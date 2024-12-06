A munka jövőjét meghatározó 20 legfontosabb kommunikációs trend

A gyors, hatékony és csapatközpontú párbeszéd elengedhetetlen, és a csapatkommunikáció fogalma gyorsabban fejlődik, mint valaha.

Úgy tűnik, hogy munkaidőnk 88%-át kommunikációval töltjük, és 84%-unk ma már több platformot használ, mint korábban, hogy hatékonyan elérje csapatait.

Mit jelent ez a munka jövője szempontjából?

A belső kommunikációs szakemberek és vezetők újragondolják ezt az intenzív digitális kapcsolatot, szem előtt tartva a munkavállalók mentális egészségét. A rendelkezésre álló kommunikációs csatornák labirintusában néhány úttörő trend jelenik meg ezen a területen.

Az AI-vezérelt üzenetküldő eszközöktől és belső kommunikációs csatornáktól a távoli munkavégzésre alkalmas munkafolyamatokig – íme 20 kommunikációs trend, amelyek nem csak a munkaterületeket alakítják át, hanem a csapatok kapcsolattartásának, együttműködésének és fejlődésének módját is egy modern, hibrid világban.

A munkahelyi kommunikáció jelenlegi állapota

A Gallup legutóbbi, a munkahelyi kommunikációról szóló tanulmánya egy finom, de ígéretes tendenciát mutat: az aktívan elkötelezetlen munkavállalók aránya 2022-ben 18%-ról 2023-ban 16%-ra csökkent.

Mi táplálja ezt a pozitív változást? Egy hatékony, mégis egyszerű megközelítés emelkedik ki: a vezetők és a csapat tagjai közötti rendszeres, tartalmas beszélgetések.

A Gallup kutatása hangsúlyozza, hogy a vezetők és az alkalmazottak közötti heti egyszeri, átgondolt beszélgetés hatékonyabban építi ki a magas teljesítményű kapcsolatokat, mint bármely más vezetési taktika.

Az olyan szervezetek, mint a Microsoft, termékeik segítségével növelik a belső csapatok együttműködési képességét. A Microsoft, felismerve az aszinkron kommunikációs eszközökben rejlő potenciált, integrálta a Microsoft Teams alkalmazást alkalmazottai napi munkamenetébe.

A platformot a gyakori munkavégzési helyzetekhez igazították: a reggeli rutinoktól, amelyek e-maileket, naptárat és csevegést tartalmaznak, a távmunkáig, az értekezletekig és még a vízadagoló melletti beszélgetésekig is, a Microsoft zökkenőmentesen beépítette a Teams alkalmazást a modern munkavégzés szövetébe.

A technológia szerepe a kommunikáció alakításában

A technológia forradalmasítja a munkahelyi kommunikációt, gyorsabbá és okosabbá téve azt.

Az MS Teams, a Google Meet és a Zoom csapatkommunikációs alkalmazások vezetik a rangsort az AI-alapú valós idejű fordítási funkcióikkal, amelyek segítenek a csapatoknak leküzdeni a nyelvi akadályokat.

A videohívásokon túl az AI átalakítja azt is, ahogyan az egyik legnagyobb munkahelyi kihívással, az e-mailek áradatával megbirkózunk. Az AI-alapú e-mail eszközök segítenek a szakembereknek könnyedén kezelni a beérkező leveleiket, fontossági sorrendbe állítani a fontos üzeneteket, gyors, tömör válaszokat javasolni, sőt, még a kommunikáció hangnemét és hangulatát is elemezni.

🧠 Tudta? Az AI-vezérelt optimalizálások évente akár hat hetet is megtakaríthatnak a tudásmunkásoknak – ezeket a heteket pedig újra befektethetik értelmesebb munkába és innovációba.

A lényeg? A technológia nem csak megkönnyíti a kommunikációt, hanem javítja is azt, lehetővé téve a munkavállalók számára, hogy jobban összpontosítsanak a stratégiai, nagy hatással bíró feladatokra.

A munka jövőjét meghatározó 20 legfontosabb kommunikációs trend

A munkahelyi kommunikáció átalakulóban van, és Önnek kiváló lehetősége van arra, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőle.

A 20 legnépszerűbb kommunikációs trend bemutatása mellett megismerkedünk egy olyan platformmal is, amely már most is előnyt biztosít a vállalatoknak, mivel egy all-in-one termelékenységi és munkamenedzsment szoftverről van szó: a ClickUp-ról.

