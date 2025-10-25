Hogyan használják a tartalomcsapatok az AI-t? Eszközök, munkafolyamatok és példák

A marketingcsapatok számára világszerte a mesterséges intelligencia már túllépett a kísérleti stádiumon, és a mindennapi élet elengedhetetlen részévé vált.

A tartalomcsapat tagjaként tudja, hogy az AI hogyan változtatja meg a tartalommarketinget.

Az AI segítségével az időigényes feladatok, mint például a téma kutatása, a vázlat készítése, a tartalom újrafelhasználása és a csapat operatív munkafolyamatainak beállítása automatikusan zajlik. Így több időd marad a magas értékű stratégiákra, a történetmesélésre és a gondolatvezetésre, valamint sok másra.

Ha még mindig hezitál, és kíváncsi arra, hogyan használják a tartalomcsapatok az AI-t, akkor ez a cikk Önnek szól.

Arról is beszélünk, hogy mit tud automatizálni az AI, és hol jönnek képbe az emberi felügyelet és készségek.

Milyen szerepet játszik az AI a tartalom-munkafolyamatokban?

A stratégája homályos briefet küld. Az író ezt a félkész vázlatot felhasználva készíti el a tartalmat. Az editor pedig a téma megfelelő bemutatásához a tartalom nagy részét át kell írnia. Ezután a SEO az utolsó pillanatban hozzáad egy kulcsszó listát.

Beleakadt egy végtelen körforgásba, és az eredmények nem felelnek meg az elvárásoknak, mert senki sem volt tisztában a tartalmi stratégiával és a tárgyalt témával.

Így segít az AI a tartalommarketingben elkerülni ezeket a problémákat:

A stratéga tisztán látja a dolgokat : az AI-eszközök segítségével egy nagyvonalú témát világos vázlatba foglalhat, amely tartalmazza a közönségről szerzett ismereteket, a trendi témákat és a lefedendő különböző szempontokat. Ezután hozzáadhat részleteket, például a szándékot, a legfontosabb üzeneteket és a kívánt eredményeket.

Az író nem küzd az üres lap szindrómával: egy átfogó brief segítségével az író minden szükséges információval rendelkezik a munkához. Az AI segíthet leküzdeni az írói blokkot, többféle változatot generálhat a címsorokhoz vagy a cselekvésre ösztönző feliratokhoz, és a tartalmat különböző közönségekhez vagy platformokhoz igazíthatja.

A szerkesztőnek több feladata is van: Ha csapata nagy mennyiségű tartalmat hoz létre, a generatív AI és az LLM modellek segíthetnek az első lépésekben. Az AI ellenőrizheti a nyelvtan és a hangnem következetességét is. Ezután szerkesztheti és javíthatja a vázlatot, hogy tükrözze a téma szakértelmét.

A SEO mélyen beágyazott: A generatív AI-eszközök támogatják A generatív AI-eszközök támogatják a SEO-kezelési folyamatot azáltal, hogy a felhasználói szándék, a belső linkek és a tartalmi hiányosságok alapján olyan kulcsszavakat javasolnak, amelyek javíthatják a keresési teljesítményt. A programozott SEO segítségével akár személyre szabott tartalmakat is létrehozhat nagy mennyiségben.

Márkád hangja következetes marad: a marketingcsapat, a tartalomkészítő csapat, a közösségi média menedzserek és a SEO-stratégák mind ugyanazon AI-vezérelt hangnem, márkaidentitás és stíluskeretrendszer alapján dolgoznak. Az üzenetek minden csatornán és eszközön egységesek.

A projektmenedzsment zökkenőmentesebb: az AI-alapú eszközök nyomon követhetik a határidőket, jelzik a szűk keresztmetszeteket és az AI-alapú eszközök nyomon követhetik a határidőket, jelzik a szűk keresztmetszeteket és automatikusan hozzárendelhetik a feladatokat , így mindenki összhangban maradhat anélkül, hogy folyamatos frissítéseket vagy emlékeztetőket kellene küldeni.

🚀 Az AI a gyakorlatban: Lane Scott Jones, a Zapier marketingigazgatója a következőket figyelte meg: Az AI-t beépítve az előkészítésbe, egy havi 70 bejegyzéses motorhoz közel 30%-kal több kimenetet adtunk hozzá anélkül, hogy a gépek egyetlen hosszú cikket is írtak volna. Az AI-t beépítve az előkészítésbe, egy havi 70 bejegyzéses motorhoz közel 30%-kal több kimenetet adtunk hozzá anélkül, hogy a gépek egyetlen hosszú cikket is írtak volna. Hogyan használják tehát az AI-t a tartalomban? Kutatáshoz, vázlatokhoz és munkafolyamatok automatizálásához, de nem hosszú cikkek írásához.

