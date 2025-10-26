A 10 legjobb Martin AI alternatíva az intelligens ütemezés és a személyes termelékenység érdekében

Az olyan eszközök, mint a Martin AI, megkímélik Önt a last minute ütemterv-módosításoktól. Egyes felhasználók azonban kissé túl merevnek tartják az ütemterv-javaslatokat, ami miatt kénytelenek manuálisan módosítani az eseményeket, hogy azok illeszkedjenek a valós prioritásokhoz.
Mások úgy érzik, hogy az integrációk korlátozottak, ami megnehezíti a napi szinten használt összes eszköz összekapcsolását, így végül több más eszközből kell információkat keresniük és feladatokat összekapcsolniuk, ami értékes időt vesz el a munkától.
Nos, itt az ideje alternatívát keresni, és átgondolni, hogy mi az, ami igazán fontos Önnek egy termelékenységi eszközben. Akár szigorúbb adatbiztonságot, intelligens ellenőrzési lépéseket a last minute meglepetések elkerülésére, akár intelligens feladatkezelést keres, megtalálja az Ön igényeinek megfelelő eszközt.
Ebben a blogban bemutatjuk a legjobb Martin AI alternatívákat, amelyek alkalmazkodnak az Ön munkamódszeréhez. 🚀
Miért érdemes a Martin AI alternatíváit választani?
Bár a Martin AI egyszerűségéért dicséretet kapott, nem felel meg a haladó felhasználók igényeinek. Íme néhány ok, amiért érdemes lehet áttérni egy Martin AI alternatívára:
- Korlátozza a komplex automatizálást: Egyszerű teendőlisták és egyértelmű feladatok esetén nyújtja a legjobb teljesítményt, többszintű vagy logikailag bonyolult munkafolyamatok esetén gyakran nem felel meg az elvárásoknak.
- Korai stádiumban van: A felhasználók szerint a termék inkább egy alfa vagy korai béta verzióhoz hasonlít, mint egy termeléskész eszközhöz.
- Hibákkal küzd: Az alapvető funkciók kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, hibákat okoznak és megzavarják a rutin használatot.
- Megbízhatósági problémák: Az olyan nagy potenciállal rendelkező funkciók, mint az AI-hívás, gyakran nem működnek a várt módon, ezért professzionális használatra nem megbízhatóak.
- Erősen támaszkodik a felhasználói visszajelzésekre: A folyamatos fejlesztés attól függ, hogy a korai felhasználók jelentik-e a problémákat és alakítják-e a termék irányát valós időben.
👀 Tudta? 1974 és 1980 között az AI területén az első jelentős visszaesés következett be, amelyet „AI télnek” neveztek. A korai kutatások nem teljesítették a várakozásokat és nem hoztak kielégítő eredményeket, ezért drámai csökkenés következett be a finanszírozásban, a közérdeklődésben és a kormányzati támogatásban.
A Martin AI alternatívái egy pillantásra
Mielőtt rátérnénk a részletes elemzésre, hasonlítsuk össze a legjobb Martin AI alternatívákat.
|Eszköz
|Legalkalmasabb
|Legjobb funkciók
|Árak*
|ClickUp
|Munkamenedzsment AI-alapú automatizálással és együttműködéssel Csapat mérete: Egyének, kis- és közepes méretű csapatok, valamint nagyvállalatok
|AI-írás, feladatösszefoglalás, egyedi automatizálás, AI-együttműködési eszközök, például dokumentumok és csevegés, projektütemezés, személyes nyomon követés és projektvizualizálás.
|Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára.
|Jasper
|AI-alapú marketing és tartalomkészítés Csapat mérete: marketingcsapatok, tartalomügynökségek és márkastratégák
|Tartalomgenerálás, AI-sablonok marketinges felhasználási esetekhez, hangnem testreszabás, márka hangmemória és többnyelvű támogatás.
|A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 69 dollártól kezdődik.
|Microsoft Copilot Studio
|Egyedi copilotok létrehozása a Microsoft ökoszisztémán belül Csapat mérete: Vállalati felhasználók, Microsoft 365-felhasználók és IT-csapatok
|Természetes nyelvű prompt-készítés, Power Platform integráció, valós idejű válaszvezérlés, adaptív kártyák, automatizálási folyamatok
|Fizessen használat alapján, vagy 200 dollárt évente.
|Notion AI
|A termelékenység és a dokumentáció javítása a NotionCsapat mérete: Tudásmunkások, csapatmunkatársak és személyes termelékenységet növelő felhasználók
|Kontextusérzékeny összefoglalás, jegyzetek tisztítása, oldalakon belüli kérdések és válaszok, feladatjavaslatok, értekezletekről szóló betekintés
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 12 dollártól kezdődik.
|NotebookLM
|AI-támogatott kutatás és tudásmenedzsment Csapat mérete: kutatók, elemzők és tudományos csapatok
|Dokumentumalapú kérdések és válaszok, forrásalapú hivatkozások, jegyzetek összefoglalása, témák összekapcsolása, lekérdezésalapú összefoglalás
|Ingyenes csomag elérhető; egyedi árazás
|Celoxis
|Vállalati szintű projektportfólió-kezelésCsapat mérete: PMO-k, műveleti vezetők és vállalati csapatok
|Egyedi irányítópultok, projektállapot-követés, idő- és erőforrás-kezelés, munkaterhelés-megjelenítés és pénzügyi előrejelzés
|A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik (éves számlázással).