Beszéljünk most a trendekről:

1. Az automatizálás mindenütt jelen van

Manapság a manuális feladatok, visszajelzések, értesítések és értekezlet-emlékeztetők automatizálhatók, így az emberek nem pazarolják az idejüket arra, hogy ezekért a vezetők után rohangáljanak. Az automatizált válaszok és valós idejű frissítések, például a projektértesítések, értekezlet-emlékeztetők és ismétlődő feladatok, biztosítják a csapat tagjai közötti átláthatóságot és összehangoltságot.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp Automation, e trend élvonalában állnak, lehetővé téve a vállalkozások számára a folyamatok egyszerűsítését és a termelékenység növelését.

Hozzon létre egyedi ClickUp automatizálásokat, vagy válasszon a több mint 100 előre elkészített sablonból álló könyvtárból.

A ClickUp Automations megkönnyíti a munkafolyamatokat és növeli a termelékenységet. Az automatikus feladatkiosztás biztosítja a zökkenőmentes átmenetet a csapatok fejlődése során, míg az automatizált feladatindítás időt takarít meg és minimalizálja a hibákat.

2. Az AI került a középpontba

✅ Tényellenőrzés: A legtöbb vállalkozás (75%) ma már legalább egy üzleti funkcióhoz használja a mesterséges intelligenciát. Ezen túlmenően ezeknek a vállalkozásoknak a fele több funkcióhoz is felhasználja a mesterséges intelligenciát, ami azt mutatja, hogy 2023 óta gyorsan növekszik a mesterséges intelligencia alkalmazása.

Szeretné megtapasztalni ennek erejét? Próbálja ki a ClickUp Brain-t.

Tegyen fel bármilyen kérdést a ClickUp Brainnek, és kapjon részletes válaszokat!

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligencia asszisztens a ClickUp alkalmazáson belül. Íme, mit tud Önért tenni:

Feladatkezelés: Hozzon létre új feladatokat a munkaterületén, minden szükséges részlet megadásával.

Munkaterületi betekintés: Szerezzen betekintést a ClickUp munkaterületébe a felhasználói tevékenységek lekérésével és összefoglalásával, konkrét feladatok vagy dokumentumok keresésével, valamint a csapata előrehaladásának áttekintésével.

Keresés és visszakeresés: Keressen a munkaterületén konkrét információkat, például feladatokat, megjegyzéseket vagy dokumentumokat. A ClickUp súgójában is kereshet útmutatást a ClickUp funkciók használatához.

Kommunikációs betekintés: Hozza elő és foglalja össze a munkaterületén belüli kommunikációs tevékenységeket.

A ClickUp-specifikus feladatokon túlmenően különböző témákban is segítséget nyújthat, magyarázatokat adva és kérdésekre válaszolva, mint egy általános célú AI-asszisztens. Csakhogy ez az AI-asszisztens a munkaterületén belül él.

3. Az autentikus vezetés győzedelmeskedik

Az alkalmazottak átgondoltabb és részletesebb kommunikációt várnak el vezetőiktől. Gyakrabban szeretnének hallani vezetőiktől, és rendszeresen szeretnének friss információkat kapni.

Bill George, a neves volt vezérigazgató Authentic Leadership című könyvében azt állítja, hogy az autentikus vezetés öt alapelvre épül: cél, értékek, szív, önfegyelem és kapcsolatok. Szerinte azok a vezetők, akik ezeket az alapelveket testesítik meg, lényegesen több értéket teremtenek, mint azok, akik kizárólag a pénzügyi mutatókra koncentrálnak.

4. A társadalmi tudatosság elengedhetetlen

A mai fogyasztók egyre inkább olyan márkákat keresnek, amelyek összhangban állnak értékeikkel és meggyőződéseikkel, különösen azokat, amelyek elkötelezettek a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság iránt. Ez a változás arra késztette a vállalkozásokat, hogy etikai szempontokat építsenek be kommunikációs stratégiáikba.

✅ Tényellenőrzés: A fogyasztók 73%-a elvárja a márkáktól, hogy tegyenek lépéseket a társadalmi és környezeti kérdésekben, míg az amerikaiak kétharmada úgy véli, hogy a vállalatok vezérigazgatóinak foglalkozniuk kell a társadalmi kérdésekkel.

Karen Goldfeder, a globális nonprofit szervezet DoSomething üzletfejlesztési alelnöke nem kertel, amikor ezt a trendet leírja:

A márkák számára alapvető fontosságú, hogy kijelentsék, van egy céljuk, egy küldetésük. Ma már elvárás, hogy megmondják, hogyan fogják megmutatni magukat ebben a történelem szempontjából igazán sorsdöntő pillanatban, és hogy mit képvisel a márkájuk, hol hajlandók kompromisszumot kötni, és hol nem.

Az egységes kommunikációs eszközök átalakítják a vállalkozások működését.