⚠️ Ezzel kapcsolatban azt is tudnia kell, hogy mire ne használja az AI-t. Ide tartozik:

Kutatás és tényfeltárás

Hosszú formátumú tartalmak teljes hosszúságú vázlatai

Végső közösségi média bejegyzések

Eredeti műalkotások vagy márkaimázsok

Adatokkal alátámasztott betekintések vagy vélemények

Hogyan használják a tartalomcsapatok az AI-t a mindennapi munkájukban?

Ideális esetben az AI-t be kell integrálni a tartalomcsapat napi munkafolyamataiba. Ez azt jelenti, hogy használatát ki kell terjeszteni a tartalomkészítési folyamaton túlra is. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan lehet ezt megtenni.

Tanulja meg, hogyan skálázhatja tartalomgyártási munkafolyamatait a ClickUp és az AI segítségével

1. Tartalomötletek és tervezés

Még a videók, a TikTok, a YouTube és a ChatGPT korában is vannak emberek, akiknek vannak kedvenc blogjaik/hírleveleik, amelyeket szívesen olvasnak. Ha érdekes, értékes és/vagy szórakoztató dolgokat mondasz, ki tudsz tűnni a tömegből.

Ez az ötletelés és tervezés szakaszában kezdődik, jóval azelőtt, hogy egyetlen szó is le lenne írva.

Hogyan segít az AI az ötletelés és a tervezés fázisában:

A kereslet jelzéseinek felismerése: Az AI elemzi a keresési trendeket, a közönség kérdéseit és a közösségi médiában zajló beszélgetéseket, hogy feltárja, mi érdekli az embereket jelenleg.

A fehér foltok kitöltése: A versenytársak tartalmának áttekintésével az AI kiemeli azokat a hiányosságokat, ahol a márka valami eredetit hozhat létre ahelyett, hogy megismételné a már meglévőket.

Sokszorosító szögek: Egy kiinduló témából az AI variációkat generálhat – SEO-vezérelt vagy ügyfél-történet alapú megközelítéseket, felerősítve az emberi kreativitást.

Ötletek fontossági sorrendbe állítása: A generatív AI-modellek relevancia, keresési igény és potenciális ROI alapján pontozhatják vagy csoportosíthatják a témákat.

Tartalomnaptár gyors indítása: A vázlatok és még a durva ütemtervek is elkészülnek, mielőtt egyetlen sort is leírnál, így csökkentve az előkészítési időt.

❗ Figyelem: Vigyázzon, ne helyezzen túl nagy hangsúlyt a kulcsszavak és a mennyiség alapján történő SEO-jelzésekre, és ne hanyagolja el az eredetiséget és a márka pozicionálását. Szüksége van egy tartalomstratéga szűrőjére, hogy megtalálja az optimális megoldást.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain alkalmazást ötletek kidolgozásához, és alakítsa azokat azonnal strukturált briefekké vagy naptárba illeszthető feladatokká. A Brain összefoglalja a kutatásokat, kibővíti a témaváltozatokat, elvégzi a versenytársak elemzését, és még az ötletek vázlatos tervezetének elkészítésében is segít. Használja a ClickUp Brain alkalmazást ötletek generálásához és a tartalomtervezés felgyorsításához.

A ClickUp előnye: Néha egy AI-modell nem elég. A ClickUp Brain MAX segítségével a ClickUp Brain mellett ugyanazon a helyen hozzáférhet minden prémium külső nagy nyelvi modellhez (LLM), például a ChatGPT-hez, a Claude-hoz, a Gemini-hez és még sok máshoz. Készítsen kreatív tartalmakat, gyűjtsön ötleteket vagy írjon meta leírásokat anélkül, hogy eszközt kellene váltania! Váltson a legjobb AI-modellek között a ClickUp-on belül a Brain MAX segítségével.

2. Rövid összefoglalók és vázlatok készítése

A rendelkezésre álló témákkal hogyan maximalizálhatja a siker esélyét?

Tipp: egy remek tartalmi brief.

Akár belső, akár külső írókról van szó, tudniuk kell a tervezett tartalom célját, a célközönség problémáit, a termék pozicionálását és egyéb fontos részleteket.

A tartalmi brief mindezeket az információkat könnyen érthető formában közli. A jó brief minden szükséges információt megad az írónak a munkához, így elkerülhetővé válik a kérdések és pontosítások miatti oda-vissza levelezés.

Hogyan segít az AI a brief elkészítésében:

SERP és vázlatelemzés: Az AI eszköz be tudja szkennelni a legmagasabb rangú oldalakat és kulcsszó-kutatást végezni, hogy vázlatot, lehetséges fejléceket, megválaszolandó kérdéseket és példákat javasoljon. Emellett kiemelheti azt is, amit a versenytársak elmulasztottak.

Perszonák és utazási térképek: Megjelölheti, hogy egy keresési lekérdezés valaki tudatosságának szakaszát (probléma kutatása), mérlegelési szakaszát (megoldások összehasonlítása) vagy döntési szakaszát (cselekvésre kész) tükrözi-e.