|STAN AI
|Valós idejű vezetői irányítópultok és AI-elemzések Csapat mérete: Döntéshozók, üzleti elemzők és felsővezetők
|Élő adatfolyam, KPI-monitorozás, prediktív elemzés, egyedi adatcsatornák, eszközök közötti összesítés
|Egyedi árazás
|Zendesk AI
|AI-vezérelt ügyfélszolgálati automatizálás Csapat mérete: Ügyfélszolgálati csapatok és szolgáltatóipari vállalkozások
|AI-alapú jegykezelés, szándékfelismerés, automatikus válaszok, válaszjavaslatok, eskalációs előrejelzés
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 69 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik.
|Qodo
|Kódolás nélküli AI-munkafolyamatok és automatizálásCsapat mérete: Termékcsapatok, belső műveletek és automatizálási vezetők
|Drag-and-drop felület, chatbot-készítő, GPT-eszköz integráció, feltételes triggerek, tudásbázis-feltöltések
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 38 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik.
|My AskAI
|Egyedi AI Q&A asszisztensek létrehozása dokumentumokból Csapat mérete: tanácsadók, oktatók és ügyfélkapcsolati csapatok
|Dokumentumok beolvasása, intelligens kérdés-válasz generálás, chatbot beágyazás, egyedi márkajelzés, elemzési műszerfal
|Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 149 dollár/hónaptól kezdődik.
A legjobb Martin AI alternatívák
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál?
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
A Martin AI jelentős érdeklődést váltott ki potenciálja miatt. Ha azonban túl alapszintűnek találja, számos megbízható alternatíva áll rendelkezésre.
Nézzünk meg néhányat!
1. ClickUp (A legjobb munkafolyamat-kezelés AI-alapú automatizálással és együttműködéssel)
Egy olyan korszakban, amikor a csapatok több AI-eszközt is használnak íráshoz, jegyzeteléshez, ütemezéshez és ötleteléshez, a ClickUp kiemelkedik azzal, hogy megakadályozza az AI-eszközök elszaporodását – azaz azt a fragmentációt, amelyet a túl sok, egymástól független AI-alkalmazás használata okoz.
Ahelyett, hogy külön eszközökre támaszkodna, mint például a Martin a brainstorminghoz, az Otter.ai a találkozók jegyzeteléséhez és a Google Naptár az ütemezéshez, a ClickUp mindent egy helyen kínál.
A ClickUp a világ első konvergens AI munkaterülete, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és okosabb munkavégzést tesz lehetővé.
A ClickUp Brain a munkaterületét teljes mértékben AI-támogatott motorrá alakítja. Megérti a munkája kontextusát, a céljait, az általa kezelt projekteket és a dokumentumokat, amelyekre támaszkodik.
A Brain AI Knowledge Manager információkat gyűjt a feladatokból, dokumentumokból és csevegésekből, hogy azonnali, pontos válaszokat adjon teljes kontextusban. Megkérheti, hogy készítsen összefoglalókat, döntési előzményeket vagy konkrét számokat, és másodpercek alatt megkapja a válaszokat.
Ezen felül az AI Project Manager automatikusan generál ütemterveket, kiosztja a feladatokat, előrejelzi a kockázatokat és összefoglalja a projekt frissítéseit. Ha például egy termék bevezetését irányítja, akkor megkérheti, hogy hozzon létre egy marketing ütemtervet, ossza ki a feladatokat a csapat rendelkezésre állása alapján, és jelölje meg a kockázatos határidőket.
A tartalom- és kommunikációintenzív munkakörökben az AI Writer néhány jegyzet alapján elkészítheti a blogbejegyzések, összefoglalók vagy kampánytervek első vázlatait. Ez az AI személyi asszisztens alkalmazkodik a munkaköréhez, így minden válasz személyre szabott.
Az ismétlődő munkák kiküszöbölésére a ClickUp Autopilot Agents áll rendelkezésre. Az AI asszisztenseket kifejezetten a csapata és annak igényei szerint tervezheti meg. Az előre elkészített ügynökökkel ellentétben a Custom Agents lehetővé teszi, hogy a ClickUp-on belül saját triggereket, feltételeket és műveleteket határozzon meg.
Például létrehozhat egy triggert, amelynek segítségével minden alkalommal, amikor egy fejlesztő egy funkciót „Kész a tesztelésre” jelöl, az egyéni ügynöke azt egy minőségbiztosítási mérnöknek rendelheti hozzá, és frissítheti a feladat állapotát.
Ha csapata a ClickUp mellett más eszközöket is használ , a Brain MAX az a mesterséges intelligencia asztali alkalmazás, amely mindet összeköti.
Lehetővé teszi a munkaterület és az integrált eszközök átkutatása, prémium külső AI-modellek (például GPT, Gemini vagy Claude) használata, valamint a Talk to Tex segítségével hanggal kérdezhet, diktálhat és parancsolhat munkájához – kéz nélkül, bárhol.
Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg:
A ClickUp legjobb funkciói
- AI képalkotás: Használja a ClickUp Brain AI képalkotóját, hogy ötleteit vizuális elemekké alakítsa.
- Tudásmenedzsment: Használja a ClickUp Docs alkalmazást találkozói jegyzetek megírásához, tudásbázisok létrehozásához vagy ötletek megvalósításához.
- Munkaütemezés: A rugalmas ClickUp naptár segítségével könnyedén tervezheti a határidőket, a bevezetéseket és az ismétlődő munkafolyamatokat.
- AI jegyzetelés: Hagyja, hogy a ClickUp AI Notetaker automatikusan rögzítse és leírja a találkozó jegyzeteket, kiegészítve a teendőkkel, összefoglalásokkal és kontextusérzékeny címkézéssel.
- Feladatok vizualizálása: Váltson a listák, táblák, Gantt-diagramok vagy akár az idővonal között a ClickUp Views segítségével.
- A ClickUp AI-alapú, egységes munkaterületének köszönhetően egyetlen parancsközpontból irányíthatja tervezését és munkáját.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználóknak a kiterjedt funkciók és testreszabási lehetőségek miatt nehézséget okoz a program elsajátítása.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
Így írta le tapasztalatait az egyik felhasználó:
A ClickUp kétségkívül a legrugalmasabb és leghatékonyabb projektmenedzsment eszköz, amellyel eddig dolgoztam. A WRKSTN alapítójaként segítek ügynökségeknek és kreatív csapatoknak a működésük racionalizálásában, és ebben központi szerepet játszik a ClickUp. A feladat típusoktól az automatizálásig minden testreszabási lehetőség, valamint az olyan eszközök, mint a műszerfalak, űrlapok és most már a ClickUp Brain is lehetővé teszik, hogy bármilyen munkafolyamatra skálázható, hatékony rendszereket építsek. Ráadásul imádom, hogy a platform milyen gyorsan fejlődik.
A ClickUp kétségkívül a legrugalmasabb és leghatékonyabb projektmenedzsment eszköz, amellyel eddig dolgoztam. A WRKSTN alapítójaként segítek ügynökségeknek és kreatív csapatoknak a működésük racionalizálásában, és ebben központi szerepet játszik a ClickUp. A feladat típusoktól az automatizálásig minden testreszabási lehetőség, valamint az olyan eszközök, mint a műszerfalak, űrlapok és most már a ClickUp Brain is lehetővé teszik, hogy bármilyen munkafolyamatra skálázható, hatékony rendszereket építsek. Ráadásul imádom, hogy a platform milyen gyorsan fejlődik.
📮 ClickUp Insight: A vezetők 29%-a szerint a szűk keresztmetszeteket túl későn fedezik fel, de csak 12% használ automatizált állapotjelentéseket azok megelőzésére.
Ez a késedelem költségekkel jár. Mire egy feladatot jelölnek, gyakran már gátolja a további előrehaladást. Az igazság pillanata? A szűk keresztmetszetek nem nagyok, hanem láthatatlanok.
A ClickUp Brain segítségével proaktívan nyomon követheti a függőségeket, figyelemmel kísérheti a frissítéseket és valós időben jelölheti a kockázatokat. Használja azonnali állapotjelentések és intelligens riasztások generálásához, amikor a feladatok leállnak, a határidők eltolódnak vagy a munkaterhelés megnő.
💫 Valós eredmények: A Finastra a ClickUp egységes munkaterületének köszönhetően 30%-kal javította az együttműködést és 40%-kal növelte a GTM hatékonyságát.
2. Jasper (A legjobb AI-alapú marketing és tartalomkészítéshez)
Míg a Martin AI szélesebb körű asszisztensszerű funkciókat lát el, a Jasper AI arra összpontosít, hogy segítsen Önnek az írási és kommunikációs igényeinek kielégítésében. Főbb eszközei, mint például a Jasper Chat, Workflows, Brand Voice, Document Editor és az AI tartalomíró sablonok lehetővé teszik, hogy olyan feladatokat adjon át, amelyekre a Martin AI nem specializálódott.
A Jasper Chat ötleteket gyűjt, felülvizsgál vagy bővíti az ötleteket, a Brand Voice pedig biztosítja a hangnem és a stílus következetességét. Ezenkívül a Workflows segít a vázlatok meghatározott szakaszokon való áthaladásában anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene megalkotni a promptokat, a Document Editor pedig lehetővé teszi a közös írás, a közös szerkesztés vagy a szöveg finomítását különböző formátumokban.
Bár nem automatizálja a megbeszéléseket, a nyomon követéseket vagy a komplex feladatfüggőségeket, a tartalomigényes szerepkörök legtöbb igényét kielégíti.
A Jasper legjobb funkciói
- Indítson célzott kampányokat a Jasper Audiences segítségével, finomhangolva minden üzenetet.
- Használja az AI-t a Jasper Studio és a Canvas segítségével a feladatok automatizálására, beleértve a hosszú formátumú tartalmak létrehozását és az ötletek vizuális szervezését.
