Ezután kezdje el figyelni a mutatókat – az olyan elemző eszközök, mint a Later vagy a Sprout Social segítenek megnézni, mely közösségi média bejegyzéseket mentik el, osztják meg vagy kattintanak meg.

Így érlelődik tartalmi stratégiája: a valódi interakciós minták tanulmányozásával és a bevált módszerek finomításával. Ezeket az adatokat akár visszajuttathatja a ChatGPT-be, hogy megtervezze a következő hónap naptárát.

📌 Próbálja ki: „Milyen ingyenes vagy olcsó eszközök segíthetnek egy 2 fős marketingcsapatnak az Instagram és a LinkedIn tartalmak teljesítményének nyomon követésében?”

A ChatGPT segítségével készített közösségi média naptár korlátai

Bár a ChatGPT időt takaríthat meg Önnek a különböző közösségi média platformokon, a hangnem, az időzítés és a kreatív árnyalatok terén nem teljesít olyan jól. Íme néhány hátrány, amelyet érdemes tudnia:

Nehézségek a márka egyedi hangjának megragadásában. Ami jól hangzik egy blogon, nem mindig fordítható le tweetre, képaláírásra vagy mémre. Még akkor is, ha azt kérjük, hogy hangozzon lazán, vagy túlkompenzálja, vagy elsimítja azt a személyiséget, amely a márkát emberivé teszi.

Nem képes beépíteni az aktuális trendeket vagy kulturális eseményeket, hacsak nem adsz meg részletes, naprakész utasításokat. Megkérheted a ChatGPT-t, hogy generáljon tartalmi ötleteket, de az nem „látja”, mi válik virálissá, vagy hogyan reagálnak az emberek valós időben, ami korlátozza a képességét, hogy hozzájáruljon egy adaptív közösségi média stratégiához.

Hajlamos a kifejezések vagy a hangnem ismétlésére , ami miatt a naptárban szereplő különböző közösségi média bejegyzések túl hasonlóak lesznek egymáshoz. Ha személyes márkaépítésen dolgozik, vagy megpróbálja megkülönböztetni magát egy telített piacon, ez a hangnemhiány komoly problémát jelent.

Nem veszi figyelembe az érzelmi árnyalatokat az informális vagy történetmesélő tartalmakban, ami gyengíti a közönség elkötelezettségét. Kérjen egy feliratot egy azonosulható ügyfél történetéről, és lehet, hogy valami olyasmit kap, ami marketinges összefoglalónak hangzik.

Gondos áttekintés és szerkesztés szükséges, hogy összhangba hozza a közösségi média stratégiájával és kapcsolatba lépjen a valódi felhasználókkal. A ChatGPT leginkább tartalomkészítő asszisztensként használható, nem pedig tartalomkészítőként.

📖 Olvassa el még: Hogyan készítsünk közösségi média irányelveket?

Készítsen közösségi média naptárat a ClickUp segítségével

Az információk keresése az egyik legfrusztrálóbb része a közösségi média tartalomnaptár kezelésének. Hol van a végleges logó? Mi a legújabb kampány üzenete? Melyik táblázat tartalmazza az elmúlt negyedév elkötelezettségi adatait?

Ha a tartalom szétszórtan található a Slacken, a Google Drive-on, a Notionon és az e-mail szálakban, akkor a csapata több mint 60%-át az időnek csak kereséssel tölti. A ClickUp válasza erre a kontextus és a munka szétszóródásának problémájára egyszerű, de átalakító: építse fel vállalata agyát egy olyan eszközzel, amely mindent megcsinál és mindent egyben tart.

A ClickUp Brain segítségével csapata egy konvergált AI munkaterületet kap, amely összeköti a feladatait, dokumentumait, embereit és integrált eszközeit, mint például a Google Docs, Sheets és Drive.

Ez megkönnyíti a korábbi kampányok, briefek vagy márkairányelvek kontextusának bevonását anélkül, hogy azokat manuálisan kellene feltölteni vagy megadni.

Fedezzük fel a ClickUp működését, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazást.

A ClickUp Brain segítségével azonnal releváns tartalmi ötleteket generálhat.