A különböző kommunikációs csatornák egyetlen platformba történő összevonásával megszüntetheti a több eszköz használatával járó káoszt és hatékonyságcsökkenést. Az olyan eszközök, mint a Microsoft Teams, a Slack és a Zoom, rendkívüli rugalmasságot kínálnak, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy alkalmazkodjanak a távmunka és a hibrid munkarendhez.

✅ Tényellenőrzés: A globális egységes kommunikációs és együttműködési piac várhatóan 13%-os CAGR-ral fog növekedni, és 2027-re eléri a 141,6 milliárd USD-t.

A ClickUp Integrations például lehetővé teszi, hogy több mint 1000 eszközt csatlakoztasson ingyenesen. Hozzon létre egyedi integrációkat és ClickUp alkalmazásokat a hatékony API-nk segítségével.

A ClickUp Integrations segítségével egyetlen platformon megtalálhatja az összes szükséges alkalmazást.

Akár Slack üzeneteket szeretne ClickUp feladatokká konvertálni, akár a ClickUp és a HubSpot közötti műveleteket szeretné automatizálni, az integrációk segítségével mindez lehetséges.

Ne higgyen nekünk! Olvassa el, mit mond Chrisse Boyle, a ClickUp felhasználója, a Penske Media Corporation kampánymenedzsere:

A ClickUp kiválóan alkalmas találkozók szervezésére, űrlapok kitöltésére, adatok gyűjtésére, napi feladatok kezelésére, a csapat kapacitásának kezelésére, a munka irányítására, amikor a csapat tagjai szabadságon vagy betegszabadságon vannak, a korábbi adatok kezelésére, valamint arra, hogy lássuk, mennyi pénzt és kampányt mozgatott meg csapatunk az év során. Különböző irányítópultokat használunk a megbeszéléseken, hogy mindenre kiterjedjünk és a terv szerint haladjunk. Csapatunk pedig szórakozás céljából is használja őket! Van egy privát közösségi táblánk, ahol képeket, idézeteket és olyan dolgokat osztunk meg, amelyeket hallgatunk, nézünk vagy vásárolunk. Ez a munka és a szórakozás legjobb keveréke, és nagyon jól szervezetté tesz minket.

A ClickUp kiválóan alkalmas találkozók szervezésére, űrlapok kitöltésére, adatok gyűjtésére, napi feladatok kezelésére, a csapat kapacitásának kezelésére, a munka irányítására, amikor a csapat tagjai szabadságon vagy betegszabadságon vannak, a korábbi adatok kezelésére, valamint arra, hogy lássuk, mennyi pénzt és kampányt mozgatott meg csapatunk az év során.

Nem szeretne váltogatni a Slack, a ClickUp vagy más eszközök között? A ClickUp Chat úgy lett kialakítva, hogy javítsa az azonnali üzenetküldést a munkahelyen azáltal, hogy integrálja a csevegést a tényleges munkájába. Így van, búcsút inthet a váltogatásnak és a hozzáadott kognitív túlterhelésnek.

Használja a ClickUp Chat szolgáltatást, hogy a munkahelyéről közvetlenül kihasználhassa az azonnali üzenetküldés előnyeit, anélkül, hogy más eszközre kellene váltania.

Így növeli a termelékenységet:

Integrált kommunikáció és projektek : A csevegés nem csak beszélgetésekre szolgál; közvetlenül kapcsolódik a listákhoz, projektekhez, dokumentumokhoz, űrlapokhoz és táblákhoz, így biztosítva, hogy minden naprakész maradjon, anélkül, hogy elveszne a kontextus.

Követések : A fontos üzenetek szűrésre kerülhetnek, hogy ne vesszenek el a zajban, így biztosítva, hogy a legfontosabb teendők láthatóak maradjanak.

Üzenetek feladatokká alakítása (AI segítségével) : Bármely üzenetet manuálisan feladattá alakíthat, vagy hagyhatja, hogy az AI automatikusan rögzítse a kontextust, és létrehozzon egy végrehajtásra kész feladatot.

SyncUps : Tartsa összehangolva az összes csapattagot élő video- és audiohívásokkal. Az olyan funkciók, mint a képernyő megosztása, a feladatok összekapcsolása és az AI által generált összefoglalók javítják az együttműködést.

Bejegyzések : Hosszabb tartalmakat hozhat létre a csevegési szálakban, amelyeket frissítések, bejelentések vagy ötletek kategóriákba sorolhat a jobb szervezés érdekében.