- Optimalizálja SEO-jét a beépített Surfer SEO integrációval a jobb láthatóság érdekében.
A Jasper korlátai
- A képalkotó alapszintű, és az eszköz, más AI eszközökhöz hasonlóan, tényekkel és adatpontokkal hallucinál.
Jasper árak
- Pro: 69 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: Egyedi árazás
Jasper értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,8/5 (1840+ értékelés)
Mit mondanak a Jasperről a valódi felhasználók?
Egy vélemény így fogalmaz:
Magas konverziós arányú értékesítési szövegeket ír az én hangszínemen. A szöveg valóban úgy hangzik, mintha én írtam volna. Percek alatt meg tudom írni az e-maileket, a közösségi média bejegyzéseket és a hirdetéseket, amelyekkel korábban napokig küszködtem és halogattam. Az összes nehéz munkát elvégzi helyettem, így nem kell szövegírót alkalmaznom.
Magas konverziós arányú értékesítési szövegeket ír az én hangszínemen. A szöveg valóban úgy hangzik, mintha én írtam volna. Percek alatt meg tudom írni az e-maileket, a közösségi média bejegyzéseket és a hirdetéseket, amelyekkel korábban napokig küszködtem és halogattam. Az összes nehéz munkát elvégzi helyettem, így nem kell szövegírót alkalmaznom.
👀 Tudta? 1956-ban Allen Newell, Herbert Simon és J. C. Shaw létrehozták a Logic Theorist nevű első AI programot. Ezzel megszületett a mesterséges intelligencia, mivel ők alkották meg ezt a kifejezést.
3. Microsoft Copilot Studio (a legjobb a Microsoft ökoszisztémán belüli egyedi copilotok létrehozásához)
A Microsoft Copilot Studio egy alacsony kódszintű platform, amely lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy minimális technikai szakértelemmel AI-alapú ügynököket építsenek és telepítsenek. Míg a Martin AI az autonóm feladatvégzésre és integrációkra összpontosít, a Copilot Studio a Microsoft ökoszisztéma erősségeit is kihasználja.
Több mint 1500 előre elkészített csatlakozó áll rendelkezésre a belső eszközökhöz, a válaszok közvetlen alapozása a Tudásforrások segítségével, valamint vállalati szintű irányítás a Microsoft Purview segítségével.
Természetes nyelvi utasítások és vizuális párbeszédfolyamatok segítségével működik, amelyeket olyan komponensek támogatnak, mint a Topics, a Slot Filling és az Entities. Ez azt jelenti, hogy a nem fejlesztők is létrehozhatnak strukturált, kontextustudatos AI-ügynököket, amelyek automatizálhatják a munkafolyamatokat, adatokat tudnak lekérni és több lépésből álló beszélgetésekben tudnak részt venni.
A Microsoft Copilot Studio legjobb funkciói
- Hozzon létre ügynöki asszisztenseket több lépésből álló feladatok kezeléséhez nyelvi modellek, utasítások, ismeretek, műveletek, bemenetek és kiváltók segítségével.
- Használja a fejlett prompt- és plugin-kezelést generatív AI prompt-sablonok tervezéséhez és teszteléséhez.
- Egyszerűsítse a munkafolyamatokat több mint 1000 előre elkészített csatlakozóval olyan rendszerekhez, mint az SAP, a Salesforce, a Workday, a ServiceNow és még sok más.
A Microsoft Copilot Studio korlátai
- Az Excelben pontatlan eredményeket produkál, ami miatt a felhasználóknak ugyanazt a kérdést több lekérdezésben is újra meg kell fogalmazniuk.
A Microsoft Copilot Studio árai
- Pay-as-you-go opció
- Copilot Studio: 200,00 USD 25 000 Copilot kreditért/hónap, éves fizetéssel
Microsoft Copilot Studio értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (100+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Microsoft Copilot Studio-ról a valós felhasználók?
Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:
A Copilot órákat spórol nekem, és lehetővé teszi, hogy ügyfeleimnek többet nyújtsak, mint korábban, mivel segít a bonyolult feladatok és elemzések elvégzésében.
A Copilot órákat spórol nekem, és lehetővé teszi, hogy ügyfeleimnek többet nyújtsak, mint korábban, mivel segít a bonyolult feladatok és elemzések elvégzésében.
4. Notion AI (A legjobb a Notionon belüli termelékenység és dokumentáció javításához)
A Notion munkaterületen dolgozó elfoglalt aszinkron csapatok számára a Notion AI kényelmes megoldás a mindennapi feladatok kezeléséhez. Ez a program nem a naptár kezelésére vagy az e-mailek automatikus nyomon követésére lett kifejlesztve, mint a Martin AI. Ha azonban a legnagyobb kihívás a szervezettség fenntartása és az írásbeli munkák gyorsabb elvégzése, akkor a Notion AI segíthet.
Lehetővé teszi az AI használatát a találkozók jegyzetelésére, és a szétszórt brainstorming üléseket tömör összefoglalókba alakítja. Ha pedig elakad egy hosszú dokumentum átnézésében, egyszerűen megkérheti, hogy emelje ki a legfontosabb pontokat az /ask AI paranccsal.
