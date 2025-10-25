Hogyan használják a tartalomcsapatok az AI-t? Eszközök, munkafolyamatok és példák

A marketingcsapatok számára világszerte a mesterséges intelligencia már túllépett a kísérleti stádiumon, és a mindennapi élet elengedhetetlen részévé vált.
A tartalomcsapat tagjaként tudja, hogy az AI hogyan változtatja meg a tartalommarketinget.
Az AI segítségével az időigényes feladatok, mint például a téma kutatása, a vázlat készítése, a tartalom újrafelhasználása és a csapat operatív munkafolyamatainak beállítása automatikusan zajlik. Így több időd marad a magas értékű stratégiákra, a történetmesélésre és a gondolatvezetésre, valamint sok másra.
Ha még mindig hezitál, és kíváncsi arra, hogyan használják a tartalomcsapatok az AI-t, akkor ez a cikk Önnek szól.
Arról is beszélünk, hogy mit tud automatizálni az AI, és hol jönnek képbe az emberi felügyelet és készségek.
Milyen szerepet játszik az AI a tartalom-munkafolyamatokban?
A stratégája homályos briefet küld. Az író ezt a félkész vázlatot felhasználva készíti el a tartalmat. Az editor pedig a téma megfelelő bemutatásához a tartalom nagy részét át kell írnia. Ezután a SEO az utolsó pillanatban hozzáad egy kulcsszó listát.
Beleakadt egy végtelen körforgásba, és az eredmények nem felelnek meg az elvárásoknak, mert senki sem volt tisztában a tartalmi stratégiával és a tárgyalt témával.
Így segít az AI a tartalommarketingben elkerülni ezeket a problémákat:
- A stratéga tisztán látja a dolgokat: az AI-eszközök segítségével egy nagyvonalú témát világos vázlatba foglalhat, amely tartalmazza a közönségről szerzett ismereteket, a trendi témákat és a lefedendő különböző szempontokat. Ezután hozzáadhat részleteket, például a szándékot, a legfontosabb üzeneteket és a kívánt eredményeket.
- Az író nem küzd az üres lap szindrómával: egy átfogó brief segítségével az író minden szükséges információval rendelkezik a munkához. Az AI segíthet leküzdeni az írói blokkot, többféle változatot generálhat a címsorokhoz vagy a cselekvésre ösztönző feliratokhoz, és a tartalmat különböző közönségekhez vagy platformokhoz igazíthatja.
- A szerkesztőnek több feladata is van: Ha csapata nagy mennyiségű tartalmat hoz létre, a generatív AI és az LLM modellek segíthetnek az első lépésekben. Az AI ellenőrizheti a nyelvtan és a hangnem következetességét is. Ezután szerkesztheti és javíthatja a vázlatot, hogy tükrözze a téma szakértelmét.
- A SEO mélyen beágyazott: A generatív AI-eszközök támogatják a SEO-kezelési folyamatot azáltal, hogy a felhasználói szándék, a belső linkek és a tartalmi hiányosságok alapján olyan kulcsszavakat javasolnak, amelyek javíthatják a keresési teljesítményt. A programozott SEO segítségével akár személyre szabott tartalmakat is létrehozhat nagy mennyiségben.
- Márkád hangja következetes marad: a marketingcsapat, a tartalomkészítő csapat, a közösségi média menedzserek és a SEO-stratégák mind ugyanazon AI-vezérelt hangnem, márkaidentitás és stíluskeretrendszer alapján dolgoznak. Az üzenetek minden csatornán és eszközön egységesek.
- A projektmenedzsment zökkenőmentesebb: az AI-alapú eszközök nyomon követhetik a határidőket, jelzik a szűk keresztmetszeteket és automatikusan hozzárendelhetik a feladatokat, így mindenki összhangban maradhat anélkül, hogy folyamatos frissítéseket vagy emlékeztetőket kellene küldeni.
🚀 Az AI a gyakorlatban: Lane Scott Jones, a Zapier marketingigazgatója a következőket figyelte meg:
Az AI-t beépítve az előkészítésbe, egy havi 70 bejegyzéses motorhoz közel 30%-kal több kimenetet adtunk hozzá anélkül, hogy a gépek egyetlen hosszú cikket is írtak volna.
Az AI-t beépítve az előkészítésbe, egy havi 70 bejegyzéses motorhoz közel 30%-kal több kimenetet adtunk hozzá anélkül, hogy a gépek egyetlen hosszú cikket is írtak volna.
Hogyan használják tehát az AI-t a tartalomban? Kutatáshoz, vázlatokhoz és munkafolyamatok automatizálásához, de nem hosszú cikkek írásához.