Csapattagok profilja és ütemterv: Tekintse meg csapattársai prioritásait, és foglaljon megbeszéléseket közvetlenül a Csevegésen belül.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp csapatkommunikációs és értekezlet-mátrixát, hogy hatékony csapatértekezlet-ütemtervet állítson össze, idővonalakat hozzon létre a közelgő projektekhez, részletezze mindenki felelősségi körét, és intézkedjen a szükséges feladatokról az értekezletek után.

6. A felhőalapú platformok a normák

A felhőalapú eszközök páratlan rugalmasságot és hozzáférhetőséget kínálnak, lehetővé téve a csapatok számára, hogy világszerte bárhonnan zökkenőmentesen együttműködjenek.

A ClickUp egy hatékony példa egy olyan felhőalapú eszközre, amely lehetővé teszi a csapatok hatékony együttműködését. Íme, hogyan:

Központosított projektkapcsolatos kommunikáció és együttműködésen alapuló dokumentumszerkesztés

A ClickUp Brain által biztosított azonnali betekintésnek köszönhetően javul a döntéshozatal a szervezet egészében.

7. A mobil megoldások iránti igény növekszik

🌍 Áttekintés: A mobilalkalmazások piaca 2024 és 2030 között várhatóan 14,3%-os éves átlagos növekedési ütemmel fog bővülni. Ez az exponenciális növekedés aláhúzza a mobil megoldások vitathatatlan dominanciáját a kommunikáció és a kereskedelem jövőjének alakításában.

Manapság mindenki mindent a telefonján intéz! Fájlokat olvasnak, valós időben szerkesztik és megosztják őket, értekezleteken vesznek részt, munkahelyi csevegéseket folytatnak, munkaidő-nyilvántartásokat töltenek ki és jegyzeteket készítenek útközben. 2022-ben a legtöbbünk átlagosan napi 4,8 órát töltött az eszközeinken.

És nyugodtan feltételezhetjük, hogy ez a szám folyamatosan emelkedik.

8. CGI, kiterjesztett valóság (AR) és virtuális valóság (VR) – a marketing legjobb barátai

✅ Tényellenőrzés: Az AR és VR piac 2024-ben várhatóan 40,4 milliárd dolláros bevételt fog generálni. Éves szinten 8,97%-os növekedés várható (CAGR 2024-2029), ami 2029-re 62 milliárd dolláros piaci forgalmat eredményez.

A kiterjesztett valóság (AR), a virtuális valóság (VR) és a kiterjesztett valóság (XR) gyorsan átalakítja a digitális világgal való kommunikációnkat és interakciónkat.

📌 Példa: A Cincinnati Children’s Hospital kórházban van egy Cincinnati Children’s DX Tech nevű osztály. Ez a csúcstechnológiát alkalmazó részleg olyan technológiákat használ, mint az orvosi képalkotás, a 3D-modellezés, a 3D-nyomtatás, a virtuális és kiterjesztett valóság, valamint a magával ragadó digitális élmények, hogy forradalmasítsa a betegellátást és az orvosi kutatást.

A DX Tech hatásának egyik kiváló példája a Heart VAD Simulator, amelynek segítségével a sebészek a betegek MRI-adatainak 3D-modellekké alakított változatát felhasználva interaktív módon tervezhetik meg a komplex beavatkozásokat egy virtuális környezetben.

9. Az ügyfelek útja egyre személyre szabottabbá válik

A fogyasztók 71%-a igényel személyre szabott interakciókat, és 76%-uk hajlandó márkát váltani , ha elvárásai nem teljesülnek. A kiskereskedőknek az egész vásárlói élmény személyre szabására kell összpontosítaniuk, hogy megfeleljenek ezeknek a növekvő elvárásoknak és biztosítsák a vásárlói elégedettséget.

📌 Példa: A Hilton Hotels & Resorts felismerte a modern utazók, különösen a millenniumi és a Z generáció tagjainak változó igényeit, akik a zökkenőmentes, digitális élményeket részesítik előnyben. A Hilton a Hilton Honors alkalmazást fejlesztette ki, hogy kielégítse ennek a demográfiai csoportnak az igényeit és javítsa az általános vendégélményt. Ez az innovatív alkalmazás a technológiát használja az utazási folyamat egyszerűsítésére.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a digitális kulcs és a háttérben történő liftnyitás, a vendégek elkerülhetik a hagyományos bejelentkezési eljárásokat, és gondtalanul élvezhetik tartózkodásukat. Az alkalmazás lehetővé teszi a vendégek számára, hogy mobil eszközeik kényelméből vezéreljék a szobában található technológiát, kommunikáljanak a szálloda személyzetével és fizessenek.