Zökkenőmentesen működik a Notion szerkesztőben, ahol hangnemet finomíthat, nyelvtani hibákat javíthat, tartalmakat fordíthat vagy rendezetlen jegyzeteket formázhat át anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania. Az AI kontextusérzékeny a munkaterületén belül, így a kimenetek generálásakor közvetlenül a meglévő oldalakból és a kapcsolódó dokumentumokból merít.
A Notion AI legjobb funkciói
- Kategorizálja a tartalmakat, hozzon létre GYIK-eket és építsen kereshető tudásbázisokat.
- Készítsen tartalmakat, például blogbejegyzéseket, e-maileket vagy projektleírásokat a Notion AI szöveggenerátorával.
- Fordítson szöveget különböző nyelvek között, miközben a kontextus változatlan marad.
A Notion AI korlátai
- Egyes automatizálások kiszámíthatatlanul működnek, például az ismétlődő oldal létrehozása nem indítja el az automatizálásokat.
Notion AI árak
- Ingyenes
- Plusz: 12 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Notion AI értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (7000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2600 értékelés)
Mit mondanak a Notion AI-ról a valódi felhasználók?
Egy értékelő szerint:
A Notion AI fantasztikus! Már nem kell többé alkalmazások között ugrálnom, hogy ötleteket gyűjtsön vagy összefoglaljam a találkozók jegyzetét, csiszoljam az írásomat vagy megváltoztassam az írásom hangvételét, mivel az AI megcsinálja helyettem, és minden egy helyen található.
A Notion AI fantasztikus! Már nem kell többé alkalmazások között ugrálnom, hogy ötleteket gyűjtsön vagy összefoglaljam a találkozók jegyzetét, csiszoljam az írásomat vagy megváltoztassam az írásom hangvételét, mivel az AI megcsinálja helyettem, és minden egy helyen található.
👀 Tudta? A generatív AI egy billió dolláros változást jelent. A McKinsey szerint a Gen AI alkalmazások évente akár 4,4 billió dollárral is hozzájárulhatnak a globális gazdasághoz.
5. NotebookLM (A legjobb AI-támogatott kutatáshoz és tudásmenedzsmenthez)
A NotebookLM a Google kutatási és összefoglaló eszköze, amely gyorsan kivonja az információkat a saját tartalmából. Teljesen az Ön által feltöltött anyagokból működik, például PDF-ekből, stratégiai dokumentumokból, interjú-átiratokból vagy táblázatokból, és segít megérteni és rendszerezni az információkat.
Miután feltöltötte a dokumentumokat, kérdéseket tehet fel, összefoglalásokat kérhet, vagy új tartalmat generálhat az alapján, amit a rendszer már „tud”. Ezenkívül beágyazott hivatkozásokat is kínál, amelyek visszavezetnek a forrásfájlhoz és a helyhez az AI által generált összes információ esetében.
A kapcsolódó dokumentumokat jegyzetfüzetekbe is csoportosíthatja, hogy a tartalmat csapat, projekt, sprint vagy célok szerint kezelhesse.
Míg a Martin AI a munkafolyamatok automatizálására összpontosít, a NotebookLM kifejezetten tudásalapú munkákhoz lett kifejlesztve. Ezért kiválóan alkalmas kutatók, stratégák és tartalomorientált csapatok számára, akiknek szükségük van az adatokból származó jelentések és összefüggések kinyerésére.
A NotebookLM legjobb funkciói
- Navigáljon komplex témák között, és fedezze fel a jegyzetfüzeteken belüli kapcsolatokat a Mind Map segítségével.
- Több mint 50 nyelven készíthet kimeneteket, beleértve tanulási útmutatókat, összefoglalókat és csevegési válaszokat.
- Elemezze a PDF-eket és képeket automatikus javaslatokkal kiegészítő forrásokról, hogy bővítse tudását.
A NotebookLM korlátai
- Néha a válaszok kissé túl általánosnak vagy felszínesnek tűnhetnek, különösen akkor, ha az anyag technikai jellegű.
NotebookLM árak
- Ingyenes
- Egyedi árazás
NotebookLM értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
6. Celoxis (A legjobb vállalati szintű projektportfólió-kezeléshez)
A Celoxis egy projekt- és portfóliókezelő platform többfázisú kezdeményezéseket kezelő nagyvállalatok számára . Az automatikus ütemezéssel, projektközi függőségekkel és kritikus út elemzéssel rendelkező Gantt-diagramok segítségével beépített kapacitástervezéssel, készségalapú szűréssel és valós idejű munkaterhelés-kiegyensúlyozással kezelheti az erőforrásokat .
Míg a Martin AI elsősorban az automatizálásra összpontosít, a Celoxis a Lex nevű mesterséges intelligencia asszisztenst kínálja a természetes nyelvű lekérdezésekhez. A Martin AI-hoz hasonlóan megkérheti, hogy mutassa meg a kockázatokat, egyensúlyozza ki az erőforrásokat, jelezze az ütemtervet, vagy készítsen személyzeti terveket. A különbség az, hogy a Lex közvetlenül kapcsolódik a Celoxis irányítópultjához, így azonnali, kontextusfüggő adatokat kap.
A platform beépített költségvetés-tervezési, bevétel-előrejelzési, árrés-nyomonkövetési és egyedi KPI-jelentési funkciókat is kínál. A fejlett tervezés, az AI-alapú döntéshozatal és a pénzügyi ellenőrzés kombinációja miatt ez a platform kiváló választás nagyszabású projektekhez.
A Celoxis legjobb funkciói
- Automatizálja a projektek felvételét webes űrlapok, e-mailek és táblázatok segítségével, egyedi rangsorolási logikával a kérések prioritásainak meghatározásához.
- Készítsen dinamikus projektterveket fejlett ütemezéssel, amely figyelembe veszi az erőforrások rendelkezésre állását, a feladatok függőségét, a késedelmeket és a prioritásokat.
- Kezelje a kockázatokat olyan vizuális irányítópultok segítségével, amelyek értékelik a valószínűséget, a hatást és az egyéni kockázati paramétereket.
A Celoxis korlátai
- Bár létezik mobilra optimalizált webes felület, a Celoxis nem kínál natív mobilalkalmazást, ami korlátozhatja azokat a felhasználókat, akik útközben kell feladatokat kezelniük.
Celoxis árak
- Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Essential: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Üzleti: 45 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Vállalati: Egyedi árazás
Celoxis értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (360+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (310+ értékelés)
Mit mondanak a Celoxisról a valós felhasználók?
Egy G2-felhasználó a következő visszajelzést osztotta meg:
A Celoxis átfogó projektmenedzsment környezetet kínál, amely mindent kezel, a feladat tervezéstől és az erőforrások elosztásától a munkaidő-nyilvántartásokig és az egyéni jelentésekig. Gantt-diagramjai intuitívak, a valós idejű irányítópultok hatalmas előnyt jelentenek a KPI-k nyomon követésében, az egyéni munkafolyamatok pedig segítenek a projektfolyamatok és a vállalati műveletek összehangolásában.
A Celoxis átfogó projektmenedzsment környezetet kínál, amely mindent kezel, a feladat tervezéstől és az erőforrások elosztásától a munkaidő-nyilvántartásokig és az egyéni jelentésekig. Gantt-diagramjai intuitívak, a valós idejű irányítópultok hatalmas előnyt jelentenek a KPI-k nyomon követésében, az egyéni munkafolyamatok pedig segítenek a projektfolyamatok és a vállalati műveletek összehangolásában.
🧠 Érdekesség: 1966-ban Joseph Weizenbaum, az MIT professzora létrehozta az Eliza-t, a világ első csevegőrobotját. Eliza pszichoterapeutaként egyszerű szabályokat alkalmazva utánozta a felhasználói bevitelt. A Pygmalion című műből ismert Eliza Doolittle után elnevezett robot már jóval a modern AI-modellek megjelenése előtt megmutatta, hogy a nyelv önmagában is képes szimulálni az intelligenciát.
7. STAN AI (A legjobb valós idejű vezetői irányítópultokhoz és AI-elemzésekhez)
A STAN AI kifejezetten ingatlan- és közösségi társulási menedzserek számára készült, és egy niche alternatívája a Martin AI-nak. Az általános projekt automatizálás helyett a lakók közötti kommunikációra és a szolgáltatási igényekre összpontosít.
Az AI eszközök csomagjaként elérhető Textbot, Email, Web Chat és Voice eszközök az AI eszközök segítségével azonnali választ adnak a lakók üzeneteire, lefoglalják a szolgáltatásokat és feldolgozzák a karbantartási kéréseket emberi beavatkozás nélkül.
Az AI virtuális asszisztens integrálható a meglévő ingatlankezelő szoftvereivel, például a Buildium, eUnify, Frontsteps, VMS és másokkal. A lakók közvetlenül ellenőrizhetik számlaadataikat, lefoglalhatják a létesítményeket és benyújthatják szolgáltatási igényeiket, míg a STAN ezeket továbbítja a PMS-be és folyamatosan tájékoztatja a lakókat az állapotról.
A STAN AI legjobb funkciói
- Konfiguráljon több mint 600 munkafolyamat-integrációt, és automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a Google-véleményekre való válaszadást a STAN Turbo AI-motorjával.
- Testreszabhatja a chatbot megjelenését fehér címkés opciókkal, hogy illeszkedjen vállalatának arculatához.
- Hozzáférés olyan funkciókhoz, mint az AI-személyiségek, emojik, kontextusfüggő értelmezés és többcsatornás kommunikáció.
A STAN AI korlátai
- A beállítás időigényes
A STAN AI árai
- Egyedi árazás
STAN AI értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a STAN AI-ról a valódi felhasználók?
Íme egy G2-es értékelés:
Miután beállította a STAN AI-t, és megismertette a lakókkal, ez nagyon hasznos lehet a napi telefonhívások és e-mailek számának csökkentése szempontjából.
Miután beállította a STAN AI-t, és megismertette a lakókkal, ez nagyon hasznos lehet a napi telefonhívások és e-mailek számának csökkentése szempontjából.