⚠️ Ezzel kapcsolatban azt is tudnia kell, hogy mire ne használja az AI-t. Ide tartozik:
- Kutatás és tényfeltárás
- Hosszú formátumú tartalmak teljes hosszúságú vázlatai
- Végső közösségi média bejegyzések
- Eredeti műalkotások vagy márkaimázsok
- Adatokkal alátámasztott betekintések vagy vélemények
📚 Olvassa el még: Hogyan automatizálhatja a tartalomkészítést az AI segítségével?
Hogyan használják a tartalomcsapatok az AI-t a mindennapi munkájukban?
Ideális esetben az AI-t be kell integrálni a tartalomcsapat napi munkafolyamataiba. Ez azt jelenti, hogy használatát ki kell terjeszteni a tartalomkészítési folyamaton túlra is. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan lehet ezt megtenni.
Tanulja meg, hogyan skálázhatja tartalomgyártási munkafolyamatait a ClickUp és az AI segítségével
1. Tartalomötletek és tervezés
Még a videók, a TikTok, a YouTube és a ChatGPT korában is vannak emberek, akiknek vannak kedvenc blogjaik/hírleveleik, amelyeket szívesen olvasnak. Ha érdekes, értékes és/vagy szórakoztató dolgokat mondasz, ki tudsz tűnni a tömegből.
Ez az ötletelés és tervezés szakaszában kezdődik, jóval azelőtt, hogy egyetlen szó is le lenne írva.
Hogyan segít az AI az ötletelés és a tervezés fázisában:
- A kereslet jelzéseinek felismerése: Az AI elemzi a keresési trendeket, a közönség kérdéseit és a közösségi médiában zajló beszélgetéseket, hogy feltárja, mi érdekli az embereket jelenleg.
- A fehér foltok kitöltése: A versenytársak tartalmának áttekintésével az AI kiemeli azokat a hiányosságokat, ahol a márka valami eredetit hozhat létre ahelyett, hogy megismételné a már meglévőket.
- Sokszorosító szögek: Egy kiinduló témából az AI variációkat generálhat – SEO-vezérelt vagy ügyfél-történet alapú megközelítéseket, felerősítve az emberi kreativitást.
- Ötletek fontossági sorrendbe állítása: A generatív AI-modellek relevancia, keresési igény és potenciális ROI alapján pontozhatják vagy csoportosíthatják a témákat.
- Tartalomnaptár gyors indítása: A vázlatok és még a durva ütemtervek is elkészülnek, mielőtt egyetlen sort is leírnál, így csökkentve az előkészítési időt.
❗ Figyelem: Vigyázzon, ne helyezzen túl nagy hangsúlyt a kulcsszavak és a mennyiség alapján történő SEO-jelzésekre, és ne hanyagolja el az eredetiséget és a márka pozicionálását. Szüksége van egy tartalomstratéga szűrőjére, hogy megtalálja az optimális megoldást.
💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain alkalmazást ötletek kidolgozásához, és alakítsa azokat azonnal strukturált briefekké vagy naptárba illeszthető feladatokká.
A Brain összefoglalja a kutatásokat, kibővíti a témaváltozatokat, elvégzi a versenytársak elemzését, és még az ötletek vázlatos tervezetének elkészítésében is segít.
A ClickUp előnye: Néha egy AI-modell nem elég. A ClickUp Brain MAX segítségével a ClickUp Brain mellett ugyanazon a helyen hozzáférhet minden prémium külső nagy nyelvi modellhez (LLM), például a ChatGPT-hez, a Claude-hoz, a Gemini-hez és még sok máshoz. Készítsen kreatív tartalmakat, gyűjtsön ötleteket vagy írjon meta leírásokat anélkül, hogy eszközt kellene váltania!
2. Rövid összefoglalók és vázlatok készítése
A rendelkezésre álló témákkal hogyan maximalizálhatja a siker esélyét?
Tipp: egy remek tartalmi brief.
Akár belső, akár külső írókról van szó, tudniuk kell a tervezett tartalom célját, a célközönség problémáit, a termék pozicionálását és egyéb fontos részleteket.
A tartalmi brief mindezeket az információkat könnyen érthető formában közli. A jó brief minden szükséges információt megad az írónak a munkához, így elkerülhetővé válik a kérdések és pontosítások miatti oda-vissza levelezés.
Hogyan segít az AI a brief elkészítésében:
- SERP és vázlatelemzés: Az AI eszköz be tudja szkennelni a legmagasabb rangú oldalakat és kulcsszó-kutatást végezni, hogy vázlatot, lehetséges fejléceket, megválaszolandó kérdéseket és példákat javasoljon. Emellett kiemelheti azt is, amit a versenytársak elmulasztottak.
- Perszonák és utazási térképek: Megjelölheti, hogy egy keresési lekérdezés valaki tudatosságának szakaszát (probléma kutatása), mérlegelési szakaszát (megoldások összehasonlítása) vagy döntési szakaszát (cselekvésre kész) tükrözi-e.
