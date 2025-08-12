A legjobb AI kampánygenerátorok, amelyeket 2025-ben érdemes kipróbálni

A hatékony marketingkampányok lebonyolítása nem feltétlenül kaotikus folyamat. Sok csapat számára azonban még mindig az. Ennek oka: a kreatív briefek elvésznek a dokumentumok között, a kampányeszközök különböző eszközökön vannak szétszórva, a státuszfrissítések pedig elszigetelt csevegésekben történnek. Ez mindent lelassít, és a eredmények is romlanak.

Az AI kampánygenerátorok ezt megváltoztatják. Olyan vezető márkák, mint a Coca-Cola és a Nestlé már használják az AI-t a kreatív produkció felgyorsítására, a variációk gyorsabb tesztelésére és a kampányok hetek helyett napok alatt történő elindítására. Ezek az eszközök ötvözik a sebességet, az automatizálást és az intelligens javaslatokat, hogy néhány kattintással segítsenek Önnek hirdetések szövegének megírásában, eszközök tervezésében és teljes értékesítési csatornát lefedő kampányok kidolgozásában.

Az eredmény? Világosabb munkafolyamatok, gyorsabb bevezetések és minden csatornán jobban teljesítő kampányok.

Ebben az útmutatóban áttekintjük a jelenleg elérhető legjobb AI kampánygenerátorokat, összehasonlítjuk azok funkcióit, és segítünk kiválasztani a csapatod igényeinek leginkább megfelelőt.

🔎 Tudta? Az AI egyre jobbá válik a hirdetések írásában, és sebességében is páratlan. A JPMorgan Chase 450%-os kattintási arány-növekedést tapasztalt, miután AI-vel írt hirdetésekre váltott.

A legjobb AI kampánygenerátorok áttekintése

Eszköz A legjobb funkciók A legjobb *Árak ClickUp • AI által generált kampányismertetők, hirdetések szövegei és kreatív koncepciók • AI a teljes körű kampánytervezéshez és stratégia kidolgozásához • Ügynökök a munkafolyamatok, a publikálás és a jelentések automatizálásához Marketingcsapatok, akik egy platformon szeretnék megtervezni, létrehozni és végrehajtani kampányaikat Ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára HubSpot kampányasszisztens • Hirdetések szövegének, e-maileknek és céloldalaknak a generálása perceken belül • Beépített kapcsolat a HubSpot CRM-mel A HubSpot CRM-et már használó marketingesek, akik gyors, márkaközpontú tartalomkészítést szeretnének Ingyenes ActiveCampaign A vállalkozások személyre szabott, adatalapú marketingkampányokat szeretnének automatizálással. Azok a vállalkozások, amelyek személyre szabott, adatalapú marketingkampányokat szeretnének automatizálással A fizetős csomagok ára 15 dollártól kezdődik havonta. AdCreative. ai • AI által generált hirdetések, bannerek és bejegyzések másodpercek alatt • Prediktív pontozás a nagy teljesítményű hirdetésekhez Csapatok, amelyeknek konverzióközpontú hirdetési vizuális elemekre és szövegekre van szükségük nagy léptékben A fizetős csomagok ára 25 dollár/hónaptól kezdődik. StoryLab. ai • AI által generált hirdetések, blogbejegyzések és közösségi tartalmak • Ötletek többféle formátumban való újrafelhasználása Kis csapatok vagy egyéni marketingesek, akik gyors, többcsatornás tartalomkészítést szeretnének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15 dollártól kezdődik havonta. Creatify • AI által generált videohirdetések promptokból • Beépített sablonok különböző formátumokhoz Márkák, amelyek nagy gyártási költségek nélkül szeretnének gyorsan elindítani közösségi média videohirdetéseket A fizetős csomagok ára 19 dollártól kezdődik havonta. Quickads • Hirdetésszövegek és kreatív anyagok 60 másodperc alatt • Több platformra való exportálási lehetőségek Marketingesek, akiknek gyors, azonnal használható hirdetési kreatívokra van szükségük több platformhoz A fizetős csomagok ára 79 dollártól kezdődik havonta. Pencil AI • A márkához illeszkedő hirdetési szövegek és kreatív anyagok • Teljesítményre vonatkozó prediktív pontozás Folyamatos hirdetési kampányokat futtató csapatok, amelyek adat alapú kreatív döntéseket szeretnének hozni A fizetős csomagok ára 15 dollártól kezdődik havonta. Okosan • Automatizált kreatív tesztelés és optimalizálás • Integráció a főbb hirdetési platformokkal Vállalati szintű csapatok, amelyek nagyszabású közösségi média kampányokat kezelnek Egyedi árazás Predis. ai • AI által generált hirdetések, videók és bejegyzések • Felirat- és hashtag-javaslatok Szociális média-orientált márkák, amelyek gyors, platformspecifikus kreatív megoldásokra szorulnak Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 23 dollár/hónaptól kezdődik.

Mi az AI kampánygenerátor?

Az AI kampánygenerátor egy olyan marketingeszköz, amely mesterséges intelligenciát használ többcsatornás kampányok tervezéséhez, létrehozásához és optimalizálásához – gyakran a hagyományos módszerekkel összehasonlítva töredékidő alatt.

Érdekli? Itt találja a válaszokat néhány kérdésre, amely felmerülhet Önben, ha először foglalkozik AI-alapú marketinggel.

⭐️ Hogyan változtatja meg az AI a marketingesek kampánykészítési és -lebonyolítási módszereit? Az AI a kampánykészítést egy manuális, egymást követő folyamatból automatizált, dinamikus munkafolyamatba alakítja át. Az AI képes:

Készítsen másodpercek alatt többféle hirdetésváltozatot, amelyek különböző közönségekhez vannak igazítva.

Javasoljon magas konverziós arányú hirdetési szövegeket és tervezési koncepciókat.

Optimalizálja a kampány időzítését és elhelyezkedését a közösségi média platformokon.

Folyamatosan tanuljon a teljesítményadatokból, hogy finomítsa stratégiáit.

Példa: a marketingesek 75%-a úgy érzi , hogy az AI versenyelőnyt biztosít számukra.

⭐️ Miért eredményez az automatizálás + személyre szabás jobb eredményeket? Mivel az AI végzi el a hirdetések létrehozásának és ütemezésének nehéz munkáját, a marketingesek a stratégiára és a történetmesélésre koncentrálhatnak. Az automatizálás felgyorsítja a végrehajtást, míg az AI-vezérelt személyre szabás biztosítja, hogy minden tartalom a megfelelő közönséghez szóljon, növelve ezzel az elkötelezettséget és a konverziós arányokat.