10. A tartalomkészítés aranybánya

Emlékszik még, amikor arról álmodozott, hogy hobbijaiból teljes munkaidős foglalkozást csinál? A kreatív gazdaság számtalan ember számára valósággá tette ezt az álmot. Megoszthatja alkotásait, hűséges követőket szerezhet, és különböző csatornákon keresztül jövedelmet generálhat:

Tartalmának monetizálása: Az olyan platformok, mint a YouTube, lehetővé teszik, hogy hirdetési bevételek megosztásával pénzt keressen. Emellett online piactereken is értékesíthet digitális termékeket, például e-könyveket, tanfolyamokat vagy műalkotásokat.

Közösségépítés: A tagok számára exkluzív tartalom létrehozása vagy személyre szabott coaching és mentorálás kínálata jövedelmező bevételi forrás lehet.

Partnerkapcsolatok márkákkal: A márkákkal való együttműködés szponzorált tartalmak és termékajánlások terén jelentős pénzügyi lehetőségeket kínálhat.

Közösségi finanszírozás: A Patreonhoz hasonló platformok lehetővé teszik, hogy közvetlenül támogatást kapjon rajongóitól.

Az élő közvetítés új magasságokba emelte a kreatív gazdaságot. Az olyan platformok, mint a Twitch, forradalmasították a játékipart, és lehetőséget biztosítottak a játékosoknak, hogy valós időben kommunikáljanak a közönségükkel.

11. A hibrid munkastílus népszerű formája a munkavégzésnek

✅ Tényellenőrzés: A globális hibrid munkavégzésről szóló tanulmányból kiderül, hogy a munkavállalók csupán 72%-a áll pozitívan az irodába való visszatéréshez, míg 47% úgy véli, hogy munkaterületük alkalmas a hibrid munkavégzésre.

📌 Példa: Az Unilever innovatív rugalmasságával és a munkavállalók felhatalmazásának megközelítésével újradefiniálja a munka jövőjét.

A vállalat U-Work politikája egyedülálló keveréket kínál a szabadság és a biztonság között, lehetővé téve a munkavállalók számára, hogy változatos feladatokon dolgozzanak, miközben élvezhetik a hagyományos munkaviszony előnyeit. A munkavállalók havi fizetést és átfogó juttatási csomagot kapnak, ami biztosítja a pénzügyi stabilitást és a munka-magánélet egyensúlyát.

Próbálja ki a ClickUp belső kommunikációs stratégia és cselekvési terv sablonját , hogy javítsa, kezelje és nyomon kövesse a vállalat egészére kiterjedő kommunikációt hibrid munkahelyén.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp belső kommunikációs stratégia és cselekvési terv sablonjával elősegítheti a szervezeten belüli együttműködést.

A ClickUp belső kommunikációs stratégia és cselekvési terv sablonja úgy lett kialakítva, hogy mindenki egy zökkenőmentes platformon belül maradjon.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Értékelje a meglévő gyakorlatokat: Értékelje jelenlegi belső kommunikációs módszereit

Határozzon meg egyértelmű célokat: Állapítson meg konkrét kommunikációs célokat, amelyek mind a távoli, mind az irodában dolgozó alkalmazottakra szabottak.

Válassza ki a megfelelő csatornákat: Határozza meg a hibrid csapat számára leghatékonyabb kommunikációs csatornákat: e-mailek? Hírlevelek? Videokonferenciák? Azonnali üzenetküldő platformok? Gondoskodjon arról, hogy ezek a csatornák mind a távoli, mind a helyszíni alkalmazottak preferenciáinak megfeleljenek, elősegítve ezzel az inkluzivitást.

Készítsen részletes cselekvési tervet: Vázolja fel az egyes kommunikációs kezdeményezésekhez tartozó konkrét feladatokat és határidőket.

Kövesse nyomon az előrehaladást és gyűjtsön visszajelzéseket: Rendszeresen ellenőrizze kommunikációs stratégiájának hatékonyságát a ClickUp nyomonkövetési eszközeivel.

12. Az adatközpontú PR és a történetmesélés lendületet fog kapni

✅ Tényellenőrzés: A 2024-es Global Comms Report szerint, míg a kommunikációs vezetők 45%-a tartja prioritásnak a tartalomkészítést, csak 33% érzi magabiztosnak magát a vonzó márkanarrációk kidolgozásában.

Ez azt jelenti, hogy a PR-ben a betekintést nyújtó történetmesélés az elkövetkező években csak növekedni fog. De mi még? Íme néhány feltörekvő PR-trend:

Generatív mesterséges intelligencia kihasználása a kommunikáció javítása érdekében: A PR-csapatok ma már mesterséges intelligenciát használnak nagy adathalmazok elemzésére, trendek és fogyasztói preferenciák feltárására.

Személyre szabott kapcsolatok létrehozása elemzések segítségével: A fejlett elemzések lehetővé teszik a PR-szakemberek számára, hogy rugalmasabb, valós idejű kampányokat hozzanak létre.

A márkák megerősítése a kreatív gazdaság segítségével: A márkák túllépnek a hagyományos támogatói tevékenységeken

A befogadás ösztönzése a közösségi elkötelezettség révén: A befogadó, közösségközpontú kampányokkal a PR-szakemberek olyan kampányokat hoznak létre, amelyek összekötik a különböző közösségeket.

14. A HR-osztályok digitalizálódnak

A mobil HR-alkalmazások megváltoztatták a munkavállalók és a HR közötti interakciót. Ezek az alkalmazások kényelmes módot kínálnak a munkavállalóknak az információk elérésére, kérelmek benyújtására és HR-rel kapcsolatos feladataik kezelésére.

Néhány kattintással a munkavállalók:

Önkiszolgálás: Hozzáférés olyan információkhoz, mint a fizetési jegyzékek, a szabadságok egyenlege és a vállalati irányelvek.

Kérelmek benyújtása: Könnyedén nyújtson be szabadságkérelmeket, költségtérítési kérelmeket és egyéb kérelmeket.

Jelentkezzen be az előnyökre: Jelentkezzen be az előnyök programjaiba, és módosítsa azok fedezetét.

Kövesse nyomon a feladatokhoz szükséges időt, készítsen manuálisan vagy automatikusan munkaidő-nyilvántartást, és még sok mást a ClickUp Project Time Tracking segítségével.

Például a ClickUp Project Time Tracking segíthet a HR-csapatoknak a folyamatok digitalizálásában. Átfogó megoldást kínál a munkavállalók időhasználatának nyomon követésére és elemzésére, biztosítva a pontosságot és a hatékonyságot.

Így segíthet ez Önnek:

Könnyű időkövetés: Könnyedén rögzítheti a feladatokra fordított időt közvetlenül

Részletes munkaidő-nyilvántartások: Részletes munkaidő-nyilvántartások készítése, amelyek napra, hétre, hónapra vagy bármely egyéni időszakra bontják az idő felhasználását.

Halmozott időkövetés: Ismerje meg az egyes csapattagok vagy egész csapatok által meghatározott feladatokra vagy projektekre fordított teljes időt.

Hatékony jelentések: Hozzon létre testreszabott jelentéseket az időhasználati minták elemzéséhez, a trendek azonosításához és az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

Zökkenőmentes integrációk: Integrálja a népszerű időkövető eszközökkel, mint például a Toggl, a Harvest és az Everhour, hogy összevonja a különböző forrásokból származó időadatokat.

14. A valós idejű együttműködés nagy sikert arat

A valós idejű visszajelzés, azaz az alkalmazottaknak azonnali visszajelzés adása, a teljesítménymenedzsment hatékony eszközévé vált. A rendszeres és időszerű visszajelzés segít az alkalmazottaknak a helyes úton maradni és elvégezni a szükséges kiigazításokat.

✅ Tényellenőrzés: A munkavállalók 3,6-szor nagyobb valószínűséggel értenek egyet azzal, hogy motiváltak kiváló munkát végezni, ha vezetőjük napi (az éves helyett) visszajelzést ad nekik.

Adjon valós idejű visszajelzést és javítsa a csapaton belüli kommunikációt a ClickUp Assigned Comments segítségével.

A ClickUp Assigned Comments funkcióval valós idejű visszajelzéseket adhat a csapat tagjainak. Ez többféle rugalmas nézetben vagy a ClickUp Docs alkalmazásban is lehetséges. Csak ki kell választania azokat a személyeket, akiknek a megjegyzéseket (visszajelzéseket) szeretné elküldeni, vagy a Docs alkalmazásban ki kell jelölnie a visszajelzéssel ellátni kívánt szöveget.

A ClickUp Docs valós idejű együttműködés-érzékelése összehozza az összes csapattagot, hogy valós időben ötleteljenek, írjanak és visszajelzéseket adjanak.

A ClickUp Docs célja, hogy segítse a csapatok zökkenőmentes együttműködését. Lehetővé teszi a valós idejű szerkesztést, az inline együttműködést, a biztonságos megosztást és a gazdag médiaintegrációt.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp kommunikációs terv sablonját a vállalat egészére kiterjedő üzleti kommunikációs stratégia megtervezéséhez, végrehajtásához és kezeléséhez. Írja le a terv céljait a Docs-ban, és ossza ki a feladatokat a csapat tagjai között. Gyűjtse össze az ötleteket a tartalomhoz, és készítsen üzeneteket, amelyek összhangban vannak a terv céljaival.

15. Az influencer marketing nem megy ki a divatból

A globális influencer marketing piac hirtelen növekedésnek indult, és 2023-ban elérte a 21,1 milliárd dollárt, ami 2019 óta háromszoros növekedést jelent.

Timothy Armoo, egy 29 éves milliomos, aki influencer marketing cégét nyolc számjegyű összegért adta el, megjegyzi:

„Láttam az influencer marketing felemelkedését az Egyesült Államokban. Vállalkozóként nem mindig kell valami újat kitalálni, hanem elegendő a meglévő igényeket kielégíteni.

„Láttam az influencer marketing felemelkedését az Egyesült Államokban. Vállalkozóként nem mindig kell valami újat kitalálni, hanem elegendő a meglévő igényeket kielégíteni.

Az influencer marketing folyamatosan fejlődik, és az alábbi trendek alakítják az iparágat:

Több platformon aktív influencerek: A mai legnépszerűbb influencerek több közösségi média csatornát is igénybe vesznek, hogy szélesebb közönséget érjenek el, és különböző módokon lépjenek kapcsolatba követőikkel.

Élő vásárlás: A márkák és az influencerek élő videó streameket használnak a termékek bemutatására, a kérdések megválaszolására és a valós idejű értékesítés ösztönzésére. Például az emberek élőben vásárolhatnak termékeket egy influencer A márkák és az influencerek élő videó streameket használnak a termékek bemutatására, a kérdések megválaszolására és a valós idejű értékesítés ösztönzésére. Például az emberek élőben vásárolhatnak termékeket egy influencer Instagram-oldalán élőben közvetített streamjéből.

via The Work

Hosszú távú partnerségek: Sok márka elmozdul az egyszeri kampányoktól, és hosszú távú partnerségeket köt influencerekkel. Például Charli D’Amelio, a TikTok legnépszerűbb alkotója, aki 140 millió követővel rendelkezik, folyamatosan népszerűsítette a Dunkin’ Donutsot a TikTok tartalmakon keresztül, többek között Sok márka elmozdul az egyszeri kampányoktól, és hosszú távú partnerségeket köt influencerekkel. Például Charli D’Amelio, a TikTok legnépszerűbb alkotója, aki 140 millió követővel rendelkezik, folyamatosan népszerűsítette a Dunkin’ Donutsot a TikTok tartalmakon keresztül, többek között egy #CharliXDunkinContest nevű virális kampány keretében

16. Az átképzési és továbbképzési kezdeményezések maradnak

A megoldás? Képzési programok, amelyek segítik az elkötelezettség szintjének növelését.

Az Amazon képzési programjait az iparági kommunikációs trendekhez igazítva olyan kommunikációs eszközöket és csatornákat használ, amelyek megkönnyítik a belső kommunikációt, és ezzel mércét állítanak a proaktív üzleti kommunikáció és a munkaerő-fejlesztés terén.

📌 Példa: Az Amazon Upskilling 2025 programja egy 1,2 milliárd dolláros beruházás, amelynek célja, hogy segítse a munkavállalókat a technikai és nem technikai területeken keresett, magasabb fizetéssel járó pozíciókhoz szükséges kritikus készségek elsajátításában.

17. A munkáltatói márkaépítés elsődleges fontosságú

A LinkedIn Talent Solutions által közzétett jelentés szerint a világszerte működő toborzási vezetők 72%-a egyetért azzal, hogy a munkáltatói márka jelentősen befolyásolja a munkaerő-felvételt. Ehhez képest az álláskeresők 75%-a még az álláspályázás előtt figyelembe veszi a munkáltató márkáját.

📌 Példa: Az NVIDIA, a mesterséges intelligencia és a gyorsított számítások globális vezetője, hatékonyan kihasználta a munkáltatói márkát a legjobb tehetségek vonzása és megtartása érdekében. Az egyik legfontosabb stratégia az, hogy a munkavállalók megoszthatják tapasztalataikat és véleményüket.

Az NVIDIA a vállalati kultúra oldalán a jelenlegi alkalmazottak idézeteit közzéteszi, így lehetővé téve munkatársainak, hogy hitelesen közvetítsék a szervezet munkakörnyezetének pozitív hatását.

18. A közösségi média dinamikája változik

A felhasználók száma évente 5,2%-kal növekszik, másodpercenként átlagosan 8,1 új felhasználó csatlakozik a közösségi médiához. Íme néhány kulcsfontosságú trend, amely a közösségi média jövőjét alakítja:

Játékos márkaépítés: A merész, vállalati márka hangjának napjai lassan leáldoznak. A márkák ma már inkább játékos és szimpatikus hangnemet használnak, humorral és kreativitással próbálnak kapcsolatot teremteni a közönséggel.

A közösségi média mint keresőmotor: Mivel a Z generáció egyre inkább olyan platformokhoz fordul információkért, mint a TikTok, a közösségi média egyre hatékonyabb keresőmotorként működik. A releváns kulcsszavak, hashtagek és alternatív szövegek használatával a márkák növelhetik láthatóságukat.

A közösségi adatok ereje: A közösségi média adatai az egész szervezet döntéshozatalát befolyásolhatják. A közösségi adatok elemzésével a vállalkozások betekintést nyerhetnek a fogyasztói magatartásba, a termékpreferenciákba és a kialakuló trendekbe.

19. A közösségépítés és a rajongói közösségek elengedhetetlenek a márkák számára

A rajongói közösségek divatosak, sokféle módon fejlődnek és növekednek:

Inkluzivitás: A rajongói közösségek egyre inkluzívabbá válnak, mindenféle háttérrel rendelkező rajongókat fogadnak.

Online közösségek: A közösségi média elősegítette a rajongók számára élénk online közösségek kialakulását, ahol kapcsolatba léphetnek egymással és megoszthatják szenvedélyüket.

Organikus növekedés: A rajongói közösségek organikusan növekedhetnek és bővülhetnek, elősegítve a márka iránti hosszú távú elkötelezettséget.

Tartalomkészítés: A rajongók hozzájárulnak új tartalmak, ötletek és értelmezések létrehozásához.

Lendület és vírusosság: A lendület a vírusos trendek egyik fő hajtóereje. Például a A lendület a vírusos trendek egyik fő hajtóereje. Például a TikTok „Gentleminions” trendje a Minions: The Rise of Gru című film bemutatója során jelent meg, amikor az emberek minionoknak öltözve nézték meg a filmet , mint egy rajongói közösség.

20. A videokommunikáció mindenütt jelen van

A videokommunikáció gyorsan az üzleti kommunikáció sarokkövévé válik, különösen a rövid videotartalmak térnyerésével.

Húsz évvel ezelőtt az átlagember körülbelül két és fél percig tudott koncentrálni; ma ez az idő mindössze 45 másodpercre csökkent!

A legújabb trendek azt mutatják, hogy a rövid videók hatékonyabban tudnak kommunikálni, mint a hagyományos, hosszú formátumú módszerek a képzések, értekezletek vagy belső frissítések esetében. Ezek a rövid videók néha elegendőek ahhoz, hogy helyettesítsék a hosszú bevezető üléseket vagy vállalati értekezleteket, ami több okból is előnyös a csapatok számára.

Az aszinkron kommunikáció rövid videók segítségével lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy saját tempójukban nézzék meg és sajátítsák el a legfontosabb pontokat, ami növeli a rugalmasságot és az elérhetőséget az összes csapattag számára.

Használja a ClickUp Clips alkalmazást, hogy bármilyen ötletet vagy beszélgetést világosan közöljön mélyreható videók rögzítésével.

Például a ClickUp Clips felgyorsítja, egyértelműbbé teszi és élénkebbé teszi a csapat kommunikációját. Ahelyett, hogy végtelen kommentek sorozatát kellene átbogarászniuk, a csapat tagjai videót rögzíthetnek, közvetlenül megoszthatják ötleteiket, és kiküszöbölhetik a félreértések kockázatát.

A klipek zökkenőmentessé teszik az együttműködést, mivel lehetővé teszik a videón belüli megjegyzések hozzáadását. A csapat tagjai a klip bármely részére kattintva megjegyzéseket vagy visszajelzéseket adhatnak hozzá, és egy időbélyegző jelzi a videón található összes megjegyzést.

Biztosítsa csapata kommunikációjának jövőbiztonságát a ClickUp segítségével

A munka jövője már itt van, és azt a kommunikációs trendek alakítják, amelyek újradefiniálják, hogyan kapcsolódunk egymáshoz, hogyan működünk együtt és hogyan boldogulunk a mai dinamikus munkahelyeken.

Mivel a belső kommunikáció a termelékenység középpontjában áll, ezek az új kommunikációs csatornák – az AI-vezérelt üzenetküldéstől a személyre szabott videófrissítésekig – elengedhetetlenek minden modern csapat számára. A ClickUp élen jár ezekben a belső kommunikációs trendekben.

Akár a belső kommunikáció racionalizálása, a projektek kezelése, akár az AI-alapú kommunikációs eszközök használata a cél, a ClickUp minden kommunikációs csatornát elérhetővé és szervezetté tesz, biztosítva, hogy egyetlen üzenet, projekt vagy frissítés se maradjon ki. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!