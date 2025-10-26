A 10 legjobb Martin AI alternatíva az intelligens ütemezés és a személyes termelékenység érdekében

Az olyan eszközök, mint a Martin AI, megkímélik Önt a last minute ütemterv-módosításoktól. Egyes felhasználók azonban kissé túl merevnek tartják az ütemterv-javaslatokat, ami miatt kénytelenek manuálisan módosítani az eseményeket, hogy azok illeszkedjenek a valós prioritásokhoz.

Mások úgy érzik, hogy az integrációk korlátozottak, ami megnehezíti a napi szinten használt összes eszköz összekapcsolását, így végül több más eszközből kell információkat keresniük és feladatokat összekapcsolniuk, ami értékes időt vesz el a munkától.

Nos, itt az ideje alternatívát keresni, és átgondolni, hogy mi az, ami igazán fontos Önnek egy termelékenységi eszközben. Akár szigorúbb adatbiztonságot, intelligens ellenőrzési lépéseket a last minute meglepetések elkerülésére, akár intelligens feladatkezelést keres, megtalálja az Ön igényeinek megfelelő eszközt.

Ebben a blogban bemutatjuk a legjobb Martin AI alternatívákat, amelyek alkalmazkodnak az Ön munkamódszeréhez. 🚀

Miért érdemes a Martin AI alternatíváit választani?

Bár a Martin AI egyszerűségéért dicséretet kapott, nem felel meg a haladó felhasználók igényeinek. Íme néhány ok, amiért érdemes lehet áttérni egy Martin AI alternatívára:

Korlátozza a komplex automatizálást: Egyszerű teendőlisták és egyértelmű feladatok esetén nyújtja a legjobb teljesítményt, többszintű vagy logikailag bonyolult munkafolyamatok esetén gyakran nem felel meg az elvárásoknak.

Korai stádiumban van: A felhasználók szerint a termék inkább egy alfa vagy korai béta verzióhoz hasonlít, mint egy termeléskész eszközhöz.

Hibákkal küzd: Az alapvető funkciók kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, hibákat okoznak és megzavarják a rutin használatot.

Megbízhatósági problémák: Az olyan nagy potenciállal rendelkező funkciók, mint az AI-hívás, gyakran nem működnek a várt módon, ezért professzionális használatra nem megbízhatóak.

Erősen támaszkodik a felhasználói visszajelzésekre: A folyamatos fejlesztés attól függ, hogy a korai felhasználók jelentik-e a problémákat és alakítják-e a termék irányát valós időben.

👀 Tudta? 1974 és 1980 között az AI területén az első jelentős visszaesés következett be, amelyet „AI télnek” neveztek. A korai kutatások nem teljesítették a várakozásokat és nem hoztak kielégítő eredményeket, ezért drámai csökkenés következett be a finanszírozásban, a közérdeklődésben és a kormányzati támogatásban.

A Martin AI alternatívái egy pillantásra

Mielőtt rátérnénk a részletes elemzésre, hasonlítsuk össze a legjobb Martin AI alternatívákat.

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp Munkamenedzsment AI-alapú automatizálással és együttműködéssel Csapat mérete: Egyének, kis- és közepes méretű csapatok, valamint nagyvállalatok AI-írás, feladatösszefoglalás, egyedi automatizálás, AI-együttműködési eszközök , például dokumentumok és csevegés, projektütemezés, személyes nyomon követés és projektvizualizálás. Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára. Jasper AI-alapú marketing és tartalomkészítés Csapat mérete: marketingcsapatok, tartalomügynökségek és márkastratégák Tartalomgenerálás, AI-sablonok marketinges felhasználási esetekhez, hangnem testreszabás, márka hangmemória és többnyelvű támogatás. A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 69 dollártól kezdődik. Microsoft Copilot Studio Egyedi copilotok létrehozása a Microsoft ökoszisztémán belül Csapat mérete: Vállalati felhasználók, Microsoft 365-felhasználók és IT-csapatok Természetes nyelvű prompt-készítés, Power Platform integráció, valós idejű válaszvezérlés, adaptív kártyák, automatizálási folyamatok Fizessen használat alapján, vagy 200 dollárt évente. Notion AI A termelékenység és a dokumentáció javítása a NotionCsapat mérete: Tudásmunkások, csapatmunkatársak és személyes termelékenységet növelő felhasználók Kontextusérzékeny összefoglalás, jegyzetek tisztítása, oldalakon belüli kérdések és válaszok, feladatjavaslatok, értekezletekről szóló betekintés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 12 dollártól kezdődik. NotebookLM AI-támogatott kutatás és tudásmenedzsment Csapat mérete: kutatók, elemzők és tudományos csapatok Dokumentumalapú kérdések és válaszok, forrásalapú hivatkozások, jegyzetek összefoglalása, témák összekapcsolása, lekérdezésalapú összefoglalás Ingyenes csomag elérhető; egyedi árazás Celoxis Vállalati szintű projektportfólió-kezelésCsapat mérete: PMO-k, műveleti vezetők és vállalati csapatok Egyedi irányítópultok, projektállapot-követés, idő- és erőforrás-kezelés, munkaterhelés-megjelenítés és pénzügyi előrejelzés A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik (éves számlázással). STAN AI Valós idejű vezetői irányítópultok és AI-elemzések Csapat mérete: Döntéshozók, üzleti elemzők és felsővezetők Élő adatfolyam, KPI-monitorozás, prediktív elemzés, egyedi adatcsatornák, eszközök közötti összesítés Egyedi árazás Zendesk AI AI-vezérelt ügyfélszolgálati automatizálás Csapat mérete: Ügyfélszolgálati csapatok és szolgáltatóipari vállalkozások AI-alapú jegykezelés, szándékfelismerés, automatikus válaszok, válaszjavaslatok, eskalációs előrejelzés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 69 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Qodo Kódolás nélküli AI-munkafolyamatok és automatizálásCsapat mérete: Termékcsapatok, belső műveletek és automatizálási vezetők Drag-and-drop felület, chatbot-készítő, GPT-eszköz integráció, feltételes triggerek, tudásbázis-feltöltések Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 38 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. My AskAI Egyedi AI Q&A asszisztensek létrehozása dokumentumokból Csapat mérete: tanácsadók, oktatók és ügyfélkapcsolati csapatok Dokumentumok beolvasása, intelligens kérdés-válasz generálás, chatbot beágyazás, egyedi márkajelzés, elemzési műszerfal Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 149 dollár/hónaptól kezdődik.