A briefek szabványosítása nagy léptékben: Nagy csapatok esetében az AI biztosítja a következetességet azáltal, hogy minden briefbe ugyanazokat az alapvető elemeket építi be, mint például a célközönség, a célok, a kulcsszavak, a linkek és a kiemelendő funkciók.

Formátumok adaptálása: Az AI egyetlen témából testreszabott tartalmi összefoglalókat készíthet különböző csatornákhoz (például hosszú blogbejegyzések, LinkedIn karusszel és e-mailek), csökkentve ezzel a felesleges munkát.

Metaelemek: Az AI meta címeket, leírásokat és akár alternatív szövegeket is javasolhat a keresőmotorok számára a brief megírása közben.

❗ Figyelem: Továbbra is szükséged lesz egy tartalom-marketingesre, aki a vásárlói adatok alapján kitalálja az egyes témák mögötti szándékot. Az AI javasolhat kulcsszavakat és szemszögeket, de nem tudja megbízhatóan megítélni, hogy a kereső egy gyors ellenőrzőlistát, egy részletes útmutatót vagy egy termékösszehasonlítást szeretne-e.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást tartalmi összefoglalók és sablonok készítéséhez és megosztásához. Az AI segítségével gyorsan elkészítheti az összefoglalók vázlatát, saját struktúrájához igazíthatja őket, és valós időben együttműködhet írókkal, szerkesztőkkel és a marketingcsapattal. Gyakran használ egy bizonyos típusú dokumentumot? Egy kattintással sablonná alakíthatja! Készítsd el saját rövid sablonjaidat a ClickUp Docs segítségével!

👀 Tudta? Az Ahrefs felmérése szerint a marketingesek több mint 87%-a használja az AI-t a tartalomkészítéshez. Az AI-t használó cégek havonta 42%-kal több tartalmat publikálnak, mint azok, akik manuálisan végzik ezt a munkát.

3. Írás és közös alkotás

Az AI felgyorsítja az írási folyamat azon részeit, amelyek nem igénylik a legmélyebb ítélőképességét.

Íróként az erőssége a finom árnyalatok megértésében és az érzelmek beépítésében rejlik. Tudja, hogyan kell változtatni a hangnemet, mikor kell szünetet tartani a hangsúlyozás érdekében, és mikor kell analógiákat használni.

Emellett stratégiai szemléletet is alkalmaz, összekapcsolva a tartalmat az üzleti célokkal, és ellenőrizve az AI által bemutatott tényeket.

Az AI viszont a sebességben és az ismétlésben jeleskedik. Használhatja szövegek vagy képek gyors létrehozására és még sok másra.

A ClickUp előnye: Íme né hány gyakori típusú, mesterséges intelligenciával generált tartalom, amellyel kísérletezhet. Ezt a képet a ClickUp Brain segítségével hoztuk létre 🧠 Az AI által generált tartalom típusai, a ClickUp Brain segítségével készített infografika Ez a videó bemutatja, hogyan használhatja a Brain alkalmazást tartalom létrehozásához.

Hogyan segít az AI az írásban és a közös alkotásban:

A fehér lap legyőzése: az AI segítségével másodpercek alatt elkészítheti az bevezetések, átmenetek vagy kiegészítő bekezdések első vázlatait.

Stílus és hangnemváltás: Gyorsan átírhatja a szakaszokat, hogy azok illeszkedjenek a márkája hangjához – legyen az informális, tekintélyes vagy technikai.

Vázlatok kibővítése: Az AI-eszközök segítségével kibővítheti a felsorolási pontokat bekezdésekkel, példákat adhat hozzá, vagy gyakran ismételt kérdéseket javasolhat.

Keresztformátumú vázlatkészítés: Az AI írási eszközök ugyanazt a briefet blogbejegyzéssé, e-mailbe vagy LinkedIn-bejegyzéssé alakíthatják anélkül, hogy elölről kellene kezdeniük.

Változatok tesztelése: Ezek az eszközök megkönnyítik a címsorok, CTA-k vagy összefoglalók több változatának elkészítését, amelyeket a csapat áttekinthet.

❗ Figyelem: Az AI-ről ismert, hogy téves tényeket és adatokat állít. Minden adat, idézet vagy statisztika hitelességét ellenőrizni kell.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Tasks alkalmazást a tartalomkészítési munkafolyamatok kezeléséhez. Rendeljen írási feladatokat csatolt briefekkel, állítson be határidőket, és használjon alfeladatokat a vázlatokhoz, a javításokhoz és a jóváhagyásokhoz. A Tasks alkalmazásba beépített mesterséges intelligenciával megjegyzéseket rendelhet, szövegeket generálhat vagy finomíthat, illetve frissítheti az állapotot anélkül, hogy elhagyná a feladatot. Írók, szerkesztők és marketingesek egyazon szálon együttműködhetnek, így a visszajelzések, verziók és végleges jóváhagyások egy helyen maradnak, ahelyett, hogy dokumentumok és e-mailek között szétszóródnának. Ráadásul a ClickUp Brain mindig kéznél van, hogy megválaszolja a kérdéseket, így nem kell hosszú kommentárszálakat átnéznie!

A Cartoon Network közösségi média marketing csapata a ClickUp marketing projektmenedzsment szoftverét használja a tartalomkezelés koordinálására. A platform a csapat egyetlen megbízható információforrásaként szolgál, bizalmat és felelősségvállalást teremt, valamint időt takarít meg. A közösségi tartalom az ötletelésről a kreatív és szövegszerkesztési fázisra, majd a publikálásra kész állapotra lép, anélkül, hogy a menedzsernek folyamatosan frissítéseket kellene kérnie. A problémák megoldása is könnyebb, mivel mindenki láthatja, ki felelős a projekt melyik részéért. Sarah Lively, a Cartoon Network közösségi média igazgatója így fogalmazott: A munkám középpontjában a stratégia és a tervezés áll, ezért is szeretem annyira a ClickUp alkalmazást. Gondoskodnom kell arról, hogy minden szervezetten zajlódjon, és hogy tudjam, ki mit csinál, és ehhez szükségem volt a ClickUp alkalmazásra. A munkám középpontjában a stratégia és a tervezés áll, ezért is szeretem annyira a ClickUp alkalmazást. Gondoskodnom kell arról, hogy minden szervezetten zajlódjon, és hogy tudjam, ki mit csinál, és ehhez szükségem volt a ClickUp alkalmazásra.

4. Szerkesztés

Miután az író benyújtotta a vázlatot, a tartalomcsapat automatizált nyelvtani és érthetőségi ellenőrzésnek vetheti alá az összes vázlatot, mielőtt a szerkesztő részletesen átnézné azokat.

Ezzel az editorok szerepe is megváltozik. Már nem kell helyesbíteniük a helyesírási hibákat vagy javítaniuk a nyelvtanra, hanem több időt fordíthatnak a szerkezeti egyértelműségre és a hangnemre, az érvek értékelésére, valamint a megfogalmazás és a megjelenítés etikai szempontú elbírálására.

Hogyan támogatja az AI a szerkesztési folyamatot:

Első lépés: tisztítás: Az AI-eszközök átvizsgálhatják a vázlatát nyelvtani hibák, ismétlődő kifejezések és töltelékszavak szempontjából.

Hangnem és érthetőség módosítása: Az AI segítségével azonnal átírhat egy szakaszt, hogy magabiztosabb, beszélgetősebb vagy szakszerűbb hangnemet kapjon, így az írók és formátumok között is egységes márka hangnemet tud fenntartani.

Szerkezet és folyamat finomítása: Az AI kiemelheti a hirtelen átmeneteket, a hiányzó kontextust vagy az egyenetlen tempót. Különösen hasznos, ha több író hozzájárulásait egyesítjük.

SEO és teljesítményoptimalizálás: A kulcsszavak elhelyezésétől és az olvashatósági pontszámoktól a meta leírásokig és a belső linkekig, az AI apró módosításokat javasolhat, amelyekkel a tartalom könnyebben megtalálhatóvá válik.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Proofing funkcióját a szerkesztői visszacsatolási ciklus egyszerűsítéséhez. A szerkesztők és a csapat tagjai közvetlenül megjegyzéseket fűzhetnek a képekhez, videókhoz és PDF-fájlokhoz a feladat keretében. A szerkesztők kiemelhetnek bizonyos szavakat, képeket vagy kereteket, megjelölhetnek írókat vagy tervezőket pontosítás céljából, és valós időben nyomon követhetik minden szerkesztési kérést. A javítások befejezése után a megjegyzéseket megoldottként jelölheti meg. Minden verzió tisztán, átláthatóan és nyomon követhetően marad.

Annak érdekében, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon a tartalomkezelés tekintetében, a ClickUp előre elkészített sablonokat kínál. A ClickUp tartalomkezelési sablonja integrálja a stratégiát, a végrehajtást és a jelentéstételt egy vizuális irányítópulton.

Ingyenes sablon letöltése Tartsa tartalmát rendezett és hozzáférhető állapotban a ClickUp tartalomkezelési sablonjával.

Ez a sablon strukturált rendszert biztosít tartalomcsapatának a tartalmak tervezéséhez, szervezéséhez és felügyeletéhez a kezdetektől a befejezésig. Az ötletek, a briefek, a vázlatok és a jóváhagyások mind egy helyen találhatók. Mindenki, az íróktól és marketingesektől a szerkesztőkig, láthatja az összes tartalmi eszközt.

PS: Ez az a sablon, amelyet a ClickUp-nál használunk blogunk tartalmi műveleteinek kezelésére.

Sid Babla, a Dartmouth College – Student Wellness Center jóléti programkoordinátora így nyilatkozik a ClickUp tartalomkészítéshez való felhasználásáról:

A ClickUp csökkentette az e-mailes kommunikáció szükségességét és egyszerűsítette a tartalomkészítő csapatunk együttműködését. Most már 2-3-szor gyorsabban tudunk eljutni az ötletelés/brainstorming fázistól az első vázlatig. A feladatok hatékony nyomon követésével és a kontextus biztosításával (a leírás és a megjegyzések szakaszban) kevesebb kontextusváltás történik, így csak egy rendszert (ClickUp) kell használni, ahelyett, hogy többet (GDrive, e-mail és Slack).

A ClickUp csökkentette az e-mailes kommunikáció szükségességét és egyszerűsítette a tartalomkészítő csapatunk együttműködését. Most már 2-3-szor gyorsabban tudunk eljutni az ötletelés/brainstorming fázistól az első vázlatig. A feladatok hatékony nyomon követésével és a kontextus biztosításával (a leírás és a megjegyzések szakaszban) kevesebb kontextusváltás történik, így csak egy rendszert (ClickUp) kell használni, ahelyett, hogy többet (GDrive, e-mail és Slack).

Ha író vagy, ez biztosan érdekelni fog... via Reddit Ennek elkerülésére van egy megoldásunk: a ClickUp Brain MAX Talk-to-Text funkciója. Rögzíts spontán gondolatokat, hangjegyzeteket vagy tartalmi ötleteket útközben, és a Brain azonnal strukturált szöveggé alakítja őket, amelyeket szerkeszthetsz, bővíthetsz vagy megoszthatsz másokkal. Soha többé nem veszítesz el egy ötletet sem, mert nem tudtad leírni!

5. Tartalomnaptár és a gyártás nyomon követése

Amikor a tartalom túllép a szerkesztésen, a kihívás az írásról a koordinációra helyeződik át. A határidők, a függőségek és a terjesztési tervek könnyen összeomlanak, ha nincs központi naptár, amely nyomon követi a munkafolyamat minden mozgó elemét.

Hogyan támogatja az AI a gyártás nyomon követését és ütemezését:

Automatizált ütemezés: Az AI-eszközök a munkaterhelés kapacitása és a korábbi ütemtervek alapján rendelhetnek hozzá határidőket, így biztosítva, hogy senki ne legyen túlterhelve.

Prediktív emlékeztetők: az AI felismeri, ha egy feladat késedelmet szenvedhet, és a határidő lejárta előtt figyelmezteti a megbízottakat vagy a szerkesztőket.

Láthatósági irányítópultok: Az AI által generált irányítópultok segítségével azonnal áttekintheted, hogy mi van tervezetben, felülvizsgálat alatt vagy készen a közzétételre, anélkül, hogy manuálisan frissítened kellene.

Tartalomnaptár-elemzések: Az AI-eszköz elemzi az elkötelezettségi adatokat, és javaslatot tesz a legjobb közzétételi időpontokra, tartalomösszetételre vagy platformfrekvenciára.

❗ Figyelem: Minden egyes mikrotaszk hozzáadása a termelési naptárhoz túlterhelő lehet. Használj szűrőket, hogy a legfontosabb szakaszokra koncentrálhass (pl. felülvizsgálatra kész, ütemezett, közzétett).

A ClickUp előnye: A ClickUp AI Fields segítségével a koordináció egyszerűbbé válik. Az AI Fields segítségével: Készítsen azonnal tömör feladatösszefoglalókat

Kapjon automatikus frissítéseket a kampányok előrehaladásáról

Tartalom fordítása egy kattintással

A cselekvési tételek azonosítása manuális erőfeszítés nélkül Használja a ClickUp mesterséges intelligencia alapú egyéni mezőit a haladás nyomon követésének és a frissítések automatizálásának automatizálásához. Ezek az intelligens funkciók segítenek a csapatoknak a szervezettség fenntartásában, időt takarítanak meg a rutinfrissítésekkel, és biztosítják, hogy mindenki összhangban legyen – így Ön többet tud koncentrálni a kreatív stratégiára, és kevesebbet az adminisztratív munkára. Kombinálja ezeket a Táblázat nézettel vagy a Naptár nézettel, és soha többé nem kell aggódnia a munkák kézi nyomon követése miatt.

Ahhoz, hogy az AI-követés valóban hatékonyan működjön, szükség van egy közös térre, ahol a csapatok összehangolhatják az ütemterveket, a feladatokat és a közzétételi prioritásokat.

A ClickUp tartalomnaptár-sablonja egy vizuális tervező, amely egyszerűsíti a publikálási ütemtervet a csapatok és platformok között.

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre szerkesztői vagy blog naptárakat egy szabványos keretrendszer segítségével a ClickUp tartalomnaptár-sablon használatával.

A tartalomtípus vagy kampány szerint színkóddal ellátott, minden tartalomhoz tartozó drag-and-drop kártyák segítségével láthatja, mi, mikor és hol kerül közzétételre. Kattintson bármelyik naptárkártyára a feladat teljes részleteinek megtekintéséhez, beleértve a csatornát és a tartalomkategóriát.

💡 Profi tipp: Automatizáld az ismétlődő feladatokat, például a tartalom állapotának frissítését és a haladás nyomon követését az AI-alapú ClickUp Automations segítségével. Például: A feladatokat automatikusan továbbíthatja, miután a végeredményt jóváhagyták.

Automatikusan jelöld meg a szerkesztőket, amikor egy feladat állapota „Felülvizsgálatra kész” -re változik.

Küldjön emlékeztetőket 48 órával a közzététel időpontja előtt Automatizálja a csapat munkafolyamatait a ClickUp Automations segítségével

🧠 Érdekes tény: Az emberek nagyobb valószínűséggel fogyasztják el azt, amiért nemrég fizettek, még akkor is, ha ugyanaz a termék vagy szolgáltatás. Egy új e-könyv, webinárium vagy hírlevél értékesebbnek tűnik (és többet olvassák), ha új ajánlathoz, időkorlátozott kampányhoz vagy döntési pillanathoz kapcsolódik.

6. Tartalom újrafelhasználása

Mint minden más részleg, a tartalomcsapatok is folyamatos nyomás alatt állnak, hogy kevesebb erőforrással többet érjenek el. Bármelyik pillanatban is tartalmat hozol létre a növekedés, a termékmarketing, az értékesítés elősegítése, sőt, a munkáltatói márkaépítés érdekében.

Hogyan növelheti tízszeresére a termelékenységét anélkül, hogy elveszítené az ép eszét?

A leggyorsabb módszer a tartalom újrafelhasználása. Ahelyett, hogy újat próbálna kitalálni, inkább a már meglévőből hozza ki a legtöbbet.

Például egy kutatási jelentés átalakítható egy 5 részes blogsorozattá, egy e-könyvvé, egy podcast-sorozattá vagy több ellenőrzőlistává.

A kézi átalakítás azonban idő- és energiaigényes tevékenység, ezért kiválóan alkalmas az automatizálásra.

Hogyan segít az AI az újrafelhasználási fázisban:

Automatikus formátumátalakítás: A generatív AI segítségével egy blogot LinkedIn karussellé, e-mail összefoglalássá vagy rövid videó forgatókönyvvé alakíthat, prompt alapú átírásokkal.

Hangnem és közönséghez való alkalmazkodás: Az AI szövegírási eszközök átalakíthatják egy szöveget egy másik közönségszegmens vagy csatorna számára – professzionálisra a LinkedIn számára, beszélgető stílusúra az Instagram számára, tömörre az X számára.

Kiemelés kivonása: idézeteket vagy kulcsfontosságú gondolatokat generálhat, hogy rövid formátumú eszközöket hozzon létre, amelyek visszaköthetők az eredeti tartalomhoz.

Témakörök csoportosítása: Az AI elemezheti a közzétett könyvtárat, felismerheti az átfedő témákat, és csomagokat vagy sorozatokat javasolhat a narratíva kiterjesztéséhez.

SEO-átalakítás: Frissítsd a régebbi bejegyzéseket azáltal, hogy megkéred az AI-t, azonosítsa a hiányzó kulcsszavakat, új adatpontokat vagy belső linkelési lehetőségeket.

💡 Profi tipp: Miután az AI segítségével átalakítottad a blogot karusszelekké, feliratokká vagy rövid videókká, ezeket az elemeket közvetlenül beillesztheted a használatra kész közösségi média naptár sablonokba. Ezek a sablonok előre elkészített mezőkkel rendelkeznek a platform, a bejegyzés típusa, a felirat, a kreatív anyag és a jóváhagyási állapot számára. Csapata tervezhet, ütemezhet és együttműködhet anélkül, hogy eszközök között kellene váltania.

7. Teljesítménykövetés és tartalomelemzés

Mint minden tartalom-marketinges tudja, a tartalom és a kampányok élőre állítása csak egy része a folyamatnak. A teljesítményüket is nyomon kell követni, és szükség szerint optimalizálni kell őket.

Több csatorna és több tucat mutató esetén a teljesítmény nyomon követése gyakran adat túlterhelés problémává válik. Különösen akkor, ha ezt táblázatok vagy több eszköz segítségével végzi a puzzle egyes részeinek.

Az AI itt lesz a megmentője.

Hogyan támogatja az AI a teljesítmény nyomon követését és elemzését:

Automatizált adatgyűjtés: Az AI több platformról (Google Analytics, LinkedIn, YouTube stb.) is összegyűjti az elkötelezettségre, a forgalomra és a konverzióra vonatkozó adatokat, és azokat egyetlen irányítópulton jeleníti meg.

Mintázatfelismerés: Az AI képes azonosítani az időbeli teljesítménytrendeket – például, hogy melyik tartalomhosszúság eredményez több konverziót, vagy melyik napokon történő közzététel eredményez nagyobb elkötelezettséget.

Érzelmi és kvalitatív elemzés: A megjegyzések, visszajelzések vagy felmérési válaszok elemzésével az AI felmérheti a közönség érzelmeit, és segíthet csapatának finomítani a hangnemet, az üzeneteket vagy a témák fókuszát.

Előrejelző betekintés: Az AI a korábbi adatok alapján előre jelezheti, mely témák vagy tartalomtípusok teljesíthetnek a legjobban a következő hónapban, így segítve a tartalomnaptárak stratégiaibb tervezését.

❗ Figyelem: A teljesítmény nyomon követése nem működik szigetelt rendszerben. A teljesítményadatoknak kapcsolódniuk kell a nagyobb marketing ökoszisztémához:

Kössd össze a tartalomelemzést a CRM-adatokkal, hogy megnézd, melyik bejegyzések befolyásolják a konverziókat.

Kössd össze a kampány teljesítményét a SEO növekedésével és a márka kereséseivel

Kombinálja az elkötelezettség és a potenciális ügyfelek minőségének mutatóit, hogy megértse a valódi ROI-t.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást az összes teljesítménymutató központosításához és vizualizálásához. Összekapcsolhatja a feladatok, az egyéni mezők és az integrációk adatait, hogy egy helyen követhesse nyomon a teljesítményt, az ütemterveket és az elkötelezettséget. Váltson a oszlopdiagramok, kördiagramok vagy vonaldiagramok között, hogy felismerje a szűk keresztmetszeteket és mérje a kampányok sikerét. Adjon hozzá AI-kártyákat a dinamikusabb és azonnali jelentésekhez! A legjobb az egészben, hogy testreszabhatja a C-Suite számára készült irányítópultjait, így nem kell időt pazarolnia a jelentések összefoglalókba való átalakítására. Kövesse nyomon a tartalom mutatóit a ClickUp Dashboards alkalmazásban

A ClickUp előnye: A ClickUp integrációk az egész tartalomteljesítmény-univerzumot egyetlen munkaterületre hozza össze. Szinkronizálja az elemző eszközöket: Csatlakoztassa a Google Analytics, a HubSpot vagy a YouTube szolgáltatást, hogy automatikusan beolvassa az elkötelezettségre, a konverzióra és a forgalomra vonatkozó adatokat a ClickUp Dashboards alkalmazásba.

Kössd össze a tartalmat a folyamatokkal: integráld a Salesforce vagy a HubSpot CRM-ekkel, hogy nyomon követhesd, mely tartalmi elemek generálnak tényleges potenciális ügyfeleket és bevételt.

Javítsd az együttműködést: kapcsold össze a Slacket vagy a Teamst, hogy az értesítések azonnal megjelenjenek, amikor a legfontosabb mutatók megváltoznak vagy a mérföldkövek elérése megtörténik.

Kössd össze a SEO és a publikálási eszközöket: integráld a WordPress, a SEMrush vagy az Ahrefs alkalmazásokkal, hogy figyelemmel kísérd a rangsorokat, és közvetlenül a munkafolyamatodból publikálj. Menj még tovább a ClickUp AI ügynökeivel , amelyek beépített AI asszisztenseként automatizálják a frissítéseket, jelentéseket és válaszokat a munkaterületeden belül. Napi vagy heti összefoglalókat tehetnek közzé, csapatértekezleteket tarthatnak, vagy azonnal válaszolhatnak a tartalommal kapcsolatos kérdésekre – mindezt manuális beállítás nélkül.

Az AI használatának előnyei a tartalomcsapatok számára

Az AI beépítése a tartalom életciklusának minden szakaszába számos szempontból segít Önnek. Például az AI:

Csökkenti a mentális terhelést azzal, hogy a homályos ötleteket konkrét következő lépésekké alakítja.

Fenntartja a kreatív lendületet az AI-javaslatokkal pontosan ott, ahol a munka folyik, minimalizálva a kontextusváltást és az akadályokat.

Szabványosítsa a végeredményeket a márka hangvételét követő a márka hangvételét követő vázlatgenerátorok , briefek és sablonok segítségével.

Összeköti a csapatok szilóit azáltal, hogy a tartalomstratégiának, az írásnak és a tervezésnek valós idejű betekintést biztosít a projektfrissítésekbe és a függőségekbe.

Valós időben adaptálja a tartalmat azáltal, hogy gyorsan lokalizálja, egyszerűsíti vagy átalakítja a tartalmat a különböző közönségek és platformok számára.

Erősíti a tartalomkezelést AI-támogatott címkézéssel, névkonvenciókkal és nagyméretű ellenőrzőlista-készítéssel.