8. Zendesk AI (A legjobb AI-alapú ügyfélszolgálati automatizáláshoz)
A Zendesk AI, amelyet gyakran AI Copilot néven emlegetnek, a Zendesk Resolution Platformba van integrálva. A Martin AI-hoz hasonlóan valós idejű javaslatokkal és automatizálással gyorsítja a munkafolyamatokat. Míg azonban a Martin szélesebb körű, a Zendesk AI az ügyfélszolgálatra specializálódott.
Elemezi a jegyek hangulatát, nyelvét és szándékát, és azonnal javaslatokat tesz válaszokra, intézkedésekre vagy tudáscikkekre. Az intelligens triázs funkció automatikusan kategorizálja a kéréseket, és sürgősség vagy téma szerint irányítja őket, hogy lerövidítse a válaszadási időt.
Ha magasabb szintű csomagokat választ, olyan funkciókat kap, mint a jegyek összefoglalása, a hangulat előrejelzése és a korábbi trendek alapján makró javaslatok.
A Zendesk AI legjobb funkciói
- Támogassa ügynökeit AI-alapú javaslatokkal, beleértve a válaszok megfogalmazását, a válaszok átfogalmazását és a hangnem módosítását.
- Javítsa az ügyfelek önkiszolgálását a generatív AI keresés és a szemantikai keresési funkciók segítségével.
- Használja a valós idejű elemzéseket és betekintéseket a jegyek trendjeinek és az ügyfelek hangulatának figyelemmel kíséréséhez, valamint a szolgáltatási munkafolyamatok optimalizálásához.
A Zendesk AI korlátai
- Az adminisztrátori beállítások kissé bonyolultnak vagy nem intuitívnak tűnhetnek, különösen a fejlett munkafolyamatok vagy automatizálási szabályok beállításakor.
Zendesk AI árak
- Ingyenes próba
- Ügyfélszolgálat Támogatási csapat: 25 USD/hó felhasználónként Suite Team: 69 USD/hó felhasználónként Suite Professional: 149 USD/hó felhasználónként Suite Enterprise: 219 USD/hó felhasználónként
- Támogatási csapat: 25 USD/hó felhasználónként
- Suite Team: 69 USD/hó felhasználónként
- Suite Professional: 149 USD/hó felhasználónként
- Suite Enterprise: 219 USD/hó felhasználónként
- Munkavállalói szolgáltatás Suite team: 69 USD/hó felhasználónként Suite Growth: 115 USD/hó felhasználónként Suite Professional: 149 USD/hó felhasználónként Suite Enterprise: 219 USD/hó felhasználónként
- Suite team: 69 USD/hó felhasználónként
- Suite Growth: 115 USD/hó felhasználónként
- Suite Professional: 149 USD/hó felhasználónként
- Suite Enterprise: 219 USD/hó felhasználónként
- Támogatási csapat: 25 USD/hó felhasználónként
- Suite Team: 69 USD/hó felhasználónként
- Suite Professional: 149 USD/hó felhasználónként
- Suite Enterprise: 219 USD/hó felhasználónként
- Suite team: 69 USD/hó felhasználónként
- Suite Growth: 115 USD/hó felhasználónként
- Suite Professional: 149 USD/hó felhasználónként
- Suite Enterprise: 219 USD/hó felhasználónként
Zendesk AI értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 6500 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (4060+ értékelés)
Mit mondanak a Zendesk AI-ről a valós felhasználók?
Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:
A Zendesk az egyik legjobban kezelhető eszköz a jegyek kezeléséhez, amellyel eddig dolgoztam. Az opciók közötti navigálás, a műszerfal, a beépített kiterjesztések használata a partnerek felhívásához és az AI használata a jegyek összefoglalásához mind nagyon egyszerűek és egy perc alatt megtanulhatók. Irodai környezetben a teljesítmény abszolút jó, és a környezet is biztonságos.
A Zendesk az egyik legjobb kezelhető eszköz a jegyek kezeléséhez, amellyel eddig dolgoztam. Az opciók közötti navigálás, a műszerfal, a beépített kiterjesztések használata a partnerek felhívásához és az AI használata a jegyek összefoglalásához mind nagyon egyszerűek és egy perc alatt megtanulhatók. Irodai környezetben a teljesítmény abszolút jó, és a környezet is biztonságos.
9. Qodo (A legjobb kódolás nélküli AI munkafolyamatokhoz és automatizáláshoz)
A Martin AI-hoz hasonlóan a Qodo AI is automatizálással gyorsítja a munkát, de a kódminőségre és a szállítási folyamatokra összpontosít. A Qodo Gen, Qodo Merge és Qodo Command szolgáltatásokat kínálja kódgeneráláshoz, tesztkészítéshez és pull-request visszajelzésekhez, közvetlenül az IDE-ben vagy a CI-folyamatban.
Az ügynökkeretrendszer lehetővé teszi több lépéses ügynökök létrehozását CI/CD, problémák osztályozása vagy technikai adósságok nyomon követése céljából. Az ügynököket terminálról, webhookokon keresztül vagy webes felhasználói felületen futtathatja. Ezért a Qodo AI jó választás azoknak a csapatoknak, akik az AI-t be akarják építeni szoftverfejlesztési folyamatukba.