A legjobb Martin AI alternatívák

A Martin AI jelentős érdeklődést váltott ki potenciálja miatt. Ha azonban túl alapszintűnek találja, számos megbízható alternatíva áll rendelkezésre.

Nézzünk meg néhányat!

1. ClickUp (A legjobb munkafolyamat-kezelés AI-alapú automatizálással és együttműködéssel)

A ClickUp AI tudásmenedzsment segítségével betekintést nyerhet a feladatokba, a csapat előrehaladásába és még sok másba.

Egy olyan korszakban, amikor a csapatok több AI-eszközt is használnak íráshoz, jegyzeteléshez, ütemezéshez és ötleteléshez, a ClickUp kiemelkedik azzal, hogy megakadályozza az AI-eszközök elszaporodását – azaz azt a fragmentációt, amelyet a túl sok, egymástól független AI-alkalmazás használata okoz.

Ahelyett, hogy külön eszközökre támaszkodna, mint például a Martin a brainstorminghoz, az Otter.ai a találkozók jegyzeteléséhez és a Google Naptár az ütemezéshez, a ClickUp mindent egy helyen kínál.

A ClickUp a világ első konvergens AI munkaterülete, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és okosabb munkavégzést tesz lehetővé.

A ClickUp Brain a munkaterületét teljes mértékben AI-támogatott motorrá alakítja. Megérti a munkája kontextusát, a céljait, az általa kezelt projekteket és a dokumentumokat, amelyekre támaszkodik.

Természetes nyelven adjon utasításokat a ClickUp Brainnek, hogy információkat gyűjtsön a munkaterületéről.

A Brain AI Knowledge Manager információkat gyűjt a feladatokból, dokumentumokból és csevegésekből, hogy azonnali, pontos válaszokat adjon teljes kontextusban. Megkérheti, hogy készítsen összefoglalókat, döntési előzményeket vagy konkrét számokat, és másodpercek alatt megkapja a válaszokat.

Ezen felül az AI Project Manager automatikusan generál ütemterveket, kiosztja a feladatokat, előrejelzi a kockázatokat és összefoglalja a projekt frissítéseit. Ha például egy termék bevezetését irányítja, akkor megkérheti, hogy hozzon létre egy marketing ütemtervet, ossza ki a feladatokat a csapat rendelkezésre állása alapján, és jelölje meg a kockázatos határidőket.

Hívja elő a feladatokkal kapcsolatos információkat és összefoglalókat a munkaterületéről, határozza meg a komplex munkafolyamatokat, és készítsen projektterveket a ClickUp Brain segítségével.

A tartalom- és kommunikációintenzív munkakörökben az AI Writer néhány jegyzet alapján elkészítheti a blogbejegyzések, összefoglalók vagy kampánytervek első vázlatait. Ez az AI személyi asszisztens alkalmazkodik a munkaköréhez, így minden válasz személyre szabott.

Ötleteljen, hozzon létre tartalmakat és finomítsa a vázlatokat a ClickUp Brain segítségével.

Az ismétlődő munkák kiküszöbölésére a ClickUp Autopilot Agents áll rendelkezésre. Az AI asszisztenseket kifejezetten a csapata és annak igényei szerint tervezheti meg. Az előre elkészített ügynökökkel ellentétben a Custom Agents lehetővé teszi, hogy a ClickUp-on belül saját triggereket, feltételeket és műveleteket határozzon meg.