⭐️ AI vs. hagyományos módszerek: Mi a különbség/hozzáadott érték?A hagyományos kampánygenerálás manuális kutatást, tartalomkészítést és platformok közötti koordinációt igényel. Az AI-eszközök integrálják ezeket a lépéseket, zökkenőmentes integrációt kínálva a kampánytervezés, a tartalomkészítés és a teljesítménykövetés között. Ez csökkenti a komplexitást, és több időt biztosít a csapatoknak, hogy a nagy képet látó marketingstratégiákra koncentrálhassanak. A marketingesek figyelemre méltó 79%-a emeli ki az AI szerepét a folyamatok racionalizálásában és a termelékenység növelésében.

🧠 Tényellenőrzés: Sok AI kampánygenerátor gépi tanulást használ, hogy folyamatosan tanuljon az egyes kampányokból – ez azt jelenti, hogy a következő kampánya mindig okosabb lesz, mint az előző.

Mit kell keresnie egy AI kampánygenerátorban?

A megfelelő AI kampánygenerátor kiválasztása azt jelenti, hogy olyan eszközt kell találnia, amely megfelel céljainak, munkafolyamatának és költségvetésének. Legalább a következőket keresse:

Többcsatornás támogatás , így egy helyen hozhat létre hirdetéseket, videohirdetéseket és közösségi média bejegyzéseket több platformra.

Személyre szabási lehetőségek a hirdetések és üzenetek adott célközönséghez való igazításához

Automatizálási funkciók , mint például ütemezés, A/B tesztelés és kulcsfontosságú mutatók alapján történő optimalizálás.

Együttműködési eszközök a marketing-, tervező- és tartalomcsapatok összehangolásához

Hirdetéssablonok és kreatív eszközök a tartalomkészítés felgyorsításához a minőség romlása nélkül.

Elemzés és jelentések a teljesítmény nyomon követéséhez és a kampánycélokhoz viszonyított ROI méréséhez.

💡 Profi tipp: Ha nagyszabású kampányokat futtat, válasszon olyan AI marketingkampány-generátort, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő marketingeszközeibe, így csapata kevesebb időt tölt az eszközök közötti váltással, és több időt fordíthat a kampányok optimalizálására.

A hirdetések és videóhirdetések generálásától a közösségi média bejegyzések ütemezéséig a mai AI kampánygenerátorok segítségével néhány kattintással hirdetéseket hozhat létre és többcsatornás marketingkampányokat indíthat el.

Íme a legnépszerűbb eszközök, amelyekkel javíthatja kampányai teljesítményét:

1. ClickUp (A legalkalmasabb a kampányok egyszerű végrehajtásához és az együttműködéshez)

Ha valaha is szerette volna, ha az egész marketingkampányát egy helyről irányíthatná, és az AI végezné a nehéz munkát, akkor a ClickUp pont az Ön számára készült.

A ClickUp a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, amely egyetlen, egységes platformon egyesíti a projektmenedzsmentet, a dokumentumok közös szerkesztését, a csapatcsevegést és a legújabb generációs AI-t. Ez azt jelenti, hogy kampányleírásai, kreatív eszközei, beszélgetései és elemzései mind egy helyen találhatók, AI-támogatással.

Az ötleteléstől a kivitelezésig és az optimalizálásig a ClickUp AI-alapú funkciói lehetővé teszik, hogy gyorsabban haladjon, jobban együttműködjön és mérhető eredményeket érjen el, így átfogó megoldást kínálva a marketingcsapatok számára.

Miért jelent a ClickUp AI-je áttörést a kampánykészítés terén?

A legtöbb marketingcsapat elmerül a egymástól független eszközök és szétszórt információk tengerében. A ClickUp ezt valódi konvergenciával oldja meg: összefogja az összes munkáját, tudását és kommunikációját, és hatékony, praktikus AI-vel turbózza fel azokat.

Azonnali kampányismertetők és ötletek: Csak írja be kampányának célját vagy felhívását, és a ClickUp Brain részletes ismertetőt, vázlatot vagy tartalmi ötleteket generál, amelyek a közönségéhez és csatornáihoz igazodnak.

Okos javaslatok, bárhol: Szüksége van egy figyelemfelkeltő tárgyra, egy új hirdetési szemszögre vagy egy találkozó gyors összefoglalójára? A ClickUp Brain mindig kéznél van, hogy segítsen, pontosan ott, ahol dolgozik, és hozzáférést biztosít több fejlett AI-modellhez, mint például a ChatGPT, Claude és Gemini .

Teljes kampánymunkafolyamat: Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy tanuljon a korábbi kampányokból, és hozzon létre kontextusfüggő feladatokat, alfeladatokat és címkéket a legújabb marketingkampányaihoz.

📌 Példa: Vissza-az-iskolába kampányt tervez? Egyszerűen írja be a parancsot a ClickUp Brainbe, és az azonnal létrehoz egy átfogó kampánytervet, amelyet feladatokká alakíthat és megoszthat a csapatával.

Íme egy példa a ClickUp Brain működésére👇

Tízszeresére növelje kampányainak hatékonyságát a ClickUp Brain MAX segítségével: a tökéletes mesterséges intelligencia asztali társ a marketingesek számára.

Teljes kampányautomatizálás: Néhány kattintással kampányterveket, tartalmakat és akár kampány utáni elemzéseket is generálhat. Nincs többé váltogatás a különböző igényekhez szükséges AI-eszközök között.

Cselekvésre ösztönző ajánlások: A Brain MAX nem csak létrehoz, hanem segít az optimalizálásban is. Kapjon javaslatokat kampányának javításához, az időzítéstől az üzenetekig és a csatornák kombinációjáig.

Hangalapú feladat létrehozás: Használja a hangját jegyzetek rögzítéséhez, kampányfeladatok (és alfeladatok) létrehozásához, a csatlakoztatott munkaterületen történő keresések futtatásához és még sok máshoz, 40 nyelven! Használja a hangját jegyzetek rögzítéséhez, kampányfeladatok (és alfeladatok) létrehozásához, a csatlakoztatott munkaterületen történő keresések futtatásához és még sok máshoz, 40 nyelven! A Talk to text funkcióval a kampányok létrehozása, az ötletelés (kulcsszó nélkül) és a munka elvégzése soha nem volt ilyen egyszerű.

Ötleteket rögzíthet, utasításokat oszthat meg és a feladatokat négyszer gyorsabban elvégezheti a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával.

📌 Példa: Black Friday többcsatornás kampányt indít? A Brain MAX segítségével részletes kampánytervet készíthet, feladatokat oszthat ki a csapatának, promóciós e-maileket és közösségi média bejegyzéseket szerkeszthet, sőt, AI-alapú ajánlásokat is kaphat a kampány indításának legjobb időpontjáról és a prioritást élvező csatornákról – mindezt egyetlen, zökkenőmentes munkafolyamatban.