- A briefek szabványosítása nagy léptékben: Nagy csapatok esetében az AI biztosítja a következetességet azáltal, hogy minden briefbe ugyanazokat az alapvető elemeket építi be, mint például a célközönség, a célok, a kulcsszavak, a linkek és a kiemelendő funkciók.
- Formátumok adaptálása: Az AI egyetlen témából testreszabott tartalmi összefoglalókat készíthet különböző csatornákhoz (például hosszú blogbejegyzések, LinkedIn karusszel és e-mailek), csökkentve ezzel a felesleges munkát.
- Metaelemek: Az AI meta címeket, leírásokat és akár alternatív szövegeket is javasolhat a keresőmotorok számára a brief megírása közben.
❗ Figyelem: Továbbra is szükséged lesz egy tartalom-marketingesre, aki a vásárlói adatok alapján kitalálja az egyes témák mögötti szándékot. Az AI javasolhat kulcsszavakat és szemszögeket, de nem tudja megbízhatóan megítélni, hogy a kereső egy gyors ellenőrzőlistát, egy részletes útmutatót vagy egy termékösszehasonlítást szeretne-e.
💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást tartalmi összefoglalók és sablonok készítéséhez és megosztásához. Az AI segítségével gyorsan elkészítheti az összefoglalók vázlatát, saját struktúrájához igazíthatja őket, és valós időben együttműködhet írókkal, szerkesztőkkel és a marketingcsapattal. Gyakran használ egy bizonyos típusú dokumentumot? Egy kattintással sablonná alakíthatja!
👀 Tudta? Az Ahrefs felmérése szerint a marketingesek több mint 87%-a használja az AI-t a tartalomkészítéshez. Az AI-t használó cégek havonta 42%-kal több tartalmat publikálnak, mint azok, akik manuálisan végzik ezt a munkát.
3. Írás és közös alkotás
Az AI felgyorsítja az írási folyamat azon részeit, amelyek nem igénylik a legmélyebb ítélőképességét.
Íróként az erőssége a finom árnyalatok megértésében és az érzelmek beépítésében rejlik. Tudja, hogyan kell változtatni a hangnemet, mikor kell szünetet tartani a hangsúlyozás érdekében, és mikor kell analógiákat használni.
Emellett stratégiai szemléletet is alkalmaz, összekapcsolva a tartalmat az üzleti célokkal, és ellenőrizve az AI által bemutatott tényeket.
Az AI viszont a sebességben és az ismétlésben jeleskedik. Használhatja szövegek vagy képek gyors létrehozására és még sok másra.
A ClickUp előnye: Íme né hány gyakori típusú, mesterséges intelligenciával generált tartalom, amellyel kísérletezhet. Ezt a képet a ClickUp Brain segítségével hoztuk létre 🧠
Ez a videó bemutatja, hogyan használhatja a Brain alkalmazást tartalom létrehozásához.
Hogyan segít az AI az írásban és a közös alkotásban:
- A fehér lap legyőzése: az AI segítségével másodpercek alatt elkészítheti az bevezetések, átmenetek vagy kiegészítő bekezdések első vázlatait.
- Stílus és hangnemváltás: Gyorsan átírhatja a szakaszokat, hogy azok illeszkedjenek a márkája hangjához – legyen az informális, tekintélyes vagy technikai.
- Vázlatok kibővítése: Az AI-eszközök segítségével kibővítheti a felsorolási pontokat bekezdésekkel, példákat adhat hozzá, vagy gyakran ismételt kérdéseket javasolhat.
- Keresztformátumú vázlatkészítés: Az AI írási eszközök ugyanazt a briefet blogbejegyzéssé, e-mailbe vagy LinkedIn-bejegyzéssé alakíthatják anélkül, hogy elölről kellene kezdeniük.
- Változatok tesztelése: Ezek az eszközök megkönnyítik a címsorok, CTA-k vagy összefoglalók több változatának elkészítését, amelyeket a csapat áttekinthet.
❗ Figyelem: Az AI-ről ismert, hogy téves tényeket és adatokat állít. Minden adat, idézet vagy statisztika hitelességét ellenőrizni kell.
💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Tasks alkalmazást a tartalomkészítési munkafolyamatok kezeléséhez. Rendeljen írási feladatokat csatolt briefekkel, állítson be határidőket, és használjon alfeladatokat a vázlatokhoz, a javításokhoz és a jóváhagyásokhoz. A Tasks alkalmazásba beépített mesterséges intelligenciával megjegyzéseket rendelhet, szövegeket generálhat vagy finomíthat, illetve frissítheti az állapotot anélkül, hogy elhagyná a feladatot.
Írók, szerkesztők és marketingesek egyazon szálon együttműködhetnek, így a visszajelzések, verziók és végleges jóváhagyások egy helyen maradnak, ahelyett, hogy dokumentumok és e-mailek között szétszóródnának. Ráadásul a ClickUp Brain mindig kéznél van, hogy megválaszolja a kérdéseket, így nem kell hosszú kommentárszálakat átnéznie!