Például létrehozhat egy triggert, amelynek segítségével minden alkalommal, amikor egy fejlesztő egy funkciót „Kész a tesztelésre” jelöl, az egyéni ügynöke azt egy minőségbiztosítási mérnöknek rendelheti hozzá, és frissítheti a feladat állapotát.

Konfigurálja a ClickUp Autopilot Agents alkalmazást, hogy figyelje a tevékenységeket és az utasításai szerint cselekedjen – nincs szükség kódra.

Ha csapata a ClickUp mellett más eszközöket is használ , a Brain MAX az a mesterséges intelligencia asztali alkalmazás, amely mindet összeköti.

Lehetővé teszi a munkaterület és az integrált eszközök átkutatása, prémium külső AI-modellek (például GPT, Gemini vagy Claude) használata, valamint a Talk to Tex segítségével hanggal kérdezhet, diktálhat és parancsolhat munkájához – kéz nélkül, bárhol.

Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg:

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak a kiterjedt funkciók és testreszabási lehetőségek miatt nehézséget okoz a program elsajátítása.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Így írta le tapasztalatait az egyik felhasználó:

A ClickUp kétségkívül a legrugalmasabb és leghatékonyabb projektmenedzsment eszköz, amellyel eddig dolgoztam. A WRKSTN alapítójaként segítek ügynökségeknek és kreatív csapatoknak a működésük racionalizálásában, és ebben központi szerepet játszik a ClickUp. A feladat típusoktól az automatizálásig minden testreszabási lehetőség, valamint az olyan eszközök, mint a műszerfalak, űrlapok és most már a ClickUp Brain is lehetővé teszik, hogy bármilyen munkafolyamatra skálázható, hatékony rendszereket építsek. Ráadásul imádom, hogy a platform milyen gyorsan fejlődik.

A ClickUp kétségkívül a legrugalmasabb és leghatékonyabb projektmenedzsment eszköz, amellyel eddig dolgoztam. A WRKSTN alapítójaként segítek ügynökségeknek és kreatív csapatoknak a működésük racionalizálásában, és ebben központi szerepet játszik a ClickUp. A feladat típusoktól az automatizálásig minden testreszabási lehetőség, valamint az olyan eszközök, mint a műszerfalak, űrlapok és most már a ClickUp Brain is lehetővé teszik, hogy bármilyen munkafolyamatra skálázható, hatékony rendszereket építsek. Ráadásul imádom, hogy a platform milyen gyorsan fejlődik.

2. Jasper (A legjobb AI-alapú marketing és tartalomkészítéshez)

via Jasper

Míg a Martin AI szélesebb körű asszisztensszerű funkciókat lát el, a Jasper AI arra összpontosít, hogy segítsen Önnek az írási és kommunikációs igényeinek kielégítésében. Főbb eszközei, mint például a Jasper Chat, Workflows, Brand Voice, Document Editor és az AI tartalomíró sablonok lehetővé teszik, hogy olyan feladatokat adjon át, amelyekre a Martin AI nem specializálódott.

A Jasper Chat ötleteket gyűjt, felülvizsgál vagy bővíti az ötleteket, a Brand Voice pedig biztosítja a hangnem és a stílus következetességét. Ezenkívül a Workflows segít a vázlatok meghatározott szakaszokon való áthaladásában anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene megalkotni a promptokat, a Document Editor pedig lehetővé teszi a közös írás, a közös szerkesztés vagy a szöveg finomítását különböző formátumokban.

Bár nem automatizálja a megbeszéléseket, a nyomon követéseket vagy a komplex feladatfüggőségeket, a tartalomigényes szerepkörök legtöbb igényét kielégíti.

A Jasper legjobb funkciói

Indítson célzott kampányokat a Jasper Audiences segítségével, finomhangolva minden üzenetet.

Használja az AI-t a Jasper Studio és a Canvas segítségével és asegítségével a feladatok automatizálására , beleértve a hosszú formátumú tartalmak létrehozását és az ötletek vizuális szervezését.

Optimalizálja SEO-jét a beépített Surfer SEO integrációval a jobb láthatóság érdekében.

A Jasper korlátai

A képalkotó alapszintű, és az eszköz, más AI eszközökhöz hasonlóan, tényekkel és adatpontokkal hallucinál.

Jasper árak

Pro: 69 USD/hó/felhasználó

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (1840+ értékelés)

Mit mondanak a Jasperről a valódi felhasználók?

Egy vélemény így fogalmaz:

Magas konverziós arányú értékesítési szövegeket ír az én hangszínemen. A szöveg valóban úgy hangzik, mintha én írtam volna. Percek alatt meg tudom írni az e-maileket, a közösségi média bejegyzéseket és a hirdetéseket, amelyekkel korábban napokig küszködtem és halogattam. Az összes nehéz munkát elvégzi helyettem, így nem kell szövegírót alkalmaznom.