Önállóságot biztosít; az írók, szerkesztők és marketingesek AI segítséget kaphatnak anélkül, hogy más csapatokra vagy eszközökre kellene várniuk.

Íme egy rövid áttekintés a ClickUp-on belüli tartalomgyártási folyamatról.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a olyan beszélgető AI-eszközöket használ, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot-felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain segítségével azonban nem. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

Az AI korlátai a tartalomkészítésben (és hogyan lehet ezeket leküzdeni)

Annak ellenére, hogy az AI használata számos előnnyel jár a tartalomkészítés és a marketing terén, vannak olyan vakfoltok, mint például a kontextushiány és az IP-kockázatok, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Itt mutatjuk be, hol szűkölködik az AI, és hogyan lehet ezeket a problémákat megkerülni.

1. Homogén tartalom, ami unalmas

Az AI által biztosított hatékonyságnak köszönhetően ma már több millió vállalkozás szállít tartalmat nagy léptékben. A platformok azonban ma már elárasztják a hasonló tartalmak, amelyekből hiányzik az érzelmi mélység. Az olvasók egyre inkább elfordulnak az élettelen cikkektől, és a márkák kockáztatják, hogy háttérbe szorulnak.

✅ Egy kézenfekvő megoldás erre az lenne, ha az AI-t tapasztalt szerkesztőkkel párosítanánk, akik márka történeteket, váratlan nézőpontokat és bennfentes betekintést tudnak adni.

Az IBM szerint a prompt engineering is segíthet abban, hogy ugyanazt a hatékonysági szintet tartsd fenn. Íme néhány technika: Zero-shot és few-shot prompting példákkal, amelyek iránymutatást adnak az AI struktúrájához vagy hangvételéhez

Gondolkodási lánc , amely ösztönzi a magyarázók lépésről lépésre történő érvelését.

Szerepkörök megadása, ahol az AI-nak egy személyiséget rendel hozzá, hogy mélységet és perspektívát adjon neki.

A finomítási ciklusok lehetővé teszik, hogy iteratív módon építsen a kimenetekre, ahelyett, hogy elfogadná az első vázlatot.

2. Kontextusbeli vakfoltok

Bár az AI hihetetlen sebességgel dolgozza fel a nyelvet, nehezen boldogul a kulturális háttérrel, a hangnemváltozásokkal, a jogi következményekkel és a márka korábbi hibáival. Ez a helyzetismeret hiánya kínos humorhoz, hangnemet nem érző megfogalmazásokhoz vagy pontatlan tartalomhoz vezethet.

✅ A szerkesztői felügyelet ma fontosabb, mint valaha. Az AI betanítása egy másik stratégia; létrehozhat prompt könyvtárakat, amelyek beépülnek márkájának legfontosabb kontextusaiba. Ezek az útmutatások lehetnek olyan egyértelműek, mint a régió-specifikus utasítások, a közönség személyiségei és a tabu témák.

👀 Tudta? Az írók és lektorok 60%-a szerint az AI-asszisztensek „nem veszik figyelembe a releváns kontextust”. Azok közül, akik szerint az AI befolyásolja a minőséget, 44% a kontextus hiányát okolja.

3. Szellemi tulajdon és etikai aknamezők

A mesterséges intelligencia hatalmas mennyiségű online adatot kever össze, hogy tartalmat és betekintést generáljon. Világos hivatkozás vagy forrásátláthatóság nélkül a vállalkozások kockáztatják, hogy véletlenül plágiumot publikálnak. Emellett fennáll a veszélye annak is, hogy megsértik a licencelt anyagokat, és nem jelzik az eredeti alkotókat.

✅ Így oldhatja meg ezt a kihívást:

Hosszú, kutatásigényes vagy nagy láthatóságú tartalmak közzététele előtt futtassa le az AI kimenetét vállalati szintű plágium- és szerzői jogi ellenőrző programokon.

Ellenőrizze a licencet , ha külső anyagokat használ a promptokban, és korlátozza a felhasználást a saját tulajdonú vagy jogilag tisztázott adatokra.

Ha többet szeretne megtudni az AI marketingben való felhasználásáról, nézze meg ezt a videót.

Írj (és nyűgözz le) tartalmakat a ClickUp segítségével

Bármilyen találékony is legyen a tartalomcsapatod, az ötletek skálázása, a briefek pontos követése és a határidők betartása hétről hétre nehéz feladat.

A ClickUp, az összevont mesterséges intelligencia munkaterület, ahol a feladatok, dokumentumok, beszélgetések és betekintések egy helyen találhatók, példátlan hatékonyságot és átláthatóságot biztosít a tartalomkezelési műveleteidhez. Az automatizálás, a valós idejű irányítópultok, a feladatokba és dokumentumokba integrált mesterséges intelligencia és az előre elkészített sablonok segítségével tartalomkezelő csapatodat termelékenységi központtá alakíthatod.

Olyan, amelyet a szervezet minden tagja irigyel. 😀