A Cartoon Network közösségi média marketing csapata a ClickUp marketing projektmenedzsment szoftverét használja a tartalomkezelés koordinálására. A platform a csapat egyetlen megbízható információforrásaként szolgál, bizalmat és felelősségvállalást teremt, valamint időt takarít meg.
A közösségi tartalom az ötletelésről a kreatív és szövegszerkesztési fázisra, majd a publikálásra kész állapotra lép, anélkül, hogy a menedzsernek folyamatosan frissítéseket kellene kérnie. A problémák megoldása is könnyebb, mivel mindenki láthatja, ki felelős a projekt melyik részéért.
Sarah Lively, a Cartoon Network közösségi média igazgatója így fogalmazott:
A munkám középpontjában a stratégia és a tervezés áll, ezért is szeretem annyira a ClickUp alkalmazást. Gondoskodnom kell arról, hogy minden szervezetten zajlódjon, és hogy tudjam, ki mit csinál, és ehhez szükségem volt a ClickUp alkalmazásra.
A munkám középpontjában a stratégia és a tervezés áll, ezért is szeretem annyira a ClickUp alkalmazást. Gondoskodnom kell arról, hogy minden szervezetten zajlódjon, és hogy tudjam, ki mit csinál, és ehhez szükségem volt a ClickUp alkalmazásra.
4. Szerkesztés
Miután az író benyújtotta a vázlatot, a tartalomcsapat automatizált nyelvtani és érthetőségi ellenőrzésnek vetheti alá az összes vázlatot, mielőtt a szerkesztő részletesen átnézné azokat.
Ezzel az editorok szerepe is megváltozik. Már nem kell helyesbíteniük a helyesírási hibákat vagy javítaniuk a nyelvtanra, hanem több időt fordíthatnak a szerkezeti egyértelműségre és a hangnemre, az érvek értékelésére, valamint a megfogalmazás és a megjelenítés etikai szempontú elbírálására.
Hogyan támogatja az AI a szerkesztési folyamatot:
- Első lépés: tisztítás: Az AI-eszközök átvizsgálhatják a vázlatát nyelvtani hibák, ismétlődő kifejezések és töltelékszavak szempontjából.
- Hangnem és érthetőség módosítása: Az AI segítségével azonnal átírhat egy szakaszt, hogy magabiztosabb, beszélgetősebb vagy szakszerűbb hangnemet kapjon, így az írók és formátumok között is egységes márka hangnemet tud fenntartani.
- Szerkezet és folyamat finomítása: Az AI kiemelheti a hirtelen átmeneteket, a hiányzó kontextust vagy az egyenetlen tempót. Különösen hasznos, ha több író hozzájárulásait egyesítjük.
- SEO és teljesítményoptimalizálás: A kulcsszavak elhelyezésétől és az olvashatósági pontszámoktól a meta leírásokig és a belső linkekig, az AI apró módosításokat javasolhat, amelyekkel a tartalom könnyebben megtalálhatóvá válik.
💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Proofing funkcióját a szerkesztői visszacsatolási ciklus egyszerűsítéséhez. A szerkesztők és a csapat tagjai közvetlenül megjegyzéseket fűzhetnek a képekhez, videókhoz és PDF-fájlokhoz a feladat keretében.
A szerkesztők kiemelhetnek bizonyos szavakat, képeket vagy kereteket, megjelölhetnek írókat vagy tervezőket pontosítás céljából, és valós időben nyomon követhetik minden szerkesztési kérést. A javítások befejezése után a megjegyzéseket megoldottként jelölheti meg. Minden verzió tisztán, átláthatóan és nyomon követhetően marad.
Annak érdekében, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon a tartalomkezelés tekintetében, a ClickUp előre elkészített sablonokat kínál. A ClickUp tartalomkezelési sablonja integrálja a stratégiát, a végrehajtást és a jelentéstételt egy vizuális irányítópulton.
Ez a sablon strukturált rendszert biztosít tartalomcsapatának a tartalmak tervezéséhez, szervezéséhez és felügyeletéhez a kezdetektől a befejezésig. Az ötletek, a briefek, a vázlatok és a jóváhagyások mind egy helyen találhatók. Mindenki, az íróktól és marketingesektől a szerkesztőkig, láthatja az összes tartalmi eszközt.
PS: Ez az a sablon, amelyet a ClickUp-nál használunk blogunk tartalmi műveleteinek kezelésére.