Nézze meg ezt a videót, hogy megismerje a dolgok elvégzésének okosabb, gyorsabb módját. 🧠✨

AI ügynökök: Az Ön mindig rendelkezésre álló kampányasszisztensei

Automatizálja a rutinmunkát: az AI-ügynökök elvégzik az ismétlődő feladatokat, mint például a munkák kiosztása, emlékeztetők küldése, állapotok frissítése és összefoglalók készítése.

Tartsa a kampányokat a terv szerint: Az ügynökök határidő-emlékeztetőket küldenek, teljesítményjelentéseket készítenek, és gondoskodnak arról, hogy semmi ne maradjon ki.

Szerezzen be egy teljes tervet feladatokkal és alfeladatokkal: Az AI-ügynökök teljes keretrendszert és munkafolyamatot tudnak kidolgozni kampányához.

📌 Példa: Jóváhagyja a kampánytervet, és az AI-ügynök azonnal feladatokkal látja el a csapatát, megtervezi a felülvizsgálati megbeszéléseket és emlékeztetőket állít be – nincs szükség manuális nyomon követésre. Nézze meg, hogyan működik. 👇🏼

AI-alapú tartalom, munkafolyamat és ütemezés

A ClickUp Calendar segítségével automatikusan ütemezheti a kampányfeladatokat, megbeszéléseket és határidőket. Optimalizálja az ütemterveket és intelligens emlékeztetőket küld, hogy semmi ne maradjon ki. segítségével automatikusan ütemezheti a kampányfeladatokat, megbeszéléseket és határidőket. Optimalizálja az ütemterveket és intelligens emlékeztetőket küld, hogy semmi ne maradjon ki.

Rögzítse és foglalja össze a kampánymegbeszéléseket, majd automatikusan hozzon létre végrehajtható feladatokat a projektek előrehaladásának biztosításához a ClickUp AI Notetaker segítségével.

Hagyja, hogy az AI kezelje a rutin feladatokat – megbízásokat, állapotfrissítéseket és értesítéseket a ClickUp Automations segítségével –, így csapata a stratégiára és a kreativitásra koncentrálhat.

Az Enterprise AI Search segítségével azonnal előhívhatja a kampányeszközöket, a legnépszerűbb hirdetésváltozatokat vagy a legújabb tervezeteket – többé nem kell a mappákban vagy e-mailekben kutatnia.

Elemzés, jelentések és optimalizálás – mesterséges intelligencia segítségével

ClickUp Dashboards segítségével. Figyelje a kampány teljesítményét valós időben a testreszabható, AI-alapúsegítségével.

AI-alapú elemzés: Mérje a ROI-t, kövesse nyomon a KPI-ket, és szerezzen hasznos információkat a folyamatos fejlesztéshez.

Egységes munkaterület a kampányok sikeréhez

Konvergens platform : A projektmenedzsment, a dokumentumok, a csevegés és az AI együtt működnek, így gyorsabban, kevesebb súrlódással és nagyobb hatással hozhat létre, indíthat el és optimalizálhat kampányokat.

Valós idejű együttműködés: a ClickUp Chat , a beépített csevegő, a megjegyzések és a megosztott ClickUp Docs segítségével mindenki összhangban és elkötelezetten dolgozhat, függetlenül attól, hogy a csapata az irodában vagy távoli helyszínen tartózkodik.

Az AI-t középpontba állítva és mindent egy helyen kezelve a ClickUp a kampányok végrehajtását stratégiai, racionalizált folyamattá alakítja, amely eredményeket hoz.

Sablonok, integrációk és skálázhatóság

ClickUp kampányterv-sablon egy átfogó, azonnal használható sablon, amely segítségével kampányának minden aspektusát megszervezheti, ütemezheti és nyomon követheti a kezdetektől a végéig.

Ingyenes sablon Maradjon szervezett és érje el a kívánt eredményeket a ClickUp kampánytervezési sablon segítségével.

A ClickUp olyan funkciói, mint az egyéni állapotok, egyéni mezők és egyéni nézetek lehetővé teszik a kampány előrehaladásának nyomon követését, a fontos részletek, például a költségvetés és a tulajdonjogok szervezését, valamint a teljes munkafolyamat vizualizálását olyan formátumokban, mint a lista, a Gantt-diagram, a munkaterhelés és a naptár.

Az olyan sablonok, mint a ClickUp marketingkampány-kezelési sablon és a ClickUp kampányismertető sablon, segítenek a kampányok egyszerű tervezésében, elindításában és nyomon követésében, miközben biztosítják, hogy minden ismertető világos, összehangolt és megvalósítható legyen a csapatok és az érdekelt felek számára.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot a Google Ads-hez, e-mail platformokhoz, CRM-ekhez és egyebekhez egy egységes marketingcsomag létrehozásához a ClickUp Integrations segítségével.

Robusztus adatvédelmi ellenőrzések és méretezhetőség bármilyen méretű csapat számára a ClickUp vállalati szintű biztonságával

Sarah Lively, a Cartoon Network közösségi média igazgatója így nyilatkozik a ClickUp-ról, mint a csapat egyetlen megbízható forrásáról:

Nagyon gyorsan tudunk cselekedni, mert egyetlen forrásból származik minden szükséges információ. A közösségi médiában közzétett tartalmak is rendkívül pontosak, mert a feladatok státusza megakadályozza a hibák előfordulását.

Nagyon gyorsan tudunk cselekedni, mert egyetlen forrásból származik minden szükséges információ. A közösségi médiában közzétett tartalmak is rendkívül pontosak, mert a feladatok státusza megakadályozza a hibák előfordulását.

A ClickUp legjobb funkciói

AI által generált kampányismertetők, hirdetési szövegek és kreatív koncepciók a világ legjobb AI-modelljeiből.

AI-ügynökök a kézmentes feladatokhoz, jóváhagyásokhoz, ütemezéshez és jelentésekhez

AI-alapú naptár az intelligens ütemezéshez és a határidők kezeléséhez

Valós idejű irányítópultok és elemzések, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a kampány céljaihoz

Konvergens platform kampánykezeléshez, tartalom-együttműködéshez és kommunikációhoz

AI Notetaker a találkozók összefoglalásához és azonnali feladat létrehozásához

Testreszabható sablonok, állapotok, mezők és nézetek

Mély integráció marketingeszközökkel és CRM-ekkel

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája miatt a teljes körű platformokat még nem ismerő csapatok számára hosszabb tanulási folyamatra lehet szükség.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó megjegyzése:

Az új Brain MAX jelentősen növelte a termelékenységemet. Az a lehetőség, hogy több AI modellt, köztük fejlett érvelési modelleket is használhatok megfizethető áron, megkönnyíti az összes funkció egyetlen platformon való központosítását. Az olyan funkciók, mint a hang-szöveg átalakítás, a feladatok automatizálása és más alkalmazásokkal való integráció, sokkal simábbá és okosabbá teszik a munkafolyamatot.

