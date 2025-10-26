Hogyan automatizálhatja a kreatív briefeket a ChatGPT segítségével marketingcsapatok számára

Hányszor ült le már egy projekt megkezdéséhez, és gondolta: „Várjunk csak... hol van a brief?” Vagy ami még rosszabb: átkutatta az e-maileket, csevegési szálakat és szétszórt jegyzeteket, hogy összerakjon egyet?

Ez frusztráló, lassítja mindenki munkáját és megöli a lendületet. És itt jönnek képbe az automatizálások!

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan automatizálhatja a kreatív briefeket a ChatGPT segítségével. Bónuszként megvizsgáljuk az automatizálást a ClickUp segítségével is, amely egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. 🔁

Kezdjük el!

Rögzítse a projekt követelményeit és a kreatív irányvonalat a ClickUp kreatív brief dokumentum sablonjával.

Hogyan használhatja a ChatGPT-t a kreatív briefek automatizálásához?

A kreatív brief egy rövid dokumentum, amely meghatározza a marketing- vagy kreatív projekt irányát.

Hagyományosan az értékesítési és marketingcsapatok manuálisan készítik el ezeket a briefeket, kitöltik az űrlapokat, e-maileket váltanak egymással, és mindent dokumentumba rendeznek. Ez időigényes és következetlenségre hajlamos.

Az automatizálás megváltoztatja ezt. Ahelyett, hogy minden briefet a nulláról írnál, a ChatGPT-t használhatod marketing célokra a következőkre:

Gyűjtsd össze a kampány részleteit egy űrlapon keresztül

Az információkat automatikusan küldje el a ChatGPT-nek egy automatizálási platformon (például Make, Zapier vagy Power Automate) keresztül.

Hagyja, hogy a ChatGPT a nyers adatokat kifinomult kreatív briefekké alakítsa át.

A briefet közvetlenül a munkaterületére szállíthatja – például a ClickUpba, a Google Docsba, e-mailbe vagy más kreatív projektmenedzsment szoftverbe

A beállítás után minden új kampánykérés automatikusan létrehoz egy használatra kész kreatív briefet, további erőfeszítés nélkül.

Most nézzük meg, hogyan lehet az AI-t marketing automatizálásra használni.

1. lépés: Az eseményeket kiváltó okok azonosítása

Először döntse el, mikor kell létrehozni a kreatív briefet. Gyakori kiváltó okok:

Új kampánybejelentkezési űrlap benyújtása (Google Forms, Typeform, Airtable)

Új projekt létrehozása vagy frissítése AI marketing eszközökben , mint például a ClickUp

A CRM-ben benyújtott ügyfél-bejelentkezési űrlap

Ütemezett kiváltó esemény (pl. briefek generálása havonta ismétlődő kampányokhoz)

🧠 Érdekesség: A „robot” szó a cseh robota szóból származik, amely kényszermunkát vagy fárasztó munkát jelent. 1921-ben egy R. U. R. ( Rossum’s Universal Robots ) című színdarabban vezették be, amelyben a gépek váltották fel az emberi munkásokat.

2. lépés: Adatgyűjtésének strukturálása

Mielőtt a ChatGPT elkészítené a briefet, strukturált módon kell összegyűjtenie a kampány részleteit. Kezdje azzal, hogy a manuális adatbeviteli űrlapokat ClickUp Forms-ra cseréli.

Az AI-t akár piackutatásra is felhasználhatja, és minden kampányhoz vagy ügyfélhez létrehozhat egy dedikált űrlapot, amelyen rögzítheti a projekt nevét, céljait, célközönségét, eredményeit, költségvetését, ütemtervét és hangvételét.

Lépjen a ClickUp listájára (pl. „Kreatív kampány”) Kattintson a + Megtekintés → Űrlap gombra. Hozzon létre mezőket az összes szükséges információhoz: Projekt/kampány neve Célok és célkitűzések Célközönség Főbb eredmények Költségvetés és ütemterv Márkairányelvek vagy hangnem Projekt/kampány neve Célok és célkitűzések Célközönség Főbb eredmények Költségvetés és ütemterv Márkairányelvek vagy hangnem Tegye közzé az űrlapot, és másolja a megosztható linket.

