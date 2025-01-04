A 15 legjobb AI-tartalomíró a gyorsabb tartalomkészítéshez

Az AI átalakítja a tartalomkészítést, gyorsabbá és hatékonyabbá téve azt, mint valaha. De alapvetően a kiváló tartalomhoz továbbra is szükség van az emberi érintésre – empátiára, kreativitásra és személyiségre, amely rezonál az olvasókkal.

Itt jönnek képbe az AI-eszközök. Úgy tervezték őket, hogy Önnel együtt dolgozzanak, ne pedig helyettesítsék Önt. Az eszközök elvégzik a nehéz munkát – például automatizálják az ismétlődő feladatokat –, így Ön a legfontosabb dolgokra koncentrálhat: olyan tartalom készítésére, amely kapcsolatot teremt és konverziót eredményez.

Azok a marketingesek, akik az AI-t beépítik a folyamatukba, akár 70%-kal is növelhetik a ROI-t. A megfelelő eszközökkel az AI nem csak hatékony, hanem inspiráló is.

Miután alaposan áttanulmányoztam az AI-írási eszközöket, összeállítottam egy listát a kedvenceimről – olyan eszközökről, amelyek úgy tűntek, hogy megértik, mit akarok, ahelyett, hogy túlzottan díszes szövegeket produkálnának. Nézzük meg a listát!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Keressen olyan AI-tartalomírókat, amelyek kiváló minőségű, tényeken alapuló tartalmat generálnak, lehetővé teszik a kimenet személyre szabását és könnyen használhatók. Íme a 15 legjobb, jelenleg elérhető AI-tartalomíró listája: ClickUp : A legjobb AI-tartalomkészítéshez és munkafolyamat-automatizáláshoz

Copy. ai : A legjobb a nagy volumenű, könnyed tartalomkészítéshez

Rytr : A legjobb sokoldalú tartalomgeneráláshoz különböző formátumokban

Grammarly : A legjobb a tartalom szerkesztéséhez

Frase : A legjobb SEO-vezérelt tartalomkészítéshez és optimalizáláshoz

Jasper. ai : A legjobb marketingorientált AI-tartalomkészítéshez

Anyword : A legjobb adatvezérelt tartalomkészítéshez

Writesonic : A legjobb AI-alapú tartalomkészítéshez és SEO-optimalizáláshoz

ChatGPT : A legjobb gyors, sokoldalú, AI-alapú tartalomíráshoz

Wordtune : A legjobb gyors hangnem-beállításokhoz és egyszerű átírásokhoz

Sudowrite : A legjobb választás azoknak a szépirodalmi íróknak, akik AI-alapú kreatív segítséget keresnek.

Article Forge : A legjobb automatizált hosszú formátumú tartalomgeneráláshoz

Quillbot : A legjobb a tartalom finomításához és az érthetőség növeléséhez

Hypotenuse AI : A legjobb e-kereskedelmi márkák számára, amelyek tartalomkészítést bővítenek

Hemingway App: A legjobb választás a tömör és világos írás kedvelőinek

Mit kell keresnie egy AI-tartalomíróban?

Miután kipróbáltam szinte minden AI-tartalomírót, amit csak találtam, az ötödik kísérlet után már teljesen világos képet kaptam arról, mi emeli ki a legjobb AI-tartalomírókat. Íme az összefoglaló:

A tartalom kimeneti minősége : Nem minden AI-írási eszköz egyforma – mindig olyan eszközöket keressen, amelyek egyensúlyt teremtenek a kreativitás és a világosság között.

Könnyű használat : A legjobb AI-írási eszközök intuitívak, még a nem technikai szakemberek számára is. Válasszon olyan eszközt, amelynek használatához nem szükséges AI-doktori cím.

Személyre szabás lehetősége : A jó AI-eszközök lehetővé teszik a tartalom célközönséghez való igazítását marketingkampányaihoz (vagy Google Ads hirdetési kampányaihoz) – a személyre szabás kulcsfontosságú a márka hangjának megőrzéséhez.

A tartalom ténybeli pontossága: Az AI-alapú szöveggenerátorok kreatívak lehetnek, néha túlságosan is. Keressen olyan eszközöket, amelyek a pontosságot helyezik előtérbe – SEO-stratégiája és hitelessége ettől függ.

💡 Profi tipp: Az adatok saját magad általi megadása a legjobb módja annak, hogy az AI által generált tartalom ténylegesen pontos legyen. Keress megbízható statisztikákat vagy számokat, add meg azokat az AI íróasszisztenseidnek, és kérd meg őket, hogy azokat releváns és értékes módon szőjék be a tartalomba.

Árak : A kiváló tartalom nem kell, hogy drága legyen. Keressen olyan eszközt, amely rugalmas árazást és megfelelő ár-érték arányt kínál.

Szószámkorlátozás : Gondolja át, mennyi tartalomra lesz szüksége. Sok AI-platform korlátozott és korlátlan csomagokat is kínál, ezért válasszon egyet, amely megfelel az Ön igényeinek.

Kínált sablonok: A sablonok a titkos összetevők. Győződjön meg arról, hogy az eszköz rendelkezik-e a tartalommarketing igényeinek megfelelő, használatra kész formátumokkal.

A 15 legjobb AI-tartalomíró

Ez az a pillanat, amelyre vártál: a legjobb eredményeket nyújtó AI-tartalomírók végső listája. Akkor vágjunk is bele!

1. ClickUp (A legjobb AI-tartalomkészítéshez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

*A ClickUp Docs segítségével valós időben szerkesztheti a dokumentumokat, nyomon követheti a változásokat, és biztosíthatja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

A ClickUp mindenben megfelel az AI-írási eszközökkel szemben támasztott elvárásaimnak – sőt, még annál is többet nyújt.

Természetesen tele van sablonokkal minden elképzelhető feladat és tartalomtípushoz, és ez a tökéletes projektmenedzsment szoftver a határidők, a közelgő projektek és a teljesítménymutatók nyomon követéséhez. De amit igazán szeretek, az a zseniális mesterséges intelligenciája.

A ClickUp Brain olyan, mintha egy profi szerkesztő lenne a gyorshívóban. Nem csak a tartalom finomításában segít, hanem értelmes fejlesztéseket is javasol.