Magas konverziós arányú értékesítési szövegeket ír az én hangszínemen. A szöveg valóban úgy hangzik, mintha én írtam volna. Percek alatt meg tudom írni az e-maileket, a közösségi média bejegyzéseket és a hirdetéseket, amelyekkel korábban napokig küszködtem és halogattam. Az összes nehéz munkát elvégzi helyettem, így nem kell szövegírót alkalmaznom.

👀 Tudta? 1956-ban Allen Newell, Herbert Simon és J. C. Shaw létrehozták a Logic Theorist nevű első AI programot. Ezzel megszületett a mesterséges intelligencia, mivel ők alkották meg ezt a kifejezést.

📚 Olvassa el még: A legjobb Jasper AI alternatívák és versenytársak

3. Microsoft Copilot Studio (a legjobb a Microsoft ökoszisztémán belüli egyedi copilotok létrehozásához)

via Microsoft Copilot Studio

A Microsoft Copilot Studio egy alacsony kódszintű platform, amely lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy minimális technikai szakértelemmel AI-alapú ügynököket építsenek és telepítsenek. Míg a Martin AI az autonóm feladatvégzésre és integrációkra összpontosít, a Copilot Studio a Microsoft ökoszisztéma erősségeit is kihasználja.

Több mint 1500 előre elkészített csatlakozó áll rendelkezésre a belső eszközökhöz, a válaszok közvetlen alapozása a Tudásforrások segítségével, valamint vállalati szintű irányítás a Microsoft Purview segítségével.

Természetes nyelvi utasítások és vizuális párbeszédfolyamatok segítségével működik, amelyeket olyan komponensek támogatnak, mint a Topics, a Slot Filling és az Entities. Ez azt jelenti, hogy a nem fejlesztők is létrehozhatnak strukturált, kontextustudatos AI-ügynököket, amelyek automatizálhatják a munkafolyamatokat, adatokat tudnak lekérni és több lépésből álló beszélgetésekben tudnak részt venni.

A Microsoft Copilot Studio legjobb funkciói

Hozzon létre ügynöki asszisztenseket több lépésből álló feladatok kezeléséhez nyelvi modellek, utasítások, ismeretek, műveletek, bemenetek és kiváltók segítségével.

Használja a fejlett prompt- és plugin-kezelést generatív AI prompt-sablonok tervezéséhez és teszteléséhez.

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat több mint 1000 előre elkészített csatlakozóval olyan rendszerekhez, mint az SAP, a Salesforce, a Workday, a ServiceNow és még sok más.

A Microsoft Copilot Studio korlátai

Az Excelben pontatlan eredményeket produkál, ami miatt a felhasználóknak ugyanazt a kérdést több lekérdezésben is újra meg kell fogalmazniuk.

A Microsoft Copilot Studio árai

Pay-as-you-go opció

Copilot Studio: 200,00 USD 25 000 Copilot kreditért/hónap, éves fizetéssel

Microsoft Copilot Studio értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Microsoft Copilot Studio-ról a valós felhasználók?

Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:

A Copilot órákat spórol nekem, és lehetővé teszi, hogy ügyfeleimnek többet nyújtsak, mint korábban, mivel segít a bonyolult feladatok és elemzések elvégzésében.

A Copilot órákat spórol nekem, és lehetővé teszi, hogy ügyfeleimnek többet nyújtsak, mint korábban, mivel segít a bonyolult feladatok és elemzések elvégzésében.

📚 Olvassa el még: A legjobb Microsoft Copilot alternatívák és versenytársak

4. Notion AI (A legjobb a Notionon belüli termelékenység és dokumentáció javításához)

via Notion

A Notion munkaterületen dolgozó elfoglalt aszinkron csapatok számára a Notion AI kényelmes megoldás a mindennapi feladatok kezeléséhez. Ez a program nem a naptár kezelésére vagy az e-mailek automatikus nyomon követésére lett kifejlesztve, mint a Martin AI. Ha azonban a legnagyobb kihívás a szervezettség fenntartása és az írásbeli munkák gyorsabb elvégzése, akkor a Notion AI segíthet.

Lehetővé teszi az AI használatát a találkozók jegyzetelésére, és a szétszórt brainstorming üléseket tömör összefoglalókba alakítja. Ha pedig elakad egy hosszú dokumentum átnézésében, egyszerűen megkérheti, hogy emelje ki a legfontosabb pontokat az /ask AI paranccsal.

Zökkenőmentesen működik a Notion szerkesztőben, ahol hangnemet finomíthat, nyelvtani hibákat javíthat, tartalmakat fordíthat vagy rendezetlen jegyzeteket formázhat át anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania. Az AI kontextusérzékeny a munkaterületén belül, így a kimenetek generálásakor közvetlenül a meglévő oldalakból és a kapcsolódó dokumentumokból merít.

A Notion AI legjobb funkciói

Kategorizálja a tartalmakat, hozzon létre GYIK-eket és építsen kereshető tudásbázisokat.

Készítsen tartalmakat, például blogbejegyzéseket, e-maileket vagy projektleírásokat a Notion AI szöveggenerátorával.

Fordítson szöveget különböző nyelvek között, miközben a kontextus változatlan marad.

A Notion AI korlátai

Egyes automatizálások kiszámíthatatlanul működnek, például az ismétlődő oldal létrehozása nem indítja el az automatizálásokat.

Notion AI árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (7000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2600 értékelés)

Mit mondanak a Notion AI-ról a valódi felhasználók?

Egy értékelő szerint:

A Notion AI fantasztikus! Már nem kell többé alkalmazások között ugrálnom, hogy ötleteket gyűjtsön vagy összefoglaljam a találkozók jegyzetét, csiszoljam az írásomat vagy megváltoztassam az írásom hangvételét, mivel az AI megcsinálja helyettem, és minden egy helyen található.

A Notion AI fantasztikus! Már nem kell többé alkalmazások között ugrálnom, hogy ötleteket gyűjtsön vagy összefoglaljam a találkozók jegyzetét, csiszoljam az írásomat vagy megváltoztassam az írásom hangvételét, mivel az AI megcsinálja helyettem, és minden egy helyen található.

👀 Tudta? A generatív AI egy billió dolláros változást jelent. A McKinsey szerint a Gen AI alkalmazások évente akár 4,4 billió dollárral is hozzájárulhatnak a globális gazdasághoz.

📚 Olvassa el még: A legjobb Notion AI alternatívák és versenytársak

5. NotebookLM (A legjobb AI-támogatott kutatáshoz és tudásmenedzsmenthez)

via NotebookLM

A NotebookLM a Google kutatási és összefoglaló eszköze, amely gyorsan kivonja az információkat a saját tartalmából. Teljesen az Ön által feltöltött anyagokból működik, például PDF-ekből, stratégiai dokumentumokból, interjú-átiratokból vagy táblázatokból, és segít megérteni és rendszerezni az információkat.

Miután feltöltötte a dokumentumokat, kérdéseket tehet fel, összefoglalásokat kérhet, vagy új tartalmat generálhat az alapján, amit a rendszer már „tud”. Ezenkívül beágyazott hivatkozásokat is kínál, amelyek visszavezetnek a forrásfájlhoz és a helyhez az AI által generált összes információ esetében.

A kapcsolódó dokumentumokat jegyzetfüzetekbe is csoportosíthatja, hogy a tartalmat csapat, projekt, sprint vagy célok szerint kezelhesse.

Míg a Martin AI a munkafolyamatok automatizálására összpontosít, a NotebookLM kifejezetten tudásalapú munkákhoz lett kifejlesztve. Ezért kiválóan alkalmas kutatók, stratégák és tartalomorientált csapatok számára, akiknek szükségük van az adatokból származó jelentések és összefüggések kinyerésére.

A NotebookLM legjobb funkciói

Navigáljon komplex témák között, és fedezze fel a jegyzetfüzeteken belüli kapcsolatokat a Mind Map segítségével.

Több mint 50 nyelven készíthet kimeneteket, beleértve tanulási útmutatókat, összefoglalókat és csevegési válaszokat.

Elemezze a PDF-eket és képeket automatikus javaslatokkal kiegészítő forrásokról, hogy bővítse tudását.

A NotebookLM korlátai

Néha a válaszok kissé túl általánosnak vagy felszínesnek tűnhetnek, különösen akkor, ha az anyag technikai jellegű.

NotebookLM árak

Ingyenes

Egyedi árazás

NotebookLM értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: A legjobb NotebookLM alternatívák jegyzeteléshez

6. Celoxis (A legjobb vállalati szintű projektportfólió-kezeléshez)

via Celoxis

A Celoxis egy projekt- és portfóliókezelő platform többfázisú kezdeményezéseket kezelő nagyvállalatok számára . Az automatikus ütemezéssel, projektközi függőségekkel és kritikus út elemzéssel rendelkező Gantt-diagramok segítségével beépített kapacitástervezéssel, készségalapú szűréssel és valós idejű munkaterhelés-kiegyensúlyozással kezelheti az erőforrásokat .

Míg a Martin AI elsősorban az automatizálásra összpontosít, a Celoxis a Lex nevű mesterséges intelligencia asszisztenst kínálja a természetes nyelvű lekérdezésekhez. A Martin AI-hoz hasonlóan megkérheti, hogy mutassa meg a kockázatokat, egyensúlyozza ki az erőforrásokat, jelezze az ütemtervet, vagy készítsen személyzeti terveket. A különbség az, hogy a Lex közvetlenül kapcsolódik a Celoxis irányítópultjához, így azonnali, kontextusfüggő adatokat kap.

A platform beépített költségvetés-tervezési, bevétel-előrejelzési, árrés-nyomonkövetési és egyedi KPI-jelentési funkciókat is kínál. A fejlett tervezés, az AI-alapú döntéshozatal és a pénzügyi ellenőrzés kombinációja miatt ez a platform kiváló választás nagyszabású projektekhez.

A Celoxis legjobb funkciói

Automatizálja a projektek felvételét webes űrlapok, e-mailek és táblázatok segítségével, egyedi rangsorolási logikával a kérések prioritásainak meghatározásához.

Készítsen dinamikus projektterveket fejlett ütemezéssel, amely figyelembe veszi az erőforrások rendelkezésre állását, a feladatok függőségét, a késedelmeket és a prioritásokat.

Kezelje a kockázatokat olyan vizuális irányítópultok segítségével, amelyek értékelik a valószínűséget, a hatást és az egyéni kockázati paramétereket.

A Celoxis korlátai

Bár létezik mobilra optimalizált webes felület, a Celoxis nem kínál natív mobilalkalmazást, ami korlátozhatja azokat a felhasználókat, akik útközben kell feladatokat kezelniük.

Celoxis árak

Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Essential: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Üzleti: 45 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Celoxis értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (310+ értékelés)

Mit mondanak a Celoxisról a valós felhasználók?

Egy G2-felhasználó a következő visszajelzést osztotta meg:

A Celoxis átfogó projektmenedzsment környezetet kínál, amely mindent kezel, a feladat tervezéstől és az erőforrások elosztásától a munkaidő-nyilvántartásokig és az egyéni jelentésekig. Gantt-diagramjai intuitívak, a valós idejű irányítópultok hatalmas előnyt jelentenek a KPI-k nyomon követésében, az egyéni munkafolyamatok pedig segítenek a projektfolyamatok és a vállalati műveletek összehangolásában.

A Celoxis átfogó projektmenedzsment környezetet kínál, amely mindent kezel, a feladat tervezéstől és az erőforrások elosztásától a munkaidő-nyilvántartásokig és az egyéni jelentésekig. Gantt-diagramjai intuitívak, a valós idejű irányítópultok hatalmas előnyt jelentenek a KPI-k nyomon követésében, az egyéni munkafolyamatok pedig segítenek a projektfolyamatok és a vállalati műveletek összehangolásában.

🧠 Érdekesség: 1966-ban Joseph Weizenbaum, az MIT professzora létrehozta az Eliza-t, a világ első csevegőrobotját. Eliza pszichoterapeutaként egyszerű szabályokat alkalmazva utánozta a felhasználói bevitelt. A Pygmalion című műből ismert Eliza Doolittle után elnevezett robot már jóval a modern AI-modellek megjelenése előtt megmutatta, hogy a nyelv önmagában is képes szimulálni az intelligenciát.

7. STAN AI (A legjobb valós idejű vezetői irányítópultokhoz és AI-elemzésekhez)

via STAN AI

A STAN AI kifejezetten ingatlan- és közösségi társulási menedzserek számára készült, és egy niche alternatívája a Martin AI-nak. Az általános projekt automatizálás helyett a lakók közötti kommunikációra és a szolgáltatási igényekre összpontosít.

Az AI eszközök csomagjaként elérhető Textbot, Email, Web Chat és Voice eszközök az AI eszközök segítségével azonnali választ adnak a lakók üzeneteire, lefoglalják a szolgáltatásokat és feldolgozzák a karbantartási kéréseket emberi beavatkozás nélkül.

Az AI virtuális asszisztens integrálható a meglévő ingatlankezelő szoftvereivel, például a Buildium, eUnify, Frontsteps, VMS és másokkal. A lakók közvetlenül ellenőrizhetik számlaadataikat, lefoglalhatják a létesítményeket és benyújthatják szolgáltatási igényeiket, míg a STAN ezeket továbbítja a PMS-be és folyamatosan tájékoztatja a lakókat az állapotról.

A STAN AI legjobb funkciói

Konfiguráljon több mint 600 munkafolyamat-integrációt, és automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a Google-véleményekre való válaszadást a STAN Turbo AI-motorjával.

Testreszabhatja a chatbot megjelenését fehér címkés opciókkal, hogy illeszkedjen vállalatának arculatához.

Hozzáférés olyan funkciókhoz, mint az AI-személyiségek, emojik, kontextusfüggő értelmezés és többcsatornás kommunikáció.

A STAN AI korlátai

A beállítás időigényes

A STAN AI árai

Egyedi árazás

STAN AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a STAN AI-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Miután beállította a STAN AI-t, és megismertette a lakókkal, ez nagyon hasznos lehet a napi telefonhívások és e-mailek számának csökkentése szempontjából.

Miután beállította a STAN AI-t, és megismertette a lakókkal, ez nagyon hasznos lehet a napi telefonhívások és e-mailek számának csökkentése szempontjából.

8. Zendesk AI (A legjobb AI-alapú ügyfélszolgálati automatizáláshoz)

via Zendesk

A Zendesk AI, amelyet gyakran AI Copilot néven emlegetnek, a Zendesk Resolution Platformba van integrálva. A Martin AI-hoz hasonlóan valós idejű javaslatokkal és automatizálással gyorsítja a munkafolyamatokat. Míg azonban a Martin szélesebb körű, a Zendesk AI az ügyfélszolgálatra specializálódott.

Elemezi a jegyek hangulatát, nyelvét és szándékát, és azonnal javaslatokat tesz válaszokra, intézkedésekre vagy tudáscikkekre. Az intelligens triázs funkció automatikusan kategorizálja a kéréseket, és sürgősség vagy téma szerint irányítja őket, hogy lerövidítse a válaszadási időt.

Ha magasabb szintű csomagokat választ, olyan funkciókat kap, mint a jegyek összefoglalása, a hangulat előrejelzése és a korábbi trendek alapján makró javaslatok.

A Zendesk AI legjobb funkciói

Támogassa ügynökeit AI-alapú javaslatokkal, beleértve a válaszok megfogalmazását, a válaszok átfogalmazását és a hangnem módosítását.

Javítsa az ügyfelek önkiszolgálását a generatív AI keresés és a szemantikai keresési funkciók segítségével.

Használja a valós idejű elemzéseket és betekintéseket a jegyek trendjeinek és az ügyfelek hangulatának figyelemmel kíséréséhez, valamint a szolgáltatási munkafolyamatok optimalizálásához.

A Zendesk AI korlátai

Az adminisztrátori beállítások kissé bonyolultnak vagy nem intuitívnak tűnhetnek, különösen a fejlett munkafolyamatok vagy automatizálási szabályok beállításakor.

Zendesk AI árak

Ingyenes próba

Ügyfélszolgálat Támogatási csapat: 25 USD/hó felhasználónként Suite Team: 69 USD/hó felhasználónként Suite Professional: 149 USD/hó felhasználónként Suite Enterprise: 219 USD/hó felhasználónként

Támogatási csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Suite Team: 69 USD/hó felhasználónként

Suite Professional: 149 USD/hó felhasználónként

Suite Enterprise: 219 USD/hó felhasználónként

Munkavállalói szolgáltatás Suite team : 69 USD/hó felhasználónként Suite Growth: 115 USD/hó felhasználónként Suite Professional: 149 USD/hó felhasználónként Suite Enterprise: 219 USD/hó felhasználónként

Suite team : 69 USD/hó felhasználónként

Suite Growth: 115 USD/hó felhasználónként

Suite Professional: 149 USD/hó felhasználónként

Suite Enterprise: 219 USD/hó felhasználónként

Támogatási csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Suite Team: 69 USD/hó felhasználónként

Suite Professional: 149 USD/hó felhasználónként

Suite Enterprise: 219 USD/hó felhasználónként

Suite team : 69 USD/hó felhasználónként

Suite Growth: 115 USD/hó felhasználónként

Suite Professional: 149 USD/hó felhasználónként

Suite Enterprise: 219 USD/hó felhasználónként

Zendesk AI értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (4060+ értékelés)

Mit mondanak a Zendesk AI-ről a valós felhasználók?

Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:

A Zendesk az egyik legjobban kezelhető eszköz a jegyek kezeléséhez, amellyel eddig dolgoztam. Az opciók közötti navigálás, a műszerfal, a beépített kiterjesztések használata a partnerek felhívásához és az AI használata a jegyek összefoglalásához mind nagyon egyszerűek és egy perc alatt megtanulhatók. Irodai környezetben a teljesítmény abszolút jó, és a környezet is biztonságos.

A Zendesk az egyik legjobb kezelhető eszköz a jegyek kezeléséhez, amellyel eddig dolgoztam. Az opciók közötti navigálás, a műszerfal, a beépített kiterjesztések használata a partnerek felhívásához és az AI használata a jegyek összefoglalásához mind nagyon egyszerűek és egy perc alatt megtanulhatók. Irodai környezetben a teljesítmény abszolút jó, és a környezet is biztonságos.

9. Qodo (A legjobb kódolás nélküli AI munkafolyamatokhoz és automatizáláshoz)

via Qodo

A Martin AI-hoz hasonlóan a Qodo AI is automatizálással gyorsítja a munkát, de a kódminőségre és a szállítási folyamatokra összpontosít. A Qodo Gen, Qodo Merge és Qodo Command szolgáltatásokat kínálja kódgeneráláshoz, tesztkészítéshez és pull-request visszajelzésekhez, közvetlenül az IDE-ben vagy a CI-folyamatban.

Az ügynökkeretrendszer lehetővé teszi több lépéses ügynökök létrehozását CI/CD, problémák osztályozása vagy technikai adósságok nyomon követése céljából. Az ügynököket terminálról, webhookokon keresztül vagy webes felhasználói felületen futtathatja. Ezért a Qodo AI jó választás azoknak a csapatoknak, akik az AI-t be akarják építeni szoftverfejlesztési folyamatukba.

A Qodo legjobb funkciói

Zökkenőmentesen együttműködhet, mivel a Qodo ügynökök az IDE, a terminál vagy a Git platformon belül futnak.

Testreszabhatja az AI munkafolyamat-automatizálásokat a Qodo Command segítségével, amely lehetővé teszi az ügynökök létrehozását és adaptálását az egyedi feladatok automatizálása érdekében.

Integrálja meglévő rendszerével a népszerű IDE-k (VSCode, JetBrains), Git platformok és egyéb eszközök integrációival.

A Qodo korlátai

A felhasználók panaszkodnak, hogy többször kell megpróbálniuk, hogy a tesztesetek működjenek.

Qodo árak

Fejlesztő: Ingyenes

Csapatok: 38 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Qodo értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Qodo-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Qodo intelligensen értelmezi a kódom kontextusát, és rendelkezik projektspecifikus finomságokkal, amelyek hatalmas különbséget jelenthetnek. Segít csökkenteni a szintaxis kitalálására vagy a függvénynevek felidézésére fordított időt, javítva ezzel mind a sebességet, mind a kód minőségét.

A Qodo intelligensen értelmezi a kódom kontextusát, és rendelkezik projektspecifikus finomságokkal, amelyek hatalmas különbséget jelenthetnek. Segít csökkenteni a szintaxis kitalálására vagy a függvénynevek felidézésére fordított időt, javítva ezzel mind a sebességet, mind a kód minőségét.

10. My AskAI (A legjobb dokumentumokból egyedi AI Q&A asszisztensek létrehozásához)

via My AskAI

Az AskAI automatizálja az ügyfélszolgálatot SMS, csevegés, e-mail, WhatsApp és olyan eszközökön keresztül, mint az Intercom, a Slack és a Zendesk. A Martin AI-hoz hasonlóan ez is a saját tartalmával tanítható, de az AskAI inkább az omnichannel lefedettségre összpontosít.

A rendszer tanul a tudásbázisából, a súgócikkekből és a webhelyről, majd azonnal válaszol a kérdésekre. Szükség esetén az AI automatizálási eszköz zökkenőmentes átadást biztosít az emberi ügynököknek, így nem kell feláldoznia a megbízhatóságot.

A beépített beszélgetéselemzés betekintést nyújt az ismétlődő problémákba, hibákba vagy gyakori kérdésekbe.

Az AskAI legjobb funkciói

Automatizálja a gyakori kérdésekre adott válaszokat az eszköz dokumentumaival, GYIK-jével vagy tudásbázisaival történő betanításával.

Több adatforrásban, például PDF-fájlokban, weboldalakon, adatbázisokban vagy felhőalapú tárolókban is kereshet, hogy pontos információkat találjon.

Ossza meg a válaszokat testreszabható hozzáférés-vezérléssel, hogy csak az engedélyezett felhasználók láthassák az érzékeny információkat.

Az AskAI korlátai

A felhasználók belső dokumentumok feltöltésével kapcsolatos problémákra panaszkodnak.

Az AskAI áraim

Ingyenes próba

Pro: 149 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Az AskAI értékeléseim és véleményeim

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a My AskAI-ról a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a véleményező:

Számos kisvállalkozással dolgozom együtt, és ez egy gyors és egyszerű módja annak, hogy javítsuk a beilleszkedési folyamatot. Gyorsan összekapcsolhatják az összes beilleszkedési dokumentációt, így az új csapattagok kérdéseket tehetnek fel és megtalálhatják a válaszokat anélkül, hogy fájlokat kellene átkutatniuk.

Számos kisvállalkozással dolgozom együtt, és ez egy gyors és egyszerű módja annak, hogy javítsuk a beilleszkedési folyamatot. Gyorsan összekapcsolhatják az összes beilleszkedési dokumentációt, így az új csapattagok kérdéseket tehetnek fel és megtalálhatják a válaszokat anélkül, hogy fájlokat kellene átkutatniuk.

👀 Tudta? 1981-ben Japán egy ambiciózus kezdeményezést indított el, az úgynevezett Ötödik generációs számítógép-projektet, amelynek keretében 850 millió dollárt fektetett olyan számítógépek fejlesztésébe, amelyek képesek az emberhez hasonló gondolkodásra és beszélgetésre.

Tegye a ClickUp-ot AI termelékenységi partnerévé

Míg más Martin AI alternatívák konkrét területekre koncentrálnak, mint például az ütemezés, az írás vagy az emlékeztetők, a ClickUp mindent egy alkalmazásba integrál.

Az AI-alapú Project Manager frissíti a feladatokat, emlékeztetőket állít be és nyomon követi az előrehaladást, míg a Knowledge Manager azonnal válaszol a kérdésekre.

Ezenkívül az AI Writer segít a tartalom megírásában, szerkesztésében és összefoglalásában különböző eszközökön. Ha ezt a Custom Agents és olyan eszközökkel párosítja, mint a Docs, a Calendar, a Reminder és a Views, akkor egy komplett munkaterületet kap magának és csapatának.