A ClickUp Brain segítségével kapjon posztötleteket a korábban legjobban teljesítő feliratok alapján

A világ legteljesebb és leginkább kontextusérzékeny munkahelyi mesterséges intelligenciájaként a ClickUp Brain segít a közösségi média csapatoknak időszerű, tájékozott és márkának megfelelő tartalmakat létrehozni.

Megkérheti az AI asszisztenst, hogy generáljon tartalomötleteket a korábbi bejegyzések, a márka hangvétele, a szezonális trendek vagy a ClickUp munkaterületén tárolt közönségszegmensek alapján, anélkül, hogy hosszú utasításokat kellene adnia.

Az ötletek relevánsak és a közönségre fókuszálnak, mivel közvetlenül a korábbi kampányaiból, termékoldalairól vagy kutatási dokumentumaiból merítenek.

Ez megoldja az általános AI-eszközök egyik alapvető korlátozását: ismeri a kontextust, így a javaslatok valóban értelmesek és hatékonyak.

💡 Profi tipp: A ChatGPT-hez közvetlenül a ClickUp Brain-ből férhet hozzá, anélkül, hogy több AI-előfizetést kellene fizetnie! Nyissa meg a ClickUp Brain-t, és válasszon szabadon a legújabb modellek közül, amelyek között nemcsak a ChatGPT, hanem a Claude, a Gemini, a DeepSeek és még sok más is megtalálható! A ClickUp Brain segítségével egy helyen érheti el a vezető LLM-eket.

A ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával 400%-kal gyorsabban rögzítheti a pillanatnyi inspirációkat.

Elveszti a remek ötleteit a közösségi médiához, mire azokat megfelelően leírja? A ClickUp AI-alapú diktálási funkciójával, más néven Talk to Text-tel, gyorsan rögzítheti a posztötleteit, kampányjegyzeteit vagy akár a vázlatos feliratokat is útközben – közvetlenül a közösségi média listájába. Nincs többé elveszett inspiráció.

A ClickUp Brain MAX asztali AI szuperalkalmazással ezek a gyors hangjegyzetek kifinomult szöveggé alakulnak:

Mondjon el egy nagyvonalú ötletet, például: „Promóciós bejegyzés a jövő csütörtöki webináriumhoz, kiemelve az ingyenes kérdések és válaszok részt” → A Brain MAX ezt több, a LinkedIn, Instagram vagy Twitter platformokra szabott feliratváltozatra bővítheti, jelre.

Hangfelvételek hashtagjei vagy kampányötletek → A Brain MAX strukturált ellenőrzőlistává szervezi őket.

A Brain MAX Talk to Text funkciója a szétszórt gondolatokat publikálásra kész tartalommá alakítja, így naptára mindig tele lesz, anélkül, hogy lelassítaná a munkáját.

Fordítsa ötleteit feladatokká és kampányokká a ClickUp Tasks segítségével.

A ClickUp Tasks segítségével alakítsa nyers tartalmi ötletét feladattá, jelölje meg a megfelelő közösségi platformot, rendelje hozzá íróját, és állítsa be a határidőt!

Az ötletelés után a következő lépés az, hogy ezeket az ötleteket különböző platformokon valódi közösségi média bejegyzésekké alakítsa, és hozzárendelje a tulajdonjogot.

A ClickUp Tasks segítségével minden tartalmi ötlet azonnal feladattá válhat, osztályozási címkékkel vagy a platformhoz, tartalomtípushoz és kampányhoz beépített egyéni mezőkkel. Kijelölhet írókat, tervezőket vagy lektorokat, függőségeket állíthat be (például egy kreatív terv függőségét a szöveg véglegesítésétől és jóváhagyásától), és akár tartalomnaptár-sablonokat is alkalmazhat a munkafolyamatában.

Ezzel átlátható rendszer jön létre, amelyben egyetlen ötlet sem vész el, és mindenki tudja, mi történik – ez pedig olyasmi, amit a táblázatok és a ChatGPT exportjai önmagukban nem tudnak megvalósítani.

A ClickUp modern közösségi média naptár sablonja még tovább megy, és készen használható keretrendszert biztosít a platformokon megjelenő összes tartalom tervezéséhez, kezeléséhez és nyomon követéséhez.

Ingyenes sablon A ClickUp Modern Social Media Calendar Template segítségével biztosíthatja, hogy tartalomnaptára mindig áttekinthető, megvalósítható és összhangban álljon a kampányának általános céljaival.

A „Tervezés” és „Belső felülvizsgálat” egyéni feladatállapotoktól a csatornaspecifikus mezőkig és a drag-and-drop naptárnézetekig, ez a sablon rendet teremt a több platformon történő publikálás káoszában.

💡 Profi tipp: Állítsa be közösségi naptárát automatikus üzemmódba a ClickUp AI ügynökeivel. Ők elvégzik a folyamat unalmas részét. Ahelyett, hogy manuálisan ellenőrizné a feladatok állapotát vagy ösztönözné csapattársait, beállíthat ügynököket, akik gondolkodnak és cselekszenek helyetted. 📌Például: Ha egy szövegíró nem tartja be a vázlat leadási határidejét, a Reminders Agent automatikusan értesíti őt a feladatról, és eltolja a felülvizsgálat dátumát, hogy a publikálás a terv szerint haladjon.

Miután egy tervezési alfeladatot befejezettnek jelöltek, az Approvals Agent hozzárendeli a bejegyzést a jóváhagyóhoz, frissíti az állapotot, és áthelyezi a „Kész a közzétételre” oszlopba.

Minden hét végén az Insights Agent összefoglalhatja, mi került közzétételre, mi maradt el, és elkészítheti a gyors jelentést a csapat számára.

Készítse el közösségi média naptárát a ClickUp naptár nézet segítségével.

Húzza át a jóváhagyott bejegyzéseket a jövő heti naptárba, miközben a ClickUp Naptár nézet segítségével a státusz automatikusan frissül.

A feladatok létrehozása után a ClickUp Naptár nézet egy tiszta, drag-and-drop felületet kínál, ahol létrehozhatja és kezelheti tartalomnaptárát, és fenntarthatja közönségének érdeklődését.

A bejegyzéseket platformok szerint csoportosíthatja és színkódokkal jelölheti, szakaszok szerint (ötletelés, felülvizsgálat, ütemezés) rendezheti, és ismétlődő bejegyzéseket állíthat be az idővonalon, beleértve a heti Reels-t vagy a havi hírleveleket. A ClickUp segítségével automatizálhatja az állapotváltozásokat, a határidő-emlékeztetőket és a felülvizsgálati ciklusokat, hogy a folyamat folyamatosan haladjon.

Ezzel minimalizálhatja a figyelmen kívül hagyott vázlatok lehetőségét, és átfogó áttekintést kaphat az egész közösségi média stratégiájáról.

💡Profi tipp: Az AI-alapú ClickUp naptár segítségével a tervezési/jóváhagyási alfeladatok automatikusan átrendezhetők, ha elmulasztotta a vázlat határidejét, így még mindig elérheti a közzététel dátumát. A ClickUp AI-je tanulmányozza csapata munkaterhelését, határidőit és közzétételi ritmusát, hogy optimalizálja a közösségi média feladatok ütemezését. A ClickUp AI naptárával automatikusan blokkolhat időt a prioritást élvező feladatokra.

Valós időben együttműködhet anélkül, hogy elveszítené a verziókezelést – a Click Docs segítségével.

Ellenőrizze a képaláírás vázlatát, jelölje meg a tervezőt a vizuális elemekhez, és hagyjon megjegyzéseket a ClickUp Docs-ban.

A visszacsatolási ciklusok megakadályozhatják a lendületet, különösen akkor, ha a megjegyzések e-mailben, a Slackben és elszigetelt Google Docs-dokumentumokban találhatók.

A ClickUp Docs segítségével a csapatok valós időben írhatnak, szerkeszthetnek és ellenőrizhetnek tartalmakat, beágyazott megjegyzésekkel, élő szerkesztéssel és közös verziótörténettel. Megemlítheti a csapat tagjait, közvetlenül a megjegyzésekből rendelhet alfeladatokat, vagy összekapcsolhatja a Docs-ot konkrét naptárbejegyzésekkel.

📖 Olvassa el még: A legjobb AI-ügynökök tartalomkészítéshez

Készítsen vizuális elemeket és eszközöket anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást, a ClickUp Whiteboards segítségével.

Vázolja fel következő karusszel elrendezését, és hozzon létre AI-alapú képeket a ClickUp Whiteboards segítségével

A legtöbb közösségi média platform vizuális tartalmat igényel – legyen az karusszel, történet vagy videó. Ahelyett, hogy a munkafolyamat közepén Canva-ra vagy Figma-ra váltana, a ClickUp Whiteboards és AI Image Generator segít vizuális ötleteket vázolni vagy alapvető koncepciókat generálni közvetlenül a promptokból.

Ez különösen hasznos brainstorming üléseken vagy tervezési megbeszéléseken, ahol a csapatok valós időben együttműködhetnek a posztok formátumának vagy a képek irányvonalának kidolgozásában.

TL;DR: A tartalomkészítés és a vizuális ötletelés folyamatainak összevonásával csökkentheti az eszközök közötti váltást és felgyorsíthatja a jóváhagyási folyamatokat.

👀 Érdekesség: A kedd és csütörtök 9 és 12 óra közötti időszaka a leginkább ajánlott posztolási időszaka globálisan a főbb platformokon való interakció szempontjából.

Kövesse nyomon az időt, a feladatok előrehaladását és a kampányok teljesítményét a ClickUp Dashboards segítségével.

Kövesse nyomon, mennyi időbe telik az egyes bejegyzések véglegesítése, hogy a ClickUp Time Tracking segítségével időben felismerje a szűk keresztmetszeteket.

A végrehajtás csak a munka fele. A ClickUp Project Time Tracking és ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti az egyes feladatok időigényét, nyomon követheti a teljesítményt a különböző platformokon, és azonosíthatja a folyamatban lévő késedelmeket.

Meg fogja látni, mely kampányok igényeltek a legtöbb oda-vissza kommunikációt, hol tölti a legtöbb időt a csapata, és mennyi időbe telik az ötlettől a közzétételig.

Így hozhat létre néhány perc alatt egy testreszabott irányítópultot, amelyen minden szükséges mutató megtalálható:

Ez a fajta láthatóság segít idővel finomítani a tartalmi stratégiáját, az ösztönös megérzéseket megvalósítható adatokká alakítva.

Tegye kereshetővé munkaterületét, és tegye lehetővé a folyamatos tanulást a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain segítségével egyszerű kérdésekkel nyerhet betekintést a korábbi közösségi média teljesítménybe.

A ClickUp valóban bezárja a kört azzal, hogy minden, amit létrehoz, beleértve a bejegyzéseket, terveket, megjegyzéseket és kampányjegyzeteket, kereshetővé és felhasználhatóvá válik a következő kampányhoz.

A kontextusfüggő AI Q&A segítségével olyan kérdéseket tehet fel, mint például: „Milyen típusú bejegyzések generálták a legnagyobb érdeklődést az elmúlt negyedévben?” vagy „Milyen hashtageket használtunk a tavalyi nőnapon?”, és pontos, naprakész válaszokat kaphat.

📖 Olvassa el még: A munka jövőjét meghatározó kommunikációs trendek

Hagyja, hogy a közösségi média naptára önmagát kezelje a ClickUp segítségével

A kézi tartalomtervezés akkor működött, amikor egyetlen csatornát kezelt és hetente kétszer tett közzé bejegyzéseket, de a mai közösségi média ennél többet igényel.

Bár a ChatGPT segíthet tartalmi ötletek kidolgozásában vagy feliratok írásában, nem kezeli a tulajdonjogot, a határidőket, az eszközöket vagy a felelősséget. Ezért a ClickUp többet nyújt, mint egyszerű utasítások megadását, és segít megtervezni a tartalmat konkrét ünnepi kampányokhoz. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Brain, a Naptár nézet, a Dokumentumok és az AI-alapú feladatok automatizálása, egyszerre élvezheti az AI kreativitását és egy valódi operációs eszköz struktúráját.

A ClickUp-ot használó csapatok a marketingtevékenységek termelékenységének 50%-os növekedéséről számolnak be, napi 1 óra időmegtakarítást az információkeresésben és heti 8 óra időmegtakarítást a felesleges megbeszélésekben – kérdezze csak meg a Vida Health marketingcsapatát .

Ha készen áll arra, hogy a szétszórt eszközökről és rövid életű ötletekről áttérjen egy összekapcsolt, megismételhető tartalmi stratégiára, regisztráljon most a ClickUp-ra!