Sid Babla, a Dartmouth College – Student Wellness Center jóléti programkoordinátora így nyilatkozik a ClickUp tartalomkészítéshez való felhasználásáról:
A ClickUp csökkentette az e-mailes kommunikáció szükségességét és egyszerűsítette a tartalomkészítő csapatunk együttműködését. Most már 2-3-szor gyorsabban tudunk eljutni az ötletelés/brainstorming fázistól az első vázlatig. A feladatok hatékony nyomon követésével és a kontextus biztosításával (a leírás és a megjegyzések szakaszban) kevesebb kontextusváltás történik, így csak egy rendszert (ClickUp) kell használni, ahelyett, hogy többet (GDrive, e-mail és Slack).
A ClickUp csökkentette az e-mailes kommunikáció szükségességét és egyszerűsítette a tartalomkészítő csapatunk együttműködését. Most már 2-3-szor gyorsabban tudunk eljutni az ötletelés/brainstorming fázistól az első vázlatig. A feladatok hatékony nyomon követésével és a kontextus biztosításával (a leírás és a megjegyzések szakaszban) kevesebb kontextusváltás történik, így csak egy rendszert (ClickUp) kell használni, ahelyett, hogy többet (GDrive, e-mail és Slack).
Ha író vagy, ez biztosan érdekelni fog...
Ennek elkerülésére van egy megoldásunk: a ClickUp Brain MAX Talk-to-Text funkciója.
Rögzíts spontán gondolatokat, hangjegyzeteket vagy tartalmi ötleteket útközben, és a Brain azonnal strukturált szöveggé alakítja őket, amelyeket szerkeszthetsz, bővíthetsz vagy megoszthatsz másokkal. Soha többé nem veszítesz el egy ötletet sem, mert nem tudtad leírni!
5. Tartalomnaptár és a gyártás nyomon követése
Amikor a tartalom túllép a szerkesztésen, a kihívás az írásról a koordinációra helyeződik át. A határidők, a függőségek és a terjesztési tervek könnyen összeomlanak, ha nincs központi naptár, amely nyomon követi a munkafolyamat minden mozgó elemét.
Hogyan támogatja az AI a gyártás nyomon követését és ütemezését:
- Automatizált ütemezés: Az AI-eszközök a munkaterhelés kapacitása és a korábbi ütemtervek alapján rendelhetnek hozzá határidőket, így biztosítva, hogy senki ne legyen túlterhelve.
- Prediktív emlékeztetők: az AI felismeri, ha egy feladat késedelmet szenvedhet, és a határidő lejárta előtt figyelmezteti a megbízottakat vagy a szerkesztőket.
- Láthatósági irányítópultok: Az AI által generált irányítópultok segítségével azonnal áttekintheted, hogy mi van tervezetben, felülvizsgálat alatt vagy készen a közzétételre, anélkül, hogy manuálisan frissítened kellene.
- Tartalomnaptár-elemzések: Az AI-eszköz elemzi az elkötelezettségi adatokat, és javaslatot tesz a legjobb közzétételi időpontokra, tartalomösszetételre vagy platformfrekvenciára.
❗ Figyelem: Minden egyes mikrotaszk hozzáadása a termelési naptárhoz túlterhelő lehet. Használj szűrőket, hogy a legfontosabb szakaszokra koncentrálhass (pl. felülvizsgálatra kész, ütemezett, közzétett).
A ClickUp előnye: A ClickUp AI Fields segítségével a koordináció egyszerűbbé válik. Az AI Fields segítségével:
- Készítsen azonnal tömör feladatösszefoglalókat
- Kapjon automatikus frissítéseket a kampányok előrehaladásáról
- Tartalom fordítása egy kattintással
- A cselekvési tételek azonosítása manuális erőfeszítés nélkül
Ezek az intelligens funkciók segítenek a csapatoknak a szervezettség fenntartásában, időt takarítanak meg a rutinfrissítésekkel, és biztosítják, hogy mindenki összhangban legyen – így Ön többet tud koncentrálni a kreatív stratégiára, és kevesebbet az adminisztratív munkára.
Kombinálja ezeket a Táblázat nézettel vagy a Naptár nézettel, és soha többé nem kell aggódnia a munkák kézi nyomon követése miatt.
Ahhoz, hogy az AI-követés valóban hatékonyan működjön, szükség van egy közös térre, ahol a csapatok összehangolhatják az ütemterveket, a feladatokat és a közzétételi prioritásokat.
A ClickUp tartalomnaptár-sablonja egy vizuális tervező, amely egyszerűsíti a publikálási ütemtervet a csapatok és platformok között.
A tartalomtípus vagy kampány szerint színkóddal ellátott, minden tartalomhoz tartozó drag-and-drop kártyák segítségével láthatja, mi, mikor és hol kerül közzétételre. Kattintson bármelyik naptárkártyára a feladat teljes részleteinek megtekintéséhez, beleértve a csatornát és a tartalomkategóriát.
💡 Profi tipp: Automatizáld az ismétlődő feladatokat, például a tartalom állapotának frissítését és a haladás nyomon követését az AI-alapú ClickUp Automations segítségével. Például:
- A feladatokat automatikusan továbbíthatja, miután a végeredményt jóváhagyták.