Projekt/kampány neve

Célok és célkitűzések

Célközönség

Főbb eredmények

Költségvetés és ütemterv

Márkairányelvek vagy hangnem

Hozzon létre egyedi űrlapokat a ClickUp-ban Testreszabhatja ClickUp űrlapját a marketing munkafolyamat jellegének megfelelően.

Ez biztosítja, hogy minden benyújtott anyag szabványosított legyen, így a ChatGPT konzisztens bemeneti adatokat kap.

🔍 Tudta? A nagy ügynökségekben a briefet nem mindig a kreatívok írják. Gyakran az account tervezők készítik, akiknek a feladata, hogy alaposan megismerjék a márkát és a közönséget, mielőtt a csapat elkezdené az ötletelést.

3. lépés: Csatlakozzon egy automatizálási platformhoz

Ezután válasszon egy munkafolyamat-automatizáló eszközt, például a Make (Integromat), a Zapier vagy a Microsoft Power Automate alkalmazást. Ezekkel az eszközökkel összekapcsolhatja űrlapválaszait a ChatGPT-vel.

Például: Kiváltó esemény: „Új feladat a ClickUp xyz mappában” (űrlap beküldése)

Művelet: „Küldje el ezeket az adatokat a ChatGPT-nek API-n keresztül”

Az automatizálási platformok megkönnyítik a űrlapválaszok leképezését a ChatGPT által kapott promptra. Ehhez az útmutatóhoz a Make alkalmazást fogjuk használni.

Először össze kell kapcsolnia a ClickUp-ot a Make-kel, hogy az adatok automatikusan bekerüljenek a munkafolyamatba. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Regisztráljon vagy jelentkezzen be a Make.com webhelyen.

2. Hozzon létre egy új forgatókönyvet (automatizált munkafolyamatot)

Válassza ki a ClickUp alkalmazást az alkalmazások listájából, hogy új forgatókönyvet kezdhessen el készíteni

3. Adja hozzá a ClickUp-ot kiváltóként

Válassza a Feladat figyelése vagy a Űrlap beküldésének figyelése lehetőséget.

Csatlakoztassa ClickUp-fiókját úgy, hogy létrehoz egy webhookot, és követi a képernyőn megjelenő utasításokat.

Válassza ki azt a listát, ahol az űrlapok beküldése feladatok létrehozását eredményezi.

Állítsa be a triggert úgy, hogy az minden új feladat (űrlapválasz) létrehozásakor elinduljon.

Engedélyezze a kapcsolatot, hogy a Make hozzáférhessen és felhasználhassa a ClickUp adatait

🧠 Érdekesség: Az automatizálás már évszázadok óta jelen van a zeneiparban. A 19. század végén feltalált önjátszó zongorák perforált papírtekercsek segítségével teljes dalokat tudtak lejátszani, így már jóval a digitális technológia megjelenése előtt automatizálták a szórakoztatást.

4. lépés: Adatok küldése a ChatGPT-nek a Make segítségével

Most itt az ideje, hogy a ChatGPT-t tartalomkészítésre használja.

A csatlakozás előtt szüksége lesz az OpenAI API kulcsára (ez teszi lehetővé a Make.com számára, hogy kommunikáljon a ChatGPT-vel).

Hogyan szerezheti meg OpenAI API kulcsát?

1. Látogasson el az OpenAI weboldalára 2. Jelentkezzen be fiókjába 3. Fiókjának beállításaiban keresse meg az API kulcsokat 4. Kattintson az Új titkos kulcs létrehozása gombra

Szerezze be OpenAI API kulcsát a weboldalról

💡 Profi tipp: Másolja és illessze be az API kulcsot egy biztonságos helyre. Ez egy egyszeri megtekintés, így ha bezárja az ablakot, a kulcs többé nem lesz látható.

Térjen vissza a Make.com webhelyre, és hajtsa végre ezt a műveletet.