Az új Brain MAX jelentősen növelte a termelékenységemet. Az a lehetőség, hogy több AI modellt, köztük fejlett érvelési modelleket is használhatok megfizethető áron, megkönnyíti az összes funkció egyetlen platformon való központosítását. Az olyan funkciók, mint a hang-szöveg átalakítás, a feladatok automatizálása és más alkalmazásokkal való integráció, sokkal simábbá és okosabbá teszik a munkafolyamatot.

2. HubSpot Campaign Assistant (A legjobb kampányeszközök létrehozásához CRM ökoszisztémán belül)

via HubSpot

A HubSpot Campaign Assistant egy AI-alapú eszköz, amely közvetlenül a HubSpot platformba van beépítve, és segít a marketingcsapatoknak hirdetések, céloldalak és marketing e-mailek szövegének létrehozásában. Csak néhány adatot kell megadnia – például a termékét, a célközönségét és a hangnemet –, és az eszköz perceken belül személyre szabott, használatra kész szöveget generál.

A Google Search, a Facebook és a LinkedIn hirdetéseken, valamint e-mailek és céloldalak tartalmán is működik, így több kampányeszközt is előkészíthet egy helyen. Az eszköz megszünteti a fehér lap problémáját és felgyorsítja a többcsatornás kampányokhoz szükséges eszközök létrehozását.

A legfontosabb előnye a HubSpot CRM- és marketingeszközeivel való szoros integrációja. A generált tartalmakat közvetlenül kampányába küldheti, összekapcsolhatja ügyféladataival, és platformváltás nélkül nyomon követheti a teljesítményt.

Ez ideális azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a HubSpotot a leadek kezelésére és automatizálására, így a kampányok létrehozása, végrehajtása és jelentése egy összekapcsolt munkaterületen történik. A nagyobb rugalmasság érdekében a tartalmat másolhatja is, hogy a HubSpoton kívül is felhasználhassa.

A HubSpot Campaign Assistant legjobb funkciói

Készítsen landing page szöveget, marketing e-mail szöveget és hirdetés szöveget perceken belül!

Készítsen többféle hirdetésváltozatot, amelyek különböző platformokhoz vagy célközönségekhez vannak igazítva.

Őrizze meg és tekintse át a korábbi vázlatokat összehasonlítás és finomítás céljából.

Könnyen használható felület, minimális beállítással, AI- vagy kódolási tapasztalat nélkül.

A HubSpot Campaign Assistant korlátai

Leginkább azoknak a marketingeseknek ajánlott, akik már használják a HubSpot CRM és Marketing Hub szolgáltatásait.

Elsősorban szövegközpontúak, és teljes kreatív finomításhoz kézi szerkesztés szükséges.

HubSpot Campaign Assistant árak

Ingyenes

HubSpot Campaign Assistant értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a HubSpot Campaign Assistantről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így vélekedik :

Az e-mail marketingtől és a céloldalak létrehozásától a közösségi média ütemezésén, a SEO optimalizáláson és a CRM integráción át a HubSpot egy olyan átfogó megoldást kínál, amely a vásárlói út minden szakaszát lefedi.

Az e-mail marketingtől és a céloldalak létrehozásától a közösségi média ütemezésén, a SEO optimalizáláson és a CRM integráción át a HubSpot egy olyan átfogó megoldást kínál, amely a vásárlói út minden szakaszát lefedi.

3. ActiveCampaign (A legjobb automatizált e-mail kampányokhoz és ügyfélutakhoz)

az ActiveCampaign segítségével

Az ActiveCampaign ötvözi az AI-alapú tartalomgenerálást robusztus marketingautomatizálási platformjával, így könnyen megtervezhet célzott kampányokat e-mailben, közösségi médiában és hirdetésekben. Tárgyvonalakat, szövegeket és hirdetési szövegeket generálhat, miközben az üzeneteket a közönség különböző szegmenseihez igazíthatja.

Támogatja a többcsatornás kampányokat, felhasználva a vásárlói viselkedési adatokat az ajánlatok és a cselekvésre ösztönző felhívások személyre szabásához. Az AI segít finomítani a tartalmat az elkötelezettség érdekében, míg az automatizálás biztosítja, hogy az üzenetek a megfelelő időben elérjék a megfelelő embereket.

Az ActiveCampaign erőssége abban rejlik, hogy a kampánykészítést közvetlenül összekapcsolja az ügyfélút térképével. Ugyanazon a platformon építhet szekvenciákat, interakciók alapján indíthat kommunikációt és nyomon követheti a teljesítményt.

Az AI-alapú tartalomgenerálás és az automatizálás kombinációja miatt ez a megoldás kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek intelligensebb, adatokon alapuló kampányokat szeretnének, anélkül, hogy külön eszközöket kellene használniuk a szövegíráshoz, a szegmentáláshoz és a kézbesítéshez.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk? A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen állsz az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentrálj, míg az AI elvégzi a többit.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

AI-alapú prediktív tartalom és küldési idő optimalizálás

Többcsatornás automatizálás e-mailek, közösségi média és hirdetések számára

Fejlett szegmentálás személyre szabott marketingkampányokhoz

Beépített CRM a zökkenőmentes értékesítési és marketing összehangoláshoz

Az ActiveCampaign korlátai

A teljes funkcionalitású automatizálás magasabb szintű csomagokat igényel.

A költségek gyorsan emelkednek, ahogy a kapcsolattartói lista növekszik.

ActiveCampaign árak

Kezdő csomag: 15 USD/hó

Plusz: 49 USD/hó

Professzionális: 79 USD/hó

Vállalati: 145 USD/hó

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak az ActiveCampaignről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

Az ActiveCampaign segítségével nagyon egyszerűen konfigurálhatom a kapcsolataimat, e-mail kampányaimat és automatizálási folyamatokat, hogy hatékonyan elérjem a célközönségemet. Könnyen nyomon követhetem a kampányaim teljesítményét, és szükség esetén módosíthatom őket.

Az ActiveCampaign segítségével nagyon egyszerűen konfigurálhatom a kapcsolataimat, e-mail kampányaimat és automatizálási folyamatokat, hogy hatékonyan elérjem a célközönségemet. Könnyen nyomon követhetem a kampányaim teljesítményét, és szükség esetén módosíthatom őket.

4. AdCreative. ai (A legjobb AI-alapú, magas konverziós arányú hirdetések létrehozásához)

via AdCreative

Az AdCreative.ai egy AI-alapú platform, amely segít a marketingeseknek gyorsan elkészíteni a konverzióra fókuszáló hirdetési kreatívokat és közösségi média vizuális elemeket. A termék adatait, a célközönséget és a márkaeszközöket megadva perceken belül több hirdetésváltozatot is létrehozhat.

Az eszköz több millió nagy teljesítményű hirdetésen alapuló gépi tanulást használ, hogy olyan elrendezéseket, címsorokat és cselekvésre ösztönző felhívásokat javasoljon, amelyek optimalizáltak a kattintások és a konverziók szempontjából.

Támogatja a népszerű csatornákat, mint a Facebook, Instagram, Google és LinkedIn, így könnyen létrehozhat platformspecifikus kreatív anyagokat anélkül, hogy minden alkalommal a nulláról kellene kezdenie. Feltöltheti saját márkakészletét is, beleértve a színeket, betűtípusokat és logókat, így minden kimenet a márka stílusához illeszkedik.

Az AdCreative. ai integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Ads és a Facebook Ads Manager, így a kreatív anyagokat közvetlenül a hirdetési kampányokba küldheti tesztelés és teljesítménykövetés céljából.

Ez különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek nagy volumenű hirdetési kampányokat futtatnak, és időt szeretnének megtakarítani az ismétlődő tervezési munkákkal, miközben adat alapú ajánlásokkal javítják a kreatív teljesítményt.

AdCreative. ai legjobb funkciói

AI által generált hirdetések, bannerek és közösségi média bejegyzések másodpercek alatt

Prediktív pontozás a nagy teljesítményű hirdetésváltozatok prioritásainak meghatározásához

Többféle hirdetésváltozat az A/B teszteléshez és az optimalizáláshoz

Integráció a főbb hirdetési platformokkal a zökkenőmentes közzététel érdekében

AdCreative. ai korlátai

A testreszabási lehetőségek korlátozottak a fejlett márka- vagy elrendezési igények esetében.

A legjobb eredmények az aktív hirdetési fiókokhoz való kapcsolódástól függenek a teljesítmény visszajelzései szempontjából.

AdCreative. ai árak

Kezdő csomag: 39 USD/hó

Professzionális: 249 USD/hó

Ultimate: 599 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

AdCreative. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (782 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak az AdCreative. ai-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

Az AdCreative.ai-ban leginkább azt szeretem, hogy mennyi időt takarít meg. Ezzel az eszközzel néhány kattintással több tucat professzionális megjelenésű hirdetési bannert tudok létrehozni.

Az AdCreative.ai-ban leginkább azt szeretem, hogy mennyi időt takarít meg. Ezzel az eszközzel néhány kattintással több tucat professzionális megjelenésű hirdetési bannert tudok létrehozni.

5. StoryLab. ai (A legjobb AI-generált hirdetési szövegek és közösségi tartalom-ötletekhez)

A StoryLab.ai egy AI-alapú tartalomkészítő eszköz, amelynek célja, hogy segítse a marketingeseket kampány szövegek létrehozásában több csatornára egy helyen. Támogatja a közösségi média feliratok, hirdetési szövegek, e-mail sorozatok, blog vázlatok és videó forgatókönyvek formátumait, megkönnyítve az üzenetek konzisztenciájának fenntartását a különböző platformokon.

Először adjon meg egy rövid leírást a kampányáról vagy termékéről, válassza ki a hangnemet és a tartalom típusát, majd a StoryLab. ai elkészíti a tartalom vázlatát, amelyet szerkeszthet vagy finomíthat.

A platform erőssége a sablonok széles választékában rejlik, amelyek mindent lefednek a Facebook- és LinkedIn-hirdetésektől a YouTube-leírásokig és a céloldalak címsoraiig. Tartalmaz egy „újragenerálás” funkciót is, amely egy adott ötlet több változatát kínálja, így gyorsan elvégezheti az üzenetek A/B tesztelését. Folyamatban lévő kampányok esetén elmentheti és rendszerezheti kedvenc promptjait vagy kimeneteit, így könnyebben karbantarthatja az újrafelhasználható tartalmi ötletek könyvtárát.

A StoryLab. ai legjobb funkciói

AI által generált hirdetések, blogbejegyzések és közösségi média tartalmak

Tartalom újrafelhasználás többcsatornás marketinghez

Kreatív ötletek kampányötletekhez

Egyszerű, együttműködésen alapuló felület

A StoryLab. ai korlátai

Korlátozott fejlett formázási vagy tervezési funkciók

Leginkább szövegalapú tartalmakhoz alkalmas, nem pedig vizuális tartalmakhoz.

StoryLab. ai árak

Ingyenes csomag

Pro: 15 USD/hó

Korlátlan: 19 USD/hó

StoryLab. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

🔎 Tudta? A kampányok szilárd alapokon történő kezelése lassítja a munkát. Ismerje meg, hogyan lehet központosítani a kampányok végrehajtását, és mindent egy helyen összehangolni.

6. Creatify (A legjobb termékadatok felhasználásra kész videohirdetésekbe való átalakításához)

via Creatify

A Creatify egy AI-alapú platform, amely rövid videohirdetések létrehozására összpontosít, amelyek felhasználhatók olyan közösségi média platformokon, mint a Facebook, Instagram, TikTok és YouTube. Ön megadja a termékével vagy kampányával kapcsolatos részleteket – például a legfontosabb értékesítési pontokat, a célközönséget és a kívánt stílust –, és a Creatify automatikusan létrehozza a videohirdetéseket, teljes vizuális elemekkel, szövegfeliratokkal és zenével.

Az egyik fő előnye, hogy gyorsan többféle változatot készíthet egy hirdetésből, így könnyebben kipróbálhatja a különböző kreatív megközelítéseket, és megnézheti, melyik talál legjobban a közönségénél. Az eszköz egyszerű szerkesztést is támogat, így a szöveget módosíthatja, a képeket kicserélheti vagy az időzítést beállíthatja anélkül, hogy elölről kellene kezdenie.

Mivel a Creatify az egész folyamatot kezeli – a hirdetési koncepciók generálásától a használatra kész videók elkészítéséig –, kiválóan alkalmas kisvállalkozások, marketingcsapatok vagy e-kereskedelmi márkák számára, amelyek professzionális megjelenésű videohirdetéseket szeretnének, anélkül, hogy komplex szerkesztőszoftverekbe vagy dedikált videóprodukciós csapatokba kellene befektetniük.

A Creatify legjobb funkciói

AI által generált videohirdetések egyszerű utasítások alapján

Beépített sablonok különböző hirdetésformátumokhoz és platformokhoz

Testreszabható márkaépítési és üzenetküldési lehetőségek

Gyors exportálás olyan platformokra, mint a Facebook, az Instagram és a TikTok.

A Creatify korlátai

A professzionális videószerkesztő szoftverekhez képest korlátozott fejlett szerkesztési funkciók

Leginkább rövid formátumú marketingtartalmakhoz alkalmas

Creatify árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 39 USD/hó

Pro: 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Creatify értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (485+ értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak a Creatify-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

Nagyon értékelem, hogy a Creatify AI milyen könnyen használható. A platform intuitív, még akkor is, ha nem vagy technikai szakértő, ami stresszmentessé teszi az egész videokészítési folyamatot.

Nagyon értékelem, hogy a Creatify AI milyen könnyen használható. A platform intuitív, még akkor is, ha nem vagy technikai szakértő, ami stresszmentessé teszi az egész videokészítési folyamatot.

7. Quickads (A legjobb automatikus hirdetésváltozatok generálásához a közösségi médiában)

via Quickads

A Quickads egy AI-alapú hirdetéskészítő platform, amelynek célja, hogy segítse a marketingeseket és a kisvállalkozások tulajdonosait több csatornára szóló hirdetések percek alatt történő elkészítésében. Először megadja a termékével, a célközönséggel és a kampány céljaival kapcsolatos alapvető információkat, majd a platform az Ön által megadott adatok alapján hirdetési kreatívokat, szövegeket és variációkat generál.

Számos hirdetési formátumot támogat, beleértve a közösségi média bejegyzéseket, banner hirdetéseket és videó szkripteket, így sokoldalúan használható többcsatornás kampányokat futtató csapatok számára. Az eszköz gyors testreszabást is lehetővé tesz, így a közzététel előtt a szöveget, a színeket és a vizuális elemeket a márka stílusához igazíthatja.

A sebességre és az egyszerűségre helyezett hangsúlyával a Quickads különösen hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek sok hirdetésváltozatot kell létrehozniuk és tesztelniük anélkül, hogy napokat kellene tölteniük a tervezéssel vagy a szövegírással. Ez egy praktikus lehetőség azoknak a csapatoknak, amelyek gyorsabban szeretnének kampányokat indítani, miközben a kreatív produkciót házon belül tartják.

A Quickads legjobb funkciói

AI által generált hirdetési szövegek és kreatív anyagok 60 másodperc alatt

Több platformra exportálási lehetőségek Facebook, Instagram, Google és mások számára

Automatikus hirdetésváltozatok split teszteléshez

Egyszerű felület nem tervezők számára

A Quickads korlátai

Kevesebb testreszabási lehetőség a fejlett tervezőeszközökhöz képest

Leginkább rövid távú vagy gyors eredményt hozó kampányokhoz alkalmas

Quickads árak

Kezdő csomag: 79 USD/hó

Pro: 99 USD/hó

Ügynökség: 149 USD/hó

Quickads értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Quickads-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A QuickAds. ai egy kattintással működő kép hirdetéskészítő funkciója forradalmi változást hozott. Hihetetlenül hatékony, másodpercek alatt professzionális eredményeket nyújt. Mióta ezt az eszközt használom, rengeteg időt és pénzt spóroltam a tervezésen. A hirdetések szemet gyönyörködtetőek és hatékonyak, így kampányaim kiemelkednek a többi közül.

A QuickAds. ai egy kattintással működő kép hirdetéskészítő funkciója forradalmi változást hozott. Hihetetlenül hatékony, másodpercek alatt professzionális eredményeket nyújt. Mióta ezt az eszközt használom, rengeteg időt és pénzt spóroltam a tervezésen. A hirdetések szemet gyönyörködtetőek és hatékonyak, így kampányaim kiemelkednek a többi közül.

8. Pencil AI (A legjobb AI-elemzésekkel történő hirdetéskreatívok tesztelésére és optimalizálására)

via Pencil

A Pencil AI mesterséges intelligenciát használ, hogy segítsen a marketingcsapatoknak hirdetési kreatívok létrehozásában olyan platformokhoz, mint a Facebook, az Instagram, a YouTube és a TikTok. Először feltöltöd a márkádhoz tartozó eszközöket – logókat, termék képeket és meglévő videókat –, majd a Pencil többféle hirdetési variációt generál, amelyek stílusodhoz és hangvételedhez illeszkednek.

A Pencil különlegessége a „prediktív” megközelítésében rejlik. Az AI nem csak hirdetéseket hoz létre, hanem elemzi a korábbi kampányok teljesítményadatait, hogy a legnagyobb sikerrel kecsegtető kreatív megoldásokat javasolhassa. Idővel megtanulja, melyik vizuális elem, címsor és cselekvésre ösztönző felhívás működik a legjobban az Ön márkájának, így a jövőbeli hirdetések még célzottabbak lesznek.

Minden kampánya és eszköze egyetlen irányítópulton tárolódik, így könnyen tesztelheti a variációkat és nyomon követheti az eredményeket. Ez különösen értékessé teszi a Pencil alkalmazást azoknak a csapatoknak, amelyek gyakran futtatnak hirdetési kampányokat, és szeretnék csökkenteni a gyártási időt, miközben a kreatív döntéseik középpontjában a teljesítményadatok maradnak.

A Pencil AI legjobb funkciói

AI által generált, márkájához igazított hirdetési szövegek és kreatív eszközök

Prediktív teljesítményértékelés a hirdetésváltozatokhoz

Márkakészlet-integráció az egységes vizuális megjelenés érdekében

Többféle változat az A/B teszteléshez

A Pencil AI korlátai

A legjobb előrejelzési eredmények elérése érdekében csatlakoztatott hirdetési fiókok szükségesek.

Leginkább olyan csapatok számára ideális, amelyek folyamatos hirdetési kampányokat futtatnak.

Pencil AI árak

Alapcsomag: 14 USD/hó

Növekedés: 55 USD/hó

Előny: Egyedi árazás

Pencil AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Pencil AI-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így vélekedik :

Ez egy forradalmian új platform. Különösen figyelemre méltó: a legjobb GenAI modellek egy helyen, integrált teljesítményadatok a hirdetéskészítés optimalizálásához, feed-változatok a tartalom méretezéséhez, beépített márkakönyvtár és chat-to-ads!

Ez egy forradalmian új platform. Különösen figyelemre méltó: a legjobb GenAI modellek egy helyen, integrált teljesítményadatok a hirdetéskészítés optimalizálásához, feed-változatok a tartalom méretezéséhez, beépített márkakönyvtár és chat-to-ads!

9. Smartly (A legjobb nagy léptékű, több platformon futó hirdetésautomatizáláshoz)

via Smartly

A Smartly egy kreatív automatizálási és médiavásárlási platform, amelynek célja, hogy segítse a márkákat fizetett kampányok futtatásában a főbb közösségi média platformokon, beleértve a Facebookot, az Instagramot, a TikTokot, a Pinterestet és a Snapchatet. Egy munkaterületen egyesíti a hirdetéskészítést, tesztelést és optimalizálást, lehetővé téve a csapatok számára, hogy hirdetési kreatívokat tervezzenek, célzást állítsanak be és kampányokat indítsanak anélkül, hogy eszközök között kellene váltaniuk.

A platform automatizálási funkciói lehetővé teszik a marketingesek számára, hogy dinamikusan frissítsék a hirdetések kreatív elemeit és célzását a termékadatok, a közönségszegmensek vagy a teljesítményadatok alapján. Ez segít abban, hogy a hirdetések relevánsak és időszerűek maradjanak, függetlenül attól, hogy szezonális promóciókat futtat, vagy a készletek alapján frissíti az üzeneteket. A csapatok emellett nagyszabású kreatív tesztelést is futtathatnak, hogy megnézzék, melyik változat teljesít a legjobban, mielőtt elköteleznék a költségvetést.

Mivel a Smartly. io közvetlenül integrálódik a közösségi hirdetési platformokkal, a teljesítményadatok visszakerülnek az eszközbe, hogy valós idejű jelentéseket lehessen készíteni. Ez megkönnyíti a trendek felismerését, a kiadások kiigazítását és a nagy teljesítményű kampányok megismétlését. A nagy márkák gyakran használják a Smartly. io-t több kampány és piac egyszerre történő kezelésére, ezzel racionalizálva a munkafolyamatokat és csökkentve a manuális hirdetéskezelést.

A Smartly legjobb funkciói

Automatizált kreatív tesztelés és optimalizálás különböző platformokon

Integráció az összes jelentős közösségi média hirdetési hálózattal

AI-alapú költségvetés-elosztás a jobb ROI érdekében

Együttműködési eszközök kreatív és marketing csapatok számára

Intelligens korlátozások

Magasabb árak vállalati ügyfelek számára

Nem ideális kisvállalkozások számára, amelyek hirdetési kiadásai korlátozottak.

Intelligens árazás

Egyedi árazás a hirdetési kiadások és a kampány igényei alapján

Okos értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a Smartly-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

Szinte minden natív Meta Ads funkciót támogatnak – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, Placement Customization stb. Kampányunk teljes struktúráját könnyen használható Google Sheets automatizálási feedek segítségével kezelhetjük. Költségvetés, kreatív anyagok, szövegek, célzás stb. – mindezt élőben kezelhetjük a Google Sheets segítségével!

Szinte minden natív Meta Ads funkciót támogatnak – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, Placement Customization stb. Kampányunk teljes struktúráját könnyen használható Google Sheets automatizálási feedek segítségével kezelhetjük. Költségvetés, kreatív anyagok, szövegek, célzás stb. – mindezt élőben kezelhetjük a Google Sheets segítségével!

10. Predis. ai (A legjobb közösségi média bejegyzések generálásához és ötletek tervezéséhez)

A Predis.ai egy AI-alapú eszköz, amely segít a vállalkozásoknak teljes közösségi média bejegyzéseket létrehozni, beleértve a vizuális elemeket, a feliratokat és a hashtageket, egy egyszerű szöveges promptból. Beírhatja termékének, ajánlatának vagy kampányának rövid leírását, és a Predis automatikusan létrehoz egy Instagram, Facebook, LinkedIn és más platformokra szabott, közzétételre kész tartalmat.

Az eszköz AI képgenerátorral, testreszabható sablonokkal és ütemezővel rendelkezik, így több alkalmazás között váltogatás nélkül tervezhet és tehet közzé tartalmakat. Emellett versenytársak elemzését és teljesítményre vonatkozó betekintést is kínál, így adatokkal segít finomítani közösségi stratégiáját.

A Predis kiválóan alkalmas kis- és középvállalkozások, valamint ügynökségek számára, amelyek aktív, professzionális közösségi jelenlétet szeretnének fenntartani anélkül, hogy jelentős összegeket kellene befektetniük a tervezésbe vagy a szövegírásba. Az ötletelés, a létrehozás és az ütemezés egyetlen helyen történő összevonásával segít a csapatoknak a kampányok következetességének és ütemezettségének fenntartásában.

A Predis. ai legjobb funkciói

AI által generált hirdetések, videók és statikus közösségi média bejegyzések

Platformspecifikus kreatív ajánlások különböző csatornákhoz

Feliratok és hashtagek javaslatai a láthatóság növelése érdekében

Többnyelvű támogatás globális kampányokhoz

Predis. ai korlátai

Korlátozott fejlett videószerkesztési lehetőségek

Leginkább a közösségi média elsődleges marketingstratégiákhoz alkalmas.

Predis. ai árak

Ingyenes

Plusz: 39 USD/hó

Edge: 79 USD/hó

Vállalati: 249 USD/hó

Predis. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a Predis.ai-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

Kiváló alkalmazás minden típusú tartalom létrehozásához, például videókhoz, képekhez és karusszelekhez.

Kiváló alkalmazás minden típusú tartalom létrehozásához, például videókhoz, képekhez és karusszelekhez.

Az AI használatának előnyei kampánygeneráláshoz

🔎 Tudta? A marketingesek jelentős többsége – egészen pontosan 85% – AI írási eszközöket vagy tartalomkészítő eszközöket használ a marketingjük fejlesztése érdekében.

Az AI kampánygenerátorok sok munkát levesznek a válláról – időt takarítanak meg, pontosítják a célzást, és kreatív ötleteket hoznak létre, amelyeket minden csatornán felhasználhat. Az automatizálás és az adatok segítségével a kampányok tervezése, létrehozása és optimalizálása sokkal könnyebbé és hatékonyabbá válik.

1. Gyorsabb kampánykészítésAz AI perceken belül képes hirdetési szövegeket, videohirdetéseket, közösségi média bejegyzéseket és hirdetési sablonokat generálni, így csökkentve a koncepciótól a bevezetésig eltelő időt.

⭐ Mit jelent ez: A marketingesek közvetlen előnyöket tapasztalnak hatékonyságuk és termelékenységük terén az AI technológia bevezetése óta. A válaszadók 83,82%-a jelentette, hogy termelékenységük nőtt az AI bevezetése óta.

2. Következetes márkaüzenetekA beépített márkairányelvek és hangnem-vezérlők biztosítják, hogy minden hirdetés kreatív eleme összhangban legyen a márka identitásával, függetlenül a platformtól.

3. Adatvezérelt optimalizálásAz AI elemzi a korábbi teljesítményadatokat és a közönség viselkedését, hogy finomítsa a hirdetési stratégiákat, javítsa a kattintási arányokat és maximalizálja a ROI-t.

4. Személyre szabás nagy léptékbenAz automatizált tartalomtestreszabás segít a különböző célközönségek számára testreszabott üzenetek létrehozásában anélkül, hogy manuálisan több hirdetésváltozatot kellene létrehozni.

5. Zökkenőmentes többcsatornás végrehajtásSzámos AI marketingkampány-generátor integrálható a közösségi média platformokkal, hirdetési hálózatokkal és CRM eszközökkel, így könnyen összehangolhatók a kampányok a különböző csatornákon.

6. KöltséghatékonyságAz AI-alapú eszközök csökkentik a külső kreatív erőforrásoktól való függőséget és minimalizálják a kísérletezést, így hozzájárulnak a kampányok gyártási költségeinek csökkentéséhez.

Az AI kampánygeneráláshoz való felhasználásának kihívásai

Az AI kampánygenerátorok ugyan egyszerűsítik a hirdetések létrehozását és javítják a teljesítményt, de egyúttal olyan kihívásokkal is járnak, amelyekkel a marketingeseknek meg kell birkózniuk.

1. Minőség-ellenőrzésAz AI által generált hirdetési kreatívok és szövegek publikálás előtt emberi ellenőrzést igényelhetnek a pontosság, relevancia és márkaösszhang biztosítása érdekében.

📊 Kemény tény: A marketingesek 39%-a azt állítja, hogy nem tudja, hogyan kell biztonságosan használni a generatív AI-t. Aggályokat vetnek fel a pontosságával kapcsolatban, és úgy vélik, hogy emberi felügyeletre, megfelelő képzésre és megbízható ügyféladatokra van szükség ahhoz, hogy a technológiát hatékonyan tudják kihasználni a munkájukban.

2. Túlzott támaszkodás az automatizálásra Ha kizárólag az AI-ra támaszkodik a tartalomkészítés során, az általános vagy ismétlődő üzenetekhez vezethet, ami idővel csökkentheti a közönség elkötelezettségét.

3. Korlátozott kreatív kontextusAz AI-eszközök akkor működnek a legjobban, ha részletes briefekkel és adatokkal látják el őket. Megfelelő bemeneti adatok nélkül az eredmények nem feltétlenül tartalmazzák a konkrét kampánycélokhoz szükséges finom árnyalatokat.

4. Adatvédelem és megfelelésAz ügyféladatok AI-alapú személyre szabáshoz történő felhasználása szigorú adatvédelmi előírások betartását igényli, mint például a GDPR és a CCPA, amelyeket nem minden eszköz kezel automatikusan.

🔍 Kutatások szerint: A marketingesek 40,44%-a az adatvédelemmel kapcsolatos aggályokat emelte ki, mint a teljes AI-integráció és optimalizálás legnagyobb kihívását. Ez tükrözi az adatkezeléssel és az AI-alkalmazások etikai szempontjaival kapcsolatos növekvő érzékenységet.

5. Integrációs komplexitásEgyes AI marketingkampány-generátorok nem feltétlenül integrálhatók zökkenőmentesen a meglévő technológiai rendszerébe, ezért további beállításokat vagy manuális folyamatokat igényelnek.

6. Előfizetési és méretezési költségekBár az AI-eszközök időt takaríthatnak meg, a fejlett funkciók, a magasabb használati szintek vagy a több márka támogatása növelheti a költségeket, különösen nagy csapatok esetében.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő AI kampánygenerátort?

A megfelelő AI marketingkampány-generátor kiválasztása a csapat céljaitól, költségvetésétől és munkafolyamatától függ. A megfelelő választásnak összhangban kell lennie a kampány céljaival, és zökkenőmentesen kell illeszkednie a marketingstratégiájába.

1. Határozza meg kampányának céljaitDöntse el, hogy prioritása a hirdetések létrehozása, a célzás optimalizálása, videohirdetések generálása, közösségi média bejegyzések készítése vagy a kampányok teljes körű kezelése.

2. Ellenőrizze az AI képességeitKeressen olyan funkciókat, mint hirdetéssablonok, többféle hirdetésváltozat, prediktív elemzés és személyre szabás, hogy azok megfeleljenek kampányának igényeinek.

3. Értékelje az integrációs lehetőségeketVálasszon olyan eszközt, amely zökkenőmentesen működik együtt a közösségi média platformjaival, CRM-jével és elemző eszközeivel, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat.

4. Értékelje a használat egyszerűségétGyőződjön meg arról, hogy a platform intuitív felülettel rendelkezik, így csapata gyorsan elkezdheti a hirdetések és hirdetési kreatívok létrehozását, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesnie.

5. Hasonlítsa össze az árak szintjeitTekintse át az összes elérhető csomagot, és vegye figyelembe a potenciális skálázási költségeket, ha kampányai vagy csapata növekszik.

6. Olvassa el a valódi felhasználói visszajelzéseketNézze meg a G2 és a Capterra értékeléseit, hogy megértse a teljesítményt, az ügyfélszolgálat minőségét és a lehetséges korlátozásokat a felhasználók szemszögéből.

🔎 Tudta? A szilárd promóciós stratégia az, ami megkülönbözteti a nagyszerű kampányokat a feledhetőktől.

Gyorsabb kampányok az AI segítségével

Az AI kampánygenerátorok megváltoztatják a marketingesek munkáját. Segítenek gyorsabban megtervezni, létrehozni és optimalizálni a hirdetési kampányokat, okosabban megcélozni a célközönséget, és mindezt kevesebb költséggel. Friss hirdetési kreatívokra van szüksége? Többféle variációra? Platformspecifikus módosításokra a közösségi médiában? Ezek az eszközök leegyszerűsítik a hirdetéskészítés folyamatát, így Ön a nagy eredményekre koncentrálhat.

Ha pedig egy helyen szeretné mindezt lebonyolítani, a ClickUp a megoldás. Ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tartalomkészítést, együttműködést és AI-t egyesít egy platformon. A ClickUp Brain, a Brain MAX és az AI Agents segítségével marketingkampányát a brief-től a bevezetésig lebonyolíthatja anélkül, hogy tabokat kellene váltania.

Próbálja ki most ingyen a ClickUp-ot, és kezdje el kampányait okosabban kezelni.

GYIK

Az AI jelentősen felgyorsíthatja a kampányok létrehozását, mivel perceken belül képes hirdetési szövegeket, videohirdetéseket, közösségi média bejegyzéseket és hirdetéssablonokat generálni. Emellett adatalapú betekintéseket is felhasznál a célzás optimalizálására, a hirdetések személyre szabására és a kattintási arányok idővel történő javítására.

A hagyományos, nagyrészt manuális bevitelre támaszkodó eszközökkel ellentétben az AI marketingkampány-generátorok automatizálják a tartalomkészítést, többféle hirdetésváltozatot javasolnak, és a teljesítményadatokat felhasználva finomhangolják a kampányokat a különböző platformokon.

Az AI különböző kampánytípusokat támogat, beleértve a közösségi média hirdetéseket, display hirdetéseket, e-mail marketing kampányokat, videohirdetéseket és többcsatornás promóciókat termékbevezetésekhez vagy szezonális akciókhoz.

A legjobb eredményeket akkor érheti el, ha világos kampányleírást, a célközönség részleteit, a márka irányelveit és a korábbi kampányok releváns teljesítményadatait megadja.

Kövesse nyomon az olyan mutatókat, mint a konverziós arány, a kattintási arány, az akvizíciós költség és az elkötelezettség szintje az AI-eszköz bevezetése előtt és után, hogy mérje annak hatását a kampány teljesítményére.