- Automatikusan jelöld meg a szerkesztőket, amikor egy feladat állapota „Felülvizsgálatra kész” -re változik.
- Küldjön emlékeztetőket 48 órával a közzététel időpontja előtt
🧠 Érdekes tény: Az emberek nagyobb valószínűséggel fogyasztják el azt, amiért nemrég fizettek, még akkor is, ha ugyanaz a termék vagy szolgáltatás. Egy új e-könyv, webinárium vagy hírlevél értékesebbnek tűnik (és többet olvassák), ha új ajánlathoz, időkorlátozott kampányhoz vagy döntési pillanathoz kapcsolódik.
⚡ Sablonarchívum: Ingyenes marketingterv-sablonok Wordben és a ClickUpban
6. Tartalom újrafelhasználása
Mint minden más részleg, a tartalomcsapatok is folyamatos nyomás alatt állnak, hogy kevesebb erőforrással többet érjenek el. Bármelyik pillanatban is tartalmat hozol létre a növekedés, a termékmarketing, az értékesítés elősegítése, sőt, a munkáltatói márkaépítés érdekében.
Hogyan növelheti tízszeresére a termelékenységét anélkül, hogy elveszítené az ép eszét?
A leggyorsabb módszer a tartalom újrafelhasználása. Ahelyett, hogy újat próbálna kitalálni, inkább a már meglévőből hozza ki a legtöbbet.
Például egy kutatási jelentés átalakítható egy 5 részes blogsorozattá, egy e-könyvvé, egy podcast-sorozattá vagy több ellenőrzőlistává.
A kézi átalakítás azonban idő- és energiaigényes tevékenység, ezért kiválóan alkalmas az automatizálásra.
Hogyan segít az AI az újrafelhasználási fázisban:
- Automatikus formátumátalakítás: A generatív AI segítségével egy blogot LinkedIn karussellé, e-mail összefoglalássá vagy rövid videó forgatókönyvvé alakíthat, prompt alapú átírásokkal.
- Hangnem és közönséghez való alkalmazkodás: Az AI szövegírási eszközök átalakíthatják egy szöveget egy másik közönségszegmens vagy csatorna számára – professzionálisra a LinkedIn számára, beszélgető stílusúra az Instagram számára, tömörre az X számára.
- Kiemelés kivonása: idézeteket vagy kulcsfontosságú gondolatokat generálhat, hogy rövid formátumú eszközöket hozzon létre, amelyek visszaköthetők az eredeti tartalomhoz.
- Témakörök csoportosítása: Az AI elemezheti a közzétett könyvtárat, felismerheti az átfedő témákat, és csomagokat vagy sorozatokat javasolhat a narratíva kiterjesztéséhez.
- SEO-átalakítás: Frissítsd a régebbi bejegyzéseket azáltal, hogy megkéred az AI-t, azonosítsa a hiányzó kulcsszavakat, új adatpontokat vagy belső linkelési lehetőségeket.
💡 Profi tipp: Miután az AI segítségével átalakítottad a blogot karusszelekké, feliratokká vagy rövid videókká, ezeket az elemeket közvetlenül beillesztheted a használatra kész közösségi média naptár sablonokba.
Ezek a sablonok előre elkészített mezőkkel rendelkeznek a platform, a bejegyzés típusa, a felirat, a kreatív anyag és a jóváhagyási állapot számára. Csapata tervezhet, ütemezhet és együttműködhet anélkül, hogy eszközök között kellene váltania.
7. Teljesítménykövetés és tartalomelemzés
Mint minden tartalom-marketinges tudja, a tartalom és a kampányok élőre állítása csak egy része a folyamatnak. A teljesítményüket is nyomon kell követni, és szükség szerint optimalizálni kell őket.
Több csatorna és több tucat mutató esetén a teljesítmény nyomon követése gyakran adat túlterhelés problémává válik. Különösen akkor, ha ezt táblázatok vagy több eszköz segítségével végzi a puzzle egyes részeinek.
Az AI itt lesz a megmentője.
Hogyan támogatja az AI a teljesítmény nyomon követését és elemzését:
- Automatizált adatgyűjtés: Az AI több platformról (Google Analytics, LinkedIn, YouTube stb.) is összegyűjti az elkötelezettségre, a forgalomra és a konverzióra vonatkozó adatokat, és azokat egyetlen irányítópulton jeleníti meg.
- Mintázatfelismerés: Az AI képes azonosítani az időbeli teljesítménytrendeket – például, hogy melyik tartalomhosszúság eredményez több konverziót, vagy melyik napokon történő közzététel eredményez nagyobb elkötelezettséget.