1. Adjon hozzá egy HTTP- vagy OpenAI-modult a forgatókönyvéhez.

Használja a HTTP → Kérés küldése funkciót, ha közvetlenül az API-hoz szeretne csatlakozni.

Vagy válassza az előre elkészített OpenAI modult (ha elérhető).

2. Amikor a rendszer kéri, illessze be az API-kulcsot az OpenAI-fiókjának csatlakoztatásához. Most már csatlakozik!

Csatlakoztassa a Make-et a ChatGPT-hez az API-kulccsal

Itt válik az automatizálás „intelligenssé”. Ahelyett, hogy minden alkalommal új utasítást írna, létrehoz egy egyértelmű utasítás sablont helyőrzőkkel, amelyek az űrlapból (pl. ClickUp űrlap, Typeform vagy Google űrlap) veszik át a részleteket.

📌 Példa: Készítsen kreatív briefet a következő részletek alapján: Projekt neve: {{Projekt neve}} A projekt céljai: {{Célok}} Célközönség: {{Célközönség}} Szállítandó eredmények: {{Szállítandó eredmények}} Idővonal: {{Timeline}} Költségvetés: {{Költségvetés}} Hangnem/Irányelvek/Stíluspreferenciák: {{Irányelvek}}

Itt a {{Project Name}}, {{Objectives}} stb. helyőrzők automatikusan kitöltődnek a csapatod vagy ügyfeled által az űrlapba beírt tényleges értékekkel.

Minden alkalommal, amikor új űrlapot küldenek be a ClickUp-ba (vagy bármelyik más, Ön által csatlakoztatott eszközbe), a Make rögzíti az űrlapon megadott válaszokat, formázza az adatokat a prompt sablonba, és API-kapcsolatán keresztül elküldi azokat a ChatGPT-nek.

A kiváltó eseményt követően a ChatGPT azonnal feldolgozza az információkat, és egy jól összeállított, a projekt részleteihez igazított kreatív briefet ad vissza.

💡Profi tipp: A modul beállításakor válasszon egy ChatGPT modellt (pl. GPT-5), és módosítsa a paramétereket: Hőmérséklet: A kreativitás beállítása (alacsonyabb = pontosabb, magasabb = fantáziadúsabb)

Maximális tokenek: Szabályozza a brief hosszát

5. lépés: Hozzon létre egy ClickUp Doc dokumentumot a brief alapján

Miután a ChatGPT elkészítette a kreatív briefet, felmerülhet a kérdés, hogy mit kezdjen vele. A kézi másolás és beillesztés ellentmond az automatizálás céljának.

Automatizáljuk az utolsó lépést, hogy a brief közvetlenül oda kerüljön, ahol a csapatának szüksége van rá.

Adja hozzá a ClickUp „Create Doc” modult a Make-ben, ahogyan azt a 3. lépésben tette. Válassza ki a szülőhelyet (ugyanaz a lista vagy egy dedikált Docs mappa) Használja a ChatGPT kimenetét a dokumentum tartalmának Állítsa be dinamikusan a címet (pl. Kreatív brief – {{Projekt neve}})

Így minden kampány automatikusan megkapja a saját, megosztható kreatív briefjét a ClickUp Docs-ban.

🔍 Tudta? Az 1980-as években a gyárak elkezdték bevezetni a programozható logikai vezérlőket (PLC-ket), amelyek lehetővé tették a gépek átprogramozását különböző feladatokra, ahelyett, hogy egy folyamatra lennének rögzítve.

Példák a ChatGPT parancsaira a kreatív briefek automatizálásához

Most, hogy láttad, hogyan működik a ChatGPT, biztosan szeretnél olyan utasításokat is, amelyek strukturált, hasznos briefek létrehozásához vezetnek. Íme néhány példa, amelyet kreatív folyamatodhoz igazíthatsz:

1. Kampányfelvétel → Teljes brief

Készítsen kreatív briefet egy marketingkampányhoz a következő részletek felhasználásával: Projekt: {{campaign_name}}, Célok: {{objectives}}, Célközönség: {{audience}}, Eredmények: {{deliverables}}, Ütemezés: {{timeline}}, Költségvetés: {{budget}}, Irányelvek: {{guidelines}}. Formázza szakaszokra: Áttekintés, Célok, Célközönség, Eredmények, Ütemezés, Költségvetés.

2. Hangnemhez igazított brief

Ön márkastratéga. Készítsen kreatív briefet a következő adatok alapján: {{form_data}}. A briefnek professzionális, de barátságos hangnemet kell követnie, összhangban a {{brand_guidelines}}-szel. Foglaljon bele egy szlogenjavaslatot és három kampánytéma-ötletet.

3. Többcsatornás kampánybrief

Ebből a bemeneti adatból {{form_data}} hozzon létre egy kreatív briefet, amely több csatornára (közösségi média, e-mail, blog, fizetett hirdetések) szabott eredményeket tartalmaz. Emelje ki a csatornaspecifikus célokat, a közönségről szerzett ismereteket és az egyes csatornákra szabott ajánlott üzeneteket.

A ChatGPT kreatív briefekhez való használatának korlátai

Ha a ChatGPT-re támaszkodik a kreatív briefek létrehozásában, fontos, hogy tisztában legyen annak korlátaival. Íme öt fontos korlátozás, amelyet érdemes szem előtt tartani:

Inkonzisztens márka hang: A ChatGPT kimenetei jelentősen eltérhetnek a megfogalmazástól vagy a prompt struktúrától függően, ami megnehezíti a kampányok során az egységes hangnem fenntartását.

Korlátozott stratégiai betekintés: Bár a ChatGPT jó a formázásban és a nyelvben, valódi piaci betekintéssel nem rendelkezik. Nem tudja értelmezni a trendeket, és nem tud olyan megvalósítható stratégiát javasolni, mint egy emberi marketinges.

Kreativitás és eredetiség hiánya: Az AI által generált ötletek gyakran inkább a megszokott felé konvergálnak, mint valóban újszerűek lennének; az emberi szakértelem továbbra is élesíti a finom árnyalatokat és az eredetiséget.

Hallucinációk és téves információk: Előfordulhat, hogy a ChatGPT magabiztosan generál pontatlan vagy kitalált információkat, amelyek gondos tényellenőrzést igényelnek.

A kognitív túlzott függőség kockázata: Az AI túlzott használata Az AI túlzott használata a reklámozásban és a kreatív feladatokban gátolhatja az emberi gondolkodást, aláásva a mély elkötelezettséget, a kritikus gondolkodást és az autentikus betekintést a marketing munkában.

🔍 Tudta? Egyes briefek hangulat táblákat, színpalettákat és akár lejátszási listákat is tartalmaznak. Az ügynökségek úgy vélik, hogy a hangulat vizuális vagy zenei megosztása gyorsabban összehangolja a kreatív csapatot, mint a szavak önmagukban.

A ClickUp segítségével könnyedén rendszerezheti kreatív briefjeit

A ClickUp for Marketing Teams egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely feladatok, dokumentumok, csevegés, irányítópultok és mesterséges intelligencia funkciókat egyesít egy egységes munkaterületen.

Hallgassa meg Chelsea Bennett, a Lulu Press jelenlegi felhasználójának véleményét:

A projektmenedzsment platform elengedhetetlen a marketingcsapat számára, és nagyon tetszik, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni más részlegekkel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap, mindenhez használjuk. Nagyon sokat segített kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá tette a munkafolyamatukat.

A ChatGPT önmagában olyan briefeket hozhat létre, amelyekből hiányzik a kontextus vagy a márka pozicionálása. A ClickUp segítségével strukturált, megosztható briefeket kaphat, amelyek kapcsolódnak a projektjeihez.

Nézzük meg, hogyan teszi ez a briefek készítését okosabbá és együttműködőbbé. 👀

A kreatív briefek egyszerűsítése

Bár a ChatGPT mesterséges intelligenciával generált tartalmat kínál, ez nem integrálódik természetesen a projekt munkafolyamataiba. A csapatoknak gyakran még mindig manuálisan kell elosztaniuk a briefeket, kijelölniük a lektorokat vagy frissíteniük a projektkövetőket.

A ClickUp Automations megszünteti ezt a szűk keresztmetszetet.

Állítsa be a ClickUp automatizálási funkcióját, hogy a feladatok és briefek automatikusan kiosztásra kerüljenek

Például, amikor egy kreatív briefet feltölt a ClickUp Docs-ba, a ClickUp Automations elindíthat egy munkafolyamatot, amely automatikusan létrehozza a tervezési feladatot, kijelöli az art directort felülvizsgálóként, és a feladat állapotát „Folyamatban” -ra frissíti. A marketing menedzser ezután emlékeztetőt kap a határidőről, így az egész brief ciklus folyamatosan halad.

Ezután a ClickUp Integrations segítségével az összefoglaló azonnal elmenthető a Google Drive-ba, összekapcsolható egy HubSpot kampánnyal, vagy átvihető egy vizuális tervező eszközbe, például a Figma-ba.

Egyéb automatizálási példák:

Értesítse az érdekelt feleket: Értesítse a marketing menedzsert, amikor a brief elkészült, hogy összehangolhassa a kampány ütemtervét.

Alfeladatok létrehozása: A briefet automatikusan bontsa alfeladatokra a tervezési koncepciók, szövegtervezetek és eszközjóváhagyások szerint.

Kövesse nyomon az előrehaladást: Ha az összes kapcsolódó feladat befejeződött, helyezze a briefet „Kész a bevezetésre” állapotba.

Visszajelzések gyűjtése: Küldjön emlékeztetőt a felülvizsgálóknak, ha a visszajelzések nem érkeznek meg a feladat kiadását követő két napon belül.

Brievek archiválása: A kampányok elindulása után tárolja a befejezett briefeket egy külön mappában, hogy később is hozzáférhessenek.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Brain és az Autopilot Agents segítségével nem csak a lépéseket automatizálja, hanem az egész munkafolyamatot összehangolja. Írja le egyszerű nyelven, mire van szüksége, például: „Készítsen blogbriefet a „Hogyan lehet marketingezni a Redditen” témában, és rendelje hozzá a marketingvezetőhöz.” A ClickUp Brain azonnal létrehozza a briefet, míg az Autopilot Agent automatikusan kiosztja a feladatokat, meghatározza a határidőket és javaslatokat tesz a következő lépésekre – mindezt egyetlen munkaterületen. Hagyja, hogy a ClickUp Brain kezelje kreatív briefjeit – generáljon, rendszerezzen és optimalizáljon minden marketingkérést AI-alapú pontossággal.

Központosítsa és működjön együtt

A ClickUp Docs minden kreatív briefet egy helyen tárol, így azok könnyen elérhetők, rendszerezhetők és közvetlenül összekapcsolhatók a kampány munkájával.

Például, amikor egy új videohirdetés kreatív briefje elkészül a ClickUp Docs-ban, a projektmenedzser megjelölheti a szerkesztőt a dokumentumban, hogy megerősítse az ütemtervet. Ugyanakkor a szövegíró hozzáadja a forgatókönyv vázlatát egy külön szakaszhoz. Mivel ugyanarról a dokumentumról van szó, a frissítések mindenki számára láthatóak maradnak, anélkül, hogy verziókáosz alakulna ki.

A kreatív briefeket közvetlenül a ClickUp Docs-ban tekintheti meg és kapcsolhatja össze, így könnyen hozzáférhetők és összehangolhatók a kampányokkal.

A csapat tagjai megjegyzéseket fűzhetnek, szerkesztéseket javasolhatnak és nyomon követhetik a verzióelőzményeket. A briefeket, eszközöket és jegyzeteket mappákkal, egyéni mezőkkel és kapcsolókkal is rendszerezheti, így strukturált, könnyen navigálható dokumentumokat hozhat létre, amelyek egy egységes munkaterületen belül találhatók.

🤩 Bónusz: A ClickUp Brain segítségével a briefek megírása és finomítása még gyorsabbá válik. Megkérheted az AI-t, hogy közvetlenül a dokumentumba írjon, hogy összefoglalja a kampányhoz szükséges információkat, átfogalmazza a szakaszokat, kibővítse az ötleteket, vagy a jegyzeteket megvalósítható tervekké alakítsa. Kérje meg a ClickUp Brain-t a Docs-ban, hogy készítsen kreatív briefeket ✅ Próbálja ki ezt a parancsot: Készítsen kreatív briefet részletes vázlattal egy közösségi média kampányhoz, amely új, környezetbarát vizes palackunkat népszerűsíti. Tartalmazza a kampány célját, a célközönséget, a legfontosabb üzeneteket, a javasolt csatornákat, az ütemtervet és a költségvetési szempontokat. Adjon hozzá egy új perspektívát.

Használja az AI-t a munkaterületén

Bár már láttál egy kis ízelítőt abból, mire képes a ClickUp Brain a Docs és az Automations alkalmazásokban, ez még csak a felszín.

A ChatGPT-vel ellentétben, amely izoláltan generál tartalmat, a ClickUp Brain rendelkezik a projektek, feladatok, dokumentumok és kapcsolódó alkalmazások teljes kontextusával, így okosabb, gyorsabb és a ChatGPT legjobb alternatívája.

Íme néhány további AI-alkalmazási példa:

Azonnali válaszok: Használja ki a AI Knowledge Manager munkaterületét. Tegyen fel kérdéseket, például: „Melyek voltak a YouTube-kampány legfontosabb céljai?” vagy „Mely briefek hivatkoznak az új márkairányelvekre?”, és kapjon azonnali, pontos válaszokat a teljes kontextussal együtt.

Kérje a ClickUp Brain szolgáltatást a találkozók összefoglalásaihoz és az összes szükséges információhoz

Szerepkörspecifikus tartalom létrehozása: Készítsen teljes kreatív briefeket, kampányösszefoglalókat vagy ügyfélnek kész javaslatokat az AI Writer for Work segítségével, a márkája hangján. Emellett finomíthatja az üzeneteket, bővítheti a szakaszokat vagy lefordíthatja a tartalmat.

Készítsen szkripteket konkrét forgatókönyvekhez a ClickUp Brain segítségével

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Brain MAX még tovább megy. Ez a dedikált AI asztali társad, amely bárhol elérhető, ahol dolgozol. Egyesíti: ClickUp adatok

Csatlakoztatott alkalmazások

Nagy nyelvi modellek (ChatGPT, Claude, Gemini)

Webes keresés A Brain MAX megszünteti az AI terjedését a kontextus, a keresés, az automatizálás és a létrehozás központosításával. Ellenőrizni szeretné a kampány előrehaladását? A ClickUp Brain MAX segítségével kereshet az összes kapcsolódó feladat között, letöltheti a Figma tervezési fájljait, és összeállíthat egy rövid előrehaladási összefoglalót. Ha elkészült, az összefoglalót közvetlenül a ClickUp Chatben oszthatja meg, így a munkatársai a munkaterület elhagyása nélkül is naprakészek maradhatnak.

Kreatív briefek futtatása autopilot módban

A ClickUp Autopilot Agents mesterséges intelligenciával működő csapattagként működik, és folyamatos ellenőrzés nélkül tartja mozgásban az összes folyamatot.

A Prebuilt Autopilot Agents segítségével a következőket teheti: Heti jelentés: Tegyen közzé összefoglalót az összes aktív briefről, beleértve a határidőket, a felülvizsgálati szakaszokat és a függőben lévő jóváhagyásokat.

Napi jelentés: Ossza meg az új benyújtások, módosítások és befejezett briefek rövid összefoglalóját, hogy a csapat tagjai mindig naprakészek legyenek.

Team StandUp: Automatikusan generáljon frissítéseket arról, hogy min dolgoztak, mely briefek vannak felülvizsgálat alatt, és hol vannak akadályok.

Auto-Answers Agent: Azonnal válaszoljon olyan gyakori kérdésekre, mint „Melyik briefek várnak tervezési felülvizsgálatra?”, azáltal, hogy valós adatokat von ki a munkaterületéről.