A Qodo legjobb funkciói
- Zökkenőmentesen együttműködhet, mivel a Qodo ügynökök az IDE, a terminál vagy a Git platformon belül futnak.
- Testreszabhatja az AI munkafolyamat-automatizálásokat a Qodo Command segítségével, amely lehetővé teszi az ügynökök létrehozását és adaptálását az egyedi feladatok automatizálása érdekében.
- Integrálja meglévő rendszerével a népszerű IDE-k (VSCode, JetBrains), Git platformok és egyéb eszközök integrációival.
A Qodo korlátai
- A felhasználók panaszkodnak, hogy többször kell megpróbálniuk, hogy a tesztesetek működjenek.
Qodo árak
- Fejlesztő: Ingyenes
- Csapatok: 38 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Qodo értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (50+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Qodo-ról a valódi felhasználók?
Íme egy G2-es értékelés:
A Qodo intelligensen értelmezi a kódom kontextusát, és rendelkezik projektspecifikus finomságokkal, amelyek hatalmas különbséget jelenthetnek. Segít csökkenteni a szintaxis kitalálására vagy a függvénynevek felidézésére fordított időt, javítva ezzel mind a sebességet, mind a kód minőségét.
A Qodo intelligensen értelmezi a kódom kontextusát, és rendelkezik projektspecifikus finomságokkal, amelyek hatalmas különbséget jelenthetnek. Segít csökkenteni a szintaxis kitalálására vagy a függvénynevek felidézésére fordított időt, javítva ezzel mind a sebességet, mind a kód minőségét.
10. My AskAI (A legjobb dokumentumokból egyedi AI Q&A asszisztensek létrehozásához)
Az AskAI automatizálja az ügyfélszolgálatot SMS, csevegés, e-mail, WhatsApp és olyan eszközökön keresztül, mint az Intercom, a Slack és a Zendesk. A Martin AI-hoz hasonlóan ez is a saját tartalmával tanítható, de az AskAI inkább az omnichannel lefedettségre összpontosít.
A rendszer tanul a tudásbázisából, a súgócikkekből és a webhelyről, majd azonnal válaszol a kérdésekre. Szükség esetén az AI automatizálási eszköz zökkenőmentes átadást biztosít az emberi ügynököknek, így nem kell feláldoznia a megbízhatóságot.
A beépített beszélgetéselemzés betekintést nyújt az ismétlődő problémákba, hibákba vagy gyakori kérdésekbe.
Az AskAI legjobb funkciói
- Automatizálja a gyakori kérdésekre adott válaszokat az eszköz dokumentumaival, GYIK-jével vagy tudásbázisaival történő betanításával.
- Több adatforrásban, például PDF-fájlokban, weboldalakon, adatbázisokban vagy felhőalapú tárolókban is kereshet, hogy pontos információkat találjon.
- Ossza meg a válaszokat testreszabható hozzáférés-vezérléssel, hogy csak az engedélyezett felhasználók láthassák az érzékeny információkat.
Az AskAI korlátai
- A felhasználók belső dokumentumok feltöltésével kapcsolatos problémákra panaszkodnak.
Az AskAI áraim
- Ingyenes próba
- Pro: 149 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Az AskAI értékeléseim és véleményeim
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)
Mit mondanak a My AskAI-ról a valódi felhasználók?
Olvassa el, mit mondott erről a véleményező:
Számos kisvállalkozással dolgozom együtt, és ez egy gyors és egyszerű módja annak, hogy javítsuk a beilleszkedési folyamatot. Gyorsan összekapcsolhatják az összes beilleszkedési dokumentációt, így az új csapattagok kérdéseket tehetnek fel és megtalálhatják a válaszokat anélkül, hogy fájlokat kellene átkutatniuk.
Számos kisvállalkozással dolgozom együtt, és ez egy gyors és egyszerű módja annak, hogy javítsuk a beilleszkedési folyamatot. Gyorsan összekapcsolhatják az összes beilleszkedési dokumentációt, így az új csapattagok kérdéseket tehetnek fel és megtalálhatják a válaszokat anélkül, hogy fájlokat kellene átkutatniuk.
👀 Tudta? 1981-ben Japán egy ambiciózus kezdeményezést indított el, az úgynevezett Ötödik generációs számítógép-projektet, amelynek keretében 850 millió dollárt fektetett olyan számítógépek fejlesztésébe, amelyek képesek az emberhez hasonló gondolkodásra és beszélgetésre.
Tegye a ClickUp-ot AI termelékenységi partnerévé
Míg más Martin AI alternatívák konkrét területekre koncentrálnak, mint például az ütemezés, az írás vagy az emlékeztetők, a ClickUp mindent egy alkalmazásba integrál.
Az AI-alapú Project Manager frissíti a feladatokat, emlékeztetőket állít be és nyomon követi az előrehaladást, míg a Knowledge Manager azonnal válaszol a kérdésekre.
Ezenkívül az AI Writer segít a tartalom megírásában, szerkesztésében és összefoglalásában különböző eszközökön. Ha ezt a Custom Agents és olyan eszközökkel párosítja, mint a Docs, a Calendar, a Reminder és a Views, akkor egy komplett munkaterületet kap magának és csapatának.
Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-on! ✅