- Érzelmi és kvalitatív elemzés: A megjegyzések, visszajelzések vagy felmérési válaszok elemzésével az AI felmérheti a közönség érzelmeit, és segíthet csapatának finomítani a hangnemet, az üzeneteket vagy a témák fókuszát.
- Előrejelző betekintés: Az AI a korábbi adatok alapján előre jelezheti, mely témák vagy tartalomtípusok teljesíthetnek a legjobban a következő hónapban, így segítve a tartalomnaptárak stratégiaibb tervezését.
❗ Figyelem: A teljesítmény nyomon követése nem működik szigetelt rendszerben. A teljesítményadatoknak kapcsolódniuk kell a nagyobb marketing ökoszisztémához:
- Kössd össze a tartalomelemzést a CRM-adatokkal, hogy megnézd, melyik bejegyzések befolyásolják a konverziókat.
- Kössd össze a kampány teljesítményét a SEO növekedésével és a márka kereséseivel
- Kombinálja az elkötelezettség és a potenciális ügyfelek minőségének mutatóit, hogy megértse a valódi ROI-t.
💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást az összes teljesítménymutató központosításához és vizualizálásához. Összekapcsolhatja a feladatok, az egyéni mezők és az integrációk adatait, hogy egy helyen követhesse nyomon a teljesítményt, az ütemterveket és az elkötelezettséget.
Váltson a oszlopdiagramok, kördiagramok vagy vonaldiagramok között, hogy felismerje a szűk keresztmetszeteket és mérje a kampányok sikerét. Adjon hozzá AI-kártyákat a dinamikusabb és azonnali jelentésekhez!
A legjobb az egészben, hogy testreszabhatja a C-Suite számára készült irányítópultjait, így nem kell időt pazarolnia a jelentések összefoglalókba való átalakítására.
A ClickUp előnye: A ClickUp integrációk az egész tartalomteljesítmény-univerzumot egyetlen munkaterületre hozza össze.
- Szinkronizálja az elemző eszközöket: Csatlakoztassa a Google Analytics, a HubSpot vagy a YouTube szolgáltatást, hogy automatikusan beolvassa az elkötelezettségre, a konverzióra és a forgalomra vonatkozó adatokat a ClickUp Dashboards alkalmazásba.
- Kössd össze a tartalmat a folyamatokkal: integráld a Salesforce vagy a HubSpot CRM-ekkel, hogy nyomon követhesd, mely tartalmi elemek generálnak tényleges potenciális ügyfeleket és bevételt.
- Javítsd az együttműködést: kapcsold össze a Slacket vagy a Teamst, hogy az értesítések azonnal megjelenjenek, amikor a legfontosabb mutatók megváltoznak vagy a mérföldkövek elérése megtörténik.
- Kössd össze a SEO és a publikálási eszközöket: integráld a WordPress, a SEMrush vagy az Ahrefs alkalmazásokkal, hogy figyelemmel kísérd a rangsorokat, és közvetlenül a munkafolyamatodból publikálj.
Menj még tovább a ClickUp AI ügynökeivel , amelyek beépített AI asszisztenseként automatizálják a frissítéseket, jelentéseket és válaszokat a munkaterületeden belül. Napi vagy heti összefoglalókat tehetnek közzé, csapatértekezleteket tarthatnak, vagy azonnal válaszolhatnak a tartalommal kapcsolatos kérdésekre – mindezt manuális beállítás nélkül.
Az AI használatának előnyei a tartalomcsapatok számára
Az AI beépítése a tartalom életciklusának minden szakaszába számos szempontból segít Önnek. Például az AI:
- Csökkenti a mentális terhelést azzal, hogy a homályos ötleteket konkrét következő lépésekké alakítja.
- Fenntartja a kreatív lendületet az AI-javaslatokkal pontosan ott, ahol a munka folyik, minimalizálva a kontextusváltást és az akadályokat.
- Szabványosítsa a végeredményeket a márka hangvételét követő vázlatgenerátorok, briefek és sablonok segítségével.
- Összeköti a csapatok szilóit azáltal, hogy a tartalomstratégiának, az írásnak és a tervezésnek valós idejű betekintést biztosít a projektfrissítésekbe és a függőségekbe.
- Valós időben adaptálja a tartalmat azáltal, hogy gyorsan lokalizálja, egyszerűsíti vagy átalakítja a tartalmat a különböző közönségek és platformok számára.
- Erősíti a tartalomkezelést AI-támogatott címkézéssel, névkonvenciókkal és nagyméretű ellenőrzőlista-készítéssel.
- Önállóságot biztosít; az írók, szerkesztők és marketingesek AI segítséget kaphatnak anélkül, hogy más csapatokra vagy eszközökre kellene várniuk.
Íme egy rövid áttekintés a ClickUp-on belüli tartalomgyártási folyamatról.
📮 ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a olyan beszélgető AI-eszközöket használ, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot-felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban.
Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak.
A ClickUp Brain segítségével azonban nem. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!