Használja a ClickUp Autopilot Agents szolgáltatást a kreatív briefek automatikus kiosztásához, frissítéséhez és nyomon követéséhez

És nem csak ezekre korlátozódik. A Custom Autopilot Agents segítségével tovább testreszabhatja a munkafolyamatokat.

Például beállíthat egy ügynököt, amely: Feladatok létrehozása a ClickUp Whiteboards brainstorming ötleteiből

A briefek automatikus frissítése a visszajelzések állapotával

Jelölje meg a lejárt briefeket prioritásként kezelendőként

További információk a marketing és kreatív folyamatok automatizálásáról itt találhatók:

Figyelje és elemezze a projekt mutatóit

A ClickUp Dashboards valós idejű áttekintést nyújt az összes kreatív briefről, kampányról és csapataktivitásról. A Scheduled Reports segítségével automatikusan e-mailben küldhet időszakos frissítéseket az érdekelt feleknek, közvetlenül bármelyik dashboard nézetből.

Hívja le a releváns adatokat a feladatokból, dokumentumokból és megjegyzésekből a ClickUp Dashboards AI Cards segítségével

Ezenkívül az AI kártyák intelligenciával egészítik ki a műszerfalakat, hogy:

Összefoglalja a tevékenységeket: Azonnali frissítéseket kaphat a kampány előrehaladásáról, a feladatok elvégzéséről és a csapat hozzájárulásáról.

Vezetői összefoglalók: Készítsen magas szintű áttekintéseket a vezetőség számára, beleértve a mérföldköveket és a projekt állapotát.

Egyedi jelentések: Tegyen fel az AI-nak konkrét kérdéseket, például „Melyik briefek késnek?” vagy „Mik a héten a gátló tényezők?”.

A ClickUp AI ügynökeivel és a ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, generálhat projektfrissítéseket, és átalakíthatja a találkozói jegyzeteket megvalósítható következő lépésekké – mindezt ugyanazon a platformon belül. Nincs szükség további eszközökre vagy integrációkra – a ClickUp egy helyen biztosít mindent, amire szüksége van a munkanapjának automatizálásához és optimalizálásához.

Gyorsítsa fel a munkát sablonokkal

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg kampányait és rögzítse kreatív ötleteit a ClickUp kreatív brief dokumentum sablonjával.

A ClickUp kreatív brief dokumentum sablonja készen áll a használatra és könnyen kezelhető, így a csapatok egy világos, strukturált helyen határozhatják meg és kezelhetik kreatív projektjeiket.

Így segíti a mindennapi munkáját:

Rögzítse a kampány céljait, a közönség adatait, az ütemtervet és a költségvetést egy strukturált dokumentumban.

Adjon hozzá szakaszokat a kulcsszó-célokhoz és az optimalizálási megjegyzésekhez, hogy egyszerűsítse a SEO-projekt menedzsmentet

Kössd össze a briefet közvetlenül a feladatokkal, hogy a tervezők, írók és menedzserek összhangban maradjanak a következő lépésekkel kapcsolatban.

Hozzon létre brainstorming tereket, amelyek ösztönzik a csapatokat különböző ötletelési technikák alkalmazására.

Tartsa átláthatóvá a jóváhagyásokat azáltal, hogy megjelöli a lektorokat és nyomon követi a jóváhagyásokat a Doc-ban.

Központosítsa a kreatív briefeket a ClickUp segítségével

A kreatív briefek automatizálása a ChatGPT segítségével értékes időt takaríthat meg, de ez nem egy teljes körű megoldás: a kontextus elveszhet, a frissítések szétszóródhatnak, és manuális nyomon követés szükséges.

A ClickUp megszünteti ezeket a szilókat azáltal, hogy feladatait, dokumentumait, irányítópultjait és mesterséges intelligenciáját egy munkaterületen egyesíti. A ClickUp Brain segítségével intelligens mesterséges intelligencia támogatást kap összefoglalók, tartalmak és betekintésekhez, míg a ClickUp Automations gondoskodik az ismétlődő lépésekről.

Miért ne tenné meg a következő lépést, és gyűjtené össze az összes kreatív munkáját egy helyen?