És a legjobb rész? Minden – szó szerint minden – feladattá alakítható.

Kijelölhet érdekelt feleket, rögzítheti a kommunikációt, és akár beágyazhat feladatokat a ClickUp Docs-ba valós idejű szerkesztéshez. A szerkesztőim és én együtt dolgozhatunk, láthatjuk a változásokat, amint azok megtörténnek, és elkerülhetjük a rettegett „Ki szerkesztette mit?” drámát.

Kapjon intelligens javaslatokat a ClickUp segítségével a világosság, a koherencia és az általános minőség javításához

Hadd magyarázzam el:

Ötletek és briefek generálása : Nehézséget okoz az inspiráció? A ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának segítségével olyan tartalmi ötleteket és részletes briefeket hozhat létre, amelyek tökéletesen illeszkednek a célközönségéhez.

Automatizált közösségi média bejegyzések létrehozása : A brainstormingtól az ütemezésig a ClickUp Brain segít Önnek. Biztosítja, hogy közösségi média bejegyzései minden platformon konzisztensek maradjanak, anélkül, hogy manuálisan kellene feltöltenie őket.

Legyen túl az írói blokkon: Üres lapot bámul? A ClickUp Brain perceken belül kiváló minőségű vázlatokat generál, ezzel időt takarít meg és ösztönzi a kreativitást.

Valós idejű együttműködés : A ClickUp Docs életmentő, amikor visszajelzésre vagy szerkesztésre van szükségem. Olyan, mint a Google Docs, csak okosabb, élő szerkesztési és feladatintegrációs funkciókkal.

Automatizálja a munkafolyamatokat: a ClickUp Automations összekapcsolja az összes eszközt és folyamatot, így semmi sem marad ki. Kevesebb e-mail, több tényleges írás

A ClickUp legjobb funkciói:

360 fokos nézet : Több mint 15 egyedi nézet a feladatok és projektek kezeléséhez

AI írási asszisztens : Több mint 100 kutatásalapú eszköz biztosítása kiváló minőségű tartalomhoz

Együttműködési eszközök : Csapatmunka lehetővé tétele Whiteboards, ClickUp Docs és : Csapatmunka lehetővé tétele Whiteboards, ClickUp Docs és ClickUp Mind Maps segítségével

Valós idejű irányítópultok : A ClickUp irányítópultok segítségével egy pillanat alatt nyomon követheti az előrehaladást.

Egyedi automatizálás : Ismétlődő feladatok kezelése az időmegtakarítás érdekében

Alkalmazásintegrációk : Csatlakozzon több mint 1000 alkalmazáshoz : Csatlakozzon több mint 1000 alkalmazáshoz a munkafolyamatok automatizálásának egyszerűsítése érdekében.

Sablonkönyvtár: Több mint 1000 testreszabható sablon elérése minden csapat számára

A ClickUp korlátai

Prémium hozzáférés : Az ingyenes csomag és a vendégek nem férhetnek hozzá az AI funkciókhoz.

Tanulási görbe: A haladó funkciók kezdők számára túl bonyolultnak tűnhetnek.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 dollár havonta

Üzleti: 12 dollár havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

Értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)

✨ Ideális: Csapatok számára, akik egy all-in-one eszközt keresnek a projektmenedzsmenthez és az AI-alapú tartalomkészítéshez.

📌 Reddit konszenzus: Hogyan határozza újra a termelékenységet a ClickUp AIA ClickUp AI segít a csapatoknak a határok feszegetésében, a felhasználók pedig olyan funkciókat használnak, mint a feladatösszefoglalók, a szokásos mezők és a beágyazott AI eszközök, hogy javítsák a munkafolyamatokat. Egy kiemelkedő történet egy 3D-s gyártóüzemet mutat be, ahol az AI-t nemcsak a gyártási feladatok szervezésére használják, hanem a ClickUp-on belül közvetlenül a zökkenőmentes ügyfélkommunikáció és az alkalmazottak képzésére is.

Az SOP útmutatók OpenAI-ba való integrálásától az intelligens frissítések generálásáig az érdekelt felek számára, a ClickUp AI nem csak a munkafolyamatokat kezeli, hanem központosítja és javítja azokat. A csapatok már nem kell több eszközzel bajlódniuk, hanem okosabban, gyorsabban és együttműködőbb módon dolgozhatnak.

✨ Tanulság: A ClickUp AI sokoldalúsága miatt elengedhetetlen eszköz azoknak a csapatoknak, amelyek innovációt keresnek a mindennapi munkafolyamatokban.

2. Copy. ai (A legjobb a nagy mennyiségű tartalom egyszerű létrehozásához)

Ha valaha is ültél már ott, és bámultad az üres képernyőt, remélve, hogy a megfelelő szavak varázslatos módon megjelennek, akkor tudom, milyen érzés ez – és pontosan ebben a helyzetben tűnik ki a Copy. ai.

A lenyűgöző GPT-3 motorral működő AI írási asszisztens segít ötleteket gyűjteni, részletes jelentéseket készíteni vagy a megfelelő szlogent megfogalmazni.

Lenyűgözött, hogy milyen egyszerű volt munkafolyamatokat létrehozni, csevegéseket projekteként menteni és következetes márka hangot kialakítani.

És a legjobb rész? Annyira intuitív, hogy kevesebb időt kell töltenie a megértésével, és több időt fordíthat a tényleges alkotásra.

Copy. ai legjobb funkciói

Kiváló minőségű tartalomgenerálás : SEO-optimalizált tartalmakat hoz létre, blogoktól az értékesítési szövegekig, másodpercek alatt.

A márka hangjának következetessége : A tartalmat úgy alakítja, hogy az tükrözze az Ön egyedi hangvételét és üzeneteit.

Hatékony munkafolyamatok : automatizálja az olyan feladatokat, mint a webináriumok összefoglalása vagy a versenytársak elemzéséről szóló jelentések készítése.

Együttműködési funkciók : Csapatok számára közös láthatóságot és egyszerűsített tartalomgyártást biztosító csapattereket hoz létre.

Sokoldalúság: Többféle tartalomtípust kezel, beleértve feliratokat, e-maileket és kreatív írásokat.

Copy. ai korlátai

Korlátozott hosszú formátumú funkciók : Az ingyenes csomag nem támogatja a hosszú formátumú tartalomkészítést.

Munkafolyamatok késedelme : A komplex munkafolyamatok létrehozása a vártnál hosszabb időt vehet igénybe.

Költségekkel kapcsolatos aggályok: A fizetős csomagok kis csapatok vagy szabadúszók számára drágának tűnhetnek.

Copy. ai árak

Ingyenes

Starter : 49 USD/hó

Haladó: 249 USD/hó

Copy. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

📌 Reddit konszenzus: ChatGPT, csak jobb – ezt mondják a felhasználók. A Copy. ai a Redditen felkeltette a figyelmet azzal, hogy megoldotta a GPT-4 használati korlátaival kapcsolatos frusztrációkat. A felhasználók értékelik, hogy a Copy. ai a GPT-4-et ugyanolyan korlátozások nélkül használja, korlátlan hozzáférést kínálva, valamint egy sor sablonnal és funkcióval, amelyek javítják a tartalomkészítés funkcionalitását. Míg egyesek korlátozónak találták a próbaverziót, mások rámutattak a potenciális értékre azok számára, akik nagyban támaszkodnak olyan eszközökre, mint a ChatGPT, de nagyobb rugalmasságra van szükségük. Összefoglalva:

✨ Ideális: Vállalkozások és marketingesek számára, akiknek nagy mennyiségű tartalom létrehozására van szükségük, miközben megőrzik a márka konzisztenciáját.

3. Rytr (A legjobb sokoldalú tartalomgeneráláshoz különböző formátumokban)

via Rytr

Ha intuitív és sokoldalú AI-írási eszközt keres, a Rytr kiváló választás. A kizárólag vállalkozásoknak szánt eszközökkel ellentétben ez a tartalomkészítők, szabadúszók és marketingesek igényeit szolgálja, akik a technikai bonyolultságok helyett a történetmesélést és az elkötelezettséget tartják fontosnak.

A Rytr egyszerűségével tűnik ki. Akár át kell fogalmaznia, rövidítenie vagy kibővítenie egy mondatot, csak annyit kell tennie, hogy kiválasztja a tartalom típusát, megadja a kontextust, és a többit az AI elvégzi.

🍪 Bónusz: A Rytr olyan SEO eszközöket tartalmaz, mint a SERP elemző és a kulcsszó generátor, amelyek biztosítják, hogy tartalma jó helyezést érjen el.

A Rytr legjobb funkciói

Az AI írás sokoldalúsága : blogbejegyzéseket, hirdetési szövegeket, vázlatokat és még sok mást generál több mint 40 tartalomtípusban.

Tartalomfinomító eszközök : automatikusan átfogalmazza, rövidíti vagy bővíti a tartalmat a jobb érthetőség érdekében.

SEO optimalizálás : Tartalmaz egy SERP elemzőt és kulcsszó kutató eszközt a keresési rangsor javításához.

Plagizálás-ellenőrző : Biztosítja, hogy minden tartalom eredeti és egyedi legyen.

Csapatmunka : funkciókat kínál a csapat láthatóságához és a projektek megosztásához.

Chrome-bővítmény: Zökkenőmentes tartalomkészítést tesz lehetővé közvetlenül a böngészőjében.

A Rytr korlátai

Korlátozott ingyenes verzió : Az ingyenes csomag havi 10 000 karakteres korlátozással rendelkezik.

Tények pontossága : Mint a legtöbb AI, néha pontatlan tartalmakat állít elő.

Ismétlődő eredmények: Előfordulhat, hogy a generált tartalom ismétlődőnek tűnik.

Rytr árak:

Ingyenes

Korlátlan : 7,50 USD/hó

Prémium: 24,16 USD/hó

Értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

✨ Ideális: szabadúszók és tartalomkészítők számára, akik sokoldalú, AI által generált tartalomra és SEO támogatásra van szükségük.

🧠 Tudta-e: Az AI-eszközöket használó bloggerek körülbelül 30%-kal kevesebb időt töltenek egy blogbejegyzés megírásával, mint amennyit normál esetben töltenének. Ez olyan, mintha minden cikk megírása után egy extra kávészünetet vagy brainstorming-ülést nyerne.

4. Grammarly (a legjobb a tartalom szerkesztéséhez)

via Grammarly

A Grammarly Premium elengedhetetlen mindenki számára, aki finomítani és csiszolni szeretné írásait. Más, tartalomgenerálásra összpontosító AI-eszközöktől eltérően a Grammarly kiválóan alkalmas a már megírt szövegek optimalizálására.

Akár emberi íróként csiszolja a vázlatát, akár AI-generált tartalom felhasználóként szeretné finomítani az eredményt, a Grammarly javítja a munkáját.

Amit azonban a legjobban szeretek: a Grammarly zökkenőmentesen integrálódik olyan platformokba, mint a Google Docs. Bármikor igénybe veheti, ha extra segítségre van szüksége, hasonlóan a GrammarlyGo-hoz, de a Grammarly iparágvezető nyelvtani ellenőrzőjének további erejével.

A Grammarly legjobb funkciói

Nyelvtani és helyesírás-ellenőrzés : Az iparágban vezető pontossággal azonosítja és kijavítja a nyelvtani hibákat.

Hangnem-beállítások : Elemezi és beállítja a hangnemet, hogy az megfeleljen a célközönségnek és a célnak.

AI prompt generálás : A Pro csomagban akár 2000 promptot is biztosít a témák bővítéséhez és az írói blokk leküzdéséhez.

Mondatátírás : Egy kattintással megoldást kínál a mondatok átfogalmazására, valamint a világosság és a folyékonyság javítására.

Plagizálás észlelése : Duplikált tartalmak és AI által generált szövegek észlelése a nagyobb biztonság érdekében.

Google Docs integráció: Közvetlenül a Google Docs-ban működik, zökkenőmentes szerkesztési élményt biztosítva.

A Grammarly korlátai

Korlátozott mobilfunkciók : Nem mindig működik jól mobil eszközökön, alkalmanként hibák léphetnek fel.

Hosszú tartalmak esetén lassulás : A nagy mennyiségű tartalom lassíthatja a teljesítményt.

Túlbuzgó javítások: Néha a mondat befejezése előtt javasol javításokat, ami megzavarhatja a szövegfolyamatot.

A Grammarly árai

Ingyenes : 0 USD/hó

Pro : 30 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9700+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7000+ értékelés)

📌 Reddit konszenzus: A Grammarly-t gyakran ajánlják kezdőknek, különösen a furcsa kifejezések kiszűrésére és a mondatok tömörségének javítására. Sok felhasználó szerint néhány hónapig hasznos lehet az írásstílus és a gyakori hibák megismeréséhez, de egyes Reddit-felhasználók úgy vélik, hogy a fejlettebb opciókhoz képest elmarad, különösen, ha korlátozott a költségvetés.

via Reddit

✨ Ideális: Írók számára, akik nyelvtani, hangnembeli és stilisztikai javításokkal szeretnék finomítani vázlataikat.

5. Frase (A legjobb SEO-vezérelt tartalomkészítéshez és optimalizáláshoz)

via Frase

Képzeljen el egy eszközt, amely nemcsak az írásban segít, hanem a gondolkodásban is.

Ez egy hatékony eszköz a kutatáshoz és a SEO-vezérelt tartalomoptimalizáláshoz. A tartalomkészítés korai szakaszainak egyszerűsítésére tervezett Frase kiválóan képes a SERP-adatokat és a versenytársakról szerzett információkat hasznosítható tartalmi összefoglalókba alakítani, ezzel időt és energiát takarítva meg.

A legkiemelkedőbb funkció? A Wikipedia Concept Map és a Topic Planner eszközök segítenek az ötletek vizualizálásában és tematikus klaszterek létrehozásában – ideálisak hosszú távú tartalomstratégia tervezéséhez.

A Frase legjobb funkciói

Tartalomkutatás és tervezés: Elemezze a SERP-adatokat, és másodpercek alatt készítsen részletes tartalmi összefoglalókat, ezzel órákat spórolva a kézi munkán.

Vázlatkészítő: Készítsen részletes vázlatokat az első helyezett versenytársak adataiból és a felhasználói kérdések integrálásával.

AI-alapú írási eszközök: Használjon több mint 36 AI-eszközt blogbejegyzések, listák és egyéb tartalmak létrehozásához – mindezt több mint 20 nyelven.

Tartalomoptimalizálás: Javítsd tartalmad SEO-ját a Frase Google Search Console integrációjával és kulcsszóelemzésével.

Kollaboratív munkaterület: Szervezze projektjeit mappákba, ossza ki a feladatokat, és kövesse nyomon a haladást a csapatmunkában.

Frase korlátai

Kiegészítő költségek: Bár az alapcsomagok megfizethetőek, egyes funkciók, például a korlátlan AI-szavak és a kulcsszó-mennyiség elemzése, további díjakat igényelnek.

Esetleges hibák: Az automatikus frissítés problémái megzavarhatják a munkafolyamatot, ha nem mentette el az elért eredményeket.

Tanulási görbe: A rengeteg funkció miatt a kezdőknek időbe telhet, mire hatékonyan megtanulják az összes funkció használatát.

Frase árak

Ingyenes próba

Egyéni: 15 USD/hó

Alap: 45 USD/hó

Csapat: 115 USD/hó

Frase értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (330+ értékelés)

📌 Reddit konszenzus: A Frase-t nagyra értékelik azért, mert megkönnyíti a kutatást és a tartalomkészítést, különösen független újságírók, bloggerek és marketingesek számára. A felhasználók dicsérik a belső keresőmotorját és AI kutatási asszisztensét, amely lekérdezések alapján feltérképezi a weboldalakat, bibliográfiákat és valós idejű forrásösszefoglalókat készít.

via Reddit

✨ Ideális: Tartalom-marketingesek és SEO-szakemberek számára, akik kutatási, tartalom-összefoglaló és optimalizálási eszközöket keresnek.

6. Jasper. ai (A legjobb marketingorientált AI-tartalomkészítéshez)

A Jasper kifejezetten marketingesek számára készült, és ez meg is látszik.

A SEO-barát blogbejegyzések készítésétől az Instagram-feliratok generálásáig, amelyek növelik az elkötelezettséget, ez az eszköz arra lett tervezve, hogy minden méretű marketingcsapatnak segítsen a kreativitás elvesztése nélkül növelni teljesítményét.

A Jasper különlegessége, hogy képes a tartalmat a márkád hangvételéhez és stílusához igazítani.

Az olyan funkciók, mint az „Explain it to Me Like a 5th Grader” (Magyarázd el nekem úgy, mintha ötödikes lennék), forradalmasítják a komplex témák egyszerűsítését, így a technikai vagy niche tartalmak hozzáférhetőbbé és vonzóbbá válnak a szélesebb közönség számára – ez pedig értékes eszköz a különböző demográfiai csoportokat megcélzó marketingesek számára.

Jasper. ai legjobb funkciói

Marketing szerkesztő : Készítsen és finomítson tartalmakat az egyetlen, marketing legjobb gyakorlatokban képzett AI szerkesztővel.

Márka hangjának testreszabása : Gondoskodjon arról, hogy minden tartalom hű maradjon márkájának hangvételéhez és stílusához.

AI alkalmazáskönyvtár : Hozzáférés több mint 80 alkalmazáshoz, amelyek különböző marketingigényekhez vannak igazítva, a blogbejegyzésektől az e-mail sorozatokig.

SEO mód : Optimalizálja tartalmát a keresőmotorok számára anélkül, hogy külön eszközre lenne szüksége.

Képek létrehozása és szerkesztése: Készítsen vizuális elemeket, amelyek kiegészítik szövegét.

Jasper. ai korlátai

Előfizetési modellel kapcsolatos aggályok : Az árak a szavak számán alapulnak, ami korlátozónak tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik nagy mennyiségű tartalmat állítanak elő.

Niche topic struggles : Míg általános marketingtartalmak terén kiváló, addig a nagyon speciális vagy technikai témáknál néha megbotlik.

Tényellenőrzés szükséges: A legtöbb AI eszközhöz hasonlóan a Jasper is emberi szerkesztőt igényel az információk pontosságának ellenőrzéséhez.

Jasper. ai árak

Creator Plan : 39 USD/hó

Pro tervezet : 59 USD/hó

Üzleti terv: Egyedi árazás

Jasper. ai értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

✨ Ideális: Marketingcsapatok számára, akik márkaközpontú, SEO-barát tartalmak nagy mennyiségű létrehozására összpontosítanak.

7. Anyword (A legjobb adatvezérelt tartalomkészítéshez)

via Anyword

Képzelje el a következő helyzetet: épp most fejezte be egy Facebook-hirdetés megírását. Úgy gondolja, hogy szellemes, vonzó és pontosan az, amire a célközönségének szüksége van ahhoz, hogy rákattintson a csillogó „Vásárlás” gombra.

A probléma? Addig nem tudhatja, hogy működik-e, amíg nem élesíti – ez pedig álmatlan éjszakákat és végtelen A/B tesztelést jelent.

Itt jön be a képbe az Anyword. Ez az AI-alapú tartalomkészítő eszköz nem csak szöveget generál, hanem előre jelzi annak teljesítményét is.

🦸‍♂️ Képzelje el, hogy van egy segédje, aki azt mondja: „Hé, ez a cím 20%-kal jobb konverziót eredményez”, mielőtt közzéteszi a tartalmat.

Ha Ön is olyan, mint én, és szeretne abbahagyni a találgatást, és olyan tartalmakat készíteni, amelyek működnek, akkor nézzük meg, mi teszi az Anywordot a marketingesek álmává.

Az Anyword legjobb funkciói

Prediktív teljesítmény pontszám : Nézze meg, hogyan fog teljesíteni a tartalma a közzététel előtt, így időt takaríthat meg az A/B teszteléssel.

Blog Wizard : Készítsen gyorsabban SEO-barát blogbejegyzéseket a javasolt vázlatok, bevezetők és optimalizált szakaszok segítségével.

Egyéni kulcsszavak könyvtára : Hozzon létre egy gyakran használt kifejezésekből álló adattárat, hogy biztosítsa az üzenetek következetességét és javítsa a kereshetőséget.

AI-alapú hirdetéskészítés : AI-alapú hirdetési szövegeket generálhat olyan platformokhoz, mint a Facebook, a LinkedIn és a Google, az elkötelezettségre szabott sablonok segítségével.

Teljesítményelemzés: Kövesse nyomon és hasonlítsa össze a tartalomváltozatokat a különböző csatornákon, hogy megtalálja a leghatékonyabb megoldást.

Az Anyword korlátai

Összpontosítson a rövid formátumú tartalmakra : Nem ideális hosszú formátumú projektekhez, amelyek jelentős kézi szerkesztést igényelnek.

A fejlett funkciók drágák : A Data-Driven és Business csomagok kisebb csapatok számára drágák lehetnek.

Korlátozott integrációk: API-kra támaszkodik, nem pedig plug-and-play kapcsolatokra.

Anyword árak

Starter csomag : 49 USD/hó

Adatvezérelt terv : 99 USD/hó

Üzleti terv : 499 USD/hó

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Anyword értékelések és vélemények

G2 : 4,8 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8 (390+ értékelés)

✨ Ideális: Teljesítményorientált marketingesek, akik prediktív elemzéseket keresnek szövegeik optimalizálásához.

8. Writesonic (A legjobb AI-alapú tartalomkészítéshez és SEO-optimalizáláshoz)

via Writesonic

A Writesonic egy AI-írási eszköz, amely időt és energiát takarít meg azzal, hogy különféle tartalmakat hoz létre – blogbejegyzésektől a hirdetésekig és a céloldalakig.

Olyan funkciókra számíthat, mint a tényellenőrzés, a márka hangjának testreszabása és az AI által generált GYIK.

Ami felkeltette a figyelmemet, az a beépített SEO-optimalizálás és a több mint 20 nyelven történő tartalomgenerálás lehetősége volt. Ez az eszköz sokoldalú választássá teszi bloggerek, marketingesek és kisvállalkozások tulajdonosai számára.

Vessünk egy pillantást a legjobb funkciókra és néhány furcsaságra, amit a tesztelés során észrevettem.

A Writesonic legjobb funkciói:

AI cikkíró : Ténylegesen pontos és SEO-optimalizált cikkeket hoz létre, akár 5000 szó hosszúságig.

Márka hangjának testreszabása : A tartalom hangnemét és stílusát úgy állítja be, hogy az tükrözze az Ön egyedi hangját.

SEO-ellenőrző és -optimalizáló : Azonnal megadja az oldalon belüli SEO-adatokkal kapcsolatos információkat és optimalizálási lehetőségeket.

Tartalom sablonok : Több mint 80 sablon blogokhoz, közösségi média bejegyzésekhez, termékleírásokhoz és egyebekhez.

Többnyelvű támogatás: Több mint 20 nyelven generál tartalmat, hogy szélesebb közönséget érjen el.

A Writesonic korlátai:

Tanulási görbe : Egyes funkciók, például a fejlett sablonok, elsajátítása időbe telhet.

Esetleges pontatlanságok : A tényellenőrzés elengedhetetlen a magas színvonalú kutatási cikkek esetében.

Oktatóanyagok hiányosságai: Részletesebb útmutatók segíthetnek a bevezetés zökkenőmentesebbé tételében.

Writesonic árak:

Ingyenes csomag

Egyéni : 20 USD/hó

Standard : 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Writesonic értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (1980+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 2000 értékelés)

📌 Reddit Consensus: A Writesonicot azért értékelik, mert gyorsan képes minőségi tartalmakat generálni, így ideális választás azoknak az íróknak, akik írói blokkkal vagy speciális tartalmi igényekkel küzdenek. A felhasználók gyakran kedvezően hasonlítják össze más eszközökkel, például a Copymatic-kal, kiemelve annak magasabb tartalmi minőségét.

via Reddit

✨ Ideális: marketingesek és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik AI-alapú tartalmat szeretnének beépített SEO funkciókkal.

9. ChatGPT (A legjobb gyors, sokoldalú AI-alapú tartalomíráshoz)

via ChatGPT

A vállalatok egynegyede jelentette, hogy a ChatGPT használatával 50 000 és 70 000 dollár közötti megtakarítást ért el.

Így nem csoda, hogy a marketingesek ezt az eszközt választják tartalomkészítési folyamatuk automatizálásához.

Őszintén szólva, én is látom a vonzerejét – időt takarít meg, csökkenti a költségeket és nagy mennyiségű, kiváló minőségű tartalmat állít elő.

Akár blogbejegyzéseket és termékleírásokat készít, akár közösségi média posztokhoz keres ötleteket, a ChatGPT gyorsan és hatékonyan elvégzi a feladatot.

A ChatGPT legjobb funkciói

Időmegtakarító hatékonyság : másodpercek alatt generál tartalmat, segítve a vállalkozásokat a szoros határidők betartásában.

Sokoldalúság a tartalomtípusokban : Könnyedén kezeli a blogokat, a közösségi média bejegyzéseket, a termékleírásokat és még sok mást.

Valós idejű segítség : Emberihez hasonló válaszokat ad a kérdésekre, csökkentve az írói blokkot.

Költséghatékonyság : Teljes munkaidőben foglalkoztatott írók alkalmazásához képest megfizethető csomagokat kínál.

Egyedi GPT-k: Lehetővé teszi, hogy az üzleti igényekhez igazodó, testreszabott AI-modelleket hozzon létre.

A ChatGPT korlátai

Eredetiség hiánya : Gondos utasítások nélkül ismétlődő vagy másolat jellegű tartalmakat eredményezhet.

Szerkesztés szükséges : A tartalmakat gyakran finomítani kell, hogy összhangban legyenek a márka hangvételével és biztosítsák a tényszerűséget.

A promptoktól függő: A kimenet minősége nagyban függ a bemenet egyértelműségétől és részletességétől.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz : 20 USD/hó

Pro: 200 USD/hó

Csapat : 25 USD/felhasználónként/hónap vagy 30 USD/felhasználónként/hónap, a csomagtól függően

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (630+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

📌 Reddit konszenzus: A ChatGPT hosszú utat tett meg, a GPT-4 jelentős fejlesztéseket kínál a korábbi verziókhoz képest. Bár még mindig hiányzik belőle a személyiség, és gondos utasításokra van szüksége, a felhasználók egyetértenek abban, hogy bizonyos cikkekhez megfelelő tartalmat tud létrehozni, különösen akkor, ha emberi szerkesztéssel párosítják, hogy javítsák a folyékonyságot és változatosságot adjanak hozzá.

via Reddit

✨ Ideális: Szakemberek és vállalkozások számára, akik gyors, sokoldalú tartalomkészítést keresnek különböző formátumokban.

10. Wordtune (A legjobb gyors hangnem-beállításokhoz és egyszerű átírásokhoz)

via Wordtune

Amikor először kipróbáltam a Wordtune-t, lenyűgözött, hogy a hangsúly a szöveg átírásán és a hangnem módosításán van.

Ez nem a legtöbb funkcióval rendelkező eszköz, de megbízhatóan segít a szövegek egyértelműségének, hangvételének és stílusának finomításában. Ha valaha is habozott, hogy e-mailje legyen-e informális vagy formális, a Wordtune megbízható segítőként áll az Ön rendelkezésére.

Ez az AI-alapú asszisztens átírásokat javasol, javítja a megfogalmazást, és még szinonimákkal is segít – tökéletes vagy gyors szerkesztéshez, de nem alkalmas nagy volumenű írási feladatokra vagy közös projektekre.

A Wordtune legjobb funkciói

Tónus rugalmasság : Imádtam, hogy egyetlen kattintással válthattam a kötetlen és a formális tónus között.

Átírási javaslatok : Egy mondat kijelölésével számos lehetőség közül választhattam – néhány jobb volt, mint mások, de összességében mind hasznosak voltak.

Intelligens szinonimák : Egy ügyes eszköz, amely alternatívákat javasol, különösen akkor, ha túl sokat ismétel ugyanazt a szót.

Összefoglaló eszköz : Hasznos hosszú bekezdések könnyen emészthető összefoglalókba sűrítéséhez.

Integrációs lehetőségek: Jól működik böngészőbővítményként a Google Chrome-ban, és akár a Microsoft Word-be is beilleszthető.

A Wordtune korlátai

Ingyenes verzió korlátai : A napi 10 átírás korlátozónak tűnt – túl gyorsan elhasználtam őket.

Esetleges hibák: Néhány javaslat nem volt megfelelő, vagy elvesztette a kontextust, vagy furcsán hangzott.

Wordtune árak

Ingyenes : 10 átírás naponta

Advanced Plan : 4,19 USD/hó

Korlátlan csomag: 5,99 USD/hó

Wordtune értékelések és vélemények

G2 : 4,6 (170+ értékelés)

Capterra: 4,4 (75+ értékelés)

✨ Ideális: olyan szakemberek számára, akiknek gyors átírásokra és hangnem-kiigazításokra van szükségük a kifinomult kommunikáció érdekében.

11. Sudowrite (A legjobb AI-alapú kreatív segítséget kereső regényírók számára)

via Sudowrite

Amikor rátaláltam a Sudowrite-ra, kíváncsi voltam, hogy egy AI eszköz hogyan tudna kifejezetten a fikciós írók igényeinek megfelelni.

Írói asszisztensként hirdetik, amely segíthet teljes regények vagy forgatókönyvek megírásában, miközben új ötleteket is felvet.

Tapasztalatom szerint ez olyan, mintha lenne egy soha nem fáradó társszerzőnk – bár néha hiányzik belőle az emberi érintés, ami a történeteket igazán élettel telivé teszi.

A Sudowrite legjobb funkciói

Story Engine : Segít a karakterek, a cselekmény és akár teljes fejezetek megalkotásában. Kiválóan alkalmas a vázlat elkészítéséhez.

Átírás és kibővítés : Átfogalmazott vagy kibővített változatokat kínál, hogy a történet folyamatos maradjon.

Brainstorming varázslat : Neveket, cselekményfordulatokat és friss ötleteket generál a kreativitás felkeltése érdekében.

Vizualizációs eszköz : Lehetővé teszi karakterek vizuális megjelenítését és világépítő művészet létrehozását – kiválóan alkalmas az inspiráció fenntartására.

Csavaros javaslatok: Segít új csavarokat vinni a cselekménybe, amikor a történet előre láthatóvá válik.

A Sudowrite korlátai

Hiteltelen hang : Bár tanul a stílusodból, néha még mindig eltér tőle, ezért a szerkesztés elengedhetetlen.

Felületes ötletek : Néhány generált tartalom nem rendelkezik azzal az érzelmi mélységgel és árnyaltsággal, amelyet csak az ember tud nyújtani.

Árak nagy felhasználás esetén: A gyakran írók számára a havi kreditköltségek gyorsan összeadódhatnak.

Sudowrite árak

Hobbi és diák csomag : 10 USD/hó

Professzionális csomag : 22 USD/hó

Max Plan: 44 USD/hó

Sudowrite értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (1990+ értékelés)

📌 Reddit konszenzus: A Sudowrite vegyes, de összességében pozitív visszajelzéseket kapott a Reddit felhasználóitól, különösen azért, mert segít leküzdeni az írói blokkot és támogatja a szerkesztési folyamatot. Az írók dicsérték a „Write” funkciót, amely hasznos ötleteket és javaslatokat ad a kreatív folyamat fenntartásához. A „Generate Chapter” funkció azonban kezdetben kritikát kapott a repetitív eredményei miatt.

via Reddit

✨ Ideális: Fikciós írók számára, akik AI segítséget keresnek kreatív munkáik ötleteléséhez, megírásához és szerkesztéséhez.

12. Article Forge (A legjobb automatizált hosszú formátumú tartalomgeneráláshoz)

via Article Forge

Az Article Forge felfedezése során lenyűgözött az a kijelentés, hogy egyetlen kattintással hosszú, SEO-optimalizált tartalmakat lehet létrehozni.

Az ötlet, hogy egy perc alatt több mint 1500 szavas, kiváló minőségű cikkeket lehet létrehozni, szinte túl jónak tűnt, hogy igaz legyen.

Az Article Forge azonban olyan funkciókkal, mint a tömeges cikkek létrehozása és a WordPress integráció, azoknak a felhasználóknak szól, akik egyszerűsíteni szeretnék a tartalomgyártást anélkül, hogy a minőséget feláldoznák.

Az Article Forge legjobb funkciói

Automatizált hosszú formátumú tartalom: Az Ön által megadott kulcsszavak és utasítások alapján 60 másodperc alatt több mint 1500 szavas cikkeket generál.

SEO optimalizálás: A Google rangsorolási algoritmusait figyelembe véve ír tartalmakat, beleértve a kulcsszavak használatát és a téma relevanciáját.

Tömeges cikkek létrehozása: Lehetővé teszi több cikk egyszerre történő létrehozását, ideális Lehetővé teszi több cikk egyszerre történő létrehozását, ideális az AI segítségével végzett tartalommarketing tevékenységek méretezéséhez.

WordPress integráció: Cikkeket közvetlenül a WordPress blogjára tesz közzé, így időt takarít meg a feltöltéssel és a formázással.

AI-felismerés megkerülése: Tartalmaz egy funkciót, amely csökkenti annak esélyét, hogy a tartalmat AI-generáltként jelöljék meg, bár az eredmények változóak.

Az Article Forge korlátai

Felületes tartalom: A cikkeket gyakran kézzel kell módosítani, hogy azok illeszkedjenek a márka hangjához és biztosítsák az egyediséget.

Formázási problémák: A generált tartalom nem tartalmaz olyan fejlett formázási elemeket, mint a felsorolási pontok, a címsorok vagy a vastag betűk, amelyek a SEO legjobb gyakorlatait követik.

Nyelvtani pontatlanságok: A gyakori kisebb hibák miatt a tartalom további szerkesztés nélkül is kidolgozatlannak tűnhet.

Article Forge árak

Alapcsomag: 27 USD/hó

Üzleti terv: Egyedi árazás

Article Forge értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (50+ értékelés)

✨ Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyek automatizált, hosszú formátumú, SEO-optimalizált tartalmat keresnek stratégiájuk bővítéséhez.

13. Quillbot (A legjobb a tartalom finomításához és az érthetőség növeléséhez)

via Quillbot

Amikor először kipróbáltam a Quillbotot, nem voltam teljesen biztos benne, mire számíthatok. Ez egy népszerű eszköz szövegek átfogalmazásához és javításához, de kíváncsi voltam, hogy beváltja-e a hozzá fűzött reményeket. Miután kipróbáltam a funkcióit, megértettem, miért kedvelik annyira a diákok, kutatók és írók.

A Quillbot átfogalmazási módjai, nyelvtani ellenőrzője és összefoglalója intuitívak és megfelelő eredményeket nyújtanak. Bár nem olyan eszköz, amelyre teljes mértékben támaszkodnék a kifinomult tartalom létrehozásában, tagadhatatlanul hasznos a gyors javításokhoz és az írói blokk leküzdéséhez.

A kimenetet azonban gyakran finomítani kell, hogy természetesnek hangozzon.

A Quillbot legjobb funkciói

Parafrázis módok : Tetszett, hogy a céljától függően válthat a Standard és a Fluency módok között – attól függően, hogy egyszerűbb vagy professzionálisabb hangzást szeretne elérni.

Nyelvtani ellenőrző : Meglepően hatékony a hibák felismerésében, bár nem annyira kifinomult, mint más, általam használt eszközök.

Összefoglaló : Hasznos eszköz hosszú szövegek könnyen emészthető összefoglalókba sűríthetővé tételéhez, ami időt takarított meg nekem a kutatási cikkek átlapozásakor.

Hivatkozásgenerátor: Életmentő eszköz, ha tudományos munkával foglalkozik, mivel megkönnyíti a hivatkozások helyes formázását.

A Quillbot korlátai

Finomhangolás szükséges : A parafrazált szöveg néha kissé mechanikusnak tűnt, emberi beavatkozásra volt szükség a simításhoz.

Korlátozott kreativitás : Átíráshoz funkcionális, de nem sokat segít, ha eredeti, érzelmileg vonzó tartalmat szeretne létrehozni.

Prémium árak: Az ingyenes verzió korlátozott, a prémium csomag pedig alkalmi felhasználók számára kissé drágának tűnhet.

Quillbot árak

Havi előfizetés: 9,95 USD/hó

Féléves terv : 6,66 USD/hó

Éves terv: 4,17 USD/hó

Quillbot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (140+ értékelés)

✨ Ideális: diákok és írók számára, akiknek gyors átfogalmazásra, nyelvtani ellenőrzésre és összefoglalási eszközökre van szükségük.

14. Hypotenuse AI (A legjobb e-kereskedelmi márkák számára, amelyek tartalomkészítést bővítenek)

via Hypotenuse AI

A Hypotenuse AI egy all-in-one platform termékleírások, blogbejegyzések és marketinganyagok létrehozásához.

Az én tapasztalatom? Lenyűgöző a nagy mennyiségű feladatok és a SEO-vezérelt tartalmak esetében, de ami leginkább kiemelkedik, az az a képessége, hogy konzisztens hangnemet tart fenn a termékleírások tömeges generálása során – ez életmentő lehet bárki számára, aki nagy katalógusokat kezel.

🌻 Egy dolog, amit hozzáadnék a platformhoz: Az eszköznek előnyös lenne, ha többféle sablon állna rendelkezésre az egyedi tartalmi igények kielégítésére.

A Hypotenuse AI legjobb funkciói

Tömeges tartalomgenerálás : A tömeges munkafolyamat-eszközökkel könnyedén hozhat létre SEO-optimalizált termékleírásokat, Instagram-feliratokat és még sok mást.

HypoChat kutatáshoz és tartalomfinomításhoz : Dolgozzon együtt az AI-vel a tényekkel alátámasztott tartalom vagy kreatív ötletelés érdekében, és egyszerűsítse a folyamatot.

HypoArt képalkotáshoz : Stúdióminőségű képeket hozhat létre vagy javíthatja a termékfotókat AI-alapú eszközökkel.

Lokalizált tartalom : Fordítsa le és adaptálja a tartalmat globális közönség számára több mint 30 nyelven.

A márka hangjának következetessége: Alkalmazzon : Alkalmazzon márkakülönleges irányelveket , hogy minden generált tartalom összhangban legyen a márka hangvételével.

A Hypotenuse AI korlátai

Ingyenes próba korlátozások : A korlátozott kreditek miatt nehéz teljes mértékben felfedezni a platform lehetőségeit anélkül, hogy elköteleződne egy csomag mellett.

Sablonok változatossága: Bár az e-kereskedelem számára robusztus, a sablonkönyvtárban több lehetőségre lenne szükség a különböző iparágak és tartalomtípusok számára.

Hypotenuse AI árak

Belépés : 19 USD/hó

Alapvető : 56 USD/hó

Blog Pro : 150 dollártól/hónap

E-kereskedelem alapszint: 150 USD/hó

Hypotenuse AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

✨ Ideális: E-kereskedelmi márkák számára, amelyek SEO és tömeges generálási funkciókkal bővítik tartalomgyártásukat.

15. Hemingway App (A legjobb a tömör és világos írás kedvelőinek)

via Hemingway App

Sokat hallottam a Hemingway App-ról – vajon egy egyszerű szerkesztő eszköz méltó lehet a legendás író nevéhez?

Miután eltöltöttem egy kis időt a minimalista felületével, meglepően hatékonynak találtam az írásom csiszolásához.

Akár hajlamos a hosszú mondatokra, akár csak azt szeretné, hogy szövegeinek nagyobb hatása legyen, a Hemingway praktikus tanácsadóként működik, és világos, színkódolt javaslatokkal jelzi a fejlesztendő területeket.

A Hemingway App legjobb funkciói

Színkóddal jelölt egyértelműség : Kiemeli a határozószavakat, a passzív hangnemet és a bonyolult mondatokat, hogy segítse a prózád szigorítását.

Olvashatósági pontszám : Osztályszintű pontszámot ad, hogy írása érthető legyen.

Szerkesztési és írási módok : Lehetővé teszi a zavaró tényezőktől mentes írás és a részletes szerkesztés közötti váltást.

Megfizethető asztali verzió : A fizetős alkalmazás egyszeri 19,99 dolláros díja igazi alkalom az offline funkciókhoz.

Exportálási lehetőségek: Munkáját Word, PDF és Markdown formátumokban mentheti el.

A Hemingway App korlátai

Nincs nyelvtani ellenőrző : Sok nyelvtani hibát nem vesz észre, szemben olyan eszközökkel, mint a Grammarly.

Az online verzió nem rendelkezik mentési funkcióval : az ingyenes felhasználók nem menthetik el és nem exportálhatják munkájukat.

Korlátozott funkciók hosszú projektekhez: Nem ideális könyvhosszúságú kéziratokhoz vagy nagy volumenű szerkesztési feladatokhoz.

Hemingway App árak

Ingyenes verzió

Fizetős asztali verzió: 19,99 dollár egyszeri díj

Hemingway App értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

📌 Reddit konszenzus: A Hemingway App niche-t alakított ki a kreatív ügynökségek és írók körében, akik tartalmukat szeretnék racionalizálni, különösen szűk határidők esetén. A Reddit felhasználói kiemelik annak értékét, hogy megtanítja a funkcionális tömörséget, ami mind a kereskedelmi, mind a szépirodalmi írásban hasznos készség.

via Reddit

✨ Ideális: Írók számára, akik tömör, világos prózát és olvashatóságot szeretnének elérni munkájukban.

A könnyed tartalomkészítés csak egy kattintásra van

A tartalomkészítésben az AI-ről folyó vita olyan megosztó, mint az ananász a pizzán: hatékony vagy ismétlődő? Egy dolog azonban biztos: az AI demokratizálta az írást, mindenki számára elérhetővé téve azt.

De ahhoz, hogy kiemelkedjenek az AI-tartalmak tengeréből, a vállalkozásoknak több kell, mint csak figyelemfelkeltő címsorok. Az olvasók tartalmat akarnak – olyan tartalmat, amely megoldja a problémákat, megválaszolja a kérdéseket és kapcsolatokat épít. Az autentikus, eredeti tudás a legfontosabb megkülönböztető tényező.

A ClickUp megkönnyíti a dolgát.

A ClickUp Brain segítségével történő ötletgenerálástól a valós idejű együttműködésig, a testreszabható sablonok, az automatizált közösségi bejegyzések és a valós idejű szerkesztés funkciók segítségével egyszerűsíti a tartalomkészítést.

Akkor miért ne tenné meg ezt a lépést? Regisztráljon a ClickUp-ra, és figyelje, ahogy tartalomkészítési képességei egy-egy feladat elvégzésével egyre jobbá válnak.