Az AI korlátai a tartalomkészítésben (és hogyan lehet ezeket leküzdeni)
Annak ellenére, hogy az AI használata számos előnnyel jár a tartalomkészítés és a marketing terén, vannak olyan vakfoltok, mint például a kontextushiány és az IP-kockázatok, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Itt mutatjuk be, hol szűkölködik az AI, és hogyan lehet ezeket a problémákat megkerülni.
1. Homogén tartalom, ami unalmas
Az AI által biztosított hatékonyságnak köszönhetően ma már több millió vállalkozás szállít tartalmat nagy léptékben. A platformok azonban ma már elárasztják a hasonló tartalmak, amelyekből hiányzik az érzelmi mélység. Az olvasók egyre inkább elfordulnak az élettelen cikkektől, és a márkák kockáztatják, hogy háttérbe szorulnak.
✅ Egy kézenfekvő megoldás erre az lenne, ha az AI-t tapasztalt szerkesztőkkel párosítanánk, akik márka történeteket, váratlan nézőpontokat és bennfentes betekintést tudnak adni.
Az IBM szerint a prompt engineering is segíthet abban, hogy ugyanazt a hatékonysági szintet tartsd fenn. Íme néhány technika:
- Zero-shot és few-shot prompting példákkal, amelyek iránymutatást adnak az AI struktúrájához vagy hangvételéhez
- Gondolkodási lánc, amely ösztönzi a magyarázók lépésről lépésre történő érvelését.
- Szerepkörök megadása, ahol az AI-nak egy személyiséget rendel hozzá, hogy mélységet és perspektívát adjon neki.
- A finomítási ciklusok lehetővé teszik, hogy iteratív módon építsen a kimenetekre, ahelyett, hogy elfogadná az első vázlatot.
⚡ Sablonarchívum: Ingyenes tartalomnaptár-sablonok
2. Kontextusbeli vakfoltok
Bár az AI hihetetlen sebességgel dolgozza fel a nyelvet, nehezen boldogul a kulturális háttérrel, a hangnemváltozásokkal, a jogi következményekkel és a márka korábbi hibáival. Ez a helyzetismeret hiánya kínos humorhoz, hangnemet nem érző megfogalmazásokhoz vagy pontatlan tartalomhoz vezethet.
✅ A szerkesztői felügyelet ma fontosabb, mint valaha. Az AI betanítása egy másik stratégia; létrehozhat prompt könyvtárakat, amelyek beépülnek márkájának legfontosabb kontextusaiba. Ezek az útmutatások lehetnek olyan egyértelműek, mint a régió-specifikus utasítások, a közönség személyiségei és a tabu témák.
👀 Tudta? Az írók és lektorok 60%-a szerint az AI-asszisztensek „nem veszik figyelembe a releváns kontextust”. Azok közül, akik szerint az AI befolyásolja a minőséget, 44% a kontextus hiányát okolja.
3. Szellemi tulajdon és etikai aknamezők
A mesterséges intelligencia hatalmas mennyiségű online adatot kever össze, hogy tartalmat és betekintést generáljon. Világos hivatkozás vagy forrásátláthatóság nélkül a vállalkozások kockáztatják, hogy véletlenül plágiumot publikálnak. Emellett fennáll a veszélye annak is, hogy megsértik a licencelt anyagokat, és nem jelzik az eredeti alkotókat.
✅ Így oldhatja meg ezt a kihívást:
- Hosszú, kutatásigényes vagy nagy láthatóságú tartalmak közzététele előtt futtassa le az AI kimenetét vállalati szintű plágium- és szerzői jogi ellenőrző programokon.
- Ellenőrizze a licencet , ha külső anyagokat használ a promptokban, és korlátozza a felhasználást a saját tulajdonú vagy jogilag tisztázott adatokra.
Ha többet szeretne megtudni az AI marketingben való felhasználásáról, nézze meg ezt a videót.
📚 További információ: Inspiráló márkairányelv-példák
Írj (és nyűgözz le) tartalmakat a ClickUp segítségével
Bármilyen találékony is legyen a tartalomcsapatod, az ötletek skálázása, a briefek pontos követése és a határidők betartása hétről hétre nehéz feladat.
A ClickUp, az összevont mesterséges intelligencia munkaterület, ahol a feladatok, dokumentumok, beszélgetések és betekintések egy helyen találhatók, példátlan hatékonyságot és átláthatóságot biztosít a tartalomkezelési műveleteidhez. Az automatizálás, a valós idejű irányítópultok, a feladatokba és dokumentumokba integrált mesterséges intelligencia és az előre elkészített sablonok segítségével tartalomkezelő csapatodat termelékenységi központtá alakíthatod.
Olyan, amelyet a szervezet minden tagja irigyel. 😀
Szóval, mire vársz még? Használd az AI-t, és regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra!